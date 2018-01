La Ventana (10/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 ah sí

Voz 1667 00:13 buenos descartan la investidura de Carles Puigdemont vía telemática los tres han amenazado con recurrir cualquier iniciativa que no respete el reglamento del Parlament catalán después del pacto alcanzado anoche entre P de Katy Esquerra un acuerdo para la constitución de la Mesa de la Cámara que no cierra la puerta esa posible investidura distancia Esquerra prefiere esperar al dictamen de los juristas sobre esa alternativa el coordinador de los populares Fernando Martínez Maíllo cree que sería una burla a los votantes

Voz 0313 00:39 parece ser que se pretende hacer de malo

Voz 4 00:41 era ilegal porque creo recordar que

Voz 5 00:44 en el parlamentarismo no sólo por ley sino por espíritu de es fundamental la presencia del candidato exponer ante el Parlamento su propuesta de gobierno ha votado a todo lo que no se eso es una auténtica burrada

Voz 1667 00:57 en el Congreso Miquel Roca ha mostrado su confianza en la resolución de los actuales conflictos territoriales por la vía pacífica y con respeto a la Constitución Roca cierran las comparecencias de hoy en la comisión parlamentaria que estudia el modelo autonómico congreso José Luis hasta

Voz 0324 01:11 pues sí quien representó a lo que luego sería Convergència

Voz 6 01:14 mis al soberanismo de que no hay margen fuera de la Constitución pero pide eso sí una salida política la Constitución

Voz 7 01:20 tiene que respetarse en su integridad no hay vías al margen de la constituye al margen de la oposición no hay más que la reforma de la Constitución a través de lo que la Constitución Serra nada más feroz dicho esto déjenme creer que un problema político puede resolverse políticamente

Voz 6 01:45 en la Constitución cabe lo que cabe decía hay añadía aún que antes que reformar la Constitución tiene todavía margen para mejorar el modelo territorial

Voz 1667 01:52 caso Lezo la Cadena SER ha tenido acceso a las grabaciones del sumario en las que los imputados reconocen la existencia de comisiones ilegales en los negocios del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica Éste es el fragmento en el que Edmundo Rodríguez Sobrino colaborador de Ignacio González reconoce la existencia de esas comisiones para el ex presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 8 02:12 me dijo que me situación iba a ser así es Omic comisión o lo que queramos llamar ser el que porque ese dinero está destinado estaría destinado

en verde con una ligerísima subida de cero con cero dos por ciento que la deja casi igual que ayer por encima de los diez mil cuatrocientos puntos

Voz 1915 03:02 carriles es Madrid cambios en el Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena da la Concejalía del Distrito de Latina a Carlos Sánchez Mato tras su destitución como concejal de Hacienda Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0313 03:13 estás de es el decreto que ratifica los cambios será

Voz 0622 03:15 firmado este viernes por la alcaldesa el propio Carlos Sánchez Mato

Voz 0313 03:18 es sustituido por Jorge García Castaño pasa

Voz 0622 03:21 la encargarse del distrito de Latina además de conservar la junta municipal de Vicálvaro Esther Gómez Morante hasta ahora edil de Latina y Carabanchel deja latina para ocuparse de Chamberí en manos hasta ahora de García Castaño el nuevo delegado de Economía y Hacienda seguirá al frente de la junta municipal de Centro con este cambio de carteras Manuela Carmena da por cerrada la crisis interna abierta tras la negativa de Sánchez Mato apoyar el plan de ajuste impuesto por el ministro Montoro gracia

Voz 1915 03:48 las Felipe ya terminado a la declaración como investigado de Pedro Calvo ante el juez del caso Lezo el que fuera presidente del Canal de Isabel II la tapa de Gallardón ha negado que hubiera sobrecostes en la compra de la filial colombiana y pasa por parte de la empresa pública de aguas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 04:02 las tardes dos horas de declaración en la que Pedro Calvo ha contestado a todos los abogados y fiscales a excepción del letrado defensor de Ignacio González Calvo le ha dicho al juez Manuel García Castellón que no hubo sobrecostes en la adquisición de Inalsa pero en todo caso su procesamiento como el del resto de miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II en el año dos mil uno es obra de Ignacio González es la misma línea de defensa que ya materializó el exconsejero de Medio Ambiente de los gobiernos de Gallardón ante la comisión sobre corrupción de la Asamblea Regional la comunidad

Voz 1915 04:33 mantiene bloqueadas las subvenciones de dos mil diecisiete para las entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad según denuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la comunidad este retraso pone en peligro la atención que prestan a más de cuatrocientos mil discapacitados Javier Font de su portavoz

Voz 10 04:48 es un gracias lo importante es una asfixia al sector inconcebible porque estamos en líneas de créditos que el banco que ya se han agotado porque estamos en un colapso absoluto

Voz 26 09:19 la Ventana Carlas Francino

Voz 0313 09:24 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias la historia como saben está llena de ejemplos en los que caraduras aprovechados farsantes inútiles y demás piezas de colección echaron mano de la de la influencia familiar osea del apellido para darse la vida padre o para hacer la puñeta a los demás o para los dos cosas nuestro relato de hoy va de eso un pobre periodista que se hizo famoso ya un ex famoso muy a su peso

Voz 1667 09:49 eh

Voz 27 09:52 en la Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la Historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:10 y en el cementerio pelajes de París sobre la sepultura de un joven periodista hay una estatua yacente de bronce bien dotada con la bragueta más lustrosa de toda Francia la tumba guarda los huesos de Víctor no ha muerto de un disparo que le descerrajó Pierre Bonaparte el diez de enero de mil ochocientos setenta el periodista trabajaba en el diario La Sellés y acudió a casa de Pierre Bonaparte con una carta de su redactor jefe en la que se le pedían explicaciones por algo que había dicho que hizo el buena parte cabrear se matara al meses

Voz 3 10:41 en la vida de Víctor Noa de sólo veintiuno años fue corta pero su muerte trajo cola

Voz 25 11:01 esto la X omite animar es eso

Voz 1626 11:09 de esos personajes menores que están escondidos entre las líneas de la historia Él no tenía fama ni había hecho nada para merecer la en su corta existencia pero es que lo mató si era famoso un famoso sinvergüenza amparado en su apellido Bonaparte en su parentesco con el emperador Napoleón III el entierro del joven periodista se convirtió en un rechazo masivo al régimen imperial cien mil personas se echaron a la calle para acompañar a Víctor no

Voz 25 11:34 no

Voz 1626 11:34 poco después cuando se proclamó la Tercera República los restos del periodista fueron trasladados al cementerio perra Lachaise donde se le había preparado una sepultura de honor la estatua yacente que aún hoy preside la tumba fue encargada un escultor que en un arrebato de realismo representó al difunto tal y como supuso el que quedó en el momento justo de su muerte tumbado boca arriba y con una asombrosa erección

Voz 25 11:58 ni los jóvenes sí sí destrozados por lo que usted no decaiga hasta ahí ese

Voz 1626 12:09 no se sabe en qué momento se extendió la tontería de que frotar besar o rozar arrojarse con la bragueta de la estatua asegura

Voz 1869 12:15 era la fertilidad de la tocador uno pero el caso

Voz 1626 12:18 es que todo el bronce ha adquirido lógico color oscuro menos la zona de la bragueta que brilla que da gloria verla en dos mil cinco la alcaldía de París decidió poner freno al acoso sexual a la estatua y colocó una valla alrededor de un cartel que prohibía tocarla pero las autoridades acabaron reconociendo que la medida fue Mongil Gata y precipitada

Voz 3 12:38 la váyase retiró la bragueta recuperó su brillo y todos contentos sobre todo Víctor no

Voz 25 12:46 sólo es como should be in

Voz 16 12:54 esto sería eso sería como ganar no Roberto batallas después de muerto o aproximado o tal vez ustedes exagerando en cualquier caso es una historia tan curioso como todas las que no cuenta Nieves Concostrina en esta cita bautizada como acontece que no es poco y ahora La Ventana del siglo

Voz 0324 13:13 cada miércoles tenemos una cita con un señor que el cine una historia de amor por muy bonita y que no no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es un tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las no la Carlos Boyero

Voz 16 13:56 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal como orquesta feliz año alardes igualmente tal arrancando dos mil dieciocho bien

Voz 0324 14:03 bueno normal últimamente gano no ocurre en cosas así anormales en mi vida pero bastante bastante bien está lo de sobrevivir no

Voz 0313 14:13 efectivas de cine esperanzas de cine para este año

Voz 0324 14:17 en forzosamente las tengo que tener porque el que el que ha pasado así

Voz 29 14:21 ha sido ha sido muy flojo pero me he acordado de eso me acuerdo no no ha sido no te ha gustado donar a dos mil diecisiete no al poco uno no me ha gustado el al final el el fin Espanyol que he visto y sí sí sí he visto

Voz 0324 14:36 cinco seis películas que está que está muy bien no

Voz 0313 14:39 pero el de anoche la de Gustavo Salmerón hay esto comenta el famoso de redes harto como John vendría a La Ventana con con Julieta verdad con Julita con Julita vendría saque con la cosa

Voz 0324 14:51 es horarias estaría encantado de menores

Voz 0313 14:53 invitamos a Gustavo López ni tres charlamos

Voz 30 14:56 es mi es mi musa de los últimos tiempos es a esa anciana maravillosa vital que te pareció que es una cosa muy especial

Voz 0313 15:07 diferente de dos momentos divertidos como ya me habíais anticipada los que lo habíais visto efectivamente del momento de dices cómo no encontraba el final metió me cobren vocación

Voz 16 15:16 horizon pero eso es eso es como lo descritos no pretende no no no no

Voz 0324 15:22 a una dando natural liberal

Voz 0313 15:25 las en el café con leche la señora que tiene magnetismo tiene un magnetismo particular pero bueno la historia que cuenta la familia la y la malo ahí con todo lo que muestran las discusiones con el marido de política de tal no me parece que es un vamos a muchos hijos un mono y un castillo es un producto absolutamente recomendable por lo diferente y por lo singular sin ninguna duda os vamos a invitar un día eh

Voz 0324 15:49 a pesar de encantado el otro día estamos tardando

Voz 0313 15:52 ya se está escuchando que lo sepa siempre vería La Ventana unidades lo pues también los estas justo

Voz 0324 15:57 a agradecerle una una nota de que el ISM mando el otro día y un tenedor los que hayan visto un tenedor gigante los que hayan visto la película ya saben de qué va la movida ibamos vine me apetece más conocer a Julita que a Charlize Theron Julita es muy es mi ídolo ultimamente es que me lo pasé tan bien con ella no se crecían españolas final de al final Sergio te reconcilia con sí pero el cine el cine americano que como sabes es el que más me gusta cuando es cuando es bueno no me ha decepcionado mucho y y el el fin europeo bastante bastante horroroso ha sido como un año un año muy tristes que tengo que hacer demasiada memoria para recordar películas así que me que me hayan gustado ahora llegan las las de los Oscar no

Voz 0313 16:51 bueno pues vamos a ver sin algunos estrenos de esta semana Boyero se nos reconcilia con el con el cine cine americano por ejemplo este próximo viernes estrena la gran triunfadora en los Globos de Oro

Voz 7 17:02 tres anuncios en las afueras

Voz 31 17:12 eh eh nuestro justo que que

Voz 0313 17:25 música de Joan Báez para una historia de una mujer que tras ver cómo asesinan a su hija comienza por su cuenta una especie de batalla contra la policía de su pueblo porque cree que están más interesados en torturar a los negros con hacer justicia

Voz 32 17:40 si viene ingenuas anotó Paul a es escudo seis seis fan Hessel tres Ray o en este versión original que dice la ley sobre qué se puede poner o no en una banda

Voz 3 17:55 ya por sentado que nada que sea difamatorio o algo como punto coño verdad

Voz 33 18:05 te intuyo que es la madre de Ángela Heights exacta

Voz 16 18:09 si la versión doblada con Frances Mc Dormand con Woody Harrelson con Sam Rockwell tiene buena pinta esta película que tengo muchas ganas de verla

Voz 0324 18:19 sí vamos a ver es una sabes que le han dado todas de oro y su madre la mejor

Voz 0313 18:25 Película Mejor Guión Mejor actriz

Voz 0324 18:27 por actor de reparto Samprón cuál es una de las favoritas para para los Oscar yo creo que no es para tanto fui con con ganas con ganas porque el el director este examina Martín una

Voz 16 18:41 más

Voz 0324 18:43 sí sí hizo una película que a mí me gustó mucho que es el titula escondidos en brujas no lo he visto yo son dos asesinos profesionales que van a a cumplir un encargo a Brujas y era una mezcla muy delirante de de tragedia pero con con mucho humor con personajes muy exóticos a una peli muchas en la que veías un director que pretende ir de de original distinto a veces que original no aquella sí pues aquí aquí le ocurre un poco lo mismo es como dejar el sello de autor en cada plano que está situada en la América profunda de un pueblo te remite de alguna forma Fargo o no también eh aquí y pretende yo creo que pretenden cada plano demostrar de qué es no que controla la historia que hace virguerías con ella que el guión te va a sorprender siempre que los personajes que te parece mal los luego no serán tan malos y al revés es una película que en vez de fluir expone n a mente y yo tengo la sensación de que me el director me está imponiendo todo el rato de fíjate qué listo soy como cuento las cosas de una forma distinta y cómo puede creo personaje personajes tan excéntricos y como dialogo oí eh se puede se puede ver vamos bien no pero a mí no no me entusiasma no no me parece exista es la llaman la mejor película del año repito me parecería un año un poco un poco decepcionante está en France más de Bagdad forma en que es una actriz magnífica anda es buen y ahí está esa perfectas y sigue ya trabaja siempre con su marido que es Joel Coen no pero también es una idea que siempre está bien hace poco volví a ver agenda oculta

Voz 34 20:51 hay artífice sin si es que bueno es decorar las doce es eh

Voz 0324 20:57 es una mujer con muchos matices aquí da da vida a la vida y muerte porque es una persona desolada pero absolutamente endurecida no impidiendo venganza por esa violaciones asesinato de la hija que que según ella las autoridades locales pues pasa de de la movida no y entonces hay situaciones que rozan la la caricatura sobre todo ya te digo el es que estoy viendo al al director todo el rato y los directores que yo más admiro no se dejaba ver claro contaban las historias de no como los arbitrajes sí bastantes no no eso son mejor los no imágenes joder qué bien a como lo ha hecho a John Ford nunca se le ya se notaban sus sus intenciones bueno fluía mucho más vamos con el segundo

Voz 0313 21:49 intentó va el instante más oscuro

Voz 35 21:53 no hoy también se estrena este

Voz 0313 22:00 este viernes película que nos sitúa en el año mil novecientos cuarenta cuando Churchill se convierte en el primer ministro británico en un momento clave de la Segunda Guerra Mundial con los nazis avanzando con la amenaza inminente de de invadir Inglaterra

Voz 7 22:16 Fuentes

Voz 36 22:21 los extensos es uno de ellos

Voz 37 22:24 mira Logista claro pues tumor donde exigió les hablo por primera vez como primer de los alemanes han cercado a sesenta divisiones británicas y francesas el hundimiento de Europa occidental es inminente cuánto tiempo es que siempre las estos dos vías necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres es el piso del mundo sobre tus hombros Nos enfrentamos a una derrota segura la dilación del Ejército ya una invasión inminente

Voz 38 22:58 hay que iniciar conversaciones de paz Hambrán veremos a lección duró puedes viven razonar con un tigre cuando tienes la cabeza

Voz 16 23:08 oye primera pregunta Carlos qué tal está abierto

Voz 0324 23:11 en general se es asombrosa

Voz 0313 23:14 ha ganado el Globo de Oro al mejor actor pero está

Voz 0324 23:17 la esta inmenso y además dice que se se negó a a engordar Gary Oldman en su nombre muy delgado chill de vida de pesar más de cien kilos no entonces pues eh se sometió pues aún maquillaje brutal

Voz 34 23:34 y a su cuerpo es eh

Voz 0324 23:38 cómo se llama eso cuando te nexos que le toma sobre si no se ejerce mantiene delgado pero está metido ahí en una en una estructura en una estructura tremenda no hay me parece asombrosa su interpretación volvería a pedirle a a la gente que que le que le vieran en versión original iría que no

Voz 1826 23:58 es fácil porque además hay interpretado mucho a Churchill pero hay uno muy reciente

Voz 34 24:03 sí que es el de la serie de Netflix The Crown si es me han hablado

Voz 1826 24:09 has visto pero yo creo que es difícilmente superable porque lo hace muy verosímil por lo tanto lo tenemos muy

Voz 0324 24:14 muy reciente me han contado concretamente una episodios sobre la niebla eleven la isla reinas exactamente no vamos a desvelar pero que me ha dado el apetito se hizo otra película sobre Churchill que es estreno en verano también que como se titulaba no me acuerdo no en con Brian Cox no con Brian Cox y estaba forma que hable pero lo lo de Gary Oldman es que pienso además la última interpretación que lo había Gary Oldman que sin el la otro ante el choque en el chat Vélez deberá chuches sí que se el topo interpretando muy bien a Aifos tirándolo Óscar no ganó pero fue candidato era de unas obras ahí de una serenidad aquí el persona una cita con el macuto la última novela de John Le Carré así ha salido hoy a salido la tengo ya en el que vuelve llores mayoría yo voy corriendo a acompañarla ahora sí y digamos que el personaje que aquí es desaforado sarcástico volcán Nico astuto su intimidad puede llegar a resultar patético pero es una intimidad que no permite ver que la vea nadie porque eso les supondría la pérdida de fortaleza sólo su mujer no y Antena no hay pues más más terrible no de de su vida comienza con el discurso en el Parlamento en el que dice esto va a suponer sangre sudor y lágrimas no hay cuenta algo que no se había hablado demasiado de ello no sabía profundiza hoy es que en un momento determinado en el año cuarenta cuando las cosas están absolutamente negras Chamberlain que había sido el primer ministro cree que la única solución para Inglaterra es negociar con Hitler no a Chill que que llega a planteárselo también viendo que llega el apocalipsis no entonces te cuenta la la crisis en durante esos días cruciales que que van a marcar la historia de la humanidad es una películas es está muy bien hecha alavés con mucho interés hay una secuencia magnífica que me gustaría que un que fuera real y que no se hayan inventado para el fin de que es que Churchill que jamás ha hecho una cola ni ha acogido el metro se Churchill alcohólico que estaba bebiendo desde por la mañana y le dice al Rey eso cómo lo consigo usted dice con la práctica usada que tome una botella de champán para comer otra para cenar empieza con whisky a las once de la mañana y a partir de la cena ya brandy extra eh te quiero decir un personaje desaforada y dice pues esto se consigue con la practica y al mismo tiempo una mente lúcida un una capacidad de seducción con las masas y la secuencia hasta que te decía él baja

Voz 34 27:15 el metro en en ir sin escolta así

Voz 0324 27:20 se empieza a hablar con la gente en el metro preguntándoles qué que preferirían Si la tiranía que va suponer a Fielder no o la posible de o no en lo que cueste Higuero es una vencía muy emotiva que no se repito si ocurrió en la en la reabrió gustaría que hubiera qué hubiera ocurrido pero sobretodo ya te digo es es un monumento a la interpretación lo que viene Gary Oldman repito sólo me responsable quizá si le Being y les escucha en en en versión original me parece me parece una interpretación repito portentosas

Voz 17 28:02 verdad esta vivienda

Voz 16 28:20 y esto es lo que hemos anunciado hace un ratito antes de abrir la ventana del cine que es la primera película de la historia del cine diríamos que que pintada al óleo estas una versión de la canción que compuso en el año setenta y uno dedicada a Bin

Voz 0313 28:35 en Bangkok ya han hecho una película

Voz 16 28:38 de homenaje a él donde cada fotograma es un cuadro

Voz 39 28:45 desencanto Chus mucho falta en Sex Pistols versión original sin sin Danko se disiparía un hombre que está suicidarse en tan sólo seis semanas buena pregunta implica la curiosa esa gestión API

Voz 0324 29:06 es que es una preciosidad eh pero bonita bonita bonita iría no sólo para la gente interesada en la obra de de ese pintor absolutamente genial no Yves es ser atormentado totalmente desesperado sino como la como la ha realizado este homenaje sabe un montón de gente haciendo sus cuadros se mueven no que éste quiere está hecho con con una pasión y una idilio estilo y de repente ves besa los los cuadros de Van Gogh con ese esos colores llenos de de furia y de ida locura osa contando la historia esos cuadros que empiezan a moverse contando eh los últimos mensajes de Van Gogh en la investigación que lleva a cabo señor eh a través de la las últimas cartas que le escribe a su hermano Theo no que va a obligar a a porque el el suicidio Van Gogh fue raro no se pega un tiro en la cabeza sabe ese pegado un tiro en el estómago no tarda en morir varios días centro ese plante es la reconstrucción con la en la posada en la que vivió con la hija del del posaderas con la gente que le trató con indicios sobre que no hubiera sido un suicidio es tratar de entrar en en el en el alma de de esta persona que que que le fue tan mal en la vida que se sentía tan sola Ike incomprensiblemente que creía que había fracasado en su arte es que no vende un cuadro en surgida lo cual es algo tan era terrorífico no pensar que que uno de los mejores pintores que ha dado la humanidad algún tío que con esa capacidad de contagiar te tantos sentimientos y de dejarte fascina o no con ideas revelar te su mundo interior con con esas pinturas que a mí me estremecen yo cada vez que piso Ansterdan lo primero que hago es ir al al Museo Van Gogh no in índices es es como tremendo la película repito es es es muy bonita es un homenaje yo creo que en Van Gogh se sentiría orgulloso

Voz 14 31:38 pues la extensa gira duda es eso lo que no era ya no está

Voz 16 31:59 Brito aversión esta que suena pero aquí el honor de cerrar con música La Ventana del cine lo tiene Carlos Boyero no ha elegido mal tampoco regula

Voz 40 32:14 esa es yo creo que las las canciones de amor más hermosas que se escrito

Voz 16 32:23 cantaor nunca la hombría junto al Mbeki Pepa de Jacques Brel

Voz 0324 32:29 eh esa cantando María Creus saques señora brasileña con una voz increíble esto se lo inventó y canta aquí también uno de los grandes maestros de la la música no diría brasileñas sino universal y un poeta un trío con con unas letras que era Vinicius de Moraes no día además está Toquinho también con con ellos te quiero decir un dogma el equipo que bueno en la letra pues esa es la canción de amor más bonita dignas triste no pero esa eh se que te voy a querer en en todas las despedidas sé que voy a sufrir se que te voy es eh es una canción memorable así que me imagino que conoce

Voz 16 33:29 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo ha sido un placer

Voz 52 39:04 pues sí honesto costes y posee el futuros capaces de hundir acoso Caja Ahorros convoquen pues las por ahora que deuda está jugando durante tres siglos me encanta jugar en Wall Street bueno mañana se abre la sesión el Dow Jones suena la campana que saltan las su escuelas con él

Voz 0313 39:25 Yago Niño Becerra buenas tardes Carlas quince años Role claro qué tal gracias al buen el año no sé cómo andará pero esta semana desde luego tiene una frase para la historia haber imaginen que la crisis la crisis en la que aún estamos pero en fin más o menos en la parte más dura ya terminado pero en la que aún estamos en el que la crisis es una una persona a persona que después de una enfermedad hay una agonía José Moreno Veinticuatro horas después de la certificación de la muerte tras ser velada por amigos y familiares y demás se decide optar por enterrarla y colocar una lápida acepta todos los oyentes que en estos momentos nos están escuchando la ventana que esta frase o esta reflexión de Rodrigo Rato sirviera como epitafio

Voz 53 40:11 pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española no han perdido cien mil millones de euros en valoración de sus sanciones más setenta mil millones que han hecho de ampliaciones de capital y eso lo consideramos su saqueo no esos el mercado también mire usted las crisis cuestan mucho dinero

Voz 0313 40:29 es la frase de la semana sin duda eh estos el mercado amigo una frase que resume una época Santiago no serviría de epitafio

Voz 1869 40:36 bueno de hecho Carlas yo mañana Público un artículo que se titula epitafio sí alrededor de esta frase austriaco sobre esta frase a ver el el doctor Rodrigo Rato es una persona que sabe de economía sí sí sí sí esto es importante

Voz 0313 40:51 claro clarísimo entonces como

Voz 1869 40:53 como el que supuso su supongo que dio por supuesto que quién estaba huyendo también sabía no añadió cuatro palabras que yo creo que son necesarias para entender completamente esta frase esas palabras son porque es un negocio es decir leamos Rato completa no no es un tío es el mercado amigo porque es un negocio es decir que es lo que estaba diciendo Rodrigo Rato con con esta frase bueno lo lo que estaba diciendo es que en el capitalismo estamos en un sistema capitalista partiendo la base de que los bancos por definición no pueden quebrar porque sino abrió un pánico partiendo de la base de que España creció como creció de la forma que crecido porque ese permitió que creciera pues el precio ha sido pues estos millones que se van a perder irremediablemente y porque va a ser imposible recuperarlos y no hay más es decir que yo no sé si para bien no para mal pero yo pienso que con esta frase Rodrigo Rato tenía razón

Voz 0313 42:00 cuando decías que a España Sara permitió crecer como creció te refieres al incremento de la deuda privada por ejemplo

Voz 1869 42:06 mira

Voz 0313 42:06 por las hay un hay una cosa que hoy y esos datos hay que recordarlos

Voz 1869 42:10 si hay que recordarlo en el año noventa y seis el

Voz 0313 42:13 el la deuda privada en España era el sesenta y cinco por ciento del PIB que hallará mucho pero es que en dos mil cinco era del doscientos siete porción

Voz 1869 42:21 si esto no podía pararse o no podía regularse claro que podía pararse Carlas esta este endeudamiento se produjo debido a la demanda furibunda de créditos de toda la población ayuntamientos fin etcétera ayuntamientos menos en pero población empresas eh que entro a un bueno en tromba a recoger el dinero caliente Femenía de Europa buscando una rentabilidad de la deuda empezó a crecer se empezó a comprar de todo desde BMW esa pisos pasando por viajes y acabando por caramelos lenta y evidentemente la debuta se híper disparo y en España creció y esto esto a ver esto Carlas tenemos que reconocer lo Carla Roberto tenemos que reconocerlo España creció debido a que se permitió que las personas que la ciudadanía y las empresas del híper en deuda sí sí sí sí este España

Voz 0313 43:14 es así a base de deuda

Voz 1869 43:17 Picard ahora lo que se hizo significa a criticar a que el crecimiento que tuvo España y el cuidado eh y quien facilitó quién dio lugar a este híper endeudamiento pues unas cosas llamadas bancos y cajas de ahorros

Voz 1826 43:31 pero no se era consciente del peligro que se corría cien bueno sí

Voz 1869 43:34 a ver Car Roberto Si yo que ya sé que ese mucho de economía pero si yo me di cuenta de que la deuda privada ahí evolucionó cómo evolucionó Sucre es que nadie se dio cuenta de eso claro pues no lo sé permitió totalmente el Banco de España y el el señor Fernández Ordóñez dijo lo que dijo la comparecencia en esta comisión pero el Banco de España sabía semana semanal lo que estaba sucediendo en los bancos y las cajas de ahorros estos permitió se permitió para que España creciera para que la economía española jugar

Voz 0324 44:11 a la Champions League de las economías mundiales

Voz 1869 44:13 siete era etc etcétera recordemos que el año dos mil siete un presidente del Gobierno dijo que España alcanzará a Alemania

Voz 1826 44:21 pero pero entonces cuando se sabía que quiero decir que había en la cabeza de aquellos que veían que veía es que decíais alguna algún tipo de conocimiento suficiente para verlo que se veía en el futuro sea llevaba es

Voz 1869 44:34 bueno pues esto no es lo que nos llevó Carla ahí Roberto a que a que la situación iba a saltar por los aires cuando ya no se pudiera asumir más endeudamiento privado como así fue es decir tú hablamos es que siempre hablamos de España pero vamos a creemos que es lógico que en en meses en meses en en el condado de Miami Dade y el precio de medio de la vivienda subieron un veinticinco por ciento por Dios es que eso es que eso se cae por su propio a incrementos incrementos en dos años de la vivienda en Irlanda de casi el sesenta por ciento esto es absurdo lo que pasa es que es centro de una dinámica de y yo Tasso por encima concedo crédito hipotecario usted vendrá después obtiene un rendimiento eh yo conozco una persona yo la conozco la conozco yo he yo la conozco que en una semana ganó treinta mil euros en el año dos mil siete vendiendo una vivienda de la compró lunnis vendió un viernes esto esto carece de lógica sea carece de lógica pero se permitió para financiar este maravilloso crecimiento que España tuvo

Voz 0313 45:42 pero entonces las haber entonces las por la responsabilidad se diluyen quiero decir si esto un comportamiento general es un problema

Voz 1869 45:50 cultural del sistema del sistema capitalista que tenemos si es que el modelo ya estaba agotado es decir él él

Voz 0313 45:57 bueno yo pero esos bancos y cajas de ahorro tenían gestora si tenían responsables

Voz 1869 46:00 no a ver Cuno cuidado cuidado con esto aquí hay que distinguir

Voz 0313 46:03 entre bancos y cajas de ahorro los propia

Voz 1869 46:06 varios de los bancos eran los accionistas entonces entonces bueno cuando un banco una junta de accionistas allí en teoría todo el mundo puede decir lo que quiera entonces cual evidentemente si se aprueba algo se aprueba algo es verdad que hay gente que tiene mayoría hay acciones que tienen mayoría pero cuidado porque quiénes son los propietarios de las de las cajas los impositores los impositores los depositantes son los propietarios de las cajas y de hecho eran los depositantes los que menos voz tenía en las cajas de ahorros y eso quién es quién estaban los repasemos los consejos

Voz 3 46:37 sí de administración de las cajas de vacío

Voz 1869 46:41 los sindicatos apolíticos pasando por entonces claro evidentemente allí el control el control que había ir a un control la hay por decirlo de alguna forma pero cuidado el Banco de España esto lo sabía entonces claro volvemos al principio porque no se frenó porque todo es España no hubiera crecido que iba que esto apuntaba un desastre sí pero será mañana de momento salvamos el tema

Voz 1826 47:07 pero imagino que sea albergaría no sé algún tipo de salida honrosa que no fuera la que íbamos

Voz 1869 47:13 había que Roberto no había plantea no había el plan B bueno sí perdona sí que hubo plan B el sabes cuál fue el el el aumento disparado de la deuda pública a partir del año dos mil ocho España tenía una deuda pública muy muy pequeña del treinta ahí siete cuarenta centros de cuidado con triple A de calificación Standard Poor's Moody's van a partir del año dos mil siete dos mil ocho cuando la crisis estalla la deuda pública empieza a crecer y se dispara hasta el cien por cien del PIB que tenemos ahora claro bueno perdona a dos escalones del bono basura descuidados recordémoslo

Voz 0313 47:51 pues es la frase de la semana esto se el mercado amigo que complementamos con porque es un negocio

Voz 1869 47:56 exacto porque es un negocio

Voz 0313 47:59 pase no una propuesta importante de esta semana importante o no depende de quién lo al al IFE pero vamos que tiene su su cabida Pedro Sánchez las pensiones problema ese cara al futuro cómo lo arreglamos como las financiamos que pague la banca al menos en parte en qué te parece

Voz 1869 48:14 bueno yo he claro yo yo no he leído oído reacciones de la banca sea hablemos de cifras el menú valorada esta propuesta del señor Pedro Sánchez eso equivaldría a ingresar por nuestros impuestos próximo el extraordinario sobre los servicios unos mil ochocientos millones mil ochocientos treinta una cosa así sí claro yo de entrada no sé qué reacción tendría la banca esto de supongo que no le no le iba a gustar mucho que le pusieran impuestos por mil ochocientos millones pero es que claro con esto no opinan Tías ni el ocho por ciento

Voz 34 48:51 el déficit de de de

Voz 1869 48:54 o el diez por ciento redondeando de déficit que ha tenido la Seguridad Social a la que cerró el año pasado con casi diecisiete mil millones de déficit entre descaro a ver algo palíe haría aunque sí evidentemente sí pero pero aquí tenemos un recorrido tremendos

Voz 0313 49:08 pero este es el camino Santiago estas esta es la vía

Voz 1869 49:11 yo yo creo que no es decir si si queremos si queremos sacar los dieciocho diecisiete mil millones a quince mil millones que se espera para este año a base de impuestos tenemos que subir la presión fiscal a un uno coma cinco puntos y eso es mucho es realmente eso eso es muchísimo

Voz 1826 49:30 que no haya habido una reacción así de de la banca eso significa que es un ninguneo un desdén o todo a lo mejor se puede entender incluso hasta con un síntoma de de respeto porque a lo mejor Pedro Sánchez el presidente del Gobierno y a lo mejor esto es una una realidad

Voz 1869 49:45 yo yo pienso que a ver hay que hay que tener en cuenta el contexto en el que esto fue dicho y cómo fue dicho yo yo pienso que la banca está esperando haber reacciones a ver qué pasa yo yo vuelvo recordar vuelvo recordar que España en España se genera cada un fraude fiscal entre el sesenta y cinco y noventa mil millones de euros

Voz 0313 50:07 sí busquemos ese dinero ya ya

Voz 1869 50:09 pero es que de esto parece ser que no habla nadie y entonces busquemos ese dinero ahí han desde antes de subir la presión fiscal y que que entre paréntesis normalmente siempre la pagan los salarios normalmente porque las empresas cuentan con medidas legales subrayo lo de legales para para Bono para hacer ingeniería fiscal han de subir la presión fiscal en sin España tenemos un sistema muy bueno Percy damos busquemos hagamos que quién tiene que

Voz 0324 50:39 Karpaty

Voz 0313 50:40 déjame decirlo una última cosa relacionada con la con la banca Santiago nivel más práctico de los que lo del cierre de sucursales van a recortar los bancos en España otro millar de sucursales y el ajuste llegar allá aguanto al cuarenta por ciento si al cuarenta por ciento

Voz 1869 50:56 yo creo que esto va a más se yo yo pienso que sí por por dos motivos en primer lugar porque los bancos yo yo pienso es mi opinión que los tipos de interés van a permanecer al algo algo subirán muy poquito muy poquito irónico fue que van a tener los blancos para para no aumentar sus beneficios reduciendo costes cuál es la forma de reducir costes evidentemente cerrar oficinas y en segundo lugar porque yo pienso que no mañana evidentemente pero a medio plazo cuatro cinco seis años el dinero fiduciario es decir perdón los billetes y monedas que llevamos en el bolsillo cada vez iban a ser menos es decir fija fijaros que cada vez hay más de publicidad todas las entidades bancarias para que sepan que por móvil todas lleve usted su tarjeta el móvil Llanos tarjeta siquiera eh porque es una tarjeta cuesta dinero emitirla ya es el pago por móvil entonces claro si el uso de efectivo practicamente se reduce a cero y por otra parte gestiones gestiones como pago por Murt de pago de multas y cosas de estas bueno

Voz 0313 52:06 cajeros es Santiago ya bueno si a eso eso voy a chupar

Voz 1869 52:09 el impago por multas y esas cosas por Internet o bien a través de cajeros pues pues ha medidas es decir es que las sucursales van a quedar pues para cosas muy concretas con lo cual yo pienso que aún se van a reducir mucho más

Voz 0313 52:23 vámonos a emprender un poquito

Voz 54 52:26 no

Voz 55 52:34 él lo que hizo futbolista

Voz 0313 52:52 esta semana nuestra sección dedicada a los emprendedores queremos hablar de un proyecto está dirigido a las personas sordas acaban de ganar la primera edición de los Premios Max unos galardones convocados por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar el emprendimiento social Inmaculada Hortal buenas tardes

Voz 3 53:09 hola buenas tardes me esa director

Voz 0313 53:11 la ejecutiva de comunicados comunicados exactamente qué es

Voz 44 53:16 para él hubiera comunicado yo una plataforma de delirio interpretación es decir de intérpretes de lengua de signos que lo que hacemos es comunicar a las personas sordas cola personal oyentes sin necesidad de que haya una intérprete físicamente con la persona sorda entonces esto lo que genera es una mayor agilidad y rapidez a la hora de atender a una persona sorda

Voz 0313 53:41 cómo cómo y cuándo surge esa idea e Inmaculada

Voz 44 53:44 bueno pues esta idea lleva doce pues mucho tiempo porque la otra parte del proyecto está fijado de padres sordos y claro desde muy pequeño ha vivido en primera persona todas las barreras de comunicación que supuso la persona sorda Él ha sido su hubo sus oídos y cuando llegó el momento de poder desarrollar el proyecto pues lo pusimos en marcha eso fue en dos mil quince hace pues va a ser tres añitos te llevamos funcionando

Voz 0313 54:16 para registrarse hay que pagará algo eso es gratuito