La Ventana (04/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1667 00:09 son las seis las cinco en Canarias prisión provisional para el hombre detenido anteayer en la localidad sevillana de Dos Hermanas después de secuestrar a sus dos hijos para no entregárselos a la madre del acusado asegurada la jueza que estaba indispuesto y sin móvil y que por eso no avisó a su ex pareja sobre el incumplimiento de la entrega de los pequeños Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 00:26 una jueza de Dos Hermanas ha mandado a la cárcel a Manuel Le Bron por sustracción de menores por no haber entregado a sus hijos en el punto de encuentro y haber agredido después con un cuchillo a los policías que fueron a por los niños a la casa donde vivía con su nueva pareja Lebron no podrá comunicarse con los pequeños deja de tener la patria potestad sobre ellos el ex policía local ha contado que no entregó a los niños porque estaba enfermo y no tenía móvil para avisar a la madre el individuo tiene una condena firme desde hace quince días por malos tratos condena a dos años y nueve meses de prisión pero no estaba en la cárcel porque eran dos pero es diferente si el juzgado había preguntado al fiscal si cabía ordenar ese ingreso ahora empieza también a cumplir esta pena

Voz 1667 01:03 Junts per Cataluña registrado en el Parlament las credenciales como diputados electos de dos de sus ex consellers en prisión en la que informe el ex presidente de ANC Jordi Sánchez el diputado de Esquerra Gabriel Rufián ha reivindicado la presidencia de la Generalitat para Oriol Junqueras si finalmente Carles Puigdemont no puede tomar posesión del cargo

Voz 2 01:21 la plana era el presidente legítimo de de Cataluña plana era restituir

Voz 1826 01:27 todo el gobierno legítimo de Cataluña

Voz 2 01:30 Plan B sólo Junqueras por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente presidente lo que pasa es que es puro sentido común

Voz 3 01:38 la Fiscalía ha solicitado que Junqueras sigue en prisión

Voz 1667 01:40 contra su comparecencia de esta mañana en el Supremo y en Madrid Un juez ha autorizado la participación de una drag queen en la cabalgata de los Reyes de mañana en el barrio de Vallecas una asociación había exigido que la llamada carroza por la diversidad no pudiera desfilar Radio Madrid Javier Jiménez Bas el juez rechaza

Voz 0887 01:55 esta organización tenga legitimación activa para pedir esas medidas cautelarísimas la Liga Española pro Derechos Humanos presentó este miércoles una denuncia para tratar de impedir que la carroza de la cabalgata de Puente de Vallecas en la que desfilará una drag queen participara en el desfile en la querella aseguraban que la carroza por la diversidad perjudica altamente a los niños y a la Iglesia católica pero la Justicia cree que de momento no hay por qué impedir su participación una decisión contra la que no cabe recurso de esta forma la carroza desfilará como estaba previsto este viernes a partir de las seis de la tarde la cabalgata del distrito de Puente de Vallecas

Voz 1667 02:30 la fuerte subida en la Bolsa este jueves el IBEX treinta y cinco Soma cerca de un dos por ciento en línea con las principales plazas internacionales deportes Jorge Escorial

Voz 4 02:38 qué tal buenas tardes nueva jornada de Copa del Rey ida de octavos de final a las siete en Balaídos Celta Barcelona a la misma hora Leganés Villarreal para las nueve queda el Numancia Real Madrid y el Espanyol Levante fuera de la Copa en el mercado de fichajes Vietto llega al Valencia cedido por el Atlético de Madrid John Guidetti a punto de cerrar su cesión al Deportivo

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 carriles el Madrid en Madrid los más de doscientos trabajadores del servicio de Emergencias uno uno dos de la Comunidad han convocado una huelga indefinida a partir del diez de enero denuncian que la Comunidad está incumpliendo un acuerdo firmado hace un año para evitar otro conflicto laboral Javier Bañuelos buenas tardes buenas tardes la plantilla del uno uno dos se siente estafada por el Gobierno de Cifuentes en junio firmaron con la Comunidad un acuerdo que según el comité de empresa no se ha cumplido por ejemplo no se han cubierto las veinte nuevas plazas que se prometieron para compensar los recortes que ha sufrido el servicio de atención del uno uno dos examen

Voz 1155 03:28 del personal según Pedro Ruiz de presidente el comité de empresa

Voz 1915 03:31 está provocando colapso en algunos turnos ocurrió por ejemplo durante la pasada Nochevieja

Voz 5 03:37 si se produjeran colapsos y con la red dar de minutos de duración en la que entre esas demandas puede haber una persona que que requiere la atención urgente de una ambulancia por un paro cardiaco por ejemplo que puede estar esperando minutos atendido

Voz 1915 03:51 desde la Consejería de Presidencia Nos aseguran que esas veinte nuevas plazas están previstas en la última OP que se anunció en el mes de diciembre gracias Javier los maquinistas del metro han suspendido los paros convocados para la semana que viene tras llegar a un acuerdo con la empresa para realizar un estudio que mira a los riesgos higiénico si de seguridad derivados de su puesto de trabajo que permita elevar su categoría profesional ir Alcorcón el ayuntamiento incluido en la agenda del mayor de dos mil dieciocho Un centro de salud que ni siquiera tiene proyecto de obra según denuncia el PSOE de la localidad el Gobierno del popular David Pérez sólo quiere rentabilizar electoralmente la futura construcción de esta instalación y colocar la primera piedra en dos mil diecinueve con los comicios a la vuelta de la esquina escuchamos al socialista José Ángel Chamorro

Voz 6 04:29 no es previsible que durante el año dieciocho tenga el Parque Oeste un centro de salud funcionando tal y como deja ver la propia guía de mayor estamos acostumbrados a la venta de humo de este alcalde de sus actuaciones que rayan en algunas ocasiones lo folclórico respecto de la necesidad de reales de la población

Voz 1915 04:49 cielos nublados hoy en la Comunidad aunque no se esperan lluvias hasta mañana también han bajado las temperaturas a esta hora tenemos once grados en el centro de Madrid

es todo

Voz 12 06:55 la Ventana propuesto Saiz

Voz 13 07:03 hoy en esta próxima obra que por cierto es la última cerramos a las siete La Ventana porque llega Carrusel tenemos Copa del Rey digo que también

Voz 1826 07:10 hablar de decir el Espanyol un estreno que llega mañana a la cartelera su protagonista es Karra Elejalde que baje Dios y lo vea película de la que hablamos enseguida pero antes la de la historia hasta a donde llegó la guerra la rivalidad entre Edison y Tesla bueno pues aunque parezca increíble habría que consignar como efecto colateral hasta la ejecución de una elefanta como lo oyen

Voz 14 07:37 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 07:55 y hoy hace ciento quince años que murió Autopsy tenía mala leche cierto pero como para no tenerla porque su mal carácter no era culpa suya sino nuestra el cuatro de enero del año mil novecientos tres la elefanta Tozzi de veintiocho años de edad y con sus tres mil kilos de peso fue ejecutada en Nueva York bajo la supervisión de Tomás Alva Edison técnicamente la electrocutado en la silla eléctrica pero como no había asiento para el tamaño de Top si se la colocó sobre una plataforma digital que la dejó frita en diez segundos decía que gastaba mala leche y con razón porque la Kaká

Voz 3 08:51 duraron en el sureste asiático será llevaron un circo

Voz 1626 08:54 Estados Unidos lado Maro la maltrataron y a top sí en cuanto les subía el cabreo se revolvía y agredía mató a tres hombres uno de ellos un cuidador que le daba a comer cigarrillos encendidos

Voz 1155 09:06 bien muerto está volcado

Voz 1626 09:07 las tres víctimas llevaron a decidir la ejecución de Top sí y ahí estaba la empresa de Edison para ofrecer la electrocución pero usando la corriente alterna de su enemigo Nikola Tesla Edison quería demostrar que la corriente alterna era peligrosísima y que la suya la corriente

Voz 1155 09:23 Tino a era mucho más seguro

Voz 1626 09:25 llevaba años achicharrado perros gatos y monos utilizando el sistema de su competidor para hacerle quedar mal y matar ante cientos de espectadores a la elefanta Autopsy usando la corriente alterna de Tesla dañaría para siempre su prestigio situaron a la elefanta sobre una plancha metálica le pusieron un zapato de cobren su pata trasera izquierda y otro en su pata delantera derecha para que cuando lanzaran la descarga atravesaron su cuerpo seis mil seiscientos voltios de corriente alterna el tramposo Edison empleó más tiempo en denostar la corriente alterna de Tesla que en defender su propia corriente continua ya saben que esto se resume diciendo hace de corriente alterna IDC de corriente continua según las siglas en inglés AC DC e Isi Disi el grupo se llama así porque los ya un dieron estas abreviaturas en una máquina de coser eléctrica y pensaron que era un buen nombre para una banda de rock duro por cierto Edison grabó un documental hito con la ejecución de y busquen busquen se titula electrocutado un elefante verán queman les va a empezar a caer tal Edison

Voz 1826 10:43 eh ah desde luego muy heavy todo pero si esto no es crueldad que baje Dios y lo vea ese es el título de la película de la Clos

Voz 17 11:01 día Tura Christos coña perdone padre me han pisado Concha ahora no Jesucristo Hombre pero acabamos de recibir una magnífica oferta para hacer un Parador de Prison Break abrir ventanas estas este embrión ramos de clausurar notables ganancias para todos no hay moco de eso como si monta un equipo de fútbol Munilla Figar a la Champions Lew racha Pinter sube como la Champions League pero bueno tú religiosos

Voz 1 11:36 hace que no sea mucho de fútbol pero río unas para un jugador como yo posición natural repartiendo juego por alto o muy está mineros correr

Voz 17 11:49 al final se Juan Román y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana

Voz 1 11:53 por eso que ya tenemos cinco valores dramón del colegio de pagos gran valor

Voz 1826 12:02 por favor por favor un poquito de respeto bueno que baje de Dios y lo vea eh podríamos decir que es la versión moderna contemporánea española del clero del Evasión o Victoria Carlos Marañón qué tal buenas tardes

Voz 18 12:15 qué tal está el fútbol y cine es su cuenta en Twitter

Voz 1826 12:17 del señor director de Cinemanía has visto la película

Voz 18 12:20 por supuesto claro que sí estaban esperándola hace tiempo desde que salieron los primeros Thyssen que la llaman ya estaba viendo Lange ahí que quería salir a rematar los córners digo yo esta no me la pierdo

Voz 1826 12:29 al final el el fútbol no sirve para todo eh

Voz 18 12:31 para salvar almas incluso la verdad que sí pero bueno que no se asusten tampoco los que no sean aficionados al fútbol porque es cierto que muchas veces se dice que aunque yo he tratado de combatir eso de que el fútbol en el cine nunca ha funcionado demasiado bien pero en este caso el fútbol digamos que es un decorado para contar otra historia no una historia una historia diferente el fútbol el club

Voz 1826 12:52 pero la Iglesia padre Munilla Karra Elejalde qué tal buenas tardes

Voz 3 12:55 hola buenas tardes el fútbol

Voz 1826 12:57 es un pelotero eres futbolero pero bueno he echado

Voz 3 13:00 lo del fútbol Nou donde jugábamos al frontón cada pelota no tiene fondos y jugaba todo veces un cogimos los bocadillos no no hicieran uso de pan con mantequilla y jugamos con las porterías y jugaba a todos no de la pelota o de cualquier otra cosa que del fútbol se oye que os lo habéis pasado os lo pasa

Voz 1826 13:24 estéis también en el rodaje como nosotros viendo la película

Voz 3 13:27 no sé cómo lo habéis pasado pues nosotros mucho pero muy bien porque la pelillo que no se ha quedado muy divertida

Voz 1826 13:32 bueno es una comedia loca tierna también verdad existe y que desde luego no deja de tener también su su parte de de crítica a las dos iglesias que se encuentran ahí

Voz 3 13:44 dos dos iglesias y tres estilos no de tres maneras de ejercer el pontificado o el o el pastoreo no si yo creo que a mí me toca la más rancia la más sabes da más casposa allá pero es un tío qué es eso que cree en el orden en la en observarlas observa días te lo digo apuesta eh

Voz 19 14:06 puede ser como muy estricto muy

Voz 3 14:08 qué tal muy jerárquico que que es la tesis del personaje que toca interpretar Allen que es el pie en principio se ha ofreció para este guión al final las cosas son así están muy bien así pero en principio iba a hacer el padre Salvador tú y tú ibas a hacer entonces el padre misionero hay futbolero un momento que no encontraba no no estaban dudando mucho que llevaban mucho tiempo buscando habían mirado muchísima gente dije nunca ritual ese muy a mi me da igual hacer uno que otro

Voz 18 14:39 pero es un personaje también es un tipo bueno no es un obviamente no entiende la vida

Voz 3 14:45 que son dos maneras de ejercer el el apostolado he dicho el pontificado es el Apostolado del el pastoreo no tira de él es desde luego a mí me sería mucho más pésima es mucho más próxima sería un tío más de la trilogía de liberación más de pringados en las manos de oye tengo chavales para llevarlos a matar o morir entonces yo hackeo las cuéntale Vaticano no me quedó más Pancho que la en fin otro tipo de que que a mí me tres meses más próximo porque es más loco yo estoy más en sintonía con esa manera no

Voz 18 15:15 pero también es el personaje que cambia digamos no principio a fin de los demás digamos que tienen y de ahí la llevan a cabo pero de evolución cirugía

Voz 3 15:24 bonito un giro muy bonito y además yo también creo que la peliaguda películas de muchas cosas pero habla de algo que estamos viviendo en política lo estamos viendo cada día que es que habían no puedes mantenerte en tu sitio todo el rato es es es por mor de la necesidad de si acabe robando el papamóvil al Papa este tío pasa es decir un chiíta que observas observancia es hacer un tío que por lo menos peca de pecado venial ya está haciendo

Voz 1826 15:45 el éxito no tanto porque el citado

Voz 3 15:49 es a lo que voy es que que que sin hacer dejación cada uno de este de su sitio no puede haber un término medio no puede hacer lo propio puedes aproxima arte no pueden diversos tan antagónicos que están en las antípodas uno de otro yo en cuanto me cuelan este este es un etarra entonces cómo cómo hay que abandonar en las posturas esas de decir bueno todo hay que ser flexible si hay que hacer dejación de algo a la hora de encontrar un punto medio no un punto una equidistancia un un lugar en el que si cada uno de ellos se mantiene firme y férrea en su sitio y sin mover In ni inamovible pues es que nunca nunca de que diálogo que llegará a una conclusión a cosas comunes

Voz 20 16:29 desde dejación de ahí hay que hay que ceder coño

Voz 3 16:33 claro que al espectador yace desnuda a otro

Voz 1826 16:35 la cara del padre Munilla verdad desde la intimidad de la alcoba donde

Voz 3 16:39 se permite ciertas licencias

Voz 21 16:52 no no estamos spoiler no vamos a soltar soltarme visita solo

Voz 1826 17:11 a garra a veces has hablado últimamente sobre todo después del éxito de los apellidos vascos de de como tu profesión es hermosa pero no sé si ingrata o injusta no a la vez tú que has hecho tantas cosas muy difíciles si arduas durante mucho tiempo fuiste has hecho muchas cosas de eso que diríamos de mayor peso intelectual y después con estas que también son muy dignas es como te llega al reconocimiento eso

Voz 3 17:40 pues sí a veces te dejas la vida en proyectos de enjundioso de P yo específico intelectual porque de alguna manera y no de repente pasa es por allí con una con una cosita bollería industrial no sabe qué pensar de alguna mucho fletán pero que no es fácil hacer no tuvo además cuidadito cuidadito porque yo siempre digo que la comedia hay que hay que abordarla con corrí con con con con el máximo rigor con tanto rigor más que el drama parecía que si lo ves en los premios de Hollywood en los Goya estuviera castigada no que que fueron género menor es mucho más difícil hacer reír que hacer que hacer llorar hacer llorar hay recursos cinematográficos y pequeños trucos para seguir el rollo la alquimia Ogino en el espectador la moda que no han pasado ni mucho de ciento sesenta personas cincuenta un sistema hice Kagan de la risa de o quieres reeditará segundo es lógico Jada semana siete en nota de las mismas personas y no Servini Cristo mire Morey algo que en lo que dos y dos no son cuatro Tim depende de los sembrados que este es de hecho la toma un ex acojo ante la dos la tres la cuatro latín vamos más es que no vas a mejor depende de la persona que tienes enfrente dependes de muchas cosas en comedia las actrices y los actores buenos me hace muy bueno y ellos me dicen que me pasa que les pasa lo propio conmigo según Carmen Machi me pasa lo que pasa es algo es una cosa que es intangible es algo palabras de uno que no no esto no son matemáticas no es cuantificable de un modo matemático pero rollos de hacer que la gente se ría tiene algo más que oficio tiene que haber hay algo más que

Voz 18 19:18 que decimos que igual no tiene tanto prestigio a nivel de premios y tal pero la gente busca comedias que cuando una comedia funciona la gente se vuelve loca ahí a berlinas mucho más que cualquier otra eso también es importante sí

Voz 3 19:29 pero cuando vas a ver una comedia que no estás haciendo un acto si aparece como que la que convoque la comedia fuera un género menor sabes cómo Cities no fuera susceptible de recibir premios de hecho yo sé que no son los anteriores Goyas a los últimos esos penúltimos edicte no tres actores de una comedia al se llevan un Goya hay uno de ellos yo pero no es lo habitual no es lo habitual en Hollywood no es la habitual en ningún sitio hay que que aplaudido no está cambiando las sesudas

Voz 21 19:55 sí he visto Uria Hydra

Voz 3 19:57 para qué entonces asimilado llega ahora sí a sí esto sí y esto muchas nominaciones

Voz 1826 20:03 vamos a volver a a la legalidad vamos a volver a a la comedia que baje Dios y lo vea hace unas semanas Mensajeros de la Paz acogió un pase especial de de esta película que llega este fin de semana un pase especial en la iglesia de San Antón uno de los espectadores fue el padre Ángel Ángel qué tal buenas

Voz 22 20:19 pues sí buenas tardes hola padre que tal como está hoy es muy bueno está aquí la empresa

Voz 1826 20:24 junto al padre Munilla

Voz 22 20:27 quería poder saludarle y mucho gusto para Ángel yo cuando sea mayor quiero decir como tú

Voz 1826 20:32 es que yo me pesa comprar una corbata naranja

Voz 0176 20:35 sí sí bueno

Voz 1826 20:38 usted usted mayor no es Ángel pero un poco como el padre Munilla sí que es no

Voz 22 20:43 bueno espero los Pujol no cascarrabias yo no no no

Voz 1826 20:47 de ahí estamos hablando de la otra parte de de la reconversión que sufrieron a lo largo de la película

Voz 0176 20:51 se convirtió después al filtrarse si se pena el hombre que que significa ahí ya hace eso de de la ternura con lo cual se ha hecho muy fui muy muy agradable y muy acogido como como suelen ser siempre cuando se convierte no

Voz 1826 21:08 con conmovieron la película que les pareció

Voz 0176 21:11 pues yo creo que es una película primero profesionalmente muy creo que muy buena pero sobre todo es tierna es social es solidaria Hay y habla de esperanza habla desde la posibilidad de que cuando se es pero son capaces de dialogar son capaces de entenderse hasta las jerarquías aunque a veces cuesta mucho no entienda sobre todo a los más desfavorecidos a a a los que menos tienen pero al final siempre gana el bueno gracias a Dios

Voz 22 21:41 vamos a ver si es verdad esta vez

Voz 1826 21:46 es es muy importante la ilusión el esfuerzo tener un objetivo común decíamos el fútbol bueno usted ha utilizado o ha tirado si ha sido menester durante todos estos años del fútbol de los recursos que que sea con tal de conseguir muchos objetivos comunes en los que a lo mejor no no quiere decir que no he para no ponerle en un compromiso no quiero decir que no estuviera en las prioridades de de la Iglesia como como estamento pero que a lo mejor no no era tan visible para para esa otra Iglesia no la institucional

Voz 0176 22:16 bueno yo yo creo que es una cosa muy curiosa que que el deporte y en concreto a la Iglesia algo lo hago utilizado fíjate que el mismo Papa Francisco el Papa ahora es decir a él era una de las personas que que le encantaba el fútbol hoy y que presume de es de saber mucho de Fujimori es que es que se divierte yo creo que si el foros hace unirnos y nos hace mejores personas sobre todo los chicos él esforzarse en no sólo por ganar sino por jugar y el compañerismo ese yo yo he gozado mucho hoy en la iglesia cosas Gastón y cuando se hizo ese preestreno es decir veía a la gente que lloraba hay sonreía porque es una película preciosa en la que se conmueven las las ternura si la gente no

Voz 3 23:05 he visto que raya tenido la bendición Guaita eh pues muchas gracias si miramos la verdad es que nosotros lo hemos hecho con cariño con mucho cariño yo a pesar de que me tocara este este personaje tan gruñón tan cascarrabias le he puesto corazoncito le he puesto mucho corazoncito

Voz 0176 23:25 yo tenía miedo ya que dentro de la vocación de descubra ahí

Voz 3 23:29 muy bien pues yo quiero que sepa esto es un secreto no se lo diga usted nadie que yo la tuve

Voz 22 23:35 sí se trataba a la es

Voz 3 23:38 Mela donde yo iba venían misioneros a hacer yo les voy a llamar levas no sé si a usted le gusta de nombre pero hacían levas lo avance llevaban niños acaban ellos decían minas que eran diapositivas y no se explicaban cómo vivían los niños los niños en África en Venezuela yo un día fui a casa mi madre no es que fuera te era muy republicana tenía todavía sólo nueve añitos dije mamá yo me quiero ir de cura y me dio un sopapo le llamó al profesor que se llamaba Antonio Durán le dijo Antonio cuando vengan misioneros a la escuela a mi hijo que lo mandas a casa

Voz 22 24:14 sí Severstal un rápido las ganas de que ya viste

Voz 1826 24:21 de de de conocer mundo y hacer aventura ya ya sabe padre la madre roja aquí de Carra que les quitó uno para la

Voz 0176 24:27 soy la que los políticos hacen lo mismo

Voz 1826 24:33 sí sí sí sí hablando de las dudas vamos a tratar ya que llevamos un ratito de charla ya te que tenemos cierta confianza padre Ángel vamos a tratar el tema espinoso el que afecta al al novicio a Simón que claro está ahí dudando entre entre el amor y de entre el amor máscaras ya sabe el amor por la Iglesia que ese es un tema también no que a lo mejor debería afrontar y tratar de forma más directa a la Iglesia

Voz 0176 25:02 yo yo creo que eso a todos los que somos hombres nos ha sucedido de una manera o otra manera no cuando éramos jóvenes o cuáles eran es poco la realidad de lo que puede pasa dennos noviciado somos seminarios cuando eres joven Iker después a veces pues por por otros intereses pues pues uno renuncia a va a poder casarse a poder vencer pero mira el problema de la iglesia ya no es que los curas se puedan casar no es problema de la iglesia este Papa lo dice muy muy claro ese es otro problema es que de verdad estemos como con los más desfavorecidos porque el otro Poesía sigue siendo pero es de los problemillas más pequeños que quizás pueda tener edificio

Voz 1826 25:48 lo lo que pasa es que el otro padre sí que es cierto que se vería como un signo evidente de de normalidad y por lo tanto de de proximidad con con la gente no

Voz 0176 26:00 aunque sin duda alguna es decir lo lo lo están tratando además dentro de de de los concilios de las conferencias digo si no todo eso está tratando sobre celibato cuarto pero ya digo es decir que que apostaba de que vería algunos curas casados alguna mujeres sacerdotes y lo echaba mucho encara ahí me enfadaba mucho desde que es Papa porque es verdad que no ha convencido que problema deseamos Éste no es pero sin duda su un problema hombre si se puede reformar o cambiar la Constitución las añora o laboral empezaba a eso también hubiese se pueden cambiar cosas no iban bien las una algo

Voz 3 26:42 yo creo que uno no es no es peor persona por por tener una relación con una mujer no sería peor cura de hecho en otras religiones en en América en Inglaterra puede ser pastores si tienen familia hijos no son pasteles de hoy son pastores de igual

Voz 0176 26:55 no hay médicos profesionales que están casados y no son me me Boris médico venga a cuestas

Voz 3 27:01 a usted también

Voz 0176 27:04 Jorge los casados que los solteros

Voz 1826 27:07 probablemente yo creo que no hay que hacer mucha labor para convencer al padre Ángel que él tiene muy claro no les molestamos más ha sido como siempre un auténtico placer agradecemos muchísimo que se haya sumado un ratito aquí esta tarde con nosotros

Voz 0176 27:21 qué gracias y que venga a ver la película que les encantará

Voz 1826 27:24 es lo que baje Dios y lo vea

Voz 0176 27:26 que dio el va la también dijo

Voz 22 27:29 sí padre gracias felices fiestas felices fiestas

Voz 1826 27:35 muchas gracias es pues es que ese es uno de los temas que que afronta directamente la película no estoy hablando sólo del celibato o de la posibilidad de estar es de la normalidad de la persona no que hay bajo los hábitos

Voz 3 27:48 sí de ahí lo vemos pues no sólo en eso yo vi cuando digo que hay dos maneras de pastorear ovejas hay una tercera es el obispo este obispo de langostinos y oropel y un sello gordo como un buen pedrusco también el peloteo y el pelotón el resto que hay un poquito de toda esta cosita no

Voz 1826 28:06 nacido al Karra Elejalde director fundador de grupos de teatro autor de canciones para para grupos de rock radical en su faceta de actor hoy lo estamos conociendo en el Carra que pudo haber sido

Voz 3 28:19 no no fuego fue que nos queda por ver

Voz 1826 28:21 cubrir de Titín ya

Voz 3 28:24 creo que está acabando de este grupo decidisteis cepillaba de la ristra dio mira dos pasemos viendo siendo nosotros porque no nos gustamos mucho y entonces pues pues los actuales yo particularmente estoy intentando siempre intentar encontrar otro yo que me guste pero cada vez que acabo construyendo un personaje me gustan mucho menos que lo que soy yo entonces esto es esquizofrénico ya no sé qué más me va a tocar hacer parte o que vertiente cara o qué prisma de mi estoy

Voz 18 28:51 pues yo lo sé lo sé pero no para se porque yo te he visto por ejemplo en La Higuera de los bastardos que es otro personaje muy diferente a todo a todos los que has sido haciendo ahora este es muy curioso

Voz 3 29:02 pues os digo una cosa yo la cosa más bonita que se me ha ofrecido profesionalmente todavía no ha hecho se va a hacer en mayo a mi hijo que son pesa más bonito nos por encima no veréis que sorpresa más bonita que personaje tan lindo

Voz 1826 29:21 que cuando no te salía nada así de decide

Voz 23 29:23 eh porque esto ya sabemos que va también por ciclos por fases y tal que que escribía esas escrito monólogos escribir sirve después también

Voz 3 29:31 en para el trabajo ese actoral de de meterte lo que te dan escrito no es sólo eso sea yo yo yo escribí los Gerbacio recibí sería Año Mariano Víctor APIA Lobos también es bueno junto con Ortega en el Martín de novela negra que eran la cabra de fue una trilogía DB te años de de monólogos en teatro que no sólo se trata de escribirlos de traté de escribir interpretarlo no he sido como cierto que no suena el teléfono pues me espero pues vaya mierda que depresión no no me pongo y me ahora mismo estoy en en la fase de en la fase de concluir con Carlos Zabala un guión precioso sobre el coltán y la minería y en los prostíbulos de una cosa que se llama Noor western corruptos versus cortas que se de vascos y gallegos que la que no va a quedar vivos ni un pichichi

Voz 21 30:22 suena Hervás Bravo se opuso por el retorno

Voz 3 30:27 el original de la de vacuno lo leáis no escritos mía Ibi es legítimo que que intenté pero no porque se parezca no porque porque lo construimos con Carlos Zabala invitamos a Manolo mantiene una cosa pues lógicamente en ese lleva nos western es western o Esther de la actualidad western a que estoy cosita siempre te siempre no no no chicos chicos compañeros que los que estéis en paro y esto joder no se puede esperar al teléfono se que es muy frívola a las y miran que este capullo pues tío Stephen algo dibujante algo o coge un rating Itziar Maté autógrafos en el capullo pero hace algo tío eso porque sino pues siempre está polillas claro eso

Voz 1826 31:09 hay que picar hay que por cierto el huerto cómo lo lleva

Voz 3 31:12 el de si tú no te está totalmente abandonó habían salido calabazas algo esto de ser pelota si estoy aquí a que este equipo este en el huerto tengo si tengo plantados creo que sesenta José elefantes cómo llevas la promoción porque cada vez es más importante de vuestro trabajo eh tengo que decir yo tengo que decir honestamente que entonces la cosa que más me guste no es la parte que más me gusten los photocall y las fotos ni soy nada glamuroso glamuroso pero pelos catorce pero también digo que una vez que me meto en faena ahí me toca explicar que yo creo que el actor acojonado lo decía un pintor amigo mío Carmelo Ortiz Elguea que le ponían alcachofas si el Telediario uno Carmelo que tienes es Presidencia que yo sí pintarán yo no soy hablaré yo pinto si si si yo fuera bueno hablando pues sería locutor de radio es que yo soy pintor y yo que soy actor es lo mismo dicen Karra dile a la gente que tiene que ir a ver este privada no perdona que te has equivocado es el distribuidor todo está muy compartimentación yo no tengo que decirle a nadie que vaya a ver nada pero pero que tiene que no le diga que tiene que ir porque no tiene que ir porque sino el navegaba punto entiende entonces que esté que estaba diciendo

Voz 18 32:21 de las emociones no será lo que hemos

Voz 3 32:24 pues exacto un AVE que de meter la teoría pues oye intentas explicar de de de que mimbre esas partido como fue el origen de todo esto o cómo llegaste al personaje hubo anécdota sólo que fue

Voz 23 32:34 que que que que que esto no iba aquí damos fe de ello

Voz 1826 32:38 yo no sólo por el ratito que hemos pasado con Karra Elejalde esta tarde sino recordamos también una histórica creo que fue en el en el teatro Arriaga en Bilbao con motivo de el fenómeno de Ocho apellidos vascos plantar de legendaria para este programa Karra mucha suerte que no pierda el tren que que es que no

Voz 3 32:54 no no vamos bien vamos bien muchas gracias

Voz 18 32:57 es la Champions

Voz 21 33:01 sabéis que existe que existe que existen existe eh

Voz 3 33:06 hay son dos uno es la Champions y el otro es la actriz Quum Cap es verdad que la Champions es en formato fútbol siete digamos no se antes crecía futbito fútbol sala

Voz 20 33:16 la Illa clínico un clic Concapa ya llegado desde once ya

Voz 1826 33:22 Carlos Marañón director de Cinemanía Un placer como siempre no

Voz 18 33:25 muchas gracias Carra

Voz 24 33:27 sí

Voz 1826 38:40 Juan Ángel qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes Roberto vamos a arrancar para comprobarlo los oyentes que Juan Ángel y todo lo que tiene que ver con los clásicos empiezan con fuerzas renovadas este dos mil dieciocho así que vamos a hacer como también viene siendo tradición en La Ventana vamos a sal pintar los próximos minutos con lo que serán las tentaciones musicales para este dos mil dieciocho pero antes Juan Ángel si me permites vamos a comprobar vamos a ver que que estaban preparando para la próxima semana los compañeros de abrimos la ópera en Podium podcast además con una de las obras más conocidas de Verdi Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 39:15 qué tal cómo estáis hoy hablamos de Aída

Voz 33 39:20 eh

Voz 34 39:24 bonito verdad probablemente uno de los adioses más bonitos de la ópera incluso podemos decir que es el adiós el día más bonito de todos los que hijo Verdi el que canta la protagonista de la ópera Aida Radamés

Voz 29 39:40 debido

Voz 35 39:43 el detenido

Voz 1450 39:47 pero no se lo cantan los amantes del uno al otro no se despiden entre si es un adiós al mundo opte Radío se llama Aida Radamés encerrados en una tumba se despiden para siempre de la vida donde les han impedido vivir su amor podremos ver Aid en el Teatro Real de Madrid el próximo mes de marzo de momento sirve operativo

Voz 8 40:06 el bellísimo

Voz 26 40:31 abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 1826 40:42 gracias Rafa Bernardo gracias Mariela Rubio os escuchamos allí en Podium podcast pero habíamos abierto a nosotros la aventura de los clásicos lo decíamos mirando a las fichas que tenemos por delante en este dos mil dieciocho años

Voz 38 40:54 que se cumplen cien años

Voz 1826 40:57 el fallecimiento de y por ejemplo también que del nacimiento

Voz 38 41:00 de Beckstein

Voz 1155 41:01 sí efectivamente dos autores inmensos maravillosos yo creo que empezar el año para nosotros es importantísimo porque además casualmente Daniel Barenboim está a siete de enero en Oviedo el ocho en Madrid en el once en Barcelona Tan Dun programas de piano dedicado a Davis y con esos pianos que él hace un poco la medida de alguna forma con sus preludios etcétera etcétera yo creo que vamos a empezar con ese área histórica mis largos cabellos los descienden del tercer acto de peleas pelea Sande con la soprano Mary Garden en mil novecientos cuatro en París acompañada al piano por el propio de bici

Voz 39 41:43 hola

Voz 40 41:54 según fabuloso documento histórico

Voz 1826 41:56 lo comprenderán entenderá la calidad de la grabación este mil novecientos cuatro menos decía Juan Ángel estamos en dos mil dieciocho donde también se cumplen ciento cincuenta años del fallecimiento de Rossini

Voz 41 42:10 hola

Voz 1826 42:15 Isabel de Juan Ángel este sábado se rinde homenaje en Amberes al gran director de orquesta Rossi villano Alberto Zedda

Voz 1155 42:22 sí Alberto Zedda falleció el pasado seis de marzo y es curioso que sean Flandes que sí ha en en en Amberes donde se hace el mayor homenaje europeo hasta el momento más que en Italia más que en España también es verdad que Alberto Zedda ante los últimos años en Gante y en Amberes en la Ópera de Flandes ha dirigido muchísimas óperas opte lo ha hecho a Reims y muchas otras ya ahora pues se juntan padel un homenaje Gregory cunde Mariela debía Cecilia Molinari Nicola Qaim o Carmen Romeu bueno que siguió pues todos los grandes cantante Rossini ahí canta es un honor en una ciudad que le quiere mucho y la que es curioso Roberto porque Tom Cruise fans hay de Rossini de mucho sitio Alemania de Nuremberg de Berlín etc aquí somos fans de Wagner a veces pero los alemanes lo son de Rossini han organizado sus autobuses con lo cual han desbordado la capacidad de teatro de la y se tiene que hacer auditorio en el Queen Elizabeth que es muchísimo más grande de escuchamos Alberto Zedda la última ópera de Rossini que dirigió que fue la Hermione hay una Shams de París

Voz 43 43:56 yo soy muy muy raro

Voz 1826 43:58 Mariano desde luego

Voz 1155 44:00 mucho además Rossi unos pone a sonrisa allá en la cara Roberto entre ese que siempre Rossini hay que mimarlo hay que convivir con él hay que estar con el continuamente

Voz 1826 44:09 bueno pues de Amberes vamos a viajar a Malta porque este mes de enero se celebra un gran festival bueno diríamos que es el gran festival barroco por excelencia de referir

Voz 1155 44:19 sí además Malta es Capital Europea de la Cultura en dos mil dieciocho lo cuales está muy bien y del trece al veintisiete de enero se celebra allí fundamentalmente la maleta en la capital uno esos festivales verdaderamente no muy conocidos en España curiosamente pero lo que es curioso es que ahí está la María Grazia Schiavo en fin no vamos a pasar una lista pelo grandes intérpretes Barr pocos del momento del día veinticuatro justamente de enero en una representación española la de Albert Recasens el grupo la gran Chapel que dedica un programa íntegro a Tomás Luis de Victoria

Voz 1826 45:25 en la agenda de las tentaciones de los clásicos para este dos mil dieciocho bueno ya nos vamos acostumbrando poco a poco a que el flamenco Marie de se compagine perfectamente con la música

Voz 1155 45:33 la clásico

Voz 1826 45:38 este año para Ángel creo que lo vamos a poder comprobar de nuevo de Andalucía

Voz 1155 45:44 sí y además en la emblemática fíjate la concejal House de Viena actúa el uno de febrero el grupo de familia cayuco la Academia de Piacenza sur puede clásica de verdadera referencia a nuestro país reforzado por el cantaor Arcángel a que no hemos de fondo pero este es el mes de Arcángel fíjate el día trece en Madrid hace un estreno mundial dentro de un concierto agrupaba enteras en que están también María Toledo Rocío Márquez que está Rosa Torres Pardo de Z y ahí está haciendo un estreno de clásica mudar canje el treinta da un recital en el Teatro de la Zarzuela y algunos se nos va a Viena con este programa de las idas y vueltas de Fannie al caer la Academia de php

Voz 1826 47:04 iros aguarda también el ciclo de Lied de la Zarzuela

Voz 46 47:08 ah sí

Voz 1155 47:11 este este año también imagen sí sí sí sin duda y además fíjate este año coincidiendo que a últimos de dos mil diecisiete El pianista Antón Cardo ha publicado en área hace editorial un libro fabuloso dedicado al mundo de lied romántico alemán en el que sitúan la cumbre a su entrada en los dentro de la zarzuela el gran el pianista campeón insta el gran cantante Matías este barítono Matthias gobierne acompañado al piano por el día todo el Festival de Salzburgo nada menos Marcus entre Hauser van a hacer los tres grandes ciclos de Schubert fíjate La bella molinera El viaje de invierno y el canto del cisne el primero el veintisiete de febrero el viaje de invierno treinta de abril y el ocho de mayo el canto del cisne yo quedamos escuchar aquí a René unos centrando en un contexto de Quiete han den mot

Voz 12 48:16 no

Voz 35 48:21 sí

Voz 1826 48:40 estábamos deseando que llegara este momento hoy porque ya que estamos repasando el calendario de lo que está por llegar tengo aquí una una fecha no sé si es Háblame de de de esta curiosidad no sé si es una curiosidad a ocurrir entre abril y mayo la representación de una ópera en Madrid y en Colonia

Voz 1155 48:59 pues sí la ópera es disoluta ten que quizá es el máximo la ópera más atractiva de toda la temporada de este año el Teatro Real por la novedad que supone el que va a ser puesta en escena en Madrid ir un poco pues van a tirar la casa por la ventana con una puesta en escena de Calixto Bieito a partir del dieciséis de mayo pero fíjate lo que son las cosas Roberto unos días antes a partir del veintinueve de abril Carlos Padrissa La Fura dels Baus la base en la Ópera de Colón

Voz 1826 49:25 ya donde Padrissa su auténtico mito

Voz 1155 49:27 es decir un espectáculo como una ópera simbólica dentro ópera contemporánea del siglo XX como es de sol date de Zimmerman va a tener unas puestas en escena en paralelo en los mismos ellas por Calixto Bieito Padrissa de La Fura dels Baus no me digas pero el tema verdaderamente interesa tipo morbo llámalo como quieras

Voz 1826 49:47 tiene de todo

Voz 1155 50:04 esto que estamos escuchando pertenece precisamente a si pertenece a esta obra en una versión de contar Esquire una versión que tiene es al de referencia del punto de vista discográfico verdaderamente pues nos sitúan poco en este mundo atormentado en esta ópera de tan curiosísima díscola

Voz 1826 50:23 ya no sé si te voy a poner en un compromiso pero si yo te pregunto si te preguntara a ver Juan Ángel podrías escoger una ópera para los meses que vienen te quedarías que elegiría

Voz 1155 50:34 pues mira de lo que he visto Roberto porque luego ya sabes que te llegan noticias de otros sitios que en un momento se tan pasado desapercibidos por por otros lugares de lo que tengo ahora sobre la mano de los programas yo desde luego elijo el Parsifal de Wagner que va a inaugurar Esteve festival de verano en Múnich frente el veintiocho de junio dirige Kirill Petrenko la escenografía del pintor fíjate de Jos base Liz y canta bueno canta Jonas Kaufmann Nina este mes Reino la AP en fin la repitiera qué quieres que te diga la recupera la recupera así ahora curiosamente fíjate Petrenko su nuevo grandes directores se llevan medianos del momento junto a ti lema nada en este mes de enero Lehman dirige el anillo en nivel uno en Dresde yp Petrenko lo dije en Múnich fíjate de rivalidad ver pues para no pone un ejemplo de uno ni de otro vamos a tirar de la Historia is saca un ejercito de preludio del tercer acto del festival de pair hoy tiene unos ciento

Voz 1915 51:32 cincuenta y uno otro caso los dioses con nada pero

Voz 47 51:38 no

Voz 48 51:57 yo

Voz 49 52:06 yo yo

Voz 1826 52:22 pero notamos que te escucha bueno nosotros que tenemos la suerte de estar aquí a tu lado te te debemos entusiasmado con con la agenda de lo que hemos seguido a llamar como las tentaciones musical desde los clásicos de de este año porque tenemos un año por delante

Voz 1155 52:36 pues han muy interesante muy interesante y bueno pues siempre en estas cosas pues qué duda cabe lo que tengo hasta este momento a mano de los que tengo garantías que va a salir muy bien también se que en Parma dado que hemos empezado con abriendo la ópera para acosada ida hay un Verdi hay lectura ver en francés con ballet incluido que es muy interesante pero de momento este Parsifal de Múnich con Petrenko Yeste tuvo en CETI alemán que está muy bien el año que viene va dirigido el concierto hay un nuevo imagínate

Voz 1826 53:05 en el otoño madre mía después del máximo verdiano debido el que el que estaba dirigiendo el que estaba dirigiendo desde aquí la orquesta y todo lo que suena esta tarde es Juan Ángel Vela del Campo que ha venido mitad DJ de los cuarenta eh poniéndonos fragmentos de lo que está por llegar

Voz 50 53:23 bueno con con vida

Voz 1826 53:26 esos de el gran director al que esperamos en Madrid en junio uno de los gran

Voz 1155 53:29 sí sí sí este sus conciertos va a ser concierto yo creo que del año en Madrid además un placer

Voz 21 53:35 simbólico en la Filarmónica de Berlín con la despedidos con la gira de despedida de Simon Rattle

Voz 1155 53:41 entonces se hacemos Rattle que tiene mucho cariño este país puede aparecido que pedido él bajo el patrocinio de Ibermúsica venid con un programa con la Tercera sinfonía de luto las la prima mira detrás con la Filarmónica de Berlín ahora es que Petrenko va a ser el nuevo director de la Filarmónica de Berlín diese va su Londres querido además todos nosotros aparecido jamás escuchada a Burstyn pero jugamos cita con los centenarios con la fecha de ciento cincuenta aniversario de Davis y Rossini Burstyn hemos puesto nada quizá para hacer programas del que ves tienes son musical hizo genial pues vamos a poner pues ahí story pero vamos a poner el wonderful town de Burstyn dirigido por Simon

Voz 29 54:21 bien lo saben bien

Voz 1826 54:27 suspenda manera de despedirnos porque esto no ha hecho más que empezar Juan Ángel exactamente podamos empezó

Voz 17 54:36 adiós

Voz 29 55:13 pues sí

Voz 1826 55:19 y a ustedes les esperamos ya mañana en la tarde Reyes porque a las siete Carrusel con la Copa del Rey felices

Voz 29 55:29 el situados a entrar Orozco a ver una fregona yo estoy existen pie

