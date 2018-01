La Ventana (02/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 KPN eh son las cinco las cuatro en Canarias el ministro

Voz 1050 00:12 Interior dará explicaciones en el Senado sobre el dispositivo policial puesto en marcha en Catalunya desde la convocatoria del referéndum ilegal del uno de octubre la Cámara Alta con mayoría del PP ha citado a Juan Ignacio Zoido para finales de este mes Ana María Martínez

Voz 1915 00:26 el ministro explicará las actuaciones policiales enmarcadas en la operación Copérnico finalizada el pasado sábado y en la que se han llegado a movilizar hasta veinte mil agentes desplegados en Cataluña en los últimos tres meses esta comparecencia se produce tras las peticiones del grupo socialista del grupo mixto del propio Gobierno de España para dar cuenta de un operativo puesto en marcha coincidiendo con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución aprobado precisamente por el Senado las explicaciones de Zoido tendrán lugar el dieciocho de enero apenas veinticuatro horas después de la constitución del nuevo Parlament de Cataluña

Voz 1050 00:59 en Esquerra no tienen grandes esperanzas de que Oriol Junquera salga este jueves de la cárcel fecha fijada por el Tribunal Supremo para revisar una nueva petición de libertad presentada por la defensa del ex vicepresidentes cesado de la Generalitat escuchamos a Sergi Sabrià en una entrevista en RAC

Voz 3 01:15 se informa interiormente explica la todos tenemos interiormente una cierta esperanza en poder tener buenas noticias este jueves pero al fin no tenemos ningún tipo de seguridad que esto sea así además lo que nos llega del entorno es que es poco probable que sea así trabajamos pensando que murió todavía no nos acompañará durante un tiempo visita al final las noticias son buenas mucho mejor

Voz 1050 01:34 Miro y motos me la Guardia Civil ha afirmado que desde el pasado noviembre Enrique era el principal sospechoso de la desaparición de Diana Acker cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este fin de semana además los agentes no se creen las

Voz 4 01:48 apartada dada por el chicle sobre lo ocurrido

Voz 5 01:50 que habla de una muerte accidental porque por atropello Si habla de que el cuerpo se lo lleva inicialmente lo dejada en un descampado en la zona del polígono y que luego regresa y lo coja el lo Reja a la Roja al puerto de Tarragona ya imposible porque en el puerto de Tarragona no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido de hubiera sido encontrado

Voz 1050 02:13 y en Sevilla la Policía ha detenido al padre que había secuestrado a sus dos hijos no devolvió los a su expareja quien tiene la custodia los menores ya se encuentran con la madre el hombre un ex policía tiene varias órdenes de alejamiento y una condena en firme por malos tratos tiempo ya para el deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 02:29 hola buenas tardes a la espera de los partidos de Copa de mañana martes tiene varios nombres propios como por ejemplo el primero Luciano Vietto ya que el Atlético de Madrid y el Valencia están negociando la cesión del delantero con opción de compra no obligatoria de quince millones de euros en Sevilla ha dado su primera rueda de prensa Montelfo al nuevo entrenador y además Rubén Castro ha vuelto a entrenar con el Betis tras su paso por China el Leganés ha hecho oficial el traspaso de Erik Morán a la década Atenas el Levante ha presentado a Coke Andújar y en Las Palmas han presentado a Jairo Sampaio Jan pero el tercer fichaje de Paco

Voz 1050 02:57 Gámez cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 1915 03:01 hemeroteca en Madrid polémica en la cabalgata de Reyes el próximo viernes en el distrito de Vallecas en la que participara una carroza por la diversidad con drag queens la oposición critica que el Ayuntamiento desnaturaliza las Navidades el gobierno municipal en cambio defiende que es una decisión aprobada por las asociaciones vecinales y que en todo caso se respetarán las tradiciones infantiles del desfile declaraciones en las ser de Ana Román del Partido Popular de Chema Dávila del PSOE de Begoña Villacís de Ciudadanos y la respuesta de la portavoz de Ahora Madrid

Voz 6 03:28 Inés Sabanés le diría ya a la señora Carmena que por favor se dedica a trabajar por y para los madrileños se deje ya de tantísima ocurrencia pero por favor que se respeten los sentimientos y las tradiciones

Voz 7 03:40 que haya diversidad que haya mujeres Felix Magath yo vamos yo por mi parte totalmente encantado lo que sí es cierto que que la foto final

Voz 2 03:47 aspecto en lo que es un poco traje la ecografía yo creo que

Voz 8 03:50 que hablásemos con los niños igual no comprendemos y lo que nos dicen es que quieren ver a los Reyes Magos porque porque es la noche de los Reyes Magos que sea tenido especial cuidado

Voz 9 03:59 en que se respete que es el día de disfrute de los niños y que por tanto tiene que estar acorde no van a desfilar como una carroza Drac no es así es una carroza por la diversidad

Voz 1915 04:12 desde esta mañana buena parte de los viajeros que tienen un abono anual de transporte en la región no han podido de actualizar su tarjeta por un fallo en el sistema que está afectando algunas máquinas de la red Natalia Otero

Voz 10 04:22 según transporte ha sido un problema localizado reducido algunas máquinas y que no ha alterado significativamente el tránsito el personal de Metro ha permitido pasar a los usuarios cuyas tarjetas no funcionaban y les ha instado a actualizar las a lo largo de la jornada o en otra máquina de la red los técnicos trabajan desde esta mañana para solucionar el problema

Voz 15 05:42 con esta obra de la alta la aviar engaña

Voz 2 05:54 sí ya

Voz 16 06:38 eh

Voz 17 06:43 cinco y seis minutos cuatro y seis en Canarias arranca aquí la segunda hora de La Ventana en este principio de año en el que también vamos a tener nuestro ratito para el recreo así que nos vamos a dejar guiar no podremos ahora en manos a caballo entre las generaciones de la EGB los millennials Alma Andreu Laporte qué tal buenas tardes buenas tardes es más millennials más eje de tonadillera milenio

Voz 2 07:10 que nadie quiera milenio le parece exactamente lo que yo había pensado si me llegas a preguntar tú a mí hubiera dicho exactamente eso porque es lo que pone el vio garita desde Barcelona Edgar buenas tardes hola buenas tardes Roberto qué tal

Voz 0509 07:22 tú eres de gestores Bullón soy millennials iré yo soy milenio porque llega es a partir de la ochenta y tres a vale sólo tenía tres años cuando eso eso hay miles hoy casi Milene

Voz 2 07:33 tal rozando el millennials hoy por cierto también vuelve Podium podcast a La Ventana lo hace con la honrosas representación de los chicos de la redada que nos van a traer también alguno de los contenidos que tiene que ver con la tecnología con la historia de los millennials donde va a estar sino Juan López como representante de la redada pues en la capital

Voz 0509 07:52 la mili Alicia desde Radio Albacete Juan qué tal buenas tardes muy buena Roberto cómo estás pues nada volver aquí digiriendo las Navidades

Voz 2 08:01 un avance no no no de propósitos para este año que ya sé que los estudios son de alta empresa sino de lo que nos vais a servir hoy desde la redada pues mira hoy vamos a hablar

Voz 0509 08:09 sí aplicaciones móviles para evitar reñir

Voz 2 08:12 con los amigos por culpa del dinero lloró como cebo hasta vale no estaban nuestra está si vamos a dejarlo ahí que después siempre tendremos tiempo de estropearlo Alma Andreu unos va a contar la fuerte en las redes sociales nos va a contar una vida hasta ahora estás dispuesta a desnudarte emocionalmente hablando

Voz 11 08:27 a desnudar menos mucho porque he comido tanto que te has

Voz 2 08:30 bueno que estoy mejor tapada ya hiciera garitas

Voz 18 08:32 su el turismo Tutu

Voz 2 08:36 que que barrunta por ahí que preferencias pues propósitos propósito Espero auténtico propósito no los de siempre no de todo el mundo dejara de fumar auténticos o sea que los con g de Huelva y se nos va

Voz 19 08:48 lejos vale es un gran misterio pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan

Voz 2 11:18 pero ahora el invierno suena raro en invierno también ahora ya no así el gazpacho horas hoy el cóctel

Voz 19 11:22 el Gobierno fría en invierno

Voz 17 11:25 bueno que el año empieza con nuevos propósitos me decías pero tú vas a intentar evadir a al menos porque tú eres el mayor experto en propósitos italiano no cumplirlos ni uno ni uno

Voz 2 11:36 Alberto cada treinta y uno de diciembre pienso que estoy mucho peor que el año pasado sea porque esto no es no cumplir los propósitos sino es estropearlo yo los empeora venga Baus con el número tres

Voz 19 11:55 pero en el número tres

Voz 4 11:59 bueno tres encontramos los imposibles a mi me gusta mucho esa gente que en fin de año está de fiesta eso está de cachondeo y te cuenta los propósitos me encanto cuando se ponen profundos y te dicen este año me he propuesto encontrarme a mí mismo que eso vas con dieciséis cubatas normal que no te encuentres a Borja pero vamos yo creo que dice creo que voy a hacer yoga

Voz 25 12:21 escribir en definitiva sentir como madre mía

Voz 4 12:25 todo eso lo te lo dice claro serio con unas gafas enormes de dos mil dieciocho tres lámparas en la camisa con las cara de Bélmez todo muy muy serio y luego están los propósitos que no están en tu mano este año me voy a echar novia como si fuera darle un botón o sea que ya algunos llevamos trabajando ahí y pico y no hay manera Yeste no yo este año este seguro que me echó no habían pero seguro otra parecida es este año voy a ser feliz pero que otro botón tienes la más clásica son eh apuntan a gimnasio dejar de fumar y una que ha perdido voy a apuntarme al carné de K

Voz 2 12:58 Miguel Cobo si a principios de los dos mil

Voz 4 13:00 yo no siempre todo mis amigos todo el mundo se quería sacar el carné de camión pero todos se que yo esta estás en clase la autoescuela y el director general de Gas Natural el de Telefónica y de Repsol gay con el carné cambia de otro no es que nunca se sabe vale para todo tú imagínate los hay sentados con su traje y su corbata su Black Berry aunque esa Hampton lleva Black Berry pero encajonado made porque ya sabes que las autoescuelas osea aunque no te puedes sacar el carné hasta los dieciocho años ponen pupitres de nueve años porque

Voz 2 13:28 el bueno de los que sólo te encuentras cuando vas a la a la clase donde cursa tu niño Primaria y entonces tienes que hacer la reunión allí os y no después el autoescuela

Voz 4 13:37 bueno ahí en la ICO ahí en las selecciones cuando te toca de mesa que no ponen la digamos te pone las de cuarto que te quedas ahí a tu vecino que de dos metros pero bueno yo de los clásicos yo sólo me he propuesto aprender a cocinar bien que eso también es a comer viene a cocinar bien pero sólo consigo cuando vuelvo de fiesta que es cuando te crees que eres Ferran Adrià pillas todo lo que hay en la despensa hace salchichas con huevo de construido y un poco de Howard de almendra que eso es tremendo

Voz 2 14:01 es buenísimo a ver te voy a pillar un poquito de atracción Forte pero tú de de esto que habla garita desde los propósitos imposibles alguno

Voz 11 14:08 pues me así de del del camión claramente cómo lo iba a decir cambian bueno voy a concretar con matices como dirían en Sálvame el del camión pero con matices yo haría del autobús el autobús se te juro que es que desde pequeña siempre querido conducía un autobús el el poder que debes entre una mujer autobús era estar con ese pedazo de volante entre las manos cambiándose de carril como y cuando le da la gana bueno yo ahora hago casi lo mismo pero una mujer y un hombre no sí pero bueno como hablamos de mí

Voz 2 14:38 pues hombre venga vamos entonces ya el número dos de las aspiraciones no cumplidas número dos

Voz 19 14:53 el el número dos tenemos los propósitos que no están en tu mano vale los Dean

Voz 4 14:58 de serán imposibles pero bueno puedes intentarlo puede puede dar cumplirlos ahora voy con los que aunque queramos no podemos por ejemplo acabar un coleccionable construye tu casa de muñecas camiones de bomberos del mundo del barquito la botella abanicos del mundo Zapatista de muñecas que la primera entrega son dos con noventa y cinco y a partir de la segunda tiene que venir tu madre hablarte para conseguir la figurita de Napoleón que este sale más barato tener al Napoleón de carne y hueso

Voz 11 15:21 pues yo yo digo una cosa si se me permite sí sí sí siquiera la entente

Voz 2 15:25 las seis yo entendía perla

Voz 11 15:28 donde del cuerpo humano yo creo que juraría que conserva una cajita todavía un bazo el esternón del esqueleto

Voz 28 15:35 pero vaya que ya es desistido ya me quedo con el bazo solo y listos

Voz 2 15:39 bien yo yo esa también la tengo eh que es el malo sí pero Down Mel no quiero abrir la caja porque me da miedo me da miedo hay otra opina

Voz 4 15:45 lo día también en esta vida que muchos no han conseguido

Voz 2 15:48 es un propósito que él no es tan caro porque lo que no han conseguido que es

Voz 4 15:51 que te guste el jazz vale mira qué fuerza se te traga un concierto otro no la sutileza del batería la hora de seguir la guitarra pero sin llevar el tempo es sensacional no mientas no te gusta estás aburrido tú escucha Metallica o te pones tiene cinco con Pablo Alborán no

Voz 1050 16:06 fuertes ahora puede confesar lo que estamos aquí

Voz 4 16:09 en familia puede confesar lo todos nos gusta ya

Voz 2 16:11 os gusta unos gusto serio a ver a Messi si no no no que haber Juan por ejemplo a ti te gusta más Camela ollas Pedro Marín lo estamos jugando en la radio sí si hay que decirlo ese eso ahora es el momento somos Camela Camilla ya sin Fernando no si hasta los propios que tocan ya seguro que están pensando madre mía cuando es una cámara oculta

Voz 4 16:35 un abrazo a toda la gente que toca ya casi todo y que les eh

Voz 2 16:37 canta el jazz pues yo voy ya empieza a mandar habrá que tú crees que esto de jazz para mucha gentes postureo actividad de sus hogares no escuchan ya que la gente haciéndose fotos ahí en el medio de pone blues y ya admirando los discos luego llevarse uno

Voz 4 16:50 de Camela o El lo más duro recopilar

Voz 2 16:53 creo que lo he visto yo en la mejor prueba para esa gente es inventarse el nombre del grupo que hoy a mí lo que me gusta son los Minyons Fly dicen que son muy buenos pero cuarteto dijo que Gary ya está cuartel Faith parte de ya está bueno más cosas tampoco está en tu mano lo de aprender surf y ahora mando el segundo abrazo

Voz 4 17:13 que digamos que España no es clima de surferos más en general que es como un esquiador en Abu Dhabi que dice hombre puede ser pero es difícil que que yo envidio con todas mis fuerzas a las seis siete personas en España que saben hacer sus a hacer surf que se sube una tabla se pone ahí debajo de una ola de tubo de pie de esas de surfear bien yo soy más de esos que qué dices que te lleva un colega dice no a sus feo mucho que se va al País Vasco y todo vente hay unas olas no se ponen de pie en y uno

Voz 11 17:40 bueno a ver si no queremos que si hay mucha gente que puede decir que hace sus pero porque esa foto la foto para para Melilla tiras con esto

Voz 4 17:49 pero en el agua en el agua no se ponen de ver qué digo a deja ya de hacer el león marino de Hazel tanto abrazar en la tabla es eso el día que no ven una ola un poco más grande de la norma no hoy no se puede está picado el mar en Castelldefels está está está muy picado y ves a las abuelas bañándose como si nada y con las manos en la cintura táctica oficial

Voz 2 18:07 estaba picado de estar enfadado a lo mejor ahora por fin número

Voz 4 18:10 no

Voz 19 18:13 el número uno es

Voz 4 18:23 energía que fue con el número uno tenemos los propósitos factibles vale más a cumplirlos pues igual que las anteriores nunca pero son más asequibles por ejemplo a aprender hacerte la declaración de la renta tú mismo que yo yo no sé sumar casi se olvida de bueno yo no todo el mundo dice dicen ahora hacer una división y nadie sabe

Voz 2 18:41 eh

Voz 4 18:42 pero yo puedo ahorrarme son cuarenta euros no una de nadie nadie a Dylan Rey cómo se hace una raíz cuadrada venga va

Voz 2 18:49 también has pasado ya de división a raíz cuadrada

Voz 4 18:51 sí es una es una raya parecida les una cosa así bueno como el suyo para ahorrarme cuarenta euros que luego te lo gastas en muñecos en los cabezones dejó de trono feísmo pero bueno yo por ahorrar lo lo intento pero nada ni con la calculadora Hedges sigo teniendo la calculadora esa científica con cien mil botones que nadie sabe para que sólo botones de arriba que te gastaba diez mil pesetas en la calculadora para luego dar la vuelta a Isabel escribir el bebé y los mejores toreros

Voz 11 19:19 yo voy voy a estoy apuntando en todas M yo me sumo ya todo pero tengo que contar que yo tengo propósito bastante factible bueno deshacernos oculten que dice Edgar deja recomprar en Wallajah

Voz 2 19:29 tú lo compras todo ello

Voz 11 19:32 buscando cosas que no me hacen falta el último que está buscando pues el otro día buscaba una mesita de noche ya tengo algo pues se unan

Voz 4 19:38 a la par poner encima de la otra ven como tiene que ser bueno otro propósito factible

Voz 2 19:44 no no tengo me San Pedro Sánchez lo que yo lo vendo toque

Voz 11 19:47 bueno que trasladarles espérate Édgar que aún no

Voz 4 19:49 por qué cerramos tratando sin García Orlando Edgar a enviar el mensaje por ahí bueno otro propósito factible como te digo es darle una oportunidad a la cervezas artesanas es que no me acostumbro Roberto no me han educado diciéndome que la cerveza era una cosa y ahora pues es otra que una cerveza era un quinto un botellín una mediana Un tercio una caña pero de siempre toda la vida decir que le llamen zumo de cebada con pulpa o puré cerveza pero no es la cerveza que yo conozco que yo soy mu muy básico y además le quiero dar una oportunidad porque me siento mal porque tiene tan buena prensa es el Benzema de las bebidas vale la cerveza artesana de verdad eh jubilar a Moss para que no suelen fue nadie el Fernando Torres de la bebida y bueno o de las comidas porque algunas son mortero dice esta tienes que probar la te lo venden también está tiene que probar es tremenda hacen en un local Lito pequeño de Malasaña unos chavales emprendedores que no me gusta corcho Lis lo siento no me gusta voy a intentarlo a intentarlo después y término ya un propósito que espero que no sea el único que lo tienen quiero aprender hacerle el puente a un coche que dirige muy bien que no es para robar nada

Voz 2 20:56 ahora que por inquietud intelectual claro no

Voz 4 20:59 aunque sean mi coche yo me Juanvi coches y me enseña alguien pero es que veía la peli del Vaquilla o o estás americanas lo hacer un plis plas

Voz 25 21:06 si los ojo Macián chiringuito así decías madre mía que destreza

Voz 2 21:09 no es

Voz 30 21:19 no no no gana nada Bike y este la vida sin dar nada a la mitad son de pronto la isla a Sanz a toda la familia que tu tu al que ETA

Voz 18 21:52 bueno

Voz 2 21:54 pues es tu turno

Voz 11 21:56 alma comenzamos muy bien vuelve a México pecho entrada pero que si no mi jefe como TVE Amar si no os vamos no en una mesita bueno estoy buscando la tengo mis contactos ahí ahí te quiero ver gente quiere a ver qué tal las Navidades Miguel mucho turrón no sufren pues no se te nota eh que de verdad que te veo más del Gavito si bien yo en la mía la verdad que un

Voz 28 22:22 donde propósito de comer que Arturo Roberto que sobredosis de glucosa en el cuerpo que traigo Kutxa mes que festines me he pegado bueno aquí dicen los análisis esta has hecho análisis pues no

Voz 11 22:32 no me lo aún porque me da miedo pero escucha aparecía muñecos de Michelín en la última página de los cómics de Astérix acuerda ese pegaban ahí vamos cuando ya están comiendo jabalí todos los de la Galia que se abandonan al hace pues así han sido navidades hijo que tú también eres

Voz 4 22:47 a ellos se de lo que habla de lo que habla porque yo aprovecho para decir yo siempre utilizo la Navidad para decir que yo como mucho porque

Voz 2 22:53 navidad pero yo vivo en Navidad a usar yo cada día como igual que en la vida a mi a mi me gusta hasta el rosco de vinos sabes y el mantel limón no pero avisó que que y vino es un gran reto

Voz 11 23:05 claro está en los que no gusta a nadie hay que hacer ahí

Voz 4 23:07 en una encuesta de esas de Twitter cuál es el que se queda o el polvorón que se queda cada año

Voz 2 23:12 vino o cuál es el peor roscos de vino R T Iñaki operado limón me gusta me gusta eso sí

Voz 11 23:20 yo he de confesar que con esto el consumismo y el ansia viva aquellos que soy muy del ansia tú lo sabes llevo comiendo turrón desde septiembre y así no se puede así no se puede que cuando la gente sensata empieza a comer Turrón Kike llevo meses adelantada y estoy porque me han Pachauri esto yo debe ser la edad jefe que el jefe no pero escucha jefe que debe de ser que me esté haciendo mayor no que ya pesan los años pesan los kilos Iñigo pues de pequeña que me ponía las botas comiendo polvorones con mi abuelo a dos carrillos y luego un comía Gun chiquitos comía mantecados como Edgar comían huevos relleno para los mitos turrón blando que bueno pues oye mi estómago y remite para Turrubia

Voz 2 24:02 igual apoyo para mismo exacto de paso reitero que

Voz 11 24:05 los con visita no te lo vendo ninguno pero hoy ahora la mínima a la sal de frutas que me voy pero espera que tengo información

Voz 2 24:12 privilegiada porque menuda bandejas de dulces Le han puesto ahí radicaba la gente a al amigo de la arriesgada que BEOK

Voz 11 24:19 quién tiene o no tiene y limón

Voz 2 24:23 todo lo tiene mantecados rebozado un huevo

Voz 11 24:25 con Holly veo yo el rollo de Arenys todo

Voz 2 24:29 a todos que barbaridad un bocadillo es tremendo es una bacanal de almendra ya sé que te vas a Albacete Bribón

Voz 28 24:36 para bajarse a cobrar

Voz 11 24:39 la verdad es que yo decía un poquito como así de ardor en el estómago que será que es era era dice que que será que va a ser coño que hace días que no bebo agua que no como una hoja de lechuga que soy un hace porra Roberto lo que es el hedonismo eh que si yo te hoy tengo a todo me Instagram lamiendo una pera chupando un cartón jefe no veía deje bueno jefes perdona el caso es que no me llegan entregó al cerebro que yo estoy ya que debo en las arterias obstruida pero esto es nuevo

Voz 2 25:10 la culpa a los polvorones

Voz 11 25:12 dosis de azúcar que llevo a los rejones que me he comido estos días Edgar tú se lo que es una Rejón

Voz 2 25:17 sí sí sí me decía no sé si si si los he comido está muy bueno

Voz 11 25:21 si siguen pues no veo aquí la bandeja de Albacete unas no hallaron una carencia eh hay veladitos o hacer da igual hay debajo de alguno pero yo la verdad es que el resto del año no como ni espárragos palitos de cangrejo ni Salsa rosa ni pasas es que no comprendo por qué comemos todas estas movidas en vida Poyet tú voy a decir para sobrevivir a la familia Roberto que los atracones darán dolor de barriga pero la familia a la familia la familia lo que da es dolor de cabeza de cabeza así que las cosas han cambiado mucho antes pues en las reuniones de cuando era joven sabes si repunte sale

Voz 2 26:01 prehistoria tampoco funciona no tenemos tanto tiempo son móviles

Voz 11 26:04 sí exacto antes pues oye un tú le dabas a tu abuelo una zambombazo una botellica de Anís del Mono que ahora que se hace cuando tienes a tu abuelo la Reunión de Navidad le ponen un filtro que le ponga orejas de perrito que Kanter reggaetón

Voz 2 26:16 pues mira que lo de la botella de Anís del de esa marca

Voz 1826 26:18 por de otra que elabora muy indie porque allí recientemente vino bueno el grupo de referencia indie Vetusta Morla sí estuvo el cantante dándole que te pego a la botella de mis quiero decir como ritmo

Voz 11 26:31 bueno entonces ha vuelto no todo vuelve claro todo vuelve si aún pondremos a mi abuela que ha a cantar en fin el caso es que todos en las reuniones navideñas yo creo

Voz 2 26:39 acabamos tirándonos de los pelos eh que tantas

Voz 11 26:41 neones les quitan la alegría de vivir a cualquiera por Dios

Voz 28 26:45 hay que ver lo mal que estoy jefe y lo poco que me quejo

Voz 31 26:47 luego mal que estoy hilo pongo queme que mal que estoy hilo que no que levantó con el Miranda al suelo

Voz 2 26:58 no es que la fuerte tienes habilidad ella dice una frase y enseguida lo componen técnico aquí en esta radio

Voz 31 27:09 yo su voz y me sigo

Voz 2 27:24 ánimo Forte que queda poco de Navidad

Voz 11 27:27 menos mal es normal que haya queda poquito de lo digo en serio porque es que ya me he gastado todo lo que no tenía buena gastado ya todo el dinero que no tenía y ahora llegan ya las rebajas que es lo que me faltaba lo has hecho muchos regalos lo justo lo justo es necesario sí pero es que entre que no me ha tocado ni la pedrea es que soy muy influenciable que ellos que todo me lo creo yo lo que veo por la tele lo quiero oí depués posgrados

Voz 2 27:48 que iguala por igual a ser influenciar

Voz 11 27:52 exacto exacto sí yo mira entre que todo lo que veo por la tele me lo creo depuesto de la única bomba que regala mierdas como plumero electrónico que esto lo he visto la tienda en casa y cosas de esas o una tostada ahora que saca las tostadas con la cara de Miki

Voz 2 28:06 existe existió de verdad y de Dora la exploradora

Voz 11 28:08 qué voy a contar su nombre

Voz 32 28:11 tendrá una cosa resulta que una vez en mi casa teníamos una hora que sacaba las tostadas con la cara de Dora la exploradora

Voz 11 28:16 y mi madre aún se pensaba que iba a su Cristo así empezó con las del sí sí sí sí sí al final todo es por culpa de los anuncios de colonias por ejemplo las quiero todas todas las con ponías hasta esa de la señora te tornan sabes ésa es que se bajaba cremallera que está a punto es reventar la que tiene unos pechos oyes la Biacs esa esa la que dice que busca ya es también la quiero aunque de madre que es que huele a rayos que yo qué hago con ese perfume que quienes se me ocurra pero mira pues le he cogido cariño a la señora saber bajándose del escote que ya Paul cómo quede cogido gusto chico ir me imagino cómo será su vida

Voz 2 28:50 cómo será la vida de esta señora algo

Voz 11 28:52 será la vida de de la protagonista del buscó ya te lo juro no lo había pensado nunca quiso pues sí sí ficción empieza y acaba en los veinte segundos no pues voy a plantear no es un tema sobre años ya ya ya ya ya pero no la vida la vida de ella no pues yo sí yo es que tengo muchas cosas en la cabeza yo pienso mucho y me imagino ahora dónde estará la señora de la moto de Jack

Voz 2 29:19 pensado

Voz 11 29:20 hombre lo primero que un poco más Manuelita estará aquí el padre del año a los años pasan para todos no iba a lo mejor tiene familia es una madraza fíjate me la imagino madraza sabes haciendo de las trenzas a las niñas Se junto con llave lo control sobre dentro otro rostro contó con Jean Yves ponerle muy bien la cosa sabes si yo diría me atrevería decir que han montado un ultramarinos si que lo mismo venden a creen que pan recién horneado sabes que se da me echan los fines de semana lleva a los chiquillos al fútbol al ballet aquí escucha yo creo que dentro de intimidad todavía ser baja la cremallera y le dice a su marido la famosa frase me da a mí que eso les fetichistas que son India la novedad es que mucha gente en tiene hartos ya otros ponen muy años Irati como te pones a el lo de siempre

Voz 2 30:30 es que nos habíamos apostado en la reunión de equipo que aquí sonaba un día de estos esta canción hemos ganado la puesta bueno son las cuatro cuatro Vidal ex estamos en la hora del recreo todavía queda un poquito más de las Navidades horribilis de Laporte está buscando y hurgando por ahí en su red de contactos Edgar Hita para ponernos al teléfono al protagonista del día a la llamada imposible con cual López de la redada tenemos que empezar a hacer cuentas pero cuenta diez lo pelearnos con nadie

Voz 19 30:59 todos tendrán que venga

Voz 33 31:05 la idea La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana a quien fuiste La Ventana

Voz 12 34:11 Colin Roberto Sánchez

Voz 42 34:18 es tu vida

Voz 16 34:25 ahora bien sí entró interrumpida in the night

Voz 2 34:43 sí

Voz 28 34:50 suena porque si no no no no no es que el artista gráfico to work ha recreado algunas escenas de las películas Disney

Voz 11 34:59 las hay dado qué pasaría con ellas

Voz 1826 35:02 en gráficamente Si ser robaran en la actualidad la nariz de Pinocho con un palo de selfie La Sirenita en medio de un mar contaminado y otra de las películas que además por cierto está de moda sea emitido alguna que otra vez estas fiestas se ha hecho una revisión de ella La Bella y la Bestia bueno es que tiene

Voz 28 35:19 hemos al teléfono a la propia Bestia esto a sonar duro pero sí vestía buenas

Voz 2 35:26 adiós buenas tardes Roberto

Voz 43 35:29 qué pasa vestido

Voz 0509 35:30 co a Mariah Carey

Voz 2 35:32 el bestia que nos conocemos ya hace mucho tiempo

Voz 11 35:35 qué tal

Voz 0509 35:38 qué sesiones Devine y nos estamos tragando esta semana en todos los canales se mucha gente dice que que la mejor de todas las pelis de Disney en la nuestra y peli que es especial no sabe no sabe bueno yo creo que lo ha visto todo el mundo que no es posible ni nada no pero sí pues se ha visto es una peli que trata de alguien muy feo que vive aislado en un lugar enorme Louvre no como mejor aunque eso es otra cosa una historia muy diferente

Voz 2 36:01 ese viven

Voz 0509 36:03 cuenta la misma nombre no es la misma en la misma cosa es que yo era yo era Rober sea yo era un peón príncipe tremendo Rubiales Zhao y me convirtieron en bestia y además da la casualidad de que veía bestia Sayles no podía Llámame Juanjo Roberto horas fuerte no congelado ese igual

Voz 2 36:22 cómo te vas a llamarla

Voz 0509 36:25 bien pero no me llames Vestas ya se ve que hace ver que soy grandón y luego la lo lo tenemos aquí al lado al está congelado lo sabes no

Voz 2 36:33 sí sí sí claro de aquí con los helados Drácula

Voz 0509 36:36 es un congreso ido unos palitos de Sebastián aquí nada que no lo tragamos Romero

Voz 2 36:42 vaya que no nos tragamos que se cada poco

Voz 0509 36:44 parece si hacemos una peli de príncipes y princesas y digo otra

Voz 43 36:48 de igual ahora ya hombre tira Alarcón ya sabes eso ya está contado

Voz 0509 36:53 Julián tiene siempre la misma luego la verdad es que la factoría Disney esto pues ya sabes que esto es una locura un estoy porque porque aquí hablan los candelabros con los percheros se ponen a cantar los Perrín el a los pájaros Paco

Voz 43 37:05 te ponen la mesa todo con canciones maravillosas bueno a veces confusa no te creas que el mundo por aquí por estos pagos tampoco está mucho

Voz 0509 37:12 pero es que es que lo huevas de Wall Disney grande se que la canciller destacan puesto ante dice hoy igual que ayer pero nunca igual muy bien Disney había osea

Voz 43 37:23 es una es una retórica eso es política no

Voz 0509 37:27 bueno la movida es que como como dice bestia pues me quieren matar que vamos a poner a la vez que de morir

Voz 4 37:32 por antorchas con pacas eso

Voz 0509 37:34 es otra también lo de la estaca me flipa la técnica esa de la estaca para matar vampiros saber cuáles no que dicen es que si le clavó una estaca en el corazón a un vampiro lo matas y digo bueno un torneo fresado también no el corazón bueno dijo que bueno volverán mitin la peli en diez minutos

Voz 43 37:50 sido venga tema aquí tema

Voz 2 38:38 Juan López de La Redonda te pillo mal momento no no es esto dijo a ver si porque eso digo no no oye

Voz 17 38:49 vamos con la Podium podcast que ya nos ha advertido para ahí López desde Albacete que hoy toca hablar de aplicaciones móviles

Voz 2 38:57 es concretar un poquito de de de exactamente Juan pues empieza la cuesta de enero nos referimos a las aplicaciones móviles para compartir gastos que deberían a ser un poco el la tabla de Excel no de los millennials ya pero estamos hablando de aplicaciones entidades de crédito de de de bancos para hacer operaciones transferencias rápidas hablando de otra cosa aclarar hablamos de aplicaciones que no mueven dinero ni están sincronizadas con el banco simplemente ayudan a bueno a ir dividiendo los gastos entre amigos familiares y terminara haciendo un balance un poco de de cuánto tiene que pagar cada uno escuchábamos no sé si de satisfacción por ahí tuyos Hungría o mía o Mia pero Tarver era de asombro de satisfacción que ya está bien no es que yo sólo me comía un trozo de pan de la cesta eso pues se S sería uno de los ejemplos así gráficos de cuando se puede usar esa aplicación a mí me da muchísimo coraje cuando estás decenas de alguien te dice no si es que ellos sobre todo a una caña tú pagas igual que aquí hemos venido todos bueno pongo un ejemplo poco más más ilustrativo enajenados cena de Nochevieja en tú te encarga de compra el cava tu cuñado el marisco que no se tu madre el cochinillo no en las casas de que nos perdonen tu hermano intentado escabullirse como si nada es que lo has clavado es que puede ser así exactamente sobretodo uno de birmano pero pues habrá otros un abrazo hermano Roberto Méndez metes en en la aplicación de gasto de cada uno y al final pues la propiedad de tras el resultado de lo que tiene que pagar tu hermano o no en este caso es una explicación Un poco sencilla pero bueno eso es un buen resumen de cómo funcionan estas aplicación pero que nadie se enfade que esto es una recreación de la realidad no sé si vamos otra no nada que no verán que no hay nada que esto es el recreo que ya lo dice oye imagino a estas aplicaciones están para todo tipo de sistemas en móviles de cualquier tipo Juan Android Iphone incluso yo creo que estado estaba Windows Phone que vamos lo tiene una persona de cada cien en la redada hicimos una selección de cinco cinco aplicaciones que son el control de gastos si Bill Pin Splitter Split Wise como la mayoría son en inglés las vamos a tuitear para que la gente bueno se pueda orientar porque mi pronunciación no sé cómo va la cosa yo creo que va bien pero oye yo de todas formas por si acaso me voy a quedar con la primera que ha mentado control de gastos Ricardo Soto es el creador de esta aplicación Ricardo qué tal buenas tardes hola buenas tardes esta aplicación control de gastos que acumula más de medio millón de descargas

Voz 1826 41:21 ya en la Play Store de Google fueron

Voz 2 41:23 menudo éxito no sí bueno no es buen momento este para descargarse una aplicación de este tipo queda ese servicio con lo que nos viene ahora encima en enero

Voz 8 41:32 sí sobre todo ahora que es cuando hemos gastado más

Voz 1826 41:38 oye que me está masticando juegan también lo decía fuera de antena que son aplicaciones muy útiles también para viajes por ejemplo si bueno

Voz 8 41:46 el a mí mi aplicación tiene es muy flexible con lo cual tú puedes crear los tipos de gasto que tú quieres las categorías que tú quieras incluso puedes crear cuentas corrientes ficticia su préstamo ficticios depósito ficticios

Voz 2 42:01 la gente pues no des ideas y bueno pues texto político escuchándonos

Voz 8 42:06 pues juez una visión global de todos de dos dos finanzas de todo tu saldo sin tener que conectarse al banco porque tú porque haces va asociado pues a la cuenta que a cuenta principal pues son gastos asociados a cuenta en dos automáticamente el saldo disminuye entonces de algún modo o lo que puedes crear lo puedes amoldar a a tu gusto pues crear listas anuales listas mensuales o lista un una cartera de gastos de lo que comentabais de pues de una comida entonces

Voz 2 42:38 eso está estaba pensando para aquellos que comparten piso que es ahí donde también se puede dar la situación gastos también sirve

Voz 8 42:44 sí porque puedes crear personas asociar cada gasto ha pues a cada persona yo de hecho tengo con con mi mujer en la versión controle gastos sincro que sintoniza con con varios dispositivos

Voz 2 42:58 no se vio fijado

Voz 8 43:00 te permite pues eso que cuando mi mujer hace un gasto pues a mí me llega se me actualiza el saldo aparece que ha gastado tanto o y lo que yo también lo parece a ella

Voz 2 43:10 ya entonces tenemos un control de lo que llevamos haciendo

Voz 8 43:13 si en una pues un control común de lo que vamos gastando

Voz 2 43:16 en ese debate no vamos a entrar Ricardo Ricardo yo quería preguntarte viendo un poco la la cantidad de descargas que tiene cada una estas aplicaciones crees que cada vez hay más demanda de este tipo de productos que están relacionados con el ahorro y la contabilidad

Voz 8 43:32 sí yo creo que sí porque cada vez tenemos que mira más la la sobre todos los en época de crisis pues se nota mucho cuando que sube la suben las descargas entonces bueno sí que se nota ello te digo en estas épocas de en la que se quiere ahorrar más se nota bastante

Voz 2 43:52 a Ricardo tú que te mueves en ese entorno y hablamos relacionamos últimamente dinero móvil hablamos que claramente no osados y mañana o pasado mañana pero va a ser a través del móvil como acabe acabemos sustituyendo incluso a la tarjeta de crédito esto va a ser así va a ser inminente va a mañana pasado

Voz 8 44:09 inminente inminente no pero vamos sí que en de aquí a unos años va a ser posible el tendremos el dinero físico como lo conocemos yo estoy convencido vetado temprano desaparecerá leído incluso algún artículo que ha sido decía de de algún organismo oficial y sobre todo porque como ahora estamos escuchando el tema está escrito divisas y tal entonces la tecnología que hay ahora mismo permite del tener carteras virtuales qué significa que podíamos tener el dinero más o menos seguro demuestro en una cartera virtual buenas Nobel estábamos dinero dinero en efectivo en lo físico sí eso ocurrirá yo sobre eso no me no me cabe

Voz 1826 44:49 oye una última duda Ricardo eh tú que te dedicas a hacer una aplicación que ayuda a la gente a controlar los gastos y eso cómo se rentabiliza cómo se monitoriza que vosotros sé que que ganáis

Voz 8 45:02 sí es es a través de principalmente de la policía que pasa que bueno a mí no me gusta poner estos manera agresivos aparecen en medio la pantalla yo emprende pongo un mar el pequeñito abajo a la parte de abajo de la aplicación que además si lo quieres quitar pues pagas murillos creo que tengo puesto con esos durillos ya

Voz 1826 45:23 ya en León ya que no en la Premio de pero bueno pues está muy bien amigo que que que vaya fenomenal este dos mil dieciocho también para control de gastos que es la aplicación los hablando con su creador con Ricardo Soto Ricardo un abrazo

Voz 8 45:37 mira te has puesto

Voz 1826 45:39 la edad no te vaya si no te queda otra que con las órdenes que si tú mientras disfruta los polvorones ahora la Forte enseguida en los cuenta sí ha ido del todo así rara y atravesada la Navidad

Voz 25 45:52 Edgar Hita

Voz 2 45:53 ya se ha puesto de DJ ahora de nombre mira sido moderno nos va a tener música

Voz 19 45:59 cada año más de tres mil personas se queda la ONCE les enseñan a vivir con su ceguera puedes enseñarles tú

Voz 2 48:17 a ver si estas peligran sabía ya de la Navidad reincidir con este tema yo creo que no lo creo

Voz 11 48:25 digo esto ya está damos hasta el sitio que no se puede nombrar tú fíjate cómo está herede harta que de verdad esta canción ha puesto ya para despedir no sabes definir capucha Fini basta de Mariah Carey por favor que que una ya no puede más de hola sin

Voz 2 48:41 a no ser que te cayera algo de derechos de agua

Voz 11 48:44 bueno como otra pero es todo puede ser todo fue ser pero yo es que creo que que nos ponemos todos a bailar como si esto fuera Central Park como es nevando sobre nuestros gorros rojos de Papa Noel y esto pues no es así Mariah Carey this is Spain aquí no cantamos como tú

Voz 2 49:02 quisiéramos buenos nos encantaría

Voz 11 49:04 bueno acto estaría súper guapo con los modelitos que se pone Mariah que ojo ojo con es aquí yo creo que somos como más de Chiquito de su Lola Flores brindando con la copa arriba y sobre todo de Raphael cantando vuelta

Voz 4 49:18 la idea de pasión española cita eso insisto es sigues crema de la buena no te olvides también el presentador que dice es que me hace gracia porque están todo el año serio los presentadora de informativos que se gana el respeto de la gente bueno cada uno que diga lo que quiera pero que el tío está serio con el traje y todos hablando de cosas serias después salen ahí bailando por el Fary que los hijas

Voz 11 49:39 es la gira pierden toda la reputación y la dignidad bueno se les va un poco al carajo la verdad es que sí yo también no me hace caso a nadie sabes pero yo ya lo digo

Voz 32 49:48 es que no podemos adaptarnos tanto a eso tradiciones extranjera porque luego nos va como nos va Osama al tú te imaginas yo qué sé cómo sería por ejemplo una versión de solo

Voz 11 49:58 casa actual en España no hay más que nadie muy subidito no se ha es la chica de buscó ya se ahora cuanto

Voz 2 50:05 semanas cuantas semanas te miraba campeón

Voz 11 50:07 los niños que no par de crear y de pensar yo por ejemplo pienso cómo sería solo en casa se les dirigiera Almodóvar ya te digo yo que al niño se le va a olvidar pues en un pueblo manchego comiendo mantecados todos los días y es el niño no padezcan que no se va a quedar solo porque su vecina la Tomasa que era una transexual de la movida madrileña que pidió mala saña

Voz 2 50:28 mira donde la cerveza artesana exacto

Voz 11 50:30 sí he yo creo que sí va a hacer cargo de él enseguida vamos

Voz 2 50:33 que iba a dar besos ahí si este es el hijo de la Tomasa no

Voz 11 50:36 a un extracto y y bueno fíjate si soy yo creativa que para la adaptación de Solo en casa de Almodóvar tengo hasta la banda sonora ya pensada si eres escucha escucha esto es la diga Rosa Márquez vale oro

Voz 19 51:07 sí doble

Voz 2 51:28 esto es todavía del mundo de tu imaginación no no es que esté garita haya pinchando Paco preparado porque ya tienen disco nuevo