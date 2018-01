La Ventana (04/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el Gobierno de Melilla acaba de confirmar la muerte de un menor inmigrante no acompañado en un centro de Akon

Voz 3 00:17 a la Ciudad Autónoma el chico estaba con valentía

Voz 1667 00:19 ante de la amputación de uno de sus pies por un accidente de tráfico informa Nicolás Castellano

Voz 1620 00:23 si hace quince días en su intento de cruzar a la península del puerto melillense fue atropellado por el camión en el que se escondía y como consecuencia sufrió la amputación de una de sus piernas tras recibir el alta había sido internado como menor extranjero no acompañado desde el pasado veintiséis de diciembre en el centro conocido como La Gota de Leche hoy nueve días después ha aparecido muerto en su habitación la Consejería de Bienestar Social quien tenía la tutela del menor y es la propietaria del centro abierto una investigación y ha dado parte a la Fiscalía es la segunda muerte de un Mena en quince días jemer

Voz 1667 00:51 además el juez de Archidona ha decidido archivar la investigación por la muerte de otro inmigrante de origen argelino el la nueva cárcel de la localidad malagueña

Voz 3 00:58 ya el auto ratifica la hipótesis del suicidio

Voz 1667 01:01 dio al descartar la participación de otras personas Málaga Ignacio San Martín

Voz 4 01:04 en este auto de archivo el juez que lleva el caso considera que de forma clara la muerte de este ciudadano argelino la prisión de Archidona se debió a un suicidio sin que mediara no participaran otras personas las cámaras revelan dice que nadie intruso habitación ni siquiera hubo movimiento en el módulo cuando sucedieron los hechos los informes preliminares de la autopsia apuntan a la muerte por ahorcamiento sin signos externos de violencia decidido

Voz 1667 01:27 el archivo el juez rechaza también que se practiquen no

Voz 4 01:30 nuevas pruebas como había solicitado varias oenegés o que se paralice las deportaciones de los inmigrantes internados en el centro ya que las pruebas evidencian la ausencia de testigos contra esta decisión se puede interponer recurso

Voz 1667 01:42 en página política duras críticas de Rafael Hernando a Ciudadanos el portavoz de los populares en el Congreso ha respondido a los de Albert Rivera que exigen el cese de la senadora Pilar Barreiro imputada en la trama Púnica Hernando pida ciudadanos explicaciones sobre su propia contabilidad

Voz 5 01:57 esto me parece una frivolidad ovación yo lo pediría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues nos explique por favor las cuentas del año dieciséis que el Tribunal de Cuentas le ha echado para atrás porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política en la aportación de las cuentas que han presentado al Tribunal de Cuentas

Voz 1667 02:19 es un aviso especial por nevadas para este próximo fin de semana que afecta a áreas de la mitad norte peninsular se esperan nevadas en cotas muy bajas entre los quinientos y ochocientos metros de altitud Deportes Francisco José Delgado buenas tardes

Voz 6 02:32 ese disputan esta tarde noche cuatro encuentros de ida de los octavos de final de la Copa del Rey a las siete en Balaídos Celta Barcelona sin Messi Luis Suárez en los visitantes mil Mora Leganés Villarreal con ocho bajas en los castellonenses a las nueve Numancia Real Madrid sin Cristiano Benzema Modric Kroos en la misma hora a las nueve Espanyol Levante más preocupados por la situación en Liga que por la competición copera y fuera del fútbol tres partidos de baloncesto dos de Euroliga Barcelona CSKA y Unicaja Valencia ayuno de Liga Endesa entre el Estudiantes ya

Voz 3 02:56 Joventut Badalona cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 2 03:01 carriles el Madrid la justicia

Voz 1915 03:03 dado como investigado al ex alcalde de Griñón el popular

Voz 7 03:06 los Ramón Navarro por contaminar en Arroyo de la localidad con

Voz 1915 03:08 las fecales durante dieciséis años la Guardia Civil le acusa de un delito continuado contra el medio ambiente porque el Ayuntamiento no construyó un colector que debería haber desviado los residuos a una depuradora podemos asegura que preguntó hace meses por este asunto a la comunidad pero que el Gobierno regional dijo no tener constancia Alejandro Sánchez ex diputado de Podemos la samba

Voz 8 03:25 es inaudito que una Consejería de Medio amén

Voz 9 03:27 gente que es la que tiene que velar por que el agua de nuestros ríos y cauces este esté limpia porque se cumpla la ley y las leyes medioambientales pues te haga una respuesta de este tenor cuando resulta que están las fuerzas de seguridad investigando directamente

Voz 1915 03:43 el juez mantiene la prisión sin fianza para el principal sospechoso del asesinato de la joven madrileña Diana Care José Enrique que se ha negado a declarar su mujer sigue imputada pero el juez no ha decretado nuevas medidas cautelares contra ella sobre este crimen la oposición en Boadilla ha pedido una rectificación al alcalde el popular Antonio González Terol que culpó a los partidos de la oposición en el Congreso por no apoyar la prisión permanente revisable Isabel Carmona PSOE Ricardo día Ciudadanos

Voz 8 04:07 sí lo que ha hecho el alcalde de Boadilla en Facebook

Voz 10 04:09 Inés la forma miserable hacer políticas que tiene utilizando el asesinato de una joven y el surgimiento de una familia que desconocía el tener el cuerpo sin vida de su hija a pocos metros de su casa es una vergüenza

Voz 11 04:21 sinceramente si tanto ardor guerrero sí ha entrado canto nos queremos colocar como adalides de la justicia hombre pues mire yo creo que lo primero que hay que hacer es localizar e identificar a las personas que han acosado a nadar

Voz 1915 04:35 pero si los precios del alquiler subieron más de un once por ciento en la Comunidad de Madrid en dos mil diecisiete y casi un ocho por ciento Madrid capital son datos del estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista el precio medio

Voz 1322 04:45 los inmuebles que a Renan en la región está en los catorce euros en quince en la capital

Voz 7 04:50 los algo más anulados hoy en la Comunidad tenemos once

Voz 1322 04:53 grados en el centro de Madrid

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra Web cadenaser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias

Voz 13 05:16 están ahí oculto pero hay personas que se preguntan por qué a mí

Voz 7 07:59 las cinco y ocho minutos cuatro y ocho en Canarias estamos en la segunda hora segunda hora de La Ventana es decir la de El recreo hemos elegido está musical

Voz 1826 08:07 antes porque siempre habrá oportunidad de que llegue

Voz 7 08:10 Edgar Hita lo estropee con las suyas garita desde Barcelona qué tal buenas tardes buenas tardes buenas tardes noto un poco de envidia porque como mis dos secciones de música han reventado si a todo el mundo está pidiendo oye como Seaman aquello por favor queremos ponerlo de todo

Voz 0509 08:24 a las emisoras me llaman incluso en la competencia hoy

Voz 7 08:27 como sea más o calor ya dos gana todo el mundo me pide metida la música mía tu ten cuidado con eso de que te llame la competencia que aquí ya sabes tú eres no que hay cláusula de rescisión que bueno que me ha contado un colega cada bueno ha ido hoy también Pilar de Francisco Pilar buenas tardes hola buenas tardes porque a ella le vamos a preguntar es una uno dudaba esta mañana nos hemos levantado y hemos dicho tema de debate es bueno debate no pero tenemos una duda casi existencial los youtubers que es el mundo esté en el ámbito donde se mueve en otros muchos también la amiga de Carlos Boyero es decir que Francisco Carlos carritos de qué es el mundo que ya controla los youtubers son de reyes magos o de Papa Noel enseguida nos va a responder a a esas dudas quizá tal vez lo lo sepamos Lucía Taboada en nombre de la redada de Podium podcast o Lucía buenas tardes buenas tardes tú a ver vives Concostrina viene a las seis con las cosas de la historia llena la menor sería la historia de las otras historias de la Navidad ya verán y Alma Andreu buenas tardes arrobas hoy la de las redes sociales qué tal cómo estás un poquito así me pilla un poquito así quiere decir

Voz 21 09:35 pues así pues un poquito así como diría Esperanza Gracia que hay algo que me inquieta que me perturba y me atormenta

Voz 7 09:41 Nos mueve las manos como ella pero bueno qué es eso que que te pasa bueno pues que

Voz 21 09:46 entre que mañana vienen los Reyes Si yo que me pongo nerviosa me pongo nerviosa con todo esto desde pequeñita y ya soy muy del equipo de Lancia pues tú imagínate con noches como la de mañana eje sido muy pesadita toda la vida y claro no es ahora esto no de siempre de siempre yo me empeñaba en que me trajeran el despertador de la Chapelle imagínate la tabarra que podía dar

Voz 3 10:06 trajeron

Voz 21 10:09 dijeron pero tengo una lista negra black list que dirían los moderno

Voz 1322 10:13 los modernos los moderno los ingleses ejercen tengo una lista negra de todo lo que pedí a los Reyes Magos nunca me trajeron fue pues eso sería deportado muy bien no

Voz 7 10:25 no sería bueno no era buena lo que pasa es que

Voz 21 10:27 mi madre boicotea van mis ilusiones y mi alegría de vivir no por ejemplo un Airbus Cyrus no calló nunca nunca nunca nunca me dejaron el Blue debajo del árbol de Bush y luz aquel gusano que se encendía la cabeza sabes

Voz 7 10:42 pues mira era tú te acuerdas de luz dijo

Voz 22 10:44 cuando yo me acuerdo que alguien pensó en un tormento en una lluvia de ideas se juntaron ahí la mente más lúcida en una mesa dijeron lo mejor para ellos ponerlo muñeco con una caraza uno buenos papas y un cabezón que tengo una luz deslumbrante es lo mejor ese eso es lo mejor Isi por si acaso vaya a ser que se eduque no se duerma vamos a ponerle estrellas por todo el techo también para que se vuelva loco sea el Bussi luciera como dormir con Pirlo de esas cuando te para la Guardia Civil

Voz 21 11:09 al para soplar no lo mismo pues nunca me lo trajeron los Reyes hijos

Voz 7 11:13 infancia más cruda la tu bueno pues se aprovecha

Voz 21 11:16 hora insisto que me escucha España entera porque mi madre tenía la teoría de que con luz pues las camas se incendiaba que sí sí tiene delito o no

Voz 7 11:24 no no si eso se decía mucho en Valencia pero que vamos que no genio enano

Voz 21 11:29 oye tú no sabes con quién estás hablando yo soy la Forte claro que tuve ingush y luz al final con treinta y dos años a la juguetería me compré sin luz

Voz 1826 11:36 no pero a ver a ver es que yo a ti no te todavía no te Kahlo no sé muy bien qué has veo mal el guión esto es verdad esto biográfico dato biográfico

Voz 21 11:44 a los treinta yo te tuiteó o que si nunca ha encendido mi cama me escuchas que pues cómo es ser mamá tienes que decir escucha

Voz 7 11:52 a mi madre que me estará escuchando

Voz 21 11:54 es como esa miles por ejemplo la caja registradora que antes la Olallo con telas de Francisco la caja registradora nunca llegó toda mi infancia jugando a las vendedoras yo soy del espíritu emprendedor me explico montaban unas tiende sillas en mi casa que ríete tú de Amancio vendiendo camisetas

Voz 7 12:11 o de otro que yo me sé exacto clases poco cierto firmen la jeta somete da Cunha desde Barcelona voy yo ponía la tabla de planchar como si fuera

Voz 21 12:23 mostrador y mis padres eran mi clientela más exigente y vendía de todo todo lo empaquetada para regalo en empaquetar va también el papel de empaquetar van todo todo

Voz 7 12:33 la caja registradora

Voz 21 12:35 no tenía la nueva caja registradora nunca tuve si tú has visto aún Zara o Corte Inglés o una mercería Paqui sin caja registradora no claro que no pues yo para cobrar me tenía que hacer inventos mis cositas era muy chungo ya te lo digo yo hasta que por fin sacaron una caja registradora de juguete que era mi mayor ilusión y aún así no hubo forma todos los años yo la ponía en la carta me portaba bien acostaba cuando me no me no me la traje

Voz 1826 13:00 es una pena es a una pena que tus clientes fueran a tu tienda hice fueran además impagada eh

Voz 21 13:07 que te crees tú eso Mis amigas las gemelas me regalaron una también esto es real verídico

Voz 7 13:13 certero cuando cumpliste los treinta los treinta y dos años antes que el gusano

Voz 0509 13:18 ha sido para que lleguen a la piel

Voz 21 13:20 Teresa tengo la piel muy Teresa muy hidratada pero ya tengo mis años me regalaron una completa una caja registradora luchaba pero con escáner para el código de barras con cinta para pasar la tarjeta de crédito como te quedas muerta

Voz 7 13:33 por tu cuenta no muerta se dice muerta ya bueno pues yo muerta también

Voz 1826 13:36 espero que no digo yo te Alma Andreu no no estás un poco mayoría con treinta años para jugar a esto de las de las vendedoras no bueno

Voz 21 13:45 pero estas cosas pues aquí en mi programa pues se pueden contar lo que tu cruz en mi programa yo es que soy como si Radio en Mi radio en mi programa pues eso pues ven Belén Esteban era como presentadora de El programa con Jorge Javier no codirectora cuando no codirectora yo soy de todo también hizo bueno pero un referente si hoy Edgar tienes algún problema

Voz 7 14:06 no no nada que va que va yo soy disco Coco como presentar exacto de mi programa

Voz 1826 14:11 que sepas que eso no es exactamente así

Voz 21 14:14 bueno a ver no del todo por favor lo de Belén Esteban quien a de que vengo muy disgustada no me lleve la contraria a mi chico les digo lo mismo que discutimos porque me dicen lo que piensan no me digas lo que piensas dime lo que yo quiero ir indiscutible

Voz 7 14:26 a Roberto a que tenga es más juguetes tienes alguno más pero hay que recuerdes juguetes fallidos en tu vida en tu infancia durísima infancia hacemos comprobando esta tarde

Voz 13 14:34 sí nunca ha tenido un micrófono nunca

Voz 21 14:38 nunca he tenido un micrófono uno no

Voz 7 14:41 que ahora ya me va contando todos no coges con Orán

Voz 21 14:44 saben reírse reírse pero ahora no cayó por eso porque de pequeña yo quería un micrófono para hacer mi propio sus nunca me lo regalaron así que ahora tocada resarcirse Cruz si yo quería un micrófono pues para ser la reina de las ondas la reina de las mañana la reina de todo lo que tuviera que ver con montar el show y el numerito pero nunca llegó así que yo me fabricaba el mio propio con lo que es un plátano y papel de aluminio

Voz 7 15:06 atención niños de España planta no iban a en línea para fabricaron sólo si ir menos mal que Art Attack versión soporte niños del mundo que dice Roberto así conseguir es tener un programa propio como yo eso es verdad

Voz 12 16:20 unos ciento eh

Voz 7 16:39 qué rostro tan iluminado y tan feliz tiene hoy Pilar de Francisco Tomás Gómez todo es relativo estado escuchando las desventuras de la infancia tan dura que ha tenido la suerte yo creo que ese ha recreado diciendo la mira ha sido bien sobria tú tú tú tuviste todo no

Voz 1322 16:55 de todo John lo único hagan registradora me llegó la vía los dieciocho años a los vecinos empecé a trabajar el hamburguesería carrera

Voz 7 17:03 a verles y quería menos

Voz 0509 17:06 payaso cerca el lo viste la hamburguesa

Voz 7 17:09 el León queremos tenemos respuesta a esa duda existencial los youtubers prefieren a Papá Noel o los Reyes Magos las dos Españas Roberto bien si suena en yo todo lo han estado siempre ahí reforma constitucional lo continuismo cine con palomitas filmoteca con Nacho escondidos en el abrigo apocalípticos e integrados y siempre sueños Elena el rato sin ahí está ahí está abierto los frentes tantas preguntas tantas interrogando amparado por Tivisa claro acabábamos sí agua con gas sin gas es que es un no parar vamos a resolver esto por fin Papa Noel los Reyes Magos de momento Papá Noel llega antes esas casas punto a favor también se puede decir que llega a finales de año bueno hay debate te momento muchas familias se han contado ese momento de abrir los Reyes Magos el día de Navidad vamos a escuchar el caso de Mikel tú

Voz 23 18:01 el Papa cuando a mirar pulpo el Rey es Navia

Voz 1490 18:30 es la vía es es decir Evelio seguro un bueno ya veis que ellos juegan a las dos cosas de momento parece que deba va ganando Papa Noel porvenir antes pero vamos a ser más pruebas los youtubers de triple se hacen reportajes hacen entrevistas han salido a la calle entrevistados niños para saber que Le Pen a Reyes sea Papá Noel vamos a comprobar a quién tiene más presentes quiénes son los reyes Baltasar el negro

Voz 2 19:00 empieza por M

Voz 13 19:02 me has pedido este año a los Reyes me encanta les presa perrito pero de verdad o una André de peluche hola cancelar una pelota de fútbol todo hasta pero tu sabes manejar la tablet cuántos años tienes juncos

Voz 1490 19:18 es una tablet con cinco años con diez catorce tiene su botón rojo sin luz

Voz 21 19:25 seguro que lo consigue en esa niña cajas

Voz 7 19:27 adora ella tiene vamos perfecta una app les sale caja registradora uno de nuestros bosques que con

Voz 1490 19:33 ETAP con el móvil perfectamente ya te cobra sin ningún tipo de problema gominolas bueno muchos niños están haciendo su carta a los Reyes Magos ir parece que van ganando Reyes fue un poquito vamos a escuchar la carta de la familia canaria

Voz 24 19:46 eh tú ni a quien los médicos dilas

Voz 1490 19:51 en un cargador para dar batuta

Voz 25 19:54 la verdad que Gemma hay un cañón de pelo

Voz 7 19:56 pero desde entonces ha pedido uno dos

Voz 23 19:59 dos tres cuatro Quique

Voz 26 20:01 cinco de siete ocho nueve cosas ha cedido un padre un castillo de las Pini tu voz

Voz 1490 20:11 bueno ahora que mención dos veces la tableta a mí es verdad tuve una infancia muy feliz yo tuve mi Table también a mí me pequeñita con cinco años general la tablet Nestlé con chocolate en esa es la

Voz 7 20:21 pues ni la tablet del comercio

Voz 1490 20:24 bueno aún no han llegado Reyes Magos ir ya hay quién está comiendo Rascón por encima de sus posibilidades y esto es lo que hace del canal bueno ya aquí un un testimonio Roberto

Voz 7 20:35 yo no porque por encima con no

Voz 1490 20:37 no lo dejaron a mí me tienes que ante un glúteo

Voz 7 20:40 sí que es verdad es verdad yo como soy

Voz 1490 20:43 yo soy la del agua mientras el resto comer roscón bueno pero no hablemos de mis dramas vamos a hablar de los dramas de estos niños vamos el canal Deco Utiel en tres coma ocho millones de seguidores de nidos es igual a sus condenas triunfan porque tienen una idea muy peculiar consiste su canal en ver jugar como jubilados Miranda obra a los niños les encanta ver vídeos could como Juan esta gente en el canal son vídeos inquietantes tengo que decir a la par que adictivos por ejemplo vamos a escuchar este vídeo en el que Pepa Pierce con sus amigos están descubriendo las sorpresas del roscón

Voz 27 21:18 a ver que tenemos aquí sí hay una sorpresa vamos a ver qué es mirar es y con un vestido y lazo de color rojo a ver que no salen este al es de es si quieren que este trozo para mí Bob Esponja

Voz 23 21:37 este para mí

Voz 27 21:39 ah muy Dico amiga ataque

Voz 1490 21:44 bueno que visualice Dyson peluches de Pepa una mano que los van manejando ese de bolo de inquietante de momento Reyes Magos Fabio van ganando por Etienne un postre con su nombre de un postre propio el roscón de Reyes Papa Noel que tiene calcetines

Voz 7 21:57 qué habrá sido muy dulce pero un trabajo durísimo sea tú te tienes que ver todo esto por lo luego por si la gente no lo tiene presente él sí

Voz 1490 22:05 bueno bueno es que el psicólogo degrada

Voz 7 22:07 es más el desenlace final siete hubierais

Voz 1490 22:10 lo dejamos que dedicarle una canción a Papa Noel los Reyes Magos a quién sería cuál de los dos

Voz 1826 22:16 a los Reyes Magos ya también más versatilidad más posibilidades más historia la gay más personajes

Voz 1490 22:22 hombre Papá Noel es internacional quizá tira más no es verdad es verdad tienes a todos los mercados el canción bueno

Voz 7 22:28 a ver como siempre caro ya

Voz 1490 22:30 siempre en ahí quién Clean el todo viral Youtube billetes bueno yo tengo Hansa Zaidi tiene un millón de suscriptores ya dedica una canción a uno de estos dos Reyes Magos Papá Noel a gente es una revelación este año alcanzaba el millón de suscriptores le va también que los Reyes Magos y Papa Noel le piden sus regalos a él de quién habla en su rap

Voz 3 22:50 no

Voz 28 22:53 hemos en Dubái tu vinos lo que quieres y quieres cerca de los Aigües para tus navidades somos tu mejor opción Gaspar Baltasar y sobre todo

Voz 7 23:03 además gana Reyes Magos por goleada bueno goleada es todo ahí justito justito pero a los Reyes Magos tenemos un Expediente X por qué ayer los seguidores

Voz 29 23:20 de de esta serie mítica

Voz 7 23:22 no pudieron disfrutar del estreno mundial de la temporada es la temporada número bueno en España habrá que esperar una semanita pero parece que que estaban cumpliendo están cumpliéndose las expectativas nosotros hemos decidido llamar al protagonista de la serie protagonista ya desde hace veinticinco años

Voz 8 23:40 Valdés buenas tardes buenas tardes Roberto buenos días aquí en Radio Barcelona vía treinta y cinco años ya estoy en el que bueno que alguien me me sigue dando carrera canciones lo ficho no me dan una canciones que empiezo allí con los silbidos raro

Voz 30 23:58 esos a vosotros también a Scully también le da las sintonías

Voz 8 24:01 ella es más médica que otra cosa pero bueno es una seria así como bueno ha visto como la del chafado es el CSI que eso es un cigarro hizo aquí han fumado pero con alienígenas Charles Mason menos mucha gente pues tiene culto a nosotros claro XXV años me preguntan oye de verdad los aliens son en en serio son fiestas son de verdad y digo tío Félix Azón está preguntando eso en serio qué idiomas o caro es ahora aún porque son con ordenadores y eso hace veinticinco años cuando empezamos nosotros se veía que estaban hechos con agua plas mal pintada de verde mate me preguntaban si lo de verdad bueno yo soy Madrid presenta como pero más ver ese personaje yo en la vida real soy Davy David West Bruce Brown

Voz 7 24:44 David David Bukowski

Voz 8 24:46 esquí bueno no me sale luego también te diré que que siempre falsas acusaciones decían que yo ante de andar con marcianos que hacia película de muelle sabes lo que te digo hace empuje sabes cuáles son porno

Voz 7 24:58 lo sé lo habías escuchado

Voz 8 25:01 a pero no quería preguntarme

Voz 31 25:03 aunque no sabía si te sito en cómo acabar el el tema pero bueno uno

Voz 7 25:07 lo que está estudiando eh bueno está eran pélvico

Voz 8 25:10 las subida de tono no osea pero era porque la cena pues a lo mejor es momento pues requiere de sexo a lo mejor yo iba a casa de una señora llevarle el domingo por la mañana la revista Atalaya el haber despertado explicarle cosa genial lo típico IPIC al al timbre no me había nadie yo entraba ahí andaba la mujer ayudándose unos alivios y eso me veía lo podré puede darle su merecido ya saben no primera trabajas tú luego yo Hamaikabat Out sabes pero no es por no del todo porque yo iba con una función y nada por lo demás viene aguantando es Khalid que no es poco

Voz 30 25:42 Foz paliado habían dicho adiós de China dicho que brilla durillos

Voz 8 25:47 se ha molde Se trata de una GT androide se vendió un bicho Verdi punto como toda como los XXV años de antes flipado pero bueno no pasa nada seguiremos ahí veinticinco años más hace falta un abrazo cuídense Valdo

Voz 7 26:00 plazo yo soy el Papa no traerse para Manuel venga apuntamos silla empate

sociales a la venta

Voz 44 30:23 muy buenos días

Voz 1826 30:36 son las cinco y media en Canarias estamos en la hora del recreo aquí en esta primera semana de dos mil dieciocho La Ventana si tiene razón no todavía no está poniendo la música garita

Voz 7 30:48 es evidente estos yo quería

Voz 0509 30:51 invitará al baile de graduación con

Voz 7 30:53 esto no Lucía Taboada la redada futur

Voz 1322 30:57 qué tal pues mira la Navidad es una época Roberto sabrás en la que parece que no pasa nada que no sea de temática navideña vemos telefilmes navideños hacemos compras navideñas comemos turrón de chocolate en vez de chocolate normal y corriente pero lo cierto es que el mundo sigue girando en estas fechas la historia está llena de efemérides que coinciden con la Navidad así que de esto hemos querido hablar en la redada con nuestro colaborador Víctor Lloret que es director editorial de la revista National Geographic historia que aquí está a mi lado Victor qué tal

Voz 1826 31:25 buenas tardes Lucía bastar de Roberto qué tal bienvenido y entonces Javier vamos a hablar de la historia de la Navidad pero de la otra historia de las otras historias porque claro el devenir de los acontecimientos no entienden de fiestas ni de festivo ni de puentes ni de ni de nada muy poquito respeto

Voz 3 31:42 no no Sepla historia tiene una cosa que no separa es algo que su Burque tus compañeros ya de informativos sufren en sus carnes a diario

Voz 1322 31:48 es no estas navidades han sido muy tranquilas que no ha habido nada

Voz 7 31:51 este que el Racing

Voz 1322 31:54 bueno al menos las efemérides que coinciden con estas fechas Víctor serán de acontecimientos bonitos no porque según dicen los villancicos son días de alegría hermandad noches de paz

Voz 3 32:04 bueno eso sería un detalle pero me temo que la historia unas cosas que no tiene que ser considerada en lo que hace nuevamente es estropear Nos las fiestas con malas noticias se la historia tiene expire Thomas el cine igual con el de Herodes que con el deje su Cristo a ver un buen ejemplo de eso sería a los soviéticos queden por partida doble porque el veinticuatro de diciembre del setenta y nueve a decidieron invadir Afganistán que bueno tampoco es que celebre mucho la Navidad ahí pero bueno decidieron regalarles a los afganos pues una invasión para Nochebuena sí lo bueno del caso es que eso tuvo una relación directa con un regalo que recibieron a su vez los soviéticos que fue que el la Unión Soviética desapareció un veintiséis de diciembre del noventa y uno doce años después

Voz 1322 32:51 de todas formas se les podría perdonar a los soviéticos porque celebran la Navidad el seis de enero

Voz 3 32:56 sí eso es verdad en Rusia es el se celebra el día que nosotros celebramos los reyes también abiertamente no a otra excusa que claro en la religión que es lo que es originariamente esta fiesta no deja formar parte del paquete de el opio del pueblo que tanto disgusta va a Marc

Voz 7 33:10 sí pero algunos en lo fuma por ahí

Voz 3 33:13 seguro para la cuestión es que estos haber un poco de excusa tenían pero en cambio sí nos vamos a otro continente nos encontramos a Nochebuena del ocho mil ochocientos sesenta y cinco a unos señores en un pueblo que sea Polanski en Tennessee que no tenían estos atenuantes para justificar lo que hicieron estos

Voz 7 33:31 señores malos de alguna manera se consideraban

Voz 3 33:34 tan cristianos que hicieron de la Cruz uno de sus símbolos favoritos en llamas tengo que decir otros dos esos símbolos que reconocerá a túnicas blancas y unos capirotes que pueden recordando a otros símbolos religioso de nuestra Semana Santa pero que más que buscar penitencia por sus pecados buscaban desafortunados a los que aterroriza

Voz 7 33:52 pero pero el momento que estoy apuntando para

Voz 1826 33:55 qué cruces también que ha salido el término capirote no son nazarenos Blanco y en botella estamos hablando de coro para eso

Voz 3 34:06 finalmente esto estábamos hablando de de de los años de Kus Klan que eran los señores no sería exactamente el término eran ex soldados del bando con federado que era el que defendía la esclavitud en la guerra civil americana que tuvieron lo que ellos les parece una genial idea hicieron fundar una organización racista y terrorista Justo el día de Nochebuena me ha traído un asidero

Voz 2 34:27 ah mierda con esta

Voz 45 34:29 sí está molesto ha sido no espera espera estos putos agujeros me siento ahora lo es dejar a mí no me saco ojos la mujer de Huila a ver a ver

Voz 1322 34:44 a mí es que esto ha estrenada hace muchísima gracias de ya nueve desencadenado bueno Víctor que más cosas pasaron en Nochebuena

Voz 3 34:50 a ver tan malas que hicieran llorar tanto al niño Jesús como ésta llegue ninguna

Voz 1322 34:54 bueno es que esta yo creo que se lleva la palma eh

Voz 3 34:56 si eso no fue un buen homenajes lo antorchas que ese día ese mismo día lo que también pasó que se casaron a dos personas que conoceréis que fueron Woody Allen Soon Yi previno una unión que también sentó bastante mala o buena gente no tan mal supongo como le cucos clan pero bueno acción ex se casaron ahora hace veinte años cuando él era un chavalín de sesenta y dos años

Voz 7 35:18 ella una señora una de Veintisiete como estamos la ironía vale esta noche buena pasaron cosas y vamos hasta el veinticinco de Ávila

Voz 1322 35:44 algo una historia bonita bonita de esas que dices esto sólo puede pasar el día de Navidad Víctor Ubis

Voz 2 35:50 volveremos a Michael luego la esquema ciertas cosa pues el veinticinco sí que tiene que bueno viene a la cabeza dentro de de la historia usted muy bonita

Voz 7 36:03 bonita de verdad bonito de verdad que tuvo lugar en un

Voz 2 36:05 nuevos escenarios más horribles que hemos regalado el mundo que es la humanidad la humanidad que es la primera guerra mundial cuando los soldados alemanes el siempre decidieron salir de sus trincheras y avanzar hacia las las trincheras opuestas gritando feliz Navidad en francés inglés el idioma de sus teóricos enemigos inicialmente para los al otro bando creyeron que eso era típica trampa alemana hombre con razón sospechan un poco espero cuando vieron que iban desarmados salieron de sus posiciones

Voz 7 36:35 bueno se dieron la mano con los alemanes una trampa muy rara porque hay grandes armados pero voy un milagro aunque en verano en toda regla eh

Voz 2 36:43 sí pues la verdad es que si además se intercambiaron regalos que no sé qué tipo regalos pues tener una trinchera y un cigarrillo braille cigarrillos sí jugaron también estos jugó a los suena un partido de fútbol en medio de las dos las dos trincheras

Voz 1322 36:56 pero no si ya del gestos sólo duró unas horas

Voz 2 36:59 a penas que continuidad no tuvo el tema bueno lo que decía de Chus Michael es porque claro tan la Navidad también tiene a efemérides tristes porque de otra cosa que no se tiene es la guadaña de la muerte muy caro personas como Joyce Michael la estonios dos mil dieciséis o Dean Martin James Brown murieron justamente el día de Navidad haciendo que en el caso hechos Michael esta canción ese malas Christmas fuera un poco como premonitoria no pudo de mal rollo Nostradamus Michael digamos de la mañana

Voz 0509 37:32 tanto que algunos le deseo mal ahí está

Voz 2 37:35 está mal de ojo

Voz 1322 37:37 hay uno de diciembre Fin de año que cosas destacables pasaron ese día aparte del año que conseguir salir toda la noche en tacones no si fuese felicidades estamos contigo gracias no en serio fue un logro muy grande

Voz 7 37:49 llevaba el sí luce que el bolso aclara que siempre la suerte me buena parte de de ese gran logro de Lucía el fin de año gracias generalmente tampoco ha sido muy respetado también hay que tener presente que

Voz 2 38:03 mucha gente en muchos periodos historia no tenían ni conciencia de que fuera de año como debía ser lo que sucedió el año cuatrocientos seis cuando la alegre pandilla que formaba no sonara de los libros de Historia los huevos los halagos y los vándalos conexión hombre que quieres decidieron que era el momento ideal para empezar su inversión su invasión de la Galia romana entonces pasó a ser territorio de caos y un mil trescientos años después en mil setecientos seis aquí el territorio español en el Teide del volcán tuvo la desfachatez de arruinar de esta Nochevieja los tinerfeños con una de sus erupciones de las ambos en Nochevieja a pesar de lo que imitan en las televisiones tú da igual Víctor tú a eso oídos sordos a ver si esto

Voz 7 38:55 otras por ahí algún acontecimiento agradable que podamos recordar de un treinta y uno de diciembre este lo recordarán incluso creo que los millennials que es algo que detrás de la historia muy reciente la Historia no está muy reciente incluso en mi caso personal porque fue en el en el año dos mil uno cuando el fin de año se acabó el servicio militar y también la del primero cada vez

Voz 46 39:18 meseta y el servicio militar obligatorio Amelia Pérez única e hizo el servicio militar que eso no pero la pese a la peseta con la Cañada que era eh amigo esta compra hasta ahí de todo yo quería que siguiera el servicio militar porque como yo ya lo había hecho

Voz 2 39:31 lo que se fastidie los después novia a mí me de medio pena porque claro lo es un poco lo que dice Lucía que antes tenía un poder adquisitivo superior ahora con un euro no te llega ni para pipas Poseidón hablando de aznarí de personajes de derechas el marcador

Voz 7 39:48 de otro que

Voz 2 39:51 en mil novecientos cincuenta y ocho obtuve tuvo una Nochevieja bastante más amarga fue Fulgencio Batista que fue expulsado de Cuba para dar paso gobierno revolucionario es tu vacías hasta hace poco en el poder que sin fue del Castro y luego también están ese día los que celebra su cumpleaños que es ese tema de aislarte en dos años y eran poco eclipsado no pilla ahí

Voz 7 40:13 sí sí territorio de nadie a medio camino

Voz 2 40:15 si algunos afortunados que les pasa eso de caer ahí en territorio nadie son Val Kilmer

Voz 7 40:20 sí que no se deje de Alice fue un fenómeno El autor de lo que sí lo recuerdo como como olvidamos o paz Idoia Donna Summer también

Voz 2 40:31 además canciones igual de pegadizas y también el que murió el treinta de diciembre pero los otros motivos de Silvestre primero que fue Papa de Roma entre el trescientos catorce mil trescientos treinta y cinco que luego fue elevado a santo por su buena conducta como acostumbra a pasar y ahora su santo muy celebrado por los runners que le rinden bajo homenaje haciendo la última subida del año

Voz 1322 40:52 entonces la San Silvestre de la carrera es del San Silvestre del San Silvestre

Voz 7 40:58 papa Papa Ranero como por gato que corría detrás de Farrar el que se debe comprar ya sabes la equipación deportiva donde donde ha dicho qué sería de este mes del Papa esto que ha vuelto a ver runner no sé si que se sepa no lo era en los carrera San Silvestre tienen como objetivo despedir el año corriendo más que rendir homenaje en silvestres vamos que se podían en carreras de san Celestino Santa Tailandia que también está en el santoral para el XXXIX decide pues uno Santa Hilario desde hilarante fluye es una una una pena digo este modelo de

Voz 1826 41:36 Que San Silvestre no sea el Papa runner porque yo me lo estoy imaginando me lo estaba imaginando dando vueltas al coliseo con su soldada de de Deportes las

Voz 7 41:43 a la otra no no esto no es ninguna tontería porque había excedente a partir de las seis a las seis y diez más o menos vamos a recibir aquí a Karra Elejalde que mañana estrena es el protagonista de una película que lleva por título que baje Dios y lo vea donde esto pero con el fútbol en lugar de con con los runners esto está ahí

Voz 31 42:03 en el epicentro de la trama de la película bueno a ver qué hay del uno de enero día tranquilo alguien le arruinó

Voz 7 42:10 la resaca al personal porque ahí hay mucho desalmado por ahí

Voz 3 42:13 ah pues el primer día del año tampoco se ha librado de de de la han escapado le rueda de la historia pero este caso tenemos una escotes en efemérides ojo positivas la creación de las Naciones Unidas en mil doscientos cuarenta y dos fue el primer día del año Lincoln firmó la declaración de la la negociación de los esclavos en mil ochocientos sesenta y tres o la independencia de Haití en mil ochocientos tres que fue el primer país que consiguió la independencia de la Metro de la metrópolis

Voz 13 42:39 eh europea que en su caso a Francia

Voz 3 42:42 noventa y seis años después también dejó de ser colonia Cuba bueno

Voz 1322 42:46 hombre a ver tiene sentido eh porque hay pocas cosas menos españolas que hacer algún uno de enero y que nos cuenta es el del día de Reyes esa de de mañana

Voz 3 42:55 el día seis de no bueno vaya mañana pasado mañana eh

Voz 7 42:57 a lo que que lanzar tu madre mía que gane mañana jornada de Raines una noche de Reis con todas expone el roscón aparte de los

Voz 3 43:07 si los que no llegaban pues tiene también su importancia histórica a no sólo por la llegada de los Reyes Magos también cómo recordamos que era la vida en Rusia también tiene una contrapartida el tema del Rey es una cuenta partido presidencial es que tanto George Washington el primer presidente de Estados Unidos como George Bush padre se casaron seis de enero en Washington en mil setecientos cincuenta y nueve Ibooks en mil ochocientos cuarenta y cinco el primero no tuvo hijos y el segundo bien sabemos por desgracia en las consecuencias visto Céline

Voz 1322 43:38 casares el seis de enero con moderación que luego pasan

Voz 3 43:41 el proceso que pensar que en esto es Bush padre ir y su mujer ambos siguen vivos que la mujer ya parecía bastante mayor cuando era presidente Barbara no sé si lo que les presente pero era para conservarse después entre igual que si exacto exacto es ese tipo de personas ya han celebrado sus bodas de platino que no sé ni ni ni muy bien lo latino tiene que ser mucho mucho mucho

Voz 7 43:58 sesenta y cinco pasan algo si algo así

Voz 3 44:01 lo que quiero es que Seat sesenta y cinco sesenta y cinco mil

Voz 7 44:04 sí también el

Voz 3 44:06 tener también bueno cumplir tres años la heroína nacional francesa por excelencia Juana de Arco también cumpleaños Mister Bean como Mister Bean bueno el menos conocido como Rowan Atkinson que su nombre de de su DNI si tuviese Irina Shayk la heroína nacional este caso de Rusia que consiguió aguantar hasta cinco años a Cristiano Ronaldo y el cambio el vigésimo

Voz 1322 44:27 David Torres culés sabes aquí

Voz 47 44:30 sí barriendo para casa está está nervioso y tenemos Copa del Rey a partir de las siete acabamos antes La Ventana porque tenemos contra lucía dos veces es mucha suerte mucha suerte Lucía muchas gracias a todos Édgar que la deseado pero de corazón y yo también te quiero

Voz 3 44:51 por otra parte ese mismo día osea nacieron nacieron todo estos pero nos dejaron un seis de enero pues va a que el compositor Luis Braille el inventor de la escritura para ciegos Mendel Nureyev

Voz 1322 45:03 pues muchas gracias Víctor este apasionante viaje a través de las efemérides navideñas

Voz 7 45:08 las más bonitas y aterradoras

Voz 1322 45:10 partes iguales y además hemos aprendido mucho porque claro

Voz 1826 45:13 firmado bodas de platino es cuando uno llega a la cifra

Voz 7 45:19 sí sí sí sí hay cinco años famosa por el ranking hemos hecho aquí desde las redadas los han ofrecido

Voz 1826 45:45 el recorrido por las historias de cómo ha ido marcando la historia a lo largo de las fechas que nosotros tenemos en el calendario de cultura conocimiento religioso y popular de la Navidad y claro acaba el seis de enero en después del seis de enero años puedes los Reyes que pasa pues qué qué ocurre que pasa pues deseada cada el vacío cada año pensamos que que sacaba el mundo que ella no hay vida que eran pues no hay vida después de las fiestas por eso pongamos que ahora mismo día ocho vale ya hemos dicho antes Reyes osea que ahora digamos que es dijo a ocho Baby hagamos un ranking de lo que pasará después de relleno veremos el ránking campos empecemos número tres

Voz 0509 46:29 esto eh lo siento pero es que me parece brutal que alguien piense voy a hacer un villancico metiéndose número tres buscarme el barrio de lo más normal del mundo bueno pues eso vamos a buscar la normalidad por qué la tranquilidad lo que me gusta a mí también a Pilar le gustó mucho al o los Gandhi si yo estoy enganchado tu radiactivas que parece bruto sea la gente no lo valorada eso valorar otras cosas sino bueno ya has acabado todos día ocho Los Reyes están volviendo a su casa ya está en Abu Dabi e Iván ya por La Junquera han hecho una paradita que hay un montón de luces de Navidad por ahí pero ya se van vale si es si no el caso es que como digo ya es día ocho ya perdió ahora pues ya queda lejísimos la Navidad sean nosotros de aquí a cuatro días de décimos en verano es verano sólo Ariel hace poco ayer claro es que ella además te digo una cosa eh hace un hace eso un día y medio pero ya está ya están yendo por casa de todos tus familiares el día seis que normalmente son generosos Morrison son muy generoso perdón despistado vale porque sólo pueden dejar todo en una casa a una cosa dejan en donde tu abuela una de la otra abuela donde emitía Reme también que yo creo que la la última casa que visitaban ya casi no le quedaban regalos porque era muy Mier de los regalos Dinosaurios de eso de plástico con unos acabados Reglero sabes que los enviarle ahora un beso y un abrazo y un beso Diarra m pero vaya Dinosaurios con filos encanto vivo unas rebajas que que cortaban con una catana pero no pasa nada y luego la montaña de envoltorios en los contenedor es el día siete pero esto qué es qué dices osa ahí bueno este año semana juntan en Cataluña los carteles electorales y lo ahí los envoltorios de los reyes os el imagínate

Voz 7 48:05 el día vi que había todavía muchísimo

Voz 0509 48:08 hay montaña montaña yo propongo que que ya que los reyes se pegan el tute de venir todos se pegan un palizón pues que se esperen dos días y se lleve los papelón porque claro además se produjo un momento trágico tú pasa por el contenedor y te encuentras el envoltorio el juguete que había pedido osea yo quería Un juguete hice madre el han traído a mí decía no porque lo veías ahí todo perfecto envoltorio morada más que lo que me habían traído a Ci que entonces una vez más los reyes pues entendieron mal tan traído pues algo parecido en mi casa siempre pasaba yo les pedía el robot Optimus Prime Mazinger Z y metralla siempre robot de mil la bandeja

Voz 7 48:42 qué que después de Reyes

Voz 0509 48:45 número dos número

Voz 7 48:56 vamos al número dos que es los plazos

Voz 0509 48:58 árida vale ayer mencionaba que no se sabe muy bien hasta cuándo se puede decir feliz año nuevo que la cosa va a que si con el sentido pongamos fecha son no de cosa que diga a partir del día quince el que diga feliz año nuevo dos meses de prisión lo que lo pongan el BOE sí que lo veo claro así queda claro o por ejemplo a partir del día diez ya ese tiene que haber desistido de de cumplir todos los propósitos El que no haya vuelto a fumar All que siga yendo al gimnasio e o a inglés trabajo forzoso o a la cárcel también quitar los adornos también

Voz 1322 49:29 no no yo ahí difiere a mí me chifla los bares donde vas en agosto todavía tiene el millón colgando de la máquina de café

Voz 7 49:36 además llevan a ir desde Vettel de mil novecientos noventa y tres con el perejil de esa gente que está en los balcones sí que cuelga eso es en verano y además tienen un problema iban cogiendo conejillo un día tiene un problema Carlos Barrón porque cada vez

Voz 0509 49:55 los balcones Khaled da más trabajo que si el Papa Noel colgado que habláis los Reyes la bandera española de Cataluña Murcia al al Barça si gana la del Madrid Si gana el orgullo la pancarta de No al ruido no al trasvase agua para todos sea ya no queda balcón hay gente que se cumpla el piso más grande para poner banderas y cosas y hay gente que

Voz 46 50:10 a tenor del balcón Edgar directamente yo tampoco hizo nada por seis reivindicativo pero no tengo dinero de puertas para adentro pero bueno

Voz 0509 50:20 las luces quita las quitarla ya no sólo los balcones cada vez hay más ayuntamientos que cuelga las luces de felices fiestas no pueden feliz Navidad ponen felices fiestas y así empalmó las de Navidad con la fiesta mayor de verano Pale y luego las rebajas las rebajas que se así tiene fecha empiezan el día ocho

Voz 1322 50:34 buenos en teoría en teoría yo acabo de entrar ahora mismo una tienda antes de subir a que a la radio y está todo hecho un desastre preparado para las rebajas pero no hay rebajas osea está todo al mismo precio no ves nada los burros así no se puede así no se puede

Voz 1826 50:47 ya pero bueno que tienda es en esa que te dice si preguntas

Voz 1322 50:51 sí sí le pides una talla te dicen no hay que cómo lo saben