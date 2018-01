La Ventana (09/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias a la espera de Artur Mas el ex presidente de la Generalitat ha convocado una rueda de prensa para las seis y media de esta tarde en la que va anunciar su renuncia a la presidencia del PP de Cat así lo dan por hecho fuentes de la dirección del partido después de que más se haya reunido con la coordinadora general de la formación Marta Pascal hizo los seis días antes de que se conozca la sentencia del caso Palau Mariano Rajoy ha llamado a combatir el secesionismo catalán desde la legalidad

Voz 1487 00:36 hemos asistido a la puesta en duda de estos principios básicos de nuestra democracia por parte del secesionismo una forma más de populismo entre las muchas que están apareciendo en Europa debemos por tanto combatirlos desde la legalidad ir desde la razón

Voz 1667 00:52 nuevos datos sobre la brutal violación de una mujer el pasado veintiocho de diciembre en Sant Andreu de Llavaneres en Barcelona el agresor todavía por identificar también robó a su víctima antes de abandonar la malherida en las rocas del espigón de la localidad Barcelona sigue

Voz 1915 01:06 la mujer colombiana de cuarenta y dos años fue asaltada el veintiocho de diciembre a primera hora de la mañana cuando iba a pie de Mataró a San Andreu de habaneras por un camino de tierra que discurre en paralelo a la vía del tren ya el mar una pareja que aparcaba el coche al lado de la estación escuchó los gritos de auxilio la encontraron en un paso subterráneo al tren la ayudaron a vestir la llevaron hasta la cantina su propietario el propietario de este bar Antonio Torres dice que ahora hay miedo

Voz 2 01:30 entonces pues claro la gente está nerviosa e inquieta la mayoría en gente tienes críos en un chico que van a estudiar a la Universidad chica Aíto Sopo claro está

Voz 1915 01:41 como si así como decías el juzgado de Mataró investiga esta agresión sexual a la cual suma también un delito de lesiones y un robo con violencia

Voz 1667 01:50 la próxima un nuevo temporal toda la costa gallega y cantábrica estarán mañana en alerta naranja por fuerte viento y nieve en algunos puntos fuentes del Gobierno y del Partido Popular se han mostrado especialmente críticos con la actitud el director de la DGT Gregorio Serrano que esta mañana tiraba de ironía para justificar su viaje a Sevilla en pleno caos en las carreteras del pasado fin de semana de hecho ya han trasmitido la orden de que guarde silencio no ha vive la polémica desde Pamplona el ministro Íñigo de la Serna ha prometido que rendirá cuentas de lo sucedido en sede parlamentaria

Voz 3 02:17 pero tengo la completa seguridad que vamos a dar la cara que vamos a actuar con transparencia que vamos a explicar a los grupos políticos y los ciudadanos cada detalle de lo que ocurrió en la AP seis una vez que los que ejecutaron esas acciones que eran los que gestionan en la autopista pues nos faciliten toda esa información

Voz 4 02:36 deportes Toni López comienza la vuelta autor de final de la Copa del Rey a las siete y media en el Wanda Metropolitano Atlético Madrid Lleida con cero cuatro para los rojiblancos en la ida y a las nueve y media Valencia Las Palmas en Mestalla con el uno uno en el partido de ida hay del rally Dakar Nani Roma finalmente no ha tomado la salida en la cuarta etapa posó cien

Voz 1667 02:51 ayer ha recibido el alta y sus lesiones no revisten gravedad cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 es más en Madrid el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo sectorial de Educación que contempla la contratación de dos mil ochocientos

Voz 0230 03:05 profesores de aquí a dos mil veintiuno y la mejora de las

Voz 1915 03:07 emociones salariales de los docentes de la región el pacto que llega con seis meses de retraso se firmó hace unos días con los sindicatos que esperan que este sea el paso previo a la aprobación de un acuerdo para la educación madrileña escuchamos a la presidenta Cristina Cifuentes y al portavoz de ANPE Francis comer

Voz 5 03:22 este acuerdo sectorial es fruto del diálogo tiene una relevancia muy especial porque es el primer acuerdo educativo al cual se llega

Voz 6 03:33 eh de los últimos doce años que este acuerdo sectorial transita en paralelo con otro gran acuerdo que se está fraguando en la Comunidad de Madrid que es el acuerdo educativo ambos acuerdos van a incidir de una manera muy positiva en la mejora de la de la educación de esta comunidad

Voz 1915 03:51 míticas de la patronal de los hoteleros madrileños al nuevo reglamento impulsado por la Comunidad para regular las viviendas turísticas se quejan principalmente porque dicen que el texto sea concebido para favorecer unos determinados intereses empresariales piden al Gobierno regional que les escuche no sólo a ellos sino también a los vecinos Gabriel García Alonso ex presidente de la asociación

Voz 7 04:08 no sabemos no entendemos que es el motivo por el que la Comunidad ha ido en esta línea qué intereses puede haber en esta falta de coherencia y también yo diría falta de comunicación con todos los agentes implicados

Voz 8 04:23 colectivo LGTBI han protestado esta mañana frente a la

Voz 1915 04:26 sería de Asuntos Sociales para exigir que cumpla con la Ley de transexualidad aprobada hace casi dos años aseguran que no se está aplicando la normativa que les permitiría entre otras cosas tener documentos que acrediten su identidad de género la coordinadora del grupo transcurran Carmen García

Voz 9 04:39 los documentos que tenemos no coinciden

Voz 10 04:42 con la apariencia dependemos nosotras y nosotros Icon en nombre de este que normalmente usamos que el problema es que siempre tenemos que estar dando explicación pero si queremos ajenos al final que no estaban las cosas tenemos que responder esta no tenemos ninguna intimidad

Voz 14 05:58 Carlas Francina

Voz 0470 06:09 corren nuevos tiempos efectivamente ha empezado el nuevo año y vuelve el gran Iturriaga que

Voz 9 06:15 ha sido borrada

Voz 1220 06:17 pues mira a ver si lo hace mejor que yo hombre desde luego desde luego que que que que que que desastres estuve escuchando no no no podía a estuve a punto de levantarme de la cama sea diciendo no puede ser

Voz 15 06:29 pero no era eso lo hará hoy cinco meses sí sí

Voz 1220 06:32 pero esta es que os creéis que esto es fácil no lo sabemos que no sabemos que no

Voz 15 06:39 muy difícil las preguntas de la y dedico aguantar ahora todos estos

Voz 0230 06:42 tu labores tenemos de concursantes todo

Voz 0470 06:45 diga amarilla Carlos verdad de Carlos Pérez

Voz 16 06:47 pero claro claro del empate infinito Leire Pajín eterno

Voz 1220 06:50 ha estado va a acabar es si no este año este a este año vamos a ver qué pasa venga

Voz 17 06:57 porque la política también se explica lo que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado un gobierna con la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega esta llamar somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás

Voz 26 09:38 he podido hacer amigos a la política vela triatlón Safin Mela de la traía al fresco OCU que miedo de redes de la pregunta Sara clara así que yo os propongo que de aquí que hagamos mando claro es si unos parece un razonamiento muy brillantes no le viva

Voz 1487 10:14 ayer nevó en España no sé si lo sabía

Voz 7 10:17 en cuanto a sabe el sabio

Voz 0470 10:24 Bono además discurría que los concursantes esta Antonio Martínez Pilar de Francisco Especialistas secundarios Ortega hola a la yo en Sevilla Torrealba vengan bien piezas today Mariano Rajoy que

Voz 0230 10:38 tal vez está en el ocaso de su carrera Sucre pero ha encontrado bueno digamos tiene tantos años por detrás que por fuerza tiene que ser lo sabemos cuánto le queda pero los datos de Ur pero mira tal vez ha encontrado su vocación es el hombre del tiempo detenido va diciendo frases que podrían ser de hoy de ayer de mañana lo peor hace tiempo que quedó atrás es como dos wonderful es Mester Mariano podríamos hacer unos calendarios con frases de Mariano Rajoy lo peor ya pasó mira el futuro con esperanza cada día somos más felices

Voz 27 11:10 hay que apoyar a las mujeres emprendedoras hay que apoyarlas hay que apoyarlas que emprenden correcto el director general de Tráfico

Voz 28 11:18 sí

Voz 0230 11:19 no durmió el sábado pasado cuando la AP seis Se colapsó por la nieve lo asegura el Partido Popular Fernando quiero decirles que

Voz 15 11:25 por General de Tráfico no dormimos anoche déjate

Voz 0230 11:28 por su parte el director general de Tráfico en persona dice que estaba en Sevilla durante las nevadas de que colapsaron la AP seis pero que en Sevilla funcione el teléfono e Internet con lo cual podía trabajar y estar al mando de las operaciones lo escrito en un mensaje un poco con retintín un poco como sarcasmo Man el mensaje del dice esto perdón por estar en Sevilla en la que funciona el teléfono intervenido a ver cómo cómo lo diría estos sarcasmo Omán y si Villa pero que sepas que contiene

Voz 29 12:00 por medio el teléfono

Voz 0230 12:04 el director sarcasmo Man con frecuencia a las personas que ocupan un cargo de poderlo de responsabilidad se dirigen a la opinión pública a veces en tono de suficiencia han no pedido claro que el director general de Tráfico es un humilde Bonifacio comparado con Rodrigo Rato el expresidente de Bankia ex vicepresidente Gobierno caído Congreso de los Diputados esta mañana para dar explicaciones sobre la crisis de Bankia que ha costado cuarenta y cinco mil millones de euros a las arcas públicas ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de cometer delitos ya ha hablado en general en un tono que más bien sugería que los españoles Le debemos cuarenta y cinco mil millones de euros Jaén así se dirigió por ejemplo un diputado atentos pero

Voz 1787 12:46 usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española

Voz 0230 12:55 y luego añadía esto con una risible a final que se ha repetido varias veces

Voz 1787 13:00 sólo consideramos su saqueo o no eso es el mercado también

Voz 0230 13:04 el mercado amigo y si luego lo escucharemos con detalle ahora una canción de qué año diría yo

Voz 27 13:14 novecientos ochenta y cinco no era menos veinte y dos y cuatro fue el año en el que los humoristas típico y publicaron un chiste sobre el almirante Luis Carrero Blanco existe decía de todos mis ascensos el último fue el más rápido como se sabe Carrero Blanco fue asesinado por ETA el fiscal del Tribunal Supremo pide que se confirme la prisión para una persona que escribió en Twitter unos chistes sobre Carrero Blanco nos fijáramos también en un detalle curioso el fiscal porque acusa a esta persona de ocultarse tras el sí

Voz 15 13:50 dudó ánimo de Casandra dándose la circunstancia de que la tal persona se hace llamar públicamente Cassano podría tratarse bien es verdad de una astucia utiliza como seudónimo su no

Voz 28 14:00 haré como esas personas que tiene la mala suerte de llamarse anónimo tienen de apellido anónimo y nunca alcanzan la fama aunque escriban el Lazarillo de Tormes

Voz 15 14:17 venga un poco de twiterías sugerías venga el repaso y empezamos echando un poquito la vista atrás a las navidades vemos que algunas son históricas profeta baruc señala dos de ellas

Voz 31 14:28 algún día les contaré a mis nietos la historia de la Nochevieja de mil novecientos ochenta y siete y la noche de Reyes de dos mil dieciocho cuando Sabrina Salerno y Chiquetete pusieron fin a la infancia de dos generaciones

Voz 15 14:41 muchos han aprovechado estos días de vacaciones para hacer limpieza en el hogar como no Robespierre

Voz 31 14:46 he limpiado los cristales del salón resulta quedamos a un parque

Voz 15 14:50 luego hay gente a la que la vida sólo hace que darle golpes gente como a Morten

Voz 31 14:54 me he comprado una sal del Himalaya cuyo origen según el envases de hace doscientos cincuenta millones de años y resulta que caduca en noviembre y luego veréis por ahí diciendo que vosotras tener mala suerte

Voz 15 15:05 Gaizka ha descubierto un método para conocer a las personas yo no sé si es muy práctico a las personas les doy golpecitos en la cabeza para ver si son buenas como a las sandías sino me dan una hostia son buenas acabamos de filas twiterías con puerto expanda que tuitear sobre un imprescindible secreto de belleza querido huele es que usas en la ducha

Voz 29 15:30 yo

Voz 28 15:52 para hacer en martes navegar casarse embarcar leer dormir crear impuestos

Voz 34 15:58 el líder del

Voz 29 15:59 PSOE

Voz 23 16:02 por Dios El líder

Voz 0230 16:07 el PSOE Pedro Sánchez propone crear dos impuestos y todo esto tiene una explicación primero explicamos los impuestos el primer

Voz 1787 16:13 por el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones

Voz 0230 16:22 a continuación la doctrina porque si los españoles

Voz 1787 16:25 contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones pues muy bien Kuyt procura no

Voz 0230 16:37 la banca necesitó setenta mil millones la banca aporta mil razonado así Pedro Sánchez los entiende pero seguro que es lógico que seguro que se puede razonar este impuesto de muchas maneras seguramente pero la que ha escogido Pedro Sánchez es rara dice como la banca se quedó setenta mil millones ahora justo que de mil

Voz 35 16:54 si los españoles hemos desembolsado setenta y siete mil millones de euros para rescatar a la banca creo que es justo pedirle al sector financiero que contribuya con una recaudación de mil millones de euros al año al sostenimiento del sistema público de pensiones bueno a lo mejor

Voz 0230 17:07 la clave está y mil millones al año si son setenta y siete años ó noventa contando los intereses pues estará ayer Mariano Rajoy tiene un deseo

Voz 1487 17:14 tras las elecciones catalanas del veintiuno de diciembre esperamos

Voz 0230 17:19 esta frase recoge la esencia del marianismo tras las elecciones catalanas esperamos ciertamente antes de las elecciones catalanas también esperábamos pero es la esencia del marianismo que esperar

Voz 1487 17:30 tras las elecciones catalanas del veintiuno de diciembre esperamos que se pueda formar pronto un gobierno que acate el orden constitucional y el Estado de Derecho y que la situación política se normalice

Voz 0230 17:41 esperamos que se normalice ir ahora voy a hacer una recomendación literaria nueve un libro que he leído estas vacaciones una biografía de Isabel la Católica no escrito un británico Gilles Trimble tú de muy buen libro muy bien contado es un libro muy recomendable cuenta muchas cosas de Isabel la Católica porque claro todo el libro está dedicado a Isabel la Católica día raro que no lo hiciera en las guerras contra los reinos musulmanes a la reina Isabel de gustaba estar cerca de frente y aunque la tradición decía que cuando comenzaba la guerra las mujeres tenían que rezar era su trabajo este rezar pero dice el historiador que debido al carácter de la Reina que le iba la marcha rezaba con los ojos abiertos o sea sumaba un poco para ver la carnicería eh porque el Euskaltel va a haberla bueno Mariano Rajoy

Voz 15 18:28 sería lo contrario teniendo la obligación constitucional de liderar la política

Voz 0230 18:32 a él reza y espera espera que las cosas mejoren espera que las leyes se depositen en el suelo espera que todo se vaya resolviendo es el anti saber si es verdad que tampoco le ha ido mal en general la política es el arte de convencer a la gente de que Caperucita se comió al lobo si encuentra suficientes partidarios formas el partido lo vista el partido racista sería el que defiende que la crisis de Bankia tuvieron culpa todos menos rato el actual ministro de Economía Luis de Guindos los grandes bancos de España todos conspiran para que cayera Bankia con Bankia Rato el Gobierno de Zapatero fue negligente no hizo reformas pero como decíamos antes lo más llamativo ha sido el tono que ha utilizado Rodrigo Rato hoy ingreso de los diputados para dirigirse a Sus Señorías nadie podrá acusarle de haberse arrugado yo seré el compareciente yo usted la diputada pero usted me está insultando dice usted sobre lo que son las leyes lo que aprueban ustedes aquí

Voz 1787 19:29 de lo que son las leyes sino

Voz 0230 19:32 a ustedes aquí su texto no sólo a mí que me pregunta usted

Voz 1787 19:38 pues los que les escuchen y quieran tomar en serio pues nada escuchen

Voz 0230 19:44 las crisis cuestan dinero mire usted las crisis cuestan mucho dinero usted sabe de lo que está hablando pero usted sabe cuanto antes

Voz 1787 19:51 de los activistas privados de la banca española a mí no vengan con mítines usted venir no me venga con mítines eh

Voz 0230 19:58 bueno Rodrigo Rato ha atacado el punto más vulnerable del gobierno de Rajoy en el año dos mil doce su primer año de gobierno que tuvo momentos delirantes aunque ahora ya nadie lo recuerda ya hay un punto muy muy curioso del discurso de Rodrigo Rato esta mañana se quejaba de que el Gobierno

Voz 1787 20:13 no se ha quejado quizá era algo más que una queja

Voz 0230 20:17 a pesar de que el Gobierno tomó la decisión política de ir a por el de meterle en la cárcel ha contado como la ministra de Trabajo le dijo a su secretaria que se fuera apartando del porque iba a tener problemas por sus declaraciones de la renta ha contado una historia terrible de una conspiración contra su persona en la que varios ministros según él utilizaron sus datos fiscales es decir secretos de manera pública no ministro varios ministros y añade lo siguiente añadido lo siguiente Rodrigo Rato que todo esto le daba mucha pena porque él ha estado treinta años en el Partido Popular

Voz 23 21:01 sí lo que contaba Rato es cierto

Voz 0230 21:04 le tiene que dar pena porque eso no se puede hacer a ningún ciudadano lleve treinta años en el PP o dos años en el Betis si el Gobierno utilizado políticamente sus datos fiscales si lo conocía ministros y lo divulgan periodistas si los ministros lo contaban los periodistas para que lo divulgara se utilizaban de manera torcida con fines políticos eso tiene que dar pena porque vulnera la democracia no porque lleves treinta años en el PP me da mucha pena porque esto treinta

Voz 1787 21:30 el Partido Popular

Voz 0230 21:32 la que fuera parece mentira camino a mí lo que ha contado Rodrigo Rato hoy es que el Gobierno utiliza los datos de Hacienda en guerras políticas esto seguramente será falso porque si fuera cierto ya habría dimitido ministro de Hacienda

Voz 36 21:45 a Juan

Voz 0230 21:58 la otra noticia sensacional de hoy bueno tiene otra dimensión pero es divertido el fiscal pide que se confirme la condena para Casandra alias Casandra la tuitera que escribió un chiste sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco varios chistes no de los aspectos curiosos de la petición del fiscal es la que decíamos se considera que Casandra es un seudónimo cuando es el nombre que públicamente utiliza esta tuitera que es transexual tenía otro nombre pero decidió llamarse a sí misma Casandra escuchamos la noticia

Voz 37 22:22 vamos a contar en la Cadena Ser en lugar de reconocer que Casandra es el nuevo nombre de la joven a pesar de que oficialmente no lo haya cambiado en el registro la Fiscalía dice que Casandra es un seudónimo de la condenada que utilizó para esconderse publicó en esos chistes porque sabía que estaba haciendo

Voz 0230 22:36 algo ilegal claro claro se escondía detrás de su nombre público coja convoca a esconderse detrás de un hombre público

Voz 28 22:47 claro que luego llegará el juicio oral cuando llegue el juicio oral tomará la palabra el Ministerio Público en palabra el señor Ciscar sí señoría de llamarme por mi seudónimo cuál es su seudónimo señor fiscal señor fiscales un seudónimo se juegue el suyo señoría utiliza Señoría de sudor IMO para que nadie sepa que es usted señor juez al tema fiscal gracias hoy el juez señoría río dígame empezaba a Señoría señor fiscal soy arriesgar señoría empezó los fiscales cráter señoría solía porque la acusada porque si consideraba que su actividad era tan legal porque hay repito se escondía tras el seudónimo de Casandra señor fiscal sellaba Casandra más a mi favor puesto que usó los Tusk que ha de hacer creer que Casón un seudónimo para que nadie sospechó ERE Wakaso alguien hubiera sospechado del zorro si se hubiera llamado en realidad Ramón zorra quién habría sospechado de Clark Kent de haberse llamado Clark Superman o Peter Spiderman por lo tanto añadimos a Casandra hayas Casandra el delito de rebelión Paco los brinca

Voz 0230 24:03 por cierto dentro de este país surrealista y por lo tanto divertido que tenemos Carles Puigdemont ha citado a sus diputados en Bruselas esta podría ser una solución los catalanes globalmente se trasladarán a vivir a Bruselas para que Puigdemont pueda ser presidente

Voz 15 24:26 venga Especialistas secundarios va a restar las consecuencias del caos que se organizaron en muchas cosas sí bueno el caos organiza porque estoy leyendo esto estos mapa para Isaías es si el caos organizado no bueno que hemos escuchado muchísimas opiniones sobre las nevadas del fin de semana pero no hemos escuchado a los verdaderos los que están más capacitados para ello que son los trabajadores de la carretera los camioneros así que vamos a abrir teléfonos y que sean ellos los que los cuenten sus experiencias el año pasado el fin de semana con la nieve ya tenemos al teléfono si hola buenas tardes

Voz 9 24:58 va

Voz 39 25:04 miedo u bien y vi cómo te llamas ya más Hare Krishna Javi

Voz 15 25:10 Javi Javi todo vale vale estás en ruta ahora mismo

Voz 40 25:14 mira estoy ahora mismo transporta un cargamento de gatos a era puerto deportivo

Voz 15 25:19 a un aeropuerto deportivo gatos pero gatos vivos

Voz 40 25:22 sí sí Vigo Aveiro para ver una una gente de aventura que se que comercializan saltos en paracaídas para que para gente que quiere ir un poquito más allá basó el riesgo el más sigues tirarse desde el avión pero abrazaba son gato

Voz 15 25:35 por eso eso lo seré

Voz 40 25:37 cree que llegan a con la cara destrozada arañazo

Voz 15 25:40 gato araña el gato con ocasión le gusta no les gusta tienes el descenso y tienes los dañándose el gasto no no no no

Voz 40 25:52 no debiéramos Tete Tete Tete que te come la cara

Voz 15 25:55 sí que si oye Hadi hecho pero hay que me imagino

Voz 40 25:57 el acuerdo se Hadid

Voz 15 26:00 quería preguntarte sobre el cauce se produjo en la autopista con con con las nevadas aquí te pillo en ruta o no

Voz 40 26:04 sí sí sí sí sí eso llamo haré contó a todos a mí me pilló de pleno yo estoy atascado la Pesek veintitrés a veintitrés fue la tanto veintí

Voz 15 26:17 tres horas tirón la nieve y no fue para tanto dices

Voz 40 26:20 a ellos claro porque pienso que la la la la la gente un poquito exagerada se ponen bastante bien con lo que llevaba en el remolque a mí me pasó rapidito veintitrés ahora llevamos un camión o mírame a mí me pilló transportando un cargamento de cerveza quince cochinillo al horno recién hecho Play Station cuatro con el Fifa conecta dos sofás con reposapiés

Voz 15 26:42 sólo tenía una cama de matrimonio

Voz 40 26:45 con las sábanas limpias ropa de abrigo doscientos Alfons liberados con material una mesa de billar vale Live liberara también en moneda paquetes de tabaco y Angelina Jolie que Barberá sobrino haciendo autoestop

Voz 15 27:02 sé que eso es veintitrés este pasaron bien no rápido aquí es que la gente

Voz 40 27:06 a veces tiene poca paciencia si yo yo pienso que deja ver si te te

Voz 15 27:13 a tanto que sabios hoy los camino gracias Javi por tu llamada venga teníamos tiempo para otro camino si no venga va muy buenas tardes

Voz 41 27:23 entre los dos como tu amigo Giulio Andreotti hola Julie cuando nos también en ruta no supongo

Voz 15 27:32 no no yo ahora mismo estoy parado a bares descansando no de la ruta alguien rotar vale estemos pilla subiendo al camión parado

Voz 9 27:42 ahora en ruta una ruta parar ahora

Voz 15 27:45 no en ruta esto se notas con no Giuly plena la semana pasada pues esto sea así que hemos roto nada ya lo normal que transporta ahí Giuly

Voz 40 27:56 Arda Turan culmina el Barça nada me hará el encargo de deparan todas las ciudades de Barcelona

Voz 15 28:01 ver lo quiere alguien encima el paquete pues tiene eso es una es una empresa difícil que tienes bueno oye tú cómo debe ser el caos vivido los autopistas españolas tú a quién culpas al Gobierno a la concesionaria a los particulares pero en el aquí

Voz 40 28:15 yo creo que el problema mira es años asfalto

Voz 15 28:17 asfalto caras autopistas hoy en día

Voz 40 28:20 hola muchísimo o no en caso de nieve hielo lluvia no que

Voz 9 28:23 propone yo pienso que habría que volver a tirar

Voz 15 28:26 las autopistas con adoquín y adoquín

Voz 40 28:29 no como camionero giras que nos regala menos o hacerla ese velcro la velcro pienso yo pienso yo no salga mojarse loco

Voz 15 28:38 tú cómo porque piensas que ver que está en autopistas de velcro y las redes de Belén Costas

Voz 40 28:41 eso sí eso que su solución no sé si si si salgo Yuri muchísimas gracias oye que si queréis os podría ayudar a

Voz 15 28:52 no le no oye tenemos a Francino para eso sí mira el carrusel no podemos traer grandes amigos lo venga mira ahí con decirlo si lo quiere yo no sé lo que son las cinco de veintinueve las cuatro y veintinueve en Canarias

Voz 0470 33:15 aquí seguimos en La Ventana por la radio dispuestos ya calentando motores para el gran desafío de Iturriaga pero antes

Voz 47 33:23 pues bien

Voz 29 33:24 en ningún pub

Voz 47 33:26 me no

Voz 8 33:29 Pilar de Francisco corresponsal en Youtube Alam Celati Iturriaga que moción la última

Voz 29 33:34 el lema de emociones mía

Voz 8 33:37 bueno a ver yo esté a la altura hace alarde de los cambios llega al dos mil dieciocho como cada año pues hay cambios por ejemplo algunos buenos como esta mañana que el rubíes alcanzado los veintisiete millones de suscriptores a las nueve y media de la mañana el aguantado hasta seis de la mañana de ha dormí diciendo no puedo más pues la pillado durmiendo pero bueno un dulce despertar hilo noticias malas por ejemplo la salida Youtube de lo un logia este youtuber con más de trescientos setecientos mil suscriptores Seba de Youtube fue uno de los primeros pobladores

Voz 48 34:11 nómada que volará más Lucio I doble Ivair del mundo se va a ir de la existencia Lucio o hizo ver obra

Voz 8 34:22 lo logia también es un seudónimo Él va a continuar haciendo cosas hacia humor fue uno de los primeros youtubers que empezar a hacer sketches Se hacer comedia y ahora va a continuar como dibujante de comics eso verdad votación ha dicho vamos

Voz 9 34:35 a ver porque lo deja no por porque prefiere hacerlo destacan

Voz 8 34:38 sado ya de dice ya hay demasiados gatitos demasiada competencia demasiada gente que hace reír todo este momento eh vamos a seguir este caso vamos con otra noticia mala rupturas divorcios cosas que pasan en la mejor familias en este caso en la Wii jeta este nombre está formado por los dos gamers Juli REC si de jetas siete siete siete dos chicos españoles que se dedican a jugar a videojuegos y subir esas partidas a Youtube formal a todo tipo de juegos bien sean divorciada hasta ahora vivían juntos en Los Angeles en Andorra triunfando en todo el mundo se han separado los niños desconcertados a quién según la semana jeta todo Rex que hago convivida bueno tranquilidad cada uno está así sigue por ejemplo Willy Rex tiene nueve millones de seguidores y continúa con subida Geimer pues en un apartamento de Times Square

Voz 49 35:27 Nueva York prácticamente en el centro de decir tengo Times Square que lo veo por la ventana realmente tampoco es esquíes ya nada por la ventana han porque lleva pasarán una berza y luego pues encontré mi casa Ali ahí así que no quiero oleadas Meco todavía bastante suscriptores aquí en Nueva York hecho hay más gente que me encontrado aquí también es que esto mucho más rato en la calle porque cuando estoy de Paco

Voz 0470 35:45 el alguna hora al día o con mucho a los pintores

Voz 8 35:49 la vida esto Youtube youtubers es increíble salen una hora al día de la cantidad de contenido que generan están todo el día en casa haciendo oídos suben como dos tres vídeos al día entre te da un poco igual ver en Nueva York en Alcantarilla porque protege a desde una hora al día tampoco te de aquello bueno mucha suerte a los por separado claro no cunde bueno la cosa es que vamos con otras youtuber que ésta no para de viajar ella es influencer Laughlin va tiene un millón y medio de seguidores en noventa y un mil en Youtube es influencer que sexto ver pues es como varias lesiones mano como héroes como ser camarero que es a la vez un poco psicólogo poco a actor

Voz 1915 36:26 el licencia Magisterio no exhibiciones que otro ex profeso

Voz 8 36:29 pues sería como hacer todo tu propia modelos de tu propio estilista Isère tu propia editora poco le entregase el reportaje hecho a la revista marca para la que trabajas vamos a escuchar el dos mil diecisiete de los Flip Pepa

Voz 50 36:40 el año pasado empecé el año en Beirut con nuestro primer viaje que fue a Egipto de Egipto me fui con mi hermana a República Dominicana la Fashion Week de Milán soy la única española en destilar parando el sin Gabana durante la semana de la moda de Milán después estuvimos en Marrakech esto luego nos fuimos a Miami luego nos fuimos a Los Ángeles después en aspira a Grecia con mi hermana estés pues nos volvimos a ir a Los Ángeles y The Sun pequeño

Voz 9 37:04 culpa al Líbano

Voz 50 37:06 todos los fuimos a Ibiza a Portugal también Montreal dos días a Nueva York para la Fashion Week de Los Angeles fuimos a Hawai volamos hasta Hamburgo

Voz 29 37:15 Mi viaje a China es más que el baúl de la Piquer

Voz 8 37:22 a ver si madre mareado tranquilidad se llama el síndrome jet lag por empatía tranquilidad este es solo en dos mil diecisiete dieciocho promete ahora mismo no está de España Lovely Pepa no han conseguido águila vamos con otra joven promesa que yo creo que va a dar mucho que hablar este año es que Quillo el vive en Madrid de momento tiene cien mil suscriptores es un youtuber que con la llegada de este dos mil dieciocho pues ha hecho reflexiones como esta

Voz 51 37:46 la gente me decía por redes sociales et engañados yo más de cuarenta y ocho ahora haciéndote creer que me he ido de viaje a Tailandia y no Memoria de Madrid veraniego Berto macho es toca el billete de Tailandia de un amigo falsificada cambiar acecha tiene un ratillo no voy a su a todo ámbitos sociales hay atentos que ya grabó Ureta en directo

Voz 28 38:03 mirad qué fuerte dónde me voy mañana

Voz 16 38:07 y luego ya con la entrada al aeropuerto de verdad dando ánimo emplazó quedan pocas ahora estamos yendo a un restaurante que se van

Voz 51 38:15 con mi objetivo enseñarnos que tan fácil es distorsionar la realidad a través de los medios de comunicación y los medios digitales

Voz 8 38:22 pues que el suele experimentó el acceso más lo trabajó muchísimo cuarenta y ocho horas se ponían despertaba cinco de la mañana para fingir que a la hora de Tailandia hace este tipo de experimentos muy interesantes también recomiendo el de vivir sin electricidad sin agua que también lo ha hecho el chico se lo está trabajando mucho y hace sobre todo reflexionar un poco sobre lo que Youtube para qué sirve vamos a escucharle

Voz 51 38:43 que has de ser trabajó que nos conocemos pero al final talla hay siempre Ibrahim viscosa vea contesta ahí yo leo y no sea que la interacción la chulas explican verdad chungo mi cuarto Sabella hablándolo la Cámara la verdad

Voz 1220 38:59 todo frito eh

Voz 29 39:01 un poco friki en todo a través

Voz 8 39:03 día de radio que te hasta aquí pues claro en ese día no yo no yo pero algo para vosotros claro dices hay gente ahí fuera no se están oyendo pues cuesta entender

Voz 1220 39:22 Iturriaga todo tuyo muchas gracias

Voz 29 39:24 las compañeros aquí estamos un año más si seguimos aquí desde que te pego hasta que nos den el Ondas no vamos a dejar de bellísimas todos los todos los todos los martes y bueno todos casi casi todas las dejémoslo en casi todo bueno pues eh pues nada seguimos tú has dicho Francino seguimos con esta pareja de concursantes que es una pareja de de de hecho un cursillo formada por María Muñoz y Carlos Pérez a los dos María Carlos buenas tardes

Voz 9 39:54 hola buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1220 39:56 en Félix años último feliz año que voy a decir

Voz 29 39:59 E igualmente BMG sí sí bueno pues nada pues como sois ya el fin de viejos conocidos sabes la dinámica ya sabéis una primera tanda de sigue otra de cinco os temática en fin vamos ya con María

Voz 1220 40:14 padrinos es verdad es verdad padrino es así

Voz 29 40:19 sí bueno es María elige padrino o Pilar

Voz 9 40:24 pues ya sino con Toni Toni

Voz 29 40:28 estás ahí sí está está

Voz 15 40:29 si esta esta ahora ahora estoy con todo esto puede inducir a sus ciudadanos puesto serio sabéis la puedo toser y no saberlo pero sí toso es que las

Voz 29 40:39 vale vale vale perfecto perfecto Carlos con quién vas

Voz 9 40:43 pues yo con mi tocayo también ahí vamos hay dos eh de verdad pero no es decir no serio no se puede hacer mejor

Voz 1220 40:52 no me cuesta cuestan Francino tose se todo el año

Voz 29 40:55 cosa tampoco tampoco están venga pues se vamos a empezar con María e Italia y el primer desafío de dos mil dieciocho un año María que va a tener cuantos días de empezar

Voz 9 41:10 sí hay cinco días

Voz 29 41:12 diseñados trescientos sesenta y cinco porque no es bisiesto lo es para nosotros el dos mil dieciocho comenzó el uno de enero pero ya sabes que los chinos en esto de van por libre entremés en qué mes comienza este año el nuevo año chino que por cierto es el año del perro por qué mes

Voz 9 41:31 bueno pues yo creo yo que yo lo estoy estos todo es verdad que lo febrero

Voz 29 41:42 sí señor en febrero en el dieciséis de febrero por si alguno le interesa que cómo van cambiando no opinó empieza siempre el mismo día es la luna nueva más próxima al día equidistante entre el solsticio de invierno Yell Equinoccio deprima

Voz 52 42:00 a ver es la primera de las vivimos ese vale eh no sé no sé

Voz 9 42:05 en el año como si la primera

Voz 53 42:07 no no no la luna nueva más pues bueno

Voz 29 42:10 la longitud de febrero golf eso sí pero puede ser a veces es hasta enero empresa pero normalmente fue a veces puede llegar a ser enero Íñigo cuéntalo tú muchas cosas pasarán en este dos mil dieciocho como por ejemplo que habrá Mundial de fútbol de

Voz 9 42:29 en Rusia perfecto

Voz 29 42:31 de tres pregunta que hoy por cierto hoy es el cumpleaños del iPhone porque un nuevo un nueve de enero se anunció su lanzamiento el nueve de enero cuántos años cumple el iPhone te voy a dar un par de años arriba o abajo de que año crees que es de la IFO María

Voz 9 42:52 en el dos mil siete y seguridad realidades ante el Mallorca no sé

Voz 29 43:00 a mí sí señor desde dos mil siete el nueve de enero del dos mil siete el anuncio lo hizo el que por entonces era director ejecutivo de Apple para muchos un visionario de quién hablamos de Steve Jobs sí señor pregunta

Voz 1220 43:14 acabo de las bicis

Voz 29 43:17 sí es tímido fuese español cómo se llamaría

Voz 9 43:21 ahí ya estaban trabajos

Voz 29 43:24 el trabajo es muy bien

Voz 9 43:27 estas vamos has vuelto de las vacaciones que una pregunta doble no existe pero sí sí sí ahora doble sí vale

Voz 29 43:35 ese he aprovechado estas navidades para ver a los últimos diez dais sabes película de la saga de Star Wars que hace que hace que número hace de P

Voz 52 43:45 sodio de Star Wars

Voz 1220 43:49 ocho ocho cuidado

Voz 29 43:52 tú has empezado a desempatar el

Voz 1220 43:57 el regalo porque igual pregunta madre mía hablando

Voz 29 44:00 el películas cuál crees que es la película que más ha recaudado en el mundo en dos mil diecisiete con mil trescientos millones de dólares te voy a dar tres opciones La Bella y la Bestia Star Wars Seven siete o Villaviciosa de Abba dando

Voz 1220 44:19 y al lado de actúe al blandos

Voz 9 44:24 los partiendo estar Worth Star Wars la OMS

Voz 29 44:28 no a las siete en la estrenaron en diciembre no no las siete en diciembre del dos mil dieciséis

Voz 9 44:36 es una de las claves entonces para que me preguntas por eso

Voz 1220 44:41 la verdad es que preguntas puede muy bien capital cambiamos de tercio a todos les loco capital de Paraguay María para

Voz 9 44:53 hay quien piensa darles parado camino recurrió puso como no tres dos uno el vino de idea

Voz 29 45:00 ha sido una ciudad que buen Arman que he visto eres que que bueno

Voz 1220 45:05 a ver si nos viene Asunción el vino Bengasi y por último terminamos oculta tiene tiene tiene vino queda ante la Camiño vino que tu una canción de Asunción no yo creo lo que tiene vale llevaba XX pregunta cuidado Google tiene letra

Voz 29 45:29 yo silencio sabor por favor gallinero tranquilos Se abre el telón primer Se abre el telón de la temporada se abre el telón salen dos gemelas con un Pilsen cada una se cierra el telón cómo se llama la serie muy parecida una mítica de hace como veinte años y que el año pasado en el dos mil diecisiete una tercera temporada necesarios

Voz 9 45:55 vi el tuit Twitter Vicens tú tú no es tuyo a ver no es exacto de todo te lo vamos a barbaridad porque sería

Voz 29 46:12 Tim Pierce Twin Peaks no sin Twiggy pero bueno

Voz 1220 46:16 puede valer de vamos a dársela vamos a dárselas todavía en periodo navideño vale no podía echó pleno señor fallado ha fallado la capital de Paraguay noble está un poco atentos Batres esta beca Carlos Pérez de los Pérez de toda la vida ahí casado y no vamos

Voz 29 46:39 en dos mil dieciocho hay que nos deparará este dos mil dieciocho Por de pronto Time si dos mil dieciocho es indivisible por cuatro

Voz 54 46:51 no

Voz 55 46:52 sí o no muy bien osea así sirios

Voz 29 46:55 sí sí no no nos va muy bien no

Voz 55 46:57 no no es es dos mil veces

Voz 29 46:59 en dos mil veinte o dos mil dieciséis vale antes hablamos

Voz 0470 47:02 decirle donde no es no pues sí

Voz 29 47:05 eso sí que no que no está bien está bien eso está antes hablábamos del nuevo año chino que sabes que se asocia los chinos cada año a uno de los doce animales de su horóscopo valen te voy a decir cuatro animales hay uno de ellos que no está no está en el horóscopo chino vale

Voz 9 47:23 Paco acaba uno que no que no que no caballo tigre pero

Voz 29 47:28 el gato de caballo

Voz 9 47:32 decirles si uno de ellos no

Voz 29 47:35 está en el horóscopo chino

Voz 9 47:37 el gato sí señor el gato

Voz 29 47:39 día triste puede llegar a estar en un menú pero no está

Voz 1220 47:43 a muy bien rico hombre vamos a la que no se había Susana por favor venga Camilo en Delicias y gusta más otro que no soy es seguro hombre vale doble sabéis

Voz 29 47:56 ya sabéis de quién es el cumpleaños hoy nueve de enero de Jesulín de Ubrique que tenemos tenemos hasta una hasta una pregunta tipo deje su nombre Cornish cuántos años Carlos crees que cumple Jesulín te voy a dar tres te voy a dar tres de márgenes Gené que son casi un un margen de seis tres arriba abajo cuántos años cumple Jesulín

Voz 9 48:20 cuarenta y cinco

Voz 29 48:22 con cuarenta y cuatro coma aunque viendo cómo está ese forma Jesulín que grandes momentos ha hecho pasar te voy a decir tres frases una de ellas no es de Jesulín

Voz 9 48:34 al una no es la primera frase

Voz 29 48:37 cuando te enamoras se te caen hasta los calzoncillos percances ponernos pues una desde Cole Cole y condene también los dos los calzoncillos y los cáncer vale segunda hace diez años tenía veinte años ahora tengo treinta y tres

Voz 1220 48:53 es muy buena y la tercera

Voz 29 48:55 hola soy mayor pero no tanto como para ser del Parque jurídico

Voz 1220 49:00 a las tres pues toda la no

Voz 9 49:04 la última la el parque jurídico

Voz 29 49:06 qué grande es de Carmen Sevilla

Voz 9 49:09 perfecto muy bien vamos

Voz 1220 49:11 esta pregunta pregunta madre mía hay un

Voz 29 49:14 la cosa que va a pasar en este dos mil dieciocho que parece que casi es una noticia de la Edad Media pero bueno las cosas son así a partir del veinticuatro de junio las mujeres podrán conducir coches en árabe y en qué quieres Carlos que en España se expidió expidió sí sí exilio excluido venía muy bien

Voz 9 49:37 no es excedió de pedir claro claro

Voz 1220 49:42 eso vallas vale por cierto el vino que vende Asunción

Voz 0230 49:44 también

Voz 1220 49:47 pero tienes que es vende no tiene las ya bueno vale pues Arriola que él me acepto

Voz 9 49:52 vivió no como sea una mujer en España en quede cada se dio se dio el primer carné de conducir a una mujer en España en que década hace mucho te ya te aviso eh pues los cincuenta mil novecientos cincuenta

Voz 29 50:08 qué va va va esa flipa mil novecientos veinticinco noventa ir tres años Catalina García les dieron el primer fallo bueno no nada de Catalina la Grande Carlos qué significan las siglas ser tanto hablar de la SER la SER La Ser que significan todo el día con la sí

Voz 9 50:27 la Sociedad Española de Radiodifusión

Voz 1220 50:30 otro dato ser pero correcto pregunta no te va a J A B no Nano verdadero

Voz 29 50:37 falso el Dalton mismo es un defecto genético descubierto por un físico inglés llamado John Dalton

Voz 9 50:45 sí es verdad pero es verdad pero sí señor

Voz 29 50:47 pero qué personaje bíblico se dice que vivió novecientos sesenta

Voz 9 50:51 nueve años más tu salen perfecto has dicho doble todavía no no sí hecho doble en la cena o la cuarta parada vale vale has es verdad pues así lo apuntado doble pala en qué película de Pixar aparece un personaje llamado Rayo

Voz 29 51:07 no

Voz 9 51:07 sí sí de los coches

Voz 29 51:11 qué chulo eres de verdad que chulo eres Carlo efectivamente en casi por última preguntan

Voz 1220 51:17 preguntan

Voz 29 51:20 hay algún cuidad retardado Se abre el telón y Seve a un tío metiendo gol con el ojo

Voz 15 51:27 tras te cierra el telón como si la P

Voz 29 51:30 di como se llama la peli de

Voz 9 51:34 de entre Carlos y yo la sabremos cómo

Voz 1220 51:38 a ver si se me murió metiendo un gol con el ojo vale vale la película es muy parecida a una de un agente secreto muy famoso ha

Voz 9 51:51 no yo lo sé una mano Golden Eye claro godos

Voz 1220 51:56 si hay que hay es en inglés ojo ojo Golden y llegó el DNI llegó gol de Melle diez pues hoy un empate a diez impresionante un abrazo claro Kroes nivel Maribel viven usted odioso nueve diez diez pero la doble diez

Voz 29 52:13 dos con lo cual todavía estáis tienes opciones para poder llevarlas el tocadiscos venir la semana que viene tiempo avales a ver dos opciones primero ha elegido como ha empezado María va a elegir a Carlos vale opción una cinco preguntas sobre los Globos los Globos de Oro dos mil diecisiete o cinco preguntas sobre vivo o muerto

Voz 54 52:37 según sobre los Globos de Oro

Voz 9 52:40 venga solo Globos de Oro venga rápidamente venga empezamos con una fácil mejor pero pero empiezo yo empieza María sí sí

Voz 29 52:45 empiezas tú has elegido tú logró

Voz 9 52:48 Carlos lejos

Voz 29 52:50 la película se han dado los Globos de Oro en la madrugada del

Voz 53 52:53 Mengual lunes he una fácil

Voz 1220 52:55 por película de animación tres opciones Ferdinand la del toro ese colocó la de los muertos el niño es que se Ferdinand no es un toro muerto si el jefe una de un niño de tres años que hace poco tirano Juan

Voz 9 53:11 te has dicho la segunda Ferdinand coco o el jefe pues coco Coco jefazos no la gran ganadora con cuatro

Voz 29 53:19 de mis ha sido una miniserie televisiva Big Little Lies muy recomendable protagonizada por tres grandes actrices me vale con qué medidas una de ellas

Voz 9 53:27 no no no es muy bueno vamos a ver muy sonado muy famosa Nicole Kidman

Voz 1220 53:36 ahí ahí ha dado Nicole Kidman sí señor