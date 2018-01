La Ventana (11/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias acaba de finalizar en el Supremo la declaración de Joaquim forma ante el juez Pablo Llarena que debe revisar su situación procesal Font ha asegurado que no repetirá como conseller en el nuevo gobierno de la Generalitat y que renunciará a su acta de diputado Si en la Generalitat vuelve a apostar por la vía unilateral última hora Alberto Pozas

Voz 0055 00:28 no renuncia a la independencia catalana pero sí se compromete a perseguirla por los cauces constitucionales no por la vía unilateral ya puestos su escaño como garantía en ningún caso será consejero del nuevo Govern el Ejecutivo catalán vuelve a la ilegalidad dimitirá como diputado algo similar a lo que ha declarado Jordi Sánchez lo explicaba su abogado Jordi Pina como diría como diputado Fórum también ha negado que diese orden a los Mossos d'Esquadra de permitir las votaciones de un referéndum que ha definido como un error

Voz 0230 00:58 el PSC solicitará mañana un informe jurídico a los

Voz 1667 01:01 letrados del Parlament sobre la viabilidad de la investidura distancia que carece de Carles Puigdemont que plantea Cataluña los comunes advierten de que forzar el reglamento de la Cámara

Voz 0230 01:10 puede suponer una nueva suspensión de la autonomía

Voz 1667 01:12 el Parlamente está Pablo Tallón los socialistas quieren las

Voz 1673 01:15 de que los letrados pongan por escrito y de manera oficial lo que aseguran que ya les han transmitido en privado uno que no es posible una investidura distancia dos que Jones para Cataluña ya Esquerra no pueden bloquear el inicio de legislatura aunque no acudan al pleno constitutivo tres que los diputados que están en Bélgica y en la cárcel no tienen derecho a delegar sus votos para garantizar la mayoría secesionista los comunes también dan por hecho que esta será la conclusión de los servicios jurídicos y por ello piden a los independentistas que no retuercen el reglamento

Voz 1840 01:41 la interpretación excesivamente creativa podría dar ese recurso al Tribunal Constitucional hay creo que no nos podemos permitir que ni un solo día más el país esté parado por lo tanto creo que no nos merecemos este

Voz 1667 01:56 el consejero vasco de Salud considera exagerado hablar de colapso en las urgencias de los hospitales pese a que Euskadi es una de las comunidades más afectadas por la epidemia de gripe de este invierno John dar pon opina que la saturación de los hospitales es lo normal en estas fechas

Voz 2 02:09 día muy injusto utilizar la palabra colapso yo creo que sea atendido con total Norman

Voz 3 02:14 nada yo la semana de Navidad la semana primera del año

Voz 2 02:18 cuando voy a tomar un café unas metería espero más que el resto de semana porque más gente cuando vea una juguetería cumplan el Olentzero espero más que cuando le toca mi hijo el cumpleaños

Voz 4 02:29 de deportes José Antonio Dorrego al del Rey octavos de final mañana el sorteo antes los partidos de hoy con el Sevilla Cádiz de las siete y media ventaja de dos a cero para los del Pizjuán también a las siete y media el Levante Espanyol dos a uno para los granotas hay un partido más a las hoy medias el Barça Celta el Camp Nou con uno a uno en el partido de ida con el segundo fichaje invernal del conjunto azulgrana Jerry mina ya está en Barcelona procede el Palmeiras acostado once con ocho billones y firma hasta dos mil veintitrés desde las siete y veinte en onda media desde las ocho y media en cadena Carrusel deportivo

Voz 1667 02:56 el tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1804 02:59 carriles en Madrid el defensor

Voz 1915 03:02 el paciente pide a la Fiscalía de Madrid una investigación de oficio en la residencia Las Vegas de Ciempozuelos el caso se lo contamos aquí en la SER La Familia de una anciana de ochenta y dos años interna en ese centro de titularidad pública pero gestionado por la empresa privada advertía ha denunciado ante los tribunales malos tratos a la mujer y le Israel Aranguez

Voz 1882 03:18 en su escrito la presidenta de El Defensor del Paciente Carmen Flores traslada su preocupación sobre los hechos que califica de muy graves a la vez que carga contra la Comunidad de Madrid por la pasividad y dejación de funciones sigue el escrito respecto al bienestar de los mayores la presidenta de la asociación critica al Ejecutivo de Cifuentes por no vigilar dice las prácticas irregulares en estas residencias por su parte la Consejería de políticas sociales ha confirmado que este mismo martes envió una inspección a la residencia de Ciempozuelos una visita tras la que concluyen que la empresa gestora Albert día cumple con los pliegos del contrato el Gobierno regional recuerda eso sí la apertura de una investigación sobre las denuncias presentadas por la familia de Martina de ochenta y dos años y residente en este

Voz 1915 03:57 pero las multas del Ayuntamiento de Madrid serán más comprensibles a partir de febrero el gobierno municipal ha presentado un nuevo modelo para que las sanciones tengan un lenguaje más claro y más imágenes Se trata del avance del proyecto comunicación clara impulsado para facilitar la comprensión de todas las comunicaciones del consistorio de momento empezarán con las sanciones de tráfico después el sistema se extenderá al concejal Pablo Soto

Voz 1672 04:17 no es que sea más cariñosa esta comunicación es que antes no saber la cantidad de miles podríamos decir de personas que llegaban a las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid diciendo oiga qué es este papel que me han llegado que todo el mundo en igualdad entienda cuáles son sus derechos y sus deberes con la Administración

Voz 1840 04:36 aquí la tradicional Marcha del Orgullo de la capital tendrá

Voz 1915 04:38 al lugar el próximo siete de julio hará el recorrido habitual entre la Glorieta de Carlos Quinto y Colón y este año recordará la primera gran movilización del colectivo LGTBI en Madrid hace cuarenta años tenemos

Voz 1840 04:49 ocho grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 6 05:08 a Bannon S

Voz 5 05:10 los servicios informativos

Voz 7 05:14 la Ventana Carlas Francina

Voz 6 05:21 Carles Francino y alguien más cada día tiene su afán y cada hora de La Ventana su presentación hoy es jueves día tiene hoy tenemos clase de música en Todo por la radio

Voz 1840 05:36 y esto este esto esto y esto

Voz 6 05:41 es Iñaki de la Torre con guitarra y otros muchos y muchas que nos estaremos ya comenzaron cosa que tocando y tocando quieta pero no empezamos

Voz 8 05:57 bueno ahora ya

Voz 6 06:01 para arengar igual deberías ir a parar momentito nace como Betis a Páramo Páramo

Voz 1804 06:08 de los octavos de Copa se juega Hessel el Deportivo este jueves desde las siete y veinte las seis y veinte en Canarias por las aplicaciones de Carrucel y Cadena SER Cadena Ser punto com aquí la onda media Levante Espanyol Sevilla Cádiz y desde las ocho en estudia la habitual

Voz 9 06:46 Garrido corren nuevos tiempos vamos

Voz 6 06:50 escucha

Voz 7 06:57 señor Flo no sé en Gran Flor no nos sirve de Florentino

Voz 10 07:01 de Fernando de esquí tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo y tuvo también deberías pensar lo mismo porqué este viernes tú

Voz 8 07:09 también puede ser millonario con el euro Jack Eurojust tutela once bote de cincuenta y cuatro millones de euros este viernes tú

Voz 1 07:18 tú puedes ser millonario Eurojust put de la ONCE

Voz 1804 07:23 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 1840 07:48 el nuevo My Lol Javier estás ahí

Voz 11 07:51 sí un bono días bueno digo digo digo digo buenos días por saludar porque se supone que estamos a público nos se sabrá que más escuchando un programa tan bochornoso como este retraso bueno

Voz 1 08:04 la vida moderna con David Broncano

Voz 6 08:06 el transporte es Javier paremos paremos en mi padre

Voz 1 08:14 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 7 08:24 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 1804 08:29 te gustaría que tu negocio ser reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo de grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfa en Radio también están mis amigos Arnold aquí en él

Voz 12 08:47 acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado el Corte Inglés es fácil especialmente con ofertas como estas lo hubiera nacional tizas de cuatrocientos a seiscientos gramos sólo ocho con noventa y cinco euros

Voz 1280 08:58 el kilo si además tiene una gran selección de productos con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimento a tu vida

Voz 8 09:10 la noche deportiva empieza así hola qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero y a partir de aquí pasa todo esto

Voz 6 09:17 Nueva York Rafa Nadal muy buenas

Voz 8 09:20 el presidente Florentino Pérez buenas noches muy buenas noches a Alberto Contador muy buenas o grabarán

Voz 13 09:26 hay nuestro mar marque que hacía tiempo que hablábamos con así que ahí está hola Marc muy buenas

Voz 6 09:32 hola

Voz 8 09:32 no creo que haya al gran Billy no habilidad seis eh hola muy buenas muy hola qué tal cómo estamos qué bonito es el Wanda Metropolitano

Voz 14 09:41 qué íbamos a hacer hoy El Larguero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño síguenos también en El Larguero pum

Voz 8 09:49 dones

Voz 0230 09:50 la Cadena SER

Voz 6 09:56 Iván

Voz 8 10:00 amigos a la publicidad Mela Mela traía al fresco u que miedo de Reyes de la pregunta es así que yo os propongo que de aquí digamos dando

Voz 1 10:09 claro si es si uno parece un razonamiento muy migrantes

Voz 1280 10:35 que fui responsable de haber cogido un un digamos que se iba acelerando que que empezamos dada la soledad hablo un poquito al final del periodo pero Gemma basado algo

Voz 6 10:54 ya lo ha pasado algo a ver hoy pasamos lista a Toni Martínez dirt e historia tiene sí pero está aquí Especialistas secundarios Tudela Lucía Taboada

Voz 1840 11:06 Susana Ruiz hola hola señor abogada Laura Piñero no ya estamos todos no

Voz 6 11:11 claro qué manera dos ya podremos empezar a ver

Voz 10 11:15 todavía en los primeros días de enero no

Voz 0230 11:18 tan lejos las jornadas de cierto exceso de las vacaciones se ayer dábamos la noticia de un borracho que se subió a un taxi Dinamarca ya apareció en Noruega en la puerta de su casa dándose a la fuga sin caer en la cuenta de que el taxista conocía su dirección puesto que es el había dado él

Voz 6 11:32 me banda

Voz 8 11:34 está

Voz 10 11:35 gracias otra noticia de borrachos dos la cuenta Nerea Aróstegui no

Voz 1628 11:39 un ruso borracho realiza un alunizaje con un tanque para robar una botella de vino apatía el pero hay Rusia Rusia es un hombre después de haber bebido todo lo que tenía en casa robó un tanque y se dispuso a ir a una tienda de licores entre el Adecco Experience de conducir un tanque claro se llevó un coche por delante y luego se estrelló contra la Tierra

Voz 1840 11:58 da después de romper la veinte más del local salidos

Voz 1628 12:00 el tanque y se dirigió a la tienda donde según los informes policiales rodó únicamente una botella de vino de hecho los oficiales lo arrestaron llevando la bebida en la mano cuando se disponía a volver al muerto más tarde se supo que el sospechoso era reincidente porque una semana antes había robado también un vehículo

Voz 10 12:18 pues un camión media está robaron la cerveza

Voz 6 12:24 esto de obrado la carta el otro día no no no estoy mucho peor es lo menor roba las cosas si están ya

Voz 0230 12:32 la semana que viene no daremos más noticias de borrachos ya sólo lo normal

Voz 15 12:36 sí

Voz 6 12:39 por qué

Voz 16 12:45 nada que hagamos las escuderías ha habido mucho cachondeo en las redes el tuit de una madre nutricionista que explicó que su hijo era feliz desayunando garbanzos crudos no galletas ellos devotos da un dato más sobre estas

Voz 0779 12:56 señora la madre del niño que desayuna garbanzos no acepta cookies

Voz 16 13:02 hay personas que tienden a ponerse muy dramática es un ejemplo nos lo cuenta

Voz 0779 13:07 en cuenta ve por qué Señor porque a él lleva a Miami Le repito que el taxi lo había pedido primero este caballero y Levante siete

Voz 0230 13:14 suelo

Voz 16 13:16 a veces las cosas no son lo que parecen en la confusión esta vez la tenido Miguel

Voz 0779 13:21 te has tatuado un tribal por todo el cuerpo no iba en bici ha salido a la cadena la verdad amigos al veces descubre el micro accionó este tuit de tema pico si te estás planteando irá gimnasio para definir tu cuerpo no pierdas dinero que ya te lo defino yo una pena

Voz 16 13:39 y acabamos no estoy teorías dedicó una visita a un doctor muy práctico El Twitter desde el pirado

Voz 0779 13:43 doctor tengo lombrices que me recomienda la pesca sin duda

Voz 6 13:54 ir después de las twiterías llegan como de costumbre las noticias del Mundo Today

Voz 1981 14:01 bueno días Cataluña traslada su sede fuera de Catalunya

Voz 6 14:06 cada catalán ha decidido referéndum tras

Voz 1981 14:08 la darse fuera de sí misma para que pueda ser presidida por Carles Puigdemont desde fuera de Cataluña es decir dónde está ahora Cataluña donde estén y corazón ahí está el pueblo catalán ha confirmado a Puigdemont que será investido fuera del tiempo y del espacio donde se encuentra ahora en Cataluña el tío mandan empieza a vender cerdos enteros

Voz 1840 14:29 la marca de batidos adelgazantes insiste en que si te comes un cerdo entero a media mañana logras así arte para el resto de la jornada al menos hasta la hora de comer para aquellas personas para las que comer un cerdo entero no es suficiente biomasa han recomienda a sus nuevas galletas y arroz inflado que incluyen dos platos impostores

Voz 1981 14:48 sí que Tete amenaza con desvelar la identidad de M Rajoy

Voz 10 14:52 el cantaor está a punto de decir quién es realmente me punto Rajoy romper la ilusión de cientos de votantes del PP lo bonito es intuir quiénes ese punto Rajoy pero que no se diga en voz alta y mantener la fantasía entre todos esa es la magia dice un votante del PP

Voz 1981 15:08 última hora Arman cuéntanos un estudio

Voz 16 15:10 confirma que los españoles usarían los dispositivos futuristas de Black Mirror para ver Sálvame es noventa por ciento de los encuestados aprovecharía la posibilidad de vivir en un mundo virtual para recrear el plató de Sálvame inhibir la experiencia del público

Voz 1981 15:24 gracias nada vamos ahora con algunos titulares breves los drones empiezan a polemizar flores de plástico

Voz 1840 15:31 recibe sesenta y ocho pedidos de comida china de golpe porque se le colgó el ordenador a cierre largó manda

Voz 1981 15:36 el Corte permitirá la devolución de ropa interior siempre que se le haya dado la vuelta

Voz 1840 15:42 bueno presumido se quitan los dientes para parecer dos meses más joven reflejo en el espejo cree que tú eres el reflejo en el espejo que bonito Pitingo demanda por plagio a Radiohead y Alagna de preguntas

Voz 10 16:26 del Norte y Corea del Sur han mantenido alguna reunión esta semana delegaciones

Voz 17 16:31 pero lo que de Corea del Sur lógicamente bien

Voz 10 16:34 señal de distensión el presidente de Estados Unidos Donald Trump pone cara de cocina ha ofrecido a Corea del Norte abrir conversaciones

Voz 1280 16:47 Donald Trump ha ofrecido a Corea del conversaciones

Voz 18 16:51 no deja de resultar interesante que puede haber conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur y en cambio en Cataluña los partidos independentistas y los no independentistas no sea Harlan Donald Trump y Kim Jon Un se van a reunir antes que Inés Arrimadas y Carles Puigdemont

Voz 10 17:09 el kit de emergencias de la Dirección General de Tráfico ha sido un éxito durante las últimas

Voz 1840 17:16 dos

Voz 19 17:19 el cielo un

Voz 10 17:25 de emergencias para cuando el sol no es amarillo para este fin de semana se prevén inclemencias meteorológicas lo que anteriormente se conocía como tiempo invernal y el director general de Tráfico ha pensado esta vez no me pilla desprevenido

Voz 0230 17:39 lo primero que ha hecho el director general de Tráfico ha sido pedir alojamiento en Sevilla ya que allí hay Internet como todo el mundo sabe que ayer publicó un mensaje en el que sugería a los conductores llevar en el coche un kit de emergencias formado por casi veinte objeto necesitas un tráiler

Voz 1628 18:00 no deseo un teléfono un cargador para el teléfono barritas energéticas agua linterna manta botiquín gorro guantes

Voz 20 18:07 Extrangería un chaleco reflectante una caja de herramientas los triángulos pinzas de batería cadenas un silbato una radio de mano unos correage para poder remolcar el coche y una pala plegable ole

Voz 0230 18:20 una pala plegable estos no interesante la pala como las navajas suizas es una palabra multiusos lo mismo sirve para quitar la nieve que para matar al copiloto enterrarlo bien porque tú vas por la autopista en te diciendo el copiloto otra que lo no el copiloto nos vale bajar los he tenía debate lo dije te lo dije sacas tu kit de nieve Matas al copiloto lo en tierras con la ayuda de una pala para que no tengas que hacer como en Fargo descuartizar el cadáver en las Tellado era de unas Serrería que el niño va detrás tocando el silbato le dices al niño deja al silbato o te acto con los correage es de remolcar el coche Jorge luego cavó un hoyo con la pala te entierro después de haber permitió el silbato por donde yo me sé es un kit súper práctico vale para conductores para psicópatas hará bailar porque incluye una radio a pilas te ponen los cuarenta metros

Voz 10 19:20 completísimo lo único que falta en el quite Sevilla y todos los compositores llevará en Sevilla en el maletero tendrían acceso a Internet y no tendrían que desplazarse porque para qué te vas a desplazarse ya tienes internado

Voz 0230 19:33 por esta situación es escuchar la crónica que hace un par de días hacía nuestra compañera María Jesús Güemes sobre el hartazgo que de contaba en la crónica la actitud del director general de Tráfico estaba provocando los dirigentes del Partido Popular

Voz 21 19:45 en el Gobierno hay que nos dice que el director general de Tráfico es un cantamañanas

Voz 6 19:53 que qué calificativo

Voz 0230 19:57 tan cruda y me gusta mucho para un político que está siendo criticado por algo que ha dicho el malestar

Voz 21 20:02 es grande por eso mismo los cargos conservadores han trasladado sus quejas a las alturas con lo que al menos ha logrado que a Gregorio Serrano leche de una orden le han pedido que se calle

Voz 0230 20:14 le pidieron que se callara pero de de publicar tuits no dijeron nada dijeron cállate pero no entonces a continuación público el mensaje sobre el quid de el kit de urgencias para conductores después borró ese mensaje

Voz 10 20:29 y ahora algo completamente diferente Kodak ha lanzado una cripta moneda ha revalorizado en Bolsa yo pregunto hoy derecho esta que nos veamos obligados a pronunciar frases de las que no entendemos ninguno de sus palabras sí en el contexto su significado conjunto coda calentado una cripta moneda hiciera revalorizado

Voz 6 21:04 muy bien gracias por mucha

Voz 16 21:08 si la gente muy bailando bebiendo

Voz 0230 21:12 Tito muy bien con las fotos no acaba de irle bien a Kodak pero con la cripta moneda si ampliaciones aplicaciones de esta noticia para la política partidos en busca de Egipto votos Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 12 21:23 hoy les estamos contando el contenido del informe que Alberto Garzón va a presentar ante la dirección de Izquierda Unida este fin de semana y en el que reconoce que su socio parlamentario Podemos está sufriendo un desgaste cierto yp preocupante dice si literal Celler así en el borrador de informe

Voz 0230 21:37 ahora un desgaste un desgaste el desgaste de Podemos dice hace un par de días Pablo Echenique el número dos de Podemos Secretario de Organización comentaba la dificultad de transmitir su mensaje

Voz 22 21:46 que lo debatimos muchísimo intentamos buscar maneras nuevas cada día de situada en la agenda pública en nuestro país en otras cosas que no tengan que ver con rumores respecto de qué va a hacer el señor Ramón

Voz 0230 22:05 todos los partidos piensan lo mismo cómo conseguir que se hable de las cosas que interesan a ese partido hace tres o cuatro años cualquiera puede recordarlo en el Partido Popular se preguntaban cómo hablar de otra cosa que no sea Bárcenas y el paro imagináis qué tiempos entonces creció mucho podemos ahora podemos no sabe cómo colocar su mensaje ahora quién coloca su mensajes ciudadanos depende de por donde vaya la corriente se sitúa un partido al frente se sitúa otro os partidos políticos a veces se comportan como nadadores que estarán a la orilla de un río seco el cauce pero sin agua a la espera de que llegue una corriente de agua

Voz 10 22:37 cuando llega la corriente lanzarse la corriente para algunos el río llevas mucho tiempo pero también es verdad que hay que saber cuándo tirarse al río porque puede me harto me tiro río no hay agua sabes qué pasa ahí es que no hay corriente no no no no te mueve cómo estás la conversación

Voz 0230 23:03 bueno llega la corriente te tiras al agua pero la corriente va en dirección contraria y te arrastra este río un follón en esta semana Pedro Sánchez también intentó un cambio de conversación con su propuesta sobre las pensiones pero eso intento no ha sido suficiente como conseguir que tu conversación sea la más importante esto es el abc de la política

Voz 10 23:18 Marco María han cogió manía de hablar a mí dijo Joan Tardà

Voz 0230 23:22 Esquerra Republicana que en Cataluña hay que evitar nuevas elecciones esto necesita traducción no porque lo diga en catalán sino porque ahora en la política catalana sea habla clave

Voz 10 23:35 ahora oye son político catalán decide el camión de Mi gato tiene un pato y esto quiere decir que la Mesa del Parlament se constituirá diecisiete por la tarde cuando los patos gana dormir

Voz 0230 23:46 cuando Joan Tardá dice que no hay que repetir elecciones que por supuesto no lo dice así de claro sino con una indirecta que es una indirecta dentro de la indirecta en clave está en realidad pidiendo Carles Puigdemont que permita la formación de un que facilite la formación de un gobierno estable en Cataluña le vamos a escuchar dice no demos la oportunidad a los malos de que en unas nuevas elecciones con gran ganar

Voz 23 24:05 qué suicidio cometeríamos que diéramos otra oportunidad a aquellos que son capaces de utilizar

Voz 1840 24:11 con malas artes para ganar

Voz 0230 24:14 es que no se repitan elecciones porque sería un suicidio están pidiendo pulmón muchas personas de su entorno que renuncio que deje paso a otros pero son los mismos que le exigieron proclamar la República cuando Puigdemont ya había decidido convocar elecciones

Voz 1280 24:26 el euro las están fritas un poco si dentro

Voz 0230 24:30 dentro de unos años recordaremos que en el inicio de dos mil dieciocho esto lo recordaremos en el inicio de dos mil dieciocho en España se discutió en serio si un candidato a presidente tenía que acudir al Parlamento personalmente para su sesión de investidura que incluso el Gobierno de Mariano Rajoy llegado un informe jurídico que dictamina que un candidato a presidente no puede no asistieron no pueden no asistir personalmente a su investidura dice el informe porque se trate de un acto personalísimo y en el reglamento se dice que el candidato intervendrán estos si es si no el candidato dice el reglamento dice que el candidato intervendrá desde su escaño desde la tribuna con esto se sobreentiende dice el informe del Gobierno que se trata del escaño y la tribuna del Parlamento Hinault la del campo de fútbol porque si no el presidente al fútbol español

Voz 10 25:17 el la fútbol someterse a la investidura desde la tribuna

Voz 6 25:22 de hecho

Voz 0230 25:24 ahora en este momento sólo Put the money los muy muy muy muy partidarios de Puche Mono están defendiendo esta investidura por Sky corresponderá a unos días de ver quién preside el Parlament porque quién presida puede verse forzado a desobedecer las leyes eso supone directamente a la casilla de la cárcel como en la Oca Carme Forcadell ha anunciado que no será presidente del Parlament

Voz 1628 25:43 ese anuncio

Voz 10 25:45 tiene postularse para presidir de nuevo el Parlament

Voz 0230 25:48 los otros candidatos otros posibles candidatos van diciendo también en clave que sí son presidentes del Parlament actuarán cumpliendo la ley

Voz 7 25:57 Ito

Voz 0230 25:57 este follón por no darse cuenta de que lo mejor sería que Puigdemont se trasladará a Sevilla donde funciona

Voz 24 26:29 no se tan piadosas mal tensa ya los años que es mejor una caída de otra vida Bush cuando las cosas

Voz 1280 27:13 el Stardust Cassano si concluye con nuevo disco saldrá en marzo y habrá que esperar a mañana para conocer qué nombre llevará este es el primer adelanto si este es el primer adelanto decía miénteme al oído eso sí se sabe también se sabe que el disco se ha grabado en Barcelona desde el vosotros con el productor de la música rock indie por excelencia Ricky Fainé hace cuatro años ya no sé si os acordáis de almas gemelas aunque recientemente ha editado en Francia un disco tributo a una de las grandes de la canción francesa de salida y muy pronto muy pronto muy pronto podremos escuchar temas nuevos de un disco que no sé que pensáis pero yo creo que esa aventura muy especial además de verla en directo en todos los rincones de nuestro país vuelve la gran dama gallega Luz Casal

Voz 24 28:04 pues bien M

Voz 6 29:16 un hombre coro eh sí sí tenemos así como Corea todo lo que se y los coros hermanan llegamos casi a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias y le silencio

Voz 25 30:01 no

Voz 1840 30:02 programa

Voz 26 30:03 de diez mil artículos con descuentos de hasta el setenta por ciento

Voz 1840 30:06 del dos al veinticinco de enero

Voz 26 30:09 que conforma punto es

Voz 27 30:12 qué está pasando con estas putas vallas mil Grecia policía estamos ocupando torturando a negros como para resolver un crimen de Maduro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz y mejor actor de reparto y mejor guión Pierce tres anuncios en las afueras doce de enero el civiles

Voz 28 30:28 tenemos in the House los de Hawes pues para contarte las ofertas de Año Nuevo tenemos un señor que no sabe si ríe o llora de el Clot Samsung Galaxy afincó dos mil diecisiete por trescientos nueve euros de Lucho el catorce de enero sólo el punk

Voz 1 30:50 esta semana en La Script venimos de pan

Voz 1280 30:55 las mujeres de Hollywood por fin están haciendo su trabajo es decir poner a los tíos en su sitio y cuidado machotes que nosotras también cuando nacieron para ficharía Pepa

Voz 29 31:04 si nos quitan el programa escucha el sábado a las siete y media de la mañana y luego de madrugada la sesión golfa programa hechos por mujeres y que va a poner fin a la guerra de sexos fuera tono con el fin a nada más a esto sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programa que los buenos

Voz 1280 31:23 en el cine

Voz 29 31:26 en La Script

Voz 1 31:35 la Ventana en las redes sociales a La Ventana quien fuiste la ventaja

Voz 30 31:42 cadenas

Voz 1840 31:46 son las ocho las fiestas

Voz 10 31:50 la única solución era un referéndum legal ahora ni siquiera eso

Voz 14 31:53 puede ser una enorme movilización pero no va a ser un referéndum que no hacen los pasen otras cosas mientras hablamos de cazador Fernado su tras el terremoto el a tambalear vez aportan estos días han colaborado más de cuatrocientos jóvenes bastante caótica viajaban en tres pateras que han sido localizadas a primera hora adelantan los refugiados son terroristas ni vienen a vivir de los subsidios del Estado de los equipos guerra único que podemos hacer es asumir la responsabilidad que eso no supone a cada uno de nosotros corren nuevos

Voz 1840 32:26 los tiempos vamos a escucharnos Cate

Voz 5 32:28 a Serra perdona es el que está listo

Voz 12 32:31 todos Rodrigo Rato sigue compareció en el Congreso vamos a escucharle gente incluso más mucho más conocedora aquellos sobre estos temas quizá no estoy bien pero yo que necesitamos un poco de música que amortigüe porque este discurso lo mejor es un poco duro vamos a añadir algo de deterioro no música para ver si las palabras de Rodrigo Rato que el banco un poquito más de eso

Voz 24 32:54 lo que a partir de la reforma de las grandes y ahí Gmail

Voz 5 33:03 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido y que no está

Voz 1840 33:07 en Hoy por Hoy punto es Arenas

Voz 31 33:12 busca algo en particular

Voz 10 33:15 sí

Voz 1981 33:17 dos de Padrón dos veces el tamaño con la piel muy crudo un sitio caro hoy

Voz 32 33:23 pues sus diez serconsumidor con Jesús los esto hasta qué punto es fiable era inviable

Voz 1981 33:30 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada si creen que la gente a Bursa que hace comentarios

Voz 32 33:36 aquí hay dos personas y hay otras que realmente o es en comentarios que son reales

Voz 8 33:46 consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser que cuando quieras en Cadena Ser punto com web seguir seguirnos Con la aplicación de la SER y estar

Voz 33 33:56 día de nuestras publicaciones Ubú

Voz 0230 34:01 en la Cadena SER se abstiene de acero

Voz 35 34:03 en esos comentarios despectivos sobre raza credo

Voz 12 34:05 la orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 36 34:11 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 34:23 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 6 34:43 sí hay una guitarra añadir ahí de fondo la sintonía hábitos de todo por la radio belga ya que De la Torre en directo se sabe todavía

Voz 0779 35:03 con esta guitarra con esta guerra con la clase de hoy

Voz 39 35:05 Keira irá portero teniendo una idea Godín seis voy a ser que la gente a la que le regala una guitarra se esperanza y diga con muy poquito hoy voy a aprender a tocar las vas a intentar cumbres para emergencias

Voz 6 35:16 sí sí dio algunas ya lo habrán roto eh

Voz 16 35:24 vamos a concurso y todo si hiciera porque este es el único concurso de todo por la radio que Iturriaga no tiene mano no tiene nada que ver

Voz 1840 35:33 bueno por lo tanto es el único concurso de Togo la radio

Voz 16 35:36 que sabremos quién gana y quién no vale esto es importantísimo bueno vamos a saludar primero al primer concursante y después ya explicamos cuál es la dinámica de cuál es el juego de hoy bueno

Voz 15 35:44 los Toros amigo qué tal hola bueno danos tu nombre por favor Humphrey Bogart Juanfran desde llamas Juan Froilán que Palencia Valencia qué bonitos Palencia mucho mucho además sabía es que Palencia es la madre de las claro lo sabe todo el mundo eso sí sí mejore Sánchez del mundo también vale bueno que bueno enviar en racimo

Voz 6 36:10 yo sé dando

Voz 16 36:12 bueno Juan Free que te voy a contar vamos a poner unos audios que corresponde a deportes minoritarios no muy conocidos no más espero no no habrá fútbol baloncesto tenis nada de eso no vale tú sólo se escucha el sonido Samira así que es de gente practicando este deporte debes acertar bien entendido no es fácil

Voz 15 36:31 verdad Palencia la muchísimo de cosas minoritaria

Voz 16 36:34 lo pienso de la primera bueno palentino estás preparado no venga vamos con el primer audio dime a ver qué de qué deporte se tratara

Voz 7 36:47 uu Pitt perciba así como una especie como de

Voz 16 36:52 si alguien te caliente sí sí sí sí

Voz 15 36:55 alza Cháfer sobre madera tanques que resurge Spanair que están el bueno es una manera acoge desde el Campeonato de cortar tacos

Voz 41 37:10 o no es todo

Voz 16 37:15 volvemos a escuchar de nuevo el audio ir resolvemos

Voz 7 37:19 la solemos poner ahora

Voz 8 37:28 sí

Voz 16 37:28 estoy concretamente corresponder al final de dos mil dieciséis justo en el momento en que hoy en segundo que era

Voz 6 37:33 campeón no Gorostegui cuarto

Voz 16 37:36 y este le vete cinco h

Voz 15 37:38 a él proclamó campeón aquí cuando si hay que ganar

Voz 16 37:46 pues unas acertaba como que ganar

Voz 15 37:49 no perder la costumbre pedir pedir pedirte

Voz 16 37:52 calla calla que me dicen del Departamento de Marketing quedar dato simpatía ir porque eres de Palencia aunque no hayas acertado te regalan una estancia de dos días y dos noches en los baños de la Cadena Ser en Valencia

Voz 6 38:05 hola

Voz 15 38:08 el número a la fuente

Voz 16 38:12 no lo creo pero Pedro Morata sí revuelo a mi amigo concursarías Bono hola buenas tardes tu nombre por favor

Voz 15 38:22 mira me llama casualmente como vuestro colaborador de la música que tener ahí Ignasi

Voz 16 38:28 aquí de la Torre

Voz 15 38:30 no no lo he colaborado se llama Iñaki de la Torre nos quedamos sin aquí no aquí que me han Mikel Erentxun bueno pero Mikel no podemos aquí aunque aunque parece bueno no pesar ha hecho lo que tenía que siempre no no no bueno mira a mí que el derecho no permite Miquel añade

Voz 16 38:54 pero una cosa es el corazón de seguir de o no vengo a jugar viajó buenas a escucharlo mecánica el concurso tras el audio de un deporte minoritario vale interesada cuál es

Voz 42 39:06 la ocio da un poquito de Venezuela

Voz 15 39:13 según me aparta eso sí con platos Grima no no me hacen Miquel no no no no es que no nos que que estoy por favor ni que hubiese Maillard

Voz 16 39:27 Mike Vigo tranquilizantes ponemos otra vez el audio

Voz 42 39:33 Moss sobre hielo

Voz 6 39:36 sí

Voz 16 39:39 no reímos lo que ello oye son los remos sobre el hielo helado haciendo avanzar la no es Piragüismo

Voz 6 39:44 es verdad

Voz 15 39:47 que ahora no oye perdona Se me he puesto un poquito veinte no no no estamos acostumbrados no da la impresión de ser una persona inestable inestable establecidas no saludarme al de la chal Mikel Erentxun que es mejor

Voz 6 40:04 adiós del concurso a Lucía Taboada buenas tardes bueno Sarkozy secuestren Internet estos días

Voz 1628 40:19 Internet ha llamado mucho la atención la noticia que comentaba ayer Toni aquí

Voz 1280 40:23 el primer ministro de Tailandia así porque a coro

Voz 1628 40:25 cada dobles de cartón suyos para que éstos respondan a la prensa si quieren hacerse fotos a preguntar sobre política o conflictos pregúntenle a este tipo le dijo a los periodistas señalando al doble de cartón esto de poner el doble de cartón yo creo que bastante lejos pero hoy he traído dos quiebros más sutiles a periodistas esos regates una baldosa y claro aquí el experto en regates nuestro Messi es Mariano Rajoy hay varias modalidades primero lo tenemos el regate lingüístico por ejemplo Rajoy interrumpió así un periodista de la sí ideó el turno a otra

Voz 7 40:59 sí

Voz 6 41:01 pero hombre no vamos a despedir el tramo de calidad utilizada

Voz 1628 41:19 pues por Mariano es el regate metereológicos cuando fue preguntado por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la llamada doctrina Parot así respondió está lloviendo mucho gracias dime si el regate meteorológico ha sido utilizado más veces por ejemplo preguntado Cospedal decía

Voz 7 41:46 esa votación

Voz 6 41:48 menudo día esto es de viaje

Voz 1628 41:53 lluvias también tenemos el regate existencial como he tenido viene a denominarlo así comenzaba el Consejo Europeo que fijó el presupuesto de la Unión Europea en el año dos mil trece

Voz 1280 42:03 no he dormido nada no me pregunten demasiado favor las preguntas

Voz 1628 42:09 si no es bajito ponerlo por favor ir minutos después daba por concluida la rueda de prensa de este modo

Voz 6 42:15 me voy a ir voy soy un poquillo cansado

Voz 1628 42:20 el regate Press persistencia porque esta historia hay preguntando en los pasillos del Congreso mayo ocurrió esta escena

Voz 8 42:25 a Rajoy podríamos la una pregunta

Voz 1280 42:31 no por favor es que es todos los días Isabel Canino pasillo del Congreso

Voz 1628 42:39 todos los días pregunta tenía ya para terminar os traigo el regate ingenioso esto no lo hizo Rajoy lo hizo el delantero del Bayern Thomas Mann Elena en enero del dos mil diecisiete recién aterrizado en el aeropuerto para esquivar a los periodistas fingió que estaba hablando con su teléfono móvil sólo que como no tenía el móvil a mano cogió su pasaporte y se lo puso la oreja de periodistas se lo tomaron con humor y ha salido hoy regateó a todos los periodistas ellas ninguno de estos regates os funciona siempre quedará el cartón

Voz 6 43:18 bueno bueno dicen todo por la radio alegría traído cinco agudiza no hay pan empanada en celo a ver si a ver que los identificable Navas

Voz 43 43:42 se pagan mi nombre el pájaro canario canarios no Lario se ganara hace o detenidos yo canarios empalmando Toscana Gambia señor Mirlo unirme unirme otros países los

Voz 32 44:04 sí

Voz 44 44:08 no jilguero

Voz 1315 44:12 una vez

Voz 44 44:14 digo podemos esperar en sueños

Voz 43 44:16 esto yo creo que bueno me la avifauna cardenal cardenal entró insultan como tengo la bueno

Voz 45 44:23 Mario ni lo que el cardenal como no sé si vale la tarde porque porque lo que os lo escucharemos bien eso

Voz 32 44:38 hemos

Voz 1315 44:45 no sé como mira sugería pues gracias a la acción de los humanos los estamos volviendo locos los pájaros ya es oficial ya viven en estrés crónico según ha a un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado muchos lo ruidos constantes la que están sometidos ruidos todo tipo al ex máximos hasta el punto que incluso están atrofiado

Voz 46 45:11 dentro de los políticos ha dicho que se iba a dar la tarde el expresarse

Voz 1315 45:15 lamenta el sistema hormonal de la sabes si a su estado físico probablemente debido a un aumento de la ansiedad la acción y la vigilancia por la contaminación acústica están mucho más pendientes todos los todos los síntomas que sufren son muy similares a los que los humanos paz dejemos cuando estamos afectados por un estrés postraumático suben los niveles de las hormonas del estrés esto es cortisol y Corti costera es qué pasa cuando costero no sueltan cuando suben está se sustancias en el torrente sanguíneo se incrementaron los niveles de azúcar queda suprimido el sistema inmunológico con lo cual eres muy débil ante cualquier infección

Voz 46 45:52 Gasol también disminuya la formación ósea entre otras consecuente

Voz 1315 45:55 tiene dos pajarito te quedas pajarito visto uno no hace ninguna gran

Voz 6 45:59 no tengo parece estén patíbulo no investigados

Voz 1315 46:05 dicen que ellos pedirían que la contaminación acústica se incluya junto a otros factores de degradación del hábitat cuando es elaboren planes para protegerlas áreas destruidas por un poco de paz

Voz 47 46:17 canario la gente escucha La Ventana muy altos luego las leyes mexicanas

Voz 43 46:30 pregunto bosques que mando yo ahora otro pájaro el milenio

Voz 1840 46:34 después

Voz 1628 46:37 desde aquí algo

Voz 1840 46:40 un capítulo más de la dura millennials muy duro ser milenio porque quieres el más moderno de Toy no se te viene encima al mundo que fin de año quise hacer algo distinto un nombre claro yo tengo mi familia Málaga hay todo el resto de mis amigos viven en Madrid Ivins que bueno ya que voy a pasar el fin de año sólo con otro colega dije hice uso la aplicación está coach surfing ya hablado de ella alguna vez por aquí que esa es la aplicación que comparte sofá con otra gente sea tu te puedes quedar gratis en la casa de otro diciendo ella quien también sofás tú te puedes quedar aquí si quieres luego ir a mi casa te puedes quedar en el mio intercambio de sofás del muy bonitas aplicación yo decidí hacerla en fin de año va a estar bien porque vas es fin de año va va a ser fiesta entonces pues eso como la el anuncio porque hay un montón de gente que busca sitio en fin de año me llegaban mensajes todos los días dijo no tiene cara a la gente Nenad realmente era yo digo que no pero bueno pero me aventuré genera pagaron pastar sólo va entonces acepté una pareja de alemanes y dominar el Tour es interesante compartirá aquí la historia pues entonces voy hablando hasta que dije que uno a ellos con una a una hora llega la la la ve la hora del mitin de está con ellos y me dicen vale hemos decidió no quedarnos en tu casa pues vamos a coger un hotel porque no queremos molestar porque fin de año y tal yo digo pues sí que si eso es lo que quiero que Ikea que hagáis que me para esos aceptado pero venían con una amiga de repente una China semana Celia Chan pero ella no tiene dónde quedarse así que si la puedes acoger estaría bien digo osea vosotros estáis para la china no molesta ver qué pasa aquí pero pero bueno yo con buena fe dijo mira va a estar sola pues la cogemos india está ahí White pues dijo Pilar vamos a hacer de comer vamos a comprar unas cuantas cosillas y tal y estuve un rato como compartiendo la cultura que si las doce uvas que que hacéis vosotros en fin de año cosa interesante la verdad y que hacen agua en el fin de año de ellos pues al final es como es a mediados de enero febrero Federer puedes ir igual cuentan hacia atrás y empieza

Voz 6 48:56 el año del Mono de lo que se poco claro este claro si no es no sé qué toca llorar

Voz 1840 49:03 sin ir más estuvo esto no les dije mira voy a cocinar unas gambas te gusta todo si hice ella pues voy a hacer algo especial que se hace en fin de año allí digo vale venga toda libertad tienes bueno pues ahí pasamos a que el estuvo de una sopa cinco horas sea dije va genial tiene que estar esto buenísimo llegamos llegamos a Vigo buena a la hora de comer ya todo puesta la mesa me echa la sopa era un líquido gelatinosa negro increíbles digo esto no sabe esto porque pero bueno me lo me lo tenía que ir beber porque digo ya colega mío me miró me hice yo esto no me lo vemos esto esto la echamos algo esto no se fue al baño el cabreo latino pues va

Voz 6 49:50 no no estaba buenísima talla digo ya me dejas con las China yo mirando la ella hay siendo prueba a prueba a los ojos yo pro teniendo eso y no está mal

Voz 1840 50:00 a ver si con el añadido que teníamos puesto también a José Mota haciendo chistes no

Voz 6 50:08 haciendo resiste chino a primera como

Voz 1840 50:11 cómo le explico yo estaba persona esto pero bueno fue todo bien si no muchísimo la china con lo de las uvas hasta hasta tal punto que la tía fue a comprar un Abú pro para agravar el momento de tomar las uvas de Dior mira que no es un escándalo que no es una locura que son los comemos las uvas hasta que no que sí que sí pues llega el momento de las uvas

Voz 6 50:30 eh venga de las doce bien latía con la saltando cuando terminamos hay que no le da al play podemos repetir ahora sí gracias se hombre alejado con la ilusión a la chiquilla no acertar a las contras las pues nada

Voz 1840 50:47 H salió como siempre todos los fines de año por la noche el hija Haj y de acaben Miso Fay confidente pero después de de decía este tal entonces mira a mi madre eh por Papá Noel me regaló un regalito sabe me lo mandó era una cajita de la cajita cuando la habrías sonaba música doce reaccionaba la luz y me traigo el chisme a ver si sonaba así pues ese sonido fue el que me despertó a mí esa mañana sal porque relacionado con la luz se hizo vida hizo no esa movida ir fue increíble porque lo primero que vi fue a la China abriéndose una botella de vino Mía tomando Susan which a palo seco Annecy con la botella vino con un sandwich diciendo diciendo dónde fiesta hoy también lo que él fue pedagógicas ahora mismo no pero fue muy bonito de verdad fue muy bonito compartir la experiencia eh con otra frase multicultural y la verdad es que os animo a todos a todos los que vaya moraleja desde la moraleja está la Moraleja desde el hotel sino a la gente que vaya a pasar sola las Navidades o recomienda de verdad salido vuestra zona de confort juntaron tres o cuatro personas que no tendrá nada que ver a compartir aventuras porque de verdad

Voz 6 52:04 merece la pena bueno que iba a mil por eso yo bueno para pasa

Voz 0779 52:14 escucha está claro que ella conoce segura

Voz 19 52:19 mira tiene cuatro acordes te va segundo a tercero tío

Voz 0779 52:33 no fue fácil lo que decía antes era que con sólo unos cuatro acordes de esta canción tú puedes tocar un montón de canciones esto va dirigido a la gente a la que le han regalado una guitarra esta Navidad a medio campo con esto ponerme aprender ahora bueno me suena otro que está también que tiene una hija rumba la entonces es tan fácil como saber que con estos cuatro acordes a veces incluyendo un quinto acorde que nos aprendamos podemos tocar un montón de canciones que montón de canciones pues yo me he traído unas cuantas no me daría tiempo a cantar todas las que él pero veréis sólo casacas yo acoger solamente a pues quitar la Alicia Si quieres con el yo voy a decir solamente los acordes que son que son el sí

Voz 49 53:09 el el Rey en mi menor es la menos

Voz 0779 53:13 con eso puedes tocar decenas de canciones famosísima es una secuencia que se hizo digamos empezado hacerse hacer fortuna como los cincuenta sesenta y cantar por ejemplo Dylan componía todas sus canciones con con una secuencia aparecerán hacía esto suponía herramienta tararear ya salía

Voz 49 53:42 como esa incógnita come

Voz 0779 53:58 sólo hacían falta tres acordes ahí yo he dicho que había cinco pero muchas cuenta contra tres por ejemplo estará encantada al Rey Emérito don Juan Carlos que encantada el decía

Voz 49 54:08 Lorena P

Voz 0779 54:15 sólo tienes que

Voz 49 54:19 Bay este mundo de escombros

Voz 0779 54:31 ves eso estoy usando tres e Dylan usaba siempre esos tres por ejemplo a cantaba

Voz 49 54:35 sí se pista esa L eh sí

Voz 0779 55:06 sin duda es un aquí no mete la menor solo y hubo sea estoy todo el rato con sol re do menor y la menor y a veces ni siquiera los menores Mojón la la menor pero bueno para que tome desesperante porque haré para tocar canción no solamente de dinares algo parecido soy Jane ahora y bueno andina por ejemplo en el descanso de Estado sino en Bremen luego si crees para cantarlo en la fiestas buenísimo

Voz 50 55:43 eh

Voz 0779 56:04 José a montones de canciones con sólo cinco acordes por ejemplo hay una que os sonará mucho no es de suponer

Voz 49 56:14 le han dado nada

Voz 51 56:17 bueno

Voz 52 56:21 debe ser

Voz 49 56:26 eh eh

Voz 53 56:34 eh

Voz 49 56:36 a veo eh

Voz 6 56:59 no voy

Voz 0779 57:02 no he cambiado estoy siempre echando cuatro-cinco no me además con el resto de acordes con otro día para muchas otras pero fíjate si sólo te aprendes estas

Voz 1840 57:11 en el Stade de Jackson

Voz 49 57:23 bien eh

Voz 0779 57:27 sí pero no tiene por qué ser todo folk por ejemplo hay muchas de Saura de renombre

Voz 49 57:36 cambia

Voz 50 57:45 sí

Voz 54 57:49 rápida

Voz 49 57:53 si hay un montón por ejemplo de muchos acordes eh Cat Stevens por ejemplo que bien hecho

Voz 53 58:08 Belda ex seguir sido yo

Voz 49 58:15 la calidad e piel en fin que ganen

Voz 52 58:36 no sé no sé

Voz 49 58:39 no tuve la Ana

Voz 0779 59:02 venga te queda una gran remontada hola soy soy de un montón de hecho