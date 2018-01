La Ventana (08/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 1667 00:10 son los cinco las cuatro en Canarias el ministro de Interior ha convocado a esta hora el Comité Estatal de Coordinación algún organismo encargado de evaluar las actuaciones realizadas durante las nevadas de este fin de semana que dejaron atrapadas a miles de personas en las carreteras a la reunión presidida por Juan Ignacio Zoido acuden también el director general de Tráfico el director general de Carreteras y los representantes de la Guardia Civil la Unidad Militar de Emergencias la Agencia Estatal de Meteorología la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado falta de medios e improvisación en la respuesta un temporal que estaba previsto desde hace días Juan Fernández portavoz

Voz 4 00:44 la maqueta Cruise hace un mes Asturias con la autopistas cuando se empieza a improvisar empieza a demandar una operación que no estaba estructural alguien octavo organizada faltaba

Voz 5 00:55 Maquinaria faltaban quitanieve faltaba

Voz 4 00:57 sal para derretir la nieve faltaban por supuesto muchos miembros la pasión detrás

Voz 1667 01:02 el PP acusa a ciudadanos de sobreactuar en torno a la imputación de la senadora popular Pilar Barreiro en el caso Púnica Albert Rivera ha amenazado hoy con romper el acuerdo de investidura que firmó con Rajoy si los populares mantienen su apoyo a la senadora el coordinador general del PP Fernando Martínez Maillo asegura que la imputación de Barreiro todavía no es formal

Voz 0644 01:21 conviene no exagerar no sobreactuar político estrenos está sobre actúan prevalente para tapar para atrapar las grado de frustración que está generando en Cataluña la falta de iniciativa y por lo tanto mientras esas circunstancias no sede formalmente pues evidentemente cumplimos lo acordado si no conviene inventarse los acuerdos e conviene leerse los acuerdos

Voz 1667 01:42 en Cataluña Esquerra Republicana apuesta por la investidura de Carles Puigdemont apelan a que los abogados del nuevo Parlament estudian la viabilidad de una investidura telemática Roger Torrent diputado de Esquerra Republicana ha añadido en la SER que los exconsellers huidos están dispuestos a ayudar para desbloquear la situación

Voz 4 02:00 pues están dispuestos a ayudar a sus respectivos partidos pero sobre todo están dispuestos a ayudar a una mayoría parlamentaria a la mayoría social del país que votó masivamente el veintiuno de diciembre en un con un objetivo

Voz 1667 02:14 en el exterior el diario Washington Post asegura que el Gobierno de Donald Trump ha decidido suspender el estatus de protección temporal del que se benefician más de doscientos cincuenta mil salvadoreños con residencia en Estados Unidos sin el apoyo de este programa todos ellos se van a ver obligados a buscar otra vía de regularización o volver a su país después de veinte años de residencia en algunos casos deportes Toni López ha sido presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona ha reconocido que ha hablado con Neymar antes de llegar a Can Barça y que es un honor jugar al lado de Messi el brasileño eso sí no jugará hasta febrero por una lesión muscular más jugadores presentados en primera división el sueco John Guidetti con el Alavés el delantero Roger Martínez con el Villarreal y el lateral Robert Bazán con el Celta y además un partido para terminar la jornada dieciocho a las nueve Málaga Español cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:04 los refuerzos para las urgencias del hospital de La Paz desde hoy el centro cuenta con una nueva sale y quince camas más para combatir la epidemia de gripe una ampliación que según el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero mejorará la atención a los pacientes en cambio el portavoz del sindicato match de trabajadores de la sanidad Miguel Salas y cree que se trata de un parche

Voz 6 03:20 que también esas cuarenta y cinco camas pues va a permitir un poco digamos oxigenar esta urgencia pues que es una de las urgencias es más más visitadas más demandadas por los madrileños

Voz 7 03:31 es una sala que se ha abierto de diez camas y tres leones entonces eso pues son parches faltan celadores para la urgencia falta enfermería faltan auxiliares de enfermería sobre todo al abrir esa sala carencias se va a notar más

Voz 1915 03:45 los clubes de fútbol de San Sebastián de los Reyes tendrán un código ético para evitar la violencia y la discriminación los equipos han firmado un convenio con el Ayuntamiento para promover un trato justo a jugadores trabajadores y a los inscritos a estos clubes Javier Heras es el concejal de deportes de la localidad

Voz 8 03:59 que los que tienen que que educar sí tienen que sensibilizar a los padres y madres de los chicos y chicas de de que esos clubs para que en San Sebastián de los Reyes en dos clubs de San Sebastián no de un convenio no se den situaciones que hemos visto en diferentes medios de comunicación de pero de violencia que nada tienen que ver con el deporte nada tienen que ver con eso

Voz 1915 04:22 desde hoy está en marcha una nueva línea interurbana de autobús La línea quinientos sesenta y cinco que une Boadilla del Monte con la estación de Cercanías de Majadahonda una conexión que los vecinos llevaban años reclamando Rosalía González la consejera de Transporte

Voz 9 04:34 yo creo que es una excelente noticia por el alcalde ha conseguido insisto una reivindicación histórica del municipio de Boadilla y segundo porque la Consejería hay en este caso el Consorcio de Transportes ha habilitado la posibilidad de que haya una financiación conjunta

Voz 1915 04:47 por parte del Ayuntamiento hoy por parte de cansar siguen bajando las temperaturas en toda la Comunidad se esperan lluvias a partir de mañana a esta hora tenemos siete grados en el centro de la vida

Voz 13 05:22 bueno pues es hora de regresar no uno ya está se acabó se acabó acabó bien que viene perrito alguno quería ya lo hacemos una acabó

Voz 0313 05:37 es el caso de alguien que se presentó aquí para hacer todo por la radio la semana pasada la clase Dios el caso

Voz 3 05:43 yo Sercan subcampeón sus cosas

Voz 0313 05:45 el frío era muy pringao de hecho lleva aquí desde el miércoles y hoy tenemos entrevista como todos los lunes los visita Santi Millán pero además estamos Toni Martínez El Mundo Today Especialistas secundarios

Voz 10 05:56 Pedro Aznar estará Laura Piñero

Voz 0313 05:59 está Roberto se están servidor residía con eso hacemos no empezamos en breve

Voz 0230 08:55 hablamos de muchas cosas hoy se habla mucho de las nevadas y de quién tiene la responsabilidad de un caos en una autopista cuando miles de coches quedan atrapados viene la quitanieves y todos los conductores corean al unísono

Voz 17 09:09 el efecto y Khedira

Voz 0230 09:13 se habla también de cierre de dos revistas Interviú y Tiempo

Voz 17 09:18 madre mía

Voz 0230 09:21 se cierran las dos vaya manera de empezar el año como dijo de la semana el que se murió el lunes y otra cosa de la que se habla es del tremendo libro sobre un libro sobre Donald Trump un libro que retrata al presidente de los Estados Unidos como un loco y al Gobierno de la Casa Blanca como un grupo de locos el planeta estaría en manos de un grupo de locos dirigidos por un loco y la única esperanza es que el libro está escrito por un antiguo colaborador de Donald Trump es decir otro loco y esto permite abrigar esa esperanza de que el libro sea una locura sobre un grupo de locos dirigidos por un loco

Voz 2 10:01 entendáis lo que hay eso sí y vale pero si no entender

Voz 10 10:05 cuando ganó las elecciones Donald Trump se quedó líbido

Voz 0230 10:07 pensando las posible posible que la trama rusa no era para espiar a Hillary sino para blanquear dinero dice el libro que Donald Trump es un enfermo mental a esto último Donald Trump ha respondido a lo mil y una noches

Voz 2 10:20 sí

Voz 27 10:24 dice Donald Trump no soy un enfermo mental soy un genio e instó

Voz 0230 10:29 sería el colmo de la mala suerte encontrar una lámpara

Voz 27 10:32 maravillosa frotar

Voz 0230 10:35 Donald Trump el Fondo Monetario Internacional avisa a la banca española tiene algunos problemas super cagada y unas super cariz sostiene el FMI que la banca española le irían bien veintidós mil millones de euros pero aquí quien no le irían bien veintidós mil millones de euros a cualquiera si leemos en La Vanguardia que el PSOE se prepara para reactivarse una cosa que no he visto la última vez que estuvo el PSOE ha activado sí que es verdad que quizá no

Voz 17 11:08 hicieron

Voz 3 11:19 en Alemania no hay gobierno

Voz 0230 11:22 Gran Bretaña están formando uno en España es posible que exista Gobierno la gran pregunta es una cuestión de fe hay quién piensa que si existe el Gobierno de España pero no se puede asegurar categóricamente Tanto Ci lo has tenido la nevada ha habido una nevada muy grande y un poquito de caos en una autopista

Voz 28 11:43 coches atrapados imprevisión intervención del Ejército dicen que el Gobierno no se hace responsable el Gobierno responde por favor

Voz 0230 11:52 no nos hacemos responsables de nada porque nos tendríamos que hacer responsable de una nevada Se sabe que la Navidad es blanca dice la canción o calurosa Navidad la ONU dice Blanca sostiene el Gobierno que la culpa es de la empresa concesionaria de la autopista dice el director de la DGT que un poquito de culpa también de la gente que conduce en estos días está recordando cómo opinaba Mariano Rajoy desde posición cuando nevaba gobernaba el PSOE como Rajoy se quejaban en el año dos mil nueve sinceramente

Voz 29 12:28 no se trata a los ciudadanos apagadas

Voz 0230 12:31 la gente merece respeto

Voz 29 12:33 no por ser persona por ser contribuyente por sufragar los servicios públicos

Voz 3 12:38 no

Voz 0230 12:42 esto indica varias cosas la primera que cada diez años más o menos hay una nevada en España que nos cogió desprevenidos y cuando nieva a lo grande en España se ve a dos personas una que sale huyendo y otra que señala con el dedo el que sale huyendo suele ser del Gobierno el que señala con el dedo de la oposición pero tenemos en España un gobierno con arte que al tiempo que sale huyendo señala con el dedo de la autopista

Voz 5 13:15 twiterías deriva hoy con Pedro invitado estrella

Voz 0230 13:21 sí

Voz 31 13:23 es que estamos Loterías con el lío precisamente de la AP seis de las autopistas y de la nevada que ha sido el tema estrella en Twitter este fin de semana y por eso hemos escogido dos tuits que dibujan viene el sentir de la ciudadanía el primero es de Mon golear

Voz 1704 13:35 en llevar cadenas en el coche y saber ponerlas de qué clase de superhéroe estamos hablando

Voz 31 13:41 el segundo tuit desde igualen ya

Voz 1704 13:43 en Spotify la lista a cincuenta y ocho mil cuatrocientos te mazos para escuchar mientras atraviesan la peste

Voz 1 13:48 sí

Voz 31 13:49 ahora mira qué historia tan triste Nos cuenta en este tuit Pepito

Voz 1704 13:53 me he pasado delante de la casa donde nací en pregunta a los actuales habitantes y me dejan entrar me han dicho que no ABC Mis padres son muy antipático

Voz 31 14:01 más de uno seguramente obtenido ha visto temido esto que cuenta la gente cree

Voz 1704 14:05 menos mal que acaba en la comida navideña porque ya me veía dándome la Legión

Voz 31 14:10 y acabamos las tutorías con uno de los te mazos de esta semana podría de la Historia explicado por con mucho arte ponen percutió

Voz 1704 14:17 el sexto sentido mil novecientos noventa y nueve impactante fotogramas te dejará pegado a la butaca el país obra cumbre de Shyamalan La Vanguardia Bruce Willis lleva muerto toda la película Chiquetete

Voz 3 14:29 claro

Voz 17 14:35 después de las twiterías

Voz 3 14:44 las noticias del mundo tu de Vega el Gobierno culpa al rodaje de Juego de tronos de la nieve que ha saturado las carreteras

Voz 1981 14:50 al severo se compromete a mandar al dragón Drac Arish para que la funda lo antes posible

Voz 33 14:56 el informativo de Televisión Española sigue recomendando beber mucha agua para evitar la deshidratación en la ola de calor

Voz 1981 15:02 la cabeza del director de la DGT emerge de la nieve para asegurar que todo está que todo está preparado para la operación salida de este agosto Beatriz Manchón de Alicante hace el discurso más feminista de los Globos de Oro sujetando un bote de champú ante al espejo del baño su discurso en la alfombra roja de la ducha fue interrumpido por el patriarcado que quería pasar a lavarse los dientes viendo el éxito de su lema tradicional Media Market apuesta ahora por yo no soy un hijo de la gran puta si lo de Gemma soltó funcionó esto tiene que arrasa la compañía Baltasar sigue entregando los regalos de los hijos de Julio Iglesias estaba buscando por la calle gritando esto me está matando ha dicho impaciente Enrique Iglesias Sanidad advierte del creciente número de jóvenes ingresados por brutales tascas en Internet han sido necesarias varias transfusiones de followers en dos mil diecisiete La Voz de Iñaki ya supera a la voz de Google en número de usuarios del Gobierno gira a la derecha después de la primera rotonda ha declarado el periodista esta mañana

Voz 33 16:05 Antena tres lanza la primera plataforma online de pago sólo con anuncios

Voz 1981 16:09 ahora podrás elegir qué anuncios ver en cada momento reza la publicidad

Voz 33 16:14 Mark Zuckerberg adquiere a la multinacional francesa Carrefour tras ir a hacer la compra con hambre

Voz 1981 16:19 te ponen las acciones de la empresa al lado de la caja y claro se queja el dueño de Facebook descubren que dentro de los cactus hay una planta sensible que sólo quiere agua es insegura y se parapeta en esta carcasa agresiva pero tiene SETI demasiado orgullo para reconocer lo dicen los expertos

Voz 0313 16:54 pues después de las loterías y las noticias El Mundo Today cerramos ya paquete ya cerramos arranquen volver con la lista de Pedro Ramos paquete con la lista ir otra vez si cerramos cerramos paquetes

Voz 1704 17:04 esta con los coches estos atrapados en la AP seis por la nieve estuvimos a doce horas de ver la versión española de viven allí un poco y eso que hace un mes dijeron que va a ser un invierno más cálido a ver si por el cambio climático esto va a ser así ya para siempre eh por si ese fuera el caso os traigo cinco cosas qué sucedería si el cambio climático nos convirtiera en un país nórdico a España vale tipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno a empezando por el número cinco de unos años habrá una película llamada Frozen tres aventura en Segovia por el número el pueblo los vagones del AVE estarán del tiempo todo el año mira esto esto también tirados ves el número tres Papa Noel tendrá una casita de veraneo en Burgos también mola tener en el número dos gano existirán los bares de tapas ahora se llamarán los bares te tapas

Voz 34 17:50 eh

Voz 3 17:52 cuál ha sido el número uno de las cinco cosas qué sucedería si el cambio climático nos convirtieran un país nórdico es que todo cambiaría pero el Cigala seguiría siendo el abominable hombre de la nieve que no es lo

Voz 0230 19:11 hacia medio día del lunes ocho de enero conste para la historia del Gobierno de España ha pedido disculpas a los ciudadanos atrapados el sábado en la nevada que colapsó la autopista AP seis

Voz 3 19:22 esto ha sido hacia mediodía

Voz 0230 19:24 antes no había sido así cualquiera que lleve algún tiempo siguiendo la política ha visto políticos disimular o a dirigentes intentando distraer pero no es tan habitual esto que vamos a escuchar ahora hay que corresponde al boletín de las diez de la mañana de hoy son las nueve en Canarias el diré por General de tráfico culpa en la SER a la empresa concesionaria de la AP seis de la mala gestión de la nevada de este fin de semana que dejó a centenares de conductores atrapados durante hora no es tan habitual escuchar así de claro un cargo de la administración en este caso el director general el director de la Dirección General de Tráfico cuya responsabilidad como indica el nombre de su cargo es el tráfico al decir que la culpa de un caos de tráfico es de otro pero en política cuando hay un problema la primera norma es decidir quién se come el consumado el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ya se veía que no

Voz 35 20:10 no es que lo que establece la normativa es que quién tiene esa responsabilidad es Iberpistas

Voz 0230 20:17 para el director general de Tráfico apuntaba esta mañana en la SER una de las causas del caos atentos

Voz 4 20:22 dentro de las causas de las múltiples causas que suele pasar de estas situaciones pues esta la decisión o sea poco acertada de algunos conductores

Voz 0230 20:31 ya tenemos dos responsables claramente identificados la empresa concesionaria y algunos conductores ayer nevó en España

Voz 3 20:38 no sé si lo sabía yo ahora Mariano Rajoy lleva tantos años

Voz 0230 20:51 que cualquier cosa que haya pasado cualquier cosa que suceda en cualquier momento tiene un Mariano en la hemeroteca todos los medios de comunicación tenemos ya una Mariano Teka esto que hemos escuchado desde el año dos mil nueve pero podría ser del año mil novecientos noventa y cinco porque Mariano Rajoy también estaba allí la responsable de la empresa de autopistas Anna Bonet ha hablado también esta mañana dice que hicieron lo que pudieron y respecto de quién decidió cortar la autopista la AP seis explica que la empresa lo solicitó lo solicitó lo solicitó

Voz 5 21:20 no le he entendido

Voz 3 21:27 sí lo solicitó

Voz 0230 21:29 es porque la responsabilidad corresponde a otro porque hay otro que responde a esa solicitud responde a una solicitud es porque se puede responder que sí o que no por ejemplo yo solicito veintidós mil millones de euros al banco

Voz 1 21:42 sí

Voz 0230 21:42 me pueden decir que no me pueden decir que si escuchamos Anna Bonet Iberpistas solicitó el corte a la DGT es quién esa licita el corte

Voz 37 21:51 de la autopista somos nosotros que informamos a la DGT y solicitamos ser

Voz 1704 21:56 solicitamos dos veces sucede que se

Voz 0230 21:58 todo el tráfico pero los conductores aducen que la información era confuso lo hemos escuchado antes en La Ventana que había carteles que decían vayan con cuidado como suele suceder en estos casos la oposición ha pedido explicaciones comparecencias y hasta la dimisión del director general de Tráfico primera Álamo

Voz 10 22:17 por siempre por encima de todo esto

Voz 0230 22:19 primero el amor estos una oposición dura una oposición tímida una oposición amorosa claro depende comparada con qué qué tiempos aquellos cuando las cosas estaban claras ayer nevó en España

Voz 3 22:32 no sé si lo sabía

Voz 29 22:34 pero esquí Magdalena Álvarez no lo sabía

Voz 0230 22:38 dónde estaba entonces la ministra cuando se necesitaba

Voz 29 22:40 esta mujer estuvo ayer donde siempre organizando el caos de su especialidad

Voz 0230 22:46 madre mía cómo nos poníamos la fría espió

Voz 16 22:48 mira a la hora de incrementar los problemas

Voz 0230 22:52 España se merece algo así pregunto

Voz 29 22:55 es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad en materia de fomento a una ministra como la que hay imagina su dimisión

Voz 3 23:10 lo raro es que Rajoy no pidiera la dimisión

Voz 0230 23:12 el Rey Juan Carlos I de Barack Obama porque él siempre pedía dimisiones a lo grande hoy el PSOE hemos oído que pide la dimisión del director de la DGT debe estar Rajoy en Moncloa pensando serán pringados

Voz 22 23:22 cumplir con una nevada así llama Mondo

Voz 0230 23:28 ya a mediodía el Gobierno ha visto que las cosas se ponían un poco locas que no era fácil seguir diciendo que la culpa es de la autopista de los conductores y las disculpas le han correspondido al ministro de Justicia Rafael Catalá

Voz 35 23:38 en qué gabinete de crisis se habrá decidí

Voz 0230 23:41 lo que las disculpas sobre lo sucedido una autopista corresponden al de Justicia esto no se sabe pero como los implicados ya habían hablado pues probablemente ha habido un sorteo en Moncloa dirigido por la vicepresidenta que vas sacando números

Voz 16 23:53 seis El no

Voz 0230 23:56 pero el nueve retocar

Voz 16 24:00 Atala

Voz 3 24:01 entonces el ministro de Justicia las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias el agradecimientos que ayudaron a resolverlo cuanto antes

Voz 0230 24:15 esto nunca más huelgas queda también para el recuerdo de hoy la despedida del director general de Tráfico esta mañana en la entrevista que la hecho Pepa Bueno porque es una despedida de Bono no

Voz 1981 24:24 drenajes Serrano lo agradezco que haya estado en la SER muy buenos días

Voz 5 24:27 bueno pues muchas gracias muchas gracias

Voz 3 24:30 a lo mejor ya veo que me va a tocar

Voz 0230 24:37 para bueno hablando de cosas salud flipa antes esto se pone interesante Carles Puigdemont pide que le invitan presidente en Bruselas y cuando el presidente él vuelve a España de momento la respuesta del resto de partidos no ha sido positiva

Voz 20 24:51 anoche Pardo

Voz 1 24:55 espera que en las que de del Oracle que va a experta en el como creemos

Voz 0313 25:54 creo identificar a Mikel Erentxun claro que sí

Voz 1280 25:57 te escuchamos veneno el nuevo tema de Mikel Erentxun que se incluirá en la reedición del hombre sin sombra su último disco que salió hace casi un año ya eso es se publica el veintiséis de enero incluirá también un directo realizado la celebres salas Roxy de Los Ángeles por allí han pasado de ya una Bowie entre otros muchos grandes a veces los disco mueren demasiado pronto este no es el caso ha dicho Miquel sobre este trabajo un día antes de la salida de dicha reedición apuntaron estará en la sala But de Madrid en un gran homenaje a su admirado Tom Petty junto a músicos como M Clan o Rebeca Jiménez y otros muchos

Voz 0230 26:35 los ecos mientras tanto esto es

Voz 1280 26:38 veneno Mikel Erentxun

Voz 17 28:05 se ha notado que nos gustaría

Voz 39 28:09 bueno a estar Pedro Aznar

Voz 1 28:11 bueno bueno bueno

Voz 3 28:12 me gusta gusta pues esto Clará si nos lo contrató

Voz 0313 28:18 es el libro que nos cuenta cómo es Donald Trump en realidad dentro de la Casa Blanca ya es número uno de ventas

Voz 3 28:22 los Unidos vale el libro se llama fallo anunció hoy he fuego y Furia ya con el título ves que romántico a lo mejor no el que este esperando la tercera de Cincuenta sombras de Grey ay no lo va a encontrar hubiéramos Sweet Ansó al libro vas a lo mejor también pero por Furia de este lo pregunten a Melania pero bueno eso no lo sabemos romántico no parece consta de una serie de testimonios recopilados por un tal Michael Wolff que nos cuenta

Voz 1704 28:49 ex asesor también que nos cuenta qué piensan sus asesores los de Donald Trump el resumen es que Donald Trump resultará muy inestable que se ríen del osea el libro no es nada nuevo podía ser un libro tres páginas en estos sesenta cincuenta para alargar vale Trump por supuesto reaccionado muy equilibradamente diciendo que él es un genio Iker rebota rebota en tu culo te explota en lo que pasa es que te explota en tu culo una bomba de cincuenta y seis ganaron eso sí la diferencia este ser atención porque esto no sé si sois conscientes en doce días cumple un año en el cargo concretamente osea que nos quedan tres

Voz 1 29:19 pero lo que está claro es que encontramos ante una espécimen de humano un poco peculiar se le puede llamar de muchas formas pero creo que da con la clave

Voz 10 29:26 pero yo no le voy a llamar nada

Voz 1 29:27 yo le voy a cantar lo que es Valencia estáis preparados

Voz 40 29:33 que es un es

Voz 41 29:38 con algo vimos un ERE peli sin para los que Mori

Voz 3 29:55 Jesús es cinco y media señora sur

Voz 41 30:02 con King si dan al botón a la ve morir de su

Voz 3 30:12 desde Quito inglés pero tranquilidad

Voz 41 30:15 el esta Billy dices es de te por qué porque manda un es un ahí ya podrá o no tiene fin vais a ver que llevan tres años así el íter barre empezó a calentar lo que es vernos

Voz 42 30:47 eh

Voz 41 30:49 ilusión Mensa sin way we Alice y esto lo dejaba porque pegaba no sé qué pasará Pedro sea digno de un gran festín manda amigos es un es que gastaremos

Voz 1 31:13 pero me encaré regular vasca Donald Trump es nuestro mi Keller

Voz 12 35:19 la Ventana Francina

Voz 0313 35:37 qué pasa son las cinco y XXXV las cuatro y treinta y cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio tenemos entrevista como todos los lunes muchas ganas

Voz 0230 35:46 saludar al al invitado muchas muchísimas pero antes

Voz 0313 35:57 Especialistas secundarios que pasado hoy queremos hablar de de

Voz 31 36:00 de talent shows no que son estos pruebas donde un jurado valora las aptitudes de diferentes concursantes en alguna mina por ejemplo estarán eso de cantar y de bailar ahí de cocinar y hasta de bostezar así si tengo el teléfono a Juan Carlos Juan Carlos es una persona que participó en un concurso de bostezos Juan Carlos qué tal

Voz 5 36:19 si hola muy buenas tardes Juan Carlos qué nombre más original e bueno el clásico los hombres

Voz 8 36:26 bien por un error no del tío del registro que lo tiene mal pero bueno luego te gusta pongo por lo diferente por como suena

Voz 5 36:33 te quedas escrito queda claro que sí bueno tú participa este es decir en un talent de bostezos verdad

Voz 8 36:40 si el bostezo del millón de euros dinero ves un programa de la televisión autoridad verdadero coñazo

Voz 10 36:47 ya imagino sólo los concursantes órdenes

Voz 5 36:50 qué bostezar nada más no en el que mejor

Voz 8 36:52 empezaba por Gavà Brahimi empezaba a Dios no lo concursante y luego por efecto Cobo también vote Sabah el presentador el jurado el público del plató el el el de casa regionales número

Voz 5 37:06 tengo que eso lo que llegarían pronto que habría pocas ediciones no nada raro no rural diez años pieza diez puntos año porque lo de la cadena de daba muchísima pereza cancelar el programa PADRE pero sí que me vengo arriba arriba pues lo recuerdo eso años

Voz 31 37:24 ya diez años mostrando no sabe la gente Juan Carlos es que ganaste ese concurso de bossa

Voz 5 37:28 pues sí pues sí pero bueno ganar

Voz 8 37:31 en de Tití te hipoteca la vida no porque estuve un montón de meses en todos lados me llevaba décadas a centro comercial boda siempre revés televisión Larra la radio un infierno tío

Voz 5 37:47 bueno pero ganaste te llevas te un millón de pavo o dos que no está mal

Voz 8 37:50 entre impuestos tasas yo también te queda en nada eso así que no paga impuestos me fue de Austria y me fui con toda la pasta Haití

Voz 5 37:58 bueno el cien por cien si te lo habías ganado desde luego hay casos ahí en Taipei

Voz 8 38:02 bostezar

Voz 5 38:03 pero qué vas a hacer

Voz 8 38:07 una ahí es donde el bostezo no hay vuelta atrás a mi escuela de bostezos para los chavales del lugar

Voz 5 38:14 los haitianos porque si sí estoy porque me voy a echar un poco

Voz 31 38:22 cada hombre descansa a Juan Cruz Juan Carlos otra persona Francino que participó en un talent show en este caso en el en para encontrar a los mejores imitadores de los Beatles fue Ringo Star India está al teléfono Ringo Starr

Voz 5 38:34 qué tal vienen chavales no te casas joven hombre

Voz 31 38:42 oye Rinko he visto aquí en ser titular de este concurso de la BBC no sé

Voz 8 38:47 sí se buscará a las cuatro personas que se parecían más y mejor a los Beatles

Voz 5 38:52 tú participas te de incógnito verdad Ikeda esté fuera de los cuatro mejores como quedaste regido quinto beatle no

Voz 8 39:02 sí sí eso lo que me decían siempre Pauli yo no sé si el quinto beatle cállate

Voz 5 39:07 yo siempre entonces el cuarto beatle quién era el dos y el tercero la declararon vacío flujo del macho que inventé yo no

Voz 8 39:17 mira así eran los Beatles Nano la gente piensa que estamos aquí ya

Voz 5 39:22 pero todo ello no es difícil bueno pero

Voz 31 39:25 pero tú no te puedes quejar porque tiene ganas de una buena para estaba al ser

Voz 5 39:27 cuál es suele que el éxito bytes durillos hoy he hecho eso sí que es verdad quedando ahora Ringo Star aparte y hablar por el teléfono miradores Tahití con LG a los niños de la pereza así que todo el día bostezar muy bien por qué pues mucha suerte con este tema y ten cuidado porque es muy contagioso un abrazo

Voz 8 39:47 es un besito

Voz 5 39:51 bueno no estoy vital esta tarde si tiene

Voz 0313 39:52 en acción directa con esto de los de los Talens bueno ha hecho más cosas sacan los hosco con un carné del Caprabo sus no sé si lo sabíais empezó a hacer teatro los diez a los diecinueve entró en la cubana se terminó de curtirse en la tele sobre todo a base las collejas de sol en en siete vidas total que lleva casi treinta años dándonos mucha comedia en la pantalla sobre las tablas le queremos mucho y Olga Nebra nos va a dar más detalles de su vida

Voz 16 40:16 a través de la música Santi Millán

Voz 2 40:19 ha sido personaje de La Cubana reportero en la Cosa Nostra con Buenafuente reportero gráfico en periodistas Sergio Antúnez el novio de Vero en siete vidas paparazzi en divinos abogado L ex fisioterapeuta frágil y un gran chef en el Chiringuito de Pepe pero realmente lo que le hubiera gustado ser a Santi Millán es una estrella del como vos Santi Millán entrevistó a Bono en la gira el dos mil cinco por España con su disco Vertigo sólo él podía hacerle contar a bordo Tyson español un poquito

Voz 46 40:59 digo yo por cada uno voz tres catorce

Voz 17 41:10 cantante frustrado según él uno de esos grupos de cabecera es

Voz 3 41:15 eh

Voz 2 41:19 a esta banda de Estados Unidos de rock alternativo de Los Angeles inspira a Santi Millán imagino cuando sale en su bici a recorrer unos cuantos miles de kilómetros esta es una de las canciones que nos propone que tenemos que escuchar para ponernos de buen humor y prepararnos para disfrutar de su so Santi Millán

Voz 47 41:45 la esto

Voz 2 41:50 el termina con un regalo el último descubrimiento con el que ha disfrutado muchísimo musicalmente hablando claro

Voz 47 41:58 el jugador

Voz 2 42:02 Santi sabes a quién nicho de menos en esta lista aquí huele mal

Voz 0313 42:20 hay que explicar por qué porque en la final de la segunda temporada de Got Talent la tercera está a punto de comenzar a lo comentaremos sorprendió a todo dice cantando esta canción de Gwyneth Robbie Santi Millán buenas tardes qué tal cómo estás muy bien de verdad

Voz 48 43:12 eh no sabía lo de la de

Voz 0313 43:15 cantante frustrado músico que tú te hayas estará el rock no había contado nunca esto

Voz 49 43:18 a mí me encanta estar encima de un escenario y pienso que es la comunión más directa que hay con el público es con la con la musas Gades ese punto de ver la gente vibrar cantando las letras que tú has escrito y eso tiene que ser tiene que ser tremendo ir a mí la música me es una parte muy importante en mi vida me gusta la música me gusta escuchar música e interpretar la sería sería un sueño lo que pasa es que la naturaleza fue bastante generosa conmigo medio belleza simpatía inteligencia

Voz 13 43:46 lento en general Torrente la voz tampoco hace falta al chaval oye en el el Santi Millán también Qantas no

Voz 49 43:57 pues sí precisamente en el Santi Millán el

Voz 13 43:59 el espectáculo anterior al que estoy haciendo ahora

Voz 10 44:02 hablaba justamente desafíos extracción no de ese sueño de haber quiere ser cantante y que ya llegamos a unas edades que tenemos que hacer aquellas cosas que nos motivan que los ilusión y que nos pongan las pilas y que ya está bien molaba cantar y que se iban a joder perdió iba a cantar oye Santi actor

Voz 0313 44:18 presentador doblador showman deportista extremo músico frustrado es pequeño

Voz 10 44:27 a mí se ve que no me daban dos entonces me con hambre y hará todo lo que me ponen por delante Melo metiendo metiendo yo yo creo que una de las cosas buenas que quería ser médico yo quería ser médico

Voz 13 44:39 sí sí sí sí sí José decir

Voz 10 44:44 menuda suerte tuvimos

Voz 13 44:46 a dormir

Voz 10 44:50 menuda suerte tuvimos que lo hiciera yo siempre tiene una vocación de servicio público de de intentar hacer la vida mejor a los demás y la medicina era una era una vía lo que pasa es que era demasiado sacrificada mucho estudio mucho estudio y dije ellos que no valgo para eso digo cuál es otra forma más sencilla de intentar hacerle la vida más agradable la gente vi que la la risa era una forma pues bastante terapéutica

Voz 0313 45:17 me tire por ahí hay otro camino que ya más lo digo muy en serio pisa muy a menudo Santi Millán que es el de la solidaridad colabora con un montón de ONGs y creo que hay una concreta que detienen así como muy robado el corazón que es la causa de Nacho cuentan quienes Nacho Santi que este creo que lo expliques

Voz 10 45:33 bueno es un niño que yo conozco jugando tiene dos años hace seis de esto ya no voy a hacer unas fotos en el hospital me piden para para los niños de larga estancia allí pues cualquier cosa que les rompa la rutina pues siempre es un es un punta entremos hacernos las fotos y conozco a Nacho es uno de los niños con los que me hago las fotos resulta que lleva unas zapatillas del Barça el va con pijama allí unas zapatillas que igual que las que tenía mi hijo y eso quiera sino hace que yo leí que piense que podría ser mi hijo y que si yo estuviera en situación me encantaría que que alguien me pudiera echar una mano y conoció a su madre me contó que estaba haciendo en asociaciones dije pues en lo que puedas lo que puedan necesitar Mello yo te ayudaré sí desde entonces hasta ahora llevamos seis años luchando hemos hecho un documental que se llama el reto de Eva estamos haciendo la segunda parte el reto de Eva y a ella ha iniciado una investigación con la Valle d'Hebron y Candelaria con pagándolo ella la investigación de para para en el problema que tiene Nacho qué es el síndrome de den que es eso una edad rara incurable en qué consiste porque es es una mutación de uno de los cromosomas que hace que tenga fallo renal y vi que no que no absorba ni calcio ni los sillones es es bastante complicado no de además que también tiene problemas en los huesos sí estamos ya a punto de acabar la primera fase de investigación ya era la única puta es que sólo les estamos millón y medio para para iniciar la segunda pero en eso estamos estamos recaudando dinero Saura en diciembre hicimos hicimos una función benéfica y en Santa Coloma y seguimos haciendo seguimos haciendo cosas con ella para para recaudar poquito a poco ese dinero para para no para para encontrar la cura para Nacho y para muchos otras personas muy bien los

Voz 0313 47:19 a mucho cuando nos visitan invitados a todo por la radio y remontarnos a los orígenes saber un poquito que los oyentes conozcan de dónde vienen y bonos ante ha desvelado lo de la lo del músico frustrado su vocación original de de ser médico pero tu amor por la interpretación por meterte en un escenario te viniera muy pequeño no hizo te pagaste las clase de interpretación trabajando que eso la gente lo sabe en un matadero

Voz 13 47:47 que te sigue gustando es sí sí sí para que veas

Voz 10 47:52 que había vocación ahí vio anotó cuánto y cómo haber cuenta fue fue complicado empieza a hacer teatro con diez años en el cole pero las funciones de fin de curso Pastor es muy Tradicción aquí en Cataluña y la verdad es que me gusta me lo paso bien la gente pues se te da bien pues oye vamos a dedicarnos a esto no que lo veo que es poco esfuerzo bastante lúdico hay íbamos a tirar por aquí entonces yo cuando acabo yo el el COU dijeramos el plan despidos antiguo cabo el cómo se planteaba la historia de hacer una carrera universitaria dedicarme al mundo de la interpretación muy decidí tirar por el mundo de la interpretación lo que pasa es que lleva al colegio de una escuela privada porque en el instituto al teatro que era público no me hice las pruebas de acceso no me no me aceptaron no la van a dar

Voz 3 48:43 pero esta interpretación no

Voz 10 48:46 pero dije entonces claro para poderme pagar los los estudios tenía encontró un trabajo que era

Voz 13 48:55 por mediación de un amigo trabajar en el matadero de tres de la madrugada a once físicamente que hacía un matadero llevadas la administración las cuentas mira yo yo estaba en la cadena de de dijéramos de la matanza de matar en la que entonces era el cordero

Voz 10 49:12 nosotros matamos lo que pasa es que yo era de los pocos que tenía estudios allí me pusieron en la zona de la báscula donde habían cuatro números y entonces mi trabajo era relativamente menos duro pero yo me aburría mucho allí yo quería ir al mundo del cuchillo al mundo

Voz 3 49:27 no se pasa frío también es decir cojones vamos

Voz 10 49:31 los infirió de cojones aquí es que había muy buen ambiente entre vísceras

Voz 13 49:37 hacían arrancarle un ojo un cordero

Voz 10 49:39 el te veo te veo

Voz 13 49:42 que hable colgada le cogía es pues eso un algunas vísceras de las células obtenidas en el hombro que matan el tiempo tiempo y entre matar el tiempo unos cuantos poderosa

Voz 0313 49:55 hoy en casa te apoyaron en lo de la interpretación Bataller

Voz 13 50:01 lo del Matadero hubieron encadenando

Voz 10 50:04 no en el lo del teatro siempre siempre mi padre siempre ha sido muy comediante huy desde desde muy pequeñito lo vieron lo vieron así como tenía otros compañeros que les decían lo típico de tu saca una carrera hay después ya haces lo que quieras mis padres yo creo que también sabiamente se dieron cuenta de que yo no tenía capacidad para sacarme una carrera Quicken lo del teatro igual sí que podía tener fortuna así que que me dejaron hacer me dejar nacer con

Voz 0313 50:29 Correa no sé pero correr pata hay en bici te das un vamos

Voz 10 50:33 a cada dos por tres no sí sí sí pero eso ya me dio medio más tarde

Voz 0313 50:38 ante más tarde se extiende la crisis

Voz 10 50:40 cuarenta que alta todos los tonos da por hacer deporte pero no petanca que es lo que sí

Voz 13 50:45 su padre jugaba a la petanca Villalba dominó

Voz 10 50:50 por extremo desde a morir de a hacer cien kilómetros polaco fue la montaña con yo siempre lo digo dice cuando desde la gente dice no es que cuando acabas estas como flotando hijo de puta

Voz 13 51:00 llevaban camillas hoy es ante una pregunta del dime

Voz 3 51:17 la carrera por el talento la pregunta más larga ahí veo

Voz 0313 51:27 ay ay ay la promo de la tercera temporada algo Talent que se va a Telecinco y quería preguntarte qué jugando que cuando

Voz 13 51:37 pues es es muy buena pregunta después ella ya sabes que el mundo de la tele

Voz 10 51:43 misión cada vez

Voz 3 51:45 guardan con mayor

Voz 49 51:48 lo de las fechas de estreno es complicado porque siempre están ahí pendientes de la competencia yo sé que a finales de enero pero

Voz 13 51:54 este este mes vale vale ya en principio en principio

Voz 10 51:58 sabes que esto puede cambiar de un día para otro pero en principio a finales de enero no seny día hora me imagino que enfrenta eh pero pero con ganas con ganas de que veis el trabajo hecho porque la verdad es que no lo pasamos muy bien

Voz 0313 52:09 en esa nota además bueno oye que entramos en tiempo de rueda de prensa alguien pregunta Talk is quiera eh cuidado no va a haber primero Xavi

Voz 10 52:16 qué es lo más raro que te ha tocado hacer en un casting que es lo que me toca hacer la verdad es que yo no he hecho muchos castings pero sí que es cierto que para no

Voz 0313 52:26 lo del Matadero no está mal

Voz 10 52:28 eso era una cámara oculta pero para una película semanas llamada Brook que hay millón era un proyecto en el que quería estar no oí en el que el director y los productores no lo tenían muy

Voz 0313 52:41 por eso el timbales del brócoli

Voz 10 52:43 si se con está la verdad es que está muy bien y yo tenía ganas de hacerla y el director árbol decía pues que no te acabo de ver tío porque tú eres muy de comedia el fija Hadi costea pero déjame eh tío probar este bueno venga pues basta hacemos un cásting si quedes con con poco ánimo

Voz 13 53:01 es verdad que que bueno chaval que ponemos pesado pues venga que venga un día cuatro tonterías aquí

Voz 10 53:10 se quita la espinita yo me vine arriba ir y me fui a buscar vestuario porque claro esto es de guerra de Independencia contra los francés mil ochocientos Vestuario estación me me tapeo un ojo como tuerto tal una compañera maquilladora aquí los ir de casa salía ese es el tema osea salir en fijamente a iba el la convocatoria en la que en la calle Aviñón y el taxi no me puedo dejar en la puerta entonces tuve que hacerme todo Aviñón andando desaguisado pero lo mejor de todo es que la gente tampoco te creas que me miró

Voz 13 53:47 no es pensar en dice este debe venir de las rampas de hace desató humana recaudación ya se va para casa

Voz 10 53:56 ya así así me presente en el cásting se ve que por lo menos el directo dijo al puede chaval después del curro que ha metido y le sí inmediatamente el papel va a preguntas Pedro

Voz 1704 54:07 eh Santi es uno de los impulsores allá por finales

Voz 10 54:10 los noventa de lo que se conoció como el flequillo y la barba en toda España

Voz 13 54:15 ya luego los que tenéis pelón os habéis dejado Fleck clítoris barba

Voz 10 54:19 yo quería saber cuántos años lleva sin verte la cara sin afeitar es muy buena pregunta mira hace poco estuvimos en Méjico haciendo una carrera de bicis que hacemos nosotros aquí y una de las gracias que hicimos para para el para el docu porque siempre lo grabamos y demás fue afectarnos dejarnos bigote un algo muy mexicana soy yo al al barbero se lo dije digo ten cuidado porque estaba hace diez años que no me la quito puede salir cualquier cosa

Voz 13 54:46 es muy inteligente

Voz 10 54:49 lo que costea fue un fue un golpe bastante

Voz 13 54:53 este La Paz Padilla dijiste

Voz 10 54:55 te lo juro tío porque con la barba quiera sonó tapa mucho seis y todo lo que es tapar me favorece mucho entonces a la que me quité la barba se vio es es sabes al alta ese ese que ya cuelga un poquito describe efectivamente

Voz 13 55:11 S

Voz 10 55:13 ahora ya no hay tersura

Voz 0313 55:16 preguntas Quique sí hemos hablado

Voz 10 55:18 también de Ci U pero pero no es verdad no es cuál es tu peor talento lo que peor se te da es que sería mucho más fácil que me preguntara es lo que mejor se me da porque sería mucho más breve de la verdad es que

Voz 0313 55:36 INAR por ejemplo no cocina no se me da mal

Voz 10 55:38 al no se me daba me gusta cocinar sí yo creo que lo peor que se me da es es todo lo que es organización todo lo que comporta orden agenda y demás eso en esos realmente soy soy muy malo en lo que es gestionar el tiempo así que a ver si no ponemos las pilas un poco

Voz 1 55:58 espero que tenga carácter permanente

Voz 0230 56:01 esas advocación de médico me interesa saber en qué momento se produjo la decisión final de nuevo voy a estudiar Medicina porque es demasiado esfuerzo si cuando tú vas al médico ahora piensas mira yo podría ser este hombre piensas yo podría ser este hombre echando la cabeza hiciera o a de una vocación de Medicina global en general de médico general

Voz 10 56:22 o una especialidad concreta la vocación acabó pronto a los diez años entre sí sí sí pero

Voz 0313 56:28 sea lo del Matadero no era de de intentar matar

Voz 39 56:30 Danilo no no no no no no no no yo

Voz 10 56:33 se acabó pronto a los diez de pero te juro que yo tenía en la cocina de madre mira tenía mesita ahí con concitó yo tenía unas recetas Si las pasaba consulta con ella viera medicina general quieran muy curioso porque con mi madre cuando vamos al médico íbamos a Manso o al Matas sanos manso era la calle más sano será el médico le llamaban así en general quinto es nueva con gente que médico que decir yo quiero ser manso o sanos

Voz 13 57:00 durante jinete la capacidad que yo tenía

Voz 10 57:04 cosa a quien muy bien en dejarlo más Davidelfín Roberto

Voz 50 57:07 hay otra de lo que pude haber sido y no fue pero de

Voz 0313 57:10 no es que todo este tiempo ha dicho muchísimas

Voz 50 57:12 las eso quiere decir que a otras habrás tenido que decir

Voz 10 57:15 por voluntad o por agenda que no después has visto ese papel y has dicho Terminator una pareja

Voz 13 57:21 de James Bond hacía que me costó decir la verdad es que no la verdad es que

Voz 10 57:30 yo he sido más de que me digan que no yo mediante no mira un papel quizá al final Alberto

Voz 0230 57:36 San Juan una gran elección

Voz 10 57:38 por parte del director que yo estuve allí por el cásting bajo las estrellas que además pues ganó ganó premios en Málaga hoy me parece que ganó el premio al mejor actor el Suárez con Emma Suárez efectivamente

Voz 0230 57:49 yo Eiffel