La Ventana (05/01/2018 - Tramo de 17:00 a 17:40)

Voz 1 00:00 servicios informativos son las cinco las cuatro en Canarias primera reacción

Voz 1050 00:12 de Oriol Junqueras a la decisión del Supremo de mantenerle en prisión provisional ante el riesgo de reiteración delictiva el líder independentista a través de su perfil en Twitter ha lanzado un mensaje de unidad y fortaleza a los suyos transformar la indignación en coraje la rabia en amor dice persistir por qué es lo que hará a él ha agradecido el apoyo que está recibiendo también pues de Mon ha vuelto a tuitear calificando de escándalo la decisión del Supremo saca los colores a cualquier demócrata con un mínimo sentido de justicia ha concluido desde Esquerra anuncian que recurrirán esta decisión a la justicia europea escuchamos a ser

Voz 1895 00:43 sabría impartan no han tenemos en Caracas la entendemos en ningún caso la decisión que se ha tomado pero no lo dejaremos aquí continuaremos batallando ante el Supremo pero también lo llevaremos a instancias europeas para que sean los acabe dando la razón Juncker cuanto antes pueda estar en su casa con los suyos fiesta ambas seus

Voz 1050 01:02 es viernes noche de Reyes de las próximas horas llegará a la Península un fuerte temporal ahora mismo hay complicaciones la salida de las principales ciudades de Jeter ocio Cano buenas tardes

Voz 2 01:10 muy buenas tardes a esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid que están complicando la circulación no en la M40 en la zona de Villaverde genera retenciones hacia la A42 y otro alcance la A42 en Fuenlabrada provoca tres kilómetros de densidad circulatoria en sentido Toledo hiela cuatro un accidente en Pinto genera tres kilómetros de tráfico intenso en sentido Córdoba además hay tráfico lento de entrada a la capital helados el acceso al M30 el a en su confluencia con la M30 allí la cinco en mostrar además en esta vía extremen la precaución porque los bancos de nieblas son especialmente densos a esta hora tensiones en las salidas en la IV el acceso a la M40 y complicaciones en varios días y en ambos sentidos helados a su paso por Torrejón de Ardoz el A3 en Rivas Vaciamadrid en Catalunya en Barcelona un accidente la XXIII complica la circulación en Molins de Rei hacia Martorell además el tráfico es lento en las rondas B10 ir de veinte hacia nudo unidad y además pendientes de un accidente acaba de producirse en Murcia en la XXX que complica la circulación en sentido Cartagena sepan además que el carril derecho ha sido cerrado al tráfico y en Andalucía la ronda S30 registra retenciones en la zona de Los Remedios en sentido creciente

Voz 1050 02:19 aquí en numerosas ciudades organizada la cabalgata de los Reyes Magos hay previsión de lluvia en Galicia el Cantábrico las dos Castillas Madrid Extremadura el oeste de Andalucía a tiempo para los deportes Paco Hernández buenas tardes

Voz 0827 02:30 buenas tardes pendientes del mercado de fichajes en el Real Madrid

Voz 1050 02:32 si el Barcelona en los blancos de Kepa que hoy ha entrenado al margen del grupo del Athletic y el portero sigue recuperándose de su lesión mientras que en el Barça atentos al colombiano Jerry minas y todo va bien el central colombiano llegaría la semana que viene además Bakambu cerca de marcharse del Villarreal rumbo a China al Alavés a punto de cerrar la cesión del delantero del Celta Guidetti al margen de fútbol baloncesto a las siete menos cuarto Fenerbahce Baskonia ya a las nueve menos cuarto Real Madrid Maccabi Euroliga cinco tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:01 el Madrid bien Madrid

Voz 1915 03:03 los trabajadores de los autobuses que unen la capital con la sierra noroeste están a punto de desconvocar la huelga que mantienen desde hace meses para reclamar una mejora en las condiciones de seguridad durante su jornada laboral la plantilla se va a reunir esta noche para decidir si ratifica el acuerdo alcanzado con la empresa Raquel Fernández

Voz 1257 03:17 se trata de aumentar el tiempo de revisión de los autobuses en el llamado toma hay deje a cincuenta minutos devengo para los servicios nocturnos y las franjas horarias existentes en los turnos partidos revisar el tiempo real que se tarda en cubrir los trayectos para lo que se creará una comisión

Voz 3 03:34 todos estamos muy muy muy próximo que es quizás nosotros andábamos buscando la de anoche hacen Asamblea Isabel lo los compañeros

Voz 1257 03:48 el grupo tiene ciento treinta conductores y presta servicio AVE indie seis localidades de la zona noroeste de la región el colectivo inició el pasado ocho de octubre la huelga

Voz 1915 03:58 ya está todo preparado para que comiencen las cabalgatas de esta tarde en todo Madrid a las seis y media comenzará a la principal la que recorrerá el paseo de la Castellana hasta el Palacio de Cibeles donde Manuela Carmena recibirá a los Reyes Magos esta mañana la alcaldesa ha criticado a los partidos de la oposición que han cuestionado la presencia de la carroza por la diversidad de Puente de Vallecas en la que va a participar una drag queen

Voz 1410 04:16 han dicho muchas muchas exageraciones que yo creo que indican eh que poco tacto tenemos en muchas ocasiones las personas que que somos los representantes políticos no porque yo creo que una iniciativa tan bonita como que en la caravana puedan participar las carrozas de todas aquellas personas que lo quieran pues se convirtió en un escándalo que afortunadamente se ha podido demostrar que partía de una noticia absolutamente falso

Voz 4 04:42 la bueno pues tarde de lluvias en toda la comunidad especialmente en la sierra bajan además las temperaturas hasta ahora tenemos diez grados en el centro de Madrid

Voz 4 05:46 ahora La Script está de resaca dando una compra en poco más tranquiliza Teno me emborracharse hasta después de perder

Voz 0277 05:52 no sólo eso sino que encima es trabajar después de los Reyes Magos es que no me deja añadirles fue Tito pero que Pepa querer republicana así que deja los dedos y abre la ginebra que tenemos Gastón la madrugada del domingo al lunes al lado

Voz 4 06:05 una y media especial Globos de Oro fuentes jineteras con tónica llevan hasta tres Ginebra sigue una tónica de las otras dos hay que portarse bien esta noche

Voz 0277 06:14 sí sí con retransmisión envidio If Facebook LAE dos mirando no puedes mirar a la cámara encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood y nuestro has ta es La Script Black

Voz 7 06:29 el cine en la SER con la Script

Voz 5 06:34 todo

Voz 1 07:01 la Ventana

Voz 1050 07:12 y a esta hora es la hora habitual vira este podría ser uno de los gazapos que podría utilizar precisamente Isaías Lafuente pero ya en la próxima edición en el próximo informe de la Unidad de Vigilancia de la UVI Orbiter

Voz 10 07:25 somos un especial un especial de las Ubis autóctonas aquellas a las que dieron lugar los viajes que por cierto hemos tenido muchos variados hemos estado en Palma de Mallorca el Linares en Granada en Bilbao en Alcañiz en León en Huesca en Don Benito entre otros muchos sitios también en Canarias

Voz 11 07:46 hasta es alineado

Voz 1 07:53 aquí lo saben bien pero quizás en España no lo sepan es una comunidad autónoma que durante años presidió el hermano de Paulina Rubio

Voz 12 08:01 con los Reyes han inaugurado la feria y todas las autoridades han acompañado a Sus Majestades durante el recorrido entre ellas San está estado Paulino Rubio que acompañado a los Reyes durante todo el recorrido cortito por Paulino Rubio

Voz 0827 08:15 en realidad a Paulino Rivero pero bueno oye con esta ilusión nos quedamos con el hermano de Paulina durante años fue presidente de esta comunidad y lógicamente lo hicimos en la radio muchas entrevistas y quizás porque aquí tenéis una hora menos pues oye las entrevistas hacen muy rápidas para apurar el tiempo

Voz 13 08:33 de del Gobierno de Canarias Paulino Rivero buenos días qué tal buenos días bueno ahora enseguida vamos a hacerle preguntas durante casi cincuenta segundos durante casi cincuenta segundos sobre todo lo que Canarias necesita respuestas esperan lo los ciudadanos

Voz 0827 08:47 pues necesitaría muy pocas cosas por con una entrevista de cincuenta segundos duró menos que la conversación entre Trump y Mariano Rajoy que ha dado mucho de sí eh

Voz 1 08:59 que Extremadura siempre ha mirado al mundo hasta el punto de que el mundo sea vinculados siempre con la propia Extremadura y el resto es el extranjero

Voz 14 09:07 cómo llegamos ya al filo de las cuatro de la tarde en la que a partir de estos momentos ustedes escucharle informativo con las noticias del mundo y del extranjero con las noticias del mundo y del extranjero saludos buenas tardes

Voz 0827 09:19 Extremadura El Mundo ya después el extranjero e lo que viene siendo aquí en esta tierra el fuera parte

Voz 1628 09:26 bueno pues buena parte pero fuera parte vengo como madres

Voz 0827 09:29 buena parte el tema de Deportivo y además creo que está también forma parte de la estrategia de cada uno

Voz 1 09:35 fuera a parte

Voz 15 09:37 fuera a parte eh los extremeños dicen mucho

Voz 0827 09:40 por aparte los extremeños venden vendéis mucho dieciséis veces más que el resto de los españoles jugando al menos

Voz 16 09:46 algún concejal al que pillaron al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante y a voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite legal

Voz 0827 10:00 cuatro veces el límite legal cuadruplicó cuatro veces son dieciséis veces más que una persona normal y después pasa lo que pasa algunas palabras parecen excesivamente largas por ejemplo pues aquí no se hacen electro encefalograma es Francino aquí se hacen el lector Fall lograr más hoy

Voz 17 10:19 no obstante si le ha hecho un centro para los Grama del entre los para los drama

Voz 0827 10:24 el centro falo Grama claro la duda es que si electro encefalograma navegar omite analizar sabríamos que estaba los salgamos del jardín el electro falo Grama pues te puedes imaginar

Voz 17 10:34 es el del entró fueran los drama del interior para los grandes

Voz 0827 10:37 pero con tanto el entró falo Grama los extremeños y las extremeñas no dejan de pensar siempre lo mismo hasta cuando hablan del Brexit

Voz 4 10:43 son las siete y siete seis y siete en Canarias la oferta de Bruselas a los británicos para que no se vayan levanta ampollas levanta ampollas

Voz 1 10:51 es muchas capitales europeas que no quieren ver a sus ciudadanos

Voz 0827 10:55 estrofa holograma heridos creo después hasta llega a las fiestas populares la fiesta famosa de los empalmaba extrema

Voz 18 11:02 años más emblemáticas muchísimas tenemos el Cristo

Voz 0827 11:05 esto de Mena más al norte de los en Palma

Voz 18 11:07 a los extremeños más al norte los en Palma os extremeños

Voz 1 11:11 qué

Voz 0827 11:15 iríamos que íbamos a venir a Huesca pasar fresquito pero no una nueva etapa de esta obra de calor espantosa calor que trastoca los sentidos acabamos por ejemplo dejándonos a nosotros mismos

Voz 1 11:26 la radio nos dicen Julián García y Mario Suárez quema la isla avaricia un beso Pablo

Voz 1050 11:31 un beso Pablo se desaforado

Voz 1 11:33 los seis Aldaya exprimió para que desarme a mí mismo una ola de calor

Voz 0827 11:37 por qué afecta a casi todo el país también aquí en Aragón en más vale tarde por ejemplo ya no dan la temperatura en grados la dan en euros bueno quizás a lo mejor la compañera estado haciendo una reclamación salarial

Voz 4 11:48 hoy por cierto Hilario ahora en Zaragoza rondamos los treinta y ocho euros los treinta y ocho euros

Voz 0827 11:54 es una grave pues esto es un fenómeno nuevo en una ola de calor anterior en Valladolid que no es una tierra tampoco precisamente muy calurosa llegaron a contar la edad de la persona en grados

Voz 1 12:05 ha fallecido un hombre de cuarenta y cinco grados fallecido un hombre de cuarenta y cinco horas día por un golpe de calor alguno no se conforma con el

Voz 0827 12:12 calor ya ha decidido instalar aparatos de aire acondicionado pero no para dar su escrito a los niños sino para dar más calor a los muchachos

Voz 4 12:18 el comedor en el que almuerza en más de doscientos niños que tiene tres aparatos de aire acondicionado pero que no ofrecen calor suficiente que no ofrecen calor suficiente para el orden los más calor a esos pobres críos

Voz 1 12:36 pero bueno no estamos hoy muy felices porque volvemos a León que es esta tierra seguramente lo recuerdas esta tierra en la que todo es tan bonito la cecina es tan buena que el tiempo pasa muy de

Voz 4 12:46 pasan veintiún minutos veintidós ya veintiséis minutos de las dos de entre uno minutos veintidós coma veintiséis minutos de las dos de la

Voz 0827 12:54 los días claros pasando así las horas pues los días y las semanas y los meses también se hacen muy largos Akin

Voz 1628 13:01 que el monte de vidas de Caja España anuncia que sorteará cuarenta y cinco con donaciones de deuda entre sus clientes al sorteo se celebrará el cuarenta y cinco de octubre el cuarenta y cinco de octubre como sentido

Voz 1 13:10 del Día Mundial de la ahorró vaya más allá de este verano en trampa contra iba con Tampa ir damos motivos a los escépticos eran Asset luego ya ya la diría

Voz 0827 13:22 es el XXXIII de marzo ver cuándo la fecha da lo mismo bueno es una tira especial en donde suceden cosas extrañas por ejemplo aquí los delincuentes no no usan la llave Allen que es la que solemos Avis haya había hasta que se utiliza para un montón de cosas no aquí utiliza una herramienta que es extraterrestre

Voz 4 13:39 en el cacheo los agentes la encontraron también varias herramientas como una tenaza de esto

Voz 17 13:43 en Gador y una llave alguien hizo una llave

Voz 0827 13:47 la llevaría el octavo de imagen el octavo pasajero bueno y aunque la gente de por aquí es muy maja lo estamos comprobando esta tarde hay alguno que es un poquito cabrón parece vamos a engañar

Voz 19 13:58 a la segundo jugador foráneo aunque ese tiene pasaporte comunitario es el caso de James cabrón eh cabrones en fin si hace bromas y ha pedido no te lo hemos oído Androni

Voz 0827 14:15 desde Alcañiz son gente sencilla muy normal gente que por ejemplo pues lleva sangre en las venas

Voz 20 14:22 los alcañizana nos has dicho muchas veces

Voz 1 14:24 pero así llevamos sangre en las venas y llevamos sangre

Voz 20 14:26 en las venas

Voz 0827 14:28 que suele ser lo normal menos mal es cuando he visto entre el público alguno un poco pálido que no debe ser de Alcañiz es ser de algún pueblo de alrededor será otro sitio como de otro sitio es esta persona que ayer hablaba en Hoy por Hoy Madrid y que debe tener dos narices

Voz 21 14:43 somos cuarenta millones de españoles cuarenta y cinco hay siete mil quinientos millones en el mundo todos somos personas con dos ojos dos narices dos narices

Voz 0827 14:54 bueno bueno bueno todos no lo podría ser un personal le de algún relato de Mona León Siminiani aquí esto da para mucho desde luego no las dos narices por cierto que Paco alías a una persona que no sigue a través de Twitter no ha recordado un trabalenguas que aprendió en Zamora que hablando de narices dice el cura de Alcañiz a la nariz llama narices el cura de Alcañices a las narices llama nariz cañizos es un pueblo de de Zamora un eh trabalenguas muy interesante sólo conoció tampoco lo conocía pueden y también comprobamos aquí siguiendo esta gente que son muy finos en no como Rajoy que dice estaba aquí hablan muy finamente

Voz 5 15:32 los así que leche para bebés

Voz 22 15:35 lacado o lacado caro

Voz 23 15:38 así que

Voz 0827 15:42 Cola Cao bueno son normales y muy fino salvo alguna cosa porque también tienen sus arranques para qué vamos a engañarnos quizás cuando se les atraganta el colocado del desayuno

Voz 2 15:53 tiempo que va a tardar en a la en anal en la Liga

Voz 24 15:56 a la mierda

Voz 0827 15:58 venga no es el único caso eh tenemos más

Voz 1 16:01 sábado a partir de las doce el equipo Radio comment de Taranilla Ramos

Voz 0827 16:09 Ivor Ramos pero hay quien no lo borró eh ya se sabe que en este mundo hay amigos enemigos y compañeros de emisión

Voz 1 16:16 no hay que hay que tener también en cuenta lo que puedo hacer e italiano Melandri llega que esta prueba después de que pase por Austria hay mierda de dicho nada mierdas de dicho nada atrás pero alguien lo guardó

Voz 0827 16:31 quién Alcañiz yo no me fiaría buena a la gente de aquí es gente maja simpática muy optimista pero oye cuando el día se nubla Se pone un poco tétrico la verdad yo creo que un poco teóricos

Voz 21 16:42 bueno sí tenebrosos días buenos y tenebrosos días Isabel desde el Matarraña donde también estamos envueltos en esta densa niebla

Voz 0827 16:49 sólo era niebla sólo lleva días en el eso pero bueno oye claros son desde luego eh ya hemos de las cosas por su nombre Si el cierzo fastidia pues te fastidia este pueblo como es

Voz 23 17:02 tan costes crudo están costes crudo cuando hace cien más por las calles IT Jo de frío que hace

Voz 0827 17:10 si te jode de críos que hace de bueno con el cierzo ABC José Luis II empinado costero nubes empinado no le cuesta sí sí porque yo pensaba acoso consternado es es correcto castellanos que no lo sé no lo sé lo tengo que mirar en catalanes pues cero costero es empinado sí sí en tirano seguro está bueno ya aquí con el cierzo y con las cuestas pues a veces se les va la pieza pero oye lo reconocen como el alcalde de Calanda por ejemplo hemos eh

Voz 1 17:37 su mayor

Voz 0827 17:41 el para qué vamos a darle más vueltas al asunto cuando se les va la pinza resulta que comienzan a hacer cosas raras por ejemplo empieza a contar el tiempo hacia atrás

Voz 25 17:49 el consistorio está ahora a la espera del resultado de los análisis del departamento de Sanidad de la De Gea que podría llegar entre

Voz 4 17:55 mañana por la tarde mañana por la mañana que mañana por la tarde mañana por la mañana nosotros seremos

Voz 0827 18:01 Sir de mañana por la mañana mañana por la tarde pero sabemos que no que vais marcha atrás Nos propusieron volver al Guggenheim alguna vez hemos hecho programa allí pero los viernes hasta ahora ni Francino Unijet estamos para sexo

Voz 21 18:14 sorteo de la Copa del Rey que se ha celebrado una hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante

Voz 1 18:23 este sorteo de la Copa del Rey que no

Voz 0827 18:26 sí una noticia Aziz en el Guggenheim que hacéis pero no es el único caso de bueno esto se lo dejaremos para cuando venga Celia Blanco hacer Contigo Dentro que lo haga en el buen museo muy lo curioso la verdad es que Bilbao sobrio esconde pulsiones sexuales muy interesantes por ejemplo aquí los escombros los escombros que se producen en derribo no son cascotes no te puedes imaginar lo que somos otras casquetes seis

Voz 1 18:57 es una se han resultado heridas en el derribo de la Cruz franquista la hecho el accidente ocurrió al tumbar el monumento y desprenderse varios casquetes que desprenderse

Voz 0827 19:05 el hasta la zona donde estaba el público que estarían haciendo los obreros que estarían haciendo ya el aceite que consumen por ejemplo no es aceite virgen es un aceite de Virgen bailes

Voz 21 19:16 cuarenta establecimientos de Vitoria Gasteiz Cadena SER ruidos bocaditos bajos en sal o con aceite de buena calidad Jordi Llorens

Voz 1 19:24 para semillas que son light ensaladas verduras aceite de virgen extra aceite de virgen extra son sólo algunos ejemplos

Voz 0827 19:31 de que saluda el más brusco de virgen extra virgen extra efectivamente veo que estabas muy atento y los distritos electorales aquí los cuentan por circuncisión es o algo así Piñero en el caso

Voz 13 19:42 el Ayuntamiento de Vitoria Idoia Zapirain que liderarán

Voz 0827 19:45 las listas en las juntos por la fiscal Visteón Porras de Vitoria hoy bueno hasta Martín Fiz eh no es de Bilbao Vitoria no recibíamos la semana pasada en la Unidad de Vigilancia porque confundía poner algo de su parte ay ahí ahí por poner algo de sus partes que ya manda huevos

Voz 1 20:02 ardían algunas veces entrenado a un futbolista que se reconvierte en runner bueno estuve en una época se lo puso muchos de sus partidarios puso muchos de sus partes para muchos

Voz 0827 20:16 eso es partes aquí te preguntan de parte de bienes y respondes vengo de parte de sus partes homenaje a Radio Granada porque hemos descubierto algo importante nosotros en la radio tratamos siempre bien la palabra tratamos bien todos los formatos no solamente los programas también las cuñas radiofónicas hay algunas históricas que seguramente los más mayores recordaréis

Voz 5 20:39 yo soy aquel

Voz 1 20:40 decir en aquel negrito otro negritos vamos

Voz 26 20:42 bueno cultivando hicimos cuñas históricas incluso la cara previendo que tú un día vendría a la radio

Voz 0827 20:48 por eso con habías nacido cederá el famoso

Voz 26 20:51 no Jake arreglas cambia jodas les llame la en su momento la del Francino

Voz 27 20:56 a Florentino

Voz 4 21:08 después ya antes a la radio cuidan muy bien se hacen buenos guiones se les ponen una buena música seguirá van bien después editan bien pero a veces en el proceso hay errores hombre los errores los buenos compañeros los suelen

Voz 0827 21:21 tiran a la basura pero hay algunos que no todos los que no están aquí en Granada ya han guardado todos los errores de las cuñas radiofónicas que uno puede imaginar por ejemplo perdonad niños la cuña del apoya en vinagre

Voz 28 21:34 se suele jugar Moya todo para amueblar tocar esta Navidad queremos hacerte el mejor regalo al amueblar tu hogar por una compra superior a veinticinco mil pesetas polla en vinagre pone coma a un puto James

Voz 0827 21:47 cago en la mar Juan el como hay un punto la Penya Tau en su puta madre es

Voz 28 21:55 muebles si electro GAR mollar todo para amueblar tú a dar por una compra superior a veinticinco mil pesetas te regalamos una máquina de coser Alfa la marca por su puta madre a otro punto Conner

Voz 0827 22:06 otras fuentes no he aprendido que es otro punto pero bueno no solamente uno se caga en las otras madres también en la madre propia

Voz 22 22:15 discoteca nueva Triana de ello era celebra este sábado la presentación de tomo del Granada valedero para que hago

Voz 1 22:21 madre que me parió cambiar algo más vale

Voz 0827 22:25 después está ya van rizando el rizo y entonces llega la cuña la apoya su puta madre

Voz 1 22:31 sí

Voz 29 22:33 atención agricultor se acabó el problema para la recogida de la de la apoya su puta

Voz 0827 22:41 pero no siempre dicen tacos se es tenemos también el modelo cuña alfalfa palos conejos

Voz 30 22:48 musical Himma es toda la música en musical Gemma tenemos todo en instrumentos musicales

Voz 1 22:53 Llanos baterías guitarras que alcachofas tomate cirugía zanjada a palos con Leo

Voz 0827 22:58 eso sí alfalfa palos con él y es que a veces graban las cuñas estando apoyar dados

Voz 1 23:06 ha recibido ya han dicho que este tics agua cuenta cuenta

Voz 1628 23:10 es hijo estamos observando

Voz 0827 23:13 la fallecida dolorosos quién habrá guardado esto a no lo sé yo solamente te recomiendo que nunca graves una en Radio Granada por si acaso fin Sabina lo ha negado todo en su último disco bueno todo

Voz 31 23:26 sí salvo alguna cosa que eso

Voz 0827 23:28 todos salvo alguna cosa por ejemplo no ha negado nunca que es de Úbeda dos dice ensalada de palabras

Voz 30 23:34 de contundente se ha mostrado Joaquín Sabina el cantante onubense era el cantante de bolsa que mañana actúa

Voz 0827 23:39 Quito se ha mostrado muy almirante onubense Matilde Suarez estará muy contenta pero Sabina es hubiera eh su Bt once o jiennense si queremos pero no onubense como nos dicen efectivamente ensalada de palabras Keane sí que es de aquí también de Linares es Rafael suyo

Voz 32 23:59 no

Voz 0827 24:03 el hombre que nos enseñó lo que es una Ana fuera que es la repetición de una misma palabra de una estructura al comienzo de cada verso Yo soy aquel yo soy aquél por eso los niños de Linares sabe muy bien lo que es un Ana fuera es más saber muy bien hasta lo que es una pana diploma para nadie es comenzar una frase terminarla con la misma palabra Escándalo es un escándalo que el verde que te quiero verde de Keating giro verde

Voz 1 24:36 me parece tiempo oferte sino vamos ciclos averías

Voz 0827 24:43 pero bueno Rafael la verdad es que su nombre dado a la repetición ya es de todo es sana fuera de todo de todo de todo lo bueno esta es una tierra pionera ya no sólo en el matrimonio homosexual Francino Jaén fue una tierra pionera en el matrimonio homosexual infantil

Voz 33 25:06 esta tarde tendrá lugar la entrega de un premio que no pudo ser más oportuno ya que los ganadores sólo matrimonio compuesto por dos pequeñas de cinco y ocho años son matrimonio compuesto por dos pequeñas de cinco y ocho años se marcharán el próximo día seis de junio para Disneyland

Voz 0827 25:26 hombre claro pero lógicos para hacer el viaje de novias a esa edad pues se tienen que ir a Disneyland bueno lo malo es que se casan pronto después el matrimonio dura dura muchísimo porque aquí la gente no sé si será por el aceite dice muchísimo como Gregorio Manzano que también es de Jaén entrenador de fútbol y que tiene ciento y pico años

Voz 34 25:43 la mañana de hoy se han presentado por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina los actos que con motivo de que Gregorio Manzano el entrenador jiennense de Bailén completamente va a cumplir cien años va a cumplir cien años como técnico de la primera división tiene años vuelos la verdad

Voz 0827 26:02 se conserva muy bien eh se conserva muy bien claro con tan larga vida sorprenden las prisas con las que viven los jiennenses bueno nuestros compañeros que por ejemplo hay veces que te despiden antes de comenzar una entrevista

Voz 35 26:14 ya empresa al juego insulso los racimos de ambos conjuntos importante eran los tres puntos en litigio acaba en el año dos mil cinco con la imbatibilidad en casa de en cumplió su sueño Rekalde mete en su importe cincuenta gracias

Voz 0827 26:27 hola buenos días de pidiendo en vez de hola qué tal buenas tardes adiós ala venga pero bueno es que aquí son muy especiales se por ejemplo hace en ferias de turismo con el objetivo de cerrar negocios que es un contra Dios

Voz 36 26:43 es muy

Voz 0827 26:46 hay un problema con este corte de Lete vamos a ver eso es lo que nos pasa con este otro gazapo en donde nos hablan de mutismo absoluto

Voz 37 26:53 primera reunión de la nueva Junta Directiva de FIDE Oliva la noticia está en el mutismo absoluto que existe por parte de sus miembros que mutismo absoluto que existe por parte de sus miembros como se ha sido confirmada uno de los asistentes a la reunión de ayer Francisco Torres presidente de la Cooperativa San Juan Bautista de Navas de San

Voz 0827 27:09 bueno hay un mutismo absoluto pero después no lo confirman con lo cual el mutismo no es tan absoluto y es que aquí oye para que vamos a dar rodeos son la apoya fallido para que darle más vueltas se gastan

Voz 5 27:22 ejemplo quinientos mil euros medio millón de euros precisamente en esto en la apoyan otro otra

Voz 15 27:29 inversión importantísima que desde desde el Consorcio se va a realizar que esté incluida en los presupuestos son lo entorno quinientos mil euros

Voz 38 27:38 qué símbolo

Voz 0827 27:40 Irán

Voz 38 27:41 en lo que todos denominamos

Voz 15 27:44 la integración tarifaria que en definitiva es un dinero que va dirigido directamente al apoya al apoyo de la mejora del ajuste en el billete de Lousiana pues pues nada

Voz 1 27:55 además lo iba perfilando e iba perfilando dándoles

Voz 0827 27:58 al final hay unos aparece apoyarlo

Voz 1 28:03 porque hemos venía a Mallorca oye porque sabemos Francino muy bien lo que hay que hacer sabemos que es lo que hay que hacer y lo vamos

Voz 39 28:12 hacer por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos

Voz 1 28:16 a ver

Voz 39 28:16 y por eso seguiremos haciendo aquello

Voz 1 28:19 que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho sí vamos a hacer con esto se puede llegar a ser presidente no me extraña que Kate además oyendo

Voz 0827 28:29 o cosas así alguno se tire por los balcones la que haga balconing o balconing como dijo Miquel Iceta

Voz 1 28:36 el socialista catalán bromea sobre una declaración unilateral de independencia dice sería como hacer balconing lo dice es brujo lo dice balconing ala inglés amigo aquí siempre hemos dicho balconing caramba el gran Isaías escuchamos a Miguel Iceta

Voz 23 28:51 convertirán una nueva modalidad en el balconing

Voz 1 28:54 pero el balconing

Voz 0827 28:56 la contienda que estamos en un archipiélago con islas bellísimas también con algunos lugares carismáticos que

Voz 40 29:04 que contemplaba especialmente lo que es un aparcamiento en una zona tan bella tan Karim masticar

Voz 1 29:10 sí y masticar como es como es la Marina

Voz 23 29:13 que podría ser algo carismático

Voz 0827 29:15 y caro a la vez con tanto turismo pues ahora están un poquito a trufados aquí ya lo hemos hablado las

Voz 23 29:19 pero me entiende y lo que pueden tienen mucho que está ahí ha buscado

Voz 0827 29:25 atropellada apretados y sería una cosa un poco PDA pero bueno quise vive realmente bien vosotros lo sabéis por eso los reyes vienen a veranear aquí los actuales y los anteriores Juan Carlos y Sofía aunque ellos hace tiempo que no vienen porque es que hicieron un viaje de Estado que aún no ha terminado

Voz 1628 29:43 los Reyes de España están en Shanghai han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China allí permanecerán durante cinco años

Voz 0827 29:52 cinco años en Shanghai Ferreras cuando vuelvan útiles empiecen a contar lo que está pasando con el Mallorca son grandes creadores de frases por ejemplo aquí no remueven Roma con Santiago ya estos remueven toda la tierra entera

Voz 1 30:08 bueno que se imaginan mucha gente que remover la tierra con Santiago que remover la tierra con Santiago para poder instalarse durante cuatro años al frente

Voz 0827 30:15 esta frase hecha que no lo había vida inmiscuirme en Mi vida eh Francino que se refiere a un Spiderman en un descampado la voz soy Papa esa señora del mango como que ni Spiderman un descampado

Voz 1 30:31 que en Spiderman un descampado desahuciado que un Spiderman

Voz 0827 30:35 descampado pero no sólo son los invitados son los personajes públicos los que dicen paridas en la radio nuestros compañeros aquí también con todo ello desde ahora y hasta las cuatro menos veinte en tiempos de SER Deportivos primera primera parida primera

Voz 1 30:49 parar a primera para la oye nada que a veces se nos va una letra ir salíamos

Voz 11 30:55 no

Voz 41 30:57 pues no te digo

Voz 1 31:00 nada cuando se nos van varias letras tan fino de esto sabe estuvo algo así que hemos pedido a un compañero de Radio Mallorca Peter Cherry tierno colles es difícil a veces yo cada vez cuesta Peter Chernov apellidos cada vez más frecuentes es mayor exacto difícil tampoco eh

Voz 0827 31:16 hay que lleve ya está pero no te preocupes eh hay errores muchísimo más comprometidos llamar por ejemplo al ex presidente francés

Voz 5 31:24 Sarkozy drogadicto en un comunicado que ha divulgado el Elíseo tras el almuerzo que han mantenido Aznar Così narco sí

Voz 1 31:31 Sarkozy y Durao Barroso pues sí

Voz 0827 31:33 a que para la próxima temporada en aros hablando con él sí o por ejemplo insinuar que Federico Trillo debería ir a la cárcel

Voz 21 31:41 el PP se resiste a que que la gente que trata de imponer su discurso que por eso ha venido a Cataluña a ganar terreno no socialista de ahí que Federico Trillo Federico Trillo

Voz 0827 31:49 el PP como la fuerza que recuperarán cayó la cosa es que nuestro presidente es un rajado protagonista Rodrigo Rato muy efusivo con eso

Voz 1 31:59 Aguirre también Mariano Rajoy también Mariano Rajoy le ha dado dos besos todavía no era tal

Voz 0827 32:04 el Gobierno llegó a serlo han en te cuento lo que nos pasó cuando fue coronado

Voz 42 32:09 Felipe Felipe VI bueno hemos naciendo verdaderos equilibrios para no cargar contra la Monarquía Duran i Lleida también ha pedido sensibilidad al futuro Rey Felipe VI Felipe VI sexto

Voz 43 32:21 casi noventa años después un rey de España volvió al

Voz 1 32:23 el rugby podría decirse que también Felipe sí

Voz 43 32:26 eso que también Felipe sexo jugó en casa

Voz 21 32:28 sí añadía que esta tarde en su cita con Felipe VI en su cita con Felipe VI insistirá en la viabilidad de un gobierno de progreso un papel dificilísimo el Rey Felipe VI rey Felipe sexo en ese primer día

Voz 0827 32:39 hay que tendrá la palabra y que tendrá la SER con esto sexo en la monarquía sexo también en el Partido Popular aquí en Baleares

Voz 1 32:48 seguro que hay gente muy honorable en las bases del Partido Popular pero todo lo que significa la cópula pero la cúpula y el poder político el Partido Popular estará totalmente

Voz 0827 33:01 me ha salido así esta unidad esta afición al sexo en las Islas ha producido a lo largo de generaciones algunos cambios anatómicos interesantes en los ciudadanos Baleares por ejemplo no tienen una cola tienen dos colas al menos bueno pues hasta aquí hemos llegado que los viernes hasta ahora siempre ando un poquillo cansado y señores quién me lo permiten

Voz 31 33:22 que me voy a ir pues eh

Voz 0827 33:24 poquillo cansado gracias pues nada recordamos nuestra dirección de correo que es un de V arroba Cadena Ser punto com me equivocado

Voz 1 33:33 hoy no volverá a ocurrir nada por fin de semana

Voz 44 33:38 ah sí eh

