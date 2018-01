La Ventana (11/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 1667 00:13 Civil y la Policía buscan a una pareja en paradero desconocido desde hace semanas el hombre cuenta con antecedentes por malos tratos

Voz 0545 00:19 y una orden de alejamiento de su pareja Jaén

Voz 1667 00:22 César García el acosada de treinta y cuatro años

Voz 4 00:24 ya tiene una condena en firme por maltrato de hecho lleva una pulsera para vigilar su ubicación ya que no puede vivir a menos de veinte kilómetros de Jaén capital pero la han manipulado en varias ocasiones para que no funcione la mujer cuyo paradero también se desconoce ha dejado de usar un aparato que permite localizar la la expareja Hale ha denunciado en varias ocasiones por maltrato la última vez Adolfo fue el pasado dieciséis de octubre de cuando según la denunciante la intentó cortar la mano con un hacha para que dejara de gastar dinero

Voz 1667 00:52 Ecuador ha concedido la nacionalidad a Julian Assange lo acaba de anunciar su ministra de Exteriores que mantiene negociaciones con Londres para la resolución del caso cinco años y medio después de la entrada de Assange en la embajada ecuatoriana de la capital británica informa Victoria García

Voz 5 01:14 mis junto al ministerio de Relaciones Exteriores movilidad humana naturalización el dieciséis de septiembre del año pasado el diecisiete está naturalización fue concedida el doce de diciembre del año los exigidos

Voz 1460 01:32 también intentaron integrarlo dentro del personal diplomático pero las autoridades británicas le negaron el permiso que le hubiera permitido inmunidad para salir del Reino Unido ahora buscan una mediación internacional

Voz 1667 01:43 al en el Congreso Esquerra Republicana ha solicitado información sobre el coste del traslado a Nueva York de Jorge Moragas ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno han registrado una batería de preguntas parlamentarias para aclarar por ejemplo si el alquiler de su nueva vivienda asciende a ochenta y dos mil euros al mes informa Mar Ruiz

Voz 1441 01:59 hasta ocho preguntas quieres que Raquel Gobierno responda por escrito sobre ese traslado de Moragas a Nueva York emplaza al Ejecutivo a confirmar si el alquiler asciende a ochenta y dos mil euros mensuales tal y como han publicado diversos medios por una vivienda ubicada en Manhattan entre la Quinta Avenida Central Park y le pregunta al Gobierno de Rajoy se considera necesaria una residencia de lujo en una de las zonas más caras de la ciudad para el correcto desempeño de las nuevas labores diplomáticas del embajador permanente ante la ONU Esquerra se interesa también por el número de habitaciones de la vivienda en la que Moragas se va a alojar con su familia sí dispondrá de servicio doméstico y finaliza preguntando quién correrá con todos esos gastos

Voz 1667 02:36 deportes José Antonio Orejudo al Copa del Rey octavos de final

Voz 6 02:38 el últimos tres partidos los de hoy con el Sevilla que de las siete y media ventaja de dos cero para los de tela también a las siete y media el Levante Espanyol dos uno para los granotas hay un partido más a las nueve y media es el Barça Celta el Camp Nou con uno a uno en el partido de ida desde las siete y veinte contamos los partidos en onda media antes de las ocho y media encadena

Voz 1915 02:55 el Deportivo seis tres cinco y tres en Canarias

madrid analiza las posibles responsabilidades civiles que se pueden derivar del caos en las carreteras del pasado fin de semana por las nevadas el Ministerio Público estudiará si el colapso pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores y precisamente aquí hemos de saber que la Guardia Civil rescató el pasado domingo a un montañero que se había quedado atrapado en la sierra de Guadarrama en el límite de Madrid con la provincia de Ávila Alfonso Ojea

Voz 0089 03:22 montañeros se había perdido en los alrededores de la localidad abulense de peregrinos muy cerca de la Comunidad de Madrid y en plena Sierra de Guadarrama la enorme cantidad de nieve le había impedido avanzar por un sendero se encontraba desorientado sobre las nueve de la noche el equipo de Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Navacerrada se ponía en marcha localizaba al hombre en el refugio de Cueva Valiente deshidratado agotado y con hipotermia la temperatura a las cinco de la madrugada del domingo en esa zona del Sistema Central se quedaba en diez grados negativos el senderista sus rescatadores decidieron esperar a que la tormenta finalizará sobre las ocho de la mañana iniciaron el descenso

Voz 1915 03:58 el Partido Popular pide la comparecencia del ex fiscal general del Estado Carlos Granados antes de su nombramiento como director de la Oficina Antifraude de la capital las funciones de esta oficina están paralizadas cautelarmente por el TSJM a raíz de un recurso de la Delegación del Gobierno pero la portavoz municipal Rita Maestre ha explicado que siguen adelante porque la medida sólo afecta a tres de los puntos de uno de los artículos

Voz 7 04:17 esperamos que finalmente esas mes cautelares el levanten porque visto lo visto y las noticias con las que nos levantamos cada día pues parece bastante evidente que lo que hacen falta son más recursos para luchar contra el fraude a la corrección

Voz 1915 04:29 el tiempo se recomienda extremar la precaución en los puertos de Navacerrada y Cotos aunque no es necesario usar cadenas puede nevar a partir de los mil metros durante toda la tarde y a partir de esta ahora se inicia un episodio de fuertes vientos de hasta ochenta kilómetros por hora en la zona de la sierra así que mucha precaución con elementos como ventanas y balcones también sí sí transitan por zonas rurales tenemos hasta ahora seis grados en el centro de la capital

Voz 0313 05:56 a qué se debe hacer que se debería hacer con el arte de las personas

Voz 16 06:00 que en su faceta no artística digamos han sido no

Voz 0313 06:04 por ser suaves pocos ejemplares bueno incluso que hayan sido pues yo que se asesinos que hacemos con suerte

Voz 15 06:12 hoy hablaremos de uno de ellos del pintor Caravaggio

Voz 0313 06:15 será en La Ventana del Arte y antes en unos minutos Elvira Lindo

Voz 0313 09:23 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la Historia resulta muy oportuno plantearse qué significa exactamente el concepto progreso e cuantas cosas se lleva a veces por delante encontrar el equilibrio supongo que sería el secreto para que ese supuesto progreso o avance no resulte demasiado caro o no acabe suponiendo un retroceso hoy el ejemplo que les traemos es de libro

Voz 24 09:48 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:06 Nos hemos metido mucho con la fiebre del ladrillo de este país pero no se pierdan la de Egipto y sobretodo Ramsés II que construyó más templos que pisos El Pocero tanta construcción resultó ser un gravísimo problema cuando hubo que recalificar parte del río Nilo el once de enero de mil novecientos sesenta empezó a construirse la presa de Asuán y a la vez comenzó una carrera contra el reloj para desmontar templos montarlos en otro sitio antes de que se los tragara las aguas que los arqueólogos de medio mundo acabaron de los nervios

Voz 2 10:49 eh

Voz 1626 10:54 y es que las tierras que había que inundar coincidían con la región histórica de la Baja Nubia una zona de una riqueza cultural extremo pero que venía construir un gran embalse con su presa por qué no dejar que ni lo fuera lo suyo creciendo y decreciendo a su bola como venía haciendo desde hacía siglos y siglos pues porque el Nilo es muy bestia y eso de que se desborda ahora anualmente para convertir las tierras próximas en una fértil vega estaba muy bien en otros tiempos pero llegó el momento en que ella se hizo muy difícil controlar la alternancia de las crecidas la anarquía de las aguas provocaba que se perdieran cosechas enteras

Voz 26 11:29 qué bien porque se inundaban bien porque se secaba

Voz 1626 11:31 eso traía hambruna pobreza construir la presa de Asuán que además generaría electricidad para alimentar a medio Egipto fue un empeño personal del presidente Nasser acababa de llegar al poder el también quería hacer una obra la faraónica que pasará a la historia si conseguía domesticar el Nilo entraría en las enciclopedias por la puerta grande pero claro para dominar las crecidas del Nilo había que inundar una zona Bastida cima de sus orillas aquello estaba cuajado de joyas arqueológicas y la Unesco puso el grito en el cielo

Voz 0545 12:20 a se le dijo al primer mundo

Voz 1626 12:22 pues menos quejarse y más trabajar si queréis que salvemos el patrimonio esto se arregla con mano de obra y con dólares yo hago la presa por un lado vosotros cambia los templos de sitio antes de que yo abra el grifo cuando a los turistas les explican ahora que el mastodóntico templo de Agustín Bell estaba más abajo

Voz 3 12:39 el que lo desmontaron y lo montaron común Lego alucinante

Voz 1 12:52 para alucinar y además una prueba aprueba gigantesca que si se quiere

Voz 0313 12:58 dicho lo cual qué tal se abrimos la Ventana Radio Olé

Voz 25 13:09 radio

Voz 21 13:12 una mirada particular para observar con Elvira tinto

Voz 25 13:19 otoño nada palmas ahora no va frita de amores que es quizá la única eh

Voz 0313 13:51 de lo lindo buenas tardes hola muy mal cortar la canción

Voz 28 13:54 fíjate tú ya ella fíjate cómo son las cosas como es la mente que ahora cuando escucho esta canción aquí alguna vez en mi casa pienso que el Dakar que la cantas tú Far finos de la aquí contigo

Voz 0313 14:08 iremos pero no habrías empezado bien eh fíjate cómo es la mente prodigiosa hoy hemos empezado bien el año Elvira o hemos empezado muy peleados todos más

Voz 1915 14:19 bueno pues si yo yo yo pensaba que podíamos controlar un poco nuestro enfado pero veo que hemos vuelto a saco

Voz 0313 14:25 si ayer hablábamos aquí en La Ventana los oyentes lo recordarán que abrimos el eso además destacando el valor y de dificultad que tienen hoy en día cada vez más nadar contracorriente no sostener opiniones somo posturas que vayan un poquito ya no digo en contra sino con que no comulgan exactamente con el tsunami con las mareas con las horas que se van poniendo de moda son tendencias por un motivo por otro no estamos todavía con la resaca de la última ceremonia de los Globos de Oro con discurso de Oprah Winfrey que por su contenido cien por lo que dijo por toda la escenografía bueno pues ya en fin

Voz 1915 15:01 la hemos convertido en presidente de los Estados casi casi clásicas

Voz 21 15:06 en donde sí

Voz 1915 15:07 durante mucho tiempo las mujeres no han sido escuchadas han creído cuando se atrevían a contar su verdad al poder de los hombres del tiempo

Voz 21 15:18 esa acabado

Voz 29 15:26 yo quiero que todos las niñas que Nos extendiendo ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte y cuando ese día finalmente amanezca será por muchas magníficas mujeres muchas de ellas aquí presentes y algunos hombres fenómenos luchando duro para asegurarnos de que se conviertan en los líderes que nos lleven al momento en el que nadie nunca más sino que estos días la contratar

Voz 0313 16:01 oriente y ayer mismo escribía no os fraude

Voz 30 16:04 el líder líder

Voz 0313 16:07 no acepto su discurso porque hay algo del Hollywood demócrata que me empacho toman cualquier reivindicación y el amoldar a su estilo empalagoso

Voz 1915 16:13 sí falso y por eso esto les diría

Voz 1590 16:17 yo tengo una página esto

Voz 1915 16:19 los pasos que debía para los amigos pero es verdad que a mí me ha sorprendido

Voz 0545 16:24 y esta esta manera de convertir a Oprah Winfrey con como en una especie de lideresa

Voz 0313 16:31 entronizado no exactamente de

Voz 1915 16:35 bueno yo no

Voz 0545 16:36 no es desde luego no es la mía en el sentido de que todo para mí Hollywood los Golden Globe a los que les damos tantísimo eh cancha de los medios como para que eso de la antesala de los Oscar llame de bajón es esa frase ya no y luego los el Oscar etcétera no en fin yo también creo que hay un cine europeo y creo que es el es es en que no lo hacemos

Voz 1590 17:01 Nos convertimos en portavoz de todo lo que dicen

Voz 0545 17:04 como cada año en los Oscar ahora está de moda e convertir una reivindicación en el monográfico de los Oscar amén de los Golden Globe a mi me gustaría simplemente decir donde donde es donde se celebra esta hacer Sonia y en qué tipo de ciudad Se celebra porque que es la segunda ciudad de los Estados Unidos donde hay más miseria hace poco salía un salían unas imágenes un vídeo no sólo en el país sino en otros medios estremecedoras que invito a ver en una zona que se llama escribe en Los Angeles el día de Navidad donde se amontonan allí como cincuenta y ocho mil personas sin de hecho cincuenta y ocho mil personas en el condado de los Ángeles muchas de ellas en esta zona de la ciudad no son cincuenta manzanas de miseria donde hay trapicheos ya hay en violaciones Si ir donde además se está relacionando la miseria el crimen porque a poco que estas personas de pensé Se las mete directamente en la cárcel por mucho tiempo hace muy poco en es casi en estas navidades en Naciones Unidas hubo un informe sobre la miseria en los Estados Unidos me parece que fue como el quince a mediados de diciembre algo así irse habló de de ese país uno de los países más ricos del mundo donde eh se está se está convirtiendo en la vanguardia de la desigualdad quiere decir que esta es la ciudad donde ocurren esas ceremonias tan maravillosas donde concentramos todas nuestras reivindicaciones

Voz 1915 18:46 en el tema de los abusos que yo no digo que no sea un punto importante porque porque además hemos hablado fantástica la campaña

Voz 31 18:54 los bueyes irritó de la la la la la como

Voz 0313 18:56 ción que ha provocado a nivel global la meta

Voz 31 18:59 quiero duda de eso nadie duda de eso pero

Voz 0545 19:01 bien es verdad que Oprah Winfrey una de las grandes fortunas de los Estados Unidos es decir que tal ser mi multimillonario tampoco es algo que tiene que salir gratis y Oprah Winfrey tiene pues supongo que tú todo Escribano tiene un borrón en en su biografía pero Oprah Winfrey tiene uno bastante gruesa

Voz 1915 19:25 eso en esta en esta historia su gran amistad con Harvey Weinstein cantante Silva hace un par de días ya ya ahora tengamos ante

Voz 0545 19:36 me parece que recordar eso te convierte en racista porque Grau infringe negra Inteco ITER

Voz 0313 19:44 la Sexta porque es mujer machista por qué por qué

Voz 0545 19:46 es mujer y además que estás en contra de la campaña de los abusos no yo creo que todo el mundo debía

Voz 1915 19:53 a ver

Voz 0545 19:54 porque hasta España habían llegado los rumores de que Enrique trabajan en el cine todo el mundo sabía

Voz 1590 20:00 quién era este tipo Harvey Weinstein

Voz 0545 20:02 y no solamente por los

Voz 1590 20:06 pulsos a las mujeres sino por los abusos

Voz 0545 20:08 el poder en general es decir que era una persona que revestida de eso que se llama sin independiente de repente se había hecho uno de los hablamos de Hollywood en la historia de los abusos sexuales en Hollywood yo creo que existe desde que existe Hollywood no el el el haber pensado que eso había desaparecido el desconocer que este señor era un abusador un violador etcétera me parece que nadie se lo puede detrás

Voz 0313 20:37 bueno lo sabía incluso alguien tan conocido como Meryl Streep que hace sólo cinco años le dedicaba así un premio a él

Voz 3 20:44 hayas Maella nieve en Javi guanche

Voz 0313 20:59 bueno han pasado cinco años sin todo el mundo podía haberse equivocado con una persona sino estamos criticando eso

Voz 1 21:05 pero claro hay ahí una dosis

Voz 1915 21:07 no no no obstante elevada yo creo que no se critica

Voz 0545 21:10 yo exacto yo creo yo creo que eso no se critica lo que sí que se critica es que te convierte hacen portavoz de ese movimiento o no y que los demás se lo crean porque ya

Voz 0313 21:20 a los paros se has visto sobreactuación ya que estamos hablando de Hollywood has visto sobreactuación

Voz 0545 21:24 solamente yo además creo que es lo que uno piensa no cuando se convierte en una especie de show colectivo donde todas tenemos que ir de negro todas a más es que hasta las revistas anunciaban

Voz 0313 21:38 para que no va de negro la ponen aparece Exactamente

Voz 0545 21:41 mira a lo mejor yo en ese momento hubiera dicho pues no yo no voy de negro porque mis ideas las tengo la cabeza y en el corazón no en el vestido que llevó no porque además probablemente ni tendría dinero ni me vestía un modisto no pero fíjate que las revistas de moda llamaban al fresco de esta noche Scott X que ya el el colmo de la sede que va de envolver en papel de celofán una cosa que efectivamente es muy seria pero que tiene implicaciones que yo creo que sobre todo el Partido Demócrata de los Estados olvidando luego se asombran de que gane Trump no tiene tiene implicaciones sociales también no solamente el abuso de de unas actrices en Hollywood es el sistema lo que no funciona no aquí también hay mujeres que no están en Hollywood que son pobres osea que de deberían relacionarse las cosas no vivir como en una burbuja las no que que parece que tú dices hojas una margarita y ahora haces solamente la hoja del racismo la hoja de el feminismo dado no creo que están relacionadas y que para ciertas personas que creemos ser progresistas debieran estar todo eso una flor es se enteran

Voz 1826 23:03 sobre esto de la hipocresía de Hollywood Nos vuelven a recordar porque yo sé que Marta Fernández una tarde aquí nos lo contó cuando salió esto de la escándalo de Weinstein sobre la hipocresía de Hollywood como en el año dos mil trece en la entrega de los Oscar el presentador en ese momento Seth Mac Farlane

Voz 31 23:18 de eh el el Oscar a la mejor

Voz 1826 23:21 Trichet dijo Felice cuando presentó a las candidatas dijo textualmente felicidades señoritas ahora ninguna de vosotras tendrá que fingir que se siente atraída por Harvey Weinstein lo dijo en dos mil tres

Voz 0545 23:33 efectivamente efectivamente osea yo me acuerdo perfectamente de eso también y no sé por qué hay que no no sé si si estaban fingiendo cuando muchas aparecían la primera Oprah Winfrey en fotos con Harvey Weinstein dándose el pico llamándole Dios como

Voz 1915 23:55 sí sí sí que por cierto

Voz 0545 23:58 esto me ha parecido bien que algunas de las víctimas de este señor Le Kay harán un poco la boca menores

Voz 1915 24:03 sí sí que iba camino

Voz 0545 24:06 no de convertirse sino a Oprah Winfrey Street era iba camino de convertirse otra vez más como en la próxima presidenta de los Estados Unidos que pasa que la gente dice bueno más tonto es Donald Trump muchísimo más no solamente sino aunque sea que que tiene que es mucho más es ignorantes más tonto y es un peligro para el mundo que no será Oprah Winfrey desde luego que no pero no me parece que el asunto está en la comparación no no no tiene sentido el cómo no es Donald Trump no sirve no como ex mujer no sirve como es negra no sirven no yo creo que ese no es el disco

Voz 0313 24:46 sí yo todo esto que estas diciendo Elvira esta tarde me me conecta con esto que comentaba hace un ratito y que ayer hablábamos en La Ventana de del valor de nadar a contracorriente y yo estoy seguro que todo esto que has dicho has escrito en un en un post que es privado que es para tu grupo de

Voz 0545 25:00 sí gente conocida hoy que intercambiar opiniones y tal

Voz 0313 25:03 yo estoy seguro que además ahora escuchando por la radio están en su derecho e mucha gente bastante gente alguna gente que pensará mira esta cómo se sale de la línea

Voz 1915 25:12 no se sabe el carril cómo es posible

Voz 0313 25:15 no no comulgar no no apoyar no coincidir con buenos no sé si en el fondo claro que coincide mostró es como lo de ayer

Voz 1915 25:22 hasta el manifiesto de las de las creadoras francés

Voz 0313 25:25 esas con Catherine Deneuve a la cabeza o a la cabeza o que es la más conocida

Voz 1915 25:28 bueno eso es conocida

Voz 0313 25:31 está todo organizado ella bueno ese manifiesta hay que leer sólo hay yo hablo por mí hay hay partes de ese manifiesto en los que no estoy nada de acuerdo son cuando dice que la campaña del y tú es como la justicia sumaria no yo a mí eso no me lo parece pero el fondo de algo de lo que dicen de que no que no se nos vaya la mano no convirtamos esto en una caza de brujas dental bueno

Voz 0545 25:50 a mí lo que a lo mejor no estaba yo en cualquier caso

Voz 0313 25:52 el valor que tienen de decir lo de poder expresar su opinión libremente que no se vea sometida a un control de un debate sino a un control casi de inquisición de decir bueno es que esto esto es que apoyan la violencia justifican

Voz 1915 26:06 no es verdad es verdad que hicieron caso porque en cuanto te sales un poquito de su catecismos tú puedes

Voz 0313 26:13 al otro tono aquí puedes no estaría

Voz 0545 26:15 cuerdo pero no es verdad a mí hay una cosa que me parece positivo que además debemos defender sobre todo las mujeres que es que y esto el movimiento feminista pertenece a las mujeres pertenece a los hombres también ojalá pero cada mujer tiene una voz y hay que defender las voces particulares sea quiero decir que yo no tengo por qué seguir consignas ni tan siquiera tengo que seguir has tac puedo ser feminista

Voz 1915 26:43 no quiero decir que puedes

Voz 0545 26:46 es por fortuna o otras personas tienen que expresarse a través de portavoces yo tengo mi propia tribuna hay puedo decir lo que pienso y quiero aprovechar muy tribuna para decir lo que pienso con mi voz y con mis palabras

Voz 0313 27:00 es que esto es que esté comentamos además en fin seguramente es una mala comparación pero como también va mucho de filias y de fobias y de consignas el tema dichoso de Cataluña que hace días que afortunadamente hablamos menos al menos en la venta en otros lugares hablabas pero vamos a ver yo reivindico desde hace mucho tiempo mi derecho a tener opinión propia sobre cada capítulo de esta historia es decir yo tengo derecho a decir que el uno de octubre fue una vergüenza tendría que haber habido dimisiones tenga derecho a decir que eso no justifica en mi opinión las trasnochadas que se hicieron por parte de los gobernantes catalanes ten

Voz 1915 27:34 es que haya gente hacen que haya gente en la cárcel

Voz 0313 27:37 que que que yo creo que no hay derecho que es un error y que es una vergüenza pero bueno cada capítulo tiene una opinión propia no hace falta apuntarse a todo a todo el álbum de cromos no hace falta pero parece que esto es muy complicado

Voz 0545 27:49 ya además tiene te diré una cosa yo pongo la radio y escucho a una persona que se llama Carles Francino no escucho al portavoz Dan

Voz 1915 27:57 claro esa persona ni tan siquiera

Voz 0545 27:59 era de un de un Vega doble

Voz 1915 28:02 no no no

Voz 0545 28:04 con respecto al tal Herbie Westin también te digo una cosa es muy cómodo y señalara un malhechor y sentirte en el lado de los buenos cuando desde luego el es una persona que tiene que pagar de alguna que alguna manera por lo que ha hecho pero también es verdad que forma parte de un sistema que asumía eso y que asumía ese

Voz 1590 28:25 maltrato a sus trabajadores

Voz 0545 28:27 sí que asumía el abuso de poder entonces a mí esa gente que señala para sentirse bien no yo creo que hay que señalar de una manera solidaria para que son no vuelva

Voz 0313 28:38 así pues sea tú este inicio de año que tenemos que dice que estábamos tan más peleados que antes crees que lo tienes

Voz 1915 28:43 fíjate si es rebobinar

Voz 0545 28:46 fíjate si es complicado el asunto Roberto Carlos que que aquí nos juntamos por ejemplo con las declaraciones de hoy precisamente hacia unas seis horas Mira Sorvino que fue una de las

Voz 1915 28:57 Temas de Harvey Weinstein ha escrito

Voz 0545 28:59 la carta me parece que en el Washington Post de apoyo a la hija de Woody

Voz 0313 29:04 de Woody Allen CC sí

Voz 0545 29:06 no a la hija de Woody Allen escribió una carta a no sé si en el Washington Post

Voz 0313 29:11 que me parece que si si tenemos un fragmento a dieciocho

Voz 0564 29:15 por qué el director de Manhattan y Annie Hall no está viviendo las mismas consecuencias de otros acusados como Harvey Weinstein no Kevin Spacey

Voz 0545 29:24 ningún depredador debería ser perdonado

Voz 0564 29:26 por razones como su talento su creatividad su genialidad no debería quedar ninguna piedra sin levantar los principios del movimiento tienen que aplicarse consistentemente sin excepción

Voz 33 29:40 bueno esto es una es un asunto de lo más escabroso delicado

Voz 0545 29:47 qué es eso

Voz 1915 29:50 la gente aceptada ella tiene ella tiene su voz y su derecho a reclamar que será accede a ellas no creo que ocurre que las personas para ser acusadas tenemos que tener bajas no queda han sido culpable

Voz 0313 30:01 por cierto ahora que salía el nombre de Woody Allen y el lazo con algo que vamos a tratar después en La Ventana del Arte

Voz 3 30:06 de qué hacemos con el arte de de de creadores

Voz 0313 30:11 a duras que en su faceta personal particular han sido digamos poco ejemplares

Voz 1915 30:16 eso nosotros no sé si Woody Allen modelos

Voz 0313 30:19 qué qué hacemos bueno hay mucho debate ahora sobre

Voz 0545 30:22 fíjate hay mucho debate sobre eso yo consumo bueno sobre todo es mucho más fácil con los muertos porque ya es como que su vida quedó atrás y no

Voz 0313 30:30 cine de Polanski si yo yo yo

Voz 0545 30:33 luego puedo disfrutar del cine de Polanski it también me importa lo que ha hecho en su vida pero puedo disfrutar del cine de hecho disfruto y me parece un gran director en en el caso de Polanski no me no me provoca les ningún problema al disfrutar de sus películas porque me gustan mucho el caso de Woody Allen el problema no decía cómo se haya comportado personalmente sino que yo creo que el discurso de algunas películas ha quedado un poco caduco sea que está el problema está en su en su en sus propias pelis como por ejemplo

Voz 0313 31:03 en Manhattan mira

Voz 1915 31:11 Manhattan versión satélite Vía aparecerá aparecerá

Voz 0313 31:16 a donde Woody Allen Woody Allen si donde Woody Allen habla con con una chica muy joven hace sobre decir tienes toda una vida por delante pero debería saber Mera

Voz 21 31:28 quiere decir que que ya has tenido tres amantes antes que yo y increíble alucinante cuando yo tenía tu edad mis abuelos a una ropa después de meterme en la cama no eran unos chicos muy maduros no se parecían en nada eso qué quiere decir

Voz 28 31:48 dicho que creo que estoy enamorada de ti

Voz 3 31:51 oye no te desmán de se

Voz 21 31:53 esto es es muy bonito déjame sitio es algo algo más

Voz 34 31:57 maravilloso y lo estamos pasando estupendamente y todo eso pero tú eres una cría Hinault quiero que lo olvide sabes vas a encontrar a un montón de hombres magníficos en tu vida ahí bueno lo que yo quiero es que disfrutes de mi de mi perverso sentido del humor y de mi asombrosa técnica sexual pero lo que no debes olvidar nunca es que tienes toda una vida porque

Voz 1915 32:18 es difícil tragarse se podría

Voz 0313 32:21 no por por por guiones como éstos o por algunas de de sus notas privadas un periodista bastante conoció en Estados Unidos ha publicado una nota hace tres o cuatro días bueno diciendo que Woody Allen uno es un obseso con con las adolescentes y que debería perseguirse el bueno hoy pues no sé pues nada yo no

Voz 1915 32:42 yo lo que pienso que a veces ahora cuando vemos sus películas Manhattan au Annie Hall

Voz 0545 32:46 el encontramos probablemente el paradigma del más play Lille a tope no porque son el el siempre es el el personaje

Voz 1915 32:56 que no se parecía a ese personaje está

Voz 35 32:59 la ando y hablando ya hablando y hablando y hablando

Voz 1915 33:01 a unas mujeres su puede ser atractivas escuchado escuchando escuchando quedan tan enamoradas y tan fascinada es que al final se acuestan con él quieren quedarse con él a pesar de ser MAR dos Gemini

Voz 0545 33:13 hay tener diecisiete años Isère increíblemente preciosa

Voz 1915 33:17 las no bueno esto habrá que ver cómo se ve yo sé cómo lo veía antes y como lo veo ahora en mis ojos han cambiado claro si construimos

Voz 0313 33:25 dentro de veinte años deberá también es el cine de una manera completamente Elvira Lindo ha sido un placer que devuelve buena conversación Ruiz

Voz 1915 33:32 el gordo hasta luego

Voz 23 33:43 sí o Arda tuvo a su del Cristo

Voz 8 34:18 la de imprime en las redes sociales a la ventana a quien funky la venta

Voz 37 34:25 cadena

Voz 1 34:31 si hoy no te quieres perder hora25 toma nota son las ocho y siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repaso a la información del día unos fallos en la gente

Voz 17 34:41 donde el temporal mareo y Don Juan a Juan buenas noches antes Vadillos buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad

Voz 1 34:48 así desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com y la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 38 35:05 por desgracia uno no siempre puede estar escucha

Voz 0313 35:08 la radio estamos

Voz 38 35:11 que estamos leyendo a Dostoievski

Voz 3 35:13 en la cama durmiendo o interpreta junto a rachas y no la cama con fiebre o interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavés o leyendo a Dostoievski

Voz 1441 35:23 con fiebre

Voz 3 35:24 de la App de la Cadena SER

Voz 1 35:26 Nos cuando te dé la gana

Voz 39 35:31 en Hablar por hablar nos encanta saber de Ci conocer tu historia

Voz 3 35:35 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía contó Adriana Mourelos acerca de su primer amor escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros la huimos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 39 35:48 en Hablar por hablar además de estos testimonios Nos interesamos por el mundo que comprendimos

Voz 3 35:53 para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 39 35:57 mundos quita Nos interesamos por la historia

Voz 3 36:00 un guiño esta llamada de la historia a una enfermera

Voz 1626 36:03 otra enfermera saturada que en sus noches de

Voz 40 36:06 ardía escribe en Twitter buenas noches maitines

Voz 39 36:10 tires Hablar hablar Hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 41 36:22 nuestra web superan los ocho millones de usuarios cerca de un millón ciento veinte mil Nos siguen en Twitter más de quinientas XXXVI mil personas en Facebook tenemos más de veintiocho mil seguidores de nuestro canal de youtube más de dos millones de persones han descargado nuestra aplicación todos se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos pero queremos ser más lo sigues

Voz 39 36:56 los profesionales de la cadena ser obtendrá la información mediante engaño disfraz o enmascaramiento

Voz 42 37:02 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 1280 37:04 a ser editado por Taurus ya a la vez

Voz 42 37:07 ETA

Voz 8 37:12 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 9 37:20 vamos

Voz 10 37:21 la Ventana con Carles Francino

Voz 43 37:32 es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad La Ventana de La con los que pozo

Voz 3 37:46 Miguel buenas tardes bona tarda Carles a tardar

Voz 0313 37:49 yo al cómo estás feliz también eh

Voz 3 37:51 bien vamos a abrir la primera ventana de arte destellos

Voz 0313 37:54 dieciocho con un pintor que cambio cambio profundamente la manera de de mirar un auténtico revolucionario del arte hablamos de Caravaggio íbamos a empezar viajando hasta el siglo XVII

Voz 1280 38:11 Roma mil seiscientos la capital del mundo cristiano celebra el jubileo más importante la amenaza de la reforma luterana ha provocado como respuesta a la Contrarreforma católica

Voz 44 38:23 sí este año cuando miles de peregrinos lleguen a la ciudad deberá transmitir un mensaje alto y claro de la victoria del catolicismo sobre el protestantismo

Voz 1280 38:33 todo ya preparado meticulosamente para impresionar al peregrino y para ello nada mejor que el año

Voz 0545 38:39 T

Voz 1280 38:40 las basílicas y las iglesias de Roma han sido reformadas ampliadas así decoradas para la ocasión esculturas pinturas muestran al mundo la imagen visible de los postulados de la Contrarreforma cambie en la iglesia de esa el quite y Francesca la iglesia de la comunidad francesa en Roma donde hoy se inaugura una de sus capillas la capilla contar él llevaba veinticinco años cerrada en los últimos meses han sido frenéticos para tenerla lista para el jubileo tras la negativa de los pintores más famosos de la ciudad demasiado ocupados en trabajos de mayor envergadura se encargaron

Voz 16 39:17 las pinturas aún joven artista que no había hecho todavía en ninguna obra pública el hombre es Michelangelo Mary's sí pero si hace ya

Voz 1280 39:26 Mar Caravaggio hoy se abre al público la capilla y la expectación es máxima todo el mundo quiere ver las nuevas pinturas descubren toda la Torné rápidamente se alzan voces indignadas por lo que aparece representado nadie entiende que hace una figura tan humilde en el altar ni porque muestra sus pies sucios y descalzos en primer plano no parece una pintura digna decorosa para una iglesia mucho menos en un año de jubileo como este a las pocas horas los religiosos de Richi hacen que se descuelgue la pintura central de la capilla

Voz 21 40:04 lo aceptan la obra de Caravaggio de ninguna manera

Voz 1280 40:08 el artista deberá pintar en pocos meses una nueva obra Si quiere cobrar por el trabajo lo hará pero nunca olvidará a la ofensa pública que supuso el rechazo de su pintura hoy viajamos en este momento estelar del arte cuando Caravaggio pinta la vida de Mateo y la capilla contaré Eli y cambie para siempre la historia de la

Voz 0313 40:35 cambiar para siempre la historia del arte son son palabras mayores se pero no exagerados no

Voz 1590 40:40 no no no exagera vamos con Caravaggio no no exagerados

Voz 0313 40:44 sí que rechazaron la la pintura Bono al el fondo era que estábamos en pleno espíritu de la Contrarreforma católica pero hasta llegar a ese punto

Voz 1590 40:53 a la pintura era demasiado real podríamos decir o demasiado poco celestial a Carabanchel debían encargado de representar a Mateo en el momento de escribir el Evangelio y supuestamente el Evangelio que fue dictado por un ángel debía aparecer el ángel que estaba dictando ya una forma de expresar que que el texto era un texto sagrado que venía dirá dictado directamente de la de la divinidad pero en cambio de hecho presentó aún Mateo que parecía un campesino Un campesino analfabeto ya ha estado todo el día a trabajando en el campo o predicando en el desierto como era el caso y por tanto tenía los pies los pies sucios estaba sentado cansado intenta escribir el Evangelio Gisela acerca un ángel completamente terrenal un ángel que es una niña que está que lo abracen que la ayuda a escribir que alguna foto esa imagen que expresa una comunión entre entre el ángel y Mateo era demasiado cercana e incluso los los peregrinos que llegaban a Roma podían llegar incluso a sentirse identificados con con esa figura y con esos pies sucios como como los que ellos llevaban

Voz 0313 41:53 pero no impresionados de al que es lo que que

Voz 1590 41:56 diría que es lo que querían tenías que quedar impresionado y además si si tú veías que San Mateo era tan humilde quizá te podías preguntar porque a los cardenales el Papa vestían ropas tan caras sin si ese apóstol a era tan humilde eh

Voz 0313 42:09 Caravaggio por qué pinto Silla San Mateo sabemos por qué no se lo dejaron pintar porqué Pinto hacia San Mateo

Voz 1590 42:14 Caravaggio se planteo siempre en todas en todas sus pinturas ha reformulado la la historia sagrada como Se la pensara de cero olvidando las tradiciones olvidando las convenciones a leyendo ha con mucho detalle el texto ir imaginando intentando pensar realmente cómo era ya había una corriente de pensamiento parece lo más probable eran personas muy humilde son los apóstoles y llevaba una vida muy dura Iker a Valle intenta expresar esa esa realidad de los de los primeros cristianos

Voz 0313 42:43 ya hemos contado que que Caravaggio es bueno en en vereda acepta pintar una segunda una segunda versión del cuadro pero lo acepta digamos en todas sus condiciones o introduce algún algún pero algún detallito por agradecer Bono me la vez clavado pero no hasta el fondo

Voz 1590 42:58 de entrada cumple cumple cuando miramos la pintura cumple perfectamente San Mateo aquí parece un patriarca noble está sentado apoyado en una en una mesa aparece un ángel en el cielo que el está dictando el texto todos una imagen muy muy divina donde se transmite esa esa autoridad pero si nos fijamos un detalle el les tiene la pierna apoyada en un taburete

Voz 1915 43:18 sí yo suelo está como al borde

Voz 1590 43:21 de de un escalón a una grada el taburete está a punto a punto de caer hacia el espectador hay hay una inestabilidad que es una característica que Caravaggio introducirán muchas obras jugará mucho con elementos que parece que estén a punto de caer a punto de caer hacia el lado del espectador

Voz 0313 43:35 pero en este caso hay que interpretarlo además común pequeño o no tan pequeño gesto de protesta también no de protesta o de otro o de desacuerdo no se o cómo cómo

Voz 1590 43:43 libertad era era era un lenguaje de de de de es es como que trabajaba con la pintura

Voz 45 43:54 él

Voz 0313 44:23 para regresamos con más detalle a esta y otras pinturas de la capilla pero por volver al comienzo Miquel decíamos lo de cambiar la mirada para siempre la historia del arte porque fueron tan tan revolucionarios estas

Voz 33 44:34 pero saber que Caravaggio en toda su producción recrea la ley

Voz 1590 44:40 historia bíblica como si estuviera sucediendo aquí y ahora

Voz 0313 44:44 no acuse realmente estuviera estuviera pasando

Voz 1590 44:46 ahora la gente se sentía identificado con con esos personajes pero además lo hace de una forma totalmente novedosa Caravaggio es como si si cogiera la totalidad del mundo lo sumir al oscuridad quitaremos la luz de de todo en el como si tuviera una linterna ilumina sólo las partes más esenciales del drama humano ilumina los miedos las pasiones la venganza la ira el el sexo la vida la la vida y la muerte eso es lo que nos muestra siempre las pinturas de Caravaggio Se acerca mucho para hacer lo vemos vemos a los personajes muy de cerca con unos detalles con con nuevas arrugas en los ancianos con con veces vemos los pezones directos de Judith cuando está cortando la cabeza o Ernes unas unas cosas que no se habían visto hasta entonces

Voz 0313 45:32 pese a que artes estaba haciendo en ese momento cuando irrumpe Caravaggio

Voz 1590 45:35 Caravaggio cambia la Historia del Arte porque justo estamos en un momento posterior al a los grandes maestros del Renacimiento después de Rafael Leonardo Miguel Ángel vino momento está en entre los artistas claro después de Miguel Ángel que haces tú qué qué pintas no no sabes cómo pintar y al final acabas pintando a la manera de Miguel Ángel es decir artistas que no miraban la realidad sino que miraban copiaban a Miguel Ángel Rafael Leonardo estos artistas manierista y Caravaggio rompe completamente con ellos mirando directamente a The natural pintando siempre teniendo modelo delante y fijándose en lo que ve lo que ve en esa persona en ese A en esa persona que ha encontrado la calle que le ha pedido que haga de modelo que la sienten su estudio a través de él intenta llegar al al fondo y expresar ese drama de de la historia

Voz 0313 46:25 alguna otra vez rechazaron las pinturas de Caravaggio por por motivos de de estos de decoro

Voz 1590 46:31 sí al más de una vez y algunas muy muy sonadas son sobre todo si cuando para una iglesia del del trasteo en Roma Le pido

Voz 31 46:39 era una pintura con con la muerte de la Virgen

Voz 1590 46:42 normalmente esas pinturas de de la muerte de la vírgenes para expresar como la Virgen asciende al cielo en cambio Caravaggio presentó una pintura como siempre suya oscura donde aparece un cuerpo de una mujer que practicamente Nos cuesta identifica

Voz 0545 46:57 lo que sea la virgen porque realmente lo que estamos viendo es un

Voz 1590 46:59 la mujer muerta rodeada de una serie de personajes que están afligidos pero no hay ningún atisbo de esa posible salvación de ese posible ese posible más allá eso evidentemente era era revolucionario contra contra el dictado de la iglesia pero es que además eh lo más impactante es que como modelo Caravaggio utilizó a una prostituta a una prostituta muy conocida en Roma que había muerto ahogada en el té verde porque Caravaggio quería evidentemente buscando esa realidad que mejor modelo para para una mujer muerta que un cuerpo que realmente estaba muerto cogió a esa prostituta pero todo el mundo que miraba la pintura la la identificaba y ese fue descolgada de inmediato pero

Voz 0313 47:41 habitual utilizar un cadáver como modelo

Voz 1590 47:44 cada es el primero creo que lo hace para para representar esta realidad el del del cuerpo muerto antes los artistas Miguel Ángel Leonardo utilizaba los cadáveres para para en los diseccionó Avan estudiaba en el cuerpo humano para aprender a representar el cuerpo vivo el cuerpo movimiento pero Caravaggio siempre cuando tenía que pintará algo buscaba es objeto real por ejemplo es curioso como todos sus ángeles en todos ellos podemos identificar las salas que cogió de pájaros porque claro no encontraba una una la de un ángel y entonces hay ángeles que llevan a las de cisne otros de Paloma otros de Carrión siempre buscaba el elemento elemento real y cuando tenía que pintar cadáveres cogía cogía cuerpos muertos

Voz 22 48:27 ya

Voz 0313 48:53 hemos regresar a San Mateo bueno concretamente a Bach a la Pasión según San Mateo de Bach

Voz 30 48:58 para entrar en la parte más

Voz 0313 49:01 más turbia más oscura del del personaje eso que decíamos hace un ratito hablando con Elvira Lindo qué hacer con el arte de personas que en su faceta particular de la vida no han sido precisamente ejemplares Caravaggio no lo fue era un pieza directamente

Voz 1590 49:15 en lo sabe sabemos más de Caravaggio por por los archivos judiciales que que no por por otros documentos otras otras cartas realmente su su historial ha es es amplio de diversas peleas discusiones ofensas sexuales ya participó en distintas emboscadas según todos los indicios va a matar a dos personas a lo largo de su vida

Voz 0313 49:38 murió también en circunstancias no

Voz 1590 49:41 instancias muy extrañas Él murió en una en una playa el puerto Air Cole en una playa murió solo en principio murió solo pero y su cuerpo desapareció nunca nunca se encontró el estaba volviendo a Roma había tenido que huir de Roma precisamente acusado de de un asesinato y cuando parecía que ya podía volver que había obtenido el perdón para para volver a murió en esta playa pero lo más probable es que no estuviera volviendo tranquilamente a Roma sino que en realidad estaba huyendo de Malta donde había estado parecía que había ofendido a un caballero de Malta que lo estaba persiguiendo y es muy probable que que lo acabarán asesinando vaya

Voz 31 50:17 vaya pieza efectivamente pero también hay que pensar que vivió en un en una época muy violenta claro claro claro claro no no no fue tampoco un no era una excepción no era un bicho raro no no la mayoría sus compañeros pintores también estar en todos los archivos judiciales y participaban también en estos en estos altercados era un mundo violento bueno de hecho la Fundación Monte Madrid organiza un curso que comienza el próximo veinte

Voz 0313 50:38 cuatro de enero que lleva por título tres asesinos Caravaggio mar Robbie Jesualdo la belleza del mal mira y pone el foco en estos tres creadores que compartieron época una época turbulenta efectivamente hay que vivieron al límite hemos invitado a asomarse a la ventana La Ventana del Arte que es músico escritor y director de este curso se había buenas tardes hola

Voz 1357 50:59 qué tal Carlos encantado de volver a hablar contigo de comprobar tu maravillosa fidelidad que me llama siempre y cuando hago algo

Voz 0313 51:07 oye a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la belleza del mal

Voz 1357 51:11 la belleza del mal verdad lo que hace de todas maneras es cuestionar si la dimensión de arte en general el arte tiene verdad un vínculo exclusivamente con lo vi yo con lo bueno o pretende retratar de alguna forma el alma humana en todas sus contradicciones no en el alma humana conviven lo peor y lo mejor lo más hermoso y lo más siniestro no quedarse tiene la obligación como tal de reflejar esa alma humana en toda su dimensión con lo cual es efectivamente dice Alija absolutamente lo que se de lo que Sócrates lideró en el diálogo de Platón cuando plantea la peligrosidad absoluta de Barthe cuando le dice verdad Si comprendes por qué unos otros que no no se extraviados necesariamente ni somos disoluto así aventureros Mike la maestría de nuestro estilo y mis mentira insensateces comprendes que la confianza de la multitud nosotros y el colmo de ridículo y el deseo de educar al pueblo y esto es importante de educar al pueblo y a la juventud a través del arte una empresa temeraria que habría que prohibir eso es lo que va a intentar de alguna manera verdad profundizar el ciclo de conferencias conciertos proyecciones de la belleza del mal

Voz 0313 52:38 porque entonces esto Xavi exactamente como lo gestionamos quiero decir se puede o debe separar lo que es la biografía de un artista de su obra

Voz 1357 52:49 viviendo viviendo verdad que caso es que deberíamos intentar responder es verdad que es verdad de Woody Allen porque hecho su vida no es verdad con su hija adoptiva sin embargo es alguien tiene una una obra formidable detrás es verdad de todas maneras que roban Polanski violó hizo rogó previamente a una muchacha de trece años pero volvimos a vernos La semilla del diablo o Chinatown y nos parecen películas formidables quiere sino de Wagner uno de los enormes compositores de todos los tiempos donde realmente verdad sus inscrito es contra los judíos son adictos no sólo son allí esto sino que perjudican sustancialmente el odio que existe en ese momento en la sociedad verdad alemana contra los judíos contribuyen a aumentarlo así innumerables ocasiones qué pasa aquí no vamos a seguir escuchando las obras de Wagner

Voz 0313 53:47 eh

Voz 1357 53:47 innecesariamente Israel tendrá que poder finalmente escuchar las obras de de de Wagner porque forman parte del espíritu humano en espíritu humano en su absoluta dimensión icono adicción yo soy reflejo de eso me han gustado mucho las palabras de la persona que no escuchado su nombre Caravaggio Caravaggio el Grand pintor de la modernidad es el te rompe el cielo a la modernidad no con Caravaggio por primera vez no somos espectadores como lo éramos Sanchis con la pintura anterior somos por primera decisivos oculares de la acción que está teniendo lugar ante nosotros mismos en tiempo real acción que no se implica directamente no con la pintura de Caravaggio parece que nos hayamos Two tangos de Lina impenetrable en el cuadro formamos parte de él y entonces entendemos por vez primera nuestra propia condición entendemos todos recovecos sin alma con sus contradicciones con lo hermoso lo extraño que hay en ella en esa síntesis necesaria para llegar a entender lo que somos y sobre todo también lo que son los demás

Voz 0313 55:09 me encanta la pasión con la que habla siempre cosa que ha dicho una cosa muy interesante muy importantes sobre Caravaggio no sólo que empieza el arte moderno con él o una forma moderna de mirar la pintura

Voz 1357 55:19 sino que el cine tiene que y secuencia de Caravaggio