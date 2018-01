La Ventana (09/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0887 00:11 seis en Canarias Artur Mas acaba de confirmar su renuncia

Voz 1667 00:13 a la presidencia del Partido Demócrata Catalán una dimisión Midi meditada desde hace tiempo y que toma ahora para no suponer un freno a su formación por sus causas pendientes con la Justicia según ha explicado el propio Artur Mas en rueda de prensa enseguida nos vamos a la sede del partido donde continúa a esta hora esa rueda de prensa del ex presidente de la Generalitat mientras les contamos que Ciudadanos acaba de asumir públicamente que será imposible investir a Inés Arrimadas como presidenta de la Generalitat lo hace justo después de que los comunes hayan negado su apoyo al candidato del partido naranja para presidir el nuevo Parlamento informa Pablo Tallón

Voz 1673 00:46 aunque este mismo lunes la propia Arrimadas aseguraba en el país que se presentaría la investidura si los independentistas no lograban formar Gobierno esta tarde su portavoz en el Parlament Carlos Carrizo esa lo descartaba casi del todo después de que los comunes se hayan negado a acordar con ellos la mesa del

Voz 2 01:01 menos este portazo queda a Podemos a cualquier tipo de apoyo a Ciutadans pues yo creo que ya cierra definitivamente cualquier posibilidad de de que Inés Arrimadas sea investida presidenta

Voz 1673 01:14 de los Comunes por su parte aspiran a conseguir una silla en la mesa a pesar de que por escaños no les correspondería

Voz 1667 01:19 gracias Pablo podemos conectar ya con nuestro compañero Pol Foradada que se encuentra en la sede del Partido Demócrata Catalán donde como les contábamos Artur Mas acaba de confirmar su renuncia a la presidencia de la formación Paul cuéntanos adelante

Voz 3 01:33 Artur Mas los dos motivos para la que define como el que hace denso Pereira primero más importante el resultado es un a la selección que abre una posibilidad

Voz 1667 01:45 por las llega con dificultad la información de nuestro compañero Pol Foradada intentábamos recuperarla antes de que de que finalice este boletín informativo Nos vamos al exterior un centenar de mujeres artistas e intelectuales de Francia han firmado un manifiesto en el que se desmarcan del movimiento mito que denuncia los abusos del hombre sobre la mujer a partir del caso del productor estadounidense Harvey Weinstein el texto cuestiona el puritanismo de esta campaña y le acusa de fomentar el odio a los hombres y su sexualidad París Carmen Vela

Voz 0390 02:12 la violación es un crimen pero el flirteo insistente otorguen no es un delito ni las galante dio una agresión machista así comienza el texto firmado por un centenar de artistas como la actriz Catherine Deneuve el caso Valencina eso tomar conciencia sobre la violencia sexual contra las mujeres en el contexto profesional pero ahora se ha convertido en un puritanismo para incluir a las mujeres en un estatuto enfermo de víctimas de pobres pequeñas cosas bajo el poder de los piratas demoníaco a las firmantes en Le Monde no se sienten representadas por ese feminismo que más allá de la denuncia de los abusos adquiere al resto de un novio a los hombres y su sexualidad

Voz 4 02:48 deportes Toni López ya hay once del Atlético de Madrid para su partido de vuelta de octavos de Copa contra el Lleida titulares Diego Costa evitó Vitolo que debuta en el Wanda Metropolitano recordemos en la ida ganaron

Voz 1667 02:56 cero cuatro el partido a las siete y media después

Voz 4 02:59 a las nueve y media se enfrenta en Valencia Las Palmas en Mestalla con el uno uno de la ida fuera del fútbol cuarta de acabar segundo Barragán y tercero Barreda que ha recortado de tras perder ayer casi media hora en coche Asprona para Al Attiyah de los aprovechados Saint que ahora mismo iría tercera

Voz 1667 03:12 ahora el tiempo un nuevo temporal marcara la previsión en las próximas horas de hecho este nuevo frente ya está ya se está notando en la mitad oeste de la península con la llegada de más lluvia y nieve casi en cualquier punto del territorio de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 7 04:28 siempre que muy probablemente Luci hombre MRS

Voz 8 04:41 sin son los

Voz 7 04:52 de ese era

Voz 0887 05:05 cinco en Canarias la radio como sabe ni cómo comprueban a diario sigue gozando de una de una salud excelente de una salud de hierro hay más que ver los los datos de audiencia de consumo de la radio en España pero está claro que desde hace bastante tiempo algunos años ya vivimos en una civilización básicamente visual hoy se dice hice dice con razón que ha

Voz 0313 05:24 tras en un día podemos ver tantas fotos o imágenes como hace un siglo una persona veía durante toda la vida unas cifras sólo para que nos hagamos una idea cada trimestre suben a Internet del orden de cuatrocientos millones de fotografías pero pregunta de todas estas cuántas habrán sido manipuladas retocadas pasadas por un filtro por otro bastante seguramente uno podría pensar que esto es posible que esta manipulación se puede realizar gracias a los avances tecnológicos bueno post no On o no ex actualmente porque en España en plena posguerra hace un montón de tiempo ya abundaban los retoques y las alteraciones de la imagen fotográfica esto es lo que ha investigado Jorge Moreno doctor en Antropología Social ya descubierto historias como éstas que no es explica Olga Nebra

Voz 10 06:19 estoy la historia de la foto de Alfonso Campillo fusilado en Chillón Ciudad Real su cuerpo no se encontró hace

Voz 0177 06:27 que su hermano se fue la mina el uno

Voz 10 06:30 el lugar donde había una foto de él la cogió la llevó a casa con la llegada de la foto a casa parecía que el cuerpo había vuelto su hijo Ancelmo recuerda muy bien este instante

Voz 11 06:43 con esa fotografía que aparece mi padre

Voz 12 06:47 en el libro

Voz 11 06:48 fin esto esta fotografía fue traída de la mina entregado él para entrar a la mina la entre hoy y tuvimos que ir a por ella la mina que fue un tío mío Mariano Ése fue Mariano Mariano capilla fue el que fue a por ella y cuando vino la foto la diva paquete quiere molestarse por todo avecina todos mis tío toda su mujer tanto para cada llanto Payá cogiendo los más pequeños para que no estuvieran presentes ya te digo que fue vamos aquello fue algo horroroso

Voz 0827 07:18 uno

Voz 11 07:41 mi madre nos vistió Éramos tres hermanos nos vistió a los tres de luto de luto que parecíamos decía la gente algún hijo de puta por aquí decía que que parecíamos tres Cuervo poquísimo vestido de negro los tres durante un montón de años tuvimos vestido de negro yo no pude ir al baile joven como todo el mundo porque mi madre no quería porque no quería que disfrutaran bueno quería que en fin lo estuvo estoy de luto pues yo qué sé montón de tiempo no

Voz 10 08:11 este es uno de esos casos como otros que la foto del muerto representa el propio cuerpo

Voz 0887 08:25 Jorge Moreno buenas tardes hola buenas tardes nos

Voz 0313 08:29 acaba de descubrir un mundo absolutamente desconocido yo quería preguntarle qué investigación ha llevado te lleva a descubrir esta iba a decir manipulación si esta manipulación fotográfica

Voz 13 08:40 cómo ha llegado a él pues he dentro de un proyecto que reciba mamá parte de memoria quizás el departamento de Antropología de la UNED que dirige Julián López García llevamos muchos años investigando sobre la represión en Ciudad Real para saber en una en una primera idea cuánta gente murió víctima de la represión no es estos días de hecho a finales de enero se va a dar el dato ingrato bastante alto que bueno según dato que supera quizás a todos los muertos de de Catalunya no la presencia real fue muy dura lo que hemos hecho ha sido durante años investigar saber nombre por nombre que persona que persona murió como antropólogos lo que solemos hacer es intentar buscar las a las familias y las casas desplazarnos a las casas pues ha hecho un trabajo de archivo a casa de casa archivo encontrando en esas casas tesoros como como son estas fotografías

Voz 13 09:41 que en estos casos pues nos referimos por ejemplo a que el caso por ejemplo el Alfonso Castilla

Voz 0313 09:47 que sí que es el que estábamos hablando

Voz 13 09:50 que el hecho de que no exista cuerpo que cuando hace un ritual funerario por ejemplo lo que suele hacia el muerto exponerle los mejores trajes amor Tahar lo que se dijo entonces la familia cuidar al no tener el cuerpo lo que es la fotografía no en todas estas casas que hemos investigado pues siempre había una ausencia no mis ausencias se va a complementar digamos a sustituir con con la convivencia de otros cuerpos que son los cuerpos fotográficos no la gente ha vivido de manera muy intensa con esas esas imágenes y claro nosotros nos encontrábamos imágenes de muy desgastadas de los besos que se ha dado imágenes muy cuidadas y nuestros ocasiones de ausencia de imágenes que aparecen en otras casas no porque nos encontramos también con con la situación de que muchas viudas protegían a sus hijos no contando el

Voz 0313 10:44 claro lo que lo que había ocurrido como hay casos

Voz 13 10:47 Emilio Silva que es el presidente de las

Voz 0177 10:49 el temor conocemos un estatales

Voz 0313 10:52 detalle muy importante que en esta investigación aparece que son las mujeres las que realizaron la mayor parte de de de manipulaciones de estas no lo

Voz 13 11:00 sí efectivamente son las mujeres las que encargan son las mujeres las que en general en esta época son ordenan la economía de la mirada de una casa no son las que colocan los cuadros no yo recuerdo una vez que entre en una casa yendo a un pueblo de hacer una investigación a Chillón completamente lo que me dos dos amigas y descendientes de uno de los desaparecidos pues me invitaron a quedarme en lugar de uno pero su casa y estaba yo tumbado en la cama y de repente miro en en la pared estaba una fotografía que las fotografió el desaparecido porque yo estaba preguntas que me encontré de manera fortuita en

Voz 0177 11:39 en medios de la plantación entonces

Voz 13 11:41 yo le pregunten lo de quiénes está habitación en la que me habéis y lo hiciera en la habitación del hermano de del desaparecido estás habitación exactamente igual que como estaba

Voz 0177 11:52 no dormí aquí mi madre no hice la primera

Voz 13 11:54 nada que tenía mi madre siempre era para tío no que será una una foto que se había ampliado en la que tenía corbata en la que se podía ver la fecha de la ampliación que era mi lo estos partidos no estamos en contextos donde de puertas hacia afuera esas personas son desaparecidas ninguneada Si digamos desterradas al olvido pero que en el interior de las casas han permanecido veneradas aves es casi como auténticos héroes no

Voz 0313 12:21 o sea fotografías para para recuperar para conservar la memoria también en su momento que creo que sirvieron en algún caso para tratar de burlar la censura franquista no o la persecución directamente

Voz 13 12:32 sí sí efectivamente hay escasa sea yo he trabajado con fotografías de asesinados con fotografías de presos otras esté viajan a la cárcel de la cárcel a las casas que se ponen en la parte de las celdas y fotografías en el exilio no un caso interesante por ejemplo es el deán de José Antonio López Tercero que su nombre que cruza la frontera niño cientos XXXIX hacia Francia es tan dos campos de concentración y termina cogiendo lo que es uno de los trenes que van desde Marsella Veracruz en Veracruz pues llega al al DF a la a Ciudad de México y allí se hará unas fotografías yo cuando estuve en Mexico investigando y encontrando familias viviendo archivos familiares pues encontré que esta familia de López Tercero la hija tenía muchísimas fotos de todas las fotos me llamó la atención una alerta en el reverso pues pone en mil novecientos treinta y nueve y una pequeña anotación era una fotografía que José Antonio se había hecho en las traineras de Chirico que es un lugar turístico de recreo una especie de Venecia mexicana

Voz 0313 13:32 sí

Voz 13 13:33 entonces pues nada es lo que hizo es irse allí y hacerse la fotografía y enviarla a la a su casa matriz no que es interesante que enviaba esta se dice este hombre que ha enviado esta fotografía porque la única información que ponía detrás era esto es Xochimilco lo llaman la Venecia mexicana por un euro por un peso puede estar una hora en barca me llama mucho la atención porque después de pasar por dos campos de concentración después del viaje de de de Europa a México y que la familia no supiera si está vivo o está muerto y le mando una foto como si fuera un turista si en realidad lo que estaba haciendo es enviarlas coto de disimulo no dice John Berger que en las fotografías familiares y no hay contextos familiar que le da sentido significan simplemente lo que aparentan entonces el lo que hizo es aparentar ser una persona que no viaja por persecución política sino que deja poroso

Voz 0313 14:29 un turista y me ganaría exiliado no te exime de turistas

Voz 13 14:34 yo deciden no entendía yo estaba con la foto pero después de mirarla porque esta investigación que he hecho yo me ha llevado mucho tiempo imaginarla no me pensando por qué este hombre envía esta foto ya me puse con la mujer digo

Voz 0313 14:47 estaba estaba estaba comunicando que estaba vivo claro exactamente de la foto llega

Voz 13 14:52 en la da paso a la censura es un turista de llega a las manos de la mujer digamos que has dice mi marido David y a partir de ahí encuentran una manera de cómica

Voz 0313 15:01 historias fantásticas Jorge Moreno muchísimas gracias por haberse asomado este ratito La Ventana hay felicidades por el trabajo de verdad

Voz 13 15:07 gracias a vosotros por darle luz a esto como un abrazo un abrazo

Voz 14 15:11 te acuerdas de cuando regresase a casa de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio

Voz 1 15:16 si uno

Voz 1 15:54 la última hora

Voz 0605 15:58 ahora informativa que ponemos en marcha en Andalucía Andalucía será la primera comunidad que regula por ley la lucha contra la obesidad que afecta al dieciséis por ciento de la población adulta ahí al veintitrés por ciento de la infantil en esta comunidad hoy se ha aprobado el proyecto de ley que prohibirá alimentos con azúcares en los colegios y obligará a los bares ofrecerá gratis a sus clientes oro en Aragón bloqueadas las negociaciones en la planta de Opel los trabajadores quieren que PSA clarifique cuál va a ser el futuro de Figueruelas qué modelos iban a fabricar y sobre todo que se comprometa a mantener las prejubilaciones

Voz 18 16:27 Murias arrecia la polémica por la negativa de Servicio de Emergencias a rescatar a varios jóvenes atrapados por la nieve en el Angliru el personal del ciento doce sostiene que respetaron los protocolos y ellos que iban en chándal y playeros según todoterreno dicen que siguen con ganas de aventura

Voz 0605 16:42 última hora en Baleares el Ministerio de Hacienda

Voz 19 16:44 el mover van a cerrar en este primer trimestre de año el nuevo Repe el régimen especial para Baleares reivindicación histórica de las islas del nuevo modelo tiene que contemplar ayudas para compensar la insularidad Canarias

Voz 0605 16:57 es la justicia avala el despido procedente de una trabajadora de El Corte Inglés tras dejar a una niña de siete años desolada al hacerle la peor revelación esta dependienta les sugirió que distraer a su padre que sólo llevará a la sección de perfumería para que su madre le pudiera comprar un reloj como regalo de Papá Noel ya acumulaba otra faltas añadió la empresa como está a punto de herir a un niño con unas tijeras que lanzó sobre el mostrador último

Voz 0313 17:19 en Cantabria

Voz 0464 17:22 de Castilla La Mancha dos menores de dieciséis años han sido liberadas de un club de alterne de Mocejón en la provincia de Toledo donde trabajaban en contra de su voluntad son estudiantes de hostelería de Madrid que fueron captadas mediante mentiras que amenazas hay dos detenidos última hora en Castilla y León

Voz 20 17:38 el Tribunal Superior de Justicia condena a Sacyl a indemnizar con ciento sesenta y dos mil euros un matrimonio por la muerte de su hija durante el parto si se hubiera realizado una cesárea a la madre se habría evitado que la niña sea asfixiarla

Voz 0887 17:49 lo intentamos de nuevo en Cantabria ahora sí es uno de los

Voz 21 17:51 problemas más graves de Cantabria cientos de viviendas construidas ilegalmente y que ahora se tienen que derribar esto provoca que varios ayuntamientos hipoteca durante años para indemnizar a los afectados por ejemplo en Argoños uno de cada cuatro euros se van a dedicar a esta chapuza administrativa

Voz 22 18:06 que contamos hasta ahora en Cataluña sigue la rueda de prensa de Artur Mas que acaba de anunciar que abandona la primera línea de la política el referente de la convergencia por Puyol ex president de la Generalitat lo deja para facilitar la reformulación de su partido después del buen resultado de Carles Puigdemont para centrarse en los tres frentes judiciales que tiene abiertos proponer urnas en la calle el nueve de noviembre del dos mil catorce por colaborar en el uno de octubre Ceuta

Voz 0177 18:29 la Asociación Medioambiental de Ceuta denuncia que la empresa

Voz 0464 18:32 Erika Tragsa no esta manteniendo las playas limpias de limo y algas dejando panorama dice de su ciudad

Voz 0177 18:37 descuido última hora en la Comunitat Valenciana

Voz 0605 18:39 el andamiaje situado en un edificio de diez plantas en pleno centro de Alicante se ha venido abajo en su totalidad a primera hora de la tarde no hay que lamentar daños personales los bomberos trabajan todavía en el desescombro Euskadi la Y griega vasca no será una isla a la conexión por alta velocidad con Burgos retomada el mes pasado se ha unido hoy el estudio del tramo griega Vasca Navarra Vitoria el trazado por Álava acogen delantera a la alternativa

Voz 23 19:01 el caso Extremadura llego Meneses el hijo de Francisca cadenas desaparecida los machos Badajoz el pasado mes de mayo ha pedido la participación de la UCO la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la búsqueda de su madre una petición que ha hecho junto a su padre tras el minuto de silencio que ha guardado la Asamblea de Extremadura en recuerdo a las tres personas desaparecidas en la región

Voz 0887 19:21 a última hora en Galicia los jefes de urgencia salen al paso de los colapsos en los principales hospitales públicos piden a la población que haga un uso responsable del servicio y a la Xunta que mejore la gestión ante los picos de demanda como el de la gripe La Rioja

Voz 0464 19:33 el Ayuntamiento de Logroño dispone de setenta y cinco plazas para atender dar alojamiento a las personas sin techo la concejala de Familia dice que son plazas suficientes

Voz 0887 19:41 lo que muchos de ellos rechazan este recurso

Voz 0464 19:44 a última hora en Madrid pues Gobierno y sindicatos aprueban el

Voz 0867 19:46 te educativo por el que van a mejorar las condiciones del profesorado aumente la plantilla en dos mil ochocientos docentes

Voz 0605 19:52 dio hayan los cadáveres de dos hermanos que ya

Voz 20 19:54 quedan varias semanas muertos en su casa de San Javier no se descarta que la mujer discapacitada muriera de inanición al fallecer el hermano

Voz 0464 20:01 Navarra guardas forestales exigen medidas urgentes para atajar amenazas agresiones por parte de cazadores furtivos la última de ellas en el parque de vertido

Voz 1 20:09 la Ventana última hora

Voz 0867 20:16 tu bendición animal por San Antón el sustituto de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento Martínez Almeida cree que el equipo de Manuela Carmena forma parte de la fauna silvestre que habita la ciudad vamos que les ha dado cita para la Iglesia del padre

Voz 25 20:36 lo que sí desde luego de la fauna silvestre que hay en la ciudad de Madrid desde luego si hay algo que pasa

Voz 26 20:44 todo el equipo de gobierno por por ahí también deberían celebrarse las listas porque desde luego este equipo de gobierno que tenemos que puede decir borrón menos que el disciplinado menos que obtuvo un proyecto para la Ciudad Real Madrid

Voz 0867 20:58 se olvidan de los muros de su ex jefa de la rana siniestradas del estanque del PP eso sutura en animales salvajes de Pedraz depredadores de lo público a los que no salvan y San Antón ni un buen abogado Javier Castro

Voz 1 21:14 en La Ventana de Madrid buenas tardes a todos otro

Voz 0867 21:18 cómo ha sido avanzado la Ser la Familia de Martina ha llevado a los tribunales a la residencia de mayores de Ciempozuelos por la mala administración de un medicamento a una mujer de ochenta y dos años mala alimentación distintas heridas en varias partes de su cuerpo Azucena su hija

Voz 27 21:33 pero es que lo único que pedimos que sirve nadie tiene que morir porque este era cuidar hay una mente

Voz 13 21:38 no puedo a mi hecho eh

Voz 27 21:41 malos tratos lo considero yo

Voz 0867 21:43 los hechos denunciados de los que la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento lo tiene constancia se produce en el centro de Las Vegas centro público gestionado por una empresa privada Alberti que es la misma empresa que gestiona otra residencia que ha sufrido ya varias denuncias por malos tratos a los mayores la de moscatel Ares la oposición quiere que la Consejería de Política sociales habrá una investigación que aclare esta denuncia hay todas las denuncias que se habían producido ya por parte del Ayuntamiento de Ciempozuelos contra esta misma residencia Raúl Camargo diputado de Podemos

Voz 28 22:11 que esta empresa no debería gestionar residencias de la Comunidad de Madrid como ya lo hemos venido sin les hace mucho tiempo que tiene que haber una investigación que hacer una inspección que sea real nuevas inspecciones previamente programado ha impactado con con las empresas concesionarias

Voz 29 22:29 en la que al final bueno pues arreglan todo el día que para que la cosa no vaya a mayores no

Voz 0867 22:38 Ángel Garrido portavoz de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes feliz año

Voz 0887 22:42 Clemente y otros habrá pero el debate

Voz 0867 22:45 político y saludó José Cepeda pero antes le quiero preguntar por este asunto de la residencia que hoy avanzado en hacer ustedes no tienen indicios al menos a esta hora pero pero estamos hablando ya de muchas denuncias no incluso formuladas desde el pasado verano por el propio Ayuntamiento de Ciempozuelos contra esta empresa privada que gestiona esta residencia pública no sé si es mucha casualidad o si realmente hay algo más que indicios en este asunto

Voz 0177 23:08 bueno Jobs también ha denunciado que la propia Consejería de políticas sociales lógicamente una investigación a través de la Direcció General de PNC el mayor nosotros cualquier caso tengamos un tengamos indicios previos de que puede haber algún problema tenemos que analizarlo y estudiarlo porque primero lógicamente son los mayores nosotros el año pasado el año dos mil diecisiete tengo el dato las las quejas sugerencias que se formularon fueron dos nada más sentarnos una residencia que tenga un número elevado de de quejas pero insisto más allá de eso allá de que ya se han hecho en el año dos mil siete dos inspecciones lo lógico es cuando se denunció un caso cualquiera por parte de realizarlo verlo y dar una respuesta satisfactoria la familia

Voz 0867 23:45 hablamos de una empresa gestora de una concesionaria advertía que curiosamente es la misma empresa de la polémica residencia para mayores de unos Katy lares y también estamos ante una casualidad

Voz 0177 23:56 bueno da igual la empresa que lo lleve sinceramente cualquier denuncia de de cualquier persona Un familiar Un trabajador de la empresa o incluso del propio Ayuntamiento tenemos que atender la tenemos que estudiar analizarla luego muchos casos inmensa minoría pues se quedan en nada pero en cualquier caso insisto hay que dar respuestas cifra tuviera familia porque lógicamente si ellos queridos está ocurriendo pues estarán sufriendo y sobre todo

Voz 0867 24:17 estos familiares y consejero han dado un paso más no ellos ya nido con una denuncia a los tribunales

Voz 0177 24:23 sí sí pero insisto sin denuncia siempre llanamente porque la familia lo lo denunciar así los pesara en la en la propia Consejería nosotros hola en una investigación insisto no tenemos ninguna queja específica de este de este asunto tenemos dos dos el año pasado y hay dos inspecciones somos la única comunidad que realizan dos inspección extraño década residencia no hemos detectado ningún problema pero como todos somos humanos y fallo lo estudiaremos claro

Voz 0867 24:47 José Cepeda diputado del PSOE qué tal muy buenas tardes feliz año iban a pedir ustedes al consejero Izquierdo alguien del Gobierno regional que explique lo que está pasando si es que están fallando los controles en la residencia

Voz 0177 24:59 sí la verdad que antes de venir para acá no he tenido la oportunidad de hablar

Voz 0887 25:02 con con Josefa Navarro con José Ángel Chamorro los dos diputados

Voz 0177 25:06 cánticos especialistas no en en el tratamiento también de los servicios sociales y personas mayores y me comentaban a lo que parece evidente es muy lamentable este caso no pero es verdad que estamos asistiendo a una política que se viene desarrollando desde el año noventa y cinco que dejó el Gobierno Joaquín Leguina donde el Partido Popular no sé si los ahora nuestros oyentes pero desde entonces solamente se ha construido tan solo una residencia pública de ancianos en la Comunidad de Madrid sabes cuántas personas mayores había en el año Hora Veinticinco setecientas de dieciocho mil mayores personas mayores en la Comunidad Madrid sabes cuántas personas hay en el año dos mil diecisiete un millón doscientas veinticinco mil personas

Voz 0887 25:46 de de no saber qué hacen ustedes con este envejecimiento

Voz 0177 25:49 colaboración negocio cosa hacen negocio

Voz 0887 25:52 no me vale que digan nuestra absorbido es posiciones no dos inspecciones al año saber antes de esos encuentros de petardos y Laura olvidado decir que además de construir una o las que sean son los concertado miles de plazas Juan con otras con con con empleadas de varias balas que sabe lo que hacen las empresas privadas ha presentado una pregunta Cepeda Cepeda pero el plan

Voz 0867 26:16 más de la empresa privada o es de los controles sobre esa empresa privada porque servicios privatizados

Voz 0887 26:21 la Comunidad de Madrid en cualquier comunidad autónoma de España gobiernan ayuntamientos también

Voz 0867 26:27 es decir si no están fallando los controles sobre

Voz 0827 26:29 abajo que que realizan esas concesiones y lugares

Voz 0177 26:32 dudas y muestra inequívoca de ellos son la cantidad de problemas que estamos teniendo en los últimos meses y claro el decir que no nosotros haremos dos inspecciones anuales cada vez que haya un caso lo vamos a investigar hombre faltaría más verdad que la gestión pública requiere de eso cada vez que alguien que hace conciertos con empresas privadas para que asuma la responsabilidad de la gestión que tendría que tener la Administración pública señor Garrido lo siento mucho pero cuando una empresa privada se pone a hacer gestión sabe lo que hace buscar siempre

Voz 0887 27:04 el balance su cuenta de resultados no nos las torres en los mayores omite por favor señor parece usted no podemos sino

Voz 0177 27:13 el sector anticapitalista usted que son socialista es su partido como explicaba además nuestro presentador su partido gobierna en muchas comunidades ya hace exactamente lo mismo trabajan lógicamente con empresas privadas en este tema y en otros asuntos nosotros lo que tenemos que hacer siempre es la Administración sea como un con un trabajo externalizado no velar porque se cumplan todas las normas que tienen que cumplirse y eso es lo que hace la comida Marit Hiru hace el doble que en el resto comunidades porque le gustaba usted

Voz 0887 27:41 ya nos hacen cuales ir en Madrid sí nos vamos a hablar de Andalucía usted Pepa sigamos hablando de Madrid

Voz 0177 27:48 hay treinta y tres mil dependientes que no tienen prestación a fecha de hoy eh en los datos ni suyos propios el treinta y uno de noviembre del año dos mil diecisiete ahí esperando a fecha de hoy en Madrid siete mil quinientas personas una plaza en una residencia de ancianos esto es gestión que ustedes están mal llevada de estudios no porque se llame usted anticapitalista podemos ya me gustaría que extinguieron el socialista

Voz 0887 28:14 moderado por encima venga nuestras personas mayores olvidar bosque amén tienen ustedes con ganas de hablar después de las vacaciones no se han comido lo Turrado lengua Garrido que tire la Comunidad de Madrid de atención a dependientes es la mayor de España

Voz 0177 28:29 varios puntos por encima de la media noche muy por encima

Voz 0887 28:32 puesto de Andalucía de unidad que seguir el partido socialista

Voz 0177 28:35 esta comunidad es que el mal gobierno yo lo que quiero es una atención de calidad inolvidable

Voz 0887 28:40 María personas mayores de la tarde del martes

Voz 0867 28:42 ocho minutos algo debe fallar cuando se producen las quejas de de en este caso de los residentes de los familiares de los residentes no si los controles sin servicio quedan las empresas pero bueno que lo investigue la Comunidad y que evidentemente tome las medidas que tenga que tomar contra estas empresas concesionarias enseguida volvemos enseguida les pregunto por la comisión de investigación sobre la corrupción

Voz 1 30:54 así corren nuevos tiempos vamos

Voz 36 31:00 no

Voz 13 31:04 no

Voz 37 31:10 pero Terry treinta y un minutos

Voz 0867 31:13 Garrido se van ustedes de la Comisión sobre corrupción por el trato que han recibido o es realmente porque no les gusta cómo se fiscaliza la gestión de los gobiernos del PP

Voz 0177 31:23 Nos vamos porque como ha dicho esta mañana ni es una comisión miles de corrupción de escenario para el linchamiento político del Partido Popular y de las personas que allí me parecen orquestado por el tripartito oposición saltándose y violentando el reglamento pisoteando los derechos parlamentarios pisoteando los derechos de los comparecientes y por tanto si quieren hacer es circo pues que lo hagan ellos solitos en un circo pues sinceramente por nuestra parte no jamás lo ha sido yo creo que si hay algo que ha sabido demostrar el Partido Socialista llega

Voz 0867 31:51 avales cambiamos convierte aquello han un circo o no

Voz 0177 31:55 pero fíjate la declaración de señor horario ahora mismo el Partido Popular mete a todo el mundo en el mismo saco no es verdad que hay yo entiendo que hay falta de cortesía parlamentaria pero no una comisión en muchos sitios pero hay gente que piensa que se es más potente defendiendo sus ideas en lanzando palabras gruesas en vez de defender con argumentos las cosas pero yo me pregunto qué sea lo que usted

Voz 0867 32:16 diciendo es que gente que no guarda las formas claro pero es verdad que es

Voz 0177 32:19 esto sucede incluso los plenos para abandonar el pleno de la Asamblea de Madrid porque yo veo lo peor de la Asamblea Madrid que cada día seis le va más el tono en muchas ocasiones aquello parece casi la barra de un bar iban abandonar usted

Voz 0887 32:30 en la Asamblea de Madrid el problema no es un argumento

Voz 0177 32:32 yo creo que no tienen grandes argumentos justo además controlando usted que Pedra es cierto que el comportamiento el Partido Socialista en esa comisión no es ni el arco comparable al que ha tenido podemos ni por supuesto la presidenta de la Comisión de ciudadanos que es absolutamente sectaria no es comparable por tanto dicho queda porque yo creo que es de justicia el problema esa comisión no es tanto no sólo lo que se produce el Estado la misma que insisto que se pisotea los derechos de los comparecientes que se insulta a troche y moche sino que es que está configurado de modo antirreglamentaria hoy por tanto ilegal prevé el Reglamento que una comisión de investigación tiene que tener un objeto determinado una duración determinada no se cumple no se cumple porque el tripartito ha querido dígame señor Cepeda si hay un precedente parlamentario en España de una comisión que lleve dos años abierta y quieren que dure otro año más justo para llegar las elecciones no hay precedente en ninguna ni los seres que sea mayor caso de corrupción de la historia de España ha habido ese tiempo yo déjeme que le digo una cosa habló usted el tiempo no quiero que sepa que en la última prórroga que hubo de esta comisión con la intervención por supuesto estaba presente todavía el Partido Popular dijo que ir a la a la ampliación de esa prórroga ustedes estuvieron de acuerdo con que se ampliara en el tiempo entonces yo creo que lo que están haciendo es buscar excusas y déjeme que le diga que es un mal precedente es un mal precedente porque sin lugar a dudas esta comisión parte de investigar e intentar mujer la responsabilidad política que yo creo que lo que todos queremos yo creo que ahí también un transfondo constructivo y es de intentar evitar que el futuro se vuelva a hacer nunca jamás estos flagrante escasos que ha habido de saqueo de las arcas públicas para eso es importante el trabajo

Voz 0867 34:09 algo y lo leo hoy hemos preguntado algo que sólo naturalmente a los portavoces en la Asamblea si sirve o no de algo esta comisión establecido por ejemplo el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado claro es útil

Voz 38 34:19 la comisión de investigación han pasado por esa comisión de investigación más de cien comparecientes diez días después por ejemplo compareciera el señor Gallardón toda su cúpula fue imputada quince días después de que compareciera aquí en esta comisión de investigación el señor Arturo Canalda presunto imputado cuarenta y ocho horas después

Voz 0887 34:36 que compareciera Esperanza Aguirre en esta entonces sí Aguado esta mañana me quedé algo o no

Voz 0177 34:41 de verdad yo si se quiere usted contribución se lucha sino como decía Napoleón se hace una comisión que es lo que ha hecho el tripartito nosotros somos lucha contra la corrupción y hasta ahora el único paso de verdad que ha sido de lucha contra la corrupción al menos en el tema al canal fue la denuncia que hizo el propio gobierno del Partido Popular de la unidad Madrid esto es una realidad porque a la Fiscalía el informes elevó firmado

Voz 39 35:03 son hechos de extrema gravedad dieron izaron con un modo originarios de contratación los acusados atentaron contra el Estado de actuación Sultan

Voz 40 35:16 qué ha quedado plenamente acreditada la caja B de voy a pedir

Voz 13 35:20 la señores existe una sentencia

Voz 40 35:23 claro

Voz 0827 35:23 Hora Veinticinco a pesar de los árboles de Cataluña no perdamos de vista el bosque porque en el bosque sigue

Voz 1 37:29 queda tendía con Isaías Lafuente frío lluvioso muy muy móvil

Voz 0887 37:38 en la política hizo si Artur Mas que acaba

Voz 0827 37:40 ha de dimitir como presidente del PP de Cat el exconseller carro al mundo una de las esperanzas blancas de Esquerra Republicana ha renunciado a su escaño Rodrigo Rato ha comparecido hoy en el Congreso ante la comisión que investiga las raíces de la crisis económica en la que la crisis del sistema financiero

Voz 0177 37:56 ha sido una sangría para los ciudadanos muchos locos

Voz 0827 37:59 yo era lo consideramos así un saqueo Rodrigo Rato no

Voz 44 38:02 pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española han perdido cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos un saqueo o no eso es el mercado también mire usted las crisis

Voz 45 38:20 mucho dinero es casi para la UVI en las crisis no cuesta mucho dinero nos cuestan mucho dinero el se ha mostrado altivo ante los diputados y las diputadas y Miguel Ángel Aguilar le ha dirigido el telegrama esta mañana se diría que ha regresado al Congreso subido a caballo como Pavía era un ejercicio de arrogancia e inaudito propio de quien se considera abandonado por los suyos pretende tomar venganza a toda costa responderán Rajoy lindos

Voz 46 38:51 Toulouse en el sur nazi de la crisis pasara a la posible crisis futura la del sistema de pensiones que está como está con una hucha ya vacía hoy Pedro Sánchez ha prometido dos nuevos impuestos les anuncio que vamos a proponer

Voz 47 39:06 la creación de dos nuevos impuestos el primero el impuesto de las transacciones financieras y el segundo un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país es justo que ahora la banca ayuden a sostener el sistema público de pensiones

Voz 0827 39:29 si este comentario ha merecido el análisis hoy en Todo por la radio de Toni Martínez

Voz 46 39:33 por eso eh Cui procura no

Voz 48 39:37 la banca necesitó setenta mil millones la banca aporta mil fichero razonado así Pedro Sánchez los entiende pero seguro que es lógico que seguro que se puede razonar este impuesto de muchas maneras seguramente pero la que ha escogido Pedro Sánchez rara dice como la banca se quedó setenta mil millones ahora justo que de mil

Voz 0827 39:57 si después está lo del director general de Tráfico no Gregorio Serrano que se ha disculpado hace unas horas con un tuit un poquito estrafalario dice que pide disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde era tremenda nevada estaba con su familia en Sevilla pasando el día de Reyes una maravillosa ciudad donde ahí Internet un poco chulo Lito con cómo lo diría estos sarcasmo Omán perdón Boris Sevilla tiene de tele

Voz 1 40:25 eres

Voz 0827 40:27 director sarcasmo Man un poco el director Carmo más sarcasmo Man que Toni Garrido también le ha dirigido una pregunta

Voz 49 40:37 desde la Junta número uno Si el director de la DGT dice que en Sevilla tenía los medios suficientes para coordinar perfectamente la crisis de la AP seis está entonces reconociendo que el caos provocó únicamente por su inca

Voz 0177 40:50 esta ciudad buena pues es una pregunta pertinente desde

Voz 0827 40:52 luego hay muchos que piensan que este hombre es un cantamañanas impresentable bueno lo piensan hasta en el PP y en el Gobierno según nos ha contado hoy María Jesús Güemes

Voz 20 41:01 en las enmiendas que presenta el PSOE una de las principales a debatir como has dicho es esa de que se suspenda la entrada en vigor de las medidas y Puigdemont convoca elecciones el PP nos dice que es

Voz 0827 41:09 será este el corte pero efectivamente nos ha contado que en el Gobierno y que en el Partido Popular hay altos dirigentes que piensan eso que este hombre se ha pasado de rosca y que es un poquito cantamañanas y hemos hablado hoy con Julie Andrews camionero que ha contactado con los especialistas esta misma tarde cree que la culpa el atasco no fue de la DGT Any de la concesionaria ni de los conductores la culpa

Voz 50 41:31 yo creo que el problema mira es algo asfalto asfalto el asfalto cree que las autopistas hoy en día resbala muchísimo no en caso de nieve hielo o lluvia no

Voz 0827 41:39 qué propone esto yo pienso que habría que volver a adoctrinar

Voz 50 41:41 de las autopistas quien adoquines lo digo como camionero giras que no sale menos o hacerlas de velcro las ruedas Sáenz de velcro piensa yo pienso

Voz 51 41:54 tú piensas que que adelantó que esta es de velcro y las ruedas de Belén eso es eso sería tu solución no

Voz 50 41:59 sí sí sí salgo

Voz 0827 42:01 a Jordi muchísimas gracias por todo votación una buena aportación bueno y sobre el temporal una noticia que parecería El Mundo Today pero no lo es unos excursionistas que decidieron en Asturias subir al Angliru en playeras y en camiseta y en plena tormenta y claro se quedaron colgados llamaron una vez al uno uno dos y la segunda fue esta

Voz 52 42:19 señores si somos mayores para saber lo que hacemos eh pero igual los vimos había cuatro bueno cuando subieron y vamos a ver en la alerta es está ahí estaba era daré pero cinco eso aquí no llevan bueno pues Vicky sino se mueven serán más y usted ustedes salen con un vehículo sin cadenas finca Arenas eh cuando hay aviso de temporal de nieve en esos cuatro por cuatro

Voz 13 42:42 bon bloqueos y composición cuatro por cuatro

Voz 0827 42:45 sí sí creen algunos cuatro por cuatro dieciséis bueno en fin tres vivimos en un país que está llena de listos hoy ha estado en la SER Pilar Urbano que ha escrito un libro sobre el caso Noos se titula la pieza veinticinco salvar a la Infanta en el que sostiene pues eso que Cristina se ha salvado por ser vos quién soy

Voz 0887 43:03 como si decía Pilar Urbano que la Infanta

Voz 0827 43:05 la Cristina haciéndose la tonta ha demostrado ser más lista que el listo de su marido la Infanta lo

Voz 0010 43:11 sí que demuestra queriendo demostrar que demuestra que es listillo más igual que su marido

Voz 0887 43:16 sí sí bueno no ella no

Voz 0010 43:19 ni una sola huella gran escribe ciento seiscientos seiscientos cientos de emails con copia a ella o directamente a ella y no y enviándole besos son obesos contando cosas de los negocios no responde a ninguno o árboles hundido Il y a través de Bevilacqua un hacker que ese contrato lo ofrece

Voz 0827 43:35 creo pues ahí lo dejamos después hay listos de los de verdad de los que tienen ideas brillantes hoy hemos hablado de una Belako Mancomunidad vuelvo algo Cerceda mata el alpino que es el primer municipio de aquí de Madrid en cumplir con los estándares de residuos cero de economía circular y esto que es bueno pues que se han puesto en marcha varios programas como por ejemplo el rebaño municipal de cabras el limpia el monte o esas gallinas que están muy cerca de las escuelas en las mismas escuelas Ike se comen los residuos que dejan los escolares que son toneladas y los convierten en abono Javier de los nietos que es el alcalde de estos pueblos dice que ahí todos

Voz 53 44:16 han es un modelo en el que todos ganan por un lado la empresa de comedor puede certificar esta gestión de residuos pienso huir

Voz 13 44:24 eso de actividad por otros lados

Voz 53 44:27 el pero podría presentar este proyecto como un proyecto de innovación para el aprendizaje en su actividad diaria al mundo gente Por otro lado a las familias son las que reciban el premio final porque cada día la Familia Voluntaria que le corresponde Jean

Voz 50 44:43 los animales Goss como

Voz 53 44:45 premio para autoconsumo familiar

Voz 0827 44:48 pero ustedes de quién se refiere además del director de la Dirección General de Tráfico de Rodrigo Rato o de un alcalde como este el alcalde del elevó lo bueno hoy hemos hablado con Adela Cortina del valor de la confianza

Voz 32 45:00 sea el valor de la

Voz 0827 45:06 ciencia personal pero también del valor de la confianza en las instituciones que Adela Cortina le parece fundamental pero no sólo la confiado

Voz 0010 45:13 a la confianza institucional es fundamental porque como sabemos

Voz 0887 45:17 Nos una sociedad para prosperar

Voz 0010 45:19 Art tiene que tener un capital físico evidentemente pero necesita tener un capital social y ético y el capital social y ético justamente consiste en que las instituciones funcionan de una manera creíble sin confianza no vamos a ninguna parte pero yo sigo manteniendo que el valor supremo de la vida pública es la justicia lo que pasa es que los dos cosas están estrechísima mente ligadas una sociedad en la que no hay confianza es muy difícil que sea una sociedad justa

Voz 0827 45:47 sí sí pero claro los seres humanos no gramos egoístas asilvestrados bueno esto es algo que niega Adela Cortina que dice que en realidad buscamos la cooperación

Voz 0010 45:56 se ha creído habitualmente que los seres humanos somos seres egoístas que buscamos el máximo

Voz 0827 46:02 caiga quien caiga el máximo beneficio

Voz 0010 46:04 consta de cualquiera y que eso es la racionalidad humana sin embargo esto está totalmente desmentido por la racionalidad humana es eminentemente cooperativa es decir ganamos mucho más con la cooperación que con el conflicto tratando de buscarse aliados que buscando adversarios el cerebro de ha evolucionado de tal manera que a través de la cooperación las personas conseguimos mucho más es mucho más inteligente cooperar buscar

Voz 0827 46:30 la paz por todo el mundo sale ganando está bien pero también hay mala gente no

Voz 54 46:37 hemos hablado también de ella en La Ventana tras el escándalo de pederastia en los Maristas de aquí de España en tres de las escuelas de Barcelona y Badalona ahora los abusos sexuales se han destapado en Chile siete hermanos acusados por más de treinta ex alumnos de cinco centros educativos le ha investigado el periodista del periódico de Cataluña Guillem Sánchez que nos contaba ha estado en La Ventana y nos ha dicho los colegios afectados

Voz 13 47:01 el delitos que abarcan un periodo de tiempo el intervalo que va desde mil novecientos setenta hasta el dos mil diez es el del colegio en el que ejerció el hermano Marista Belvedere pero hay más colegios afectados en la comunidad Maristany Chile tienes doce colegios por lo menos cinco de ellos han recibido denuncias en los últimos meses por abusos

Voz 0827 47:23 son delitos verdaderos crímenes contra estos niños que se han podido desarrollarnos decía Guillén en el ambiente de impunidad

Voz 13 47:30 en en este tipo de colegios religiosos se daban todas las condiciones ambientales para que los pederastas pudieron actuar con total impunidad existía un ambiente en el que no se prioriza protegerlos lo que lo se prioriza va a estar atentos no siempre utilizaba aprovechar cualquier señal para coger a a este a estos bienes rescatar in cuando esto ocurre pues el número de víctimas es es elevar siempre no

Voz 0827 47:56 este escándalo asaltado en Chile por la denuncia de algunos de aquellos niños hoy ya adultos en televisión Jaime Concha por ejemplo uno de los denunciantes hoy es médico de familia tiene cincuenta y cuatro años y cree que no solamente abusaron de él los pederastas sino toda la congregación

Voz 55 48:13 no solamente usaron persona en iguales sino que yo siempre fue la misma congregación que me causó alguno que Melli Baron que primero me sedujeron que luego me llevarme presentaron el que puede para usar justo que mantuvieron el secreto alguno que miraron para el lado You otro que trataron de mantener esto bajo cuatro bares para llevarnos al silencio y el griego que lo básico en el Agus