La Ventana (10/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el P

Voz 1667 00:13 de Cat admite que todavía no hay acuerdo cerrado con Esquerra Republicana para la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat el portavoz de los nacionalistas Jordi Xuclá ha aclarado que el pacto sólo garantiza la mayoría independentista en la mesa del nuevo Parlament que se constituirá en una semana

Voz 3 00:30 hay un bloque que suman mayoría absoluta en que está negociando la que el debate de investidura pero quiere ser muy prudente porque el acuerdo a día de hoy es sólo sobre la construcción del a Los Verdes

Voz 1667 00:41 luego el Tribunal Constitucional ha anulado la ayuda de cuatrocientos veintiséis euros a parados de larga duración puesta en marcha por el Gobierno a finales de dos mil catorce el Gobierno vasco recurrió esa ayuda al entender que invadía sus competencias aun así esta sentencia no afectará a los beneficiados informa Alberto Pozas

Voz 4 00:59 el Constitucional le da la razón al Gobierno vasco que recurrió

Voz 0055 01:01 la medida por entender que invadía competencias autonómicas declara inconstitucional esta ayuda extraordinaria para desempleados sin acceso a prestaciones por ejemplo sin paro los jueces dicen que es una subvención para fomentar el empleo y la laboral y que eso es competencia del Gobierno Vasco Se trata de una ayuda de cuatrocientos veintiséis euros acordada a finales de dos mil catorce por Gobierno empresarios y sindicatos el Constitucional especifica eso sí que quienes ya cobran esta ayuda la podrán seguir cobrando

Voz 1667 01:26 en Galicia José Enrique Abuín alias el chicle ya ha sido trasladado de prisión pasadas las tres de esta tarde ha llegado la

Voz 2 01:31 cartel de A Lama en Pontevedra en un traslado

Voz 1667 01:34 paralizado por motivos de seguridad las partes ya estudian los resultados de la autopsia al cuerpo de Diana Guerra Santiago Ricardo Rodríguez

Voz 1817 01:42 el juez ya conoce los detalles del informe de la autopsia practicada Diana Quer a lo largo de la mañana lo ha entregado a las partes personadas en la causa que analizan su contenido es informe puede ser clave para el desarrollo judicial del caso los forenses han trabajado durante días para determinar las causas de la muerte Se descarta un atropello no hay signos de lesiones violentas como las que provocaría el impacto de un vehículo sobre el cuerpo de la joven pero si hay indicios claros de criminalidad las partes estudian ya el contenido de la autopsia mientras Enrique Abuín es trasladado a la cárcel de A Lama en Pontevedra una decisión adoptada por Instituciones Penitenciarias para alejarlo de miembros de su antiguo clan en el narcotráfico que cumplen condena en la prisión de Teixeiro

Voz 1667 02:20 además la Armada ha auxiliado a cincuenta y uno inmigrantes que han llegado este miércoles a la isla de Alborán son cuarenta y ocho hombres y tres mujeres ya están siendo trasladados en un buque de Salvamento Marítimo hasta el puerto de Almería esta hora sigue cortada de nuevo la AP seis

Voz 4 02:35 a la altura de la localidad de San Rafael en Segovia

Voz 1667 02:37 en esta vez el corte está provocado por el accidente de un camión cargado con gas propano está suspendida la circulación entre los kilómetros cincuenta y dos y ciento diez tanto en sentido salida como de entrada a Madrid el tráfico Se está desviando por la antigua Nacional VI que acumula veinte kilómetros de retención en la provincia de Segovia cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 4 02:57 a fines en Madrid en Madrid los bomberos han recuperado

Voz 1915 03:02 esta mañana el cadáver de una mujer de una balsa de agua de un parque del barrio de San Cristóbal de los Ángeles en el distrito de Villaverde de la capital según fuentes policiales se trata de una mujer de entre treinta y treinta y cinco años no se sabe todavía la causa de la muerte ni cuánto tiempo lleva el cuerpo en la balsa de agua los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia más asuntos la oposición pide que se retire el concierto a dos colegios concertados de Alcorcón Guadarrama gestionados por la Fundación ser banda según ha publicado el diario punto es esta fundación ha enviado un documento interno a sus profesores para decirles cómo deben vestir en el escrito pide las mujeres que potencien su feminidad prohibe a los profesores vaqueros a las profesoras vaqueros mayas o pantalones muy ajustados también llevar los hombros al aire y el calzado excesivamente abierto la Consejería asegura que está estudiando el caso y Ciudadanos ha evitado pronunciarse PSOE y Podemos piden explicaciones al gobierno regional escuchamos a sus portavoces Pepa Pardo

Voz 5 03:53 para Serra no es casualidad porque estos son los centros que ya en su momento impartieron clases extraescolares de ganchillo para las mujeres y creemos que esto hay que cortarlo porque va contra la Constitución el principio que diese consagra en ella de igualdad

Voz 6 04:10 sorprende que en un contexto en el que se está celebrando la igualdad y a lo largo y ancho del mundo desde Estados Unidos hasta Europa estamos visibilizando que este es el año de las mujeres el Partido Popular esté financiando con el dinero de todas y todos el sexismo más recalcitrante Imaz Santiago

Voz 1915 04:29 las obras para reparar el polideportivo de Entrevías comenzarán en los próximos días el centro lleva mucho tiempo con goteras que incluso en impedido al y playa Madrid jugar su partido de Liga el Ayuntamiento ha culpado al Ministerio de Hacienda del retraso de las obras tanto en esto

Voz 2 04:42 como en el resto de polideportivos de Puente de Vallecas para

Voz 1915 04:45 Paco Pérez es el concejal presidente del distrito esta sobre

Voz 7 04:47 las deberían haberse cometido en el último trimestre del año pero la partida presupuestaria quedó afectada por el auto de suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancias del Ministerio de Hacienda

Voz 4 05:00 artistas francesas con el comunicado que hicieron pública ayer que te para

Voz 1512 05:03 pues hombre yo creo que Lorenzo sea retirado hacia la orilla después de haber nadado contracorriente durante mucho tiempo bicis sin quererlo además y sin desearlo porque es un escritor al que todos conocemos sin Le hemos visto tener disputas en Twitter con todo el mundo con unos y otros lo cual suele ser señal de que las cosas están aquí todo bien pero creo que verdaderamente Catherine Deneuve Cate y Catherine Gillette y las intelectuales que han firmado este manifiesto en este momento exactamente son quienes más están nadando contracorriente tú qué opinas por cierto de manifiesto pues mira de este manifiesto mi interés

Voz 8 05:32 esa mucho la denuncia que hacen

Voz 1512 05:36 de lo que ellos llaman la ola purificador al de rechazar ese puritanismo que a veces sí que se puede estar escondiendo no dirían algunas de las acusaciones directas contra jardinería inste

Voz 4 05:46 no no claro si en en otros

Voz 1512 05:49 actos en los que no sé si estamos perdiendo un poco la perspectiva no

Voz 4 05:52 corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes

Voz 2 05:55 hasta qué tal Carmen cómo va eso

Voz 0313 05:57 eh había remontado el titular del del manifiesto el número de mujeres que lo apoyan hemos el nombre de Catherine Deneuve pero hay otros también importantes no de de de de escritoras de de directoras de cine de vinos un poquito dramas datos por favor

Voz 0390 06:11 sí bueno Katerin Milene miles que la visitado pero también la artistas

Voz 2 06:16 claro ya Friedman Ingrid

Voz 0390 06:18 de no caben de la editora Joel los él en la cineasta Brigitte es así en bueno hay muchísimos se podría decir que algunas han perdido la enorme oportunidad de haberse callado porque no creo que no creo que van a a ganar mucha admiración y con ello después de todo el lío que se ha montado

Voz 4 06:42 ha habido reacciones en contra ya a este manifiesto no

Voz 2 06:45 sí por supuesto vida muchas reacciones la primera ha sido la de treinta mujeres

Voz 0390 06:50 que han publicado un manifiesto en France Info que se autodenominan feministas dicen que las firmantes se Lemon porque el artículo se publicó en el Diario de ayer quieren cerrar con plomo la tapadera abierta con el caso Weinstein

Voz 2 07:07 pues con su rogatoria dicen menos

Voz 0390 07:10 aprecian además a las víctimas de la violencia sexual cada vez que los derechos de las mujeres avanzan aunque sea mi límite K mente alertan de que se puede caer en un exceso y cada vez que se despiertan las conciencias de estas mujeres aparecen resistencias acusan a esas celebridades como Catherine Deneuve de mezcla la deliberadamente y meter en el mismo saco conceptos muy diferentes tales como la seducción basada en el respeto o el placer por una parte y la violencia por otra resaltan también que en lugar de pedir que se educa a las niñas en la defensa que es lo que pedían en el manifiesto ayer más oportuna dicen ahora es exigir responsabilidades a los hombres cuando violan o agreden no sólo las militantes están aturdida por la

Voz 2 07:56 la Unión de esas celebridades ántrax

Voz 0390 07:58 ha ganado también la Secretaria de Estado encargada de la igualdad Marlene escapa ha comentado que no conoce a ningún hombre que haya sido despedido por tocar la rodilla de una mujer esto textualmente Se decía en el manifiesto

Voz 1512 08:12 com que firma Catherine Deneuve talco

Voz 0390 08:14 como escribía en las famosas pues eh dice dice la la ministra queme presentan aún solo

Voz 0827 08:20 a un solo hombre en el mundo aunque haya sido a Despres

Voz 0390 08:23 a su trabajo por tocar la rodilla en una chica no su ex colega en el cargo a labores ha afirmado que ella no habría firmado desde luego esa tribuna y que la considera una bofetada todas las mujeres que denuncian la realidad sobre la depravación sexual la angustia dice De no existir más que para los hombres para que los hombres te mira Inite deseen conduce a mujeres inteligentes a escribir enormes estupidez

Voz 4 08:50 osea que muchos aplausos no han cosechado de momento no lo que decía de Nadal

Voz 2 08:54 a contracorriente del PSOE lo decías

Voz 4 08:56 de nadar a contracorriente Marta va va labora dirección en este caso eh

Voz 0313 09:01 formas yo en fin estamos aquí tomando café por lo tanto podemos opinar y decir lo que nos parece hay algunos elementos algunos puntos algunas reflexiones de este manifiesto que a mi a mi personalmente lo digo hoy podemos hablar todos y todas no me parece que estén tan malo tan desencaminado alertar del riesgo de que éste no se convierta en una caza de brujas como concepto genérico lo dijo hace unos días también bueno pues pues pues pues no está mal o a mí no me parece mal pero vamos me somete

Voz 4 09:28 digáis el resto no valen tarde el riesgo de que no brille

Voz 1826 09:30 le a a a condicionar incluso nuestras relaciones humanas no quiero decir que cualquier gesto de afecto que se entendería y además ahí sí que hay muy

Voz 4 09:38 yo mismo porque yo por ejemplo a Carlos puedo llegar

Voz 1826 09:40 darle un abrazo por la mañana no se miraría bajo la mirada de ningún ni de ninguna oficina norteamericana con ningún grado de sospecha ahora no sería lo mismo si lo hace un hombre a una mujer no entonces llegar ya hasta censurar algo que tiene que ver con las relaciones humanas ya digo íntimas pues me parece muy bien que que den el toque de atención por ahí

Voz 10 09:59 precisamente las francesas e hilos franceses severa

Voz 2 10:04 San todos los días a todas las oficinas nada más llegar es una cosa muy curiosa y me llamó mucho la atención porque este hombre todos los días puedes decir cuando llegan Se saludan con un beso algunos con un abrazo y es lo normal lo sé no creo que vaya a cambiar esto para que esto

Voz 1512 10:19 en Valencia eh pero cuando llegó los miércoles cariño se da mucho la Cadena Ser y sigamos grandes abrazos y manotazos

Voz 0827 10:26 a mi me parece que el limite desde el humor dice Robert

Voz 4 10:28 lo que ocurre en Estados Unidos cuenta que Estados Unidos y seis aquí afortunadamente no

Voz 0827 10:33 a mí me parece yo creo que en esto coinciden en las mujeres de un lado y del otro por supuesto coincidimos todos los todos los hombres que el índice está en el delito el problema es que cuando se suscita una corriente que es muy interesante porque es una corriente de denuncia que ha destapado en lo que son evidentemente de presuntos delitos y y bueno pues a lo mejor podemos sumar algún otro tipo de actitudes que no lo sean tanto y meter a todos en el mismo saco no en este sentido sí que creo que es conveniente matizar y en ese sentido sí eso es lo que pretenden denunciar estas mujeres francesas pues me parece bien pero tampoco dejemos

Voz 2 11:11 digamos Man manga ancha no no no no no para eso se considere bueno no es que cualquier cosa bueno no cualquier

Voz 0827 11:16 lo sano yo creo que cualquier cosa que

Voz 2 11:18 da a una mujer pues eso hasta aquí hemos llegado al punto hay el punto es muy fácil

Voz 0827 11:24 límite nada más no

Voz 10 11:26 lo ha dicho Ségolène Royal por ejemplo Hadid ha condenado las palabras de Catherine Deneuve a dicha una mujer pan celebre como ella puede llevar a los agresores sexuales a justificar sus

Voz 4 11:36 hombre pero esto también me pareció ver fin me parece a mí excesivo como reflexión no puedes puedes tirar del hilo pero llegar hasta aquí no hay hay que hay que echar hay que echar un esfuerzo para llegar a esta conclusión o no no yo no

Voz 0313 11:49 Dusko de este de este manifiesto que se pretende

Voz 4 11:51 justificar nada lo que pasa es que estamos en los extremos de cualquier

Voz 1826 11:54 es decir máxima lista no de un lado y de otro

Voz 4 11:57 por ahora Ana Lorenzo Silva que estás escuchando Lorenzo buenas tardes o Lawrence déjale tuitear ya lo dejé a mi vida ahora hablamos de tu libro como como diría aquel oye mete en esta conversación que estamos teniendo

Voz 11 12:14 bueno lo pueda hacer con cierta dificultad porque no

Voz 12 12:16 leído el manifiesto Easy a mí los textos bueno como escritor ojo o incluso como lector soy muy maniático de ellos no y sobre todo de juzgar

Voz 11 12:27 a mí por ejemplo siempre que me pasa lo manifiesto me colocan nombre de terrible porque si no estoy de acuerdo hasta la última gota

Voz 12 12:34 lo firmo no entonces no sé no he leído el manifiesto no no lo conozco hombre entiendo

Voz 11 12:39 entiendo que puede responder a una llamada desde más por el perfil de las de las mujeres no sobre todo Tremblay que a lo mejor pues alguien recordará por aquel libro tan escandaloso recibió sobre sus propias andanzas sexuales no son mujeres de un cierto perfil Ike pueden el hecho pues va a tener otra visión de la jugada de la jugada más abierta eso lo entiendo y me parece pertinente por su parte que lo haga ahora no sé muy bien cuáles son los términos concretos en los que se han pronunciado y a lo mejor se ha metido en jardín es lo puedo juzgar

Voz 1512 13:10 ahora que menciona Lorenzo el libro de Catherine Millet claro me llama mucho la atención de este manifiesto esa denuncia que que decía antes que hacen del puritanismo de la hora purificador y al ver que Catherine Millet estaba entre las firmantes me preguntaba si ese libro la vida sexual de Catherine M que resultó muy escandaloso en su época podría haber sido publicado ahora porque me da la sensación de que ahora hemos colocado ciertos estándares en otro punto no sé si es el libro podría haber sido publicado sí sí habría creado un escándalo muy muy muy grande con la publicación no sé qué opina es de esto

Voz 4 13:44 pues no tengo ni idea tú cómo lo ves Carmen no sé me imagino que sí que se podría haber publicado

Voz 2 13:48 a las libertades claros ajustabas había existe no se pero si pensamos por ejemplo si pensáis por ejemplo en algunos bueno eso es una producido autónomamente

Voz 4 13:58 es una es una de las cosas que que de las que alertan en el manifiesto este centenar de mujeres de otros de los perjuicios que podría ocasionar esto en la producción cultural

Voz 13 14:07 es decir papeles en en en el

Voz 0313 14:09 sino en el teatro que se intenten

Voz 13 14:12 o en fin acentuar ha determinado tal y desgracias

Voz 4 14:17 cuenten de una forma de otra bueno lo ponen en su manifiesto no no lo digo yo sea que ese riesgo seguramente existe coexiste o ellas creen que existe Carmen Vela alguna cosa más

Voz 10 14:28 muchas cosas como ya sabes que no dejan darla

Voz 4 14:31 han muerto pero creo que también eh

Voz 2 14:39 los lateros como hay que leerse los manifiesto claro de estás de acuerdo con unas frases con otras

Voz 0313 14:45 hay un hay un párrafo donde se dice Joanes en eso por ejemplo no estoy nada de acuerdo dice que el movimiento en Fitur el dio también equivale a la justicia suma

Voz 2 14:53 ese hombre no eso no es que lo sea

Voz 0313 14:56 eso no eso no si en algún momento alguien se extralimita en sus denuncias y pone en el mismo saco actitudes comportamientos que pueden ser torpes maleducados

Voz 4 15:05 pero no tiene nada que ver con una agresión una falta de respeto pues no no es que es verdad que tiene razón Lorenzo

Voz 2 15:10 el asunto por eso es lo bueno porque hay que medir mucho

Voz 4 15:13 sobre todo es que yo creo que el asunto está en el matiz

Voz 0827 15:16 cuando se refieren a esta ola de denuncia como una obra que puede suscitar el puritanismo bueno que yo creo que tenemos otros puritanismo que sí que hay que denunciar no hoy estamos comentando

Voz 2 15:26 desde el Colegio de Madrid que obliga a las

Voz 0827 15:28 eso eras a vestirse de una manera muy puritana o por ejemplo ayer Juan Pablo Bellido que es un profesor universitario que cada noche a través de Twitter nos da las portadas de todos los periódicos y el otro día al comentar el cierre de Interviú resulta que en Facebook puso la típica la la clásica aportada

Voz 2 15:46 Marisol no Interviú resulta que

Voz 0827 15:48 claro una cuenta en Facebook pero bueno yo creo que estos puritanismo que son de verdad

Voz 2 15:53 sí sí que son los que tenemos que denunciar y tenemos que

Voz 0827 15:55 anunciar seriamente porque no sé si estamos dando pasos muy firmes hacia atrás

Voz 0313 16:02 pero hay que ir pasito a pasito a examinar caso por caso Carmen Vela corresponsal en París Alfacón bar

Voz 1512 16:07 para Lorenzo hablemos el libro a ver

Voz 0313 16:10 a las nueve de nueve días ya no sin sin sin tuitear sin tuitear tú personalmente porque la cuenta

Voz 4 16:16 Berta Illa mantendrán para para Bono

Voz 14 16:19 para tus tu actividad profesional para promocionará qué es lo que sea

Voz 0313 16:23 a mí me ha interesado mucho por eso lo comentado la abrir la ventana el contenido de tu de tu escrito de hoy en el en el diario El Mundo

Voz 4 16:29 porque además no podrías hacer sangre

Voz 0313 16:31 porque como bien recordaba Marta te hemos visto tener trifulcas prácticamente con todo el mundo y algunas en un tono no por tu parte

Voz 4 16:39 francamente desagradable podrías pero no simplemente te has apeado después de un proceso de reflexión de maduración que me gustaría que compartidas con los oyentes de La Ventana

Voz 12 16:50 sí la verdad es que yo no he querido poner el acento como se

Voz 11 16:55 se hace a veces no en esos aspectos desagradables de la interacción no sólo Twitter sino en cualquier otra red social porque creo que cualquiera que haya pasado un par de meses en alguna de ellas sabe que eso es parte del paisaje Si quiere estar ahí pues pues eso forma parte además uno desarrolla rápidamente sobre todo cuando te Cote fusilar mucho igual cuando te linchan mucho desarrolla rápidamente una insensibilidad que que hace que realmente te te afecte bastante poco o mucho menos desde luego que al principio no no es esa la razón fundamental para mí la razón principal es compleja porque yo estaba en Twitter y fundamentalmente porque tengo una actividad pública k de cara al público los sectores no yo no estaría en Twitter desolado que lo tengo muy claro no la presencia activa en una red social por motivos privados no no la consigo entender entiendo que en Twitter para ver noticias pero pero creo que las redes sociales tal y como se están desarrollando sino tienes una actividad pública no no Paramio tendrían gran sentido vamos una postura individual pero bueno el caso es que yo estaba ahí porque eso era útil para para bueno pues para la interacción con mis lectores para dar cuenta de mi actividad y también para mantener bueno pues un intercambio valioso de opiniones en muchas veces discrepantes con las mías muchas veces criticas planeadas a mí eso no me importa incluso un cierto grado de de acritud tampoco me molesta me me parece bien no pero a medida que fui ganando seguidores y a medida que mis acciones de Twitter tenían cada vez más repercusión pues a mí me empezó a inundar un caudal de comunicación enorme que me producía una sensación creciente de agobio sobre todo porque no podía corresponder porque veía que la herramienta estaba elaborada bueno pues el interés de la compañía que la explota lo que por otra parte es muy legítimo pero que cuando había un cierto grado de interacción para una persona que intenta atender a sus lectores que intenta atender a quién además es generoso y a quién voto pues te aporta un contenido valioso incluso aunque te critique pues se volvió cada vez más difícil entre otras cosas porque esos mensajes valiosos me venían cada vez más enredado en ruido y en y en esencia sin deseable es que yo no puedo no me mire ofenden y me siento herido ni nada esto pero pero nos mensajes que me interesen dieran mensajes que estaban consumiendo crecientemente mi tiempo

Voz 0313 19:11 oye Lorenzo ocho años activo muy activo ahí cuáles han sido los Si lo recuerdas que me imagino que si delos los asuntos los temas sobre los que más te ha costado Twitter

Voz 11 19:23 bueno a ver a los que por los que va a un precio más alto por tutear pues bueno lo recuerdo recuerdo por ejemplo en este caso no pero recuerdo que hablamos con con esa ocasión no cuando escribe un artículo sobre aquellas marchas de la dignidad sólo ensañamiento

Voz 4 19:36 la policía ahí sobre cómo incluso se

Voz 11 19:39 va a pedir a los sanitarios que no lo atendieran pues hubo mucha gente que que me arreó esa misma tarde después de hablar con vosotros por Twitter y durante día y medio luego también más de una vez separado caro defenderla porque intelectual mal

Voz 4 19:52 deseo profundamente propiedad eso es lo que hemos comparecido uno de esos interés es una de las bandas latinas

Voz 11 20:01 pues es una propiedad bajo sospecha lo tienes

Voz 4 20:03 España disidente que la defiendes te aparece un en

Voz 11 20:06 hombre de de depredadores dispuesto a castigarse también he pagado caro ponerme con claridad al proceso de independencia en Cataluña y además desde una posición quizá a lo mejor ha sorprendido más porque bueno cuando este proceso era algo todavía en germen yo he abogado mucho y las hemerotecas están ahí para acreditarlo el entendimiento con el nacionalismo catalán y por tratar de recomponer la situación no pero cuando el nacionalismo catalán se echó al monte empieza a infringir la legalidad ahí para mi en mi opinión supongo que no la comparta a secuestrar los derechos de ciudadanos yo me me posicione claramente frente de eso y eso pues tiene un coste no esas cosas no pues bueno mira la última vez fue curiosamente por motivos versos no también me ha pasado una factura por ejemplo publicar un libro en el que hablo del anterior jefe del Estado del anterior al anterior perdón vinos

Voz 4 20:57 variado elogioso ya efectivamente cuento lo que hizo tal

Voz 11 21:00 en África como en la guerra como pues no siempre hay nostálgicos de esa figura que que te lo afean no curiosamente me han llamado a la vez franquista y me han denigrado por según ellos injuriar a Franco pero el último me pasó fue publicaron un artículo en el que defendía con argumentos en los que creo que habría sido conveniente excarcelado

Voz 4 21:20 darles dejarle libertad provisional

Voz 11 21:22 ah y Anza y con medidas lo comparto cosa que por cierto no creo respeto y los Jordi podría justificar porqué pero bueno defendí que a Junqueras me parecía que era más pertinente dejarlo en libertad hasta que responda de las imputaciones que pesan sobre él y bueno pues me me habré Haro los de enfrente me dar

Voz 15 21:39 nosotros no oye han pasado nueve días cómo te sientes que has aprendido qué es lo primero que hace es ahora la Mariano lo eh pues mira

Voz 11 21:49 esto mejor mucho mejor el titular es mucho mejor y luego puedo dar pistas como puedo dar elementos concretos no la batería del móvil me dura el doble maravilloso yo yo yo iba a jubilar mi teléfono porque ya no me lo yo los intentos tirar no no no creo en esto de andar siempre la última no ya tiene tres años y pico y ya pues me costaba que llegar al mediodía ahora ayer hasta la noche así sin problemas la primera que que descubierto y luego bueno tengo más tiempo para la reflexión y para la reflexión sobre mis cosas y para lectura detenida ahí y luego pues mira me han dejado de regañar cosa que alguna vez hacían creer con toda razón mis hijos cuando yo estaba haciendo una cosa en con ellos me dio con ellos o lo que fuera y de repente había algún poder gresca abierta en Twitter el cerebro humano tiene unos automatismos en los que es muy difícil decir

Voz 4 22:36 es un automatismo de curiosidad automatismos

Voz 11 22:39 de igual decía no tiene nos bueno pues mira desde hace nueve días no es que me lo dijeran mucho ello procuro tener claras prioridades pero a veces sí que es verdad que que que te distraía terrestre

Voz 1826 22:49 ahora se han convertido en tendencia en tu casa

Voz 11 22:52 bueno pues esto sí sí totalmente no ahora mismo no ha mismo tienes y luego bueno pues la verdad es que es curioso porque la la red social al final te acaba ASO no hay siempre y cuando la concibe pues toma una herramienta de interacción con gente que te importa como en mi caso los lectores pues se acaba convirtiendo en una especie de de invasor de tu vida a través del teléfono móvil desde que no tengo la de Twitter en el teléfono móvil y teléfonos móviles un instrumento mucho más inofensiva

Voz 1512 23:21 por cierto ahora que dice Lorenzo eso de gente que le importa cómo son sus lectores como él no lo va a contar lo voy a contar yo porque yo doy fe de que Lorenzo Silva es un escritor que se pone a firmar libros en la Feria del Libro y lo sé porque he firmado junto a él se sabe el nombre de sus lectores no se nota

Voz 2 23:38 pero apuntar algunos pero Lorenzo yo estaba

Voz 1512 23:41 absolutamente impresionada venía la gente no decía el nombre Legia El hombre Manolo aquí otra vez estas para que te firme libros que cuando él dice cuando él explica en ese artículo que a él le gusta interactuar con los lectores que él tiene ese cauce abierto siempre para ellos yo de verdad soy testigo de las testigos no mentimos y lo he visto con nuestros ojos

Voz 2 23:59 Marta pero es que lo iba diciendo el nombre de los no

Voz 1512 24:03 que no que sabía que sabía no

Voz 2 24:06 lo que yo creo que recordaba la dedicatoria anterior

Voz 1826 24:09 no entonces Lorenzo teniendo esa red social tan rica como es la Real saliendo

Voz 2 24:14 de yo Lorenzo quiero decir que te voy a estropear tú para Yoigo

Voz 4 24:17 hoy os Trending Topic en el tenis

Voz 2 24:20 todavía no hay nada como dice de algún sitio para que hablen de ti no

Voz 4 24:23 bueno yo no era consciente

Voz 0827 24:27 Lorenzo pero yo sí que te voy a romper un poco ese paraíso en el que oye me siento muy bien porque tú te sientas bien pero no tienes también la sensación de haber dejado huérfanos a un montón de gente que te seguía porque los personajes públicos lo que tenéis es que sois o tenemos somos poliédrico no ya a veces solamente se ve una cara nuestra en la que solamente hablamos incluso los que opinamos solamente hablamos de cuatro cinco cosas sin embargo una red social te permite ver pues al hombre o a la mujer que hay detrás del personaje público tiene sentido sí que me parecen

Voz 1667 24:57 qué hacedor in situ también tienes ese ese

Voz 0827 25:00 cimiento de haber dejado huérfano a un montón de gente hoy

Voz 11 25:03 intento no tenerlo porque yo tengo pensado en alternativas con lo que ello arrancó el artículo no se diecisiete años cuando no existía ni Twitter ni Facebook yo abrí una página web creo que mató es además había pocas páginas webs escritores en España es un buzón de correo electrónico público esa página web sigue ahí ese buzón de correo electrónico público sigue ahí yo a través de ese artilugio rudimentario ya tenía una gran red social antes de que apareciera Facebook o Twitter curar social en la que soy accesible en la que interactúa con muchísimas personas con miles de personas de la como cuenta el artículo ha salido cosa es tan increíbles como que gente que a mi se me ha puesto en contacto a través de esa red acabado escribiendo libros conmigo hasta hasta ese nivel yo esa puerta nuestros la dejó abierta sino que las Toy rediseñado para en breve no tardaré más de un par de semanas pero con ese rediseño actualizada y con más posibilidades pues seguir teniendo esa puerta y mantener eso sí yo decía estas ha destacado positivo de Twitter la interacción con mucha gente interesante y generosa a lo largo de estos años y también una idea que creo que es lo más brillante Twitter ya me gustaría que el resto de los elementos de Twitter hubieran sido diseñados se gestionarán con tanta brillantez que es la idea del micro blogging idea de mensajes cortos se puede con mensajes cortos la gente gente que piensa la otra no la gente que piensa se piensa lo que dice dice

Voz 4 26:28 es mucho en poco tiempo con lo que se puede hablar

Voz 11 26:30 mucho con muchos en poco tiempo yo en mi página web rediseñada tendré un blog que será fundamentalmente un micro blogs y lo que hay pues bueno yo no he cerrado la cuenta de Twitter de Twitter porque yo no voy a interactuar no voy a tuitear esa parte de la cerrado pero sí lo voy a dejar como canal de difusión automatizados de lo que yo vaya poniendo en ese blog el que lo quiera ver allí estará el que quiera acceder interactuar

Voz 16 26:52 habrá buzón para hacerlo

Voz 4 26:55 Silva un abrazo compañero

Voz 16 26:57 un abrazo fuerte para todo a tener hasta luego

Voz 17 27:00 te acuerdas de cuando regresase a casa de tus padres citó habitación se había convertido en un gimnasio

Voz 18 27:06 y uno

Voz 17 27:08 pues en y que nos pasa igual que otros padres que necesitamos espacio para más novedades por eso tenemos hasta un cincuenta por ciento de descuento en últimas unidades hasta el veinticinco de enero vena disfrutarlas más información en Ikea punto es

Voz 8 27:24 desde las vacaciones Paco Nadal José Vicente Dorado nos dieron este paseo Allamonte primero porque es una ciudad de luz especial muy especial que enamora a pintores y fotógrafos

Voz 2 27:34 la posibilidad de sentirse pisando auténtico territorio de frontera que ha mirado con recelo y simpatía al vecino de la otra orilla del Guadiana

Voz 8 27:41 en Portugal donde iremos esta semana volvemos a quedar este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 20 27:54 los próximos días nueve y diez de enero se celebra una gran cita financiera internacional la octava edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas del Ibex treinta y cinco una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial española a la comunidad inversora mundial como BNP Paribas y examen como socios estratégicos con el apoyo de Gran Thornton ahora prisa Linklater su equipo económico Bolsas y Mercados promueve y organiza estudios de Comunicación

Voz 21 28:24 sí

Voz 22 28:30 sigue a La Ventana en la rece

Voz 2 28:33 a la ventana

Voz 22 28:35 quien friki La Ventana

Voz 23 28:38 cadenas

Voz 8 28:44 sigue hoy no te quieres perder Hora Veinticinco toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en la gestión

Voz 24 28:54 el temporal mareo Florido fue una buenas noches Ángels amarillos buenas noches

Voz 2 28:57 qué tal buenas noches gramos para el análisis en algunas

Voz 8 29:00 mira desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 1 29:19 el Larguero de Romero y te Flaquer el y de Messi de Axel Torres de Michael Robinson Mireia Belmonte de Iturralde González de Relaño pero cada noche a partir de las once y media con Manu Carreño arrabio y el deporte lo hacemos entre todos KPN

Voz 25 29:49 y en Hablar por hablar no hay fronteras para la conversación Pedro Llamas desde California

Voz 26 29:55 yo ya hace tiempo que vengo pensando en un proyecto un proyecto que lo que pretende precisamente es dar visibilidad a cualquier persona que tenga talento

Voz 25 30:05 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 26 30:10 la idea es estoy por montar una página web donde nosotros básicamente lo que queremos es el altavoz de toda esa gente que está empezando o que simplemente lo tiene como hobby y es ahí donde vierte todos sus sentimientos hablar

Voz 8 30:26 por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 18 30:40 vive la emoción del fútbol americano Gardens tu podcast de fútbol americano estuvo Ciuca Miers fútbol esos tres Beiras vivo aquí pero hay que seguir con nosotros todo lo que pasa en la NFL aquí cambia nuestra protesta dos veces al día con cuarenta grados entero el P de todas las novedades culta una nueva entrega cada miércoles desde las seis cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los hábito entre en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes llenar voz y adopta un TAC

Voz 27 31:22 las

Voz 1512 31:24 en nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 4 31:26 eh eh

Voz 1 31:34 la vuelta de los octavos de copas de juega el Deportivo este miércoles desde las siete y veinte de la tarde las seis y veinte en Canarias por las aplicaciones de Carrusel y Cadena SER Cadena Ser punto com la onda media Alavés Formentera id Villarreal

Voz 28 31:53 al Leganés

Voz 1 31:55 sí desde las ocho y media estudia la habitual

Voz 29 32:13 Garrido escuchar

Voz 30 32:21 la Ventana

Voz 31 32:25 con Carles

Voz 1512 32:26 Francina

Voz 33 32:40 sí venga

Voz 15 33:23 la verdad es que hoy la música para ponernos en suerte de la polémica del día no tiene mucho secreto puede haber polémica alrededor de la ópera de esta en concreto de Carmen también en nuestra polémica del día

Voz 8 33:40 la polémica Isaías Lafuente

Voz 0827 33:47 el pasado domingo se estrenó en Florencia la clásica Carmen de Bizet y acabó con un estrepitoso abucheo del público y no por veinte

Voz 2 33:54 expectación ni por la puesta en escena

Voz 0827 33:56 porque ya es mala suerte la pistola fallase en el instante crítico sino por un final inesperado en el que es ella quién mata y no la que muere podría ser Carmen pero no la de Bizet debía de pensar parte del público defensores de las esencias al que no le gustó este giro no es la primera ni creemos que sea la última vez que la reinterpretación de un clásico suscita polémica porque la discusión sobre si una obra clásica puede interpretarse no sólo en la actualización de las formas sino en la reescritura del argumento es tan antigua como el propio arte hay quién piensa que lo escrito debe preservarse tal cual y que si alguien piensa que el Quijote podría haber sido mujer pues no necesita otra vez el personaje de Cervantes sino inventar un nuevo personaje y hay quien sostiene sin embargo que si el mundo cambia el arte deja dejar constancia de ese cambio situando acciones en otro contexto actualizando la escenografía por qué no retocando también los argumentos o los finales quizás Bizet hoy hubiera imaginado un final como el que el domingo fue abucheado o quizás te a saber sirviese unido a la bronca que hoy ayer y mañana sigue siendo una opción tan legítima como la ovación para quién paga una entrada tiene derecho a juzgar el espectáculo

Voz 4 35:14 el es corresponsal en Italia buenas tardes bueno será

Voz 0946 35:18 bueno será buenas tardes desde la cumbre de países del sur del Mediterráneo aquí estamos esperando al señor Mariano Rajoy

Voz 4 35:25 esa será otra opera ese ese era una cosa distinta oye supuesto bronca haberla la hubo eh mira mira mira escucha el abucheo eh

Voz 35 35:43 bueno son cuatro silbidos aislados no no no no no no esto es lo que pasó en la

Voz 0946 35:49 prima de Carmen de Bizet en el teatro Maggio Musicale de Florencia abucheos pitos gritos protestas por una Carmen que al final no muere sino que acaba con la vida de su opresor Don José el director de la representación Darío Nartelle a esperaba que el público comprendiera el mensaje su denuncia ante la violencia machista que sufren pues muchas mujeres especialmente en Italia pero el público de la ópera es muy clásico muy conservador no ha aceptado el cambio de la argumento final y el resultado es este abucheo con la pasión que hay en este país por la ópera el general extraordinaria ya es difícil que el público abucheó proteste al final de la representaciones casi siempre el público dedica cinco diez hasta quince minutos de aplausos en las buenas actuaciones dos tres minutos cuando no son tan excelentes pero eso es lo que pasó estos abucheos es lo que está pasando todavía en cada una de las representaciones de esta Carmen de Bizet

Voz 4 36:44 la bronca así en Florencia es bronca más general

Voz 0946 36:47 bueno para los medios de comunicación italianos es sólo una total pero sí en Florencia y en la Toscana ha causado un fuerte impacto muy raras veces el público se comporta así en una ópera Il menos ante una Carmen de Bizet pero este comportamiento está adquiriendo tal dimensión que necesariamente lleva conlleva una reflexión colectiva en Italia reflexión de la que no se hablaría sin este abucheo del público así que bienvenida sea

Voz 4 37:14 esta mañana en Hoy por hoy Daniel Barenboim que tras actuar en Oviedo y Madrid mañana actúa en el Palau de la Música y cuando le han preguntado por este tema

Voz 36 37:22 lo ha dicho esto reacción reacciones diferentes teatros del mundo cuando algo no les gusta de puesta en escena Mo U que es simplemente una falta de respeto porque cada la cantante cada directo ha preparado hizo haciendo lo mejor de su punto de vista el problema hoy en día es que las puestas en escenas conservadoras clásicas son consideradas suelas de moda ir cada uno busca algo nuevo que está muy bien pero no se puede cambiar la historia como no se puede cambiar las notas como no se puede cambiar los matices es una falta de respeto

Voz 4 38:09 a Javier Torres jefe de Cultura de la Ser buenas tardes amigo hola buenas qué tal Javier qué hacemos si no tiene límites no no los tiene

Voz 9 38:18 bueno yo creo que hay un problema con la ópera porque si miramos los argumentos de gran parte de ellas son de unos políticamente incorrectos e incorrecto no incorrectísima Nabucco hay esclavos hay prostitutas maltratadas hay mujeres maltratadas hay mujeres asesinadas etcétera etcétera etcétera eso lo vamos a ver aplaudimos mucho por cierto pero yo con Barenboim si uno paga la entrada y bueno en el patio de butacas es lo bastante difícil porque cuesta dinero mucho dinero no pero si la entrada y te sientas ir escucha es una autora que dará cuenta de que al final tal los actores los directores salen a saludar si salen a saludar también se pueden arriesgar para no les abucheen no es como en un restaurante

Voz 1512 39:07 que decía que decía Barenboim que que entras en en en la cocina gritarle no pero si sale el cocinero y te pregunta qué tal la comida Le pues le puede soltar

Voz 9 39:17 no no me ha gustado nada no a sus arriesgar eso por un lado y por otro lado a ver si no hay problemas en el Reino Unido por traducir una opera en el en el Reino Unido se traduce las óperas y la gente no protesta estamos alterando el libreto estamos alterando el libreto

Voz 4 39:36 hombre no es el mismo como que no hombre que no es revisar el Quijote no no no no no pero estamos estamos revisando

Voz 8 39:43 una forma de decir un lenguaje

Voz 4 39:46 que vería también lo estamos haciendo no sí pero si empezamos así estamos eso no no aceptemos eso digo yo

Voz 9 39:53 si aceptamos eso aceptemos lo vamos a seguir aceptando cambios hasta dónde podemos llegar a aceptar un cambio hasta dónde podemos llegar a aceptar un cambio que sea razonable o no para mí lo importante no es eso para mí lo importante es que si vas a un teatro te sientas ves una obra te dicen esto es una versión de Carmen perfecto dicen esta es la Carmen de Bizet no eso no es la disipar dudas sobre lo que ocurre es que a mí me gusta mucho la ola

Voz 1512 40:21 ahora voy mucho a la ópera he visto muchos abucheos he visto grandes ovaciones he visto grandes ovaciones a versiones muy transgresoras de Ed ciertos libretos pero claro lo decía Daniel Barenboim no se puede cambiar la historia como no se pueden cambiar las notas es decir que hay muchas versiones que pueden ser válidas para distintas óperas en este afán de renovarla así de modernizar las pero una cosa es renovar y modernizar y otra es que la opera acabé de una manera totalmente distinta sobretodo porque decía Leo Muscato el director de escena de esta Carmen que esto servía para denunciar pero a lo mejor lo que sirve para denunciar es lo otro es ver el horror de la violencia del crimen de lo que sucede al final de una obra como esa no

Voz 4 41:01 tú eres muy partidaria entonces yo en este es que en este caso en este caso concreto

Voz 1512 41:05 cuál que en este caso yo vino hace mucho un rapto del serrallo que estaba la reinterpretación de la ópera es que el rapto del serrallo eran unos terroristas del ISIS que cogía a la gente y la torturaban como en un vídeo del ISIS Kalu Uche of fue tremendo no por lo políticamente incorrecto sino porque no tenía ningún sentido pues en el fondo el rapto del serrallo es es una comedia no mientras que yo no tenía ni pies ni cabeza de abucheo yo lo que creo es que hay que mantener y transmitir las obras originales preservarlas y luego qué quiere hacer una versión que la Aja libremente

Voz 4 41:37 no diga eso sí

Voz 1512 41:39 cuando vayas a comprar la entrada sepas que pasa una versión X pero hay un ejemplo yo sólo quiero poner otro ejemplo de estos mismos días en París con otra

Voz 9 41:47 era Iker

Voz 1512 41:48 ha sido un gran escándalo La Bohème de Puccini que se presentó a final de noviembre ya estado hasta el último día del año en la Ópera de la Bastilla

Voz 9 41:57 en La Bohème Mimí muere en el último acto aquí muere

Voz 2 42:01 esos haciendo spoiler llevan llevan doscientos años ciento allá del bueno

Voz 9 42:11 en esta ópera muere no mueren en nuevos día muere en el segundo acto el tercer y cuarto año son es una alucinación y todo empieza en la Luna y acaba en la luna en la luna la luna luna

Voz 1512 42:27 sí sí Osea nada de París nada de mí

Voz 9 42:30 nada

Voz 0827 42:31 Marta Hinault crees que estamos ante una polémica y mira que la defendido yo una polémica Un poco elitista es decir que estas cosas pasan porque se trata de Opera que en el cine no pasa tanto si se hace una versión de un clásico bueno te podrá gustar más o menos porque sea un petardo porque sea una obra excelente pero no se critica que se haya hecho una versión sobre esa película o cuando Miguel Ríos cantó el himno a la alegría pues nadie se echó las manos a la cabeza salvo algún purista y sin embargo

Voz 2 42:59 no pero estas cosas siempre levantan un revés

Voz 0827 43:02 duelo diferente al público de la operación

Voz 1512 43:04 armador y es cierto también que muchos directores de escena utilizan eso en su beneficio porque cuando el públicos conservador es mucho más fácil es hacer que se sorprenda hacer que se están las Galindo le provocara el escándalo efectivamente sí es cierto que muchos directores de escena lo utilizan lo que pasa es que algunos lo utilizan muy inteligentemente para terminar provocando Bosar para terminar provocando eso conseguir publicidad pero para conseguir un montaje que se adecúa estaba pensando en Calixto Bieito no hay famosos monos palmas

Voz 14 43:33 sí que hubo en el Teatro Real que acordados aquello fue hace ya muchos años pero fue un escándalo tremendo es verdad algunas cosas de la Fura dels Baus también alguna cosa de la zona de aislados

Voz 1512 43:42 efectivamente pero oye Isaías fíjate lo que ha pasado con la reciente película que han estrenado de Star Wars que están los puristas de Star Wars que son casi más puristas que los de la ópera

Voz 2 43:51 absolutamente escandalizada al final lo llevas todo a lo tuyo pero todo cambia

Voz 1512 43:56 me pasa en teatro por ejemplo claro cuántas cuentas Lady Macbeth conocemos cuando es malo

Voz 9 44:01 es el protagonista o o por ejemplo

Voz 1512 44:04 es un ejemplo de ahora mismo la casa

Voz 4 44:06 Alba esto no es La Casa de Bernarda Alba

Voz 1512 44:09 esta bonistas son chicos normales porque eso ya lo hizo José Bódalo hace décadas que se dan

Voz 4 44:15 no quiero escuchar a Joan Solés para cerrar Joana apunta no salgo va Moraleja reflexión oración y cierre vamos a escuchar

Voz 2 44:24 llegado Rajoy ha llegado Rajoy ir corriendo la cumbre del Mediterráneo crece si lo ves un final inesperado gol en la Cadena SER ya gran escándalo claro que lo que no abuchea espacios

Voz 37 44:37 la señora Salgado Rajoy le han cambiado la operación

Voz 2 44:41 no por una opereta Alicia acto abierto a Brazzaville

Voz 38 44:48 venga las rebajas de moda del híper miles de artículos con unos descuentos ciprés y las nunca vistas prendas

Voz 2 44:54 de abrigo de niño y niña a nueve con noventa y nueve

Voz 38 44:56 euros zapatos de piel para hombre por veinticuatro con noventa y nueve euros las rebajas de un y en Níger K Jorge

Voz 39 45:07 qué cojones te está pasando con esas putas joyas membrete la policía está mucho ocupando el torturando a negros como para resolver incrementa concluido en alguno de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor

Voz 8 45:17 esta vez la Chicano pierde tres anuncios en las afueras doce del héroes civiles

Voz 21 45:24 con ganas de escapar

Voz 40 45:26 llegan las rebajas de Norwegian vuelos baratos a las Islas Canarias Estados Unidos Argentina y sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintidós de enero reserva ahora en Norwich Jiam punto com

Voz 15 45:46 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 4 45:49 el fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 21 45:58 quiero decir

Voz 8 46:02 la vida moderna con David Broncano la vida moderna de poner en el currículum tertuliano cronista o My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 21 46:21 la Ventana Carles Francino

Voz 37 46:30 sí la que eso eh eso es

Voz 4 47:31 aquí seguimos en La Ventana con Roberto y con Isaías como todas las tardes hoy tomando café con Marta Fernández ya con la tarde que llevamos creo que está muy bien que para cerrar esta primera hora de programa miremos un poco al espacio resulta que la Unión Astronómica Internacional que es la que otorga oficialmente nombre a todos los cuerpos celestes ha anunciado ochenta y seis nuevos nombres de estrellas oficiales ya comentamos en su día que una de esas estrellas iba a llamarse llama ya de hecho Cervantes pero tenemos la lista completa y eso no auténtica maravilla Javier Gregori buenas tardes

Voz 2 48:01 buenas tardes carnaza presta atención algunos nombres eh

Voz 0827 48:04 a ver el Shami di Moura Moura significa en sudafricano en la tradición de los indígenas llamados con ojos de León ojos de León le han puesto ese nombre hay que decir que los hombres ha sido el

Voz 4 48:18 la tasa estrella de forma democrática

Voz 0882 48:20 en la constelación de Scorpio y hay que decir que por primera vez yo creo en la Historia así una decisión democrática porque está hecho por concurso público podías votar de hecho en el caso de Cervantes te acuerdas que animamos a los españoles o hispana a hispano americanos que votarán a a Cervantes y salió ganadora frente a otros candidatos podían presentar candidatos ahí el que ganaba pues es el el POM

Voz 4 48:41 la estrella Cervantes recuerdo que está en la constelación Ara

Voz 2 48:44 muy facilón ir pues Fatmir es la estrella unir donde está la está la constelación de Draco el dragón porque se ha puesto Fatmir porque lo eh es un enano de la mitología nórdica que se convirtió precisamente en dragón para proteger su tesoro pero de nada le sirvió porque vino un caballero y asesino al dragón cuando éste Pedro cabrear es

Voz 4 49:08 sí es muy bonita estrella algún Urduliz de dónde está

Voz 0882 49:12 esta es la Osa Mayor es una historia de aborígenes australianos un Unite es un hombre que tiene dos esposas ir fíjate por donde la luna se enamora de una de las esposas y claro un hurgó no está dispuesto a aceptarlo lucha contra la Lula ilegal y por eso dicen los aborígenes australianos que desde entonces la luna deambula por el esquí

Voz 2 49:31 yo creo que esto va a levantar muchas polémicas

Voz 0313 49:34 hay más eh mira tengo otra por aquí la estrella chalé donde está la estrella

Voz 0882 49:39 pues eso está también en la Osa Mayor la One es el nombre de un villano de un cocodrilo o Rey de un momento con tengo corrieron rebelde

Voz 1512 49:47 de un cuento popular tailandés que vivía

Voz 0882 49:49 no agua submarina un hombre llamado hizo se enamoró de una de las dos esposas de este cocodrilo impacto algo podrido esposa políticamente clave todo leyendas

Voz 4 50:00 sí pero sin los Cervantes aquí rompen poco toda la RAM por ejemplo runner a una dio una diosa nórdica yo creo

Voz 2 50:09 no me dijo ayer nórdica de una una Dios Ademar bastante peligrosa porque está a los marineros que surreal que se te la encuentras más vivir tienes que huir donde esta RAN saberlo pues en la constelación de Aridane que