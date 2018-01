La Ventana (03/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 cabinas eh

Voz 1050 00:10 son las seis las cinco en Canarias dos personas han fallecido en Deba Guipúzcoa después de ser arrastradas por una ola ampliamos información Radio San Sebastián Blanca Lara

Voz 3 00:18 dos personas han fallecido al ser arrastradas por una ola en el espigón de Deba según han confirmado fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco el suceso ha ocurrido en torno a las cinco menos cuarto cuando estas dos personas se encontraban en el Arenal hasta el lugar se han dirigido varias dotaciones de la Ertzaintza y bomberos para intentar rescatar a estas dos personas pero finalmente

Voz 1826 00:38 ambas han fallecido una tercera persona

Voz 3 00:41 saltar al agua para intentar rescatarla pero ha podido salir por sus propios medios según han explicado estas mismas fuentes

Voz 1050 00:47 Ciudadanos ha exigido al Partido Popular que expulse obliga a dimitir a su senadora que ha sido imputada por el Tribunal Supremo se trata de Belén Barreiro investigada por su supuesta participación en una de las ramas de la trama Púnica José Manuel Villegas ha recordado

Voz 1826 01:00 que esta condición forma parte de su pacto

Voz 1050 01:02 este dura con el PP Ana María Martínez

Voz 4 01:06 sin Villegas pide a Pilar Barreiro que disputa que deje su acta de una hora o que el PP tome medidas al respecto advierte de que de no ser así estaría incumpliendo su palabra en el acuerdo de investidura y futuros acuerdos sobre los presupuestos podrían verse afectados les usamos pedimos que no

Voz 6 01:40 las que está cerrado la de

Voz 5 01:43 en en que expulsarla del partido

Voz 4 01:47 respecto al aviso del Consejo de Europa España por corrupción lo ha definido como un tirón de orejas al Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 1050 01:55 Villegas también se ha pronunciado sobre las negociaciones para el nuevo Govern de Catalunya el secretario general de Ciudadanos asegura que van a hablar con los comunes pero no alberga grandes esperanzas de alcanzar un pacto con ellos en los mercados la bolsa española cierra en verde el Ibex ha subido casi cuatro décimas un cero con treinta y siete por ciento la emisión

Voz 0527 02:13 no si se sitúen diez mil ciento dieciséis puntos hoy ha estado en la banda baja entre los principales índices europeos Milano Londres sube un cero tres cero cuatro por ciento respectivamente París y Frankfurt bastante más un cero con nueve por cien en ambos casos ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está subiendo un cero dos por ciento aquí en el Ibex los valores más han subido hoy han sido Arcelormittal un dos con seis por ciento Técnicas Reunidas un dos con cinco de los que más han bajado Siemens Gamesa un cero con siete por ciento y Telefónica un cero con tres por ciento en otros mercados destaca el petróleo se paga hoy A67 con cinco dólares el barril de Brent en niveles de mayo de dos mil quince estabilidad de la prima de riesgo enciendo quince puntos básicos del euro dólar convincentes

Voz 1050 02:56 seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 matriz en Madrid el Gobierno regional asegura que respeta la decisión del juez imputado a toda la corporación municipal de Coslada por haber dado luz verde en la pasada legislatura la construcción de un centro comercial sobre un supuesto yacimiento prehistórico en la zona del calvario también está imputado el Partido Popular que está en la oposición porque según sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente el proyecto causó daños irreparables en esos restos históricos el portavoz Ángel Garrido sostiene que su partido el PP prefiere esperar a que termine el proceso judicial para hacer una valoración

Voz 0177 03:29 lo vamos a a primero a estoy exactamente qué es lo que qué es lo que se imputa después daremos una opinión bueno yo creo que a veces eh los jueces entienden que deben ser llamados a declarar bien como investigados bien como testigos todas las personas que participaron en un acto colectivo en un acto colegiado en este caso de de aprobación de determinado expediente y por tanto pues nosotros respetamos como siempre toda la las decisiones que toma la autoridad judicial

Voz 1915 03:53 el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a enviar a los vecinos de la capital colgado es para las puertas con el mensaje mi puerta está abierta por los Buenos Tratos una campaña para concienciar sobre concienciar sobre la importancia del entorno en la protección de las víctimas de violencia machista Celia Mayer ex delegada del Área de Políticas de Género y diversidad

Voz 7 04:09 insisto en muchas ocasiones el entorno es totalmente consciente de que se está produciendo una situación de maltrato o bien porque se la violencia se sigue considerando un problema del ámbito privado un problema doméstico o bien porque no se tienen las herramientas suficientes como para hacer frente a este tipo de problemas el entorno no denuncia no colabora o simplemente no hace nada

Voz 1915 04:27 a esta hora comienza el segundo de los paros previstos con eh por los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que cubren las rutas entre la capital y una veintena de municipios del sur de Madrid paros que se repetirán todos los martes miércoles y jueves hasta el quince de febrero para pedir que se recupere el poder tuvo perdido antes de los recortes que realizó el Consorcio de Transportes en el año dos mil trece en cuanto al tiempo día de sol y temperaturas más cálidas en toda la Comunidad hasta ahora tenemos trece grados en el centro de Madrid

es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:09 servicios informativos

Voz 11 06:02 la Ventana Roberto Salinas

seis y seis cinco y seis en Canarias

Voz 1626 07:10 hoy toca hablar de un señor que nos ponía los pelos de punta cuando lo oíamos nombramiento así el profe decía Cicerón que tu pensabas platino oratoria culinaria vamos a morir todos bien pues aquel pico de oro llamado en realidad Marcus Tulio que quiero nació el tres de enero del año ciento seis antes de nuestra era y aquel día nadie imaginó que el pequeña hijo Quique pero acabaría siendo filósofo poeta escritor jurista político con gran orador romano así que intentemos encontrara algo entretenido en su vida para perdonarle hoy que nos anestesiar a nuestras neuronas adolescentes de entonces

Voz 11 07:49 que un solo bono oro cura sin pondré bien le vi varios Thelma y entre esos personajes dijeron

Voz 1626 08:05 fue aquel que no paró hasta acabar con su enemigo político Caterina al que dedicó cuatro arengas demoledoras en el senado romano

Voz 8 08:13 no

Voz 1626 08:13 el primero de los discursos el famoso el que caía siempre en el examen era el que empezaba diciendo

Voz 1869 08:19 tú a un tándem a Butelle Katelynas

Voz 1626 08:21 que atracó esta cuando abusa las Katelynas de nuestra paciencia es una frase de eterna vigencia sustituyan el nombre de Catalina por el del político al que tengan atravesado exiguas y hablando de corrupción Cicerón resumió de forma genial la actividad del perfecto corrupto durante sus tres primeros años en el cargo de cualquier provincia romana pongamos por ejemplo Hispania dijo Cicero que el primer año de vida emplearlo el corrupto en robar lo suficiente para saldar las deudas contraídas para conseguir el cargo en cuestión el segundo año había que aprovecharlo para enriquecerse porque en el tercero había que emplearse sobornar a los tribunales que te libraría de la causa de corrupción

Voz 16 09:59 así acababa los oradores boca chanclas

Voz 11 10:14 va juegan con cosas que no tiren repuesto de los goles

Voz 1826 10:23 bueno hay que ver qué qué día más oportuno para que suene esta precisamente de Serra cat cuando porfía por ver quién la tiene más grande las seis y diez es el momento de abrirse a otras películas vamos a la cartelera

Voz 10 10:41 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine un Ice

Voz 0324 10:46 el amor muy bonita

Voz 17 10:48 bueno no voy a contar que que fin al tiene que dice lo que piensa para bien me parece pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una lata la obra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad Carlos Boyero

Voz 1826 11:23 ir abre esta Carlos

Voz 17 11:26 qué tal buenas tardes cómo esté ahí y feliz año igualmente me quedo con una duda porque te pide algo quién la tenía más bueno es

Voz 1826 11:36 sí sí es que pasa

Voz 17 11:37 bueno lo lo último de lo último detrás

Voz 1826 11:41 su amigo coreano nombre que ahora

Voz 17 11:43 hasta ahora juegan a ver qué es la tiene más grande los genético

Voz 1826 11:49 es posible que se pueda hacer esa lectura pero en realidad están hablando de el pulsador atómico del botón atómico sigue Donald dicen mucho más grande en esos términos ya ya estamos aquí

Voz 17 11:59 es términos una broma o no no no no no no es ninguna broma ese es lo último de hoy ya ya ya lo último que que que tu tía por ahí presidente de queda un poco sobrecogido

Voz 0324 12:12 eh

Voz 1826 12:13 te escucho es exactamente se fue profético Serrat cuando porque esto yo creo que debe ser de mil novecientos ochenta y tres o algo así el el tema este que escuchábamos hay decorando

Voz 0324 12:26 acomodando la historia de Pelé

Voz 1826 12:28 habla también que nos traía Nieves Concostrina como como cada día oye que que estuve viendo el otro día la última de Woody Allen me acordé mucho allí

Voz 17 12:36 de qué te pareció hablamos aquí de sí

Voz 1826 12:38 sí por eso por eso hombre como ya me había puesto en antecedentes la verdad es que tuve miedo en la primera parte de la película tuve miedo a que te hubieras quedado corto incluso y que hubiera sido generoso

Voz 17 12:49 después ya vi que se ajustado bastante

Voz 1826 12:51 pese a tu quite bueno por resumir tú dijiste aquí que no estuvo Woody Allen preferido

Voz 17 12:56 la sino que te gusta más el el de la

Voz 1826 12:58 comedia alocada entendernos

Voz 17 13:01 a veces comedida o la comedia

Voz 0324 13:04 triste amarga que tengan también tiene tiene mucho de eso Woody Allen pero éstas que tenía la sensación ya te conté de que estaba viendo teatro no cine aunque fuera el el parque de Connie aislante eh todo está planteado como como una obra de teatro incluso la la iluminación de Vittorio esto ahora no y los actores a mí los tíos no me no me gustan el Justin Timberlake y yo me Belushi histórico y la chica joven tampoco me hace demasiada gracia a Kate Winslet Si Kate Winslet que es tan buena señora Se salva ella sola este este tipo de papeles e desgarrados Si los borda no pero yo preferiría que Woody Allen que no le deben de que

Voz 17 13:59 la muchas películas ojalá vivas cosa que también que va últimamente a película por año ha terminado ya de Roda dar otra y ahí años que rueda

Voz 0324 14:08 a dos incluso pero así es muy difícil no si el yo me imagino que que es alguien que se siente vivo exclusivamente trabajando no iraquí y que se impone desde hace infinitos años pues esto lo ha hecho toda su carrera herrumbre rodar una o dos y cuando no rueda pues está tocando el clarinete con con su orquesta no que él ha comentado alguna vez que si es tan prolífico que lo hace por eso dejar muy bien situada económicamente

Voz 17 14:47 a a su familia cuando el cuando el la Palme que ya no debe haber ninguna duda

Voz 1826 14:52 de que eso es así aunque no hiciera

Voz 17 14:55 es una película me imagino que

Voz 0324 14:57 eh eh pues estando solo allí en su casa en Manhattan que sus años que deben de tener ya como ochenta y cinco años no que el el trabajo es es el motor de su vida no es maravilloso que que que siga teniendo una mente tan tan lucida no que sea

Voz 1826 15:21 imaginativos y porque todo esto hay que hay que también ponerlo en su justa medida hay que relativizar lo cuando estamos hablando de lo que comentaba aquí Boyero sobre esta película de Woody Allen desde las peores de Allen tampoco oí un poquito más a tener otro aire

Voz 0324 15:40 yo tuve no si te lo conté que normalmente las películas sales concierto posó y la vi con unos amigos Si nos fuimos a comer y descubrimos que no comentábamos ni una palabra de de la película cuando lo normal y más después de una de Woody Allen es que es cesa hablando todo el rato de ella de personajes gas situaciones yo se me ha olvidado ya fíjate la la había hace tres semanas pero bueno hay gente que le gusta mucho y en en cualquier caso te quiero decir es es es Woody Allen excesos

Voz 1826 16:18 venga pues vamos a a la cartelera esta semana vamos a por otro Van der en este caso Wilders track el Museo de las maravillas es una historia protagonizada por niños y que está firmada por el director por ejemplo de Carol por Todd Haynes versión original

Voz 18 16:46 no han hecho en los chavales

Voz 1826 16:50 que es la que seguro que ha visto Boyero también doblada

Voz 18 16:55 pero no otro dicha Pajín cuando sea el momento nunca es el momento y Carlos ya escribió

Voz 1826 17:03 del país desde desde Cannes confieso que durante los tres cuartos de hora iniciales me sentí bastante perdido no sabía bien de qué iba la movida aussie me atrapan esos viajes infantiles posteriormente percibí la magia que pretende imprimir el el director que qué qué te ha parecido porque ante este era un director que te resultaba recuerdo cursi amanerado dulzón todo eso es un elemento

Voz 17 17:26 Tour de de culto e muy celebrado por la por la crítica yo no no había conectado nunca con él

Voz 0324 17:38 a ti tienen películas celebérrima como Lejos del cielo no inaugurar que ya que hizo sobre Bob Dylan que iban apareciendo diversos personajes que era era Dylan a lo largo de su vida sin embargo vi una película suya que me ha me dejó conmocionado que me pareció preciosa que es caro el que era la la adaptación de la primera novela de Patricia Highsmith contaba una historia de amor entre una entre una señora casada con un millonario y una una dependienta estaba contado con con con una profundidad con una elegancia con con una delicadeza de Carol me me pareció fantasma el Estado mañana he vuelto he vuelto a ver si esta película y sigo pensando lo mismo que en Cannes que que que me cuesta bastante entrar en en la historia tiene el final me parece vamos la parte final me parece muy bonita y ahí va va se entendía dado muchas cosas no habla pues eso habla de niños no en en diversas épocas niños que que huyen de de su casa no buscando

Voz 17 18:58 buscando al padre buscando a la a la madre

Voz 0324 19:01 esto sucede en mil novecientos veintisiete mil novecientos setenta y tres uno y esa parte los periodos en Nueva York persiguiendo su sueño encontrar a a los rojos Vitor es es es estar rodado con una sensibilidad especial que la tienes te tío todo Haynes y hacia el final aparece Julianne Moore que es una de mis Perifé favoritas y una de las actrices favoritas de todo género que ha hecho pues casi todas sus películas con ella como cuatro cinco y es y es bonita la el retrato de de estas personas sordas no con la la tremenda limitación que te imponen eso no para comunicarte con los demás son la soledad a la que te fue

Voz 19 19:59 no pero aún repito

Voz 0324 20:02 a mí me cuesta me cuesta entrar no fue una impresión de estas

Voz 17 20:08 ya cuando las veo las películas en los festivales

Voz 0324 20:11 que las condiciones pues te puede te pueden alterar un poco el juicio

Voz 1826 20:17 de una película difícil porque tú tuviste recuerdas La invención de Hugo de la salvarse si se lo digo porque ésta la devolución de las maravillas estaba basada también en una novela del mismo autor de deuda tiene algo propio así más pues sí mismo

Voz 0324 20:36 tiene un aire una

Voz 20 20:38 es París pero es sobre todo la obsesión por la obsesión por los niños no por por este mundo tan tan complejo no y por sus miedos y por sus deseos y Poor

Voz 0324 20:54 pero curiosamente La invención de Hugo fíjate que la la primera vez que que la vi me me quedé un poco desconcertado y ahora a la pongo con frecuencia en mi casa y me parece una película muy bonita tú sabes a saque Nos son las cosas de éstas que pasan con con el fin

Voz 17 21:14 a alguien que más que está ahí sí es es

Voz 0324 21:16 está bien y también al revés que es

Voz 17 21:20 te pilla en un buen momento

Voz 0324 21:23 algo que tienes tú seas malo vuelve Saberi espero que me pasaba a mí aquel día te ponían las ganas de que me gustara no

Voz 1826 21:30 nos tenemos que empeñar los en que tenga que ser así

Voz 17 21:33 es una relación que lo una obra de arte con una película

Voz 1826 21:36 pese a que sea siempre la misma pero vamos hay otra

Voz 17 21:39 las otras películas Roberto hoy otras novelas

Voz 0324 21:44 músicas que que ya puedes ver las cien veces que no te van a decepcionar nunca aunque las cepas de memoria yo por lo menos con esas juegas sobre seguro

Voz 1826 21:56 Se Matt Damon tiene actualmente dos películas en cartelera en los cines estuvimos hablando aquí largo y tendido en su momento de su voz Rincón también tiene una vida lograda

Voz 21 22:09 sí

Voz 17 22:17 el original

Voz 10 22:20 a mí ese Karanka

Voz 17 22:24 sabes nos familiarizados también con algo

Voz 22 22:32 no tenía pinta de ser de los que se hacen pequeños Huarte quitó montón depresión estás cambiando el modo la chorrada de salvar el planeta te reduces para salvar de de mismo vivimos como reyes tenemos mejores casas restaurantes David pastelería favorita hay tres El ocio y a sus cincuenta y dos

Voz 1826 22:50 esto es otra vez la fábula del hombre menguante porque el protagonista es un hombre ya denunciamos aquí que decide reducir su tamaño para tener

Voz 17 22:56 era el abundancia todo lo que necesita en la vida que es ese punto de partida en el punto de partida a mí me parece Z

Voz 0324 23:05 tan original y tan bastante impresionante osea es un mundo eh superpoblado y tal se le ofrece a a la gente la posibilidad de ser ricos si en vez de medir uno ochenta pues te reduces a diez centímetros con lo cual el adiós

Voz 1826 23:27 no no sólo diez centímetros sino que tú miles diez

Voz 0324 23:29 sí mide diez centímetros no y entonces pues imagínate vives en comunidades donde rodeado de de tus semejantes no hay el el arranque que ya te digo es econó

Voz 17 23:44 o mentes es es formidable y par

Voz 0324 23:47 en teme mente todo es de color de rosa para la para la gente pequeñita no empieza con para ITA ese nuevo mundo te lo tienes que pensar tienes que convencer entre otras cosas a tu señora de que porque sino no puede ser

Voz 17 24:03 dar allí un poco perdido también se puede ligar pero vamos si te vas con tu mujer y con tu gente más joven de la de que luego es muy original que además trata abre el debate sobre tantas cosas que estaban

Voz 1826 24:15 hay en el mundo de este el cambio climático la falta de la falta de elementos de materia prima para para todos ahí uno se reduce y entonces como los bienes continúan teniendo el mismo tamaño pues

Voz 17 24:27 sí no no no no son en abundancia para tu vida

Voz 0324 24:30 ahora es muchísimo muchísimo más cómoda no la historia es que te y encima viven como una comunidad de fraternal todos los no enanos súper vamos tú has diminuto casitas diminutas no es de seis euros mejores el el punto el punto de partida que el que el desarrollo el desarrollo yo veo cosas eh reiterativa las si tiene tiene algo muy muy meritorio y es que Matt Damon que bueno que subsanen como muy aquí aparece absolutamente desvalido y no porque haya reducido su cuerpo a los diez centímetros sino a Efe pues feo

Voz 23 25:24 eh cómo lo cual

Voz 0324 25:26 tiene tiene mucho mérito en en estrellas que se tiene concretamente una historia de amor con con una señora oriental que es como una especie de ángel franciscano pero con que en vez de una mano tiene tiene un muñón te quiere decirnos guapa no entre este dices bueno Hollywood el director Alexander Payne fue que suman un director americano que a mi me gusta mucho es el director de propósito de Smith soy de Nebraska no sé si las has visto un tío muy muy personal y Mugello

Voz 1826 26:04 los descendientes también el de los Andes

Voz 0324 26:06 el lunes si entre Entre copas que es una delicia de de película en a mis es un tío que me interesa mucho y aquí ya te digo durante un rato estoy fascinado pero luego tiene tiene un tiene un un bajón ya pero sí me parece sigue siendo un un guionista muy original se le ocurren cosas muy personales Alexander Alexander

Voz 1826 26:37 sí como decíamos este punto de partida no se encontraría entre los lugares comunes bueno esa es una de las películas tiene una modesta nominación a los Globos de Oro estamos ante el fin de semana se entregan ya la madrugada del próximo domingo al lunes por cierto aquí en la SER programa especial de La Script con motivo de esa ceremonia de la entrega de los Globos de Oro decíamos que está de Matt Dave o con Matt Damon una vida a lo grande tiene una

Voz 17 27:02 nominación sólo a los Globos de Oro una modesta nominación a mejor actriz de reparto a Hong chao

Voz 1826 27:08 y ya tiene la sí sí sí sí la actriz da Oriental esta está muy bien

Voz 0324 27:16 y me encanta repito que haya una historia de amor entre americano nos tiene acostumbrados a que todos son muy guapos y muy felices y muy atractivos y muy sólidos y aquí esta historia de amor es bastante convincente porque

Voz 16 27:31 no no son eso no lo cual

Voz 0324 27:34 es afrontar una carga también de cara a la taquilla lo que dice es han calculado mal o ha calculado bien Alexander Payne que quiere contar la historia que el que dejó pronto

Voz 11 27:46 eh

Voz 1826 27:54 esto que escuchamos ya pertenece a la banda sonora de El siguiente de estreno de la siguiente película bueno desde el pasado viernes ya se puede hacer es una película dirigida producida interpretada por James Franco una comedia una comedia que va sobre el rodaje de la peor película de la historia del cine hablando de las nominaciones a los Globos de Oro es candidata a mejor película comedia y actor de comedia James Franco que qué te parece esta va sobre rodaje de la peor película

Voz 0324 28:22 a mí me parece un desastre a mí no me hace ni puta gracia dicen que es gracioso y Szeemann Si es lo más destrozos y lo más original pero yo no no no le pillo no le pidió la gracia en San Sebastián y es que creo que ni siquiera sonreír en un plano James Franco es un actor que a mí no me no me gustan esos que les tengo especial manía que pagaría por no verlos pero ahora se ha propuesto también ser de todos sea guionista director y diciendo por ahí que puede ser el gran director de del futuro con lo cual yo me echo a temblar no no te gusta ninguna de sus sonoras entre con un argumento algo parecido eh Tim Burton hizo una de las mejores películas de la historia el fin para Amy que es Bud la viste que era sobre el peor director que ha existido en toda la historia al cine o al menos ése fue el título que le dieron los críticos que la protagonizaba Johnny Deep y aquello era el pues el rodaje de de un desastre una película surrealista este tío que le qué le gustaba disfrazarse de mujer que iba en compañía una banda de bricks pero aquella película era un prodigio de ternura de humor de romanticismo contaba la su amistad Centre entre entre Booth Bela Lugosi que fue el hombre el hombre encarnó habrá Acula Iker Ava ah pues muy solito era era era viejo nadie se acordaba del y entonces se Bud lo rescata para que protagonice esa película demencial yo recuerdo Good con con absoluta admiración y amor y es que en esta es inevitable que que en visas el desastre is este que piense en la en la otra

Voz 17 30:25 y es que aquí ya te digo los

Voz 0324 30:27 personajes el rodaje de esa película Antón saque al parecer tienen un éxito enorme en las sesiones golf así que todo el mundo se parte de risa con ella porque no pueden dar crédito a la a lo que es ya lo mala que es a esta no no lo encuentro la gracia por ningún lado ya lo dicen que que es que

Voz 17 30:49 la Bombay que te lo pasas muy bien cosa que te cito

Voz 1826 30:53 pero para demostrar que no ha cambiado nada desde San Sebastián a hoy sí porque en aquel momento las situaciones y los personajes que describe cansina mente James Franco no tienen ni pizca de gracia representan la Poti leo textualmente la apoteosis de la idiotez histriónica insustancial monótona hilera y eso que veo por aquí hay apariciones estelares

Voz 17 31:13 como la de Bryan Cranston el cual sobre qué impacto o Sharon Stone pero no se acuerdan de pillarse me entiende lo que escribí yo yo creo que en España o en España

Voz 0324 31:25 pues bien que yo no antiguos entendería

Voz 17 31:27 la bien perfilada de no no pero que

Voz 0324 31:30 repito que que bueno que que ha tenido como mucho éxito entre la crítica y eso que dicen que es divertidísima saque

Voz 8 31:40 pues que juegue cada uno

Voz 15 31:53 hola a todo eso

Voz 24 31:56 el gol adecuada y hoy para para cerrar

Voz 17 32:00 somos nosotros los que regalamos a Carlos Boyero la música porque este sábado seis de enero día de Reyes cumple reconoces sentada cumple ochenta años que me que es esta yo sé que no es tu canción preferida esta no cuál sería mi canción favorita es de Celentano es una que cantan juntos mina Celentano que se llama a pues ley que es como de las canciones de mi vida nunca me cansa que esto es la magia de la radio la tengo también por aquí si te referías a esta no

Voz 22 32:43 los usuarios me va subiendo una cosa por allí por la garganta sus un poco los ojos cuando escucho a y me Celentano hablar de una

Voz 17 32:53 la canción pues con unas sabiduría vital sobre pues está cosa llamada llamada vida con lo con lo bueno y lo malo y apuesta León

Voz 22 33:04 sin busquen esta canción porque es preciosa ha ido pero que la puede poner

Voz 17 33:08 Pedro

Voz 25 33:11 no entiendo que se trata siempre de tal dentro sería

Voz 17 33:19 por un breve sorbo una dosis de esta preciosa canción a cual sale con Adriano Celentano y combinar Carlos hasta la próxima semana un placer disfrutar como feliz años lo que dice los días es difícil lo que era por supuesto que te vaya muy bien

Voz 38 36:57 Martí gallego qué tal escáneres sea hombre que luego Caser tercera contó estudiar

Voz 10 37:02 señor Gallego Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER

Voz 15 37:14 nuevos tiempos

Voz 10 37:16 vamos a escuchar

Voz 15 37:18 el Katrina

Voz 29 37:23 sí

Voz 43 39:10 la tasa de los

Voz 0324 39:12 Santiago

Voz 43 39:14 la perra y honesto

Voz 44 39:17 el Consejo Ejecutivo capaces de hundir el coso Caja Ahorros componen pues las torres ahora que está jugando tres siglos a Gárate Wall Street bueno mañana se abre el Thiago qué tal buenas tardes

Voz 17 39:31 el buen año año buen año va a serlo lo deseamos pero digo va a serlo eso ya es más difícil no quieres hablamos un poco antes hablamos hablamos porque la economía desde luego esto relativo porque él

Voz 1826 39:44 estar bien o mal es un depende en toda regla depende por ejemplo de que informes consulten a quién se lo preguntes a final de año el Instituto DYM en España hizo pública la encuesta sobre la confianza de los españoles en la economía el titular era que sólo el diecinueve por ciento confía en una mejoría de Soldado que se parece mucho a los años más duros de la crisis desde luego pero en el año aquí en la SER lo comenzamos eso ya es una tradición con la entrevista al ministro de Economía Luis de Guindos que aseguró que en tres años podríamos recuperar el nivel de empleo anterior a la crisis y que la economía seguirá creciendo lo suficiente como para mejorar los salarios

Voz 45 40:24 el año dos mil dieciocho yo creo que estaremos alrededor de medio millón de puestos de trabajo en términos de Encuesta de Población Activa de paz y llevamos ya tres años y el año dieciocho estoy convencido que va a ser el cuarto año de recuperación intensa decir en torno al tres por ciento y por lo tanto eso se tendrá que coger la negociación salarial a negociación entre empresarios y trabajado

Voz 1826 40:43 pues hoy mismo hemos tenido los datos generales de de lo que fue el pasado año del último mes depende depende todo depende pero tú cómo lo ves Santiago bueno a ver yo

Voz 1869 40:55 en la la entrevista del del señor Luis de Guindos yo yo no la hoy en directo lo he leído en en en la web de La Ser que pública es todo el el el texto completo gustan esas prefiero leerlas más que oírlas para para ir hizo un midiendo bien las palabras se a mí me sorprendió o me me sorprendió mucho que una persona como el señor ministro de Economía que sabe de economía no como otros ministros Economía que hemos tenido que sabía muy poco el el sabe de economía y se quedara en definiciones tan grosera sin entrar en detalle como por ejemplo yo que sé creación de empleo buen año no que creación de empleo teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el noventa por ciento de lo los contratos que se han hecho son temporales que claro es lo que hemos hablado otras veces Roberto sea que sea que se entiende cuando decimos algo osea un un buen año teniendo en cuenta que tres coma tres millones de trabajadores están cobrando menos del salario mínimo esto ha sido un buen año o bien crecimiento crecimiento que solamente y creativa aumenta únicamente es eso no no es por ejemplo que los pensionistas van a perder este año este año van a perder noventa y cero coma noventa puntos de poder adquisitivo teniendo en cuenta la inflación prevista caro entonces o sea es decir porque insisto es el ser mismo de Economía no es solamente un político lo es evidentemente

Voz 1826 42:31 pero pero lo que te ha sorprendido es que en una entrevista como esta se viera Luis de Guindos más político que quiere una misa

Voz 1869 42:39 no si a también con consignas políticas

Voz 1826 42:41 que con lecturas positivas algo más profundas económica

Voz 1869 42:44 es es decir es decir si el objetivo solamente que reducir la estadística de de desempleo pues genial pues bueno nos quedamos ahí sea pues vale pues nada que discutir pero pero claro perdón pero claro cuando cuando ves que el el cuarenta por ciento de los jóvenes están en riesgo

Voz 0324 43:02 a risa

Voz 1869 43:03 cuando bis cuando les estadísticas contrastadas que el veinticinco por ciento de los contratos duran menos de una semana

Voz 1826 43:11 no

Voz 1869 43:12 claro dices bueno a ver de qué hablamos no sea sea por eso es muy matizar mucho cuando se dice algo cuando se define algo sin

Voz 1826 43:22 claro vamos a matizar porque nos ha propuesto Santiago Niño completar la frase de bueno si todo va bien por qué

Voz 17 43:29 por ejemplo porque España pierde ha perdido algo

Voz 1826 43:32 más de ocho millones de horas trabajadas en cinco años a pesar de la creación de empleo

Voz 17 43:36 claro si lo contamos ahí

Voz 1826 43:38 por hasta ocho coma dos millones de horas trabajadas muchísimo

Voz 1869 43:41 sí sí esto esto es muy curioso porque he visto yo yo creo yo personalmente yo hay noticias Roberto que yo creo que tenía que ser independientemente del color o de la ideología del periódico tendría que ser noticia de primera plana y esto esta noticia no ha sido noticia de primera plana de ningún periódico perder ocho coma dos millones de trabajo esto es gravísimo porque fíjate que esto se une Roberto a que hay más personas trabajando que quiere decir que hay más personas trabajando que trabajan menos horas cada persona entonces esto afecta evidentemente a la generación de producto interior bruto afecte a la productividad evidentemente afecte a la remuneración afecte a las a las cotizaciones sociales afecte a los ingresos de la serbia social osea estas una noticia gravísima vamos vuelva volvemos al inicio de la de de del programa no es decir que que el señor ministro de Economía aquí ha sido un buen año cuanto se han dejado de trabajar más de ocho

Voz 0324 44:40 yo en eso ese es trabajo

Voz 1869 44:42 bueno no sé qué que esto esto yo creo que merece una explicación

Voz 1826 44:46 seguimos completando la frase seguimos poniéndole peros o porque es porque si todo va bien porque las grandes marcas adelanta rebajas para compensar el

Voz 17 44:54 frenazo del comercio

Voz 1869 44:56 en ese es otro tema etcétera otro tema se en España hemos pasado de una economía y muy regulada Hinault entró a valorar Roberto sí ha estado bien no no que éste muy regulada en lo no entro a valorar esto pero muy regulada en cuanto a cuando tendrían que empezar las rebajas cuando acababan tal etcétera etcétera a una a una situación en la que prácticamente a ver pole comillas si cada uno hace lo que dé la gana no no es verdad ahí pero entonces entonces hemos pasado insisto una a una situación en la que no está bien definido nada se está bueno es todo interpretable el precio

Voz 1826 45:34 ahí hay expuesto actúe el el acento ahí está el quid de la cuestión en que todo es interpretable esa regulación no era tan estricta y después se han ido buscando como resquicios a lo que podría tener esa regulación

Voz 1869 45:46 pero pero claro estas rebajas osea si si si leemos en la letra pequeña de de las noticias que ahora estas rebajas o sea si se están planteando descuentos en algunos casos tirar al setenta por ciento Roberto entonces claro Si una Si Si alguien yo voy a comprar algo o sea un día X y me cuesta a cien e ir al al día siguiente y me gusta treinta claro partiendo de la base de que nadie pierde nadie vende para perder claro mi pregunta es cuál es el margen que tiene esa empresa S ese comercio esa cadena esa web que permite ganar un a un precio con un descuento del sesenta por ciento ya entre claro esto te hace pensar

Voz 1826 46:36 una más si todo va bien porque ya tenemos la primera provincia española con más pensionistas que que ocupados en la provincia de Ourense esto esto es

Voz 1869 46:45 esto no es una una anécdota no está

Voz 1826 46:48 es algo más esto esto Roberto

Voz 1869 46:50 volvemos otra vez se ha se ha sido un buen año Si España va también como pasa esto esto esto Roberto es una de las peores cosas que podía que puede suceder sea Se dice que lo ideal lo lo ideal lo ideal es que haya tres ocupados por pensionista esto esto es lo ideal en España no estábamos estamos en dos Hidalgo se feria hizo un estudio hace unos años que apuntaba que en dos mil cincuenta podíamos estar en uno coma cuatro uno coma cinco lo cual es evidentemente terrorífico para ver con perspectiva

Voz 1826 47:20 positiva el dos por uno

Voz 1869 47:23 pero pero pero es que lo que está pasando en Ourense actualmente es que hay menos de uno ocupado por pensionista sea yo leí me parece que aquí lo hemos comentado y en Asturias un hace hace unos meses me parece que lo comentamos aquí las dos en comarcas con una renta per capita más alta son la cuenta del Nalón la cuenta del Caudal que son zonas mineras y lo que es evidente ante obtienen esta renta debido a los jubilados de las Minas el carbón sea una situación en la cual el número de pensionistas ya no ya no supera sino que se acerca al número de ocupados es terrorífico porque no solamente implica un envejecimiento de la población etc etc sino implica además que no hay en esa provincia suficiente creación de económica actividad económica para generar ocupación o para atraer ocupación y esto realmente bueno en el el el que la evolución de esta situación sin Ourense y en otras las porque hay dos regiones que se acercan eh

Voz 1826 48:31 sí sí sí pero ahí es donde ya sea donde ya se ha superado e donde sea cruzado

Voz 1869 48:37 con el el el la evolución de esto sino cambia es un despoblamiento una desertización despoblamiento absolutos

Voz 1826 48:45 buenos menos mal menos mal afortunadamente aquí tenemos la buena la sana costumbre de de pararnos de frenar de respirar de bueno tener en cuenta a la consideración de los datos de la macroeconomía pero irnos e irnos con los pies sobre el suelo sobre las historias del día a día de aquello que el término éste que la crisis enarboló como bandera que es el de emprendedor y que nosotros todavía continuamos ahí con con ese término como referente porque cada vez son más los que deciden abandonar las grandes marcas pasarse al mercado ecológico ahí va la la vía a la Historia que hoy les queremos contar lo vemos esa tendencia lo vimos en los alimentos en la comida también en otro tipo de productos como los cosméticos esta semana en esta sección dedicada al los emprendedor les vamos a conocer la historia de dos socias a las que bueno momento les va muy bien gracias a esa apuesta por lo natural que López qué tal muy buenas

Voz 46 49:37 es hola buenas tardes Koke lo Prince es una de esas socias una de las dos

Voz 1826 49:42 las cofundadora de aroma aquí no

Voz 46 49:45 sí aroma aquí aquí a que os dedicáis que hacéis

Voz 37 49:48 pues mira el el nombre hace poquito referencia eso hacemos kit de Joseph para hacerte tú mismo en base a en ingredientes naturales de ahí la parte de aroma todos son productos extraídos de plantas lo que siempre que podemos ir bueno yo digamos la la idea de facilitar lo mismo que mencionabas de la de la alimentación que la gente vaya entendiendo también a los beneficios de de hacer lo mismo la cosmética de tomar conciencia cuáles son los productos que te pones en la piel en el cabello como entrada también de de otros ingredientes que pueden ser tóxicos no y un poco es la no está nuestra línea es esa

Voz 1826 50:36 porque tomar conciencia vosotras de que de que campos de que ámbitos procedía ya habíais tomado conciencia de eso

Voz 37 50:43 sí bueno yo doy clases de yoga desde hace muchos años y bueno está muy ligado el yoga la la novela la ciencia de la India no de que es muy natural bueno parten incluso el concepto de que no te pongas en la piel algo que no ingirieron avanzó Maras no pudieras comer IMI social Laura ellas bióloga y entonces bueno pues a unamos un poco nuestro de las inquietudes ahí bueno tanto la parte más técnica como es aparte bueno más cuidarse que ser consciente de que tú eres un poco dueño de tu salud igualarlo o a la práctica ahí sobre todo de difundirlo

Voz 46 51:30 sí sí claro lo de momento cuáles son los canales de distribución esto es sólo online a través de la web

Voz 37 51:36 sí es on line o bueno o presencial no sabe hacemos talleres e intentamos que bueno pues se presentar el producto de forma directa también para animar porque hay veces que la gente se alarman a la cabeza hoy que complicado yo no voy a poder hacer esto no y para que vean lo sencillo que puede ser crear un producto que te además de muy buena calidad sí pero sobre todo nuestra mayor distribución son las

Voz 1826 52:03 sí más o menos con lo que ya nos has contado uno es fácil que pueda llegar a deducir el tipo de de cliente potencial al que al que Weiss dirigidos no estamos hablando de un tipo de consumidor no sé si más consumidora femenino por lo que nos decías interesada is sobre todo concienciada con el consumo inteligente también no

Voz 37 52:22 claro claro es si es la mayor parte son mujeres porque bueno dentro de la cosmética pues en general cosmética hablando en general

Voz 46 52:30 a mí entonces grupo de geles Cosme

Voz 37 52:33 Tica diaria no cotidiana igual no somos las principales compradoras no la verdad es que además es somos más bueno más curiosas de de buscar diferentes de productos no pero sí que vamos notando que este enfoque que es un poco más de química porque incluimos las probetas digamos los la cucharita de medición etcétera también atrae a un público masculino o no porque es una forma también bueno pues crear un laboratorio en tu cocina

Voz 46 53:07 sí que puedas hacer sus propios productos no oyentes sí que sí que notamos que hay que poquito a poco pero también se se en interés seguro que si Santiago qué te parece que te parece el proyecto

Voz 1869 53:18 bueno yo estamos de nuevo ante un caso de un caso de nicho de mercado yo supongo Koke que producto equivalente el vuestro precio no será bajo

Voz 37 53:35 claro intentamos es mantener de bueno un unos precios razonables y muy bajos es muy difícil porque cuando buscas materia prima que sea de calidad que sea ecológica que tenga bueno pues todos registros pues ya no va a ser no va a ser barata y también es barata fuera que sea a un precio muy muy bajo no que dichos también bueno un poco engaño muchas veces no porque para conseguir un producto muy muy baratos como cualquier otro producto non textil lo unos zapatos y y algo algo hay gente para para que tenga ese precio tan bajo no en alguno bienes el proceso de fabricación no es la calidad para porque hay precios que es difícil que

Voz 1869 54:25 sean claro no pero yo echo está bien está bien porque porque estás Bush estáis buscando un una un colectivo un nicho de mercado para gente para personas que estén dispuestas a pagar un poquito más para tener esa calidad me humana no mucho esta frase que has dicho mucho me ha gustado no te pongas en la piel nada que no comas claro realmente me gustó mucho está frase

Voz 46 54:50 no vamos a tener muy en cuenta a partir de ahora no había pensado nunca en es verdad pero tiene su lógica e tiene una lógica aplastante

Voz 37 54:59 pues sí si es que el fondo pues el a la piel bueno ese es el órgano más grande que tenemos no idealmente a gran parte de nuestra cosméticas son aceites vegetales a la inmensa mayoría o a los Rivera exactos de plantas cualquiera de ellos no es nocivo para para el cuerpo nos a todo como ya de siempre se ha dicho no siempre está en la en la medida no la dosis que pongas no pero en general es es es muy bien aceptado por eso tiene tiene el efecto tiene no el cuerpo primero necesita eliminar muchas veces no todo lo que ha ido ingiriendo no de una manera o de otra para que lo o pues como que digamos reduzca no con con estos ingredientes es bueno

Voz 1826 55:50 Koke López que junto con tu sociedades Laura verdad Laura

Voz 37 55:54 Laura sobre sois ubicado unos que formalice

Voz 1826 55:57 momento el el equipo el núcleo duro de de esta empresa

Voz 37 56:02 no pues todo lo que no sabemos hacer los subcontratados

Voz 46 56:05 bueno porque claro hay mucho

Voz 37 56:08 no somos muy autodidactas la verdad pero bueno para poder dedicar a lo que nos gusta ir dónde podemos aportar pues tenemos que recurrir a ayudas no pero bueno vas creando así unas sinergias muy interesantes

Voz 46 56:21 claro que sí sí es una buena es una buena fórmula desde luego con que López

Voz 1826 56:27 cofundadora de Aaron aquí ha sido un placer mucha suerte

Voz 46 56:30 muchas gracias hasta luego

Voz 1826 56:32 Alcántara al veinte así que vamos a tener en cuenta eso sí aunque los disgustos no vaya muy bien para la piel y la economía habitualmente unos da algún que otro disgusto pues vamos a tener en cuenta la máxima esa que tú también te has anotado su si no nos vamos a cara cualquier cosa que no o no sé muy bien Santiago hago hasta hasta la próxima semana de Rover abrazo de estas nuevas células

