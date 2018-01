La Ventana (03/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 Gabino S

son las siete a las es en Canarias

Voz 1050 00:12 dar defiende que nuestro Código Penal incluya la prisión permanente revisable para casos como el de Diana Acker una figura según han desde Génova que pretende dar respuesta a los delitos más graves y que también existe en varios países considerados con un alto grado de democracia escuchamos a Javier Arenas

Voz 2 00:28 creo que es que los partidos políticos que han planteado la la derogación de la prisión permanente revisable deberían hacer una reflexión profunda me parece que lo que no procede esa revisión de la prisión permanente revisable que está tasada pasadas para los supuestos graves que se contempla que en el Código Penal como su definición indica va con la que vaya perpetua es una prisión permanente Ready sabe

Voz 1050 00:55 sobre este caso el juzgado que ha reabierto la investigación por lo ocurrido ha citado mañana a declarar a Enrique acusado de la muerte de la joven madrileña además está imputada su mujer hasta que se aclare si colaboró o no lo sucedido Ciudadanos no descarta hablar en los próximos días con Catalunya en Comú Podem para analizar las posibilidades de un posible pacto de investidura con ellos aunque José Manuel Villegas no se muestran muy optimistas respecto a esta alianza

Voz 1089 01:18 que no se ha hablado ya seguro que se va a hablar en los próximos días también con Podemos para ver si apoya nuestra candidatura y ver cuáles son sus intenciones en duda otra cosa es que tengamos más o menos esperanza de del éxito de esas negociaciones porque efectivamente hasta ahora lo que nos ha demostrado podemos es que siempre que puede se pone del lado de los independentistas pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño y efectivamente vamos a hablar con ellos para ver si se puede llegar algún tipo de acuerdo

Voz 1826 01:45 hoy hemos conocido los datos del paro del último

Voz 1050 01:47 trimestre del pasado año por tanto el balance también de dos mil diecisiete la cifra de parados ha bajado en casi trescientas mil personas respecto a dos mil dieciséis las afiliaciones han aumentado en seiscientas mil el Gobierno se felicita por ello los sindicatos en cambio se fijan en el tipo de contratos que se hacen apenas ocho de cada cien son indefinidos escuchamos a Lola Santillana de Comisiones Obreras ya Maricarmen barrera de UGT

Voz 3 02:11 sigue subiendo la contratación a tiempo parcial estos son síntomas de que se sigue encabezando el mercado laboral es un síntoma de que los trabajadores y trabajadoras no salen de la pobreza

Voz 4 02:23 la precariedad domina todos los empleos son cada vez más

Voz 5 02:27 en diciembre sólo cuatro de

Voz 4 02:29 la hacían contratos que se firmaron fueron indefinidos a tiempo completo

Voz 1643 02:33 vamos con los deportes Óscar Egido acaban de comenzar dos partidos de ida de los octavos de final de la Copa del Rey el Atlético está jugando en Lleida con el debut en la convocatoria de Diego Costa de Vitolo están en la lista pero no son titulares de momento minuto tres de partido y empata a cero el de de la misma hora las siete actual subcampeón el Alavés está jugando con el Formentera ahora mismo minutos de encuentro también empates en colegial al nueve hay otros dos partidos hay derbi andaluz en el Cádiz Sevilla con el debut de Montera en el banquillo y con la vuelta de N'Zonzi también hay debuten Un banquillo en el otro partido el de Paco Jémez en Las Palmas que recibe al Valencia

Voz 1050 03:03 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1050 03:09 siete en Canarias en tiempo de Hora Veinticinco con Pedro Blanco

Voz 7 03:15 servicios informativos la veintena

Voz 8 03:36 pues jugo sangre con Irán

Voz 1826 04:14 a las siete de la tarde y cuatro minutos seis y cuatro en Canarias lo que ahora nos preguntamos si es una pregunta a la que nos llevó a la actualidad es si puede un periodista dar clase de Lengua y Literatura Orengo extranjera bueno hasta dos mil diez con la normativa la vigente en ese momento de mil novecientos noventa y cinco si no había ninguna duda pero hubo cambios normativos Se

Voz 9 04:40 imponen desde el Ministerio de Educación en dos mil diez dos mil quince no lo permite bueno o lo que es peor porque existe un territorio abonado para la ambigüedad ambigüedad de la norma

Voz 1826 04:55 qué hace que además se interprete de diferentes maneras según qué comunidad autónoma sea la que lo aplica unos por ejemplo se han puesto parece que se han puesto a ello están ahora mismo demostrando lo que algunos piensan que es un exceso de celo

Voz 10 05:08 ya han iniciado

Voz 1826 05:10 la emisión de informes negativos desde la Inspección de Educación también se conoce el caso de El despido de algún periodista docente en otras comunidades se les sigue permitiendo dar clases con absoluta normalidad bueno estamos hablando de un número de afectados en torno a mil personas a mil en toda España Ezequiel García es portavoz en Andalucía de la plataforma de periodistas docentes afectados por el cambio este de normativa del Ministerio de Educación porque es allí en esa comunidad donde parece que sean

Voz 11 05:39 empezado se han empezado a Rita

Voz 1826 05:41 entrar a constatar que se están dando más casos Ezequiel García qué tal muy buenas tardes está está habiendo exceso de celo como decíamos están recibiendo cada vez más informes negativos de la inspección

Voz 12 05:56 pero por desgracia para la procesión Roberto tenemos el caso acaba perdiendo fuerza de trabajo o peor que los empresarios polivalente con él el periodista y negativamente no es como tú ha explicado que realmente todo viene a raíz del cambio normativo del año dos mil diez que todavía no estamos estado preguntando desde la plataforma que le llevó al Ministerio a cambiar algo que funciona va también en el año noventa y cinco

Voz 1826 06:28 el pero de momento se ha dado algún caso algún despido es más la sombra de la duda que hay sobre la inseguridad a la que ahora mismo a esa situación o o hay más despidos prácticos

Voz 12 06:39 pues mire el caso yo por ejemplo entre otras el año dos mil catorce sigo trabajando no no he sido decirlo porque empezamos a luchar un compañero que está trabajando en la educación que en el año anterior el año dos mil dieciséis en noviembre exactamente pues comienzan a saltar informes negativos de forma masiva en Andalucía hecho nos ponen un poco en alerta bueno qué está pasando que pasamos con el Colegio de Periodistas de Andalucía con su presidenta con Eva Navarrete con su decana perdón nos damos cuenta de que están aplicando a lo que desde el año dos birdie le hasta dos mil quince había sido partido excepciones educativa eran una interpretación y al abierta de este Real Decreto que cambiarnos Migue con adaptación de la licenciatura saturada Plan Bolonia

Voz 1826 07:27 ya que dice que el yo tengo entendido que la ambigüedad la interpretación llega a ser tan ambigua que por ejemplo está claro que hay institutos privados concertados que aunque sean de gestión así particular sí que tienen que cumplir la norma y por lo tanto tendría la misma aplicable sin embargo ahí sí que parece que de momento no se ha puesto la lupa al respecto

Voz 12 07:48 no todo con origen en los colegios concertados disfrazado de alta

Voz 1826 07:53 así es ahí sí aquí por qué

Voz 12 07:55 los reales decretos son de aplicación en los colegios concertados

Voz 13 07:59 en todo el territorio nacional

Voz 12 08:00 qué ocurre bueno pues no ha estado permitiendo la isla impartición de de de lengua española castellana o de las lenguas extranjeras con las restrictivas certificación qué ocurre que si piensa aplicar con carácter retroactivo más reformas restrictivas respetos lo que sí sabemos Roberto es que hay comunidades autónomas universidades que han hecho por favor fardaba unos compañeros que con anterioridad

Voz 1826 08:25 ahí tenemos tenemos alguna dificultad para escuchar y de forma aclara como nos gustaría que el García bueno vamos a invitar también a esta conversación Aurelio Martín que es el vicepresidente de la FAPE es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España que se han mostrado luego partidarios de apoyar a estos compañeros periodistas docentes se están reuniendo con partidos políticos con el Ministerio de Educación buscando una solución Aurelio Martín qué tal buenas tardes

Voz 13 08:52 hola muy buenos para la Voz poco Topal me imagino que como la mitad de los españoles es si eso sí sí sí entrar

Voz 1826 08:58 la gripe en las consecuencias verdad hace de las de las fiestas de de estos delitos

Voz 13 09:04 el póquer confirmo que en su caso es por la Iglesia

Voz 1826 09:06 eh tenemos certificado médico además que así lo atestigua el señor Martín le decía cuando cuando ustedes ahora están en contacto hablando con partidos políticos intentando llegar a algún tipo de de solución de acuerdo con el Ministerio que que les dicen que qué

Voz 13 09:22 claro que aquí sea yo creo que aquí hay una aquí hay una clave es porque hay un poco más pero de acceso a la universidad Lengua y Literatura pálido para acudir a unas oposiciones porque ese mismo master no es válido para dar clase en la concertada o en la privada todos los para sé que aquí se produce una situación es bastante bastante ambigua parte de confusa también el porque en algunos territorios en algunas comunidades autónomas españolas continúa despidiendo conocido recientemente en la plataforma que se ha creado bueno pues Aguirre profesores periodistas de toda España han desatado casos de despidos hace un mes a aproximadamente a una persona la sierra de Madrid que le admitieron haciendo constar creía que era periodista que tenía el el master de acceso dijeron que no tenía ningún problema llegó una inspección al ver siguiente llega a que había dejado su trabajo anterior es decir esto se siga produciendo

Voz 0867 10:34 hay comunidades que

Voz 13 10:37 lejos Catalunya donde no se produce donde no hay no hay ningún tipo de problema bueno lo que queremos es que se solucione esto es en realidad la los representantes políticos con los que nos hemos reunido con la Administración unos el trato ha sido de entender la situación de tratar de que esta confusión pues de alguna manera se sea clave estas personas que hacen sus cursos de acceso en el caso cuando era y es famoso CAP o Baxter acceso pues bueno pues se puedan dar clase de Lengua y Literatura como la han venido dando por cierto para lo que están preparados porque Correa muy próxima a las Humgría les está bueno pues son conocedores de comunicar

Voz 1826 11:30 sí sí además en cuanto a formación argumentaban ustedes he visto que el número de créditos relacionados con las humanidades aunque ahora la carrera se haya colocado sea considerado como ciencia social el número de créditos relacionados con las humanidades el máster que esa sería otra de las incoherencias porque para que sea ofrece dar un clase un máster si después no se puede aplicar lo que se aprende

Voz 13 11:53 lo que podríamos estar encontrando que caso de publicidad engañosa o de una falta de ética por parte de muchas universidades españolas algunas públicas también en las cuales están pero puso ofreciendo un máster en SUR el ofertas educativas advierte aquí en ACS más lenguas literaturas que es periodista le advierte

Voz 12 12:23 que luego no podrá acceder a clase en una eh

Voz 13 12:31 centros concertados o privados que no van a poder hacerlo en podíamos considerar que están que bueno pues practicando un poco de publicidad engañosa o con tal de que vayan a a cursar ese que estamos hablando de que un vuestra puede costar en este momento entorno de los cinco mil euros y mil euros aparte de bueno pues el tiempo que dedica a cada alumno de cara a la AP a seguir la continuar preparándose pues eso luego no vale absolutamente para nada curiosamente es que además de periodista quiere hacer un master y master adulteres dirigen esas de Lengua y literatura que luego me vale absoluta una situación que como saben también nuestros oyentes para los medios de comunicación de es muy complicada

Voz 12 13:19 la formación y es una de las salidas laborales

Voz 13 13:23 buscando buscando salidas laborales laborales existe en esta profesión donde en este momento están saliendo como regresado de las facultades unos seis mil alumnos aproximadamente de Periodismo de comunicación audiovisual la absorción puestos de trabajo es cero es nula

Voz 1826 13:43 qué le decía que buscando salidas laborales también creo que están planteando leal al Ministerio de Educación la inclusión de nuevas asignaturas en la enseñanza media como la de la que tenga relación directa con la carrera con los medios de comunicación

Voz 13 13:56 así estuvimos un encuentro donde este tema también lo tratamos de que estaba hablando con anterioridad hace aproximadamente un año con el ministro de Educación donde también hemos mantenido de la Federación de Periodistas de España una un encuentro con los grupos políticos que lo han aceptado de buen grado también es decir que la red la receptividad tanto de la Administración como el dos políticos en este momento es positiva hemos encontrado a la redacción de proposiciones no de ley intención de la del Ministerio de buscar una solución en el caso de la conversación tanto unos con con el chico de grupos fue para la incluso yo de lo que consideramos imprescindible en este convento para que de de medios de comunicación de medios digitales de comunicación digital de redes sociales de verdad de bueno pues entre la necesidad de que el ciudadano tenga una posición crítica respecto a los medios no

Voz 1826 15:04 a ver si pronto tenemos noticias noticias positivas también en ese sentido Aurelio Martín vicepresidente de la de la FAPE de la Federación de Asociaciones de Periodistas España muchísimas gracias gracias gracias suerte buenas tardes

Voz 0592 15:45 buscábamos ahora los titulares de última hora empezamos en Andalucía una mujer ha fallecido tras incendiarse su vivienda en una quinta planta el siniestro ha tenido lugar en Jerez de la

Voz 15 15:54 la frontera la intervención de los bomberos ha sido muy

Voz 0592 15:56 complicada por lo que tres bomberos han tenido que se trasladados al hospital por inhalación de humos Aragón el sindicato haga se ha presentado como acusación popular contra Igor el Ruso el autor del triple asesinato que se produjo en la provincia de Teruel el pasado catorce de diciembre Se demuestra negligencias en el proceso el sindicato pedirá responsable

Voz 16 16:14 nada de Asturias que el Principado estudia la posibilidad de entregar facturas a pacientes de la sanidad pública para que sepan lo que cuesta cada prestación que reciben la llamada factura en la sombra ya se aplica parcialmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana y en Baleares

Voz 1462 16:30 internacionales han gastado en dos mil diecisiete catorce mil millones de euros en las Islas es un doce por ciento más en comparación al dos mil dieciséis datos del INE que hemos conocido hoy el gasto medio por turista se sitúa a tan sólo en noviembre novecientos noventa euros titular

Voz 1826 16:46 desde Canarias Canarias termina el año con más de tres

Voz 1509 16:48 mil parados menos seguimos superando los doscientos quince mil desempleados pero nos colocamos en cifras similares a enero de dos mil nueve para los sindicatos no se crea empleo sino contratos temporales y la patronal habla de consolidación del mercado las

Voz 0109 16:59 al desde Cantabria confiscados más de tres mil doscientos juguetes de bazares asiáticos por no reunir condiciones de seguridad los fabricantes intentaban hacer pasar su logo por la marca de la Unión Europea lo que parecía CE Comunidad Europea en realidad China Export han formulado más de novecientas denuncias Castilla la mancha una cabalgata de Reyes Cardeña saludable la cabalgata de Ciudad Real va a contar por primera vez con cuatro desfibriladores a lo largo de su recorrido para evitar disgustos en una anoche Roberto de muchas emociones

Voz 1826 17:27 Castilla y León a que cada vez somos menos Castilla y León

Voz 0109 17:30 de perdiendo población peores Soria la provincia que más sufre este fenómeno Soria capital bajo un cero setenta y cinco pero la población se reduce también en porcentajes similares en las principales comarcas de esta provincia Almazán El Burgo de Osma Ágreda posan Esteban y todo a pesar de los planes para incentivar la natalidad Catalunya

Voz 17 17:47 el Departament de Salut continuó abriendo más camas en los hospitales para hacer frente al aumento de casos de gripe pero no da abasto se están registrando colas de más de seis horas en urgencias o esperas de muchos días antes

Voz 0109 17:58 debiera planta Ceuta el portavoz de caballas investigando en el caso Emvisesa asunto relacionado con la promoción de vivienda pública anuncia que cuando acabe pondrá a cada uno en su sitio en relación a dos grupos políticos de la oposición Comunitat Valenciana

Voz 1509 18:11 las asambleas realizadas hoy en Valencia y en Alicante esta tarde han aceptado el preacuerdo de desconvocatoria de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat por lo que se van a desconvocar todos los paros que estaban establecidos hasta el doce de enero

Voz 0592 18:22 Euskadi el temporal de olas se cobra dos vidas en Euskadi un matrimonio extranjero que se había parado a ver el oleaje ha sido arrastrado por una ola en Mutriku esta tarde estamos en alerta naranja por riesgo marítimo costero hasta las ocho Extremadura

Voz 1050 18:35 la senda de Extremadura ha recibido hoy la visita de tres reinas Maga es que han llevado carbón el presidente de la Junta consideran que desde que se aprobó en dos mil quince la ley LGTB no se está desarrollando decretos reglamentos se está destinando presupuesto para su activación de qué hablo

Voz 1826 18:50 vamos en Galicia el juez ve indicios de delito

Voz 18 18:52 valen en el crimen de Diana Quer el magistrado que imputa a Enrique a los delitos de detención ilegal de homicidio o asesinato cita también como investigada su mujer no descarta su participación en los hechos

Voz 1826 19:02 en La Rioja el número de parados en La Rioja subió

Voz 19 19:04 en doscientas treinta personas en diciembre lo que supone un aumento del uno coma treinta y cuatro por ciento con respecto al mes anterior y sitúa el número de desempleados en la región en diecisiete mil cuatrocientos treinta y seis Madrid

Voz 0867 19:16 amenazas cruzadas de grupos ultras de extrema derecha y de extrema izquierda por el lío de la cabalgata de Vallecas en la que recordemos habrá una carroza del movimiento LGTB y los organizadores denuncian ataques en redes y la liga española por los derechos humanos ha pedido a un juez medidas cautelares contra la carroza

Voz 1826 19:32 Melilla La Policía Nacional detiene a un menor

Voz 20 19:35 de Melilla miembro de una red que compartía pornografía infantil a través de videochat según la investigación este joven a su vez pudo haber sufrido abusos

Voz 1826 19:44 la Guardia Civil y la Policía Nacional intervino

Voz 21 19:46 pero en el pasado año la región nueve mil quinientos treinta y dos kilos de droga de ellos más de seis mil setecientos de hachís doce y medio de cocaína o dos mil setecientos de cannabis

Voz 1826 19:55 Navarra circula ya por la Comarca de Pamplona

Voz 0867 19:58 ver taxi provisto de desfibrilador catorce mil personas están habilitadas a la región para manejar estos aparatos

Voz 14 20:04 la Ventana ultima hora

Voz 0867 20:14 la innovación y la tradición frente a la historia esta tarde desmontados en La Ventana de Madrid del Belén ir bien sentimos este es poder infantil un día antes de la noche de la ilusión pero la polémica de la cabalgata de Vallecas hace ya que que no replantee hemos todo en Belén novia drives ni había banderas LGTB eso seguro pero había mula hubo magos cuantos magos serán sobre todo ahora que nos agarramos a la tradición como el que se agarra a un clavo ardiendo cuánto podemos fiarnos de un relato escrito seis siglos después de que ocurrieron los hechos

Voz 0434 20:48 mira las naviero mis las navidades son habituales aspirantes y las cabalgatas son cabalgatas

Voz 14 20:53 la el de Madrid

Voz 0434 20:59 el portal de Belén es la Virgen San José el Niño

Voz 1826 21:05 eso el buey y la mula San José

Voz 23 21:20 no nos han elegido para estar debatiendo todo el día con chorradas así lo digo

Voz 0867 21:28 esta tarde ni hablamos de drives ni hablamos de tradiciones navideñas surgidas con los años hablamos simplemente de la historia Nacho Ares director de Ser Historia qué tal cómo estás buenas tardes Nacho qué tal Javier como estas buenas tardes bien Nacho debía ir planteando dudas pero como digo partimos ya de una fuente de una documentación escasa de un relato escrito por San Mateo seis siglos después de Cristo claro

Voz 13 21:50 el Evangelio de Mateo son poco más cercano a la historia de Jesús pero sé que es cierto que los gélidos los canónicos y los evangelios apócrifos que son los que la iglesia dejó de lado y que curiosamente son los que más aportes han dado a la tradición de la Navidad están escritos con con mucha postor torería no por ejemplo el ahora mencionabas en los siglos VI de de la infancia de la más célebre de la infancia está como digo escrita en el siglo VI hacia el quinientos y pico es el primero en mencionar la cantidad nombres de Reyes Magos que aparecen delante del Belén de de la cueva que el elemento de la cueva del pesebre es otro también tomado de de culturas Boecillo paganas hubo apócrifos no porque el Evangelio de Mateo que es el único que era detalles de de la infancia pues dice que nació en una casa no habla nada de de pesebres Ny elementos de de ese tipo los reyes magos siempre han estado pues un poco en en esa nube construida a partir de tradiciones mucho más antiguas y sobre todo elementos que tienen nada nada tienen que ver con con el con el origen del cristianismo

Voz 0867 23:00 de hecho los reyes en realidad eran sabios pero pero no irán tres necesariamente no de hecho Se cree que que podría ser un grupo bastante amplio en qué momento se acota esa cifra y se deja en tres el número de personajes que la protagonizan las cabalgatas

Voz 13 23:14 pues mira a Mateo dice que que llegan una serie de de magos el elemento mago estaba muy mal visto en la en la época de del siglo I no entonces para darles ciertos rancio abolengo los convierten en Reyes la tradición los convierten posteriormente en Reyes en sabios que seguramente pues serán personas vinculadas al mundo de la astronomía que venían de Persia de lugar de algún lugar de Oriente por eso el detalle de la del viaje de la estrella es el Evangelio armenio en el siglo VI quién da precisamente ese número de tres los nombres Melchor Gaspar igual Asaja hasta entonces en el siglo II eran dos Reyes en el siglo IV era me cuatro incluso vamos a ver en algunas iglesias ortodoxas e incluso profesiones de más de setenta Savio es de más de setenta Reyes Magos acercándose al al pesebre es decir el origen del cristianismo está construido a partir de elementos paganos que ha ido adaptando y adoptando a lo largo de la historia

Voz 0867 24:18 eh por recuperar a las palabras de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid hay constancia de que hubiera un Bueyo una mula en el portal de Belén

Voz 13 24:26 en absoluto en la tradición del buey y la mula alguna vez más viene tomado de los Evangelios que dejó de lado la iglesia y que no tomó como canónicos como

Voz 12 24:35 velados como fuentes

Voz 13 24:38 furias por así decirlo y que y que son los primeros en hablar de de este detalle fíjate de la tradición lo lo ambigua que es que todos queremos que nació en en en Belén un veinticinco de diciembre que en realidad es la fecha que en la época romana en el siglo I estaba identificada con el sol invicto una pues una tradición pagana dedicada a los cultos solares que nada tenía que ver con los orígenes del cristianismo y que además celebramos la Natividad en Belén cuando en todos los Evangelios canónicos de Mateo Marcos Lucas y Jorge habló de Jesús de Nazaret es decir hay una contradicción hay bastante bastante grande esa sabe que bueno pues en el colocó finalmente en Belén porque así lo decía las profecías antiguas de la llegada del Mesías pero seguramente Jesús como personaje histórico nació Cohen nació en Nazaret

Voz 24 25:30 eh eran magos eran astrónomos perseguían una estrella desde antes de nacimiento de del niño

Voz 0867 25:36 no era posible te pregunto no ha hecho un viaje de esas características de tantos tantos kilómetros no desde tanta distancia en unas condiciones dignas en aquel momento porque claro no había ni coches ni avión

Voz 13 25:47 bueno pues es es muy buena pregunta el habría que saber de dónde venía porque siempre los los Reyes de Oriente no el la presencia de un rey negro por ejemplo aparece por primera vez en el siglo XV y la iconografía centrada pues en estos Reyes pues uno con el pelo platea el otro pelo pelirrojo y uno negro es como digo de de esta época aparecen en el en el Renacimiento son elementos que van la añadiendo poco a poco a la tradición es decir el cristianismo en sus orígenes toma de las religiones paganas pues todo aquello que le puede servir para construir una nueva fe que es al mismo tiempo lo que hicieron las otras religiones mucho más antiguas tomando las de otras de otros de forma de de crear otros pensamientos no por eso la tradición bueno pues está bien que cada poco pues se vayan añadiendo elementos nuevos no al igual que es añadió pues poca mucho más cercana a nosotros la finura de de Santa Claus Papá Noel que nada tiene que ver lógicamente con con ese XXV de de diciembre que la fiesta del sol invicto que en época romana pues se identificó con el nacimiento de Jesús

Voz 0867 26:53 podría estar hablando de este tema durante horas voy a recomendar a los oyentes que escuche los especiales de Navidad de Ser Historia que Nacho Ares ha hecho durante los últimos años porque en estos programas se responden estas y otras preguntas francamente interesantes Nacho afecta

Voz 13 27:06 el este este fin de semana tenemos precisamente un especial de los reyes magos donde vamos a encontrar muchas de las historias que estado contando ahora contenida

Voz 0867 27:14 esto me lo apunto Nacho ofrece Reyes sólo que sea igual politizar las cosas porque si no olvidemos que que esta es una fiesta para niños hoy los reyes más madrugadores han llegado a Chamartín y ojalá el viernes todo transcurra sin incidentes en Vallecas porque hemos leído ya demasiadas amenazas cruzadas en redes sociales de grupos que nada tienen que ver ni con la Navidad ni con la ilusión ni con la inocencia con la magia como buenas tardes a todos el gerente del Ramón y Cajal ordenó que no se atendieran en las urgencias de ese centro a los pacientes de otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid hasta ahora conocíamos sólo algunas quejas hoy la SER ha por todo un documento un mensaje escrito por los coordinadores de servicio recogiendo esta decisión unilateral del gerente que quiebra el derecho de los madrileños a elegir libremente su centro hospitalario Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes

Voz 1933 28:06 qué tal Javier el documento es un chat te Whatsapp a través del que los coordinadores de urgencia se ponen en contacto con los más de cuarenta facultativos del servicio el mensaje no tiene interpretación posible dice recordaros que no se puede ingresar pacientes que no sean de a día así necesitan observación Se les trasladará Si clínicamente es posible a su hospital de referencia tras el diagnóstico Luis Fernández Pineda ex médico del Ramón y cascos

Voz 25 28:28 decidí desde hace tiempo según nuestras noticias esta orden vía whatsapp desde la coordinadora de Urgencias se hace prácticamente todos los días no solamente los días que hay una plétora de enfermos que quieren saber dónde es una urgencia

Voz 1933 28:46 trasladar al paciente implica utilizar una ambulancia con el gasto que conlleva sobre todo vulnera el derecho del ciudadano elegir donde quiere ser atendido

Voz 25 28:53 se supone que es una orden de la Gerencia pero es una cosa que choca también con la normativa vigente digamos que es área única no sea cada persona tiene todo el derecho de ir a cualquier hospital sobretodo en la claro

Voz 26 29:07 desde la Consejería nos dicen que no tienen constancia de que esto esté ocurriendo pese a que es la segunda vez que lo contamos en menos de un año y aseguran que van a revisar los Cauce este ingreso en urgencias

Voz 0867 29:17 Mónica Jacobo el número dos de Cifuentes Ángel Garrido a pesar de las evidencias y del documento aportado por la Ser dura de que estos hechos denunciados en el Ramón y Cajal sean cien

Voz 27 29:25 dos la instrucciones justamente la de que cualquier ve persona cualquier paciente puede elegir centro médico porque esto qué es exactamente lo que ocurre en la Comunidad en otras partes no pero aquí hay libre libre elección de luego contra cualquier persona que pertenezca a nuestro personal médico de de de la vid que contra venga lo que está legalmente establecido y con la instrucción que como insisto existe la Comunidad es que hay libre elección por supuesto que tomaría medidas oportunas pero no parece que haya sido el caso

Voz 0867 29:51 hemos pide la dimisión del gerente y ciudadanos culpa al Partido Popular de falta de previsión en materia sanitaria del PSOE el peso que opina al partido que impulsó la ley del Gobierno de la sanidad que mañana va a entrar en vigor José Manuel Freire portavoz socialista del área de Salud qué tal muy buenas tardes sí bueno existe algún motivo por el que la Comunidad de Madrid haya decidido no abrir una investigación las pruebas no es porque las aporte nosotros eh pero parecer sobradamente suficientes lo que es

Voz 28 30:18 son suficientes hay testimonios muy directo a la verdad me asombra oír al consejeros año Garrido de que duda de que esto sea así hay pruebas muy evidentes y la como he comentado esta mañana entonces una falta de respeto a los ciudadanos ir evidencia algo que es básico muy claro para mucha gente haría única la libertad de elección y demás fundamentalmente a retórica para proteger los intereses de los hospitales de gestión privada no para garantizar de verdad la libertad de los ciudadanos de ir al hospital mejor les venga usted

Voz 0867 30:53 tienen constancia o sospechan que algo parecido a esto que ocurre podría ocurrir en el Ramón y Cajal puede pasar en otros en otros centros públicos de la Comunidad de Madrid es decir que defiendo algo parecido pues no sé otro hospital otros hospitales de la red pública

Voz 28 31:08 no no hemos tenido por así decirlo denuncias tan claras y tan específicas como esta sobre todo

Voz 0867 31:16 el que está documentada

Voz 28 31:17 claro a mí no me sorprendería que sucediera no me sorprendería sucediera pero ciertamente lo de este hospital es peculiar porque en fin

Voz 13 31:29 consta otra idea ellos que

Voz 28 31:31 en estos momentos algunos hospitales son como reinos de taifas donde el gerente no tiene que dar cuenta aparentemente a nadie ni nadie le pide cuentas incluido los consejeros del Gobierno

Voz 13 31:41 sí

Voz 0867 31:41 es caballo antes la nueva ley del buen gobierno de la sanidad es normal que que los gerentes se hayan instalado como usted nos cuenta no en sus puestos y que algunos viven casi dos décadas dirigiendo un hospital estonio no es peligroso no se convierte esto en él es un fortín donde donde cada uno toma decisiones algunas acertadas o no pero que que pueden oír siempre a favor de interés general de los de los pacientes de la sanidad

Voz 28 32:04 bueno lo peligroso no es tanto que estén mucho tiempo sino que es tanto mucho o poco tiempo no rindan cuentas como sucede en la actualidad órgano colegiado de personas informadas que les pregunten cosas que les exijan cosas la actualidad los los gerentes de los hospitales son nombramientos políticos que dan cuenta al que le ha nombrado afortunadamente hay un consenso entre todos los partidos políticos para que esto cambia hay una ley pasaremos a tener una situación pues como tiene Francia como tiene a Reino Unido como tienen los paisajes nórdicos

Voz 0867 32:45 claro claro pero ahora la ley va a permitir realmente esa renovación esa rotación de los responsables de los hospitales

Voz 28 32:50 sí seguro

Voz 13 32:51 se buscaba la ley increíble

Voz 28 32:54 entre sí porque es es yo creo que es una buena ley tiene el apoyo de todos de todos los grupos e ir es cómo se hace notar lugares es decir alguien con una Junta de Gobierno esa junta de Gobierno es la máxima autoridad del hospital ante la cual rinde cuenta al gerente en el momento actual los gerentes sólo dan cuenta ante los servicios centrales que les han nombrado y obviamente unos servicios centrales no pueden rendir cuenta pedir rendición de cuentas épico gerentes va a cambiar mucho soy yo creo que es que va a ser posible

Voz 0867 33:32 la José Manuel Freire portavoz socialista de del área de Sanidad gracias por estar con los

Voz 1826 33:37 gracias muchas

Voz 29 33:45 la Ventana la rece sociales roja La Ventana a quien fuiste La Ventana

Voz 30 33:52 k de las

Voz 31 33:56 la radio de noche se llena de historias de personas con ganas de hablar de compartir como la de Manuel que buscó en Canadá lo que no encontraba en España trabajo lo encontró

Voz 32 34:09 bueno me encontré aquí dentro de aluminio una presentes en España tanto partido

Voz 33 34:13 políticos como medios de comunicación se habla de los talentoso de los jóvenes hiper formados que se tienen que dejar el país es verdad que nadie habla de nosotros nos hemos tenido que ir ya mayores dificultades explican

Voz 0867 35:53 la deuda de limpieza en Coslada al menos de momento los trabajadores han decidido suspender la convocatoria que iba a comenzar esta misma noche tras llegar a un principio de acuerdo que ha sido ratificado en asamblea por esos trabajadores José Sierra es el presidente del comité de empresa

Voz 36 36:09 de aplazamiento de esa debido a la oferta conjunta entre prensa ahí ayuntamiento para una inyección de liquidez para el convenio colectivo de los trabajadores que sería aproximadamente una cantidad de ciento treinta Mi

Voz 32 36:24 Eurogrupo políticos sientes que te da igual a Bogotá

Voz 13 36:27 para para que la todos

Voz 0867 36:29 Madrid cerró dos mil diecisiete con trescientos sesenta y nueve mil parados un ocho coma setenta y tres por ciento menos que en dos mil dieciséis una tendencia que también se repitió en el último mes del año en diciembre bajó un dos por ciento con respecto al mes anterior el siete mil seiscientas trece personas Cristina Cifuentes satisfecho por la buena marcha del empleo en la región

Voz 0434 36:48 hay más contratos indefinidos en las políticas que estamos aplicando funciona que además está consiguiendo beneficiar a colectivos donde pues hasta ahora había especial dificultad Farah que bajar el paro para que se creara empleo

Voz 0867 37:07 los sindicatos critican otra vez la temporalidad y la precariedad el punto débil del empleo creado en la región caso Lezo el juez no devolverá los coches incautados a Ignacio González y su mujer lo avanzado de la SER esta mañana el Smart y el BMW que se utilizan ahora como los ordenadores de las hijas de González para llevar a cabo la investigación una apropiación que independientemente de la culpabilidad uno de Ignacio González resulta de lo más dudosa información de Pedro Jiménez

Voz 26 37:34 el García Castellón servir a devolver los coches al matrimonio

Voz 0867 37:36 Ignacio González Lourdes Cavero a pesar de que las

Voz 26 37:39 a la de lo penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión de entregar a la Guardia Civil los dos vehículos el tribunal reprochó que se sostenga sin base indiciaria que los coches procedan de las ganancias obtenidas con la perpetración de los posibles delitos investigados el juez de la Audiencia Nacional sortea esta decisión ordenando el embargo de los turismos para cubrir las eventuales responsabilidades civil les de González picadero dejando como depositaria la UCO una decisión que ha vuelto a recurrir la defensa del ex presidente de la Comunidad de Madrid dice el recurso que esta es una decisión arbitraria porque se adoptado sin que se haya abierto la pieza separada de responsabilidad civil y además recuerda que a Lourdes Cavero se le atribuye un delito de blanqueo quién no genera responsabilidad civil de ningún tipo

Voz 0867 38:20 crónica de sucesos detenidos tres aluniceros que actuaban en la capital y la zona sur de la Comunidad de Madrid se les atribuye hasta una veintena de robos con fuerza en comercios de esa zona SER Madrid Sur Pilar García

Voz 26 38:32 se trata de la operación Cervero Brown en la que se ha desmantelado un grupo criminal integrado por tres individuos de nacionalidad española especializados en alunizajes y asaltos a comercios con mazas la investigación arrancó en noviembre y la Guardia Civil averiguó que actuaban durante la noche según una de sus portavoces podían cometer hasta cuatro asaltos entre la una de la madrugada y las seis de la mañana

Voz 37 38:52 los locales comerciales que elegían para sus actuaciones era fundamentalmente perfumerías tiendas de telefonía y casas de apuestas

Voz 26 39:01 las detenciones se produjeron el pasado veinte de diciembre justo antes de otro robo todos los detenidos tenían antecedentes penales y el cabecilla estaba huido de la cárcel donde cumplía condena

Voz 38 39:14 esta es la reciente medalla internacional de las artes de la Comunidad de Madrid Ernest

Voz 0867 39:20 a ofrecer un concierto benéfico en el Teatro Real junto a la banda

Voz 11 39:23 la Sinfónica Municipal

Voz 38 39:31 mañana

Voz 0867 39:32 no hay programa mañana tenemos Carrusel deportivo con la Copa del Rey pero el viernes desde las siete y veinte estaremos aquí con Puri Beltrán contándoles cómo marcha la cabalgata principal de Madrid capital aquí estaremos en directo les esperamos adiós

Voz 38 39:47 no lo aquí para nada

Voz 39 39:54 sí

Voz 38 39:58 no

Voz 14 41:50 y lo que queda del día de Francisco

Voz 1826 42:09 una cosa es vivir con alegría y otra una de las cantinela también al margen de los villancicos que estamos escuchando durante estas jornadas de no ser ni en el día en el que vivo menos mal que está aquí Pilar de Francisco ya tiene el calendario ahí marca ahí sigo a rajatabla había puesto en el guión que es el resumen que el ocho de enero con eso lo digo todo lo bueno hilar procede por favor

Voz 42 42:30 hola feliz año que digital si es así es así el Excel nunca si os lo mio el orden pero bueno Le pongo ganas que es lo importante vamos a resumir este día sea el día que sea sea de número bueno pagó un día que ha dado grandes titulares este miércoles por ejemplo estamos a miércoles pasos seguros baja

Voz 5 42:49 el paro sube el precio del gas y peor aún emojis la película es elegida el peor Phil del año pero que ha podido pasar

Voz 35 42:59 a la mejor camada de la familia pasan esta escena

Voz 43 43:07 ya

Voz 44 43:09 sí yo

Voz 10 43:13 conocido por la audiencia de este programa Adela por la audiencia mundial

Voz 1826 43:17 especialmente de este programa la agria polémica ya subsanada entre Boyero aquí la la presente

Voz 5 43:24 Carlos te refieres a vale perdona pero digo no sé quién habla me amigo Carlo

Voz 1826 43:29 los Carlos Carlitos

Voz 5 43:31 de hecho yo creo que vamos a volver a ver Star Wars mantengo la Francia yo es un poco mi sueño Tino Costa aseos totalmente propósito de año nuevo ver estar Arbós otra vez la última como Ollero palomitas y refrescos el triple ahora Altadis estima que Trinidad las tres cosas

Voz 1826 43:50 no no no palomitas Boyero ya te advierto que palomitas no bueno más actualidad

Voz 5 43:55 nosotros vamos con ciencia porque hoy hemos conocido Paz un satélite espía marca España esto lo ha contado el compañero de ciencia de la Ser Javier Gregori está especializado en cosas de ciencia pero la queremos

Voz 45 44:07 se llama paz un nombre bonito para un satélite espía y técnicamente es nuestro primer satélite de Tele observación esto qué significa pues que puede observar la Tierra desde el espacio

Voz 24 44:17 con precisión casi milimétrica no

Voz 5 44:22 se rumorea que es una sí sí casi una misión secreta si Reyes Magos lo han contratado este sí a este satélite para espiar más versiones estamos portando bien hay otras fuentes que dicen que ha sido Cristóbal Montoro mejor no seguir hablando porque los Reyes Jackass está aquí tocamos madera vamos con más ciencia puede Jonathan Gómez esta tarde en La Ventana hablado él es experta en cambio climático y nos ha contado que el cacao desaparecerá en el dos mil cincuenta

Voz 46 44:47 si haces un informe que apunta que el Cacau en la planta que a día de hoy no está ese dulce fruto que a todos nos encanta podrían desaparecer de algunas zonas del planeta antes del año dos mil cincuenta y esto no hace más que corroborar una vez más que el cambio climático ya está aquí sobre nosotros y es que una tableta de chocolate a ver quién no la tiene en el cajón de su casa pues eso es lo mejor unos años nos va a costar un poquito más cara porque la producción de cacao se puede venir abajo a consecuencia de los cambios en el clima

Voz 5 45:14 yo estoy ya que tú hombre yo llevo lo que pasa es que hay gente en amazónicas hoy tengo la pared de mi habitación forrada con recortes de periódico con esto de la súper bacterias de campar a sus anchas del dos mil cincuenta lo nano robots en el dos mil cincuenta dominaron el mundo para dos mil cincuenta Boyero escribirá una crítica buena

Voz 7 45:33 bien

Voz 1826 45:38 bueno te refieres a positiva porque las críticas de Boyero todas son buenos estilística maravilla

Voz 47 45:48 saben ustedes cuál está siendo la bebida más consumida durante estas Navidades ya les digo que no es ni el vino ni la cerveza ni el champán ni siquiera la sidra el gaitero les voy a dar una pista

Voz 48 46:00 lo

Voz 0867 46:01 qué es lo que más bebemos agua normalmente además lo hacemos así

Voz 49 46:07 directamente del grifo hice preguntarán ustedes en serio vamos a hacer todo una sección de radio este tres de enero sobre el agua del grifo tres por supuesto acaso no

Voz 0867 46:15 en la Cadena Ser la Cadena Ser

Voz 1826 46:17 en la Cadena Ser el británico Cadena SER ya que agua han hablado así sí claro cristalino mente del agua

Voz 5 46:27 así es es al parecer la debida que más está consumiendo estas Navidades lo ha dicho Pedro Pablo González Batista en Hoy por hoy no estaba solo estaba el profesor de Biotecnología José Miguel Mulet y el periodista Luis Alfonso Gámez dos personas tan imprescindibles transparente si Puras que han presentado Steaua

Voz 47 46:45 Nos llega una última moda de donde suelen llegar las últimas modas en estas cosas que desde Silicon Valley que es la del agua cruda y aquí es el punto en el que yo ya me he perdido qué es esto del agua cruda a Gámez y Mulet

Voz 50 46:56 eh vamos a ver el agua cruda sería el agua tal y como ha estado bebiendo el ser humano durante la mayor parte de su historia sin ningún tipo de Phil traje y expone

Voz 1462 47:05 viéndote

Voz 50 47:06 a todos los riesgos que tienen pues por ejemplo en un país africano asiático donde no tengan ningún control del del agua que se atreve

Voz 5 47:16 inventor de Silicon Valley sin nota terminada conquistar este producto de este tipo de agua pues lo hará el precio cuánto cuestas te hago de Silicon Valley

Voz 1050 47:24 el Aguaviva saquen hombre muy muy comercial para Canarias yo os digo que no que no resultaría treinta y siete dólares esto quiere decir que el agua vienen embotellada dólares los diez litros de agua pereció de Clinton porque eran Antonio Redondo votar

Voz 5 47:35 treinta y siete dólares ó treinta y tres colores

Voz 1826 47:37 los diez litros ha dicho sí a buenas

Voz 5 47:40 sí es verdad es verdad y lo más a lo euros que dolar no está ya tan tan fuerte Cillo bueno yo creo que alguna propia mágica tiene que tener calma os padrastro

Voz 42 48:15 pregunta influyen Serra como recibiste todo el año al estilo Froilán o el estilo Mariano Rajoy como es decir Froilán Se fue una fiesta de música electrónica Rajoy anda rápido bajo la lluvia yo diría que a medio camino a medio camino jugadores lo mejor de cada mundo yo por ejemplo fue estilo Quiñónez con un botón rojo preparada para destruirlo todo poder no sabes cómo se cuando juega a la Play bueno quiénes están pasando a Navidad regule era son pantomima full el teléfono todos

Voz 1826 48:42 les pasa por la cabeza Gemma

Voz 42 48:44 en tres días horrorosos de año Alberto Casado de Rober Bodegas lo están pasando mal así valoran la Navidad

Voz 52 48:50 a falta de Reyes tender Nos tendría que sorprenden mucho para que cambiase nuestra opinión final balas siquiera pasamos a valorar la navidades como fecha señala duración se hace largo participantes felicidad impostada comida rica banda sonora insoportable regalos eso eso mola

Voz 1826 49:10 un total de las Navidades

Voz 52 49:13 es como mejor que el Día de la Hispanidad peor que la Feria de Málaga

Voz 5 49:18 tres con ocho juego haber acuerdan el temas villancicos hay insoportable están bien hay otra cosa no soporta Navidades y son las frases hechas que hace gente cuando abre los regalos de Navidad ya sabes que te fascistas

Voz 1826 49:31 hola le a mí no me importan los regalos lo importante es estar con las por ejemplo esa frase ese Dios no no quiere decir que yo pienso de verdad pero estaba recitando es una frase que yo pienso es también por favor por favor que pase ya esto FAS en esta pesadilla bueno pues en cuanto pasen los reyes me pongo a dieta

Voz 7 49:46 no

Voz 51 49:49 no

Voz 1826 50:12 ahora yo sí ahora ya tiene clarísima la fecha de hoy y Pilar de Francisco

Voz 1050 50:17 no

Voz 23 50:20 coles

Voz 42 50:21 creo que tres de enero de dos mil dieciocho correcto cuaderno de bitácora las circunstancias son adversas el frío traspasa mi piel menos mal que llevaba una red de quitas la mochila al filo el miedo de de medio día la comida escaseaba y tuve que buscar víveres irá a la máquina de la novena planta

Voz 5 50:40 Alberto estoy pensando en adaptar mi vida al cine tú lo ves

Voz 1826 50:42 no yo sí Boyero ella

Voz 5 50:44 claro que sí yo lo veo seguro que me amigo Carlos esta acuerda ahí me flipa el cine como él me parece una movida muy to yo por ejemplo espero con ansia el Star Wars digo perdona Star Wars es que lo tengo muy en mente como Jerome jurásico es el segundo proyecto de tengo para ver con él se estrena en junio y su director José JA Bayona Juan Antonio Bayona confesaba esta mañana lo que les sedujo en la saga

Voz 0109 51:05 sabemos que usa estéis muchos ánima tonics en la película pudiste quedar alguno como souvenir dinosaurio pequeñito algo así

Voz 6 51:11 cosa de sin mirar es curiosa la atracción que produce el pasado es muchísimo muchísimo mayor que la que genera el futuro probablemente sea porque cuando miramos al pasado pues nos sentimos de algún modo como superiores porque sabemos lo que va a acontecer de seguridad por ello creo que que los dinosaurios no nos atemorizan tanto porque a fin de cuentas sabemos que desaparecieron no sobrevivieron

Voz 5 51:35 yo creo que estoy deseando verla si me voy a casa per llame amigo Carlos para ya peones sesión con niños infantil donde haya mucha mente palomitas niños corriendo para el disfrute hemos bien seguro que la crítica Gara será genial

Voz 1826 52:07 ya lo hemos citado mucho no a tu amigo Carlos Boyero quiero decir ya que ha estado hoy por aquí pues algo por lo ponemos un poquito también

Voz 42 52:14 es que además compañeras de trabajo ha estado hablando de de la semana de esas Artis en la película de James Franco advierto que si soy fan de este director de esta Thor este audio puede herir puesto

Voz 14 52:26 la sensibilidad me parece un desastre a mí no me hace ni puta gracia dicen que es rebatió y Szeemann Si es lo más destrozos y lo más eh

Voz 1826 52:38 original pero yo no no

Voz 14 52:40 no no le pillo no le pidió la grata James Franco es un actor que a mí no me no me gusta Mariño esos que le tengo especial manía que pagaría por no verlos

Voz 5 52:50 no haber tú estabas aquí seguramente estas cosas pasan a veces aseguró que se refería a su amigo Dave no no hermano que también sale la película Emma jovencito tiene menos tabla estas cosas pasan

Voz 1826 53:01 yo he recordado lo que él mismo había escrito ya de esta película en el país era vados palabra por palabra exactamente había sido más duro incluso escribiendo los seis