La Ventana (12/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0827 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias vuelven las nevadas

Voz 1667 00:12 es un nuevo frente barrerá este fin de semana la península con más nieve en la meseta norte en la Cordillera Cantábrica allí en los sistemas Central e Ibérico la DGT recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos consultar el estado de las vías Abertis ha movilizado un equipo de doscientos operarios y cuarenta máquinas quitanieves en la AP seis y el resto de carreteras afectadas por el caos de la semana pasada el portavoz del Gobierno ha pedido disculpas a los conductores afectados Íñigo Méndez de Vigo

Voz 2 00:38 el Gobierno ha pedido públicamente no no yo insinuantes disculpas a los usuarios a las esas personas que se afectadas por una nevada en en una determinada autopista nos sentimos vamos a vamos a averiguar qué es exactamente lo que ha pasado quién tiene responsabilidades efectivamente es una concesión de autopistas el ministro del Interior va a comparecer para dar cuentas de esa formación y de esa investigación que ha llevado a cabo juntamente con el de Fomento

Voz 1667 01:10 Bruselas celebra el acuerdo entre Angela Merkel y Martin Schulz para reeditar la gran coalición y evitar la repetición electoral en Alemania un acuerdo que ha disparado la cotización del euro a su máximo en los últimos tres años el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker opina que este pacto garantizan la continuidad del proyecto europeo

Voz 3 01:27 en ese momento

Voz 4 01:29 es he podido leer las bases de la parte europea de ese principio de acuerdo y puedo decir que estoy muy satisfecho es significativo o deportivo y alentador para Alemania y para la Unión Europea

Voz 1667 01:45 sino del exterior también seguimos recogiendo reacciones a las últimas declaraciones de Donald Trump según el Washington Post asegura este diario que el presidente se refirió a varios países como agujeros de mierda en referencia Haití El Salvador u otros estados africanos la Unión Africana considera que estas declaraciones fomentan el racismo Éste es el portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas es Rupert Colville

Voz 4 02:07 de estos son unas declaraciones escandalosas y vergonzantes que lo siento mucho pero no puedo más que definir como racismo no se puede despreciar a países enteros porque es urgente no es blanca y su comentario positivo hacia los noruegos deja claro el fondo de lo que estamos hablando

Voz 5 02:27 deportes Toni López de esta mañana a cuartos de final de Copa del Rey sorteo Leganés Real Madrid Espanyol Barça Atlético de Madrid Sevilla Valencia a la vez los partidos de ida miércoles y jueves de la semana que viene en Butarque córnea Prat Wanda Metropolitano Mestalla de la agenda del día jornada de Liga Santander Getafe Málaga a las nueve de la noche a la misma hora el Rayo Oviedo que abre la segunda vuelta dos tres iré baloncesto tres partidos de la Euroliga en una hora el Real Madrid visita al Khimki a las siete el Unicaja el Maragall Zalguiris ya a las ocho y media al Baskonia recibe al Olympiacos

Voz 1667 02:54 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 carriles el Madrid en Madrid la Policía ha detenido a un hombre por acosar y abusar de varias estudiantes de un colegio mayor de la capital Alfonso Ojea

Voz 0089 03:05 la detención se ha producido después de que la subdirectora de un colegio mayor femenino en Moncloa requiriera la presencia de la Policía Municipal porque acababa de detectar a un hombre que llevaba varios días rondando las instalaciones y acosando a las chicas que viven en esa residencia universitaria Se trataba de la misma persona que presuntamente había abusado sexualmente de una alumna que ya había presentado denuncia por esos hechos la chica de hecho fue atacada por un varón que le realizó tocamientos hasta que ella pudo zafarse y escapar la ayuda de otra compañera que logró tirar una fotografía del sospechoso con su teléfono móvil ha sido definitiva para la detención la Policía Municipal tiene constancia de que se han producido más agresiones no

Voz 1915 03:45 entre elaboral en la Comunidad un trabajador de sesenta y seis años ha resultado herido grave al caer desde el tejado de una nave industrial en el distrito de Vicálvaro de la capital la consecuencia de la caída el hombre ha sufrido politraumatismos por lo que ha tenido que ser intubado y estabilizado por los sanitarios y después trasladado al Hospital doce de Octubre y los trabajadores el uno uno dos han protestado esta mañana frente a la Consejería de Presidencia la plantilla lleva tres días en huelga para denunciar el incumplimiento de los criterios de salud laboral la sobrecarga de trabajo y la no aplicación de los acuerdos alcanzados con el Gobierno regional que reconocen la singularidad de su jornada por turnos y nocturna denuncian además que durante las navidades han tenido muchos problemas para abordar la carga de trabajo por falta de personal Pedro Ruiz ex presidente del comité de empresa

Voz 6 04:24 este año por ejemplo apenas había tres catorce operadores en el turno de noche cuando una noche de aquel año en la que más llamadas la recibían por la actividad que haya movimiento en la calle vamos a las casas y es un día de mucho trabajo y apenas había trece catorce parados incluso menos que ahora algún día de los que estamos en un periodo de huelga

Voz 7 04:46 hay alerta amarilla en las reservas de sangre de los grupos

Voz 1915 04:49 la positivo a negativo cero negativo y ve negativos necesitan donaciones en los próximos dos o tres días en los centros de

Voz 8 04:54 la Comunidad tenemos ocho grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 3 05:08 cadena SER

Voz 9 05:11 servicios informativos

Voz 10 05:18 las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno aunque tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe Sucre acompaña el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 3 05:42 comercial

Voz 11 05:45 Superman Flash Wonder Woman a copar revive las mejores historias de tu superhéroes favoritos colección DC Comics del país las novelas gráficas más emblemáticas con un acabado de gran calidad domingo catorce primera entrega por tres con noventa y nueve euros con el país

Voz 1 06:00 plan para la familia te proponemos tú no vamos de rebajas todos juntos de casa la peque probó unos patines en línea papá una víctima

Voz 3 06:09 Eva mientras tanta mamás de prueba ese vestido

Voz 1 06:11 que tiene antes cuento genial y acaba la tarde comiendo Tortillas en la cafetería todo esto y más son las rebajas de El Corte Inglés

Voz 3 06:21 qué cojones está pasando con estas putas el precio

Voz 12 06:23 policía está mucho hace falta torturando a negros como para resolver un crimen de británica en Aveiro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez la chica Pierce Tres anuncios en las afueras doce de enero en civiles

Voz 13 06:36 descubre los precios imbatibles Leroy Merlin una gran selección de productos a un precio que no podrás creer sólo hasta el diecinueve de febrero tu tienda o entre Leroy Merlin punto es y aprovecha de de los precios

Voz 3 06:48 visibles Leroy Merlin da vida dos ideas

Voz 10 06:52 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 07:16 si no te gusta déjalo tu ciudad te aburre viaja Si eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 1594 07:27 se lleva T2 gafas graduadas con antes

Voz 1 07:29 Alejandre por setenta y nueve euros o dos más progre

Voz 1594 07:32 si vas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 14 07:37 no tengo

Voz 15 07:40 el lentísimo ministra piensa doña María Dolores de Cospedal y García visita a la sede de la Asociación de Militares Españoles que ha destacado por su valiente apología de las gestas del Caudillo en que esa generosidad de la ministra de disfrutaron local de cuarenta metros cuadrados perteneciente al Ejército de Tierra sufragado con el dinero de los esforzados contribuyentes españoles vemos en estas imágenes con una ministra de Gaza con mil euros de subvención por haber atacado Ballack excomandante Zaida Cantera su revista Lambert frente a una agresión machista no puede ser responsable de las grandes emisiones coño llevará de pensar el solar vacío

Voz 16 08:21 son ellos los que sienten en el fondo de su espíritu las semillas superior de las razas los elegidos para la gran empresa de devolver a España a su destino

Voz 7 08:29 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 17 08:37 la Ventana

Voz 18 08:42 con Carles Francino

Voz 19 09:15 son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana y como cada tarde de viernes hasta ahora nos metemos en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 20 09:32 habla muy mal

Voz 3 09:35 un hotel de la ciudad está llevando a cabo un reto

Voz 18 09:37 esto pionero que permite cargar que permite cargar el teléfono móvil en una sombrilla solar es la pelota graba para rato

Voz 21 09:46 de Rubén pero no va a hacer cambiar han echado jugadores del conjunto hoy de negro

Voz 18 09:50 estar en barrera bajo palos o Nava

Voz 21 09:53 hago el los balcones unas cuantas banderas de

Voz 22 09:55 España que se pueden contar con las manos de los grados con las manos

Voz 3 09:58 de los letrados recuerdan a Kikes doce de Octubre

Voz 18 10:01 el chico de diecisiete años y de origen boliviano

Voz 23 10:03 no ha sufrido heridas en la frente el brazo izquierdo la mano derecha y una cuarta pierna y una cuarta pierna por la que perdía abundantes

Voz 24 10:11 sangre osea que paciencia sentido común muy alertó a las atenta en mi alertó a las atento muy atento a las alertas

Voz 25 10:22 Camacho Pérez Alicia vota telemáticamente JPL prácticamente no

Voz 18 10:28 podemos cometer el error iban los horrores rápido hay que emitir esta estatinas esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias urbanas U de V unidad de vigilancia

Voz 0827 10:48 en este el hepáticas y dos móviles que Gaggan solía insuperables pueden hilo de una votación telemática todavía no se le ha ocurrido a alguien que está en Bruselas es vete vete tú a saber están barajando hasta bueno primera unidad de vigilancia de este año nuevo en estos momentos de tránsito de moral pues siempre solemos guiarnos hoy hay mucha fiesta poco dormir mucho comer mucho beber Orly ambos Nos dice Said García Abascal

Voz 18 11:12 son las tres las cuatro en Canarias son las tres las cuatro en Canaria

Voz 0827 11:15 con las cuatro en Canarias pero bueno no solamente unos hemos con la hora que es un clásico en cualquier tiempo en cualquier estación el cambio de hoja del calendario y en las vacaciones pues hacen que a veces confundamos nuestra propia realidad con la realidad de los otros no siempre es así no recuerda Diego de orador que empezó a trabajar antes del ocho de enero que fue el día en que en que en el que abrimos Hoy por hoy de esta manera

Voz 26 11:40 en España el primer día laborable del dos mil dieciocho que el primer día laborable del dos mil dieciocho comienza hablando de descoordinación imprevisión

Voz 0827 11:47 bueno pues eso de descoordinación porque el ocho de enero fue el primer día laborable para Pepa para ti Francino para mí también pero que se lo digan a otros millones de españoles como Roberto Sánchez o como Diego nuestro vigilantes

Voz 19 11:59 imponer también nos limitamos al de su vida

Voz 0827 12:01 car en el calendario al pobre San Silvestre

Voz 19 12:05 bueno de hecho para el último día del año las carreras populares

Voz 27 12:09 es de San Silvestre en uno de enero

Voz 0827 12:11 pues sí pero no pues nada San Silvestre treinta y uno de enero pero como nos gusta llevar la contraria a todo el mundo la carrera popular que lleva el nombre de San Silvestre la celebramos hasta ahora por lo menos el treinta y uno de diciembre y no sólo sucede con los glía días que hemos también con el nuevo año llevamos unos días dudando cada vez que tenemos que poner una fecha entre el ya abandonado dos mil diecisiete o el vigente dos mil dieciocho hecho aunque algunos parecen anclados en otro tiempo como nuestro vigilado favorito por méritos propios Mariano Rajoy que oye pasan los años y no falla la Unidad de Vigilancia así felicitaba el año nuevo a todos los españoles

Voz 4 12:53 el término deseándole a todos ustedes

Voz 28 12:56 es ya estoy familias lo mejor para el próximo año dos mil dieciséis para el próximo año dos mil dieciséis que sinceramente falta nos hace

Voz 18 13:06 hoy está en el dos mil quince eh

Voz 0827 13:09 es verdad que el dos mil diecisiete ha sido un año como para tirar a la basura pero hombre pasar pasar ha pasado presidente bueno en esta unidad tenemos más líos con el calendario alguno histórico muy interesante con el que nos envía Rafael Urturi llama a la unidad de vigilancia al autor Javier Sierra que se refiere al año en el que los Reyes Magos llegaron a adorar al niño Jesús cuyo nacimiento es el origen de la Navidad como el año cero

Voz 3 13:35 estamos en la Palestina

Voz 29 13:38 en enero del año cero

Voz 1915 13:41 ese negro de el año cero hace frío

Voz 29 13:44 hace mucho frío

Voz 0827 13:46 año cero bueno Rafael el vigilante no recuerda que nuestra cronología histórica el año cero no existe Se pasa del año I antes de Cristo al año I después de Cristo pero hay más como nos referimos no nos referimos al nacimiento sino a la llegada de los Reyes Magos que pisaron Belén según la tradición en enero el año siguiente ya no sería ni siquiera el año cero ni el año uno sino que sería ya enero del año dos después de Cristo desde luego el inexistente Año cero nunca pero Rafael Pío además otro error en la ficción narrada en la que se imagina una conversación entre los Reyes Magos el Rey Herodes en la que hablan de lo cerca que ya están de Belén y entonces dicen lo siguiente

Voz 3 14:29 así que están ustedes muy cerca efectivamente en menos de diez kilómetros estos son menos de diez kilómetros

Voz 0827 14:39 de diez kilómetros de aquí bueno en aquel tiempo ya sea el año un joven año dos después de que esto es imposible que los reyes ni nadie hablase de distancias en kilómetros porque el sistema métrico decimal se adoptó muchísimo después en la última década del año del siglo XVIII siendo va a seguir siendo Magos siquiera bueno a lo mejor siendo vagos no podía ajena a Robert E los romanos medían las distancias de otra manera en pies en pasos en lengua en leguas lengua o lenguas mientras o en millas así que en la ficción estarían a unas dos leguas de Belén más o menos si es que estaban a diez kilómetros en estas medidas actuales la verdad es que hila muy fino en nuestros vigilantes bien es verdad que tampoco hablarían en español los Reyes Magos dije para entenderse con Herodes pues necesitarían algún traductor pero bueno oye la la vigilancia desde luego es muy muy interesante también es interesante esta vigilancia hablando de viajes una vigilancia sobre una ciudad de China

Voz 8 15:42 en China todo es a lo grande la Gran Muralla china a la ciudad perdida la ciudad perdida pero rincones para perderse barra

Voz 0827 15:49 por encomendar la ciudad perdida de China no deseamos que un país que tiene dimensiones continentales no haya ciudad ciudades perdidas o dejadas de la mano de Dios pero la ciudad a las que nos referimos era la Ciudad Prohibida claro la ciudad aclaró la ciudad prohibida

Voz 19 16:07 el cine de aventuras lo delante de los emperadores

Voz 0827 16:09 sin durante quinientos años prohibida porque nadie podía entrar ni salir de ella sin permiso del emperador bueno las Navidades ya las hemos pasado navidades que están cargadas de tradiciones las cabalgatas por ejemplo a las que Red nombraron en la información del tiempo en Televisión Española

Voz 31 16:34 llega mañana a partir de media mañana va a ir barriendo todo el oeste peninsular y a la hora a las últimas horas de la tarde de momento de las cabalgadas de momento de las cabalgadas esperamos que las lluvias las cabalgatas

Voz 1915 16:43 el Rey de reyes empezar las deja entender dentro

Voz 0827 16:48 es catalana y entre el calcada catalanas en la cabalgata castellana se quedó en cabalgada y después dice de rais para rematar ya el mestizaje que está muy bien esto del mestizaje entre los idiomas es verdad que cabalgata hoy cabalgada tiene significado sinónimo se pero para ese desfile festivo con jinetes con carrozas se ha consolidado el término cabalgata y quizás sea para dar lugar a malentendidos porque una cabalgada además de otras cosas

Voz 19 17:18 lo veo venir en la sexta acepción coloquial

Voz 0827 17:21 es practicar el coito colegial en coloquial Si bueno así lo dice que otorga graves y hay gente que se pone de los nervios con una drag queen en una cabalgata imagínate si los niños tienen que ser una cabalgada de Reyes sería desde luego

Voz 1667 17:37 captado

Voz 0827 17:43 Radio Valencia también tienen una cabalgata peculiar según escucho Mario Suárez tengo una conexión que hicieron en Hoy por hoy

Voz 10 17:50 las bragas se asoman al balcón del consistorio desde donde hacen un parlamento está Cala Alba llegará algarada Agatha se celebra el domingo pero

Voz 0827 17:58 esta cala al vagar siguiendo el espíritu del gran piedra ITA podría ser una cabalgata bajo la lluvia en donde todo el mundo al final acaba calado eh porque ha llovido ha llovido mucho ya Nevado ha nevado mucho que bueno es lo que pasa cuando aprieta el frío

Voz 32 18:12 los que regresan a esa ciudad donde uno dulces

Voz 0827 18:20 todo te nieve o grandes nevadas que es lo que hemos tenido aunque no sabemos si tan espectaculares tan tremendas como las que anunciaron también en el Telediario de Televisión Española y contempló muy helado Pablo Montes

Voz 33 18:34 en La Rioja a los Reyes han traído lluvia nieve y más frío la cota de nieve ha bajado a los quinientos metros y según la M Se podrían alcanzar espesores importantes de entre cuarenta y cuarenta y cinco metros de nieve todo y cuarenta y cinco metros de nieve en tan sólo veinticuatro horas

Voz 0827 18:50 imaginaria dicen espesores importantes buena no se va

Voz 19 18:53 alianzas si lo que suele el y no vea la niebla

Voz 0827 18:56 las que se llegara a subir espesores la nieve complicó mucho la operación retorno de las Navidades con millones de desplazamientos en las carreteras aunque en la última unidad de vigilancia del del año del año diecisiete te acuerdas Francino deseábamos un plácido retorno como el de esta operación de verano

Voz 19 19:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias empezamos acercándonos a la Dirección General de Tráfico porque ya está en marcha la segunda fase de la operación salida en la que se prevén unos ocho coma tres desplazamientos

Voz 10 19:23 en la que se prevén unos ocho coma tres desplaza

Voz 19 19:25 bueno no no sé cómo está en aquella las desde luego

Voz 0827 19:28 mucho más de ocho coma tres desplazamientos en esta pues muchísima más la masa de coches y la nieve colapsaron vías como la AP seis en donde miles de conductores quedaron atrapados hemos hablado mucho de ello esta semana el director general de Tráfico echó balones fuera dijo que caer en esa autopista de peaje pues como no es de su responsabilidad pues no tenía nada que hacer porque él ya tiene otras responsabilidades así quizás excesivas tal y como se expresó en la Cadena Ser el pasado lunes

Voz 34 19:55 la decisión de la gestión interna de la AP seis no corresponde a la Dirección General de Tráfico vosotros los corresponde gestionar los cientos de miles

Voz 35 20:05 carreteras caballos ciento debido hacer aquí hay del resto de España

Voz 0827 20:08 es decir España va bien con cientos de miles de carreteras ni una más ni una menos lo dice el director general de Tráfico bueno allí él no atinó en los números nosotros tampoco afinamos por ejemplo con el nombre de la famosa autopista colapsada esto lo escuchó José Antonio Barrio Nuevo en ningún caso

Voz 7 20:24 eso le dijeron que no viajara y que no se metió

Voz 0827 20:27 ya en el atolladero las niega que fue fin

Voz 7 20:30 alimente la AP sesenta y seis la AP sesenta y seis cuando ya lo fue

Voz 0827 20:33 la AP sesenta y seis como la Ruta sesenta y seis de

Voz 19 20:36 los fue una ratonera fue el AP68 eses pasan Lord que igual

Voz 0827 20:40 bueno pero de la que estábamos hablando excesivamente de la seis solamente es decir pero insistimos después de nombrarla bueno en este caso fue la propia DGT nos dice Diego de orador

Voz 19 20:50 vamos a la Dirección General de Tráfico porque la nieve está provocando incidencias en otras carreteras Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 36 20:57 buenas tardes pues de momento la pese

Voz 0827 20:59 cinco de Kia Goyo quizás Patricia Arriaga la pobre confundir a deseos y realidades y claro a la mojada AP seis acabaría llamándole AP seco bueno nuevos expedientes X que incorporamos a la Unidad de Vigilancia es verdad que algunos partidos independentistas catalanes tienen un lío de bueno de Arenas dice dice hay alguna dirección del P de Cat por ejemplo que es una dirección muy excitante según nos dice Pelayo García lo escucho esto en la competencia en Onda Cero

Voz 1915 21:36 desde Catalunya no llega una última hora que confirma los movimientos en el independentismo catalán para esta misma tarde hay convocada una reunión de la cúpula del PDK el play cúpula del PDK otra cabalgada

Voz 0827 21:51 está desvelando Roberto Bueno también tenemos este larguísimo partido que disputó hace días Garbiñe Muguruza no reenvía Héctor este sano

Voz 3 22:00 Garbiñe Muguruza se tuvo que retirar por tercer año consecutivo el torneo

Voz 38 22:04 de Brisbane en Australia veinticuatro horas y media de partido y la humedad veinticuatro horas y media de partido y la OMS dar le hicieron abandonar con fuertes calambres

Voz 0827 22:15 bueno y suerte tuvo fuertes calambres oye Muguruza tuvo muchísima suerte porque lo normal después de veinticuatro horas y media de partido es que te mueras directamente pero sabemos que a los periodistas las cifras no Nos del todo bien Julián Vega por ejemplo Nos colige esta traducción de porcentajes en la que también se nos fue la mano hablábamos de los buenos datos del turismo el año pasado al referirnos a Extremadura dijimos esto en la SER

Voz 1915 22:40 Extremadura es la región donde más crece la llegada de turistas extranjeros un cincuenta por ciento el doble un cincuenta por ciento el doble no

Voz 0827 22:47 dirán que un circuito Argento no es el doble es un cincuenta por ciento sería el doble si fuera el cien por ciento no tiene razón el vigilante solamente tenga una huelga eh no es no es por salvar a la compañera Si este crecimiento del cincuenta por ciento es el doble del que se registró el año pasado esto a lo mejor podría ser pero en todo caso tal y como lo expresamos siembra dudas y no me extraña que el vigilante no haya llamado la atención y tampoco les salen las cuentas a José Antonio Izquierdo tras escuchar esta información sobre el paro de Madrid creíamos que lo del empleo iba muy bien bueno pues es un dato tremendo del que el PP está sin embargo muy satisfecho

Voz 19 23:25 Madrid se queda por debajo de los tres millones y medio de parados por debajo de los tres millones y medio de parados dos mil diecisiete para el Gobierno regional estos datos son una muestra de recuperación

Voz 0827 23:33 bueno una muestra de recuperación estábamos por debajo de los tres y medio tres millones y medio de parados sólo en Madrid la cosa desde luego sería muy preocupante bueno hay algunos que van a contra corriente lo hemos comprobado en la pasada semana también se ha quedado sorprendidos Sergio rever

Voz 28 23:58 así se llama en Twitter al enterarse de que Toni Garrido conduce que eso podría ser normal pero el caso es que conduce también dentro de su casa así al menos eso es lo que se desprende de esto que he dicho

Voz 0827 24:10 esta misma mañana cuando hablaba del duque de Edimburgo es la persona que camina mejor

Voz 1667 24:15 las manos detrás de plantación hoy nadie individualmente a que sea capaz de caminar con las manos detrás intenten lo en sus casas sino van conduciendo intenten en sus casas sino van conduciendo intenten no en sus casas sin

Voz 0827 24:28 han conduciendo bueno Toni lo que solemos hacer la mayoría de las personas no conducir dentro de nuestras casas y tampoco está mal este expediente que nos envía Manuel Delgado las carreteras españolas al parecer ultimamente tienen surtidores de policía

Voz 26 24:43 la joven de veinte años que fue arrastrada por el pelo y forzada a entrar en el coche que conducía su ex novio y que él terminó estrellando contra un surtidor de policía contra un surtidor de policía

Voz 0827 24:56 Matti Cup el surtidor de policía ahí queda como un gazapo suponemos que

Voz 3 25:00 bueno suponemos no era un surtidor de gasolina

Voz 0827 25:02 en fin tenemos este caso de personificación quizás llevado demasiado lejos un sudario que se mueve y ronca

Voz 18 25:10 el hombre llegó dentro de una bolsa de plástico al Instituto de Medicina Legal y cuando estaban a punto de empezar la autopsia el sudario empezó a moverse y arrancar el sudario empezó a moverse ya Roncal

Voz 0827 25:20 Geri general que empezó a moverse arrancar fue el individuo que estaba sudario dentro de no sé si llamarlo sudario porque como todavía no estaba muerto cuando dentro de lo que fuera por cierto ya metidos en materia a Leo de Ubrique

Voz 35 25:31 les suena raro que usemos la palabra resucitación teniendo otra más común como es resurrección mención cómo no hay prueba eso puede decir así gran cosas

Voz 7 25:40 eh es la resucitación es la resucitación resucitó de nuevo con el mono

Voz 8 25:45 lo pruebo y tú te reengancharse

Voz 0827 25:47 bueno en realidad ambas palabras están en el diccionario es tanto resucitación como Resurrección resucitación ha llegado un poquito más tarde la segunda hace referencia a volver a la vida Un muerto pero muerto ha muerto mientras que la segunda es un término médico que se refiere a esa acción devolverá la vida con maniobras y con los medios adecuados a los seres vivos en estado de muerte aparece aparente porque resucitar muertos después de Jesucristo no tenemos noticias no así que se emplea este segundo término la señalada la diferencia y usando la en sentido metafórico oye pues cada cual juzgará sin este contexto sería más adecuada la una o la otra lo a un mando de muertos que Elvis no haya muerto pues es una de esas leyendas urbanas más extendidas en todo el mundo sobre leyendas urbanas Ángel Gutiérrez que tengamos muy claro lo que son por esto que escucho es nuestra Ventana de la Navidad regional

Voz 41 26:50 y los cánticos quiero aprovechar para zanjar una polémica una leyenda urbana que no es cierta una leyenda urbana que no es cierta yo me crié en una leyenda urbana

Voz 0827 27:00 porque no es cierta es una precisión innecesaria nos dice nuestro vigilante Ángel porque si algo tienen en las leyendas urbanas es que no son ciertas el unos dice que una leyenda urbana es una historia inventada y además extravagante que circula entre la gente como si fuera verdadera como si fuera pero que nunca es una historia cierta Isabel Ramírez también se pregunta si tenemos claro en la Cadena Ser que ir sin marcharse son verbos sinónimos vamos que viene a ser lo mismo no lo dice por esto que escuchó en Carrusel Deportivo

Voz 42 27:28 desde el Barça reconocen que Aleix Vidal tiene ofertas tiene varias ofertas y que será él quien decidirá si irse o marcharse si irse o marcharse mía

Voz 0827 27:40 así la opción es ir a marcharse yo apostaría todo mi patrimonio

Voz 19 27:44 no el aire a que esto iba a que sí

Voz 0827 27:46 sí es abre las opciones seguro que Seva y Alfonso Sanz también quiere un poquito redundante afirmar que una cosa perdure siempre el vigilado en este caso es ilustre ex Imanol Arias

Voz 4 27:57 no en el peso de los roles quizá no pero no en la familia es un la familia es un estamento que en la civilización occidental perdura siempre perdura siempre con con unos esquemas muy muy muy similares

Voz 0827 28:12 esta es una vigilancia hecha con decimales porque sí que suena un poquito redundante aunque perdurar es en sentido estricto durar mucho no necesariamente durar siempre así que lo de perdurar siempre no creemos que sea una equivocación jurar y perjurar son verbos semejantes como similar y asimilar son palabras genéticamente similares aunque en este caso una es adjetivo y la otra es verbo claro en este contexto la utilización de una por otra chirría bastante

Voz 43 28:44 sí aquí en el límite entre las provincias de Cáceres y Ávila sigue lloviendo lo ha estado haciendo con fuerza durante toda la mañana aquí en Tornavacas en Cáceres donde nos encontramos estamos a siete grados de temperatura aunque se prevé que esta temperatura siga bajando y de cara a las próximas horas extras precipitaciones puedan caer ya en forma de nieve en algunos puntos del Sistema Central sur de la provincia de Ávila sur de la provincia de Segovia está activada ya la alerta

Voz 26 29:07 amarilla por nieve se pueden acumular hasta diez antes

Voz 43 29:10 metros en cotas superiores a los mil metros de cara a mañana la situación continúa bastante asimilar aragonese aviso por nevadas que San Marcos nervio

Voz 0827 29:19 continúa bastante asimilar suponemos que el compañero quería decir el compañero de televisión en este caso bastante similar y Mario Suárez se pregunta porqué A vivir que son dos días llaman Orchestra a lo que toda la vida hemos dicho que es una orquesta

Voz 44 29:32 nada hemos visto diversos niños con sus familiares que estaban esperando los Reyes fuera de de hecho había también una una orchestra una una Orquestra y ha sido muy muy hemos

Voz 0827 29:45 Orchestra bueno nuestros oyentes nos ayudan siempre Catalanes organizada si eso que estará bueno pero fíjate en castellano también

Voz 19 29:52 también en castellano la palabra despido extra trapecista

Voz 0827 29:55 la registrada en el diccionario digamos que es una palabra válida la puedes decir no desde luego tan válida es tan válida como la otra aunque no tan extendida como la palabra orquesta pero resulta que nos hemos encontrado ay que no solamente en catalán en el diccionario de la lengua española también está la palabra Orchestra así que podemos decir orquesta Orchestra

Voz 19 30:14 suene menos la otra aunque suene nos pero cuida

Voz 0827 30:17 creo que hay otros ligeros cambios mucho más comprometidos como llamar a Vladimir Putin Vladimir puto esto sucedió también a Televisión Española y lo escuchaba David Sánchez

Voz 3 30:27 el nuevo desgarro ya ataúdes a las puertas del hospital

Voz 0827 30:33 el presidente ruso Vladimir Putin Vladimir Putin Putin calificado corregimos porque lo de llamar así al presidente ruso no sanos y yo no se lo llamaría

Voz 18 30:43 delgado no

Voz 0827 30:46 esta semana dábamos un poquillo atascados como la AP seis con la palabra en la que bucear en esta unidad de vigilancia pero claro llegó Rodrigo Rato al Congreso iluminó

Voz 45 30:56 consideramos su saqueo no eso es el mercado a

Voz 7 30:59 así es el mercado amigo bueno pues eso la palabra de hoy es el mercado amigo ID ella nos habla esta semana el amigo Alejandro Martínez pues si es el mercado amigos y lo ha sido desde siempre desde que apareció el dinero dijimos adiós al trueque

Voz 33 31:15 viene de tan lejos lo de mercado que ya los académicos incluyeron esta palabra en su primer diccionario la definieron como la concurrencia de gente a a comprar y vender algunos géneros como diría hoy José Mota las gallinas que entran por las que van saliendo han pasado casi tres siglos desde entonces y los géneros han cambiado y mucho del mercado de esclavos de ganado hemos pasado al mercado de fichajes o de divisas pasando por el mercado laboral tan incompatible con el mercado negro el mercado ha crecido y con él los lugares en los que compramos o vendemos les suena esto

Voz 18 31:49 a Iker

Voz 19 31:53 el popular imprescindible y mercadillo pero como se quedó pequeño inventamos el supermercado y contentos llevo en el mercado

Voz 33 32:05 con la globalización el mercado se sofisticada nosotros muy sofisticados adoptamos algunas palabras del inglés como el merchandising sacrificando otros términos más nuestros como comercialización o promoción comercial tanto hemos sofisticado el mercado que incluso creamos una ciencia entorno a él la mercadotecnia bueno pues eso unos volvemos un poco locos comprando también nombrando

Voz 0827 32:30 algo tan tradicional como el mercado que siempre estuvo ahí bueno el mercado de palabras estropeadas nos ocupamos aquí cada viernes pero ya hoy viernes primera unidad de vigilancia ando un poquillo cansa

Voz 2 32:41 señoras y señores se me lo permiten

Voz 0827 32:44 que me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias recordamos nuestra dirección de correo que es un dvd arroba Cadena Ser punto com ha estado activa durante las navidades se ha visto en esta unidad ya saben equivocado que seguro que sí

Voz 2 32:57 los esto mucho juego educado él no volverá a ocurrir

Voz 19 33:01 pues hala llevó cago el próximo viernes en Soria Isaías

Voz 0827 33:03 el plan es verdad el próximo viernes La ventana

Voz 19 33:06 tanto la V en Soria Soria pura cabeza de Extremadura

Voz 0827 33:08 que alguno se pregunta ahora si Extremadura está muy lejos no

Voz 19 33:11 pues ya sólo te queda ese significado a ver si me lo explican yo te dabas hable captado en el Palacio de la Audiencia de Soria estaremos muy bien para que los ciudadanos oyentes feliz fin de semana Isaías

Voz 0827 33:20 hasta luego

Voz 46 33:22 que tenemos in the house los de Faust pues para contarte las afecta Casaus Samsung de Año Nuevo tenemos un copiloto de rallys cuento de hadas también

Voz 18 33:30 sesenta euros en los teléfonos Alonso

Voz 46 33:34 el Samsung Galaxy Note ocho por ochocientos noventa y nueve euros de el catorce de enero suelen Fun House sifón House consulta canciones

Voz 9 33:50 Bin Laden

Voz 18 33:51 por en las redes sociales Quintana quien time la venta

Voz 48 33:57 k de las

Voz 1 34:03 esta semana en La Script venimos en aquel vientre Estanguet actitud

Voz 8 34:08 las mujeres de Hollywood por fin están haciendo su trabajo es decir poner a los tíos en su sitio y cuidado machotes que nosotras también cuando nacieron para de ficharía Pepa así nos quitan el programa escucha el sábado a las siete y media

Voz 49 34:22 la mañana luego de madrugada la sesión golfa programa hechos por mujeres y que va a poner fin a la guerra de sexos fuera esto no con el fin a nada más a esto sólo es el principio por qué no lo sueltas en tu programa te los buenos días Missouri el cine en la SER con la Script

Voz 16 34:43 el consumidor puede ser un calvario había que diversifican el dinero fue pasó un tiempo donde cogió la intervención sin haberlo hecho quinientos ochenta mil euros o una decisión responsable

Voz 33 34:59 impresionante entrar realmente para para consumir un modelito cada fin de semana cada Anes sana quitamos destrozar el planeta el área de seres humanos incluso de personas porque existe mucho maltrato animal también en el sector textil algo divertido es verdad que estoy preparando una OPA hostil contra Ikea

Voz 50 35:14 los tiempos intensos rumores

Voz 19 35:17 como de Vigo pero tanto tanto

Voz 3 35:20 el consumo forma parte de nuestra vida

Voz 4 35:23 depende de ti comprar con la cabeza o empujado por el mero deseo Ser Consumidor con Jesús Soria el domingo a las seis de la mañana en la Cadena Ser todas las semanas

Voz 3 35:33 a en Cadena Ser punto com Además puede seguirnos con la aplicación de la SER y está en el día de nuestras publicaciones

Voz 8 35:42 Podolski

Voz 3 35:45 este no es un programa de música luz Paco saboreaba Boreal doloso

Voz 51 35:52 Elia Noelia

Voz 3 35:57 los esto muy mal

Voz 18 35:59 lo presentan dos cantamañanas tranquilito

Voz 10 36:02 este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo momento es un momento para cómo se llamaban nadie sabe nada Cadena SER

Voz 3 36:18 la información de sucesos sobre tribunales

Voz 1 36:22 los periodistas no usurpar en los papeles que corresponden a acusaciones y acusados

Voz 52 36:27 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus

Voz 15 36:31 ya

Voz 9 36:37 corren nuevos tiempos vamos

Voz 3 36:39 escucha ajenas

Voz 18 36:42 cadena

Voz 10 36:55 la quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0827 37:19 a veces para entender el presente hay que viajar al pasado

Voz 4 37:22 quien inventó las rebajas don Ramón en los AVE de dos bichos ya existían

Voz 18 37:28 veía antes de ayer sesenta yo solía

Voz 3 37:32 venir el radio y memoria se unen a través del archivo sonoro de la Cadena Ser en entretiempo más grande nos acompaña en este viaje natural ve esta semana o Jersey alta algo que la historia de las rebajas

Voz 10 37:47 en la madrugada del sábado al domingo a las cinco y media de la mañana una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo todos de estar invitados Cadena SER

Voz 17 37:57 la Ventana

Voz 3 38:00 las

Voz 54 38:09 el

Voz 18 38:23 dijo mi ventana con Mona León Siminiani está ahora como todos los viernes Bono

Voz 8 38:27 esta tarde despertaron dio igualmente donde realidad eso que bueno normal no yo creo que es una época bastante de miedo

Voz 19 38:37 bueno hoy tenemos un miedo hoy tenemos sumido particular con miedo de esos de de terror desazón bis de personajes misteriosos de aullidos hoy nos damos un paseo por por la historia eh para repasar a dos figuras que tienen en su trayectoria pues más sombras que luces mantienen todavía muchos muchos misterios por resolver de qué o de quién hablamos hoy Mona ver pues hoy

Voz 7 39:01 hemos y con los dos las del Charco del otro lado del Atlántico uno de los grandes quebraderos de cabeza de EEUU una de las grandes intrigas el asesinato de Kennedy vosotros es un clásico ese es un clásico y es es es como es como ya que el Destripador es como una especie de puzzle mundial

Voz 8 39:16 esto es conspiración San Suu Kyi alrededor del asesinato se creo que hay más de dos mil

Voz 7 39:21 libros escritos sobre esto y yo no sé cuantas teorías cuantas conspirando ella sabrá este este caso lo trajo Negra y Criminal la periodista Anabel Vázquez

Voz 19 39:30 sí sí

Voz 7 39:31 no íbamos a entrar un poquito en él y de y luego de parte de Europa una de las grandes injusticias de la historia la ejecución de la famosísima Mata Hari empezamos por Kennedy iba menos así

Voz 18 39:54 gente de ETA

Voz 3 39:58 ha bajado algo en la política

Voz 56 40:00 problemas

Voz 0807 40:04 la deriva

Voz 57 40:05 aceleren de la caravana abandone el recorrido repito abandonen el recorrido dirija al hospital parca memoria éxito para la memoria van memoria

Voz 0827 40:14 Joe avisa al hospital que se preparen para el protocolo de heridas de

Voz 57 40:17 de acuerdo atención a todas las unidades dirija ese al parking de ambulancias al Hospital Parc la memoria

Voz 0807 40:23 para no

Voz 57 40:24 atención agentes vehículo dos cubren al vicepresidente y a su esposa lleve los rápidamente tanto en el hospital

Voz 8 40:34 veintidós de noviembre de mil novecientos

Voz 19 40:36 gente hay tres a las doce y treinta de la mañana un día tan traje

Voz 8 40:39 poco como inolvidable y una hora muy importante y que por favor no nos la olvidemos porque luego va a ser muy

Voz 7 40:45 durante esta hora las doce treinta de la mañana la comitiva presidencial como creo que el mundo entero sabe pasa por la plaza Daily de Dallas Texas hice hoy en tres disparos el segundo y el tercero alcanzaron al presidente John Fitzgerald Kennedy en el coche junto a él iba Jacqueline Kennedy más conocida como Jackie Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos que murió asesinado y como si fuera un mal augurio la limusina descapotable en la que iban Eli Jackie Kennedy era un Lincoln x cien el nombre del primer presidente asesinado de Estados Unidos pero en ese coche que tenía tres filas había más gente en la primera un agente conductor y otro guardia de seguridad el al eh al frente en la primera fila en la segunda el gobernador gana Ali con Ali perdón esto yo oí que leyó poco y su esposa en la segunda fila y Kennedy Jacqueline en la tercera de esto vamos a hablar más tarde por ahora Kennedy está herido pero aún vive la comitiva cambia su rumbo y se dirige a toda velocidad a dispone al Hospital Parc clan Memorial como hemos escuchado era una prioridad en ese momento proteger al vicepresidente puesto que si hay la pasada al presidente obviamente habría que investir a su segundo Estévez y vicepresidente era Lyndon Johnson también hay cosas que decir de él

Voz 3 42:01 señor vicepresidente retienen en esta habitación exijo saber qué está ocurriendo se han producido una serie de disparos en el desfile el presidente ha sido gravemente herido en la cabeza hacia si no disponemos de más detalles señor suyo y la primera dama ella está bien señor con así

Voz 58 42:23 entra bien el gobernador con Ali también ha resultado herido está siendo intervenido la sala de urgencias número dos su mujer ha salido ilesa señor vicepresidente tenemos que marcharnos de este hospital cuanto antiguo me moverme de aquí hasta que no se me confirme el Estado en los cuanto antes a Washington señor aquí no podemos garantizar su seguridad es prioritario que regrese a la Casa Blanca de manera inminente no sabemos a qué nos enfrentamos no pienso moverme de aquí hasta que no sepa cómo está el presidente

Voz 3 42:49 está usted aquí no tiene usted nada que decirme ustedes el asesor personal del presidente

Voz 28 42:55 señor vicepresidente tenemos Washington el presidente Kennedy amonestado

Voz 19 43:02 y a partir de aquí empieza la leyenda efectivamente

Voz 7 43:05 no sólo porque Kennedy es el presidente con mayúsculas del imaginario estadounidense y casi que mundial o porque tuviera intención de hacer cambios importantísimos en su país sino porque su muerte este asesinato aún hoy no está nada claro ir dudo mucho que alguna vez lo llegamos a tener claro yo creo que con Kennedy nació o más bien se acreditó oficialmente la conspiran olla es uno de los casos más confusos quizás de toda la historia y también creo que Anabel Vázquez nuestra periodista lo define perfectamente cuando dice que este asesinato es el crimen perfecto primero porque aunque sea acusara a lijar vías Wall no está nada claro que fuera el verdadero asesino y luego veremos porque yo también por más razones dejemos que las explique

Voz 0807 43:47 también tienen perfecto porque como todo crimen tiene trajo una buena historia en este caso en la historia de un hombre que encarnaba a una nueva era para su país y un país que en cuestión de segundos se quedó sin esa nueva era porque se quedó en shock además el asesinato de Kennedy es un crimen visual es uno de esos momentos uno de esos escasos momentos que justifican la existencia de la televisión hasta entonces la televisión sólo entretenía y a partir de ese magnicidio empezó a servir para mucho más existen también grabaciones reales de lo que ocurrió aquella tarde en Texas todo hemos visto a la famosa película de veintiséis segundos de Braganza Pruden hice analizado desde todos los puntos de vista posibles para intentar encontrar la respuesta a uno de los crímenes más intriga antes del siglo XX pero lo que de verdad hace perfecto a este crimen es que parece de mentira es un crimen más grande que la vida ha sido tantas veces interpretado televisado y mostrado mil pantallas que no podemos reconocerlo como algo miserable sórdido como en realidad son todos los crímenes

Voz 19 44:48 que que parece un crimen de mentira pero tiene reciente tiene razón tiene razón yo estaría bien recordar a muchos oyentes iguales suena no cuáles son los siguientes acontecimientos tras la muerte de Kennedy de común sectoriales

Voz 7 45:00 sí sí es que es es es verdaderamente una serie ha habido muchas películas y creo que no sólo acerca de Kennedy sino que en todo un género de la intriga política y está basado verdaderamente en el caso de Kennedy nuevos vamos con los hechos os Wall es un fanático filo marxista ex marine fue detenido ese mismo día poco más de una hora más tarde Johnson Lyndon Johnson juró el cargo como nuevo presidente unas horas más tarde en el mismo avión que traía el cadáver de Kennedy de vuelta a Washington y siete días más tarde crea el propio Lyndon Johnson la Comisión Warren para buscar al culpable del asesinato esta comisión concluyó diez meses más tarde que os Oswald actuó solo y que disparó tres veces desde una ventana del sexto piso de un almacén de libros de Terra

Voz 19 45:45 ya lo que pasa es que esta versión no todo el mundo es todo el mundo será queda cree casi nadie y eso por qué

Voz 7 45:51 pues porque sinceramente no se sostiene mucho hay demasiados huecos hay demasiadas preguntas en este caso la Comisión sostiene que Oswald disparó en menos de diez segundos tres tiros a ochenta y un metros de distancia

Voz 19 46:04 ha logrado Marine no pero

Voz 7 46:06 verdaderamente os Wall parece que nunca fue un gran tirador esto además lo hizo con un fusil anticuado que había comprado por correo por doce dólares los tres disparos el primero falló e hirió levemente en un hombro o un espectador el segundo sí alcanzó a Kennedy por la espalda pero luego salió por el pecho hiriendo al gobernador con Ali que recordemos iba en el asiento de delante de Kennedy está acrobacia armamentística es lo que se ha llamado la teoría de la bala mágica porque además la lava la practicamente cambia la trayectoria atraviesa todo es en la que se apoya una de las teorías que apuesta por un segundo tira tirador que es una de las teorías más famosos de la conspirando ya la tercera bala le acertó en la cabeza lo dicho todo esto siendo que hijos Gual parece nunca fue un gran tirador y además según testigos dos os Wall salió tranquilamente de la almacén a las doce treinta exactamente otra testigo dice que le vio en Herat nacen beber una coca cola que sacó de una máquina sesenta segundos después del tiroteo cuatro pisos más abajo es decir que os Wall tuvo sesenta segundos para bajar cuatro pisos corriendo meter la moneda en la máquina abrir la lata estar bebiéndose la tranquilamente sin suspirar ni nada cuando esta testigo leve después de esto además parece que os Wall sale del edificio coge un autobús se baja del autobús dos dos dos manzanas después porque había mucho tráfico toman un taxi este taxista registra que os Wall se subió a su taxi a las doce treinta es decir la hora oficial del magnicidio no cuadro algo no cuadra llega a su casa habla con su casera Erlend Rovers sube a su habitación coge al parecer un arma según Berlín un coche de policía se para delante de la casa toca el claxon dos veces sale a la una y cuatro minutos de la tarde en la calle toda la policía de Dallas le está persiguiendo y además tienen un perfil muy detallado de él

Voz 59 48:06 Kevin y acaba gafe delgado de pelo ahora lo alrededor de setenta aquí te voy a pasar factura es muy peligrosa de poder al número diez

Voz 56 48:23 aquí unidad diez Pipi Talavera

Voz 59 48:26 inmediatamente Almería veo que estamos toda regla

Voz 56 48:31 he recibido pongo rumbo socialista atención aquí unidad diez aceite tiple circulo por el este de la calle bien

Voz 53 48:44 la localidad sujeto que coincide con el Becerril del sospechoso Pombo indican

Voz 59 48:50 viviendo

Voz 1 49:02 dos testigos presenciaron el asesinato

Voz 1594 49:04 pero ninguno pudo reconocer a usual no testificaron y tampoco fueran llevados a la rueda de identificación y Pich murió entre la una y la una y cuarto oscuro el camino un kilómetro más hasta Jefferson Boulevard donde empieza a llamarla

Voz 1 49:18 mención Johnny proveer dueño de una zapatería Cleber entrar denunció en unos minutos más tarde el mismo entra con la policía en la sala

Voz 60 49:29 ese es esa gentes unos empieza a Manos arriba tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra la cincuenta minutos

Voz 19 49:42 una hora muy provechoso por lo que no tuvo tiempo de hacer casi de todo

Voz 7 49:45 es prácticamente de todo de imagínate ir a su casa recoge desde la el arma matar al policía a meterse y todo además entonces todo esto después de haber matado el presidente y él está tan Pichi supuestamente buen la verdad es que por lo que Seve hay muchos datos que apoyan la falta de fe en la versión oficial de la Comisión Warren Kennedy tenía muchos enemigos

Voz 8 50:03 sí sí el mismísimo Lyndon Johnson

Voz 7 50:05 a uno de ellos la CIA a la que Kennedy había dejado sin fondos y que quería vengarse tras el fracaso de bahía Cochinos y otras teorías involucran a Fidel Castro a los anticastristas también a la mafia muy atacada por tienen a la KGB efectivamente la verdad es que no era difícil encontrar gente a la que Kennedy molestado historia genera mucho

Voz 19 50:25 las preguntas e la verdad es que son infinitas

Voz 7 50:28 ejemplo por qué no aparecieron tantos testigos que hubieran dado información relevante sobre aquel día porque limpiaron tan rápido a la limusina porque recogieron el fusil D2 Wall sin guantes de lo cual hay además imágenes sin preocuparse de otras huellas en él hablando de dos Wall sólo un día después de su detención el el magnicidio

Voz 3 50:50 no me gusta nada ese traje usted no es de la molestia de las cuales usted soy de goles desde este momento las preguntas las hago yo de acuerdo yo no maté a ese policía llevó horas diciendo pues hay varios testigos que dicen haber visto cómo disparó cuatro veces contra la gente el Jefferson Davis tipógrafo y ya les he dicho que yo no fui a Oswald estas las brioso porque deberías estar qué está pasando estás acusado del asesinato del presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy que está diciendo por contraste al presidente ojo al fútbol

Voz 2 51:26 no no me van a hacer esto bueno he matado a nadie entonan matando gente