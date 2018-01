La Ventana (10/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:07 vicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cinco a las cuatro en Canarias el Ministerio de Interior ha desalojado la cárcel de Archidona la prisión en la que encerró a medio millar de inmigrantes a finales de noviembre los que seguían en ese recinto los no repatriados han sido trasladados a otros centros de la Península última hora Nicolás Castellano

Voz 1620 00:25 cuarenta y nueve días después de que esta cárcel sin inaugurar fuera convertida en un centro de internamiento de extranjeros cuestionada tras comprobarse la presencia de menores solicitantes de asilo sacados del centro por orden judiciales de que un interno falleciera en su interior desde esta mañana Archidona se queda sin inmigrantes según fuentes de la Plataforma contra el uso de la cárcel malagueña como si la policía ha trasladado a veintiocho personas a los siete de Tarifa Algeciras a veintidós al de Aluche Madrid arresto una veintena al de la Zona Franca de Barcelona

Voz 1667 00:51 además los cincuenta y uno inmigrantes rescatados por la Armada en la isla de Alborán este miércoles han llegado ya al puerto de Almería en Marruecos la activista proderechos humanos Helena Maleno ha declarado durante dos horas ante el juez de Tánger que le investiga por un supuesto delito de tráfico de personas Maleno asegura que el Tribunal ya tiene en su poder pruebas que justifican su trabajo en auxilio de las pateras en peligro

Voz 0230 01:12 la declaración se ha producido colgado

Voz 3 01:14 tíos explicado mi trabajo cooperando con los servicios de salvamento explicando las contradicciones y las falsas acusaciones del expediente policial español mi abogada ha aportado documentación al juez sobre quién soy y mis actividades

Voz 1667 01:34 en el Congreso turno para los padres de la Constitución en la comisión que estudia el modelo autonómico de España a esta hora comparece Miquel Roca esta mañana José Pedro Pérez Llorca ha lamentado la vigencia del cupo vasco como un sistema de financiación

Voz 4 01:47 medieval si algo tengo claro es que si algo no se puede cambiar en España es el sistema de cupo Juan quiere decir que lo que habrá que formaron lograr lo poco número no es un buen sistema está derivado de una técnica medieval opuesto completamente a los principios de una hacienda moderna instó es intocable esto forma parte del genoma de la democracia y hoy por hoy

Voz 1667 02:15 es improbable que a esta hora el director de la DGT Gregorio Serrano preside el Comité de Seguridad vial que se reúne cuatro días después del colapso de las carreteras de este fin de semana por las nevadas del Comité banalizar la gestión de esa crisis iba a estudiar posibles mejoras en los protocolos de respuesta Deportes Paco Hernández

Voz 5 02:32 a los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey a las siete y media la vez Formentera con el uno tres favorable a los locales tras el partido de ida a la misma hora Villarreal Leganés con ventaja para los madrileños gracias al uno cero de la semana pasada ya a las nueve y media Real Madrid Numancia los blancos ganaron cero tres en la ida Zidane aprovechará para hacer rotaciones descansan Bale Cristiano no estarán los lesionados Sergio Ramos Nick Carmena

Voz 1667 02:54 toma cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 6 02:58 carriles es Madrid la junta de fiscales de Madrid respalda la decisión del fiscal jefe que se negó a imputar a un alto cargo del ministro Catalá por el caso Hoyo de Manzanares acaba de terminar la votación más datos Pedro Jiménez nueve fiscales han votado a favor de la decisión del fiscal jefe de Madrid José

Voz 7 03:13 Javier Polo de no investigar al director general del registro del Notariado Javier Gómez Gallego frente a XXXVIII fiscales que han respaldado al fiscal especialista en medio ambiente César estirado ha sido una Junta de Fiscales tensa según algunos de los presentes en la misma en la que José Javier Polo se ha negado a que la votación fuera secreta alegando que se trataba de un asunto jurídico sino de un asunto privado además tampoco ha permitido a estirado exponer su tesis de porque quería investigar a Gómez Gallego en el marco del caso Hoyo de Manzanares

Voz 1915 03:45 es el Defensor del Pueblo ha pedido información a la Comunidad de Madrid sobre las medidas previstas durante la huelga del Servicio de Emergencias del uno uno dos la plantilla iniciado una huelga indefinida para protestar por la sobrecarga de trabajo aseguran que el Gobierno de Cifuentes no ha cumplido aún con las mejoras laborales a las que se comprometió hace más de un año Pedro Ruiz ex presidente del comité de empresa

Voz 8 04:03 vamos a continuar con esta jornada de huelga indefinida si es necesario una mujer desembocar en una encierro llegaremos a ver yo decir estamos dispuestos a la mantener el pulso al mismo tiempo que tendemos la mano a la Comunidad de Madrid para para dialogar para negociar y para tratar de resolver en cualquier sin que llegando Amador extremo

Voz 1915 04:23 si el PSOE en el Ayuntamiento de la capital reconoce que por el momento no hay negociaciones con el Gobierno de Carmena para cerrar un acuerdo de presupuestos prorrogados a finales de dos mil diecisiete La portavoz Purificación Causapié espera que ahora Madrid ponga sobre la mesa propuestas y una fecha para aprobar las nuevas cuentas

Voz 9 04:38 es el Gobierno quien está poniendo plazos primero se habló de enero evidentemente no hay ninguna propuesta en enero ahora se habla de marzo pero nosotros no somos quiénes ponemos los plazos es el Gobierno quien tiene que establecer un plazo y un objetivo un tarde de lluvias en tú

Voz 10 04:54 toda la comunidad tenemos ocho grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:02 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 2 05:09 cadena SER

Voz 11 05:11 servicios informativos

Voz 12 05:15 la Ventana Carlas Francina

Voz 0313 05:32 ayer a esta hora saludamos el retorno del desafío de Iturriaga con su sintonía habitual hoy hacemos lo propio con el desafío muerte con el trofeo muerte no

Voz 1704 05:40 desde el core el gusto fuerte

Voz 0313 05:43 desafío gana semana con Javier Coronas qué tal Javier Diego

Voz 1704 05:47 bueno él estaba estaba preparada Carlos a mi hija daño que ponga

Voz 13 05:51 Carlos feliz año mis Mis consta ni a siete al principio

Voz 1704 05:54 desde la buena me pone nervioso no te tienes que poner estás nervioso extras cansaron nada esto ahí normal

Voz 0313 06:01 además bueno alcanzar aprovecho para recordar a los oyentes de La Ventana de todo por la radio que si alguien quiere desempatar en el gusto o muerte de Javier Coronas

Voz 0871 06:09 la pelota que llame ya al nueve cero dos catorce cero

Voz 0313 06:12 entre sesenta y nueve cero dos catorce sesenta sesenta y tendrá ese gusto

Voz 2 06:16 o muerte del plan de amigos te proponemos uno gramos de rebajas quedarse en la puerta del Corte Inglés primero un vistazo rápido a los últimos videojuegos después paseo por deportes para probar skate si lo último en Running y terminamos con foto para subir al grupo de a todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés

Voz 14 06:39 hay que son auténticos delfines porque respira

Voz 2 06:42 lejos puede facilitar tu respiración con este animar elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave popularización así justo respirar buscan tu farmacia los delfines esterilizar Illa respirar exterior

Voz 15 06:54 a Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 1 07:00 con ganas de una escapada llegan las

Voz 16 07:03 el tenor Wiki han vuelos baratos a las Islas Canarias Estados Unidos Argentina y sudeste asiático date prisa sólo tienes hasta el veintidós de enero reserva ahora en Norwich Jiam punto com

Voz 18 07:20 no tenemos en los de poco pues para contarte la oferta Katy Año Nuevo tenemos una bibliotecaria muy quisquilloso Samsung Galaxy J fincas dos mil dieciséis por doscientos treinta y nueve euros financiero la doce meses gratis financiación ofrecida por Cofidis sólo está alguien de enero consulta condiciones empujado sifón House punto es

Voz 15 07:41 tú vendes salvo si quieres vende más si Ikea esperar mal Ike a anunciar T no tengo dinero no es problema Hanún

Voz 2 07:48 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio punto com porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y no el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y ahora un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad de muchos productos de primeras marcas

Voz 10 08:12 como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Carbonell comprando dos la segunda unidad sale a uno con noventa y cinco euros Hipercor y supermercado

Voz 2 08:20 de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 0684 08:23 no

Voz 2 08:24 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es sigue hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en las

Voz 19 09:00 en el temporal mareo y Juan a Juan buenas noches Ángels anillos buenas noches qué tal

Voz 2 09:04 buenas noches gramos para el análisis verán alguna respeto

Voz 19 09:06 la acción de Gobierno desde las diez de la noche

Voz 2 09:09 la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 0684 09:26 viva el vino de la traía al fresco que miedo que la pregunta es así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy extendida

Voz 0230 10:06 son las leyes sino es lo que aprueban ustedes aquí lo grandes dudas eh Martínez tu primer adelante sí que estamos hoy tenemos tres noticias de impacto tres la primera china decía pido limitar sus importaciones de basura el mercado sí lo leemos en el país y de paso nos enteramos de que exportamos basura España es un país exportador de basura no es una metáfora si China ha decidido que ya no va a importar más basura y ahora muchos países occidentales tendremos que tomar decisiones sobre el futuro de nuestra basura otra noticia es que una juez ha pedido al mundo de que rectifique una de sus noticias ficticias tienen que rectificar una ficción la noticia dice la noticia ficticia dice el noventa por ciento de las ovejas se cría para fines sexuales

Voz 1 11:07 en el juez que El Mundo Today

Voz 0230 11:10 ni sus responsables están imputando a los pastores a un delito de realismo y la última noticia es que los partidos políticos catalanes se preparan para tener un presidente telemático estaría la Princesa Leia su holograma en tres D que transmitía un mensaje pero Carles Puigdemont que no viva más allá quiere ser investido presidente de Cataluña y quinto de Bruselas desde Bruselas conectado al Parlamento catalán por Sky ahora podríamos jugar a una a ese juego de una de esas tres noticias es falsa China lo importará más basura en juez ni del Mundo Today que rectifique una ficción

Voz 0159 11:47 el noventa por ciento de las ovejas en España se cría para fines sexuales

Voz 0230 11:52 eso de Puigdemont que no ve una de las tres podría ser falsa pero es que las tres son ciertas

Voz 1 11:58 esta era

Voz 1704 12:01 pero ojo a los borro

Voz 0159 12:03 a Chus un respeto nos lo cuenta el borracho que subió a un taxi en Dinamarca en dos mil diecisiete y bajó en Noruega en dos mil dieciocho el treinta y uno de diciembre un hombre que al parecer venía de una fiesta se subió a un coche y convenció al taxista de que le llevase hasta casa desde Copenhague hasta un barrio de lo son seiscientos kilómetros es una distancia similar como si Francia ahora decide martes a Tarragona en taxi puso igual

Voz 0871 12:28 en el resto

Voz 0159 12:30 dando las normas de tráfico unas siete horas de viaje y claro el año nuevo pues le pilló en el trayecto a la llegada el taxímetro marcaba una cifra superior a mil ochocientos euros y Kate

Voz 1704 12:40 el pasajero salir corriendo pero claro como estaban en el domicilio él claro con lo cual llamaron a las puertas

Voz 0871 12:50 policía entre la casa y estaba él plácidamente dormido como ahí corteses Noruega encontrado pensando bueno para que luego los que somos de dos mil dieciocho

Voz 20 13:04 tiene

Voz 1704 13:07 ya lo dijo

Voz 20 13:09 hay que empezamos el reposo Twitter contra Asciz

Voz 21 13:12 que tiene muy claro que su propósito para el año nuevo más flacas

Voz 13 13:15 ya hecho la matrícula en el gimnasio que incluye dos días de asistencia dos días de creerte morir un Dios mío lleva de pronto tres selfies de recordatorio una caja de ibuprofeno baja siguen penalización antes del cuarto día

Voz 21 13:29 darme BR tuitear una frustración que nos afecta a todos con tanto

Voz 13 13:33 gilipollas no destaco

Voz 21 13:36 yp personalmente comparto esta observación de Blondie

Voz 13 13:39 el pitido de los semáforos ha ayudado a cruzar a más tuiteros que ciegos

Voz 21 13:44 al cierre de Interviú es un duro golpe para toda una generación de lectores como Xavi amputada

Voz 13 13:49 joder cierran Interview la revista con la que me hice mis primeras reflexiones sobre el papel del PSOE en el GAL

Voz 21 13:56 ya acabamos las ellas con la nostalgia ese sentimiento que nos impide recordar horrores del pasado esto lo explica muy bien Jamal

Voz 13 14:02 me encanta ese póster de lloro que tienes enmarcado en el pasillo son mi papá son mi madre y mis tías el día y comunión difícil por qué jodido en los ochenta

Voz 0230 14:44 en la comisión de arqueología del Congreso de los Diputados está investigando qué pasó en España para que hubiera una crisis financiera hace diez años hay quien dice que esta investigación llega con algo de retraso pero oye para ser la comisión de arqueología no está mal ayer estuvo Rodrigo

Voz 13 14:58 tanto ex vicepresidente del Gobierno y con eso

Voz 0230 15:01 su estilo un poco echado p'alante sobresalió lo suyo hoy ha estado Pedro Solbes que fue vicepresidente con José Luis Rodríguez Zapatero no ha revelado nada nuevo salvo la novedad de haber asumido su parte de responsabilidad no ha dicho Solbes la culpa fue de todos menos yo eso ya es una novedad en la política española que fui responsable

Voz 11 15:19 de haber cogido un un digamos con tres entonces el tren con tres eh que se iba acelerando y entonces qué hacer era un poco más

Voz 13 15:31 luego que empezamos a hacerle darlo

Voz 11 15:34 un poquito al final del periodo pero que vayamos a tiempo

Voz 0230 15:37 Nos pegamos una madre mía mata no es tan habitual escucharon político decir esto

Voz 13 15:43 yo asumo la culpabilidad que tengo

Voz 0230 15:45 bueno a continuación vamos a escuchar a Inés Arrimadas gana perdedora o perder ganadora no se sabe muy bien las elecciones catalanas no ha ganado porque no puede formar gobierno pero no ha perdido como todos en realidad que hace falta un Piedrahita el político victorioso que al tiempo perdido el político que pierde gana que perdiendo ha ganado que ganando ha perdido en realidad la palabra es político pero haría falta una palabra dice Inés Arrimadas que la investidura de Puigdemont a distancia no puede ser

Voz 23 16:14 y lo dice tres veces como San Pedro Inés a la una puede ser presidente holograma kleenex son las dos que eso no se puede hacer no se puede ser un presidente de programa es sólo tres no se puede ser presidente holograma

Voz 0230 16:27 da claro el reglamento no dice nada de esto la verdad los independentistas lo dicen así dice el reglamento no dice que el candidato tenga que ir

Voz 24 16:39 esta

Voz 0230 16:40 la música desde Tailandia y hay un ministro en Tailandia el presidente concretamente presidente Tailandia ha decidido que en algunas conferencias de prensa le sustituya una foto suya estando ciencia noticias de verdad el presidente Tailandia un señor que tiene un carácter fuerte Tote y ha puesto una foto suya de tamaño natural con un micrófono y ha dicho a los periodistas pregúntele a él ha dicho en su idioma lo primero esto sería buenísimo en el Parlament de Cataluña una foto de tamaño natural lo no bueno pero una fotógrafa un señor también disfrazado de Puigdemont un señor con un calcetín en la mano moviendo los dedos dijo el futbol son posibilidades que se están barajando

Voz 25 17:19 esto es lo malo

Voz 0230 17:21 ve a España lo más probable es que vaya a la cárcel estos como el chiste que prefiere ser presidente de un Gobierno ir a la cárcel

Voz 20 17:30 casi todas las personas del mundo

Voz 0230 17:32 en esta disyuntiva prefieren ser presidentes

Voz 19 17:40 así los seres humanos tenemos estos defectos que seas presidente del Gobierno fantasma o

Voz 0230 17:48 disidente de fantasma todo lo fantasma que uno quiera pero mucho mejor que ir a la cárcel pero sucede si se hace presidente Puigdemont para restituir el gobierno catalán previo a las elecciones Se lanza un mensaje político que es nos reafirmamos en lo que hicimos antes de las elecciones incluyendo la declaración unilateral de independencia eso puede suponer que los ex gobernantes catalanes que sí se quedaron en España sigan en la cárcel porque la guía para salir de la cárcel está precisamente en transmitir al juez que no se van a volver a cometer los delitos de antes de la elecciones tú vas al juez Eloy meros señoriales mí

Voz 1 18:26 Super cagada y una Supercopa gravísima

Voz 0230 18:29 pero si el juez de que precisamente el nuevo Gobierno catalán se reafirman la vía unilateral los que están en la cárcel tienen más difícil salir en los que están en libertad condición no pueden volver a entrar en romántica es lo que dice Junquera intentando salir diciendo que abandonó la vía unilateral ponemos de presiden a uno que está en Bruselas diciendo que viva la República unilateral otro problema que tampoco es pequeño trata de la posibilidad de que los letrados del Parlament consideren ilegal la investidura por Skype ironías

Voz 0159 19:00 claro que sí

Voz 0230 19:02 también que sea recurrido al Tribunal Constitucional que el Tribunal Constitucional decida que la investidura por Sky

Voz 11 19:08 no es legal neuronas están fritas

Voz 0230 19:12 se general si esto también lo sugiere Artur Mas esta mañana dice Artur Mas cuidado porque si se fuerza la legalidad de una manera muy grande

Voz 13 19:20 cursarlo habitat de una manera muy

Voz 0230 19:24 que es un concepto también forzar la legalidad de una manera muy grande si se llega a una fórmula que fuerza la legalidad de una manera muy grande la justicia española lo puede abortar en general hay mucha gente en el entorno independentista que está transmitiendo mucho Agesa Puigdemont por favor no nos metas más en el callejón por ejemplo Artur Mas dice primero el país luego el partido luego la persona

Voz 11 19:44 inmenso país Despres le o Partit

Voz 0230 19:49 sí pero bueno Esquerra Republicana en realidad para Esquerra Republicana lo mejor sería que los letrados del Parlament dijeran que la investidura por Skype no se puede hacer pero en ese caso tiene otra solución

Voz 11 20:02 es la investidura por delegación

Voz 0230 20:06 la foto tamaño natural es broma pero la investidura por delegación no es una posibilidad que se está contemplando la investidura por delegación consiste en que otra persona le el discurso de investidura en tu nombre viene un señor dice buenas tardes de parte del señor Puigdemont que no puede venir les quiero proponer un programa de gobierno

Voz 0277 20:22 muerte a divertirse

Voz 0230 20:24 lógicamente todo esto raro el reglamento del Parlamento no dice nada de el presidente tiene que estar físicamente porque nunca nunca pensó nadie en situaciones tan raras ahora ya en Cataluña nadie se preocupa del problema político que pudiera haber allanado y misa huelga son problema ahora lo que hay son problemas creados por políticos sobre su propia situación las situaciones de los propios políticos es situaciones un poco extremas porque es o presidente o cárcel todos son políticos hablando para sus propios partidarios políticos hablando para defender su parcela de poder Inés Arrimadas que ha hablado hoy en Telecinco culpa al PP ya los socialistas de no poder formar gobierno ella en un razonamiento curioso dice es que como han sacado ellos pocos votos entonces no sumamos entre todos

Voz 27 21:04 que ojalá que los partidos del bipartidismo hubieran tenido más votos porque hubiéramos podido sumar nosotros hemos hecho los deberes antes hemos ganado las elecciones cosa que lo han hecho ellos nunca

Voz 28 21:14 Ellos han hundido no impide poder formar Gobierno una lógica es uno lógicas tenga supongo vamos y de la política

Voz 0230 21:24 no puedes formar gobierno por culpa de otro que ha sacado pocos votos pero si hubiera sacado más votos probablemente se los habría quitado a ciudadanos con lo cual es un argumento raro

Voz 0159 21:32 así que el Power Cataluña cómodos

Voz 0230 21:34 políticos sólo se dirigen a la mitad de la población no sea hablan con la otra mitad obtener mayoría es muy difícil coge María no es manía es que la mayoría es la mitad más uno solos y sólo te diriges a la mitad pues no es fácil tienes tres pollos patos y entonces la gente

Voz 29 21:52 apoyo y Pato yo pollo yo para todo el apoyo

Voz 0230 21:56 como él dice va a haber quien ganaba entonces al final sacan las cuentas dicen tres pues esto es Meca tanto día hoy hoy sacado dos pollos y otros dos mira precisó había tres al año que si Lenin en esto de los pollos y los patos llevamos atrapados ya saber cuántos

Voz 0313 22:14 adiós

Voz 13 22:22 Especialistas secundarios bueno todos habéis escuchado supongo esta noticia del preso en Oviedo que dio por muerto no hagamos el otro día sí sí incluso hablamos con un forense

Voz 21 22:31 antes de que lo practican la autopsia la morgue ese dieron cuenta de que no no estaba tomando cañas pero sí que estaba vivo estonios no es la primera vez que ocurre en la historia me acompaña al señor agustino de Aragón agustino qué tal buenas tardes bona tarda

Voz 13 22:45 sino también pasaste hacer

Voz 21 22:47 sustancia muy parecida te dieron por muerto es verdad

Voz 13 22:50 también por eso a lo que tú has dicho me dieron por muerto hay luego resultó que no estás aquí vivo y coleando respirando cuando fue eso cuéntanos hace dos años dos años Pau en situación vamos venga verano en la calle cuarenta grados a la sombra yo después de comer a tumbarse en el sofá pongo ha condicionado doce graditos pongo la tele etapa del Tour de France de esa etapa llana con cuarenta corredores escapados ninguno de los cuales está entre los ciento treinta y siete primeros clasificados no sólo los malos dormido los peores no

Voz 21 23:21 tengo una idea bastante precisa del contexto a Cádiz

Voz 13 23:24 un rato bueno que yo no puedo determina cuál es llene mi mujer ya viene de mi mujer para decirme porque ayuda a doblar calcetines no reaccionó claro ya es asusta llama su madre me intentan despertar no reaccionó Dios no reacciona me toman el pulso no encuentran por ningún lado la constante vital en miedo constantes vitales no entonces sí

Voz 21 23:45 el doctoró Medina me bajan al barrio

Voz 13 23:48 bajó y hacen subieran médico que en verdad médico pero le llevamos médico porque trabaja una fábrica de preservativos les llame el venderá bastante relacionado con la medicina bueno pues suben el médico el que llamen al médico te toma el pulso de tomar puso pero no la encuentra vuelta dormía ahí polla llaman a mi madre para que venga ya de de pueblo urgentemente desde muy lejos no no su pueblo corso temimos el mio daban menos mal de hecho vive en el piso arriba baja ya allí ya empiezan los lloros ahí empezó la angustia de la familia abierto que las dos libros grito las conversaciones sobre el reparto de herencia también hay que decirlo finamente Pollán llaman al hospital ven un doctor de verdad no me encuentra tampoco la contantes vitales ya llaman al juez para el levantamiento de los cadáveres IN

Voz 0230 24:30 ese momento es cuando ante la sorpresa de todos

Voz 13 24:33 yo pegó un respingo y grito no me lo quita que estoy viendo yo la bicis por el momento el respingo lo das en el momento en el que el juez trata de arrancar el mando a distancia de tus manos muerte Sadam esa base sobre esto despierta que ya notar que me van a quitar el mando a distancia pegó un respingo INE vuelve a la vida actual es volver a día forma abrupta y bueno lo primero que hago Se ve que al al ex es al volver a la vida

Voz 0230 24:59 Ed sceptique dispersen seno me formen corrillo no hay nada que ver aquí

Voz 21 25:02 con esto de formación profesional que no lo hemos dicho porque tú eres agente

Voz 13 25:05 la agente de tráfico si pues trío agustino menuda

Voz 21 25:08 sí sí muy fuerte y bueno

Voz 13 25:10 cerca esta experiencia tan impactante pues debo decir que me ha transformado o persona animal vegetal y mineral totalmente en qué sentido notas que te transforma mucho mucho por ejemplo mira yo antes de este episodio de muerte y vida Jodie Ábalos musicales gustaban los bicis sí pero cambio ahora a mí me fascinan lo musical ese gusta mucho lo musical muchísimo mira dentro de música Un dos tres

Voz 11 25:32 mucho cuidado con el Tour de France te quedas muerto

Voz 1 25:38 muy Boya móvil es la historia de valor

Voz 1704 25:43 a lo largo eh

Voz 13 25:47 es una lástima que te defunción hoy ha sido real muchas gracias gracias por su apoyo

Voz 31 26:00 camino de la radio camino del agua con Lalo

Voz 30 26:10 el frío

Voz 31 26:15 nunca a mi lado hueso con una a una

Voz 30 26:23 una era

Voz 31 26:25 locas soy del

Voz 30 26:29 claro claro

Voz 6 26:34 Laura por orden por favor para adultos no es la lluvia es Ana Alain una compositora española de ascendencia neerlandesa tiene dos Grammys latinos y camino del agua es su nuevo EP en donde cada canción es un mundo aquí rindo homenaje como no podía ser de otra manera a la naturaleza Iniesta que vais a escuchar ahora surge Don investigación teatral relacionada con los desahucios

Voz 32 26:58 que son plan Gerson negras a veces muy rara que luego después López complicados son los temas Chris siempre nos movemos en el no nos estamos moviendo en Chris Brown

Voz 6 27:14 las guitarras españolas las voces superpuestas y los sonidos cotidianos definen este álbum que lo llaman Trans cultural estará el uno de febrero en el Café Berlín Ana

Voz 30 27:32 lo que cuenta eh

Voz 0159 28:12 muy particular

Voz 28 28:14 tardes buenas tardes siempre estoy lo mucho en este nuevo año sí sí sí además por encargo

Voz 0230 28:21 el pistolero con un jugador tramposo pero nunca un periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas extensas

Voz 0159 28:28 bueno pues está pasando por encargo si si los oyentes me están mandando propuestas para que yo las investigue si si me mandan de mi pueblo mira lo que está pasando aquí investiga esto investígalo te estoy muy contenta mírame Mírame dudar que es ver esta vez a ver cómo anda así que inaugura el año abordando un proyecto que me envió Jorge Castro así que gracias Jorge mil novecientos noventa y cuatro año de esta canción no

Voz 33 28:51 eh

Voz 24 29:13 y para camiones

Voz 0159 29:14 podíamos decir machacando desde mil novecientos noventa y cuatro bien en mil novecientos noventa y cuatro no comíamos tan tarde

Voz 34 29:20 atún y Tata a Quini ceviche no tiene

Voz 0159 29:23 vamos East Ham de Facebook ni Twitter

Voz 34 29:25 casi ni móvil que hacíamos en Bilbao

Voz 0159 29:28 co agrega a dirimir investigador veinte triunfaba Elvin nave GRE de Módena teníamos que quedar con la gente en un sitio intentábamos llegar a la hora porque sino no había forma encontrarse usábamos mapas de carreteras todavía molaba en el melón con jamón el cóctel de gambas con salsa rosa desviamos por consiguiente en fin se han han cambiado muchas cosas en mil novecientos noventa y cuatro en Mogán un municipio de Gran Canaria pensaron que debían tener un acuario Jorge me una no es una noticia sobre este acuario de Mogán con el comentario no es un caso gordo pero sí muy tonto vamos a procurar veamos qué dice esto

Voz 35 30:06 se construyó

Voz 0159 30:07 varios de Mogán

Voz 35 30:09 ah sí ve no a medias

Voz 0159 30:14 a medio quería si tiempo bueno tontería Martin no existe si se construye Giorgio no fue una obra exageradamente cara costó setecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros Kline en mil novecientos noventa y cuatro las cosas eran más baratas cantidad que me ha confirmado el Gobierno de Canarias que es quién aportó los fondos con cargo a los presupuestos de mil novecientos noventa y cuatro cuánto tardó en construirse

Voz 13 30:37 es un buen Acuario muy chiquititas y cerrado

Voz 0159 30:39 de vicio es un edificio donde dentro hay un cuánto tardó en construirse a dos sanciones dos años

Voz 35 30:46 cuatro años ocho años

Voz 10 30:50 dos mil doce a doce años

Voz 0159 30:58 cuatro cuatro tiempo a media de las horas en España hace ocho años sobre todo las entonces un está abierto

Voz 35 31:05 eso sí no sí pero como piscina cubierta

Voz 1704 31:14 pues mucho las cosas muy buena todos y eso es muy bueno

Voz 0159 31:20 de las piscinas pues mira os gusta porque es más original pero no no casi nunca Saviola Mario nunca se habría hoy ahí está cerrada por qué por qué no se abrió porque aunque fue financiado con fondos públicos querían que lo gestiona una empresa privada y nadie nunca se interesó abrieron un concurso público in oye pues no esto

Voz 13 31:37 normalmente soluciona haciendo antes un informe de viabilidad

Voz 0159 31:40 la sabiéndose si alguien interés derrotados si si no ponernos a construir

Voz 13 31:44 el futuro cromático De Colo

Voz 35 31:49 verde esperanza del que la sigue la consigue ver hizo negro aunque las síganos la consigo de gris obra a ver si consigo que el acuario Sea otra cosa todas las anteriores son correctas de todos los colores

Voz 1704 32:07 es también un obrero que igual no tiene camino yo digo porque llevar la contraria

Voz 0313 32:14 a contracorriente verde pues me han gustado mucho decir

Voz 0159 32:16 a esta pregunta ir todas las anteriores son correctas

Voz 13 32:19 todos los colores otro ganador que porque

Voz 0159 32:22 ayuntamiento les gustaría que se abriese agradezco mucho al ayuntamiento hay algo ajena de Canarias que me han contestado muy raro pero estamos como una hora yo preguntas tiene ganas de contestar el Ayuntamiento al Ayuntamiento me gustaría que se abriese esto es verde tendrían que modernizarlo gris obra pero esto es más negrura dependen de un plan de modernización de núcleos turísticos obsoletos que así se llama pero no es un plan sobre el Acuario sino para toda la zona entonces no sabe muy bien si este acuerdo finalmente saldrá adelante la semana que viene algún tema que me ha propuesto Antonio un taxista del mola o a uno a El Molar Madrid viva los taxistas cinco entra dentro hay tres cuatro

Voz 0313 33:02 y XXXIII en Canarias es un gran misterio

Voz 2 33:04 pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos ese se preguntan

Voz 36 33:08 por qué a mí si te han subido el precio del seguro de tu correo mutó vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 23 33:20 vente a la moto condiciones en Mutua punto es

Voz 11 33:24 lo señor flojo no sé en Gran Flor no si de Florentino

Voz 2 33:29 informan desde aquí tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo tú también debería expresar lo mismo que este viernes tú y tú también puede ser millonario con el euro Jack

Voz 0684 33:40 Belloch Eurojust tutela once bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes tú

Voz 37 33:46 tú puedes ser millonario Eurojust put de la ONCE

Voz 38 33:50 sí

Voz 37 33:55 sigue a la Ventana en las redes sociales con la La Ventana quien y la venta

Voz 39 34:03 cadena

Voz 11 34:07 con las son las fiestas la única solución era un referéndum legal ahora ni siquiera eso

Voz 1704 34:14 por eso una enorme movilización pero no

Voz 2 34:16 tendrán que no hace los pasen otras cosas mientras hablamos de casa

Voz 0684 34:19 no

Voz 40 34:21 externa a dos tras el terremoto que pueda tambalear deforman estos días

Voz 1704 34:27 colaboró más de cuatrocientos jóvenes

Voz 40 34:29 bastante caótica

Voz 13 34:32 viajaban en tres pateras que han sido localizadas a primera hora de la

Voz 2 34:35 los refugiados son terroristas ni vienen a vivir de los subsidios

Voz 41 34:38 de los aquí porque tenemos guerra podemos hacer es asumir la responsabilidad que eso no supone a cada uno de nosotros corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cata Nasser del lunes

Voz 0313 34:52 juguetes o My Lol un fabricante de medicamentos homeopáticos se queja de que sus ventas han caído tras los ataques a la homeopatía como algo que ataca la homeopatía quiero decir

Voz 1704 35:07 la vida moderna

Voz 2 35:08 con David Broncano la vida moderna exponer en el currículo que eres tertuliano cronista o después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 1 35:31 Zune a todos nos une el fútbol busca el pase

Voz 0684 35:41 Nos une el motociclismo

Voz 1 35:44 no fue un el baloncesto une a todos porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos el larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias y síguenos también en El Larguero punto es Capella se

Voz 42 36:16 escuchas la SER en tu radio

Voz 2 36:18 te en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en las diez de tu televisor sintoniza luego tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio litera en España era de mando si escucha tu radio prefería la Cadena Ser en Tour de Scott cala

Voz 0230 36:43 corren nuevos tiempos

Voz 0684 36:47 vamos a escuchar

Voz 2 37:00 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 42 37:25 Podium sabemos que tu tiempo vale mucho eso tienes todo nuestro catálogo

Voz 2 37:30 on Demand emergieron como y cuando te den a ganar un atasco estar en el bar y levantarse Luis sólo para cantar es ahora una historia de fútbol de misterio los dos sabíamos que algo muy malo entretenimiento cultura documental ficción tenemos ya todos los géneros por separado pues desaparecen todos con una calidad define tienes tiempo bienes podio Podium podcast punto com el sitio de podcast de Prisa Radio

Voz 12 38:00 la Ventana Carles Francino

Voz 0313 38:18 faltan veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a seguimos a La Ventana en Todo por la radio dispuestos a un aperitivo de televisión

Voz 44 38:25 a su casa

Voz 10 38:34 es pregunto vosotros estáis de acuerdo con vuestro físico querer al señor Galarrobira superior a la contentísimo

Voz 6 38:44 en Telecinco hay un programa cambiarme donde tú vas pidiendo un cambio de look Easy convenza a los estilistas

Voz 0313 38:49 pero el truco de todo no de luz de vuestro físico que se una vía

Voz 1704 38:56 Canedo no te has Paisley tres Lourdes está vale vale pero hace unos días hace unos días Lourdes hace una esto

Voz 6 39:06 Rossi una chica el resultado para los extremistas del programa que son Pelayo día Natalia fervor cristiana Rodríguez fue horroroso

Voz 0295 39:14 claro es si tienes ganas de Bescanó tú crees que le va a gustar o no yo creo que no es poco muy exigente así como el look sin Agustín creo que haya si le gustara el look de cabeza para de cuello para arriba creo que le va por eso es el resultado de no dejar hacer a mí me espanta el pelo me espanta a hechos mejor caniche es espanta

Voz 45 39:38 a mí sí me gusta es lo que ha hecho me compañías lo que pasa es que estamos intentando ahora o vosotros intentando ridiculizar el trabajo de mi compañera la única radicular es tú que con esta actitud

Voz 0295 39:49 Molas nada quería vender una imagen de volver Negrete Away y eres una antigua al final vale me parece no

Voz 20 39:57 se ahora vas y fue el cuello para arriba es lo que suele ser la acción

Voz 24 40:09 hola

Voz 0313 40:16 gusto o muerte con Javier Coronas y Antonio para desempatar desde Bilbao Antonio buenas tardes

Voz 28 40:23 buenas tardes qué tal como Antonio

Voz 0313 40:26 pero pero aparte del enfermo que tiempo hasta que te pasa es que tienes gripe sí a cuanto a cuanto estás de fiebres por curiosidad

Voz 28 40:33 pues no no lo miro pero un poquito

Voz 0871 40:36 a Vargas desde Bilbao Antonio pues a tope vale confiamos en que si ves no puedes aguantar lo que se es cambio llama a un familiar lo lógico vale venga tenemos el gusto o muerte venga pero una cosa es que mira viene tiene al uso con lo que está pasando Antonio estamos hablando de los chequeos médicos pero no un chequeo médico que te diga al médico tienes que hacerte un chequeo no estamos hablando de ese tipo de chequeo que dices voy a hacerme un chequeo a ver cómo es cuando estás bien es una locura total estoy bien aquí no voy a hacerme un chequeo a ver si me es ganar algo y me pasó el martes en el metro de Barcelona a gusto o muerte

Voz 1704 41:30 pero es que yo nunca me he hecho un chequeo pienso muerte de un chequeo así para que te encuentren algo pondría hay gente que lo a gusto y me no se produciría gustos o justo que hay que vivimos en una serie americana las personas mayores en cuanto a los cincuenta años

Voz 13 41:53 vamos a la voz de la sabiduría dice caras que esto no era uno de los cincuenta años si hay alguna prueba dejó muerte godos y el engaño los cincuenta

Voz 1704 42:01 ya te digo ya llegar a gusto o muerte a los chequeos sin sin sin recomendación motivo muerto cincuenta no se va a metros de consejos

Voz 0871 42:20 bueno ahí sí dejar la muerte al lado vamos con un alimento y lamentó que se está poniendo muy de moda ahora entre los guays entre los modernos Robert desayunar robo el nombre a mí me encanta también no me gusta sea yo digo que no me gusta el muerte yo no voy a estar muy bien

Voz 1704 42:36 pero esta se están poniendo de mi ahora los ochenta estado ahí por arriba está inventando nada de moda ahora pues nada pero vamos yo pensé antes esto tomado motu pero a su barrio de llega a cualquier caso muerte muerte bueno para mí para mí me gusto para mi muerte comenta la muerte muerte como acto combina de pajaritos pero claro a ver quién le gusta apunta adiós das vale vale esto solo no estoy más que funcionan si podíamos estar XXXV listo

Voz 0871 43:35 pero el que decide es Antonio porque hay un empate técnico Antonio Mosley si Lino justo

Voz 24 43:42 ahí no parecidas de esos hacia María

Voz 0871 43:52 ahora con el tercer IT estamos hablando de dinero no decae pero sí de La Script monedas la moneda digital buena digital gusto o

Voz 1704 44:04 el nombre de La Bella Wert esto el gusto bueno pero no supera no no claro

Voz 0230 44:16 que no lo otro y además te doy una noticia que decía a los bancos convencionales que instaura una acritud también

Voz 1704 44:22 está una moneda fíjate todos es dosis cabo amigo muy fuerte como pues no es verdad

Voz 24 44:37 la manera que ya ya

Voz 1704 44:43 cuarto Wesley el cuarto evite me el uno más uno sabéis pues tienen que gustar las dos cosas Imserso enteros para

Voz 0871 44:50 Bustos y Luis con esto si no lo baños insiste es que mentir con esto y lo sé por salvar uno de mentir

Voz 0313 44:57 bueno mentimos somos generosos y sacrificados bueno

Voz 0871 45:00 eso es mentira señor sí señor que los dos uno los circuitos Spa qué rico eso entonces los pies que es pantorrillas recibirán Kamal Nath chorros gordo ahora el chorro de la mejor gracias al próximo julio sabéis trazado vale pues ahora suma luego a escuchar durante una hora los Canta Juegos Justo de Barcelona muy fácil

Voz 1704 45:30 no no no podemos no podemos decir gusto estoy ese encuentro resquicio para veinte años una voluntario

Voz 0871 45:48 el reto que dura el circuito del Spa surjan los cantes

Voz 1704 45:51 pues vale vale me gusta Towers todos los oídos bien gusto busco

Voz 0871 46:00 mira tú siempre esta relación de bajarte muchos corros de Pristina sabes mala sí señor Antonio Augusto bonito

Voz 28 46:09 no sé lo que son los Canta Juegos con eso pues está

Voz 0871 46:12 los Canta Juego un grupo que canta canciones infantiles como Soul

Voz 1704 46:15 a a cantar a una bueno lo tiene claro ya Antonio Busto yo quedamos quédate qué está pasando de verdad no me vale

Voz 0871 46:46 la mano la fiebre llegamos al tema musical hoy traigo dos temas un aceite hace muchísimo tiempo y que hacía mucho que no escucha a mover estamos

Voz 1704 46:54 lo de Willy polvorón

Voz 0871 46:58 voy a traer no he traído dos canciones a veces pocas de las canciones a la época de las canciones algunas encontrará una que es una adaptación y una una canción de original una de las dos por fuerza tiene que ser gusto donde hay que estar aquí por eso ya verás cómo prende tiras corra por la adaptación Lady Di

Voz 1704 47:26 bravo mal

Voz 30 47:29 manitas repetía bastante

Voz 10 47:46 me gusta mucho

Voz 30 47:55 eran nativos explicó

Voz 0871 48:05 goles

Voz 30 48:06 me pareció

Voz 0871 48:11 de esa sería la terminación segunda

Voz 1704 48:15 ese día se que descampado les final de Carmel

Voz 0871 48:18 la segunda se llama el rock es una canción que la dice sin pausa toda de corrillo de escuchar

Voz 2 48:41 habría preferido ahí

Voz 1704 49:04 los inicios el indie vale claro lo tengo clarísimo eso yo unas muerte Barcelona a dar muerte a el rostro Jeanette sin duda buenísimos y no será la última hora

Voz 0871 49:23 esto promete mayoría absoluta rodilla Jeanette que une eso va sí

Voz 0295 49:27 no no yo les di te llamaré

Voz 0684 49:40 las drogas esto no mejora esto ahora se a tiro

Voz 1704 49:59 la política con los payasos cerrar

Voz 0684 50:09 a mí milicia Argentina no no como cantaría me he quedado

Voz 1704 50:33 buscamos Antonio un abrazo cuya hace muchos muchas gracias por hacer

Voz 21 50:45 muy bien porque vamos a hablar de animales y naturaleza con nuestro experto en naturaleza don Antonio cuya qué tal verdad

Voz 1704 50:54 luego bueno frito yo hasta mira yo hasta el dieciséis de febrero no celebro porque hoy por hoy con el calendario chino que a mí me me me representa tres felicitaremos

Voz 21 51:05 bueno bien Antonio cuya había hoy con consejos pos navideños verdad

Voz 1704 51:10 por tanto muy seria cosas

Voz 13 51:12 pero esta semana están viviendo en vuestra el pueblo pueblo espacio donde poder depositar los árboles de Navidad si esto sabemos una cosa así replantar o algo así sí pero servirán para atención la construcción de viviendas para pájaro carpintero que bonito que bien hechas por ellos mismos eso lo bonito bueno eso ya lo sabemos ellos hacen su propia viviendo a picotazos lo han hecho toda la vida no perdona es hora ante amigo el pájaro carpintero antaño era un bicho cabreado Geroa cabezazos si éste el sonido del pájaro carpintero de ante mira

Voz 0230 51:46 la atención hacia el pájaro carpintero actual

Voz 13 51:52 ahí está un profesional mira mira una herramienta que dale dale dirás profesional preparado que diseña planifica y ejecuta con precisión cualquier trabajo de construcción mira tengo el teléfono un pájaro carpintero que será capataz encargado de dirigir un proyecto con abeto de Navidad muy bonito y abre Cornelio buenas tardes no

Voz 40 52:13 en esta hierros ahí estamos el taller hoy faena

Voz 13 52:19 pero eh que haya que construyen mil doscientas viviendas para pájaro carpintero

Voz 40 52:22 es verdad que en efecto los árboles de Navidad de los humanos vamos a construir vivienda de protección oficial palos que pájaro carpintero que tengan menos recursos económicos esta cuanto pájaro carpintero me lo menos tiempo cien sed no tenemos recursos económicos es decir si me permites así que todo el diseño es que es muy muy eficiente vamos a plantarlo los abetos en forma de círculos para crear comunidad y en el centro crearemos una especie de zona comunitaria con piscina hizo lejos infantil que no es malo perfecto caballitos pequeño porque donde un pájaro carpintero me piscinas zonas de juegos quieren humano en una charca hay basura Cornelio donde aprendí que suele oficio carpintero ah bueno eso de Don Cornelio Garcés bocadillo carpintero de seis generaciones que nunca me tratan como pájaros sino como un hijo ya puso nombres y oye

Voz 1704 53:16 ayer una curiosidad Cornelio y hablar que es donde aprendiz

Voz 40 53:18 a Carlos muy bien a conocer a Pelé Tele cinco sobre todo a cinco toda la verdad de la vida

Voz 13 53:26 tiene cierto adhesión gracia Cornelio bueno ya ve no un simple gesto un simple gesto que dejar un árbol en un punto verde puede hacer felices a miles de pájaro carpintero como Cornelia

Voz 21 53:37 sí desde luego que sí voy Antonio me me me me ha llega un mensaje sí pero vía paloma mensajera para de un oyente que lo envió pero por paloma mensajera que te pares

Voz 13 53:46 dímelo tú que yo no he traído los ojo mira a ver dice

Voz 21 53:49 después papel papeles querido Antonio grullas me complace comunicarte que hemos puesto en marcha Paloma Home que es el primer servicio de entregas a domicilio mediante palomas

Voz 13 53:58 exagera que bonito cien por cien natural sostén

Voz 21 54:01 libre y no contaminante nos comprometemos a transportar cualquier tipo de mercancía de un lugar a otro

Voz 13 54:07 nos vendría muy bien un poquito de apoyo de gente

Voz 21 54:09 de como tú a este proyecto un abrazo atentamente Fede más feo feo de Paloma Home esto es spam no sea una paloma traídos Pangos

Voz 13 54:17 sabes lo que decíamos la publicidad pero un poquito lo que comentaba la adaptación de los animales a la modernidad y a las palomas son como los chavales de él de líbero globo Lama cobrando incluso menos parece imposible eso puede durar menos es bueno y te traen de todo desde mensaje hasta Pisa familiares como una paloma una pizza

Voz 1704 54:38 cobrando mucho viaje la pobre atroz otra guerrilla muchísimas gracias de verdad

Voz 1 54:50 el virus Javier Ave María B

Voz 1704 54:52 no cerramos todos por la radio con música

Voz 0277 54:55 de conseguir que vamos hoy bueno hoy estrenamos el año con un juego nuevo que yo he llamado solapamiento

Voz 10 55:00 la palabra sugerentes y la mismo misiles digo solapamientos

Voz 0277 55:06 bueno se trata de qué se trata este juego se trata de cantar canciones encima de otras canciones

Voz 0230 55:11 hay que quede bien sobretodo importante

Voz 0277 55:13 que coincida la base y que la melodía que se canta encima

Voz 10 55:16 sea reconocible vale pues bueno este difícil si no nos ponemos y cómo

Voz 0277 55:20 no voy voy a empezar con un tema que sonó la última semana del todo por la radio del año pasado el tema lo presentó nuestro querido Pedro Aznar con la como la canción del verano que viene y se llama echan la culpa de Luis Fonsi el mismo que el despacito con Demi Lovato vamos a recuperarla

Voz 0159 55:34 vamos en el mañana ya estamos en la canción del verano es del mismo tipo que el despacito vale remontar el estribillo para que os manadas la con este estribillo escucha

Voz 49 55:53 el PRI

Voz 0277 55:58 tampoco tiene cero sufre a vosotros estribillo pegadizo sí sí muy bueno vamos con él el solapamiento Number One bien vamos a sola para fecha de la culpa la futurible canción del verano dos mil dieciocho o qué casualidad la canción del verano del pasado verano dos mil diecisiete que sonaba la bicicleta de Shakira y Carlos Vives también un dúo o qué casualidad Boris Kevin queda

Voz 0684 56:19 la necrológica que yo jugando haciendo por qué aquello de aquel no atiendan

Voz 10 56:39 oye perfecto Frasquita débil pero poquito fácil yo creo que sí que es fácil de hecho el otro día ante la presentaba ya es tuyo tarareando no lo dijo pero ya

Voz 0277 56:54 bueno vamos Cole solapamiento solapamiento Chun yen pasamos dos canciones de años consecutivos a dos canciones que entre ellas hay unos cincuenta años de vista

Voz 10 57:04 cien sobraba un poco más difícil pero ya está todo inventado está todo inventado

Voz 0277 57:09 escuchamos primero el tema moderno es de un disc jockey llamado lado el sol humano que nos dirá nada pero os aseguro que este tema lo vetó en las pistas de baile más sofisticadas del mundo vamos a escucharlo

Voz 50 57:19 eh

Voz 10 57:44 que yo sabía dimito velo sombrilla es capaz no bueno yo sé que no es David Guetta no es tan famoso pero os aseguro que este equipo es una estrella en su escena poco minoritaria vale seguro que alguien en su casa mola mola mucho así como de mediana edad no quiero mirar a nadie y tampoco vira a inventar cosas vieja

Voz 1704 58:11 a esos admite

Voz 0277 58:15 no digo que alguien dirá en su casa Jaime me resulta el teléfono temas como que es familiar porque suena

Voz 10 58:20 por qué me suena bueno pues suena suena

Voz 0277 58:23 a los Brincos sea su tema flamenco que que no solapamiento en han permitido a Duque

Voz 0159 58:35 hoy

Voz 0277 58:38 el debate para mí no puedes pensar en aras a Terme Soitu

Voz 24 59:07 a bordo Toledo

Voz 1704 59:11 bueno

Voz 10 59:17 si la música pecas y todo es una cifra un poco hay que hay que renovar pero esperamos horrible como pesimista pero países que claro caminando lo de la cabra

Voz 11 59:34 vamos a estarlo

Voz 10 59:40 ah sí