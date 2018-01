La Ventana (08/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 venga ese servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias el ministro de Interior continúa analizando a esta hora las actuaciones desarrolladas este fin de semana en las carreteras en las que quedaron atrapados miles de conductores por las nevadas Juan Ignacio Zoido se reúne desde hace una hora con los responsables de Tráfico la Guardia Civil la Unidad Militar de Emergencias la Agencia Estatal de Meteorología el PSOE exige la dimisión del director de la DGT que estaba en Sevilla en medios del caos por el temporal ciudadanos prefiere esperar a escuchar sus explicaciones Óscar Puente Alves Rivera

Voz 3 00:38 ha sido un desastre sugestión por cierto una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón lo hizo desde Sevilla lo sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez Pizjuán acompañando a su mentor el ministro de Interior único responsable de este señor sea director general de Tráfico Un puesto que jamás debió ocupar

Voz 4 00:54 no hay que ser un lince para ver tampoco que ha habido errores lo que sí me sorprende en este caso es que algunos apresuradamente como el director de la DGT ya culpen a todo el mundo menos hay un nuevo Airbus habrá que ver cuando son cómo son esas responsabilidades y por eso queremos que vengan cuanto antes

Voz 1667 01:10 por cierto que acabamos de conocer la muerte de un hombre de sesenta años en Ávila se ha precipitado al vacío desde un cuarto piso mientras trataba de limpiar el hielo acumulado en el tejado de su inmueble la bolsa empieza semana sin apenas movimiento de Vega

Voz 0605 01:23 un leve cero coma uno por ciento perdido el Ibex pero que lo hacen retroceder a los diez mil trescientos puntos CD Masca se desmarca el selectivo de los avances de la mayor parte de bolsas europeas Frankfurt París y Milán han ganado algo menos de medio punto porcentual en Estados Unidos el Dow Jones en negativa hasta ahora desciende una décima y en cuanto a la deuda la prima de riesgo española ha bajado dos puntos básicos respecto al viernes y se sitúa en ciento cinco

Voz 1667 01:48 en Bilbao se acaba de presentar ante la Fiscalía el segundo de los menores de edad supuestamente implicado en la muerte del ex jugador del Amorebieta durante un asalto el pasado veinte

Voz 0281 01:57 este diciembre informa Miguel Ángel Garrosa si tiene

Voz 1667 01:59 diecisiete años si la Ertzaintza ya le tenía identificado desde hace días se ha presentado esta misma tarde ante la Fiscalía de Menores de Bilbao que ahora decidirá si ingresa en algún centro en las últimas horas otra menor de trece años se presentaron una comisaría de la Ertzainta de la Ertzaintza junto a sus padres para prestar declaración en este caso el niño volvió a casa por no poder ser detenido o imputado por delito alguno del exterior en Turquía el primer ministro anuncia que el estado de emergencia en el país se va a prolongar tres meses más es la sexta en extensión de esta medida excepcional puesta en marcha atrás el golpe de Estado fallido de julio de dos mil dieciséis deportes Toni López

Voz 5 02:34 tercera etapa del rally Dakar en motos pérdida del liderato de Joan Barreda se ha perdido hoy ha dejado veintiocho minutos ahora va trigésimo en fútbol presentado Coutinho como nuevo jugador del Barça ha asegurado que es un sueño jugar en el club azulgrana hay un honor a hacerlo al lado de Messi eso sí no lo hará hasta febrero porque llega con una lesión muscular tres presentaciones más en el día de hoy los Guidetti con Alavés y Roger Martínez con el Villarreal Imaz han con el Celta de Vigo además termina jornada dieciocho con el Málaga españolas no de la noche

Voz 1667 02:59 seis de tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 carriles es Madrid en Madrid la Mesa de la Comisión de corrupción de la Asamblea ha empezado a diseñar su calendario para dos mil dieciocho volver a trabajar en febrero y abordará la adjudicación de la gestión del campo de golf del Canal de Isabel Segunda todo en la primera reunión después de que el Partido Popular haya abandonado la comisión porque según dicen la oposición sólo busca su linchamiento el rédito electoral el resto de partidos asegura que seguirá adelante con las pesquisas Ángel Gabilondo PSOE Lorena Ruíz Huerta podemos Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 6 03:28 nosotros desde luego ni hemos acosada nadie nos hemos amparado en la esta posibilidad como sido dicha de inmunidad parlamentaria para hacer nuestras

Voz 7 03:39 la realidad es que el Partido Popular abandona esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel II

Voz 8 03:48 la prefieren huir en lugar de hacer frente a la corrupción asumir sus responsabilidades pero también les quiero decir una cosa la comisión de investigación va a seguir funcionando porque había por mucho que les pese al Partido Popular el particular no tiene mayoría

Voz 1915 04:01 la Comunidad ha prorrogado finalmente el servicio de teleasistencia para personas dependientes y no dependientes de la región con un presupuesto de casi dos millones de euros atenderá a todos los municipios madrileños a excepción de la capital SER Madrid Sur Víctor Rodrigo

Voz 9 04:12 en la prórroga firmada con la Federación Española de Municipios y Provincias durará seis meses y servirá para firmar nuevos convenios con las localidades de cara al futuro

Voz 0281 04:21 el director general de dependencia hay mayor de la comunidad

Voz 9 04:24 Madrid Carlos González Pereira ha indicado que además se han contratado a ochenta valorado eres de dependencia que ya no tendrán que financiar los ayuntamientos

Voz 1640 04:31 la Comunidad de Madrid ha contratado

Voz 10 04:34 ochenta nuevo al oradores que antes hacían Leza valoración los propios ayuntamientos

Voz 9 04:39 recientemente ayuntamientos como los de Fuenlabrada o Getafe criticaban que la Comunidad abandonara para dos mil dieciocho la financiación de la teleasistencia para personas no dependientes o pendientes de valoración y aprobaban sus propias partidas económicas para

Voz 11 04:52 Tomislav tenemos seis grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana

Voz 1 05:10 los servicios informativos

Voz 11 07:01 sólo existe lo malagueño está en Valladolid

protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones

Voz 33 09:28 Melody Ferlosio así

Voz 39 10:16 la Ventana Carles Francino

Voz 11 10:21 son las seis y diez a las cinco y once en Canarias el debate por el debate au la controversia entre fe y razón entre religión y ciencia aparece cada x tiempo con con más o menos virulencia hombres verdad que hemos avanzado mucho pero sigue habiendo olió escaldados por tres porque esto del del fanatismo digamos que que cuesta hoy en nuestro paseo diario por la historia recordamos uno de los episodios más sonados y uno de los nombres propios más damnificados también Galileo Galilei

Voz 30 10:51 en La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 11:07 no decía la iglesia hasta hace nada que la tierra estaba inmóvil en el centro del universo algunos insensatos dieron pruebas de que no de que la Tierra giraba sobre sí misma y alrededor del Sol insensatos como Galileo Galilei que el ocho de enero de mil seiscientos cuarenta y dos Se largó de este mundo aburrido de tanto ignorante con faldas tuvo que renegar de la verdad para salvar el cuello y no ser declarado hereje tuvo que admitir que si las Sagradas Escrituras decían que la tierra era no

Voz 40 11:37 el del universo pues vale que sí que no gira pues vale pues también

Voz 23 11:43 a mí qué

Voz 1626 12:02 Gabriel Rufián el diputado de Esquerra Republicana puso en boca de muchos a Galileo hace un mes cuando quiso equiparar el encarcelamiento de los consellers con el juicio al astrónomo condenado a admitir según él que la tierra era plana pero como aquí estamos todos a la que salta con tal de pillar en un renuncio a quién sea hubo que recordarle a Rufián que en el siglo XVII hasta la iglesia sabía que la Tierra era redonda no plana lo que le exigieron a Galileo es que admitiera el GEO centrismo el origen de todo el proceso a Galileo fue la publicación de una obra donde defendía con nuevos datos la teoría heliocéntrica de Copérnico sobre los movimientos de los cuerpos celestes la obra tuvo permiso para imprenta pero dio igual los envidiosos denunciaron a Galileo ante la Inquisición por contradecir a las Sagradas Escrituras el hombre que ya no estaba para muchos trotes tuvo que hincar la rodilla como pudo para decir que de lo dicho nada bien nada que la Tierra era el centro de todo que no se movía de dónde la había puesto Dios y que el resto de universo giraba a nuestro alrededor

Voz 23 13:05 dónde está aquí a Manet capta sube tú tú te of en mí

Voz 1626 13:28 pese a que el matemático acabó dando la razón a cardenales inquisidores y papas pese a que demostró ser un fiel cristiano pese a que suplicó benevolencia hay perdón Galileo murió cumpliendo su condena en mil novecientos noventa y dos Juan Pablo II reconoció Porfi que Galileo tenía razón aunque bueno va fin pelillos a la mar porque según el Papa los teólogos cachorros lo condenaron sin mala fe sólo tardaron trescientos cincuenta años en darle la razón y sólo entonces también el Vaticano comenzó a girar oficialmente alrededor del Sol

Voz 41 14:02 nunca es tarde si la guitarra fuera pero también mira que les cuesta a veces en algunas cosas les sigue costando y que conste que sólo con un poquito sólo con eso ya sabe Dios eso que hacemos cada lunes en La Ventana

Voz 1626 14:19 escribí a mano a vivir para contarlo la venta de los libros con Benjamín Prado

Voz 39 14:41 la pareja indicó

Voz 1194 14:49 Benjamín Prado buenas tardes amigo buenas tardes Javier Sagarna director de la Escuela de escritores qué tal bienvenido cómo estás ante el año si empezó muy bien el orden si todo otro lado la nieve pero en plan bien gorda por ejemplo en Alcaucín celebró por los pelos

Voz 0281 15:04 así el foro lugar del conflicto segundos antes de que sea atascar porque me puse detrás de una quitanieves no sé si de la quitanieves llegue hasta el túnel de Guadarrama relata que hubiera

Voz 41 15:15 quiero escribir hay unas cuantas horas colgado con los niños

Voz 1194 15:19 relato de lo que podría haber pasado deja bien tampoco

Voz 33 15:23 todas estas criterios de Cortázar deseaba autopista de sus todos

Voz 0281 15:27 H antes que un número en un ratito

Voz 33 15:29 concurso Relatos en cadena hoy también tendremos a tres libreros que van a recomendar lecturas para este año

Voz 11 15:35 lo que acaba de empezar pero lo primero como siempre

Voz 33 15:38 las recomendaciones de Benjamín Prado

Voz 42 15:42 inglés

Voz 39 15:44 qué un velero en Cuenca

Voz 41 16:07 mira primero en estas recomendaciones tiene que ver con que tiene que ver bastante con la conversación que manteníamos hace unos minutos con Santi Millán

Voz 1194 16:14 que no es sagrada de su vocación frustrada de ser una estrella del rock de ser mucho

Voz 0281 16:18 cinco de ser médico seguía no sé cuántas bueno el primer libro del que no es que el horario Benjamín tiene mucho que ver con lo de las vocaciones no pues sí porque de vocación a equivocación hay muy poquitas letras de diferencia a veces marca la vida de las personas de manera radical yo soy de los que sostengo que si en este mundo la mayoría de las personas trabajaron en algo que les gusta les satisface igual no había ni guerras creo que parte de la rabia que tiene el ser humano dentro de esta porque viven vidas que no son las que soñaron tener en algún momento hay una especie de extraño que se hace contigo desde este Gobierno hay te lleva por el lado por el lado equivocado en algunos casos no bueno en el caso de Tito vivas que es el autor del libro del que voy a hablar primero el viaje de un egiptólogo ingenuo peripecias de un español en Egipto la publicado Ediciones del Viento y es todo lo contrario es la Historia la de un niño al que su abuelo primero su padre después le meten eh después algunas películas como Indiana Jones y demás no le meten en la cabeza el sueño de la egiptología

Voz 40 17:16 la idea ésta que está tan metida dentro de

Voz 0281 17:20 de las personas de de de los faraones las pirámides y las cámaras secretas y las momias con

Voz 11 17:27 Porto fajos de oro que yo siempre me

Voz 0281 17:29 me sorprende yo creo que no hay una sola película sobre Egipto que no tenga éxito todos los libros todas pero es algo recurrente hay uno piensa que Egipto y no por ejemplo fenicia

Voz 11 17:39 es maravilloso no los mayas o los mayas bueno pues

Voz 0281 17:41 es Egipto Tito bebas empezó a viajar muy pronto a a Egipto empezó a tener el sueño de dedicarse a eso de explicárselo a otros hoy en día ante otras cosas dirige un proyecto muy bonito que llama sociedad histórica que consiste en hacer organizar viajes turísticos pero siempre desde el punto de vista cultural siempre con un trasfondo histórico cultural bueno eso es que yo hago siempre con mi mujer que es azafata pero vamos a París vamos a donde escribió Victor Hugo Los miserables Nos aprueba vamos a ver la tumba de Kafka vamos a a Viena la tumba del poeta o de no pues algo así pero pero en en egiptología cansado de encontrarse a turistas a los que cada vez que les habla del dios Apis le contestaban a como el tomate dice que esa frase ha sido decisiva para dedicarse enfocaba a en fin un poco a la gente y es un libro muy bonito lleno de lleno de fotos lleno de dibujos en la que nos hace de alguna manera compartir una pasión que le ha llevado ya puedes pues muchos años de su vida y en la que dice sentirse cada vez más feliz cada vez que está en algún momento de libro dice cada vez que está

Voz 33 18:48 en el en el Valle de los faraones

Voz 0281 18:50 es está enseñando alguna pirámide de las menos conocidas pero que tiene secretos maravillosos dentro Él dice que piensa Erice

Voz 43 18:59 oye qué bien ser yo no yo siempre algo

Voz 0281 19:01 los doce verso terrible de de Sylvia Plath que dice soy yo misma no es bastante me parece que alguien que dice es una persona muy infeliz alguien que cuenta lo cuenta cómo lo cuenta él las aventuras en Egipto de unas

Voz 11 19:12 esta no es novela no son sus propias vivencias

Voz 0281 19:15 lo que pasa vivencias que parece ser una novela que el va contando todas las historias de cada el enseña por ejemplo haber una pirámide dice que no conformarse con lo que uno ve sino que hay hay pequeños frisos en los que reparar pequeños sistemas de construcción donde casi milagrosos todavía seguimos preguntándonos por ejemplo dedica un capítulo entero cómo es posible que es la esfinge nadie lo sabe nadie sabe por qué se hizo que pretendían con ella esfinge que en árabe significa el padre del terror nadie sabe si estaba ahí para dar miedo como vigilante como oráculo ni siquiera sabe muy bien qué faraón la hizo sin embargo es uno de los maravillas del mundo y ante la que yo creo que nadie puede permanecer impasible y luego hay otra parte del libro también muy bonita que es la que cuenta es Egipto al que no van a ir los turistas pero siempre suelo decir que que el buen a viajar no nos hace para cambiar de vista sino para cambiar de mirada para entender otras cosas para conocer otras culturas para probar otras cosas no él nos lleva por el Egipto justamente de las novelas de Naguib Mahfuz del callejón de los milagros se Egipto Real donde ya las pipas que se venden para para de Nagy les y cosas así son de verdad son las de turistas no y es muy bonito conocer ese otro Egipto pues de mano de manos de Tito vivas

Voz 18 21:15 sí

Voz 0281 21:35 música del Boss de fondo para nuestra segunda Recopa

Voz 11 21:38 dación de esta semana entre ellos de

Voz 0281 21:40 echar Ford editado por Anagrama mira lo que dice el Premio Príncipe de Asturias del año pasado resulta revelador aunque quizá sólo de uno mismo pensar en la gente es la perspectiva de lo que podría haber sido mejor para ella el escritor que quizá tendría que haber sido abogado El abogado que quizá tendría que haber sido profesor ex soldado que quizá tendría que haber sido sacerdote el sacerdote quizá tendría que haber sido cualquier otra cosa mi padre podía haber vendido otros productos coches podía haber trabajado en una ferretería podía haberse dedicado al campo como su propio padre pero le habría ido mucho peor le iba mejor vender algodón que es lo que vende al padre de Richard Ford la venda la venta le venía como anillo al dedo su trabajo que le gustara encajar bien en él era aspecto hubiera muy importante para la comprensión de su persona es muy bonito lo que dice Richard Ford en este libro de su padre que efectivamente es un hombre que era vendedor porque quería ser vendedor que fue mucho más feliz antes de que él naciera que después porque antes de que naciera viajaba con Etna con su madre a todas partes lo acompañaba tenían un matrimonio fin no rodeado por todas partes de hijos como suele ocurrir todo tiene sus ventajas e inconvenientes de hecho cuando

Voz 40 22:50 o muere el padre por un infarto

Voz 41 22:53 de la historia de la madre es justo la contraria

Voz 0281 22:56 te suena de una persona que tiene que empezar a trabajar en cosas que no les gusta vendiendo cosas que no les gusta atendiendo a gente que no le gusta que sale adelante porque tiene que criar a su hijo hoy es su obligación pero escupir haciéndose cada vez en una persona menos feliz de media que me ha parecido que hacían muy buena pareja con el libro del ya lo guerreras este entre ellos echar Ford que nos habla en dos en dos casi en tres no porque después ocurre una cosa que Richard Ford trece Se ACS escritor maravilloso he leído en en todo el mundo sobre todo por su por su serie del escritor Fran vas como en el periodista deportivo todo eso sí que consigue vivir de aquello que le apasiona ganar dinero y poder mantenerse haciendo aquello que haría seguramente pagando él que es lo que nos pasa muchos por otra parte

Voz 41 24:21 entre ellos de Richard Ford y el viaje de un egiptólogo ingenuo de Tito vivas nuestras primeras recomendaciones literarias y en La Ventana de los suyos

Voz 0281 24:30 en unos minutos más un motero

Voz 41 24:32 en la puerta allá donde vaya

Voz 46 24:34 Lutero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 11 24:37 trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco días bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 47 24:55 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 18 25:04 cadena

Voz 48 25:10 se examinaba el señor Iglesias Turrión porque desde ayer le llaman Iglesias tú

Voz 29 25:16 corrieron parece

Voz 0281 25:19 hombre de un árbitro

Voz 48 25:20 vamos tu lea movidos asturiano hace tiempo que no falla

Voz 23 25:24 por si me creía mal

Voz 48 25:25 a mí ministro me llamó Barceló Suárez

Voz 23 25:29 eres

Voz 48 25:32 esto Méndez de Vigo y montó muchísimas gracias muchas gracias hasta ahora paralelo Suárez

Voz 29 25:39 en Hora veinticinco con

Voz 41 28:38 enseguida pero seguimos con nuestras recomendaciones literarias en La Ventana de los libros pero antes como cada lunes una fecha concreta de bien bueno en este caso el ocho de enero tal día como hoy pero del año mil novecientos noventa

Voz 0281 28:51 que fue el día que murió uno de los sin ninguna duda grandes poetas de la posguerra en España Jaime Gil de Biedma un escritor que había dejado de serlo cuando empezamos a darnos cuenta casi todos de lo bueno que era el como todo el mundo sabe después de publicar unos primeros libros en aquella Barcelona de la llamada agosto Devine con con sus compañeros de correrías que eran Carlos Barra al José Agustín Goytisolo los hermanos Marx un poquito más adelante Juan Marsé y demás establecieron entre otras cosas fíjate cómo cambian a veces para mal los tiempos una conexión entre los autores de Barcelona en los autores de Madrid que yo creo que dio lugar a aquello que se llamó la generación del cincuenta estaba formada detalla todas sus caminos hay vuelta influencias magníficas no Jaime Gil de Biedma parte de un poeta maravilloso su poesía es muy cortita su poesía completa samba las personas del verbo era un crítico verdaderamente espectacular los libros que tiene de de ensayo los acaba de reeditar no todos los recomienda muy muy muy muy vivamente

Voz 1667 29:56 a los oyentes los Ensayos completos Jaime Gil de Biedma que acaba de bultos autorial Lumen su un auténtico festín para la cabeza porque te hace todo el rato

Voz 0281 30:04 pensar tiene Engracia carentes de cualquier tipo de solemnidad y sin embargo una carga inteligencia extraordinaria una maravilla Jaime Gil de Biedma bueno y cuando murió

Voz 23 30:16 tu poesía

Voz 0281 30:17 ahí se quedó muy viva yo siempre digo que él

Voz 51 30:20 ya Angel González son los dos poetas más vigentes de la generación del cincuenta

Voz 0281 30:24 como no escribiendo maravillas como ésta que por desgracia en cierto sentido no se escribe también de Chile no en un viejo país ineficiente algo así como España entre dos guerras civiles en un pueblo junto al mar poseer una casa hay poca hacienda y memoria ninguna no leer

Voz 43 30:44 no sufrir no escribir no pagar cuentas vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia

Voz 52 30:53 que la vida

Voz 39 30:54 pensé como todos los jóvenes yo vine

Voz 41 31:07 ayer en la pues mira recuperar por descubrir la poesía de Gil de Biedma puede ser una magnífica recomendación para este año que acabamos de de comenzar pero buscamos más propuestas buscamos más sugerencias en que mejor puede hacerlas que son las personas que están la frente una librería hoy hemos elegido tres yo decía hace un ratito al abrir esta esta tercera hora de La Ventana que igual mucha gente incrédula de que exista un pueblo con con apenas doscientos vecinos menos incluso donde haya más librerías que bares pero ese pueblo existe existe está en la provincia de Valladolid se llama Urueña una de esas librerías en primera página y saludamos ahora a Tamara Crespo Tamara buenas tardes

Voz 12 31:49 hola buenas tardes bienvenida qué tal tú

Voz 1640 31:52 muy bien muy bien encantada de estar con vosotros combatiendo edad y todo el libro

Voz 11 31:55 si don D'Ors no te extraña todavía no que haya gente que sea incrédula con esto de que en un pueblo haya más más librerías que bares

Voz 1640 32:04 pues la verdad es que es para no creérselo pero existen existe un pueblecito que merece mucho la pena conocer por muchas cosas que tiene tiene un patrimonio y un paisaje impresionante pero luego además te sorprende me he quedado en un pueblo pequeño como bien dices que apenas somos ciento noventa y ocho vecinos censados poner el proceso disfrutar de unas puñado de librerías una falta librerías abiertas pues es algo muy

Voz 12 32:36 pues yo no sé lo que ponéis tapa con los libros algo así el truco

Voz 1640 32:42 bueno como él Nicasio realizó cosas de lo más singulares llegado hasta poner sus pero

Voz 11 32:48 claro propia

Voz 1640 32:49 de primera página bebidas

Voz 11 32:52 el periodismo fotografía libros de viajes Tamara recomiendo no salgo para este año venga

Voz 1640 32:57 pues como bien decías antes hablando Jaime Gil de vez más grande no hay veces que no no es tanto la novedad a mi librería librerías un poco singular no no aunque estamos pendientes de las novedades sobre todo en otros de los temas en los que está a la librería también tenemos libro de lo viejo no de ir siempre hay libros a los que se puede volver permanentemente y cuando entré en la librería hay bastante Bettina recomendación yo tengo mis libros fetiche depende de qué de qué tipo de público sea o que o que busca no buscada de yo bueno tira mucho para el periodismo eso sí hable no la librería estamos montada dos periodistas iguana es una otra de otra forma de defender y de ver la confesión no entonces tirando para el periodismo pues de tengo mil autores fetiche no les recomendaría por ejemplo encarecidamente pues del último libro que venía John de leyenda este año en el los terminado ha sido de las reediciones que está haciendo Ediciones B de Manu Leguineche

Voz 12 33:59 estamos periodistas claro

Voz 1640 34:01 muy bueno para este año dos mil dieciocho tienen previsto editar el paraíso o el último es el club de los saldos de cariño son en su libro ya pues que un nombre muy sabio manera que había vivido mucho oí que es una sorpresa continua hay maravillosa

Voz 0281 34:17 es que muchas veces se estaba leyendo estos días atrás a un volumen que ha sacado la editorial Renacimiento con las crónicas parlamentarias de Julio Camba

Voz 12 34:25 sí sí sí sí sí fue excluida de verdad de verdad

Voz 0281 34:29 qué le cambiar los nombres parecen escritas

Voz 12 34:32 el recinto es impresionante les voy a ir a veces bueno

Voz 1640 34:36 las gambas en concreto es es la sensación que tienes a veces libro no del servicio mínimo setenta y cinco años pero hemos estado hablando de ayer no la situación de España era son personas con una capacidad tremenda análisis y de un en ese caso ironía no escribía con mucha gracia

Voz 0281 34:55 hombre Kambala Camba tiene esa famosa anécdota cuando gana le van a visitar del una delegación del Ayuntamiento ese señor Camba en en honor a sus a sus muchas cualidades el Ayuntamiento ha decidido ponerle a usted una calle les contesta pero hombres yo luego necesitó un piso

Voz 1194 35:13 sí oye Tamara pues lleváis con primera página

Voz 1640 35:16 pues fue la vimos en agosto de dos mil quince sea llevamos dos años

Voz 12 35:22 es poco nos años y pocos sí sí tal

Voz 1640 35:25 está siendo una experiencia maravillosa yo no pensemos en el periodismo es algo muy vocacional no oí ni muy difícil de de hecho bueno en términos deja cargo que ya ves que estoy aquí pero no pensé que algo me fuera llenar contra no siempre los cero es fantástico estar entre libros conocer gente pasa paralizaría gente maravillosa que te enseña muchísimo con los que compensar Google lo bueno de estas librerías que anima a la gente a visitarnos una librería pequeña independiente que no pensaba un poquito es es es eso no el rato de conversación en esa gente que al cabo Delgado de dice no lo digo no no si yo me con lo pequeño abrir una librería pequeña y no tengo para no tener tiempo para es o no no merecería la pena no es fantástica experiencia estoy muy feliz realmente

Voz 11 36:14 muy bien Tamara Crespo un beso muy grande y mucha suerte

Voz 12 36:18 muchísimas gracias a vosotros de dónde estamos esta carta en Urueña hay

Voz 11 36:25 Nos saltamos de Urueña Valladolid a Donostia Tabacalera concretamente para saludar a Inés García de debería Tobacco Days Inés buenas tardes arratsalde on

Voz 1640 36:34 la racha es

Voz 11 36:36 sí es es bastante es bastante nueva hasta librería no

Voz 1640 36:39 es el veintitrés de septiembre

Voz 11 36:42 bueno y qué tal lo qué tal qué tal qué tal huele todo eso a ver

Voz 1640 36:46 juez todavía nuevo

Voz 12 36:48 y es que muy contenta muy

Voz 1640 36:51 dar por la acogida que está teniendo el espacio por toda la gente que está viniendo por las críticas que la verdad que muy condenada

Voz 11 36:59 tuviese hubiese algún otro sector como Tamara o o ha sido siempre hasta usted al mundo los libros

Voz 1640 37:04 pues bueno los últimos tres años ha pasado en la librería Geroa que es una librería encima entonces conocida que nació en Zaragoza hace cuarenta años

Voz 12 37:12 sí sí hace dos pues convenció como

Voz 1640 37:15 tu tu carrera también en Donosti lo único que cerró a principios del año pasado entonces pues bueno tuve la oportunidad de abrir por mi cuenta este es que tengo mucha la piscina librería especializada

Voz 12 37:28 ya tienes géneros tenéis son cual expone

Voz 1640 37:32 es todo la idea no es muy grande entorno de ideas un poco de todo

Voz 53 37:38 es una novela

Voz 1640 37:40 este año hay literatura infantil hay Gastón Decó mi bastante no la drástica no también por un poco prueba sinergias del Espacio Europeo agregadas de fotografía cine es un poco también adaptarse al Espacio en que en que está conviviendo

Voz 12 37:56 claro oye pues recomiéndanos algún algún título para empezar bien este año venga bueno pues eh

Voz 1640 38:03 voy a recomendar porque me gustan mucho y bueno pues así para cambiar un poquito

Voz 12 38:08 venga llama J K

Voz 1640 38:11 si el autor de la editorial que tiene entre él sí bueno pues es el ganador de Pucci a Word dos mil diecisiete es un premio que en La Casa Encendida junto con la editorial su Pimentel que son unos de Logroño que hacen cosas la verdad es que ellas diga sea no sólo son cómics también sacando celdas y la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo son confiables

Voz 12 38:35 el reto de que va por muy poquito la idea

Voz 1640 38:38 sí pues es sobre dos huérfana y las aventuras que tienen dentro de un centro comercial

Voz 12 38:43 posturas entonces se puede decir que es un libro

Voz 1640 38:45 objeto casi como una obra de arte o Ésa es él no sólo hay páginas contando historietas sino que también hay pequeñas Titan hay un carné de Carmen de que el veterinario hay un hay un vinilo también el chico pulgadas entonces como si no tienes un objeto maravilloso entre manos no

Voz 12 39:07 qué bien y ha ganado nada historia es muy divertido

Voz 1640 39:09 la tiene un punto también así tristes e se puede decir que es una mezcla entre los pinares sin sencillitas al servicio de que

Voz 12 39:17 está muy bien todo muy bien algún otro libro que te quiere a recomendar que no sea cómic una novela aún si fue

Voz 1640 39:24 otra novela de un escritor de aquí se les antes que era el día a día que significa la traducción es como un corazón demasiado grande la autora decide Rodríguez que es una chica de opereta y bueno pues estudió cine publicidad pero el India se dedica al periodismo y a la escritura cuarta novela también ha publicado ensayo y tiró un libro de correspondencias muy interesante junto con Belén Gopegui entonces recomendó también a todo el mundo y vibra con relatos el primero comienza sacó con una mujer que curioso ex marido que tantos años estaría bueno que su hija le pide que por favor que él iba al final son tres historias sencillas historias perdón con personas como muy complejos pero que al mismo tiempo son son muy corrientes eso lleva a que hasta hace nada hay que ha llenado muy estas novedades en esta librería

Voz 12 40:18 muy bien pues tienes Garrido ven Tobacco Days en un abrazo muy grave de agur suerte

Voz 11 40:27 descargas Claver nos faltaría hablar con Rousseff Segi de la librería Pau en Ciutadella Menorca Rousseff buenas tardes bona tarda tarda hola cómo va eso qué tal muy bien muy bien ha empezado bien el año

Voz 12 40:39 sí sí muy constipado a penas hablar pero si voy bien muy bien las Navidades son temporada alta en una librería por sí muchísimos mucho y que él qué libros han triunfado es

Voz 10 40:53 el libro tiene muchas ventajas primero que hay para todos los gustos todos los precios y las aficiones incluso para los que no les gusta leer

Voz 12 41:06 un libro de cocina lo que sea no que no les gusta es que no lo saben pero cuando lo ves no han apreciado es verdad y qué es lo que más se está

Voz 10 41:16 unidades hemos vendido bastante libro local novelista Pau Fainé ha hecho una nube a la que se titula con su vida os Amnistía sea como se parece a la vida los

Voz 12 41:31 luego ellos sí sí éste es el

Voz 10 41:34 se ha vendido más luego uno de rondas de Menorca sí que está en en menorquín antiguo

Voz 12 41:45 sí sí

Voz 10 41:47 estos son los que se han medido más pero y además hemos terminado muchas cosas como el planeta en finalista patria de muy bien muy bien se sigue vendiendo todo muy bien sí hemos quedado sin y la verdad es que muy bien y gusta mucho no se recomienda

Voz 0281 42:07 todo eso explica que nos gusta saber cosas sobre nosotros mismos claro ya lo hará de contarlas los escritores todos deberían tenerlo en cuenta

Voz 11 42:15 sí no te puedo preguntar y con qué lectura disfrutaste más en dos mil diecisiete

Voz 12 42:21 algún libro que te ha quedado ahí dentro

Voz 10 42:25 al que me gustó mucho es al revés Dennis pequeños ojos a través de los ojos que es ahora el protagonista es un pero un perro lazarillo habla en primera persona y me gustó mucho y ahora estoy disfrutando mucho con la librería

Voz 12 42:45 es maravilloso libro sí que bonito

Voz 10 42:51 a los que nos gustan los libros y tiene algo especial

Voz 12 42:56 o sea no recomiendas Estévez para para ejemplo sí muy bien pues se seguida de la librería Pau en Ciutadella gracias por estar este ratito en La Ventana eh muy bien gracias a vosotros y a estudiar ya cuidarse a sí sí

Voz 1640 43:10 yo veo

el relato está encadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 41 44:06 a ver que estamos ya en el tiempo del concurso de Relatos en cadena yo quería preguntarle a Javier lo primero de todo hemos traído dos semanas hemos tenido más de tres semanas por lo tanto deben contarse por centenares por muchos centenares el número de relatos que hemos recibido no son muchos los Tablada

Voz 33 44:21 mal toros decir que un poquito de decepcionante Mildred mil XXXIII

Voz 1194 44:25 bueno pues para tres semanas no me parece que está al servicio de seguridad que me está molestando Ortega estuvo el hubiera salvado la vida y todo por estoy un poco porque además son son semanas complicada la para sacar el disco

Voz 33 44:40 sí viaje hay fiesta familiar tiempo para escribir y siempre complicado mil XXXIII relatos de una frase sencilla e bucear en el lago que había al lado

Voz 11 44:49 lo de la casa exacto Jesús jamás la que el dejamos ese medio portalitos como para decir

Voz 33 44:54 la actitud de ese lance ahí Llanos como donde habían ido

Voz 11 44:58 los oyentes escritores por donde pisa

Voz 33 45:01 pues hombre sobre todo han ido por un camino muy evidente así de bucear en el lago que es lo que era que era era él no era era el de él ya se numeraciones sea casi todos alcanzado bucear en el lago hacer esto otro voy a hacer lo de más allá lo vamos a ver ahora propio relator ciudad generalmente la frase obligaba mucho y la gente ha tirado mucho por ahí a partir de ahí han hecho han hecho de todo no ha habido bastantes relatos que han reescrito el relato que ya habíamos dejado la semana pasada no que que de alguna manera pues cabía pedirles un poquito más no pero luego vio dos original y vamos a ver

Voz 1194 45:38 no está mal empatar el año sí sí viviendo derrota pero bueno la verdad

Voz 11 45:42 las que origina es excelente relatos

Voz 12 45:45 después de estos mil treinta detrás relata

Voz 11 45:48 dos que hemos recibido en los quedan tres finalistas como siempre quiénes vamos a saludar que son Eva García Ana Muñoz y Javier Ramos Eva García tiene cuarenta y nueve años si bien Arzúa A Coruña es veterinaria aunque lleva ya un bastante tiempo sin

Voz 33 46:01 tercer y es la cuarta vez que ella

Voz 11 46:04 a una final semanal del concurso Eva buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo va eso

Voz 12 46:10 me refería daño igualmente qué tal ha empezado por cierto Eva que quería

Voz 55 46:19 Ebro hoy que estamos con recomendaciones para dos mil dieciocho quería que tienes entre manos ahora

Voz 56 46:23 pues ahora mismo estaba leyendo recopilatorio Benito de gastos se te caros poco originales de Raquel Lozano Calleja Si bueno ya una vez estaba leyendo también una manzana en la nevera que es un libro de poesías dejando así así como bombón citados con estas épocas tan movidas pues tampoco he tenido mucho tiempo de leer

Voz 55 46:46 cómo como hemos hitos y al ya algún libro ya que estamos en enclave de recomendar algún libro que quisieras tú recomendó

Voz 12 46:53 para alguien que me has leído quita ya que te han impactado por lo que sí me voy

Voz 56 46:58 estamos muchísimo y un libro de una conocida dice Asuán mensaje de Arantxa Tabares

Voz 33 47:07 ah claro claro sí sí sí sí voy a Javier Gómez de este programa

Voz 56 47:14 creo que lo van a traducir al castellano pero bueno lo he leído en gallego ir

Voz 12 47:19 qué bien que vuelva pues que tengan mucha suerte muchas gracias Ana mucho

Voz 11 47:23 tiene veintisiete años es sevillana aunque vive en Madrid es doctora especializada en medicina interna trabaja en un hospital doctora

Voz 12 47:31 buenas tardes feliz año igualmente cómo va esto

Voz 11 47:36 qué tal

Voz 12 47:37 pues nada muy bien así que aquí tampoco se ha trabajado mucho en estas fiestas Olé

Voz 1640 47:42 sí bueno gracias a Dios no tenía que bajar ninguna Día Mundial de los señalados eh anilla con gente que es lo más impuestos

Voz 11 47:49 claro porque es que en estos días además es un una profesión como como como la suya como la tuya siempre lo tenemos en la cabeza no que son días muy señalados noches muy complicadas y ahí al pie del cañón sino te ha tocado pues mira suerte caracterizados de daño

Voz 12 48:02 sí sí tiren de enero lo agradezco Ana Muñoz es la primera es que llegaba

Voz 11 48:06 va a la final de semanal del concurso Relatos en cadena que estás leyendo por cierto

Voz 1640 48:12 eh bueno acaba de empezar n patria de poco de de ellos bueno

Voz 12 48:17 me habían recomendado

Voz 1640 48:19 cuando también acabamos de

Voz 11 48:22 conversar con ella la de Menorca nos lo decía que si sigue vendiendo muchísimo ya no hay uno curiosidad tú quieres finalista por primera vez hace mucho tiempo que escribes

Voz 1640 48:30 es que el eres una cosas pero mira si a este hecho a allí

Voz 57 48:35 yo me enmedio más bueno dado miden tanda yo he bueno me dio todo el por ahí porque dice me entretenía mucho

Voz 1640 48:44 nada se me pasa volando inacción aficionado

Voz 12 48:48 pues intentando buen criterio que estar aquí no yo creo recordar que en la final de de la temporada anterior colega tuyo de urgencias médico sevillano creo también estuvo aquí en la en la final efectivamente tienes un colega por ahí que ya te abierto camino Ana que tengas muchísima suerte nuestro tercer finalista de esta semana Javier Ramos cuarenta y tres años madrileño vive en Murcia es ingeniero técnico agrícola acaba

Voz 11 49:18 presentarse

Voz 12 49:19 a una oposición y creo que la aprobado Javier buenas tardes hola buenas no seis años las aprobado quiere decir Guardia tienes plaza o todavía no no plata no ha habido muy poco

Voz 58 49:27 qué tal pero bueno ya entramos a ver si

Voz 12 49:31 de que era la oposición de domingo

Voz 11 49:34 es lo tuyo desde de otra cosa hoy que estamos con lo de las bodas y demás Javier Ramos es la cuarta ocasión en la que llega a una final a una final semanal la última fue en en junio de la temporada pasada haya apuntado yo quería saber si se escribe siempre en corto en largo

Voz 58 49:55 en corto siempre en es largo podrían bueno no me sale

Voz 33 49:59 pero que sea todavía que sea todavía hay ir alargando aquello está muy verde pero también hay a también

Voz 11 50:06 existe todo el resto eso es un proceso es aquí se lo pregunto aquí a los doctores a Javier Javier esto es un proceso inexorable no forzosamente uno puede gustar siempre escribir en corto y no dar el paso por qué no porque no haya o haya

Voz 0281 50:20 autores por ejemplo Borges nunca escribí una novela hay que recordar los muchos cuentos muchos problemas pero no llegó a escribía Raymond Carver las Raymond Carver tampoco no

Voz 33 50:27 así que bueno sí si puedo eso siempre se puede escribir siempre en corto siete falta no ropaje y me gusta pinchar leía animarlos un poco porque también a veces uno se refugia en lo que es lo que sabe hacer no como aquí que se refugian las novelas de trescientas páginas yo creo que que un escritor debe debe debe jugar debe debe darse Darse permiso para jugar con todos los géneros y con todas las con todas las posibilidades literarias oye Javier lectura comandamos ahora mismo

Voz 58 50:50 pues ahora mismo ahora puedo volver a hacer un poquito parapolicial imposible estoy leyendo El secreto de la extraviada

Voz 11 50:56 además de los dos ahí qué tal

Voz 12 50:59 tienes compañía por ahí además se que sí

Voz 11 51:03 yo soy un altavoz venga que tengas suerte Javier muchas gracias a leer los relatos y votamos saber quién pasa a la siguiente fase

Voz 33 51:08 el primero el deba García se titula

Voz 11 51:11 en resumen de aquel verano

Voz 33 51:13 sí sí

Voz 40 51:17 bucear en el lago que había al lado de la casa para impresionar a rodar por el Prado en cuesta partiendo de risa subir juntos al tejado a contar estrellas trepar al dijo roble con los prismáticos para espiar saltar por puro placer sobre el pajar controlar la desnuda tanto con Papa desear matarlos convertirme de golpe en un adolescente atormentado rehuir la mirada de mama zambullirse en un silencio testarudo robo que las vacaciones terminarán de una maldita vez llorar por la inocencia ilusión perdidas no volver a cojear

Voz 46 52:01 la crónica como como resumen resume tal cantidad de hechos llama resumen de Un verano sea comprimir eso en cien palabras pues es complicado no Eva García es pues perfecto no pues gracias a base de pequeñas imágenes tres pequeños frases como pequeñas fotografías que los banda

Voz 1194 52:20 es usted un pequeño fuego se te va la adolescencia

Voz 46 52:24 y efectivamente sobre Irak la sólo un cambio muy importante no ese cambio

Voz 1 52:29 a la

Voz 46 52:30 este entidad en este caso de una patada practicable

Voz 1194 52:34 lo cual lo cual pues bueno lo hace especialmente duro bueno la última Fraser volver a confiar en nadie es eh

Voz 0281 52:40 es definir una que Lluna que siempre está ahí no que es lo de no poder imaginar a los padres como personas ya entonces cuando ve que son personas que hacen el amor se lleva un impactante

Voz 41 52:51 en este caso hay más ahí ahí valor añadido digamos venga vamos por el segundo el Muñoz se titula Lo que Tim

Voz 18 52:59 bucea

Voz 0564 53:00 en en el lago que había al lado de la casa pasear por el campo hacer el amor con su mujer lo curioso es que a pesar de todo lo que más echaba de menos era ese hormigueo en el estómago al pisar el acelerador notó zarandeo y abrió los ojos a su hijo le preguntaba si le apetecía ver la tele pestañeo dos veces para decir que sí

Voz 1194 53:24 de puñetazo en el estómago e es una bomba la última frase de campaña de la DGT sucedieron enteramente eso

Voz 1 53:31 el el el

Voz 33 53:32 final el relato no pudo de parece que empieza muy bucólico estas feos el amor vital no ya cuenta dice que echaba de lo que más echaba de menos el hormigueo de la al pisar el acelerador y que además eso me parece me parece además que está muy bien llevado no porque porque resulta que pone al verdadero protagonista de la situación en medio del cuento lo pone además con un hormigueo bueno algo aunque realmente se te pega como lector y a partir de ahí bueno pues pues nos va preparando

Voz 1194 53:58 la la bomba de la última frase que me estoy acordando Roberto de la conversación que mantuvimos el otro día con el concejal de Fiestas de

Voz 11 54:04 Málaga se que Chan

Voz 0281 54:07 joven porque tuvo un accidente hace unos años que era

Voz 11 54:09 dejado postrado en silla de ruedas y se dedica a contar su experiencia no que cogió la moto yendo borracho se pegó contra una farola y se rompió todo lo que se podía romper y ha quedado así no y sin embargo no tienen sus hijas tiene a su mujer y tal pero ahora hace campaña justo para evitar ese tipo

Voz 1194 54:24 la situación m recordado muchos charlar todas las conversaciones porque este relato podría formar parte como decías hace una muy buena campaña ya sea lo creen bueno vamos con el tercero vaya nivelón llevamos hoy para empezar el año nuevo mal no está mal la cosa

Voz 11 54:35 nada del microrrelato que es micro micro de Javier Ramos lleva por título en seria

Voz 18 54:42 eh

Voz 60 54:45 bucear en el lago que había al lado de la casa tomarte una copa de Napoleón estrenar ropa interior hacer Orica Amy con las servilletas eran curiosas las tradiciones navideñas de algunos de ellos cuando yo les contaba la mía casi todos se echaban a llorar

Voz 39 55:04 jo

Voz 11 55:06 qué tal