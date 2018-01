La Ventana (02/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 apenas eh

Voz 1050 00:10 son las cuatro las tres en Canarias los dos menores de nueve y diez años secuestrados por su padre hace dos días en Sevilla ya han vuelto con su madre la Policía ha detenido al progenitor en una vivienda de la capital andaluza el hombre que ya tiene una orden de alejamiento y una condena por malos tratos se enfrenta ahora a los delitos de sustracción de menores atentado lesiones al herir a tres agentes Alfredo colarnos el portavoz de la Policía Nacional

Voz 3 00:32 se entre en el domicilio ir en el primer momento el padre ese parapetado detrás de los niños lo la actuación de los compañero en primer lugar consiste en poner a salvo a los menores lo cual se consigue sin que sufra ningún daño y en ese momento el ahora detenido esgrimían cuchillos de grandes dimensiones consigue herir a los compañeros pero finalmente detenido y puesto al que será puesto próximamente a disposición judicial

Voz 1050 00:59 en el caso de la Guardia Civil no se cree la coartada del atropello de Enrique Avui alias el chicle y acusado de la muerte de la joven los agentes han dado una rueda de prensa explicando los detalles de la investigación también han confirmado que el ADN del cuerpo encontrado en un pozo de Rianxo concuerda con el de Diana la justicia imputado a toda la corporación municipal de Coslada en Madrid al alcalde a su Gobierno y también a la oposición por haber aprobado la pasada legislatura la construcción de un centro comercial sobre un supuesto yacimiento prehistórico SER Henares Javier Galicia

Voz 4 01:28 en aquella reunión se aprobó la licencia para el movimiento de tierras de una parcela de treinta mil metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento del Calvario Un lugar para el que el propio Ayuntamiento a principios de los noventa solicitó protección sin que ésta llegara a ser nunca concedida el actual y entonces también alcalde de Coslada Ángel Viveros asegura que aquella solicitud caduco y que en toda la tramitación ni siquiera a la Comunidad de Madrid alegó nada al respecto

Voz 5 01:50 en el dos mil siete ante del nosotros entrar en el Gobierno se hizo una modificación del Plan General nos advirtió en y los técnicos de la Comunidad Madrid de que eso fuera necesario porque yo entiendo que ellos también empezaba esta declaración este procedimiento de zona bit estaba caducada

Voz 4 02:04 el Juzgado cite en calidad de investigados al alcalde a otros tres concejales en activo del actual Gobierno socialista al exalcalde y portavoz del PP y al entonces portavoz de Izquierda Unida

Voz 1050 02:13 en Egipto se han ejecutado a cuatro reos condenados por un atentado ocurrido en dos mil quince donde murieron dos cadetes de una academia militar es la segunda ejecución contra terroristas que realiza a este país en las últimas semanas las Álvaro Zamarreño los cuatro han sido ahorcados tras rechazar la justicia militar egipcia las apelaciones una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Egipto ha denunciado que el juicio se hizo sin las mínimas garantías y las confesiones se obtuvieron bajo tortura la semana pasada Egipto ejecutó a quince personas también bajo acusación de terrorismo en dos mil dieciséis último año del que tenemos datos completos Egipto fue el sexto país del mundo que más presos condenados a muerte ejecutó así llegamos a las cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:55 carriles en el comité de empresa de los centros de la red de violencia de género de la comunidad denuncia las condiciones de los nuevos pliegos para gestionar servicios como los de las casas de acogida para las víctimas aseguran que la adjudicación la oferta económica prima un setenta por ciento frente a un treinta de los requisitos técnicos Elena Fernández es portavoz del comité de empresa

Voz 6 03:13 Nos hemos dado cuenta que por ejemplo en las categorías de educadoras sociales que son las compañeras que cubren las veinticuatro horas y están todos los días en en centro porque son las que hacen toda la atención socioeducativa etc pues algunas las bajan la jornada que lo que hace inviable que haya una educadora siempre en el centro

Voz 1915 03:33 el PSOE fía el futuro de los presupuestos de la capital a que se garantice el interés de los madrileños las cuentas del Ayuntamiento quedaron prorrogadas a finales de dos mil diecisiete por segunda vez en esta legislatura ante la falta de apoyo y el enfrentamiento ya resuelto con el Ministerio de Hacienda el socialista Chema Dávila en declaraciones a Hoy por Hoy Madrid

Voz 7 03:49 que el equipo de gobierno en este caso no es presente una propuesta presentó una idea no ponga encima la mesa a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es negociar lo mejor para los intereses de la ciudadanía madrileña implantar un poco cuisine nuestras grandes líneas nuestras preocupaciones son las políticas sociales que son el mantenimiento de servicios públicos según presupuesto no hay según entonces el apoyo estará ahí estará quiero queremos empezar a pensar un poco están intereses

Voz 8 04:14 por madrileños y se lo venimos contando este martes en las

Voz 1915 04:17 ser un grupo de familiares de víctimas del franquismo ha presentado una denuncia contra el abad del Valle de los Caídos le acusan de impedir la exhumación de los cuerpos de dos de esas víctimas los hermanos la Peña avalada por una resolución judicial Eduardo es abogado de las familias

Voz 9 04:29 es en primer lugar que se disculpe cristianamente civilmente con todas las víctimas del franquismo que se ha condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosas ni a una entrevista con las víctimas de la guerra

Voz 10 04:41 L dictaduras y que esté presente en una entrega de restos mortales a las víctimas represaliadas

Voz 8 04:46 se necesita urgentemente sangre en los hospitales de la Comunidad de Madrid hay alerta roja en cuatro grupos pero positivo cero negativo a positivo negativo doce grados en el centro de

Voz 1 04:54 sí

Voz 1050 05:04 no actualizada en Cadena Ser punto com se quedan con la Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en Canarias

Voz 11 05:09 Abbey Nasser

Voz 2 05:12 servicios informativos

Voz 13 05:19 cadena SER La Ventana con Sanz

Voz 1826 05:55 a las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí esta Ventana dos de enero hemos invitado a tomar café esta tarde a Luz Sánchez Mellado luz qué tal buenas tardes

Voz 8 06:09 hola qué tal nuestra compañera periodista

Voz 1826 06:11 que por cierto ha sido especialmente crítica y hasta autocrítica en los últimos días veo aquí un un tuit de de luz del pasado treinta y uno de diciembre que dice textualmente el caso Diana Acker puso la lupa en una familia compleja como todas a la que se juzgó calibró y escaneo los medios implacablemente cierto que a veces con su colaboración activa no estaría de más que todos hiciéramos autocrítica descanse en paz Diana víctima de un depredador infame

Voz 8 06:43 no hemos hecho mucha autocrítica la profesión en general luz no suele ser nuestra costumbre pero fíjate que que

Voz 14 06:51 ese tuit que está escrito en caliente recién enterada de la noticia de de la aparición vamos de de la aparición del cuerpo de de Diana y

Voz 8 07:01 la las sostuvo desde casi el primer día minuto uno de este caso de este desgraciado caso porque es verdad que desde los primeros minutos a todos los medios volcados con esta familia cosa normal y lógica es una desaparición inquietante al principio después bueno no una un caso que Nos ha tenido en vilo a todos durante mucho tiempo y que bueno que nos ha interesado por razones obvias pero no sólo por la naturaleza del suceso sino también porque las circunstancias que lo rodeaban porque digamos que tenía todos los elementos para suscitar la la la atención pública la curiosidad y la fascinación colectiva lo cual bueno pues ese digamos es es legítimo nos dedicamos a infame a informar sobre lo que sucede sobre la vida de los otros no pero en este caso yo creo que hemos ido demasiado lejos hemos se ha publicado información no relevante hemos construido una una realidad muchas veces paralela lo que interesaba sobre el caso si no se sabe muy bien si lo informamos y informamos de esta manera porque senos

Voz 1826 08:01 compra

Voz 8 08:02 os nos compra porque lo hacemos otros esa es una duda que que yo creo que todos deberíamos plantearnos cada uno

Voz 1826 08:08 mirar su conciencia si está muy bien que Apple hemos a la autocrítica está muy bien que hablemos a nuestra conciencia a las dudas que no demos certezas Hinault nos veamos obligados siempre a contundentemente apelar a las a las certezas cuando no las hubo bueno para que quede constancia de que no es gratuito lo que dice Luz Sánchez Mellado Sobrequés Illa además por lo tanto eso le legitima para ahora pedir algo más de autocrítica por parte de la profesión para que vean que no es gratuito lo que ella esto lo sé ah sí lo sabe en su momento lo escribió pero que no sabe que nosotros habíamos repescado en este momento un artículo suyo del ocho de septiembre de dos mil dieciséis habían pasado diecisiete días de la del conocimiento de la desaparición de Diana Quer ir decía la desaparición de Diana Quer López Pinel por cierto que creo ha sido uno de los pocos sitios donde he leído segundo apellido de de Diana la desaparición de Diana en una noche de fiesta ha puesto bajo la lupa la intimidad de una familia de aquí ahora por eso sino no somos de fibra óptica además de con movernos y angustiado irnos Nos fascina otros desaparecidos no son tan jóvenes ni tan guapos ni tan poderosos no les echamos tanta cuenta pero en este caso todos tenemos una opinión y a veces apesta no hay más que ver los comentarios que suscita cualquier novedad al respecto que si una chica nunca debería ir sola por semejante paraje que si esos pantalones a media nalga que llevan nueve coma cinco de cada diez chavalas son inapropiados que si la madre que es el padre que si la hermana siempre hay alguien mostró dándonos el recto camino desde el púlpito de su superioridad moral de la otra yo lo que veo es a una Madrid y a un padre y a una hermana acusando la ausencia de una mujer mayor de edad que sigue siendo la niña de sus ojos mientras los periodistas aireando sus dimes y diretes sin plantearnos si los vendemos porque nos los compran os sino los compran porque los vendemos muchos propios ciudadanos creen que eso nunca les pasa a ellos a mí podría pasarme Diana podría ser mi hija por eso cómo

Voz 8 10:06 con las líos rezo lo que recuerdo con fervor de atea para que la película no acabe de mala manera

Voz 1826 10:12 sigue suscribiendo emocionada cada una

Voz 8 10:13 las frases y como has de ese artículo no sí porque la película acaba de la peor manera posible así si esas líneas que escribía poco de la desaparición de Diana y bueno responden también a esa esa empatía ya esa solidaridad de de madre dado excelentes no porque este caso no salude personalmente a todos pero sobre todo a los que tenemos en casa

Voz 15 10:36 va a mujeres jóvenes ha

Voz 8 10:38 a niñas que todavía no están haciendo el tránsito y que las criamos entre algodones dudas queremos proteger en una burbuja estamos hartos de leer consejos para protegerlas de bueno los peligros de las redes sociales de el mundo virtual resulta que que bueno que era que el pelo Cross real no no es tanto virtual sino sino está en la calle no hay esas primeras reflexiones sobre el tratamiento que estábamos dando ya desde el primer día por eso digo que has que fue muy muy muy inmediato también es cierto que era una familia muy determinada y muy eh en en una situación muy compleja que que estaban en una separación traumática valga la redundancia porque todas las separaciones son traumáticas en un proceso de custodia traumático también con con idas y venidas al juzgado por asuntos ajenos al caso que nos que que protagonizaron minutos de televisión ira nadie hoy de Irak Guineas en la prensa que eran absolutamente ajenos al caso y que tenían un interés relativamente eh vamos relativo y absolutamente marginal respecto al caso que era la desaparición de una mujer joven el resto era una una una serie de circunstancias personales que insisto son fascinantes a quién no le gusta sacar la vida de los otros este caso desde el principio en los atrajo por por por sus circunstancias determinadas por los veíamos a nosotros mismos biorreguladora fascinante desde luego lo que lo que tú defiendes y defendemos ahora desde luego cualquiera de los otros

Voz 1826 12:08 eso eso no ha de dar lugar eso no alimentan

Voz 8 12:11 justifica a que se hicieran todo tipo de cábalas si se hicieron todo tipo de especulaciones claro no porque cuando porque cuando nosotros poníamos el foco en las desavenencias conyugales o en el equilibrio desequilibrio psicológico de los miembros de esa familia estábamos primero dando palos de ciego segundo dando pábulo a una historia privada y tercero pudiendo dar idea o eh sospecha o insinuaciones absolutamente ajenas al eso poniendo el foco en personas que como ha quedado demostrado con con con los últimos acontecimientos no tenían absolutamente nada que ver con la desaparición de de la

Voz 16 12:46 ya bueno pues déjame que sume también a esta charla

Voz 1826 12:48 Abbas tuvo hace un momento de radio prensa televisión la parte de la televisión porque sé que él también es autocrítico con todo lo que se ha hecho en general es jefe de investigación de la Sexta nuestro compañero Manuel Marlasca Manuel qué tal buenas tardes

Voz 17 13:01 qué tal muy buenas tardes pero con mucha los los fue

Voz 8 13:03 hola qué tal mano cómo estás gracias al arte aquí ha

Voz 1826 13:06 a la venta a Manuel oye a nivel general tú cuál crees que ha sido el tratamiento de de este caso que le hemos dado a los medios de comunicación suspenderlo Si hacemos ha sido una valoración si si intentamos auto examinar nos crees que salimos malparados

Voz 17 13:21 así The Fame este tratamiento que ha dado caso habían Acker ha sido infame sobre todo porque los que nos dedicamos desde hace un tiempo los que somos un poco caimanes no dedicamos hace tiempo o algo al periodismo de sucesos a la crónica de sucesos sabíamos desde el primer momento que que poco o nada tenía absolutamente nada que ver las circunstancias familiares de Viana que esta separación la custodia de su hermana Valeria todo esto no tenía nada que ver con con la desaparición de Diana que que todo apuntaba que iba a ser como finalmente así la lógica la casuística criminal nos hacía pensar a todos los eso y todo lo demás todo lo demás ha sido ruido mediático todo lo demás ha sido mirar minutos de televisión por llenar los Jonathan páginas de periódico pero nada tenía que

Voz 10 14:08 no entonces yo creo que ha habido una sobre primas

Voz 17 14:11 en ese momento una sobreexposición de la propia familia debían hacer en un momento dado decidieron cortar creo común criterio y a partir de ahí como había que llenar minutos de televisión como había que llenar páginas de revistas y páginas de periódicos lo que se hacía era confundir el entretenimiento si quieres con la información porque realmente del gasolina en aquel avión poca información desde que apareció su teléfono el veintisiete de octubre es decir en un par de meses después de la de de la desaparición desde ese momento hasta el que se cierra el caso que el otro es el caso no ha habido prácticamente información porque labores estaba trabajando el trabajo en la sombra como debía trabajar todo lo que ha pasado entonces en los medios de comunicación desde entonces ha sido Rubio y ha sido espectáculo había sido causado

Voz 8 14:56 hace poco la juez Rosel de que que que fue candidata de Podemos por Canarias no recordaba a su nombre de pila publicaban Twitter

Voz 17 15:03 de Rosa estaría publicaban tuit en el que

Voz 8 15:05 en el que decía en este en esta serie de casos quién habla no sabe quién sabe no habla eh por razones obvias por por por secretos de sumario

Voz 17 15:14 a veces hemos visto estos días perdona lo cuantas veces hemos visto estos días en platós de televisión a supuestos amigos de Diana que ha supuesto Fahmi ya ves a uno que dijo haber sido nominado a otro que hablaba de las miserias de la familia pensemos que cuando ocurren desgracias que calibre cuando que secuestraron un hijo bandos aparece un hijo cuando se comete un crimen en tu familia la investigación de la Guardia lo de la policía pone un gigantesco foco sobretodo que no deja ninguna zona de sombra todos en nuestra familia yo el primero tengo muchas zonas de sombra que siquiera lo quiera Dios me pasase algo amigo agotada en esa ligados esas zonas de sombra saldrían al a la luz bueno pues en la responsabilidad del periodista está precisamente quiero que estén en la luz lo que se exponga al público es lo que verdaderamente tiene relación con el caso lo que verdaderamente el interés por último creo que hay que hacer un ejercicio fiesta ejerció el ocho yo esta mañana aquí con mi equipo que es decir cuando nos ve la gente cuando Noble la gente cuando no sabía a la gente por la radio pensad que a lo mejor alguien de los que no se está viendo leyendo oyendo tienen familiar estamos hablando de personas que estamos hablando de gente que tiene padres que tienen hijos y que tiene hermanas y ese punto de vista jamás hay que perderlos es poco nunca hay que perder

Voz 1826 16:23 habrá Serbia anclajes para aprender habrá servido para aprender en algo por ejemplo desde desde la detención de El autor confeso de del chicle tú crees que hemos sido los medios os ha sido las televisiones especialmente algo más cauto cauteloso Sony o ni por esas

Voz 17 16:41 con el autor lo controlan

Voz 1826 16:43 información en respecto al caso pero desde el punto de inflexión que marca ya la detención del del que habrá que buscar

Voz 18 16:49 desde el desde un punto inflexión que marca la detención de chicle es decir

Voz 17 16:54 ya hay cosas que sí que se pueden empezar a contar hay cosas que se cuentan bueno pues bien respetando siempre por supuesto la presunción de inocencia que naturalmente habrá que que que preservarla pero bueno pero ya está ya a partir de ahí es verdad que la familia concretamente el padre Juan Carlos que ha hecho un llamamiento a una petición expresa para tratar de de trabajar y de contar las cosas pero siempre respetando esa esa intimidad de la familia la la imagen y la señora de al fin al cabo de la víctima no yo yo soy muy pesimista no con con estos casos son muy pesimista porque no es la primera vez que hemos pasa no es la primera vez que un caso tiene un tratamiento mediático absolutamente desaforado y absolutamente que nada tiene que ver con con el tratamiento que celebra que sucesos ha vuelto a pasar ha vuelto a pasar

Voz 8 17:41 sí porque parecía que Alcàsser había supuesto pues eso una aun antes yo si parecía que esa la autorregulación y bueno un poco

Voz 17 17:47 hacer José Bretón Asunta Basterra uno tras otro hemos visto cómo muchas veces bueno pues ya está los platós de televisión se llenaban de gente que nada tenía que decir lo que es interesante tiene que aportar no dieron nuestra continua con acción del entretenimientos espectáculo con la información aquí en este programa un expediente Marlaska hay una frase que yo repito una y otra vez que es que cuando no hay no hay y sino hay no sé nada no pasa nada

Voz 8 18:12 es lo que toda la vida ha llamado en el argot nuestro hinchar una noticia esta noticia en los estados hinchada estado va hiper hinchada exacerbada

Voz 17 18:21 en habían Acker que sí hicieron ya bueno pues si no hay nada no hay nada yo lo repetido una ir a aquí no hay nada pero como hacia unos que que ya pero no hay nada eso no es información esos huesos hinchar la noticia eso es nada no hay nada pues no sea

Voz 8 18:35 sobretodo eh a esta cuando cuando ha aparecido el cuerpo cuando se ha resuelto aunque solamente sea digamos desde el punto de vista bueno pues de las evidencias el caso eso yo he echado de menos también disculpas con la familia porque eh recuerdo un lloc yo recuerdo haber estado en en platós recuerdo haber sentido vergüenza propia y ajena con determinados testimonios recuerdo ahora mismo el caso de un supuesto psicólogo en un supuesto no musicólogo que publicó algo la personalidad de la madre en fin todo ese tipo de cosas no sé si te pasa a ti y a mí me a mí va a mí me provoca rubor irme pero me provoca un alzamiento de Bello general no toda esa gente se va a disculpar con la familia aunque sea en un tuit no ahora que está tan de moda la digamos la toma de posición o mediante las redes sociales

Voz 17 19:22 igual que disculpar los que dijeron que Diana que bueno pues que tenía un perfil de riesgo muy

Voz 10 19:27 muy alto porque contaba casi con cualquiera

Voz 17 19:30 por qué le iban los tíos que con aspecto de de protagonistas de reversa o porque le gustaban los malos todos esos adscrito

Voz 1826 19:37 sí sí sí sí sí pero que aun cero suena todo eso verdad que obsceno suena todo eso

Voz 17 19:42 sobre todo sobre todo porque de verdad desde los los que conocemos un poco la investigación criminal los que conocemos un poco y hemos tenido un pues afortunadamente acceso digamos hay información que lógicamente no puedes publicar pero que sabías por dónde iba la investigación casi casi desde el mismo minuto la investigación se sabía que lo había pasados que Diana que se encontró con un mal nacido que se la llevó en un sitio donde no había testigos que hizo con ella lo que sea y que el arrojó pues sabe Dios dónde afortunadamente en de la Guardia Civil ha podido terminar quién será llevó seguramente una como la asesinó había descubierto cuerpo

Voz 1826 20:17 por eso estaba claro

Voz 17 20:19 en el minuto de la investigación porque porque todo hacía pensar eso no todo la demás caqui con quién se juntaba Diana antes de su muerte que amigos tenía que haber es que era verdaderamente absolver de verdaderamente ridículo y la investigación apuntó desde el primer momento hacia donde ha ido no

Voz 8 20:34 lo cual no quiere decir mano que la que la información de sucesos no sea atractiva que no hable de nosotros os aporta un crimen de es la historia de una sociedad que no sea absolutamente digno bueno y que no se puede hacer de una forma profesional correcta y plática con las víctimas

Voz 1826 20:50 entre veinte hablando de empatía hay de la sensibilización y hay que debe tener un periodista como tú antes nos estamos contando de cómo o en qué términos se puede desarrollar una reunión con tu equipo etcétera eh yo sé porque además creo que te lo he leído a directamente en las redes sociales no te ha llamado a ti después de tantos años de experiencia no tenga llamado especialmente la atención de la cantidad de detalles alguno especialmente escabroso con los que esta mañana hemos tenido que seguir la rueda de prensa que daba el coronel Sánchez corrí desmenuzando a esos aspectos un poquito a lo mejor duros especialmente duros de de la investigación del crimen Manuel

Voz 17 21:28 bueno yo creo que el que el primero Connection recorría mandado ha empezado la mensaje hacia la prensa diciendo poco más ameno que con las estupideces que sean

Voz 1826 21:35 sería dar todos los detalles

Voz 17 21:37 para que no sean inventando cosas ese es el mensaje que ha querido lanzar en un principio no yo creo que dentro de lo que cabe dentro de la dureza que tiene por sí mismas y eso es lo que suele ocurrir en la información de sucesos las cosas que contamos son suficientemente maduras como para adornar las charlas con con con otros componentes no creo que ha sido cuidadoso creo que ha hablado de lo que tenía que hablar que ha dado todos los detalles preciosos de la investigación sobre todo para evitar que se sigan diciendo tonterías que me sigan publicando estupideces que se sigan haciendo pajas mentales y perdóneme la expresión pero lo que ha habido durante mucho tiempo con el tema Jean Acker es muchísima paja mental con teléfono con todo en torno a que ver con todo esto no entonces es verdad que es sorprendente es la primera vez que en una rueda de prensa en la que se facilitan tantísimos detalles de la investigación ayude debate hay que si tantos detalles no pueden ayudar a los malos al fin y al cabo

Voz 1826 22:26 bueno si es posible tú crees que que ha estado consensuado con la familia no lo sé no no tengo información

Voz 17 22:33 de para que el Roberto ya que no los ha expresado consensuado no sí que me consta que ha habido un que las relaciones entre la familia y la Guardia Civil han estado muy fluidas muy bien engrasadas que es fundamental en estos casos aprendió mucho de casos anteriores son de no era si este caso ha estado perfectamente engrasado todo ahí de hecho la Guardia Civil

Voz 10 22:51 el tengo a una persona dedicados

Voz 17 22:54 se actuaría informar puntualmente a la familia no entonces no sé si en este caso ha consensuado con

Voz 1826 23:00 pero queda clarísimo Manuel Marlasca jefe de investigación de la Sexta bueno sólo pueden seguir en expediente Marlaska en el programa de sucesos que que conduce en esa misma cadena compañera muchísimas gracias y buenas tardes gracias a vosotros un saludo

Voz 8 23:13 feliz año bueno

Voz 19 23:18 que tenemos sin dar House los The Phone House pues para contarte la oferta de año nuevo tenemos un señor que no sabe si ríe hoy

Voz 20 23:24 ahora Fornés y Taylor

Voz 21 23:29 emprendiendo

Voz 19 23:31 con ese XXXII gigas por sólo trescientos cuarenta y nueve euros hasta el diez de enero Phone House punto es

Voz 15 23:39 seguimos hemos estrenado ya el dos mil dieciocho como se

Voz 8 23:44 este año Guillén hora25

Voz 22 23:46 a hacernos preguntas encontraremos alguna noticia buena aceptaremos en el análisis empiece el año informado conseguiremos a hablar de lo que le importa a la gente en Hora veinticinco desde las ocho de la tarde

Voz 2 23:58 con Pedro hablar

Voz 8 24:02 te acuerdas de

Voz 12 24:04 clase de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio pues el Nikkei nos pasa igual que a otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades del cinco al veinticinco de enero ven a disfrutarlas consulta que tiendas abren el domingo siete en Ikea punto es

Voz 1826 25:21 cuatro veinticinco trece y veinticinco en Canarias venga de generaciones de choque generación

Voz 2 25:25 al eh vamos a hablar a ver choque entendiendo lo esto como ningún vuelo ni como ninguna

Voz 1826 25:31 la guerra pero es que esta mañana Luz Sánchez Mellado como nuestra cafetera que nos ha propuesto un asunto que tiene que ver con eso con con la edad con la edad del siglo que ya llega la mayoría de de da por cierto no

Voz 8 25:43 bueno está ahí a puntito no porque no se sabe si se cumplen dieciocho años del siglo XXI el treinta y uno de enero

Voz 1826 25:51 del dos mil diecisiete o dos mil dieciocho

Voz 8 25:53 ahí como si de letras me pillas hombre matemáticamente sí

Voz 1826 25:55 que hay que tendríamos que esperar al treinta y uno de diciembre al uno de enero de dos mil diecinueve para ya contar ya digo la pureza matemática que ha cumplido dieciocho pero yo creo que podríamos considerarlo en toda la extensión de este dos mil dieciocho que tenemos por delante va a ser cuando cumpla cuando llegue a la mayoría de edad vuelve a parte está esa esa propuesta con muchas dudas muchos interrogantes sobre qué tiene que ver con los millennials que tiene que ver me decía luz con ahora llega la generación que ya no es esa generación perdida la que ha apilado durante tanto tiempo la sociología hablando de la crisis por ejemplo estos años

Voz 8 26:31 no claro es que es muy diversa la generación de los millennials no si atendemos al término académico creo que me comenta bastantes que que en estricta puridad Se supone que son los que tenían dieciocho años desde los que cumplieron dieciocho años en el año dos mil novecientos ochenta y dos pero para entona estamos hablando que los millennials tienen ahora entre cero treinta y seis años ahí se juntan dos o tres generaciones muy distintas porque yo creo que uno de los cambios que que ha traído la bueno pues la masificación de las nuevas tecnologías es es es el acortamiento de las generaciones no tanto desde el punto de vista biológico que evidentemente son quince años cualquier sociólogo te lo dice pero sí desde el punto de vista de de los usos las costumbres incluso yo creo de de de bueno de las habilidades sociales de de de los jóvenes no y yo tengo dos hijas una tiene veinte otra tiene dieciséis diréis de mi con toda la razón probablemente pero observo casi un un uno cierta desconexión generacional entre ellas no solamente desde el punto de vista del pavo que están cada uno en una fase distinta sin haber abandonado de todo pero sí desde el punto de vista de de bueno pues de las habilidades Tenerife lógicas eso

Voz 1826 27:39 bien fluya hasta la personalidad no las auditorías

Voz 8 27:42 claro ahora no pero pero desde los chavales que se han criado con con el móvil inteligente en la palma de la mano que serial mi hija pequeña a los que empezaron a Con la Tablet hay un cambio hay vamos hay hay un cambio aunque solamente sea en el sentido de la de la de la inmediatez yo creo que cualquier millennials de los de verdad que los que están ahora en el adolescencia la primera juventud podría como

Voz 1826 28:05 Mar oye mira vamos a hacer una cosa Javier Kathy Jorge Díaz son ya unos habituales por aquí podemos decir que igual que lo del Concierto de Año Nuevo en Televisión Española cada año nuevo cada Navidad ya se ha convertido en una tradición porque ellos llegan con la nueva entrega de Yo fui a EGB si nosotros tenemos la suerte de recibirles están como siempre en los escuchantes de Bilbao Javier Jorge qué tal buenas tardes buenas

Voz 16 28:29 para qué tal hola buenas tardes feliz

Voz 1826 28:31 año feliz año bienvenidos de nuevo por aquí estamos esperando a ver este año con el nuevo año que vendrá del universo de Yo fui a EGB esa marca tan consolidada bueno este año tenemos para empezar agenda eh que no es mala cosa vamos a hablar de la Agenda dos hablar de conciertos incluso que están previstos también para la agenda del nuevo año pero sobre esto ya que teníamos aquí sobre la mesa Javier Jorge alguien nacido en mil novecientos ochenta y dos todavía es de GB no esté cómo va a ser de mil lo lo que dicen los sociólogos como van a ser mil

Voz 16 29:02 nombre si nace el año de nada escrito como nuevas LGBT por supuesto que la EGB

Voz 24 29:08 empezó en mil novecientos setenta y uno en el noventa y cinco claro es que es una generación muy muy muy amplia claro y amplia

Voz 22 29:14 que calculamos que los mayores de treinta y dos treinta y tres años ya están los cincuenta y tantos estuvieron la EGB

Voz 8 29:21 por pelos Roberto eh pero estamos ahí

Voz 16 29:24 los juegos de cero noventa y nueve años hasta

Voz 1826 29:27 oye que un diario porque porque un diario en esta en esta entrega

Voz 22 29:32 saber es algo que llevábamos tiempo queriendo hacer este año hemos aparcado un poco los libros el hipotético Ab5 no lo hemos sacado y en su lugar hemos sacado una agenda pero no es una agenda han blancos una agenda con muchísimo contenido con un montón de efemérides curiosa es me gustaba el hecho de que el libro lo ves y lo dejan aparcado la estantería no pero la agenda te acompaña todo el año la llevas contigo en el bolso en la bolsa idea a día estás

Voz 1826 29:57 el Open nuevas cosas no esto es un homenaje ah no sé si tú eras mucho de de redactar tu diario aunque a lo mejor

Voz 8 30:06 tuvieras el pronto también hicieron el propósito del nuevo año luz decir pues ahora voy a seguir mi diario después lo dando tú eras desde de hacer día tuvo la época cursi de del diario este que te lo regalaban además en Navidad Navidad cargaban el el vamos el diario me acuerdo la primera comunión que también te regalaban una especie de de dentro con tapas de nácar

Voz 24 30:24 que también es siempre en esa llave tienes la ya hemos tenido una llave cita porque era la llave de tu corazón ahora ese ese diario con la llave cita sentía súper importante ahora

Voz 8 30:35 nuestro nuestro diario en nuestro secretos y nuestro libro de la Primera Comunión lo tenemos en en el smartphone yo creo que esa también es una de la de las claves del choque o el roce más que el choque yo diría el roce continuo generacional con los que vienen con los que vienen después

Voz 22 30:48 twitter twitter es nuestro diario en vez de llave lo hacemos público para todo el mundo

Voz 8 30:52 sí bueno pero por eso digo que nuestros secretos están en el móvil es nuestro armario porque los has

Voz 1826 30:57 saxo son los Trending Topic sería lo que aquí se ha convertido en las primeras páginas en en las pegatinas estas en los Steelers de frases que está sí que podrían ser la prueba el nueve no si no conoce Os he está familiarizado especialmente con la frase es como por ejemplo y hasta aquí puedo leer o cuyos fuera Hola Rafael aquí te necesito si estás familiarizado con esas frases enseres

Voz 16 31:20 pues sí sí conoces más de más de la

Voz 25 31:23 mitad que aparecen ahí fijo

Voz 16 31:26 Ricardo también claro claro

Voz 2 31:29 soy siete veces más fuerte que tú también vamos que nos vamos ni flowers pues si es esa los los

Voz 25 31:36 a pide en aquella época no porque aparecían en televisión y todo el mundo lo repetía no incluso hay cosas que eran Payán más graciosas que eran lo que las las frases de madre que no aparecían Internet tampoco aparecía en televisión pero las madres de todas las partes decían lo mismo no esa esas frases y día vamos que ahora a nuestra edad ya a nuestros hijos e empezamos a decirlas también caído en también se nota que somos EGB los cuando empecemos frases que decían nuestros mayores está bien donde está

Voz 8 32:04 dónde está que se la goma en su sitio voy yo voy yo la encuentro eso también como bueno yo la encuentro eso y luego lo del zumo hoy las vitaminas no hay que tomarse el zumo inmediatamente después de exprimir lo porque si se le van las sardinas pero si vosotros entonces

Voz 1826 32:21 days diciéndole a vuestros hijos cosas del tipo

Voz 16 32:24 constantemente pero besos y además

Voz 8 32:27 no es que en mi época no había Internet eh

Voz 16 32:29 eh bueno eso es eso es eso también no

Voz 22 32:32 que no lo entiende cuando les dices que no había Internet que no había teléfonos móviles que había dos canales de televisión sabes que no les entra en la cabeza o que la tele acababa no hubiera un momento a las once de la noche ex acababa la tele hasta el día siguiente y no había posibilidad de deberes más de le yo creo que que que ellos piensa que les engañando que la mi hija ya mi hija hay un

Voz 25 32:53 la frase bueno siempre las fresas empieza así yo a tu edad es terrible porque somos la generación Peter Pan no que en lo que nos cuesta un madurar nos gusta que se seguimos siendo un poco niños decirle constantemente a a tu hija o a tu hijo o tu edad yo tuve edad si me siento ya como si fuera ellos que se que cosa

Voz 1826 33:11 está diferentes Nos decían nuestros padres e cuando utilizaban en la entradilla esa di yo a tu edad decía yo he no no pasaran transgresoras pero eso no es así

Voz 8 33:21 yo siempre pensamos el mundo no puede cambiar tanto como para que nosotros a nuestros hijos podamos algún día empezar una frase así

Voz 25 33:28 sabiendo pues yo creo que el cambio ha venido que realmente nosotros vivimos en una época en la que no había en la que empezaba la tecnología no había Internet entonces eso se nota mucho había pocas cosas la televisión había dos canales Si no había móviles no había eso yo creo que ha cambiado mucho que cambian Moss determinante

Voz 1826 33:48 oye vamos a hacer enseguida un examen íbamos a hablar del concierto y seguiremos entrando en las efemérides porque hay algún día histórico común cuatro de febrero en las efemérides que marca esta agenda no os vayáis esperáis un momento verdad Javier

Voz 2 34:01 sí sí que estamos

Voz 26 34:06 la nuestra es muy superen los ocho

Voz 27 34:10 millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas treinta y seis mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todo se Center ante las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más los sigues

Voz 28 34:41 la cita transparente sin intimidad ni recuerda que claro

Voz 29 34:46 en otras que serán tres sitios hasta así

Voz 28 34:50 la guerra ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo es de dominio público extrañamente alegre pero dentro de una ciudad

Voz 29 35:13 la ficción sonora Bezabeh verdes de Ray Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Julio no

Voz 30 35:21 algo aquí y Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast

Voz 31 35:29 hola me llamo Myriam INI voz Tusk

Voz 2 35:31 imaginar

Voz 32 35:35 y mi voz busque sorprender esto me llamo busca sugerir químicos buscaba seducirte

Voz 2 35:43 Miyamoto Kimi voz busca ilusionar

Voz 29 35:48 estas voces no te engañar pasan cada día para sorprender emocionar seducir a su aunque confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio siete en la SER

Voz 2 36:03 credibilidad fiabilidad y eficacia aparatos anuncios

Voz 29 36:09 por cierto me llamó Jorge

Voz 2 36:16 te he compuesto

Voz 13 36:18 para mí somos que junto a los relatos los sonido retro

Voz 29 36:59 sí sí

Voz 34 37:10 por qué los roscones de Reyes de El Corte Inglés son los mejores por su elaboración artesanal con masa madre su exquisita fruta su pura

Voz 35 37:20 por ese toque de oro puro que ahora le ponemos en su interior hasta el cinco de enero los roscones rellenos de Hipercor Supercor y El Corte Inglés pueden llevar un lingote de oro en su interior y hay más de mil busca el tuyo infelices Reyes

Voz 11 37:34 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y exijan como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton a AOL seca van prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 21 38:04 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 13 38:32 qué tira

Voz 1826 38:35 luces

Voz 8 38:37 también era el himno nacional de ayer estamos sabes

Voz 1826 38:40 Diez minutos para llegar a las cinco a las cuatro en Canarias estamos esta tarde compartiendo café con luz y con Javier y cada Jorge Díaz que son los creadores de esa marca ya tan consolidada de Yo fui a EGB redes sociales blogs

Voz 2 38:54 libros una agenda este año

Voz 1826 38:57 Televisión también concierto esto que suena tiene mucho que ver con eso me han llegado a preguntar a ver estos de Yo fui a EGB van a ser capaces de reunir a Mecano oye Javier Jorge que hace Bilbao a lo mejor sí pero de momento no

Voz 16 39:13 por el momento tenemos Ana Torroja vamos a poco

Voz 22 39:15 sí estará el veintisiete de enero en Erwin Center de Madrid se que es cuando arranca este Hebe la gira estará Ana Torroja cantando las canciones de Mecano es lo máximo que hemos consejero bueno es el primer paso

Voz 1826 39:27 pero y quién no va a estar porque Leo por aquí en el cartel Boris

Voz 2 39:31 sé que os hace una especial ilusión

Voz 22 39:34 logo tenía que está ellos son los creadores de los grandes hits de los setenta y ochenta ni una fiesta en la que no son hará banda quieren Nos hemos descontado con con

Voz 2 39:45 la el feliz Navidad de será vamos a ver

Voz 1826 39:48 el feliz Navidad las seis Larraz la Seguridad Social modestia aparte el agua ya Danza invisible los rebeldes a los que escuchábamos antes la frontera Sabrina también

Voz 16 39:59 Sabrina además que es una cosa curiosa hablamos de de la agenda de efemérides tal este que están se vieja pasada se cumplieron treinta años de la famosa Sabrina os llegó el gol que fue os llegó el el momento sí eso eso fue en el año ochenta y siete y se han cumplido treinta años de aquel día tan de aquí a

Voz 2 40:20 queda no fue para tanto no dicen que lo que como

Voz 16 40:23 hay una cosa detrás al hombre estaba y no hubieran querido

Voz 8 40:25 lo que es emitieran caras

Voz 22 40:28 pero no podía faltar en Georgia GB la gira en macroconciertos a mega fiesta no podía faltar sabrá ahí está el momento

Voz 16 40:35 no pero no ha quedado muy radiofónico pero yo creo que visualmente los de una generación lo hemos vuelto a ver ahora bueno perdona si quién quiera lo puede ver todavía en la portada de una revista famosísima

Voz 8 40:50 desnudos que por cierto uno uno de de de las características de la Generación EGB que nos conservamos todos estupenda menos unos mejor que otros y que otras pero vamos es en general muy

Voz 1826 41:01 ese no es el debate de esta tarde bueno había propuesto

Voz 8 41:03 el choque generacional había propuesto

Voz 1826 41:06 Ello de que el siglo empieza ya a acercarse a la mayoría de edad ese es el tema del asunto que había propuesto esta tarde luz

Voz 2 41:14 Alejandra Cabanas qué tal buenas tardes

Voz 1826 41:17 hola Alejandra Prat y todo esto de lo que estamos hablando la música que estamos escuchando los nombres de artistas que estarán ahí en ese concierto del próximo día veintisiete en el Bicing Center de Madrid a Tito esto te suena algo te suena a Marciano aquí te suena lejano

Voz 37 41:34 a ver Mecano que escoltaba escuchado siempre pero pero bueno no sé

Voz 2 41:42 porque es por lo tanto

Voz 1826 41:46 tú sabes lo que es la EGB Alejandra

Voz 37 41:49 pues no muy bien me explicaba son menos pero

Voz 1826 41:53 qué dirías que diría sea imagínate que ahora debes en el brete de un examen que te preguntan la EGB que pondría Suárez

Voz 2 41:59 mira

Voz 37 41:59 es una generación como de estudios

Voz 2 42:04 Jorge Javier que les

Voz 1826 42:06 damos por un más que

Voz 2 42:08 eso no está bien situado en el tiempo pero por lo demás no es correcto que es la generación de tus padres Alejandra imagino claro supongo yo si ellos te han dicho alguna vez de mis tiempos no había Internet claro eso te lo han echado en cara

Voz 37 42:28 son cosas que salía a la calle cuando se estaba con las redes sociales

Voz 1826 42:34 pero pero lo dicen en un tono que parece que tú seas la culpable Alejandra

Voz 2 42:38 claro claro

Voz 1826 42:40 cuando cumplen los dieciocho tú

Voz 37 42:42 nada en un par de meses en febrero

Voz 8 42:45 Ikea expectativas tienes para los dieciocho lo digo porque yo tengo a dos una que los acaba de pasar y otro que todavía no ha llegado y era como la gran tarta que os guardadas bajo la manga cuando tenía dieciocho que cuando tengas dieciocho que Alejandra

Voz 37 42:59 pues nada o sea yo creo que quiere más responsable igual de bien es la edad

Voz 1826 43:07 eso cambiar de un día para otro sea de aquí al dieciséis de febrero ya un hace más responsable Alejandra

Voz 37 43:12 no no es desigual maduro más no sé

Voz 1826 43:16 a qué qué tienes ahí en mente como principal objetivo ahora que tanto hablábamos los mayores de propósito de año nuevo alguien que va a cumplir dieciocho años ahora próximamente a lo más inmediato es el carné de conducir por ejemplo que tiene siempre

Voz 37 43:29 y sinceramente salir de Egipto y no entrar en casa

Voz 8 43:33 es a eso me refería exactamente cuando te preguntaba cuando tengas dieciocho que de todas formas quieras o no quieras no sé si andas en segundo de Bachillerato probablemente

Voz 37 43:41 sí sí no no voy a salir mucho ya te lo digo algún

Voz 8 43:45 las decisiones sí que sí que soy imponen por por calendario escolar ya que estamos hablando de planes de estudios por cierto EGB era un plan de estudios Educación General Básica una decisión que te espera es qué hacer con tu con tu carrera sea sea universitaria o no tienes algo en mente decidido

Voz 37 44:02 bueno a ver no lo tengo decidido o sea yo creo que voy a siete de las que hasta que no tenga la hoja el frente de dirigir no lo voy a saber pero me gustaría hacer Derecho para opositar cuando se fiscal del Estado si luego también me gusta mucho el periodismo

Voz 2 44:22 piensa que claro

Voz 37 44:26 es tan contrario todo entonces no lo sé

Voz 2 44:28 ya ya ya bueno Jorge Javier que ese país

Voz 1826 44:31 este es el momento histórico en el que estamos hablando muchos años antes de que Alejandro Cabana sea la fiscal

Voz 8 44:36 el Estado no es publicidad acordados

Voz 1826 44:39 en si estaba pensando al final hará a derecho o no Jorge Javier a los millennials también les atrae no todo ese buen no sé si es por la proximidad sentimental porque es el mundo de sus padres es el mundo de la generación de GB

Voz 22 44:54 hombre yo creo que que no que no falta haberlo vivido para que te a nuestros siempre ponemos el ejemplo de yo qué sé los Beatles un grupo que era anterior a nosotros nos sigue gustando no sea un ejemplo claro lo tenemos en el juego de mesa en mesa también Joffé Hebe son preguntas y pruebas de aquellos años y lo que no están contando continuamente yo lo he probado con mis hijos es que los niños empiezan a jugar al principio parece como que el juego no va con ellos que se acaba involucrando les acaban cantando y Isabel mucho más de aquella época de lo que pensamos porque hay un montón de cosas que han trascendido

Voz 1826 45:26 así Alejandra tú te atreves con alguna alguna de las preguntas que tenemos por aquí de de la quiniela de EGB como como eh

Voz 37 45:32 a ver cómo estoy vote pues no sé hombre

Voz 1826 45:35 tiene gracia que Jorge Javier que se introduzcan una estudiosa de su época pues no tendría ninguna gracia

Voz 2 45:43 no

Voz 1826 45:44 aunque no acertaron ninguna está lo tienes totalmente justificado

Voz 2 45:47 eso tranquila a ver por ejemplo

Voz 1826 45:50 llevaba la profesora de la abeja Maya señorita Ron Meyer Mary Poppins o señorita Casandra

Voz 2 45:56 estamos muy bien muy bien muy bien

Voz 1826 46:00 quién pilotaba Mazinger Z co cósmica Bhutto sea ya cayó un vi o el barón al ser el primer dio el primer

Voz 2 46:11 Alejandra

Voz 1826 46:14 se oye tú sabes de qué color es el jersey de Freddy Krueger en la en la primera película de pesadilla Street rojo y negro rojo blanco o rojo y verde en un claro has visto donde puesto énfasis

Voz 2 46:28 me rojo

Voz 1826 46:31 verde era rojiverde no Jorge Javier sí sí secreto

Voz 16 46:33 a esta hora rojo de los pregunta trampa porque luego Lázaro películas creo que ese cambio claro pero la primera la sangre que luego se iba quedando aguas oscuro negro

Voz 37 46:44 uno era arrojó menos rojo

Voz 1826 46:45 según desafecto a ver esta está así que no se está para nota pero bueno Alejandra ya que estamos como se llamaba el panadero de Barrio Sésamo Julián Chema o Pancho

Voz 22 46:56 ya no es pregunta ningún eje Vero la falla área ya está claro porque él era el que daba

Voz 16 47:05 no se los kikos las bolsas metía más Pepe es que te doblada

Voz 2 47:10 el guapo de verano junto a uno

Voz 1826 47:13 dos de ellos no Alejandra tú

Voz 2 47:16 esto en cuanto un rato estás

Voz 1826 47:18 al día usando el móvil el ordenador

Voz 2 47:21 o o algún dispositivo cuántas horas

Voz 37 47:23 más o menos lo estoy no sé yo creo que muchos no

Voz 2 47:28 se una hora él sólo una una hora una obra a la hora o una hora al día y yo creo que es constantemente por eso sí en cuanto a redes sociales estás

Voz 37 47:43 tres cuatro tres cuatro a ver esto así insta en Instagram está a que Ritter Facebook sí sí sí

Voz 2 47:51 es Nacha se ya son cuatro

Voz 1826 47:56 oye Alejandro tú crees que en algún momento habrá no sé la iniciativa de alguien estos lo pregunto también a vosotros y a la iniciativa de los que ahora han estudiado están estudiando eso de hacer algo parecido de aquí a veinticinco treinta años de yo fui a la ESO

Voz 22 48:13 pues igual se ponga yo creo esa complicado porque por una vez y que ahora hay tantos canales de tantas cosas está Internet

Voz 16 48:22 es muy complicado de hecho los Trending Topic duran unos minutos no lo que ha sido treinta pero esta mañana ya no lo es por la tarde entonces imagínate las modas días que duran menos de un día

Voz 8 48:35 pero yo de las generaciones porque que claro es una generación tan amplia como que fuimos Fay GB que que son casi veinticinco años ahora veinticinco años te encuentras a cuatro generaciones probablemente el hito fundamentación ante cada una de ellos sería un avance tecnológico no hay el el lanzamiento del último smartphone no yo qué sé lo que los quede por ver con estos ojos que se han de comer en fin Windows o el sistema

Voz 1826 48:59 que llegue a ver a ver cuál sería la frase dentro de veinticinco o treinta años la que pudiera estar en la misma línea de intención del escuchemos la voz de los súper tacañería es imposible

Voz 16 49:10 pues yo tuve internet igual así eso es de su contra

Voz 8 49:15 enseña está a punto de expirar

Voz 1826 49:18 Javier Jorge día de Yo fui a EGB muchísimas gracias por habernos acompañado un año más y mucha suerte muchas gracias a todos

Voz 22 49:26 el siete de enero ahí estaremos

Voz 1826 49:28 hemos lista Alejandra un beso

Voz 2 49:32 hasta luego

Voz 21 49:53 con motero no se come ni un atasco un Mutuel hace lo mismo pero por menos

Voz 38 49:58 pero trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco dos bienvenidos condiciones en Mutua puntuales