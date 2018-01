La Ventana (04/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Supremo no decidirá hoy sobre la excarcelación de Oriol Junqueras el ex vicepresidente de la Generalitat ha declarado ante los tres jueces de la Sala de lo Penal para solicitar el fin de la prisión preventiva y poder tomar posesión de su escaño en el nuevo Parlament catalán su abogado Andreu Van den Eide ha explicado que Junqueras se ha declarado hombre de paz a favor del diálogo

Voz 2 00:32 su apuesta es una apuesta por el diálogo con la solución negociada por la bilateralidad una cosa que se ha materializado en la campaña que ha dejado en el programa político de Esquerra Republicana y que solamente por la obstinación de querer generar un riesgo artificial se está ninguneando en este caso por las acusaciones

Voz 1667 00:49 la Fiscalía ha pedido que Junqueras siga en prisión provisional le ha exigido que demuestre con algo más que palabras su voluntad de paz diálogo y le ha exigido que no quieren poner un marco jurídico al margen de la Constitución en los juzgados de Aranda de Duero ha finalizado la comparecencia de la menor que declaró ser víctima de abusos sexuales por parte de tres ex jugadores de fútbol también han declarado familiares y la psicóloga que le atendió su abogado asegura que todas esas versiones que han aportado los testigos avalan la versión de la denunciante a pesar de la aparición de una cuarta persona en el lugar de los hechos las defensas de los jugadores aprecian contradicciones

Voz 3 01:22 pese a ratificar Suárez totalmente la versión de los hechos son como ha contado aquí ha parecido una cuarta persona parece ser ya darle explicación lógicamente que no había hecho nada y por tanto no no lo había mencionado por eso porque no había tenido ninguna intervención eso

Voz 4 01:46 aquí es donde cambia ahí donde

Voz 5 01:48 que es hay

Voz 4 01:50 el día es hechos que no se compadecen

Voz 1667 01:55 en Galicia en los juzgados de Ribeira se ha negado a declarar ante el juez el principal sospechoso del asesinato de Diana Kerr el magistrado mantiene la prisión provisional para José Enrique a buen alias el chicle se ha dejado en libertad con cargos a su mujer que sí se ha prestado a colaborar con la justicia nos vamos ahora a Valencia en pleno cuatro de enero se ha declarado un incendio forestal en Sagunto un fuego que afecta a un humedal declarado Zona de Protección Especial para las aves última hora Inma Pardo

Voz 0808 02:21 todos los medios aéreos de la provincia de Valencia trabajan en la zona que pertenece al catálogo de Humedales de La Haya

Voz 6 02:27 Alitalia es Zona de Especial Protección de

Voz 0808 02:29 es de interés comunitario llamada Marjal dels Moros en las tareas de extinción los bomberos están encontrando además de las condiciones climáticas de aire de poniente un terreno muy seco y es que Aemet ha destacado que desde el uno de septiembre de dos mil diecisiete ya hasta hoy el déficit de lluvias acumulado en la zona en los últimos cuatro meses es del noventa y dos por ciento

Voz 1667 02:49 el seguimos pendientes de la evolución de Yvonne Blake en la presidenta de la Academia de Cine se encuentra hospitalizada tras sufrir un ictus permanece en observación a la espera de que los médicos diagnostiquen su evolución cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 carriles ser Madrid Madrid se lo avanzado la Ser el primer decreto sobre educación inclusiva en la Comunidad de Madrid no termina de resolver casos de niños con autismo a casos como el de Adrian un niño de seis años al que la Consejería de Educación obligó a abandonar su colegio de siempre para estudiar en un centro de educación especial sus padres han llevado el caso a los tribunales según la plataforma Tea incluye de familias de niños autistas estas decisiones de la Administración van en contra de los derechos de los menores y de sus padres Lucía Martínez ex presidenta de la Plataforma Ipad

Voz 8 03:29 a nuestros hijos que para los niños que tienen necesidades especiales son ciudadanos de segunda tienen tienen acaso menor derecho simplemente por ser discapacitados o por tener autismo porque al final ese es el mensaje que nosotros recibimos sí sí inclusión todo maravilloso todo es estupendo pero ojo no para todo

Voz 1915 03:50 la Consejería asegura que las necesidades del menor sólo se pueden atender en un centro de educación especial la carroza por la diversidad podrá desfilar en la cabalgata de Vallecas Un juez ha denegado las medidas Caudal

Voz 1368 04:00 carísimas solicitadas por la Asociación liga española

Voz 1915 04:03 proderechos humanos por considerar que no se ajusta a la ley Javier Jiménez Bas

Voz 0887 04:06 el juez rechaza que esta organización tenga legitimación activa para pedir esas medidas cautelarísimas la Liga Española pro Derechos Humanos presentó ayer una denuncia para tratar de impedir que la carrozas de la Cabalgata de Puente de Vallecas en la que desfilará una drag queen participara en el desfile en la querella aseguraba que la carroza por la diversidad perjudica altamente a los niños y a la Iglesia católica pero la Justicia cree que de momento no hay por qué impedir su participación una decisión contra la que no cabe recurso

Voz 1915 04:33 aquí los maquinistas del Metro de Madrid han puesto fin a su huelga la plantilla suspendido los paros convocados para la semana que viene tras llegar a un acuerdo con la empresa para realizar un estudio que mida los riesgos higiénicos y de seguridad derivados de sus puestos de trabajo que permita elevar su categoría profesional metro realizará el estudio pero contará con las supervisa

Voz 1826 04:48 don de asesores externos como pedía la plantilla

Voz 5 04:51 para garantizar la transparencia del proceso trece grados en el centro de Madrid

Voz 1826 05:56 a las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos abrimos aquí esta Ventana ventana al que hemos invitado a tomar café a nuestra compañera periodista del diario El País Maite Nieto Maite qué tal buenas tardes hola buenas tardes Roberto no hace no hace muchos días aquí en este mismo espacio en este programa de la sección de filosofías tuvimos hablando sobre que es normal que ser normal lo hicimos todo eso a raíz de unas declaraciones de un político

Voz 11 06:26 lo que habló apeló a lo que hace la gente normal que hoy pues íbamos a volver en parte a este concepto aunque desde un punto de vista

Voz 12 06:39 más más íntimo si quieren

Voz 1826 06:42 a ver de situaciones vamos a hablar de situaciones que tienen que ver con con achacar a veinte lo que son sentimientos en el corazón de obsesionó unos con una enfermedad pero no pensar en el enfermo la enferma de aspirantes la cuando la casi normalidad es en realidad lo normal bueno todas esas ideas y conceptos nos van a ayudar desde luego a entender una obra es un musical casi normales que ha llegado a Madrid al Teatro La Latina que ha llegado después de pasar por Canarias por Barcelona por Bilbao y que tiene su origen como tantos otros en Broadway donde allá por el año dos mil ocho Se estrenó con el título original normal es muy recomendable muy terapéutico en el buen sentido en el mejor de los sentidos de la palabra mangas alguien imagino que como ha salido Maite tú fuiste ayer

Voz 1915 07:32 fue sinceramente salir muy contenta de la otra

Voz 1826 07:36 los hablar además de eso de los de los sentimientos de las sensaciones de los que tienen

Voz 1368 07:41 eh los que hemos acudido a haberlo iraquí

Voz 12 07:46 el que tiene sobretodo su protagonista Nina

Voz 1826 08:23 Nina que es la protagonista encarna a Diana el papel de madre sobre el que pivota toda la historia la vida a las vivencias si en un día normal o no y otro día más o nota más sonó tan normal

Voz 5 08:36 hola qué tal buenas tardes buenas tardes bien muy contenta de estar aquí hablando de esta maravilla que es casi normales sí sí sí

Voz 1826 08:44 es una para ti por ejemplo cuando te ofrecieron que conocías de esta has visto donde porque en Argentina por ejemplo creo que es la séptima temporada consecutiva que está ahí en cartel

Voz 6 08:54 yo la vi en dos mil diez en Broadway sin canales reptil IBM impactó mucho me pareció impresionante que que el género que es la comedia musical fuera un vehículo que yo ya ya lo sé porque lo defiendo y lo hago hoy es mi oficio pero que constatar que son vehículo potentísimo para contar historias no sólo epidérmica superficial frívolas y de diversión

Voz 1826 09:18 que también está bien que a veces se asocie pero es que veces

Voz 6 09:21 asocia sólo eso al musical ya hay en musical si te pones ahí a escarbar hay mucho más no hay casi normales es es una de esas obras que cuando te pones a a bucear pues te das cuenta de que el teatro musical es una herramienta muy potente para contar historias como la que cuenta casi normales no la de una madre con trastorno bipolar y todo lo que eso desencadena

Voz 1368 09:40 sí porque a lo mejor la gente ahora está acostumbrada a que los musicales sean ese gran espectáculo lleno de canciones lleno de efectos especiales y casi normales no es así pero sin embargo la música

Voz 14 09:52 no es muy normal no es pilotos dentro de los musicales

Voz 1368 09:56 es cierto si por lo menos al principio de dices bueno esto lo podrían decir hablando no pasa nada se qué crees tú que aporta la música en en la hora

Voz 6 10:03 pero es todo es todo una apertura muy inteligente muy sabia con muchos homenajes a a muchos otros autores hay muchos clásicos es sobre todo musical Rock hay mucho rock pero luego hay muchos otros estilos Si la partitura es decir es es magistral fíjate que claro es muy fácil entre comillas e ir a ver un Mamma Mia un Rey León o música ya conocida donde a todos nos gusta sentarnos a la platea y reconocer las canciones en casi normales cuando la gente el público el espectador sale de la platea dice que música tienen mucho mérito porque no la conoce

Voz 1368 10:43 es el primer día que este primer día él es como antes

Voz 6 10:46 no no pero es que son hits es que está darnos cuenta que desde que se estrenó casi casi normales Next to normal que se se titulaba feeling que en diez años antes de su estreno oficial en Broadway pasaron diez años mejorando y haciendo eso prueba error prueba error no eh mejorando la partitura mejorando el libreto hay mucho trabajo ahí atrás aunque no se vea que creo que sí que ha

Voz 1826 11:09 a ti qué te ha aportado quiero decir a ti que te portado en lo personal porque sé que además no sólo por la experiencia sobre el escenario no sólo por la previa desde que en dos mil diez sino porque cada día es un continuo de interactividad con aquello que te dicen mayores y no tan mayores incluso jóvenes no con la experiencia que tienes de la gente que después de verla se acerca a ti porque además ha podido conectar contigo con tu personaje

Voz 6 11:32 me cuenta cosas increpó a mí me da lo mejor de de mi oficio es lo que me llevo de interacción con el público no tras nueve años de hacer Mamma mía yo lo que me llevó a parte de una satisfacción muy grande es esa interacción con el público y ver la gente cómo haces feliz a la gente como la sacude emocionalmente con casi normales está siendo ya

Voz 1368 11:53 muy bien

Voz 6 11:53 hostia porque yo no no me escondo decir que casen normales es una obra muy dura donde la gente ríe pero en de la donde el público yo era mucho no llora de llora de hoy es ese ese llanto profundo que además

Voz 1826 12:10 es desde ayer Rivas escucha si se mucho

Voz 6 12:13 si se escucha mucho entonces cuando sales cuando termina si bien el el público y hablas con él te cuenta sus historias y porque le ha tocado tanto ITEL lo cuenta llorando y te lo cuenta emocionado lo cuenta dándote las gracias no que finalmente para eso vamos al teatro no para que nos acudan intelectualmente unos acudan emocionalmente también me encontrado casos de cómo el musical habla pues de de la pérdida de cómo los afrontamos afrontamos la pérdida el dolor habla de la muerte habla del suicidio por supuesto habla de de esa enfermedad mental que es el trastorno bipolar pues hay muchas personas que padecen no te diré con trastorno mental pero pero pues que a lo mejor cuidan a familiares con trastorno mental o que a lo mejor han pasado momentos en su vida muy duros por la pérdida de un familiar el otro día me encontré un compañero actor de Rey León que había perdido a su hermano hacía un mes es que la habían matado en Venezuela estaba que no podía ni hablar pero a la vez estaba como como si se hubiera liberado como si hubiera sido una terapia ver el espectáculo no diriges que bien porque eso es lo que lo que realmente nos hace ver la gran función social de nuestro oficio no

Voz 1368 13:24 a mí lo que me parece que lo que tiene también porque no a su estemos tampoco a los posibles espectadores no porque

Voz 1915 13:30 no no se va a hacer no es un dramón que diga salgo de ahí con rasgada Ansaldi pensando que

Voz 1368 13:37 me parece que es que es bueno una eso es porque quizá en este momento de la sociedad lo que tendemos es a tapar nuestras miserias da obra lo que creo que hace es precisamente todo lo contrario remover no para que las destape

Voz 6 13:51 no sé cómo no podemos contar mucho de la obra porque yo es mejor que no lo hagan y la sinopsis

Voz 1826 13:57 mí es que cuando no hay gente que se acerca una obra dicen ellos y me puedo leer el libreto mejor que incluso la sinopsis tú también prefieres enfrentarte sin saber absolutamente nada

Voz 1368 14:07 aquí en este sí sí porque además ya vascos

Voz 6 14:10 no te es prejuicios ante las expectativas de la mejor pues igual te han dicho que está muy bien a ti no te uno se entonces claro aquí no podemos contarlo porque es lo que sucede en el minuto más o menos minuto veinte de la obra cuando el público se queda literalmente envasado al vacío porque se queda en apnea no respira

Voz 14 14:27 en cuanto masajes que que se nota que creo que no respirando no respiran no miran el móvil no hay un silencio tenso silencio muy bien cambiado guión que yo te diga

Voz 1490 14:37 es una atención plena como nunca en su vida han tenido entonces

Voz 6 14:42 claro no podemos contar eh eso no pero sí hay cositas que podemos contar para que el espectador se haga y se haga un poco la idea hay para que quitemos quizá esa idea de de dureza que que yo he dado que la tiene pero que luego hay una hay todo un componente muy muy muy tierno insinuaciones conciliar con las que todos los nos encontramos cada día no por ejemplo era a raíz de un hecho traumático que tuvo en su vida y la digo Diana mi personaje pues tiene una redacción un poco tensa con su hija no con su hija adolescente con Nathalie Illes es maravilloso cuando al final de la obra cuando todos empieza a resolver esa escena que tenemos casi sentadas en el publicó con el público como de repente Nathalie Indiana madre e hija Cécile esperan recuperan o crea no construyen ese vínculo madre hija que vuelven a conectar no sé cuántas madres

Voz 1368 15:39 es que están ahí sentadas cuántas no eh tú fuiste con tu hija ayer yo fui con mi hija y a mí también me causó mucha mucha conexión con ella que salimos las dos un poco la misma idea no sea estas cosas que dicen bueno yo a lo mejor porque soy más mayor voy a entender mejor lo que es el de una familia que al final de lo que trata es una familia en un lío montado un lío importante lo que pasa aquí

Voz 1826 16:02 aquí es una familia donde además después de cara

Voz 15 16:05 a a a la trama y de cara a la

Voz 1826 16:07 ahora no hay ningún personaje gratuito ninguno

Voz 1368 16:10 pero sobre todo es que al final todos nos podemos sentir identificados de alguna manera de alguna manera con parte del drama que tiene esta familia en concreto CI sin él y eso cuando sale Si puedes hablar con tu hija que ya te digo que yo fui con la mía cómo me ha llegado esto pon tal cual supongo que es un poco lo que le pasa Nina cuando le llega un espectador le cuenta a mí me ha removido algo

Voz 6 16:34 a tal cosa etcétera mira una cosa que apuntabas que me gusta siempre resaltar lo hiló has comentado tú y me gusta que que que lo hayáis percibido así no hay ningún personaje comodín todos los seis personajes padre madre hijo hija ir el el novio el novio de la hija y el psiquiatra todos han no están ahí no hay ningún personaje que esté ahí para servir la la el pie al al otro para servir la escena para que el otro

Voz 1368 17:04 los tiene su peso todos tienen su peso y para mí es

Voz 1826 17:06 va a pivotar sobre otra escena malo

Voz 6 17:09 por eso también te dice mucho de la inteligencia con la que está escrita la la obra no por Brian Yorke ir y todos tienen su historia paralela que va que va transitando pues a partir de eso no de trastorno bipolar de la madre de todo lo que los altibajos que ocasiona en la familia todos los líos y todo lo que se derive a lo que pasa es que el finales

Voz 1368 17:27 la persona que podríamos calificar el loca o bipolar trastornada usted que tampoco a todos los personajes al final tienen algo claro es que hallando mira es muy corta

Voz 6 17:41 eso sabes que ensayando cuando llevaba dos semanas de ensayo yo soy normalmente de las que ensayo termino mi sesión y me voy a casa y no pienso en el trabajo no pienso me aquello de que te llevas de personajes personaje para que no vamos a engañar

Voz 1826 17:54 que a muy difícil hacer eso

Voz 6 17:57 primeras semanas me iba a casa no podía osea yo no quería pensar en ni pero tenía la música tenía Viana en la cabeza más de una vez había pensado oye pues yo también tengo algo de bipolar

Voz 1368 18:09 quién no tiene a quién la tiene y quién no está

Voz 6 18:11 ente hoy en en en el río dejado no ir haciendo locura así con su momento de delirio máximo y luego está la la cloaca hay pudriéndose no sabes por qué ella estás fatal todo es de color negro hoy irá que no podrías tener un principio de no te diría que depresión pero de un estado de ánimo bajísimo no que decirte que más de una vez he pensado Dios mio y bueno aunque también os diré que ha sido súper difícil le meterme en la piel de una persona con trastornos bipolares

Voz 1368 18:42 sí pero también te metes en la piel de un problema que yo creo que es muy de nuestra sociedad ahora mismo que es todos tenemos que ser felices y comer perdices si es menor en las costas no a mi me parece que que hay personajes en la obra que que tiene mucho a eso tenemos que ser felices tenemos que ser normales a costa de cualquier cosa esta persona bipolar que se supone que es la trastorna la familia es la que dice yo soy así y quiero quiero vivir

Voz 16 19:11 Pastor no voy a jugar ya a haber hornos

Voz 1826 19:22 así lo dice así así lo canta bueno haber decíamos que el resto de personajes el resto por ejemplo el padre igual que todos los miembros de la familia ella sí Nina el personaje de Nina es sobre la que está puesto el foco sobre la locura lo que parece pero el resto cada uno tiene lo suyo

Voz 17 19:43 pues nos Marie Duff que intentan crear

Voz 18 19:50 es la opción no es extraña Falcó Bossi eh

Voz 19 19:55 eh

Voz 6 20:00 qué es eso

Voz 17 20:00 ah no da más vuelo

Voz 18 20:05 eh y mientras se unirá yo solo me siento eh

Voz 13 20:11 a mí yo

Voz 18 20:15 muy joven tan bien una vertiente

Voz 20 20:21 hoy solo final menos

Voz 1826 20:25 el marido tu pareja que también se siente víctima

Voz 6 20:28 Heidi se están todos estupendo sí sí sí ya habíamos coincide en Mamma Mia Esteve dijimos aquí haciendo pareja si es un papel muy bonito porque es el marido super enamorado de su mujer y que está ahí siempre atendiendo ley que tiene una paciencia infinita hay siempre positivo y siempre convencido de que van a salir adelante iré que para encontrar la solución que

Voz 1826 20:51 pero todo eso tiene su precio es bueno

Voz 6 20:53 y también un poco de poniendo parches no que es como empieza la la la primera escena no que parece que todo está bien es una delicia una fan

Voz 1490 21:00 Elia feliz y vengáis sólo un día más y de repente dicen verla leal respira

Voz 6 21:04 no no es van poniendo un poco de parches a la a la vida porque hay que salir adelante en Hoy es un poco lo que pues eso lo que lo que hacemos todos a nuestro día a día el personaje de Nando es muy es muy bonito se desvive por ella ahí está ahí siempre para apoyarla

Voz 1368 21:17 si antes fueran Antena Nina comentado una historia y es que ese personaje también puede sentirse identificado gente que sea cuidador de personas enfermas no necesariamente en enfermas mentales no

Voz 1826 21:28 hay personas que dedican mucho

Voz 1368 21:31 mismo tiempo hay un momento en el que sembrar de esa alegría que pueden hacer servir como es el peso no de de es muy duro ser cuidador tanto tiempo si además

Voz 6 21:41 a estas hay estudios de bueno yo como soy logopeda de este trastorno pero trató trastornos vocales y que también afectan mucho a nivel emocional los los cuidadores de personas con con con patologías de cualquier tipo eh me da igual un trastorno bipolar a un alzhéimer au con Parkinson es muy duro cuidar a enfermos es muy duro y los que nos están escuchando de ese están en esa situación lo saben Gianni hay estudios que demuestran que quería un punto que el el el cuidador también se tiene que proteger y se tiene que tienen que cuidar no porque es algo durísimo eh

Voz 1826 22:18 y a los cuidadores pero los profesionales antes hablábamos del del psiquiatra también has tenido contacto te ha llegado de algún especialista de las así de lo que trata la crítica iba a decir velada pero no es directa a al corazón del tratamiento con diferentes tratamientos pero sobre todo de los fármacos has tenido algún la interactividad alguna reacción de algún psiquiatra

Voz 6 22:39 sí en Barcelona vinieron grupos de de psiquiatras

Voz 1826 22:42 es decir decían que matrícula de una

Voz 6 22:44 por qué un diez que muy bien el guión es que Brian York escribió el guión acompañado de un psicólogo y un psiquiatra aparte se leyeron toda la literatura vida hay por haberse documentaron muchísimo supongo que es un tema que o bien a él lo que le interesa mucho el tema de de la muerte de suicidio trastorno mental no es la primera vez que escribe ha escrito el guión de trece razones no entonces un guión que está muy muy bien documentado y muy muy viene

Voz 12 23:11 todo lo que todo lo que

Voz 6 23:13 hay una hay una cosa importante también que a mí me parece importante que es como pone de manifiesto el uso y abuso que la sociedad ata hace hacemos de los fármacos no con un trastorno mental e incluso hay otro otra hay una frase para mí muy clave cuando Diana Aller Letizia al doctor voy a tener que cantar saldrán como el noventa y cinco precintos cantado dice que pagas

Voz 1490 23:36 así la solución no era Aldán Mehdi si lo que buscó no estaba en mi razón estaba a fuego ahí

Voz 6 23:53 si uno se da cuenta yo como persona reflexión hay digo pues si la medicina veces cierra demasiado el foco hacia la enfermedad y que poco lo abre hacia el enfermo en su globalidad no iríais gana será cuenta ir está diciendo al doctor algo que está diciendo a ella misma está en mi corazón la respuesta está en mí no en los medicamentos que me pueden ayudar por supuesto que me pueden a nivelar pero la respuesta está en mí están aceptar esa pérdida no

Voz 1826 24:23 si se buscan todo tipo de de soluciones las herramientas que puede tener la medicina a la psiquiatría como decía Nina el el cóctel colorido ese de todo tipo de fármacos

Voz 21 24:33 las pastillas azules redondas con la comida pero no con las blancas Valence las blancas con los amarillos redondas pero no con las verdes tropiezo ideales compartan las verdes en tres con cuchillo pudo utilizar un mortero decirles pulpo fino

Voz 22 24:48 bis conozco colmillo ves sin si no

Voz 1826 25:03 resulta práctico el tratamiento de sus psicofármacos luego el cóctel colorido de pastillas jugábamos otras cosas

Voz 23 25:10 sí la verdad es que tengo menos ansiedad sin embargo empezado ver borroso y tengo dolores de cabeza y no siento los pies bueno aprobaremos de moco con otra medicación y puede que acertemos parezca una quince Urbieta

Voz 20 25:24 sí no no sé

Voz 5 25:37 error prueba error decía antes Mino otra prueba

Voz 24 25:40 hoy en día

Voz 25 25:42 segunda valoración después de tres semanas delirios menos frecuentes pero el estado depresivo empeora si estreñimiento

Voz 5 25:53 he perdido el apetito por completo y sin embargo he engordado tres kilos que como comprenderá es bastante injusto a efectos secundarios pero pecata minuta incluso fuera noticia que barbaridad que Carrusel años se se se se imágenes

Voz 6 26:18 yo que soy anti pastillas ya trabajo desde hace quince o veinte años que trabajó con con gente muy joven y están muy acostumbrados que es el ibuprofeno es una sé que siempre hay aquí te tomas para esto nada como que nada hay que hacer pues descansar dormir de alimentar me bien y a lo mejor hacerme una faena muy buenas hierbas y pero hay mucho mucho abuso de de de así de esto de ibuprofeno de cosas de estas inquietudes yo que yo soy de no tomarme nada no me no

Voz 1826 26:49 pueden imaginar es una forma de drogadicción con sentido no está

Voz 6 26:53 quién es otra de las cosas que que nada

Voz 1826 26:55 las ciudades en Estados Unidos evidentemente esto es drogados

Voz 6 26:58 sí también es una uno de los aspectos que pone de manifiesto la obra no el uso y abuso que también hacen en este caso los los los jóvenes ese para

Voz 1368 27:06 que un poco también el desconocimiento que hay sobre la enfermedad mental en muchos casos no porque me ni Diana prueba a tu personaje prueba un montón de tratamientos muy conejillo de indias y hay un momento en el que es eso es lo que está diciendo Roberto prueba error prueba error pero no se sabe muy bien hacia dónde va el camino no que lo saque Labs las familias que se enfrentan a esas situaciones deben de vivir una angustia importante

Voz 6 27:33 además son enfermedades de difícil diagnóstico de difícil clasificación porque conviven seguramente en muchos casos pues otros trastornos asociados y creo que son enfermedades realmente complicadas a nivel de diagnóstico ya a nivel de de de poner una una etiqueta no cuando ella dice al final no lo puedo decir cuenta es desvelaría pero cuando ya le dice a psiquiatra cuatro meses para superar tal cuestión

Voz 1368 28:00 sí quién quién adscrito

Voz 6 28:03 no al no el manual de diagnóstico dice que cuatro meses si la patología dura cuatro meses dedicada cuatro meses para superar tal cosa quien escribió

Voz 1368 28:13 como que las penas hay que cuidarlas rápido en la sociedad en la que os no

Voz 6 28:17 no todo se puede pasa que bueno los manuales son son son importantes y se Illa las categorías se tienen que escribir y las enfermedades se tienen que intentar diagnosticar pero ya lo dice estoy diagnosticada de trastorno bipolar pero parece ser que la palabra bipolar no es suficiente para definir lo que yo tengo no conviven conviven más cosas no hay que a veces son inclasificables y que se escapan a la medicina también

Voz 1368 28:39 Alberto antes ha hablado de que todos los personajes realmente tienen un papel muy importante es verdad ninguno sobra pero a mí me llamó mucho la atención el papel de del personaje que hacer tu hijo de Gabriel y que tiene una fuerzas es un chico muy joven y tiene una fuerza increíble para

Voz 1826 28:56 nosotros ha sido ha sido un descubrimiento de nuestro mundo ya aquí

Voz 6 28:59 lo había hecho hace cinco años que está aquí él es argentino ese afincó aquí hizo miserables y ahora está estupendo en este papel que yo creo que Bryant Yorke no lo sabe pero lo escribió para él impresionante

Voz 1826 29:14 que sin hacer spoiler diremos que es un papel peculiar

Voz 6 29:17 es Munir mantienes una relación

Voz 1826 29:19 ya y que esa peculiaridad hace que el actor tenga que estar omnipresente arriba abajo a derecha e izquierda en cualquier momento con cualquier persona

Voz 6 29:29 es muy difícil un ejercicio de de de magia si eso y además es muy mágico y él es muy mágico tiene mucho Ángel en general la gente joven la chica que hace la actriz que hace de de Nathalie Hannah Gomes es maravillosa Fabia errante que hace su su novio de Henry Rangel Berruezo en el papel de los dos doctores esta sensacional yo creo que es un casting muy muy equilibrado no ir y qué bien me alegro mucho de de que se

Voz 7 29:56 haga casi normales en este país porque además con

Voz 6 29:59 de manifiesto la la lo comentábamos al principio ahora la la potencia al teatro musical para para hablar de este tema que además está muy estigmatizado a nuestra sociedad que las personas con trastorno mental no son personas raras son personas con una enfermedad y hay que hacer un esfuerzo entre todos por por por por porque dejen de estarlo Nàstic utilizadas no

Voz 1368 30:22 sí lo de esto te te resultó difícil encontrar a alguien que llevar adelante este proyecto o te lo proponen admite buscan como cómo

Voz 14 30:29 cómo fue el inicio de la obra en encontrar a muchos locos que están algo malo si yo creo que

Voz 6 30:38 casi normales estrena en España en el momento en que puede estrenarse porque todos todos los los implicados todos los agentes público productores actores estamos ese suficientemente maduros como para poder hacer este musical ir luego pues felizmente previamente hay una productora que es nuestro Mo a que que que es una productora define además sí que ahora pues ha hecho la división para empezar a hacer producciones en vivo teatrales primera producción se interesan por el musical porque lo conocían les gustaba porque son además amigos de Bryant que contactan con las personas en Argentina que tiene los derechos es así de sencillo y inciden producir lo que además es una cosa muy valiente y que hay que aplaudir porque su primer musical apuestan por un musical que no es un título comercial y que además qué cuesta de vender por eso porque no es no estás diciendo Mamma Mia

Voz 1368 31:29 a León otros están mal de la ópera

Voz 1826 31:32 pero allá requiere de cierta exigencia acercarte a hacerlo sin ningún tipo de prejuicio igual que hace esta esta hora que ayer por cierto estuvimos aquí a esta hora hablando con una psicóloga que ha escrito un libro El diario de Aaron Aaron es un chaval un niño que está en edad escolar y al que se le ha diagnosticado que Asperger y entonces a raíz de esos tuvimos recordando el caso de conocido no hace muchas fechas de un niño argentino también que que había explicado lo que para él era ser Asperger ir nos quedamos con la frase que achacaba bueno a apelaba lo que le había dicho su su madre dice me ha dicho mi mamá que yo tengo la misma mente el cerebro igual que todos los demás Si estuviera hecho con piezas de Lego yo las tengo todas lo que pasa que lo ha montado alguien sin mirar el manual de instrucciones parece Maragall

Voz 1368 32:23 pues así estamos casi todos me parece

Voz 1826 32:26 sí y me voy a quedar también como porque antes había aparecido por aquí quién ha preparado también la entrevista Pepe Rubio y que ayer también estuvo viendo la obra me había puesto cuando termina no te queda sentimiento de drama sino de esperanza de que todo es posible

Voz 26 32:47 tras sí

Voz 20 32:53 eh

Voz 1826 33:00 personajes reales para la vida real llevada al teatro musical casi normales mina muchísimas gracias gracias

Voz 5 33:07 por venir a verla porque además después hacer la entrevista porque se nota Hay esos de verdad es de agradecer los agradezco mucho gracias a vosotros daría más porque tenemos un beso

Voz 23 33:21 no

Voz 0871 33:56 cómo lo hiciste sentir para emocionar con tu risa

Voz 29 33:59 los en el Corte Inglés encontrarás libros música películas y series tacha de experiencia artículos de escritura y Bellas Artes divertidas ideas de merchandising para los fans del cómic y la saga

Voz 6 34:09 prende y en inglés

Voz 5 34:12 sesenta

Voz 30 34:14 sí

Voz 32 34:28 de las

Voz 33 34:32 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos

Voz 9 34:47 hace tiempo hay que deshacerse de esos templarios monjes con más dobles son intocables tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio extradita hecha de

Voz 34 35:01 es demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 33 35:10 los ladrones de cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es Cadena Ser

Voz 6 35:31 eh

Voz 6 38:59 la Ventana con el Roberto Sánchez

Voz 1826 39:28 estamos saben que hoy otros para llegar a las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias estamos tomando café esta tarde aquí con Maite Nieto Maite estamos igual que igual que en estos primeros minutos en este primer tramo afrontando temas que en principio sólo sobre si sobre sólo el grueso de la letra son duros durísimos pero lo que estamos intentando como siempre hacemos aquí es buscar hay casos en los que es difícil temas asuntos en los que es prácticamente imposible pero estamos intentando Daily llevarlos hacia la mirada más

Voz 12 39:59 no sé si más optimista pero al menos menos dura

Voz 1826 40:02 que pudieran tener inmersas ganadora digamos no eso es eso es que no sabrá esa sabía ser resquicio que quede hacia hacia la esperanza y fíjate que esta semana bueno ayer mismo la Dirección General de Tráfico ofrecía las cifras de víctimas en accidentes de tráfico el año pasado en dos mil diecisiete fallecieron mil doscientas personas ha sido el segundo año consecutivo en el que se incrementa el número de víctimas mortales en la carretera después de que estuviéramos acostumbrados a los últimos catorce años seguidos donde la tendencia era totalmente la contraria donde sólo databa vamos estadísticamente descensos el la mortalidad en las carreteras bueno detrás de cada dato hay una historia hay un drama personal probablemente lo más difícil sea comunicar dar la noticia de la muerte a los familiares a los allegados es un momento muy delicado es complicado bueno pues en en Cataluña los Mossos

Voz 1368 40:57 ahora y desde hace relativamente

Voz 1826 41:00 poco a cuentan con la ayuda de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas Begoña Odriozola es una de esas profesionales una de esas psicólogas Begoña qué tal buenas tardes hola

Voz 42 41:11 buenas tardes sobre esto primero que decíamos

Voz 1826 41:14 eh

Voz 15 41:15 hay alguna manera buena alguna

Voz 1826 41:17 buena manera de dar una noticia como esa tan trágica

Voz 42 41:21 es una es la noticia más trágica que uno puede recibir pero sí hay una manera buena de Carla es decir lo que nosotros hacemos lo que el sistema sanitario y obviamente de seguridad quiere hacer es que D dentro de lo malo evitar males mayores es decir nosotros sabemos que es a lo hablabais no es decir las víctimas de accidentes de trágicos no estamos hablando sólo de un muerto un herido grave decir cada persona tiene una familia tiene un entorno que también viven con esa herida psicológica muy intensamente pues nosotros sabemos qué aspectos que

Voz 43 42:05 qué factores pueden hacer que el

Voz 42 42:11 sea más difícil digerirlo incluso se pueda generar trastornos psicológicos y de qué manera podemos proteger a las personas para como también decíais no para que active lo antes y lo mejor posibles todos los recursos afronta miento que tenemos todos los seres humanos para las situaciones complicadas

Voz 14 42:28 es es cierto que ese impacto ese primer impacto puede provocar consecuencias posteriores signos se realice de la forma adecuada osea que vosotros SIVE Mundi a vosotros no pudierais estar en un sitio que recomendaría a la persona que tiene que comunicar una noticia de este tipo porque una cosa es una enfermedad prolongada donde se va viendo que puede ocurrir y otra cosa es el impacto de un accidente que es de hoy para para ya de un minuto para otro

Voz 42 42:57 bueno normalmente es verdad que esto es función de los cuerpos de seguridad comunicar una defunción es estabilizar identificado que el servicios sanitarios ayudamos ahí en los primeros momentos pero que muchas de estas noticias las transmiten los familiares entonces una cosa que tenemos que entender es que es una noticia muy impactante el para el cerebro si la decimos de golpe cabe la posibilidad de que el cerebro se colapse en principio aumentan las posibilidades de que después ahí puede haber problemas Sir decirla la noticia lo que nosotros intentamos es decir la más la noticia de manera gradual ir dando tiempo al cerebro para que vaya asimilando una cosa que diría es si se puede evitar nunca decir eso por teléfono con que por teléfono llamando a la persona no sabes si porque quedémonos como tú estas o eres un familiar que con qué qué qué quieres comunicar y esto tú estás ansioso también pues no te paras a ver cuál es si la persona está sola en casa por ejemplo están sólo en tasas a lo dices por teléfono de golpe una cosa que puede pasar es que del choque entre comillas se desmaya ahí está llega al suelo se puede hacer daño por ejemplo la puerta de la casa estará cerrada tú no tienes los teléfonos de sus vecinos para que puedan entrar de los bomberos pero tendrán que entiendes un poco

Voz 1826 44:26 sí también tenemos ninguna información gestual sobre cómo está reaccionando como está recibiendo o intentando asimilar en los primeros instantes esa noticia

Voz 44 44:33 no es la inclemente que si cae deja el teléfono tú no porque es hablar claro claro sí bueno pues a lo mejor ejemplo un golpe necesitas llevar los servicios de emergencia

Voz 43 44:43 puedes porque la puerta está cerrada y además no se puede está conduciendo por ejemplo no se puede

Voz 1915 44:49 arropar a esa persona además que en ese momento

Voz 14 44:51 yo creo que ese contacto físico presenciales importante no

Voz 43 44:55 no

Voz 42 44:56 sí pero sobretodo estamos en Un paso anterior a éste no es decir que cada año si es conduciendo el riesgo de accidente es muy gordo si lo acabas de decir lo lógico es que cuando dividirse en esto necesitas un tiempo como para estabilizar a entender lo que está pasando si al cabo del tiempo puedes volver a coger un coche pero cuando te lo acaban de decir en nuestro mejor esto para para conducir a veces dice nuestros estamos aquí en casa ha pasado esto está muerto ven por favor bajo este hecho e conducir es un peligro no sólo para la familia sino también para los conductores

Voz 1826 45:36 claro Begoña porque después del impacto a pesar del impacto y siempre necesitamos saber todo conocer detalles necesitamos saber absolutamente todo lo que ha ocurrido hay que hay que decir hay que dar toda la información

Voz 42 45:50 a ver si nosotros damos toda la información de manera gradual es decir que hemos de entender que desde el punto de vista psicológico cuando pasa algo así la primera necesidad es la de información de saber qué ha pasado dónde tengo que ir que tengo que hacer como se gestiona esto o qué como todo digerir este y sobre todo lo que hay que hacer exactamente qué pasaba he dicho esto no sólo es una es un derecho legal sino una necesidad psicológica ahí es que si no se hizo la gente se lo lo va buscar pero ahora es verdad que hay detalles que no son en absoluto

Voz 43 46:36 no no son necesarios

Voz 42 46:40 los costes beneficios del es decir el riesgo de de daño a uno porque desde antes hablaba clasificación de las enfermedades mentales no es decir desde el punto de vista del riesgo de trastorno por estrés postraumático que es como el trastorno más grave que se podría eventualmente desarrollar las víctimas no sólo el afectado directo sino la familia en los indirectos los que tenemos alguna pérdida con eso también somos posibles víctimas entonces a ellos también hay que cuidarlos tener información sí exactamente el alcance de todas las heridas

Voz 43 47:18 sí

Voz 42 47:19 por ejemplo hay ocasiones en las que ver el cuerpo no que es clara la otra gran dilema en estos casos no se no se recomienda que los costes el riesgo psicológico pues supera las ventajas que todos tenemos con ver el cuerpo de nuestro ser querido para podernos despedir para poder iniciar todo todo el duelo

Voz 14 47:45 si vosotros como profesionales tenéis que poner alguna os tenéis que aplicar alguna terapia como es protegernos vosotros porque claro estar con estas noticias

Voz 1368 47:54 en todos los días también

Voz 14 47:57 debe afectar ver un poco estas situaciones dramáticas diariamente

Voz 43 48:02 no decir quién apoya al apoyo nada claro

Voz 42 48:09 digamos que que aquí la mitad juega tanto para los afectados como para los intervinientes para los profesionales es más la la noción o la metáfora de protegerse más que la no estamos haciendo terapia ni siquiera con los otros porque no hay estamos haciendo más una labor preventiva de orientación más que otra cosa es verdad que para los profesionales tienen que poder también protege es pero es nuestro riesgo laboral por así decir no es como yo siempre les digo me utilizáis bueno el especiales trajes especiales un casco en determinados momentos pero cuál es el casco que utilizamos para la mente

Voz 43 48:52 claro entonces lo que sí hay cosas

Voz 42 48:54 toda una serie de estrategia que sea usted ninfas durante la intervención para conseguir el justo punto de empatía

Voz 43 49:03 no es decir si nos protegemos

Voz 42 49:05 demasiado estamos fríos perdemos la capacidad de ayuda porque no entendemos a los otros signos acercamos demasiado de corazón estamos en riesgo nosotros de de quedar heridos hay situaciones de más riesgo

Voz 1826 49:20 no cuando todo lo que tienen que ver con identificar

Voz 42 49:23 León si yo estoy aquí comunicando la muerte de un hijo por ejemplo que tiene la misma edad que el mío pues ahí me va a costar mucho más te va a doler mucho más que si yo no tengo hijos por ejemplo no entonces en algunas situaciones pues a lo mejor escogemos que mi lugar de ir en compañero vaya otro que lo tendrá como más fácil es verdad que también tenemos toda una serie de de

Voz 43 49:49 qué podemos hacer

Voz 42 49:50 hará en algunas situaciones que nos han tocado más sobre todo con la ayuda de los compañeros poder desactivar los más desde el punto de vista hemos

Voz 45 50:01 nada al menos una una una primera capaz de protección Begoña Odriozola psicóloga del Sistema de Emergencias Médicas en Begoña muchísimas gracias por asomo esté esta tarde aquí a la vez que contarles todo esto

Voz 6 51:03 posteriormente tenían más más

Voz 24 51:05 el quinto nombres en la lista lo siento mucho eh

Voz 50 51:13 la gran familia es una historia que funcionaba en su día funcionará en el futuro sin duda porque en el fondo más allá de no de que uno se queda sin trabajo se vayan de vacaciones eso o Pierre Zara niño en en Navidad pierdan ascensos de lo que trata en definitiva es de de la familiar como cuando todo falla eh quedará familiar en el fondo de eso va la gran familia de eso va también nuestras

Voz 1826 53:41 estamos ya en los últimos minutos postrimerías de esta primera hora aquí en en La Ventana a esta hora en la que estamos tomando café con Maite Nieto a la que sumamos también a la sobremesa Javier Gregori nuestro compañero de la redacción de informativos especialista en ciencia y tecnología Javier qué tal buenas tardes hola buenas tardes está sonando esta música italiana bueno porque al menos en lo que concierne a ámbito de la ciencia empezamos el año con buenas noticias científicos de ese país científicos italianos han implantado en una mujer la primera mano biónica con sentido del Cato y que además no sólo acaba ahí la cosa sino que al ser portátil se puede usar fuera del laboratorio este es un titular a ver cuenta los Javier es un titular importante es