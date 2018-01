La Ventana (01/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 3 00:06 servicios informativos

Voz 1050 00:11 son las siete las seis en Canarias prisión incomunicada y sin fianza para Enrique Win conocido como el chicle y principal sospechoso de la muerte de Diana Acker la jueza de guardia ha tomado esta decisión debido a los indicios a las pruebas que de momento hay sobre lo ocurrido mañana a la justicia gallega reagrupa reabrirá el caso de la joven madrileña que estaba archivado de forma provisional la familia debían Acker Noa perdí no había perdido la esperanza de encontrarla con vida ahora se felicita por la detención del presunto asesino escuchamos a una amiga de la mal

Voz 0124 00:39 sí

Voz 4 00:39 le cuesta muchísimo asimilar que hasta hace unos días su esperanza de encontrar a su hija viva todos lo queríamos pero bueno gracias a Dios ha salido a la luz de una manera increíble si de verdad eh todo esto sobre todo que se va a quedar con la tranquilidad de que por medio de este sujeto Cano han haber más violaciones

Voz 1050 01:03 el Gobierno se muestra optimista respecto a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado el ministro de Economía espera retomar las conversaciones con el PNV una vez se resuelva la formación de un Gobierno en Catalunya Luis de Guindos esta mañana las

Voz 5 01:15 pero yo creo que sí habrá presupuestos ya estoy convencido que existe una voluntad a priori de negociación estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña pero una vez que haya nuevo gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco

Voz 1610 01:34 estará dispuesto Un Luis de Guindos que ha pedido a los

Voz 1050 01:37 partidos independentistas que actúen dentro de la legalidad porque según palabras del ministro ha quedado demostrado que la vía unilateral no va a ningún sitio además ha cifrado en mil millones de euros los costes para España y Catalunya por el proceso también sobre Cataluña hay sobre Mariano Rajoy ha opinado la presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha defendido la decisión del presidente del Gobierno de activar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución aunque eso haya supuesto el peor resultado de la historia del PP en las elecciones catalanas con cuatro escaños

Voz 6 02:05 yo creo que Mariano Rajoy eh siguió una estrategia en Cataluña

Voz 7 02:10 eh que era la estrategia que necesitaba España aunque no fuera la estrategia que más conviene al Partido Popular y efectivamente cuando un Gobierno tiene que tomar decisiones complicadas pues eso

Voz 6 02:22 tiene un coste electoral del exterior el Gobierno

Voz 1050 02:24 Ana exigido a Irán que respete el derecho de manifestación pacífica de sus ciudadanos Berlín ha mostrado su preocupación por el balance de diez muertos en las protestas de los últimos días contra el Ejecutivo de Rohaní protestas contra sus políticas económicas Donald Trump también se ha pronunciado sobre este asunto el presidente estadounidense a través de Twitter ha declarado que ya es hora de un cambio en Irán Yemen ha actualizado la cifra de víctimas por un bombardeo de la coalición árabe una gasolinera al oeste del país los muertos ascienden ya a veintiocho Además hay numerosos heridos vamos ya con el deporte Marta Casas buenas tardes

Voz 0313 02:57 buenas tardes tenemos en juego un partido en la Premier

Voz 1509 03:00 le que el que enfrenta al Manchester United contra el Ewerthon de momento se mantiene el cero cero inicial superada la media hora de juego además se han jugado otros tres partidos triunfo del Liverpool frente al Varley victorias del Dexter contra el Hartsfield del Newcastle de Rafa Benítez contra el Stoke aquí en España la Unión Deportiva Las Palmas anunciado el fichaje de Jairo llega del Mainz alemán y firma por tres temporadas

Voz 6 03:20 ya de trabajo para muchos equipos pensando en la Copa del Rey

Voz 1509 03:23 ellos para el Sevilla más de siete mil personas han presenciado la sesión no ha entrenado el Barcelona a cuyo entrenador Ernesto Valverde acabamos de escuchar en los medios del club hablando de posibles llegadas

Voz 8 03:32 eh nosotros obviamente somos el club que somos estará abierto siempre ha

Voz 9 03:37 va a mejorar a A

Voz 8 03:41 bueno sabemos que tras el competir por ser los mejores absolutamente siempre igual que el resto de clubes pues se preocupan por hacer mejores plantillas mejores equipos pero nosotros también

Voz 10 03:49 en la medida en que

Voz 0313 03:52 que podamos ir fuera del fútbol en baloncesto el look

Voz 1509 03:54 Doncic ha sido elegido como el jugador el mar

Voz 0313 03:57 el jugador del mes de diciembre es el jugador más joven en conseguir este GAL

Voz 1050 04:00 Arda es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las ocho las siete en Canarias en tiempo de hora25 con Pablo Morán

Voz 11 04:09 cadena SER

Voz 12 04:13 por motivos no extrajo eh

Voz 0124 04:16 superen los ocho millones de usuarios

Voz 13 04:20 es un millón ciento veinte mil nos siguen en poquito más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido tiene más de dos millones de personas antes tarjeta no esta aplicación

Voz 11 04:35 otras Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechas pero queremos

Voz 14 04:43 ser más o menos la Cadena SER

Voz 11 04:46 Kone

Voz 15 04:51 la Ventana

Voz 0124 04:52 con el Roberto Sánchez

Voz 1 05:02 claro

Voz 17 05:07 siempre fue mi nombre timbal de capa perdía anda anda tomando e mucho punto tanto para acá era equipo ante los hombre

Voz 2 05:33 hombre

Voz 17 05:35 en cuanto a la alta que el play va a estar pendiente de aire

Voz 1826 05:55 hay canciones desde luego que son radiografías de la realidad que aquí la que escuchamos una de ellas la televisión que pasa también por la radio lo hace cada semana mañana por cierto queremos cita también con Mariola Cubells en esta próxima hora antes de cerrar esta Ventana de el año nuevo los a recordar alguna de las entrevistas que han ido salpicando de esta sección programas series películas actores actrices que han desfilado por este plató de la Cubells bueno por cierto podemos decir que con un denominador común porque o Mariola ha tenido mucho olfato o es que este espacio les ha dado suerte primer ejemplo Master Chef Celebrity tras el éxito de la primera edición el talent show volvía lo hacía a mediados de septiembre como siempre a la Primera de Televisión Española doce famosos se adentraban en las cocinas más importantes de la tele mientras que por este estudio pasaron los actores José Corbacho Marina San José y el piragüista olímpico Saúl Craviotto lo hacían en ese momento para contar sus experiencias entre los fogones el desenlace

Voz 5 07:03 es de todos conocido a Saúl le dimos suele desvelarlo nuestro de este verano

Voz 0313 07:09 que por supuesto que soy con Mariola Cubells los dimos un día fuera del del del del trabajo lo nuestro

Voz 6 07:14 Amelia respectivas desde déjame contarlo

Voz 0313 07:17 me los dio el trabajo interior es muy buena cocinera aunque y Mariola Cubells es muy buena cocinera doy fe ellos aparte de fin de de Llano no lo que uno legal hace año y estoy pensando que tal vez con tiempo algún día podrías tomar parte participar integrante en el elenco de concursantes en el Master Chef Celebrity Celler arranca esta noche en la uno de Televisión Española su segunda su segunda edición

Voz 6 07:42 dicho esto el diseñador los dado los está muy alto

Voz 0313 07:44 el listón está alto la temporada pasada fue muy buena te acuerdas que que hablábamos aquí teníamos alguna duda y cómo va a funcionar con personajes famosos Hamelín tendrá el mismo encanto que alguien al que no conoces de nada de repente va creciendo como personaje funcionó fantástico en la primera edición entre otras cosas nos reímos

Voz 11 08:01 con un plató tanto frío calentará pues es la base es fría pero esto es lo que les da el calentito porque es la

Voz 18 08:12 lo que tenemos es que los quince minutos que quedan no sólo es emisora frío sólo será frío tú lo que tienes que hacer es lo que vamos a mis en lo prepara todo cuando voy a cinco minutos lo termino

Voz 11 08:21 la aquí perfectamente cinco minutos

Voz 18 08:24 en un minuto pero que es el fondo

Voz 11 08:26 hecho esto el vómito con nuevas lloramos yo a él el ganador Miguel Ángel Muñoz

Voz 19 08:36 muy especial lo que soy de aquí

Voz 3 08:38 muy contento y trabajamos mucho todo

Voz 19 08:42 falta que salta a las cuatro de la mañana cocinando caer y hay algo que no tienen ni puñetera idea

Voz 0313 08:55 pues yo esta noche Polo nuevos nuevas

Voz 3 08:59 el estatus debe lo habéis dejado aparcado a cruzar esa pues va a experimentar situaciones que se viven en una cocina profesional voy a la parejita estás enfermo de la cabeza bien sacaba una tontería pero lo hemos cocinado donde estáis Sitcpla muchas risas estaba escuchando yo por ahí

Voz 20 09:24 volver a hacer ahora la cara que pone mucho tiempo que hacerlo en televisión me parto contigo me encanta la guasa que tras pero cuidado con reírte de mi oficio

Voz 3 09:35 porque yo me río el tuyo y no te digo nada más

Voz 11 09:39 hola qué hay de todo esta está Pepón Nieto está Bibiana está Silvia Abril está Edu Soto están nuestros tres invitados esta tarde en La Ventana aquí a nuestro lado editó Marina San José buenas tardes buenas tardes todas las tardes cómo está Saúl y en Radio Barcelona debería estar José Corbacho está así debería ahí está está ahora estáis coqueta al José

Voz 21 10:04 muy bien yo quería queman que Mariola Cubells podía concursar en el júnior porque tienes aspecto de

Voz 11 10:14 bueno

Voz 6 10:14 decir que la que la a mí lo que más se tiene que serlo

Voz 21 10:17 las preguntas agrias

Voz 6 10:19 ha colado no no pero a mí me ha sorprendido la que más me sorprendía de los te bueno he con Fes arte Saúl que yo no sabía que negras porque Francino sabe que yo no sé nada de nada relacionado con el mundo deportivo

Voz 11 10:32 mira que bien pero ahora ya me he puesto oye

Voz 6 10:34 hasta el día metido en la cocina nada yo estoy nada con tu perfil sí pero a mí lo que más me ha sorprendido Carles yo no sé si tú estás de acuerdo es el de Marina no me pagaban nada

Voz 0313 10:42 bueno bueno bueno Marina del Sur actriz es un es un tipo de de de de personaje público y sé que lo cuente ella anima a además de las aún

Voz 22 10:52 sí lo ha hecho Saúl pero bueno bueno ante todo se aprende aquí hemos aprendido también mucho eso sí mucho

Voz 6 11:00 estoy Tueni a sabiendo cocinar que esto siempre yo a día creía que está día más este

Voz 11 11:05 qué

Voz 22 11:09 pero así bueno y nos hemos preparado también muy bueno hemos eh

Voz 21 11:13 si tus aún como en la cocina yo bueno era bastante desastre poco a poco evolucionando aprendiendo oí igual

Voz 6 11:20 sí pero ahora sabéis más que antes

Voz 21 11:24 hombre yo sí yo vine muy yo cuando me dijeron hace de Castilla la verdad que venía muy muy pez y un poco comida supervivencia anticíclico que esa va a hacer todo el mundo que miraba plancha al arroz a la cubana alguien abriera yogur eso sí eso lo dominaba pero yo creo que todos hemos ido evolucionando unos daban clase Si ya hemos aprendido mucho pero ya

Voz 0313 11:43 antes el del Master Chef existe algún tipo de prepara

Voz 11 11:46 nación con algún colega o algún conocido conocida algo

Voz 21 11:49 qué te dice que ahora a cuatro recomendaciones básicas a dos meses de entrar en Master Chef cuando sabía que iba a entrar pues bueno ahí ya me puse las pilas día viendo cada cocina viendo libros de cocina fue una obsesión obsesión

Voz 11 12:00 ah mira llena de casa tiene en cuenta que él está él está acostumbrado a prepararse para Olimpia la si le parece bastante claro

Voz 21 12:08 sí eso me estaba acordando de la peli de tapas claro tú si tienes hay raíces verdad a una trayectoria hombre además hoy de la ciudad de Ferran Adrià

Voz 11 12:17 lo tanto

Voz 21 12:21 pone gente negra a la gente pídale cocina bien pues no se va a demostrar si este programa que se lo llevó todo Ferran Adrià

Voz 11 12:29 a las valencianas falla algo

Voz 21 12:33 a ver yo creo que hay más fallera valenciana cocinero escenas tal pero alpijo se te habrá servido lo de la de la tradición familiar

Voz 0313 12:41 no una cierta experiencia así debería tener ni que fuera como espectador

Voz 21 12:45 a mí la verdad es que me la cocina me gusta como creo que le gusta a todo el mundo porque al final esa relacionado con el comer que más o menos todo lo hacemos varias veces al día es verdad que luego cuando entras ahí pues como decía Saul hay muchas cosas que aprendes muchas cosas nuevas y luego también que todos cocinados en casa lo que afinamos sin relojes sin jueces Deacon una cañita de cerveza una copa vino en casa con toda la tranquilidad el mundo entonces aquí es todo totalmente diferente estoy mirando Saúl estoy viendo el brazo

Voz 11 13:16 asustado por quiero una flota de ese ahora ya está colgado en la veo

Voz 0313 13:21 estoy pensando en los jueces porque claro estamos acostumbrados a que cuando habla o cuando no se desalojó

Voz 11 13:27 sí claro yo sí

Voz 0313 13:30 a los que has hecho una mierda unos eso no sé si te lo diría de buenos

Voz 11 13:37 así lo pero ha habido en la

Voz 0313 13:43 en el fragmento de la promo que hemos escuchado además había hay miradas dieciocho te acuerdas de este tal habido habrá habido momentos de todo no

Voz 11 13:50 a raíz de un momentito de de no te rías M oficio que te pone aquí quién quién es que no sabemos está a Corbacho no no esto

Voz 21 14:06 la frase por el montaje de la promo parece que sea Pepón pero esa ese la dijeron Anabel Alonso y creo

Voz 0313 14:14 porque yo lo tengo yo lo tengo apuntado

Voz 11 14:17 por si acaso

Voz 21 14:20 y la verdad es que sí que es un formato que evidentemente es muy intenso también estás fuera de tu zona de confort ninguno de los doce que estamos ahí como decía y Marina cocinó lo justo ahí pues van saliendo cosas te va saliendo a veces lo lo mejor de ti en algunos casos lo peor que nosotros ya vida de todo ha habido mucha emoción también yo creo que al final lo más bonito y espero que eso traspasarán la pantalla es que ha habido mucha verdad

Voz 0313 14:47 porque todos nos hemos despojado probablemente no

Voz 21 14:50 pero traje de celebrity o de nuestra máscara hayan sido doce personas ahí codo con codo viviendo luchando oí

Voz 0313 14:58 trabajando por un sueño para combatir luz

Voz 11 15:01 hay tres hoy Bisbal así estaba oye Pérez en el de

Voz 6 15:06 Lindsay de Saúl porque tú José ya estás muy va que te dan la tele ya lo sabes todo sobre televisión pero ellos dos no entonces yo quiero saber cómo ha sido esa experiencia televisiva en un programa que tiene una parte de reality que no es lo vuestro

Voz 23 15:19 ha habido habitual no bueno

Voz 22 15:22 luego nos dan nos han dado un intensivo

Voz 6 15:25 tuvo televisión no

Voz 11 15:27 sí sí sí

Voz 6 15:29 es tres compañeros sí totalmente perpetúe digamos que no no no te has sentido extrañan incómoda en ningún momento con con el Reino ni ni con el relato digamos

Voz 22 15:40 no no con eso no no me he sentido extraña a lo mejor vamos más presionada pues con los tiempos con los relojes lo que decía José de de de que en casa cocinas con con otros tiempos

Voz 0313 15:54 pero pero te ejerce más presión eso por ejemplo o o estrenan una obra de teatro

Voz 22 15:59 pues fíjate que eso está planteando Mollet yo creo que no he pasado tanta Fritz y me Mi vida fogonazos

Voz 11 16:06 a lo mejor por no conocer tanto terreno que pisaba si si tú Saúl

Voz 21 16:12 hombre yo mi terreno tengo bastante presión yo lo he dicho muchas veces que ya al final mejor el trabajo de cuatro años en treinta y cinco segundos en una final olímpica estas Juan que yo de depresión bastante servido no es mío es diferente esto como decía José estamos zonas fuera de nuestra zona de confort estamos todos en un medio que no que no controlamos igual hay mucha presión muchos nervios el momento de presentar el plato muy muy real que la afloran las emociones los sentimientos eh yo creo que a todos hemos derramado lágrimas mirar yo soy un hombre de hierro que parece para soltar una lágrima me cuesta mucho yo creo que todos Arga

Voz 11 16:49 sí pero sí lo llevo por dentro pero pero este programa ha sacado más saca lo mejor de mí y ahí pone también pues lo peor todavía no hubo momentos de tensión de bueno yo creo que vamos a disfrutar ha habido heridos quiere decir que si alguien ha quemado se ha cortado los brazos y ha sido uno de los más próximas si yo sí yo sufría en todos los casos

Voz 21 17:15 Saúl porque además es por hacer spoiler pero en el programa esta noche la primera prueba exteriores en Fuerteventura Canarias mucho calor había que hacer allí una especie de barbacoas y cuando acabó la prueba estaba Saúl

Voz 11 17:26 tirado en el suelo Gago Soto yo lo miramos si decíamos pero tronco que tiene cuatro medallas nosotros os haber perecido en el intelecto estaba reventado todos nos miramos diciendo

Voz 22 17:41 sí que va a ser duro

Voz 24 17:44 a que en pie cero del tiempo es sumo el tiempo es incierto ahora creía en once creo que la vida sea suave

Voz 25 17:59 la horas lo único que estén

Voz 24 18:04 ahora que es sólo queda esperar a que la

Voz 26 18:09 hola

Voz 24 18:15 a qué giro es un soplo de vida para la hora que ya está que la vida seis por qué han porque AENA a darle

Voz 27 19:07 tu tu tu

Voz 28 19:09 ah ahora

Voz 24 19:10 que ya Eroski que no es conocido que habrá fue ahora me fuerte de por que ya peros entre los Name habrá que está fuera a todo aquel que es que

Voz 1826 19:47 y ahora el actor de moda porque desde luego en este pasado dos mil diecisiete si hubo un actor que tanto en cine como en televisión ha convertido en oro todo lo que ha tocado es es Javier Gutiérrez esta temporada televisiva sus dos series Vergüenza y estoy vivo han tenido la bendición tanto de la crítica como del público Javier Gutiérrez y Daniel Écija creador y productor pasaron por La Ventana para hablarnos de estoy vivo es uno de los aciertos de la primera en Televisión Española por cierto tanto una como otra tanto vergüenza como esta estoy vivo las dos series tendrán segunda temporada

Voz 24 20:22 por que empiezo de cero el tiempo es uno el tiempo es incierto ahora que ya no creo que la vida se le suena

Voz 25 20:35 ahora que es la mejor es lo único que estén

Voz 24 20:42 qué es lo que era

Voz 0313 20:48 esta canción de Pau Donés Jarabe de Palo es una maravilla desde que la incluyó en su último disco en cincuenta palos emociona siempre emocionó anoche en el Festival de Televisión de Vitoria un aplauso realmente motivo del del público pero es que eso no por algo muy especial muy concreto por qué es la música que aparece en la careta de una serie ser española de de ficción incluso de ciencia ficción que llega con aspiraciones de dejar huella eso está claro y la canción de Paul va al pelo porqué en esa serie hay de todo hay vida mucha vida pero también hay muerte e incluso hay reencarnación se estrena este jueves la uno de Televisión Española y se titula Estoy vivo bueno

Voz 29 21:28 vivo o no existe muertos aunque eso ya lo sabe él pero hay algo más se encuentra en un lugar de tránsito entre dos planos de existencia de la pasarela es encargamos de llevar a los habitantes de la Tierra el otro ano pero con usted hemos cometido un Rosillo la cierto es que usted debería estar en fin dentro por favor cómo que debería estar vivo

Voz 3 22:04 sí eso sí exijo que inmediatamente me te vuelvan

Voz 0313 22:07 bueno pues lo va a ser tan sencillo Daniel Écija creador y productor buenas tardes amigo bueno estamos estas Vaya par de de de narices con esta serie ahora daremos más pistas a los a los oyentes pero lo primero que a mi se me ocurren así Mariola comparte después de ver el capítulo inicial el del arranque el de estrenos de vernos visto

Voz 6 22:26 pero no está emitido es que esto

Voz 0313 22:28 claro que la gente sabe que tiene el cine y en televisión tenemos esa pequeña

Voz 11 22:32 sí sí estamos encantados sede hemos de decirle a los oyentes que estamos los dos encantados con la visto es con lo cuento un poco para gente sin exclusiones Carles Francino vemos pero habrá que contará algo bueno salud bueno pues ayudar pues Fadura la nuestro otra invitar te momentito porque hoy del nombre de su personaje Mariola siempre se abordaría la conoce de otras de haber

Voz 0313 22:55 esto es un policía eh Andrés Vargas tipo además con con mucho cuajo inspector muy respetado por los compañero con coraje de una familia muy maja pero con una chica adolescente que en fin los problemas habituales y tal así arranca fue muy bien muy bien un tipo además que está metido en una en una operación complicada porque hay un carnicero por ahí que va matando mujeres dile quiere atrapar y tal no sé qué ocurre algo

Voz 11 23:18 por algo se me ocurre algo serio que este fragmento de voz que acabamos de escuchar ya da alguna pista de que es lo que era de corrido no que aparente pero no no porque no porque hay un mecanismo hay un sistema Jaime una pasarela nuestros so runner español el cuerpo de otro inspector de policía de nombres

Voz 0313 23:41 Márquez que es nuestro Javier Gutiérrez Javier buenas tardes

Voz 11 23:43 a qué tal bienvenido sea son Polly que vamos y no quiero hoy con el tópico recordáis la mínima es un poli con todas las de la ley Macarrón que me encanta oficio el hombre había

Voz 0313 23:57 a estas alturas el policía que interpreta

Voz 30 24:00 en primer lugar Roberto Alberto a nuestro sistema fantasma

Voz 0313 24:03 qué mala leche tiene siempre Roberto Álamo me hora cosa firme con él

Voz 11 24:08 a sus lectores vacía Daniel estos arriesgado y Mariola y a mí Iker hayedo

Voz 0313 24:17 noche en Vitoria la gente el encanto porque es diferente básicamente pero pero es arriesgado de televisión

Voz 11 24:25 pero es verdad que a Televisión Española

Voz 0313 24:27 no yo creo que hay Si sales

Voz 31 24:30 hay sales a escena sea televisión cine teatro yo creo que que que hay que arriesgar hay tienes que tener personalidad propia no en ese sentido yo creo esto es para para para tratar de buscar etiquetas que que se distingan viandante de éste maremágnum de comunión de de de contenidos que hay tanto Cadena Dial tienes que gritar no hay para gritar

Voz 11 24:51 ole Televisión Española e innovadores relato

Voz 31 24:55 pieza hace un año o poquito más yo ya tenía un thriller que lleva trabajando dos años en él llegó a Televisión Española ahí Toni Sevilla director de contenidos debe me dice no yo quiero algo diferente quiero un puñetazo en la mesa no lo contaba ayer en Vitoria su muy aún la mar muy bonita insomnio no me voy a casa no dormía en este tipo este tío cojonudo no tiempo que te dice algo así no entre decirle nada yo tenía un Dior estupendo otra serie a tuve que tirar del vamos a tratar de no son empieza a recordar que veías cuando era niño que te impresionó qué tal es una catarsis creativa y me gusta mucho que es convertirte en espectador en volver a ser aquel crío que se ponía delante de la tele y que a lo mejor lo tenía las opciones a los setenta

Voz 30 25:43 tiene venido a la cabeza para que el cielo puede esperar de él el joven Kurdo

Voz 31 25:48 treinta y ocho arma letal y Maverick este señor que se llama Richard Donner dinero se habían cantan

Voz 0313 25:54 los marineros cantaban aquellas Buddy

Voz 31 25:56 Movies este Stranger Things del verano pasado todo lo mezclas luego te vas al punto autobiográfico Mi padre murió muy joven no nos despedimos de el me hubiera gustado despedirme del tienes pérdidas y luego todo con cierto sentido del humor un poquito de salsa mediterránea un equipazo espectacular estos compañeros de viaje que no puedo que hacen que todo se pueda ejecutar con esta ambición con la que empezamos

Voz 11 26:23 porque hay que recordar que esto también esta mismos auspiciado por Globomedia aunque tú ya no estás

Voz 31 26:28 me ha compañero de de compañero mi casa desde donde estoy muy a gusto donde desarrollamos productora espectacular la complicidad de la cadena que siempre es muy importante y vuelvo a decir nombres propios hasta sesenta

Voz 0313 26:41 Javier especial porque es especial por muchos motivos como lo prepara uno tú has hecho otros papeles que en fin que podría

Voz 30 26:47 la verdad es que ante sí bueno a mí me llega al proyecto porque estaba en deuda con Dani hablamos en su día de que tenía buscan

Voz 6 26:55 el rollo este autor actor fetiche Ono

Voz 31 26:58 bueno también nuestros pedidos que tengo una admiración de quince años en mi vida profesional como es tan tan tan bueno Le tengo añadió Ustea tienes un compromiso conmigo yo

Voz 11 27:09 de lo que se ve cercano pero bueno es que a mí me recordó

Voz 30 27:15 este este guión este proyecto a Águila Roja en el sentido de que es muy ambicioso muy diferente a todos los que se está haciendo muy arriesgado para mí era dar un triple salto mortal y después de hacer un personaje como una sería para mí para muchos espectadores fue tan emblemática e tan tan importante en la ficción de nuestro país como Águila Roja me apetecía volver con algo importante sí

Voz 6 27:38 sí arriesgado salir de la zona de confort al hacer televisión hay una cosa destacable de la serie que es la escritura a mí me parece tiene un guión diferente una una una escritura diferente un diálogo diferente no sea una manera de narrar que está poco vista

Voz 30 27:52 si esta poco vista el a veces algo muy reconocible para los espectadores

Voz 6 27:56 sí sí sí sí pero que no es no es muy habitual en en la ficción televisiva a veces es un poco más alambicada a mi me gusta esta eh esa escritura Yola destacaría

Voz 31 28:07 mucho silencio mucho mucho plano que te indica lo contrario de lo que estás diciendo en este sentido el trabajo los directores no Oriol Ferrer Jesús Rodrigo ahora al Cantur luz David Molina un equipazo el director fotografía tipo como Calvo todas

Voz 6 28:28 el que está muy afinada no son igual no tengo Javier Vega seguían no tienes ninguna duda no

Voz 30 28:35 que te decía antes de salir de la zona de confort de hacer un policía no sé si rudo pero sí de la vieja escuela con oficio pero a la vez roto por dentro no porque esta es una historia que la de emociones escrita hay interpretada y dirigida desde el corazón como decía Dani habla de la pérdida habla de segundas oportunidades y aquí no se nos ha ido a alguien cercano o alguien de la familia

Voz 1050 28:59 os aseguro que ayer el patio de butacas en un envite

Voz 30 29:03 teoría y más hubo más de un sollozos seguramente más de una lágrima Pau Donés que estaba sentada a nuestro lado se emocionó varias veces

Voz 11 29:10 yo en la noche de ayer como una de las mejores de Vitoria

Voz 0313 29:15 porque me acusan falsamente pero sí ha dicho que tenemos en corto Carlas pero pero pero pero por dar alguna pista no a los a los oyentes de La Ventana bueno el porque Vargas es que tiene motivos para quejarse iremos expone públicamente los expone simplemente

Voz 3 29:31 allí cuando en casa de una familia para seguir viviendo hoy no tenemos familia no tengo amigos no te inmoviliza porque esta guerra no podía masas fase de negación no has denegación no sí es fácil al no vas a estar cargando Oriente aquí

Voz 11 29:46 esa es la parte del Javier fuera policía rudo y claro en esta nueva etapa de su vida digamos pues le toca trabajar con su hijo

Voz 23 29:56 tal tanta tecnología

Voz 0313 30:02 día con hija

Voz 11 30:03 este este asunto interno no porque va a ser alcalde muchísimas preguntas y por qué iba a investigar si no estoy investigando bueno una hija un asunto interno la pregunta tampoco voy a Arrimadas imaginaros que va a morirse vivo

Voz 30 30:21 a la tierra encarnados en en otro

Voz 31 30:23 con otra identidad de otro aspecto físico Illa

Voz 30 30:26 primer día te encuentras en tu trabajo

Voz 31 30:29 en tu lugar de trabajo a tu hija es tiempo después pero cuentan los perfiles cambiados no sea aquel tipo qué tal

Voz 0313 30:36 no se lo puede este puertas tomar cinco años después de

Voz 31 30:39 te devolver cinco años después y ver cómo están

Voz 11 30:41 así podré decir una frase desvelar nada del primer capítulo para dientes por si acaso le debo yo yo voy lanzando ganchos para que las ganas de ver usted tenía razón saber siempre

Voz 6 30:53 ven

Voz 0313 30:53 tus Santos nuevas hablar de compañerismo solo esto hay más es que todos sólo eso todos todos los personajes están muy bien escritos y tiene orígenes tienes mucha Valeta detrás

Voz 2 31:06 durante todo el día el preso de las costas no dejan de ocurrir las noticias no han parado

Voz 32 31:16 pero al final de la jornada antes de acabar el día

Voz 2 31:19 desde el reloj y la radio local piano

Voz 11 31:21 por este sonido

Voz 2 31:24 más profundidad más análisis más tiempo para contarte lo escucha bien la actualidad todo lo que ha ocurrido a lo largo del día desde dónde está la noticia y analizarlo La Hora veinticinco de lunes a viernes a las ocho siete Canarias con Pablo Morán la Cadena SER

Voz 33 31:51 tiene

Voz 34 31:54 la Ventana gol Roberto Sánchez en en

Voz 1826 32:06 y lo que estamos escuchando que es la sintonía de otra de las series del año mejor sería en el festival de Vitoria sigue con más nominaciones en los Premios Feroz que entrega cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos de España cuya gala por cierto se celebra el próximo veintidós de enero en Madrid

Voz 36 32:23 si es la casa de papel

Voz 0313 32:26 déjame de vamos a ver en esta historia de la casa de papel como tantas otras nace cuando menos te lo esperas por ejemplo el día que aparece aunque sea a bordo de un Seat Ibiza el noventa y tres tu ángel de la guarda

Voz 3 32:39 perdona es el minuto lo de cocinar embarcaciones con lo tiene una ventaja que lo tienes que fregar los platos el momento en que odio a la gente escote tiene tiene tiene que bonificaciones pero que tenía que sí conocía el procesar apuntándole con una pistola en las pelotas que bueno de las relaciones es que una termina olvidándose de cómo empezar

Voz 0313 33:27 efectivamente te olvidas pero lo que no puedes olvidar es una oferta de trabajo como la que te plantea este este profesor por ejemplo una oferta donde tus compañeros por cierto tienen un nivel de currículum espectacular

Voz 3 33:39 mira el culo es el señor Merlín en busca y captura veintisiete atracos a joyerías casas de subastas furgón su mayor golpe los Campos Elíseos en París cuatrocientos treinta y cuatro Diamante es como un tiburón en una piscina puede bañarse con él en casa extranjera era el jefe al mando de las lo primero que cavó con nómina en Asturias después comprendió que cavando hacia arriba el área más lejos seis tres de los días la Caja Rural de Avilés maneja lanza térmica cualquier herramienta inusual el que está sentado detrás de Moscú es de enviar su hijo pero antes costillas rotas es el Rey de las peleas de discoteca frío el mi debilidad es como Mozart pero con los ordenadores el programa desde los seis años que alarmas y electrónica ahí está lesiones Helsinki hasta en al plan más sofisticado hacen falta aprender y qué mejor que esas serbio Nairobi optimista empedernida a falsificar billetes desde los trece años ya horas nuestra encargada de calidad es posible que esté loca tienen tanta gracia la jodían

Voz 0313 34:49 viene muchas gracias finalmente bueno este grupo tras cinco meses de estudio y minuciosa preparación termina su aprendizaje cometiendo el mayor atraco jamás contado hacerse oír

Voz 1050 35:00 contarlo al menos con dos mil cuatrocientos

Voz 0313 35:02 dos millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre así como suena y allí que hay ruido de pero bueno

Voz 3 35:23 sí

Voz 0313 35:34 mostrando acosa y eso que lo he visto bueno esta noche la casa de papel la nueva serie de Antena tres hoy en La Ventana su guionista y productor ejecutivo Álex Pina y Pedro Alonso uno de los atracadores que responde al nombre de Berlín Pedro al es cómo estáis

Voz 30 35:47 Carles tardes bienvenidos tal como está apuntamos alto e así para para rato

Voz 6 35:53 si hay que la inversión de tragarse atraca bueno decir es que yo estaba preocupada ya sabes que Francina a mí no me interesa el fútbol pero está preocupada porque dije pues tras se hay Champions pero no va después puedes ser un puntazo no casual

Voz 11 36:07 mente ya pero yo me preocupé llamada pero no saber la historia el origen

Voz 0313 36:14 en cómo surge

Voz 11 36:16 alguna vez eso la Villarreal quieren y a mí me encanta me entraron unas ganas la verdad

Voz 1610 36:23 sí hay trasplantes saliendo la verdad es que dadas las cosas complicadas no que que que está estuviese al público con con estaban atracadores que yo creo que al final estás con ellos si caemos bien no bueno la premisa surge en un momento dado y realmente me encanta las películas de atracos perfectos pronto es un genio que no existía en televisión no dijimos bueno porque no íbamos a tener en ficción seriada no entonces y se lo propuse a Sonia hizo que a mi hijo adelante ahí empezaron los problemas poder realmente

Voz 11 36:58 muchos quebraderos de cabeza

Voz 1610 37:00 pero pero cuando hemos conseguido levantar un invierno duro pero pero bueno aparte hay parte de esa idea de parte de gustan las películas que no me gustaban en los próximos años

Voz 0313 37:10 yo tengo yo tengo una perdona Mariola yo sólo tengo una duda porque tú lo decías al comienzo como hemos tenido la suerte de poder ver el primer capítulo sólo tengo la duda de cómo se va

Voz 30 37:19 a este nivel porque en fin un Ohrid

Voz 0313 37:21 son como éste una historia bueno que ya lo verán esta noche cuando pongan la T después de fútbol pero que empiece tan fuerte con tanto movimiento con tanto tío con tanto personaje con tanta incógnita por ahí

Voz 1610 37:32 pues hablaremos aguanta sorprendentemente va más yo creo que sí

Voz 11 37:36 no hay un yo creo que me

Voz 1610 37:39 Isabel es aprendemos una cosa que nosotros teníamos un mapa de tramas que es lo hacemos para trece cabildos y unos digamos en seis porque lo que teníamos puesto al final poníamos detonante eso sí vamos que pasarán más cosas nueve realmente no funcionó muy bien

Voz 1050 37:52 aquí hemos vuelto a hacer lo mismo de vemos consumidos

Voz 1610 37:54 de ahí tres horas yo creo en en esta primera tanda de nueve capítulos sesenta y tres horas de tiempo interno es increíble las cosas que pasan hay un domingo que dura cuatro capítulos

Voz 11 38:05 pero si la amistad

Voz 30 38:09 esto me decías de de los nueve capítulos y luego de machacan pero cuánto dura

Voz 6 38:13 la es cerrada dentro de nueve capítulos sabremos si el atraco ha salido bien

Voz 1610 38:19 sí es es una se cerrara ahora mismo hay previstos dieciocho será cerraban dieciocho veinte hemos consumido pensamos consumir cien horas más consumidos sesenta hay tantas horas pero sigue es decir sabemos cómo terminan ahí cuando cuando termine termina

Voz 11 38:37 sea en verano les dejamos encerrados ahí

Voz 1826 38:41 seguimos y lesiones que haber dicho a Mariola si no es un sueño de Resines sí

Voz 11 38:45 te das cuenta de las Herrero para un actor cuando cuando le cae en sus manos un papel una historia

Voz 0313 38:52 como esta y como lo definirías por cierto esta sediento antes me ha dicho pepino es un vecino

Voz 5 38:57 mira ahí yo me leí las dos primeras secuencias de la serie una cama en México recién amanecido estudie las dos paratas en en el jet lag así he de confesar que tenía una posibilidad de hacer

Voz 0313 39:13 el otro trabajo muy en marcha

Voz 5 39:17 lo vi todo alineados

Voz 30 39:19 lo que es alucinante es que para mí sólo por eso es que eso ha ligado de una forma que a mí me tiene un poco

Voz 5 39:25 como eso como podido sino que además

Voz 30 39:30 lo hace poniendo personajes absolutamente en marcha desde el minuto diez que eso es un milagro desde el minuto uno eso es muy bien trazados los personajes es una de las clases semanas me gusta por ejemplo tú enseñar Berlín señor lindo que te mueres gracias que también está dando un poco lo que pone en peligro dice ternura

Voz 11 39:46 sí me da más miedo que ternura este tema amañar antes de conversación después de ver el primer capítulo Un te voy a son muchos

Voz 0313 39:57 los lugares será si Berlín es un abrazo o un deseo

Voz 11 40:01 dañados de la vida de que está buscando cariño por ahí como dices bueno es que uno yo no lo compra

Voz 1826 40:05 León va a ser seguro sobre la incorrección política buscada antes al Pina antes de entrar en el estudio nos decía rock'n'roll es que sería a lo mejor el género donde hay que encuadrarla serie en todo ya no sólo por las tramas cruzadas sino que se busca una incorrección política que va más allá de que el grupo sea una banda Robin Hood sino que en el fragmento que hemos escuchado por ejemplo de Úrsula Corberó dice tres o cuatro cosas que aún guionista convencional no se le ocurriría ponerle

Voz 11 40:31 bueno yo creo que el también hace cosas

Voz 1610 40:37 en un momento de donde creo que hay que ser transgresores en todos los sentidos es el espectador es experto en ficción de muchísimas horas ahora mismo ve tantas horas de ficción se ven tantas si es que tienes que ir siempre un poquito más allá no Mariola yo me quería comentar una cosa Mariola que lo preguntaba que qué es complicado y bueno las seis convidado por muchas razones pero es que el piloto tiene ochenta y siete secuencias que son muchas más de las secuencias que tiene una película o algunas películas no y además sólo hay tres secuencias que limpias el resto en paralelo un trabajo técnico importante de montaje de escritura es decir las sigue es complicada mucha faceta es decir cuando le vendía la directora de Ficción de Antena tres la serie y luego dijimos bueno y ahora hay que hacerla y como lo hacemos como mínimo dinero donde está el museo no lo hemos encontrado muchos problemas lloros han ido solventando había efectivamente como decía hay hemos hablado muchas veces de rock'n'roll Isidre siéndolo en los nueve rápidos que sabemos hasta ahora que debe de timbre claro

Voz 30 41:37 no acabado han grabado en el CSIC

Voz 28 41:42 hola me dejas de verte me he dado que del PES todo tu lo incluye tu ciudad contar contigo

Voz 3 41:59 Brennan este voto

Voz 28 42:01 qué

Voz 37 42:04 y en cuanto tenga con todo de Vigo

Voz 38 42:18 sí yo lo tres

Voz 0124 42:21 el depende

Voz 3 42:24 aquí

Voz 39 42:32 tu cuerpo el día

Voz 28 42:44 tipo parasoles

Voz 1826 42:49 está cantando estamos escuchando si esa Martín pero con Ana Belén porque Ana Belén también ha vuelto a la televisión lo ha hecho dando vida a Pilar del Riego que es la matriarca de la serie traición que desde hace unas semanas ya se está emitiendo antes de su estreno Ana Belén pasó también por aquí por la ventana de la tele

Voz 41 43:07 no estoy aquí anda son preguntas ni una llamada más atiende bien una cosa es la última vez que Trillo hablamos sabe llegar disculpe señora hace cinco minutos que tendríamos que haber llegado si quiere puedo sentarme a su lado para ayudarle a conducir o mejor puedo conducir por usted

Voz 2 43:30 no es necesario apelar las

Voz 41 43:33 sabe qué va a pasar que cuando llega la floristería no van a quedar lirios blancos se me voy a tener que llevar rosas y no me gustan así que

Voz 23 43:45 que me llamaron

Voz 41 43:46 si para que venga a recogerme porque no le quiero ver

Voz 23 43:49 más saqueos

Voz 42 43:53 dime hija

Voz 28 43:57 qué

Voz 41 43:58 enseguida estrella ahí seis chófer no se ve

Voz 11 44:04 Ana Belén buenas tardes bienvenidos a La Ventana visión para volver haciendo la mala pero pero es invertir hacer de mala también es muy duro

Voz 0124 44:16 es muy divertido diez realmente y lo agradezco agradezco mucho tiempo se haya enamorado de mí para hacer es para estar en este proyecto porque claro es un es un proyecto en el que estamos y sobre todo es una serie muy coral le Puccini está malísima

Voz 0313 44:33 primer capítulo muy cortico Ron local

Voz 0124 44:35 por eso lo agradezco muchísimo porque las culpas también se reparte reparte al pero es muy mala es hola Attiyah sin resquicio cuéntanos porque era el que contarle de que vamos a como es es una cosa es la historia de agua

Voz 0313 44:50 es el primer capítulo que parece que no es tan mala

Voz 11 44:53 ella no no pero si mal había pero digo yo no lo fin eso sí

Voz 0124 44:59 sí es es una a la historia de una familia una familia que son casi todos abogado con bufete el esta señora no es abogada ni nada es la mujer de este hombre el padre de estos hijos el patriarca de estos bueno no no descubro nada el patriarca en el minuto uno de la serie muere

Voz 0313 45:21 sí sí con lo cual ella se queda

Voz 0124 45:23 de patriarca material padrino Madryn hay de todo porque son latía que lo controla todo lo va controlando Tozo lo va controlando y sin parpadea impresiona ante no controla los hijos controlar los sentimientos de los hijos no es que contar

Voz 43 45:44 le es sólo la familia emocionalmente no no no

Voz 0124 45:49 es que controla las finanzas las emociones y todo todo

Voz 6 45:54 lo que en todos se estrenó en el Festival de Vitoria yo recuerdo que en la en la rueda de prensa estabais ahí todos estupendos había como una especie de consenso de que bien que esté Ana Belén en la zona

Voz 0124 46:07 porque los actores tú eso no lo percibes pero las actrices más jóvenes conmigo

Voz 6 46:11 sí que lo que decía para mí es una suerte claro para mí ir los productores decía claro cuando nos dijo Ana Belén que sí dijimos Tenemos la serie porque es verdad que tu tu personaje sobre el que se cuelga prácticamente todo no no sé como tú ves la sensación de volver así por la puerta grande

Voz 11 46:30 bueno no lo devolver porque te han ofrecido cosas en estos tiempos si no demasiado nos tenemos tampoco me bien

Voz 6 46:35 estar aquí el guisante no me han ofrecido demasiadas cosas sí

Voz 43 46:40 y sobre todo sin la suficiente identidad

Voz 0124 46:45 la no en los personajes como para decir lo dejó otra cosa me meto hacer un una serie no la verdad es que no entonces me llamaron a me dijeron estamos preparando esta serie eh bueno yo dije lo primero mi un guión me mandaron el capítulo uno el personaje todavía no estaba como muy dibujado que ellos se lo plantee digo me gusta mucho es seguido muy bien el guión todo todo este capítulo lo he seguido pero como como espectador a como lo puedo seguir como espectadora pero sin embargo de parece que el personaje le falta así como todas están como definidos me parece que esta mujer todavía no está no te pegan

Voz 11 47:27 como decíamos nosotros

Voz 1826 47:31 estás queriendo decir que tú has hecho mal la más mala

Voz 3 47:34 no

Voz 0124 47:34 relata lo no no no no no no y además ahí sí que no pero sí es verdad que yo notaba que todos los demás personajes ya desde el capítulo uno tenían están muy definidos y esta mujer no eh bueno si es la mujer y entonces me dijeron esta mujer va a ser ese personaje qué va a mover los hilos de todos a bebe nada va a poder dar sin que ella lo sepa es cierto diario confía entonces yo pensé qué hago

Voz 21 48:08 ver si conocía

Voz 11 48:11 Cear hay un código para mí es como expirar denuncia que son las frases lapidarias porque las tiene las tiene para tobillos por ejemplo al pueblo un poco aparece también para el marido

Voz 0124 48:23 demasiadas verdades en un solo día no crees lo supera tú no estás aquí para verlo

Voz 44 48:34 no nos lo primero en la frente

Voz 11 48:38 para la hija mayor

Voz 3 48:40 eres la mayor ahora que tu padre no va a estar debería ocupar su lugar ni Jamil ya no puede tener queja de tengo cinco años como siempre cuando el barco se hunde la rata son las primeras en ser Park

Voz 0313 48:59 la empresa sigue en

Voz 11 49:00 en refranes incluso al dejarlas caer como si nada como que no quiere la cosa a que se muere coño sí

Voz 29 49:09 Marta

Voz 45 49:12 jo

Voz 11 49:15 se acabó la rabia si se va a seguir

Voz 6 49:21 sí son frases lapidarias ella que que continuamente Darden se se mueve por estas frases bueno la verdad es que yo

Voz 0124 49:31 dije aquí hay que confiar porque ellos la sensación que me dio que me dieron cuando hable con los productores con con Drive los dos directores por los que dirigen la sé que es que las es son estupendos son estupendos Antonio Hernández Si Lino Escalera Son Moon encanto entonces me dieron bueno esa seguridad venga aquí hay que a la piscina y entonces yo pregunté esto cuando queréis hacer lo que me dijeron

Voz 11 49:59 ayer ahí uno G

Voz 0124 50:01 creo esto era a finales de junio el treinta y uno de julio estamos rodando Trillo yo dejé yo yo tengo una gira yo me tengo que ir a América

Voz 11 50:11 ya vende en septiembre cuanto

Voz 0124 50:14 más digo pues un cuatro semanas a vale a dije bueno pues perfecto venga a la piscina no y bueno y esto

Voz 0313 50:24 no tanto mucho cambio en estos casi veinte años de nuevo en Televisión Española para para lo bueno para lo malo en qué cosas más recursos menos tiempo muchísimos rastrea los o más talento ideas dignó sesenta Alexis muchísimo Antonio Calderón

Voz 0124 50:39 muchísimo talento creo que ya no sólo a nivel creativo sea a nivel técnico hay un talento impresionante luego unos medios

Voz 3 50:49 a que no se pueden creer

Voz 1826 50:57 en este repaso en la última hora de este especial de La Ventana el repaso a la tele que lo habíamos iniciado por un programa de esos que entran en la categoría del talent show vamos un programa donde se ponen a prueba los conocimientos las habilidades en este caso de las celebrities que pasaron por por Master Chef hemos hablado de series más obreros convencionales bueno vamos a acabar con otro reality aunque también fuera de lo común había estado tres años alejada de de la televisión Paula Vázquez se ponía al frente de El Puente un reality como decíamos rama de estrategia pero mucho más también era para el canal cero donde quince concursantes debían trabajar juntos durante treinta días para construir un camino un puente de trescientos metros Un puente que les llevara hasta el premio de cien mil euros de su nuevo proyecto bueno en realidad de lo divino y lo humano de muchas más cosas habló aquí Paula Vázquez en el plató de Mariola

Voz 28 51:55 quince desconocidos nada en como éxito un problema un problema que tendrán que resolver juntos como hacerse con un tesoro de cien mil euros para llegar a él tendrán que construir un puente en apenas treinta días si lo consiguen aquel que más fondos reciba de sus compañeros tendrá que tomar una decisión trascendental quedarse con el tesoro o compartirlo

Voz 46 52:24 solo

Voz 30 52:29 Paula Vázquez buenas tardes buenas tardes Mérida Ventana vaya marrón

Voz 21 52:34 de entrada hacia mil euros ir uno tiene que os decidirse se lo quedo repartirlo

Voz 6 52:39 esa es la gran pregunta del programa me parece a mí que habla de las relaciones personales de una manera contundente yo porque yo me lo quedaría yo diría que los dos

Voz 1050 52:47 Andes pilares del puente van a ser por un lado la estructura como formato porque es único todavía nunca hemos visto algo así ni siquiera los concursantes sabían a lo que venían en cuando les plantamos en la Patagonia trescientos metros de puente en treinta días entre quince personas que no se conocen de nada hay que construir un puente hay un reto no es un programa es supervivencia eh hay gente que me pregunta

Voz 11 53:07 sí pero no no no no les a vida tienen todo todo lo que necesitan estricto electricidad y agua corriente

Voz 1826 53:12 Ana burguesa Areces buena dicen

Voz 11 53:15 estamos todos lo que necesita no tienen agua ni luz eléctrica abogada si tienen que está en un lago hay agua dulce no

Voz 0313 53:20 el experimento es que esto de compra es el concepto experimentó porque esto es si es el género reality porque exacto pero de entrada envió visto el primer capítulo de entrada gusto si me gusta mucho la estética yo no sé el mismo yo no soy no soy consumidor abismal realitys no no es el género que más me atrae ni mucho menos pero esto de entrada la estética esto ya te entra por los ojos de otra manera

Voz 31 53:43 esto es tiene tiene cine tiene tiene documentados tiene tiene seria tiene Hadrones porque hay una

Voz 30 53:49 los planos aéreos de la Patagonia de la naturaleza de los lagos pues no pero bueno

Voz 1050 53:53 que es el segundo pilar del que llega a hablar primero es la trama como se llega a conseguir los cien mil euros quince personas luchando sabiendo que solamente uno los va a ganar pero ese uno puede decidir si lo reparte o se los queda con lo cual esto da pie a millón de de tragedias dentro de extra de las estrategias que se va cuajando dentro del programa

Voz 6 54:12 oye pero estamos hablando ya sabemos el problema está grabado ocho capítulos vale entonces tú ya lo sabes todo pero nosotros curro pero

Voz 11 54:20 Fernando le voy a preguntar pero se mantiene como le boya pero si no lo hace si no como preguntará a esta hora del programa pues te sorprendería saber la información que tengo

Voz 6 54:33 bueno pues esto supone tu vuelta la tele esto supone una vuelta a empezar de cero no podríamos decir pero sí sí ha merecido la pena así sí sí sí yo yo me sentía retirada de la tele ya dicho porque retirada bueno porque

Voz 1050 54:47 ya después de veinticinco años no tenía motivación no había nada que me motivar a las cosas que me presentaban no suponían retos será más de lo mismo además de una tele convencional en algunos casos un poquito abocada al machismo que todavía seguimos sufriendo