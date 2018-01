La Ventana (09/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias pendientes a esta hora de la anunciada reunión entre Artur Mas y la cúpula del PDK está previsto que el ex presidente de la Generalitat comparezca en rueda de prensa en media hora aproximadamente para confirmar su renuncia a la presidencia del partido apenas seis días antes de que se conozca la sentencia del caso Palau en la sede de la formación Pol Foradada adelante

Voz 2 00:29 mucha expectación de medios de comunicación en la puerta de la sede del Partido Demócrata a la que todavía no ha llegado a Artur Mas aunque nos contaban a primera hora de la tarde está previsto que diera hoy como mínimo con la coordinadora general del partido Marta Pascal antes de la rueda de prensa sí que está reunida la ejecutiva del partido demócrata para valorar esta noticia esta dimisión del piso

Voz 1667 00:55 tenemos problemas para recibir la información de nuestro compañero Pol Foradada en cualquier caso como nos comentaba están a la espera de la llegada Arthur de Artur Mas a la sede del P de Cat para reunirse con la cúpula y ofrecer una rueda de prensa en apenas media hora en la que despejes y finalmente si confirma su renuncia a la presidencia de la formación por cierto los comunes acaban de confirmar que no apoyarán al candidato de Ciudadanos a la presidencia del Parlament así las cosas el bloque independentista conservaría las opciones de mayoría en la configuración de la Mesa de la Cámara aunque no cuente con el voto de los diputados encarcelados o en el exilio el juez eso de Diana Kerr ha acordado archivar la investigación contra la mujer de José Enrique Abuín alias el chicle estima que no se han encontrado pruebas que la vinculen con el asesinato de la joven Santiago Ricardo Rodríguez

Voz 1817 01:38 el juez asegura en su auto que la actitud de Rosario Rodríguez puede resultar moralmente reprobable pero no hay evidencias de su participación en el crimen los datos de su teléfono móvil indican que permaneció en todo momento en la vivienda familiar la noche en la que desapareció Diana Quer hice la autopsia no se desprende la existencia de indicios ni de muestras genéticas que indiquen la implicación en los hechos de varias personas por tanto concluye el magistrado la mujer de chicle no ha sido ni autora ni cómplice por cierto Enrique Abuín será trasladado mañana a la cárcel de Alhama para alejarlo de miembros de su antiguo clan en el narcotráfico

Voz 1667 02:08 la Bolsa vuelve al verde el IBEX35 ha anotado un cero con dos por ciento Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:12 en rojo con caídas de un dos por ciento los supermercados Dia Gas Natural con una caída del uno y medio por ciento en la franja verde sube casi un dos por ciento Banco Sabadell Técnicas Reunidas la Bolsa de Nueva York arranca con leves subidas y las europeas en plano nuevos máximos el petróleo el barril Brent se vende A68 dólares

Voz 1667 02:29 deportes Toni López ha vuelto a de final de la Copa

Voz 3 02:31 con el Rey en hora y media se juega el Atlético de Madrid Lleida en el Wanda Metropolitano con el cero cuatro de la ida para los de Simeone Se espera el debut de Vitolo en ese estadio a las nueve y media Valencia Las Palmas en Mestalla con el uno uno del partido de ida mañana se juegan las vueltas del Real Madrid Villarreal Leganés y Alavés Formentera en el rally Dakar disputándose la cuarta etapa en coches Carlos Sainz cayendo de la tercera a la sexta plaza en motos Joan Barreda ha recordado diez minutos están la duodécima plaza tras perder ayer casi media hora sí

Voz 1667 02:56 ahí sí tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 cadena SER Madrid Madrid han comenzado a llegar ante el juez del caso Lezo los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel Segunda que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Ina Saint dos mil uno cuando Ruiz Gallardón era presidente de la común

Voz 4 03:12 lo hace en la Audiencia Nacional Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:15 hola buenas tardes los interrogatorios de tres de los investigados han quedado suspendidos por tanto sólo han pasado por la Sala Juan del Álamo investigado ir Rafael Merino testigo en la causa del Álamo miembro del consejo de administración del Canal de Isabel Segunda ha subrayado que no se acuerda de los detalles de la operación de compra de Inalsa por setenta y tres millones de dólares han sido cuarenta minutos ante el juez en los que el magistrado Manuel García Castellón le ha indicado que tenía muy mala memoria del Álamo ha respondido que si recordaba que había estudios de compra que sugerían un precio mucho más alto que el pagado al final la Fiscalía le ha preguntado sobre Alberto Ruiz Gallardón y su posible conocimiento de la operación de El Álamo ha dicho desconocer si el entonces presidente autonómico sabía algo

Voz 1915 04:00 la oposición pide explicaciones por el nuevo caso de supuesto maltrato en una residencia de la comunidad que les hemos contado aquí en la SER la hija de una anciana de ochenta y dos años internada en el centro Las Vegas de Ciempozuelos ha denunciado ante los tribunales que su madre ha aparecido en varias ocasiones con marcas de golpes que ha sufrido deshidratación desnutrición la empresa que gestiona el centro Alberti a es conocida por problemas de gestión en otras residencias de la Comunidad escuchamos a María José Navarro del PSOE y a Raúl Camargo de Podemos

Voz 10 05:26 no esto que estamos

Voz 0313 05:54 escuchando seguro que les suena a bastantes o muchos oyentes de de la SER porque es la sintonía es la banda sonora de Contigo Dentro

Voz 1 06:01 hay que ser programa de sexo sobre sexo que tenemos en esta casa que está muy bien con Celia Blanco pero también hablar de sexo en la en la tele tanto en un lugar como en otro pues suceden cosas interesantes Si y muy curiosas a veces la gente llama cuenta a sus historias

Voz 12 06:19 Temas bajará un poco la borrachera de temer relación el pedido un amigo mío una patilla me me mala jugó en medio viagra nos hagan

Voz 13 06:29 genetista agrias entre pecho y espalda

Voz 12 06:33 si él podía pueden ahora a la tienda campaña una manta son veinte horas hecho me me dijeron que con agua fría de quitaba Pedro ni con agua fría ni con nada

Voz 1 06:48 has estado veinte horas con una erección

Voz 13 06:52 se te ha bajado la erección en algún momento en esas veinte horas daba pues te vas al médico ya

Voz 12 06:57 Aíto de Havelange ya

Voz 13 06:59 sí sí no te lo digo eso les tienes que ir al médico tienes que ir al médico porque eso sí mismo es una a una elección tan sumamente prolongada durante tantísimas horas puede causar problemas en el pene así que te vas a urgencias no pasa nada pero te vas a urgencias vas que te pondrá una inyección etc etc pero no lo dejes eh

Voz 12 07:20 sin a la facultaba José me daba cuenta

Voz 0313 07:24 cosa que no me extraña bueno Lorena Berdún ha vuelto a la tener con un programa sobre sexo sexo y etc dentro de unos minutos la recibimos aquí en La Ventana mientras oyes la radio

Voz 24 10:09 a La Ventana

Voz 9 10:13 los con Carles Francino

Voz 25 10:19 y sólo seis y diez las cinco es en Canarias cuando uno se pone a repasar la historia

Voz 0313 10:24 no es necesario acudir siempre a grandes batallas

Voz 25 10:26 acontecimientos muy señalados como la historia

Voz 26 10:28 entre otras cosas para estudiar las transformaciones sociales pues me lo que hay que fijarse en detalles que pueden parecer poquita cosa poco relevantes pero que después acaban pesando lo suyo hoy por ejemplo en nuestro paseo diario por la historia nos situamos en el origen de la influencia de Estados Unidos en la sociedad española

Voz 27 10:50 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 11:08 pues resulta que la Sexta Flota llegó a España dos meses antes que la Coca Cola el nueve de enero de mil novecientos cincuenta y uno las divisiones de la Sexta Flota americana atracaron por primera vez en los puertos de Alicante Cartagena Málaga Palma Valencia y Tarragona pero donde armaron la gorda fue en Barcelona aquel día comenzó una lluvia de dólares en la ciudad que se repetiría en cada desembarco de marineros aquellos yanquis eran gloria bendita para la Barcelona de posguerra y bien que lo celebraban los ciudadanos de los balcones colgaban cientos de banderas con barras y estrellas

Voz 1 11:42 al igual que ahora pero con otras colorines porque también eran otros los intereses

Voz 10 11:57 los bares sí

Voz 1626 12:22 la llegada de la Sexta Flota fue consecuencia de un acuerdo que firmó Franco con Washington para utilizar siete puertos españoles eso era pasta por un tubo para la empobrecida a España pero sobretodo eran dólares volando de pensión en burdeles de tablao en taberna camareros taxistas putas y locales de ocio hicieron el agosto porque la Mariner

Voz 4 12:41 día no desembarcaba preguntando por una Biblioteca

Voz 1626 12:44 cuenta Xavier ceros en su libro Las y Senna flota a Barcelona que las prostitutas pasaron de cobrar quince pesetas por servicio a cinco dólares ciento veintidós pesetas una pasta aquel desembarco de la Sexta Flota sólo fue el primero de los muchos recibimiento con alegría que se hizo a los americanos durante dos décadas años en los que los españoles se convirtieron en auténticas esponjas de la cultura americana empezaron ajustarnos más los donuts que los churros se cambió el bocata por la hamburguesa y el perrito caliente un plato combinado era más atractivo que uno de lentejas y pedíamos snacks en vez de cacahuetes aunque fueran lo mismo

Voz 1 13:20 mira

Voz 1626 13:28 y cuando tocan las malas noticias pues ya mismo porque tuvimos amarrados ahí mismo barcos nucleares petrolero destructores repletos de bombas y proyectiles que no debían estar en puertos civiles como el de Barcelona frente a la estatua de Colón se les cayó una carga de profundidad que menos mal no explotó los Marinería dos además eran violentos racistas y chulos y hubo muertos eh pero en la España de la posguerra sólo había tiempo para sobrevivir y el millón y medio de pesetas que dejaban los yanquis en cada de

Voz 1 13:57 con Barcelona borraba cualquier rastro de malas noticias no

Voz 17 14:05 por eso está bien repasar las cosas es pues con con la perspectiva del tiempo no inclinó olvidar por cierto olvidar ya que hablamos esto aquel genial retrato clave cinematográfica que se llamó Bienvenido Mister Marshall

Voz 28 14:15 ah sí

Voz 29 14:24 qué Mariola TV se vaya a Ciampi ahora que grande el cine que grande esta película está cantando ella de fondo es si estamos un poquito de Tele vale venga vamos

Voz 1 14:42 buscábamos fueran nada que no tuviéramos en casa

Voz 17 14:45 con un arma en la mano que somos lo que da más miedo un loco que les crónico

Voz 7 14:48 bueno a mí y fe que con una carrera no llega

Voz 17 14:50 área a ningún lado y que no a la vida

Voz 1 14:53 con a este programa la famosa aquí

Voz 30 15:00 despedimos esquemas este con eh

Voz 1 15:04 mira lo que el pasado de la gente tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 7 15:19 Oriol clubes buenas tardes buenas también en inglés de tal voy directo al galaico igualmente qué tal ha empezado bien muy bien sin tener cosas es no estoy como una rosa el rostro señas oye pregunta ya para ir directo al grano en aquí te costaría mucho o poco hablar de sexo en la red veo en la tele hacer un programa por mira mientras preparaba esto lo pensaba yo sería incapaz de regatas si quieres

Voz 0813 15:44 yo es capaz de hablar de sexo

Voz 7 15:46 ser entrevistada por alguien como nuestra invitada en un programa de televisión en un programa de radio porque tengo eh bueno así una incapacidad por eso me parece brutal que se puede hacer que haya gente que pueda dialogar con naturalidad con en fin y Viti

Voz 4 16:02 colgando algo que es muy importante claro

Voz 7 16:05 pero yo soy absolutamente incapaz por eso creo que la tele es súper importante para poder quitarnos prejuicios y naturalizaba una cosa que que no siempre está bien contada en la televisión nuestra invitado esto no en absoluto sin más detalles

Voz 0313 16:22 los sería lo está invitar esta tarde trabajará hasta la gnomo llegado no larguísima trayectoria que por cierto empezó la radio los cuarenta Principales con en tu caso en la mía donde la gente la Nava para contar experiencia preguntar cosas Vori también programas con público

Voz 31 16:37 imagino que todos los que estáis estéis aquí esta noche sabéis usar perfectamente el preservativo no no sabéis una sabéis yo creo que no me lo mejor que podemos hacer es pues que sea Lorena misma la que nos muestre cómo se

Voz 0313 16:53 coloca correctamente este programa ganó un Premio Ondas en el año dos mil dentro de la radio pasa la tele primero en la vieja ceremonia en la otra que es el segundo canal de Telemadrid para que no lo sepa y un año después ya en Telemadrid se puso al frente de Me lo dices o me lo cuentas un programa divulgativo de sexo si con el que consigue otro Honda

Voz 7 17:10 qué tal buenas noches un saludo a todos

Voz 1 17:13 a todas

Voz 32 17:15 de tedio que que el eco que le

Voz 1 17:18 con qué Lecompte bueno lo practica

Voz 7 17:20 cuando cuando estoy con mi novia llegó la eyaculación precoz

Voz 0010 17:24 verdad es que muchas veces eh como si descargar

Voz 7 17:26 muchos semen a lo estilo o de champán pero no me pagan lo de la eyaculación precoz es porque están nerviosos porque es verdad nunca mejor dicho

Voz 0313 17:36 torero de madrileña pasó a Televisión Española con dos rombos

Voz 12 17:39 sobre para que éste lo hemos escuchado a un poco la borrachera de tener relaciones pueden vivía un amigo mío una patilla me vio me la jugó el medio Viagra bueno copia

Voz 13 17:50 te metiese dos vida Grace entre pecho y espalda algo maravilloso

Voz 1 17:54 mí

Voz 12 17:55 si él podía puede casi veinte ahora acompasado por la tienda campañas todo ya levantar

Voz 0313 18:00 bueno pues ahora dieciséis años después regresa a Telemadrid hablando de sexo pero más que sexo sexo y etc

Voz 1 18:07 el Gobierno se decía en los años setenta y ochenta no se decían para nada vamos pero a veces oye vaya joya no Karubi que creado más fino más fina y nadie decide hacer el amor claro por supuesto es la lista de preferencias física las tomamos entrar en detalles

Voz 33 18:22 de hecho esto urgente es ganar

Voz 1 18:25 por llámalo llámalo X sí bueno pues yo conozco muchos chicos que les gusta es que era reducida que no sólo cuando empiezan ciento quiere una persona

Voz 7 18:36 Lorena Berdún buenas tardes bienvenido a lamentar la muy bien muchas gracias por haberme invitado eh emocionada escuchando recorrido que cuenta historias sea debe conservar un anecdotario en la cabeza

Voz 0313 18:52 en contar y que no te puedes imaginar yo creo que casi

Voz 4 18:54 todas se pueden contar porque como eran públicas y pues pues sí hemos pasado por momentos

Voz 0313 19:00 por sexos algo tan natural porque nos cuesta tanto hablar de ello

Voz 7 19:03 porque qué Tino Lorena habrá Nos cuesta generar

Voz 4 19:06 lo que sí nos cuesta en general pues bueno un tema que ha estado muy escondido durante siglos Si que llevamos relativamente poco tiempo haciéndolo blanqueado lo no yo empecé aquí en cuarenta Principales en el año noventa y ocho que ha pasado mucho tiempo pero que tampoco es tanto no bueno pero entonces sí que eras muy pionera e en esto si hay otra absolutamente desde la tele ni te cuento sí sí porque bueno primero estuvo la doctora Ochoa pero era otro estilo también adecuado a los tiempos claro en los años ochenta

Voz 7 19:40 y luego pues decía follar yo fíjate tampoco tampoco lo digo ahora en el dos mil diecisiete no lo he dicho quiero decir en la tele

Voz 4 19:48 habrá más nunca no es no es

Voz 35 19:51 mira al Real sí sí pero pero en en el

Voz 4 19:57 el programa nunca lo he dicho nunca siempre que estás haciendo divulgación pues intentar que el lenguaje sea por supuesto todos sabemos que la palabra follar existe vale pero no se intentar indaga es la palabra vamos a ser Frank las palabras que tienen que ver con la sexualidad algunas un poco feo si en general y entonces qué te parece si los si lo escuchas y te habrá llegado lo que sea

Voz 1826 20:18 ahora en las radiofórmulas que no es exactamente ni mucho menos lo que tú decías que tiene más que ver con el consultorio que desde luego tiene que decirse follar y tal tiene que decirse tres veces cada media hora porque sino parece que no sea

Voz 7 20:30 de no del universo del programa tú mismo

Voz 4 20:34 a mí no me gusta pero pero bueno va en estilos también no supongo que la gente que te escucha pues se acostumbra lo que escuche ya está Amin a mí no me a mí no me mola no me mola no me gusta mucho pero bueno porque soy una defensora del lenguaje a tope me me parece muy importante que útil hemos las palabras bien para denominar las cosas y luego además sabes qué pasa que te quitamos un poco de guardería al sexo con eso conseguimos que se puede hablar de una manera más directa y más limpia yo no sabía no me ha contado antes Carles Roberto que mal lo propone ella llega la tele por lleva años proponiendo programas el tipo a televisiones con con un par

Voz 0313 21:10 pero si no paras de hacer cosas si pues es volver a las

Voz 4 21:14 a ver yo llevo intentando volver a la tele muchísimos años lo que pasa que no ha cuadrado y como tú muy bien sabes esta profesión depende mucho del criterio de otras personas que que bueno apareces en su cabecita de repente un día hay dicen venga pues vamos a apostar por este proyecto y así ha sido en Tele Madrid pero bueno y si lo pronto de representas tú tienes tú el programa en la cabeza les llevas y te lo aprueba Villegas nadie sabe si una petición venga propone

Voz 1826 21:37 Nos sexo sexo

Voz 7 21:40 Peter ayer GT yo creo que él tiene que es la palabra

Voz 0313 21:43 antes me gustaría que explicaras eso sí estamos

Voz 7 21:45 exactamente un programa eh

Voz 4 21:48 el tuyo por tanto sí sí bueno pero tampoco hemos inventado nada es una conversación con un personaje relevante interesante en el que hablamos en en la que hablamos de todo y además añadimos el tema de la sexualidad como tema de conversación con Lee de los sentimientos también de la idea no de tanto del personaje en particular de sus cosas sexuales y eróticas particulares aunque a veces sale algo bueno pues pero más de de hablar de temas que nos planteamos todos los días y hablamos con la gente sobre sexualidad

Voz 7 22:20 sí que es nuestro invitado hablamos y esa era la idea

Voz 4 22:22 es muy sencilla os ha no tiene no tiene más pero bueno por supuesto hablamos de todo de la carrera de un montón de cosas de las entrevistas que ya

Voz 0313 22:29 hemos visto hasta ahora Antonio Resines a Paula Vázquez Gloria Lomana te cuesta mucho encontrar invitados de la misma forma que confesó aunque en público nos cuesta hablar de sexo hacer un programa

Voz 7 22:40 cuesta que la gente venga con este reclamo pues mira

Voz 0313 22:43 tienes que explicar es que no sólo se hablamos de la vida en general y el sexo forma parte de la vida mira yo mía

Voz 4 22:48 precisamente yo escrito una carta que le mando a los invitados que quiero invitar contándoles de qué va el programa la misma a todo no está personalizó esta persona liderada está personalizada porque dependiendo de quiénes por ejemplo a Pedro Almodóvar el escrito una carta que parece mi vida anverso pero no me he contestado pero es así si escribo la carta

Voz 7 23:08 a cuento de qué va el programa para que no se asusten

Voz 4 23:10 primer momento porque no es fácil tú me preguntabas es fácil no sobre todo porque los programas que hemos grabado ya el programa no se estaba emitiendo y por tanto han venido a ciegas

Voz 7 23:20 ahora ya sí que puedo mostrar algo

Voz 4 23:22 lo hemos hecho no pero fíjate yo ha hablado esta mañana con Pablo Vázquez de una de las entrevistadas estaba fascinada y me decía bueno es que aparte de ellas como terapéutica me me ha sorprendido mucho el el término haciéndose a ti ri había parecido divertidísimo hay una cosa inesperada porque ya se se fue un poco a ciegas no también lo que tu decías ella me dijo en un principio que no que la va muchísimo palo hablar de sexo y tal y yo le dije escenas conmigo y te explico bien el programa te cuento de quedan conmigo me hago tu amiguita hay te va UCO oí a nadie remedio que decirme que se exacto entonces le explique lo que era le dije mira vamos a ver es la cosa más reírnos e idea no es nada invasiva porque ya sabes que el mundo de la prensa también es

Voz 0010 24:02 es

Voz 4 24:03 hay que tener mucho cuidado y las personas muy populares tienen mucho miedo de que luego las cosas sedes contextualizan ir realmente Paula me dijo Mira vino a ciegas

Voz 7 24:13 es verdad que es una conversación decirlo

Voz 0010 24:15 tan elegante tan sosegada tampoco

Voz 0313 24:19 en este sentido televisiva en el peor sentido de la palabra y Hungría hizo un día con alguno de los personajes que venga sale un tipo de conversación distinto más socarrón más de más de otro sexo también es fiesta ayer se sirve cosa lúdica sale a hablar de lo que sea necesario

Voz 7 24:35 claro claro depende del Monte Carlo ante no no me refiero sólo a que sea sobria así que que no es grosero que no hay nada no hay ninguna no eso no es que a mí personalmente yo como espectador lo agradezco un montón

Voz 4 24:49 además cada cada invitado te da su parte por ejemplo Antonio Resines hemos hablado muchísimo de cine claro muchísimo porque él es muy divertido a románticos que no pesada Él es una pesada yo no soy romántico yo le quería sacar el romanticismo no y luego pues por ejemplo con Rossy de Palma hemos hablado otras cosas completamente diferentes hemos hablado mucho de hijos no de la educación aún con sus hijos o sea que cada invitado te da una cosa diferente te vas por ahí por ese tema IVAs hablando no todo es sexo bueno decía

Voz 0313 25:17 además en formato muy interesante Grecia Lorena antes que las

Voz 4 25:20 el Telemadrid claros de pregunta era cosa perdón

Voz 0313 25:22 ha interrumpido de vez en formato muy interesante la forma en que lo explicas lo que hemos visto apunta en esa dirección pero nadie te dice oye no que meter allí poquito más de de cómo la gente mete mano la serios aquí falta edita alguien de dice no tenía que ser aquí poner

Voz 7 25:39 algunos echó no porque mira Tele Madrid y a mí me han dejado

Voz 4 25:44 libertad absoluta y es verdad que todo todo el mundo opina que es normal pero también este tema da un poco de miedo entonces tono pasarse todo lo que tiene que ver con el sexo en la televisión pública más en la pública da un poquito de miedo entonces Ellos han confiado mucho en mí yo siempre digo confiado en mí de verdad que no va a haber nada que se salga de tono y efectivamente está siendo así entonces en ningún momento me han dicho esto es demasiado su Avon porque es verdad que todos los invitados tiene en un momento divertido pican Tito que que que le da un puntito al programa pero no no he tenido de momento confianza absoluta puso pegas

Voz 0313 26:24 con el argumento de que para que buscara la gente sexo en la tele si lo tiene ya en Internet Madrid te de hizo ese tipo de argumentación no porque

Voz 0010 26:32 los directivos de las cadenas no te dan explicaciones

Voz 36 26:36 tras

Voz 7 26:39 esta eh todo bueno ni para bien ni para mal directamente y que no me lo leeré con cariño hasta luego ya está bueno llegados a este punto de sanción Carles Lorena tenía una

Voz 0010 26:51 por otra parte he y sí que yo siempre lo he dicho han pregunta veo claro que dicho tú misma Tutu vendría

Voz 0313 26:57 me lo pensaría de entrada no mataría parecer o no de entrada no pero con la conversación que vamos en diez minutos estoy más cerca del sí que luego en fin

Voz 4 27:07 yo cuántas cosas podríamos hablar porque mucha gente se piensa que vas a preguntar algo relacionado con tu sexo y demás Hinault y a lo mejor por ejemplo un tema interesante podría ser todo lo que ha pasan los Globos de Oro el otro día muy bien que iban todas las mujeres de negro podríamos hablar del tema de los abusos por ejemplo poleas

Voz 0313 27:23 dado o lo que he escuchado a una compañera esta mañana en el metro una conversación de tres Chafarinas de a las nueve de la mañana

Voz 4 27:30 entre dieciséis años no tendrían más

Voz 0313 27:32 bueno lo voy a reproducir en su literalidad porque me lo dice pero iban hablando no tu llovió en fin de año no pille pero me lo folletos dos días después ha pues peor que la otra que joder tuvo un gatillazo jodido admitan tememos audímetro quince años a voz a Bojan ministro no pero que lo escuchaba todo el mundo dijo antes esas ayunar y todo eso pero eso es una cuestión de edad

Voz 4 27:53 Moreno tiene no mira yo creo que tiene que ver con una cosa muy importante que nos estamos equivocando mucho los padres y es el el concepto de la privacidad el tema de las redes sociales lo que ha hecho es que todo se carece de una manera muy abierta ayer a nosotros a nuestros hijos no somos conscientes de que cuando lo dejamos a nuestro hijo desde los dos a dos años con el móvil a jugar está viendo nuestros whatsapp porque saltan está viendo todo lo que tenemos en nuestro móvil de hecho si veis a los niños muchas veces uno está jugando una máquina mientras yo estoy con los padres tomándome la Coca Cola la detrás hay tres niños detrás del móvil mientras juega uno los otros tres están mirando el móvil todo eso los chavales lo han aprendido lo han mamado desde niños entonces no hay privacidad

Voz 7 28:34 fijar con lo cual va a la tele y el sexo

Voz 4 28:37 sexo están mal contado en la televisión Valme de sexo no se cuenta en la televisión os EB os explicita de una manera bastante grosera la mayor parte de las veces tenemos programas muy lamentables donde el sexo forma parte no está digamos bien narrado no yo sí que creo que la tele tiene un poder fundamental a la hora de hacer pedagogía los referentes claros no hay divulgar cuestiones sexuales que son incompatibles y que los niños están tan despistados como vemos esta como todos no entonces por eso a mí me gusta mucho ese tipo que esto piensa cuáles eran tus referentes en televisión o los míos por ejemplo los míos eran las películas clásicas o bueno pues los míos eran Audrey Hepburn Ingrid Bergman vale sí pero las chavales de ahora ven Gran Hermano y Mujeres hombres y viceversa chavales tratándose muy mal chicos y a chicas pues sólo digo que cuando esté mal es un mal sexo exacto una mala manera de establecer relaciones sentimentales pero que la mayor parte de veces tiene un componente sexual yo tengo sobrinas en edades de diecisiete veinte años yo recuerdo algunas veces que ha venido a cuidar a viene a cuidar a mi niño una de y a veces le veo viendo lo que digo Melania por favor quita eso sí sí yo yo entiendo lo que quieres decir si es que me entretiene es que lo tienen ahí

Voz 1826 29:45 si los otros programas los previos al sexo quiere decir los de citas los

Voz 4 29:49 sí sí sí pero cuando ha hecho mismo eh pues es un poco más de lo mismo que que el trato entre ellos hay un trato limpio lo sano entonces ahí nos estamos equivocando y luego claro queremos que no exista los malos tratos queremos hablamos mucho de educación como como vamos a lograr que se cambie la actitud si lo que tenemos en la televisión son estos referentes no son una cosa Tucker formado digamos como era perfecta o algo similar para hacer estos programas deceleración porque tú no ubicarla la gente se cree que no es que Lorena es actriz bueno Dall mente yo yo he estudiado psicología e incluso abrirla pero sí estudie las dos cosas yo estoy mi carrera es psicología y luego además yo hice un máster en Sexología a a entonces

Voz 35 30:36 bien las dos pero sexo color cereza interpretadas a lo mejor para fingir fundamentales

Voz 4 30:45 exactamente a las dos entonces yo estudia Psicología Sexología y luego he trabajado como terapeuta tengo mi despacho y hago mis cosas Milosz que claro pero para salir desde digamos digamos si tú tienes digamos todo ese bagaje es el que tú no para conversar sí pero esto que decía Paula que me ha parecido muy interesante que que les resultó terapéutica tu conversación tiene que ver con que tú claro no estás haciendo un papel de presentadora al uso no claro oí a ver para empezar es que yo soy una persona a mi me gusta mucho hablar comunicar es en buenos mi profesión y me gusta y luego además se de lo que estoy hablando en ese sentido porque hablamos de sexualidad y bueno es un tema que tengo muy trabajado hoy y del que más o menos entiendo Ike además tampoco es una cosa que la sexualidad es diversa al que no ha cambiado mucho de cuando yo empecé en el noventa y ocho ahora es lo que hay pues sí puede haber salido juguetes nuevos productos nuevos cosas nuevas pero nuestra sexualidad nuestro físico es el mismo pasen los años que pasen no tu vuelta Telemadrid qué tal pues muy bien muy ilusionada

Voz 7 31:49 pero etapa tanto esta etapa distinta si por qué

Voz 4 31:51 de Madrid está intentando resurgir de sus cenizas no tienen mucha horchata buena intención pero creo que va sí yo tengo muchísima ilusión además yo empecé en Telemadrid y ahora es como volver a empezar entonces es muy simbólico para mí y estoy muy emocionada además ellos han confiado mucho en mí con las campanadas todo esto sea que ha sido como así es bonito

Voz 7 32:13 bueno bueno bueno quizás vestida normal

Voz 4 32:18 no si es que no te vi que iba muy guapa

Voz 7 32:23 Lorena Berdún sexo yo perdona además sacar de aquí es que venir lo hemos sacado de aquel pre un preliminares sólo te Guerra en Telemadrid se basó para gracias gracias

Voz 30 32:44 comentó no

Voz 7 37:16 hola Irene buenas tardes qué tal bienvenido cómo estás pues aquí Rey convaleciente estaremos arrancado estaba muy mal una auténtica gripe pero de la buena

Voz 41 37:28 sí del auténtico virus de la gripe que mata gente de ese es sólo que soy una superviviente de Sevilla la gripe A imaginó cómo sería acabar contigo efectivamente ese lo imaginó pero no lo consiguió

Voz 0313 37:38 bueno en dos mil diecisiete yo creo que eso ha sido ya ha subrayado por activa y por pasiva el año que dejamos atrás ha sido ha sido muy importante marcado un punto de inflexión en la en la lucha por la igualdad por los derechos de las mujeres y dos mil dieciocho acaba de arrancar con ese impacto tan potente de los mensajes en la ceremonia de los de los Globos de Oro que augura un camino realmente interesante bueno pues hoy en esta cita semanal con la filosofía vamos a lanzar un poco con ese espíritu porque si repasamos la historia joe como en tantos otros campos está protagonizada

Voz 1826 38:08 casi exclusivamente por hombres no de hecho

Voz 0313 38:11 hemos mirando mirando no encontramos mujeres casi hasta el siglo XX hay que meterse en eso pero pero la cosa va cambiando afortunadamente la tendencia será matizando no diré invirtiendo pero sí se va matizando de hecho hoy abrimos la Ventana de la filosofía en este dos mil dieciocho con dos nombres propios que nuestra Irene que son honor a O'Neal y Adela Cortina porque aire

Voz 0813 38:32 dos nombres propios de filósofa de mujeres reconocidas por su trabajo intelectual y las dos también de cierta edad que me gusta decirlo porque no es muy frecuente que mujeres sean reconocidas por sus méritos intelectuales en en sí por ser mujeres y además de cierta edad las dos no porque hayamos querido nosotros así sino porque las dos han tenido recientemente pues un reconocimiento a esos méritos en el caso de honor a O'Neal ha sido reconocida con el Premio Berggruen un premio de un millón de dólares que es primero el premio a sus a sus ideas filosóficas y por lo tanto siempre un reconocimiento a la filosofía que está bien ir por su por su trabajo El trabajo de honor a O'Neal tanto en Filosofía a ella es una Cantillana muy reconocida profesora en Cambridge si no recuerdo mal sino también por la aplicación práctica de sus trabajos teóricos y por su preocupación de cómo aplicar la filosofía a la a la vida práctica la misma que tenemos nosotros aquí en La Ventana no y en el caso de Adela Cortina pues ha sido también su nombre ha estado muy de actualidad en los últimos días porque

Voz 4 39:36 una palabra acuñada por ella

Voz 0813 39:38 concepto muy importante en nuestras sociedades aportó fobia que ella lleva muchos años trabajando en él pero que recientemente publicó un libro con ese título pues ha sido reconocido como palabra del año no

Voz 4 39:48 también es un reconocimiento a sus méritos intelectuales

Voz 0313 39:51 motivo suplementario para que Irene Irene tiene gripe efectivamente sí sí para que una estos dos nombres propios que es que las dos han profundizado en la relación importantísima entre la ética y la confianza

Voz 0813 40:02 eso es la confianza que descubrimos a raíz de la crisis financiera y económica que es un valor imprescindible en las sociedades Iker y hay mucha preocupación en torno a la confianza pero que no se sabe bien cómo terminar de articular lo que ambas han reflexionado y es un punto común que curiosamente las une es la estrecha relación que hay entre la confianza y la ética

Voz 4 40:25 es decir como en la confianza adquiere

Voz 0813 40:28 una dimensión moral precisamente porque detrás de muchas de las de los conflictos éticos sobre las decisiones éticas que todos tenemos que tomar hay un problema de confianza y de cómo administrar la la confianza pública no

Voz 0313 40:39 Adela Cortina buenas tardes muy buenas tardes Adela Cortina que es catedrática de la Universidad de Valencia están los estudios de Radio Valencia yo quería preguntarle de entradas y la confianza es de verdad el valor supremo de una sociedad más que la autoestima más que la identidad más que la fortaleza económica sin confianza no vamos a ninguna parte sin confianza no

Voz 0010 41:00 tengo una parte pero yo sigo manteniendo que el valor supremo de la vida pública es la justicia lo que pasa es que los dos cosas están estrechísima mente ligadas una sociedad en la que no hay confianza es muy difícil que sea una sociedad justa yo creo que la confianza es el cemento que une a los miembros de una sociedad y una sociedad tiene hay que ser un sistema de cooperación en el que trabajamos conjuntamente sin no hay confianza no podemos trabajar conjuntamente y elaborar y construir sociedades justas que sea sería la tarea osea que efectivamente es indispensable pero la justicia hay que ponerlas siempre muy Clarita ayuno

Voz 0813 41:37 a qué tal buenas tardes bueno hay una un ejemplo te cita en el en su libro para qué sirve realmente la ética de cómo funciona el Tribunal de las Aguas de Valencia con un mecanismo que que realmente es muy sencillo muy barato pero que requiere una confianza institucional que yo creo que es una de las grandes pérdidas que hemos sufrido en España posiblemente los últimos diez años esa erosión de la confianza en las instituciones que en ese mecanismo que bueno lo describo para los oyentes que no lo conozcan simplemente

Voz 4 42:06 yo muy sencillo para dirimir los eh

Voz 0813 42:09 los los debates los problemas los conflictos que surgen entre los regantes pues hay un señor que administra la palabra con mediante la la fórmula hable voz de recordarle que usted esté pues va dando la palabra y tomando decisiones sobre los coches

Voz 0313 42:24 la sentencia es laboral no queda nada

Voz 0813 42:26 de la sentencia es oral y todo el mundo la cata porque claro requiere que haya esa confianza en esa institución que representa ese ese señor cómo estamos en cuanto a en cuanto a confianza institucional como podría este ejemplo servir de mecanismo quizá para para establecer esa esos mecanismos de confianza que nos faltan

Voz 0010 42:46 bueno la la confianza institucional es fundamental porque como sabemos una sociedad para prosperar tiene que tener un capital físico evidentemente tiene que tener también un capital humano con sin capital humano no funciona pero necesita tener un capital social y ético y el capital social y ético justamente consiste en que las titulaciones funcionan de una manera creíble hay sociedades podemos poner ejemplos muchos pero el de Venezuela es el más claro porque teniendo una gran cantidad de petróleo como sabemos cómo no hay confianza las instituciones sociedad de la sociedad está en la bancarrota y el país está en la bancarrota la confianza las instituciones es fundamental y ese es el capital social y ético es realmente el Tribunal de las Aguas es un buen ejemplo que sigue vigente desde hace varios siglos sobre todo en relación con un bien común que hay que distribuir para bien de todos en que nadie pierda nada de ello efectivamente no hay nada escrito todo es oral y la gran claves se confía en la palabra dada no sólo en la institución sino en la palabra dada por las gentes que están trabajando en ese asunto efectivamente yo creo que sí en nuestra sociedad tuviéramos la posibilidad de tener confianza en las instituciones pero también lo de que los alumnos confieren los profesores los profesores a los alumnos los médicos de los pacientes los pacientes los médicos los ciudadanos en los políticos a los políticos a los ciudadanos si pudiera a ver esa relación de confianza mutua las cosas irían de una manera completamente distinta y efectivamente hemos perdido mucho a lo largo de la crisis hemos perdido muchísima confianza y eso genera una pérdida de capital social pero también una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo o porque después hay que estar intentando transaccionada haciendo todas estas sería regulaciones que en al Tribunal de las Aguas no se hace

Voz 4 44:36 ha supuesto no hoy tenemos el ejemplo con todo el ruido

Voz 0313 44:39 lo de esta comisión en el Congreso la comparecencia de Rodrigo Rato en todos esos en fin de adjetivos que hemos escuchado de si era un saqueo de si esos el mercado amigo total hay un baile de miles de millones que no se sabe dónde han ido ni por donde se han perdido pero que en fin entre lo que dicen y lo que dicen otros no hay manera de sacar ya no digo la verdad sino una explicación mínimamente razonable así una confianza es imposible y es curioso porque en las encuestas de credibilidad en fin nosotros los periodistas y los políticos solemos aparecer bastante mal siempre hay seguir pero las instituciones financieras hace diez quince años tenían mucha más confianza de la clase de la que exhiben ahora sacan perdido mucho por el camino también eh buena efectividad

Voz 0010 45:19 ante pero es que la verdad es que eso se lo han ganado a pulso la noche efectivamente a veces dicen es que los españoles son desconfiados bueno es que necesitan razones para conciliar porque sino la verdad es que son bastante estúpidos no

Voz 0813 45:32 no había yo creo como un acuerdo tácito antes de la crisis de que bueno pues había sectores como el sector financiero en el que la gente es bueno puedes ganar mucho dinero al mismo tiempo que generas riqueza o contribuye a que funcione la economía general

Voz 4 45:48 lo que se rompió en la crisis justamente fue

Voz 0813 45:50 el oiga usted gana mucho de enero pero además a costa de que muchos otros lo hayan perdido ahí es donde se produce la gran quiebra de la confianza no ese egoísmo que yo creo también quería preguntarle de la sobre esto hasta qué punto hay una incompatibilidad entre el entre el egoísmo impera ante el de el de tu cada uno tiene que buscar su propio beneficio y perseguir su propio interés Illa en la convivencia en sociedad que nos Nos Sins tampoco buscar también el beneficio de todos no

Voz 0010 46:18 no claro yo eso lo trate también a han tenido la la amabilidad de citar mi libro para qué sirve realmente la ética y ahí también hay un apartado dedicado este tema de el egoísmo y la cooperación en realidad se ha creído habitualmente a los seres humanos somos seres egoístas que buscamos el máximo caiga quién caiga el máximo beneficio a costa de cualquiera y que esos la racionalidad humana y sobretodo la racionalidad económica sin embargo esto está totalmente desmentido por estudios de el cerebro de Antropología Evolutiva el ser humano es eh o la racionalidad humana es eminentemente cooperativa es decir ganamos mucho más con la con operación que con el conflicto se ganan mucho más tratando de buscarse aliados que buscando adversarios el a el cerebro de ha evolucionado de tal manera que a través de la cooperación las personas conseguimos mucho más pero claro la cooperación necesita confianza cómo se va a cooperar con G gente con la que unos de la que uno no se puede fiar en absoluto no entonces claro todo esto va siendo una cadena primero equivocación total pensar que el ser humano es un egoísta asilvestrado no en absoluto con la cooperación se gana muchísimo más aquello tan bonito que decía Candel esta que hasta un pueblo de demonios preferiría el Estado de Derecho con tal de que tengan inteligencia no es mucho más inteligente cooperar buscar la paz porque todo el mundo sale ganando la cooperación es muy superior al conflicto y eso necesita y genera confianza

Voz 0313 47:50 de todas formas confianza y ética no lo podemos deslindar de ninguna de las maneras de ninguna de la hablamos egoísmo egoísmo con confianza es convivencia basó menos sería una ecuación parecida eso no Adela

Voz 7 48:02 hoy mismo con confianza bueno ética explicamos mejor no

Voz 0010 48:08 la ética me parece a mí que no acaban de estar muy de la mano creo que un egoísmo ético sería un egoísmo cooperativo y entonces ya pasamos a otro ámbito en el ámbito de la cooperación no se puede ser egoísta sino que hay que establecer un vínculo con los otros y tratar de ver que necesitan los otros

Voz 7 48:26 rebajar las propias aspiraciones es lo que

Voz 0010 48:28 se hace siempre que se trata de hacer un consenso

Voz 4 48:31 el acto un acuerdo si todos

Voz 0010 48:33 buscan lo primero no el el First Best pues entonces nadie consigue nada si todo rebajan sus aspiraciones hasta el punto en que pueden estar de acuerdo entonces todos salen ganando y eso es la cooperación que todos salimos ganando si alguien funciona de una manera absolutamente egoísta y trata es van a todos del mercado están esperando sus enemigos los a la vuelta de la esquina y entonces el día que puede le quitan la vida no no

Voz 4 48:59 hoy somos una cosa bastante poco inteligente

Voz 0010 49:02 por eso decía can lo de hasta un pueblo de demonios prefería el Estado de Derecho y la cooperación el que coopera se va haciendo con otros les escucha aprende de ellos aprende qué es lo que quieren y entonces hace mucho mejores jugadas evidentemente

Voz 0313 49:17 volvamos a la confianza volvamos a la confianza porque de honor a O'Neal Irene cita tres tópicos que deberíamos intentar desmontar

Voz 7 49:25 hay que están muy en boga sobre oírlo de las

Voz 0313 49:28 ya es reconstruir la confianza pero empecemos por el primero eso de que la confianza está disminuyendo nuestro mundo

Voz 0813 49:32 por Real Sociedad ella ella se fija osea trata de buscar esos datos que avalan esta idea de que esta sensación que podemos tener muchos de que la desconfianza cada vez es mayor en nuestras sociedades ya va a buscar los datos a esas encuestas que tú menciona basado las encuestas de profesiones en las que suelen salir los bomberos las profesiones sanitarias suelen salir con profesiones las que confiamos mucho los políticos y los periodistas suelen ser producciones en las que se confía poco sí ella sostiene que estas encuestas no han variado sustancialmente en los últimos veinte o treinta años entonces ella se pregunta que a lo mejor es una pregunta que le le podemos hacer Adela es si realmente estas encuestas son la manera más adecuada devaluar la confianza en nuestra sociedad brocha gorda porque son un poco de brocha gorda y abordan un aspecto en realidad muy específicos no es es la confianza en una en una profesión respecto a cómo va a ejercer esta profesión no contamos con que los médicos lo van a hacer bien y tal contamos con que los políticos van a ser deshonestos probablemente los periodistas también no sé yo cómo cómo era de la esto sí cree que hay formas más más precisas de medir la confianza en una sociedad