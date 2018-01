La Ventana (11/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Gavín ese es uno

Voz 2 00:06 R vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias continúa en el Supremo la declaración del ex conseller de Interior de la Generalitat

Voz 0827 00:17 informe ante el juez Pablo Llarena del más

Voz 1667 00:19 todo les sitúa como una de las figuras clave del desafío independentista Llarena debe decidir si le mantiene en prisión al igual que los líderes de las entidades soberanistas a los que ha tomado declaración previamente en el Supremo sigue Alberto Pozas adelante

Voz 0055 00:31 punto de cumplir las dos horas el exconseller interior contestando a todas las partes respondiendo por varias acusaciones la más grave según Guardia Civil Fiscalía un juez haber ordenado a los Mossos d'Esquadra que hiciesen la vista gorda durante el referéndum ilegal del uno de octubre y haber permitido su pasividad durante diversos altercados violentos por ejemplo el veinte de septiembre en Barcelona ayer fuentes de su defensa aseguraban que hoy hará lo que ya hizo en su última comparecencia renegar como han hecho los yonquis de la vía unilateral aunque sin renunciar a sus ideas sin renunciar a la independencia

Voz 0313 00:57 ese respetando la Constitución otros argumentos

Voz 0055 00:59 cualquier error en los dispositivos de seguridad proviene no de una orden suya sino de un fallo de coordinación entre Mossos Policía Guardia Civil el

Voz 1667 01:06 el juez Pablo Llarena también ha ordenado una investigación sobre la transferencia de cerca de ciento cuarenta mil euros ordenados por la Generalitat A3 cuentas de Bruselas en las fechas próximas al uno de octubre para impedir el control del Ministerio de Hacienda la Fiscalía David analiza las posibles responsabilidades civiles que se puedan derivar del caos en las carreteras del pasado fin de semana por las nevadas el ministerio público quiere aclarar si se atentó contra los derechos de los conductores físico corresponde ejercitar algún tipo de acción judicial el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido alaba la gestión de esta crisis por parte del director de la DGT Gregorio Serrano el al generales

Voz 3 01:41 tráfico ha dado todas las explicaciones que tenía que

Voz 4 01:43 a mí las que

Voz 1667 01:46 que tengamos que ofrecer en el

Voz 3 01:49 congreso de los Diputados donde los dos tanto como el ministro de Fomento hemos solicitado para comparecer en una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones que continuará dando las explicaciones

Voz 1667 02:02 Caso Diana Guerra los resultados preliminares de la autopsia confirman que la joven murió estrangulada de momento no se ha acreditado la posible agresión sexual el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando anuncia que su partido impulsará cambios en el Código Penal para tipificar como delito la ocultación del cuerpo en un crimen

Voz 5 02:18 los delincuentes con el objeto de obtener un un mejor beneficio penitenciario portado por falta o penal perdón por falta

Voz 6 02:28 de de del cadáver por no hallar el cadáver al final el puede ser lo que produce es una tortura permanente las familias llega esto tiene que ser

Voz 5 02:39 eh tipificado también en mi opinión el Alcalá

Voz 1667 02:41 desde la localidad sevillana de Pedrera rectifica dice que ironizaba cuando dijo que a él también le gustaría fusilar a gente en relación a unos ciudadanos rumanos de los que se quejan los vecinos es Antonio Nogales

Voz 7 02:52 porque cuando está hablando y escucha gente de si déjanos a nosotros pegarle dos tiros como dijo un vecino esa Alós entre ese ambiente de Usera ironía Sim

Voz 1667 03:03 mucha precaución y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 ese es un Madrid en Madrid la Policía busca al conductor que se ha dado a la fuga después de atropellar mortalmente a una mujer de treinta años en el distrito de Usera de la capital no se descarta que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia machista algunos testigos aseguran que vieron a la víctima al conductor discutir poco antes del atropello en Valdemoro Laya dolar de los juzgados de la localidad ha tenido que habilitar su despacho para atender los casos de violencia machista las instalaciones habituales están inutilizadas desde este fin de semana cuando las lluvias provocaron la caída de un techo SER Madrid Sur David Callejo

Voz 8 03:35 las lluvias del fin de semana provocaban la caída de una parte del techo de los juzgados de Valdemoro de la calle estrella de Lola en concreto se veía afectada la sala de los juzgados dos y tres pero este último tiene competencias además en materia de violencia de género y este jueves ha entrado de guardia como la sala sigue inutilizada la propia magistrada ha tenido que habilitar su despacho para celebrar vistas el problema es que esa sala no tiene conexión para videoconferencia así que los casos de violencia de género que se instruyen no se verán paralizados pero sí retrasados mientras el arquitecto de la Comunidad de Madrid ya ha remitido el informe sobre posibles soluciones como la instalación de redes que garanticen la seguridad de la sala algo transitorio hasta que se invierta en arreglos estables mientras eso no pase las vistas seguirán realizándose en el despacho de la

Voz 1915 04:20 juez hice lo venimos contando en la SER la oposición en la Asamblea ha solicitado nueva documentación en la comisión de corrupción de la Asamblea a pesar de que el PP ha decidido abandonar la información

Voz 9 04:28 relacionada con la publicidad institucional que la como

Voz 1915 04:30 unidad gasto a través del Canal de Isabel Segunda la diputada socialista han ánimo

Voz 10 04:33 ya hemos visto contratos similares por ejemplo en el Palacio por la fundación Arpegio que campañas relativas a determinadas empresas que lo han reconocido públicamente directivos que sí que habían participado digamos esa especie de financiación ilegal del Partido Popular aunque sea absolutamente creemos que es deber de la comisión investigar esto si hay alguna cosa rara pues indudablemente llamada comparece que corresponda

Voz 1667 05:02 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco las cuatro en Canarias en la Ser Cadena SER

Voz 2 05:12 servicios informativos

Voz 9 05:17 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:20 buenas tardes pregunta cuando ha sido la última vez que su teléfono móvil su smartphone ha hecho el tonto de repente se queda sin batería o una aplicación deja de funcionar se bloquea enough que el aparato sea viejo que va no no ni barata tampoco saben qué les pasa pues que seguramente sufre una enfermedad llamada obsolescencia programada como dice uno de los personajes de las novelas de Pérez Gelida hay que joder se y y bienes

Voz 2 05:50 la venda con perlas tan fina

Voz 0313 05:58 buenas tardes la obsolescencia programada planificará es una práctica empresarial que consiste en ponerle fecha de caducidad a los aparatos a los artilugios pero por la cara de no no no para proteger el medioambiente o para ayudar a los consumidores bueno para ayudarle y comprar otro nuevo osea que el objetivo es puramente económico nadie lo oculta pero claro cuando la cosa es tan tan descarada que ya se agota la paciencia en Francia la Fiscalía ha abierto una investigación Apple por la supuesta manipulación de las baterías de sus iPhone en España así lo Facua quiera ha pedido al Ministerio Fiscal que se ponga las pilas y que investigue también un poquito ojo ojo que ahí podría haber podría e insisto un delito de fraude o sea que la cosa es bastante seria porque claro que en plena era híper tecnología nunca con unos avances tan colosales tenga Nos que resignarnos a que la vida de los móviles sea como el reinado de pepino el breve pues la verdad es que es que chirría un poco a poco bastante yo otra cosa que tampoco se entiende Iron de Facua con su denuncia pone el acento es porque ni una sola comunidad autónoma ni la Agencia Española de Consumo han metido mano en el tema que es complicado ya lo sé que regular en materia tecnológica muy difícil me lo imagino pero consentir esto es una vergüenza es desfachatez programada por cierto Pino llamado el breve Reino casi diecisiete años los dónde hay que firmar para el Iphone o para lo que sea bienvenido ya a la venta Desire Roberto buenas tardes amigos lavan es que mismo Serrat Domínguez directora de fácil hola buenas Jesús Oria buenas tardes muy buenas tardes no no suena nada nuevo a todo esto cómo afrontarlo para la ventana no lamentablemente no va o no a mí desde luego no hay supongo que a vosotros tampoco ni seguramente a la mayoría de nuestros oyentes

Voz 12 09:30 más que sigue todo prácticamente igual porque salvo algunas excepciones como el caso de Francia que lo ha metido en sus leyes y lo considera un delito desde hace dos años el resto de países no hacen nada y lo que es más grave en un mercado global digo yo que va a pasar porque Francia ataque esto porque hagan algo en España yo creo que es esto es algo mucho más importante que se debería atacar desde las instituciones no digo ya sólo a nivel europeo sino a nivel mundial la cosa es hay interés de verdad en evitar esto que está pasando no es sólo un problema de Apple que estamos hablando de Epson que también está está con con un prole

Voz 13 10:07 Temas similar unas cartuchos que supuestamente se han acabado pero que tienen tinta y sin embargo no dejan imprimir todo es Jesús y con electrodomésticos y con coche

Voz 0313 10:15 claro me no la sensación de que el mercado amigo hubiesen desaparecido un poco no ahora al hablarse de ahí pone fin que están que todo el mundo tiene tenemos derecho a Volta resurgir el tema de las neveras de la lavadora pero claro recuerdo hace diez quince años que os lo hablábamos y sin embargo ha desaparecido

Voz 12 10:34 la idea es está clarísimo es hacer cosas en todo este tipo de artilugios que la tecnología lo permite para que en un determinado periodo de tiempo años más o menos años los productos dejen de ser útiles porque además es muy difícil arreglarlos que que compremos otros la esa es la historia que tiene

Voz 0313 10:54 es duro el sentido común

Voz 0827 10:56 no puedes lanzar un nuevo teléfono cada año sin que los demás vayan caducado poco claro los que se lo compra solamente por el prurito de tener el nuevo teléfono eso es una minoría el mercado

Voz 1667 11:06 hay otros que sin embargo claro hemos pasa de Pipi

Voz 0827 11:08 no el breve hace Tino vino Smart y ánimos

Voz 9 11:13 poco raro ya no es sólo eso es que la cuando te te tienes que descargar las actualizaciones de software es que te gana anulando Llanos ya no se trata sólo de la batería se gaste ETA cuidado bueno claro pero este impiden accede interesa

Voz 0313 11:27 pero está todo decía ahí fábulas no claro

Voz 1826 11:29 es que esta ha sido la traza reveladora totalmente porque hasta el momento después algunas marcas puede cuando Jesús Soria cada semana habla de la obsolescencia programada hay algunas que apela como a que eso es algo medio paranormal que en realidad estamos inventando fantasmas pero aquí con el caso del Software de los teléfonos lo que ha quedado demostrado documentado incluso reconocido por ellos lo que pasa que argumenta que es para que no gaste es la batería es que ellos a través del Software de la renovación del sol

Voz 12 11:54 ver yate están programando para

Voz 1826 11:57 que no funcione también como tiene que ir el teléfono

Voz 12 11:59 sólo reconocibles que entramos en una dinámica muy peligrosa cara impresoras por ejemplo que oponer sus cartuchos o no puedes ponen otros cuartucho que valen mucho menos que son perfectamente compatibles pero la tecnología les permite el impedir todo esto es que

Voz 9 12:13 hay mucha muchas obsolescencia

Voz 0313 12:15 los incorpora a la conversación una voz autorizada profesor de la Escuela de telecomunicaciones de la Politécnica de Valencia Ximo Cerdá buenas tardes

Voz 14 12:24 hola buenas tardes Carlos bienvenido sea

Voz 0313 12:26 al verlo lo primero por por por por ir aclarando nos tecnológicamente es posible programar los los productos los los aparatos para que queden obsoletos al cabo de un tiempo como se hace es muy sencillo y complicado

Voz 14 12:38 si tecnológicamente es es no solamente te diría que posible sino que es muy sencilla hay que tener en cuenta que todos los dispositivos por el mero hecho de que son dispositivos basados en microprocesadores que tienen una especie de cerebro centrar si además tienen un sistema que que control la cuánto tiempo está transcurriendo es un pequeño Contador que funciona además forma funciona de una manera autónoma lo no hace falta ni siquiera que este alimentado porque ya tiene unas islas que hacen que eso funcione de manera independiente de la alimentación general de dispositivo entonces el objetivo es ir teniendo siempre gestión del transcurso de tiempo entonces estado comentando antes con la propia actualización del Soccer siquiera haría falta que se introdujera en la actualización del Socuello sino que podía venir ya de suyo será el mismo dispositivo a medida que va pasando un año al cabo de un año vamos teniendo más lento al cabo de los años vamos pelo los más lento introduciendo pequeñas instrucciones de retardo en el mismo grupo bucle de funcionamiento del dispositivo general saqué como como posibilidad no existe sino que es extremadamente

Voz 0313 13:40 R2 podría hacer lo conté eso está demostrado

Voz 9 13:42 qué ocurre entonces Ximo

Voz 14 13:44 el fin no es que estemos diciendo que que este demostrar

Voz 9 13:48 puede puede

Voz 14 13:49 para que lo que siguen me pregunta es que si se puede hacer poderse se puede hacer es luego podemos entrar es reprobable yo considero que si es considero que consideró que evidentemente si tú no estás diciendo tu usuario oye ten cuidado con este dispositivo a medida que encima se va haciéndole tiene que que

Voz 1826 14:06 que se me muera un teléfono tres horas antes de que caduque la garantía como me pasó

Voz 9 14:10 eso es así antes por casualidad

Voz 15 14:13 en el podían Soria el problema de esas cosas que no te tiempo ir a la tienda en día festivo adelante eso es esas con muy mala leche muy sincronizados

Voz 0313 14:28 es una acalorada estabas diciendo que estabas diciendo que el problema

Voz 0827 14:31 es que

Voz 14 14:32 no siempre pregunta es extensible

Voz 10 14:35 pero ahora está demostrado ahí ya

Voz 14 14:37 vamos en un terreno un poco pantanoso porque demostraba ese tipo de cosas son muy difícil es muy difícil demostrar fehacientemente como demuestra que en eso fue existen instrucciones que me ralentice pues teniendo acceso al Software pero no a la versión que se distribuye porque eso no lo podré nadie Doyen beber a tener acceso a lo que llamamos el código fuente que son las instituciones espita digamos para que una persona había claro tú árabe te planta te delante de Apple o planta delante de cualquier el Hall de diez ordenaban favor te puedes dar tu Software

Voz 9 15:11 el muchísimo pero lo mejor cada uno

Voz 14 15:14 no te estoy diciendo está demostrado así digamos la demostración pura es tener ese código fuente si no tienes eso ya confías en ir acumulando una cantidad de pruebas al pie estas son muchas pruebas y cuando ya tiene indicios entonces es cuando se puede hacer un estudio es un estudio complicado pero digamos que demostrado demostrado hay demostrado digamos desde el punto de vista fenómeno los chicos tú tienes fenómenos intuyes a partir de eso que sí que es están haciendo prácticas que son fraudulenta pero eso es lo que te digo está debemos demostrar en última instancia se coger pero código fuente decir vale efectivamente lo está haciendo

Voz 0313 15:49 a hacer lo que tú estás teniendo son indicios como antes

Voz 14 15:51 esa esas como no inclinaron para esos padres hasta las investiga

Voz 9 15:54 acciones penales y las más porque si una si un Gobierno aunque un Gobierno nacional exclusivamente no puede hacer mucho pero si de repente hay una legislación que obliga a entregar a fábrica entre el código fuente porque el Gobierno francés no

Voz 0313 16:07 claro exige tener pruebas

Voz 9 16:10 desde que sonó no está ocurriendo bueno pues ahí de repente empiezas a tirar de él de lo vi yo te encuentras

Voz 14 16:16 la por eso eso es lo que te comentaba anteriormente que es es está demostrado es que hasta el momento tampoco ha habido un no había una a una organización que dijera que vamos a ponernos todos de acuerdo para legislar en este sentido no la hay entonces lo único que hay son denuncias de consumidores denuncias que muchas veces tienen un ámbito muy limitado y hasta que ese ámbito no supere una determinada masa crítica que a reaccionar a aquellos a aquellos que puedan poner contra las cuerdas a las grandes compañías pues de momento no habrá ese tiene que ir diciendo ahora ojalá ojalá

Voz 12 16:49 no porque no hay mucho interés no en hacer esto no esto lo ha hecho porque una asociación de consumidores que está contra la obsolescencia ha puesto un poco contra las cuerdas al propio Gobierno obligado a a legislar pero pero y esto es muy gordo porque afecta a muchas empresas de ha de mucho

Voz 0313 17:08 ha dado eh porque lo lógico se dando estamos hablando de los iPhone claro Software del código fuente del recambio de piezas también sea es tan complicada duelo de controlar decía a Jesús lo de las lo de los uno de los cartuchos muchos bueno es tan complicado y controlar que puede haber recambios que no se ponen por puro interés económico tan complicado no pues

Voz 12 17:29 sí

Voz 14 17:30 el siempre yo yo imagino que estas cosas no se hacen muchas veces sobre las consideraciones que tienen los gobiernos no se hacen en función esfuerzo hoy resultados cuánto esfuerzo tengo que invertir en estas cosas ya resultados nada hace yo de posiblemente valoren ese tipo de cosas por todo eso cuatro que protestar en el móvil o no lo hacemos es posiblemente lo Nápoles desde ese punto de vista pero desde luego llama la atención que con la cantidad de tiempo que llevamos oyendo que este tipo de prácticas aceptar realmente una iniciativa seria en este sentido seria seria y con el nada no se llevaba

Voz 0827 18:05 claro lo que pasa es que esa desidia de los gobiernos y de los estados lleva a la otra desidia que es la de los fabricantes que dicen bueno Llosa

Voz 0313 18:11 cuando no hay Pintia es vamos a poner una multa que

Voz 0827 18:14 lo hizo con el próximo es que saque y aquí paz y después gloria

Voz 12 18:18 lo que ganar que pagan los ponemos como en Francia de los de los dos años de cárcel ir hasta el cinco por ciento de la facturación de ese producto que se ha vendido de forma irregular con trampa a lo mejor algunos lo tendría que pensar

Voz 0313 18:32 claro eso ya picardía claro claro pero ya muy bien chivo sarda muchísimas gracias por por estar en La ventana este ratito vale

Voz 14 18:40 gracias a vosotros encantadísima

Voz 0313 18:43 o osea que vamos a seguir y bueno está

Voz 12 18:46 a ver qué pasa con esto ya empiezan movimientos a nivel de países ya algo es ahora la denuncia que llega a la Comisión Europea la solución pasa como si es la solución pasa por aumentar los periodos de garantía de dos a cuatro años por ejemplo pero estoy algunas cosas seguramente tampoco probablemente en la garantía pero sí podría ser pero también es una batalla difícil conseguir que se aumente la garantía de los pero si el el teléfono funciona lento no hay garantías claro es que cosas de éstas que no cesa en unos cartuchos no te lo cubre la garantía es decir el cartucho tiene una vida sea no puedes decir era que se me ha acabado antes de lesiones

Voz 0313 19:19 España Jesús se va a mover algo en esto no sinceramente sinceramente no

Voz 12 19:23 se ha movido algo con lo de los coches no no se ha movido con tantas cosas que han pasado súper gordas en este país ahora ha reconocido la vicepresidenta que fue un un fraude una estafa de las preferentes sea reconocido en los últimos años no donde está la gente peleando donde en los tribunales que es un sitio donde van a ganar en el diván eh efectiva

Voz 0827 19:45 es el día en el diván quejando nos protestando contra cosas que son evidentes pero que nadie resuelve y a mí lo que me extraña es eso no la superestructura que en estos momentos tenemos la Unión Europea quiero decir que es que entiende que ese es el tema no tiene que ser Francia no tiene que ser

Voz 0313 19:58 España cuando un producto entra en la Unión Europea

Voz 0827 20:01 se pide lo que haga falta pedir para ver que efectivamente en ese instrumento que nos venden no hay una estafa porque esto lo llamamos obsolescencia programada Iker

Voz 0313 20:11 bonita estafa la justicia francesa investiga por fraude o si no no caro eh

Voz 12 20:17 cómo está clarísimo que sembró de pero no pero los países dice no no cuando diga algo Europa Europa dice bueno pero es que tampoco me lo está reclamando los países con lo cual siempre estamos igual

Voz 0313 20:26 el problema el problema más bien feliz

Voz 16 20:31 en la zona de Science eh

Voz 17 20:38 Brad

Voz 16 20:39 ah no no cuidando de la moda y no como la rueda y ahora nada no

Voz 0313 21:20 Nuestra cafetería lo hemos cerrado Domínguez ha venido a esta a primera hora de programa muy preocupada muy inquieta con todo el tema de la de la obesidad y singularmente de la obesidad infantil estos días estamos hablando mucho porque es una noticia destacada de S plan que ha aprobado la ley aprobado la la Junta de Andalucía ley para la promoción de la vida saludable y una alimentación equilibrada borró que incluyó algunas medidas muy muy llamativas no lo de prohibir los refrescos hiper calórico eso con cafeína los coles en las residencias de mayores también los dulces de más de doscientas kilocalorías que es una auténtica barbaridad que son bombas sin obligar a que los restaurantes y bares y sin agua pues la norma que nada obliga a pedir un refresco o algo esta porque has venido tan preocupado Corena le lleva

Voz 9 22:06 hemos hablado aquí en numerosas ocasiones la obesidad es una de las grandes plagas de este de este siglo en todo el mundo occidental pero ya no sólo en los países desarrollados también se el crecimiento porque los alimentos sobre todo la comida de peor calidad cada vez es más barata más asequible no somos conscientes porque no leemos todas las etiquetas porque son la composición de los alimentos contienen muchas frases que no conocemos y en el fondo básicamente es azúcar en distinto que se componentes

Voz 0313 22:37 se está demostrando que tiene

Voz 18 22:39 en consecuencias peores en unas proporciones brutal estratosférica ya venga del maíz ya venga entonces van cambiando de azúcar de ETA lo destrozado y te da igual entonces a mí sí que me parece inteligente que desde los gobiernos en este caso el Gobierno regional

Voz 9 22:55 se empiece a poner coto porque como hablábamos antes de la obsolescencia de la misma forma aquí una marca de refrescos o de patatas fritas o de snacks para chicos si ve que su público objetivo que son los niños ya no va a poder colocar los productos en el colegio o en los hospitales y tal igual se lo piensan más empieza a utilizar todo tipo de productos y que sean más saludables

Voz 0313 23:18 para que les resulten más claros de once hay un movimiento bastante potente para denunciar el azúcar superfluo en los alimentos no hay para intentar eso doña dos ya sólo propósito de indicios sino que hace ya meses que se va notando mucho tiempo sigue de de peticiones de manifiestos que se firman de gente muy cualificada que que lo pone sobre la mesa por el daño que provoca claro es que es un dañó realmente notable

Voz 9 23:42 nación y eso lo vemos mucho en las en las redes

Voz 0313 23:44 en tanto que las fotos que se publicaron lo de las columnas te acuerdas equivalente decida un bote de tomate hasta en las hamburguesas nueve cucharadas el fundador de una pizza nueve cucharada el ketchup

Voz 9 23:55 entre la la comida procesada soy sobretodo la verdad es que cada vez que cada vez comemos más cosas para prepara la procesada lleva unas cantidades ingentes de productos productos similares al azúcar que no no no somos conscientes Isabel en el en el mundo redes cada vez hay más madres y padres preocupados por lo que comen los chicos los chicos son pues no el Tigre todo bueno al Tigre todavía no sé ni siquiera si se ve pero las galletas los cereales que te entran por los ojos que tienen dibujos que te hacen regalitos de eso eso bueno hay una polémica estos días muy divertida porque hay una nutricionista que leerá garbanzos para desayunar a sí a su hijo

Voz 0313 24:39 bueno y que lo cuento

Voz 9 24:42 bueno es que lo cuenta la gente se ha puesto claro a reírse a carcajada al fíjate qué horror y tal bueno pues tiene un punto extra nutricionista porque le da unos hidratos proteínas que posiblemente sean más sanas que esas galletas IS Colacao por ejemplo digo marca chocolate con leche tal que les damos a mí

Voz 0313 25:01 vamos a preguntárselo nuestro siguiente invitado Juan Llorca ex chef de la escuela Montes de Valencia Juan buenas tardes hola hola hola buenas tardes a esto de los de los garbanzos es un buen desayuno

Voz 14 25:13 hombre eso es algo perfecto ciudad osados escuchado compañero decir que posiblemente sea mejor de las galletas osea Luz de Las Galletas

Voz 0313 25:20 lo que sí sí muchísimo mejor

Voz 14 25:23 de cualquier otra galleta que podemos encontrar en el mercado otra cosa es conseguirlo

Voz 0313 25:25 que los chavales ahora siete avanzó ese ese sería otro es es sería otro cometido claro es verdad

Voz 9 25:31 sí bueno pero también porque la publicidad que eso está bien también establecer determinadas limitaciones es el desayuno del de los muñequitos esto es tan simpáticos mira cuánta energía así cuánta energía que se traduce en toneladas de azúcar que es perfectamente prescindible no Juan

Voz 14 25:48 sí correcto y además quede también de los padres en si es falsa Senegal es que el el el niño tiene que desayunar si ese tipo de productos porque si no con juego no tiene energía para el recreo tiene para estudiar se queda así os clase es realmente la publicidad un daño muy grande porque no te venden o no te publicitan que uno entramado esos pueden ser mucho más energéticos que unas galletas que en todo lo contrario el usuario usuarios de los padres preocupados por lo mejor a su hijo bueno que acaban acabando cosa que quedan

Voz 0313 26:18 claro lo que creen que es lo correcto Juan tú es partidario de que se regule la cantidad de azúcar que se toma involuntariamente por ejemplo en los colegios

Voz 14 26:28 yo soy partidario de que en principio se elimine completamente la cantidad de se con directamente es decir si buscamos el centro escolar como un centro de donde será diferentes áreas del niño en subida tanto sociales como relaciones públicas como educación etcétera buscamos lo mejor para el niño sembró la alimentación tiene ese jugar el mismo papel entonces regularla aparte parte de azúcar que es indirecta y la directa las dos creo que deberían estar erradicada de los menús escolares

Voz 0313 26:57 qué hacéis vosotros por ejemplo en vuestro centro

Voz 14 27:00 nosotros no damos ningún tipo de producto que profesado primero porque realmente en cuanto a la ley en cuanto a que sea en que señal lo están haciendo es verdad que se limita el consumo de calorías de la bollería etcétera pero bueno no hay que enfocarlo simplemente en que es la obesidad el problema o que las calorías sino es que están los procesados hay claramente el problema radica en que el procesado está al acceso aunque tengan menor calorías es saludable de ninguna de las maneras entonces es nuestra parte lo que hacemos es no dar ningún tipo de productos procesado donde el setenta ochenta por ciento de los productos que éramos en escuelas son frutas y verduras

Voz 9 27:37 así tanto eh que va eso cuál es el problema de lo que se quejan en los que eso es más caro porque es verdad es decir los claros las conozco hasta cierto punto sí bueno y también y sobre todo que es más cómodo los alimentos procesados cuando tú compras las hamburguesas ya hechas determinada si resulta mucho más cómodo

Voz 12 27:55 lo que para procesar osea que lo que ve

Voz 0313 27:58 cierto de necesitan cierto que no no dijo que necesita una voluntad clara por parte del del colegio entiendo hoy por parte de

Voz 9 28:07 las asociaciones de madres y padres porque eso se cuide no

Voz 14 28:11 pues sí pero realmente mire yo tengo ahora con nosotros hemos una escuela ya seis años que a la invitación como esa hormigas con la España que tuvo un sello Slow Food digo que eso conlleva no a nivel de de de lo que es alimentación y a raíz de eso pues bueno me es esa yo varias escuelas polaco valencianas

Voz 10 28:27 a escolares muy grandes donde asesor hoy

Voz 14 28:29 hemos cambiado alimentación entonces no sólo se ha visto que hay una buena aceptación por parte del alumnado sino que además se han reducido costes haciendo

Voz 0313 28:37 bueno que vio dentro

Voz 14 28:39 no es sólo un problema de dinero que no es que porque ingeniera jefe suele de alguna manera atajar ese como que no es que es mucho más caro no tampoco así se pueden reducir los costes iban muchísimos mejores menús prescindiendo esos elementos

Voz 0827 28:52 eso está muy bien lo que hacéis vosotros está muy bien la educación está muy bien que se controlen determinadas cosas pero yo creo que hay productos que directamente tendrían que estar prohibidos es como los comicios por ejemplo es decir en un país donde se puede correr a ciento veinte kilómetros por hora por qué se fabrican coches y se deja se permite vender coches que puedan ir a doscientos cincuenta kilómetros por hora pues aquí lo es decir por qué un bollo que consume la mitad de las calorías que a lo mejor el niño necesita al cabo del día que sometemos solamente en ese bollo es que debería estar prohibido directamente

Voz 14 29:25 realmente es que tampoco sea Si lo hubiéramos como caloría es aún diríamos es que bueno que la calorías y produce una obesidad no pero es que realmente es mucho es un ingrediente en fin lo que causa no sólo la obesidad sino la enfermedad que va asociado esos ingredientes

Voz 0313 29:37 pero es mucho peor que la orgía en sí sólo yo no sé si realmente

Voz 14 29:41 no es la caloría en sí tampoco es el componente esos produce

Voz 0827 29:44 el director yo creo que también hay ingredientes que digamos provocan una adicción al producto

Voz 14 29:50 hombre por supuesto igual que cree como otros siete compañeros es que los productos precocinados llevan cantidades

Voz 10 29:55 a David muy grandes de azúcar porque

Voz 14 29:58 esa cantidad de azúcar se quedara en el Palatinado piratea mucho más sabroso y eso hace que la gente bueno pues voy a consumir este tipo de producto porque me gusta mucho para que desde la diferencia pues que ese poquito azotaron sale en exceso hace que está mucho más vaya

Voz 12 30:13 me llama mucho la atención lo que has comentado antes que de que los

Voz 0313 30:15 yo no protestan por por este tipo de comida sana

Voz 14 30:18 todo lo contrario debate la relación que establecen niño con la comida es muchísimo mejor icono en si ellos crecen o bueno se relacionan con con el extra la forma de comer diferente a lo que está establecido eso se lleva y animado a traslados exactamente porque la familia dice bueno sin hijos no están en el que se supone que es lo que no ser m porque los niños no les gusta fiel si se lo comen oye pues voy en de no voy a hacer y eso es una mejora a nivel global no sólo a nivel local de niños en la escuela

Voz 9 30:45 en cualquier caso Juan lo que sí que es importantes iniciativas como la de agua está en el en el en el colegio y en los otros colegios en los que asesoras eso va creando conciencia claro y eso es correcto independientemente de la ley de una ley concreta de una de una autonomía lo que hace es que al final tengas ciudadanos consumidores que lo que piden a las empresas es que les dejen de engañar no productos más y esa presión social no solamente que lo prohibe a la Unión Europea o que lo prioritario es que al final los propios fabricantes de los procesadores digan es que no nos compensa porque es lo que demanda la sociedad es algo de mayor calidad otro tipo de componentes más sanos y eso es como realmente se consiguen las cosas sean eficaces no no exclusivamente a de prohibición pero eso es decir las consecuencias de la crisis

Voz 0827 31:34 primera filas de la obesidad de

Voz 9 31:36 las patologías asociadas a la obesidad después la va a tener que pagar los estados claro a los Estados no solamente porque por las

Voz 0827 31:43 duelos individuos que debe protegerlo y por supuesto por la salud de los niños que lo debe proteger especialmente es que por su propio interés

Voz 0313 31:50 es una inversión de la gravísimos porque después la foto a la fábrica de tigre Tondo va a pagar claro

Voz 9 31:57 las consecuencias por delante Isaías que nosotros hagamos presiones de todo como en todo confiar en que alguien vele por nuestra salud permanentemente no es tan sencillo

Voz 0313 32:07 yo no yo no yo creo que no a mamá

Voz 9 32:10 creamos ese tipo de masa crítica o o Nadal no seguirán tomando el pelo

Voz 1826 32:15 a ver si si a ver si la clave está en el tuit que que pública Ricardo que dice estoy estudiando unas oposiciones me encuentro esto en el tema de financia

Voz 0313 32:23 acción de lo que era la Comunidad Económica

Voz 1826 32:25 vea la principal pues exacciones reguladoras que tienen que ver con el azúcar y la

Voz 0313 32:30 el somero ahí lo tenemos Juan Llorca Azkorra muchísimas gracias por estar esta noche la venta a vosotros hasta luego a un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 3 32:41 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 19 32:44 trae tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 2 32:59 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 33:23 que en Carrefour todo cuenta porque está el veintidós de enero Porcel socias del Carrefour te descontamos este mismo artículos de electrónica domésticos acumula vientos cheque ahorro también en Carrefour terremoto es

Voz 21 33:35 tú

Voz 1 33:38 le sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien Phi La Ventana

Voz 22 33:47 caderas

Voz 23 33:51 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica a la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos

Voz 2 34:06 hace tiempo hay que deshacerse de estas templarios monjes con dobles también tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la Historia

Voz 24 34:16 es un concepto muy amplio muestrario a esta hecha de límites llegas demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 25 34:29 los cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo y siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia apuntó es Cadena SER

Voz 26 34:50 eh eh

Voz 13 34:54 yo me pones dios radiofónico no encuentro nada que me guste será culpa miedo en medio de comunicación no no será que no has escuchado hola ser escuchado y no no me tenías que decir que no que no ha escuchado la SER

Voz 27 35:18 no has encontrado no pero yo yo no puedo mentir la la la las Kutxa hoy no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucho buenismo

Voz 13 35:28 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oido La Ser esta frase en interna sentiros yo decía que no oigo la Ser pero es la Cadena SER podemos justa para todos pero nos conformamos con gustar esta bomba el ocio

Voz 9 35:49 tienes preguntas sin resolver se puede echar una fiesta

Voz 2 35:52 por la mañana cuando dejan los bebés de ABB envía las a nadie sabía nada cómo se traduce tiquismiquis al inglés Villacé demostró estamos aplaudiendo pero no sabemos lo que nadie este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente creo yo es que no orante Díez amenaza el programa en el que puede pasar de todo

Voz 0313 36:16 esto

Voz 28 36:17 quita de los cascos bajase los pantalones de muerde fuertemente esto de Campinas eh

Voz 29 36:25 el

Voz 2 36:27 corren nuevos tiempos vamos a escucha

Voz 3 36:43 qué está pasando con estas putas

Voz 30 36:45 ellas Mildred la policía está mucho hace falta torturando a negros como para resolver un crimen de mercado de Maduro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez la chica Pierce Tres anuncios en las afueras doce de enero en civiles

Voz 2 37:00 sigue hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho las siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repasó la información del día algunos fallos en la gestión de atemporal y por las noches Ángels varillas buenas noches qué tal buenas noches Ramos para el análisis ver alguna respuesta el y Latina desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media cadenaser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 31 37:37 sí

Voz 32 37:39 en La Ventana con Carles Prats

Voz 9 37:42 dinero

Voz 33 37:55 hay que sus eh

Voz 2 38:03 esa

Voz 33 38:09 mi

Voz 0313 38:14 esta música es chula para para andar por carretera o para un atasco o para estar en Murcia

Voz 0827 38:20 las carreteras relata

Voz 0313 38:22 es un atasco no no no sé si en el buenos nuestra política de hoy

Voz 9 38:26 pero antes de desarrollarla no sé si en este kit que propone la DGT

Voz 0313 38:31 como posibilidad de de elementos de supervivencia dirige que va cargaditos de cosas no sé si está la música

Voz 28 38:38 no no no no ese sí que ponen no transistor por si acaso la radio de tu coche que yo creo que ahora la mayoría de los coches

Voz 2 38:45 vamos a radio fallase no y todo hay que llevarlo

Voz 0313 38:49 tener una cosa osea que a no ser que la radio te ponga música bueno hoy tenemos La Ventana aquí polémica

Voz 2 38:57 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 39:04 bueno pues parece que la Dirección General de Tráfico va a estudiar si introduce en la nueva ley de tráfico el equipamiento obligatorios que deberían llevar los vehículos en condiciones meteorológicas críticas no han dado pormenores pero como la noticia se ha cruzado con un tuit ilustrado de la propia Dirección General de Tráfico en el que pormenorizada hasta dieciocho elementos entre los que sólo falta

Voz 0313 39:26 va una cama plegable desde una pala aunque

Voz 0827 39:29 silbato pasando por barritas energéticas Oscar o la gente se ha hecho una idea y el cachondeo ha sido tal en las redes sociales que la propia DGT ha borrado el tuit sobre este kit no negamos que quizás fuese buena idea que un futuro los coches pudieran incluir de serie pues unas cadenas como vienen por ejemplo con gato para cambiar una rueda si tienes un pinchazo pero claro lanzar una idea tan expansiva en los días en que miles de conductores piden explicaciones que aún no se ha andado sobre el caos del pasado fin de semana suena así el modelo de despiste porque ninguno de los elementos de este equipo y mira que son dieciocho ninguno de los elementos del kit propuesto parece eficaz contra la incompetencia así que ninguno hubiera evitado Funcas un caos que nadie previó ni para el que nadie dispuso ningún plan ni a Live bueno quizás el silbato habría servido para desahogar la ansiedad para que la indignación de los miles de conductores se escuchasen también en Sevilla

Voz 0313 40:30 Jorge Ortega buenas tardes hola muy buenas tardes Jorge Ortega responsable de Estudios de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y lo hemos convocado a La Ventana para que nos cuente un poquito qué le parece esta esta idea cuando ha conocido la la propuesta no es la primera reacción sinceramente así a bote pronto cuál ha sido el quite este atasco como le vamos a este kit

Voz 14 40:50 ha sido un poco de sorpresa de todos nosotros y es cierto que somos partidarios de un Pi pero pero un kit de prevención no y creemos que no debe ir en el maletero debe ir en nuestra cabeza no al Prudential previsión anticipación siempre pensar Si tener información sobre la las condiciones en que realizar ese viaje Si gana está bien meteorológica mientras carretera si iban a estar libres de nieve Ivonne pues en cualquier caso siempre pensarse es totalmente necesario realizar ese viaje es más que pensamos que debemos cierto viaje que tenemos que hacer con con niños pequeños con mayores alguien enfermo pues pues sobretodo debemos volver a hacernos la pregunta si es necesario hacer este viaje oí bueno pues en caso de necesidad poesía intentar retrasarlo o o bueno pues yo creo que lo mejor es a trazar luego adelantarlo antes

Voz 0313 41:42 sea así así así de entrada de entrada y está todavía en fase de estudio te sería partidario o no de de este tipo de artilugio para incorporarlos a los coches de serie a la rueda de recambio

Voz 14 41:55 pero evidentemente es una nuestro país pues pues tiene una geografía amplia no oí la verdad que las condiciones climatológicas adversas eran en determinadas zonas y en periodos muy puntual es tiempo entonces no creo que tuviera mucho sentido el el obligara a una persona que yo por ejemplo en Melilla o en Almería

Voz 9 42:14 claro pero vamos a ver a mis es que me da la impresión Isaías de que precisamente este es un kit antiresaca apetencia eh porque está preparado para afrontar nueve horas en la carretera cuando la DGT o la concesionaria las autopistas au quien quiera son incapaces de solucionar un problema meteorológico que ya no es que afecte a una persona sin embargo sí que hay recomendaciones bastante básicas señor Ortega respecto a qué es lo que hay que llevar en el coche cuando uno se enfrenta a una climatología desfavorable que es por ejemplo las cadenas llevar gasolina combustión le de sobre el cargador de móvil es decir sí que hay cosas que son recomendables pusieron se encuentra que no es precisamente una pala ni barritas energéticas ni todo este quitan Tin competencia que no ha querido

Voz 0313 43:05 por eso la enorme torpeza de proponerlo ahora porque mira lo del se puede estar más o menos de acuerdo pero es un tema a debatir o a lo mejor Kidman no se puede hablar pero proponer

Voz 14 43:17 cosas que contiene pues si si son útiles y pueden ser útiles a Carlos incomunicados au y bueno pues si nos dirigimos a un lugar donde va a llevar lo normal es llevar un paraguas no íbamos

Voz 0313 43:27 afectiva abrigo pero ahora

Voz 9 43:32 a esa a utilizar una autovía de peaje

Voz 0313 43:35 es de un autor de tres o cuatro carriles

Voz 9 43:37 es por cada sentido te informas antes de salir a ese kit es innecesario es necesario si te vas a una estación de esquí claro es o vives en una zona de montaña tienes que hacer todos los días vives en León y tienes que trasladar todos los días eso a la gente que tiene que conducir en estas circunstancias de manera habitual ya ya lo llevan de serie en la cabeza como bien decías

Voz 0313 43:59 coge una pregunta hilo una pregunta técnica además se hilos hilos los llamados los neumáticos invierno porque esos son obligatorios

Voz 34 44:06 n en Alemania en en en año

Voz 0313 44:08 Austria en en Rumanía en Italia

Voz 34 44:11 de aquí algún día serán obligatorios

Voz 0313 44:13 aquí o en determinadas zonas no sé

Voz 14 44:16 no insisto insisto otra vez en en en la las diferencias entre unas zonas geográficas y otra dentro de nuestro país no entonces bueno eso probablemente pues pues pueden ser necesarios pero sobre todo desde el punto de vista de la comodidad no la ya que puede tener el llevar un neumático de invierno es que cuando está nevadas no nuestro bajarnos del coche con todas las cadenas no ha pues eso sería una ventaja importante luego tiene otros inconvenientes como el precio como para ser tres de disponer de un lugar de de almacenamiento para esos neumáticos en el en el periodo estival bueno pues también que es un producto pues más caro de lo que puede ser pues unas no

Voz 0313 44:51 entonces bueno pues puede ser que

Voz 14 44:53 la persona que habitualmente proyectos en sitios nevado pues pues sí sí lo sea recomendable llevaron unos

Voz 9 45:01 y luego algo de sentido común es hombre las cadenas y la mayoría no estamos acostumbrados a utilizarlas ya ponerlas luego nuestra además íbamos a hacer un un viaje por una zona montañosa o que hay nieve hay previsiones de nieve que recordemos o que veamos un tutorial en Youtube o que tratemos de practicar antes de salir de casa como

Voz 14 45:22 ya no es así es así es porque la las cadenas pueden ser un poco complicado montar

Voz 0313 45:27 no son los Soria sobre todo en dice

Voz 14 45:29 el Desafío extremo probablemente no tengamos unos guantes a mano tengamos que estar tocando la nieve y entonces bueno pues se lo recomendable es saber hacerlo saber hacerlo en primer lugar allanado las instrucciones del fabricante si es posible pues en periodo seco ahí en ningún sitio llano y probablemente en el garaje de casa pues pues intentar montarlas hay que suponer para

Voz 0313 45:51 cuando tengamos persona a las de tela son igual de efectiva eso no

Voz 14 45:57 haberlas la la son son efectiva los pasa que sí es cierto que la duración es menor y bueno pues tiene el inconveniente

Voz 0313 46:04 de de que algunas de estas Carles

Voz 14 46:07 a algunas de estas fundas ese suelen degradar cuando circulamos por por sitio sin nieve pues por ejemplo el paso en un túnel que que no va a haber nieve en la en la calzada y bueno pues son quizás la utilidad que tienen es para personas que puntualizar muy eventualmente durante un periodo reducido

Voz 0313 46:24 hasta el pacto coge que el montaje es mucho más eh

Voz 14 46:27 la de una el de una cadena convencional que hay otro tipo de cadenas también que son las las permanente ese es un sistema que lleva en la llanta del del vehículo lleva como un disco sobre este disco se monta otro disco que lo que hace es abrazar a al al a la banda de rodadura del neumático entonces son son mucho más cómodo monta las traiciona muy bien el vehículo pero por el contrario son cadenas que tienen un coste bastante caro

Voz 0827 46:52 Jorge ya que lo tenemos aquí en la que se montó el fin de semana no es normal no que una autopista de peaje si se hubieran tomado las medidas anteriores pues de echar sal en el asfalto detener quitanieves suficientes no se habría montado la que se montó

Voz 14 47:07 con un bueno probablemente cuando sucede algo de esto suelen ser un cúmulo de cosas no no es una no es una cosa únicamente no todo va sumando todas las sumando al igual que sucede en un accidente de tráfico que es un cúmulo un cúmulo de factores que se van acumulando hasta que se produce este accidente pues aquí aquí es algo algo similar no entonces bueno pues nosotros lo lo que se ha apelamos sobre todo es el al usuario pues el sentido común en en en pensar en la necesidad de realizar ese viaje y bueno pues por supuesto a la a las personas implicadas pues pues que tienen que hacer lo necesario para que estén todas las las vías en las condiciones óptimas siempre que esto sea posible

Voz 1826 47:47 al sentido común también apelan algunos oyentes como Jorge que se quejaba amargamente porque dice haber resulta que mi coche viene de fábrica sin rueda de repuesto porque permiten venderlo así y ahora me van a obligar a llevar un quitan tiene Bada

Voz 9 47:59 parece que no bueno pero serán una ruedas especiales unos neumáticos especiales que

Voz 0313 48:05 ni circular los los de invierno si eso es otra claro siempre que llevará el larguero

Voz 14 48:11 montar algo sustitutoria o no tiene que montar unos neumáticos especiales que permiten circular con con con el neumático sin sin aire tiene que llevaron reparación anti pinchazos que es una especie de espuma que sin ya está y lo que hace es pues la pequeña fisura de del neumático no

Voz 0313 48:29 o algo así pero se llevó una rueda sinceros sí Jorge Ortega responsable de Estudios eh Seguridad Vial de la Fundación Mapfre gracias por estar en La Ventana eh muchísimas gracias adiós buenas tardes

Voz 35 48:40 Animos el primer gran plan del año vamos de rebajas quedas Abilio amigos tú eliges migas toques te pruebas todo porque los descuentos son geniales cosmética deportes moda ahí mucho que ver terminamos eligiendo la cena todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés hoy comienzan

Voz 36 49:00 vos hay nadadores que son auténticos desfiles porque respira mejor puede facilitar tu respiración con Esther imán elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su único difusor de suave profundización así

Voz 1667 49:11 que busquen tu formación los delfines exterior ya respirar esterilizar

Voz 37 49:16 Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios esto

Voz 38 49:23 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fuerza la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 37 49:36 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de seis mil cien euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 2 49:48 ningún quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma Eurovisión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 39 50:13 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 21 50:18 bueno de darle contra la pared me ponían recado así la carne así yo en Cuenca respirando