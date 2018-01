La Ventana (12/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:09 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Oriol Junqueras no estará el próximo miércoles en la constitución del nuevo Parlament el juez Pablo Llarena aprecia riesgo de reiteración delictiva ya ha rechazado la petición del líder de Esquerra para estar presente en ese pleno tampoco podrán estar otros dos diputados electos de Junts per Catalunya ante el ex conseller Joaquim Forn y el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sanchez Aun así el magistrado dejará a puerta abierta a que el Parlamente les permita delegar su voto en Bruselas Carles Puigdemont ha reunido a su grupo parlamentario Catalunya defiende que será posible la investidura de Puigdemont aunque no aclara cómo el y es la directora de campaña del partido

Voz 2 00:47 León ha sido una una vez lleguemos al pleno de investidura que tiene que convocar el presidente o presidenta del Parlament elegiremos dentro de las opciones que permite reglamento cual creemos que será esto no lo decidiremos hoy lo decidiremos cuando se acerque el día del pleno

Voz 1667 01:05 a la Moncloa confirma que Hacienda ha limitado a la mitad el presupuesto disponible en los ministerios hasta que se aprueben las nuevas cuentas de dos mil dieciocho tal y como les viene contando la Cadena Ser cada departamento deberá pedir autorización a Cristóbal Montoro si quiere superar ese límite deberá hacerlo además bajo los criterios de extraordinaria y urgente necesidad el portavoz del Gobierno no ha comentado esta limitación pero ha reprochado a la oposición su veto a los Presupuestos de dos mil dieciocho

Voz 3 01:32 digo lo tanto yo aquellos que se quejan de que no haya Presupuestos porque va a perjudicar las políticas temas les digo bien pues dígale usted a sus amigos en los diputados Capello en los presupuestos del Estado

Voz 0953 01:45 a ver no está dispuesto a negociar a dialogar

Voz 3 01:49 las tenemos esa voluntad acumulados manifestado siempre pero creo que es contradictorio decir queremos presupuestos pero no estamos dispuestos a apoyarlos con nuestro voto

Voz 1667 01:59 el Gobierno de Baleares reclama al Partido Popular la devolución de más de doscientos doce millones de euros de dinero público concedidos al partido en dos mil siete como subvención electoral más tarde se detectaron irregularidades Mallorca Chus Navarro

Voz 1462 02:11 el acuerdo del Consell de Govern enviar el lunes a la sede del PP en Madrid el Gobierno ha aprobado la nulidad de la subvención electoral al PP balear del año dos mil siete y exige a los populares la devolución a las arcas autonómicas en los ciento cincuenta y tres mil euros que la Sindicatura de Cuentas calculo que había cobrado de más esto además de sesenta mil euros en concepto de intereses el acuerdo del Consejo de Gobierno es firme y el PP dispone de un mes para interponer un recurso de reposición ante el Ejecutivo balear y de dos meses para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas

Voz 1667 02:43 la atención una vez más a los desplazamientos por carretera de este fin de semana la DGT vuelve a recomendar a los conductores planificar el viaje y consultar el estado de las vías ante la llegada de un nuevo temporal de nieve la Dirección General de Tráfico prevé que las nevadas afecten esta vez a ocho carrete

Voz 0313 02:57 las de alta capacidad especialmente en Castilla

Voz 1667 02:59 ya en León Madrid y la provincia de Ourense cuatro y tres

Voz 1915 03:04 carriles el Matri en Madrid ya está solucionada la avería en el túnel de Recoletos que ha afectado a las líneas C1 C2 Te7 c8 hice diez de Cercanías los mayores problemas se han producido en la línea que va al aeropuerto de Barajas donde los pasajeros han tenido que esperar hasta media hora para coger un tren y los incidentes en otra línea la C3 que sufre constantes averías han sido el centro de la reunión de esta mañana entre la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y los alcaldes de las localidades afectadas que reclaman soluciones para que sus vecinos puedan trasladarse con normalidad escuchamos a los regidores de Getafe y Valdemoro Sara Hernández y Serafín altos

Voz 4 03:36 una reunión fructífera de trabajo pero que no se puede quedar en eso puede quedar aquí

Voz 1443 03:42 eh contentos no podemos estar hasta que no veamos que en el presupuesto los presupuestos generales del Estado Éste contempla inversiones necesarias

Voz 5 03:49 es un paso será fructífero cuando el resultado no sea el resultado tiene que serlo cuando en en el mes de marzo esté contemplado en negro sobre blanco en la respuesta a estas necesidades

Voz 1915 04:00 la próxima reunión será ya el veintidós de marzo con el Secretario de estructuras del Ministerio de Fomento al que van a reclamar que concrete fechas y presupuesto para reforzar la línea y la Comisión antivirus ciencia propone una sanción de sesenta mil euros al ultra del Atlético de Madrid que golpeó y dejó tuerto a un vigilante del Wanda Metropolitano la agresión se produjo el pasado dieciocho de noviembre minutos antes del derbi entre el club rojiblanco y el Real Madrid Diego Serradilla

Voz 0313 04:22 todo ocurrió cuando el presunto agresor intentó entra al Estado

Voz 1622 04:25 por uno de los tornos de acceso que ya estaban cerrados y el vigilante se lo impidió fue entonces cuando le dio un puñetazo en el ojo izquierdo y huyó del lugar la víctima tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y finalmente acabó perdiendo el ojo el presunto agresor posteriormente fue identificado y detenido por la Policía Se le imputan delitos de lesiones grave y además de tener que pagar esa multa de sesenta mil euros no podrá entrar a recintos deportivos durante cinco años

Voz 1443 04:48 bajan las temperaturas en toda la Comunidad hasta ahora tenemos diez grados

Voz 0313 04:52 dentro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

en la Cadena SER La Ventana con Carla oscila

Voz 0313 05:56 buenas tardes bienvenidos a La Ventana ya sé que no es el tema de más éxito mediático del Consejo de Ministros de hoy pero por si no lo saben ha abordado un asunto de gran de gran importancia una modificación del Observatorio sobre la convivencia escolar saben qué es eso pues es un organismo encargado de prevenir el acoso los casos de bullying pero que hace atención hace exactamente seis años seis que no se reúne este observatorio se creo como tantas otras cosas en caliente después de una tragedia de mucho impacto social en ese caso la de Jokin aquel estudiante vasco que se suicidó en Hondarribia después de sufrir durante meses en silencio el hostigamiento de varios compañeros de clase la iniciativa también como tantas otras parecidas languideció con el tiempo hasta que en enero de dos mil dieciséis a raíz del suicidio de otro estudiante Diego el ministro de Educación se comprometió a reactivar el Observatorio puso en marcha una medida que ha sido seguramente la que mejor ha funcionado hasta ahora un teléfono para que las víctimas pudieran pedir ayuda al estilo del cero dieciséis contra la violencia de de género en este caso es el el novecientos cero dieciocho cero dieciocho digo que ha sido un éxito porque en apenas catorce meses se han recibido casi treinta mil llamadas pero claro eso lo que hace también es confirmar la magnitud del problema Nos topamos con otro obstáculo porque no existe un registro estadístico de casos no sabemos exactamente cuánto acoso escolar hay en las aulas y cómo se reparte sólo disponemos de estudios según los cuales uno de cada diez alumnos al menos uno de cada diez

Voz 7 07:29 sufre acoso escolar o lo ha sufrido en fin que son datos e indicios más que suficientes

Voz 0313 07:34 para ponerse las pilas de una vez y no perder más tiempo las víctimas presentes y futuras

Voz 7 07:40 las víctimas de ese acoso y sus familias seguro que lo agradecerán bienvenidos a La Ventana

Voz 8 07:47 eh ah sí

Voz 1 08:53 pingüe

Voz 0313 10:09 tomamos café en La Ventana Roberto Isaías buenas tardes hola Ana tomamos café con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global raza Vila San Juan que están Radio Barcelona Rafa buenas tardes hola qué tal buenas tardes aparece uno de los seis años del observatorio bueno sin Observatori

Voz 1781 10:22 pues me parece que coincide con la mayoría de observatorios que se crean no se crean cuando existe una emergencia pero se olvidan completamente tenemos también otro de salud que tampoco se ha reunido en los últimos cinco años no para ver las grandes emergencias luego el día del Ébola aparece hay tenemos un observatorio pero estas cosas es realmente uno no está convencido no se no sirve absolutamente para nada y lo que es impresionante es que teniendo las cifras que tenemos de bullying no tengamos medidas preventivas

Voz 0313 10:48 en todos los colegios no yo decía hace un momento que es necesario ponerse las pilas porque sol a las víctimas presentes y futuras del acoso escolar lo van a agradecer también las víctimas pasadas hoy nos hemos acordado que tenemos un compañero en la Cadena Ser en en Navarra Oscar Azparren que tiene veintitrés años que es periodista que es de Pamplona irá contado en primera persona su experiencia como víctima del del acoso escolar ha escrito un libro titulado Sombras de un pasado que en un día como hoy lo hemos invitado a asomarse a la ventana Óscar buenas tardes hola muy buenas tardes otra eso club cómo estás feliz feliz de la vida efectivamente sí magnífico titular pero eso no siempre fue así no no secundó no sé por dónde empezar Oscar

Voz 0953 11:30 pues es complicado yo creo que si no es bueno si nos trasladamos al pasado a tercero cuarto y quinto de Primaria de aquellos años míos de colegio Conde nueve diez años

Voz 0313 11:40 creo que hay ahí es donde debemos comenzar pasó

Voz 0953 11:44 bueno pues se comienza una época brutal el Mi vida una época que me marcó muchísimo una época en la que me acosaban físicamente verbalmente prácticamente todos los días de de del año del colegio de tanto los compañeros como los profesores como los propios padres de de los de los alumnos también

Voz 0313 12:03 físicamente es que había agresiones

Voz 0953 12:05 sí sí sí por supuesto agresiones del tipo bueno tirarme un cuchillo a a la cuenca del ojo

Voz 0313 12:11 como como si bueno siempre

Voz 0953 12:14 área me parece una colleja así cosas estas

Voz 0313 12:16 a lo mejor ala ojalá no no no no

Voz 0953 12:20 aparte de eso bueno muchas veces yo he lamentablemente tenía que comer en el comedor porque mis padres trabajaban entonces me quedaba a comer en el comedor bueno algunas veces ese me ocurría abre la boca intentaba colaborar con las conversaciones que tenían ellos y a una de ellas pues uno de mis compañeros por llamarlo de alguna forma decidió lanzar un cuchillo que afortunadamente fíjate lo que digo me dio una cuenca el ojo ojo que sino hoy pues habría perdido un ojo

Voz 0313 12:44 oye cuánto tiempo duró es Oscar

Voz 0953 12:46 es tercero cuarto y quinto de Primaria fueron tres años muy duros luego me cambie de centro siguieron durante sexto de primaria a primero de la ESO segundo tercero y cuarto de la ESO les siguiente colegio en el que que fue que también fue un acoso en el que bueno acabe siendo el marginado de clase y al que todo le ponían la muletilla

Voz 1826 13:05 pero has dicho que te sentías incluso víctima de los profesores y de los profesores y de los padres incluso si los par

Voz 0953 13:11 tres de los alumnos siempre han dicho que yo era une una persona que lo quería exagerar me lo quería inventar el lo quería llamar la atención al ser hijo al ser hijo sólo entonces ellos siempre han intentado tapar han escondido que sus hijos eran unos maltratadores unos acosadores incluso los profesores decían que que yo me lo inventaba aquella estaba otra vez en las andadas intentando llamar la atención incluso una profesora decidió una vez como castigo de algo de que algunos Chivo se inventó sobremesa bajarme los pantalones delante de toda la clase en un banco entonces ese es el ejemplo que siempre puso para ver qué qué pongo para que vean la gente que que el acoso de los profesores no sólo era tapar los sino que también hacían ellos cosas

Voz 0313 13:53 Óscar cómo saliste de eso

Voz 0953 13:56 pues al final yo no me quiere a cambiar de colegio porque bueno pues prefería estar mal que sin saber lo que va a pasar después entonces mis padres decidieron cambiar me centro debido a bueno ciertas amenazas que que recibí por parte de de los nueve miembros de colegios venía gente también de otros colegios e a uno se le denominaba el navajas porque vino con una navaja entonces ya me amenazaron dijeron que cómo me viesen por el barrio sólo a la noche bla bla bla bla bla bla entonces empecé a tener muchísimo miedo a salir solo a la calle tenía que dormir con mis padres decidimos enviarnos de de centro no de casa ni de barrio porque seguimos ahí pero sí que de colegio

Voz 0313 14:31 Villa de además de eso que te ayudó salir porque me estoy acordando de tu primera frase de esta tarde yo aquí feliz de la vida

Voz 0953 14:37 sí ayudó varios pilares el primero de ellos yo creo que ha sido una parte del apoyo que he tenido siempre de de mis padres yo creo que la figura clave ha sido el psicólogo que yo tuve midió Garrido que es la persona que ha escrito el prólogo en mi libro y creo que fue una figura bueno esencial para solucionar todo el tema que tuve de de miedo y conseguir creer que yo era algo más que una persona acosada que era un niño que tenía toda la vida por delante y que tenía que seguir luchando y sacar lo positivo de de aquellos años tan tan brutales está negativos

Voz 0313 15:09 esos esos miedos esas esas secuelas porque eso tiene que dejar secuelas y te quedan aún las conservas las has podido aparcar borrar

Voz 0953 15:18 pues es curioso me pregunta todo memoria nuestra boda pero o no la memoria no es que yo siempre digo que no cumplo el prototipo típico de una persona cosa que una persona acosada lamentablemente se queda muy para muy a él con mucho miedo es muy tímida entonces yo creo que inconscientemente soy todo lo contrario yo creo que es quieres taza póstuma y media es decir queríais que no saliese de casa queréis que no hablase pues toma ahora soy periodista ahí y no voy a callar nada de lo que sufren aquellos años entonces yo creo que me quedan quedan miedos yo soy una persona con con con muchos miedos soy bastante tímido aunque parece que que no sobre todo te deja la autoestima muy muy baja Rosa es que están todos por encima de TIM

Voz 0827 15:58 dices que cambia excede de centro escolar pero no de barrio es decir que los acosadores siguen siendo tus vecinos te los encontrarás por la calle cuando sales de copas por ahí cómo es la relación con ellos

Voz 0953 16:10 pues al principio yo siempre que el ex veía en el barrio intentaba ir por otro lado si ellos estaban cerca de mi casa de garaje y viceversa sellos estaban por la parte del garaje pollo entraba por el portal pero yo creo que como cuando comience ya a la carrera dije aquí no tengo que esconder la cabeza como un avestruz voy a ir no chulo pero sí que fue por donde yo tengo que ir si están ellos pues sabe quién aporta antes la la mirada la apartaba yo porque no quería ver qué hacían pero sí que es cierto que ahora se convive de forma normal pero el otro día mi padre hubo un un encontronazo con uno con el cabecilla siempre digo porque todo fue a raíz del en un supermercado de ir no hubo palabras pero sí que hubo unas miradas muy tensas a ver quién quitaba antes la la mirada la quitó la quitó la persona no mi padre

Voz 1781 16:56 por eso te iba a decir Óscar lo primero que quería decirte es felicitarte no porque el valiente de esto los demás no es el primero que se va que que puede arreglar una situación misión así es el que retira ahora la mirada muy y segurísimo que en una ciudad como Pamplona que no son Madrid Barcelona Valencia donde quizás la extensión te permite pues el que no te vayas y todo eso seguro que coincidir muchas veces no son en cualquier caso lo que tú has hecho creo que esto también le puede servir a mucha gente y ahí es donde yo quería hacer mi pregunta es decir tú imagínate ahora cuando estabas en tercero cuarto quinto de eso un chaval que no esté escuchando ahora que esté en la situación en la que tú estás quizás no con un acoso de aquellos ya que que que que bueno que es directamente violencia física pero una cosa es suficiente como para no tener suficiente coraje como para ir los domingos los lunes el colegio que le dirías ahora mismo

Voz 0953 17:47 yo voy a ir por la parte de contarlo se que desde fuera es muy fácil en su momento pues yo también lo tenía que haber contado pero creo que lo principal es contarlo contarlo y denunciarlo ir allí no hay que tener miedo porque no hay que avergonzarse de ser diferente de que no te guste seguir las reglas de los demás es contarlo no tiene por qué ser a tus padres Osán es decir hay gente que igual tiene más relación pues con una vecina con Un vecino con el carnicero con un compañero yo qué sé cualquier cosa pero hay que

Voz 1781 18:14 hay que exteriorizar lo que hay que contarlo porque sino lo que

Voz 0953 18:17 ventas al final te lo vas creyendo tú mismo estas dentro de una burbuja en la que nadie sabe que existe esa burbuja yo creo que es contarlo denunciarlo y sobre todo más que la acosado la gente que lo ve creo que el silencio es lo peor que hay en en en el tema del acoso entonces cualquier persona que vea cualquier indicio extraño hay que decirlo ya vale de de de de poner en la etiqueta de chivato de clase porque no es lo mismo decir esa persona copiado en un examen que decir a esa persona la están acribillando viva todos los días santos creo que hay que decirlo hay que denunciarlo directamente

Voz 0313 18:48 mira Oscar esta misma pregunta que te planteabas Rafa Vila Sanjuán se lo voy a trasladar a nuestra siguiente invitada que lleva escuchando desde el principio de la conversación que me imagino lo que le estará pasando por la cabeza nuestra siguiente invitada es es es madre de un niño de trece años que sufría acoso escolar durante el curso pasado pero además es profesora acaba de presentar una querella contra el centro porque hay un lío y con la primera versión la segunda versión Mari Trini cantos buenas tardes

Voz 9 19:12 hola buenas tardes bienvenida La Ventana ahí muchísimo

Voz 10 19:14 gracias por asomarse muchas gracias para contar esta historia y que ha pasado cuéntenos por favor

Voz 11 19:22 lo que ha pasado es que como bien como bien decíais ahora mismo el el acoso el acoso escolar es muy difícil de detectar los niños intentan intentan ocultarlo porque tienen miedo a decirlo están amenazados es lo que lo que le pasó a mi hijo el yo creo que el acoso viene de hace muchos años lo que pasa es que cuando cuando un líder sea fuerte y consigue que el resto del grupo vaya con él Bayona hacia una víctima que en este caso fue mi hijo o mi hijo es cuando cuando se hace hace más grave esto ocurre a partir de diciembre del año pasado In bueno hubo agresiones físicas maltrato psicológico sí con insultos motes lo tiraban al suelo collejas patadas no según una serie de cosas que que el hombre lo amenazaba nada al niño para que no hablara para que si decía algo tanto en casa como en el colegio aún iba a ser peor aún lo iban a dejar más sólo a insultar más hasta que llega un momento que yo creo que que mi hijo se de gorra no puede más entonces cuando habla el el me lo cuentan abrir esa idea abril yo inmediatamente además como tú bien a tiros otra persona ese más o menos lo que lo que lo que realmente hay que actuar no y esa misma tarde lo ponga en conocimiento de director del Centro yo confío en que centro actúas al día siguiente me llama en el orientador del centro in me comunica que todos los niños han reconocido ahora mismo tanto mi jo yo le dije Tienes que contarlo cuéntalo porque porque es lo que te han hecho no no no salvarse es es este con reconocer la verdad me reconoce también este orientador que en varios de los acosadores al reconocido exactamente lo mismo que incluso e incluso a un acabado llorando reconociendo todo lo que hayan hecho mi hijo y otro grupo de quince se presentan en su despacho ha corroborado la misma versión ello confío en que habrá de protocolo pero cuando empieza empieza la Semana Santa in cuando empieza otra vez el periodo escolar voy al colegio informarme de las medidas de protección que ha tomado sobre mi hijo entonces es cuando me doy cuenta de que no tiene ningún abrirlo

Voz 10 21:24 eso por qué pues yo me imagino puerto

Voz 11 21:27 este centro que me parece que lo que tiende a tapar tanto me dicen que no tiene tanta importancia yo comunicó que no es lo mismo que me dijo el viernes y que es obligación abrirlo por fin lo abren hacen investigaciones pero lo voy a intentar resumir porque porque hay mucha documentación mucho y entonces el cinco de mayo me necesita los los centros educativos o un protocolo de acoso tiene una comisión sobre el mismo centro es la que investiga o la T entrevista o la que hacerlas los trámites es la comisión de acoso necesita cinco de mayo y me dice que efectivamente haya acoso y reconocer esos cuatro niños son acosadores El Niño se han acosado maltrato físico físico el chico perdón no lo reconocen reconocen el matador psicológico exclusión social ha dejado indefenso buena una sería no reconocen todo pero gran mayoría de las cosas en ese acta la sanción que ponen que yo no no tengo ninguna objeción a a cualquier facción cualquier sanción me hubiese valido cualquiera de ellas para que esos niños cesará de acosar a mi hijo las aceleradores puso cinco de ellas iban a pedirle iban a pedirle perdón públicamente delante de la a mi hija a mi hijo porque colegiados a todo el mundo sabía que con quién había que meter con quién se podían meter en ese momento no cumplen ninguno de los ninguna de las cosas que promete lo que dicen en ese acta de pronto uno día después donde sí había acoso de estímulo han reconocido se convierte solamente en en un conflicto entre iguales

Voz 10 22:58 en conflicto con conflicto rival

Voz 11 23:00 a lo largo de todo este periodo de tiempo yo cuando me doy cuenta que os entró no quiere actuar ni hace ningún tipo de actuación para proteger a mi hijo y me lo tomo en en en comunicación de inspección educativa cara en Inspección Educativa de torres de zona que se ocupan de oral esta inspector de zona cuando yo le doy la las pocas pruebas que aún que tengo el cuando hablo con él sin reconoce que es un caso ahora bebía acoso pero me dice que si el centro no es valiente y educativa no puede hacer nada que llega hasta donde llega después de esto en impedirlo incluso delante de este es que esto recibo una llamada del colegio donde un profesor yo cuando me doy cuenta que nadie hace nada y que ningún profesor sabe lo que está pasando

Voz 10 23:44 claro un lo saben y miran para otro lado eso sí dijo lo siento por decirlo así pero claro clowns que no no me dan informaciones cuando yo hablo con mi verano muchas informaciones vistas

Voz 11 23:58 por los cuales habría tenido que saltar la alarma si fuera un centro normal el problema es que esas informaciones no me las dan lo que ellos no sabían es que se había iniciado un protocolo de acoso con mi hijo

Voz 10 24:09 con lo cual si los docentes no saben que nunca

Voz 11 24:12 sólo de acoso iniciado no puede proteger a un niño porque no hay nada abierto

Voz 10 24:16 sí es simplemente la rutina normal que se mete

Voz 11 24:18 con este pues no pasa nada y ahora estamos en otra

Voz 10 24:21 a eso es a lo que ahora estamos perdón el madre tiene yo lo estamos el momento de la querella no decir como tal usted presentó una denuncia

Voz 11 24:26 no aún falta aún falta aún falta porque he tenido muchísima paciencia aún así el el Perle dijo que que ningún profesor lo sabía el inspector de Educación durante todo este tiempo no si ni siquiera se ha personado en el centro ni siquiera se personó yo lo dice por favor que por favor se personales y que mirar a qué estaba haciendo entonces de pronto me excita ya le digo me dicen que es un conjunto tribales mandan la documentación a a la delegación de Albatera decidió prohibir esa agresión provincial que se lava las manos en la resolución de de esa de ese protocolo de acoso iba porque yo lógicamente me quejo Vicente el centro ha actuado convenientemente que ha serio de la normativa cosa que no es cierta porque lo puedo asegurar que se han saltado la normativa en la gran mayoría de los puntos ICAA además no pierde entrar a valorar si hay acoso o no había corso que simplemente tiene que fiarse de lo que les lleve al colegio como no yo no doy crédito vuelvo a tener o vuelvo a pedir una entrevista en esa entrevista me reúno con el director prevención me reúno con el asesor jurídico de la delegación estaba también el inspector de forma el cual tiene puesta la querella con mi abogado y yo en esa reunión es una unidad reconociera que claro que sí es un caso grave pero que ellos no no lo pueden lo pueden decir lo que ha dicho el colegio es venimos de cuando reconoce que ni siquiera se ha pasado por el centro y además con dos porque el colegio llega un momento en que ya no no me quiere coger prueba porque dice que está el protocolo acabado que no que no me va a enviar ninguna ninguna lo comenta con lo cual yo la sigo llevando especiales batirá en esa documentación hay un hay un hay muchas cosas en uno de ellos tenido que agua entonces el el inspector de zona dice que si es verdad tiene niños porque hay algún niño que reconoce que le ha pegado pero Quero interpreta a hacer lo que lo que le han dado

Voz 10 26:20 no han pegado flojo no beberé en ese momento se puede imaginar lo que realmente se puede pegada o dónde está el baremo empeorar fuerte y flojo según el costo reeducación no lo estoy viendo un acuerdo real no lo estoy viendo la cara Oscar

Voz 0313 26:36 Azparren pero pero me la puedo imaginar no me imagina que te suenan bastantes de las cosas que está con Dama de todas todas

Voz 0953 26:45 porque sobre todo me parece super curioso que una persona que está sufriendo tenga que estar constantemente demostrando

Voz 0313 26:50 sí sí reuniéndose con con personalidad política

Voz 0953 26:52 las porque yo creo que esto tenía que estar en pleno siglo XXI completamente marcado y estudiado es decir a ellos si tengo un problema me voy al hospital no tengo que estar me con los médicos aún no se quieren conocer cuántos es hay un protocolo de actuación y yo ya pues me dejó llevar por un servicio público de sanidad en educación no sé lo que está pasando es que no no

Voz 11 27:11 que tampoco es no sé no puedes afinar lo duro que es que un inspector de Educación de diga que es que piensa que les han flojo mejor si fuera su hijo había hecho Angra

Voz 1826 27:20 este esto de regado flojo a mí me recuerda lamentablemente a Mi marido me pega lo justo ahora que tiene tiene muchos otros son por eso digo

Voz 1781 27:29 el decir y es decir le han pegado para mí es negar la evidencia no es aquello de qué es lo que parece que es que eso es que pegar vamos a ver vamos es decir yo cuando era pequeño pues alguna vez a algún chaval como algún chaval me veo a mí eso no es acoso acoso es cuando lo hace de manera sistemática uno o cuando el grupo se rebela y cogen a la a la víctima más fácil para hacerlos sistemáticamente entonces que digan es quizás la han pegado parece como que se quiten las culpas de encima chico

Voz 0313 27:57 para que exista acoso es necesario que haya intencionalidad por parte del agresor frecuencia de los abusos desequilibrio entre agresor y víctima de uno a dos y tres es que se dan las tres

Voz 0827 28:07 Óscar

Voz 11 28:10 de acuerdo que os interrumpa pero ha sido útil sino veo el el acoso psicológico que existe

Voz 10 28:14 claro no lo veo difícil que lo demás no no imaginaba ubicaría como Estado así como esto hay orado cómo estás

Voz 11 28:21 ahora mismo el me usted sigo contando primero está algo mejor algo mejor porque como bien habéis dicho Stoner me imagino que le va a costar en en ese momento yo decido dejar de llevar a mi hijo al centro a final de curso porque veo que el crío no puede nada no pueden así que me permiten así que me empeño consigo que le hagan los exámenes fuera de hora para no decirlo con sus compañeros pueda pasar el curso después de todo lo que se contado el lo único que me quería poner un recurso de alzada esa resolución para resumir un poco esa resolución o ese recurso de alzada pasa a Toledo porque algo hace de pasa a Toledo porque esa es la la dirección general de la Consejería genera me han dicho que el recurso de alzada está el dándole están resolviendo hace cinco meses que lo puse están resolviendo en el gabinete del consejero de Educación yo he llevo solicitando desde septiembre una entrevista tanto con el con el consejero no Ángel Felpeto como con el inspector general de educación de dos de Castilla La Mancha in irme cansado de esperar a que miren la entrevista donde han dicho me han dado me dijeron que en noviembre luego tarde

Voz 10 29:28 nombres es como más tarde yo les

Voz 11 29:30 el de los medios y yo no no oculta ningún momento porque esto no se puede esconder que tiene que saber pero cómo se trabaja en ese centro de Vigo no se puede esconder y lo último que me han dicho es que hasta que no esté solucionado el recurso de alzada no me pueden atender no sé cuánto tiempo ha tardado yo me puedo esperar no

Voz 0827 29:47 es que los procedimientos administrativos son mucho más parsimonioso es de lo que es la violencia que se produce cada día y Amío Óscar me gustaría que nos retrata es digamos la fotografía la organización porque está

Voz 12 30:00 con esta pendiente de un hilo joven que Monroyo pero tranquilo algo que nunca te abandonara

Voz 21 32:06 hubo en nuestros con una muy claro viendo la has con todo esto adquirir

Voz 1 32:34 todo esto está todo venir me

Voz 0313 33:11 son las cuatro y treinta y ocho minutos de la tarde las tres y treinta y ocho en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana hoy con el foco puesto en el en el acoso escolar les recuerdo que el Consejo de Ministros ha dado hoy una una reforma del Observatorio de la Convivencia Escolar lo hemos comentado al al abrir el programa que tenemos aquí un par de testimonios realmente impactantes el de Óscar Azparren que ha publicado un libro titulado Sombras de un pasado donde narra a sus veintitrés años como periodista de la Cadena Ser en primera persona lo Cole ocurrió mientras era estudiante estamos conversando también como tiene cantos que es profesora y madre de un chaval de trece años que las está pasando canutas ya sé que nos están llamando un montón de oyentes a la Cadena Ser contando otros casos de de de de en fin de acoso algunos realmente con detalles muy en fin muy tremendos vamos a tratar de darles salida ante en algunos de ellos pero antes vamos a cerrar lo que teníamos pendiente con con Óscar y con Mari Trini ese dato que yo apuntaba ese apartado muy concreto del ciberacoso que salgo que Bono que ha nacido hace hace pocos años con el eso de los chavales a las nuevas tecnologías y que tiene datos porque casi casi seis mil menores tuvieron que ser atendidos por psicólogos trabajadores sociales etcétera al detectarse que sufrían ciberacoso esos son datos de la Fundación Aznar Aznar hilos conoce María

Voz 1443 34:26 Manjavacas perdió buenas tardes han sido en total cuarenta y cuatro mil llamadas las que se han hecho al teléfono a durante el año dos mil diez hace siete días y cuando el dato en el balance del años cuando realmente pues vemos la dimensión del problema y sólo estamos hablando de los que piden ayuda claro cuántos habrá que ni siquiera llegan a eso de esos que llaman muchos son por acoso escolar ya lo hemos dicho y algunos datos interesantes aquí que nos facilita su director Benjamín Ballesteros sobre el perfil de género del joven que pida ayuda

Voz 1781 34:51 en el caso del acoso escolar sea prácticamente en paridad lo mismo en chicos chicas mientras que cuando se trata de ciberbullying ahí vemos que son mayoritariamente las mujeres las que padecen siete de

Voz 1443 35:02 ahora con chicas ahí está el dato las chicas sufren mucho más ciberbullying también más violencia de género adolescente que ahora preocupa tanto porque el control se ejerce vía tecnológica de control se ejerce muchísimo

Voz 3 35:15 ves de las nuevas tecnologías a través de un whatsapp como vas vestida donde estas Mandame tu ubicación mándame una fotografía con quién andas esos violencia de género Violencia de control es la verdad

Voz 1443 35:27 en esta realidad hay que ver lo que se puede hacer que puede que debe hacer la Familia Camí otro dato que me ha llamado mucho la atención no es que los padres sí que espían a sus hijos pero lo hacen de tapadillo parece que están haciendo algo ilegal cuando no sólo es legal lo hemos visto recientemente por las últimas sentencias sino que además es saludable Nos lo decía Pedro Valle que es abogado y creador de una APP de control parental y ojo a esta cifra

Voz 22 35:49 daña más de un millón de padres espías móvil de sus hijos y siente que no está haciendo lo coges

Voz 1443 35:53 como veis hoy concretamente ese siente que no hace lo correcto pues si lo hace y esto nos debe dar tranquilidad a los que lo hacemos porque en opinión de los expertos el control más efectivo es el familiar

Voz 22 36:06 la mejor herramienta de control parental son ellos los padres que los hijos utilicen los smartphones o las redes sociales con más soltura que los padres no significa que sepan que les conviene o que sean capaces de gestionar bien la información que reciben los padres sienten la necesidad de supervisar la interacción que su hijo tiene con Internet necesitan confirmar que distinguen lo bueno de lo malo lo útil de lo inútil

Voz 1443 36:27 eso es creo que viene bien recordar en este momento que está a APP parental clip permite ver la vida tecnológica de nuestros hijos con su consentimiento entre comillas para valorar si hay acoso y agresiones porque ellos no lo distinguen pero es que además genera pruebas contra el bullying el acoso y esto yo creo que es muy útil

Voz 0313 36:46 la dimensión sociológica la familiar alega que dicen los médicos al respecto

Voz 1443 36:50 es que está aumentando permitirme la expresión a lo bestia la adicción tecnológica Seven consulta cada vez más frecuente hemos hablado con María Salmerón es pediatra en la unidad de adolescencia de la paz ve este problema diariamente y esto es lo que le dije a los padres

Voz 23 37:03 el chico al afán que mucha mucha mucha mayor sentido común nos ha situado tu hijo narrará hasta las tres de la mañana con daña la calle porque abeja que tiene que la melena con el telefilme sobrevivir si tu te preocupa de controlar con qué gente se relaciona hijo que amigo quién porque no te preocupas de que amigos de faciales sea el final aplicar el sentido común y la educación que aplicaban la vez de la vida a Nacho hijo que sea la nueva tecnología

Voz 1443 37:34 pues eso Francino yo me quedo con el se titula sentido común que como suele decirse es el menos común de los sentidos ABC

Voz 0313 37:39 yo me quedo con eso de que echar un ojo espiar Chare ambos ya al de los hijos que que no está mal yo me quedo con eso porque efectivamente hay muchas muchas personas escuchando radio haciendo tengo muy mala conciencia expiar por solo no lo hago lo mejor es que el ver bonos espiar no a controlar al es parte de la responsabilidad de proteger a lo mejor es eso no

Voz 1443 38:02 yo desde luego tengo en caso personal y que a mí me permitió saber que mi hija estaba siendo acosada con un acoso escolar por medio de la tecnología yo sí que la es pie tuve muchas dudas como tiene mucha gente yo no sabía ya

Voz 24 38:18 era legal o no pero me lo que en un momento dado

Voz 1443 38:22 metí yo para la gente que lo quiera saber no es que tú sigas a tu hija en Instagram es que tú seas Instagram es que tengas el perfil de todos los es que vayas al teléfono en un momento dado el primer día te da tu clave pero al siguiente va la semana ella ya lo olvidado tú puedes entrar se que dejas marca es que que que el niño lo puede detectar pero hay que coger su confianza porque yo detecte el acoso escolar fue muy serio muy grave fue en el colegio es decir aquí que bueno no me caso afortunadamente no fue el de Mari Trini tuve mucha colaboración con el Centro lo puse en contacto

Voz 0313 38:56 lo primero en lo concerniente encontró pum

Voz 1443 38:59 eco de Las Rozas luego en algún caso y en les llamaré para que para ellos si quieren hablar porque la verdad que lo hicieron aplicaron el protocolo fue rápido diariamente yo recibía un correo veían cómo estaba la niña yo tengo pruebas que iba a llegar al agua diga civil porque evidentemente eran amenazas verbales no llegaron a ser o no llegaron a ser físicas pero verbales muy muy muy muy fuertes es muy preocupantes yo antes de llevar esos audios a la Guardia Civil me dijeron que no sirven MP3 también lo digo porque ayuda a alguien que hay que mantener la conexión de de esa nota de voz por dónde te llega porque eso sí que luego puede ser empleado en un juicio pero yo desde luego no tuve que llegar a la vía de la Guardia Civil porque en el colegio lo solucionaron hubo mucho control familiar yo conseguí que mi hija se volcara que que que me comunicara en un momento dado en el que me vio ya cerca de ella le da mucha seguridad que haya alguien porque ella en el fondo yo lo que decían no saben lo que está bien y lo que está mal no saben yo lo tenía que decir esto es un delito esto no se puede hacer esto que te están haciendo a ti ahora tiene un delito tiene un nombre muy feo muy grave y penalmente se debe tiene que castigar los niños también son muy listos son muy tontos para saber si aquello es delito o no pero cuando tú estás encima de ellos ellos lo entienden ella ha pasado un año yo justo lo descubrí en Navidad y esta Navidad como decía el compañero nuestro de la SER es perfectamente feliz yo lo noté también por una bajada de las notas brutal a partir de ahí estaba centrada las notas notó ella ha vuelto ser la niña feliz que es con buenas notas ir gracias gracias gracias en este sentido lo tengo que decir Alcolea

Voz 0827 40:36 es que me parece que que para un colegio que también ahí los colegios y los centros educativos tienen que cambiar la perspectiva es decir para un colegio no es una deshonra que haya uno o cinco acosadores lo que es una es verdad es que los haya nosotros detecte inusuales en reconducir controle la situación

Voz 1826 40:52 es mucho más honroso que salga el nombre del colegio por una historia como la que está contando procedía al mismo es decir que los protocolos de actuación sabes cuando donde en el momento en el que se tenían que haber parado y haber puesto las medidas oportunas a que no salga por una historia como la que está

Voz 10 41:06 para el colegio salido contra Cosa Nostra curiosidades Espribano público en la oferta eh por saber

Voz 11 41:12 eso es un colegio concertado acompañado de María de todas formas yo sinceramente no creo que que todos los colegios públicos y concertados tengan diferencia de su tierra viento quiero decir no creo que sea cuestión de que sea un colegio privado en colegios concertados este profesor es es la dirección en la dirección de cosas la dirección del contrario yo en este caso no tuvo tanta no he tenido tanta suerte como como como tú en este caso porque el Colegio aparte de de ya te digo taparlo el el el acoso que vivieron hijo no fue solamente con los alumnos sino también con el equipo directivo porque en el momento en el que en el que se les dicen de exacta cada vez que mi hijo iba a decirles al equipo directivo que que que que utiliza que algo le habían hecho

Voz 9 41:54 eh

Voz 11 41:55 lo metían en un despacho con dos o tres adultos a obligarle a estar quedan mentira o hacer es decir cosas

Voz 10 42:00 sí sí eso quería decir que eso me lo que me han obligado a su comentó que el trabajo se ha caído en vez de que trabajo me lo han roto cuando yo sé que lo han roto con tenis estamos eso

Voz 1781 42:09 luchando nos padece lo digo por poner encima de la mesa una preocupación que me ha venido con con con los tres cuartos de hora que llevamos nos parece que poner sobre la mesa en un Consejo de Ministros un observatorio no es suficiente no clarísimamente insuficiente

Voz 0313 42:24 o sea no tengo ninguna duda creo yo no sé muy bien lo que van a renovarse

Voz 0827 42:26 sólo lo han puesto en marcha esta sí que es un poco absurda a lo loco

Voz 11 42:30 vale esta orden salió el dieciocho de enero el dieciocho de enero de de del año pasado

Voz 0313 42:35 es eso justo antes de que te cuento

Voz 11 42:37 ahora también permitirme que gente otra cosa al que es lo que decía hay de las de las redes sociales sobre él este colegio La yo creo que es la lectura que lo que los críos tienen de lo que ha pasado sí es cierto que los que los crean los acosadores los agresores son muy conscientes de lo que le han hecho a mi hijo pero la gran mayoría de críos que hay en ese centro que han sido los acosadores pasivos porque lo han lo han permitido lo han observado les han reído las gracias al resto en realmente no son conscientes de lo que yo lo que he llegado a pasar mi hijo no lo son de hecho hay un augurio que demanda alguien de la clase dándole dice que ellos saben que lo ha pasado mal pero que ellos creen que no llega a ser bullying porque no se ha suicidado

Voz 0313 43:17 por qué no se suicidado perteneces suicidarse

Voz 10 43:19 esa documentación la tenía la inspección educativa y no ha hecho nada bueno por lo que yo he puesto

Voz 0313 43:26 la conversación antes decía que nos están llamando muchos oyentes tenemos el tiempo que tenemos pero de todas las llamadas que hemos recibido vamos a poner en antena la de Mary que nos llama desde desde Barcelona Mari buenas tardes hola

Voz 11 43:37 hola buenas tardes y muchas gracias

Voz 0313 43:40 de que nos ha surgido este tema y creo que tiene algo que contar verdad

Voz 9 43:44 pues sí la verdad es que me ahora mismo mi hija quedaba que estaba llamando y no quiere saber nada del tema esa enfadado conmigo porque llamo porque le ha quedado muchísima

Voz 11 43:54 horas

Voz 9 43:55 le deja dejó una nota en el ordenador diciendo que se quería bueno que con doce años era así como iba a hacer dieciséis por parte del Instituto he escrito le quito dijéramos importancia y ha acusado acusada hizo una bebida era acosado al Instituto así una chica siempre que ha sacado unas notas siempre excelentes ahí el primer curso de de la de eso y pese a todo esto yo lo empecé a notar cuando eh ya empieza a ser más retraída notas así lo quiso contar porque siempre son muy atenta de esos cosas y siempre me lo enseña lo de tengo que vigilar el móvil y nada porque si tiene algún problema me lo enseña pero en la voz cuando me llamó una amiga que yo estaba con mi hija en ese momento me dijo he tenido que defender a tu hija porque venían tres chicas te dándole la mochila del instituto a casa en ese momento bueno yo hablé con la directora del Instituto la directora del Instituto no me hizo ningún caso me dijo que había cámaras por todo el centro Le dije que sabía camas por todo el centro esto se tenía que mes y mi hija estaba acosada o no de él estaban acosando hable también con su tutor su tutor se preocupó más de que si tenía algún novio y bueno dijeramos que me dio largas todo esto acabó en que yo pues eh desesperada acudí porque mi hija no quería ir al instituto cosa que es una chica que siempre quiere ir al instituto o el colegio fue pues a la policía de aquí de Barcelona hable con ellos yo os hablaron el centro y en el momento en acabaran con el centro de la directora quiso volverse a reunir conmigo no hubo solución Ia entonces la única opción que vi fue a hablar con el departamento de enseñanza con el inspector de zona ir experto sonada me dijo que de tal manera cómo se estaba desarrollando todo que iban a coger el caso de mi hija como si fuera una chica que está enferma en un hospital no podía ir al cole al instituto en ese caso yo le iba a buscar cada semana los los deberes ella los hacia porque era muy estudiosa que cuando tenía que hacer los exámenes yo la llevaba recogía todo esto gracias al inspector de zona de Ensenyament bueno

Voz 11 46:33 no no

Voz 9 46:34 pero mi hija dejó una nota del ordenador que ya tiene que yo no la vi pero mi hija me dijo si coge un tres doce trece años que tengo tengo esta vía para que hubiera cumplido los dieciséis

Voz 0313 46:46 eso cuanto ocurrió Marais

Voz 9 46:48 eso ocurrió pues somos saber ahora mismo están tercero porque la hicieron repetir aún haciéndonos exámenes entregando los trabajos pues dijeramos si están tercero pues cuatro años puede hacer

Voz 10 47:04 tres años si tres o cuatro eso cuatro como está ahora además enfadaba con usted zanjada porque no quiere que se hable del tema no no no no pues pues dígame perdone con todo el cariño que se equivoca creo que hay que hacer es hablar del tema es denunciarlos y poner nombre os ayudando a los agresores ya los claro hombre

Voz 9 47:23 lo sé lo sé lo sé pero en este caso no ya lo ella cambio ella cambió muchísimo porque ya hace volvió mucho más retraída ella lloraba ella me dejó Bono empezó una nota en el orden

Voz 10 47:35 adiós adiós mira cree que yo no lo vi pero es que yo

Voz 9 47:38 la leí los padres sus mamás es muy fuerte pero que lo más

Voz 11 47:42 duro

Voz 9 47:43 lo más duro es que la acusada porque yo también fui al instituto que quizá R porque fui muy enfurecida para acoger a las chicas que a una de las pocas que habría mi hija ahí la dejaron por los suelos y ahora mismo las secuelas que tiene es que piensa que no ya no vale para nada tiene muchísimas autores timarnos a perdona o quisimos silenciosa perdóname que lo recuerdo hoy

Voz 10 48:10 no me extraña es muy fuerte no somos terminó

Voz 9 48:12 dir de donde vivamos se mi hija he tenido que coger yo he tenido que decidir a coger a mi hija oí busca de otro instituto y salir de allí porque mi hija tenía miedo salir a la calle y salía conmigo yo les decía cariño estás conmigo no mamá porque me lo voy a encontrar mal gracias a la psicología que tengo con mi hija cuando ella iba a hacer los exámenes que no quería que los exámenes que aún así las suspendieron yo dice mira cariño te voy a poner un billete de cincuenta euros en el suelo no quiero que lo veas quiero que mire es alto pero nadie se podía imaginar lo mal si una madre un padre los padres lo pasan mal

Voz 11 48:53 lo que se puede imaginar cómo lo pasa una

Voz 9 48:55 adolescente un niño con esas cosas

Voz 10 48:58 la ayuda psicológica a su hija Mari

Voz 9 49:02 la atendido lo que pasa que es una chica que piensa que ella sola poder salir

Voz 11 49:07 pues una cosa

Voz 0313 49:10 mucho me te escucha a Óscar que nos ha contado antes seco verdad Oscar fue clave no

Voz 0953 49:14 sí sí lo primero bueno darte muchísimos ánimos y desde luego que que estoy seguro de que poco a poco esto se va solucionando porque es algo pasajero yo te pido que este es cien por cien apoyando a tu hija ya verás cómo las cosas se van solucionando porque yo soy el claro ejemplo de que se puede superar habrá muchísimos más que también está por ahí por todo el país pero de verdad haces bien en llamar a la Cadena Ser haces bien en no hacerle de todo el caso que te que te pide tu hija porque muchas veces las personas que somos acosadas o hemos sido acosadas vemos las cosas desde un prisma que no es el bueno entonces yo creo que los padres tienen que ser los que tomen las riendas y sobretodo tomar decisiones que a veces son drásticas pero que no queremos

Voz 9 50:00 pero no que es que ella no quiere que llamé porque no quiere que se lo digan hombres Borbón pero hay que llamar

Voz 0953 50:08 ahora hay que denunciar llegue critica yo quería decir una cosa y aprovecho que es que