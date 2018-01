La Ventana (05/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1050 00:10 son las cuatro las tres en Canarias el Supremo ha decidido mantener a Oriol Junqueras en la cárcel los tres magistrados que han evaluado el recurso presentado por la defensa del ex president de la Generalitat sostienen por unanimidad que sigue existiendo el riesgo relevante de reiteración delictiva al no abandonar de manera explícita la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña los magistrados en el auto han explicado que cualquier proyecto político es legítimo pero siempre dentro de los cauces de la ley el abogado de Junqueras ha lamentado esta decisión del Supremo y afirmado que la presunción de inocencia cotiza a la baja lo ha hecho a través de Twitter en esa red social también se ha pronunciado Carles Puigdemont calificando de rehenes la situación tanto de su ex número dos en el Govern como de los Jordi también de la justicia prisión provisional sin fianza para el hombre que el pasado miércoles atrincheró con su ex pareja en el domicilio de esta lo hizo armados saltándose la orden de alejamiento tras romper la pulsera de localización Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:04 el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Requena le imputa los delitos de tentativa de homicidio allanamiento de morada detención ilegal daños amenazas con arma blanca y quebrantamiento de medida cautelar en su auto el juez acuerda como le había pedido el Ministerio Fiscal el ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga de este individuo que recordemos tenía una prohibición de acercamiento a la víctima múltiples procedimientos abiertos por quebrantamiento de esta ahorren de hecho llevaba una pulsera localizador a que rompió antes de entrar armado en ese domicilio de su ex pareja una circunstancia que sirvió para alertar a la Guardia Civil

Voz 1050 01:39 también este Cuerpo ha detenido a tres personas en relación a la reyerta multitudinaria de anoche en Coín Málaga en ella murieron dos personas por herida de arma blanca a los tres detenidos se les imputan dos delitos de homicidio y otro en grado de tentativa no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas Izquierda Unida ha instado al Gobierno soluciones ha instado al Gobierno soluciones urgentes contra la contaminación en nuestro país ya registrado en el Congreso una batería de medidas para ello el pasado mes de noviembre dieciocho ciudades españolas superaron los límites de dióxido de nitrógeno permitidos por la Unión Europea Ana María Martínez

Voz 2 02:11 Izquierda Unida pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy actuaciones concretas y eficaces ante la contaminación la coalición denuncia que el nuevo plan aire dos del Gobierno no se está cumpliendo busca que se reabra este debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático que fue creada recientemente en esta legislatura entre otras medidas la formación propone al equipo de Rajoy la creación de un órgano estatal que asegure el cumplimiento del plan y analice su seguimiento con la colaboración de científicos expertos Izquierda Unida insta al Gobierno a que España ya no sólo cumpla con las exigencias de Europa sobre calidad de aire que ahora mismo infringe sino que se convierta en un país modelo en adaptación para la lucha contra el cambio climático

Voz 1050 02:48 Salvamento Marítimo ha rescatado a cuatro personas en una patera cerca de la costa de Tarifa su estado de salud es bueno este organismo también ha informado que las autoridades de Marruecos han recuperado los cadáveres de otras cuatro personas después del naufragio de otra embarcación también han rescatado con vida a otras nueve

Voz 1915 03:06 carriles es matriz en Madrid el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha bloqueado una caja fuerte de la suegra de Ignacio González en la que el ex presidente madrileño podría haber guardado dinero negro es lo que recoge un auto del caso Lezo al que ha tenido acceso Europa Press el escrito recoge las conclusiones de la Guardia Civil que solicita el registro de la caja teniendo en cuenta es textual los indicios obtenidos sobre la posible tenencia por González y su mujer Lourdes Cavero de dinero oculto procedente de sus actividades criminales entre tanto los grupos de la oposición vuelven a reclamar a la Comunidad las actas de las reuniones del Consejo de Canal de Isabel Segunda para continuar con la investigación política del caso Lezo la presidenta de la Comisión de corrupción de la Asamblea Dolores González Pastor asegura que el Gobierno de Cifuentes ya no puede seguir ocultando esa información

Voz 3 03:47 ningún juez ha dicho que no se puedan entregar el gobierno del PP se escuda en un informe de un organismo nombrado por el propio Gobierno perjudicando incluso comparecientes investigados que están reclamando al Consejo Nacional de transparencia utilizan una falsa coartada jurídica para obstruir y eludir la transparencia y la reelección de cuentas

Voz 1915 04:04 ya ha quedado en libertad provisional el hombre que agredió brutalmente a su pareja intento provocar un accidente de tráfico cuando volvían a casa en la noche de Nochevieja la juez le ha prohibido acercarse a la víctima que continúa herida con pronóstico reservado dijo Serradilla

Voz 0047 04:16 ocurrió cuando volvían en coche de una cena con unos amigos a pesar de que estaba siendo agredida la mujer consiguió llegar a su casa fue al bajarse del coche cuando el hombre comenzó a golpearla y amenazarla después subió a su casa y fue entonces cuando la mujer pudo avisar a un amigo que llamó a la policía según fuentes policiales en el momento de su detención el hombre reconoció los hechos el agresor ha quedado en libertad pero la magistrada también ha dictado una orden de protección para las

Voz 0609 04:41 mujer por lo que el hombre no podrá acercarse ni comunicarse con ella al hombre de momento se le imputan delitos de lesiones y maltrato según los agentes que atendieron a la mujer tras la agresión no existen denuncias previas contra su pareja

Voz 0609 05:54 a las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos abrimos aquí esta Ventana en una tarde que este viernes pero es una tarde especial es la tarde víspera de la tarde las cabalgatas hemos invitado a tomar café a Rafa Aguilar San Juan que está en Barcelona Rafa qué tal bona tarda buenas tardes

Voz 1781 06:14 eh sí qué tal buenas tardes cómo estáis muy bien aquí esperando que lleguen ya los Reyes Magos que volverán por el post olímpico se dejarán a Udine gracias que no dejará a ningún niño juegos no oye vamos hacia una iniciativa de la de la radio aquí de redujeron

Voz 0609 06:29 cincuenta y un años ya de Iniciativa eh cincuenta y un años de ese programa que está desde luego envuelto de la magia de una tarde noche de un día como el de mañana que a las siete de la tarde nosotros nos vamos a adelantar dentro de un ratito hoy esta tarde parece que todo pase por Barcelona al menos en lo que respecta a a esta primera hora de programa ahí está Rafa Vila San Juan creo que muy bien acompañado también de verdad porque está Maite Carranza Maite qué tal buenas tardes

Voz 5 06:56 hola buenas tardes muchas gracias por acompañarnos

Voz 0609 06:59 muchas gracias por asomar de aquí a La Ventana para hablarnos de hemos pensado mira que la literatura y en un libro juvenil y ahora unos vas a hablar de eso qué punto es juvenil está esta esta hora de Maite Carranza Una bala para el recuerdo hemos creído que hay a través de la literatura también tenemos cuentos infantiles pero desde una óptica diferente de los que después hablaremos la literatura siempre es un un buen motivo para la para charlar para conocer nuevos mundos nuevas aventuras e incluso nos proponen Maite Carranza con esta bala para el recuerdo no sé si es una forma de de explicar a un joven la la Guerra Civil española entre otras muchas cosas Maite pues si antes que nada agradecer

Voz 6 07:40 desde el día este también

Voz 5 07:42 por delante que todos están pensando en regalos pensar en regalos que son los libros también porque los libros siempre han sido un regalo clásico y parece que se haya olvidado ahora osea invito a todos los reyes magos de este mundo Mondiale a también fijarse en que los libros esconden historias a esas yo es lo que siempre intento explicarles a los chavales a los jóvenes a los niños en este caso esta novela es para jóvenes desde trece yo digo hasta noventa y nueve años y si tienen los de acciones se animan pues adelante porque fueron los que lo vivieron precisamente eh es una historia emocionante las las historias emocionantes que suceden pues entre en este caso padres e hijos según hijo que busca su padre no es un tema que no caduca a pesar de que ocurriese en la Guerra Civil con lo cual pues el escenario es

Voz 1915 08:31 un escenario

Voz 5 08:34 bueno que se puede quedar pálida la ciencia ficción y la fantasía porque lo supera con creces

Voz 1781 08:40 si tú me decía Roberto cuando cuando llegaba que estaba viene acompaña está magníficamente acompañado porque me hicisteis una

Voz 1050 08:45 trampa me comenta este sábado por la noche que venía a Maite

Voz 1781 08:48 entonces dije voy a compra el libro pero aún no he tenido tiempo de leerlo y ha aprovechado para que me contara algunas cosas y ahí es donde empezabas a preguntarle pregunta es un lindo juvenil porque llama desvelaba algunas cosas que no va a desvelar aquí lo tienen

Voz 5 09:01 no vamos a hacer Piru

Voz 1781 09:04 eh yo mi mi mi inmigrante apuntes para que sea juvenil tiene que ser el protagonista juvenil lo tiene que ser un lenguaje diferente

Voz 5 09:11 dos cosas yo intento que sean las dos cosas es decir Si el protagonista es joven y se puede identificar con el lector comparte comparte sus inquietudes porque el mundo a los quince dieciséis trece veinte años entiende de forma diferente que un adulto los conflictos que acompañan al adulto ya no son los mismos todos hemos sido jóvenes pero los jóvenes

Voz 6 09:31 aún no han sido todavía no han llegado a otro

Voz 5 09:34 tipo de de situaciones yo para que un libro realmente interese tiene que tener como mínimo un personaje que empatizar con con los jóvenes siempre procuro que haya ese personaje

Voz 1050 09:45 bueno ya has empezado en esta región a Roberto no

Voz 1781 09:48 lo decía porque me desvela algunas cosas en las que digo bueno ya hay mucha gente hasta esos noventa y nueve años que también va a descubrir la Guerra Civil no por ejemplo una que no desveló nada que tenga que ver con la historia pues la guerra civil en el Frente Norte en en Asturias pues acaba antes y por lo tanto por las represiones mayor cosa que sinceramente yo no lo tenía tan claro

Voz 0609 10:10 bueno acabo de la guerra a las manos está acabar antes la guerra si es que de la guerra no hay que contar ese periodo de la represión que una vez acabada allá por el año XXXVIII punto partida de esta novela es cuando es más dura más cruenta sin ningún tipo si después no lo tiene pues imagínate en ese momento sin ningún tipo de vigilancia de observación vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de que tampoco debe estar relacionado novela juvenil con una novela al mi varada ni mucho menos porque le preguntaba hasta que puntos juvenil porque es una enseñanza dura Leo también a Maite que dice escribes eh que te gustaría creer que que nunca ningún niño vivirá de nuevo una guerra pero esté vive la guerra vive las consecuencias con todo lo que tiene de ya digo de de duro de crudo vamos a hablar de todo eso pero pero antes dejadme que nos vayamos a a Londres a Reino Unido y no en llegar puntuales los Reyes Magos esta noche porque la puntualidad pero la dualidad la entendemos en una sociedad todavía más pero la entendemos siempre como una virtud los españoles no temas precisamente fama de serlo si los británicos Nos ha llamado la atención a pesar de esa fama ya atesorado nos ha llamado mucho la atención una noticia que

Voz 6 11:36 que leemos en el

Voz 0609 11:39 dependen sobre una escuela británica que va a multar a los padres que se retrasen a la hora de recoger a sus hijos del colegio corresponsal en Reino Unido Londres Begoña Arce qué tal buenas tardes

Voz 5 11:50 qué tal buenas tardes si eso es así

Voz 8 11:52 os debo decir que esta medida es antigua lo que la noticia realmente es que las escuelas van a incrementar la presión iban a incrementar bueno realmente la sanción son varias escuelas en Inglaterra de estar fósil pero en otras partes del país ocurre exactamente lo mismo bueno en estas escuelas han enviado una carta a los padres las autoridades locales advirtiéndoles que van a ser multados con sesenta libras sesenta y siete coma cinco euros si en un periodo de tres meses su hijo llega tarde diez veces a la escuela sino paga la multa en el plazo de veintiún días la sanción será el doble ciento veinte libras ciento treinta y cinco euros y el riesgo de vérselas con el

Voz 9 12:30 juez si continúa sin abonar la cantidad

Voz 8 12:33 lo decía la medida ha sido un un endurecimiento de la norma que ya había porque hasta ahora eran sesenta libras pero si el chico o la chica llegaba tarde veinte veces en un periodo de doce semanas y ahora es solamente diez veces Buero las cartas en esta carta de las autoridades locales advierten que van a ser multados los padres cuando nos informe a la escuela de una ausencia prevista o planeada y atención cuando el alumno se haya ido de vacaciones durante el periodo escolar también sin autorización

Voz 0609 13:01 eso de de eso recuerdo que estuvimos hablando no cuando eh no sé si cuando surgió también la norma así cuando llegó a la letra de la ley o cuando por alguna razón ese ese abrió cierto debate hay en en el Reino Unido sobre esta esta opción también de multar a los padres en el caso de que se llevaran sí previo aviso al colegio en en horario en días lectivos a los niños de vacaciones

Voz 8 13:24 sí es un problema latente es un problema cada vez más agudo de los padres se llevan a los hijos de vacaciones tomando algunos días de periodo escolar las cuestiones que las familias tienen varios hijos en diferentes colegios no siempre las vacaciones de esos centros coincide es muy difícil reunir a la familia marcharse juntos y además durante el periodo oficial de vacaciones escolares los precios de de los destinos de los vuelos de los hoteles de los paquetes se triplican el Lama el

Voz 9 13:49 por porcentaje de ausencias de alumnos en

Voz 8 13:52 se produce en enseñanza primaria lógicamente ir desde el dos mil trece son los directores de los centros escolares y quiénes pueden autorizar las ausencias en casos excepcionales os puedo contar que la historia ha llegado incluso al Tribunal Supremo a la máxima magistratura del país porque un padre en la isla de Wight se llevó a su hija a Disneylandia en vacaciones y se negó a pagar esa multa de ciento veinte libras que ya sabía

Voz 1781 14:16 esto es la recuerdo Begoña rockeros contaste sufriría yo creo que el padre había negado y no sabemos muy bien cómo acabó todo eso has de dices cuestan el Supremo

Voz 8 14:24 cabo no no ya ya ya la historia haya terminado pero la cosa es que el padre ganó en un primer tribunal en unánime el Tribunal Superior esto hizo posible que muchos padres dijeran a pues yo hago lo mismo porque en el dos mil dieciséis hubo un incremento de sesenta mil alumnos más haciéndolo exactamente lo mismo pero eh las autoridades locales recurrieron las escuelas recurrieron entonces el Tribunal Supremo le negó la razón al padre dijo que era culpable de no haber asegurado la asistencia regular a su hija al colegio todo esto le ha costado a los contribuyentes ciento cuarenta mil libras de proceso ya este hombre dos mil veinte libras pero el juicio ha sido una muestra de hasta qué punto los padres no sabe muy bien qué hacer con las vacaciones en los centros escolares tampoco sabe muy bien qué hacer con los alumnos que se marchan en periodos lectivos

Voz 0609 15:10 Begoña además de esas consecuencias de las económicas de el coste que ha supuesto para el padre para las arcas públicas después esa medida coercitiva de imponer ese tipo de multas tenemos ya algún dato sobre para saber si han resultado efectivas o no

Voz 8 15:23 pues de momento las las multas no están funcionando porque los casos de vacaciones Si han incrementado las ausencias en un cuatro y en un cinco por ciento ir por ejemplo en este caso de de ella

Voz 0609 15:33 la tarde de todo esto ha provocado una gran fuga

Voz 8 15:36 sí a las redes sociales porque acusa a las autoridades locales de querer hacer dinero de encontrar una nueva trampa hay una nueva manera de llegar las arcas

Voz 9 15:44 dicen muchas familias tienen ya suficientes problemas

Voz 8 15:46 todos los económicos y lo que necesitan es más ayuda menos multas que no todo sea un delito sino algo más de flexibilidad

Voz 0609 15:54 si esto se mantiene hacia el hombre claro que quieren soluciones sino nuevos problemas no nuevos debates no se bueno Rafa yo recuerdo que tú estabas también Iturra de Estados haciendo memoria aquella tarde en la que Begoña no estuvo hablando de ese primer caso de las vacaciones unilaterales que las familias acogían aprovechando mejores ofertas de vuelos de vacaciones etcétera en en días lectivos y ahora otro lo traslado a Ci Maite vosotros como padres cómo la gestionamos eso dice

Voz 5 16:22 no ha habido yo puedo hacer un inciso me estás recordando un un problema eterno que había en el mundo rural español en épocas de cosechas desaparecían todos los niños del aula las pobres maestras que acostumbraban a ser chicas jóvenes destinadas a eso a zonas rurales que apenas los entendían de pronto se encontraban que nadie iba a clase iban a preguntar lo primero es el trabajo primero es la faena y luego ya se queda tiempo que vayan a la escuela es siempre un problema el de compaginar vida familiar y necesidades

Voz 1781 16:52 en lo que es la escolarización ha existido siempre lo que es lo que parece sorprendente es la capacidad de las escuelas para multar no fíjate que yo Begoña tengo a mi hijo en Inglaterra en estos momentos en el último año de College osea que no sigue muy bien si le voy a decir que se venga para que una semana o no y me dejen como al de al que se fue a para ahorrar dinero se fue en Wall y luego ha costado dos mil euros más como si fueran Business

Voz 8 17:14 sí la verdad es que es un gran problema porque fijaros que hay en total ocho millones y medio de alumnos que se ausenta han sin autorización de las aulas donde durante un simple trimestre entonces las escuelas también tienen que hacer algo las escuelas estas públicas que dependen de de las autoridades locales tienen que hacer algo para para realmente mantener una cierta disciplina de un cierto ritmo en las clases pero también es cierto que las familias Seven con gravísimos problemas a la hora de organizar las vacaciones porque ya os digo que en los periodos realmente de vacaciones escolares los viajes primero están copados después los precios se disparan completamente es muy difícil que todos los miembros de la misma familia puedan ir juntos además

Voz 0609 17:52 bueno vuelve los los niños en edad escolar el próximo lunes oyó a lo han hecho porque claro allí sin Reyes Magos no sé si hemos pasa

Voz 8 17:58 cabo totalmente del calendario la página las Navidades ya estamos a otra cosa a Begoña si a partir del día dos más o menos hay dos regulares dando todo aunque también ha habido muchos padres más que han aprovechado estos días que todavía está la cosa así así para prolongar las vacaciones que ha sido ya alero producción será a partir del lunes aunque si bien es cierto que oficialmente todo terminó aliados

Voz 1050 18:21 Begoña Arce desde Londres corresponsal de la Cadena SER en Reino Unido muchas gracias Begoña

Voz 1915 21:14 una novela que sin embargo

Voz 18 21:17 aunque sea juvenil aborda uno de los temas más duros y dolorosos

Voz 0609 21:20 de nuestra historia reciente la Guerra Civil

Voz 12 21:23 no

Voz 1781 21:29 a pesar de los años transcurridos monte olvidado lo que sucedió aquel día era una tarde calurosa de junio de esas de bochorno

Voz 19 21:37 las moscas pesadilla y más fumaban insistentemente sobre mi cabeza simetría en las orejas y cosquilleo van mis piernas a mis trece años aún llevaba pantalón corto incluso en invierno en aquellos momentos estaba en el Prado sentando las vacas de Severiano lloviendo moscas a manotazos Miguelín hoy que me llamaban al levantar la cabeza no reconocía el militar que subía la ladera del monte resoplando versión uniforme rayado trae a un brazo en cabestrillo me llevé los dedos a la boca y suelte un silbido para avisar a mi perra Greta pues ya acaso con ella mi lado me sentía más seguro quieta aquí Greta vigila le susurró mirando de reojo al soldado era el año XXXVIII y en las montañas palentinas después de tanta guerra nadie se fiaba de nadie pues así arranca no Mayfair es si los inicios siempre es difícil siempre

Voz 0609 22:35 evita la intención qué te ha parecido una vez escuchado así porque le hemos preguntado aquí a muchos autores yo qué sé la última vez recuerdo hasta Pérez Reverte sobre la emoción la sensación de que para algunos es la primera vez que toman la máxima distancia que han tomado con lo que ellos han escrito cuando lo escucho también narrado así con música

Voz 5 22:55 pues suena suena diferente porque yo me esfuerce mucho en hablar y en pensar como la gente

Voz 0609 23:00 arte fue un reto

Voz 5 23:03 he escuchado digo pues parece que sí

Voz 1781 23:05 el cielo

Voz 5 23:08 estaba recoger ese esa forma de de expresar ese esa vinculación tan estrecha que hay con el paisaje después esa sensación primera que quería transmitir de del miedo el recelo y la desconfianza que es lo que más define la represión osea o una posguerra una posguerra siempre es muy sutil

Voz 6 23:27 si no hay bombas no hay Balah

Voz 5 23:31 esos pero lo que hay es un miedo atroz a la delación desconfianza quién es quién

Voz 0609 23:39 la historia decíamos transcurre ahí mil novecientos XXXVIII estamos en el norte de España en Barruelo un pequeño pueblo minero en la Montaña Palentina muy cerca de Cantabria de Asturias antes apuntados Maite esto que parte de una historia real que que te llega como

Voz 5 23:54 pues mencionada a través de mi marido que tenía curiosidad por precisamente les del norte y tenía curiosidad por toda la revolución del XXXIV en zonas mineras buscando

Voz 6 24:04 leyendo le cayó en las manos un libro de Eduardo

Voz 5 24:07 el Prades que recogía pequeñas historias orales acerca de niños republicanos y una de ellas estaba ubicada en Barruelo de Santullán explicada por por el Barbero del pueblo que hombre tan peculiar

Voz 0609 24:20 Ana porque todo parece algo como de cuenta de que es el aplica porque cuando te refieres a él el la novela El barbero Napoleón como muchas veces son conocidos también así en pequeños núcleos rurales etcétera por un bote verdad que no nombre del del barbero no sé a mí siempre me

Voz 5 24:40 sombra en los nombres del Norte es bueno mi marido me habla de los nombres de las personas que conoce yo digo alucinantes los los nombres del día los santos del día con con lo cual es muy posible que sí que se llama León bueno la la cuestión es que esa esa historia me me emocionó primero de palabra explicada por él y luego ley leída es una página penas pero pero es una página conmovedora por qué suceden tantas cosas lo increíble es que lo que ha dicho en un primer momento que que la fantasía queda pues pálida su lado hay hay muchísimas situaciones que un escritor o un guionista Silas inventa le van a decir que no es posible con lo cual en ese caso la realidad es un asidero

Voz 1781 25:22 hay grandes cuando empieza a escribir este libro estás pensando en contar la guerra a gente que yo creo que esta generación de los que ahora tienen quince a veinticinco años bosques queda tan lejos tan lejos que a veces no quieren ni oír hablar no decir bueno me vuelven a hablar de la RDA lo mejor de mis abuelos o bisabuelos no

Voz 5 25:39 es que han y la ubican los de quince que dices yo es bastante sorprendente porque yo a gol voy haciendo la prueba yo voy muchos institutos y escuelas hacía treinta años y me doy cuenta de que diez años tras diez años tras diez años los últimos diez no saben lo que es la guerra civil porque nunca llegan solos estudian cuarto de ESO no se sabe por qué es ese tema al cual no se llega a Hamás porque cae muy lejos y bueno les puedes decir si la guerra civil fue en el siglo XVII y te dicen que sí

Voz 0609 26:07 es decir que no no no es que tenga una idea distorsionada sino que no las si bien

Voz 5 26:12 no zen después les pregunta si en casa no habéis hablado no ya nadie habla en casa eso es otra generación la mía mi pues me reprochaban tú no pasaste una guerra con lo cual yo odiaba la guerra porque era el decir y por qué demonios no la vi vi no

Voz 1781 26:26 a mí también me ahorro

Voz 5 26:28 el reproches de No tires el pan de acaba te la sopa es eso que sí que oímos una generación de posguerra todavía pero pero los chavales de ahora ni sus padres y sus abuelos la mencionan ya han perdido la memoria familiar y eso es un poco triste

Voz 0609 26:46 le preocupa que el objetivo es muy noble el que te marcas pero no sé si llegase a tener por la dificultada quiero decir por lo que estamos diciendo es contar la la historia llena de aventuras en realidad de un niño que tiene todo el mundo por descubrir que va con su con su perra Greta pero en ese marco en la Guerra Civil no sé si tienes alguna duda sobre si a lo mejor el el marco histórico el peso de la historia al final se va a poder en algún momento dices por aquí no voy a poder tirar o lo tienes claro desde el principio

Voz 6 27:15 bueno es el tono e intenté darle he

Voz 5 27:20 una visualización poética eso es lo que me propuse yo estoy acostumbro a tirar por el humor os hoy un poco más adusta pero en este caso ya bastante duro era el el marco el escenario y opté por pobre un lenguaje más poético y una visión sobre todo esa esa visión que tiene el mismo niño Miguel lo sea cómo ve el mundo como lo interpreta a su manera Yesa esa manera ya en sí misma es tierna es es hermosa porque los niños esa edad si pueden sufrir Jiri son son a veces de de un realismo usada pueden llegar a incorporar a su vida cosas atroces pero siempre tienen pues espacio para una sonrisa para una inquietud para para comerse un huevo porque les apetece para besar a una chica porque

Voz 0609 28:08 ahí ahí ahí es donde encontrado también un filón porque claro aunque acaba convirtiéndose en Miguel se enamora

Voz 5 28:16 acordeón son elementos que lo hacen humanos su perra que le adora esa perrita que le acompaña a todas partes todo eso lo lo humaniza y permite ver pues lo que es la vida a pesar de no a pesar de de lo que ocurre alrededor

Voz 1781 28:32 tú decías Maite que en una noche como hay que recordar que los libros son para regalar y que también son historias que te llenan de mundo no precisamente yo lo que quería por lo que te decía antes no me acabo de comprar tu libro entonces pensaría que aquí mis hijos sólo se se se lo de después o antes de ello pero aquí unos comen dos especialmente a niños más de diecisiete dieciocho que están en lo que tú dices no que han olvidado un poquito que tenemos un pasado que aún que nos diferencia muchísimo de lo que está pasando en Siria y en otros países del mundo es un pasado de enfrentamiento y donde todavía hoy nuestra sociedad

Voz 20 29:03 a vivir de aquéllos de aquella rencillas políticas en una parte aunque intentado superarlas en una parte aquí

Voz 1781 29:11 comentamos más

Voz 5 29:14 esa es la pregunta yo yo digo que que los que tienen catorce quince dieciséis Se van a sorprender muchísimo tal vez entre los dieciséis y los diecisiete hay una

Voz 6 29:27 franja en la cual he tal vez hay un cierto es un abismo

Voz 5 29:33 eso lo detecto también en los jóvenes ir después inmediatamente en los diecinueve ya sesentena adulto eso sea tal vez saltarse la franja de dieciséis a dieciocho que quizás pretenden ser estupendos

Voz 0609 29:45 siempre así porque tú llevas treinta años en esto escribiendo siempre ha sido así o ha ido cambiando un poquito el hábito de lectura

Voz 5 29:52 eh no habido habido saltos eh porque antes la adolescencia comenzaba más tarde ahora se inicia antes la pubertad a los doce años ya se declara como como enfermedad en generalizada en todos las aulas de los institutos ya antes eso se ponía a precisamente el comienzo de del Bachillerato Unificado del Bud que comenzaba los quince curiosamente se ha adelantado dos años yo digo que por las hormonas del pueblo y por los planes de escolarización que son diferentes pero lo es cierto

Voz 6 30:23 no es que nuestros jóvenes pierden dos años de infancia

Voz 5 30:28 son todavía muy inmaduros para ser realmente unos adolescentes complejos con lo cual hay allá hay un paréntesis demasiado largo a mi entender que cuesta mucho de llenar con lecturas que les apetezca

Voz 6 30:41 ah y si perdiese

Voz 5 30:44 determinadas actitudes que no les corresponden serían mucho más útiles para otras lectura

Voz 0609 30:50 claro porque es cierto que según algunos estudios que vamos conociendo siempre nos sitúan casi sino en la cola casi a la cola de Europa en esto de hábitos de lectura etc siempre dejamos en manos de los técnicos cuando no de los políticos eso de los planes de escolarización etcétera no sé si a vosotros los escritores de verdad que tendríais como tú que has ido detectando tienes un termómetro hecho a lo largo de toda experiencia en estos treinta años si se te ocurre algo que se podría hacer para para que cambiará la tendencia

Voz 5 31:20 pues sí leer por placer y fomentar la lectura por puro placer prohibir determinadas lecturas que lo que hacen bueno prohibir a ver los libros no se deben prohibir Hamás no obliga a recomendar a los profesores que los leyese la antes y que tuviesen en cuenta qué edad lectora de los chavales que que a los cuales se les recomienda es posible leer ese libro yo oído aberraciones verdaderas aberraciones que lo que consiguen es que los chicos se vacunen contra la lectura tiene que ser al contrario ósea ofrecerles pues multitud de opciones abrirles el apetito por la lectura y hasta Cougar como con los pequeños y eso digo siempre siempre funciona una lectura bien hecha en voz alta que hacen los alemanes los alemanes leen en voz alta tal como habéis leído vosotros ese inicio del libro que algunos fragmentos y eso hace que comience a ver curiosidad hacia esa historia aquí en España no tenemos esa costumbre de leer en voz alta a los chicos y chicas dice que solamente los niños y de noche y después cuando ya son mayores nos olvidamos ya es un hábito hermosísimo bueno pues hoy

Voz 0609 32:29 es decir que no teníamos ese hábito y haber si este dos mil dieciocho además de físicamente ya nos ha traído un regalo el libro de Maite Carranza Una bala para el recuerdo a ver si también es en el que se hacen realidad muchos deseos de Maite a la que le agradecemos muchísimo que haya venido antes de ir a la cabalgata porque tú también tendrás tus deseos seguro que sí

Voz 1050 32:49 con acudirá mañana de carta en la verdad

Voz 0609 32:52 Maite Carranza enhorabuena un beso muy fuerte muchas gracias

Voz 5 32:55 igualmente y muchas gracias por invitarme

Voz 1280 32:58 la autora Maya en Yellow dijo que la gente nunca olvidará como la hiciste sentir

Voz 21 33:03 cenar con tus regalos en el Corte Inglés encontrará ese libros música películas y series de experiencia este artículo está escritura y Bellas Artes divertidas ideas de merchandising para los fans del cómic y la saga

Voz 33 37:07 mucho ánimo

Voz 0609 37:11 sí a veintitrés minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias estamos tomando café esta tarde con Rafa Vila Sanjuán Rafa fíjate estaba ahora pensando nos sorprendía amos de la dificultad que ha tenido por ejemplo Maite Maite Carranza que habría digo no para meter en ese contexto histórico duro durísimo de la Guerra Civil con un caso personal como el del protagonista que va a buscar a su padre que sabe si la buena noticia es que está vivo pero la mala que está en un campo de concentración de prisioneros en en Oviedo a la vez estaba pensando si nos vamos a la literatura incluso más infantil a la que nos contaron desde siempre la verdad es que las historias están llenas de de crudeza de una crudeza descarnada en muchas ocasiones no

Voz 1781 38:07 Rafa sí perdona Roberto que no sabía es que me había quedado hablando con Maite precisamente de todo esto que que hablabas de Oviedo de su novela de bueno pues pues esperando y me queda un poco perdido la pregunta que me hacía pero no pudo intuir que lo que más dicho es si nos nos perdemos en esas otras en esos otros conflictos ahora persisten claro bueno

Voz 0609 38:27 sobre todo mirando porque tengo aquí una colección de cuentos clásicos pero para niñas y niños de hoy estaba pensando que nos aprendíamos una parte de la crudeza que pueda haber en una novela así juvenil ambientada con el punto de partida en ese contexto histórico de la guerra cuando en realidad los cuentos infantiles nos han llevado a las situaciones más crueles posibles no una cenicienta que parece tener como único objetivo en la vida casarse con el príncipe Un cuento donde la belleza y la riqueza prevalecen sobre otras muchas cosas la maldad de una madrastra bueno no sé si se han planteado

Voz 1781 38:58 oh perdona anduvo Dunn con la pepa latina con la que veía es aquel que nadie quería o vino cuando perdí a la madre en fin toda una serie de cosas que tienes absolutamente todas las razón es decir yo creo que nos han educado en en a partir de la pena de todos estos

Voz 0609 39:15 bueno y qué pasaría si se pudiera contar una versión actualizada más diversa sobre esas historias donde la mujer y otros personajes pudieran tener otro papel

Voz 34 39:31 había vez una niña a la que llamaban Caperucita Roja porque siempre vestía de forzó Caperucita era muy buena estudiante y colaboraba mucho en las tareas de casa aunque supusiera Quito distraída un día a su padre le disco Caperucita por favor puedes ir a casa del abuelito a llevarle la comida está malo apenas puede levantarse y no puede salir de su casa Del Bosque lo que sí papá exclamó dispuesta a Caperucita

Voz 1 40:01 así el padre preparar la comida que consiste en una pick supo de dura Seeger van

Voz 34 40:07 y de postre queso fresco una sabrosa Peira te agua y un par de granadas de ciento y pico mil ochocientos supondrá volumen pro peso Caperucita cuando el padre lo puso todo en un acceso al principio seriamente a su hija Caperucita Davis ir por el camino por el que vamos

Voz 19 40:29 no tiene pérdida

Voz 1781 40:34 pues ya se nota verdad Rafa una profunda revisión una una revisión para acercarlo yo creo no sé eso es importante porque sino vamos a pelear también los clásicos pues una revisión que no tiene nada que ver con la historia que conocíamos

Voz 0609 40:45 bueno que a su vez tampoco hizo lo vamos a hablar ahora con uno de los autores y uno de los precursores de este proyecto con Manuel Calvente Manuel qué tal buenas tardes tenía poco que ver con la historia de Caperucita que conocíamos con esta que que acabamos de escuchar en el arranque al menos que junto a Cenicienta Blancanieves forman parte de esos cuentos clásicos para niñas y niños de de hoy pero que a su vez también en su momento la Caperucita Roja ya fue tamizada no porque me imagino que se ha ido adaptando a cada contexto a cada momento a cada necesidad de me hablar de haga de la corrección política pero sí de la necesidad la necesidad sociológica social que haya para para entender los cuentos

Voz 35 41:30 la literatura como digo una lengua aceptando a los a los cien por no lo cuento lo cuento infantil Slovan no van a lo van a hacer menos aún tienen que mantener el helado de de más de fantasía que tener un un cuento pero dice adaptando no en esta adaptación que que hemos hecho en nuestra rendición que hemos hecho esto estos tres clásicos pues hemos querido quitar de en medio la cosita que chirría daban de estos cuentos clásicos a los oídos del del siglo XXI cuando

Voz 0609 42:05 se te ocurre por qué

Voz 35 42:07 bueno todo empieza jugando a a los cuentos con con la ahí icono Eli como una de ella pues me me pregunta qué porque la la protagonistas de los cuentos siempre tiene que esperar a

Voz 36 42:24 que llegue un príncipe a que llegue

Voz 35 42:26 de un cazador alguien que la que el cabo que hace lo más chulo que pasan en el cuento al final recae en un personaje que no que no es femenino sexo no la Nogal aire

Voz 0609 42:39 aquí en este fragmento que acabamos de escuchar de del arranque de Caperucita ya hemos visto que era el padre el lugar de la madre iba a visitar al abuelo estoy hablando de memoria eh pero al abuelo en lugar de a la abuela por ejemplo la cesta con los alimentos eran podríamos decir de un equilibrio mucho más saludable también más modernos más en consonancia con una dieta actual no

Voz 35 43:03 claro que el bueno ahí estamos hablando poniendo en valor el tema de la corresponsabilidad en la las tareas del hogar en el día a día bueno el tema de la de la comida más saludable pues son cosas que Carlos mil veces introducir es no

Voz 1050 43:21 en el prólogo del libro hablamos que no

Voz 35 43:24 los pequeños tienen una alfombrita se les va quedando todo lo que le vamos leyendo todo lo que le vamos acercando y demás no el tema alimentación

Voz 1050 43:35 entonces Manuel lo que tenemos que entender esta nueva

Voz 1781 43:37 Sión que tú haces de esos cuentos es que estamos hablando de lo políticamente correcto o al revés lo que haces es para que cuestionen lo que les han dicho hasta este momento porque lo que intuyo es que vas hacia una cuestión de género hacia el bono pues eso no que siempre las mujeres han esperado a un príncipe que les salve fin todo eso al fin de cuentas lo que hacerse una revisión

Voz 35 44:00 no es lo políticamente correcto yo creo que el telón libro a los que no lo pero no eh lo infantiles igualmente es que no hay es verdad absolutas no siempre hay matices que pueden ser puesto en solfa las al punto que mi hija con con nueve allí se da cuenta de que hay cosas en el cuento que que no me gusta que yo como padre pues como el ojo de la cumbre que no Fenoll hay intentamos transformarlo no hablamos el tema de la igualdad de género en otro lado otros cuentos entonces esto bastante importante y que Lola también me apunta que porque porque la madrastra siempre es mala no en llamadas Soros dirá el la mujer es porque no se ayudan entre ellas que sueldo los cuentos clásicos queda totalmente eliminado no

Voz 0609 44:53 ah y Manuel tú que te dedicas a la comunicación que has viajado has viajado mucho esto es algo es una corriente que está pasando en gran parte del mundo es un ejercicio de crítica o de auto crítica que se está haciendo toda la sociedad a nivel mundial o es algo que ahora ha llegado y ha calado en España

Voz 35 45:12 bueno yo no quiero hacer de esto lo grandilocuente ni que hayan llegado a España básicamente por por ahí por África y tampoco lo lo conozco con con gran profundidad como para hacer un análisis no ha llegado el punto surge la idea de de jugar con la con las líneas y creo que es el momento no creemos que es el momento porque hay cosas que la verdad que que rían bastante no el que una princesa el objetivo de la princesa se ha rezaba para conseguir tu salvación o a un baile para para casarse pues nada que noche hizo tocando tiene dos hija pues te te llaman más la atención no nunca entendí

Voz 1781 45:56 tú que eres un impostor la aquello que no que no que la historia no es así que es otra

Voz 35 46:00 sí sí he dicho muchas veces en el los cuenta cuentos que organizamos por Librería Hay en presentaciones notando no lo hace referencia a los niños que escuchan no pero bueno es un ejercicio bastante práctico dice escucha el que depende en la la diferencia que hay entre lectores que conocían la historia que se acaba de contar no entonces ahí empiezan a pensar y a cuestionarse las cosas que siempre que siempre había escuchado

Voz 0609 46:35 porque aquí claro en vuestro libro Cenicienta de una chica afroamericana Blancanieves asiática el padre de Caperucita

Voz 35 46:41 el padre El protagonista hemos dicho

Voz 0609 46:43 además de origen latino hay mucho todavía queda mucho por reformar hay Mascó en todos los tenéis ya previstos los tenéis ya revisados Manuel

Voz 35 46:52 esa es otra esa es otra de las características del libro no se llama especialmente la atención porque sin nombrarlos a lo clásico pues el el ideario que eran personas el blanco tal sí bueno la sociedad española también está cambiando Si los niños en los colegios además pues tienen compañeros de de otra fue una aportación bastante importante de la ilustradora que tenemos

Voz 0609 47:25 Manuel Calvente muchísimas gracias cuentos clásicos para niños y niñas de hoy de momento Cenicienta Blancanieves Caperucita Roja iraquí y otros que llegarán Manuel muchas gracias que que seas bueno Tetra que estudie Nuria Gracia

Voz 35 47:39 eso

Voz 1781 49:02 están todos aquí además también fuera en la calle porque hay un en fin un están como Henson Cogeces si además está el estudio que es el que está encima nuestro que está ocupa disimulo con niños que les han estado dando regalos hasta hace prácticamente hasta que empezó vamos La Ventana nada ahora acompañamos como decías con los que organizan con el equipo que los escuchamos en muchos otros programas pero que hoy están tan densa Judith

Voz 0609 49:26 eso es si esta sintonía esta sintonía yo quiero escuchar la voz de Rosa Badía Rosa Abadía bona tarda buenas tardes hay que estar en La Ventana tarde no sabes la ilusión que viaje a vi Badía iba a decir para los que no estén muy muy al corriente iba a decir cincuenta y un años ya sí de Ana Rosa Abadía mucho pero no para los cincuenta y no había nacido la abadía todavía tengo muchas gracias por favor pero tú a esta hora qué haces que no descansas porque esto lo fuerte en el directo en silla el non stop empieza a las siete de la tarde hasta las tres de la mañana o las horas que nos den y a esta hora que qué hace

Voz 9 50:06 pues nada a seguir con los preparativos pero no sólo yo sino todos

Voz 0609 50:09 el equipo de Barcelona porque ya sabes que éste

Voz 9 50:11 drama que hace mucha gente y que no sólo hace Radio Barcelona sino también con la colaboración de El Corte Inglés del Casino de la del plan Aula de la Ciutat y si hay que mover muchas cosas hay que hacer muchas cosas por eso estamos aquí todo el día y encantados de la vida por otra parte

Voz 0609 50:26 vamos a contarlo todo bien aunque yo creo que claro la tradición ya avala yo creo que el que más el que menos sabe que enseñanza es Ningún niño sin juguete pero cómo funciona a partir de las siete de la tarde que pasara en la antena y qué pasa con lo que ocurra en el la antena que pasa mañana Rosa

Voz 9 50:43 bueno pasan varias cosas por un lado efectivamente las siete empieza la subasta el programa hoy ha empezado a las doce haciendo un homenaje al teatro ya hemos hecho unas horas de radio y teatro hemos hecho un especial también de deportes a las tres de la tarde digo hemos hecho de deportes un abonada afortunadamente

Voz 0609 50:59 para los oyentes pero si el equipo de deporte aunque Franco tendrás a Franki por ahí qué tal buenas tardes hola Frankie qué tal buenas tardes Roberto así que mucho deporte no este año pues soy el haber

Voz 1050 51:09 es que los deportistas son muy generosos siempre los dan muchísimas cosas para que ha por la noche Rosa Buddy las pueda poner delante de la gente para que puedan licitar y bueno no lo empiezo porque sino tengo aquí una Matt muchos papeles del para Rosa que termine de eso

Voz 9 51:27 bueno bueno este año yo creo que mejor que nunca hay ciertamente deportes a mi me gusta porque están representados sino todos muchos desde el pádel hasta el funk pasando por el tenis por el piragüismo el fútbol femenino

Voz 1050 51:40 las motos el Basque sí sí hay un poco de