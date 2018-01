La Ventana (03/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1050 00:10 son las cuatro las tres en Canarias la Generalitat de Cataluña va a presentar mañana ante el Tribunal Supremo dos recurso sobre los bienes del Monasterio de exigencia Gena trasladados del Museo de Lleida a la localidad oscense ha sido el ministro Méndez de Vigo quién lo autorizado porque sobre él recaen aún las competencias por la activación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución Barcelona Aitor Álvarez según han explicado

Voz 2 00:31 Fuentes de la Generalitat a FS va a presentar un recurso de casación para pedir que se anule la sentencia judicial y otro extraordinario por una supuesta infracción el proceso que se ha llevado a cabo en los tribunales los recursos los ha autorizado el Gobierno central que es quien manda en Cataluña ahora mismo para evitar que la Generalitat pueda recurrir el proceso ante el Tribunal Constitucional alegando indefensión eso esa autorización la ha criticado el presidente aragonés Javier Lambán quien considera que el Ejecutivo de Rajoy siempre se ha posicionado a favor de Catalunya y de la Generalitat en contra de Aragón

Voz 1050 01:03 también de Catalunya el abogado de Oriol Junqueras ha anunciado que va

Voz 1826 01:07 lo que se acerque al líder independentista en una cárcel

Voz 1050 01:09 catalanas y finalmente mañana el Supremo no le otorga la libertad provisional como han solicitado de esta manera dice el letrado podrá acudir a recoger su acta de diputado en el Parlament y también acudir a los plenos

Voz 3 01:20 Caracas mantiene preso provisional aunque se mantenga la prisión provisional tenemos que garantizar que sea compatible con el ejercicio de los derechos políticos con lo que deberemos pedir el traslado a prisiones catalanas y la salida para asistir a los plenos sitios Plans

Voz 1050 01:34 en Requena Valencia ha sido detenido un hombre después de atrincherarse en el piso de su expareja con ella dentro el varón se ha desprendido de la pulsera telemática para saltarse la orden de alejamiento además portaba una escopeta la mujer no ha sufrido ningún daño físico el jugados de instrucción de Ribeira en Galicia ha reabierto el caso de Diana Acker ya citado para mañana a Enrique acusado de su muerte ya en prisión provisional incomunicada también está imputada su mujer porque de momento no se descarta su colaboración en el crimen hoy la Guardia Civil ha dicho que en el lugar donde apareció el cuerpo estaba marcado dentro su investigación pero que no se registró al ser una propiedad privada

Voz 4 02:09 el tratado de una propiedad privada y no había indicios racionales de que yo hubiera pasado nada

Voz 5 02:12 sí

Voz 4 02:13 entonces no se puede entrar en una propiedad privada simplemente porque está abandonada

Voz 1050 02:18 el año pasado murieron en la carretera mil doscientas personas son treinta y nueve más que el año anterior es el segundo año consecutivo que esta cifra aumenta la Dirección General de Tráfico ha hecho balance del curso pasado Éstas son las principales causas de mortalidad Gregorio Serrano es el director general de Tráfico

Voz 6 02:33 el tren tiró por ciento Se debe a conducción distraída o de atenta la velocidad inadecuada también es una de las las principales causas el veintiséis por ciento el cansancio o la somnolencia también está presente en el doce por ciento aproximadamente de los siniestros así como la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas

Voz 1050 02:54 el cuatro tres tres y tres en Canarias

Voz 7 02:58 carriles el Madrid en Madrid

Voz 1915 03:01 lo venimos contando en la SER el Hospital Ramón y Cajal está negando el ingreso en urgencias a los pacientes que no pertenecen a su área la decisión que va en contra de la Ley de Libre Elección de la comunidad en sin embargo pero regional descarta abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido a pesar de que hay una prueba escrita chats de Whatsapp a los que ha tenido acceso esta emisora en los que el gerente del centro insta a los coordinadores del servicio no admitir a los pacientes de otros hospitales la oposición reclama una investigación escuchamos al portavoz del Gobierno Ángel Garrido a José Manuel Freire del PSOE ya Mónica García de Podemos

Voz 1826 03:29 porque luego contra cualquier persona

Voz 8 03:32 es que pertenezca a nuestro personal médico de la comunidad David que contra venga lo que está legalmente establecida y la instrucción que como insisto existe la Comunidad Madrid que es que hay libre elección por supuesto lo tomarían medidas oportunas pero no parece que haya sido el

Voz 5 03:44 es este dato de este hospital molesta que algunos gerentes actúan como reinos de taifas dentro de su centro esperemos que la nueva ley aprobada el catorce de diciembre

Voz 9 03:56 estas cosas hemos pedido la dimisión de sugerente El señor Ekiza habría que decirle la señor Ekiza que las urgencias no tienen áreas que las urgencias lo que tiene son pacientes que necesitan ser atendidos los trabajadores

Voz 1915 04:07 el servicio de limpieza viaria de Coslada aplazan hasta el día quince de enero la huelga indefinida que estaba prevista a partir de esta noche la plantilla acaba de ratificar el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria que contempla una inyección de capital para aumentar los salarios de los ciento quince trabajadores ahora tendrán que ser los grupos municipales los que ratifiquen definitivamente el pacto José Sierra ex presidente del comité de empresa

Voz 10 04:27 bueno pues ese aplazamiento debido a la oferta que presión pero el conjunto entre empresa y Ayuntamiento para una inyección de liquidez para el convenio colectivo de los trabajadores que sería aproximadamente una cantidad de ciento treinta Mi

Voz 11 04:42 Eurogrupo pues hablado con los grupos políticos

Voz 12 04:45 hay buena voluntad para para que la premio todos

Voz 13 04:48 en cuanto al tiempo día de sol y temperaturas más cálidas en toda la comunidad a esta hora tenemos catorce grados en el centro de Madrid

es todo la información continúa actualizará en Cadena Ser punto com se quedan con la Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en Canarias

Voz 1826 05:10 servicios informativos

Voz 1 05:17 cadena SER La ventana con

Voz 1826 05:53 a las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí esta esta Ventana a la que hemos invitado a tomar café habías Vallés adjunto a la dirección del Diario de Mallorca nos escucha desde allí desde Palma Matías qué tal buenas tardes

Voz 15 06:09 buenas tardes Roberto cómo estás feliz año

Voz 1826 06:12 pues muy bien si si todavía se puede decir feliz año pero yo creo que todavía así albergaba ayer que se que tú lo escuchaste alberga alguna duda sobre si hay no sé alguna marca

Voz 15 06:22 Colo que diga o de usos y buenas costumbres que diga

Voz 1826 06:24 hasta cuándo nos debemos a podemos desear feliz año pero lo marcará casi el sentido común imagino no yo creo que hasta el lunes eh pero el lunes

Voz 15 06:33 ya sean entró poco en mala Educació ya es un poco provocativo es un poco de ganas de molestar

Voz 1826 06:37 pero no desear feliz año y ya horas un deseo no que que todavía vivir lo que quede de de año es un deseo que sí que el lunes empezará ya a remitir un poquito pero el lunes también igual que decía un compañero volverán los que ahora están de vacaciones esta semana con los que no nos hemos visto en el curso de estos primeros días del dos mil dieciocho años ha habrá que admitirlo a mí que no es deseo

Voz 15 07:00 yo no sé si estarán preparados para dar para recibir esa es si esa exigencia no normalmente no estamos a la altura de los años según según se viene demostrando oye

Voz 1826 07:07 hoy por cierto esta tarde Matías Vallés quería proponer iba a ser el primer debate mira a la hora del café un refresco una Coca Cola porque es sobre en una campaña la campaña navideña de de esta marca la que ha invitado a ti hacerte una reflexión sobre no sé si es sobre si es el momento oportuno de destacar hay que hacerlo también a través de la de la publicidad que que somos próximos que somos de tocarnos de abrazar nos que somos cariñosos

Voz 15 07:33 los españoles si tal como ya han tenido este anunció que ha sido de los mensajes más escuchados del de este de estas fiestas ser español es un deporte de contacto aunque aunque el anuncia que decir que no se pronuncia la palabra España ni español pero se presupone el yo lo encontré políticamente incorrecto

Voz 1826 07:48 sí una provincia así maíz

Voz 15 07:50 manual promueve el contacto físico o incluso químico en el caso del del beso que también lo dice tiene frases prepara a mi juicio provocadoras como ves ambos como sino hubiera Un mañana hablamos con las manos somos tan de tocarnos de AVE a veces invadidos espacio personal del otro y me pareció que esta propuesta de cara a la efusividad pues era contra estaba un poco con lo que estamos viendo ya desde el mismo título Roberto que es estamos más cerca de lo que queremos es una alusión a esta guerra de nacionalismos que hemos vivido en el año a diecisiete

Voz 1826 08:18 oye pues si te parece vamos a hacer una cosa primero ponernos a todos en la misma situación es decir de conocer ya sé que es la radio y es un anuncio es un spot televisivo pero he aunque nos falte la imagen la proyectamos y que cada uno se haga muchos de nuestros oyentes ya han visto el anuncio pero el anuncio y ahora vamos a comprobar cosas como lo que decía Matisse Matías Vallés Si Si hace referencia a que somos nosotros los españoles se dice España o los españoles el anuncio suena así

Voz 16 08:43 en estos tiempos en los que parece que cada uno va a lo suyo ningún estudio reciente reveló que somos uno de los países donde no por aceptamos la cercanía del otro y aunque al mundo de para el carga Haro incómodo eso habla de que aquí siempre hay espacio para I más D estábamos como si no hubiera un vaya hablamos con las manos saludamos a los extraños como en otro país a los amigos con rituales explicaba somos tanto trocar a unos de acortar distancias que a veces invadidos el espacio personal del otro acercándonos a total están ahí no acertamos la costumbre de comer

Voz 1 09:28 seis donde y bueno porque ambos más

Voz 1826 09:40 Isabel Gómez portavoz de Coca Cola qué tal Isabel buenas tardes es

Voz 12 09:44 hola buenas tardes

Voz 1826 09:46 gracias a ti por por su parte aquí a La Ventana ha sido nuestro cafetero Matías Vallés el que el que nos proponía esa observación que hacía sobre este este anuncio es una propuesta de Coca Cola por cierto no sé si ya lo puede responder a alguna de las inquietudes que tenía aquí nuestro nuestro amigo nuestro colaborador sobre si es el momento sobre si se ha llegado a considerar si era políticamente correcto o no Isabel

Voz 12 10:13 que si déjame hay que dejar bien claro que me lo hemos querido buena admitió para nada habla de política lo que hemos querido regalar cercanías existen los españoles en Cercanías que tenemos es sobradamente demostrada con con con varios estudios que eran datos muy interesantes de cómo somos los españoles común respetamos nosotros va cercanía hemos querido acoger este valor e impropio de de que las navidades gitanas Dinamarca para ponerlo en valor en estas navidades es decir estamos a lo que creemos

Voz 1826 10:46 si el el mensaje el mensaje de esta campaña de este anuncio no es más que el reflejo tengo entendido incluso de un estudio sociológico encargado a Metroscopia que arrojaba esos datos que después ese interpretan así y de forma más emocional sentimental de manera más publicitaria también no

Voz 12 11:06 de esta campaña partió de un estudio del Noval que hablar sobre la cercanía que dejamos a distintos la digamos la la gente de distintos países ya aún datos interesantes de de la de la distancia que dejamos los españoles éramos muy poca distancia unos a otros y quisimos más detalle más riqueza sobre qué que tendrían unos españoles por por esa distancia por el que que entendíamos por la cercanía y el efecto ritmos un estudio con Metroscopia que Nos daba datos muy interesantes sobre porque con digamos cuando era el que somos cercanos inglés decía como que de piensa que somos sociales que somos hospitalarios que somos cariñosos platos tan curiosos como en el noventa y uno por ciento de los españoles reconoce que les gusta conocer amigos de sus amigos en somos incluso cercanos con con los contrarios por ejemplo en un partido de fútbol el seis de cada diez fans del fútbol reconoce o admite más bien haber celebrado Köhler es su equipo favorito con desconocidos

Voz 1826 12:12 gracias

Voz 12 12:14 de manifiesto la realidad en la que se suspenda el anuncio no es la cercanía de la que nosotros hablamos

Voz 15 12:20 sí yo es que a mí el anuncio precisamente porque no es posibilista como suele ser la publicidad sino de de verdad porque era a mi juicio rompedor es decir el optimismo también es también puede ser revolucionario no sea reclamar hoy la efusividad en la confianza va un poco de estas leyes que nos imponen la la distancia no es apostar por juntar en tiempos de separar y hacerlo científicamente pero lo lo que digo yo creo que lo que digo yo un poco Isabel es como sabéis atrevido por decirlo así cuando ahora nos han metido en el el el miedo en el cuerpo literalmente es decir ahora estas cosas de invadir el espacio personal del otro tocar no hablar con las manos Sonko es como cosas un poco prohibidas no

Voz 12 12:55 bueno la realidad es que él es como dice el el el consumo no no nunca hay que tener miedo a retratar al consumidor no a decir las cosas como son al final in todos los ejemplos que damos obviamente hemos querido primero contrastar los y con los datos que lo Zabala mal dar hemos querido poner de manifiesto esa forma de ser tan característica que es que defina un español y que y que y que pensamos que que tiene un punto muy positivo o no hablar de cómo somos nosotros todas a partes le pues si de expresividad de tocarnos a nosotros es esta zona es cómo somos

Voz 15 13:34 si no llega el anuncio está claro que funciona porque decía ante Roberto que lo escuchábamos era radios evidentemente sin ver las imágenes pero es que a mí me pasé exactamente igual la primera es que que lo vi fue en el cine no miraba la pantalla ya los diez segundos de escuchar a Echanove recitando a ritmo de vértigo por cierto porque en un minuto llega a decir un montón de cosas pues me di cuenta Paco la que eso era el el anuncio de Coca Cola sin decirlo

Voz 1826 13:54 sin decirlo eh exactamente me parece muy bien que lo

Voz 15 13:57 eso es decir científicamente os hayáis posicionado a favor es lo que decimos de la confianza de del estar juntos etc pero es alguien se equivoca es decir nos equivocamos los analistas los tertulianos los políticos cuando estamos todo el año predicando pues esto aislacionismo sepan separar o obsequió o o realmente el la gente no es así los españoles no somos así como se como se dice oficialmente

Voz 12 14:20 en primero de todo muchísimas gracias por lo que acabas de decir a me de que está derivando la marca de de marketing me emociona que meigas que hayas fue conocido el anuncio y que haya identificada psiquiatra Coca Cola porque al final son los valores que tiene la marca lo que hemos querido transmitir en equipos reflejaron en el anuncio con lo cual primero de todo muchas gracias decirte que al final hemos querido reflejar lo cosas que vimos en el en el día a día arrentas nosotros mismos a mí me pasa piensas es fácil en el día a día que Varsovia con el móvil y que va un poco a tu bola pero para sentar cómo actúa así

Voz 1050 15:00 como actuar con los demás cuenta

Voz 12 15:02 es una percepción y que la realidad demuestra que que que no tiene que a veces que bueno que que la que en el día a día hay en verdad estás más cerca con los gestos que haces con las cosas que hacer de lo que a veces puede extender a apercibido o a ver si olvida por así decirlo

Voz 15 15:20 que han querido recordar recordarás

Voz 12 15:23 señores estamos mucho más cerca de lo que pensamos

Voz 1826 15:25 no

Voz 12 15:28 de Navidad no casuales tan afín a estos valores

Voz 15 15:32 quizás habéis transmitido una necesidad que desde las al fin y al cabo la esencia de la de la publicidad pisó una una cosa el el la canción que por supuesto tenga ser el todos juntos el All together now de de los Beatles como vino como surgió eso

Voz 12 15:46 bueno está esté anunció la realidad es que está empleado en un anuncio de Argentina que ya venía con con esa canción digamos que es el broche final encajan muy bien te consigue también transmitir ese mensaje intentamos transmitir ese mensaje con todo lo que hacemos la música es una parte muy importante de la comunidad acción me dejas que está somos el el argentino que también

Voz 1826 16:06 lo acabamos de localizar Isabel invadía depósito uno no lo habías visto porque es que me ha llamado mucho la atención lo que decía Santi desde igual que no se nombra a la marca tampoco se dice que sea España o los españoles pero estamos entendido que es este país dice Juan Echanove al principio textualmente somos uno de los países en cambio cómo se basa en el anuncio argentino ellos sí que no antes

Voz 15 16:29 ningún tipo de dudas para poner

Voz 1826 16:32 se en lo más alto en el top del Ranking mira escucha

Voz 16 16:35 en donde parece que cada uno está por su lado un estudio científico el nivel mundial demuestra que los argentinos como lógica menos distancia aceptamos en otro

Voz 17 16:46 ya y aunque el punto le parezca raro incómodo invadir el espacio personal Meso habla de cómo somos por Kaká

Voz 1826 16:57 por ello a partir de ahí cambia el acento la música es la misma el narrador es diferente ya digo el acento etcétera pero es prácticamente calcado porque nace de un estudio donde a los argentinos les dice que ellos son los que más ir nosotros Isabel uno de los que más no

Voz 12 17:14 sí también estamos muy cercanos a dejar pistas

Voz 1826 17:18 oye por cierto esto no ha sido casualidad el no él no decir España o los españoles Ávila El aludir a somos un país pues somos uno de los países

Voz 12 17:29 bueno tampoco lo habíamos necesario al final todo el anillo te transmite y te pone en contexto de lo que estamos hablando ya no queríamos que la gente pensara que estábamos Polly politizando porque él no es nuestra intención desde luego no lo hemos querido hacer

Voz 1826 17:43 Isabel Gomis portavoz de Coca Cola ya tienes todas tus dudas resueltas Matías

Voz 15 17:48 si todo incluso incluso lo de la canción que la que yo creo que lo que nos hace españoles aquí es la voz Echanove osea lo esto es lo que yo pienso el tono el tono que le da que se ha hecho simbólico

Voz 1826 17:58 también también Isabel Gómez portavoz de Coca Cola lo hacer muchísimas gracias

Voz 18 18:03 gracias buenas tardes

Voz 19 18:06 el tenis es este estuve yo soy su padre

Voz 25 19:17 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 26 19:20 no

Voz 1826 19:27 son las cuatro y veinte las tres y veinte en Canarias esta tarde estamos tomando café como Matías Vallés estamos escuchando a Glenn gol su pianista canadiense reconocido intérprete de la obra de Johann Sebastian Bach bueno Glenn Gould tenía síndrome de esta Navidad se ha hecho viral Un vídeo no sé si si tú lo habías visto a días un vídeo de un niño de ocho años Federico

Voz 15 19:54 no lo que sí ha escuchado por supuestos a Glenn gol tocando la versión el golpe no que la vi la ver la visión canónica de también revolucionaria

Voz 1826 20:01 de de la obra de Bach pues nos nos estamos acordando de ese vídeo un niño de ocho años ya digo llamado Federico el que hablaba de su síndrome de Asperger el vídeo ha superado los siete millones y medio de reproducciones en Facebook en un en un mes ahí está Federico hola hola

Voz 18 20:19 quiero contarles que en las que yo fui menos que es que uno es una enfermedad así que no que buscarle cura es es una condición selección Ocean y lo seguirá siendo todos suponemos el hecho de que los los muro típicos típico en la mayoría de las personas sería armado con las instrucciones pero si están armados con las mismas piezas pero si mira el el folleto

Voz 1826 21:04 es una forma muy gráfica de explicarlo están armados con las mismas piezas las mentes de como yo dice Federico los Asperger pero lo que pasa que sin mirar el el el folleto bueno una forma muy gráfica que ha situado de nuevo ahí de una manera muy visible esto de él Asperger que Federico además decía por cierto le consultado a mi mamá a mi mamá dice que esto no es una enfermedad es parte de mi bueno además de haber ayudado a agravar el testimonio suma su madre gestiona la cuenta de Facebook soy diferente soy como tú que sirve de red de apoyo para padres con niños Asperger en la que se cuenta se narra el día a día del niño también el septiembre nos llegó una historia de este tipo es el caso de un alumno de primaria argentino con este síndrome que sufrió la incomprensión de los padres de sus compañeros de colegio nos lo contaba así suma

Voz 12 21:51 pero de todas maneras los padres con chico con estas dificultades estamos lamentablemente estamos bastante acostumbrados a este tipo de conductas afortunadamente cada vez menos porque bueno hay gente iba conociendo van mejorando se trabajando muchos con con el tema de la tolerancia es sin embargo todavía estas cosas ocurren Livorno nos sentimos con una con una sensación de frustración Ny una se ningún sentimiento de de ser muy vulnerable nuestro ante bastante fuertes

Voz 1826 22:26 así nos lo contaba aquí en La Ventana is que resulta que además ha llegado a nuestras manos un libro un libro muy interesante escrito por una psicóloga psicoterapeuta que relata en este libro su trabajo con un niño diagnosticado de trastorno generalizado del desarrollo bueno el libro lleva por título Diario de Aaron es una experiencia transformadora de la editorial Mandalay firmado por Ruth García Díaz

Voz 1280 22:51 hoy me ha recibido hablándome de Nueva Zelanda de la isla que tanto sabes que me gusta me miras con mucha alegría como miras también a Sara la profe de francés a la que tanto quieres en clase la profesora de Lengua te ha rectificado varias veces tu respuesta mientras corregía es un ejercicio y te has puesto muy violento ha roto un boli y lo has tirado al suelo de sacado de la clase para ver si te calmadas un poco porque no sé qué te estaba pasando por la cabeza hemos jugado un rato con la pelota de luz y luego ya has vuelto tranquilo después me ha preguntado

Voz 22 23:22 profesora que cómo puede saber si te has cogido

Voz 1280 23:24 la rabieta os siestas mal le respondo que te mira a los ojos porque cuando te pones así tu mirada de dolor lo dice todo también le he dicho que se fije cuando estás a punto de llorar cuando tu cuerpo habla Portillo les digo que entonces hay que acompañar te en ese sentimiento

Voz 21 23:41 unir esta tarde se ha asomado se ha acercado aquí a La Ventana su autora ruta

Voz 1826 23:47 García Díaz Fruit qué tal muy buenas tardes

Voz 13 23:49 eh nos ha emocionado mucho en lo que hemos

Voz 1826 23:52 ha sido tiempo de deber nuestra compañera Laura Piñero sea leído de arriba abajo y nos ha dicho este tema yo creo que que no primero porque hay muchas dudas incluso hemos visto comentándonos a poquito que nos hemos documentado que hasta en el mundo hasta que el mundo docto hasta en el mundo científico no tú por ejemplo por cierto en ningún momento hablas de Asperger ni de autismo Aaron que tiene vale

Voz 22 24:15 Dios comentó la experiencia que tuve con Aaron eh yo cuando le conocí no había sido diagnosticado previamente ni con el síndrome de Asperger Nickon sino con un trastorno generalizado del desarrollo no especificado y en principio división de estos de estos asuntos vale como como psicóloga psicoterapeuta humanista es una visión en la que yo el trabajo que hago con los niños siempre ha sido un trabajo en el que a mí me olvido de las etiquetas de los diagnósticos porque creo que lo importante es que estos niños se sientan bien acompañados que empató hacemos con ellos entonces y lo que menos me importaba era lo que tenía de Aaron en prime sitio quiero comentar esto porque va al hilo de lo que dices tú sí que me parece importante que la gente lo conozca en principio el la última versión del manual de la clasificación Internacional de los trastornos mentales que se llama de CM cinco Iker con la que nos manejamos tanto psicólogos como psiquiatras reconoce el autismo de otra forma ahora a lo largo del tiempo por lo que yo pues quiero explicar en principio es muy difícil

Voz 1826 25:17 claro porque hemos hemos salido por ahí hemos oído hablar de que a veces se trata lo de las se define como se habla de trastornos del espectro autista ahí parece que se solapa que hay

Voz 22 25:27 el sarcófago conjuntos Bombay podrían

Voz 1826 25:29 confluir tanto uno como si síntomas pero que no está claro por lo tanto si quieres a partir de ese momento le quitamos la etiqueta solo cuando sea necesario nos referimos a a la etiqueta como tal has escuchado Federico no sé si habías conocido su caso que escuchábamos qué te ha parecido esa forma tan gráfica que él tenía de definirse de lo que le había dicho a su mamá de haber nosotros tenemos que el ambiente formada si fueran piezas de Lego pues igual son las mismas lo único que lo ha hecho alguien sin manual

Voz 22 25:57 ya pues me parece muy motivo porque me recuerda todo el trabajo que he hecho con estos niños que me parece maravilloso no entiendo que de alguna forma y creo que entre profesionales no sirven entre comillas digo todos los diagnósticos no porque sabes que no me gusta etiquetar pero para eh cómo podernos comunicar entre profesionales para que los niños son las personas que sufran de algún tipo de trastorno en general siempre necesitan un apoyo específico no pero en principio lo que os quería comentar sí acabar de concluir es que hasta el el Manu al este de CM cinco que es el manual que que con el que nos manejamos los psicólogos y psiquiatras ahora mismo ha reconocido eco que como es muy difícil diagnosticar ya que los síntomas se solapan entre unos niños y otros han reconocido que al final tanto a los niños con el síndrome de Asperger como los trastornos generalizados del desarrollo no especificado es como era el caso Aaron como los niños con autismo que se les denomina José les diagnostique como otras el trastorno del espectro lista en ese en ese en principio comparten estas características que son similares Centro dos ellos no como sería el desarrollo deficitario en la interna en la interacción con iguales en la interacción social en la comunicación y un repertorio muy restringido de actividades y de intereses que por otro lado les hacen muy especiales porque hacen que despuntan en un área eso

Voz 1826 27:15 claro como el casaron cuando Aaron por ejemplo en que tenía que tiene facilidades en que te has dado tu cuenta de que podía haber

Voz 22 27:22 pues por ejemplo con la faceta de la música es la música era Almo mejor en una clase la profesora se quedaba fascinada porque era capaz de de asimilar una una partitura musical en cuestión de segundos de tocarla no entonces yo lo siento como un genio no en a muchos niveles

Voz 1826 27:38 Matías verías tú dice dice

Voz 15 27:41 quiere que se incurrir en el espectro digamos genérico del del autismo pero te digo Si esto no puede ser una forma de agravar la enfermedad es decir a al dar esta desde humillación tan genérica y luego perdona de manera que ya sé que ya sé que no ha pero sí pero tú siempre has una palabra muy concreta que sufrir es decir qué es lo que sufren sufren falta de sociabilidad a qué es lo que sufren los niños con este trastorno

Voz 22 28:02 claro yo en principio el el eje del libro que es un poco lejos de mi trabajo como terapeuta ahí porque así sobrino una persona con sensibilidad que el trabajo que hago siempre con las personas que sufren es empatizar ya llamemos lo trabajar con una persona que ha salido de prisión hoy un niño con un tipo de sintomatología así creo que que lo importante es si es empatizar con ellos porque sino empatizar con estos niños no eres capaz de sentir que por ejemplo como Le pasaba Aaron el exceso de ruido o los fuegos artificiales Le dañan porque la a la sensibilidad que tienen con el ruido con la luz es es fuera de lo normal entonces claro que hay que empatizar porque es la única forma de entender los de tratarlos con amor de ponernos en su lugar sino de otra forma me contaban cómo a veces les acaban arrastrando de un aula otro no

Voz 15 28:50 cuando cuando se dice esta capacidad diríamos de aislamiento que tú un poco describe esta mina en Aragón es decir hemos empleado hemos empezado escuchando Glenn Gould el pianista canadiense tocando Se decía que al ver también podría haber sido diagnosticado pero George Orwell hoy se dice expresamente que el hombre más rico del mundo Warren Buffett el gran Edgar inversor también podría ser un aspecto que tienen estas estas cualidades debido a este síndrome debido a este trastorno

Voz 22 29:16 en principio lo que comentaba antes como tienen un una serie de digamos como de de aflicción eso de actividades es más restringida su foco de atención se pone digamos que en un tema por ejemplo no Aaron le encantaba el fútbol encantaba la música le encantaba la geografía claro que pueden despuntar en en algo en concreto yo creo que pueden convertirse con la Paul con el apoyo de todos nosotros en verdaderos genios no que hace poco también leí una una noticia que me fascinó mucho porque se hablaba también creo que era un chico americano porque ha leído tanto no de estos niños que que no le auguraban Ny ni el poderse eh atar los los minutos de el cordón de los zapatos no los zapatos y luego dicen que tenía un CEIP por encima de Einstein no es un poco la prisión que yo quiero transmitir de estos niños que son maravilloso

Voz 1826 30:02 por ejemplo en el grado de popularizar normalizar todo quien y a no sé si son personas que sufren que tienen a los Arpa Asperger se les denomina así directamente bueno hace aproximadamente una década hay una serie de televisión The Big Bang Theory que destaca entre ellos un personaje su gran protagonista que es el conocido salón Cooper dormida de maravilla

Voz 7 30:26 no mucho tiempo pero con un sueño profundo

Voz 1 30:29 a ver

Voz 7 30:30 al frente de la última cura para el insomnio es entrar a limpiar el piso de tu vecino

Voz 1826 30:39 es que es físico suponen tiene dos Dra pero pero carece de otras habilidades sociales por ejemplo aquí en este fragmento se ve que él tiene que preguntarse sarcasmo lo que se está utilizando porque él no entiende no conoce la ironía no sabe distinguir entre el sarcasmo la ironía aussie alguien está diciendo de forma literal aquello que quiere expresar rechaza al contacto físico en lo que puede es bastante obsesivo extremo en muchas de sus ideas se dice que tiene síndrome de Asperger que que su caso ayuda a visibilizar este trastorno de espectro autista a dicte en estos casos a Mina

Voz 22 31:14 parece que todo lo que es apoyar a estos niños que me parecen niños muy especiales IBI maravillosos no sí sí hubo uno les entiende como he dicho antes no simpatiza con ellos Isabel sacar de ellos lo mejor porque como he dicho es son fascinantes e hace poco bueno hace poco hace un tiempo en unos años se puso aquí en una exposición en la Castellana sobre los niños autistas y me gustó muchísimo el lema porque decían y veo lo que tú no ves me parece fascinante pero parece que cuando

Voz 1826 31:46 en los centros españoles como se trata como se cómo se trata como se deriva se les da alguna por ser ovación especial un tratamiento especial a los niños que tienen este síndrome en los centros de educación

Voz 22 31:57 sí en los centros de educación y aquí existe lo que son los equipos de orientación educativa que siempre hacen adaptaciones curriculares a los niños y a que tengan unas características diferentes no para apoyarles para también ser justos a la hora de evaluar les está el equipo orientación donde están psicólogos luego también está la figura del pedagogo terapéutico como es es Raúl en el caso del libro que ha escrito IMI figura a lo que pasa es que con el tema de de la crisis y los recortes hemos perdido mucho muchos apoyos

Voz 15 32:28 hay un problema hay un problema Ruth en lo que llamaríamos es sobre diagnóstico es decir que a niños que presenten algunas de estas características aisladas pero que estarían normalidad o por ejemplo ser ajenos a las reacciones que provocan carecer un poco empatía pero que se les diagnostique que se les trate como si tuviera un trastorno sin padecerlo exactamente

Voz 22 32:46 ese riesgo existe porque también bueno ahora existe hasta una asociación de personas con alta sensibilidad que no que son personas que digamos que no estarían diagnosticados dentro del ninguno de estos tipos de trastornos como digo yo entre comillas pues el profundo respeto que tengo a todos estos niños no voy a todo a la a todas las personas en general no entonces eh son personas que tienen una alta sensibilidad y no tienen más el problema que el sentir mucho no por eso creo que tenemos que empatizar con todos los no

Voz 1826 33:13 diario de Aaron una experiencia transformadora a Titi ha transformado también

Voz 13 33:17 pues sí sí la verdad es que cuando estaba oyendo las palabras al inicia no de la niña de la chica la narrando el texto me ha emocionado muchísimo porque me ha me ha devuelto a la época en la que yo estaba con eh

Voz 22 33:30 sí sí sí

Voz 13 33:32 en transformó creo que ha transformado a muchísima gente porque es un niño muy muy puro muy bueno yo nada más verle y tenía que hacerme sesenta kilómetros para ir a verle y no cada día sesenta sesenta de vuelta a mi casa el vive en un pueblo eh yo recuerdo que el primer día que llegué allí yo dije que es que se ha perdido en este pueblo pero nada más verle a él lo entendí perfectamente en cuanto le mira a los ojos dije Dios mío ya Xerox Madoff perdido entonces fue muy emocionante luego también fue muy emocionante que fue lo que me llegó al corazón le hizo escribir el diario fue como Aaron se dirigía a mí a través de metáforas no cuando me decía llorando no salió de la de la clase de lengua diciéndome que Don Quijote de la Mancha lo odiaba no

Voz 21 34:20 eh

Voz 21 38:07 y ha vendido

Voz 1826 38:09 minutos para llegar a las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias con Matías Vallés estamos aquí compartiendo esta tarde he aquí en La Ventana en la primera hora aquí hemos invitado a Ruth García Díaz que acaba de escribir diario de Aaron una experiencia transformadora injusto cuando obligatoriamente nos hemos tenido que ir a esa pausa un tanto precipitada de de la publicidad ya no estaba contando algo que no sé si ha Dati También Matthias te ha sorprendido que me gustaría que desarrollara aquí Rudd y es que Aron se expresaba en metáforas Kiki metáfora era la que me decías de Don Quijote que dijo que a él le odiaba Don Quijote

Voz 13 38:46 si de repente yo tenía que estar muy pendiente de Aaron y vi que había salido de la clase llorando tenía un berrinche enorme no entonces yo le decía Pero cariño que te pase me decía profe don Quijote de la Mancha me odia hilillo de claro yo tiraba de él y yo decía pero Don Quijote de la Mancha no te puede odiar cariños el personaje no de de una novela que te pase mereció los lenguajes me odian profe seguía tirando del hilo y me decía la lengua me odia tiraba del hilo le decía pero que te ha pasado y me decía la profe de Lengua me odia y luego resulta que es que las

Voz 22 39:19 profesora la había regateado porque es el había caído

Voz 13 39:21 una botellita de agua en los apuntes

Voz 1826 39:24 forma de expresarse era que Don Quijote Le le odia va porque él tiene relación a Don Quijote con la clase de Lengua y era en la clase de Lengua donde es profesora imagino que anécdotas anécdotas curiosidad pero anécdotas que que sirven incluso clínicamente no para describir en qué punto está la mente de Padrón anécdotas cómo estás tendrás muchísima del tiempo pasado con él

Voz 22 39:46 sí sí sí porque de hecho esta esta metáfora en concreto fue la que a mí me despertó las ganas de vamos me fui corriendo en cuanto ya se calmó y entro en la clase a escribir esta metáfora para no perder la porque me pareció tan fascinante yo pues de momento no no se me olvidará yo me acuerdo que decía trabaja con muchos niños protegidos no en protección de menores y demás pero nunca nadie me ha dicho algo tan bello de esta forma no y a partir de ahí fue un suma oí empezar a decirme muchas muchas metáforas Si yo apuntar las Illa bueno el el desenlace fue que yo presenta teníamos que presentar un caso para bueno formarnos como psicoterapeuta tenemos que estudiar tres años y hacer mucho trabajo a muchos niveles y luego hay que presentar un trabajo físico y claro como Aaron ya se había convertido en un fenómeno social en mi en mi entorno porque declaró después de contarle a la gente estas metáforas que decía el niño todo el mundo me decía que te ha dicho cómo va todo

Voz 19 40:41 es la metáfora de la metáfora

Voz 1826 40:44 días batidas que hemos pasado

Voz 15 40:47 lo que hemos escuchado evacuar a a los problemas de fiabilidad que tienen esto

Voz 1050 40:51 niños yo te quiero decirle pregunta dos

Voz 15 40:54 cosas que son poco la misma Ruth una es para definir para delimitar lo que es el autismo lo que puede ser Asperger puede ser cualquier trastorno no hay una forma biológicas saberlo es decir lo que decía un poco el niño Federico el Lego de mi de mi mente de mi cerebro es decir hay algo en el cerebro que permita decidir estén este niño padece este este este trastorno y luego otra cosa que es lo de la curación porque he leído muchos ejemplos de periodistas de música Iceta que a mí me diagnosticaron cuando tenía diez once doce años hilo yo no lo tengo soy una persona normal y perfectamente integrada

Voz 22 41:23 sí pues en principio y hay que tener cuidado como siempre digo con los diagnósticos porque yo como como también narró en el libro yo trabajo sin etiquetas porque de hecho me he encontrado que que ha habido gente que ha trabajado con etiquetas ya de por sí entonces van poniendo el límite por delante yo creo no entonces yo como digo en el libro siempre prefiero que el límite de los pongan ellos trabajar sin las etiquetas por eso porque de repente un niño es muy difícil diagnosticar un niño porque un niño puede está creciendo constantemente le estimula mucho puede superar muchísimas cosas no incluso diagnósticos

Voz 1826 41:58 aquí hay que educar por ejemplo volviendo a lo de la anécdota esta que a mí también me ha subyugado lo del Don Quijote hoy día hay que hay que trabajar para que el vaya directamente al punto de partida de la anécdota y sepa expresarse y sepa decir ha sido la profesora de Lengua o a la vez o más incluso hay que incidir en su entorno padres amigos hermanos y los tiene en compañeros de clase para que sepan interpretar ley para que sepan que algo quiere no digo yo que qué les traduzcan directamente pero que sepan que algo quiere decir cuando él dice que Don Quijote

Voz 22 42:29 exactamente yo creo que hacemos tenemos que ser todos modelos no sólo los terapeutas y los psicólogos en general todos en la sociedad tenemos que ser modelos para tratar de comprender a estos niños más allá de la profesión que tengamos no porque ahí yace en la clase ya había niñas que me imitaba no con mucha ternura darnos le ponía la mano en el hombro y era me dijo que que que me quiere es decir au o Aron como estas no como Teva no va en principio yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto de todos porque de que sí de que ello enfatiza tanto con Aaron si luego se suba al autobús y no la ayuda no por ejemplo no

Voz 1826 43:01 en tienen más miedo a convivir con Aron los profesores los compañeros de clase los padres de Aaron tenían miedo por el tránsito esté en el punto de su proceso de Educación en el que son se encontraba quién tiene más

Voz 22 43:16 qué buena genética pues tenía mucho miedo los padres porque los padres tenían el temor de que en su transición del colegio al instituto no fuese capaz de adaptarse porque según los padres no no les habían entender a su hijo no pero yo la verdad es que como me fascinó me pareció tan maravilloso y tengo tanta vocación pues me enseguida se adaptó muy rápido conmigo esta base para ese miedo por parte de los padres pero enseguida se les pasó en cuanto vieron que es un niño

Voz 13 43:41 no se adaptaba bien y luego te has hecho una

Voz 22 43:45 es una pregunta muy buena porque va el hilo precisamente de la reflexión que yo hago muchas veces no de qué te pasa a ti para no poder abrazar a este niño no quién tiene un problema no todos podemos evolucionar todos debemos observarnos si yo creo y trabajarlo porque es muy fácil siempre poner encontraron culpable no Imaz en niños que no pueden expresarse no entonces yo hago una reflexión un poco fuerte no cuando digo yo me pregunto a veces que quién sufre el trastorno porque quién no digo en un momento del libro muy visceralmente porque Le quiero tanto y no me gusta cómo le trata algunas gente digo yo hay veces que me pregunto que quienes tienen el trastorno no porque no

Voz 1826 44:21 hay cosas que hay que utilizar el término de sufrir verdad porque una cosa es que se les diagnostique Aaron evidentemente pero que lo está sufriendo oye recuerdas lo último que te haya dicho

Voz 22 44:29 mi alma te quiere

Voz 15 44:33 que se eh en vez de falta de percepción lo que tienes un exceso de percepción porque la frase que tanto nos ha impresionado El Don Quijote me odia

Voz 1826 44:39 así también no claro es una excelente lema para quién

Voz 15 44:42 sienten impotentes ante el Quijote no ante tanto lectores desde dos mil en el mil páginas un relato en un castellano decir yo creo que de que describe muy bien las situaciones se quiero alguien del orientados hacia la música decir eso es un niño que tienen futuro en la en la música por ejemplo

Voz 22 44:56 yo yo creo que es un niño que es que no sé yo es quedaron realmente es que como Le veo tan tan leve un genio y creo que podría despuntar en cualquier cosa en la que él se esforzaba Se no en el tema de la música especialmente yo lo he visto en directo

Voz 13 45:11 tenía esa esa facilidad tan enorme no oí

Voz 22 45:15 yo creo que tanto él como muchos otros niños no que que creo que con el apoyo adecuado y la comprensión y el trabajo adecuado pueden llegar muy alto porque como se ha dicho son fascinantes

Voz 1826 45:28 a García Díaz diario de Aaron una experiencia transformadora para ella para muchos va por la tercera edición ya este este diario Ruth ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 23 45:39 entonces una gracias

Voz 1826 48:03 minutos para llegar a las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias tengo aquí ante un titular que puede parecer alarmante si desaparece el cacao en dos mil cincuenta por cierto estamos tomando aquí café con Matías Vallés quieres quieres chocolate mejor de chocolate antes de que se agoten las existencias vacías

Voz 15 48:23 podemos cambiar aunque aunque aviones tiene Grecia siquiera ese más inteligente toma cuatro cafés cada día ya que que más de un médico ahora mismo estará horrorizado pero eso decía el esto bueno pues para los golosos desde

Voz 1826 48:32 el el titulares alarmante pero habla iba mucho más allá de de los gustos nos vamos a quedar sólo en la recreación de el paladar porque el cacao podría desaparecer en poco más de treinta años es la conclusión del informe que acaba de presentar un grupo de científicos de la Universidad de California y que dice que la planta del cacao está programada para desaparecer en el año dos mil cincuenta como señalábamos por qué por las altas temperaturas y las condiciones climáticas más áridas es decir que de nuevo tenemos al cambio climático ahí como el culpable de esta de esta nueva alarma Jonathan Gómez es experto en cambio climático de presentador del tiempo en Castilla La Mancha Televisión los fines de semana Jonathan qué tal buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes más tarde el oye conocías tú lo has leído las conclusiones de este informe Jonathan

Voz 12 49:23 sí así es de un informe que apunta que el Cacau en la planta que a día de hoy no está ahí seduce el fruto que todos nos encanta podrían desaparecer de algunas zonas del planeta antes del año dos mil cincuenta y esto no hacen más que corroborar una vez más que el cambio climático ya está aquí sobre nosotros a dejar impactos no sólo los osos polares que flotan ya encima un trozo de hielo como pueden que también sino que nos va a afectar en muchas cosas cotidianas y es que una tableta de chocolate a ver quién no la tiene en el cajón de su casa pues eso es lo mejor unos años nos va a costar un poquito más cara porque la producción de cacao se puede venir abajo a consecuencia de los cambios en el clima