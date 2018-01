La Ventana (02/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 2 00:10 son las siete las Canarias la inmobiliaria

Voz 1050 00:13 el Habitat ha trasladado su domicilio social de Barcelona a Madrid se une así a la larga lista de empresas catalanas que en los últimos meses han trasladado su domicilio fuera de Catalunya una salida que tuvo su mayor repunte en el mes de octubre y que se ha reducido paulatinamente precisamente esa conocido que en el mes de diciembre esta fuga ya fue un sesenta y dos por ciento menor que en el mes de noviembre el Colegio de Registradores de España ha fijado en más de tres mil las empresas que han salido de esa comunidad también de la crisis catalana El ministro Zoido dará explicaciones en el Senado el dieciocho de enero por el dispositivo policial que el Gobierno desplegó en Cataluña desde el uno de octubre hasta el pasado sábado dispositivo en el que se han llegado a movilizar hasta veinte mil agentes durante tres meses un ministro Zoido que ha querido felicitar el trabajo de los policías que han participado en la operación que ha detenido al padre que había secuestrado a sus hijos en Sevilla

Voz 1 01:02 a quiero dar la enhorabuena a todos los policías nacionales que han intervenido en la recuperación de los dos niños que el padre no había devuelto a su madre y además quiero agradecerle en la implicación que han tenido la pronta resolución del tema y al mismo tiempo deseo la la rápida infeliz recuperación de aquellos policías nacionales que han sido herido en la operación que han llevado a cabo

Voz 1050 01:27 los dos menores de nueve y diez años ya se encuentran con su madre del exterior en Irán ya hay al menos mil detenidos por las protestas contra el Gobierno de Rohaní es el último balance que están dando los medios locales además de los detenidos en estos cinco días de movilizaciones hay veinte personas que han muerto Victoria García así es

Voz 1460 01:44 desde la pasada semana veinte personas muertas por los enfrentamientos entre policías y manifestantes que protestan por la corrupción la escasez de recursos y la necesidad de mejoras económicas email detenidos la mayoría menores de veinticinco años el Ejecutivo de Haniye el líder espiritual Jamenei justifican la actuación policial y los arrestos es Mohammad la portavoz del Gobierno

Voz 3 02:07 pero sí que la protesta es un derecho constituye

Voz 4 02:09 sonaba para los iraníes pero lo que provocan los alborotadores violentos es sensiblemente diferente a los manifestantes son grupos terroristas escondidos para provocar disturbios han ni hace Melina

Voz 1460 02:22 muchos de los detenidos han sido acusados de atentar contra la seguridad nacional enemistad con Dios ambos delitos penados con pena de muerte

Voz 1050 02:31 Naciones Unidas ha informado que al menos tres mil trescientos civiles murieron en Irak el año pasado por la guerra contra el grupo terrorista del Estado Islámico una cifra que puede aumentar porque no han podido verificar las muertes en ciertas zonas del país tiempo para los deportes Óscar Egido buenas

Voz 1643 02:45 tres hola buenas tardes el Barça hasta entrenando desde las seis con la vuelta de vacaciones de Messi de Luis Suárez y demás que era uno ya está preparando el partido de Copa del jueves ante el Celta equipo en el que duda Daniel Wass por un esguince de tobillo esta mañana a entrenar al Real Madrid lo ha hecho sin Benzema que está lesionado y que va a ser baja el jueves ante el Numancia los octavos de Copa que arranca mañana con cuatro partidos dos a las siete el Atlético haber viaja a Lleida con Diego Costa con Vitolo el otro primera que enfrenta a un segunda B es el Alavés que visite al Formentera ya la nube dos partido Las Palmas arreció al Valencia el Cádiz al Sevilla

Voz 1050 03:14 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las ocho las siete en Canarias en tiempo de Hora Veinticinco con Pedro Blanco

Voz 1826 03:22 cadena SER

Voz 5 03:25 servicios informativos

Voz 6 03:32 la Ventana Roberto San haremos un seremos alguien mirarlo que aprender ahora

Voz 1826 03:59 son las siete de la tarde y cuatro minutos las seis y cuatro en Canarias vamos a hablar ahora bueno derecho ya lo habíamos hecho hace un ratito cuando hemos recibido aquí a tres de los principales protagonistas del musical Billy Elliot musical desde luego donde los niños son protagonistas no solo en el escenario también abajo desde el patio de butacas digo que además esta es una semana donde por ocio por vacación pues hay que destinar ya hay que dedicar más tiempo y hay que buscar las opciones de ocio para los pequeños para los niños dos hablar de alguna de ellas de momento nos vamos a acercar al circo porque el Circo del Sol despliega su novedoso espectáculo tótem in nuestra compañera María Manjavacas se ha metido allí entre bambalinas

Voz 7 04:39 artistas de casi treinta nacionalidades ponen en pie uno de los espectáculos más vistosos del Circo del Sol eso

Voz 1 04:45 viaje fascinante y acrobático a los orígenes de la humanidad

Voz 7 04:53 desde su estreno mundial casi cinco millones de personas han visto Tótem fiel al espíritu del Circo del Sol pero reinventando se con algo nuevo siempre distinto franjas el mal es el director de la gira

Voz 2 05:04 es diferente otra vez entonces hemos conseguido lo que es lo que intentamos hacer que cada vez representar algo nuevo

Voz 7 05:15 hay comedia hay proezas acrobáticas mucho riesgo con emoción hay circo y teatro y hay música en mayúsculas ya que hay que hacer los honores a un español un sevillano en la corte del Circo del Sol Ales Romero director musical como lo oyen de Tote y hay que oírlo a él contarnos cómo llegó como mucho

Voz 1 05:33 espectadores la brevedad que fui a ver el fue deje como impresionado fue algo como quiero saber si algún día lo intenté al cabo del tiempo y lo conseguí fue algo mágico

Voz 3 05:44 pero la magia de este genio es contar con esta humildad como contactó con el Circo del Sol

Voz 8 05:49 muy a la a la página web y había un apartado que contacte con nosotros o trabaje con nosotros en dos eh seguir la pauta de lo que yo pedía en vez de un vídeo tocando el piano un vídeo que demostrara profesional e un vídeo tocando su música una música gran demanda de fue descubierto que puede hacer a un o en Madrid o en París en el caso

Voz 1 06:09 Soria intriga tanto que seguimos indagando en el donde viene tanto arte Londres la música la tuya en caso gordo y padres batería

Voz 8 06:16 entonces eh escuchándose aprende bastante de diversas yo por mi cuenta argumenten cosas se llega

Voz 1 06:23 hace directores circo

Voz 7 06:28 con este acento entenderán estos ritmos flamencos entenderán la pasión de una familia andaluza que se desplaza donde vaya pero que pronto el veinticinco le van a recibir en su casa su ciudad ha mirado Bermeo

Voz 8 06:40 pero el Sevilla va a ser como los de mi madre incluso hay medida que van a venir familia mía y mi madre yo iré pero no soy uno tiene entrada en Hoyo muy a la puerta y os espero allí para ver la cara de mi hermana agua nota de ámbito sea eso de ella la madre de la Pantoja pero

Voz 7 06:57 una madre que también sufre aunque su hijo no se la puede físicamente

Voz 8 07:01 no tienes tu sufrimiento porque como lo las acrobacias dependen tanto de la música en quise a ver si va a fallar se va cae alguien iba a ser tu culpa

Voz 7 07:09 al ex dirige ocho músicos en directo de varias nacionalidades y es magistral la mezcla de ritmos nativos americanos africanos flamencos y de Bollywood pero le pedimos su tema favorito

Voz 8 07:20 vale el momento musical e sería hay una canción que se llama yuca nube que es la última Chow que para mí Tote es una celebración a la humanidad a la vida hay esa es la celebración realmente cuando todos artista que han salido en escenas salen a bailar y me encanta porque veo a la gente volviendo veo a los técnico bailando arriba técnico que la gente no en todo el mundo la los acomodadores baila es como la de las la celebración propia derecho ese parte me encanta

Voz 9 07:50 a medio loca

Voz 3 07:57 ya hemos estado en el circo en el circo

Voz 1826 08:00 el sol con nuestra compañera María Manjavacas y esta tarde lo que nos preguntamos es cuando se programa cultura cultura para los niños para los pequeños como se hace que se tiene en cuenta cuando se elige una película la música el teatro bueno vamos a trasladarle esa duda a Fernando Palacios que es pedagogo y ex asesor por ejemplo en materia musical para el Teatro Real de Madrid Fernando Palacios qué tal muy buenas tardes donde por cierto en el Teatro Real hasta el jueves se puede la obra Mi madre la oca a una hora no tan habitual para los mayores como son las doce de la mañana a las doce del mediodía se estrenó hace unos días que que tal como ha ido como como fue la acogida Fernando

Voz 10 08:38 muy bien muy bien muy bien hombre es que en el Teatro Real se trabaja con tanto denuncié syrah

Voz 1826 08:43 sí para intentar alcanzar

Voz 10 08:46 la máxima calidad llevar la excelencia a los niños entonces ya casi nos aseguramos de que el resultado vaya a ser extraordinario de dos maneras es un planteamiento es un concierto muy delicado es una música habrá música de Maurice Ravel es decir ya no se puede ver prácticamente pedir una música

Voz 1826 09:03 es una obra por cierto que Ravel compuesta tengo entendido por encargo en su momento no

Voz 10 09:08 sí sí sí para para unos niños precisan se dedicó a unos niños que tocaba en el piano les estoy haciendo unas piense citas relacionadas con momentos estelares de los cuentos famosos de la época de Ferrol por ejemplo Pulgarcito sobre la Bella y la Bestia e hizo una música muy delicada extraordinariamente bonita para piano otro manos después ante el resultado tan bueno pues lo orquestó iluso posible para que todas las orquestas del mundo directamente puridad tocar esta música en la que Ravel pues sacó Blas quintaesencia de su lenguaje elemental hizo muy chiquito hojarasca en las que en la manera de componer dejó los sustancial para que pudiera llegar lo mejor de la música al oído de los

Voz 1826 09:51 y ahora los niños porque va más al teatro esta pregunta que puede parecer de perogrullo pero claro los niños no van sino les lleva a los padres esto ha sido por un cambio generacional tanto los padres como los programadores que con esa minuciosidad con la que nos estás explicando también se elige se tiene en cuenta diferentes factores

Voz 10 10:08 sí sí sin duda por las dos cosas pero para empezar hace veinticinco años cuando organicé el departamento pedagogo

Voz 11 10:17 músicos de la Orquesta Sinfónica y Filarmónica de Gran

Voz 10 10:19 María no existían este tipo de eso sí a las orquestas nada podía hacer alguna actividad para niños pero no tenían un departamento en el que se hiciera esto con asiduidad con profesionalidad etcétera por lo tanto en estos veinticinco años ya todas las orquestas lo tienen del mismo modo podríamos hablar de teatros de ópera de etcétera es decir que con la música K pues no se había dado el paso de acercarla de una manera continua si empresa hacían pues concentración Pedro y el lobo o de los animales es decir se se hacía esporádicamente algún tipo de conciertos festivo pero no continuamente como un asunto verdaderamente pedagógico educativo para que los niños se vayan cercando a la mejor música posible que es lo que hace entre otras entidades de Torreal también es cierto que las familias jóvenes pues quieren llevar a sus niños a ver pues espectáculos que sean de calidad no solamente que sean divertidos o que o que haya unos payasos estupendos sino que se les pueda ofrecer algo que esté alejado de algunos de de algunas maneras de comunicar la música más televisiva son los que se algo más cercano y directamente relacionado con las grandes obras y esto es lo que

Voz 12 11:29 sí una experiencia de este tipo a la hora de escoger la eh en qué parte puede llegar a

Voz 1826 11:36 después condicionar el crecimiento el igual que hablamos de cómo vamos educando el paladar lo gastronómico por ejemplo el hecho de que se escoja un espectáculo otro eso también va a tener después un efecto en el crecimiento cultural de esa persona

Voz 10 11:51 sin duda sin duda hombre claro estamos educando en en platos bien cocinados para el oído en en en

Voz 13 11:58 juntos bien contados

Voz 10 12:01 llevarles por otra parte a un tipo de concierto en el que si ponemos todos los medios para que puedan disfrutarlo los niños y lo puedan degustar pero sin desvirtuar la imagen esencia de lo que es un concierto que es dirigirnos hacia su oído el oído es el que el que reina en este tipo de cosas queremos llegar apabullar les con imágenes Nico un ni con colores sino que sea el color de la música que esos oídos por lo tanto es importantísimo ofrecerles en cosas de garantía de muchas

Voz 11 12:32 calidad ahí tenemos a baja Beethoven a para

Voz 10 12:35 dinero la B la de visita a los grandes compositores que a través de de un grupo de una plataforma de acceso que es lo que nosotros ponemos se puede llegar a disfrutar por supuesto eso tiene unas consecuencias el día de mañana si alguien se acostumbra a poner el oído en lenguajes de altísimo nivel evidentemente luego no va a bajar

Voz 1826 12:56 Fernando que le dice la experiencia películas música teatro estamos hablando aquí de teatro musical

Voz 12 13:01 y y en términos generales podríamos decir que alguna

Voz 1826 13:06 estas opciones es la más atractiva para los pequeños cuál de ellas

Voz 10 13:09 sí bueno atractivo para los pequeños es todo lo que pasa

Voz 11 13:13 a ellos les la responsabilidad y además viene de los

Voz 10 13:15 la niña que quieres que llegue te llevo al circo o te lleva un concierto

Voz 1826 13:22 o llevo una cosa sitio

Voz 10 13:24 tres estadounidenses divertida o a esto que tiene aspecto de no serlo cosa que no es cierta porque sí que lo es entonces no es tanto darle ellos a elegir sino buscar estas estos planteamientos verdadero de calidad para no entonces es el ellos se lo pasan extraordinariamente bien ser nosotros lo buscamos ni mucho menos aburrir les muchas veces piensan con el oído de los mayores de padres al poco acostumbrados a escuchar música escuelas piensan que a los niños no les va a gustar porque a ellos a lo mejor les también desde tiene que tener en cuenta que lo que hacemos nosotros es a partir de los del gran repertorio ofrecerles lo mejor de lo mejor no entonces están errados porque los niños y que disfrutan con las cosas

Voz 1826 14:09 claro también que está en nuestra mano y desde luego saber venderse el ojo a los niños Fernando Palacios ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 10 14:16 muy bien muchas gracias a ustedes hasta la próxima no

Voz 1826 14:18 hasta Alves

Voz 14 14:19 cuerdas de cuando regresase a casa de tus padres tu habitación se había convertido en un gimnasio pues en que nos pasa igual que a otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades del cinco al veinticinco de enero ven a disfrutarlas consulta que tiendas abren el domingo siete en Ikea punto es

Voz 3 14:39 sí hemos estrenado ya el dos mil dieciocho como será este año

Voz 15 14:45 aquí en Hora veinticinco no dejamos de hacernos pregunta

Voz 1826 14:48 encontraremos alguna noticia buena estaremos en el anal

Voz 15 14:52 Lisino empieza el año informado conseguiremos a hablar de lo que le importa a la gente en Hora veinticinco desde las ocho de la tarde integrará

Voz 1826 15:00 ah sí

Voz 16 15:04 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct jazz tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 15:29 la última hora

Voz 1826 15:32 titulares de última hora buscamos el primero en Andalucía

Voz 17 15:35 en las próximas horas pasará a disposición judicial el padre que se negó a entregar a sus dos hijos cuenta con antecedentes y condena por malos tratos cuando los agentes se personaron en el domicilio el hombre utilizo a sus hijos como escudos humanos y agredió a tres policías con un cuchillo

Voz 1826 15:51 es noticia en Aragón cuatro mil seiscientas

Voz 18 15:53 demandas por cláusula suelo que se han agolpado en los juzgados aragoneses en los últimos seis meses por ello a partir de mañana mismo habrá tres jueces de un juzgado de primera instancia exclusivamente para atender

Voz 19 16:06 estos casos y en Asturias la policía local de Avilés ha abatido a un jabalí que estuvo a punto de atacar a varios vecinos en pleno casco urbano los agentes tuvieron que efectuar numerosos disparos para matar al animal de gran tamaño no llegó a herir a ninguna persona Baleares cae en nuestra comunidad un catorce por ciento la afiliación de autónomos en un año datos de la Seguridad Social que recoge la asociación de autónomos UU a Tai que critica por cierto la nueva ley de autónomos porque dice que las medidas son insuficientes Vicky hablamos en Canarias

Voz 3 16:36 pues tras la Super Luna con la que arrancó el año el Instituto de Astrofísica de Canarias se prepara para la primera lluvia de estrellas menos conocida pero tan intensa como las Perseidas se producirá en la noche del tres al cuatro de enero se prevén unas cien estrellas fugaces por hora y será retransmitida por las cámaras del instituto en el Teide

Voz 1826 16:51 vamos a Cantabria detenido un chaval de quince años como autor del robo de cuatrocientos euros a un anciano de ochenta y cuatro este chico amenazó con un cuchillo al señor que al revolverse ante el asalto fue golpeado fuertemente hasta acabar en el suelo y finalmente en el hospital del caso ya está en la Fiscalía de Menores abrimos la Ventana en Castilla La Mancha tres millones día de euros para emergencia social la Junta abierto hoy la convocatoria para estas ayudas a las que la Mesa del tercer sector da la bienvenida porque en Castilla La Mancha que el treinta y ocho por ciento de la población aseguran está en riesgo de exclusión social en Castilla y León aquí la Federación de transporte de mercancías por carretera de esta comunidad que atracar ha decidido esta misma tarde a apoyar el paro convocado esta semana en Guipúzcoa en protesta por los peajes para vehículos pesados camiones en la Nacional uno quince y ha mostrado su total rechazo a los desvíos obligatorios de estos vehículos como los acordados en Castilla y León por la Junta y el Ministerio de Fomento buscamos un titular en Cataluña

Voz 20 17:42 en Barcelona el Plan de Barrios a un salto adelante este dos mil dieciocho levantamiento tienen previsto invertir cincuenta millones de euros para reducir las desigualdades en la ciudad Barcelona hará más de trescientas cincuenta actuaciones en dieciséis barrios

Voz 3 17:54 debutó una asociación de jugadores de videojuegos creará un club de deportes electrónicos para competir en campeonatos nacionales venden la iniciativa como una salida profesional

Voz 1826 18:03 en la Comunitat Valenciana un respiro al sector

Voz 3 18:05 el cava valenciano tras mostrar su rechazo a la decisión de limitar el crecimiento de la superficie de viñedo en Requena hoy el Gobierno central acepta parte de las peticiones de la Comunitat algo que tranquiliza al sector de momento noticia desde Euskadi

Voz 21 18:19 suspendida hasta mañana por falta de luz la búsqueda del joven de diecinueve años que se extravió el sábado en el monte Gorbea hoy seiscientas personas han presentado en Otegi para ayudar a buscarle tantas que han entorpecido la labor de rescate para mañana se pide que se acuden voluntarios que conozcan la montaña

Voz 1826 18:33 también nos interesamos por lo que se habla en Extremadura la Asociación en Defensa

Voz 22 18:38 de los animales de Almendralejo en Badajoz han denunciado que un gato ha tenido que ser sacrificado después de que varias personas hicieran explotar un petardo en su boca la pasada Nochevieja esta asociación describe lo ocurrido como un acto de de crueldad totalmente en abre ibídem por ello medidas contra la venta

Voz 23 18:54 puso de petardos Galicia la autopsia será decisiva para conocer nuevos datos sobre el crimen de Diana Kers se esperan conclusiones contundentes que permitan acusar de asesinato a Enrique a Win el chicle mientras hoy se ha reabierto la instrucción judicial archivada en abril por falta de indicios desde de La Rioja

Voz 1667 19:09 en La Rioja comienza hoy el primer festival cultural del año actual dos mil dieciocho por delante cuarenta y dos conciertos cincuenta y seis pases de obras de teatro once estrenos de películas cinco exposiciones y el Festival Internacional de vídeo danza Fever en Madrid

Voz 0867 19:23 bueno pues esta mañana todos los recién nacidos sus padres en realidad pueden pedir el Ayuntamiento de la capital su regalo un libro titulado Yo soy Z Z de Madrid el gato que es el protagonista acoge con los brazos abiertos a todos sus habitantes una iniciativa similar que se lleva a cabo desde hace años por ejemplo la ciudad de Nueva York

Voz 1826 19:39 vamos a Murcia

Voz 24 19:40 usuarios y profesionales médicos denuncia la penosa situación de colapso y mala calidad asistencial que se está viviendo durante estos días en hospitales centros de salud y servicios de Urgencias de Atención Primaria

Voz 1826 19:51 cerramos en Navarra los empresarios de esta región del transporte también respaldar las medidas de presión sobre Guipúzcoa protestando por lo nuevos peajes al trafico pesado supondrán dos mil quinientos cincuenta euros al año por camión

Voz 1 20:03 la Ventana última hora

Voz 26 20:14 un auto va

Voz 27 20:15 estamos los precios ahorra hasta veinte euros en el montaje y equilibrado de neumáticos de turismo

Voz 28 20:20 además el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 29 20:24 verdad con el montaje y equilibrado de neumáticos

Voz 28 20:26 ahorra hasta veinte euros

Voz 1667 20:29 para tu comodidad abrimos los domingos y festivos con su

Voz 27 20:32 a los horarios en auto punto es

Voz 0867 20:34 incienso oro mirra IDC hace años polémica los Reyes Magos iraquíes el Partido Popular cree que una carroza que reivindica la igualdad y en la que Irán ha subido una famosa drag prohibida atenta contra los principios cristianos de la tradición ha sido citar a la derecha madrileña algunos apuesto Fuji muy nervioso Balic la prohibida no sea la Virgen María pero tampoco Bob Esponja o la Patrulla Canina atesoran precisamente una gran tradición cristiana

Voz 30 21:10 la matriz esta vez que un álbum de la crueldad este

Voz 7 21:25 buenas tardes a todos ocurrencia o reivindicación pediría ya a la señora Carmena que por favor se dedica a trabajar por y para los madrileños se deje ya de tantísima ocurrencia pero por favor que se respeten los sentimientos y la extradición que se hablásemos

Voz 31 21:39 con los niños igual no comprendemos lo que nos dicen es que quieren ver a los Reyes Magos porque porque es la noche de los Reyes Magos que la foto final sí que haya un cierto respeto lo que supone o traje aquí a un poquito

Voz 1826 21:50 es una fiesta para los niños en ese sentido yo creo que son ellos los grandes protagonistas y no

Voz 30 21:54 polémicas a Rato Bellow van a desfilar como carros a Drac no es así es una carroza por la diversidad

Voz 0867 22:02 lo decían aquí en la SER esta mañana sobre la cabalgata de Vallecas los portavoces del PP de ciudadanos del PSOE y también de Ahora Madrid pero la polémica pincha en cuanto se pregunta los detalles a los organizadores de de esa carroza que son los vecinos y el colectivo orgullo vallecano cuyo portavoz es David Molina David qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid cómo estás hola buenas tardes muchas gracias bueno David lo primero se ha hablado en la prensa de de artistas de cabaret de la presencia de la prohibida esa carroza el contenido inicialmente previsto pensado por vosotros podría haber sido ofensivo para los menores es decir Iván no sé ver desnudos integrales o parciales eso gestos obscenos

Voz 11 22:42 no no eso queda es a los gestos obscenos que es algo que debe existir alguna mente calenturienta alguna redacción de algún medios de comunicación pero si se hubieran molestado en preguntar previamente a los organizadores de la carroza podrían contrastar de que no es tal esa información

Voz 0867 23:00 era la idea inicial de de esa cabalgata que es lo que ibais a hacer exactamente la carroza bueno Ibaigane vais a hacer

Voz 11 23:06 eso eh la idea inicial y la final lo que se va a hacer realmente el viernes es una carroza organizada por la mesa de igualdad de contra de Vallecas en colaboración con la suspensión de vecinos de Puente de Vallecas y orgullo vallecano cuyo motivo central va a ser hacer un espectáculo para niños y niñas del barrio basado en la defensa de la igualdad y la diversidad si hay alguna mente calenturienta que la defensa de la igualdad y la diversidad ve un espectáculo de drag queen realidad de Vallecas o algo parecido pues se está equivocando nuevamente porque la defensa de la igualdad y la diversidad se puede hacer con muchos motivos sin necesidad de que los niños y las niñas de Vallecas tengan que salir traumatizados y traumatizado las de del Inter sí le

Voz 0867 23:50 podridas aclarando cosas algo que hemos leído en la en las últimas horas en algunos medios en ningún momento de Hadid se pensó en que estos artistas de la carroza fueran a representar a los Reyes no

Voz 11 24:02 el motivo de la carrozas que tenemos una especie de tres reyes riendas largas llevan a ir disfrazadas de con un tema relacionado con los animales ya así iban a ir luego los acompañantes que vayamos con con esa carroza el IVA estará acompañada de niños hay niños y familias en hasta del barrio de Vallecas es algo completamente inocente que alguien ha tergiversado no sabemos por qué razones pero simplemente un espectáculo infantil para niñas y niños con unos valores que no deberían molestar a nadie como son la igualdad y la diversidad

Voz 0867 24:37 decir por lo que me estás contando italiano Rocco leído en otros medios esta tarde no hay cambio de vestuario de última hora esto de que llevan hoy los protagonistas en pijama de estaba previsto desde el principio habéis cambiado de idea sobre la marcha

Voz 11 24:49 para nada derecho no se puede hacer un cambio de vestuario en dos días el el motivo de hecho no solamente son las tres reinas acompañantes que vienen en nuestra carroza de hechos que el resto regente de la carroza han disfrazados todos con el mismo motivo y eso obviamente en tres días no se cambia

Voz 0867 25:07 desde luego uno siempre cree que las taras los complejos donde están es en la cabeza de los mayores y no en las cabezas de los más pequeños quiere decir que que una cabalgata no es una procesión de Semana Santa y con todo el respeto pero bueno siempre han tenido más de de mágico no ilusionante que de religioso que piensas qué opinas de todos aquellos creen que creen que que hay una ofensa a la religión católica en esta en esta carroza

Voz 11 25:33 yo me acuerdo mucho de las partes de la Biblia en la que Jesús hablaba de los mercaderes del templo hemos asistido y hemos padecido algunas cabalgatas con publicidad de grandes corporaciones con Bob Esponja que no creo que fuera un personaje en el portal de Belén

Voz 0867 25:48 desde luego no se ha levantado ninguna polémica

Voz 11 25:50 aquí nadie con sentimientos religiosos que ha sentido ultrajado por lo tanto que nosotros pensamos que porque haya tres reinas acompañantes en una cabalgata conjunta en una carroza particular que va a defender estos valores no no debería levantarse ninguna polémica porque el tema es bastante inocente

Voz 0867 26:12 gracias hacerlo pero David habéis recibido amenazas a través de las redes sociales

Voz 11 26:16 sí sí por desgracia se esto se está tratando con la policía está tratando con abogados pero por desgracia el punto feo de todo esto es que la transforma el machismo y la homofobia ha vuelto a resurgir en Madrid en las redes sociales de esas amenazas existen sí

Voz 32 26:35 las vais a denunciar evidentemente esto

Voz 11 26:37 su puesto por supuesto no no vamos a tolerar ningún tipo de de amenazas porque es simplemente una cabalgata que reivindica la igualdad la diversidad es simplemente una carroza Contés reinas acompañantes hasta el Papa de Roma en el Vaticano ha recibido una niña disfrazada de rey mago no ha pasado nada pensamos que hay otros intereses más particulares en levantar una polvareda con todo esto pero bueno quién se sienta molestado porque se reivindique la libertad y la diversidad los trescientos sesenta y cinco días del año no un día particular el veintiocho de junio sino los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 32 27:15 pues con esta meca tendría que hacérselo mirar

Voz 0867 27:18 David Molina del colectivo orgullo vallecano oye te agradezco que haya estado con nosotros aquí en La Ventana de Madrid que vaya todo bien el viernes

Voz 33 27:25 muchísimas gracias horror

Voz 0867 27:33 en siete minutos lo avanzado la Ser esta mañana la Justicia imputa a toda la corporación municipal de Coslada el actual alcalde y a todos los concejales tanto del Gobierno como de la oposición que en el año dos mil diez dieron el visto bueno a un centro comercial que Syva levantar en un supuesto yacimiento arqueológico todos al mismo saco sin que además esté muy claro si realmente aquellos restos que la Fiscalía de Medio Ambiente asegura se han destruido teniendo un valor histórico la información desde serenar ese es de Javier Galicia

Voz 34 28:02 el Juzgado de Instrucción número uno de Coslada ha citado a declarar a todos los políticos que formaban parte de la Junta de Gobierno en diciembre del año dos mil diez una Junta de la que curiosamente formaban parte todos los partidos con representación municipal incluido el PP entonces en la oposición en aquella reunión se aprobó la licencia para el movimiento de tierras de una parcela de treinta mil metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento del Calvario Un lugar para el que el propio Ayuntamiento a principios de los noventa solicitó protección sin que ésta llegara a ser nunca concedida el actual y entonces también alcalde de Coslada Ángel Viveros asegura que aquella solicitud caducó en toda la tramitación ni siquiera la Comunidad de Madrid alegó nada al respecto

Voz 35 28:38 parece sorprendente que es un acto administrativo reglado con todos los informes de todos los técnicos favorables pero quiero recordar que en el dos mil siete ante del nosotros entrar en el Gobierno hizo una modificación del Plan General nos advirtió en los técnicos de la Comunidad Madrid de que eso fuera necesario porque yo entiendo que ellos también empezaba esta declaración este procedimiento de zona vip estaba caducada

Voz 34 28:58 el Juzgado cite en calidad de investigados al alcalde a otros tres concejales en activo del actual Gobierno socialista al exalcalde y portavoz del PP y al entonces portavoz de Izquierda Unida otros tres concejales ya fuera del Ayuntamiento y el arquitecto municipal también están llamados a declarar

Voz 0867 29:12 a los imputados irán desfilando por ese juzgado durante el mes de febrero a ser también les ha adelantado hoy la declaración de Edmundo Rodríguez Sobrino sobrino mano derecha de Ignacio González en Latinoamérica y que ahora es casi el peor enemigo del ex presidente de la Comunidad de Madrid Akin acorrala en su última declaración ante el juez insiste en que hubo comisiones en la compra de Inalsa que ese pactaron mordidas de tres coma siete millones de dos coma siete millones y que una parte de ese dinero quedaba apartada para Ignacio González aunque sobrino no le consta que González llegar a percibir ese dinero Alberto Pozas

Voz 0055 29:43 es mundo Rodríguez Sobrino el pasado mes de julio optó por colaborar y reconoció que la compra de la empresa brasileña por parte del Canal de Isabel Segunda empresa pública madrileña le reportó un botín de casi tres millones de euros en concepto de comisiones el sumario refleja un informe de la Unidad Central Operativa parte de esta confesión en la que reconoce que daba la parte del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González diciendo que nunca llegó a cobrarla Ésta es la recreación pregunta la Fiscalía contesta el que fue hombre fuerte del Canal de Isabel II en Latinoamérica Luis

Voz 1667 30:11 Vicente Moreno me dijo que mi participación omisión horarios son mi comisión o lo que queramos llamar iba a ser mayor porque ese dinero quedaría destinado a Ignacio González cuando lo pidiera cuánto cobró el señor Gonzalo

Voz 1826 30:22 pues no cobro nada yo cobre dos coma tres millones según otros dos ex directivos de INAR

Voz 0055 30:27 ha reconoció también la existencia de estas comisiones uno de ellos por ejemplo dijo que fue el propio Ignacio González quién dio el visto bueno a repartirse casi cinco millones y medio de euros en comisión

Voz 33 30:36 como no

Voz 0867 30:39 justicia divina se impone a la justicia terrenal el abad del Valle de los Caídos hace caso omiso a las sentencias que la obligan exhumar los cuerpos de varias víctimas del franquismo lo contamos

Voz 36 30:56 y no unicidad transparente sin intimidando el recuerdo

Voz 1 31:01 la Gassi Touil

Voz 36 31:05 la guerra han provocado un traslado masivo de población no hay que empezar de nuevo pero no trazados

Voz 37 31:11 transparente sólo irán los que estén libres de esos

Voz 36 31:15 pues eso un futuro protegido en una actitud transparente durante todo este dominio público extrañamente alegre pero dentro

Voz 38 31:27 la rendición ficción sonora arrestada el baile de Ray Loriga

Voz 39 31:32 vigésimo Premio Alfaguara de Novela con Tristán Ulloa Leonor Watling y Manolo Solo rendición ya disponible Podium podcast que les renunciar a cualquier demonio que nos diga que no es posible

Voz 38 31:48 hola soy Ponseti y quiero recordaros que sin tenéis ahora mismo en Cadena Ser punto com podéis descargarnos el polcas del último programa de Ser aventureros de todos los programas que queréis escuchar ya sabéis aquí Weiss encontrar las mejores aventuras ya los más intrépidos aventureros y también usted dice en redes sociales en Twitter arroba certamen Cooner bien Facebook si os gustan los viajes y la aventura este programa Ser aventureros os espero la más completa información tutelado todo el deporte en tu TNT el mejor entretenimiento T d3 ya puedes escuchar toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lo tendrá sin tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España irá demando escucha tu radio preferirá la cara

Voz 1 32:48 corren nuevos tiempos vamos a escucharlas

Voz 0867 32:55 siete de la tarde y treinta y tres mira

Voz 1 33:02 nunca doy en noviembre tendrá

Voz 0867 33:04 lo que haber comenzado los trabajos de exhumación de varias víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos exhumación por orden judicial pero el abad del Valle más conservador que quién ocupa la cripta principal de la basílica se niega dice que ahí no se mueve ni una piedra sin su permiso Eduardo Arranz abogado de las familias de las familias de las víctimas qué tal buenas tardes cómo estás hola muy buenas tardes Eduardo en abad se revuelve pero qué capacidad tiene o no de cumplir una sentencia ustedes han denunciado ya por no hacerlo

Voz 13 33:33 es algo totalmente incomprensible esta mezcla Iglesia Estado que investiga tenemos una sentencia judicial que autorizaba ordena a entrar en el Valle de los Caídos exhumar tenemos un equipo científico preparado pero literalmente tenemos un problema que no sabemos abrir la cerradura y la única persona que tienes a llámese la vas hice ha negado a cumplir lo que marca la sentencia e incluso las las resoluciones de Patrimonio Nacional

Voz 0867 33:55 sabemos que se niega pero sabemos que argumentos utiliza para no permitir la entrada de los forenses que iban a llevar a cabo

Voz 13 34:01 pues pues eso es lo primero que ha fundamentado de separación de poderes y Estado laico

Voz 10 34:07 lo cual contradice bastante con con

Voz 40 34:09 con un Estado de derecho

Voz 13 34:12 lo con una forma jurídica de entender el Estado y sobre todo que es que hay una orden que se del ejecutar este señor pues su criterio está prevaleciendo por encima del de un Consejo de Ministros

Voz 0867 34:23 yo de de qué sirven las victorias por tanto en los tribunales no como por ejemplo la la victoria de la familia la Peña si luego un abad benedictino se pasa cuenta el respeto y la ley por asalto de la basílica

Voz 13 34:34 pues es el mismo ejemplo lo hemos conocido en meses no que sea en otra Liga es decir ocurre exactamente lo mismo que en Cataluña no hay una ley que no se cumple una sentencia judicial que los ejecuta con la diferencia de que unos señores estar en la cárcel y otros son misa

Voz 0867 34:49 lo habéis denunciado ya en cuanto tiempo sede de pronunciar a la justicia

Voz 13 34:53 bueno ha habido doce denuncias que se ha registrado en la mañana de hoy yo espero que las próximas semanas sabremos de la admisión a trámite de etcétera etcétera ir desde luego es un dato importante a destacar que es que son ocho cuerpos los de ese reclaman seis de ellos pertenecientes al bando republicano y dos al bando nacional

Voz 0867 35:12 hace unos meses Eduardo conocimos el tremendo estado en el que estaban las cajas buenos hace diez años de esas fotos en las que fueron trasladados los restos de muchas víctimas de la Guerra Civil tenéis constancia de que se haya realizado alguna actuación que el Gobierno vaya a mover ficha de algún modo ante una situación que que bueno

Voz 1826 35:30 o en cualquier otro país os parece

Voz 0867 35:33 ajá

Voz 13 35:34 bueno las fotos tan negativas una Valle de los y cuatro lo hacen referencia desde luego o a la cripta donde nosotros queremos exhumar que desde luego ya digo tenemos el derecho reconocido y no ha habido ni un solo informe que que que que en los pueda realizar este trabajo no pero desde luego lo que no jamás sabremos si se puede hacer o no existe la impide la entrada a los a los científicos a al equipo arqueológico al equipo forense etc etc lo practican su protocolo no introduce en el equipo técnico necesario hija más las familias obtendrá una reparación desde luego la máxima reparación unos reencontrarse es queridos pero sí esto científicamente lo es posible una posible reparación es una buena explicación a pie de fosa difícilmente es todo se va a llevar a cabo si la base no permite que entrenaba ahí

Voz 0867 36:19 el Gobierno no presiona un poco también

Voz 13 36:21 lo curioso es eso que es que hay una resolución de Patrimonio Nacional avalado por el ministro de la Presidencia que además es la vicepresidenta del Gobierno que resuelve diciendo que es un cementerio público por tanto no es de aplicación el Concordato ni las normas canónicas yo no sé dónde está el problema de todavía me lo ha sabido explicar

Voz 0867 36:37 bueno Eduardo Arranz gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 13 36:40 complacer buenas noches

Voz 1 36:44 María

Voz 0867 36:45 de unos meses en agosto les contamos aquí en la SER la denuncia de Yolanda su madre Mercedes tiene esclerosis múltiple estaba yendo a un centro de día de la residencia moscatel catenarias en San Sebastián de los Reyes allí sufrió varios accidentes en los traslados se rompió la nariz y las dos rodillas y el fémur Yolanda denunció la residencia pidió un mío de centro y la Comunidad de Madrid Se comprometió darle una solución pero han pasado cinco meses ella sigue sin plaza cuando intentaron recuperar la que tenían allí en San Sebastián de los Reyes les dijeron que esa plaza ya estaba ocupada SER Madrid Norte David

Voz 1667 37:14 pero mientras Mercedes se recuperaba de las diferentes operaciones por la rotura de las piernas Yolanda estaba negociando con la Comunidad de Madrid una plaza en otro centro de día en uno de ellos no les incluía al transporte por estar fuera de la zonificación tan sólo había que cruzar una calle pero administrativamente no fue posible en la última opción han sido los propios técnicos quiénes han reconocido que el centro no está preparado para atender a Mercedes cuando la familia asumido la peor de las soluciones que tendrá que volver a la residencia moscatel Ares a la que han denunciado por negligencia han descubierto que su plaza ha sido ocupada

Voz 41 37:44 yo Él defiende que bueno sin no me queda más remedio que mandarlas a ese centro de vías de mosca telares que pedía una supervisión que estuvieran pendientes me dicen que fíjate que ahora como pues una plaza está ocupada vive usted ahora en enero teníamos pensado ya que empezara a que me decían que iban a facilitar mucho me dice que no y ahora mismo como el yo yo no puedo seguir en esta situación con mi madre y ella como digo yo vaya el promedio conversación osea le rompen las piernas y encima la deja sin plaza

Voz 1667 38:12 la Consejería de Servicios Sociales ha explicado que había lista de espera en moscatel Ares y por eso se adjudicó han recordado que la familia expresó en varias ocasiones que no volverían este centro pero se comprometen a readmitir la en cuanto quede libre una plaza desde el Gobierno regional insisten en los informes médicos que recomiendan que Mercedes vaya a una residencia en régimen completo ella con setenta años está con todas sus facultades mentales intactas y quiere volver a su casa cada día

Voz 0867 38:36 hay una cosa más Madrid cerró dos mil diecisiete con más denuncias por ataques homófobos cifras todavía provisionales de la Asociación Arco Polly que también está recopilando las posibles agresiones cometidas durante estas Navidades información de Natalio Otero

Voz 0812 38:48 a a estas denuncias se suman por ahora dos nuevas agresiones que tuvieron lugar en Nochevieja Rubén López portavoz de la Asociación Arco

Voz 42 38:55 no fue con amenazas e insultos sí estuvieron a punto de pegarles y el otro es una denegación de servicio

Voz 0812 39:01 el balance de dos mil diecisiete que hace la asociación pone de manifiesto el rechazo que aún experimental colectivo LGTB y en Madrid

Voz 1826 39:07 y lo cierto es que lo que no

Voz 42 39:10 les podía seguimos encontrando a la gente del SPD

Voz 43 39:12 lo que tú sientes bastante desprotegida que sufre agresiones a medida que es más usual

Voz 0812 39:17 la sensibilización para llegar a la víctima y del agresor que sigue encajando un perfil muy joven y la formación del funcionariado para atender estos casos son fundamentales para atajar los delitos de odio en dos mil dieciocho

Voz 44 39:36 y así nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid disfruten del día sepan que marciana no va a llover pero que todavía van a subir un poquito más las temperaturas es lo que tiene primavera en pleno mes de enero hasta mañana adiós

Voz 6 40:06 la Ventana

Voz 30 40:16 lo que queda del día con Pilar de Francisco

Voz 1826 40:36 es pura radio bueno llevarla llegó a la radio las venas La nieta del señor Casamayor se acuerdan ustedes del histórico personaje Pilar de Francia

Voz 45 40:44 cocada por qué tal buenas tardes buenas tardes feliz año no feliz año feliz año sí señor caso de mayo es hola abuelo es tradición familiar es tradición familiar lo mamá pues feliz año es el momento toca hacer balance de este dos mil dieciocho grandes momentos nos ha brindado Ramón García y su capa Cristina Pedroche su vestido de transparencia los colaboradores de Sálvame sus dados de momento ya os dos días no salimos de la zona de confort se lo mismo que el año pasado quizá yo creo que Roberto para el dos mil diecinueve Nos de las campanadas a los otro

Voz 30 41:26 y he

Voz 45 41:35 como es tradición Noise ha hablado de los propósitos de año nuevo por ejemplo han sido grandes los de Pepe Columbia ha dicho a aprender a fumar perder Ingles dedicarle más tiempo a mi peso dejar a mi familia otro ejemplo lo ha dicho en Hoy por hoy Pablo González Batista

Voz 1826 41:51 he decidido perder algo de peso o en su defecto

Voz 46 41:53 procuraré que mis amigos lo ganen para parecer más delgado este año no pienso picar entre horas sólo lo haré estrictamente cada hora en punto

Voz 29 42:02 Chico práctico Pablo también lo es garita

Voz 1826 42:06 si después y terminó ya un propósito que espero que no sea el único que lo tienen quiero aprender hacerle el puente a un coche que dice que no es para robar nada que es por inquietud intelectual raro o no aunque sean mi coche yo me Juanvi coches y me enseña alguien pero es que veía la ley del Vaquilla o cuestas americanas lo hacer un pispás

Voz 3 42:23 ir los ojo Macián chirigotas y dice madre mía que destreza vio quiero eso

Voz 47 42:27 eh

Voz 29 42:28 este propósito es muy típico Edgar se llama delinquir se aplaza lo quizá mi propósito de año nuevo ya lo tengo Roberto tengo clarísimo es no hacer chistes de la oratoria de nuestro presidente tengo que decirte que llevó dos días y me costando mucho

Voz 1 42:43 termino deseándole a todos ustedes yo estoy familias lo mejor para el próximo año dos mil dieciséis que sinceramente falta nos hace a todos muchas gracias

Voz 45 42:56 sí pero lo increíble es el aplauso criminal lo estaré aquí

Voz 29 43:00 eso acción cerrada que que vamos a corregirlo ha vuelto a hacer Bravo lo ha vuelto a hacer yo pienso que quizás quería hacer con el dos mil seis un Revival como sucede en los ochenta no de los creadores Yo fui a EGB yo estuve en dos mil dieciséis Rafael hacía especial Nochebuena José Mota de Nochevieja jo qué tiempos

Voz 1 43:39 y ha

Voz 45 43:45 y hablando de Yo fui a EGB Jorge Díaz y Javier y cada vez han estado hoy en La Ventana han estado presentando la agenda de fue GB Jan soluciona un problema generacional cuál es la frontera el muro la linde los pivotes que separa la Generación Milenio de resta humanidad donde separamos hosca British Jos Gómez hubieran dicho aquí

Voz 1826 44:06 Javier Jorge alguien nacido en mil novecientos ochenta y dos todavía es de de EGB no estoy cómo va a ser de mil lo que dicen los sociólogos como van a ser milenios

Voz 0867 44:14 el enlace el año de la agitado como nuevas LGBT o por supuesto

Voz 29 44:20 hoy ochenta y dos hoy millennials temple Amy corazón que Red Bull y lo echaba llena estoy Milene Albert Costa de joven lo siento a voy a poner una barrera aquí soy millennials hoy de la P muchachada de la gente joven bueno esta alegría que me ha entrado este político y sí porque luego en el bajón ha escuchado Alejandra una chica de dieciocho años que ha entrado minutos después ya he dicho esto es sobre mi generación sobre la Alhambra

Voz 41 44:47 en este unión no como ellos

Voz 29 44:51 eh generación no comparecería la que habla que cincelado en piedra no ese ese estudio de Kazán velocidad te fan merendar en el patio no bueno yo como Millenium también tuve que aguantar el Spectrum muchas cosas duras también gays padres me dijeran esto

Voz 0867 45:06 bueno siempre las fresas empieza si ya tuvo edad es terrible porque somos la generación Peter Pan no que en lo que en los cuesta un madurar Nos gusta de se seguimos siendo un poco niños iré constantemente a a tu hija o a tu hijo tu edad tu edad madre mía si me siento ya como si fuera yo qué sé

Voz 1826 45:23 qué cosas diferentes Nos decían nuestros padres e cuando utilizaban la entradilla esa ahí yo a tu edad es decir yo no no pasaran transgresoras pero eso no es así que siempre pensamos el mundo no puede cambiar tanto como para que nosotros a nuestros hijos podamos algún día empezar una frase así

Voz 29 45:38 yo tengo claro que voy a hacer Roberto estoy deseando tener Nieto sólo para decir yo a tu edad

Voz 1826 45:43 lo hijos no

Voz 29 45:44 ah bueno yo sí me aún puede saltar a mi me gustan los nietos relación extra con tus nietos de que te venga

Voz 45 45:49 maestro como maestro

Voz 29 45:52 era hay en vida de decirles mira lo que hacéis ahora eso no es ni ni ni estudiar ni es nada ahora los niños de ahora vi muy fácil a mis tiempos y sabía lo que era trabajar duro yo por la noche a la intemperie ello caza monos porque hemos codo tu cabeza de gordos niño

Voz 45 46:25 ah bueno este tema hay que tocarlo nos guste o no estaban los propósitos ahora está el otro tema de muy dos de enero felicitar el año nuevo cuando deja de ser un momento alegre una festividad de pasa a ser un drama en vida

Voz 48 46:39 así lo han explicado en Hoy por hoy respecto a las felicitaciones de Año Nuevo algunos sostienen que lo normal es prolongar las durante toda la primera semana marcando como límite el día de reyes otros proponen simplemente aplicar prudencia pues nosotros ofrecemos una tercera vía estas legítimamente autorizado a felicitar el Año Nuevo hasta que te has quitado del pelo el último rastro de confeti opina

Voz 29 47:01 bueno esta es la teoría de Pablo está también la teoría que ha hecho hoy en La Ventana la psicóloga ya venimos qué opina esto sobre la tumba de las felicitaciones por Whatsapp

Voz 49 47:10 la en se ha convertido en una época al estrés terreno a los de la zona de El de Hopper otro motivo de estrés es el tema de los White CDH parte Nos palmito personalizados bueno no voy a añadir lo que ya de si aisló sea una auténtica locura

Voz 1826 47:28 si no está ni perseguido por la justicia

Voz 29 47:30 no estado en esta cifra en hola a mí me parece muy cobarde además de felicitar el año el dos de enero muy mal muy cobarde es que eso no es arriesgar yo propongo felicitarlo el veinte de octubre Faith año me dicen ya te han pasado cosas es que se me murió muy hámster no es tan bueno ego eso es arriesgar

Voz 1826 48:18 y que más ha pasado hoy bueno algo increíble

Voz 45 48:20 me reencontrar un personaje mi infancia hoy en el recreo ha entrado en exclusiva mundial pues hay que decirlo así la llamada imposible del carita hemos hablado con la Bestia el famoso personaje bestia bueno tu techo ya eres amigo se puede considerar Bestia es el Joselito de Disney el auténtico juguete roto

Voz 13 48:38 yo era príncipe tremendo Rubiales Zhao y me convirtieron en bestias y además da la casualidad de que veíamos bestia le no podía llamarme Juanjo Roberto o la fuerte no congelado ese de igualdad no pero pero no me llame ya se ACB

Voz 1826 48:53 vestía tiene que soy grandón la movida que como

Voz 13 48:56 no como dice la Bestia pues me quieren matar que a la vez que debe morir

Voz 9 49:00 sí sí eh

Voz 45 49:22 el dos de enero ya empiezan a llegar las primeras resaca de noticias poquito a poco se va activando el mundo según la NBC Quiñón tiene un botón rojo ha dicho supuestamente para activar una bomba nuclear contra Estados

Voz 1826 49:35 bueno es que es la NBC au Sálvame supuestamente

Voz 29 49:37 sí claro además me recuerda al botón rojo este dicen que tiene Donald Trump para que le traigan Coca Cola que bueno eso Trauma nuclear veo el estómago además intuye además que el propio Donald Trump ha entrado hoy en Hoy por hoy interrumpiendo el discurso el periodista Sergio del Molino atención a este momento Sergio estaba hablando de Corea del Norte y sucedió esto