La Ventana (10/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:10 son las siete seis en Canarias ha fracasado la fusión de dos grandes del turismo en España NH ha rechazado la propuesta planteada por el Grupo Barceló para la unión de sus negocios hoteleros última hora Nieves

Voz 1468 00:21 el consejo de administración de NH ha rechazado la oferta de Barceló por ser demasiado baja y por tanto no reflejan el valor real de la compañía el Consejo ha rechazado la oferta por unanimidad porque no genera valor para la empresa ni para sus accionistas la cadena Barceló envío una carta NH el pasado mes de noviembre en la que le proponía adquirir la compañía por casi tres mil millones de euros NH no se cierra valorar otras ofertas en el futuro y mantiene su confianza en el Plan Estratégico aprobado por la

Voz 1667 00:48 Compañía la junta de fiscales de Madrid ha respaldado el relevo del fiscal que propuso imputar a un alto cargo del Ministerio de Justicia en la investigación de un presunto delito de prevaricación en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares informa Pedro Jiménez

Voz 2 01:01 cuenta nueve fiscales han votado a favor de la decisión del fiscal jefe de Madrid José Javier Polo de no investigar al director general del registro y del Notariado Javier Gómez Gallego frente a XXXVIII fiscales que han respaldado al fiscal especialista en medio ambiente César estirado ha sido una Junta de Fiscales tensa según algunos de los presentes en la misma en la que José Javier Polo se ha negado a que la votación fuera secreta alegando que se trataba de un asunto jurídico sino de un asunto privado además tampoco ha permitido a estirado exponer su tesis de porque quería investigar a Gómez Gallego en el marco del caso Hoyo de manzana

Voz 1667 01:37 sexo Izquierda Unida celebran el traslado de los inmigrantes encerrados en la cárcel de Archidona interior ha decidido vaciar esa prisión trasladar a los internos a otros centros de la Península no obstante Alberto Garzón advierte de que todavía hay que aclarar lo sucedido en esa cárcel como el supuesto suicidio de un joven argelino hace casi dos semanas

Voz 3 01:53 lo que ha sucedido hasta este momento es muy grave ha habido un suicidio ha habido deportaciones de menores ha habido por lo tanto a nuestro juicio actos delictivos ejecutados por el Gobierno de España y esto tiene que esclarecerse para que se lleven a cabo las

Voz 0867 02:08 posibilidades políticas oportunas en su caso judiciales

Voz 1667 02:12 deportes Paco Hernández en menos de treinta minutos

Voz 4 02:14 en tantos partidos de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey en el estadio de la cerámica Villarreal Leganés con ventaja para los madrileños con el uno cero de la ida hay también para esa hora Alavés Formentera de momento la eliminatoria favorable a los locales por uno tres quedará para las nueve y media el Real Madrid Numancia descansan Bale y Cristiano Zidane hará rotaciones tras la victoria por cero tres en la ida además en el Atlético de Madrid el Comité de Competición ha retirado la tarjeta amarilla Antoine Griezmann ya ratifica toda la tarjeta y la sanción para Diego Costa en la próxima jornada

la previsión del tiempo la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para mañana las alertas por viento y nieve en la costa norte la mediterránea y el Valle del Ebro a esta hora predominan los cielos cubiertos y las lluvias en el interior de la península la DGT por cierto confirma la reapertura de la AP seis después de permanecer siete horas cortada por el vuelco de un camión cisterna cargado de gas propano es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora veinticinco con Ángels Barceló

la vuelta de los octavos de Copa se juega Deportivo este miércoles desde las siete y veinte de la tarde las seis y veinte en Canarias

Voz 6 03:53 Garrido

Voz 7 04:01 última hora

Voz 9 04:06 era necesario respirar para mí nada en Arnedo paseó por La Habana y un café el mal eco cinco con con comienzan los recuerdos las espinas afloraran mil heridos todo lo sea que tarde o temprano reaparece giras no pasamos Albers y remontamos Burris dedicarle más tiempo que el mundo está Llanos nos mujer eh así que el Levante la piel

Voz 10 04:49 Roberto somos eso de letras somos de letras de toda la vida pues esto nos interesa mucho hasta ahora teníamos el diccionario de la Real Academia del María Moliner hace unos días conocíamos el diccionario de Bergoglio ismos ese que la Iglesia chilena ha lanzado para para entender o para intentarlo el vocabulario del Papa Francia asco yo hoy hemos conocido atención el diccionario toméis osero falta hacía Tomelloso cero para que si alguien nos dice cosas como esas Cabana escucharnos queremos saberlo en el vecino del comedia la calle que siempre está arruinando lleva unas viejas que es un azucarero Szabo Zika cuando una persona que lastraba al con as no le entran absurdas ni dice Arriate es es un bar Vian SAR andan y un vacío pues anda que no queda claro

Voz 11 05:32 Julio Pérez buenas tardes buenas tardes

Voz 10 05:35 Julio Pérez es autor de este diccionario Tomillo cero antes que nada esto le voy a nuestra compañera María Manjavacas eso que ha dicho es bueno o malo porque yo lloro pilla ocasionada es bueno o malo

Voz 11 05:45 pero bueno lo tiene un este día que casi no es entiende pero no está bien

Voz 12 05:51 esto sería el vecino del comercio es el vecino de la calle vecino de la calle llega Caballero que siempre está revelando puede ser pensando Revilla rumiando vale está lleva unas me dijo el pelo muy largo de dijo caso pelos largos vale largos pero mal cuidado es un azucarero azucarero que buscar esas que le gustan mucho las chicas

Voz 10 06:17 Zalamero puede ser Zalamero quizá

Voz 12 06:20 no no no no no que le gusta una persona es una persona que de mucho a las mujeres se ha bocina cuando ve una olla ya sea eso eso ahí va mejor regular

Voz 11 06:38 es una chica una persona que tiene de los pechos así es muy alto y no le él sobresalen un poco indolente

Voz 12 06:46 a mí dice antes

Voz 11 06:49 no le entra no lento avergüenza no le entra osea así un poco el sofoco

Voz 11 06:57 la Consejería de los bien si barrio

Voz 12 07:00 en explicaron diez Piqué Dani darnos ese cabreo

Voz 11 07:05 Arganda también es parecido al de un pícaro también rumba así es su me temen todo es una persona que me gusta saber de la vida de los demás está pendiente de los demás

Voz 12 07:18 eso se lo escuchado yo a José Mota creo que somos libres para votar

Voz 11 07:22 el de un pueblo de al lado de Tomelloso

Voz 11 07:28 pues yo estuve pues aproximadamente sobre veinte años

Voz 12 07:33 hace años recogiendo yo sí

Voz 11 07:35 profesor bueno soy maestro nacional si entonces a los chico les daba un palabra llevaba la la bisabuelo estoy hablando de los años setenta y ochenta entonces traían ellos pues una cantidad de palabras luego venía el proceso mío era el significado qué relación tenían donde el fraseo en qué contexto se utilizaba luego así en la Real Academia tenía alguna relación con ella pero ha sido un estudio de profundidad de palabra mucho tiempo

Voz 12 08:11 por qué lo ha hecho más por por curiosidad

Voz 11 08:14 pues mira yo llegué yo no soy de Tomelloso y Quintanar del Rey un poco de Cuenca diseñó la es de aquí entonces me vine a Tomelloso profesor de maestro un día estando en la plaza hay un señor mayor un hermano de hermanos hermano que obligan a las personas mayores del hermana Ambrosio que me dice mira hijo mío tolos que son a bufa Ethel diría la vida Ésa fue la primera frase

Voz 10 08:41 me llamó tanto la atención

Voz 11 08:43 intentó introducirla que ya pues me me picó la curiosidad pillado investigando y cada vez más cada vez más Aral dijo lo que me motivó eh y luego después hay una una asociación de amigos es útil

Voz 12 09:00 el origen él

Voz 11 09:02 Arrabal pero ahora es una asociación cultural muy importante muy apreciada y uno de ellos dice oye estamos tomando una cerveza que es amigo mío tienes que estemos el fenómeno que no se pierdan más que nada porque no se pierda un poco porque ahora ya no practicamente casi no se usa porque las personas mayores sí pero el Tomelloso verde lo por los emprendedores trabajadores es gente que que trabaja y se esfuerza gente muy buenas personas y entonces la gente dice a elevar el nivel cultural de una manera desorbitada entonces a las personas mayores y son pequeñas las la gente joven

Voz 12 09:45 de todas formas es muy importante es muy importante conservar esta parte de de patrimonio oral y de memoria si alguien quiere sino es de la de allí ya habían exagerado no hay nada mejor que volver a escuchar este reportaje de nuestra compañera Alicia Anaya de SER Alcázar sobre la forma de hablar Tomelloso sera preste atención Julio ya verá

Voz 1509 10:05 pongámonos en el caso usted llega un día Tomelloso viniendo desde

Voz 11 10:09 la Real la verdad

Voz 1509 10:12 si tuviera alguna pregunta que hacer algún peatón algún viandante siempre puede hacerle disculpe o mejor eso sí tenga mucho ojo a quién le va a preguntar por qué en Tomelloso hay algún que otro listillo

Voz 11 10:28 sí sí hacía licenciado así que se llama curioso

Voz 13 10:33 licenciado o licencia una carrera un licenciado no aquí es licenciada no es licenciado iniciado mucho así que entrase

Voz 1509 10:39 eso eso no lo conoce porque si es un conocido suyo pero no tiene tiempo para pararse tiene que decir lo siguiente

Voz 0827 10:46 libres que hace echaba estoy contesta con otro gol o no tengo tiempo luego nos vemos

Voz 1509 10:53 pero si no he tenido suerte y su conocido al final se ha parado y se ha puesto pesado sepa que le puede decir perfecta

Voz 10 10:59 mente que es un Zamora Ur

Voz 1509 11:01 a todo esto mudo UR para los pesados y para los perros Chile

Voz 0827 11:06 sí les ha que los perros seis de Chile Si tú haces eso Isabel pero no acudir acompaña de

Voz 1509 11:14 con esta orden probablemente el perro salió huyendo pero sí le persigue es usted el que tiene que salir corriendo tenga mucho cuidado porque en Tomelloso no va a sufrir una caída va a sufrir una costa Alá

Voz 9 11:26 ahí va corriendo y te hizo una cosa la

Voz 1509 11:30 decían ante Easy en mitad de la carrera se cruzara con una chica bien guapa aprenda se algún piropo para quedar bien con las chicas Tomelloso serás

Voz 14 11:38 quería que en pintados es mucho aquí en un remolque cómo se como algo tan importante un seguimiento o te lo más Camí mula es que las mulas antes Ariel portantes

Voz 15 11:50 quería a alguien Tomelloso obtuvo

Voz 14 11:53 estás igual fragua nota Cullum arrojando que rotura Higuera

Voz 1509 11:57 sí todas estas indicaciones para ser uno más en Tomelloso

Voz 10 12:00 eso no le ha servido sepa que para salir de la ciudad sólo tiene que ir

Voz 14 12:07 los del mismo mes

Voz 10 12:08 lo del remolque recién pintado de todas formas julio lo más universal de reportajes para que se vaya a un perro eh eso es lo más universal de todo cero

Voz 14 12:18 es que somos Pablo

Voz 11 12:21 oye expresiones expresiones son dudosas sobrepasar por ejemplo yo te puedo decir una frase me oye

Voz 12 12:28 sí sí perfectamente

Voz 11 12:30 yo te puedo excepto una frase me dice que sí

Voz 12 12:35 claro claro claro no sabes si va bien o por mal eh

Voz 16 12:40 ya dice el que da mucho

Voz 11 12:42 se queda como en un cucurucho

Voz 16 12:46 así que

Voz 11 12:47 no hay hay tras el ley bases presiones son típicamente que como situado no tienen ideas muy bonita la palabra recochineo ahora revisar rebobinar Linares pensar sabes entonces vine pues viene de la gente me dice que revisar que darle vuelta a la Tierra por el arado entonces rebobinar es darle vueltas a la cabeza una similitud oye

Voz 12 13:20 está bien sí

Voz 10 13:27 está muy bien conservada eso está muy bien conservadores

Voz 12 13:29 una una a una

Voz 11 13:31 son que se dice que a una chica Se dice que es harán dos quiere decir elegante que tiene mucha prestancia que esas examine de las catas andaluzas que son relevantes porque entonces de ahí viene la similitud

Voz 10 13:45 de Julio Pérez muchísimas gracias por asomarse a la ventana y felicidades por el trabajo eh

Voz 11 13:50 muy bien gracias a vosotros adiós todo

Voz 1626 15:12 amén

Voz 7 15:17 la pinta de última hora

Voz 10 15:20 última hora arrancamos en Andalucía el centro improvisado de internamiento de extranjeros en la cárcel de Archidona ya no cuenta con inmigrantes han sido trasladados a otros centros alguno fuera de la comunidad andaluza en cuestión de un par de meses se abrirá como carcel última hora en Aragón la incidencia de la gripe en aumento en un par de semanas podría alcanzarse el pico máximo la ZEPA incluida la vacuna no es la predominante este año con lo que la cobertura esta siendo menor los casos lo son graves pero se mezclan con gastroenteritis en Asturias

Voz 20 15:49 el Gobierno del Principado niega que el preso al que dieron por muerto por error en la cárcel llegase a la mesa de autopsias antes de dar señales de vida el portavoz del Ejecutivo asegura que no pasó del área de recepción del Instituto de Medicina Legal no obstante sigue abierta la investigación

Voz 10 16:03 algo es algo a última hora en Baleares mala noticia para el grupo hotelero mallorquín Barceló NH rechaza su oferta de fusión porque según la compañía no reconoce su valor Barceló ofrecía dos mil cuatrocientos ochenta millones de euros que contamos en Canarias Canarias vuelve a arrojar peor situación del país tras el Defensor del Paciente registrar el año pasado trescientos veintiséis como presunta negligencia médica en la sanidad pública y privada especialidades confeccionadas saturación de urgencia falta de personal componen la radiografía turno para Cantabria en tan sólo una década el número de viajeros en los trenes de cercanías de Cantabria ha caído un treinta por ciento datos que son el fiel reflejo dicen las formaciones políticas de un servicio obsoleto de convoyes que es estropean cada dos por tres de continuas externalizaciones de una falta alarmante de personal última hora en Castilla La Mancha mil cuatrocientos cuarenta y cuatro extranjeros sin papeles obtuvieron en dos mil diecisiete la tarjeta sanitaria en la región el portavoz de la Junta asegura que sea revertido la situación generada por el real decreto el Gobierno del Partido Popular qué les negaba asistencia sanitaria pasamos a Castilla y León menos lista de espera para ser operado en Castilla y León pero aún así veinticuatro mil quinientas personas están esperando una operación de media hay que esperar setenta y ocho días

Voz 0089 17:11 a última hora en Cataluña la Conselleria de Asuntos Sociales estudia sancionar al ex director de la Dirección de Infancia de la Generalitat que ha fichado por una fundación que él mismo benefició con contratos cuando estaba en el Gobierno un caso flagrante de puertas giratorias según los sindicatos iré Cataluña a Ceuta pero Lin

Voz 1667 17:27 pese competente en sanidad en Ceuta no tienen nada aclararle

Voz 21 17:29 implantación de una clínica de radioterapia con discrepancias

Voz 10 17:32 Mirta entre el director territorial y el gerente del área sanitaria ceutí Il apuesta actualmente por el traslado de los pacientes en helicóptero Algeciras buscamos también la última hora en la Comunidad Valenciana más reacciones a la concesión de Francisco Correa en el caso Gürtel el PSP PSOE pide que se ilegalice el PP porque considera

Voz 1275 17:47 probadas las prácticas ilegales mientras el PSOE

Voz 10 17:50 ante Ximo Puig lamenta que nadie en el partido haya asumido responsabilidades políticas Euskadi desmantelada una red que de

Voz 1275 17:57 quedó cuarenta millones a las haciendas estatal y guipuzcoana en el ibas de la gasolina hay implicadas once personas que tenían su base de operaciones en Irún vendían al por mayor carburante en el Levante y sur de España no ingresaban el IVA pero las gasolineras si se lo deducía

Voz 22 18:10 no estoy destacamos hasta ahora en Extremadura pues que los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura tendrán que debatir el próximo lunes y martes novecientas ochenta y tres enmiendas parciales a los presupuestos regionales un debate del que se espera que salga un acuerdo entre PSOE Podemos para sacar adelante las partidas de este año Galicia

Voz 23 18:26 tornado ha provocado destrozos en veinte casas dos industrias y un colegio que ha tenido que ser desalojado en San Xurxo en las Rías Baixas la manga marina se ha llevado por delante tejados rayas ya levantado treinta metros del paseo marítimo de A Lanzada

Voz 10 18:39 prima ahora en La Rioja algunos centros educativos

Voz 23 18:42 la Rioja vuelven a plantear a los padres la posibilidad de implantar la jornada continua en la actualidad esta jornada la tienen sesenta y siete colegios de la región cuarenta y ocho de ellos son públicos de La Rioja

Voz 10 18:51 pasamos a Madrid pues aquí la policía investiga la aparición

Voz 23 18:54 el cadáver de una mujer en una balsa de agua en San Cristóbal de los Ángeles sólo se sabe que es de origen extranjero de unos treinta treinta y cinco años y que podría llevar muerta toda la noche todas las hipótesis están abiertas muerte accidental homicida posicionar unos que eran tres conexiones esta última hora la primera en Melilla

Voz 24 19:09 Ciudadanos Partido Socialista y Coalición por Melilla han pedido la dimisión o el cese inmediato del consejero de Bienestar Social tras las últimas declaraciones realizadas sobre los familiares de los menores fallecidos

Voz 0867 19:20 segunda conexión con Murcia El presidente murciano Fernando López miras ha señalado al ser preguntado por la situación judicial de la senadora popular Pilar Barreiro que echará a patadas a quién use dinero público para un fin no licitó aunque prefiere que sea un juez el que lo haga a la iniciativa política de un Teletón

Voz 0089 19:37 y tercera y última conexión de esta ronda de última hora

Voz 10 19:39 en Navarra o en Pamplona el Ayuntamiento propone autorizar apartamentos turísticos sólo en plantas bajas o primeros pisos para evitar las molestias a los vecinos

Voz 7 19:48 la Ventana ultima hora

Voz 1667 22:02 vamos a evitar seguro mucho

Voz 0867 22:04 las muertes machistas futuras tercero desde el respeto a las creencias católicas ya este ideario propio de otro tiempo no parecen y medio normal que este centro en realidad estos dos centros uno en Guadarrama y otro en Alcorcón se sigan danzando con dinero público con el dinero de todos los madrileños ultra católicos

Voz 15 22:25 Javier Castaño

Voz 26 22:27 la Ventana de matriz vamos con los detalles a circular

Voz 0867 22:30 emitida a los centros de esta fundación ultra católica Laura Gutiérrez qué tal muy buenas tardes

Voz 1275 22:34 buenas tardes el les pide que potencien la feminidad y que tengan en cuenta el pudor a la hora de vestirse que lleven la falda o el vestido de la rodilla para abajo que no lleven los hombros al aire y que eviten los vaqueros y las mallas es preferible dice literalmente la circular que publica eldiario punto es el uso de camisa evitando transparencias escotes pronunciados camisetas de tiras o ropas excesivamente ajustadas el calzado debe sí

Voz 19 22:56 el zapato vota o Botín siempre cómodo y es literal en verano un poco abierto pero

Voz 1275 23:01 no excesivamente fuentes cercanas al colegio de Alcorcón confirman a la SER que en este centro se ha llegado a convocará a todas las trabajadoras para aleccionar las sobre su forma de vestir porque estaban incitando con su vestimenta a los alumnos más mayores e incomodando a los curas incluso se pidió a las profesoras de infantil que no llevaran vaqueros ajustados y que los cambiarán por chinos más amplios las recomendaciones en el caso de los profesores varones no hacen referencia alguna al género ni al pudor se despide traje corbata y pelo corto para los alumnos alumnas obligatorio el uniforme prohibido rastas rapados crestas tintes fuera de la habitual líneas de color Pierce IMS uñas decoradas maquillajes y adornos excesivo

Voz 0867 23:40 hasta ahora las mujeres ropa ancha zapato cerrado la oposición bueno quiere que la Comunidad mueva ficha que rompa el convenio con este centro al menos PSOE Podemos Pepa Pardo

Voz 27 23:50 Clara Serra no es casualidad porque estos son los centros que ya en su momento impartieron clases extraescolares de ganchillo para las mujeres y creemos que esto de que cortarlo porque va contra la Constitución el principio que se consagra en ella de igualdad

Voz 28 24:06 sorprende que en un contexto en el que se está celebrando la igualdad y a lo largo y ancho del mundo desde Estados Unidos hasta Europa estamos visibilizando que este es el año de las mejores el Partido Popular esté el financiando con el dinero de todas y todos el sexismo más recalcitrante y más antiguo

Voz 29 24:28 sí

Voz 1667 24:29 y cuatro Rafael

Voz 0867 24:31 tendría que en consejero de Educación qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana cómo está

Voz 11 24:35 qué buenas tardes buenas

Voz 0867 24:37 centro de reincidente y de hecho ha sido ya sancionado en varias ocasiones por la Comunidad de Madrid por aquello de las cartas homófobas por las actividades segregadas lo primero que quiero pedir su opinión casi personal sobre el contenido de estas indicaciones a usted de parecen instrucciones apropiadas para unos trabajadores para unos docentes en el año dos mil dieciocho eh

Voz 1780 24:59 yo lo que tengo que decir con respecto a esto es que la opinión que realmente vale en este caso es la mía como consejero y por lo tanto yo bueno distingo perfectamente digamos la opinión que yo pueda tener como consejero o la la labor que yo tengo que tener como consejero y por otro lado la opinión personal mi opinión personal es que bueno pues son unas recomendaciones que para mí están pues es un anacronismo es algo que está contextualizada eso es algo que no tiene no tiene una racionalidad en el día de hoy y que evidentemente pues no representa pues los valores el esfuerzo el trabajo que nosotros estamos haciendo como Gobierno regional y donde la presidenta Cristina Cifuentes pues está luchando permanentemente con la discriminación cualquier tipo de discriminación contra bueno pues cualquier tipo de manifestación han es sexista y por lo tanto esto no cuadra para nada personalmente pero aquí tengo que advertir que independientemente de mi opinión personal o no yo aquí lo que tengo que hacer es mi gestión como consejero de Educación y por lo tanto remitirme a la normativa ya lo que es la leyenda que están actualmente en vigor

Voz 0827 26:16 ahora

Voz 0867 26:17 hoy con eso con su parte de consejero la oposición dice que esta es la la gota que colma el vaso pero claro romper ese convenio con este centro que insisto reincidente pero romper el convenio no debe ser legalmente demasiado sencillo no

Voz 1780 26:32 claro yo lo que trato de decir es que digamos ahora ya pasando de la parte personal que ya ya digo antes no no me parece para nada adecuado ahora voy ahora a partir digamos como como gestor público como gestor público nosotros nos tenemos que remitir a a la normativa vigente y a las leyes pero no gobierna y en definitiva bueno pues somos un Estado de Derecho dice derecho nosotros tenemos que buscar Si circunstancias por el hecho de tener una circular de esas características es algo que repercute según la normativa en en suprimir un concierto educativo o no suprimir un concierto educativo y evidentemente sin esa normativa no está contemplado digamos este supuesto como uno de los supuestos que me llevan a quitar un concierto educativo pues yo lo que estaría haciendo es Preval picando sí yo os digo a tomar una decisión a sabiendas que desde luego la normativa no me permite digamos en en este caso quitar o poner digamos el concierto educativo yo lo que trato es decir por tanto es que nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es Bercy ese supuesto es uno los supuestos están contemplados dentro de la normativa que es una normativa que viene del año XXXV que ese género digamos en tiempos de Partido Socialista que es una normativa que ha permanecido con el tiempo y donde hay unos supuestos muy claros de infracciones digamos leves infracciones graves infracciones muy graves Itziar esta infracción muy grave se puede producir digamos la retirada de este concierto estamos en un Estado de derecho todo está razonablemente paramétrica dado por supuesto John lo que haré será bueno a tener mi a la leyes por cierto no

Voz 0867 28:21 dígame yo como Rafael admitiendo como consejero

Voz 1780 28:24 sino a través de funcionarios públicos que son los inspectores de Educación y que son los que realmente pues van a ver si se ajusta o no se ajusta a la normativa pues esta esta cuestión de la que estamos hablando

Voz 0867 28:36 el consejero me va a permitir además que que en todo este asunto establezca un matiz no porque Madrid es cierto hay muchos centros católicos unos concertados otros no pero digamos que que lo de Alcorcón lo de Guadarrama sería la excepción no entiendo que este tipo de noticias tampoco favorecen a estos colegios que quieren una educación cristiana católica pero que ni tiene ni difunden la homofobia en y someten a este trato a sus trabajadores

Voz 1780 28:59 por supuesto por supuesto estoy totalmente de acuerdo esto no deja de ser una una excepción en la enseñanza concertada en Madrid representa un treinta por ciento de los alumnos aproximadamente un cincuenta y cinco por ciento son enseñanza pública y un quince por ciento señalaba privada la enseñanza concertada es una contribución importantísima para la educación de la Comunidad de Madrid donde hay muchísimos más ejemplos digamos de de rigor de contribución de calidad digamos a la la educación madrileña y esto no deja de ser una decepción entonces realmente hacer de esto de la excepción la regla que suele ser habitual en muchas ocasiones me parece que es muy injusto para la enseñanza concertada de la comunidad de Madrid parte de esa enseñanza concertada o buena parte es entre ellas las contratadas es enseñanza católica de la religión católica y que vuelvo a repetir es la que prefieren es la que eligen muchas familias madrileñas

Voz 0867 29:59 decrete quiero preguntarle también por el acuerdo del sector educativo que ese firmaba ayer es un pacto sin duda muy importante que satisface al Gobierno pero que satisface también a los sindicatos hablamos de dos mil ochocientos nuevos docentes hasta el año dos mil veintiuno refuerzo de la educación especial mejora de condiciones laborales usted lo considera su primer gran éxito al frente de la Consejería después de más de dos años

Voz 1780 30:21 bueno el éxito en realidad es de la del Gobierno de Cristina Cifuentes ella es el mérito claro la la que siempre desde luego tiene tiene al final la la vía digamos de este Gobierno regional parte de esa guía midle Permach el mensaje de la presidente de aquí a sus consejeros es el diálogo es la escucha la escucha activa digamos en este caso de la comunidad educativa sí lo hemos hecho en esta ocasión es bueno pues haber trabajado codo con codo con los con las organizaciones sindicales ácido

Voz 11 30:59 proceso largo es un proceso

Voz 1780 31:02 arduo y estamos cuando de mucho dinero de los impuestos de los madrileños y por lo tanto bueno pues nosotros tenemos la responsabilidad de los madrileños nos han dado la responsabilidad de gestionar lo más adecuadamente sus impuestos esto creo que es una gran oportunidad para la educación pública madrileña y creo que bueno en el fondo también conseguimos algo que no se nos tiene que pasar a todos qué es ese reconocimiento que realmente necesitan los profesores las maestras de nuestra enseñanza pública en una enseñanza e realmente calidad de la cual pues todos los malagueños tenemos que sentirnos orgullosos es se trata de incorporar profesorado el profesorado en programas muy concreto Se trata también de una mejor atención a la diversidad Se trata de mejorar la remuneración económica de ETA permanente formación que a la que están sometidos los profesores Se trata de mejorar también la conciliación de la vida laboral y familiar en definitiva mejores condiciones laborales para ah bueno pues los docentes que son la clave de un buen sistema educativo

Voz 0867 32:13 ha firmado hoy en vigor el gran pacto educativo con toda la comunidad educativa está hoy más cerca que ayer se atreve usted a a ponerle fecha o al menos no sé si tiene el convencimiento de que lo veremos antes de que finalice esta legislatura aunque hoy en la selección todo y todo se complica

Voz 1780 32:29 sí sí claro no desde luego nuestra nuestra intención es cuanto antes y dar digamos salida dice Alicia de acuerdo educativo sobre todo porque había un un paso fundamental que es Acuerdo Sectorial donde esté Acuerdo Sectorial pues que estar contemplado toda esa medida incorporar dos mil ochocientos tres profesores a nuestro sistema educativo no es incorporarlos en numéricamente en cualquier sitio es que son programas y todos esos programas están contemplados en el en el acuerdo en el acuerdo educativo ese acuerdo educativo con que tiene el respaldo ya por cierto del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid setenta y cinco por ciento se votó a favor que creo que es un consenso muy razonable digamos de ese consejo escolar y que bueno pues apuestan por la aprobación de acuerdo educativo que tiene vinculado como siempre hemos dicho este acuerdo sectorial mejorar la educación en Madrid es mejorar las condiciones laborales de de su profesorado y en eso hemos dado este paso que creo que es un paso muy relevante como bien dijo la presidenta ayer pues es uno de los hitos importantes de este Gobierno ir con esto desde luego queremos acercarnos aún más a la consecución de ese acuerdo educativo que sería una magnífica noticia para todos en la Comunidad de Madrid

Voz 0867 33:52 no se moja en no me dice usted sí lo vamos a ver en esta legislatura o no

Voz 1780 33:55 pero es desde luego no no yo yo no claro qué bien me voy a mojar en esto tenemos que ver si en definitiva lo que yo espero que sea un acuerdo educativo en los en las próximas semanas de de esos de esos tiempos estamos hablando que evidentemente plantear un acuerdo educativo a la finalización de una legislatura pues no tiene ningún ningún sentido hay incluso medidas que no hemos tenido más remedio que poner en marcha y ya de de entrada porque no podíamos seguir esperando y desde luego es algo que esperamos que se traduzca en las próximas semanas como mucho bueno pues que en el primer trimestre de este año estemos viendo ya

Voz 11 34:37 este acuerdo educativo ya activo en la Comunidad de Madrid

Voz 0867 34:39 qué le agradezco mucho que haya estado con nosotros muchas gracias por aceptar la imitación este probando un saludo buenas tardes

Voz 1780 34:44 gracias por darme la oportunidad de antena

Voz 0867 36:59 vamos con el resto de la crónica de el día en Madrid marcada esta tarde por la declaración ante el juez el ex presidente del Canal de Isabel Segunda y ex consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo imputado por la compra de Inalsa es decir el desembarco del canal en Latinoamérica en tiempos de Ruiz Gallardón básicamente ante el juez Calvo ha calcado su declaración en la Asamblea es decir ha defendido su inocencia la legalidad la compra y la presencia en todo esto de una mano oscura una mano negra la de Ignacio González Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 37:25 buenas tardes Javier así es le ha dicho al juez Manuel García Castellón lo mismo que dijo en la Comisión contra la corrupción de la Asamblea madrileña los setenta y tres millones de dólares fueron abonados mediante transferencias internacionales controladas por la Hacienda regional en todo caso Calvo ha dicho a este magistrado y a todas las partes personadas en esta investigación

Voz 10 37:43 que tanto él como el resto de antiguos miembros del COI

Voz 0089 37:46 dejó de administración de la empresa pública de aguas están ante la justicia por culpa de Ignacio González que intenta así difamar y manchar el honor de numerosas personas por eso mismo ha existido un letrado en la sesión de interrogatorios de esta tarde que no ha recibido ni una respuesta de Pedro Calvo es el letrado defensor de Ignacio González

Voz 0867 38:04 noticia de la tarde es la remodelación del organigrama del equipo de Manuela Carmena después del cese antes de Navidad del ex concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato alguno veía Amato como sustituto de García Castaño al frente del distrito Centro pero a Mato le envían a latina el nuevo responsable de las finanzas municipales tendrá que torear Felipe Serrano dos verdaderos miuras no buenas tardes

Voz 0089 38:23 qué tal Javier buenas tardes si Manuela Carmena firmará este viernes el decreto con los cambios tras la anunciada reorganización por la negativa de Sánchez Mato acatar el plan de ajuste impuesto por Montoro el propio Sánchez Mato sustituido por García Castaño como responsable de Hacienda pasará a encargarse del distrito de Latina además de conservar la junta municipal de Vicálvaro Esther Gómez Morante hasta ahora edil de Latina y Carabanchel deja latina para ocuparse de Chamberí en manos hasta ahora de Jorge García Castaño que seguirá al frente de la junta de Centro además de las cuentas municipales Gómez Morante se ha convertido en un valor en alza dentro de Ahora Madrid tras ser una de las más votadas en las primarias de Podemos tan sólo por detrás de Julio Rodríguez con este baile de sillas con este cambio de carteras Carmena da por cerrada la crisis interna desatada hace menos de un mes tras la salida del díscolo Sánchez

Voz 0867 39:14 la música de Javier Ruibal que ha presentado esta mañana su concierto por el treinta y cinco aniversario de su carrera representación también de su trabajo presente femenino un concierto en el Price el próximo uno de febrero en el que estarán grandes artistas mujeres de presente y de futuro

Voz 34 39:30 mucho tiempo que los que el maltrato a las mujeres está siendo de una obscenidad ahí de una una cosa tan tremenda He querido hacer un concierto homenaje a la mujer

Voz 0867 39:42 ver con la desolación de un colegio machista y ultraconservador con ideales de otro siglo y terminar con una bocanada de optimismo mañana estamos de vuelta La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 10 41:15 miércoles diez de enero Isaías por dónde empezamos el resumen de

Voz 0827 41:18 bueno pues ahora llegar a Barcelona y les contaran las otras noticias pero hoy en La Ventana les hemos contado tenemos noticias de impar

Voz 37 41:24 todo ello hoy tenemos tres noticias de impacto es la primera china ha decidido limitar sus importaciones de basura

Voz 38 41:30 es el mercado dormido

Voz 37 41:33 otra noticia es que una juez ha pedido al Mundo Today que rectifique una de sus noticias ficticias dice el noventa por ciento de las ovejas se cría para fines sexuales

Voz 14 41:52 y en el juez que El Mundo Today

Voz 37 41:55 y sus responsables están imputando a los pastores un delito de el mismo defendí la última noticia es que los partidos políticos catalanes se preparan para tener un presidente telemático conectado al Parlamento catalán por escrito sí ahora podríamos jugar a una a ese juego de una de esas tres noticias es falsa pero es que tres son ciertas

Voz 0827 42:17 la banda estaba pues si las estos son fiesta ahí hace un par de días conocíamos otra noticia que parecía también del Mundo Today el P

Voz 1667 42:25 eso presuntamente muerto que resucita poco antes de que le hagan la autopsia pues no es el único caso

Voz 10 42:30 la niña no no hoy los especialistas han

Voz 1667 42:33 localizado agustino de Aragón les sucedió hace dos años

Voz 0779 42:37 venga verano en la calle cuarenta grados a la sombra yo después de comer decido tumbarse en el sofá pongo la tele etapa del Tour de France

Voz 10 42:46 no haré mi mujer para decirme porque la ayuda doblar

Voz 0779 42:48 n no reaccionó claro ya ella asusta llama su madre me intentan despertar no reaccionó que no reacciona me toman el pulso no encuentran por ningún lado la constante vital en miedo muy constantes vitales no entonces a sus doctoró Medina me bajan al bar de abajo y hacen superan médico pulso de tomar puso pero no la encuentra vueltas dormía Hypo ya llaman a mi madre y allí ya empiezan los lloros ya llaman al juez para el levantamiento de lo que en mi cada década y en ese momento es cuando ante la sorpresa de todo yo pegó un respingo y grito no me lo quita que estoy viendo yo las bicis el respingo lo dos en el momento en el que el juez trata de arrancar te el mando a distancia de tus malos muy

Voz 1626 43:27 es verdad que ya notar que me van a quitar el mando a distancia yo pego un respingo y INE vuelve a la vida

Voz 0827 43:36 el más la distancia que practico es bueno hay hombres que resucitan lo sabíamos desde Lázaro hay cosas también que resucitan y lo hemos comprado el gusto o muerte de Javier Coronas pregunta un producto que se está poniendo de moda ahora

Voz 14 43:50 bueno ahí sí dejar la muerte al lado vamos con un alimento un elemento que se está poniendo muy de moda ahora entre los guays entre los modernos

Voz 10 43:57 SER les aislarlo verde era para mí

Voz 14 44:00 Boris no pues ésta se está muriendo de Bono di ahora los ochentas esta pues una sospecha que arriba o inventando nada

Voz 1667 44:19 vaya un poquito desconectado andaba Javier Coronas pero es que hay gente que parece que está resucitando ayer por ejemplo escuchamos a un altivo Rodrigo Rato en el Congreso

Voz 1780 44:28 se dice que en el año dos mil tres había una burbuja inmobiliaria

Voz 38 44:32 en qué se va a usted usted sabe lo que son las leyes sino lo que aprueban ustedes aquí usted realmente cree que todos los partidos políticos españoles desde mil novecientos ochenta y cinco han estado saqueando las instituciones de las cajas de ahorros puse lo cree demuestre lo mire usted las crisis cuestan mucho dinero y eso lo consideramos un saqueo no eso es el mercado da miedo

Voz 1667 44:53 no es el saqueo es que es el mercado amigo la verdad es que la frase ha suscitado mucha polémica pero hoy Santiago Niño nos ha dicho que cree que tiene razón aunque les falta alguna para Britta cuatro palabras que yo creo que son necesarias para entender completamente esa frase estas cuatro palabras son porque es un negocio es decir es el mercado amigo porque es un negocio y no hay más es decir para bien no para mal pero yo pienso que con esta frase Rodrigo Rato tenía razón bueno es una opinión hoy hemos escuchado en el Congreso al sucesor de Rato en las responsabilidades económicas de gobierno al socialista Pedro Solbes el hombre calmado que sin embargo hace autocrítica sin fuegos de artificio

Voz 39 45:34 yo pensaba volver a una situación de crecimiento en dos mil diez y a partir de ahí volver a la normalidad tampoco su trío Nos equivocamos totalmente yo asumo la culpabilidad que tengo seguro que la tengo porque fui responsable de haber cogido un o un tren eh que se iba acelerando que me aceleró un poco más que empezamos a celebrarlo un poquito al final del periodo pero que vayamos a tiempo

Voz 1667 46:00 qué rara pero que sanas auto critica la que ha hecho Solbes autocrítica también ha hecho esta mañana Baltasar Garzón debatiendo sobre la relación entre los periodistas y los jueces

Voz 40 46:10 en los jueces fiscales tienen que cambiar en fin no se puede hacer justicia está de espaldas a los ciudadanos tenemos que encontrar el punto de equilibrio pero el juez tiene que informar eso de que los jueces hablan sólo por sus sentencias y por sus autos Cerdà pero hoy hay una realidad que la información está fluyendo y produce efectos por tanto también hay responsabilidad por parte de los jueces en informar en forma responsable

Voz 10 46:41 y eso reforzaría la confianza en lo que

Voz 1667 46:43 noticia ayer hablábamos en La Ventana con Irene Lozano y Adela Cortina sobre la confianza

Voz 0827 46:51 hoy en Hoy por hoy han hablado del talento de la genialidad y lo han hecho por partida doble lo hacía Marcos de Quinto refiriéndose a la última película de Guillermo del Toro del toro

Voz 41 47:02 es un genio los genios generalmente siempre han sido tratados como bichos raros como seres marginales eso sí tenían suerte porque antiguamente se les quemaba él lo era yo creo que hoy en día según genios sigue siendo una actividad de alto riesgo y es muchísima más seguro ser un perfecto imbécil intuyo que se vive mucho más tranquilo

Voz 0324 47:23 talento también hablaba

Voz 1667 47:25 Daniel Barenboim que está en estos momentos en España promocionando un disco que ha dedicado a o con el que ha homenajeado a de bici dice que se pueden hacer con talento pero el germen hay que cuidarlo después para que no se pierda

Voz 42 47:39 a todo con lo cual se nace no se puede dejar solo siempre hay que irrigar lo común jardín el talento también necesita de que se ocupen de ocupar ese significa realmente pensar tener curiosidad ni pensar no sin Clemente tomar todo por sobreentendido sino todo todo bajar de intensidad desaparece el talento también

Voz 0827 48:12 ni con él nos metemos en la ópera porque el pasado domingo sí

Voz 1667 48:14 estrenada en Florencia la clásica Carmen de Bizet pero acabó acabó la cosa en un estrepitoso abucheo del público bueno con la interpretación y por la puesta en escena sino por un final inesperado en el que es ella quién mata no la que muere y claro la polémica es si una obra clásica puede interpretarse no sólo en la actualización de las formas sino también reescribiendo el argumento au sino os sin embargo no debe tocarse Barenboim es de los que piensa que es una falta de respeto a abuchear pero también retocar los clásicos

Voz 42 48:47 el problema hoy en día es que ciudad puestas en escenas conservadoras clásicas son consideradas fueras de moda ir cada uno busca algo nuevo que está muy bien pero no se puede cambiar la Historia como no se puede cambiar las notas como no se puede cambiar los matices es una falta de respeto

Voz 1667 49:13 una opinión desde luego muy cualificada pero que suscribe también suscribía esta tarde Marta Fernández

Voz 1275 49:19 pero claro lo decía Daniel Barenboim no se puede cambiar la historia como no se pueden cambiar las notas es decir que hay muchas versiones que pueden ser válidas para distintas óperas en este afán de renovarla así de modernizar las pero una cosa es renovar y modernizar y otra es que la opera acabé de una manera totalmente distinta sobretodo porque decía Leo Muscato el director de escena de esta Carmen que esto servía para denunciar pero lo mejor lo que sirve para denunciar es lo otro es ver el horror de la violencia del crimen de lo que sucede al final de una obra como esa no

Voz 1667 49:48 si Javier Torres decía que bueno nos pueden reaccionar a veces la reinterpretaciones de obras clásicas pero es que también hay algunas obras clásicas que se las traen

Voz 44 49:56 ahí hay un problema con la ópera porque si miramos los argumentos de gran parte de ellas son de un políticamente incorrectos e incorrecto no incorrectísima Nabucco hay esclavos hay prostitutas maltratadas hay mujeres maltratadas hay mujeres asesinadas etcétera etcétera etcétera y esto lo vamos a ver aplaudimos mucho por cierto

Voz 1667 50:17 nosotros aplaudimos mucho en La Ventana así la blanco que cada semana nos trae una curiosidad dice hoy nos ha traído solapamientos musicales canciones que pueden ponerse una encima de otra y encajan perfectamente aunque entre una y otra hayan pasado cincuenta años como es el caso

Voz 45 50:33 escuchamos primero el tema moderno es de un disc jockey llamado lado el Solomon que nos dirá nada

Voz 46 50:45 seguro

Voz 45 50:46 en su casa mola mola mucho así como de mediana edad no quiero mirar a nadie aquí tampoco vira a inventar cosas viajes familiar porque suena porqué me suena bueno pues suela suena a Los Brincos a su tema flamenco Viena y solapamiento Henin Porsche

Voz 46 51:03 y y si tú que va a ver qué

Voz 45 51:09 o sea que

Voz 46 51:11 el Teatre P que yo soy

Voz 0827 51:14 el Papa entonces lo llamaba es muy fina se hila alguno lo llamaría plagio pero bueno dejémoslo solapamiento tan y muy fina es Nieves Concostrina que hoy que hablábamos de carne

Voz 1667 51:25 Nos ha hablado de otro crimen menos

Voz 0827 51:28 conocido el diez de enero de mil ochocientos setenta fue asesinado un joven periodista francés se llamaba tenía veintiún años ninguna fama la fama la adquirió por quién lo mató que buena parte de los buena parte de toda la vida por la multitudinaria manifestación contra el régimen imperial también pues la estatua de bronce que lo inmortalizó cuando después se proclamó la República con una evidente y asombrosa erección