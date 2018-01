La Ventana (08/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Gavín S

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el ministro de Interior ha solicitado comparecer en el Congreso tras el caos de este fin de semana en las carreteras por el temporal Juan Ignacio Zoido quiere dar explicaciones en la Comisión de Seguridad Vial donde también ha solicitado comparecer el director general de Tráfico Gregorio Serrano ambos estaban en Sevilla en pleno operativo de rescate de los conductores atrapados en la AP seis el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo también traslada la responsabilidad de este caos a la empresa concesionaria de la autopista

Voz 3 00:39 el Gobierno ha actuado con agilidad actuado con prontitud su estuvo al pie del cañón en todo momento tanto desde Fomento como desde el interior de una concesionaria que tiene que garantizar y velar por que el transcurso esa carreteras hace en condiciones de normalidad

Voz 1667 00:55 a partir de las cinco de esta tarde zoido preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar lo sucedido en las carreteras este fin de semana mientras Ciudadanos avisa el PP sobre los presupuestos de dos mil dieciocho Albert Rivera acusa a Rajoy de poner en jaque el apoyo de su partido a las cuentas por el apoyo del presidente a la senadora del PP Pilar Barreiro imputada en el caso Púnica amenaza incluso con romper el acuerdo de investidura informa Guillermo Lerma

Voz 0743 01:20 Rivera acusa al PP de incumplir el pacto de investidura hay por eso el líder de Ciudadanos exige a Rajoy que pida la dimisión de Pilar Barreiro sino lo hace advierte no podrán sacar adelante los presupuestos de dos mil dieciocho no se puede poner

Voz 4 01:34 por delante le la púnica el PP tapando su corrupción por delante de los policías y guardias civiles que quieren que les igual en su salario quién no entendería o quién entendería mejor dicho que una senadora condición hace los presupuestos de una nación líder

Voz 0743 01:49 de Ciudadanos advierte de que además de los presupuestos su partido congelará todos los acuerdos con el PP sino aparta la senadora investigada en el caso Púnica y en el

Voz 1667 01:59 ingreso Unidos Podemos ha solicitado la apertura de una comisión que investigue el internamiento de inmigrantes en la cárcel de Archidona quieren revisar las denuncias de malos tratos y la muerte de un joven argelino dentro de esa prisión informa Mar Ruiz

Voz 1441 02:11 la iniciativa impulsada por Izquierda Unida dentro del grupo confederal de Unidos Podemos exige investigar todas las denuncias por violencia y maltrato en la cárcel y depurar las posibles responsabilidades políticas por la reclusión de medio millar de inmigrantes sin condena penal en un recinto sin las condiciones adecuadas para el internamiento de extranjeros también que se analice la deportación de menores Iker Congreso tiendas su investigación al conjunto de los centros de inmigrantes del país para evaluar el respeto a los derechos a la defensa a la tutela judicial efectiva la asistencia sanitaria o el secreto de las comunicaciones Izquierda Unida que había pedido ejercer la acción popular en el caso del inmigrante argelino hallado ahorcado en una celda de aislamiento ha recurrido también el archivo de la causa ordenado por el juez de Archidona

Voz 1667 02:51 así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 2 02:56 carriles ser Madrid en Madrid

Voz 1441 02:59 el PP abandona la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea los populares aseguran que esa comisión se está alargando más de lo debido y que además sólo está sirviendo para hacer un linchamiento sobre su partido especialmente por parte de Podemos la formación morada lo niega dicen que el PP deja la comisión porque se siente acorralado por sus casos de corrupción escuchamos al portavoz del PP Enrique Ossorio y a la portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huerta

Voz 5 03:19 han amparado en la inmunidad parlamentaria para hacer calificativos o decir insultos que fuera de esa comisión parlamentaria podrían ser perseguidos por un delito de injurias o de calumnias

Voz 1292 03:33 la realidad es que el Partido Popular a

Voz 6 03:35 a esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel Segunda

Voz 1441 03:43 la Comunidad acaba de desactivar el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales aunque sigue recomendando precaución a los conductores en la sierra donde todavía hay muchas zonas con placas de hielo Carlos Novillo es el director de la Agencia Regional de Seguridad y Emergencias

Voz 7 03:55 ya se puede hablar de una situación de normalidad estamos muy atentos a las placas de hielo que se han podido formar durante la noche no hay ninguna carretera cortada en este momento de la red de la Comunidad de Madrid no es necesario el uso de cadenas en ninguna parte de de nuestra red y continúan puede ser las máquinas en las treinta y seis máquinas quitanieves que han estado durante toda la noche y desde que se activó el plan el viernes por manteniendo esa situación de normalidad

Voz 1441 04:19 si hoy se han desactivado las restricciones al tráfico en la Gran Vía aunque se mantienen las vallas que amplían el espacio para el peatón la estructura de esta arteria de la capital se mantendrá así hasta que comiencen las obras para ampliar las aceras y en junio entrará en vigor el área central cero emisiones que según el Ayuntamiento contribuirá a reducir la contaminación en la capital José Manuel Calvo es delegado desarrollo urbano sostenible

Voz 1546 04:38 yo creo que esto no son medidas ideológica sino que son medidas que anteponen la salud de los ciudadanos a cualquier otro elemento ahí sí que hay ideología pero hay una ideología de respeto a a la calidad de vida de respeto a la salud de buscar una ciudad mejor para todos y para todas

Voz 1441 04:52 tenemos ocho grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana Éramos pocos y llegó la nieve eh por si no hubiera ya suficientes elementos de discusión de controversia hay ruido las nevadas este fin de semana y el pollo enorme que organizó sobre todo en algunas autopistas han convertido como ya saben el nuevo gran debate nacional al menos por unas horas o por unos días ya veremos no extender en comentarios sobre ese deporte tan conocido que solemos practicar en este país cuando hay problemas una especie de pilla pilla que consiste en endosar las culpas a cualquiera menos a uno mismo ya lo acaban de escuchar el Ministerio apunta a la concesionaria de autopistas la concesionaria al Ministerio la Dirección General de Tráfico los conductores lo conductores que son quiere menos culpa tienen a quien se ponga a tiro y vuelta a empezar pues miren esto acabará cómo acabará ya veremos si alguien dimite o no y sobre todo si aprendemos para que otra vez no nos ocurra traviesa tarde lo que me pide el cuerpo sinceramente es otra cosa es buscar la vena esa vena o humana de de personas de piel de sentimientos incluso que siempre emerge en situaciones de este tipo en situaciones complicadas y que tanto el sábado como ayer se han repetido desde que se prestarse mantas centro automovilistas o compartir un termo de café calentito esto hasta el centro comercial que abrió para que las familias atrapadas con críos pudieran proveerse de pañales o el hostal que acogió a decenas de personas os restaurante casas particulares que hicieron exactamente lo mismo por hoy sin olvidarnos de las horas y horas de Curro que el echaron tanto guardias civiles como militares de la UME personal de Cruz Roja para después por las carreteras ya ayudar a las personas atrapadas Moraleja cuando van mal dadas siempre hay alguien sin galones normalmente sin cargos sin nada que aparece para echarte una mano Yesa yo creo que es una muy buena noticia también me gustaría que esta tarde en La Ventana Carlos un poquito el ruido para compartir esas historias así que llámennos y les apetece irnos lo cuentan Si este fin de semana se quedaron colgados por la nieve o al revés se han podido ayudar a alguien cuéntenos la experiencia va el teléfono es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o Roberto Sánchez buenas tardes

Voz 1826 07:59 a Carlos buenas tardes como siempre las habituales página la cuenta en la red social de Twitter las de La Ventana nos puedes contar site contraste atrapado por las nevadas de este fin de semana en mitad de la carretera en mitad del caos

Voz 0313 08:13 lo viviste de una forma

Voz 1826 08:15 tras porque colaborasteis porque fuiste ayudado dentro de una de esas historias de solidaridad que son las que buscamos esta tarde nueve cero dos catorce sesenta sesenta y

Voz 8 08:39 Díaz que regresa a esa ciudad del norte donde una dulce por los rozó donde Yangon los por con a dos me pregunta a muelles laborioso Oroz hablan de de muy bien las autopistas que atraviesan esa gente que porrón lo lleva cuando hay Demi que sólo está posponer los hoteles Hungría con los coches aparcados sobre nuestro recuerdo la glorieta de Atocha al final de Mimi igual que una Duane Bull como un autoestopista Adepa o Otelo yo está él ha hecho me yo siempre un poco más cuenta le era extraño que me siento se igual que uno como una Whatsapp ni en el Grec

Voz 0313 11:27 al frío Michael Robinson buenas tardes amigo mostradas y seguir una fuente buenas tardes pilló a ninguno no el del pollo de fin de semana no por suerte no tuvo pero tú venías de bueno yo estuve seguro

Voz 9 11:38 ya pero en fin ya vale vale adiós había regresado frío que pelaba pero las carreteras

Voz 1546 11:42 estaba bien y ayer lo visto por televisión fue desde Madrid Vigo para el fútbol del Real Madrid Cansinos salimos de Vigo por nieblas no fue nieve no obstante bueno Marielo

Voz 0313 11:55 a su familia que regresaban de digo Si fueron lo ha contado esta mañana además con todo lujo de detalles y en fin vivieron en

Voz 10 12:03 en esos propias carnes todo el el

Voz 0313 12:05 Cayón Mariola es la culpable Mariola

Voz 11 12:08 el defecto follón del que insisto jazz

Voz 0313 12:10 se depurarán si es que se depuran responsabilidades del tipo que sea pero que esta tarde queremos aparcar en su apartado de ruido porque siempre que ocurren cosas estas situaciones complicadas catastróficas este caso por suerte no hay que lamentar desgracias personales

Voz 12 12:23 ha habido mucho follón mucha incomodidad mucho lío mucho

Voz 0313 12:26 cabreo pero no ha pasado nada en fin irreparable vale pero voy a ser inundaciones incendios nevadas lo que sea oye hay algo se activa un resort de un mecanismo por ahí de detergente de de de de personas que de repente Bono ponen todo lo que tiene a disposición de los otros les echa abajo además con los con lo más básico tú contabas Sara un tuit de ayer un coche tal matrícula aconsejó mantas tengo café

Voz 11 12:50 vengo agua si alguien se quiere acercar aquí están las puertas de mi coche abiertas no y la verdad es que el tuit tuvo muchos red tú desde bueno alabando la actitud de de esta persona pero sí junto a digamos la ineficacia porque no sabemos de quién es la culpa pero desde luego

Voz 0313 13:05 desde alguien que cierre se colapso

Voz 11 13:08 por la nieve una autopista de peaje es de una ineficacia absoluta es es alguien tendrá que asumir alguna responsabilidad frente a esa irresponsabilidad pues hay gente que echó mano de la solidaridad y que dio su solidaridad a los demás

Voz 1546 13:21 pues no creo pincha en globo pues aseguró que si tuit eres del hombre con el Audi A5 que puede ser pobre entiendo nadie

Voz 0313 13:30 hoy tenemos muchos ejemplos Miller por ejemplo ayer en en Alsasua se calcula que más de mil personas fueron acogidas de de una u otra forma porque los vehículos en los que viajaban se quedarán atrapados colgados por la nieve a causa del temporal Illes reubicar en Primera en el en el albergue en el frontón en el en el polideportivo pero también en EE casas particulares porque es que no se daba abasto no estamos en contacto con unos de esos vecinos de Alsasua Pablo Jiménez buenas tardes hola qué tal Pablo bienvenido a cuantas en cuántas personas acogió usted en su casa

Voz 13 14:05 pues en mi casa cogí a dos familias y ocho personas

Voz 0313 14:09 ocho personas en total de dónde venían sabes

Voz 13 14:13 pues sí cuatro venían eran marroquíes pero venían de Marruecos y que iba a Francia apoyo y otros cuatro eran A

Voz 0313 14:23 ya y como es un poquito el detalle como es como el proceso de ofrecer usted alojamiento que pasa fue busca resarcir o perdón o le Ruiz

Voz 13 14:33 yo estaba en casa tranquilamente y apareció misa sobre las doce y media de la noche dejó a esa hay gente en la calle con coches que están metiendo los en el polideportivo además y hace falta un poco de ayuda hay alguno en la casa porque hay niños pequeños venga pues nos vestimos vamos al polideportivo fuimos al Deportivo y lo primero que costaba allí ya medio pueblo está mucha gente mucha jóvenes sí este año pueblo daba montón de gente que estaban aparcando en estaba analizando aparcamientos para que dejarían los coches y demás estaban llegando gente pues tapados con mantas y entonces había un montón de voluntarios que estaban ya preparando calentando le eche haciendo Goyo se poco el café Un puerto estoy dijimos que sea buenos días vamos mi casa en cama pues que que estamos estamos dispuestos a llevarnos una familia de cuatro cinco o lo que sea

Voz 0313 15:32 esto no en principio a viernes cuatro

Voz 13 15:34 en estos dos mil años y si entonces en los llevaron a casa con mi mujer iraquí en en un patio de de la Cruz Roja ha fijado estaban claro bueno eso fueron con mi mujer y yo me quedé con mi hija el polideportivo pues ayudando a descargar agua desterradas de todo un poco y me llama mi mujer que admitió dos encaja más grande que tenemos que pues espero más gente si hay más gente que quiera pues bueno que buscamos nosotros cuando estaban allí sentados en las gradas sí y cuyos lados a casa ahí sí sí sí donde sea

Voz 0313 16:18 vamos a caseros estuvimos ahí

Voz 13 16:19 sí a los osos y luego levantar

Voz 0313 16:22 según bien no ha que hay que hay que hicieron desayunaron juntos eso sí

Voz 14 16:25 sí pues primero en barro que Si

Voz 13 16:29 desayunaron y demás también había dado mi mujer de análisis unas tortillas con la cabeza además levantaron les vimos a ver pero vamos a ver qué respuesta había sido ya el puerto de chocolate yo así a que no dijeron

Voz 15 16:43 ella es así en famosos otros es algo que ha levantado en ella todos pero no nos dirijamos

Voz 13 16:50 sabe tenía muchos sueña oí se levantaron procesó a las diez de la mañana

Voz 0313 16:54 Pablo sabe si han llegado ya tanto los los marroquíes que iban a por como los los de Zumárraga sean llegabas a a su destino ya si no supongo

Voz 13 17:02 sí yo claro

Voz 16 17:04 el me mandaron whatsapp dice diciendo que eso que habían dejado buscaban ya en casa con su bata

Voz 13 17:08 apuesta calorcito y demás que muchas gracias por todo es francés no sé no sé si habría llegado seguramente qué porque tenía tres horas y media más o menos

Voz 0458 17:18 sí

Voz 13 17:20 estado de las carreteras Farmar

Voz 11 17:22 Pablo es la primera vez que se encuentra una circunstancia así

Voz 15 17:26 no puedo por por suerte porque yo no sé cómo no

Voz 13 17:29 pues no hace veintidós años ocurrió una cosa parecida en Alsasua que se quedaron entonces es la Nacional doscientos cuarenta a la altura de esas Osasuna

Voz 0458 17:40 un montón de autobuses que venía

Voz 13 17:42 lo de la zona de Pirineo a Cantabria se que pero ahí se quedaron dos día porque en casa tuvimos a dos chavalas de Cantabria no un las sociedades del pueblo que ha y seis sociedades es como al resto de autobuses que si durante dos viales tuvimos que come de decena de bueno desayunos cuando toda la gente que se quedó en aquella época

Voz 1826 18:05 para que aprenda él la concesionaria de la autopista o la DGT o quién sea porque como siempre apelan a la excusa de no es que como esto no es frecuente no estamos preparados aquí el amigo aunque pase cada veintidós años lo preparado

Voz 9 18:19 esto bueno Pablo un abrazo muy grande

Voz 13 18:22 porque toda la ayuda de todo el pueblo que al final yo cuando llegue allí había mucha gente que llevaba anoche esa bajando y sin para Hay mucha gente joven sobre todo yo me impactó mucho que los chavales jóvenes están ahí todos venga que hago que tengo que hacer ahora limpiando la nieve de la calle saque fue el pueblo se volcó pero lleno

Voz 0313 18:43 que para echar una mano más de mil personas hay que arrimar el hombro unos cuantos José Pablo de verdad a usted y al resto vecinas felicidades un abrazo muy grande

Voz 13 18:51 vale venga a vosotros y entonces La Ventana

Voz 0313 18:53 cero dos catorce sesenta sesenta desde Segovia Laura buenas tardes hola hola buenas bienvenida Laura qué tal

Voz 17 18:59 pues bien el codo bueno si miro por la ventana lo veo todo Doblas

Voz 0313 19:02 bueno pero eso eso verlo así es bonito también no

Voz 17 19:05 desde la ventana

Voz 0313 19:08 pero a escuchando la ventana en qué parte de la barreras tuvo este fin de semana en el de los que ayudaban o los que reciben ayuda

Voz 17 19:16 pues mira vi a mi marido no esto puede ayudar porque la historia empieza de una forma un poco graciosa decidimos por la noche vive más en la sierra la vertiente segoviana de seguimos por la noche al claro de la luna salir a pasear

Voz 0313 19:31 con la fresquita

Voz 17 19:34 el blanco ahí la luna reflejada en la verdad el paisaje precioso ibamos caminando ahí a lo lejos las luces intermitentes de un coche funcionando en la carretera nacional que va de Segovia a San Rafael entonces dijimos que podría haber algún problema nos bajamos efectivamente era una familia que se había quedado tirada algo en el coche

Voz 0313 19:59 tras dos niñas de menos de

Voz 17 20:01 cinco daños una de ellas con fiebre no estaban para nada preparados no llevaban ropa de abrigo de patitos claro llegamos nosotros con todo nuestro equipamiento nuestros bastones nuestras gotas que qué pasa que llamaron al ciento doce y la respuesta del ciento doce Hasta Familia es que dejas en el coche donde estaba y que intentase guarecerse

Voz 0313 20:23 bueno sí claro guarecerse donde ahora

Voz 17 20:26 exactamente dónde y claro estaban en una plena nacional nuestra nuestro primer pensamiento apartar el coche porque claro no es lógico que así se supone que va a pasar un quitanieves dejes como te dije el ciento doce tu coche en la carretera de te Bages todo es intentamos empujar un poquito el coche porque hay un bar en plena carretera que estaba cerrado por supuesto a la una y media dos menos cuarto de la mañana intentamos empujar un poquito el coche y apartarlo de la nacional lo logramos un esfuerzo titánico cumple tres personas porque el conductor tenía que estar manejando lo logramos pero claro nos quedamos atascados en esa carretera cita no pudimos llegar al párking del vas a las dos aparece un quitanieves y claro nosotros hemos estamos salvados páramos al señor del quitanieves y eso contestación que me imagino que será siguiendo órdenes no quiero cargar contra las personas que hicieron una labor encomiable trabajando

Voz 0313 21:28 entrada la noche Perera contesta

Voz 17 21:31 ves que al recibía órdenes de Fomento que no recibe órdenes de particulares

Voz 0458 21:36 arrancó esa fue vaya hombres

Voz 17 21:40 la única el único que nosotros le pedíamos será que nos limpia Se veinte metros porque ahí ya podríamos dejar el coche en este Parking que ni siquiera le pedíamos que nos limpiasen un camino particular porque los veinte metros que había que limpiar era de la carretera de acceso a la estación de tren que al día siguiente esa carretera estaba limpia

Voz 0313 22:01 pues usted Laura pero este señor en fin recibiera órdenes a Fomento como es lógico natural pero no costaba nada haber hecho eso eh yo mucho no responder de esa forma pero que la vamos a hacer

Voz 17 22:13 hacer exactamente lo logramos La Familia logró dejar el coche en el parking parece ser que tenían algún familiar con una casa cercana que podía leerlos bueno ésa fue lo es nuestro paseo

Voz 0313 22:25 bueno bueno va vaya horitas ir a pasear otro día hablamos eso otro día que hablemos de aficiones hablamos otra vez de eso de salir a pasear con una recordatorio gala

Voz 11 22:34 eso a la hora y cuarto de la madrugada esa

Voz 0313 22:36 eh saltamos es Segovia Valladolid y nueve cero dos catorce sesenta sesenta Luis buenas tardes hola

Voz 18 22:42 sólo la bola está bien pero es que es que te lo eso nada feliz año igualmente igualmente que es como es pasar el fin de semana ver estupendo estupendo el fin de semana muy bien cuando pasó muy bien fuimos a

Voz 19 22:55 a ver a la familia de volvíamos el sábado día seis para para Madrid como hacemos de costumbre no y bueno pues nos encontramos con con el panorama que que todos conocéis

Voz 0458 23:08 osea que tremendo tremendo porque salimos de Valladolid a las cinco de la tarde si si llegamos a madridista a la suerte técnicos con mucha suerte a la una con lo cual pues pasamos pasamos ocho horas no osea que bueno pues tremendo

Voz 18 23:26 Tremendo otro Luisa una curiosidad porque en fin ya hemos ido retirando testimonios en las últimas horas pero se avisos advertencias cuando en carretera nada nada nada nada nada todo ningún aviso ninguno

Voz 19 23:38 a mí por Navy ni escrito ni oral ni presencial Ny

Voz 0458 23:46 nada de ningún tipo eh no había ningún aviso a las cinco de la sabemos de Valladolid llegamos a Adanero podía haber habido algún coche de la Policía o algún cartel lo algún aviso por internet que no había ningún aviso ninguno y el que diga lo contrario se lo está inventando doy fe de ello

Voz 19 24:07 entonces fue tremendo fue tremendo eh

Voz 20 24:11 más que nosotros hablemos ir por San Rafael porque es más barato sale más ocho euros más barato ir dijimos bueno vamos por la AP seis puesto que está anunciando están anunciando que va a nevar etcétera vamos por la autopista quitamos complicaciones

Voz 19 24:27 y bueno fue fue

Voz 0458 24:29 no como ya sabéis ya está todo el mundo a lo ha comentado Italia hay documentación porque la agencia hacía fotos decirlo ha mandado pasar nosotros mismos bueno hijo fue penoso fue penoso es que parecía que estábamos cuando llevaba eran las diez de la noche en los carteles de las de la AP seis los lo que ponía era mantengan la distancia de seguridad

Voz 0313 24:54 bueno que menos ninguna otra forma

Voz 0458 24:57 nada llevamos una hora parados

Voz 0313 25:00 no había ninguna información más

Voz 0458 25:03 es terrible es terrible dices pero en qué país vivimos cómo es posible que que estemos en España que no consideramos un país moderno etcétera Ike Ike toda la información sea esa eh bueno pues lo mejor el comportamiento de la gente

Voz 0313 25:18 pues que es lo que estamos destacando esta tarde a mí me me me gusta que aparque hemos por un ratito el bono las críticas están ahí se pueden formular faltaría más que aparque hemos un poquito ruido porque siempre cuando ocurren cosas estas hay dos guiones en paralelo uno que emerge con mucha fuerza que el del follón el de la Crítica que tiene que estar faltaría más pero este esta retahíla de historias de historias personales de de de de de testimonios de De Gea esto se queda por ahí siempre medio oculta por eso intentaba que esta tarde salir a flote Luis muchísimas gracias por llamarnos por cierto una de las personas que se vieron atrapadas en en la carretera por el temporal concretamente la Nacional VI lo tenemos también al teléfono es Monica Menéndez ya viajaba el sábado de de Asturias a Madrid con su marido y sus hijos Mónica buenas tardes

Voz 14 26:01 hola buenas lo Monica hoy lo hemos hecho esperar un ratito

Voz 0313 26:04 a ver cuéntenos cómo se ven atrapados y quién les ayudo porque eso ocurrió en Villacastín no

Voz 14 26:09 sí nosotros avisos de de que se estaba cortada espere por un accidente eso de la tarde ponía en ningún caso que fue la nieve

Voz 0313 26:20 ya

Voz 14 26:21 ponía al desvía por la Nacional VI había un nada un guardia civil Nos desviaron bueno pues nada tranquilos abismo para la Nacional VI ya a las siete y media ya estábamos completamente parado los coches que se iban saliendo de la vía llegó un momento en que quedó toda la carretera colapsada y hasta las once de la noche no vino nadie a decirnos lo que pasaba yo estamos parados completamente Iggy bueno pues son quitanieves consiguieron quitar coches de la calzada que estaban interrumpiendo el paso quitanieves sólo lo que hizo fue llevar a todos los coches a la vía de servicio de Villacastín ya no digamos que no seguía adelante dio la vuelta y no no se podía seguir entre nosotros intentamos no queremos parar en la vía de servicio en el área servicio porque estaba también colapsada de coches Ivonne estaba a tope

Voz 0313 27:15 al final quién les han homérica

Voz 14 27:18 pues el conseguimos aparcar en el pueblo mismo de Villacastín vamos

Voz 0313 27:22 sí sí

Voz 14 27:24 ahí llegaron gente de pueblo diciendo que no íbamos a no iban a poder dar dar al en el hostal quiero habían habilitado para la gente que se llama La Panera

Voz 0313 27:36 sí que es del Ayuntamiento una especie de

Voz 14 27:38 me he de polideportivo nos llevaron allí estábamos ahí como refugiados a una situación la verdad no bastante bueno muy triste esto a las doce y media de la noche

Voz 0313 27:51 creo que en Villacastín muchos vecinos se movilizaron también no

Voz 14 27:54 sí estaban todos los chavales jóvenes del pueblo nos llevaron hacia qué sitio bueno aún con la Universiada rodillas no se podía casi caminar por el pueblo bueno horrible ahí luego llegó ayer iba llegando gente al local ese ofreciendo sus casas habían roto

Voz 0313 28:09 pues

Voz 14 28:10 claro al ver que yo he estado con una niña pequeña hay esto pues nos ofreció su casa estaba cuánta metros

Voz 0313 28:16 igual que en el caso de las exactamente igual

Voz 14 28:19 sí igual no estábamos la gente del pueblo ahí no durmió estarán en los bares los mantuvieron abiertos

Voz 0313 28:25 te bien porque es que no paraba de llegar gente

Voz 14 28:27 atrapada o no una situación la verdad es que algo así acabo dormimos pasamos mucho frío porque estábamos empapados por la nieve por los diez íbamos a ver vestido normal claro Ilíada hasta la mañana siguiente que tampoco parecía que íbamos a poder salir los coches totalmente cubiertos de nieve con un metro o dos metros de bueno es terrible y al final ya hablaba policía militar vimos camiones que pasaron por el centro Villacastín ya pues dijeron que habían abierto la AP seis en San Rafael conseguimos a eso de la una y media de la tarde así ya llegamos a Madrid

Voz 0313 29:05 muy bien vaya vaya vaya a experiencia Monica muchísimas gracias por compartir la ventana pero fíjate otro pueblo entero Villacastín con los bares abiertos de noche los chavales jóvenes de noche de fin de semana también eh gente vecinos acogiendo personas en sus casas estas fantasma

Voz 1826 29:20 experiencia también la de hijo y la novia de Bianca que salieron desde Madrid a las dos menos cuarto llegaron al día siguiente a las once de la mañana fueron más de veinte horas de viaje porque se quedaron atrapados en la nieve por Alsasua precisamente hacia San Sebastián no había ninguna información en la pantalla de la estación de autobús a la salida bueno Bianca en nombre de ellos también quiere dar las gracias a toda la gente que les ayudó con todo su empeño Juan que escribe en Twitter dice escuchando la ventana te das cuenta de que no hay ningún político a la altura de cualquier sitio

Voz 1546 29:48 ahora no pues es justo lo que yo está acabado

Voz 0313 29:51 mensaje con amigos diciendo Viva la gente

Voz 1546 29:53 por eso Viva la gente no sólo en este caso sino en el caso surgía dos no ha no solamente en España hay muchos lugares de Europa la gente está muy solidaria muchos es etcétera etcétera sin embargo los gobiernos hace ni ni siquiera la mínimo posible sin embargo la gente posible si tienes y conciencie socio si actúen no es

Voz 0313 30:14 nuevo caso actúa con lo que puede con lo que tiene a mano yo ofreciendo lo que en fin lo que es lo que lo que puede aporta

Voz 11 30:20 hombre y en este caso también se tuvo pero exacto a posteriori claro es que para para evitar una situación de estas hay que actuar preventivamente yo creo que es lo que debemos saber qué es lo que hizo el expediente Iker lo que dice la investigación que es lo que pasó pero claro para que una autopista de peaje se colapse significa que previamente nos han hecho las cosas como entonces finos actuado antes por lo menos después tienes que tener otro tipo de actitud a la que ha tenido el director general de Tráfico que por cierto estaba en Sevilla no estaba en Madrid y aquí luego él tampoco debía prever que iba a pasar lo que realmente pasó

Voz 0313 30:52 oye déjame que salude último oyente que tenemos tiempo todavía Vicente desde Cádiz Vicente buenas tardes hola hola buenas bien hombre cuéntanos saber

Voz 0458 31:01 Vega no no soy de Cádiz soy de Tarifa que muchas ensayista la Cadena SER si así lo vivo Madrid veníamos desde Galicia en un momento bueno como dices bueno nosotros llevábamos repleta la despensa porque llevábamos empanada

Voz 0313 31:14 menos mal

Voz 0458 31:16 agua para aburrir zumos o un poquito antes de llegar a todo el mogollón yo me para impedir Villacastín bueno hola buenas tardes a todos antes de todo estaba tiempo pero la primera vez que con la llevo escuchando desde los ocho años el éxito que era lo único que me faltaba en ningún momento decía nada de fiar prohibidos camiones entonces yo hombre yo pensé que ese trayecto me hecho muchas veces son cuarenta minutos digo bueno que tardemos tres o cuatro horas pero nunca pensé que fuera

Voz 0313 31:45 diecisiete y diecisiete horas estuviste

Voz 0458 31:48 diecisiete horas la gente así muy bien todo muy bien la verdad todos los chavales de la UME en esos lo mejor de la noche

Voz 0313 31:56 señor fueron los que nos sacaron de allí

Voz 0458 31:59 sí bueno no pasó Guardia Civil ni nada pero es que estaba la cosa muy mala eh

Voz 0313 32:03 las reservas empanada hay que eso te pilla dieron abasto para para todos no

Voz 0458 32:07 el final no había mucha hambre dimos con un niño pequeño en una cama atrae sumió bueno tan estábamos un poco nervioso te Forqué

Voz 0313 32:16 me extraña no paraba de nevar en era mucho porque

Voz 0458 32:18 yo ya sabía que no estaríamos de allí cuando ya estábamos dentro ya tapa tras tampoco podíamos ir la gente allí alrededor fenomenal todo el mundo agrupando se sabe que no faltarán a nadie esperara a la mañana ya sabíamos que no venían a por nosotros

Voz 0313 32:34 pues con eso nos quedamos Vicente de muchísimas gracias porque es un testimonio recurrente que se va repitiendo en casi todas las llamadas y mensajes que recibimos osea que hoy queríamos aparcar un poquito el ruido hay quedarnos con la gente yo creo que hemos acertado de pleno sincera pues ya está lo dejamos aquí no

Voz 0313 42:05 Amparo Ruiz directora del IVI de Valencia buenas tardes doctora qué hacemos con esto

Voz 38 42:10 bueno cobrar el defiende la canción muchas gracias

Voz 0313 42:12 lo comparte verdad que es de las más hermosas que bien qué hacemos con esta medida aplaudimos con entusiasmo aplaudimos Asimo dos a mente o qué hacemos

Voz 38 42:24 pues cuando cuando lo explica yo creo que todos aplaudieron con entusiasmo vamos a lo que no entiendo que haya cierta polémica o que haya una cierta suspicacia también porque no somos acostumbrado a ser malpensados y todas las cosas que parecen buenas a priori le buscamos la vuelta

Voz 0313 42:43 no hay que su cierto reconocimiento de un fracaso no de las medidas de conciliación

Voz 38 42:46 o sea que debería de lo que comentabais Hoyos

Voz 0313 42:49 que no funciona no eso sí siga usted

Voz 38 42:51 a ver yo al nosotros lo que pensamos es que el el hecho de que se pueda biológicamente posponer la maternidad que hayas técnicas que lo permitan en principio es una una bondad absoluta es decir es es una una revolución como en su día lo fue el de la píldora anticonceptiva hoy en día nadie cuestiona que es un beneficio sin más para la mujer sin vuelta y que también era un un método para o posponerlo a evitar yo lo que no puede ser es que las empresas o los gobiernos utilicen estas esta mentalización de la del de la gente de que puede posponer la maternidad lo utilicen para evitar la conciliación

Voz 0313 43:42 claro una cosa no quita

Voz 38 43:44 otra yo lo que creo es que la conciliación de la vida laboral y profesional con la maternidad tiene que mejorar y tiene que ser una prioridad eso por supuestísimo pero eso no quiere decir que las mujeres por necesidad o porque así lo quieren no solamente por su carrera profesional sino sí porque hoy en día los cuarenta son los treinta mi épocas época las la verdad pues entonces hay quién quién quiere o le conviene o lo que sea posponer la maternidad y esto es una realidad el hecho de que de que aumente hemos mejoremos la conciliación no quiere decir que no vaya a ocurrir no son estos acuerdos o estas actitudes las que hacen que se posponga la maternidad esto es una reacción a una realidad existe desde hace bastantes años

Voz 11 44:37 en estos momentos entre entre las mujeres que piden congelar sus óvulos digamos que proporción son aquellas que lo hacen por motivos médicos que se van a someter pues a determinados tratamientos deciden congelar los óvulos y quienes lo hacen por motivos estrictamente personales como los que estamos comentando de decir bueno yo quiero ser madre más tarde a lo mejor no puedo serlo qué proporción sería

Voz 38 44:58 más del ochenta por cien más del ochenta por ciento lo hacen por motivos personales no por motivos de enfermedad si afortunadamente porque si claro vez de hecho a mí personalmente este este tipo de de concienciación de las empresas me pone muy contenta porque yo llevo realmente años que ya no sé qué hacer para explicarle a las mujeres que que piensen en esta posibilidad porque después pues es como si tú encuentras una un una cosa buenísima ignora no no no encuentras la manera de hacerle a la gente el las bondades que tiene porqué esto no es pasaba ya yo empecé en en reproducción asistida hace treinta y cinco años y entonces incluso los ginecólogos no noten no es no entraba en su cabeza los tocamientos de reproducción asistida no lo pensaban llegaba una mujer con una obstrucción de las trompas y me decían tú no puedes tener hijos que pena punto nombre decía me por cierto que existen ahora clínicas de reproducción asistida no costó mentalizarse hicimos mucho tanto en los medios de comunicación como las becas de reproducción ahora lo tenemos que hacer con esto porque de verdad que da mucha pena cuando una mujer viene a los cuarenta y dos años simplemente porque no se queda embarazada ella no tiene óvulos de buena calidad da pena que no que no supiera a cinco años antes que hubiera podido congelar sus óvulos cuando estaban bien y que ahora necesita óvulos de una donante

Voz 0313 46:27 he pensando doctora que que que visto lo visto el contexto socio económico eh en el que estamos y hacia el que nos encaminamos lo de congelar los óvulos casi es ya pues una necesidad social o puede llegar a serlo no nos eh

Voz 38 46:40 bueno ahora mismo creo que no va a ritmo no sé yo creo que si lo si lo definimos como una necesidad social sí que estamos metiendo que estamos empujando a la gente a posponer la maternidad yo no haría tanto yo creo que es una posibilidad una opción que lo que sí que tenemos que estar es mentalizar de que la tenemos sobre todo que las mujeres antes de los treinta y cinco años deberían hacerse un sencillo análisis de sangre de que además por lo menos nosotros lo hacemos gratis para saber cómo va su reserva ovárica ideal y decidir lo que sí que hay que tener en cuenta es que la información es fundamental para poder decidir con criterio y también tenemos que tener en cuenta que nuestros ovarios no entienden nada de revolución social de de de condiciones laborales de todo eso lo entienden nada sólo entienden que tienen que tener hijos entre los quince a los veinte años hemos casi como en la prehistoria en Almanza mucho así que nosotros tenemos que poner los recursos necesarios para vencer esa limitación

Voz 0313 47:46 en el en apelando a esa necesidad de información que usted decía doctora cuánto cuesta congelar los óvulos un proceso así cuanto

Voz 38 47:52 pues mira congelar los óvulos disponibles en un ciclo en saber que las mujeres funcionamos por ciclos menstrual es pues los que dispongamos en un ciclo que podrían ser pues se hizo quince o veinte ó tres dependiendo de cada mujer como como a sus ovarios eso cuesta dos mil seiscientos Quijada treinta sea el pico dos mil seiscientos euros e incluye cinco años de mantenimiento

Voz 0313 48:17 cinco años

Voz 38 48:18 eso es lo que cuesta es decir bueno y además existe la financiación quiero decir

Voz 0313 48:24 Irán seguirán en las facilidades que quedan estas empresas en qué consisten

Voz 38 48:29 claro las habilidades bueno él no el acuerdo al que hemos llegado es que lo que hacen las siempre eso sí informar de esta posibilidad a las personas que pertenecen a estas empresas nosotros entonces hacemos este tratamiento con un diez por ciento de descuento si las empresas se comprometen a facilitar el que las mujeres puedan venir a las a la consulta a los controles necesarios durante estos años si osea dentro de su horario laboral digamos de facilitarían el venir a hacerse algunos controles que hacen falta para para el ciclo ese de que a lo mejor son tres o cuatro eh

Voz 0313 49:12 pues yo yo yo lo confieso que aplaudo eh que yo no no de verdad voy al comienzo

Voz 1546 49:17 a mí no me gustó desde un principio pero mucho cambio al tiempo que veo un poco falta de moral y ética un poco no es sin embargo me ha me has convencido de algunos estoy en esto

Voz 38 49:30 mira a todas las mujeres en edad que Espe está más cercando a cierta edad que son empleadas de aquí de la empresa y que conocen el problemas ni los dudan ellas

Voz 1546 49:39 es que hace poco una montañera italiana de que pues con su marido los dos han hecho el circuito de catorce ochomiles a que no tiene Minyons dice que antes sí con Ciudadanos jóvenes la pareja era niños era demasiado tarde claro

Voz 38 50:03 muchísimos motivos hay hay mujeres policía que están preparando una oposición que no pueden ese momento están viviendo varía tres hablando de casuística que tenido los últimos días hay hay personas que son bailarinas profesionales no son eso hay o no solamente hay veces que la conciliación por mucho que se intente por el tipo de profesión es casi imposible

Voz 0313 50:24 ese entonces llegar otros

Voz 38 50:27 eso es lo que más me ha convencido

Voz 11 50:29 postura doctora de que esto es un recurso esto no tiene que ser un objetivo claro de decir que el objetivo el objetivo sería organizar nuestra vida social

Voz 0313 50:37 exacto es una vida profesional nuestra vida laboral

Voz 11 50:40 ahora que las mujeres y los hombres sean padres y madres cuando razonablemente hay que serlo no

Voz 38 50:45 no es no es congelar como necesidad no es preservar como necesidad ni tampoco el objetivo de ser madres más más jóvenes porque veo lógica estamos preparando el objetivo es tener todos los recursos necesarios para que hagamos lo que realmente queda

Voz 0313 50:57 para poder desaires efectivamente doctor Amparo Ruiz directora del IVI de Valencia muchísimas gracias por estar en La Ventana

Voz 38 51:03 gracias a los

Voz 1546 53:21 estando en China y eso es un destino

Voz 0313 53:24 importante importantísimo Begoña Arce corresponsal buenas tardes hola

Voz 1292 53:28 qué tal buenas tardes a Grecia que esta mujer y es una especialista en China puesto muy importante como decíamos habla mandarín y hace cuatro años le ofrecieron ser responsable de esta oficina aceptó el reto difícil de informar en un país con presión con censura y esta mañana hay una carta suya en el en el Times diciéndole a los audiencia de la BBC que es la que paga anualmente del bolsillo la la Corporación eh dice la BBC os pertenece dice la periodista diciéndoles que deja la oficina que vuelve a Londres que renuncia a ese cargo tan importante porque eh su diferencias Ana Leal es enorme ha intentado arreglarlo y no ha podido vamos a escuchar lo que yo decía

Voz 42 54:08 sexual sí que hay

Voz 1441 54:12 seis meses descubrimos diferencia

Voz 1292 54:13 salarial a en la BBC que me aceptan muy de chaval desde entonces ha intentado corregir no a través de todos los sistemas de quejas de reclamaciones formales he dicho repetidamente a los gestores que no podría volver a China en Año Nuevo Cine esas quejas resueltas y siguen sin resolverse

Voz 36 54:29 no puedo colaborar Colón que veo como una discriminación salarial ilegal

Voz 42 54:36 en When I sí Rufus

Voz 0313 54:39 de la BBC que dice

Voz 1292 54:43 bueno hay más de doscientos mujeres en la BBC reclamando igualdad salarial y el tema de la discriminación podría acabar en los tribunales con un alto cargo económico para la cadena pública la BBC saca balones fuera lo lo bueno quizás de esta historia es que esta mujer esta periodista ha podido hacer

Voz 43 55:00 estas declaraciones esta denuncia

Voz 1292 55:02 ABC lo ha hecho en el programa de la mañana es la gran noticia clásico casi del día y ha podido hacerlo en el medio que precisamente está obligándola a dejar un puesto de tal importancia pero ya dijimos que el el asunto trasciende a esta periodista a Cary Grant sí que es muy popular muy bien informada una figura femenina importante en la Corporación porque hay doscientas mujeres que están reclamando la igualdad en puestos eh similares y por tareas similares

Voz 1546 55:29 no son paradójicamente esto suena como un reportaje de la BBC que es justo que denuncia sí sí sí sí sí muy suyo era fijaros los dos informativos con más

Voz 1292 55:39 pese a la BBC eh el Today por la mañana en la radio y el nocturno de Detroit el News Night en los dos hay presentadores y presentadoras bueno los presentadores ganan muchísimo más que sus colegas mujeres exactamente por el mismo trabajo y con la misma preparación entonces hay una revuelta popular revolución en la BBC que veremos a ver cómo acaba porque son mujeres muy bien preparadas con mucho casi se mueve muy conocidas están todas e indignadas con con esta discriminación enorme

Voz 0313 56:08 además es muy interesante que los oyentes conozcan de de Soria y Carrie Crazy ha dicho que rechazó un aumento de sueldo ofrecieron como contrapartida bueno unos éxodo no no no ya me paga muy bien creo que dijo no estoy muy bien pagados pero quiero ser equiparación es un derecho