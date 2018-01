La Ventana (02/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1050 00:10 son las seis las cinco en Canarias Alberto Garzón ha reclamado a Mariano Rajoy en la clausura del centro penitenciario de Archidona y el cese de las deportaciones de los inmigrantes que allí se encuentran el coordinador general de Izquierda Unida se une así a las reivindicaciones de varias ONG es que han exigido esta paralización de las expulsiones hasta que se aclare el suicidio de uno de los internos Mar Ruiz

Voz 1441 00:29 Alberto Garzón exige al Gobierno en esa carta la destitución del ministro de Interior por vulnerar los derechos de cerca de quinientos inmigrantes recluidos en condiciones insostenibles en una cárcel reconvertida como centro de internamiento de extranjeros sin estar habilitada para ello el coordinador de Izquierda Unida pide a Rajoy la clausura del centro en el que el pasó

Voz 2 00:47 lo viernes murió ahorcado un ciudadano argelino

Voz 1441 00:50 de treinta y seis años denuncia la deportación de decenas de inmigrantes iniciada en las últimas horas que podrían obstaculizar las investigaciones que se han puesto en marcha sobre lo ocurrido en Archidona por estos hechos Unidos Podemos recordamos ha registrado ya en el Congreso una petición para reprobar al ministro de interior

Voz 1050 01:06 en Cataluña es Kerry la CUP presionan a Carles Puigdemont para que expliquen para que explique cómo pretende formar un nuevo Govern encontrándose el en Bélgica y cómo piensa materializar la república catalana vamos a Barcelona Pol Foradada

Voz 1749 01:18 los republicanos aseguran que hoy día no contemplan otra investidura que no sea la de pulmón pero conscientes de lo difícil que va a ser por su situación judicial reclaman que aclare cómo lo piensa hacer

Voz 3 01:29 trabajar en el que esto

Voz 1050 02:00 el los mercados primera jornada de este dos mil dieciocho Un día desigual en las bolsas europeas el Ibex cierra en positivo sube un cero con tres por ciento Eladio Meizoso

Voz 0527 02:08 el Ibex se sitúa en los diez mil setenta y nueve puntos marca la diferencia en Europa donde Milán ha cerrado prácticamente plano París Frankfurt Londres con bajadas entre el cero cuatro cero cinco por ciento al otro lado del Atlántico en Wall Street el Dow Jones está subiendo ahora mismo el cero coma uno por cien aquí en el Ibex destacan por arriba yagé que sube el cuatro por ciento Gas Natural Fenosa el tres con cinco Mittal es de tres con tres en el lado contrario Red Eléctrica baja el uno coma cuatro por ciento ACS el uno coma uno la prima de riesgo de la deuda española en ciento quince puntos básicos uno más que el pasado viernes el euro a uno con veinte centavos el petróleo en sesenta y seis dólares el barril de Brent

Voz 1673 02:44 por Texas Georgia el Barcelona acaba de comenzar a entrenar preparando el partido de Copa del jueves ante el Celta equipo que tiene la duda de Daniel Wass por un esguince de tobillo esta mañana en Madrid sin Benzema que está lesionado y que va a ser baja el jueves ante el Numancia hizo los octavos de final de Copa arranca mañana con el Atlético de Madrid visitando Lleida con Vitolo Ivo Costa convoco

a las seis siete tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 carriles es Madrid en Madrid lo venimos contando en la SER la Justicia imputa a toda la corporación municipal de Coslada al alcalde el socialista Ángel Viveros su Gobierno y la oposición por haber dado luz verde en la pasada legislatura la construcción de un centro comercial sobre un supuesto yacimiento prehistórico en la zona del Calvario los imputados declararán en febrero el proyecto que nunca se llegó a finalizarse inicio y supuestamente causó daños irreparables en esos restos históricos según sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente Ángel Viveros el alcalde

Voz 4 03:32 en el dos mil siete ante del nosotros entrar en el Gobierno hizo una modificación del Plan General nos advirtió en y los técnicos de la Comunidad Madrid ni tampoco el consejero de Medio Ambiente Política Territorial entonces que firmó su aprobación definitiva para pasarlo a pleno no advirtieron de que eso fuera necesario porque yo entiendo que ellos también empezaban esta declaración este procedimiento de zona vip estaba caducada

Voz 1915 03:56 el Ayuntamiento de Valdemoro ha sancionado a la UTE Prince a la unión temporal de empresas que gestiona el cementerio de la localidad a la que acusa de incumplir la normativa en materia de exhumaciones SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1673 04:06 se trata de una sanción grave no sólo por lo que implica sino porque según el ayuntamiento el incumplimiento de la norma

Voz 0514 04:11 es reiterado se debe a una desobediencia

Voz 1673 04:13 por parte de la empresa la UTE Princess que no ha aplicado las reformas necesarias para cumplir con la Ley de exhumaciones cremaciones el Ejecutivo local ha señalado que va a supervisar minuciosamente el cumplimiento de los contratos que el Ayuntamiento mantiene con diferentes empresas no sólo en el caso de este servicio de cementerio sino especialmente cita el contrato de mantenimiento limpieza viaria y recogida de basuras con la empresa FCC

Voz 1915 04:40 si a esta hora comienza el segundo de los paros convocados hoy por los trabajadores de la empresa de autobuses que Cuba

Voz 0514 04:46 en las rutas entre la capital y una veintena de municipios

Voz 1915 04:48 de Madrid paros que se repetirán todos los martes miércoles y jueves hasta el quince de febrero para pedir que se recupere el poder adquisitivo perdido antes de los recortes de dos mil trece

es todo la información continúa actualizar en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las siete las seis en Ghana

seis de la tarde y siete minutos

las cinco y siete en Canarias bueno que dice la leyenda que dice la historia que son cosas bien diferentes es cierto que sólo hablamos de Zaragoza con motivo del Pilar y ahora en seguida vagan entender esta duda caprichosa se encontraron realmente el apóstol Santiago y la Virgen tal día como hoy en esa ciudad

Voz 16 07:17 responde a eso Nieves Concostrina La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 17 07:33 hola

Voz 1626 07:39 no estaba el apóstol Santiago rezando en la ciudad romana de Cesar Augusta a orillas del Ebro cuando el dos de enero del año cuarenta se le apareció la Virgen encima de una columna le dijo quiero que me construyan hay mis Micó una capita y como prueba de que estoy aquí porque he venido te dejo el Pilar y una imagen de mí misma que me he hecho un selfie ala hasta luego Lucas y hasta la Virgen se volvió a Palestina a continuar con sus labores lamentó comenzar dos mil dieciocho recordando acontecidos falsos pero el apóstol Santiago no piso parte del mundo ni vivo ni muerto la Virgen no llegó a Zaragoza cargada con un pilar la imagen era una talla del siglo XV jo qué chasco el asunto este de La Pilarica es para los que se lo creen infalible e inefable para la razón es contrario al sentido común para la historia simplemente es un sucedido inventado repleto de anacronismos con un trasfondo económico el mito del fantasioso encuentro de Santiago y la Pilarica se escribe hice monta siglos después de aquel dos de enero por dos importantes razones una porque había que crear pruebas de que el Apóstol anduvo por Hispania o a que la Iglesia al principio rechazaba de plano ni ellos lo creía la segunda razón era por una rivalidad entre eclesiásticos en Zaragoza estaban a la greña las dos catedrales de la ciudad la de San Salvador Illa del Pilar los dos cabildos luchaban por lograr que Roma les diera el derecho a una festividad religiosa porque que la consiguiera se llevaría el pastel del turismo procesiones peregrinos donativos limosnas merchandising pasta para convencer a la iglesia de que ese premio lo merecía la catedral del Pilar hubo que ir armando una historia

Voz 0159 10:16 la inventando Milagros poniendo fechas

Voz 1626 10:19 de dando citas entre apóstoles vivir por fin en el siglo XVIII después de muchas presiones del lobby español en el Vaticano Roma dijo venga vale aceptamos lo de la Virgen del Pilar y lo de Santiago y menos mal porque si Roma no reconocía el encuentro de la Virgen con el apóstol a los anti aguirristas se les caía uno de los argumentos más fuertes para defender que anduvo por España o que al final pues nada todos contentos Santiago vista Pilarica maños en general y la Guardia Civil en particular

Voz 5 10:54 este podría ser muy bien el tema central de un musical de César Augusto soy de Zaragoza que estamos escuchando

Voz 0159 10:59 Mariola Cubells que todas las más de hola feliz año Roberto realmente felizmente hoy ves como nuestra Francino yo distingo perfectamente los colores hoy viene de naranja de naranja que para celebrarlo con luminosidad el año iba a contraponer pero no te sí pero mi edad y contra sobriedad

Voz 1673 11:20 es que estar en valenciano ha habido un en yo

Voz 0159 11:22 llevo aquí desde la una media de la tarde los porque no por eso pero me quedaba aquí me quedaba aquí

Voz 1673 11:28 ha quedado para oficiar de anfitriona para

Voz 0159 11:30 lo que me encuentro de la tarde que ahora contaremos

Voz 1673 11:34 no es la primera vez que se produce Robert tierra no valemos es Laura de la tele pero vamos a hablar de música de El musical

Voz 1 11:42 tu Joe buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa

Voz 18 11:46 con un arma en la mano que aseguró que da más miedo un lo que les excremento

Voz 0159 11:49 bueno a mi madre y se que con una carrera no

Voz 1 11:51 llegar a ningún lado y que siguió no será alguien en la vida tenemos que salir a este programa la famosa aquí despedimos esquemas Pretty dice con cierta como que la Copa la tengo directa tiene nada malo que el pasado de la ONG tienes que tirar hacia delante sino te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 1673 12:22 pues sí porque esta tarde el plató de Mariola se viste de gala recibe a tres actores trazos a los que hemos visto en series de televisión muchísimo pero que ahora están en Madrid en el Nuevo Teatro Alcalá que han venido esta gente tiene función dentro de un cuarto de hora

Voz 0159 12:38 sabe saben los oyentes el esfuerzo que hacen estar aquí dentro de nada tiene que estar allí están

Voz 1673 12:43 hay al frente del musical del que todo el mundo Alcalá Ikea para bien que los estamos refiriendo a Billy Elliot que el pasado viernes día treinta de diciembre llegó ya a las cien funciones

Voz 1 13:00 se llevó los pies me encantó me encanto si cuando lo visto pues lo vi poco después del estreno uno disfruté y quiero volver con mi hija porque me parece que es ese tipo de música

Voz 1673 13:12 que llevará a los niños para que sepan lo que es el talento sobre pues ahora les va a preguntar a Jos porque menos menos Billy abrir mundo está aquí su padre su hermano Tony la señorita Wilkinson su proceso

Voz 0159 13:26 hora de baile es decir Carlos Hipólito lastrando Millán qué tal bueno estoy es menor a la bueno decíamos antes que es la primera vez que que que se entrevistan juntos a a colación de Billy Elliot que están juntos en en un estadio que llegar las a los toros tan buena ocasión

Voz 1673 13:44 oye pero esto es en directo que son las seis y catorce minutos las cinco catorce en Canarias esta tarde noche Metheny función no claro que no

Voz 0159 13:53 pitos cada ocho tenemos que straits y por eso digo pero

Voz 1673 13:55 los seis de meteros en capilla de seguir nosotros nacimos jugaba la capilla pues

Voz 19 14:01 ojo

Voz 0159 14:04 porque cualquiera diría que cuidarse la voz estar calla

Voz 0514 14:09 hay que cuidarse hay que cuidarse lo pero que Carlos Hipólito

Voz 0159 14:12 lo calle el simposio

Voz 20 14:14 el alcalde de carga

Voz 0514 14:18 sí es verdad que esto si es necesario sea si antes de cada función uno de cada función pero sí cuando tienes que hacer promoción no quiere decir que cuando ya es trenes un musical una obra de teatro en una serie en lo que dice que no puedes venir a promocionar claro si tienes tiempo y puede si tu trabajo usted dejan hay que hacerlo

Voz 0159 14:36 es muy bien esto deberíais decirlo más veces porque habitualmente sólo se hace para el estreno que recordarlas nervioso

Voz 1673 14:46 yo ya con Carlos Hipólito Hipólito ya aparte una vez que es lo mejor venir aquí antes porque así va calentando la voz

Voz 0159 14:52 ajá Sonrisas y lágrimas pero

Voz 2 14:55 hay que seguir hay que seguir hablando del tema hay que hay que hay que dar porque hay muchísima gente que se pierde el estreno y entonces la obra sigue ahí yo creo que está tendrá dos años para promocionarla porque me da los expedientes que va a seguir no

Voz 1673 15:07 que que os a vosotros a mí también claro pero soy un espectador que igual que a Mariola le encantó después tuve la suerte de ir el día en el que va a la prensa y no diré porque ya lo mejor lo habrá escrito por ahí pero una voz muy autorizada que escribe que sabe que ha visto muchos musicales que a mí me dijo que me había gustado mucho más que el de Londres y eso para que te lo diga ya pero no ya estará esperando este Finito sí estará adscrito estará ha dicho por ahí sí seguro seguro porque ha visto muchos musicales con todo eso con las cien funciones con el productor diciendo que nos asusté y espero que esto va a llegar al millón de espectadores eso da para

Voz 2 15:48 hombre por la impresión que las impresiones que estamos recibiendo de los espectadores yo creo que sí porque todo el mundo sale feliz encantado nosotros mismos somos conscientes de que tenemos pues una tú has dicho antes que es una una joyita no es verdad así que ellos sí yo creo que que vamos a estar mucho tiempo

Voz 0337 16:04 hemos tenido el teatro prácticamente lleno todos los días es que es un teatro muy grande porque son mil doscientas localidades prácticamente hasta desde luego estas Navidades a estaba abarrotado y los demás días pues prácticamente todos los días así hiló más bonito de todo sabes que es que la gente siendo como es un espectáculo que además solamente beber en Madrid porque es muy complicado técnicamente y así que todo el que quiera venir a verlo tiene que venirse a Madrid averno es un espectáculo que a pesar de lo de lo aparatoso que es estreno gráficamente hablando de lo que la gente habla cuando sale no es de eso no te dicen o qué espectáculos que maravilla cómo se mueven las cosas como sube como a lo que dicen es lo que he llorado

Voz 0159 16:47 porque si ese error bonito no porque

Voz 2 16:49 tierno a mí es es una de las cosas que más me gustó pero en el personaje de Adrián también tiene un punto Es verdad que recuerda mucho a la peli que la peli ya te da te da ese conocimiento pero caray David Serrano que obra de arte ha montado en el escenario yo y no sé si sois conscientes de que realmente

Voz 0159 17:09 él bueno claro Él ha conseguido esto vosotros lo levanta cada tarde

Voz 2 17:13 pero sin su cabeza sin su visión sin

Voz 0159 17:15 el pasado digamos también cinematográfico

Voz 2 17:18 musical no se habría sido posible no

Voz 0159 17:21 porque además fíjate han bien voy a aprovechar esto que decís porque en algún lugar escuché algo de que esto era una franquicia cosa que no es cierta o no no se ha cansado David de explicarlo pero veros siguen comentando ahora o no entonces no es una franquicia en absoluto es una creación propia es verdad

Voz 21 17:36 coreografías son las originales es verdad

Voz 0159 17:39 el ves tú no El Vestuario no no no partitura coreografías

Voz 0337 17:43 si te lo demás hay una

Voz 0159 17:45 pero al mito una creación de de jóvenes

Voz 2 17:48 de las canciones que a las a Curra montó muchísimo y son las mejores versiones de canciones que yo he tenido entre mis manos

Voz 1673 17:55 es decir una cosa porque después de escucharte a ti Mariola a alguien que no haya visto el espectáculo puede pensar bueno me voy a encontrar aquí con un mastodonte que donde la aparatosidad desde luego la aparatosidad es como cuando hablan de los jugadores de la NBA que lo mejor es que parece que lo hacen sencillo quiero decir que aquí la aparatosidad no se come

Voz 0337 18:13 si se come a la historia no no no

Voz 1673 18:15 a vuestra interpretación nos hace sombra

Voz 0337 18:18 muchos no por eso decía yo antes que que lo más bonito es que algo es un espectáculo yo creo que deja un reguero

Voz 1673 18:23 promocional en la gente que lo ve por eso mucha gente

Voz 0337 18:26 quiero repetir yo cada vez estoy más convencido a medida que pasan los años y me sigo dedicando esto que lo que realmente te llena un teatro es el boca boca está claro el boca boca de esta obra está siendo muy bueno por eso porque la gente sale

Voz 0159 18:40 aquí abrieron que te te vio muy callado

Voz 1673 18:44 esto ha dicho para Haití está reflexionando ahí yo a ti te he leído por ahí que este músico hubiera que tú has hecho musicales eh que este marca ya un antes y un después en cómo está Madrid ahora después de después del recorrido de musicales que han poblado la Gran Vía y hasta ya hasta la calle Alcalá en Madrid eso son palabras mayores no que este marque un antes

Voz 0514 19:03 pues sí pero yo creo que tenemos el honor y la suerte de poder tirarnos este órdago de decir que por primera vez creo que se hace un musical como se tiene que hacer en España me refiero a que se le da la misma importancia al baile a la canción a la interpretación que nunca está algo por encima de lo otro nunca hay el que el actor o el o el bailarín o el cantante un llámalo X que cante baile que luego diga el texto que no eso me acuerdo que lo de los que ustedes fíjate yo también lo decía hace muchísimo tiempo que el personaje no cante el actor personaje canta cuando no se puede expresar más emocionalmente hablando llega la coreografía cuando ya la emoción cantada no es tanto entonces tiene que llegar la coreografía pero toda va desde una verdad desde una dirección que por esa es la suerte que tenemos de David Serrano de estar en sus manos porque la forma de hablar a forma de dirigirte y la forma de enseñar esta esta

Voz 1673 20:04 la historia está contada con el corazón

Voz 0514 20:07 básicamente Si tú cuentas una historia desde el corazón sea Billy Elliot sea lo que estés contando siempre va a llegar da igual la monstruosidad que tú tengas a tu espalda las luces que tú tengas que si tú no sin no hay un estómago y un corazón que hable la gente no va a salir diciendo jobar lo que llorar

Voz 0337 20:26 pero luego hay una cosa que que a mí me me hace sentirme especialmente orgulloso de este Billy Elliot qué es lo que han hecho estos productores este equipo de dirección encabezado por David Serrano que es crear esta escuela Billy Elliot para que los han estado año y medio antes de de de empezar estrenar han pasado mucho menos no por ahí no tenemos sesenta niños con tratábamos ahora mismo porque hay cinco repartos cada días son doce en escena ocho niñas y cuatro niños entonces son doce como pues son sesenta pero quiero decir ya se están preparando nuevas gente esto lo que digo que a mí me hace sentirme especialmente orgulloso es que realmente tienen unos maestros buenísimos en todas las disciplinas danza clásica claqué acrobacia interpretación canto y pensemos que dentro de veinte años habrá dos otra es una generación entera de al menos cuarenta cincuenta actores con una preparación

Voz 0159 21:25 claro que hay que que esa escuela continúa la escuela forma parte del espectáculo

Voz 1673 21:35 esto va a ser lo planeado para los Juegos Olímpico

Voz 0159 21:37 pues que esto es muy interesante delante mío que está detrás también la Escuela de Víctor Ullate y eso hay

Voz 2 21:44 a mí me ha gustado mucho también pensar que este musical también está apoyado por una tele siempre tan denostado

Voz 0159 21:49 y que una televisión también allá

Voz 2 21:51 estado por una cosa que que es insólita en su en su panorama por qué es tan difícil levantar un musical

Voz 21 21:57 hombre en primer lugar por la inversión más radón tica que supone no se corre un riesgo en riesgo realmente muy grande e también normalmente son repartos grandes y formados multidisciplinar multidisciplinar mente entonces bueno pues tienen una serie de de dificultades

Voz 0159 22:16 no quiere decir que sea mejor espectáculo que una obra de tres personajes simplemente claro en principio es mucho más caro y encontrar al elenco adecuado pues es es complicado ya tendrían esto como te llega

Voz 10 22:27 me lleva un año y medio que me lo dijo David Serrano que

Voz 0159 22:31 a a sus compañeros como diciendo no sé si me ha llegado antes que a vosotros no no no no no no

Voz 0514 22:38 no yo te llama David y te dice que este papel si estoy haciendo esto a mí me habló de Carlo ya me dijo basta y Carlos Hipólito será el padre ganchos como el gancho

Voz 0159 22:48 Carlos Osoro Billy Elliot dicho que dice Valero queremos

Voz 0514 22:53 bueno pero claro a mí me da mucho miedo el futuro nunca soy muy celoso de este futuro porque no sé lo que viene el futuro es algo

Voz 0159 23:01 que no existe aventuro no existe

Voz 0514 23:04 entonces yo decía un año dentro de un año hacer es que no lo sé no lo sé me acuerdo que fui a ver a los niños unos meses después al estaban estaban ensayando elevan formando la escuela en el teatro en el Calderón que está dando no según los vi ensayar según los vi el amor que tenían la comunidad que eran que eran a los que vieran como diez niños esos niños ya formaban la palabra teatro que es conjunto que es unión

Voz 0159 23:31 me dije yo quiero yo lo que a esta hora hablando muchas cosas pero habla

Voz 1673 23:36 de son de la capacidad de superación y de de todos esos valores que van tan unidos también a vuestra profesión que no sé si esos ha hecho sentirla un poquito más de que puede ser yo creo que el auténtico valor de esta

Voz 21 23:50 la obra más allá de que la el esfuerzo de producción haya sido tremendo de todo el corazón que le ponemos que es que los polca amos de los niños talento sismos que están que que han encontrado de la formación que es algo maravilloso y que además va a tener una trascendencia muy importante en este país yo creo que precisamente lo más importante de este espectáculo es creo que eso yo no sé porqué yo soy agnóstica últimamente habla mucho hablo mucho de alma es un espectáculo como el duelo con al Barça pero más allá del duende es con alma es creo que puede ser definitivo el impacto que puede tener en en la sociedad española vivimos en un país con una riqueza cultural ya lo sabemos pero en concreto en cuanto a la danza la riqueza que tenemos en este país y en cuanto a danza es enorme

Voz 10 24:36 qué importancia le da

Voz 21 24:39 desde las administraciones en el plano de la educación tenemos una joya que es el la danza española la escuela bolera en concreto que tiene el mismo valor que el que el la danza clásica esto los niños no lo aprenden en los colegios la danza no existe en España salen bailarines magníficos yo no sé si por la dieta mediterránea por el carácter porque a todos nos nos gusta mucho bailar da bailarines magníficos iraquí no pueden trabajar Se van a España les añade el el problema que yo ya lo sabía pero me llega mucha gente mi niño ha salido diciendo que le encantaría bailar pues Métele en clases de baile no porque es que su padre dice que le van a decir que es Mariquita Pérez el digo

Voz 0159 25:18 no no me lo puedo decir pues cree telón sigue pasando los niños hacen fútbol las minas hacen valer entonces yo tengo mucha esperanza en que esto rampa roja el casillero cesarlo en Talavera

Voz 0337 25:31 Isabel de Billy cuente la historia que Billy Elliot sea una historia de de la consecución de un sueño que prácticamente es imposible no en unas condiciones muy difíciles y que se consigue gracias a la solidaridad de tanta gente que además lo está pasando mal

Voz 0159 25:45 algo es algo quedan Tura yo creo

Voz 0337 25:47 lo que cualquier niño que venga acompañado de su familia a ver esta obra y que por la razón que sea la que sea se sienta diferente a los demás yo creo que se va a sentir un poco

Voz 0159 26:01 o sea con Salvados niño ya hemos hecho todo pues ya está por eso por eso antes más Billy saldremos

Voz 0337 26:06 esta esta función yo creo que no está

Voz 1673 26:09 eh alimentando mucho a todos los que se encarga de de de matar muchos fantasmas de estos vemos que han aparecido para aquí el el amigo de Billy Elliot por lo menos un

Voz 0159 26:19 personaje maravilloso maravilloso

Voz 2 26:22 Ata otro otro tópico hoy es que bueno que nosotros estamos diga somos de segunda no un país de segunda en cuanto a musicales y demás lo que aquí hablamos mucho de la ficción propia hay siempre

Voz 0159 26:33 decimos que estamos en un momento estupendo

Voz 2 26:35 España ha conseguido hacer una ficción nosotros aquí la defendemos mucho siempre hay mejores cosas peores pero en fin pasa un buen momento yo creo que este musical pone un poco a la altura de cómo deben ser osado marca una senda de la que no se puede ya darnos podremos aparte

Voz 0514 26:50 es la forma de hacer si es decir

Voz 2 26:52 en el rotundo es un buen musical que que que está muy bien hecho muy bien contado muy bien interpretado es un musical de Soler ha habido otros musicales menores te crees pero éste me parece que es muy contundente no

Voz 0514 27:06 yo siempre me han dicho esto musical va a marcar un antes y un después en la en la historia de España no hablando de una forma bastante absurda pero que lo va a contar Nieves Concostrina

Voz 20 27:16 a ver

Voz 0514 27:20 la historia de cómo hacer un musical y eso no depende del que está encima de un escenario sino que produce y el que dirige si tú produce si diriges Iker es decir no pasa nada tú vete al tres dilo al día el texto te entienda loca pero claro se tiene que ganar muy bien si tiene es que yo soy bastante soy muy Toni muy como el personaje Billy Elliot soy soy muy duro muy plasta sí porque porque da igual lo que hagamos nosotros ahora mil Elliot sitúa el año que viene produce es X musical musical X por por por persona y no le pones el amor real que se necesita

Voz 0159 27:59 no no sirve de nada no hay forma parte alto duro no

Voz 0337 28:04 excepto de que un teatro musical no es un concierto es decir es tiene que haber personajes creíbles más allá de que canten bien que bailen bien etc pero tiene que ser algo que llegue y que tú te creas la historia te creas personajes sino algo que vas a un concierto no haber una obra de teatro

Voz 0514 28:20 pero mira y luego hay conciertos hoy no me puedo levantar mínimamente era un You Bosch

Voz 0159 28:25 queda mes de David es David pero la forma

Voz 0514 28:27 te que tenía de ahí de trabajarlo personajes era realmente

Voz 0337 28:31 sabes si es hacerlo

Voz 0514 28:33 pero eh a la hora de contar esa historia pero luego pasó hoy no podrán tan bien en otras producciones coproducciones

Voz 2 28:39 dices vale muy bien es impresionante es no sí pero donde sí pero yo iba es decir este este musical igual que determinadas series lo que hacen es educar la retina al espectador en una dirección y entonces eso hace que luego el espectador sean poquito más exigente porque si lo vamos subiendo el nivel nunca

Voz 0159 28:56 llegaremos a dos hombre yo tengo que partir una lanza a favor de algunos en los que yo he estado que sí sí ante el gol de la FAD pero es verdad que vamos vamos vamos

Voz 0337 29:10 que más que yo creo que hay que hay que desterrar un poco esa cosa que que arrastramos un poco probablemente pues en la estela del mundo de la Zarzuela en el que importaba mucho más la bola voz cantada que la voz hablada y que daba igual que los actores hablaran no dijeran el texto mejor o peor desde luego cuando llegara a la canción canta harán maravillosamente bien creo que eso ya no es aceptable en el teatro musical

Voz 0159 29:33 pero pero también yo creo que es por otra cosa es porque ha habido mucho prejuicio contrario contra el teatro musical en España Pelusa desde nuestro propio gremio no da superamos superiores sí sí bueno él y yo somos adoramos el musical donde yo empecé musicales cuando tenía diecisiete dieciséis diecisiete años pero nosotros y Sergio Rico tengo muchos compañeros que les parece una manera homogénea Gimeno o no

Voz 10 29:55 entonces no se han dignado jamás estudiar canto ni mover el esqueleto porque les parecía un

Voz 21 30:01 cosa de segunda categoría entonces afortunadamente esto ya ha cambiado la gente joven se prepara en nuestro en nuestra compañía

Voz 0159 30:08 hay una gente a la generación de que ya es otra historia más preparada pero claro de de nuestra edad es que no hay mucha gente que pueda cantar y hacer piruetas como te haces tú hombre yo creo que los que

Voz 1673 30:22 hay que decir que que eso pertenece a un género menor

Voz 0159 30:25 es una esto es una paleta con perdón no vale tanto tontería pero eso está cambiando

Voz 1673 30:33 de mal pagador decir jo llevaron al que no me queda mi ahora y existe también por cada año que hacer para prepararme para poder hacer parte del Estado

Voz 2 30:41 al igual que la frase ésta de yo es que no veo cine español los cretinos de estos que dices sí claro yo es que no voy a cien escaños si son cretinos Roberto no me no

Voz 0159 30:49 claro es que mundo pero yo no veo no veo cine malo o no veo teatro Málaga parece fantástico

Voz 0514 30:55 pero igual además llega incluso

Voz 0159 30:57 no sé si me equivoco no hay perdón si me equivoco que no creo que sean todos pero la mayor parte de la gente que yo conozco que dice es que a mí los musicales no me gustan suele ser gente que tiene muy mal oído musical entonces claro la Tonga no no le llega no le emociona porque es gente son Raffarin

Voz 0337 31:13 es que hay teatro musical bueno y malo o como a todos

Voz 0159 31:16 si el como todo después criterios porque

Voz 1673 31:18 bien es cierto que a ti te dijeron que un musical que tú no serbias

Voz 0514 31:21 esto si bien quién te lo den cuenta lo cuento no sigue el musical a mí el en el dedo y Wayne vino con y si ocho años recién cumplidos yo entré pues imagínate eso era la fiesta te da el nuevo contrato con suelo caerá dentro de lo que es este mundo era muy bajo pero de donde yo venía que electrónico yo decía mis padres decían pero esto es una barbaridad Adrian como te vas a llevar esto mi madre y que lastimado mi madre encima lo está escuchando esto

Voz 0159 31:50 cómo se llama tu madre como seamos un beso la madre Lola no se preocupe

Voz 0514 31:55 cuando el contrato dice oye una cosa vosotros necesita de a alguien para poder limpiar las sí

Voz 20 32:01 ahí

Voz 0514 32:05 a los quince días de firmar el contrato ensayar hablaba me dijeron que no era buena actor sí sí cuánto cuánto aprendí eso es que ojo ahora Tricky

Voz 0159 32:15 pasó te fuiste charco

Voz 0514 32:18 no no yo pedí trabajo de dije pues si yo no valgo para un personaje padecían decían pues hay uno del elenco que tiene tu perfil iba a hacer tu personaje todo yo decía así el tiene mi perfil yo tengo el suyo entonces darme aunque sea el suyo me dicen una prueba para eso tampoco tampoco yo dije oye tramoyistas y nos está haciendo en la persona que lo dijo por favor

Voz 0159 32:37 sí pero no y mi orgullo son palabras sí sirvió como decía como Cate no

Voz 0514 32:44 claro es bueno ya está Se tiene que aprender y de los golpes aprenden mucho y aprendo mucho

Voz 22 32:48 los golpes por todos los que hemos recibido todo entonces maravilloso eh

Voz 0159 33:11 Carlos Hipólito Adrián Lastra Natalia Millán que no sé si la llamada de Londres pero la de que quedan cinco minutos enseguida la van a recibir desde el cabrito no les molestamos vayan a verlo en el Nuevo Teatro Alcalá ves Myers esperamos mucho más que un beso gracias Mariola hasta la próxima el el martes gracias Mariola éxitos

Voz 22 39:17 yo sé que tienen la tentación pero están conduciendo no lo van a hacer no suelten el volante ahorrarnos hola hola buenas tardes vamos a ponernos en situación pedimos de su ayuda de su auxilio de su participación a través de las vías habituales en las redes sociales y sobretodo el teléfono que queremos escucharles nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta Nos ponemos en situación decía te despiertas el uno de enero despiertas con el estómago Opening pesa vete con cierta resaca de una larga larguísima noche y al ritmo de esto que está sonando al ritmo de la Marcha Radetzky del concierto tradicional de Año Nuevo en la tele sonando Pray de fondo la radio también nos olvidemos de la radio pero bueno esto de fondo en ese momento puedes pensar que lo mejor

Voz 20 40:10 ya ha pasado lo peor pero no

Voz 22 40:13 al abrir el móvil te siguen llegando vídeos Reeves fotos todo de lo más variopinto felicitando el año claro es posible incluso que te hayan agotado la memoria la tuya ya así pero la del teléfono también Ike te tengas que pasarla

Voz 1673 40:29 mañana borrando mensajes de Whats App de personas que supone

Voz 22 40:31 hasta veinte te quiere mucho muchísimo que ya te lo dijeron ya te lo hicieron saber en Navidad que lo repiten con el año nuevo y ojo que todavía queda los Reyes no duden que el ingenio humano está trabajando ya a esta hora para enviar los mejores vídeos con Melchor Gaspar Baltasar y unas felices e unas felicitaciones de reyes muy emotivo que son de lo más bonito oí y colorista lo que nos preguntamos ahora es motivo de debate y vamos a reproducir aquí en la parte que podamos un debate que se ha encendido esta mañana la redacción del programa dónde está el límite los mensajes de felicitación de la Navidad del año nueve de los Reyes sus envíos masivos a través del whatsapp invaden de felicidad y alegría nuestros corazones invade nuestra intimidad cuando envía un guiso vídeo una foto a todas las personas por igual en realidad si estás democratizado pero no estarás infravalorado la relación que tienes individualmente con cada una son muchas aristas que diría el clásico así que nos ponemos a ello y queremos escucharle queremos escucharte a ti nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1 41:39 adiós

Voz 22 42:00 los aquí presentes y presenta

Voz 0159 42:02 los miembros de este equipo Pepe Rubio y organiza Pepe Rubio

Voz 30 42:07 la verdad que defienden defienden ideas

Voz 1673 42:10 que están en las antípodas prácticamente va una vela

Voz 22 42:12 otra eh vamos a empezar por el Caballer hasta ahora muy bien

Voz 12 42:18 no yo yo muy muy simple desde muy directo muy claro yo a la gente que me manda

Voz 30 42:22 a ellos y guion fotos monísimo más

Voz 12 42:27 abetos parlanchín es Papá Noeles insoportables que hable dice feliz Navidad muñeco que te lanzan corazones yo diría si no me ha llamado ni mensaje a durante un año sino me quieres no me no me no me no me mande es todo eso en Navidad si me quieres tampoco mandado un mensaje personalizado o llámame o algo más más para mí Josep

Voz 13 42:49 BP feliz Navidad no lo es es pedir mucho pedir mucho porque perdóname las agendas están llenas yo creo que tengo quinientos noventa y cuatro personas yo oye que me acuerdo de algunas que de repente de mando un mensaje pues mira yo he civiles de gente que digo hay mira que acuerde pero de repente me acuerdo yo de ellos digo y mira

Voz 1673 43:11 sabes que estás ahí lista de contacto

Voz 13 43:14 digo y mía Carlos hace un año que no me dice nada pero mira Carlo aún yo por lo menos géneros eso estoy ya es que es horrible es que ya no son la gente que ya ha esto es horrible ese Carlos que conoces o no es que son empresas empresa con la has contratado comprado algo y te has borra borra porque voy a hacer una cosa que borre señores y señoras estamos en Navidad sí o no excesos en turrones en regalos gente en A por pues chico Hort el amor en el en el el día a día en los regalos en la familia todos un eso es todo

Voz 1673 43:49 lo que ahora estamos en las redes

Voz 13 43:51 o sea les así que también hay Olga sino me quiénes machacan me vídeos del Giro quiere decir que eso es común los mails de antes o no es algo más tarjetas no no no tarjeta tenías el esfuerzo de ella a la tarjeta hacen la compra en el sello en el estanque escribí Olga Nebra Feliz Navidad

Voz 10 44:13 son uno no compares esto con con

Voz 13 44:17 trayectoria del Barça taca taca taca venga a veto si Papá Noel el hombre no como tú habrás tenido mensajes personales y otros que no sé personas que anales jetas de empresa ahí es decir el que hoy te da la vida P y le ha puesto Caprile en todo el mundo les regaló dos libros esto pero así que hay que distinguir también tú tendrás personales y Ximo no otros que son como manda la tragedia de todo esto es que no tenga un momento como los mails pero para que no vamos

Voz 10 44:55 a saber yo tengo dos hijos con tengo mi Whatsapp de colegio más o menos veinticuatro padres por cada clase no es justo que los veinticuatro que son cuarenta y ocho multiplicado por dos me manden un pido me bloqueen el móvil es horrible porque yo sí

Voz 20 45:10 albergaba alguna duda ahora me has ganado va cantando un grupo de padres del tercio norte

Voz 13 45:17 la intención es Roberto se ha posicionado eso no

Voz 1673 45:22 ahora en serio vamos a acudir a una voz experta para intentar poner un poquito arrojar un poquito de luz a este debate llegamos es doctora en Psicología profesora de de la Autónoma de la Universidad Autónoma de Barcelona por ciento el próximo dieciocho de enero presenta nuevo libro mi mente sin ni seguimos qué tal bona tarda buenas tardes

Voz 31 45:40 hola muy bien bueno ríe riéndome con vosotros

Voz 1673 45:43 sí la verdad que que debate más enriquecedor ha sacado alguna conclusión de todo esto de lo que has escuchado hasta el momento

Voz 31 45:49 bueno yo creo que realmente es un empacho más igual que nos echamos de comidas de regalo y tal ahora es el empacho but we yo creo que va muy encontrado que estamos diciendo es siempre los psicólogos no vivimos muy Express dados la nadie se ha convertido en una época les estrés de a los de la casa de él de ropa y tal y ahora encima otro motivo de de estrés es el tema de los CEAT que aparece no están ni personalizados bueno no voy a añadir lo que ya decíais no sea una auténtica a lo que

Voz 0159 46:25 ahora ya yo sin embargo yo sin embargo eh

Voz 1673 46:28 fíjate que lo veía como una posibilidad de evasión de quitarnos de rebajar un poquito el estrés porque como antes decía Pepe Rubio si tú querías felicitar a alguien tenías que comparte lo un poquito de tenías que elegir la postal y escribir

Voz 0159 46:40 la ponerle el sello llevarla a

Voz 1673 46:43 con eso sí que te quitaba tiempo el cambio ahora no sé si lo que buscamos es cómo calmar nuestra conciencia diciendo voy a felicitar a todos pero luego así fácilmente incluso con el christmas este virtual que nos ha llegado ya de parte de otro

Voz 31 46:56 bueno sí que es más fácil pero fíjate yo lo pondría este fenómeno que está pasando lo lo pondría dentro de otro fenómeno que se llama fue como guía Gao que es miedo hacer de CEAR algo últimamente vivimos con el miedo perdernos algo no la fiesta llevan todos los la última película del último libro como que tenemos miedo de no estar conectados con todo el mundo y entonces tú envíos un Guancha masivo todo el mundo sí que te ahorras pero es clara que no tiene mucho sentido para que lo recibieron porque no está personalizado Irún no significa yo también penada

Voz 25 47:35 una niña es una conducta campo inglés eh no es que es muy común poco ha hecho común

Voz 31 47:45 ojo necesito estoy en contacto con todo claro dos claro

Voz 32 47:48 saber si si oye pero contra ese miedo es imposible quiero decir

Voz 1673 47:51 sí habrá eh técnicas para poder mecanismos para poder luchar contra ese miedo pero vencerlo del todo es imposible estar al corriente de todo lo que ocurre porque además vivimos en esta sociedad conectada que cada vez hay más series y más películas y más libros más mensajes

Voz 31 48:07 claro es que de hecho estamos mal programados porque pensamos que sea lo que nos da más miedo es vivirla anida que que cabe nuestra debilidad in la divido y entonces pensamos que mire esa sean muchas cosas y tenemos que reprogramar unos pensar que vivir es hacer pocas cosas pero profundamente impuesto ligado con el tema que estamos hablando ahora es enviar felicitaciones a quien realmente nos apetece personalizadas a una una enviar más masivo es conocí mucho pero muy poco significativo

Voz 13 48:43 ya ya lo que lo vamos también es por ejemplo que a nuestro compañero Pepe Rubio pone muy nervioso recibir yo recibo las mismas pero también los que recibimos tenemos que tener una actitud a mí no me ponen nerviosa y hay veces que recibe

Voz 10 48:56 por lo apago o lo borro ya está

Voz 13 49:00 hay veces que recibo personales y me alegra mucho mientras que no qué hacemos con ese los que recibimos no que no queremos esas otra parte no

Voz 31 49:10 claro claro esto mira es que la acaba este clavar también también se tiene que gestionar el tema porque por ejemplo todos reciben y alguien se puede sentir con deuda como a recibido

Voz 10 49:22 claro tiene que es tiene que mira

Voz 31 49:24 los hay aquellos que lo retiro Si te dicen de lo que me tire

Voz 10 49:31 como si no quieres morir en una hoguera en las próximas dos horas yo yo creo que que busca

Voz 12 49:38 llega un momento que el que manda es ese tipo de mensajes y ladrillo que yo lo llamaría llega un momento

Voz 1673 49:45 qué es lo que provoca es lo contrario de lo que espera porque lo por provocar rechazo cuando alguien te felicita teóricamente te tienes que alegó

Voz 0514 49:51 dar

Voz 1673 49:52 injustamente lo que provoca en muchas veces rechazo ese tipo de mensajes no

Voz 10 49:57 no

Voz 31 49:58 hala la el arte también de gestiona de ponerse muy en el centro de no enfadar de decir bueno pero no me voy a sentir endeudado con los que me mandan no tengo ni la obligación de mirarnos ni la obligación de contestar los los eliminó Hoy Punto Pelota

Voz 1673 50:13 no puede ser que en realidad todos los sintamos un poquito el centro del mundo quiero decir que no veamos nosotros el pecado que vemos en los demás porque yo no he oído a nadie hablar bien de los grupos a los que antes aludía a Pepe Rubio de los grupos estos de padres de una clase del colegio

Voz 31 50:28 sin embargo pues todo el mundo participo

Voz 1673 50:30 no quiero decir que parece que ellos y a cada uno de nosotros tenga como patente de corso para participar pero no para recibir

Voz 31 50:39 sí siempre pasa eh eh por ejemplo ya hace propaganda de un libro que escribí que se llama felicidad flexible

Voz 10 50:46 sí que habla la gente era muy tozuda

Voz 31 50:48 lo que todo el mundo quería esa es la razón y tal que la gente me decía Jenny voy a comprar tu libro para regalárselo a no sé quién es

Voz 10 50:56 no me acuerdo

Voz 31 50:59 yo lo se tiene que arreglar pero él es perfecto

Voz 1673 51:02 sí sí sí nos vemos

Voz 31 51:04 tanto que la gente siempre bueno el de lo del otro se ve muy claro el lo tuyo no sé nada claro

Voz 1673 51:10 es verdad es verdad es el dicho aquel de de que siempre vemos muy desde el jardín del vecino eh siempre siempre vamos meses Marcelo desde Madrid oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta Marcelo qué tal buenas tardes

Voz 32 51:25 hola buenas tardes oye tú cómo gestionan de los christmas navideños pero a través de las redes a través de guasa

Voz 33 51:31 mira bueno evidentemente llega por un lado llega por Whatsapp ella por Internet