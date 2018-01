La Ventana (03/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1050 00:10 los cinco las canarias el presidente aragonés ha reprochado al Gobierno en concreto al ministro de de Vigo que no sea neutral en el conflicto judicial entre su comunidad y Cataluña por los bienes del Monasterio de exigió una y es que el ministro de Cultura autorizado a la Generalitat a presentar ante el Supremo dos recursos por el traslado de estas obras de arte escuchamos a Javier Lambán

Voz 2 00:30 el Gobierno de España señor Méndez de Vigo pero perfectamente podría haber ahorrado este último recurso de casación ante el Supremo y sin embargo persiste en esa actitud de posicionarse al lado de la Generalitat de Cataluña contra Aragón según

Voz 1050 00:45 gobierno Méndez de Vigo autorizado los recursos con el objetivo de evitar que la Generalitat pueda recurrir el proceso ante el Tribunal Constitucional alegando indefensión estos recursos llegan justo en el límite de plazo fijado por el Juzgado de Huesca que ha llevado este caso el quince de enero se hará pública la sentencia del caso Palau caso de corrupción en el que se ha investigado la supuesta financiación irregular de Convergència en Barcelona Aitor Álvarez

Voz 3 01:09 la sentencia llegará a casi diez años después de que se conociera el saqueo del Palau de la Música y quince años después de que se produjera un saqueo que supuestamente sirvió para financiar ilegalmente el partido de Artur Mas el día quince sabremos las penas para entre otros el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar para los máximos

Voz 0509 01:28 agentes del Palau Fèlix Millet Jordi Montull

Voz 3 01:30 ambos reconocieron haber robado dinero de la institución y aseguraron que entregaban comisiones a Convergència Democràtica Partido ahora transformado en el P D

Voz 1050 01:39 cat también ese día está citado a declarar como imputada en una senadora del PP por Murcia Se trata de Belén Barreiro el Tribunal Supremo le investiga por su presunta implicación en una de las ramas de la trama Púnica el Consejo de Europa por cierto ha llamado la atención a nuestro país por no tomarse en serio la corrupción de jueces y parlamentarios lamentan por ejemplo que no exista un código de conducta para diputados y senadores que evite los conflictos de intereses en la justicia destacan la calidad de nuestro sistema judicial P

Voz 0509 02:06 lo lo consideran insatisfactorio en la lucha contra la

Voz 1050 02:09 corrupción si lo comparamos con la alta preocupación que tiene la sociedad española sobre este asunto y de la exterior el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha urgido hoy a las autoridades iraníes a que rebaje las tensiones y maneje con gran cuidado las protestas en ese

Voz 1050 02:27 hasta ahora que son veinte hoy ha sido el séptimo día de protestas además de los fallecidos hay más de mil detenidos deportes Óscar Egido

Voz 1050 03:00 a cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 el Madrid y el colectivo orgullo vallecano una de las plataformas precursoras de la carroza por la diversidad de la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas asegura que ha recibido hasta una decena de amenazas que podrían constituir delitos de odio es una de las carrozas va a participar una drag queen los organizadores defienden que sólo quieren fomentar la tolerancia pero el Partido Popular insiste en que no se respeta la tradición religiosa la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 4 03:27 las cabalgatas son cabalgatas sin el portal de Belén es la Virgen San José el Niño Si acaso eh la el buey y la mula no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas así se lo digo declara

Voz 1915 03:44 detenidos tres aluniceros que actuaban en la capital y en zonas del sur de la comunidad Se les atribuye hasta una veintena de robos con fuerza en comercios SER Madrid Sur Pilar García

Voz 1490 03:52 se trata de la operación Cervero Brown en la que

Voz 1915 03:55 se ha desmantelado un grupo criminal integrado por tres individuos de nacionalidad española especializados en alunizajes y asaltos a comercios con mazas la investigación arrancó en noviembre y la Guardia Civil averiguó que actuaban durante la noche según una de sus portavoces podían cometer hasta cuatro asaltos entre la una de la madrugada y las seis de la mañana

Voz 5 04:13 los locales comerciales que que elegían para sus actuaciones eran fundamentalmente estancos perfumerías tiendas de telefonía y casas de apuestas

Voz 1322 04:22 las detenciones se produjeron el pasado veinte de dice

Voz 1915 04:24 siempre justo antes de otro robo todos los detenidos tenían antecedentes penales y el cabecilla estaba huido de la cárcel donde cumplía cuando el Madrid cerró dos mil diecisiete con trescientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y seis parados son ocho con setenta y tres por ciento menos que en dos mil dieciséis una tendencia que también se repitió en el último mes del año en diciembre bajó un dos por ciento con respecto al mes anterior en siete mil seiscientas trece personas también aumentaron las contrataciones

Voz 1490 04:48 aunque el mayor problema sigue estando en la temporalidad tenemos trece grados en el centro de Madrid

Voz 1050 05:00 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis las cinco en Canarias

Voz 1826 05:07 cadena SER

Voz 6 05:09 servicios informativos

Voz 1 05:19 la Ventana Roberto Saiz

Voz 8 05:41 sí

Voz 1826 05:52 a las cinco y seis cuatro y seis en Canarias segunda hora de La Ventana en esta primera semana del año en la que nos hemos organizado aquí un recreo con alguno de los habituales como garita Edgar desde Barcelona qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes por ahí no hay que hoy tenemos supo esta vez ya no queremos fútbol esto no para una para no para así que para porque yo recuerdo que llegamos a hacer un programa especial hace dos años que iba a volver igual que el Boxing de que bueno de nutrir el calendario de la Navidad seguí va a nutrir sigo trufada de partidos de fútbol que eso además iba a ir muy bien porque como siempre nos estamos quejando de que el calendario está tan apretado por permitir dos semanas de descanso en la Liga aquello quedó en agua de borrajas un espejismo un espejismo ya hablaremos de ese espejismo bueno más que nada de ir al fútbol de las que te encuentras hoy si queremos fútbol pero es de Copa del Rey no de Liga muy bien esta por aquí Alma Andreu soy de sociales alma qué tal buenas tardes buenas tardes cómo estás hoy poco voy a poder habla bueno pues tú habla de tus cosas yo sí soy más del folclore ya lo sabes mira de de lo que podríamos hablar Lucía Taboada buenas tardes buenas tardes

Voz 10 06:59 Podium podcast que hoy nos vas a hablar de todo aquello que tenemos que

Voz 1826 07:04 a ver porque nos creemos unos entendidos no tenemos ni idea del wifi tenéis huy estáis con el caos al wifi ahora mismo

Voz 1490 07:10 algo tan básico sobre el que no lo conocemos muy bien

Voz 1826 07:13 a fines el mundo desconocido del wifi

Voz 1322 07:16 es que parece que forma parte de nuestras vidas pero todavía nos faltan cositas que saber sobre la sé que hoy las vamos a saber

Voz 1826 07:21 por ejemplo que le llamado Huici el lugar de guay FAI

Voz 1490 07:24 es el de que dice la wifi o el wifi de donde también como la selfie o el selfie claro hay hay mucha de batalla

Voz 1826 07:30 no no me más la trocado es necesario que no está Isaías estaba semana bueno pues de todo esto y más enseguida aquí

Voz 17 09:28 pintar con Roberto

Voz 1490 09:30 Sánchez

Voz 1826 09:51 nos lo acaban de recordar las voces estas de los propios de la radio que hoy vuelve el fútbol que queremos Carrusel

Voz 19 09:57 Deportivo bueno a ver no no hay Liga pero sí Copa del Rey

Voz 20 10:02 está emocionado no sí sí sí sí sí hombre aparece Iniesta vamos esto hay una emoción le ponemos muchas gana su todo eso pero los futbolistas tienen vacaciones que los chiquillos hablábamos antes hace dos años que que no crecimos ahí venga Boxing Day a jugar en Navidad

Voz 1826 10:18 mi siguiente dijeron oye mira que me voy a comer las uvas con primo pero yo te acuerdas que volvía siempre Higuaín de las fiestas que venía como como muy Chacón viene a pesar de Torrente lo hace muy presente derechos Villazón Ciudad sí recuerdo que hicimos un especial un treinta de diciembre lo hicimos desde entonces el campo del Levante el treinta de diciembre hablando del especial jornada futbolera navideña crearon una tradición que llegaba ya para quedarse tal se implantada para siempre buenas noches y no sé no sé qué así es bueno el caso es que como yo sigo

Voz 0509 10:48 volver asiduo que acuden

Voz 1826 10:51 los estadios quiero hablar ante los restos dos osea has a todos lados pero también si tú has estado en el Plantío

Voz 15 10:58 Taboada en Now no me acabo de llegar fatal no no no yo he visto

Voz 1826 11:04 yo voy a Burgos aparece un fin de semana y me voy a ver el Burgos contra el Caudal de eso pareció voy a Burgos un fin de semana y me encuentro cerca de la garita digo porque si es cierto esto

Voz 1490 11:13 pero sí estado en el de la Arandina ha mirado a usted

Voz 1826 11:16 estado tú en el de la Arandina yo estaba en el de veinticinco de septiembre Rodríguez sigue empate entre ellas

Voz 0509 11:24 pero como te digo eh nos ha implantado nada pero yo vengo aquí a avisar de los especímenes que no es que nos encontramos en un estadio pues alguien Aído aunque en realidad hoy no empieza al fútbol todo el mundo sabe que vuelve mañana que es cuando llega el partidazo el español levante el partido del siglo la puesta en escena del flamante equipo blanquiazul ya lo sabes el Trinity

Voz 1826 11:42 sí si tú sigues confiando muchísimo que te creces demasiado Perico vamos con el número empecemos ya con el ranking por el número tres

Voz 0509 11:58 si esto va a comenzar con personajes del fútbol quiero avisar a quién le da el fútbol que ya te digo que se va a encontrar de todo lo primero es el plazo vale este este está allí también el fútbol de élite pero en el regional también el regional está con la americana desconocida con Codere barriga prominente ir bigote amarillento si te toca detrás de toca de yo da igual donde me ponga del estadio que el tío me toca detrás siempre lleva un puro de de mil novecientos setenta y seis en la boca que no sabe si está encendido no vale pero si luego te das cuenta porque porque te echa todo el humano en el cuello te llega a diecisiete queda de por vida el olor vaya donde vayas te vas a encontrar vas a encontrarte lo hay a este hombre vale no hay escapatoria Tex Tato siendo siempre en la nuca y luego además que es que hay otro personaje que también está que es el motor dado que suele llegar un gorro de estos de Buffon así como con muchos pinchos cascabeles así del color de su equipo la cara pintada la camiseta tiene que ser muy mítica vale puede ser de del Barça lleva la de Wembley del noventa y dos de la séptima de Real Madrid tiene que ser trate de una hay una que sea clave para el equipo y lo da todo animando no te voy a Falla hasta ahora muerta ahí estaremos no sé que siempre te toca cobrará di tú que estás harto porque tienes al fue detrás del humo iba perdiendo tu equipo cero tres contra el Levante en Copa con los deberes las todas las esperanzas puestas en tu equipo broma pero bueno pongamos el caso de otro equipo que va perdiendo cero tres contra el Levante y te suelta dos miradas dice vamos joder que hay que animar al equipo a que hemos venido aquí digo hombre pues vale pero yo venía a ver el fútbol y esas cosas tan bien que me llama come pipas come pipas y entonces suelta su frase preferida que tiene guardada en la recámara ido al teatro si queréis estar sentado vale esa esa la tiene siempre para lo que valga luego

Voz 1826 13:49 había que eso sólo se escuchaban el Barça no no no

Voz 0509 13:52 no es en cualquier estadio del mundo siempre hay un señor por muy fogosa que sea la afición siempre hay un señor que piensa que está en el teatro en La Bombonera aseguró que hay un señor enfadado que dice Jorge no está seguro

Voz 1826 14:04 en el infierno turco seguro seguiremos

Voz 0509 14:06 sí bueno ahí pobre ti como como un mosaico antes del partido impongan la cartulina al revés sin querer que yo soy muy de eso le informen de no fijarme y te da al partido te edad partido y por si fuera poco estamos contando que tienes al del plazo detrás vale lo tenemos presentarle al motivado debajo chillando ahí luego tenemos al pesimista a la izquierda vale novena da bien por ejemplo si fuese del Barça en Messi Éstas son tuerce gota pero así lo vende dice no a este local lo más redondo que ha visto una sandía a pico y pala lo tenía yo no sé siempre nos hemos equivocado frenarle referentes antiguo siempre Ronaldinho sí que era bueno pero que cuando jugaba Ronaldinho decía que Ronaldinho no era un tuerce bozal que valiera Romario igualando Juarros dice bueno el buena sido va tirando atrás hasta la creación de la humanidad pero él siempre se quejó de todo su frase favorita es a este sino tan tres millones con un las citas en la celda citas siempre está ahí pero bueno eh a él en va de la amnesia el tío se olvida de todo porque porque marca el gol el jugador que estaba criticada no te he dicho yo que iba a marcar él para Play tú dices para qué voy a discutir pasa lleva dos horas dándole caña a que no merecen

Voz 1826 15:13 no merece la pena vengan número dos del ranking

Voz 0509 15:16 número dos

Voz 21 15:18 eh

Voz 22 15:25 eh

Voz 0509 15:29 la gastronomía y el fútbol el alimento un come pipas como te he dicho antes que me comer pipas que no anima que me llama el motivado tampoco es lo más feo que se han llamado esta mañana vamos a acosar de Pedro buenos pero hay gente que no me conozcan Villava como bastante malo es bueno las pipas las pipas es el alimento ya del fútbol uno trae la bolsa hice la van pasando por la grada bueno yo empezó a pasarme la grada en el Vicente Calderón han pasado me pasó la pipa llega al Bernabéu sabes osea tu llegado la bolsa pero Trinca todo el mundo ahí sí luego como te digo eh está por el partido y eso y las pipas las vas cogiendo pues de vez en cuando van cogiendo solera mezclándose con el sudor y que alguien lo admita ya que las mejores pipas son las que queda las últimas sudorosa sé valiente en las que queda yo lo digo esa mezcla de sudor Sally cáscara osea eso luego lo chupa y eso es eso lo inventa la Ferran Adrià dice que son pequeños fruto de girasol de construidos en fluidos corporales allá teorías otredad todo el mundo

Voz 1490 16:25 Berto para le por favor

Voz 0509 16:28 yo creo que ya está ya está ya está notando ilegalmente en la trampa de las pipas Roberto en la trampa las pipas ese palito que nadie sabe cómo ha llegado ahí que sabes que está agrio malísimo pero aún así las otra oportunidad es como Gareth Bale Bale Tula dice paro dice quién sabe a lo mejor de los quinientos palitos anteriores que me he comido cuando era sí que saben a caca en las pipas he dice quién sabe a lo mejor a lo mejor hay a lo mejor está este esa ve vainilla con nueces de Damian pero no no no no no bueno no sólo hay pipas también eh también está ella

Voz 23 17:00 está la está ella una chica a la que estoy enamorada

Voz 0509 17:03 lleva llevo veinte años con la asentadas lo mio una chica finita a la mujer de mi sueños la veo eh en el fútbol siempre encima de tu piensas es de tu equipo cada partido claro tú intentas cruzar miradas sin éxito no hay rayos láser que valgan ahí no no cruzarán miradas y tú piensas esta chica esto pastar así de bien debe meterse en almíbar cuando llega a casa no tiene que Gómez nada y pita al árbitro a media parte Isaac un bocadillo de barra de medio de chorizo camping palo importante que tu dices me estoy cortando yo no deja ni la migas Icex a la amo más es es te juro que es lo

Voz 1490 17:33 te iba a decir fallido muy pocas veces el fútbol es ganar porque yo soy más cómodo

Voz 15 17:38 el reggaetón no iré copla pero como los futbolistas de renombre

Voz 1490 17:45 exacto pero escúchame no me digas que un bocadillo de tortilla no es lo más estimulante como concepto una chica comiendo un bocata de tortilla de patata en papel Albal el fútbol es que me gusta mi

Voz 1826 17:54 me encanta vamos ya en el primer clasificado número uno

Voz 1 17:59 vi el número uno mi padre cada vez que los estadios Ava expresaba vamos

Voz 0509 18:18 Annie número uno regional y los cánticos quiero aprovechar para zanjar una polémica una leyenda urbana que no es cierta yo me crié el jugando en equipos del extrarradio barcelonés no tampoco llegaba nada pero jugado un poquito sí siempre que venía a nuestro campo decía tened cuidado porque los de Rubí salen a jugar con la bajas en las explique es verdad que el Sardañola se decía eso sede

Voz 1826 18:39 decía saber nosotros lo decíamos de la cesión

Voz 0509 18:42 tras los hoteles no porque Sardañola Beverly Hills avión

Voz 1826 18:49 esto es en Sardañola o habitado aunque existían tantos aquí porque fuese unificarse pero depende de qué equipo de Sardañola se podría decir eso perfectamente vamos del Taylor

Voz 0509 18:58 digamos nombre no no no no yo decir el filial en una bueno vamos venga más bueno Sardañola

Voz 1826 19:06 en esos equipos de Sardañola se decía de los debatía si invadía se decía de los de Rubi otra vez

Voz 0509 19:11 lo de Rubí decíamos lo de Tarrasa y así era como una rueda final éramos todos pero decían tened cuidado porque si vais allí salen a jugar con navajas en las espinillas haber mochuelo cómo íbamos a llevar navajas en la SER Pinilla así tú la llevas se supone que es para hacer el mal claro y si hay una trifulca ahí tienes que quitarte el calcetín media ese grande que llevábamos luego quitarte la espinilla calcetín y coger la la navaja para la para la batalla pierdes seguro lo cómo vamos a llevar navajas a las espinillas llevamos en un bolsillo Nico cabía en el pantalón por dentro pero bueno hablando ahora de cánticos que estaba con el tema de los cánticos los que más sufren son los árbitros pobrecitos bueno esa esa ahora saca Alma un poquito la cosa pero como como el canta la gente eh el clásico con contra ellos e Cuervo Urraca está árbitro nos da la lata que dices es rima sonante

Voz 10 19:58 por los pelos en efectivos arbitró lo más chulos

Voz 0509 20:02 muy tu hoy tu de negro mañana tu familia que llegó mal hombre fatal bueno de hecho yo creo que ese cambiaron la ropa de colorines para cortar este cántico preferido árbitro comprado pitos regalado los calzoncillos Kagawa que dices

Voz 1490 20:15 no el final tras inventado es llegar si es bueno

Voz 0509 20:18 donde claro ejemplo en nuestro núcleo eran más duros y cuenta así como

Voz 24 20:21 sí sí sino que dice es que que yo decía

Voz 0509 20:24 madre mía que no me pensé que no ve cantores hoy hablando de cánticos quiero rescatar uno viejo uno que me tenía desconcertado este de fútbol profesional que decía Buyo capullo queremos un hijo tuyo algo falla a ver es quién lo cantaba son seguidores de Buyo porque tú lo está llamando capullo son enemigos pero está diciendo que quieres un hijo con él por favor si alguien me lo puede explicar es que inventara el avispado que inventó esto pues acepte respuesta yo creo que necesito estar

Voz 1826 20:51 pues ya eh es sólo estará en las camisetas estas que he visto por ahí de a jetas no no no de momento no que sí que he visto una que pone odio eterno al fútbol Moder no eso es eso y cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos

Voz 0509 21:07 forma de espiral en mensaje tal punto com

Voz 1826 21:09 además me lo ha dicho un amigo eh no porque me camiseta pero que me han dicho que estás que estás ahora mismo embalado en pactando regalos para los Reyes Magos que están pidiendo ahí muchos mensajes que se pueden personalizar los mensajes esos de sí sí sí

Voz 0509 21:24 sí bueno de hecho vinieron ayer los tres pajes a a personalizar camisetas y a pedirme a pedir un montón

Voz 1490 21:30 así empezó Amancio eh cuidado sí

Voz 0509 21:32 si me queréis irse he visto que también tiene muchos mucho éxito en cuatro colores romo

Voz 1826 21:37 ah y también tienen camisetas con

Voz 0509 21:40 la Universidad de la calle sabe si esa es muy de Sardañola de rubíes

Voz 1826 21:44 si Lucía Taboada te va a pedir otra es una que ponga lo sé todo sobre el wifi pregunta Miami pena Adama más o menos empieza arranca en una

Voz 1490 21:57 musiquita ve a crear ambiente

Voz 25 22:02 da

Voz 1322 22:05 quizás no sea nuestro mejor amigo el amor de nuestra vida pero madre mía cómo nos alegramos siempre de verle es nuestro regresa al hogar cuando estamos de viaje en otro país nos saluda desde esa cafetería de ese restaurante de este esa biblioteca museo no

Voz 1490 22:18 pasamos la vida buscando que conecte con nosotros cuando nos mudamos si pasamos días sin él intentamos encontrarlo en nuestros vecinos que normalmente lo tienen asegurado por cierto

Voz 1322 22:28 eran los del tercero tan rojos no serán si tienen el wifi con David nos pasamos los días anotando sus innumerables dígitos de las contraseñas como si fueran Troy desde Star Wars hablamos de nuestro fiel amigo guay Faith aquí pronunciado como wifi

Voz 1490 22:57 bueno el wifi en forma parte de nuestra vida en el trabajo en el sofá en la cama en el baño también pero no lo conocemos demasiado porque quizá nunca te has preguntado qué significa su nombre o tan poco sabes muy bien sea dice el juicio la wifi

Voz 1322 23:10 así que enredada quisimos preguntarle nuestras dudas eh ajenos a José Javier Medina Muñoz que es miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y que lo tenemos al otro lado del teléfono

Voz 1826 23:21 José Javier Medina qué tal muy buenas tardes buenas tardes

Voz 27 23:23 a ver en primer lugar lo digo para que no se nos vaya a pasar

Voz 1826 23:26 el wifi o la wifi eso claro

Voz 28 23:29 pues de Huici Luis es el sistema que utiliza la redes Internet

Voz 29 23:34 ya osea la Huici entonces no la la redes de Wii un sistema es neutro

Voz 1826 23:39 el wifi por lo hicimos aquí wifi si en todos los sitios en México Uruguay Fay como Griffith te mira con una cara extrañísimo desde donde ha salido este

Voz 28 23:46 pues porque los mexicanos pronuncian mejor inglés que nosotros

Voz 15 23:50 principalmente Roberto había

Voz 1826 23:54 no hay mucha diferencia entre lo que nos llega a través de la red wifi cuando por ejemplo estamos conectados al cuadro G

Voz 28 24:02 bueno son dos maneras de contestar distintas eh los ingenieros diseñamos las maneras de estas a la gente para que no tenga que está usando la gente cómo funciona todo esto solo ya lo pensamos ingenieros y hay dos maneras de conectarse a una infraestructura de telecomunicación o por cable o por ondas o que llega por el aire en la seña obliga por cables directamente entonces en cables que es lo que hay pues está el wifi que llega normalmente es desde la central del operador que nos ha fichado al que tenemos fichado al que le pagamos no sea Telefónica Orange Vodafone más móvil etcétera etcétera etcétera hice llegar hasta nuestra hasta nuestra vivienda lleva por cable ya una señor de calidad últimamente llevamos en fibra óptica que es el más avanzado que existe antes era todo cobre hizo ahora ya no son electrones ya luz fotones por libra óptica

Voz 1826 24:54 habrá algo que supere a la fibra óptica si pasado mañana

Voz 28 24:57 con el futuro evidentemente lo los sitios aquí te afición entonces llegan a esta noche lo vivienda iban a un aparatito que llamar router que todos a lo mejor lo hemos visto venido dos han Benita chiquitín

Voz 1322 25:07 sí hombre yo creo que hasta ahí todos nadie llega mi amor Ritter incluso tú

Voz 28 25:13 con mucho respeto y que no hay que tocar el aparatito distribuye entre todos los aparatos que a su vez que éramos con estables al teléfono móvil la tableta el ordenador etcétera para evitar cabreados básicamente y fíjate que ahí ya se convierte qué es lo que le ha llegado el router se convierta en ondas

Voz 1826 25:30 ir muy si llega al final digo ondas

Voz 28 25:32 al final también llegar nuestro teléfono móvil por ondas por por por esa comunidad pero también el ordenador también dar elegir dice pues llegar por ondas wifi o por otro cable que se introduce en el ordenador da elegir cuanto más cálida más cercano al a la generación de señal inequívoca pero el cuatro gente que era el tema en cuatro que es el teléfono es historias telefonía móvil estos por ondas ya desde un principio esto ya hay por todas las ciudades y por todas las carreteras hay unas unas antenas altas una estructura mecánica y ahí en unos emisores que van otros dar una Mena una abeja está todo el país cubierto de Celtic

Voz 1826 26:14 bueno pues todas las portadas las yo tengo una habilidad para ir por la para transitar por las que no

Voz 1322 26:17 ah vale no habla en blanco todavía desgraciadamente

Voz 1826 26:22 yo me empiezo con unas dimensiones desconocidas porque usted no siempre me acompaña cuatro por cierto de señor Medina Muñoz que le haga una precisión una precisión porque decía es todo el router no hay que tocarlo bueno salvo que no se te corta nada ya me Santiago compañía te diga apague de Huelva

Voz 1322 26:37 el equipo lo están las luces de colores estaba al luego cuántas tienes encendida así

Voz 28 26:43 esa es apagar y encender pero siempre conviene si hay una desconexión que cada vez es menos ya

Voz 1322 26:48 la comunicación atenderlo

Voz 28 26:50 lo que hizo el servicio asistencia técnica

Voz 1322 26:52 esto se basa que algunos aviones tengan wifi otros no en esta infraestructura de la que

Voz 28 26:57 sí y evidentemente un avión no puede llevar un cable saque que ya dice pues como llega Ariel wifi como puede llegar no por lo que llega es una transmisión por ondas vale entonces el sistema éste que hicimos hace un momento de que la telefonía tres cuatro Kheyl futuro cinco G llegan por ondas pues eso a través de unas emisores no dicen cómo llegar al avión porque no está tan lejos que claro está el village hemos puesto para estar siempre cubiertos en movilidad cuando vamos en un coche andando por la calle Iniesta ha cubierto nuestro teléfono móvil sin bolsillo tomó un avión al momento pierdo la conexión porque el avión viaja a diez mil metros de altura a diez kilómetros de Antena que llegue bueno pues normalmente lo que se hace en los aviones que lleven Huici normalmente es conexión vía satélite eh se transmite las señales al satélite desde tierra del satélite de otra de otra esa tierra bueno pues en este caso lo tramite desde el satélite al avión el avión a su vez sí estamos ya muy modernos y resulta que hemos contratado una línea de estas de última pero lo más reciente que ofrece a los pasajeros este servicio lo que hace es que en la cabina del piloto que donde llega la señal de wifi K pues ahora monto aquí como una transmisión interna por ondas Illa comunican todos los pasajeros

Voz 1826 28:14 previo pago de renueve su chiringuito que se monte el piloto es esto es de la compañía yo que me dejó guiar por ese termómetro científico tan preciso como es el auto completar de Google estoy ante un debate porque si pones las redes Huici la segunda entrada es en peligro la tercera son seguras es una cosa se contradice con la otra no son son seguras estamos en peligro cuando nos conectamos a una red wifi si no carece de importancia que que decimos pues sí

Voz 28 28:45 es un gran dilema desde cuándo va aparecer Vujcic es fue en el año noventa y nueve igual que Internet hasta la actualidad pues ya la gente pregunta hacia esta pregunta dice esto Talgo llega porque toco no pasa nada pero si llega por Honda siglas son darme están afectando ojo igual que las ondas de radiodifusión y visión que también están omnipresentes en los pues en el aire no por donde nos desplazamos pues llega el podemos estar igual que desde estamos las ondas de radio y de televisión estamos las de teléfono móvil son misma tipología de ondas lo pasa que están a distinta frecuencia pero es es lo mismo mismo concepto que médicamente no es ingeniosa no tenemos ni idea pero lo que sí que sabemos los ingenieros porque médicamente no está demostrado no hay haría falta programas epidemiológicos de veinte treinta cuarenta cincuenta años de experiencia para tomar mediciones que podían contestar a esa complica la pregunta pero lo que sí que sabemos los ingenieros y eso no lo han puesto claro es que para mucha seguridad hay unos límites de la señal un cuatro campos en el campo electromagnético una serie de cuestiones que medimos y nosotros cada vez que medimos una antena de telefonía de esas dos días o cualquier emisor pues que emita señales de radio o televisión o móvil pues no estamos dentro unos márgenes y unos proyectos técnicos que hacemos pues es respetamos esos márgenes con una co con cien veces las cantidades admisibles con lo cual la seguridad es absoluta si ha habido un proyecto que ha medidos Antena

Voz 1322 30:13 con señor Medina y si por ejemplo nos encontramos en una ciudad haya cada vez más lugares como wifi usted cree que vamos a ciudades conectadas gratuitamente en pocos años digamos que sí sí sí que les hemos visto todos

Voz 0509 30:30 el día estaba implícito vida

Voz 1322 30:32 no

Voz 29 30:35 en diferentes formas de pagar las cosas

Voz 28 30:38 entonces cada vez vamos hacia estoy convencido hacia sistemas de emisión de tarifas planas y más con con mayores coberturas y el cinco G va a ser una revolución absoluta vamos hacia sistemas de recibidos en cuanto a emitir que nosotros a emitir pues se pagará de otra manera se pagará en lugar de unas tarifas da cuenta de fin de mes a pagar de otra manera a nivel de la ciudad inteligente que no sea otra manera a nivel de recibir pues acabaremos evolucionando desde los terminales móviles los smartphones actuales pues seguramente acabaremos con algún implante en algún sitio

Voz 1826 31:09 sí a veces en el se pagará de otra manera también se entiende que está implícito el ya lo estamos pagando de alguna forma que cuando llegamos ahora volvemos a la otra parte de la seguridad o no de el del wifi de cuando nos conectamos a una red de estas abiertas si estamos no estamos seguros porque dicen haber nadie da nada gratis en realidad ya lo está pagando porque es que tienen todos los datos todos tus datos estás desnudando te ante ante el este que tiene el wifi este que te te lo ha ofrecido gratis

Voz 28 31:38 claro nosotros ingenió siempre hablamos de dos cuestiones las infraestructuras y los servicios toda la conversación Antequera ha sido de infraestructuras Alain

Voz 30 31:45 el cobren o por

Voz 28 31:48 por ondas no ahora vienen los servicios ahora que compró que viaja por esas infraestructura por esas autopistas que señale dejan pues viajan servicios nos dan servicio de todo tipo y esos servicios y se comunica pues en el servicio muchas veces ya se va a incluir la comunicación eh cuando hagamos con compras de comercio electrónico cuando hagamos veamos la televisión con una determinada calidad cuando llegamos a través del móvil la datos unas cantidades a descargar películas o música etcétera pues cada vez está más implícito en el cambio de modelo del servicio Cusa vamos con las sistema con el el alquiler de la infraestructura con la cantidad de Megas a la velocidad de la descarga de lo que estemos descargando comprando

Voz 1826 32:31 José Javier Medina Muñoz ahora ya sí después de esta charla después de haberme dado aquí en el ratito de este del recreo yo creo que ya lo podemos hacer podemos imprimir la camiseta Lucía Taboada para que la luzcan en los chicos de la redada diciendo lo sé ya absolutamente todo sobre el wifi Javier muchísimas

Voz 28 32:49 muchas gracias me posición y estar tranquilo que esto del futuro

Voz 0509 32:54 estar tranquilos estar tranquilos

Voz 1490 32:58 las hay que hablar de eso eso otro día otro

Voz 0509 33:00 es un poquito más de tiempo Javier muchas gracias buenas tardes

Voz 31 33:08 hola

Voz 10 35:02 termina el año actuemos en consecuencia y mira yo tengo ahora mismo doscientos veinticinco megas lleno

Voz 1826 35:08 basura de antes hay que hay que vaciar que si algo no

Voz 0509 35:11 pensemos en referencia vital que a finales del mes de enero sufrió el protagonista de este vídeo

Voz 15 35:16 no no controlas lo difícil que como hace mucho tiempo que no pongo la cabeza

Voz 0509 35:29 no les pudo la presión las cámaras de la televisión a cuando lo porque por ahí

Voz 1490 36:43 Sánchez

Voz 1826 37:09 no somos aquí especialmente partidarios No somos muy amigos de hacernos eco de los rumores pero bueno ahí vamos a hacer una canción porque ya que estamos aquí en el ratito esto del recreo con soy Laporte con Lucía Taboada de la redada con Edgar Hita sí sí están sonando campanas hoy por cierto que tenemos cine porque llega Carlos Boyero como siempre después de las seis después del boletín informativo de las seis digo que suenan campanas llegan rumores y las redes sociales se hacen eco de de esos rumores Brad Pitt claro siempre utilizan el condicionan al este de podría haber encontrado que es como decir nada pero que apuntan a que quizá ha encontrado de nuevo el amor se les relaciona con la joven actriz Jennifer Lawrence pero no sé si es cierto vamos a hablar con el vamos a hablar directamente con el protagonista Brad Pitt buenas tardes

Voz 1322 37:57 buenas tardes bueno buenos días aquí en California qué tal buenos días para latín cuánto tiempo hacía que no lo vamos si pues tiempo desde la paella que iba fue tremenda

Voz 1050 38:10 la quema de El orujo ayer Bates bueno es igual madre mía madre mía los chip mes madre mía que si me echado novia que había de todo digo digo Roberto pero la gente es que hablan bueno claro es que estás hablando con la lo mejor el tío más guapo del cine

Voz 1826 38:23 posiblemente si yo era igual la peli que haga que

Voz 1050 38:26 Iceta cuál es esa de Nat cerdos y diamantes

Voz 1826 38:28 bueno que era la calle Nacho retorne sabes

Voz 1050 38:31 sí así con pinta de del del tren de la bruja hombre ahí de hicimos también pero aún así de guapo

Voz 1826 38:36 bueno ibas pero sí sin por ello y para ello guapo ella

Voz 1050 38:39 no me dice Jack pero como él Leyendas de pasión ninguno cuántas veces me han dicho eso ya lo de Leyendas de pasión pero bueno el caso es que que no es mentira me me dicen que ando buscando refriega con Jennifer Lawrence que sigue intercambiar fluidos con ella que no que estoy bien solo estoy bien sólo yo me separé y ahora estoy bien ya hace un tiempo que lo deje con Angelina que bueno pues me pudo la mala cabeza Rove ya lo dije la prensa te acuerdas no

Voz 1322 39:03 sé que yo no he ido yo no decía que no

Voz 1050 39:06 para mí una vez osea yo que igual me decía Angelina donde va Brad acuérdate trae el pan cuando vuelva pan pan dice llegaba que no sabía si estaba en California en Namibia o en o en el área descansar

Voz 27 39:17 el baile ya pasó ya pasó

Voz 1050 39:20 bien a fue mi culpa culpa operará bien fue mi culpa pero ojo que Angelina también tenía lo suyo supuso ahí con sus cosas noventa y seis Rato dieciséis iguanas vascos triste por el diecisiete Zagales también sí y no sé cuántas tortuga de Florida que bueno o un día se despistó y lo llevé a a la estación de Atocha y a las tortugas también hizo entonces que cada vez se dice lo yo con los chiquillos bien todo eso pega unos me enfadé nadie porque a veces dices estoy la gente se enfada pero me pasa que que se me olvida los nombres son diecisiete y me pasa como a mi abuela sabes que para darme dice yo con Michael Rubén Lucía alma Barker global y eso hice me va a los nombres nada que estoy soltero vale vale entonces no sí sí ningún ningún problema bueno se que tranquilidad

Voz 1826 40:08 a los de Scariolo habrá un abrazo adiós adiós adiós es la música de la fiesta la luz Hotels por supuesto pues venga dale estamos

Voz 15 40:28 de de de Celebration todavía si todavía

Voz 1490 40:31 ah bueno es un poco de Celebration más que nada porque esta canción se utilizaba en una película donde la niña lloraba muchísimo abriendo regalos el día de su cumpleaños y les facilitaban la fiesta pues y es que tengo una amiga de una amiga que no que sea yo Cristina amiga de un amigo pues que todos los años llora hay acaba devolviendo sus regalos

Voz 1826 40:52 eso está está museo dijo pero

Voz 1490 40:54 con el aciertan no aciertan regalos

Voz 1826 40:57 no te ha contado tu amiga bueno la amiga de sus amigas

Voz 1490 40:59 no nos confundamos yo no es un regalo pierdes Roberto regalos pierdes debajo de árbol

Voz 0509 41:05 con los términos técnicos tomate no me hace gracia porque es y como es milenio al puede decir mierda mierda está mal dicho

Voz 1490 41:12 millennials todo lo que acaben ER a Sito sí sí prueba lo prueba de verás cómo funciona el caso es que el amiga de mi amiga pues debajo del árbol la pobre chica pues se encuentra con unos cosas que que esta claro que todo el mundo sabe que nadie tiene que regalar eso ella pobre pues pues poniéndole mandarinas a los camellos mazapanes para los Reyes Magos y al día siguiente que

Voz 4 41:34 el Zafón el de pago de las

Voz 1826 41:36 eso es muy valenciano del paro

Voz 1490 41:37 el desfase Sisi el caso es que no estoy hablando sólo de bueno

Voz 0509 41:43 sean de pago no

Voz 1490 41:45 el base nueva sigo al aterrizar en el caso es que no estoy hablando sólo de pijamas de sartenes de corbatas también pues esa figurita para el salón que nadie querríamos una funda para el ordenador una litera a alguien le interesa lo más mínimo una cúbito era pregunto

Voz 1826 42:03 lo has puesto en guapo no me entiendes

Voz 1490 42:06 a la puedo perder pero no me digas compró bastante unos cuantos calcetines por ahí también hablamos y hablamos a es algo nueva pareja sí exacto exacto muy bien yo bueno ya te digo procuro que la gente me acierto un poco con los regalos pero esta amiga pues no la pobre pues no no tienen mucha suerte así que estos días pues me he puesto a pensar que hay gente muy responsable cuando regala hay gente maleducada

Voz 4 42:32 con según pues según qué regalos es como

Voz 1490 42:35 cómo casarse en agosto Roberto casarse invitarte quiere decir que la gente esté mal educados

Voz 1826 42:41 el casarse en agosto antes de casa SIVE militante invitarte

Voz 1490 42:43 claro por porque a mira yo aprovecho ahora mismo que me escucha España entera como vacaciones porque el calor por las dos porque

Voz 0509 42:49 por qué no yo no quiero que nadie me invita a su boda

Voz 1490 42:51 ah pues yo no me invitéis esos de ser un maleducado una boina nunca nunca nunca

Voz 1322 42:58 eso es gente borracha acabar a cuatro patas de borracho también

Voz 1490 43:02 por eso la multa una bueno es una Amur

Voz 4 43:05 no yo no porque le llaman invita

Voz 1490 43:07 tiene llamarle de entradas son entradas abordas el caso estamos

Voz 1826 43:11 participación tanto tiempo

Voz 1490 43:14 es como la lotería yo creo que hacer regalos inapropiados está al nivel de no recoger la caca de tu perro o no de Pilar del bigote cuando tienes una cita no está muy feo todo eso es todos los regalos inaceptables pues antiguamente era aún con el amigo invisible por ejemplo los regalos del todo a cien sabes en el el delantal este del hombre desnudo que cocinaba desnudo o el tanga que pica

Voz 1826 43:37 todavía se lleva eso

Voz 1490 43:38 antiguamente sí de obvia amiga la amiga de mi amiga Leonor desde sí sí

Voz 1826 43:43 sí sí de plástico

Voz 1490 43:45 sí me amigas que es muy Sertucha tiene muchas flores a mí nadie me regalará una esponja de verdad si en un amigo invisible no creo que gano no bueno sí dieron el sí bueno pasáis yo creo que que esto también pasa un poco con los suvenires de los viajes con los juegos de ropa de cama las pantuflas así que bueno después de este alegato vengo a hablar de regalos inapropiados todo lo que no se debe regalar cómo me siento generosa además voy a hablar de lo que sí se debe hablar

Voz 15 44:28 por ejemplo quién no debe regalarse

Voz 1490 44:30 pues por ejemplo a una pareja que acaba de tener un bebé vamos me atrevería yo a decir que nunca nunca bajo ningún concepto jamás nos regale un picardías no sé como que esa vía está muy cerrada está Close cancelada totalmente se acaban de ser padres había del regalo dice si esa esa desvía

Voz 0509 44:49 yo nunca es otro chico hicimos

Voz 1490 44:51 pero tampoco ahora a Roberto dice que tiene un no la pop chiquillos no no he picardías tampoco tampoco ver si yo creo que salido de maravilla yo creo que cuando una pareja acaba de ser padre sacaba en tener un bebé la cosa está un poco pachucho no hay fuerzas ni para ponerse bragas de cuello alto ya te digo yo que los encajes y los tangas de hilo no tienen cabida que si regalar entonces en pues por ejemplo una cajita de pastillas de cafeína no que te parece ese chute de energía que necesita una pareja para estar despierto más horas que un reloj ya no digo estar de buen humor tarde buen humor no se puede eso es otro cantar no todo no puedes tener si tienes un bebé No pidas también ser feliz yo creo que con estar despierto y responden a tus necesidades vitales básicas ya tiene bastante con respirar ya tienes bastante cuando acaba de ser padre

Voz 1826 45:39 no es un consuelo para algunos tiendas estado escuchando sí

Voz 15 45:43 que no debes regalar algo

Voz 1490 45:45 en que está opositar cuidado con

Voz 1826 45:47 no tengo ni idea los opositores son

Voz 1490 45:50 erial muy frágil no como una copita de cristal de Murano punto de romperse son blandito son una bomba que en cualquier momento te puede explotar en las manos los opositores estar en un momento crítico de sus vidas como los ciclistas como los taxistas digamos que oye pues así como muy felices no se les intuye algunos algunos hombre yo me he cruzado con pocos así como sonrientes me cruzo con pocos

Voz 0509 46:13 mala suerte tiene si yo te aconsejo que a mi técnica de falta de respeto a todo el mundo y luego dar abrazos

Voz 1490 46:18 maravillosa se dan un abrazo te dan otra cosa no pues yo creo que una persona que está opositado no legales nunca

Voz 17 46:28 una semana si total

Voz 1490 46:30 no va a ir a la cena de reyes no estará presente en esas fiestas navideñas sólo estudian no es persona o o como mucho si te sientes mal flexible que ya tiene uno pues otro uno más nuevo con

Voz 15 46:41 extra de motivación

Voz 1826 46:43 los taxistas ya con los pobres opositores también se han pillado los opositores quemas quemas

Voz 1490 46:48 que no debe regalarle a alguien que acaba de quedar soltero no y también vale aquí el picardías nos regale un picardías es acaba de quedar soltero pobre mio pues no a uno personal que se ha convertido en un mar de lágrimas andante no legales cualquier cosa que sea par porque es que en en las hamburguesas del Mercadona van sueltas toda van en pareja y claro vas a desgranar más a esa persona para llegar al pedido mínimo exacto lo mal que lo pasan los solteros sí sí sí porque es que sabes lo tenía

Voz 0509 47:13 bueno pues claro medida mínima es

Voz 1490 47:15 a sitios a domicilio a ver si lo baja un poquito totalmente totalmente sabes que no les regaló nada este tampoco no es nada saca su crucero para Els que tú sabes que una Abelló yo fui a un crucero passing

Voz 0509 47:27 dice eso juro o juego también con el yo creo que el regalo Mamma Mia perder ya que hablaba pero es verdad

Voz 1050 47:32 decenas pero no

Voz 1826 47:34 si pasa que tú fuiste a un crucero

Voz 1490 47:37 yo llevo a mi me me me lo me invitaron yo una persona no pero a trabajar quiero decir como como bueno valor a para a que fui a Nadal

Voz 1826 47:47 escucha no me ambos ocurrido

Voz 1490 47:49 en vida yo no sé si es que algo hice mal yo no sé si es que algo hizo mal pero me he aburrido acabe mira mareada

Voz 1826 47:54 Mediterráneo crucero por el Mediterráneo saliva a salir

Voz 1490 47:57 hemos de Barcelona y fuimos hasta Nápoles donde más paramos creo que en Ibiza bueno bueno me vino zarpó el amor Nozar por nada hija yo acabé mareada el barco me salía por las orejas había moqueta era como un barco de mil novecientos noventa y seis Alcántara José Luis Moreno

Voz 1826 48:13 entretenía al menos lo que hacía el resto de la gente no no no

Voz 1490 48:16 no espérate que tú que te piensas que era eso Eyes Wide Shut era un crucero que para Singers me has dicho sí sí pero bueno tampoco te pienses que aquello era eso

Voz 0509 48:25 no me Gomorra e ya ya ya es bastante contenido jugaron tras jugar perdona que te habíamos interrumpido y no bueno yo creo que en vez más con pero yo creo que los hubieran una clase hubiera en una barca o lo hicieron la hicieron el regalo el regalo más Mier desde El mundo qué son las cajitas esas que llaman de experiencias anhelo de la de la vida bonita

Voz 1826 48:44 pero eso es un chollo porque quiero decir es un chollo debe ser para la empresa que la reparte por qué habría que hacer un estudio estadístico sobre qué cantidad de ese piso regalos

Voz 0509 48:53 advierten cuánta se consume sí