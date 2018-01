La Ventana (11/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 a eh

Voz 1667 00:10 las siete seis en Canarias la policía localizados sana y salva a la mujer de Jaén que llevaba semanas en paradero desconocido después de denunciar a su pareja por amenazas los agentes siguen buscando al hombre que cuenta con antecedentes por malos tratos última hora César García

Voz 3 00:24 la Policía Nacional acaba de localizar hace tan sólo unos minutos a la mujer del maltratador buscado por las fuerzas de seguridad según ha podido saber esta redacción se encuentra bien mientras que sigue la búsqueda de su ex pareja que cuenta ya con una condena en firme por violencia de género durante los dos años de relación intermitente tuvieron dos hijos el hombre está a la espera de un nuevo juicio para ver rajado la cara a su ex pareja con unas tijeras en plena calle

Voz 1667 00:48 ella en Barcelona los Mossos d'Esquadra han confirmado la detención de un profesor acusado de un delito de agresión sexual a menores el detenido cuenta con antecedentes y con abundante material pedófilo Barcelona sí

Voz 0196 00:59 se trata de un profesor de Informática de la Escuela Vedruna del barrio de Gràcia de Barcelona ha ingresado ya en prisión por presuntos abusos sexuales a menores también por pornografía infantil la dirección del centro ha confirmado a la Cadena Ser que los Mossos d'Esquadra detuvieron a mediados del mes de diciembre y que los padres ya han sido puntualmente informados además cuenta que la denuncia se hizo desde fuera de la escuela no fueron de alumnos ni padres Se trató de un centro ex

Voz 4 01:23 sionista la policía catalana ha encontrado en el

Voz 0196 01:26 teléfono móvil de este profesor decenas de fotografías de menores algunas de ellas las habría hecho durante salidas extraescolares

Voz 1667 01:33 en el Supremo el exconseller catalán Joaquim Forn y el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez se han comprometido a renunciar a su acta de diputado en el nuevo Parlament Si Cataluña mantiene su apuesta por la unilateralidad desde Granada Pedro Sánchez acaba de rechazar la idea de una investidura distancia de Carles Puigdemont

Voz 5 01:50 un presidente de Gobierno de una tierra tiene que vivir en esa tierra con qué fuerza moral un presidente del Gobierno va a exigir el cumplimiento de sus leyes a todos los ciudadanos si es incapaz de asumir en primera persona las consecuencias de sus actos políticos el presidente de la Junta de Catalunya tiene que vivir en Cataluña esto es lo que tiene que ocurrir

la previsión del tiempo nos espera un viernes estable y casi sin lluvias en la mayor parte del país con intervalos de nubes en buena parte de la mitad norte peninsular y alguna precipitación ocasional de madrugada se van a repetir las heladas especialmente en áreas del interior con las mínimas en descenso

Voz 10 03:38 Un

Voz 0313 03:41 este piano que está sonando es el de Archibald que es uno de los mejores pianistas de nuestro país así

Voz 11 03:47 está considerado son sus manos

Voz 0313 03:55 las otras

Voz 12 03:59 sí

Voz 13 04:02 son las manos de María Parra

Voz 12 04:09 María Parra

Voz 13 04:11 Archibald Pizarro y otros grandes pianistas como Alejandro Pelayo Pablo Amorós Eduardo Frías Roberto Castañeda o David Sánchez junto a Jacobo Serra y a Londres ven tele

Voz 0313 04:23 a ser protagonistas este próximo domingo en Madrid de un concierto solidario con

Voz 13 04:26 de la sala Clamores a beneficio de la Fundación

Voz 1826 04:31 Mozambique Sur sin que iban a hacer composiciones contemporáneas clásicas también de jazz lo van a hacer para retratar a la perfección todos los universos del piano

Voz 0867 04:40 ese es el objetivo bueno el objetivo básico también es él

Voz 1826 04:42 recaudar fondos para una casa de acogida de esa organización que tiene una historia muy interesante que conocemos y que nos puede explicar José Manuel Hoyos de los Ríos presidente de la Fundación

Voz 13 04:54 Mozambique Sur José Manuel qué tal buenas tardes

Voz 0313 04:58 muy buenas tardes hola buenas tardes estamos hablando de la Casa do tú además que la conocimos durante nuestra estancia ya hace un par de años

Voz 0976 05:06 exactamente exactamente un muy buen rato ningún programa Fantástico

Voz 0313 05:13 bueno él menos Bañuelos es médico dentista es fundador de esta de esta organización y yo quería que recordar a los oyentes de La Ventana como arranca esta esta iniciativa solidaria Mozambique porque fue en dos mil cinco que tú vas a ese país no

Voz 0976 05:26 no bueno yo fui en el noventa y ocho de Fortis completamente particular Illán el dos mil cinco un grupo de tres o cuatro amigos los ojos de dinero hizo juntamos la Fundación Mozambique Sur después de haber estado tantos años apoyando ayudando a María José que la entrevistas ya ya ya Quiteria que son las que están al frente de de la casa en Mozambique que más o menos veinte si uno veintidós Boyer y que todos los años

Voz 0313 05:54 no está mal hablarnos habrá el Mozambique que tú conoces cómo ha cambiado a lo largo de todo ese tiempo Manuel

Voz 0976 06:01 pues en el Mozambique es rural que es el que yo conozco el de las cuatro aldeas donde intervenimos de El orfanato Casa de Acogida eso sí con dos cara a cara de la alegría y el de la sonrisa ahí de del el optimismo y luego el de la pobreza extrema y lo que has pasado a lo largo de estos veinte años si de lo que nos sentimos más orgullosos es de la fuerza que ha conseguido que la comunidad la Comunidad las mujeres jóvenes los jóvenes en general son el motor y la fuerza había hecho que bueno pues que una sociedad muy pobre tenga muchos aspectos un futuro mejor están muy mal pero pero con futuro y con y con fuerza el sentido de comunidad para luchar So en contra de la pobreza es lo que más siento que hemos conseguido aparte de hacer pozos de mejorar las acciones y éticas de de de mejorar la situación de los desnutridos de los enfermos seropositivos de alfabetizada mujeres etcétera no del sentido de comunidad el sentido humano de juntos luchar por por bueno pues por todos esas

Voz 1672 07:18 cosas que te cuenta para que lo sepan los oyentes de la venta

Voz 0313 07:20 Ana para demostrar una vez más que la ayuda llega a todo el valor que tiene vamos a escuchar el testimonio de dos chicos de dos chavales que pasaron por ese hogar y que ahora de mayores han cumplido sus sueños personales y también profesionales va a contar Laura Piñero

Voz 14 07:38 sí

Voz 1280 07:42 pues sí es André tiene ahora veintiún años nació en Maputo Mozambique su padre no tenía tiempo para cuidar de su delicado estado de salud y de sus fuertes heridas emocionales estaba roto por dentro

Voz 15 07:53 sí sí que no que no era una única subo

Voz 16 07:59 tres tipos de cuplé me di cuenta de que no estaba solo también había niños con problemas con problemas más graves que los míos gracias a Dios que todo pasó encontré a Tía María una señora española que fue como médico voluntaria Mozambique ya me cuido muchísimo fue una fase muy equilibrada

Voz 15 08:16 más Fares muy tú has librado

Voz 1280 08:20 en la Casa de la Fundación las cosas cambiaron

Voz 16 08:22 yo empecé a comprender que podía hacer más estudiar más esforzarme desarrollar me más memorizar más me di cuenta de que quería hacer un curso de arte siempre fui perseverante con esto

Voz 1280 08:34 allí encontró al artista que había en el gracias a la ayuda de otra voluntaria Se anima profesionalizar su talento para la cerámica la pintura y las ilustraciones actualmente está en una de las mejores escuelas de arte de delito

Voz 17 08:47 boa algo gordo ya estoy mucho mix se ha

Voz 16 08:51 eh

Voz 17 08:52 eh experiencia vaya tengo muchos amigos

Voz 16 08:54 los ya consiguió acumular experiencias pero todo esto es gracias a casa Galatto si no fuese por ellos yo no me habría desarrollado ni estaría hoy en Portugal no estaría sí

Voz 15 09:04 un periodo aumentaría sin

Voz 1280 09:07 Vicenta Alberto luchó para poder entrar en el centro bajo las amenazas de su padre y al final lo consiguió

Voz 13 09:12 no era tenía amputado y grietas pasaban nuestros días pidiendo limosna en la calle queríamos comida cualquier cosa ropa alimentación

Voz 1280 09:25 gracias a otra voluntaria de la casa comenzó a realizar actividades básicas de la salud

Voz 18 09:29 sí con las era el mal que debía pero él estaba nervioso

Voz 13 09:37 comencé a estudiar aprender en las aulas tomaron muchas molestias en enseñarme aunque tuviera muchas dificultades a mi profesora le costó mucho en dos mil seis y empecé a trabajar como investigador del Laboratorio agote para personas que están con tratamientos el control veo cómo sigue el tratamiento de las personas

Voz 18 09:58 o sea no no al falencias del aceptaron

Voz 1280 10:02 y ahora cuando puede a su hogar para ayudar y enseñar a niños y jóvenes que buscan su propio camino para él siempre serán su familia

Voz 19 10:18 aquello fue adoptada posan ni está ese hecho

Voz 0313 10:29 no lo estaba viendo la cara Manuel Hoyos ni tengo capacidad de contar la cantidad de esfuerzos que habrá hecho en todos estos años pero cuando se escuchan por la radio testimonios como éstos Manuel me parece que merece la pena

Voz 0976 10:40 no me emociona

Voz 0313 10:43 ya ya me lo Sabina

Voz 0976 10:45 porque chavales que les conozco a Vicente yo sí ha desde bien bien año me preguntabas antes que ha cambiado es todo ha cambiado estos dos días cuando tenía cinco años con una barriga quien ató lleno de herida llena de gusanos vino unas condiciones lamentables y que ahora acción pintor y que bueno pues con estos son los ejemplos como estos hay muchos porque la cazado Goya todos todos los años tiempo cincuenta chavales esto esto es lo que te hace volver y volver cada año y lo que te da sentido a la vida y aquí se está muy bien y yo estoy feliz y tengo mi trabajo y mi familia ahí estoy contento hoy e ir fantástico me me encanta España pero estos el sentido que les va la vida es el el saber que hay chavales como si así como Vicente con un pequeño el cuerpo niño mucho ha salido adelante son unos hombres hechos y derechos formados ahí contentos de estos el esto es esto yo les quiero dar las gracias a todos los pianistas del el domingo que no voy a volver a repetir su nombre porque hecho fantástico porque son gente solidaria así es lo que sí haciendo falta hay una especie de de fatigas el donante hay muchas ONG la gente empiezan desconfía ea pues no las cosas llegan se consiguen objetivos y metas como estos dos chavales que habéis puesto ahora

Voz 0313 12:13 me Hoyos presidente de la Fundación Mozambique muchísimas gracias por estar en La Ventana de felicidades el domingo en la sala Clamores de Madrid

Voz 0976 12:20 muy bien muchísimas gracias así a todo tu equipo

Voz 0313 12:23 con abrazo Manuel

Voz 20 12:36 sí sí eh eh

Voz 16 13:59 viven en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se pregunta

Voz 15 14:23 desde las vacaciones Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo Allamonte primero porque es una ciudad de luz especial muy especial que enamora a pintores y fotógrafos

Voz 23 14:33 la posibilidad de sentirse pisando auténtico territorio de frontera que ha mirado con recelo y simpatía al vecino de la otra orilla del Guadiana

Voz 4 14:56 de oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta la película Tadeo Jones dos

Voz 24 15:02 tarea de los joder a que nos toca unos beneficios

Voz 1450 15:37 creo que contamos en esta ronda de última hora desde Andalucía el Defensor del Pueblo Andaluz plantea que el Parlamento abra un debate sobre la eutanasia tras entregar un informe sobre los siete años de ley de la muerte digna desvela las carencias que deberían corregirse entre ellas la conciliación familiar si ayudan a seres queridos como se hace por tener hijos Utah

Voz 0313 15:57 Mauro en Aragón las lluvias de los últimos días no han aliviado los agricultores de la margen derecha del Ebro el Gobierno de Aragón

Voz 1450 16:02 con pide que se tramite cuanto antes la ley de sequía y que se incluye a la cuenca del Ebro última

Voz 25 16:07 en Asturias dos presuntos casos de violencia machista afloran en las últimas horas la policía ha detenido a un hombre por agredir a su pareja embarazada Ayala madre además otro varón acusado de violar a una mujer de treinta años pasará la segunda noche en el calabozo a la espera de la decisión de la jueza última hora Baleares nueva operación antidroga en son baña con quince detenidos cuatro de ellos menores operación denominada Good bye en Canarias a muletazo limpio así acabó anoche un anciano una residencia para mayores de Santa Cruz de Tenerife con su compañero de habitación el celador entró al cuarto esta mañana y se encontró con toda la sangre y el presunto asesino sentado en la cama tranquilamente nadie lo explica porque aparentemente se llevaban bien

Voz 23 16:46 a última hora en Cantabria las regiones líder en donantes de órganos setenta y cuatro por cada millón de habitantes Valdecilla es el hospital de referencia para varias intervenciones trasplantes de pulmón de riñón la mayoría de pacientes vienen de

Voz 1667 16:56 las comunidades el objetivo sigue siendo concienciar a las familias de los fallecidos para que autoricen las donaciones y salvar o prolongar decenas de vidas que contamos hasta ahora en Castilla La Mancha que un padre ha sido agredido por su hijo con la empuñadura de una hacha en Tarancón el hombre de cincuenta años ha sido trasladado al hospital de cuenta con pronóstico reservado el hijo ha sido detenido por la Guardia Civil en Castilla y León

Voz 1450 17:16 un concejal de Ciudadanos de Autilla del Pino en Palencia coloca una placa de Franco en un inmueble de su propiedad la alcaldesa de la localidad Le acusado de apología él

Voz 1 17:24 ya ha retirado la placa Cataluña

Voz 26 17:27 el Colegio de Médicos pide al departamento de Salud que actúe ante un acto seudo científico que convocado este sábado en Barcelona que propugna ideas como la curación del cáncer con métodos naturales uno de los ponentes por ejemplo es un artículo de Balaguer que se declara capaz de tratar esta enfermedad a base de infusiones

Voz 0313 17:44 de Cataluña pasamos a Ceuta el gobierno de la ciudad

Voz 23 17:46 retrasa un mes más la puesta de largo de una zona de embalsamiento de vehículos cercano a la frontera para evitar los colapsos que se crucen día sí día también dice que además que contará con una capacidad de novecientas unidades

Voz 16 17:57 a última hora en la Comunitat

Voz 27 18:00 anciano la Comunitat Valenciana líder mundial en número de donantes y de trasplantes en dos mil diecisiete con un incremento del veinte coma dieciséis por ciento de la actividad hay en cuanto a los hospitales La Fe de Valencia ha sido el centro que más trasplantes ha practicado de toda España Euskadi sindicatos nacionalistas

Voz 16 18:16 las han convocado más huelgas en la enseñanza pública no universitaria contra los recortes hasta final de curso la consejera de Educación lo considera inadmisible que apela a los sindicatos a que saquen la comida

Voz 25 18:27 actividad de las aulas última hora Extremoduro

Voz 16 18:30 la región busca posicionarse como un destino

Voz 28 18:32 es precioso con el medio ambiente el patrimonio como lugar de tranquilidad frente a los destinos masificados va a hacer la próxima semana en una nueva edición de Fitur turismo tiene el objetivo este dos mil dieciocho que trabajar para mejorar la calidad de los empleos que se crean en este sector Galicia más turistas

Voz 25 18:47 que nunca el año pasado la Comunidad ha superado la barrera de los cinco millones de visitantes además según la Xunta los que nos visitan lo hace durante más días ese gasta más dinero a última hora en La Rioja los grupos parlamentarios presentan cuatrocientos cuatro enmiendas parciales a los proyectos de ley de Presupuestos y de medidas fiscales el pleno se celebrará el veintiséis de enero

Voz 0867 19:05 que contamos en Madrid la Fiscalía de Madrid va a investigar posibles responsabilidades en el caos de la AP seis durante la nevada del pasado fin de semana el fiscal quiere saber si se atentó contra los derechos de los conductores que no fueron informados

Voz 29 19:16 Melilla el partido Coalición por Melilla estudia llevar a la Fiscalía al consejero de Bienestar Social por incumplir con la Ley de Protección del Menor después de las declaraciones en las que no se respetan y edad anonimato tilda al fallecido de drogadicto

Voz 25 19:30 última hora en Murcia doce personas resultan infectadas por sarna en una residencia de discapacitados intelectuales en Lorca doce son internos y tres trabajadores

Voz 1667 19:39 y última hora en Navarra el caudal medio de los ríos navarros descendió un treinta por ciento el pasado año hidrológico desde octubre

Voz 1626 19:45 el dos mil dieciséis hasta septiembre de dos mil diecisiete

Voz 0867 20:15 pagar vamos a pagar pero al menos vamos a comprender el porqué mucho mejor el Ayuntamiento de Madrid estrena multas estrena diseño para una comunicación más directa más clara Pablo Soto concejal de Participación Ciudadana y gobierno abierto qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana

Voz 1672 20:32 hola muy buenas tardes gracias por por llamarnos

Voz 0867 20:35 Pablo cuando a uno le le multan lo primero que Sagarra es un buen cabreo el segundo cabreo llega cuando empiezas a leer la receta no comprendes absolutamente nada ni siquiera entiendes porque ETA multado

Voz 1672 20:47 bueno es que yo diría más es que a veces lo que pasa cuando a uno le multan esté antes el cabreo hay un lapso de tiempo hasta que te das cuenta de que lo que ha ocurrido es que te ha multado

Voz 32 20:58 lo porque nosotros hemos visto

Voz 1672 21:00 eran los modelos que históricamente se han emitido de multas al Ayuntamiento de Madrid pues prácticamente ni aparecía por ningún sitio la palabra juntas lo único que había que mirar al Rey al remite a veías que era pues el departamento de gestión de multas y sanciones y tal pero yo te llegaba una una una cosa absolutamente indescifrable que tras notificación de una denuncia de bueno una cosa que que que que para la gente de la administración es un lenguaje absolutamente el uso diario pero para la ciudadanía desde luego que no lo es

Voz 0867 21:40 yo tengo aquí el modelo eh pero la gente que no lo está viendo y como estamos a través de la radio cuéntanos que ese quita y que se resalta ahora veo que que sobre todo ahora es mucho más grande no en el Lama negar la posibilidad no del pago adelantado y el descuento bueno

Voz 1672 21:56 en realidad este este este modelo con qué concreto es un piloto lo que hemos puesto más amplio en todo el Ayuntamiento de Madrid que se llama Proyecto comunicación clara lo que hemos querido estén el piloto sea en algo que realmente se pueda ver el potencial que tiene estoy es precisamente las multas de circulación la multas de como del día ni siquiera dejaban claro que que lo que estaba ocurriendo es que sabían multado mucho menos bueno para descifrar que te por pronto pago pues te tienes un con una bajada no de una rebaja de cincuenta por ciento de la sanción pues a tenías que leer un párrafo en en letra pequeñita este es un buen ejemplo pero te aseguro que no sea el único que en el Ayuntamiento de Madrid se emiten millones de comunicaciones cada año con los ciudadanos con la ciudadana de Madrid claro el el el análisis es que la ciudadanía tiene derecho a entender qué es lo que qué es lo que le dice la a la administración cuando se comunican con ellos no todo el mundo tiene derecho y esto sólo se puede conseguir si se redactan todos estos documentos públicos te redactan y se diseñan formas Zelarain en el que hubo

Voz 0867 23:15 estamos hablando de los documentos básicamente que llegan a través del correo ordinario hasta qué punto hay que mejorar también la parte digital no no me refiero sólo a la web o a la parte informativa de la web sino los trámites administrativos que pueden realizar los madrileños a través de la página del Ayuntamiento y que en ocasiones son casi casi tan complicados como como comprenderlas propios multas de tráfico

Voz 1672 23:36 claro es que bueno que afecta a todo tipo de cuestiones no desde las canciones los requerimientos también las citaciones los pliegos los contratos claro las versiones impresas pero también en la web porque sin más Se mantiene es el lenguaje en la en la pagina pues no no se logra este objetivo en este proyecto que surge como una idea precisamente de la propia alcaldesa alcaldesa es siempre Manuela Carmena habla mucho de la importancia de estas cuestiones porque bueno un poco más allá de la transparencia porque bueno a la hora de ejercer los derechos no podemos ejercer los han igualdad cuando no todo el mundo maneja los mismos excepto los mismos lenguajes es practicamente indescifrable muchas veces las comunicaciones de las administraciones la idea es que esto es transversal eso quiere decir que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo dentro del Ayuntamiento de Madrid con estaba lógicamente el área de Medio movilidad que se gestiona las multas en la Agencia Tributaria régimen jurídico que son un pues quienes validan los textos vale pero también por ejemplo mi área que es participación ciudadana transparencia y gobierno abierto que llevamos por ejemplo toda la atención al ciudadano toda la atención a la ciudadanía que

Voz 0976 25:00 qué decir pues imagínate

Voz 1672 25:02 cero de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía Line Madrid a la página web madrid punto es la ideas que poco a poco bueno hemos hemos hecho una jornada de más de doscientos cincuenta funcionarios y funcionarias han empezado a tener esta relación con estos con nuestros proyectos hemos elaborado una guía transversal para que todo el ayuntamientos empiece a esta esta cultura por de Madrid quiere precisamente eso crear y liderar esta esta nueva cultura de comunicación clara vacío indirecta transparente simple eficaz

Voz 0867 25:38 a ver si para que todo el mundo pueda ejercer notas escritas en español pero que a ese lenguaje están puramente administrativo que parece que parece japonés Pablo Soto gracias por estar con nosotros y con nosotros esta Ventana de Madrid un saludo muy buenas tardes

Voz 1672 25:51 muchas gracias hasta luego

Voz 0867 26:01 las tardes a dos el melón del Canal de Isabel Segunda no se acabó en Lezo ni en las operaciones de la empresa pública en Latinoamérica la oposición quiere abrirlo entero al completo sacar todo ese jugo amargo que el canal lleva dentro con el que según todas las sospechas se enriquecieron algunos de sus responsables a golpe de comisión hijo también se financiaron empresa más sobre todo medios de comunicación próximos al Partido Popular a golpe de talonario una práctica conocida habitual en los tiempos de González y de su antecesora Aguirre este de mantener contentos y contentas a ciertas cabeceras editoriales tirando de chequera neutralizando las noticias que no les serán favorables a sus gobiernos ahora lo avanzado esta mañana va a ser el PSOE Podemos y Ciudadanos a través de la Comisión comido sobre corrupción de la que el PP se ha descolgado quiere quiere conocer más detalles de este y de otras operaciones que poco nada tienen que ver con el agua potable Javier Bañares

Voz 1450 26:54 en este caso se trata de casi treinta documentos la gran mayoría relacionados con la publicidad que la Comunidad se gastó a través del Canal de Isabel Segunda desde dos mil dos hasta la actualidad la comisión sobre la corrupción ha requerido al Gobierno Cifuentes que le remita donde acabó por ejemplo la publicidad de las campañas de algunas exposiciones del canal como la de estar Words la de Fernando Alonso la de Alejandro Magno o la de los guerreros de Xian en diez años con Aguirre con González el crash gastó más de cincuenta y cinco millones en publicidad uno de los medios más beneficiados fue la razón cuyo exconsejero fue precisamente en mundo Rodríguez Sobrino la mano derecha de González para los negocios del canal en Latinoamérica

Voz 0867 27:36 contratos en los felices años Aguirre en el canal los contratos que la comisión sobre corrupción quiere también investigar con la silla vacía de los populares que no tienen pensado regresar a esta comisión Nani Moya portavoz socialista

Voz 33 27:46 hemos visto contratos similares por ejemplo en palacio por la fundación Arpegio que campañas relativas a determinadas empresas que lo han reconocido públicamente oscuros kilos que sí que habían participado digamos esa especie de financiación ilegal del partido popular amplia presuntamente creemos que es deber de la comisión investigar esto hay alguna cosa rara pues indudablemente llamaran

Voz 32 28:09 vale

Voz 0867 28:12 cuatro de la tarde el veintiocho minutos que va a pasar los preguntamos hoy con muchas ONG es que sobreviven y realizan su labor gracias al dinero que perciben ese famoso cero coma siete por ciento por la casilla de la declaración de la renta hasta ahora ese dinero se gestionaba a través del Estado y ahora lo hace en las comunidades autónomas y el caso de Madrid el sistema es decir que no sea desarrollado correctamente no hay adjudicataria que realice ese tren bajo y la consecuencia es que ese dinero no llega por lo que se está poniendo en peligro en en peligro en riesgo el trabajo de estas organizaciones no gubernamentales Emilio dado diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 32 28:45 buenas tardes Javier que tal bueno recuerdo

Voz 0867 28:48 lo que hace semanas la Comunidad dijo a través del consejero de Políticas Sociales que no iba a haber ningún problema que habría una empresa que se encargaría de realizar este trabajo que además sería Tragsa pero lo cierto es que este reparto de dinero no se está realizando y ahora mismo las ONGs tiene un serio problema

Voz 32 29:04 así que todos llevamos avisando desde de primavera pero

Voz 1398 29:08 hace mucho tiempo estupor por lo ajustado de los plazos y por la falta de garantías de los procedimientos administrativos básicamente porque se hicieron las cosas en tiempo y en forma y finalmente no han hecho

Voz 32 29:18 el están haciendo en forma porque

Voz 1398 29:21 en Hoy no parece que hay pocas garantías en la forma en la que están concediendo estas

Voz 32 29:25 las ayudas finamente usted

Voz 0867 29:27 en la comparecencia del consejero de Políticas Sociales creo Estado incluso dio la oportunidad de Madrid de hacer esta labor este reparto de dinero hasta que no estuviéramos digamos preparados pero fuimos capaces Si parece que nos ha pillado el toro

Voz 1398 29:41 el Gobierno de la que está Cristina Cifuentes es un gobierno muy soberbio efectivamente el Estado Gobierno central de la oportunidad de ser una encomienda de gestión y hacerse cargo este año en la transición hasta que las comunidades autónomas estuviera en disposición de hacerse cargo de esta de esta convocatoria

Voz 32 29:54 la pues hacer luego central no quisieron no quisieron

Voz 1398 29:59 siento que eran capaces de gestionarlo y lo cierto que lo que tenemos hoy es un problema muy serio que tiene muy preocupadas a las entidades del tercer sector a los trabajadores y a muchas personas que dependen de estos programas de ayuda a la gente más vulnerable sobre la que otra vez van a recaer los los errores del Gobierno que fue

Voz 0867 30:14 el consejero Izquierdo ha dicho esta tarde que que se va a pagar al menos es el compromiso que ha adquirido con con Cermi que es una de las organizaciones que han denunciado este el lema ya lo contamos aquí hace unos días en antena de La Ser pero la pregunta es qué puede pasar con ONG más pequeñitas no porque las grandes tienen digamos cierto respaldo no cierto fondo pero que puede ocurrir claro qué pudo ocurrir las más pequeñitas aquellas que no tienen tantos recursos que pueden desaparecer de la noche a la mañana si ese dinero no llega

Voz 34 30:38 efectivamente si el problema es que no no estamos ante una

Voz 1398 30:42 mala gestión puntual de una convocatoria concreta estamos ante una mala gestión permanente que se encuentra con un reto mucho más importante como es la gestión de una convocatoria de veintiséis millones de euros cuando tú haces mal tu trabajo habitualmente cuando tienes un reto más difícil pues lo que ha ocurrido desplomado las las asociaciones pelean lo están pasando muy mal porque no tienen la capacidad de la grandes de aguantar pero tampoco las grandes lo tienen fácil yo no estoy muy contento de que el consejero le haya dicho al ser mi que deba pagar pronto pero esa es otra muestra más de normalidad de soluciones en un sistema que es estructuralmente falla lo que tendrían que hacer es hacer como el resto de comunidades autónomas somos la única junto con Extremadura que no hemos sacado la convocatoria forma forma que hemos aspiraron procedimiento reglado es normal no las soluciones parciales y puntuales cuando las cosas van estallando nosotros estamos preocupa lo pensamos que el señor Izquierdo es además hay que recordarles el responsable del caos en las residencias las dificultades que cadáver mayores para cobrar la renta mínima de delicados en la dependencia que están volcán sobre los ayuntamientos y una de las medidas estamos en pensando ponen encima de la mesa tenemos que ver cómo cuál es el desenlace de este episodio y tenemos que hablar con el resto de grupos pero nos estamos planteando la reprobación del consejero

Voz 0867 31:51 en cuánto dinero recauda Madrid en la declaración de la renta con con este fin con el dinero que se destina a fines sociales

Voz 1398 31:57 la cuantía este año eran veintiséis más de veintiséis millones veintiséis millones doscientos mil euros ha habido unas cuatrocientas entidades que se han presentado a esta convocatoria esto supone tener paralizadas asociaciones trabajadores y usuarios de servicios por un valor de más de veintiséis millones de euros repito en sólo en en en el municipio de Madrid hay entidades que manejan diecinueve millones de euros en ayudas sociales son ayudas a la parte más vulnerable de la población no es tolerable un nivel de negligencia como el que está mostrando Carlos I P

Voz 0867 32:27 hemos constancia no de que la Iglesia tiene el mismo problema que cuando uno marcar la casilla de la Iglesia ese dinero no llega

Voz 34 32:33 la verdad es que no sabría decir si la Iglesia tiene mismo pero hablemos esto lo desconozco

Voz 0867 32:36 bueno pulse Emilio Delgado diputado de Podemos gracias por estar con nosotros un saludo y bueno las tardes muchísimas gracias

Voz 35 32:44 el diputado de izquierdo por el asunto de las residencias hoy inspectores de la Consejería de políticas sociales

Voz 0867 32:52 han inspeccionado precisamente una residencia para mayores residencia privada in Aravaca la la comunidad Le abierto expediente ojo porque podría cerrar este centro por falta de atención a los residentes y por las malas condiciones de esas instalaciones esta residencia ha sufrido esta pasada madrugada además un incendio en el que han resultado heridas ocho personas heridas de carácter leve información de Teresa Rubio

Voz 1933 33:12 qué tal Javier la residencia situada en el número siete de la calle Ana Teresa Caravaca ha sido expedientadas tan tres ocasiones el pasado año ya tenido que hacer frente a una sanción de ciento treinta y dos mil euros hablamos de infracciones graves por el mantenimiento higiene de las instalaciones también según el expediente de la Consejería Se constató falta de atención y vigilancia de los residentes la existencia de personal que trabajaba en el centro sin ningún tipo de titulación por si esto fuera poco la residencia cometió el pasado mes de diciembre una infracción considerada muy grave por obstrucción a la labor de los inspectores la Comunidad por todos estos motivos está pendiente de abrir un nuevo procedimiento sancionador que podría acarrear el cierre de la presidencia

Voz 24 33:52 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 8 34:11 sí

Voz 36 34:56 Antonio María

Voz 32 34:59 ninguno de los sesenta Rice 3D Ruano

Voz 37 35:02 yo me mitos vivos yo había estado unos que quieren destruir no me lo creo demasiado los cinco cinco Meyer asesoramiento Vila era poder como una especie de la abres vacío al no

Voz 38 35:22 ahí fuera

Voz 1280 36:37 no subimos a la línea diez y le hemos norma número uno la música con auricular

Voz 39 36:41 a mí lo de la música alta sobre todo son los auriculares a veces escucha

Voz 0867 36:46 música bastante machacona

Voz 16 36:48 tampoco complicadas el ruido no lo lleva bien la mochila en el suelo sólo dejaron al suelo

Voz 40 36:52 pero luego hay gente que

Voz 16 36:55 se deja

Voz 1280 36:58 la ponen y te pegan unos por teléfono en voz baja o no te sientes en el suelo

Voz 41 37:04 bueno en el suelo cuando hay

Voz 16 37:08 por eso Rincón

Voz 1280 37:09 un clásico cede el asiento embarazada ballo in obstaculice es la salida

Voz 42 37:17 empujones el más fuerte empuja las no lo será cuenta

Voz 16 37:21 desde que hay gente muy débil

Voz 42 37:23 te tiene problemas de movilidad hasta aquí

Voz 16 37:26 las normas que recoge el cartel pero a los usuarios se les ocurren algunas carreras que no se deja espacio para pasar

Voz 19 37:32 te Boyero

Voz 37 37:35 de que no sean pesa mucho las pierna las mujeres darnos de otro sitio

Voz 4 37:40 a Nos dejábamos la última esta sí aparece sonríe

Voz 0867 37:47 con los ecos de sentido común por cierto del metro al tren mañana Cifuentes se reúne con los alcaldes afectados por los constantes Ellos de la línea C tres de Cercanías hoy hemos recorrido esa línea hemos sido de Aranjuez a ha ido Khedira Jiménez

Voz 1509 38:00 ocho y media pasadas de la mañana un vagón de cercanías de la Línea C3 que va desde Aranjuez a Madrid hay viajeros como David Alejandro pegados al Twitter porque dicen que es la única forma de saber si se cumple la puntualidad

Voz 16 38:12 prometo embocar el Twitter Madrid Alejandro e información a las ocho y cuarto de la mañana demoras en los trenes ambos sentidos de quince a veinte minutos

Voz 1509 38:21 Valeria quiere llegar a clase porque solo han pasado de la Universidad de repente sepárate pasaba algo y lo hace el examen porque verdad Sara ha sufrido largas esperas en los andenes el otro día en el que de por lo menos una hora tirado pintó al regresar antes a que llegué a mi casa a las doce la una y al día siguiente tengo que volver a madrugar María psicóloga ha tenido que pedir disculpas a sus pacientes tenemos que dé pie a las

Voz 37 38:45 dándonos prácticamente cada veces genio que suspende consultas

Voz 1509 38:50 algunos como Amalia y Jesús reconocen que en sus empresas las situaciones ya conocidas

Voz 43 38:55 porque también yo pues comenta que hay una hay una página web de afectados por la C3 como que es ahora

Voz 16 39:01 que yo puedo demostrar sabe lo que me otras veinte minutos porque no ha llegado el tren como para habitual estar acostumbrado

Voz 1509 39:08 aquí como final de viaje muchos de ellos tendrán que subir escalones porque siguen sin arreglarse desde agosto algunas escaleras mecánicas de Atocha Méndez Álvaro Zarza quemada doce de Octubre

Voz 0867 39:18 también las escaleras suelen ir mañana a los cuarenta se trasladan al instituto público Arcipreste de Hita de Madrid para acercar la radio musical a los estudiantes de este centro en una jornada en cada los alumnos de tercer y cuarto de la ESO y de primero de Bachillerato una manera de combinar educación y diversión acercando al entorno educativo a aquellas personas que cada día están detrás de los cuarenta estarán las voces de la radio una experiencia que se va a repetir en otros institutos de la Comunidad de Madrid en las próximas semanas nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte aquí en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid de La Ventana hasta mañana

Voz 23 40:13 en España el periodismo también pero España todo el país sigue asentada en el diván hoy en la Comisión de investigación once años después de la crisis económica ha comparecido la vicepresidenta económica en el segundo gobierno de Zapatero Elena Salgado

Voz 16 40:26 sería por mi parte

Voz 46 40:28 sensato mostrar satisfacción pero deseo pensar en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España ya paliar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad

Voz 4 40:41 sobre Cataluña la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell ha dicho que no cuenten con ella para repetir

Voz 47 40:46 les anuncio que no me postularse para presidir de nuevo el Parlament considero que cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales

Voz 4 41:06 se sigue discutiendo si Puigdemont podría ser investido a distancia desde Bruselas el gobierno dice que no que no es posible otros que si alguno abrir una tercera vía no lo ha contado hoy El Mundo Today

Voz 1981 41:17 Cataluña traslada su sede fuera de Cataluña pública acatarán ha decidido levantó don trasladarse fuera de sí misma para que pueda ser presidida por Carles Puigdemont desde fuera de Cataluña es decir dónde está ahora Cataluña donde estén y corazón ahí estará el pueblo catalán ha confirmado a Puigdemont que será investido fuera del tiempo y del espacio donde se encuentra ahora Cataluña sí que Tete amenaza con desvelar la identidad de M Rajoy

Voz 48 41:46 tras el cantaor está a punto de decir quién es realmente me punto Rajoy romper la ilusión de cientos de votantes del PP lo bonito es intuir quiénes punto Rajoy pero que no se diga en voz alta y mantener la fantasía entre todos esa es la magia dice un votante

Voz 4 42:00 el PP hizo Bremer Rajoy y su gobierno

Voz 49 42:05 eh

Voz 4 42:08 hoy el ministro del Interior que todavía no había abierto la boca sobre lo que pasó en la autopista de peaje AP seis el pasado fin de semana pues le han preguntado sobre subdirector general de Tráfico no lo ha apoyado abiertamente sólo ha dicho que es muy trabajador insisto insisto en una persona muy trabajadora ha dado las explicaciones y continuará dando las explicaciones y claro si a esto unimos lo que nos contó antes de ayer María Jesús Güemes en el Gobierno

Voz 25 42:35 que nos dice que el director general de Tráfico de son cantamañanas

Voz 4 42:38 pues yo si fuera él estaría un poquillo preocupado parece que le dijeron que se callada que se callara y se ha callado pero la Dirección General de Tráfico ha lanzado un tuit con el kit que deberíamos llevar Si cae otra como la del pasado fin de semana y a él le pilla en Sevilla

Voz 1509 42:54 las hoy tales un cargador para el teléfono barritas energéticas agua linterna manta botiquín gorro guantes Extrangería agua o chaleco reflectante una caja de herramientas los triángulos pinzas de batería cadenas un silbato una radio de mano unos correage espera poder remolcar el coche y una pala plegable ole ocho

Voz 24 43:15 que el niño va detrás tocando el silbato la dices al niño deja al silbato otea tú con los correage es de remolcar el coche luego cavó un hoyo con la pala entierro después de haber permitió el silbato por donde yo me sé es un kit súper práctico vale para conducto

Voz 1667 43:30 eres para psicópatas árabe

Voz 24 43:32 sí porque incluye una radio a pilas te ponen los cuarenta puntos

Voz 4 43:40 bueno la verdad es que suena a chiste pero como quizás lo incluyan en una próxima ley de tráfico le hemos preguntado a Jorge Ortega responsable de Estudios de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre

Voz 1398 43:50 nuestro país tiene una geografía amplia no hay la verdad que las condiciones climatológicas adversas eran en determinadas zonas y en periodos muy puntuales de tiempo entonces yo no creo que tuviera mucho sentido obligar a una persona que yo por ejemplo en Melilla ahora Almería el que lleve un

Voz 4 44:06 claro pero así que este kit universal en principio le parece un poco exagerado aunque decía no obstante que ellos sí que son partidarios de un kit pero de otro tipo de Quito

Voz 32 44:17 nosotros sí es cierto que somos partidarios de de un pie pero un kit de prevención noi y creemos que no debe ir en el maletero de Beiras

Voz 1398 44:25 en nuestra cabeza no prudencia previsión anticipación tener información sobre la las condiciones en que realizar ese viaje y bueno pues en cualquier caso siempre pensarse es totalmente necesario realizar ese viaje

Voz 51 44:54 hay personas luego que que tienden a ponerse muy dramática es un ejemplo nos lo cuenta mi Cuéntame

Voz 1672 44:59 primero porque es señor Moore que me lleva a mí a mí me repito que el taxi no había vivido primero a este caballero y Levante es el el suelo

Voz 51 45:08 a veces las cosas no son lo que parecen en la confusión esta vez la tenido Miguel

Voz 1672 45:12 qué te has ta tu algún tribal por todo el cuerpo no iba en bici ha salido a la cadena

Voz 51 45:18 a mí acabamos no estoy teorías dedicó una visita a un doctor muy práctico El Twitter el pira

Voz 0867 45:24 doctor tengo lombrices que me recomienda

Voz 1672 45:26 la pesca sin duda

Voz 52 45:29 verdad

Voz 4 45:31 lo habíamos hablado de otro tipo de problemas que si nos pueden llevar al doctor el Gobierno de Andalucía ha aprobado una nueva ley para la promoción de Navidad saludable y una alimentación equilibrada y entre las medidas más llamativas están la prohibición de los refrescos híper calor hijos o con cafeína colegios para prevenir y combatir la obesidad infantil que es un problema muy grande Juan Llorca el chef de la Escola Valenciana Montes Ory dice que no habría que limitar el azúcar sino erradicarlo directamente de los menús escolares

Voz 32 46:03 yo soy partidario de que en principio se eliminó completado en del la cantidad ya es común cuando directamente es decir buscamos el centro escolar como un centro de donde sea diferente Farías de niños subirá tanto sociales como relaciones públicas como educación etcétera y buscamos lo mejor para que el niño está fundó la alimentación tienes jugar el mismo papel entonces regularla parte de azúcar que indirecta la directa las dos creo que deberían estar erradicada de los menús escolares

Voz 4 46:31 en las últimas horas se ha hecho viral Un vídeo de una madre que da de desayunar garbanzos a su hijo bueno de Dick decía Juan Llorca que desayunar garbanzos es mucho mejor que desayunar otras cosas pero claro las otras cosas duras meten por los ojos a los hijos y a los padres

Voz 32 46:45 a lo que les llega avalado los padres encima de falsas general que él en el niño tiene que desayuno Argyros y ese tipo de productos porque si no con luego no tiene energía para el recreo no tiene para estudiar los anclajes que realmente la publicidad un daño muy grande porque no se venden o no te publicitan que uno el Ramón esos pueden ser mucho más energéticos que unas galletas todo lo contrario entre los padres preocupados por lo mejor a su hijo bodega que acaban en lo que creen que es correcto

Voz 4 47:11 Nos ha roto otro mito comer bien no necesariamente es más caro que comer una comida preparado precocinado

Voz 34 47:18 no sólo se ha visto que hay una buena aceptación por parte del alumnado sino que además se han reducido costes porque en general EFE suele de alguna manera atajar ese como quiero es que es mucho más caro no tampoco es así se pueden reducir los costes iban muchísimo mejor es menos prescindiendo de esos elementos

Voz 53 47:33 ámbar Nancy

Voz 4 47:41 tocamos el teléfono para hablar de otra polémica la fiscalía francesa inició ayer una investigación contra Apple por la posible obsoleta obsolescencia programada de sus móviles I found aquí Facua también ha remitido una denuncia contra Apple a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea por garantizar estos iPhone hemos hablado con Ximo Cerdá que es profesor de la Escuela de telecomunicaciones de Valencia y nos ha dicho que este problema la obsolescencia desde luego es posible y además es muy sencillo de hacer

Voz 33 48:12 tecnológicamente no solamente te diría que posible sino que es muy sencillo ni siquiera haría falta que se produjeran la actualización del Software sino que podía venir ya de suyo será el mismo dispositivo a medida que va pasando un año al cabo de un año donde vamos lento al cabo de los años vamos de los más esto introduciendo pequeñas instrucciones de retardo en el mismo bucle de funcionamiento del dispositivo general

Voz 4 48:35 todo el mundo lo sabe si algunos posible o presuntamente lo hacen pues porque no se evita bueno pues lo que pasa es decía Ximo es que es muy difícil de demostrar

Voz 34 48:44 vemos que a ese tipo de cosas son muy difícil es muy difícil demostrar fehacientemente como demuestra yo que no eso fue existen instrucciones que me ralentice pues teniendo acceso al software pero no a la versión de lo que se distribuye porque eso no lo podré nadie debería tener acceso a lo que llamamos el código fuente que son las instrucciones escritas digamos para que una persona

Voz 4 49:06 así que al final campan por sus respetos porque tampoco los estados y los gobiernos son muy firmes a la hora de evitarla

Voz 54 49:14 tres

Voz 1 49:16 sí

Voz 4 49:21 no sé si nos metemos en los embalses porque el uno de enero de mil novecientos sesenta comenzó a construirse la presa de Asuán un super embalse una monumental obra que además obligó a trasladar muchos templos que iban a ser inundados uno acabó en Madrid nos lo ha contado Nieves con con

Voz 1626 49:39 trina que venía construir un gran embalse con su presa por qué no dejar que el Nilo fuera lo suyo creciendo y decreciendo a su bola pues porque el Nilo es muy bestia y eso de que se desbordara anualmente para convertir las tierras próximas en una fértil vega estaba muy bien en otros tiempos pero llegó el momento en que ella se hizo muy difícil controlar la alternancia de las crecidas la anarquía de las aguas provocaba que se perdieran cosechas enteras bien porque se inundaban bien porque se secaba quiso traía hambruna pobreza construir la presa de Asuán fue un empeño personal del presidente Nasser acababa de llegar al poder el también quería hacer una obra faraónica que pasar a la historia si conseguía domesticar el Nilo entraría en las enciclopedias por la puerta grande

Voz 4 50:23 y vaya si entro eso en Egipto en los años sesenta y aquí en España también en los años sesenta

Voz 55 50:30 de dar

Voz 16 50:32 a veces también Castro

Voz 4 50:35 los embalses por encima de nuestras posibilidades así que se vaciaron pueblos antes de ser inundados pero algunos al final no llegaron a construirse ni los pueblos llegaron a inundarse como Jan Novas en Huesca y desde hace años los antiguos habitantes intentan recuperar el pueblo que fue son los nietos ya de los desalojados como Óscar Espinosa que ha estado en La Ventana

Voz 0976 50:55 desde siempre he porque esto es una historia sido una lucha de degenera siempre generación ya somos la tercera la tercera generación fue el propio abuelo apropiaron cosa mi padre también y desde que tengo uso de razón siempre hemos vivido con con la lucha contra el pantano

Voz 0313 51:10 pero tú ya eres propietario de la casa de la familia no o no todavía

Voz 0976 51:13 sí sí sí sí sí sí nosotros ya ya somos propietarios a través del patrimonio estaría has propia de las ruinas porque no queremos que nosotros expropiar una casa en ruinas

Voz 4 51:23 y ahora poquito a poco están reconstruyendo esa ruinas Paradójicamente aquel embalse iba a dar agua y luz a la zona de momento este nuevo Jano vas no tiene ni agua ni luz