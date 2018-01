La Ventana (08/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el caos de este fin de semana en las carreteras de momento se ha dirigido a los ministerios de Interior y Fomento para solicitarles información de lo sucedido informa Mariola lo ocurrido

Voz 0259 00:22 Francisco Marugán sostiene que de las quejas de los afectados de las personas atrapadas de las noticias publicadas por diversos medios de comunicación parece deducirse la existencia de This funcionalidades e incluso imprevisiones que en el momento de gestionar la crisis provocada por la nevada por ello les pide a los ministros que le expliquen cómo se plan con la operación retorno y las medidas de coordinación que se tomaron además quiere conocer la información facilitada por la DGT sobre las limitaciones en el uso de la autovía A seis de la autopista de peaje recuerda que Iberpistas actúa por medio de una concesión administrativa en la que deben contar constar sus compromisos contractuales para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la Autovía de la AP seis

Voz 1667 01:08 el ministro de Interior preside hasta ahora la reunión del Comité Estatal de Coordinación encargado de evaluar las actuaciones de las últimas horas en las carreteras la previsión anuncia más frío y nieve para las próximas horas con temperaturas de hasta

Voz 0867 01:19 quince grados bajo cero de mínima en sí

Voz 1667 01:22 algunos puntos del interior de la península nuevas nevadas a partir de la próxima madrugada en la mitad oeste del país en Cataluña el líder del PSC Miquel Iceta se ha mostrado dispuesto a apoyar al candidato de Ciudadanos a la presidencia del Parlament sin embargo el portavoz del PSOE Óscar Puente ha acusado a Inés Arrimadas de pensar más en una posible repetición electoral que en la investidura

Voz 0346 01:43 cuando uno está a formar gobierno en ese en ese trance sin lo que lo hace es atacar a aquellas personas que le pueden apoyar para hacerlo en cuál puede estar pues en desgastar al Partido Socialista de Cataluña pensando que habrá otra oportunidad en el futuro que sería ampliando su espacio electoral pero que no diga que está en la idea de gobernar porque eso no es compatible con atacar a los posibles apoyos

Voz 1667 02:04 el consulado de España en Lima confirma la búsqueda de una joven desaparecida en la región de Cuzco su familia de Valencia denunció la desaparición el sábado después de días sin noticias de la joven nuestros compañeros de nuestra emisora en Valencia han hablado con la hermana informa Inma Pardo

Voz 0808 02:18 Natalie Salazar se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre cuando partió para recorrer como mochilero diferentes países lleva siete días desaparecida haya sido hoy cuando el titular del consulado español en Lima ha confirmado a la familia que oficialmente ha comenzado ya la búsqueda Tamara Salazar es su hermana

Voz 2 02:36 incluso ya cuando pasas cinco días nosotros hacíamos

Voz 3 02:38 por favor que comicios Cari

Voz 2 02:41 aunque no qué van esperar ahí al final el cónsul ha conseguido que ya hoy después de la presión mediática se pongan pues cada día en alerta máxima

Voz 0808 02:51 Se pretende rastrear los sitios turísticos próximos a Cuzco que se supone que ha visitado así como el lugar por el que preguntó para ir el día dos de enero situado a una hora y media de esta ciudad

Voz 1667 03:30 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 5 03:38 a S

Voz 6 03:41 servicios informativos

Voz 7 03:44 la Ventana última hora

Voz 9 04:01 da hambre para Valdano dos ver listo recto

Voz 10 04:57 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias esta canción que suena transbordo

Voz 0313 05:02 de muy buen rollo buenas vibraciones y sin embargo forma parte de la banda sonora de una película que hacía sufrir mucho que angustia va un montón no se rompe Roberto si te acuerdas de la primera peli de de Rodrigo Cortés Calvario claro enterrar el grado de pero también se pasa toda la película dentro de un ataúd

Voz 1 05:22 Hastings Vic han trabajo para hacerte convoy han tendido una emboscada estoy atrapado bajo quiera situaciones por favor envíe a alguien se lo explico

Voz 1826 05:35 con angustia se ir hablando hablando de películas no sé si has visto tú has tenido la oportunidad de ver la película documental que nos recomendó hace poco Carlos Boyero Gustavo Salmerón suyo no la de muchos hijos un mono y un castillo bueno pues ahí bueno ya sabes que cuenta la historia de su madre de Julita de su familia la madre en un momento de la película pide que por favor que cuando llegue el momento que tendrá que llegar algún día enterrarla que se aseguren de que ella no está viva realmente antes de enterrar

Voz 1 06:01 anda envuelta antes déjeme que me diga yo siempre llevaba un polvo en realidad su masona Antonio soy masón

Voz 0313 06:19 bueno es el mundo del cine el que Arreta

Voz 1826 06:22 notado todas estas historias estas cosas lo hace muy bien pero esa máxima ese tópico de que a veces la realidad supera a la ficción sea dado otra vez tres médicos dieron por muerto a un preso de Oviedo que resucitó antes de la autopsia nos lo cuenta Alejandro Martínez desde Radio Asturias Alejandra buenas tardes

Voz 0064 06:41 hola muy buenas tardes pues qué tal bueno el protagonista os cuento de esta truculenta historia cuanto menos es Gabriel Montoya un preso de unos cincuenta años que ahora mismo se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias con pronóstico reservado y custodiado por agentes de la Guardia Civil todo comenzó con el recuento de P esos de ayer domingo cuando funcionarios del centro penitenciario de Asturias lo encontraron inconsciente en su celda contaron después que lo vieron azul en términos más propios de una persona hacia chico alertados los dos médicos de la prisión determinaron que no presentaba constantes vitales que tanto que por tanto estaba clínicamente muerto esto según Instituciones Penitenciarias que además hay que decir que defiende que ambos sanitarios en plantilla de centro siguieron el protocolo correcto lo cierto es que un tercer médico como con como comentabais el médico forense personado en la celda junto con el juez de guardia y la Policía Judicial también dio por muerto al hombre certificando el fallecimiento a partir de ahí el juez ordena el traslado del cuerpo al Instituto lo de Medicina Legal dicho y hecho los servicios varios metieron el falso finado en una bolsa de cadáveres y lo dejaron en el atómico forense a la espera de la autopsia allí es donde el personal de guardia repara gracias bueno a quién sea en un ruido similar a un ronquido que viene de la bolsa del preso que ha recuperado la consciencia está vivo de I en ambulancia al Hospital camino que hizo también su familia que primero fue informada de la muerte y posteriormente de muerte en resumen cinco horas muerto oficialmente la Guardia Civil investiga este caso en el que tres facultativos certificaron el fallecimiento de un hombre que revivió en el mismísimo depósito de cadáveres donde los forenses tenían orden de realizarle la autopsia si me dejáis comentar una cosita de cine deciros que hay un relato de Gil Scott angustia de mil novecientos noventa y cinco que luego tuvo un remedo de mil novecientos ochenta y cinco que se titulaba accidente imprevisto era aquella serie de Hitchcock que yo creo que muchos de mi generación vimos en la que parte de la trama se lleva a cabo en una mesa de autopsias cuando están a punto de un hombre que está paralizado piensan que está muerto se realizará la autopsia digo por completar

Voz 10 08:37 por detrás del todo Francisco Etxeberria

Voz 0313 08:40 buenas tardes hola saludos Echeverría es profesor de Medicina Forense la Universidad al País Vasco a ver el tema en fin da lugar a bromas y lo que sea pero muy serio

Voz 11 08:49 si esto puede pasar o

Voz 0313 08:51 puede ocurrir con relativa frecuencia conoce de algún otro caso ésta de la cata Alexia exactamente qué es

Voz 11 08:58 bueno la verdad es que parapetada yo no tengo ninguna experiencia semejante consultado a lo largo de la jornada otra serie de forenses en España y si me dicen que hay al menos algún otro ejemplo en el que se dio por muerta una persona cuando llegó el médico forense a la vigencia de levantamiento de cadáver descubrió que no estaba muerto que tampoco es la cuestión muerto vivo sino que es un estado de muerte aparente que es como se define la Catalunya no todo lo que me recuerda también a la novela de Allan Poe no claros ambas tocaban estos temas

Voz 0313 09:32 no se me ocurre una forma más horrorosa de de acabar tuviera que hay plantaba en un ataúd viendo el techo diciendo joder se han equivocado descarte ahí vamos de verdad

Voz 12 09:42 ese encima te mete en la cámara frigorífica o que no te digo nada porque para enterrar un muerto hay que esperar un tiempo no hay un marco legal dijo bueno guarda no sé

Voz 11 09:51 esos miedos son ancestrales no han existido siempre hay relatos que de la media que pueden tener mucha fantasía de por medio y lo cierto es que por ejemplo la en fin nos obliga a mantener al menos veinticuatro horas a cada uno de nuestros muertos antes inhumar lo no es que por si pasa esta cuestión sino para tener la certeza como digamos como absoluta no los plazos normales son a partir de la hora veinticuatro y antes de la hora cuarenta y ocho que es cuando hay que inhumar a las personas están un poco también las otras circunstancias desde caso concreto no y es que no se han muerto no se iba a decir en Nos han vuelto con unas ha muerto al final pero no es en un bar a las mañana con todo el ruido o en la calle con cierto desorden sino que quizá lo que me sorprende a mí es que quienes en la prisión en la celda tuvieron la oportunidad de explorar el cadáver no se percataron de que el latido es sin duda existía todavía pero sería muy débil de la respiración casi ser imperceptible lo que se seguro que es encontrar una persona inconsciente y en estado rigidez que es como se describe la Catalunya pero si hubieran podido explorar en profundidad es digo en una dos copio pues si lo hubieran detectado esto insinúan detectados porque realmente el asunto es especialmente raro sumamente infrecuente es que la gente no sea usted claro

Voz 1826 11:07 el doctor porque estamos pensando en el terreno de las especulaciones pero esto es posible inducir de alguna forma voluntariamente extinguirlo estamos hablando aquí de un preso en el capítulo de las

Voz 1667 11:18 especulaciones como le decía pues alguien puede pensar

Voz 1826 11:20 a ver si hay algún ardid para simular lo

Voz 11 11:24 aparce es posible eso sí iba a decir haciendo una broma que las personas que trabajan en la funeraria siempre más es decir Mira Paco jamás a alguno de los que hemos llevado el coche en dicho que me bajo eso también yo yo creo que inducir lo bueno hemos leído cosas por ejemplo de los faquir es que son capaces cuando están haciendo yo va a relajarse tanto que llegan a tener es decir disminuyen el ritmo latido cardíaco sólo inducen ellos por pura confrontación y luego lo que sí se escribe nuestro contexto son situaciones bondad algún trastorno mental se habla también de que la epilepsia lo puede desencadenar el consumo de algunas drogas o de algunos medicamentos en personas que han consumido drogas

Voz 0313 12:10 yo estaba pensando doctor que claro este hombre ha tenido la suerte al final de haber roncando

Voz 11 12:15 sí porque el el el el proceso

Voz 0313 12:18 por delante era que le pusieron en la le pusieran encima de la mesa para hacerlo autopsia no no no no quedaba otra

Voz 11 12:25 sí sí el ronquido la verdad es que una cosa es que sí suele dar los cadáveres es cuando hay un edema de pulmón pues que se produce una rige cada dedica lo que termine ocurriendo es que sobre la boca aparece como una espuma y eso da o no a borbotones una especie de ruidos es decir esto podría ocurrir cualquiera de nosotros y si muriese un infarto miocardio y cualquiera que estuviera acercase a su estaría seguramente algo yo supongo que en el Instituto de Medicina Legal cuando escucharon estos ruidos si varían las sorpresa enorme también es sorprendente que han intervenido varios facultativos y en cierto modo especializados en esto y no se hayan percatado porque lo cierto es que es un estado muerte aparente no es una muerte porque si hubiera fallecido

Voz 0313 13:11 la ruta mente entonces con el

Voz 11 13:14 el déficit de la oxigenación pues no podía volver a entre comillas a resucitar

Voz 0313 13:20 y usted le ya la última pregunta profesor esto cree que es más bueno en fin que da alguien no no acabó de fijarse no acaba de utilizar lo que tal o que este señor tiene un organismo muy especial que merecía la pena ser estudiado

Voz 11 13:33 bueno yo creo que sí será estudiado porque de hecho el está hospitalizado y es objeto ahora una situación delicada no luego algo hay y eso es algo que sobrantes en las próximas fechas pero también puede estar un poco no es no es una crítica lo que yo colegir pero la insuficiente instrumentación yo dedicada a lo que es la la la apreciación de la muerte porque porque hoy día como nos morimos en los hospitales pues en los hospitales es obligatorio utilizar el electrocardiograma es decir el médico nosotros cruzaría con fondos copió tomaría el pulso no sólo cerraría con todo detalle sin prisas sin ruido en buenas condiciones pero además se utilizaría el electrocardiograma y además fuéramos donantes de órganos porque eso sí es una situación

Voz 3 14:15 en Estambul mucho más regulada sería total

Voz 11 14:18 gente necesario utilizar electro encefalograma ir por ese camino tanto en las muertes hospitales yo creo que es completamente imposible que esto ocurra

Voz 0313 14:27 voy a Francisco Etxeberria muchísimo

Voz 12 14:30 gracias por asomarse a la ventana eh saludos nosotros poquito más tranquilos venga

Voz 7 15:27 en La Ventana última hora

Voz 10 15:32 a última hora informativa que arrancamos ahora mismo en Andalucía el ayuntamiento almeriense de El Ejido ha cuantificado en cuarenta millones de euros las pérdidas ocasionadas por el tornado que el pasado sábado azota este municipio causó daños importantes en fincas dedicadas sobre todo a la producción de pimiento pepino bajo plástico a última hora en Aragón los pueblos

Voz 0733 15:49 es de la ribera del Ebro están pendientes del aumento del caudal del río es la primera crecida ordinaria del año tras la precipitaciones de nieve y agua

Voz 0259 15:57 de los últimos días Si se cumplen las prevé

Voz 0733 16:00 sesiones de la Confederación no pasa de los mil metros cúbicos por segundo la avenida no provocará daños

Voz 15 16:07 en Asturias la de ministros de Fomento y energía han viajado esta mañana en el primer tren de pasajeros del mundo propulsado con gas natural licuado Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal han hecho el trayecto de prueba en la cuenca minera del caudal

Voz 10 16:18 última hora en Baleares esta comunidad quiere aliarse con otras que se han visto afectadas por el recorte de Hacienda la financiación autonómica la presidenta Armengol Se reúne por cierto mañana con el ministro Montoro va a abordar con él este asunto que contamos en Canarias el gol

Voz 0808 16:34 yerno de Canarias y cada isla destinarán doscientos cincuenta y seis millones de euros para duplicar en hasta cuatro años las plazas de atención a mayores y discapacitados y pasar a diez mil Se calcula que en doce años van a convivir medio millón de mayores de sesenta y cinco años

Voz 10 16:46 alabó última hora en Cantabria la Guardia Civil encuentra en un bosque del centro de la comunidad a un niño de cuatro años que su padre había sacado de Portugal sin estar autorizado está vivo el progenitor natural del país luso y con residencia en Holanda ha sido detenido tras no entregar al menor el pasado tres de enero Castilla La Mancha la campaña especial de tráfico de Navidad terminan legión con cinco fallecidos tres más que el año anterior recordamos que Castilla La Mancha fue la comunidad donde más aumentó la siniestralidad en las carreteras durante dos mil diecisiete última hora en Castilla y León

Voz 0733 17:14 finalmente han sido catorce mil los alumnos que no han podido ir hoy a clase por la nieve y el hielo sobre todo en las provincias de Segovia en Ávila y también en Salamanca que contamos en Qatar

Voz 10 17:23 Muñoz

Voz 16 17:24 se disparan los ingresos forzosos en el hospital de personas con problemas psiquiátricos en Cataluña son situaciones extremas en la que los pacientes de ver internarse en un centro porque son peligro para ellos mismos o para su entorno los médicos están firmando unos diez mil enterramientos al año en la crisis económica es un factor clave

Voz 10 17:39 a última hora en Ceuta el Colegio de Economistas de Ceuta dice que la ciudad ha experimentado un retroceso de veinte años con el paso de la crisis pide el desbloqueo que provoca la frontera el puerto y que destacamos en la Comunidad Valenciana

Voz 0808 17:50 ante la insistencia de su familia en Valencia la policía de Perú ha comenzado ya la búsqueda de la joven de veintiocho años Natalie Salazar desaparecida hace siete días en Cuzco se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre para recorrer como mochilero diferente

Voz 0733 18:04 los países Euskadi trece y dieciséis años de edad tienen los presuntamente implicados en la muerte de Ibón ocurren sea el veintitrés de diciembre tras robarle cuando venía de la cena de Navidad de la empresa los dos se han presentado voluntariamente en comisaría al saberse identificados el de dieciséis años ir a un centro de menores el de trece por edad es inimputable

Voz 17 18:21 última hora en Extremadura el PSOE extremeño considera que el Gobierno de España emplea prácticas mafiosas en materia de financiación autonómica el portavoz socialista Juan Antonio González ha llegado a comparar al ministro Montoro con Vito Corleone turno para Galicia

Voz 0733 18:35 la investigación sobre la muerte de Diana Quer pendiente hoy el informe preliminar de la autopsia que determinará cómo murió la joven el abogado de chicle el presunto autor del crimen abandonará la defensa si se confirma la agresión sexual

Voz 10 18:46 a última hora en La Rioja el Gobierno regional defiende que los servicios de emergencia funcionaron bien durante el temporal que atrapó a cientos de conductores durante horas en las carreteras riojanas este fin de semana la oposición acusa al Ejecutivo de improvisaron que contamos hasta ahora en Madrid

Voz 0867 19:00 pues que se acabó la Navidad y la Gran Vía madrileña se reabre al tráfico privado aunque con menos carriles es decir la configuración será similar a la de estas fiestas se suprime un carril por sentido a la espera de inicio de las obras definitivas parada semipeatonalización que comenzarán previsiblemente en Febres

Voz 18 19:14 pero de Madrid a Melilla las comunicaciones marítimas de Melilla basadas en la obligación de servicio público estarían peligran dos según el análisis realizado por expertos basado en la situación que se produciría si Trasmediterránea es comprada por armas Murcia

Voz 19 19:30 ciento treinta y siete mil toneladas de mercancías peligrosas pasan cada año por las ciudades de Murcia ya Alcantarilla casi cinco mil en vagones cisterna según los datos que ha aportado Renfe de última hora en Navarra

Voz 20 19:41 dos jóvenes de Zaragoza condenados a tres años y medio de cárcel por haber golpeado y atacado con una barra de hierro a otro

Voz 10 19:46 el chico quién no conocían tras firmar que era seguidor de

Voz 20 19:49 es una ocurrió en Tudela en julio de dos mil dieciséis

Voz 7 19:52 la Ventana última hora

Voz 21 19:59 tu

Voz 0867 20:00 tu

Voz 1 20:02 esto me parece un poco me pregunta bueno no le puedo contestar hasta para que me han traído exactamente entendemos que efectivamente esas las teorías ser públicas deberíamos tener acceso a ellas pero el carácter antidemocrático del Gobierno de la señora supo antes hace que no tengamos acceso cosa que él hace cómplice de de la corrupción y sobre todo deja claro que ha preferido proteger al señor Ignacio Gonzales lugar de protegerle usted

Voz 6 20:32 en La Ventana de Madrid con Javier Casal

Voz 1 20:37 mire le voy a seguir hablando de cuestiones que les que les volviera a Cifuentes señora nos demanda

Voz 22 20:44 ya te digo si le parece veis aquí a causa X es exigente Lilia estamos y no receptores no asistir porque no la conocía lo que escribe usted teatro es ahora lo que hubiese conocido lo hubiese aceptado

Voz 0867 20:55 se va a dejar contestar mínimamente no es crees que cada vez que quiero contestar me interrumpe es que cada vez que intenta contestarme no me contestara pregunta cómo llega contestaré lo que me da la gana

Voz 23 21:06 hay una grabación del señor calados con aquellos guardias civiles asesoras la que uno de los guardias civiles dice que un viceconsejero señor Halffter le había dicho que se había ganado un volquete disputas por la intervención se había tenido ante el juez

Voz 0867 21:27 intenta contestar una lo que le he preguntado si es posible que no les vale la respuesta no me la vuelvo a formular portazo del PP a la comisión sobre corrupción en la Asamblea de Madrid el partido del Gobierno Se marcha enfadado por la actitud de Podemos y de Ciudadanos un acoso y derribo dice que para el PP es inaceptable

Voz 24 21:51 buenas tardes a todos Cifuentes lo advirtió hace unos días estamos

Voz 25 21:54 planteando abandonar la misma sobre todo por un motivo y es que esta comisión ha dejado de ser una comisión de investigación para convertirse en una suerte de comisión de de Inquisición cuyo único objetivo es el linchamiento político del adversario en este caso el partido

Voz 0867 22:12 no el Partido Popular ejecutado su amenaza plantón a la Comisión por la que han tenido que pasar los ex presidentes ya presidenta actual en la que el PP considera que no ha sido tratado adecuadamente sin que la presidencia de esta comisión en este caso de ciudadanos haya hecho mucho por evitarlo Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 22:29 el PP ha aguantado dos años y medio en este tiempo el Partido Popular ha resistido el caso espías Lezo púnica el Campus de la Justicia pero se les ha agotado la paciencia la agota el colmó el vaso comenzó con el interrogatorio a Cristina Cifuentes y ha culminado con la declaración de núcleo duro de Gallardón en la comunidad recientemente imputado en el caso Lezo la puesta Comissió lo decías han desfilado los cuatro presidentes del PP que ha tenido en Madrid en su historia un auténtico circo según el PP que no ha servido para nada por eso se van planta era la Comisión y lo hacen principalmente por los insultos recibidos por Podemos el popular el popular Alfonso Serrano eso sí no ha sido capaz de poner un ejemplo concreto en los setenta tanto de un insulto concreto

Voz 0666 23:09 de a coger el el diario de sesiones y buscarlo y encontrarlo sino como una actitud permanente lleno de insultos concretos sino de actitudes de acoso ante los comparecientes y evidentemente hasta el Grupo Parlamentario Popular que yo represento en esa en esa comisión

Voz 0861 23:25 el PP cree que algunos diputados sean cubierto bajo el paraguas de la inmunidad parlamentaria con insultos que en la calle serían delito los aludidos podemos creen que el PP será a la fuga porque teme lo que está por llegar Lorena Ruíz Huerta

Voz 26 23:38 la realidad es que el Partido Popular abandona esta comisión de investigación de la corrupción porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso Canal de Isabel II

Voz 0861 23:48 lo cierto Javier es que el PP abandona la comisión de crución casualmente cuando está previsto que será nude con las posibles comparecencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González los dos en el marco del campo de golf ilegal del canal

Voz 0867 24:00 Isabel el PP se marcha de la Comisión de Evita en esta recta final tener que retratarse ante esas posibles comparecencias Aguirre González Moix sigue paso contribuye al descrédito esta comisión con unas conclusiones a tres sin lugar de a cuatro bandas Dolores González Pastor presidente de la Comisión Anticorrupción qué tal buenas tardes bienvenida

Voz 3 24:19 hola buenas tardes

Voz 0867 24:22 Le han podido más las formas o el fondo quiero decir le molestan más los ataques verbales o los asuntos que aborda esta comisión que comprometen y de qué manera la gestión de sus gobiernos

Voz 3 24:33 sí bueno en realidad les molesta todo porque yo quiero recordar que los ataques a la Comisión empezaron antes incluso que la que

Voz 0867 24:40 yo no arrancara

Voz 3 24:42 allí han sido de todo tipo han sido bloqueos en unos inicios administrativos jurídicos eh y al final ha acabado siendo un boicot efectivamente pero bueno el Partido Popular tendrá que explicar por qué en el marco de una comisión que respeta por supuesto el reglamento y toda la legalidad vigente eh no quieren no quieren seguir estas no tendrán que explicarlo

Voz 0867 25:06 hasta qué punto los trabajos también las conclusiones de esta comisión se pueden ver alterados tocados por el por el abandono del Partido Popular es decir yo no sé si le va a restar credibilidad del dictamen ustedes van a alimentar al final de ese discurso de de argumentario de que de que tanto el PSOE como Podemos como ciudadanos van en paz son el tripartito de la oposición bueno

Voz 3 25:26 no vamos a ver el dictamen todavía no está realizado porque evidentemente será al final cuando acaben las comparecencias públicas e cuando nos pongamos a trabajar es cierto no es deseable que el Partido Popular no participe pero ha sido decisión del Partido Popular a nosotros nos gustaría que siguiera participando eh pero si no lo quiere hacer sus motivos tendrá no sabemos cuáles son si es porque tienen miedo algo es porque directamente han decidido no seguir colaborando porque por algún motivo pues no les compensa o no les interesa pero restar credibilidad en absoluto de hecho quiero decir es muy importante que tenemos un informe jurídico de la Cámara de sesenta folios nada menos me dice que la Comisión respeta absolutamente los límites que se ha marcado por dos casos de trabajo el objeto por supuesto toda la legalidad citó a los comparecientes que tiene que tener

Voz 0867 26:21 que me preguntaba yo antes por las formas y el fondo es casual que que esta salida que esté abandono se produzca ahora que sabemos su intuimos que las conclusiones de la comisión se pueden colarse en la precampaña electoral bueno

Voz 3 26:34 eh esta decisión tampoco no sorprende a ninguno porque como decís al principio de ese bloque es algo que lleva anunciando el Partido Popular desde hace semanas que lo iba a hacer que se lo estaba pensando qué tal entonces eh realmente es algo que ellos tenían en su agenda hacer antes o después no nos debe sorprender in como digo pues tendrán que explicar por qué no quieren seguir colaborando en averiguar qué ha pasado con gobiernos de su propio partido en legislaturas anteriores hay sinceramente en las explicaciones que han dado esta mañana deja mucho que desear porque entre otras cosas son exactamente las mismas que llevan dando desde el principio de la Comisión

Voz 0867 27:13 quiero que escuche las críticas sobre el papel de la presidenta su papel por parte del diputado del PP y portavoz en esa comisión Alfonso Serrano

Voz 0666 27:22 aquí se están aprovechando por decirlo de madera del trabajo sucio de Podemos PSOE y Ciudadanos no Ciudadanos a través de la presidenta que evidentemente le ha quedado bastante grande el puesto y lo hemos visto tiene una queja por parte de la propiedad de la propia en asamblea recordémoslo iban los apercibimiento en el sentido de que su actitud no ha sido la responsabilidad acorde al cargo que ella representaba y por lo tanto lo ha permitido responsable por supuesto es quien hace las afirmaciones lo que tiene actitud su grupo parlamentario que lo ampara pero evidentemente los otros en esa unión que tiren de interés que lo único que les une es su aversión su sectarismo contra el Partido Popular como lo que sea malo para el Partido Popular parece ser bueno para ellos pues evidentemente dejan hacer

Voz 0867 28:01 comparte usted estas críticas le pregunto más llegó a pedir amparo en algún momento el Partido Popular por el tono que estaban utilizando podemos So Ho su propia formación política Ciudadanos

Voz 3 28:12 sí bueno vamos a ver está claro que dentro de las excusas que está dando el Partido Popular pues estas una más y yo creo recordar es que las declaraciones mismas de de este portavoz él mismo no está diciendo efectivamente al Partido Popular pues una queja formal e a principio de la comisión a principio de la comisión con lo cual bueno pues lo enmarcó dentro de las excusas que tienen que dar Easy claro a lo que nos preguntamos es si los argumentos son los mismos que al cierre de la Comisión si no ha pasado nada relevante que de verdad justifique y lo están diciendo pues es que algo oculto tienen algún interés para participar no

Voz 0867 28:49 usted ha escuchado cosas por parte de Podemos Ciudadanos en tono e habló de tono que no le han gustado que cree que que no deberían haberse utilizado expresiones de ese tipo por parte de algunos diputados durante el transcurso de esa comisión sobre corrupción

Voz 3 29:03 es una cosa muy buena que tiene esa comisión es que todas las sesiones son públicas ni de hecho se pueden seguir consultando la web de la Asamblea eh íntegras entonces a una comisión fácil evidentemente poesía en consideraciones políticas también por parte del Partido Popular respecto de los otros grupos Llorente he tenido que intervenir siempre ha solicitado eh por parte de algún también los comparecientes conocen sus derechos es lo primero que les pregunto cuando se sientan Isabel el mecanismo siempre ha sido atendido cuando así ha sido intervenido muchas veces pidiendo ordena unos a otros y jamás está muy claro jamás he permitió un insulto directo contra nadie de eso no ha sido capaz el portavoz del Partido Popular de mirar siquiera uno

Voz 0867 29:49 cuando se retoman los trabajos de la comisión Yassin el Partido Popular

Voz 3 29:53 bueno de hecho hemos empezado hoy porque tengamos agenda ya una reunión de planificación habitual para ratificada darme trabajo hemos tenido una reunión de una hora y cuarto sino el Partido Popular porque ya han anunciado que no se presentaban hace una reunión muy Norman de planificación una más a las sesiones públicas y eso que me preguntas empiezan en febrero

Voz 0867 30:13 el eh

Voz 3 30:14 con el nuevo calendario eh de periodo de sesiones ahí empezaremos pues apetitos de Federer

Voz 0867 30:20 ya veremos iban Aguirre y González y compañía

Voz 3 30:23 sí aquí hay extremeñas lo que estamos es en en la planificación en ver las información que faltan que no siguen faltando XXXV peticiones de información de Canal como sabe en en contra también de nuestro criterio del criterio informe jurídico de la Cámara sobre atender atender o no las peticiones de información y bueno un mes de trabajo enero de todos modos aunque en mayo sesiones públicas las sesiones públicas empezarán en febrero

Voz 27 30:48 bueno pues Dolores González Pastor gracias por acompañarnos un saludo a vosotros muchas gracias

Voz 0867 30:54 tras la tempestad de la calma lunes de resaca tras el caos en la AP seis durante el fin de semana el Gobierno primero culpó a los conductores después a la concesionaria y ahora dos días después empieza a admitir que quizá algún error cometió Rafael Catalá ministro de Justicia

Voz 28 31:09 las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias el agradecimiento a los que ayudaron a resolverlo cuanto antes posible que esto nunca más vuelva a suceder Defensor del Pueblo ha abierto una investiga

Voz 0867 31:25 donde de oficio el pronóstico del tiempo anuncia esta próxima madrugada nueva bajada generalizada de las temperaturas y nieve de nuevo la sierra a partir de los mil metros pero no nevará en la capital ahora mismo ningún incidente por meteorología en las carreteras madrileñas la Gran Vía vuelve a estar abierta al tráfico privado eso sí con la limitación de carriles que se estableció antes de Navidad es decir mejor evitar el Ayuntamiento prepara ya el balance tras la campaña Inés Sabanés denegada de movilidad

Voz 29 31:48 lo que se pretende es que eso ya se consolide como en funcionamiento para lo cual es muy necesario utilizar el transporte público ir acomodándose a lo que va a ser en el futuro de la situación desde el centro de la ciudad de Gran Vía empatito

Voz 24 32:04 claro siete de la tarde y treinta y dos mil

Voz 30 32:09 sí

Voz 0867 34:20 hay cuatro minutos relevo en el Colegio de Abogados unas elecciones turbulentas inaugura una nueva etapa esperemos sin contratiempos y sin insultos

Voz 24 34:27 la Javier Castro José María Alonso nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0867 34:34 está muy buenas tardes

Voz 10 34:37 bueno este proceso ni la anterior fueron

Voz 0867 34:39 al menos por parte de algunos miembros de del Colegio de un comportamiento demasiado ejemplar su primer objetivo es pasar página devolver la tranquilidad al colegio

Voz 34 34:50 bueno yo creo que al final fue un hecho aislado es verdad que los seleccionan los pues siempre han tenido una cierta notoriedad y estás con la gente terminaron con un incidente que que en fin que todos lamentamos pero pero yo creo que que efectivamente hay que pasar página hay que trabajar pensando en el futuro ya hay que trabajar por una biografía que es absolutamente indispensable para el Estado de Derecho y eso lo que nos proponemos nuevos creemos centrado la nueva junta de gobierno

Voz 0867 35:26 decía usted esta mañana no en su discurso que hay que recuperar la influencia hay que hay que recuperar el respeto no porque ha perdido el respeto

Voz 34 35:36 pues yo no sé la verdad es que uno tiene la sensación de que pese a ser todos o mejor dicho en colegio profesional más grande de Europa porque somos setenta mil colegiados que se dice pronto pues pues la realidad es que la Abogacía madrileña pues no tiene el peso que tiene la capacidad de influencia y desde el punto de vista de la producción normativa desde el punto de vista de los hijos relaciones con las administraciones públicas que debería tener que yo creo que eso hay que recuperarlo estrofas la profesión absolutamente fundamental como he dicho para que la sociedad funcione Higinio objetivo enfrente de Brno es que la depende al peso en la sociedad civil que de Piqué recordó a tres sentada pues un número tan significativo no sólo de profesionales sino de profesionales que ocupan en muchísimos casos pues quieras

Voz 1826 36:36 a la presidenta Cifuentes ha estado en su toma eh

Voz 0867 36:39 posesión también el consejero de Justicia Ángel Garrido les ha entregado ya su carta a los Reyes Magos profunda de las denuncias no habitual por parte del colegio son es una situación en la que se encuentran muchos juzgados son la falta de medios para trabajar que tienen ustedes

Voz 34 36:55 qué bien yo yo creo que la relación con la Comunidad de Madrid las pocas conversaciones que he tenido por el momento con la presidenta de la de la cornada responsables de Justicia pero yo creo que va a ser una relación fluida primero en lo que se refiere al tema del turno de oficio que es fundamental que es la justicia gratuita ya que los los los los baremos se acomoden a la realidad al mercado y que sepa en los en los tiempos adecuados luego el segundo tema que quiero efectivamente hablar es de el de la dispersión de los juzgados que existen y que es una auténtica locura hay que para nosotros los profesionales del derecho es decir es es es una pesadilla es decir la yo no sé si podemos volver a la vieja idea de la Ciudad de la Justicia que quizá era un un proyecto no quizá excesivo o no pero pero sí el que el que tuviéramos unas unas únicas sedes donde se agruparán todos los juzgados y yo creo que eso no sólo ayudaría a que los profesionales y que los ciudadanos pudiéramos ejercer mejor nuestros derechos sino que haría que la Justicia ha funcionado la mejor en su conjunto

Voz 11 38:16 estoy absolutamente convencido porque arriba

Voz 3 38:18 el de radios bueno pues José María Alonso muchas

Voz 0867 38:21 suerte y sobre todo muchas gracias le emplazamos a un día la radio y charlemos de estas de estas cuestiones con un poquito más de tiempo un saludo

Voz 34 38:29 pues está encantado porque yo como decía creo que la Abogacía tiene que jugar un papel en la sociedad civil mucho más relevantes que está jugando todo recordando estaría encantado de ir a a hablar con ustedes ya contarle supongo cuáles son nuestros proyectos

Voz 27 38:45 gracias señor Alonso buenas tardes

Voz 35 38:47 muchas gracias

Voz 0867 39:01 la dos negativos extra próxima madrugada en algunas localidades de la sierra así que mantita a ver si lo de la nieve nos lo controlan esta vez un poco mejor a Carla Bruni no les sale una versión rockera en y queriendo el miércoles va a actuar en Madrid a las ocho y media en el teatro Nuevo Apolo nosotros mañana volvemos actuar con nuestros debates políticos de los martes vuelven los cara a cara mañana PP y PSOE recuperamos tras la Navidad a las siete iba a intereses

Voz 38 40:05 vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quién gana con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar como periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás

Voz 0313 40:46 veinte minutos para que sean las ocho las siete en Canarias tiempo para ver que nos deja este día

Voz 1 40:52 lo que queda tendía con Isaías Lafuente

Voz 41 40:57 de vuelta al tajo Isaías pues si este lunes ha sido día de vueltas día de ecos esta mañana todavía resonaba el discurso de Oprah Winfrey en la entrega de los Globos de Oro dijo que durante mucho tiempo las mujeres no han sido crecidas pero ese tiempo ha acabado

Voz 42 41:16 así que quiero que todas las niñas que nos están viendo hoy sepan que llega un nuevo día en el horizonte y cuando por fin amanezca ese nuevo día será gracias a un montón de mujeres magníficas muchas de las cuales están aquí ahora esta noche El juntarnos

Voz 1667 41:32 vibrante tras el cual según cuenta CNN citando a dos íntimos amigos de esta mujer podría plantearse su carrera a la Casa Blanca hemos qué es lo que pasa Francisca Verdejo magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Barcelona decía esta mañana en Hoy por hoy que gestos como los de ahí ayer los que se produjeron en los Globos de Oro son muy importantes para luchar contra la violencia sobre la mujer

Voz 43 41:54 Estados Unidos con todos los matices que podamos queramos ponerle una pantalla de proyección al mundo tremenda él que hayan empezado a salir a actrices de una popularidad incuestionable estos presunto acoso que han sufrido por productores y por otro personaje por llamarlos de alguna manera el cine para mí Geni a la educación por civismo por decir cómo podemos todo luchar contra la violencia de género rompamos el silencio

Voz 1667 42:23 rompamos el silencio del de los Globos de Oro no ha sido el único gesto la responsable de la DC en China Carrie Gray sí ha dimitido para denunciar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en su cadena de televisión la denuncia sobre la BBC la hecho en la BBC

Voz 0259 42:43 a seis meses descubrimos transferencias a la DYA la B6 y me aceptan muy entonces he intentado decir no a través de todos los sistemas de quejas de reclamaciones formales he dicho repetidamente a los gestores que no podría volver a China en Año Nuevo sin esas quejas resueltas y siguen sin resolverse no puedo colaborar lo que veo como una discriminación salarial ilegal

Voz 1667 43:07 esta no es la única denuncia en la BBC se han recibido más de doscientas semejantes y además es un problema que no solamente afecta a la televisión pública británica no lo contaba Begoña Arce

Voz 0259 43:17 pero fijaros que no solamente es la BBC ahora mismo todas las organizaciones con más de doscientos cincuenta trabajadores tienen que desvelar las diferencias salariales entre trabajadores de distinto sexo antes del mes de abril más de quinientas ya han publicado durante el fin de semana estas estas medidas ir eh la diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo este momento de una media de más del dieciocho por ciento

Voz 1667 43:40 este lunes los otros secos los del colapso en la AP seis

Voz 41 43:49 los oyentes nos han contado sus experiencias y los oyentes también han analizado con cierta sorna la reacción política del actual Gobierno del Partido Popular recordando lo que dijo en el pasado

Voz 45 43:59 seis tremendo que haya pasado lo que ha pasado con la nieve que pueda quedar la gente atrapada estar forman me parece un humano ya quería pedir por favor la dimisión de Magdalena Álvarez y no perdón que ya me está ella

Voz 46 44:13 si la palabra del Señor director de la Dirección General de Tráfico me recuerdan que una suma lejanas en esto de Alvarez Cascos cuando dijo que lo grande exactas que se producían en las salidas de vacaciones eran culpa del nivel de vida de los españoles que se podían permitir salir todos juntos

Voz 1667 44:30 eran otros tiempos y eran otros gobiernos del PP pero la reacción de este ha sido de aquella manera también esta mañana en Hoy por hoy Gregorio Serrano el director general de Tráfico decía

Voz 3 44:40 la decisión de quién de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico desocupada gustaba o por gusto Armero pero no corresponde de la Dirección General de Tráfico la gestión interna de una autopista de peaje que está en concesión

Voz 1667 44:54 desde la concesionaria Iberpistas Anna Bonet su responsable dice que aplicaron todos los recursos disponibles

Voz 33 45:01 aplicamos todos los medios disponibles tanto humanos como materiales aquí efectivamente cuando cuando ya se vio que digámoslo con los pues la situación que teníamos estaban tirando insuficiente fumando ya eso solicitó los cortes de carril

Voz 1667 45:18 cada cual desviando responsabilidades y claro la gente mosqueada se pregunta si todo se ha hecho también cómo ha salido todo tan mal así que el Gobierno al final ha acabado pidiendo disculpas

Voz 47 45:28 ya a mediodía el Gobierno ha visto que las cosas se ponían un poco locas que no era fácil seguir diciendo que la culpa es de la autopista de los conductores

Voz 1667 45:35 las disculpas le han correspondido al ministro de

Voz 47 45:37 justicia Rafael Catalá toma en qué gabinete de crisis Se habrá decidido que las disculpas sobre lo sucedido no autopista corresponden al de Justicia esto no se sabe pero como los implicados ya habían hablado pues probablemente ha habido un sorteo Moncloa dirigido por la vicepresidenta que vas sacando números

Voz 9 45:54 el PSOE

Voz 1667 45:56 yo Cell nueve retoca Arafat

Voz 9 46:00 hola

Voz 28 46:02 entonces el ministro de Justicia e la disculpas con los que sufrieron esas circunstancias el agradecimiento los que ayuda para intentar en la medida de posible que esto nunca más vuelva a suceder pues es haber sido nunca más vuelve a suceder

Voz 41 46:22 pero en La Ventana hemos querido recoger historias de solidaridad que han sido inversamente proporcionales al desastre de la gestión Pablo Jiménez por ejemplo vecina de Alsasua nos contaba cómo ha acogido a dos familias media

Voz 48 46:40 no hay gente en la calle coches que metiendo lo sé si hace falta ayuda a uno en casa porque hay niños pequeños porque fuimos muy vamos al polideportivo fuimos al Deportivo y lo primero que costaba ahí ya medio pueblo hay llevando a gente pues tapados con mantas hay un montón de voluntarios que estaban ya preparando o cae tanto leche

Voz 1667 47:05 la suave como única Menéndez que viajaba de Asturias a Madrid con su marido con sus dos pequeñas también recibió la acogida de un vecino de Villacastín

Voz 1291 47:13 igual llegando gente al local ese ofreciendo sus casas por un señor claro al ver que yo he estado con una niña pequeña hay esto pues nos ofreció su casa la Unió estarán en los bares los mantuvieron abiertos bien porque es que no paraban de yerros de llegar gente atrapada o no las acelgas así a cabo dormimos pasamos mucho frío porque estábamos empapados por la nieve con los pies llevamos vestido normal claro nada hasta la mañana siguiente que tampoco parecía que íbamos a poder salir los coches totalmente cubiertos de nieve terrible

Voz 1667 47:44 Nos ha llamado Laura que salió a dar un paseo a la luz de la luna se encontró con una Fahmi

Voz 49 47:49 sí vamos caminando si a lo lejos vimos sobre las luces intermitentes de un coche funcionando en la carretera nacional que va de Segovia a San Rafael Garcés

Voz 3 47:58 lo que podría haber algún problema

Voz 49 48:01 los bajamos y efectivamente era una familia que se había quedado tirada con el coche llevaban dos niñas de menos de cinco años una de ellas con fiebre no estaban para nada preparados no llevaban ropa de abrigo llevados a patitos que Pangea que llamaron al ciento doce y la respuesta del ciento doce hasta el familia es que dejasen el coche donde estaba y que intentase guarecerse

Voz 50 48:23 esas viuda del norte donde uno dulces miedo de P

Voz 1667 48:29 el rato y el colapso de la Autopista de La Coruña se ha colado pues en todas las conversaciones y por todos los rincones de la Ventana también de la Cadena Ser en los titulares del futuro de Hoy por hoy el Gobierno exige la dimisión de Dios por las nevadas el Ejecutivo ha mostrado su malestar contra el creador por escupir nieve desde los cielos sobre tantísimos españoles también se ha colado en nuestras twiterías

Voz 51 48:52 empezamos este lío precisamente de la AP seis de las autopistas y de la nevada que ha sido el tema estrella en Twitter este fin de semana y por eso hemos escogido dos tuits que dibujan bien el sentir de la ciudadanía el primero es de Mon golear

Voz 19 49:04 llevar cadenas en el coche y saber ponerlas de qué clase de superhéroe estamos hablando

Voz 51 49:09 el segundo tuit desde ya

Voz 19 49:11 en Spotify la lista cincuenta y ocho mil cuatrocientos te mazos para escuchar mientras atraviesan la peste

Voz 1667 49:17 eso por lo menos y se ha colado como no en las noticias de El Mundo Today

Voz 1981 49:20 el Gobierno culpa el rodaje de Juego de tronos de la nieve que ha saturado las carreteras

Voz 0064 49:25 el severo se compromete a mandar al dragón Drac Aris para que la funda lo antes posible

Voz 1981 49:30 el informativo de Televisión Española sigue recomendando beber mucha agua para evitar la tele hidratación en la ola de calor

Voz 0064 49:36 a la cabeza del director de la DGT emerge de la nieve para asegurar que todo está preparado para la operación salida de este agosto

Voz 1981 49:44 viendo el éxito de su lema tradicional Media Market apuesta ahora por yo no soy un hijo de la gran puta

Voz 0064 49:50 sí lo de llamas olfato funcionó esto tiene que arrasar argumenta la compañía

Voz 1667 49:55 llegar a eso pues a Trump no sabríamos como calificarlo Pedro andar tampoco pero le ha dedicado una canción

Voz 41 50:01 se le puede llamar de muchas formas pero yo no le voy a llamar nada yo les voy a cantar lo que estáis preparados

Voz 35 50:15 al que vimos quiere P leía sin para nos quiere

Voz 6 50:32 es que por decirlo suavemente Donald Trump un hombre polémico yo hoy en nuestra polémica

Voz 41 50:38 Taylor resultó muy interesante que tiene que ver con la maternidad el acuerdo entre un grupo de empresas de la Comunidad Valenciana con el IBI no para dar ventajas a las trabajadoras que quieran congelar sus óvulos o lo han hecho otras empresas en Estados Unidos y nuestro dábamos y es un beneficio social una presión laboral para que las trabajadoras jóvenes pospongan su maternidad Amparo Ruiz que es la directora del IVI en Valencia no tiene duda es un beneficio