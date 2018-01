La Ventana (05/01/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1050 00:09 son las siete las seis y Canarias vamos hasta la Dirección General de Tráfico porque la llegada de un temporal de nieve y frío está complicando la circulación en algunas carreteras al norte del país DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 00:21 buenas tardes la nieve ha provocado el corte al tráfico del puerto de Lunada en Cantabria de tres carreteras dos en Navarra la N a veinte once y la N A veinte doce a su paso por Ochaga vía y una en Salamanca la de ese a la altura de Candelario además es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno está prohibida la circulación a camiones y articulados en el Puerto de Tarna en Asturias y en Salamanca en la de Seat ciento ochenta a la altura de hoy ante la previsión de nieve este fin de semana desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos que consulten la información sobre la previsión meteorológica antes de salir a la carretera no olviden por supuesto llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1050 00:54 la lluvia de esta tarde en Zamora ha obligado a suspender la cabalgata de Reyes en gran parte del país están celebrando pero pasadas por agua lo peor de este frente llegará este fin de semana la Aemet ha activado la alerta roja por nieve el sábado en La Rioja y naranja en Asturias Cantabria Euskadi Norte de Castilla y León Norte también de Aragón y en Granada el temporal en Francia ha dejado tres dos a causa de los aludes y las inundaciones y otras tres personas están desaparecidas también en Francia Emmanuel Macron ha cerrado la puerta a la adhesión de Turquía a la Unión Europea el presidente francés ha mantenido un encuentro en el Elíseo con Erdogan en donde la comunicado esta postura Macron eso sí apuesta por buscar un marco que permita Estambul una relación cercana con Europa París Carmen Vela

Voz 0390 01:35 el presidente Mascó ha declarado ante su homólogo turco Erdogan que la evolución reciente sobre los derechos humanos en Turquía no permite progresar en el proceso comenzado hace cincuenta y cuatro años

Voz 3 01:47 bonita la elección de Turquía no permite ningún avance hemos tenido una discusión muy franca es evidente que debemos salir de la hipocresía que consiste en pensar que es posible una progresión natural en la apertura de nuevos capítulos no es verdad Mascó quiere

Voz 0390 02:02 mientras la negociación hace una cooperación comercial con el fin último de anclar a Turquía y al pueblo turco en Europa el presidente francés ha intercedido por los derechos humanos y la libertad de más de un centenar de periodistas detenidos

Voz 1050 02:13 en Estados Unidos hoy se ha publicado un libro sobre Donald Trump que no ha gustado nada al presidente estadounidense que ha intentado impedir su salida al mercado y anunciaba acciones legales contra algunos de la contra algunas de las personalidades que han participado como su jefe de estrategia política el autor de este libro un veterano periodista ha ofrecido una entrevista a la NBC donde describe atraen como un niño estas la impresión dice generalizada que tienen aquellos que han trabajado con el actual inquilino de la Casa Blanca escuchamos a Michael

Voz 4 02:39 ambos algo sabido Shan le daría una descripción que todo el mundo medió en la que estaban de acuerdo todos es que todos decían que es como un niño lo que significa es que tiene una necesidad inmediata de gratificación todo gira alrededor de él o grado

Voz 1050 02:55 en los mercados el Ibex ha cerrado este viernes con una subida del cero con nueve por ciento alcanzando los diez mil cuatrocientos puntos en el balance de la semana la primera del año de dos mil dieciocho el acumulado ha sido del tres con seis por ciento tiempo para los deportes Paco buenas tardes

Voz 5 03:10 qué tal buenas tardes en baloncesto en juego en la Euroliga ahora mismo Fenerbahce dieciocho Baskonia dieciséis y a las nueve menos cuarto Real Madrid Maccabi en fútbol pendiente del mercado de fichajes del Real Madrid y Barcelona en los blancos de Kepa que hoy se ha entrenado al margen del grupo en el Athletic de Bilbao o el portero sigue recuperándose mientras que en el Barcelona atentos a Coutinho ya al colombiano Jerry mina si todo va según lo previsto el central colombiano llegaría la semana que viene además Bakambu cerca de marcharse del Villarreal rumbo a China ahí en el Alavés a punto de cerrarse la cesión de Guidetti procedente del Celta

es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 10 04:16 Risto

Voz 6 04:24 hoy venimos diciéndolo todas las tardes casi con toda probabilidad la noche más especial del calendario para los niños en nuestro país sólo quizá una noche a la altura de lo que sería la previa en el día de su cumpleaños quizá ni eso es cinco de enero el día en el que no hace falta repetir como un mantra una y otra vez que es la hora de acostarse es el día oficial de irse a la cama además al primer aviso Emma Vallespín os qué tal buenas tardes buenas tardes otra cuestión todavía no es viernes y a esta hora tenemos cita con la cultura con el ocio con los planes para el fin de semana edición especial imaginó de planes de fin de

Voz 0564 05:00 semana para peques si hoy edición especial para niños y con ente jabón pues con circo hasta el domingo están Espai repleta de Valencia el Circo del Gran Fele con su espectáculo Orient Express un circo de caridad a una historia con argumento un viaje en tren a la imaginación donde hay personajes magníficos pomposos un espectáculo que encantará a los niños pero no sólo nos lo ha contado el mismísimo Gran Fele

Voz 11 05:29 porque diga lo no hay nada dirigido a niños pero lo lo pasando que a ser amigo desaladoras e incluso alguna sorpresa

Voz 0564 05:43 aunque con cine para niños

Voz 0564 06:05 en Roberto es vayan a que reinó en la gran pantalla la Navidad pasada ya sabes que año tras año la cartelera por estas fechas se llena a rebosar de películas para los más pequeños le hemos pedido a María Guerra directora del programa La Script que nos cuente qué historias no deberíamos perdernos

Voz 1457 06:24 empezamos con las pelis de animación con coco la historia de un niño mexicano que celebra el Día de los Muertos conociendo a sus antepasados

Voz 0867 06:32 pues estragos

Voz 1457 06:34 a los niños yo no tengo nariz espero chavales un poco mayorcitos pero no da nada de miedo y además rompe el tabú de recordar a los que ya no están y pasamos a Ferdinand la historia de un toro que no quiere ser toreado

Voz 7 06:49 sí pero ese de ahí la tú yo no soy un toro bravo

Voz 1457 06:54 en acción real vuelven pero en plan videojuego con máquina del tiempo Illa Roca Johnson como protagonista

Voz 1 07:02 yo más eliges un personaje y juegas con

Voz 0564 07:41 pues ahora volvemos a Valencia con planchazo

Voz 13 07:44 se ha ido

Voz 6 07:49 y lo podrías concretar un poquito tratará de esto

Voz 0564 07:52 jugabas con los clicks de pequeño yo

Voz 18 10:26 de repente se van a encontrar en mil novecientos doce va narre van a retroceder ciento cinco años Iván a revivir las historias que sí vivieron a bordo del Titanic durante sus cuatro únicos días de vida

Voz 0564 10:42 durante hora y media podemos observar fotografías vestidos originales y elementos del barco como una réplica de los lavabos tiene su historia en nombre propio la muestra permanece abierta desde las diez y media de la mañana hasta las nueve de la noche y está siendo como decimos la estrella de la Navidad en Gijón hace una estupenda banda sonora que nos pone en bandeja a hablar de Lucas Vidal el joven español compositor de bandas sonoras que triunfa en Hollywood y que estará mañana en el Teatro Real de Madrid en un concierto homenaje a los temas de películas del mítico John Williams como Superman La Guerra de las Galaxias Harry Potter la lista exlíder o claro Indiana Jones escucha porque Lucas Vidal nos ha dejado un mensaje

Voz 6 11:33 hola Lucas Vidal y nada José espero mañana seis de enero en el Teatro Real hay dos conciertos uno a las seis y otro a las nueve de Música Homenaje a John Williams vamos a tocar bandas sonoras como ente a John Superman la guerra de las galaxias Illana Jones buena un montón muy Wise iba a ser un espectáculo no un simple concierto un súper espectáculo va a venir Jorge Blass haciendo un truco de magia montón de gente invitada y nada espero veros Fray un beso muy fuerte a todos mañana por lo tanto y cinco mañana seis vamos acabando vamos a hacerlo también con música con más música conciertos para este fin de semana tenemos

Voz 0564 12:26 si el domingo a partir de las doce y media llega el Bicing Center el show en directo de soy Luna un éxito de la factoría Disney Channel una gira por todo el país que ha empezado este mediodía en Barcelona

Voz 9 12:35 sí pero esperamos en todo caso Albelda

Voz 7 12:44 hemos

Voz 9 12:44 tanta historia que adiestra multe venga

Voz 0564 12:50 el grupo infantil pica-pica estarán mañana a las cinco y media en Albacete y el domingo a la misma hora en Petrer Alicante con su espectáculo navideño

Voz 9 13:02 ya le di y acabamos con que vaya Espinosa

Voz 0564 13:22 con Canta Juego que estarán el domingo al medio día hay también a las cinco de la tarde en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla acabamos con uno de sus clásicos

Voz 20 13:37 el parto

Voz 0867 13:56 organizar actuaciones convertir el futuro de luz final

Voz 21 13:58 perfecto para que oigas tu ya que recita que pueda enriquecer tu vida Endesa mantiene abierta cada viernes La Ventana de la cultura ello hacia

Voz 1457 14:59 no

Voz 6 15:13 así te cuarto las seis y cuarto en Canarias bueno a esta hora aproximadamente todas las tardes conocemos con la ayuda de nuestras emisoras la actualidad más cercana más próxima hoy desde luego hay consenso hoy la noticia es la misma desde todos los lugares la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente así que nosotros acercar a tres ciudades para ver cómo están transcurriendo las cabalgatas con o sin presencia de lluvia en Santiago por ejemplo Luis Pardo compañero de Radio Galicia al que además sabemos de buena tinta porque hay fotografía por ahí que lo atestigua que lo encontramos convertido en el Heraldo Real nuevas tardes Luis

Voz 29 15:51 buenas tardes espero que haya sido bueno Roberto que yo hoy tengo mano con los Reyes eh

Voz 7 15:55 bueno bueno buenísimo

Voz 29 15:58 con Ana los Reyes que acaban de llegar están llegando ahora mismo a esta plaza del Obradoiro abarrotada ya de niños esperando este momento unos Reyes que hace una hora y un poco más en torno a las seis volvían a Santiago por la que su entrada tradicional la estación del tren y a partir de ese momento recorrieron en cabalgata todo el ensanche de la ciudad después el casco histórico hasta llegar a esta Praza do Obradoiro donde fueron recibidos por la banda con un popurrí de villancicos un popurrí de Pancho líneas cuatrocientos cincuenta personas han tomado parte en un desfile en el que además de Sus Majestades en las otras cabalgata las protagonistas serán las leyendas gallegas la que no apareció más de con lluvia sin lluvia bueno aquí podía ser algo habitual pero la que hoy podría ser la invitada menos deseada finalmente apenas se dejó ver ahora cuando todos los participantes en la cabalgata hayan descendido de sus vehículos en el Obradoiro tocará de recepción por el alcalde el discurso en el balcón que es uno de los momentos para el que les tiene que dar paso de más responsabilidad del año todo hay que decirlo después un espectáculo Iron esta noche compostelana por cierto ha sido una cabalgata con campaña para que no se utilizasen sprays ni de nieve ni de serpentinas que ponían en peligro los vehículos ha sido un completo éxito no ha visto ni uno en todo el recorrido

Voz 6 17:14 los ahí Louis Bardo en Santiago en Galicia tiene tanta mano que incluso diríamos que está nada a esto de que se pueda llegar a considerar hasta tráfico de influencias Luis muchas gracias disfrutará hasta luego hasta luego buenas tardes y en Sevilla desde ese día Paco García buenas tardes

Voz 0564 17:28 hola Roberto qué tal buenas tardes bueno pues aquí en Sevilla podemos decir que la magia del día de hoy está haciendo el milagro porque es anunciaba lluvia para la tarde de hecho va cabalgata salido mal

Voz 0867 17:38 ahora antes de lo previsto a las cuatro de la tarde

Voz 0564 17:41 tenía previsto entrar hora y media antes es decir a la ocho y media pero son las siete de la prohibición debe ser buena porque ha ralentizado el caminar hecha cabalgata en la que participan tres mil persona entre Treviño Java dicha puedo y no por supuesto los tres Reyes Magos son treinta y cuatro carrozas tres ella nueva muchas de ellas abusivo a cuento infantil como Alicia en el país la maravilla y aquí van lanzando los niño hola a decirme hola hola PSOE e uno de la carroza otro avanzando caramelo hasta ciento treinta mil que voz de caramelo principalmente gominolas y Palop que hemos de Cristiano clásico de cristal vuelen mucho cuando podrán en la cabeza

Voz 6 18:21 eso sí Paco desde Sevilla pásalo bien muchas gracias

Voz 0564 18:24 es un abrazo cerramos en Valencia Santi Botella

Voz 30 18:29 más tarde después dieciséis grados en Valencia cielo despejado y las calles abarrotadas de gente niños y mayores la cabalgata de Reyes de los mil dieciocho de Valencia trae numerosas novedades la primera vez que cuenta con doscientos metros más recorrido el Ayuntamiento pues sigue pospuesta con la automatización de la cabalgata allí este año el tema es la alimentación con motivo de la Capitalidad Mundial de la Alimentación sostenible de Valencia también ha aumentado el número de carrozas han diez más habrá hay cuarenta en total desde las que se van a lanzar unos diez mil kilos de caramelos sin gluten y además se repartirán más de cuatrocientos kilos de mandarinas a todos los asistentes la cucharilla de la naturaleza que la llaman por cierto que este año que además acaba de pasar del rey Gaspar se parece mucho mucho a Bernardo Guzmán jefe de contenidos de la cadena SER la Comunidad Valenciana lo mismo son familia tenemos que pedirle que nos adelante los regalos por eso anotó lo en directo en nuestra página web Radio Valencia punto es

Voz 6 19:22 muchas gracias Andy voces ya desde Valencia Valencia Sevilla Santiago en Galicia han sido tres fotografías tres ejemplos de lo que ahora mismo es la España en plena cabalgata

Voz 7 19:57 sólo así de veinte seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en La Ventana Cadena SER

Voz 31 20:08 esta Navidad regala color auto las mejores soluciones de transporte y movilidad

Voz 32 20:12 con las eléctricas y patinetes Si lleva te hasta cien euros en cheques y además comprando maleteros Porta vicio remolques barras Porta esquís lleva T hasta sesenta euros en cheques

Voz 31 20:23 abrimos los domingos y festivos consulta los horarios en auto punto es

Voz 23 20:42 sí aquí

Voz 19 20:45 no

Voz 23 20:49 casi no

Voz 0867 21:10 qué tal buenas tardes a todos que nadie piense que se trata de una maldición de los sabios de Oriente por cuestionar el estilismo de sus trajes o a sus acompañantes en las cabalgatas no lo es miren al cielo los reyes magos nos han hecho ya el primer regalo de esta noche de ilusión es la ayuda esto lo es va a dificultar el trabajo de sus Majestades esta noche repartiendo juguetes por todo Madrid seguro pero necesitábamos la lluvia y mucho nervio regalos

Voz 33 21:39 la lluvia no se puede pedir más

Voz 0867 21:56 a las seis y media de la tarde ha salido la cabalgata principal de Madrid capital recorre todo el paseo de la Castellana iba a finalizar va lenta eh pero va a finalizar en Cibeles donde los Reyes van a ser recibidos por la alcaldesa Manuela Carmena Puri Beltrán buenas tardes

Voz 1751 22:10 cómo estás fuese pensando en el la ilusión en las caras de todos los niños de Madrid que van a ser bueno subidos a hombros por sus padres en este momento en el ingenio de los padres también para que consigan el mayor número de caramelos los paraguas que que este año no van a tener doble uso sirven para resguardarse de la lluvia para cazar caramelos más de diez mil kilos de caramelos Se van a lanzar este año para todos res

Voz 0867 22:32 duró una cabalgata está de Madrid centro que va a estar dedicada que está siendo dedica ahora mismo a los grandes inventores e inventores y a los científicos y a las científicas cuyos descubrimientos estamos viendo lo mismo la cabalgata hay que han dejado huella la Historia no

Voz 1751 22:44 grandes inventores inventores que que fueron capaces no de imaginar que hace realidad sus sueños que creyeron en un día cuando eran niños Leonardo da Vinci Marie Curie y Albert Einstein también va a haber un homenaje a inventos como el reloj la imprenta la locomotora pensando en estos científicos e Casal inventores bueno yo te propongo un juego yo te digo durará hasta las noches pura ilusión dura incertidumbre yo te digo una frase tú me dices quién crees que la pronunciado vale vale la frase es fácil la bueno a ver a ver a fase tiene junto a la frases es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio

Voz 7 23:20 sí ha dicho Cristina Cifuentes Ignacio González Albert Einstein

Voz 34 23:27 lo de la prohibida la Patrulla Canina

Voz 0867 23:31 es muy de la prohibida es muy pero yo apuesto por poner estén no

Voz 1751 23:35 efectivamente Einstein que además veíamos hace hace unos minutos no atrás es la retransmisión en televisión un gran muñeco gigante una marioneta de de

Voz 0867 23:43 este dinero ocho metros mide la la gran marioneta de Einstein que se está ahora mismo paseando por las calles de Madrid el Paseo de la Castellana me gusta lo del concurso seguimos

Voz 1751 23:50 el Ballet tenemos otra vale otra otra convendría sentir menos curiosidad por las personas más por las ideas quién ha dicho esto esto puede ser un político hoy Francisco Granados Santa entrar en prisión Harry Potter Pepa P O Marie Curie casi casi pero no Marie Curie Marie Curie que además es una mujer que consiguió la primera mujer en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades en física y química

Voz 0867 24:29 el Madrid vamos a ir a Cibeles a ver cómo está transcurriendo la cabalgata que ya hemos preparado sus blanquillo un tejadillo estalle la grada bien situado lo ve absolutamente todo lo que él no ve lo voy a través de las pantallas o sea que tiene una visión general de duelo lo que es esta cabalgata de Reyes que como digo salía a las seis y media y que está recorriendo todo el paseo de la Castellana empezamos a ver ya a los reyes Blanqui que que estas viendo ahora mismo tú a Ingla envuelve la plaza de Cibeles buenas tardes

Voz 17 25:05 hola buenas tardes pues mira ahora mismo en Cibeles tengo enfrente al coro joven de Madrid que bastará amenizando durante todo este tiempo hasta que vengan los Reyes a Cibeles bueno pues a toda la gente que hay aquí mucha ya que está pegada a las hayas y te puedo decir que bueno está compuesto este coro por entre treinta a cincuenta personas que van vestidas como un cuento de Navidad de Charles Dickens y bueno pues en unos minutos la primera carroza que va a llegar y seguro que las seis viendo también eh vosotros desde allí es la de la estrella de la Navidad en una historia real pues van siguiendo los Reyes ir bueno escuchaba antes que te hace una pregunta sobre Marie Curie también la vamos a poder ver voy a destacar una que va a llegar también prontito que es la de Leonardo da Vinci el que vamos a poder ver a dos mujeres pájaros una de estas cabalgatas que tiene tanto movimiento iban a llamar tanto la atención de los niños

Voz 1751 25:49 blanquiño yo lo que me pregunto es tú has ataviado tipo Chase en la Patrulla Canina no

Voz 17 25:54 momento sabe cogido claro yo calla sabiendo que venía aquí

Voz 1751 25:58 por dentro los inventores y todo esto pero pero lógicamente tú vas rollo

Voz 17 26:01 pero esto ya canina efectivamente de hecho un niño antes estaba preguntando también por aquí a ver que habían pedido se sabían portado bien y me ha dicho mira así te pones esa chaqueta es un policía entonces muy bien que llevo aquí mis botas yo llevo mi chaqueta militar o no la verdad que estoy vestido un poquito pues eso como de la Patrulla Canina que me encanta

Voz 1751 26:17 estamos en directo los reyes saludando e están los Reyes no se los puedes ver desde ahí blanquiño

Voz 17 26:22 yo desde aquí me cuesta un poquito pero están los reyes saludando bueno ya sabéis que llegan llegan al final estamos todos esperando aquí los niños también es son los que estaban esperando para que estos Reyes llegue me decían hemos mandado la carta hemos mandado la carta Verges y nos lo traen yo les he dicho que saludarán bien fuerte osea que seguro que los niños con los que yo hablado por lo menos se han portado muy bien no sé vosotros habéis pedido algo que

Voz 0867 26:42 algo habremos pedido pero no vamos a desvelar el Elvis

Voz 17 26:44 es gente que no una bici para aprender

Voz 34 26:47 a caerse levantarse que te pareces pues me parece de maravilla me voy a tener que comprar otra

Voz 0867 26:52 al presidir el amplio para Madrid por cierto y los trajes de los Reyes al menos la carroza que hemos visto hasta ahora en los muy muy muy conservador el traje no haya apostado fuerte predominio del rojo sin color rojo rojo esto es granate no se ponen rojos mirando

Voz 1751 27:08 la actriz

Voz 0867 27:13 la música de la prohibida ha sido la polémica de la cabalgata de este año la cabalgata de Vallecas en la que hay esa carroza o a o de pleno es una carroza la del movimiento LGTB ir en la que participa esta famosa drag también otros artistas al PP y a ciudadanos e me parece que todo eso traicionado al espíritu tradicional de de la Navidad y esto es decía cincuenta

Voz 12 27:33 si las cabalgatas son cabalgatas el portal de Belén es la Virgen San José el Niño Si acaso el buey y la mula no nos han elegido para estar debatiendo todo el día

Voz 0867 27:48 con chorradas así lo de Bodegas música Vallecas no pavos

Voz 1751 27:52 Nos a Vallecas porque ya está nuestra compañera Natalia Otero Natalia qué tal buenas tardes

Voz 35 27:58 hola buenas tardes qué tal pues veréis lo único que ha conseguido empañar esta cabalgata que está a punto de acabar es la lluvia que sigue cayendo con fuerza sobre las carrozas la tónica general es de mucha tranquilidad y apoyo en torno a una carroza la discordia a la que mayores niños han apuntado para disfrutar

Voz 36 28:14 bueno yo creo que polémica ninguna yo creo que

Voz 29 28:17 es una carroza como otra cualquiera y aquí no

Voz 36 28:20 a esas que los niños disfruten y que somos

Voz 37 28:28 a día de hoy

Voz 0564 28:32 ideas ilusión ir en la carroza

Voz 1490 28:41 yo me llamo José chico tengo once años yo de San Bernardo le

Voz 31 28:48 sí tenga nueve años

Voz 35 28:58 además vista carroza que desfila ritmo de A quién le importa hay que ha arrancado algunos aplausos los Reyes van acompañados de dinosaurios piratas personajes de fantasía y hasta de un autobús turístico el recorrido transcurre con total normalidad si los niños disfrutan ajenos de toda polémica lo único que les importa

Voz 0564 29:15 es cazar caramelos quiso que tiene que ser justa para los niños la diversidad también porque las cabalgatas un reflejo de esta sociedad

Voz 12 29:26 eh

Voz 0867 29:34 cómo estás cómo es Curie permite los reyes estar en Madrid capital ni estar en Vallecas y estaría en otras muchas localidades de toda la Comunidad de Madrid no han estado ya en muchos distritos vamos a irnos por ahí de Ronda

Voz 1751 29:47 venga que parece arrancar por ejemplo

Voz 0867 29:50 en la que dicen es la segunda cabalgata más importante de toda la Comunidad de Madrid la de Torrejón de Ardoz ahí está compañero de SER Henares Javier Galicia qué tal buenas tardes

Voz 30 29:59 buenas tardes circulando la espectacular y larguísima cabalgata de Lufeng Torrejón de Ardoz con treinta carrozas treinta Pasacalles y decenas de miles de personas agolpados a los lados de la Avenida de la Constitución y en la Plaza Mayor donde está previsto que acabe el desfile a las ocho y media con el saludo de los Reyes Magos y un gran espectáculo de luz sonido y fuegos artificiales el Ayuntamiento presume de que esta es la mejor y más espectacular cabalgata de toda la Comunidad de Madrid y no les faltan argumentos sin duda es de las de mayor volumen y la más multitudinaria fuera de la capital todas las carrozas están completamente iluminadas interesa Angeles navideños gigantes únicos en España bien a Sus Majestades a los que aún les queda aproximadamente una hora

Voz 1751 30:43 mientras en Las Rozas Raquel Fernández qué tal buenas tardes

Voz 38 30:46 hola buenas tardes cabalgata pasada por agua en Las Rozas desde que comenzaba en torno a las seis de la tarde no ha parado de llover ni un segundo lo que no ha impedido no obstante que el desfile continuara muchos caramelos eso sí tirados por el suelo porque son pocos los que se atreven a recogerlos al estar el suelo mojado muchos caramelos en concreto cuatro toneladas cerca de doscientos niños subidos en las once carrozas que acompañan a Sus Majestades los Reyes Magos ido Cemil lobos todos ellos también han estado acompañados por diez Pasacalles a los que la lluvia no ha impedido representar su espectáculo

Voz 7 31:27 la lluvia también es magia estoy pensando

Voz 1432 31:30 Javi en todos los padres que han hecho un esfuerzo por sacar a los niños a la calle hoy que han desafiado a la lluvia que están allí solamente merece la pena perder la sonrisa de los niños cuando pasen los Reyes Magos y por coger el mayor número de aro

Voz 0867 31:42 los padres que todavía estén cerca de la cabalgata de Madrid se lo estén pensando qué hago salgo no salgo que

Voz 34 31:47 alga hombre ya un paraguas no pasa nada

Voz 0867 31:50 ha llovido en otros en otros muchos sitios y durante mucho tiempo no ha pasado absolutamente nada uno en un escampar adicción en mi tierra Galicia siete de la tarde treinta y dos mil

Voz 7 34:18 seguimos los vamos a ir a la a la calle a las calles

Voz 1751 34:21 de Madrid calles con lluvia allí está desde primera hora de la tarde nuestra compañera Bea Caballero estando no las caras de los niños vea qué tal buenas tardes

Voz 1490 34:29 hola qué tal buenas tardes estoy bajo la lluvia caminando ahora mismo por la Castellana voy a hoy un montón de gente que está esperando ya que lleguen las primeras carrozas además se ven las luces al fondo todo el mundo está ya gritando porque saben que va a llegar parte que va llegar esa famosas estrellas y que está todo mundo esperando

Voz 1751 34:44 la estrella de los deseos arengas eh

Voz 1490 34:46 ser la que va a llegar la gente está esperando lo estaba deseando están los niños ya eufóricos por aquí para que lleguen ya al final pues

Voz 1751 34:53 Sus Majestades los Reyes vea creo que tienes un catálogo de juguetes no de la cantidad de cosas que te han dicho que han pedido pues fíjate

Voz 1490 34:58 me he dicho mucha gente porque he conocido una familia que viene de un pueblo de Cáceres porque llevan toda la vida queriendo ver la cabalgata de madre y me preparo que me pilla la moto

Voz 0867 35:09 digamos ir a blanquiño eh porque el secreto mejor guardado una cabalgata de Reyes es el traje de de de Melchor Gaspar y Baltasar ya los conocemos ya los hemos visto que sólo sea por encima e ir no me pierdo yo el comentario el estilismo de blanquiño te gusta Blanqui

Voz 17 35:24 que ya sabes tú que me gusta a mí comentar sobre eso pues mira los he visto y me parecen muy austeros pero si me gustan porque bueno pues se llevan mucho dorado mucho brillo por ejemplo hemos visto Baltasar ahí con ese turbante y encima una pluma a mí lo de la sumas me gusta sincera a hacer ningún comentario malo al respecto sobre los trajes antes esta vez sin membrete

Voz 1751 35:46 las barroco no yo me gusta más el marroquí

Voz 17 35:48 sí a mí me hubieran puesto algo a mi me gustaría que me hubiera puesto luce sinceramente en punta claro siempre para consumir menos antes estaba furia hablando de bicicletas que es lo que quizá pidiera ya bien pues el voy a contar una curiosidad la carroza de la EMT pues va a salir un autobús antiguo y la comitiva Baser Bici Mad o sea que vamos a poder medir muchas bicis no sé si se caerán seguramente sí llegó con Rodin es blanquiño ya sabemos Sadín bueno eso también es una propuesta para os voy a decir cuál es la la carroza más grande bueno pues nosotros que nos dedicamos a la prensa todo esto pues la imprenta la imprenta consta de esta personas es una de las más grandes porque van a estar arriba que tienen cinco personas veintiocho personas abajo bueno hasta cuarenta eh bueno pues van a estar desfilando por aquí y seguro que van a estar tirándole es caramelos a los niños a ver si me llega a mí alguno yo estoy un poco con los oye

Voz 31 36:40 bueno pues vea Caballero

Voz 0867 36:43 hay niños a día a tu alrededor creo que has cazaba ya uno Illes tienes visto no para hablar

Voz 1490 36:48 esta es que sabes lo que acaba de llegar la estrella Jeffrey qué tal bien qué has pedido a los reyes es que me me estaba diciendo pedía demasiadas cosas ya esto no sé si debo decirlo los niños han pedido muchas cosas este año justo estamos pasaron estamos viendo pasar ahora mismo la estrella del Ayuntamiento de Madrid a la que les siguen todos

Voz 0867 37:15 es una canción que bueno Luis Miguel Torres concejal de Seguridad Ciudadana de Alcobendas qué tal buenas tardes bienvenido La Ventana

Voz 1826 37:21 hola buenas tardes qué tal para no perder la conexión

Voz 31 37:23 no vendas que han tirado ustedes un sistema para seguir la cabalgata a través de GPS

Voz 7 37:28 bueno pues así es la geolocalización al tres puntos pero parece que se impone para que nuestro ánimo

Voz 44 37:33 vino los niños mira al inundar de de la cabalgata Isabel en cada momento dónde encontrar a los Reyes Magos pues hemos ideado este sistema GPS que en todo momento la tenía localizada cómo va la cabalgata mina Alcobendas bueno pues hemos tenido que acortar un poquito el recorrido para debido a la lluvia estamos dando a la Plaza Mayor y con los fuegos artificiales pues terminamos la cabalgata este año pasada por agua pero pero rebasando ilusión

Voz 31 38:00 bueno pues Honda que vaya todo bien disfruten mucho lo he traído muchas cosas los Reyes muchas gracias igualmente

Voz 0867 38:20 y nosotros nos vamos pitando tuyo ahora mismo la cabalgata que hay que verla pero in situ no pero esta estar aquí no mojando unos como blanquillo

Voz 1751 38:28 vea que están allí inexacta manejarnos en poquito

Voz 0867 38:30 vamos a conceder a blanquiño el último minuto de esta Ventana de Madrid especial Cabalgata para que nos describa qué es lo que está pasando y sobre todo lo bien que se lo está pasando y la gente a pesar de la lluvia

Voz 17 38:40 lo bien que lo está pasando la gente lo bien que me lo estoy pasando yo con Britney Spears de fondo y ahora mismo están en un receso del cobro de jóvenes de Madrid ahí bueno enseguida nos van a cantar otro villancico aquí la imagen bueno pues mucho paraguas mucha gente golpeándose

Voz 6 38:54 bueno en las vallas y todos

Voz 17 38:56 a estar bueno están todos muy mojados pero muy ilusionados que esa es la imagen no la de la cara de los niños la felicidad

Voz 34 39:02 blanquiño el último deseo que has seguido para mañana próximo periodo de lo puedo agenciado a ver si ahora lo reír hacen un cable para mañana por la mañana han venga a ver para mañana por la mañana que a partir de las doce y media nos algún programa fetén

Voz 0867 39:13 eso sí a las doce a las doce y media después del sorteo del Niño A Vivir Madrid con Puri Beltrán Puri gracias por venir Besson grandes un placer blanquecino que pierdas

Voz 34 39:22 no me voy a perder yo me pongo el GPS como la cada vez que haces esta noche blandengue que hoy no se sale vale mucho mejor si me pierden

Voz 0867 39:28 gracias a todos a Juan Carlos Ingelmo ya Borja González los técnicos que hacen que esto suene ya Teresa Rubio que ha estado en la producción de este programa

Voz 17 39:36 que lo pase bien y sobre todo

Voz 0867 39:39 mantengan siempre la ilusión que los reyes de tragar muchas cosas hasta mañana adiós

Voz 39 40:03 ninguno quiere entrar veinte no

Voz 6 42:00 la primera ventana de los viajes del nuevo año oí como no podía ser de otra manera Paco Nadal comienza dos mil dieciocho también viajando en tránsito de acá para allá y se encuentra a más de nueve mil kilómetros en otro continente este viernes saludamos a Paco Nadal desde China

Voz 26 42:24 sí

Voz 6 42:26 Paco qué tal buenas tardes buenas madrugadas para ti

Voz 49 42:28 hola muy buenas tardes y muy buenas madrugadas para mí porque

Voz 1679 42:33 sí Harbin donde me encuentro ahora mismo en el extremo noroeste de China son siete horas más trenes menos veinte de la madrugada

Voz 43 42:42 frío que pelea veinticinco bajo cero en la calle afortunadamente no en la habitación de mi hotel bueno pues si no sabía que había nueve mil kilómetros se que está muy lejos estoy en el extremo noroeste de cine lo que antes era Manchuria en la provincia

Voz 50 42:57 que si la inyección de su capital que es una ciudad que se llama Harbin muy perdida muy remota pero tiene diez millones de habitante

Voz 43 43:06 y además un ambiente chino y ruso estoy a unos quinientos kilómetros de la frontera con las Siberia rusa ahí hay un ambiente ruso aquí porque por allí pasa una de los ramales del del Transiberiano

Voz 50 43:19 fíjate si vuelos Harbin es importante en esta zona que la mayoría de la gente en España no sabrá dónde me estoy refiriendo

Voz 43 43:25 bueno pues aquí está la estación principal del Trans Manchuria no una de los ramales que iba de Moscú habrá divo stock y además aquí se bifurca la línea hay una que baja hacia Pekín y otra va a Vladivostok un sitio muy frío está todo congelado te digo hacen veinticinco bajo cero pero bueno eso es un poco lo que lo que venía buscando

Voz 1826 43:46 a sí desde luego para muchos de nosotros es la primera vez que que escuchamos ese enclave esa ciudad no es tu primera vez ahí en China pero con ese frío porque que es lo que te ha llevado hasta allí Paco

Voz 1679 43:56 mira muchas veces sabes tú que de la necesidad virtud mira lo que he dicho en virtud de de un clima extremo ya te digo esto es la Siberia China digamos es es un territorio muy extremo todo se coge la A mediados de noviembre y hasta abril hace mucho frío las máximas máxima son menos quince grados la mínima B no veinticinco menos tremenda bueno pues aquí lo Chihiro de Harbin han hecho de esa necesidad una abierto todos los años en el Festival Internacional de hielo y nieve que es un gigantesco espectáculo es el que ha venido a ver en dos zonas a las afueras de la ciudad en la isla el sol y en otra zona cercana al río que como te digo está completamente de lado montan un espectáculo de escultor curas de hielo y nieve que deje sinceramente hay que verlo para creerlo yo había visto muchas foto Mégane ha hablado mucho de esto y este año me empeñaba en venir de libres ahora y me he venido a ver no en la isla del que es una isla que está en medio del río se visita por la mañana y ella en gigantescas esculturas de hielo pero cuando estoy hablando de un escultor ahora no es la cara de alguien que son es de cien metros de largo llenos de alegorías de olas de de caras hay hay figuras alegóricas hay figuras mitológicas reproducciones de dibujos animados bueno un espectáculo en hielo me hablaban de que de que este año han utilizado ciento diez millones de kilos de de de de nieve para producir esas esculturas y luego por la tarde te vas a la otra sede del Festival de hielo y nieve de Harbin en donde la estrella hizo son los bloques de hielo bloque yo que sacan del del propio río

Voz 7 45:37 construyen una ciudad entera pero pero bueno

Voz 1679 45:40 que verlo para creerlo ya te digo con bloques de hielo este año siempre es temático este año eran templos del mundo dentro es han reproducido pues templos de Angkor con una torre de cuarenta y dos metros de altura una catedral cristiana un templo de Banco con un templo chino todo a una escala casi uno uno todo con bloques de hielo que además al llegar la noche se ilumina se ilumina con colores que van cambiando así que es el festival de de de de las sensaciones porque está todo muy bien hecho todo muy bien organizado esto todo una coreografía de luces y de sonidos va mucha gente es una de las atracciones turísticas de limpiarlo en China y eso es lo que me ha traido a Harbin realmente merecía la pena me han hablado mucho de él sí me exija una sorpresa para bien porque sobre todo esa segunda parte lo que le llaman Eliza Ernest no Wall El Mundo de hielo y nieve con esas gigantescas construcciones hechas con bloques de hielo es suele el vídeo al anochecer mala más todavía sigue disfruto mucho pese al frío me he puesto todo lo que llevaba ya una si tenía frío pero bueno eso esto es Harbin esto es el extremo de China hay ya te digo de la necesidad

Voz 1826 46:54 lo hacen en virtud no había estado en Harbin no es tu primera vez mentira pero tampoco había estado en la capital en Pekín que que qué impresión te te has llegado de Pekín

Voz 1679 47:03 pues sí he venido muchas veces a ha venido muchas veces a China pero no había pasado por Pekín por la capital ella también ha aprovechado mira pues me he llevado una sorpresa también ingrata es una mega urbe veintiún millones de habitantes famosa por su polución pero me han pillado ahí tres o cuatro días vuelos de de del Norte frío que limpió un poco la evolución con un cielo azul y la ciudad Sevilla de otra manera los atascos los quita nadie pero creo que Pekín es sustituye también que quiero dedicarle dos o tres días en cualquier viaje a China me ha impresionado mucho la ciudad prohibida es realmente fascinante creo que junto con es como las pirámides de Egipto los templos de Angkor uno de esos veces monumentales que ver una vez en la vida quinientos años de la historia de de China de dos dinastías de la Ming ideas sin todos los pabellones muy bien reconstruidos mucha gente de hacer turismo en China es armarse de paciencia porque hay muchos turistas turistas locales chinos hace mucho turismo interior como te pille un día de fiesta como me pasó a mí vamos la ciudad prohibida estaba que parecía una playa de de del Mediterráneo en agosto pero bueno la Gran Muralla también no me habían hablado obviamente mucho de ella tuve la suerte de una tarde en la que había muy poquita gente de la zona de en You practicamente estaba solo en la muralla de la Gran Muralla impresiona también suele Sceptre sí a saber la cantidad de dinero y de vidas humanas que gustó eso para nada son seis mil kilómetros de de de muralla que afecta al nunca frenaron las inversiones no Gengis Khan quiso dentro de paso de la muralla de largo tocó pero bueno creo que en Pekín también hay muchas cosas que ver probar el a la creado ver el templo de del cielo parece ser si perderse por nos juntamos los antiguos barrios de la ciudad antes de que se convirtiera en una mega urbe iba siempre es agradable y por mucha mala fama que tenga Pekín de la contaminación y el tráfico también merece la pena dedicarle unos días yo los he disfrutado mucho

Voz 1826 48:56 tú has dicho lo del Pato la que vamos a hablar un poquito de la comida china porque nosotros posible que tenemos una sensación una idea muy diferente de lo que aquí entendemos en Occidente como la comida china tú te has encontrado con con esas diferencias hay que conviene dejarse llevar y probar o qué hacemos

Voz 1679 49:14 mira siempre pasa que cuando estás acostumbrado a la comida china de de un restaurante chino en Europa España tampoco europeizada no aquí es algo diferente pero barracones China es maravillosas riquísima a mi me gusta mucho ya sean luz del ya sean arroz ya se ha separado la creado famoso que ese la comida típica de de Pekín puede también allí muchos restaurantes chinos pero yo creo que es una comida muy rica muy sana y también muy barata el otro día mi unos el ser un restaurante de de del pueblo relevante normal no para turistas íbamos el trato más barato vale un euro y medio desnudo del que ya me comí que eran los extra valían dos foto no llegaba tres euros no lloros se come muy bien muy rico lo están a la comida china también hay que hablar de comida china es generalizar China tiene mil doscientos millones de habitantes y un montón de regiones ahí muchas gastronomía simas pero la que puedes encontrar en un restaurante normal yo creo que es asequible precio muy agradable y muy cercana

Voz 6 50:13 pues mira hablando de Miradas Doc

Voz 1826 50:15 sí centralizadas hemos hecho una cosa Paco hemos buscado algunas recomendaciones sobre sobre ese país hemos recurrido a la china más famosa de España se llama Evening es la joven colaboradora del programa televisivo de El hormiguero a menudo habla que en ese espacio sobre China de puntos en común de diferencias de lo que nos une de lo que nos distancia siempre lo hace desde luego de una manera muy simpática y con ella ha hablado Matilde Suarez

Voz 1432 50:45 resulta extraño que con la cantidad de platos y especialidades que conocemos de China sus costumbres a la hora del desayuno sean todo un misterio para la inmensa mayoría del mundo occidental hay que acabar con este desconocimiento principal recomendación de Ibi

Voz 14 50:58 voy a abortar muchos Hispania estalló nada porque hay un montón de variedad de países no hay ninguna que se ama como un tipo de Clay tres Plan este timo la gente pone la masa una cosa Bretón da pero luego añade un ingrediente muy bien muy típico como desayunos pero

Voz 1432 51:26 podemos imaginarnos que el desayuno tradicional chino influyó también el churro chino

Voz 14 51:31 Bot y ya explorada también el lloro no ponga unos churros españoles igual o más explícitas pelos este ha acompañado con todo son ya aunque no

Voz 1432 52:12 o que te pidieran alguna foto

Voz 14 52:15 nada como no hay extranjeros dos de cuando donde aún está Angelo un año con pelo rizado o con

Voz 7 52:23 Losada al anotó otro también

Voz 14 52:25 es algo distinto y la gente igual dividen eh

Voz 49 52:32 China todo esa logrando una Gran Muralla china las fiestas perdida pero rincones para perdérselo narra

Voz 14 52:37 yo eco mental y las ahí una provincia Viza Lama van está al lado de la sandía al lado de ahí está muy bien porque él me Montáñez miedo

Voz 51 52:51 hemos natural laicos son hombre y indicarle ahí está

Voz 14 52:57 harías hay una mezcla discutió una iglesia un ciclo que recomendar ella

Voz 1432 53:03 confiesa allí Bin que siempre soñó con venir a España donde llegó hace siete años y que es un buen lugar para pasar el verano

Voz 51 53:12 todas no calor además con mucha humedad pero ahora con eso

Voz 14 53:18 y a cuando mucho mejor de inéditas el Delano de Madrid me gusta el deseada caen un nuevo hice Gimme va

Voz 1826 53:34 pues eso feliz año nuevo incluso en chino firmado con la rúbrica de Hiddink sólo me queda un par de preguntas por cierto ahora que escuchábamos a la mística eso cómo se salva ahí a través del inglés Paco