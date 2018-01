La Ventana (09/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 se servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Artur Mas va a renunciar esta tarde a la presidencia del Partido Demócrata Catalán así lo aseguran fuentes de la formación que reúne esta tarde a su ejecutiva pocos días antes de que se conozca la sentencia del caso Palau en la que está imputada la antigua Convergència a última hora Pol Foradada buenas tardes

Voz 1162 00:27 bueno establece oficialmente el partido se remite a la rueda de prensa del propio Artur Mas convocada para las seis y media de esta tarde pero fuentes de la dirección del PDK dan por hecho que más presentará hoy su dimisión después de reunirse con la coordinadora general del partido Marta Pascal y otros miembros de la cúpula del PSOE de Kaká decisión que llega casualmente cuando hace justo dos años que dejó la presidencia de la Generalitat y seguramente ya no es tan casual que también llegaría la semana antes de la sentencia del caso Palau recordemos podría condenar Convergència cuando Artur Mas era su máximo responsable

Voz 1667 01:02 gracias Paul Jones per Catalunya y Esquerra Republicana han presentado esta mañana en el Parlamento las credenciales para que Carles Puigdemont Oriol Junqueras puedan tomar posesión de sus actas de diputados el exconseller Carles mundo anunciado la renuncia de su escaño deja la política vuelve a la carrera como abogado lo ha confirmado en declaraciones a la Agencia Catalana de noticias

Voz 0313 01:22 han después de una etapa intensa en la política Institute

Voz 3 01:24 ha decidido volver a la vida profesional a ejercer de abogado que es lo que siempre hecho la política ha sido para mí un paréntesis en mi vida profesional lo que haré a partir de ahora será continuar con un compromiso absoluto con el país como ha hecho siempre eso sí desde otros ámbitos

Voz 1667 01:39 más de cuatro horas y media ha durado la comparecencia de Rodrigo Rato en el Congreso la comisión parlamentaria que investiga la crisis bancaria del ex vicepresidente del Gobierno ha acusado al actual Ejecutivo de Rajoy de buscar su ingreso en prisión les acusado también de apoyarse en los competidores de Bankia durante el hundimiento de la caja ya ha negado el saqueo de las cajas de ahorros en nuestro país

Voz 4 01:59 pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española han perdido cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos su saqueo no eso es el mercado miedo mire usted las crisis cuestan mucho dinero

Voz 1667 02:17 si podemos considera insuficientes los dos impuestos a la banca que ha propuesto hoy Pedro Sánchez para aliviar y sostener el sistema de pensiones la portavoz de Marea en el Congreso ha apostado por una reforma global del sistema y no por medidas puntuales que ayuden a aliviar lo el ministro Luis de Guindos cree que la apuesta tiene que seguir siendo las reformas y más empleo

Voz 5 02:36 mira yo nunca ha sido muy favorable a incrementar los impuestos sino todo lo contrario y creo que la vía es hacer reformas económicas continuar con los equilibrios macroeconómicos y de alguna forma que eso te lleve a un incremento de la actividad económica y ahora

Voz 6 02:49 deducción del déficit público incluido aloje

Voz 5 02:52 solamente el déficit del sistema público de pensiones

Voz 1667 02:54 el cuatro tres tres de tres en Canarias

Voz 1915 02:58 carriles el Madrid en Madrid nuevo caso de supuestos malos tratos en una residencia de ancianos de la comunidad según ha sabido la ser la hija de una anciana interna en la residencia Las Vegas de Ciempozuelos gestionada por la empresa privada Alberti ha denunciado al centro por un supuesto delito de malos tratos hacia su madre la mujer ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por deshidratación y desnutrición con heridas en diferentes partes del cuerpo

Voz 7 03:19 Hungría que llegamos a mi madre al hospital que no la llegan con Hesse y nosotros porque no rentrée tuvo un médico la puerta no la vimos cómo iba con un jersey lleno de mierda en ambulancias quien pañales me mandaron sin calcetines

Voz 1915 03:33 en el Gobierno regional asegura que no hay ni un solo indicio de deficiencias en la atención que se presta a los usuarios de la residencia allí en Valdemoro la caída de un techo de los juzgados obligado a suspender las vistas de la sala de violencia de género según el sindicato CSIF el problema persiste desde este fin de semana impide a la Comunidad que intervenga de forma urgente SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1673 03:52 no es la primera vez que los juzgados de Valdemoro tienen problemas llevan años con calefactores individuales por la falta de climatización techos que se desprende esto último ha vuelto a ocurrir este fin de semana tras las lluvias de los últimos días que han provocado filtraciones en los juzgados de la calle estrella de Lola el portavoz de Justicia del sindicato CSIF es Juanjo secarral

Voz 8 04:11 no nada nuevo sobre todo en el partido judicial de Valdemoro con lo que se demuestra es que que que las sedes judiciales uno reúnen unas condiciones mínimas para la actividad que se desarrolla lo ocurrido al

Voz 1673 04:22 Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalan que están a la espera del informe del arquitecto de la Comunidad de Madrid que debe evaluar daños hasta que no esté no se podrán celebrar vistas el problema es que el Juzgado de Violencia contra la Mujer entra de guardia este jueves la magistrada tendrá que habilitar su despacho para celebrar las vistas

Voz 1915 04:40 la atención en las carreteras de la región porque ya está nevando en la A6 entre Guadarrama Villalba hasta las tres de la madrugada hay alerta por nieve a partir de los mil metros y las temperaturas van a seguir cayendo a esta hora tenemos cuatro grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com





Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana meter la porquería debajo de la alfombra no suele ser una decisión ni acertada ni honesta no sólo porque tarde o temprano esa porquería acabar reposando y se descubre sino porque además alguien puede salir perjudicado pero hay manera eh no hay manera la historia se repite ha vuelto a ocurrir ahora en Chile de nuevo con una comunidad religiosa en el centro del escándalo en este caso los Maristas es lo mismo que hace se destapó hace un par de años en un colegio de de Barcelona abusos sexuales cometidos por religiosos alguno de origen español por cierto sobre decenas de alumnos y ocultados cuando no amparados por sus superiores un periodista catalán Guillem Sánchez que ya ganó el Premio Ortega y Gasset por esa investigación en Barcelona lleva tres días publicando en el periódico detalles de lo ocurrido en Chile el relato vuelve a ser estremecedor como utilizaban los abusadores su posición de poder las tretas las argucias que empleaban con los niños con que impunidad actuaban los detalles son terribles el miedo que atenazaba a los chavales y el silencio el silencio vergonzoso y cómplice ante cualquier amago de denuncia vamos como que el principal sospechoso el gran abusador con casi una veintena de víctimas es un hermano Marista que ha estado ejerciendo durante cuarenta años la única diferencia no es poca cosa es que en Chile en los Maristas y no sólo a los Maristas se han decidido investigar a fondo y han creado incluso una comisión de la verdad pero bueno estas historias dan tanta rabia y tanta pena porque es verdad que en cualquier colectivo en cualquier grupo ya sea una orden religiosa una empresa un club deportivo da igual puede haber gente despreciable la pero han pararles protegerles hacer la vista gorda ante los abusos a los más débiles eso ya no es meter la mierda debajo de la alfombra es convertirse directamente mierda yeso la Iglesia cero tendría que hacer mirar bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:53 el convenio apostó dijo Page Permach en plena

Voz 0313 09:15 Isaías Roberto buenas tardes buenas tardes Sánchez Mellado acompañar el diario El País volaran tal muy bien preguntaba Falete de la canción sí lo puede venir más a tono con lo que al abrir la ventana curas la historia que se repite un caso además muy parecido porque tiene a los Maristas como como como protagonistas y además con algún religioso español incluso declaraciones de uno de los de los afectados poco el que se ha convertido en portavoz de ex alumnos de los Maristas en Chile decía sostenía la teoría de que fueron hermanos españoles los que llevaron la la pederastia Achille que no sé si eso es mucho decir pero lo que sí es cierto es que durante muchos años en Europa

Voz 2 09:55 cuando se detectaba un caso de estos actuaba como

Voz 1667 09:58 pese hacía habitualmente que sonó sancionando no denunciando sino

Voz 0313 10:02 tras la dándoles sale trasladaba a América Latina a lo mejor ahí por ahí radica un poco la la base de este de este argumento

Voz 1176 10:12 quiero saludar incorporaría directamente la conversación al autor de estos reportajes Guire ensanches buenas tardes hola buenas tardes Carla qué tal Guillén como estas compañero muy bien muchas gracias oye lo primero

Voz 0313 10:24 pues felicidades por el trabajo esta esta esta esta segunda parte como empieza destaparse a conocerse estos casos de de abusos sexuales sensible que tanto nos recuerdan a lo que descubriste Essen en Barcelona hace un par de años como como sale todo esto

Voz 1176 10:38 la la la importantes esto no quieren muestran que no que no era el Barcelona lo lo de

Voz 11 10:44 el empieza con un este este verano para ellos invierno y con un reportaje que Intel el Canal trece sobre uno de los profesores afectados que es el que si el eran de ese reportaje lo que hace es provocar convocará enseguida una reunión en el colegio más afectado el pelo Alonso Ercilla de Santiago de Chile y ahí en una sala de este de este colegio pues se reúnen todos los alumnos empiezan a hablar de todo lo que había pasado por primera vez empiezan a contarse ese secreto

Voz 1176 11:19 que nunca dijo nada hasta ese momento de Guillén

Voz 11 11:23 que la te refieres a los la comunidad no no no no las víctimas Bono forma parte de las de las propias características del de los del maltrato sexual infantil son cosas dramáticas además sufren personas que son muy muy pequeñas esos niños búnkeres empiezan a hablar de ello está transcurridos muchos años de ahí que el debate de la prescripción se algo que que internamente pendiente y que debería abordarse para poder Chile cuáles son

Voz 0313 11:54 plazos para que prescriba ese tipo de delitos

Voz 11 11:57 bueno eso es muy muy similar a a España en el el reloj se pone a cero cuando la víctima pues cumple los dieciocho años de edad muy en Chile pues cuando cumple los veintitrés tiene cinco de Bages las La ventana de tiempo prescriben todos en España es para los delitos más leves en tres años es decir cuando la persona cumple los veintiuno Ipar los más graves es a partir de los treinta hay pocos pocos pues de los treinta días tantos prescritos también

Voz 0313 12:27 oye los los abusos se cometieron en distintos centros verdad

Voz 11 12:31 sí sí el el Colegio Alonso decía es el el colegio más afectados donde hay más porque eso desde acusados hay más denuncias son delitos que abarcan un periodo de tiempo intervalo que va desde mil novecientos setenta hasta el dos mil diez es el colegio en el que ejerció el hermano Marista pero hay más colegios afectados la Comunidad Marista en Chile tiene doce colegios por lo menos cinco de ellos han recibido denuncias en los últimos meses por abusos

Voz 0313 13:01 Nos Kamal oye IESA ramificación español aquello comentaba detalles de Sommer

Voz 11 13:08 a ver el el la Comunidad Marista una una una alguna organización religiosa y educativa que nació en Francia pero que España consiguió pasan bastarán Express llega a España desde España que llega hasta hasta América del Sur no a los Maristas extiende la obra es un andador Marcelino ocho a empañar a través de de Españoles por el tema de la lengua hay enseguida se dan cuenta que pues que tienen un problema para encontrar vocaciones en en Chile en Argentina y en Perú por ejemplo que las comunes María estos tres países lo que deciden es abrir un un jurado hispanoamericano que es una un centro que instalan en en Palencia primero y después en Valladolid novecientos cincuenta y ahí es donde van captando puesto

Voz 12 13:53 los los los lo son niños los que

Voz 11 13:55 los captan con los reclutan once años pasan los forman allí de ahí después ya los en Viana ha convertido ya una vez en en en Hermanos Maristas los envían a los colegios entonces todas la estructura de de poder de los Hermanos Maristas está formada por españoles ahora ya hay dentro de la comunidad Marista chilena con gente que está en los puestos de mando vía Sons de Chile periódicamente todos los hermanos eran españoles y todos los cargos que den más poder pues eran el también españolas

Voz 0827 14:27 di la ocultación durante todo este tiempo es porque eran muy hábiles para ocultar sus pecados sus delitos en este caso o porque han contado con la complicidad

Voz 11 14:38 claro lo que es lo que vemos en Chile que ya vimos en España es que en en en este tipo de de colegios religiosos pues me atrevería decir que la lógica indica que no sólo en los Maristas se daban todas las condiciones ambientales para que para los pederastas pudieron actuar con total impunidad cuando esto ocurre pues

Voz 0313 15:00 no es fíjate uno de los eh uno de las personas que ha entrevistado Yemen esta serie de reportajes para el periódico que decía yo antes que se ha convertido un poco en el en el portavoz de los exalumnos y de las víctimas de de estos abusos por parte de de religiosos maristas se llama Jaime Concha hoy es hoy es médico de de familia

Voz 13 15:19 aquí en una parte de la entrevista

Voz 0313 15:21 en una parte de las de la conversación con Guillem Sánchez el hace referencia a que se siente como si hubieran abusado del colectivamente porque no sólo se refiere a las personas individuales que lo hicieron sino a eso que comentaba Isaías el silencio la impunidad

Voz 14 15:35 no solamente me usaron persona individuales sino guió cinco de fue la misma congregación que me alguno que me llevaron que primero me sedujeron que luego me llevarme presentaron el que puede pura usar Justus que mantuvieron el secreto alguno que miraron para el lado y otro que trataron de mantener esto bajo cuatro bares para llevarlo al silencio y escribo que lo básico

Voz 0313 16:04 cómo se quedó una persona después de haber pasado por este trago secuelas pues si nos dice el para toda la vida

Voz 14 16:10 es que me dejaron secuelas en todavía secuela en los sexual secuela en la masculinidad secuela espiritual en P frente a la Iglesia católica en en mi forma de relacionarme con con la figura autoritaria con la con la gira de agresión por el amor que en mi forma de puesta en Tim nunca Plasencia

Voz 0313 16:41 es una auténtica barbaridad Guillem cuéntanos cómo se está llevando esta causa en Chile y sobre todo tú que has seguido los diferencias ves entre los casos de de Barcelona de España ahí el el chileno allí se está investigando más da la impresión no

Voz 11 16:54 compraron acaba de empezar no hay entrada la Fiscalía lo que la decisión que ha tomado es agrupar todas las denuncias que no no prescritas en una un único expediente

Voz 1176 17:06 sí que va encaminado a tratar de haber

Voz 11 17:09 a ver si ha existido no encubrimiento por parte de la institución Marista Hare Ésta es un papel que asume la justicia chilena que aquí en España la justicia española pues hubiera podido asumir que Ike bueno hay que decir que no hacen no ha hecho nada mal no haciéndolo pero que también podía haberlo hecho tanto la Fiscalía como los jueces

Voz 1176 17:28 ya y no habría investigación

Voz 11 17:30 ha existido interés más allá de que estuviera prescrito podían haber hecho

Voz 1176 17:34 alguna cosa más

Voz 1362 17:36 estremece oír el testimonio de del afectado a los cincuenta y cuatro años habiendo sido víctima probablemente como como comentas en en la época infantil no porque porque los pederastas el digamos eligen a sus víctimas en el sentido que todavía no sean sexualmente quizá maduros pero pero sí que digamos todavía no no son bebés eso de siete a quince dieciséis años es cuando un niño está despertando la sexualidad es cuando es cuando realmente puede puede hacer de ello una experiencia traumática para el resto de su vida sólo añade un plus de crueldad quiero decir no y por supuesto que hay una asimetría en la en en el poder por supuesto de una asimetría en las edades pero pero hay una especie crueldad en en condenar a estos niños a estos futuros adultos a a bueno pues eso a la a la castración del del placer sexual

Voz 11 18:23 claro es que las lo que cuentan pues las víctimas te abre un abanico de de de secuelas pues que van desde las más graves a las más leves pero pero es que son de lo más variopintas hizo un personas pues que que les Le siguieron dando cuando eran muy muy pequeños que posan ha manifestado hayan desarrollado consecuencias son muy grave que condicionan una forma tremenda no es su vida de su modo de relacionarse después con tres de la sexualidad de las relaciones de confianza sentimental les tienen dudas eh y ataques de pánico y tienen tienen una serie de síntomas que son muy graves incomodísimas Honor Ettore de de de imaginar los en esa sensación que deberían esto tiene una soledad tremenda cuando estaba pasando todo aquellos ingenieros socorrida porque más allá de de de de de culpar a través deducción existía un ambiente en el que no se progresaba protegerlos los superiores a va a estar atentos no no se progresaba aprovechar cualquier señal era éste a estos meses rescatar ahí de hecho un un una anécdota que es una anécdota un un un episodio que cuenta un ex profesor de los Maristas que se llama Patricio creo que el ejemplo él sabe a través de una final excompañeros eso que es hace lo que hace con los míos y él después se encuentra pues era su compañero os lo encuentra en el patio ve que va con un con un niño a la capilla es el año noventa y seis hay costado todavía mucho debe actuar pero la tu Alba para la hermana le pregunta dónde vascones teniendo periodística para la capilla yo reaccionaba sacándole el el niño de de la mano de la a lo que otras seis en la capilla ellas tenían una notó gas esta estas estas situaciones costaba decidía lo terrible

Voz 0313 20:24 hoy hemos leído en en el Religión Digital la respuesta de los de los Maristas chilenos y parece que también tienen algo más contundencia de la que escuchamos aquí cuando la investigación de hace dos años Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital buenas tardes

Voz 15 20:39 hola buenas tardes Jesús cómo estás amigo muy bien muy bien

Voz 0313 20:42 hoy una vez hecha la entrevista con Ernesto Reyes no se llama este hombre representante provincial de los Maristas de Chile con qué sensación te quedas porque él él habla de necesidad de de castigar a los responsables de sancionarle

Voz 15 20:54 bueno lo primero que hay que felicitar a Guillem al equipo el periódico por el Rajoy que hicieron tanto en el caso de Barcelona como en el el de ahora de Chile y la segunda la sensación es una a la la sensación de que desde fuera claro de que se están cambiando algo las cosas de que probablemente la lección de de Barcelona les sirvió a para afrontar el tema de una manera diferente yo creo que que en ese sentido ha aprendido oí Bono anunció una serie de acciones que ya me gustaría que en otras son otras congregaciones y en otros casos nunca suficiente evidentemente

Voz 0313 21:29 pero no tendrá algo que ver la la inminente visita del Papa a Chile a pero también

Voz 15 21:34 pero un hombre yo creo que es inevitable no no tener en cuenta que el que el Papa la semana que viene al además son dos territorios de la pederastia golpeado y mucho pero yo sí creo que sí y creo que también es de justicia habla de una lanza a favor de los Maristas creo que en ese sentido han sacado cosas en aprendido en la entrevista Ernesto tonos que por cierto es un es un laico que son una congregación religiosa que tampoco es muy usual y que estudió en el instituto en este famoso del del padre al Pérez habla de de que sea está colaborando con la justicia habla de algunos casos en los que reconocen que no lo han hecho y han anunciado la creación de una comisión de la verdad que va a investigar cualquier caso en los últimos cincuenta años que insisto que se pueden hacer muchísimas más cosas y todo lo que se haga ahora ya llegar tarde pero es una respuesta está muy relativamente contundente para lo que lo que estamos acostumbrados desgraciadamente en los demasiada tenían abusos en la en la Iglesia con los Maristas que también es verdad que es una congregación religiosa muy muy sui géneris en la que no todos son sacerdotes muchos son son hermanos lejos que no ha que no perdona el sacerdocio con lo cual identificación clero es es un poquito más difusa sí que es cierto que que han que han comenzado a actuar y yo creo que el que el ejemplo de Barcelona les les llevó a ponerse las pilas en otros lugares del mundo

Voz 1362 22:55 pero creo haciendo probablemente que que que es una

Voz 15 22:58 está claro que la digamos

Voz 1362 23:00 la reacción ha sido de de abajo arriba o de arriba abajo porque porque el pase se posicionó muy claramente en en este sentido y ordenó limpiar el encargado de Asia

Voz 15 23:12 a diferencia de lo que podría suceder en otras épocas en las que las víctimas no tenían nada a lo que agarrarse sí que es cierto que tanto las víctimas por un lado como los responsables de la congregación eso instituciones eclesiásticas tienen las las reglas del juego y el tapete para para jugar permítame la expresión en con con clave ya ahí hay hay protocolos aprobados ahí sanciones mucho más duras hay un compromiso al menos sobre el papel muy evidente de tolerancia cero que eso lamentablemente hace quince años no existía cuál es el problema que a partir de ahora muchos de esos responsables eclesiásticos que durante demasiado tiempo han estado jugando con otra reglas con la regla de lavar los trapos sucios en casa con la regla de que no se sepa porque es un ataque a la iglesia con la regla de decirle a la víctima cuidado el daño que estás haciendo a la institución crear sostenido en muchos casos tienen que aprender a jugar con las reglas del sentido común y de la Misericordia que este Papa sí que está sí que está aportando y eso da mucho trabajo que hacer esto es un paso yo creo que es un paso interesante que bien motivado porque el Papa ven la bien motivado por que porque hay una serie de denuncias también es cierto que en cuanto se supo esto lo ha comentado antes Guillem hubo hubo encuentros entre distintas personas que habían participado en esos colegios no son lo religioso también profesores alumnos y demás con lo cual de alguna manera aunque todo es muy mejorables está empezando a escribir una fórmula para que todos víctimas victimarios sí gente que tuvo algo que ver y que tiene responsabilidad y tengan algo que decir

Voz 1176 24:49 eso es una buena señal dentro de la

Voz 15 24:51 sería el horror que es tener que denunciar y que publicar este tipo de abuso

Voz 0313 24:56 Guillén porque el caso del colegio y de Barcelona como está ahora mismo hay un único acusado que se va a sentar en el banquillo no

Voz 11 25:02 claro en Barcelona son el caso del profesor de Educación Física de Joaquín Benítez que es el único de los docentes

Voz 0313 25:10 tenía claros que

Voz 11 25:13 sólo él se va a sentar en el banquillo de los acusados además por por cuatro ruedas de la veintena de denuncias que tenía con sólo por las más recientes

Voz 0827 25:23 Jesús quería preguntarte porque a nosotros la memoria la memoria nos falla pero ha habido alguno de estos casos que lo haya denunciado de oficio la propia iglesia una congregación una orden

Voz 15 25:36 si ha habido algún caso en creo recordar que en que en Castellón los Carmelitas hace un par de años creo recordaré que denunciaron el caso de un de un profesor y alguno más pero volvemos al problema que hablábamos y que siempre hablamos que que que recomendamos este asunto el tema de los abusos sigue siendo un tabú y sigue siendo algo que sobre lo que no se quiere misses

Voz 1362 25:59 hablar

Voz 15 25:59 no sabemos es herramientas ya se puede hacerse podría hacer en los colegios religiosos una una dinámica educativa fantástica para hablar sin sin tapujos de esta realidad pero se siga escondiendo porque sólo que suena abusos sexuales abusos a menores en la Iglesia no institución tan relevante como es la Iglesia en en todo el mundo es un desastre lo que pasa es que lamentablemente tenemos tantos ejemplos de de de momentos en los que la iglesia lo ha hecho mal en distintos lugares del mundo en Australia en Estados Unidos en en España en Chile en Perú en tantos sitios que ya es hora de probar otras cosas por eso me da me gusta hacer hincapié en que en cierto modo los Maristas chilenos están intentando abrir una vía que puede ser beneficiosa para el futuro

Voz 1176 26:44 esto aun cuando queda muchísimo por hacer del porque parece que está

Voz 1362 26:46 hemos hablando de un invento español ese estado viola puntualizaciones sabe que en Estados Unidos también tiene quedárselo y en otros muchísimos países pero yo no sé si hay estudios dijo

Voz 0313 26:57 el principal denunciante del cardenal Pell famoso

Voz 15 27:01 sabíamos que es el famoso Superman

Voz 1176 27:03 el del Vaticano que tuvo que dimitir

Voz 15 27:06 a a Australia defenderse el juicio está fijado para marzo Hay hete aquí casualidades de la vida que la la persona que denunció no ya por encubrimiento sino directamente por abusos a A él falleció este este sábado y es bastante probable que él no pueda ser juzgado condenado por por abusos o encubrimiento podría ser de otra manera pero por el abusos directamente no sé si hay otra víctima que que haya denunciado al al cardenal porque cuando

Voz 1362 27:32 hablamos de prescripción es curioso que en plazo empieza a contar a partir del día de la mayoría de edad de la víctima bueno se supone que se supone que a los dieciocho años tú bueno pues por de un día para otro te entra la la capacidad de discernir lo que te pasó cuando eras pequeño ID y tener el valor y el coraje y el cuajo suficiente como para emprender una

Voz 0827 27:53 una

Voz 1362 27:54 proceso de denuncia no claro muy complicado claro a quién quién dice que a los dieciocho años es más adulto con los diecisiete o a los diecinueve o a los veinte estamos hablando de gente herida como como comentábamos antes que él

Voz 6 28:06 el dirá en el alma herida en el Espai

Voz 1362 28:08 Pitu que tanto se supone que debe cuidar una congregación religiosa entonces esto

Voz 0313 28:13 el a Guillem existen estudios y estudios ya muy muy muy testado son muy sólidos que fijan una serie incluso de plazos plazos de tiempo concretos para que una persona sea capaz de sacar eso

Voz 1362 28:24 incluso a lo mejor no lo elabora nunca porque estamos estamos hablando de los casos que salen pero probablemente era la la punta del no

Voz 0827 28:31 a mi me parece que tendría que tener el mismo tratamiento que los delitos de lesa humanidad que no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa hemos decidido que hay delitos que no se pueden cometer y como no se pueden cometer son imprescriptibles no yo creo que este es uno de ellos porque cuando las secuelas de un delito no prescriben no puede el delito que genera esa secuela basa en algunos países

Voz 0313 28:51 se creo recordar que en el Reino Unido

Voz 11 28:54 sí en en en Estados Unidos en Irlanda sitios donde han tenido el caso es muy muy sonadas de pederastia pues se considera que se ha podido también investigar porque no estaba prescrito porque ahí ahí no prescribe bien en cambio en España pues tenemos en Argentina por ejemplo hace muy poco han cambiado hace hace unos años cuando han han han aparecido más casos también relacionados con el pasado de descripción religiosas no sólo venían de España en este caso también venía en Italia se dieron cuenta de que no tenían que solucionar sino siempre era una vía muerta con la que tocó con la topaba

Voz 0827 29:29 la dificultad de estos delitos lógicamente es el paso del tiempo para obtener las pruebas pero bueno esa es una una dificultad pero nunca pero es esa dificultad se supera efectivamente en las pruebas existen dice efectivamente se

Voz 1362 29:40 me comenta que un individuo abusó de un niño

Voz 0827 29:42 aunque haya sido hace cuarenta años ese delito no puede prescribir

Voz 15 29:46 hay ahí es que sí que me gustaría plantear que a veces hablamos mucho de la responsabilidad la Iglesia que es es toda evidentemente pero en este caso las prescripciones tiene que tener en cuenta que que la iglesia en muchos casos

Voz 0313 30:00 eso es clave tiene

Voz 15 30:02 el el veto de prescripción es mucho mayor en la Iglesia que dé ejemplo y en algunos casos la justicia actúa sin sine díe los casos más graves

Voz 1176 30:14 la mano de todos tendríamos que hacernos lo miraron poquita

Voz 0827 30:17 paradoja es que ese plazo sea más amplio en el caso de la iglesia pero sea la iglesia en la que durante mucho tiempo ha tapado algunos de estos casos concretos pero

Voz 1362 30:25 efectivamente tiene razón en que éste ya

Voz 0827 30:27 no es un asunto de la iglesia este es un asunto de las sociedades son las sociedades las que tienen que ajustar sus códigos penales para responder a este tipo de cosas

Voz 15 30:35 la Iglesia debería actuar como institución también civil y favorecer y denunciar multar ningún caso porque también viven la sociedad no haberle apartado en otro mundo

Voz 1362 30:43 que sale porque estamos estamos hablando de un problema que sí que es verdad que que hablábamos antes que hace quince años ni siquiera bueno pues al igual acá alcanzaba la categoría de noticia no pero ahora hasta y lo digo con conocimiento de causa hasta los maquilladores peluqueros de las televisiones y de las series que tratan con niños se les hace firmar un documento en el que se asegura que no tienen ni antecedentes ni bueno ni ficha policial ni en absoluto primero lo sí

Voz 12 31:10 Seve con con con casos de PD

Voz 1362 31:12 las tía desordenada desde el año pasado estable

Voz 15 31:15 dada por la Ley de Protección de Datos sin duda alguna legislación nacional que todos los y las personas que tratan con menores en esos centros escolares educativos incluso en catequesis tienen que tener un certificado en el que demuestran que no está que no tiene antecedentes penales con menores al menos

Voz 0313 31:30 muy poquito a poco Guillem sensibles y Jesús Bastante compañeros gracias por estar este ratito en La Ventana eh

Voz 1176 31:36 hola a plazos ahora todos hasta pronto

Voz 0313 37:16 porque estar escuchando bueno es una canción de Supertramp conocida me gustaría que pudieran ver las imágenes que acompañan a la música este anuncio promocional de Coca Cola de hace unos años que dio mucho que hablar el lema era algo así como mira el mundo con otros ojos hizo un anuncio que se compuso a través de imágenes captadas por cámaras de seguridad en distintas partes del mundo que reflejaban de Tolo por ejemplo ponía ladrones debe eso una pareja en un en un banco el Carter estas honestos una señora que perdió la cartera y uno que me detrás esa devolvía bomberos voluntarios y el lema era José mira el mundo con otros ojos hice apoyaban lo de las cámaras de seguridad mensaje muy hermoso muy bonito hoy nuestra polémica va precisamente de eso de las cámaras

Voz 2 38:01 la polémica

Voz 0827 38:08 el caso es el siguiente hace ocho años cinco cajeras fueron despedidas tras ser sorprendidas por unas cámaras ocultas robando en el supermercado en el que trabajaban en la provincia de Barcelona la causa ha llegado hasta el Tribunal de Estrasburgo que ha dictado ahora una sentencia salomónica sostiene que el despido fue justo porque el juicio lo fue pero ordena a España a indemnizar a estas trabajadoras por la violación de su privacidad al no ser informadas por la empresa de la ubicación concreta de las cámaras que las vigilaban algo que prevé la Ley de Protección de Datos en nuestro país la decisión es por lo menos paradójica porque siento que la grabación no fue legal pero a la vez considera justa la sentencia de despido que entre otras pruebas se basó también en las imágenes grabadas irregularmente y sustituiría también un debate más amplio sobre los límites de la privacidad cuando alguien trabaja en un establecimiento público porque si está prevalecía ese informadas sonó las cámaras no deberían existir Easy existen el derecho a la privacidad queda evidentemente limitado

Voz 1667 39:07 pero bueno esa es otra paradójica cuestión

Voz 0313 39:13 Fabián Valero buenas tardes buenas tardes tarde sabían Valero es abogado especialista en derecho elaborar y director de seres abogados porqué han condenado a España y no a la empresa primero pues

Voz 1183 39:22 la condena España viene precisamente porque el que dictara sentencia donde se transmiten como se toleran estas tipo de grabaciones aunque no exigía consentimiento por parte de los trabajadores que es un juzgado por lo tanto la condena España recae porque se entiende que lo en este caso los los juzgados no actuaron de forma correcta

Voz 0313 39:39 condene que incluye indemnización a las demandantes que deberán recibir que son cuatro mil quinientos euros por violación de su privacidad efectivamente las empleadas fueron informadas de la colocación de las cámaras en el supermercado pero desconocían la ubicación exacta por qué es tan importante este matiz

Voz 1183 39:54 en el caso concreto Canadá esa sentencia y la

Voz 0313 39:57 hemos de la radio por ejemplo Fabián perdón no estamos aquí vamos a ponernos cámara muy bien bueno pero exactamente en el ángulo izquierdo del estudio número a tres yo tengo que saber eso bueno prevé es no robar pero ha pero yo tengo que saber exactamente dónde está la cámara te voy por hecho a eso

Voz 1183 40:13 te voy a poner un ejemplo que hay casos en los que nunca se pueda colocar una cámara por lo cual difícilmente se puede tolerar determinadas actuaciones como por ejemplo colocada en los aseos vestuarios

Voz 1176 40:23 sí a partir de ahí es cierto que en empresa

Voz 1183 40:26 tiene la potestad el derecho de vigilar la actuación de sus trabajadores la cuestión es dónde se encuentra el límite y ahí es donde empieza el problema de la sentencia europea cuál es el límite pues bueno lo que establece la normativa de protección de datos y también en este caso las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que ese límite de ser proporcional al fin que se persigue y siempre debe ser lo menos intrusiva intoxico posible en la privacidad de los trabajadores que supone esto pues que no basta con una mera autorización de sui generis derivada de colocar el típico cartel alentado es un establecimiento donde se dice que esa zona es vicio vigilada el trabajador debe conocer la ubicación de las camas porque al final la captación de su imagen no deja de ser un dato personal y por lo tanto debe tener conocimiento no sólo de que está siendo grabado sino donde estaban colocadas esas cámaras porque él tiene derecho a que es los datos que se están recabando por parte de la empresa pues de forma de vida no afecten a su intimidad

Voz 1362 41:20 yo la lidia muy finita recuerdo pueden bueno la instalación de las cámaras de seguridad en el país en este caso que hubo reuniones con el comité de empresa y se supone que están consensuadas con los representantes de los trabajadores pero qué ocurre con las que están en las calles en el en los centros las tiendas pero en el exterior

Voz 1183 41:39 en principio no se pueden colocar tiendas en el exterior hacerlo uno de ejemplo aquí en Galicia conocemos un caso de una entidad bancaria que para prevenir posibles hasta cosas furgones

Voz 1176 41:49 se colocó cámaras grabando hacia exterior claro

Voz 1183 41:52 las cámaras en el exterior no existía ningún tipo de indicativo de que la persona que transitaba por la

Voz 1176 41:57 por la calle estaba siendo grabada bueno pues esto ha supuesto una multa

Voz 1183 42:00 bastante contundente para esta entidad bancaria porque estaba grabando de forma indiscriminada a todos los ciudadanos que pasaba por la calle

Voz 1362 42:05 claro está sin embargo estamos estamos hartos de ver cómo la policía reconstruye de presuntos hechos criminales a través de la grabación de cámaras de seguridad

Voz 1183 42:13 sí pero bueno siempre son grabaciones donde se está enfocando desde dentro de local nunca desde fuera is on a lo mejor pues el cruce de una persona que pasaba justo que es momento por delante pero normalmente debería estar colocado un cartel indicativo ya en la propia contada donde se diga que sí

Voz 0827 42:29 no pero el alineaciones Ésta no es decir la proporcionalidad entre la vulneración de tu privacidad pero también el objetivo que se persigue que se ha conseguido y en este caso hombre lógicamente si tú pones unas cámaras que vigilan las cajas evidentemente es para ver ya no solamente si roban los empleados que están en las cajas sino también por ver si algún eh

Voz 13 42:50 el cliente

Voz 0827 42:53 el roba también al al propio cajeros no entonces en ese sentido tener unas cámaras evidentes haría que el ladrón se fuera a otra caja a robar

Voz 1183 43:01 faro dependerá del caso concreto dependerá del negocios lo que establece la normativa es que esa colocación siempre tiene que ser proporcional al fin que se persigue por ejemplo en este caso en el Juzgado incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 15 43:15 valida o autoriza

Voz 1183 43:18 no la grabación sino de resultado obtenido pruebas por las mismas porque existía una sospecha previa

Voz 15 43:22 ya

Voz 1183 43:23 de que se estaban produciendo unos robos por parte de los trabajadores pero sería igualmente aceptable que se colocase la Cámara cuando no existía ningún robo previos de ningún trabajador eso es la primera cuestión que debemos plantearnos en segundo lugar

Voz 1176 43:36 eso sería lo ha sido de respuestas hoy al sur su respuesta

Voz 1183 43:40 mi opinión sino no hay ningún tipo de indicio previo sería bastante más discutible puede con lo con la cámara

Voz 11 43:45 vale que también podemos pensar que es lo mismo pues

Voz 1183 43:48 a un local de veinte metros cuadrados donde existe una persona que está al establecimiento de la vigila lo que supone mejorar a lo que no y que vigila cualquier cliente de una gran superficie a lo mejor con diez mil metros cuadrados donde sino hay cámaras de vigilancia es imposible que haya trabajadores para controlar no sólo a todos los clientes sino los propios empleados a hacer algún tipo de actividad ilegal habrá que ponderar en cada caso

Voz 0313 44:11 muy interesante porque estaba haciendo decías sentencia salomónica ya lo creo porque las empleadas digamos han perdido el trabajo porque en fin porque las han condenado por robar pero la empresa ha costado más de veinte mil euros la broma está haciendo números cinco por cuatro quinientos son veinte mil y pico

Voz 1183 44:25 en este caso quién pagará esa de España claro verdad

Voz 0313 44:28 España a pagar todos nosotros a escote por las

Voz 1176 44:30 pues claro

Voz 1362 44:31 a partir de ahí estará gusto hacia Europa hablamos de lo mismo no sea en este caso son imágenes pero hablábamos el otro día de los del control de de los medios eh telemático es que la empresa se pone a tu disposición el correo electrónico o los whatsapp etcétera hablamos de de esa delgadísima línea entre entre la privacidad entre entre el derecho de la empresa saber si sus trabajadores están cumpliendo o no con la jornada laboral y el derecho a la intimidad y la privacidad que te que te que te vamos que te ofrece un dispositivo electrónico

Voz 0827 44:59 ya y sobre todo me suscita dudas eso sobre la propia eficacia de la medida no porque seguimos poniendo ejemplos Fabián es decir si yo soy un empresario hicimos sospechas de que un cajero una cajera está robando en mi supermercado y de repente anuncio a esa cajera que voy a colocar una cámara en su caja pues muy eficaz desde luego no es es decir si si realmente el fin que se persigue es pillar al empleado obligará al cliente que está constantemente robando nos lo lógico sería instalar esas cámaras sabiendo que a lo mejor informando de que esas cámaras existen pero cerrarlas en un sitio donde el presunto desconozca que se han instalado claro

Voz 1183 45:37 hay varias cuestiones que que hay que tener en cuenta de lo que comentarios respecto de el derecho al control por parte de la empresa intimidad así que partir de una premisa básica eso es muy estricto muy protectores de una Europa de derechos humanos porque hay que tener en cuenta que no intimidad es un derecho fundamental es un derecho recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos pero el derecho la vigilancia empresarial de sus trabajadores no lo es por lo tanto digamos que tenemos un derecho que tiene una aplicación o una importancia mucho mayor respecto de los ciudadanos lo que puede tener la legislación penal

Voz 1176 46:09 aunque tiene prevalencia células de tiene

Voz 1183 46:11 que cuando hay un conflicto en ambos derechos digamos que el derecho más protegido lo más importante siempre se ha hecho fundamental en ese caso que que planteabas de claro colocar la cámara informar de que de que de que la Cámara está colocada allí claro trabajó en estos supuestos si es medianamente inteligente dejará de hacer lo que estaba haciendo que pasa a la empresa se pueda Sgarbi colocó una cámara de todos modos sin avisar trabajador pero lo que se enfrenta eso la posibilidad de que esa grabación automáticamente anulada por parte profundo

Voz 1176 46:43 claro

Voz 1183 46:44 qué sucedió en el caso de esta de este supermercado pues lo que sucedió es que ha sido la grabación se llamó a las trabajadoras en la oficina con el gerente de del establecimiento CL puso la grabación delante que conocieron los hechos firmaron un documento que lo dijeron fue que fue bajo coacciones donde hace conocían que efectivamente había robado unas mercancías entonces esa prueba se llevó al actual juicio si la empresa disponía de otros medios de prueba no sólo la grabación sino un reconocimiento por los propios trabajadores por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que hubo un juicio justo porque hay un despido procedente porque había muchos más medios de prueba que gritaban me dejó con independencia de que el acto concreto la grabación a no haber sido como los trabajadores no tendría como esa

Voz 1176 47:29 Pidal muy bien sabían Valero director de seres abogados muchísimas gracias por estar en La Ventana eh

Voz 1183 47:35 a vosotros un abrazo

Voz 0313 50:23 esta canción que habla de la Madre Tierra no recuerda vamos la canción no pero lo recuerdo yo debía economías no dice noticia destacada la gran economía la macroeconomía por todo ese follón que ha habido en la comisión del Congreso con la comparecencia de Rodrigo Rato que si saqueo mercado que si capitalismo de amiguetes cifras que marean miles de millones casi el amigo no ahora Pedro Sánchez proponía un impuesto dos impuestos especiales para la banca para que ayuden a sufragar las pensiones en el futuro insisto grandes números macro economía qué pasa con la economía de la pequeña escala que además mira a la tierra Quique intenta

Voz 1176 50:57 la preservarla hoy tenemos un ejemplo fantástico

Voz 0313 51:00 la Mancomunidad del a Cerceda hay Mata Alpino es el primer municipio de la Comunidad de Madrid en cumplir los estándares de residuo cero iré economía circular ahora intentaremos explicar con más detalle en qué consiste esto esto ha sido posible por la puesta en marcha de varios programas de gestión de residuos como con posters Gallinas cerca de las escuelas que preguntar qué y un rebaño municipal de cabras Javier de los nietos Alcalde buenas tardes muy buenas tardes qué tal alcalde bienvenido cuénteme primero de las gallinas porque lo de la lo del rebaño municipal de Clos de las cabras lo puedo más o menos entender pero que aportan las gallinas a a cerca de las escuelas a una economía circular a este estándar de residuo cero que que hacen exactamente

Voz 12 51:43 bueno nosotros diseñamos una estrategia que recibe pero en la que pretendíamos convertir en lo que se conoce me llaman como residuo y en este caso los residuos orgánicos de los comedores escolares en recursos pues ahora optimizar SRS pasará a ser un recurso necesitábamos poner en valor a una comida que tenían al comedor y que además efímera para mí como recurso educativo didáctico pedagógico al propio centro a los cuerpos docentes de la escuela para ello diseñamos un gallinero un compost pero muy próximo al centro en el que retiramos de las cuatro toneladas que se generan en cada comedor escolar al año

Voz 0313 52:30 cuatro toneladas