La Ventana (12/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

el Gobierno avanza que recurrirá al Tribunal Constitucional si la Mesa del nuevo Parlament catalán de mayoría independentista permite la investidura distancia de Carles Puigdemont los servicios jurídicos de Moncloa aseguran que esa toma de posesión debe ser presencial Junts per Cataluña mantiene que Puigdemont será presidente sin aclarar cómo estas la respuesta del portavoz del Ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo

Voz 2 01:14 es una falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos todo va contrariado

Voz 1986 01:22 quiero común no le quepa la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier añagaza dirigirá a ese fin sin ninguna vacilación inmediatamente del exterior

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a las siete de la A6 en Canarias en la SER

Voz 10 06:45 desde las vacaciones Paco Nadal hijos eficientes Dorado nos dieron este paseo Allamonte primero porque es una ciudad de luz especial muy especial que enamoró a pintores y fotógrafos

Voz 1667 06:55 la posibilidad de sentirse pisando auténtico territorio de frontera que ha mirado con recelo y simpatía al vecino de la otra orilla del Guadiana en Portugal adonde

Voz 10 07:03 hemos esta semana volvemos a quedar este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 18 09:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 16 10:07 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias estamos poniendo en marcha la tercera de la Ventana en una tarde de viernes que como siempre nos conduce a nuestra cita con la música

Voz 0313 10:16 directo a la próxima semana estaremos en Soria es verdad de momento

Voz 16 10:19 sí señor estaremos en el Palacio de la audiencia en Soria Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes las tardes dólares abrigo mira el frío sólo sabes que yo he ido muchísimas veces a un sitio Suria que me encanta que es Vinuesa que digo que es uno de los sitios más bonitos de España así que mira mira lo sabía yo eso eso será la próxima semana muy estamos de enhorabuena porque necesita a alguien que hace ya muchos años que seguimos siempre que que saca algo nuevo pues nos ilusiona presentarlo hoy comentarlo aquí en La Ventana nuestro invitado de hoy forma parte de esa generación de músicos que además escribe canciones escriben poesía que no sé si

Voz 0313 10:52 mucha diferencia poca luego lo luego lo comentaremos con él en cualquier caso el poeta o la parte de poeta me obliga a leer por alusiones lo que encuentro en la primera página de su poemario que dice exactamente así cuando no quieren salir las palabras me limito a mirar por la ventana Iber las otras ventanas y las ventanas dentro de las ventanas dentro de mí aún más ventanas a veces cuando no quieren salir palabras sólo tienes que abrir una ventana el poemario se titula bailará es cometas bajo el mar el disco Sueños pan y resulta que su autor a veces solo a veces tiene insomnio

Voz 19 11:31 a veces me quedo despierto por las noches Robles por algunas extra que durmiendo y sin darme Renée Zellweger son los vientos la eh acá me voy me eleva

Voz 8 12:18 fueron

Voz 19 12:21 eh vamos a ver dos móviles vive la mujer miedo a perder piedras para poder

Voz 20 12:49 buenas tardes buenas tardes

Voz 16 12:51 pero cómo está súper bien fantástico esto

Voz 5 12:54 lo dejar piedras e Pulgarcito de la vida eh que si hace el genial esto hay cuentos que cayó más hermosa recuentos que calan porque me doy cuenta que claramente es una referencia

Voz 1986 13:03 no

Voz 21 13:04 el cuento de Pulgarcito quizás cuando perdemos a escribir tenemos un poco de de que estamos viajando de que nos vamos a los lugares esos adonde no todo el mundo se atreve a lo mejor ahí lo importante es dejar piedras en el camino para poder para poder regresar de canciones

Voz 1280 13:24 eso sí

Voz 5 13:27 este estadio en decirlo porque se está cerca mucha gente que está cuidada para nada los que la ilusión no hay muchos hay muchos pero yo no seguir

Voz 21 13:38 de ellos digamos yo soy un hombre artístico cuando tengo digamos con la inspiración no me deja dejado sabes que Albert y siempre que contaba

Voz 0281 13:46 cuando escribió su obra maestra sobre Los Angeles la mayor parte de los

Voz 16 13:50 pues lo escribía en estado de de insomnio debe uno vuela y él sostenía que ese libro era muy bueno precisamente por eso porque por las mañanas no lo entendió muy bien se inventa una tercera cosa

Voz 5 13:59 en el libro

Voz 16 14:00 qué bonito ciegos hacia el uso del Bosque Borges por razones obvias conclusiones

Voz 21 14:06 en este caso temida tenía que se también es verdad que además como sabéis pues aquellos casi cinco años en Argentina viviendo pues ya hay pala

Voz 1986 14:14 obras que que también me apetece los árabes

Voz 21 14:17 nuevo como más allá de que este caso que tiene un sentido concretos no pero su palabras pero es que ya me siento muy van Bruce

Voz 16 14:24 oye sol que hay que hay que fue primero en en tu caso el músico escritor no en el músico lo que pasa es que siempre de la mano de la escritura es decir

Voz 21 14:33 siempre escribí para hacer canciones pero siempre escribir yo me preguntaba antes si hay mucha diferencia entre escribir pues iba a componer una canción hombre alguna habrá pero no sé si mucha distancia tampoco es que supuso claro una fortuna es la pregunta del millón yo creo que ese sentido Benjamín tendrá mucho que decir porque él sabe bien

Voz 1986 14:54 menos conoce bien la otra parte también ha hecho letras estas canciones me consta así que quizás se

Voz 0281 14:59 es mucho mejor que yo incluso sobre el macho Mastella sobre el tema pero

Voz 1986 15:02 en mi caso yo siempre he sentido que que que había algo poético en las letras no y en un momento dado empecé a escribir tantas letras para canciones que empecé a modificar esa forma de hacer canciones empezarán a convertir en unos pequeños mutantes líricos Javier que quizás

Voz 0281 15:21 Bután podría llegar a ser un poema oye mi poema en mi poema favorito de su libro bailaoras cometas bajo el marco Sama un poema cada noche que es una preciosidad y mira lo que dice un poema antes de dormir para ponerle alas para hacerlo canción osea que si tiene alas ya una canción

Voz 0313 15:38 bueno pues si si es que

Voz 1986 15:42 todos leímos poemas también los musical y estábamos un poco no les damos obviamente sonriendo que ya tienen digamos interno pero además a veces y yo no puedo evitarlo como músico cuando leo poesía también les ponga está algo de de de de música a las palabras tienen música

Voz 0313 16:00 tras la misma noche según como escribas una cosa suena de una manera o de otra vez que viajar un poco para tu conservas tus primeras composiciones las que hiciste no sé cuando eran

Voz 5 16:09 muy muy muy muy muy joven las conserveras tienes igual las tengo en la cabeza guardas

Voz 1986 16:13 la isla ir te digo que no las quiere es

Voz 0313 16:17 quién iba a decir entonces componiendo una nana

Voz 23 16:27 yo vas a daba con unas a otras con esas sondas

Voz 24 16:49 yo suelen yo entrase

Voz 16 16:58 Arana en toda regla

Voz 14 17:00 creo que ya no ya no me dejan

Voz 5 17:03 en esa ley o sea ya ya me he salido desde el de rock'n'roll claramente aunque ahora hablando en serio yo me sentiré parte pero sí he hecho es torero que que se oiga perdone y aquí lo curioso las caras antes cuando hemos arrancado la conversación con él

Voz 16 17:21 escuchábamos insomnio echando todo centrado en cuanto a sonar los primeros acordes de están Ana ha sonreído será puesto una una una sonrisilla aquí en la cara perdió los servicios de limpieza empapar ante lo que Por Tenerife del lujo ocho del eh te quita más los miedos sobre el ego o todo olla olla olla te lo tenía vuelve todo

Voz 1986 17:43 miedo sobre el ego yo creo que sí sí yo creo que sí lo desplaza claramente no

Voz 14 17:48 corre y supongo que eso también te digo dependa que es decir supongo que habrá gente que no lo desplazó nada ilegal

Voz 16 17:57 pero te te cambian algo con los niños te das cuenta de que tengo aquí el último número de la revista líbero que es una revista fantástico y hay una entrevista con él cuyo titulares niña al fútbol el Deport alguno ha dicho que poco futbolista

Voz 0281 18:12 pero había que cuando cuando uno tiene cuando uno mira a un niño se da cuenta de que es que las personas son buenas por naturaleza al mundo las hace mal las luego y esa idea de la de la limpieza es lo que le dan los hijos a uno sí

Voz 1986 18:25 totalmente te vuelves de alguna manera a observar la pureza el ser humano no

Voz 21 18:30 de todas las cosas buenas en realidad no con sus cumple

Voz 5 18:33 edades y todo no hay también piezas en todo el camino que le queda por recorrer todo lo que tú lleva recorrido bueno

Voz 0313 18:38 es bueno el disco genera cosa el disco de suele saber una canción dedicada directamente

Voz 25 18:44 y curioso además muy bailable

Voz 19 19:27 agradecemos

Voz 21 19:54 bueno mi Puche de nuestro hijo

Voz 26 20:00 se llamaría Jaguar como no es es una traducción

Voz 21 20:04 me decía estás es una cosa que a mí me ha gustado mucho que decir que ya te ha salido del rock'n'roll por medio de broma pero en realidad es una cosa que ha pasado yo me decía por aquí que estaba Pedro Guerra decir

Voz 5 20:12 Kaczynska el único mucho que ha venido por aquí que toca música española o por lo menos no música anglosajona tú antes tocábamos

Voz 21 20:18 además anglosajona y de repente cuando ha pasado a ser Xoel López

Voz 5 20:22 ya te has convertido en un música por lo menos no anglosajona ya es difícil de catalogar Lockhart

Voz 21 20:27 pero bueno hay mucho de la música de España de la música americana

Voz 1986 20:30 sí sí muchísimo López hacía rock y el padre de Nawal lanzó otra cosa si es realmente bueno aunque no perdón quiere decir para ser justos eso fue mucho

Voz 21 20:40 bueno realmente yo me enero de dos mil nueve cuando cambie realmente en el momento que el yo dejé de digamos Deluxe y empecé como suelo peso hay yo creo que hay me sentí más libres para cambiar para hacer otras cosas

Voz 5 20:51 es que antes lo había has dicho que parecía que te habías aliado con los Canta Juegos

Voz 27 20:55 mejor eso te estoy intentando

Voz 5 20:58 pero está bien porque hay gente que ACS tú trata de vestir de no no yo sigo haciendo rock

Voz 21 21:03 como si fuera lo único que se puede hacer en este mundo no oí

Voz 1986 21:06 los españoles en realidad yo creo que que hay que ver yo tengo cuarenta años ya no tengo veintisiete veintiuno entonces también yo creo que hay que tratar de crecer con tu música no de tu música también represente tu realidad tu momento y en España a veces no está miedo ser artistas

Voz 16 21:25 maduros digamos adultos mejor yo estaba también de muchas cosas

Voz 5 21:28 sí he estado fijando en que tu carrera en la evolución de esa que dice esto de venir del rock y de pasarte otras investigaciones por así decirlo se parece mucho a la carrera de De Pedro si a la carrera de Juan Perro también porque también es una buena referencia estás dando sí pero creo que se vaya se cansó de la formula hijo hasta ya me ya me gusta de la he disfrutado ahora voy a empezar a a

Voz 16 21:52 qué otras cosas hay y luego acaban volviendo poco a poco vaivenes de suele con Peñarroya aquí hay otro poema de los casos luzcan del libro que se llama te tirabas a la vida me imagino dirigir que te echabas encima de ella no lo que no

Voz 5 22:02 yo me encanta ver que es lo que te tirabas a la vida en el otro sentido cuidado eh o no tienes que tienes aquí un verso que dice tenías tan claro

Voz 21 22:14 que daba miedo verte es eres tú

Voz 1986 22:17 de alguna manera si yo no sé cómo lo sientes tú cuando escribes veja pero yo siento que el fondo aunque que era aunque no queramos siempre estamos hablando de él

Voz 16 22:25 nosotros no lo por lo menos nuestro punto de vista las cosas digamos que nos llama la atención incluso de los otros son las que entendemos mejor por lo tanto somos son nosotros también un poco no a Jaime Gil de Biedma preguntaron una vez una entrevista de qué diría usted que trata su obra dijo que pido de lo con la de todo el mundo de Mir el paso del tiempo me gusta me gusta mucho que vayamos alternando

Voz 0313 22:46 así canciones canciones pero es que hay un poema dentro del poemario de hecho del que habla concretamente de de lo de lo que decíamos antes de escribir canciones componen ambas cosas

Voz 19 22:57 por qué no puedo

Voz 8 23:02 descansan Lacarra

Voz 27 23:04 no importa si es pues si a Huesca

Voz 28 23:07 tal vez es sólo un polizón muriendo en el intento podría escribir sobre estar escribiendo sangrar derramando en el blanco Hinault sería más poético sólo sé que es sincero y eterno lo que arde en esta casa Susilo pintas en un árbol y el el mundo entero si lo escribes con la huella de todo lo verdadero si descubres que tu hogar es también el universo

Voz 19 23:26 no es lo que han sido más esos días de crear

Voz 8 23:37 no hay uno vamos a recordar hoy que

Voz 0281 23:40 hace diez años que murió el maestro Ángel González señala parece mentira hablando del tiempo parece que fue ayer Ángel era el maestro de la ironía fina adelante el compromiso inteligente creo que consiguió eh dibujar toda la tristeza de la posguerra con un solo verso que decía quién no pudo morir continuó andando pero también es el poeta del amor esperanza del amor triste fíjate por ejemplo uno de mis textos favorito tras estuviste en un homenaje bueno fue impresionante impresionante en las la Galileo Galilei abarrotada de de adoradores de AGE Antón Miguel Ríos Antonia el ríos Canto Pedro Guerra canto Marwa encanto Luis Ramiro leímos poemas hacia Montero hasta el ministro ex ministro Ángel Gabilondo estuvo leyendo un poema de Ángel fue todo todo maravillosa todo el PP ahí

Voz 0313 24:34 bueno mira que pueden

Voz 21 24:35 David escribió Ángel González un señor ya de mucha más edad que su que su pareja que la alumna suya en Albuquerque Nuevo México

Voz 0281 24:48 mirar el mundo con tus ojos ilusionados nuevos verdes en su fondo como la primavera entre en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro Mirador de tus pupilas y fuiste tú acabas te viendo el fracaso del mundo

Voz 7 25:07 con las mías

Voz 21 25:37 qué pasa sobre el gracia porque hay una parte de la percusión que está hecha con la voz

Voz 1280 25:42 sí

Voz 21 25:43 el que es estupenda estábamos estábamos aquí

Voz 16 26:13 pero la producción de López tiene algunos episodios creo que bastante interesantes lo que hacer con la voz percusión bueno bueno eso más o menos Lopo

Voz 25 26:22 digamos conocer y tal pero utilizaron mata moscas para tocar

Voz 16 26:28 esos mire que cada por eso menos frecuente pero creo que ha ocurrido creo que ha ocurrido no es que no dice si con vayas

Voz 5 26:38 no había cañones entonces usábamos

Voz 16 26:40 mata moscas no porque pues sabe no matar moscas a cañonazos

Voz 21 26:45 es curioso que en realidad fue Pedro Barceló que vino a agravar el baterista parecía de Joaquín Sabina vino a grabar dos canciones ir él propuso lo de él

Voz 16 27:01 estamos casi un solo de mata moscas me voy a hacer dijo voy Egipto

Voz 21 27:04 es una canción tocarlo buena conmigo Cometa la hizo con con la la grabó en vez de con baquetas con entonces lo que pasa es que se fue y los matamos casi quedaron o peligro entonces claro yo justo en ese momento se posó una mosca mi guitarra

Voz 5 27:21 Iggy le voy el matar moscas y me di cuenta de que salía algún sonido

Voz 21 27:25 es muy curioso yo una había hecho cosas con baquetas con arco de violín bueno bueno Petrarca de violín a así pero ahí son casi osado matamos la verdad ahí sale la verdad es que les da un sonido muy particular el es como meter con la mano nunca se puede dar un golpe tan intenso tan directo no sé cómo

Voz 5 27:45 a latigazos como latigazos a casarse esos bonitos luego da tiempo bueno iremos pero hay una canción de Simon Garfunkel Cecilia que tiene también la percusión al principio que parte de ella está hecha con la tapa de la banqueta del piano que estaban top dedo de cachondeo en casa de Garzón que creo que fue sí empezaron a de risas a grabar cosas y una parte de cada tapa de de la banca

Voz 16 28:05 qué tan Tomás subrayó relacionado las palabras dar Funke el cachondeo

Voz 5 28:10 pelo de si Ronald McDonald's lo lo que todo

Voz 1986 28:13 tenemos un Garfunkel entre las piernas

Voz 5 28:15 pero siempre está ahí modernos

Voz 16 28:18 cantará luego Cometas de verdad pero antes nos va a regalar otro tema

Voz 0313 28:21 directo que es que es Madrid y mientras se prepara como resulta que que que Madrid ha encantado un montón de gente Iñaki de la Torre se ha empeñado con buen criterio esta tarde en hacer un un pasito no o si ha traído cosas peculiares porque claro las más conocidas

Voz 5 28:36 claro ya sabemos la de pongamos en Madrid de Sabina los acordes de la Puerta de Alcalá y tal y cual pero es que el propio sobre él ya hablaba de Madrid aunque con un poco de queja de lo mal que lo había ido cuando era Deluxe hizo aquello del cielo de Madrid

Voz 16 28:50 eh

Voz 27 28:59 si sale buscando que les falta porque no ha tenido un buen momento por lo que cuenta el resto de la canción y luego siguen haciendo canciones antes mencionábamos a a Juan Perro

Voz 5 29:09 sí él también hace sus canciones de hecho volviendo al rock'n'roll de hecho volviendo más bien a Nueva Orleans el hizo una canción hace un par de discos muy bonita que hablaba del barrio más musical lo de Madrid que es mala saña

Voz 18 29:20 poco qué

Voz 5 29:26 pero luego lo gracioso es que por cierto esto tiene que ver contigo porque tú también eres un poco argentino ahora mismo es que los más apegados a Madrid los que más le ha encantado así estadísticamente son los argentinos que se han quedado a vivir en Madrid por ejemplo hay una versión que igual recordáis de cuando la Gran Vía de Madrid cumplió cien años que hicieron entre Ariel Rot argentino por supuesto y los Cabrio Lech de Bimba Bosé cuando

Voz 27 29:50 Nuria de emperatriz de la noche vieja fiesta todos de los baños de

Voz 5 29:54 en Madrid y luego estaba Maurice Maurice que en el que cantaba aquello de sábado la noche los setenta le dedicó a nuestra ciudad una balada de Madrid

Voz 30 30:02 madre

Voz 21 30:04 no

Voz 18 30:06 con su pueblo

Voz 5 30:10 contaba la vida de barrio así casi que pueblerina de Madrid y luego al que la que más me gusta a mí es una que habla en concreto de la Plaza Real que es de Sergio Macquarie otro argentino que hablaba del lado oscuro de Madrid porque no todo son halagos Iberia bonito lo

Voz 21 30:22 barro tan Bike

Voz 5 30:26 César que está muy bien porque lo va contando cómo la gente madres acogedora eleva prestando bicis bicis que al final se junta con dos bicis

Voz 0313 30:42 el habían los ejemplos que ha puesto ya que es Verona tenemos a López en directo con uno de los temas de su de su último disco Madrid cuando quieras amigo

Voz 8 30:59 Moody's eh entonces y ahora precio así que si me besas pero y confluyen todos mis caminó y tu luz atraviesa cada sí pero cruzó el puente de los Franceses village

Voz 21 31:41 veces María

Voz 8 31:45 Adri ven todas las nueve RTE me abraza estoy mes Jun frikis muchos han surcado tus bielorruso persiguiendo lucero que lleva su vida que mira a mí me huye ustedes que me

Voz 32 32:43 no

Voz 5 33:05 la medida

Voz 8 33:08 a ver El puente de los Franceses y Villa

Voz 1986 33:13 además es María

Voz 8 33:16 a Adri todas las suertes y camas no tú lluvia encendida Pedro Puente de los Franceses Madrid de todas las

Voz 33 33:52 no

Voz 34 33:56 casó en directo en La Ventana regresamos

Voz 5 33:58 en cuatro minutos

Voz 43 37:59 la Ventana

Voz 2 38:02 con Carles Francino

Voz 19 38:24 el frío más más

Voz 29 39:02 días

Voz 16 39:28 aquí seguimos en La Ventana que estábamos presentando Consuelo López su último disco sueño Sipán is to poemario Beiras cometas bajo el mar estamos escuchando una canción con una frase de esas que te juntas la mucho en los discos de los libros y tal me parece significativo con muchas cosas no si te encuentras frente al silencio pronto te das cuenta de todo y sin embargo Joel vivimos un momento donde lo que manda es el ruido y el ruido a todos los niveles en todos los territorios de todas las modalidades posible por lo tanto intuyo que es para que nos demos cuenta de nada efectivamente

Voz 26 39:59 sí lo lo veo un poco así parece que cada vez más Si a veces pues eh con la con los supuestos

Voz 1986 40:07 antes se la tecnología parece que ayuda Un poco a ese ruido cuando pensábamos que iba a hacer otra cosa que yo estoy poco preocupado a nivel social también personales porque yo mismo caigo a veces

Voz 21 40:20 en esas redes sentido digamos

Voz 14 40:23 las Ramblas está muy que está muy bien pero sólo eso es un optimista míralo dice en su canción balas cree que el tiempo pone a cada uno en su lugar el que no haya pagado tendrá que pagar la llevas clara es que si no somos digamos poco idealista y las canciones no luego en el día a día de fuera no me gusta también el título del poemario porque también te inunda

Voz 5 40:46 lo musical me explico se llama bailaoras cometas bajo el mar claro pues es una cosa irreal no se pueden bailar cometas perros porque tú lo digas no nos espera espera que era muy gracioso porque este rally

Voz 0313 40:57 doce capa no al revés

Voz 5 40:59 Academia mágico lo que estamos haciendo aquí es bailar arquitectura porque Zappa decía que hablar de música cómo baila la arquitectura osea cosa obviamente impasible pues nos pega mucho para el para el poemario para lo que estamos haciendo

Voz 16 41:11 Abbas de balas no

Voz 19 41:37 estrellas guarda Velasco Rossi fue horas del camino la Rinko yo los celos se empieza B debido

Voz 21 42:08 es una revela artística pero es mi canción favorita en el bando cuando benevolente una letra muy misteriosa muy con muchas lecturas onírica de posibles muy onírica casi me gustó muchísimo me sorprende mucho y te lo agradezco porque esas debiera hacer que yo pensara que sólo vida gustar habituales no lo sabes lo que tienes es que no es que tiene pinta que suele

Voz 5 42:29 es un tipo que que consiga una cosa que no consiguen muchos músicos que es bien o mal pero quiero decir que consigue convertir en música lo que él de verdad imaginado hay gente que es el nota que trata hacer cosas líos a ASO que las imaginaba que luego no les sale en el estudio y casi que tiene pinta de que todo lo convierte por eso Santa María de verdad me cuesta mundo eh porque porque es verdad que lo que dices tú te veo que te das cuenta del todo el trabajo que detrás de esto porque es verdad que nos costó llevar esta idea que es una canción un poco diferente con una visión compleja a una canción porque bueno no sigue la estructura si de algún modo pero digamos que hay una parte que es más experimental y te das muchos batacazos antes de llegar a algo que esté decente digamos presentado hay gente que cierran a las canciones y bueno yo creo que con esto ya pero no era lo que te costará no te costara pero llegas

Voz 16 43:18 el concepto revolución artística yo creo que está ahí muy presente fíjate chico tan tan lírico que que escribes cosas tan hermosas con esa sensibilidad yo leí una entrevista una definición coño que era dejó un poco a ese dice ser músico es como una ciudad a otra esto esto muy glamouroso Joel no es es de ese contexto

Voz 5 43:37 de de de de las ciento cuarenta entrevistas que yo lo leí el otro día preparan pero sí digo sí ha dicho

Voz 16 43:43 eso es verdad que lo dije lo que pasa que merecen

Voz 5 43:46 día en el contexto es luego pues obviamente que llega

Voz 1986 43:48 de ahí la a la a la pregunta y la respuesta más deja yo decía que que la hora de trabajar de músico que que al final pues de de arte digamos en una gira pues hay un diez por ciento

Voz 0313 44:01 hasta el transporte esa toda la logística

Voz 1986 44:04 te vas de tu casa hasta que hace arte pasan a lo mejor catorce horas no directora de esos

Voz 5 44:10 déjame que te cuente luego te tienes que hubiera casa y tampoco hay mucho arte déjame que te cuente una cosa es esto del arte que no tienen la música cuando no la tiene que que mi amigo me contestó muy bien y estoy habla muy bien de quiero decir relata muy bien cómo es la vida de un músico en cuanto a obrero un amigo le dijo tengo venían vente con tu grupo conmigo

Voz 28 44:27 ahora hay tal que de una fiesta tal muy bien cuánto de cobra sitio

Voz 5 44:31 al menos así lo dijo pues seiscientos euros hombre es una fiesta destacar un rato un rato hay mucha otras rasgar en cierta manera si quieres llama nosotros somos cuatro llama a cuatro fontaneros dile que vengan hagan que estén tres horas así que se vayan y que te digan cuánto ha sido el entonces van a saber lo que es que es que hay material algo si llevan chorizos encima es sí que muchas veces la gente hace de la parte el todo no

Voz 21 44:54 pero es normal es normal es decir la gente tampoco sabe los entresijos y bueno a lo mejor por eso también estamos hablando de

Voz 5 45:00 no para collera sobre los chorizos hizo como los llevaremos creció en la gira cómo será hizo ocho cruzarlo como en este caso chorizos de Lugo y se veía venir pues mira eh

Voz 1986 45:10 no vamos a empezar el uno de marzo en la Riviera en Madrid o Barcelona el ven es bueno no estoy

Voz 16 45:19 pues la gira en marzo si el uno de marzo en la Rioja

Voz 1986 45:22 en en Madrid ir y es verdad que es la primera vez que tomamos tanta distancia desde la salida el disco hasta hasta la gira y eso es precisamente por por tener tiempo para hacer digamos toda esa entrevistas a gusto como yo venir aquí no con la lengua fuera Bilbao estar aquí convoque todavía con con con buena apariencia y claro y hacerlas a las cosas pues que bueno cada cosa en su momento creo que fue algo que que yo sabía que lo había hecho un disco anterior digamos que me parece una gran idea pero vamos a empezar la gira Un poco más tarde pero no por ello vamos a vamos a hacer con creo que bastar incluso más ensayada más preparada que nunca

Voz 19 46:02 el líder de la compañía es una de luces una sueños Ray Davies dime dónde irá

Voz 46 46:46 la

Voz 19 46:51 se abren las puertas el todos los rayos está la vida la te pones

Voz 16 47:26 el camino trazado cuenta pero sobre la quise estaban diciendo cosas Camps enrollados al ídolo salía exactamente en contacto que el vasco el resto del mundo envolvente cuál

Voz 5 47:37 tranquilo de decir que hace poco están moviendo la cabeza así como un beatle para decirte que que es quiera como muy Beatle estén exactamente porque a mí me encantan los Beatles pero yo no creo que se hayan colado directamente

Voz 21 47:48 mi música nunca siempre han estado ahí de alguna manera pero esta yo creo que sí que es una referencia diré yo veo cosas como de los Beatles de sesenta y seis de gorros tú sí sí sí

Voz 1986 47:59 no sale el Oriana de Nando dando una

Voz 26 48:02 así es muy los tienes

Voz 16 48:06 hablando de los discos a primeros de aquella época de los dedos antes de que se pusiera de moda la cosa conceptual y tal sabes que me ha gustado de este disco que dura treinta y siete minutos después estoy harto de vistos largo

Voz 5 48:18 pero me cansan infinitas no a que los eso

Voz 16 48:20 pasa con los libros y los discos es noventa minutos ya normalmente nuevos por soportar ya me parece

Voz 21 48:25 que un disco de XXXVII cuarenta minutos es medida perfecto yo estoy ahí poco también hay fíjate que hasta recorte los títulos no sea los títulos son incrédulos hablo de una palabra osea estoy como en una fase también de de menos Sesma madre de quitar pero bueno lo que lo que tú sigues bélico es en eso de que de repente críticos esté listo

Voz 5 48:42 eso es una Beatle y no la sonda enfermedad porque antes hace una cosa que es de canciones que podría sonar a un ritmo más rectitud esto creo que encontrar una cosa es la última vez que vino a él podía ser una margarita más pop y de repente le mete un ritmo una batería más incómoda más unas arreglos que van contra punto com

Voz 0313 48:59 batería que ya de por sí es incómoda con lo cual ese

Voz 5 49:02 el experimentador sí que es de esos años eh si ya hay mucho de

Voz 0313 49:05 de de África América y si has citado antes hablando de los Beatles el año sesenta y seis La guitarra que llevas es ese año efectivamente por favor pues explicarlo pues compartirlo bueno fue un viaje en el tiempo que dice me lo compré la como

Voz 1986 49:21 en en Nueva York en un viaje hace unos no se hace más de una década un le la es la homenajean incluso una canción de Deluxe decía tocando mi vieja guitarras de seis eh y es una guitarra que realmente me bueno de estas letras especiales no con las que tienes una relación muy muy muy potente y me dio muy muchas canciones Si la quiero especialmente no la sacó mucho de casa sabes

Voz 5 49:46 te gusta Graciela la traje pues dar ya que es muy buena cosecha era del sesenta y seis hace gracia hasta que el comenta de una guitarra comprada en un viaje en Nueva York porque echó él ha vivido en Nueva York en Santiago

Voz 0313 49:57 en Salamanca Buenos Aires en Madrid yo no sé si las ciudades me imagino que sí influye mucho poco a la hora de componer o de crear una cosa u otra eso se nota en las canciones se puede notar también en los poemas

Voz 19 50:09 quiero que eh tío de

Voz 1280 50:19 e impenetrable resbaladizo me mantuve fuera de su burbuja dos meses alrededor de la ciudad dentro de la ciudad encontrando mi fuera de mí atraídos por la brisa en eternas caravanas las sardinas salen de su lata el asfalto está en llamas entre el aire espeso los que no pudieron Esca Paz desaparecen las colas las interminables esperas entre piscinas y ventiladores los hay que no claudica algunos volverán ennegrecido por un sol claramente sobrevalorado otros esperamos en las calles vacías donde caminan apenas unos cuantos muertos vivientes pero la soledad que yo siento no es soledad de calles sin gente Madrid pareciera cerrar en agosto para dejar abiertas nuestras heridas

Voz 19 51:10 L a escurrir hay miles de memoria

Voz 1280 51:18 voy recorriendo tu rutinas con los ojos cerrados a dos raíles puentes verja rotas tus noches me daba miedo y me escondí en los balcones para ver las de soslayo y lo que guardan Tous sombras es demasiado bestia para haberlo despojado de tu vestido de luz fuimos a ver carreras de caballos apostamos bebemos whisky pero no lo suficiente Se podría decir que fuimos todo lo que les sobra un tango todo lo que recuerdo

Voz 19 51:45 eh esos aires

Voz 21 51:48 Madrid y antes Nueva York Juanma para alzar a San Francisco a ver influye mucho echó sí es un tono son son excusas yo creo son excusas son detonantes no de alguna manera

Voz 1986 52:02 yo creo que que a veces en cada lugar no aprovechamos para hacer una pequeña reflexión a través de la propia ciudad de lo que somos no

Voz 21 52:11 de de bueno de de S

Voz 1986 52:14 nosotros y el paso del tiempo no que que decía Gil de Biedma así que bueno en realidad creo que cuando uno habla de de la ciudad que les rodea está hablando de eso

Voz 5 52:22 momento de lo que de lo que ve uno

Voz 1986 52:25 llanas y yo en cada ciudad de detenido experiencias diferentes Si bueno lo ido contando digamos de canciones

Voz 5 52:30 bueno bueno tanto que las contado porque todo ese viaje se puede hacer contigo yo van convergiendo todas las músicas de la gente a la que nos está escuchando y la ciudad en las que has vivido en tu propia música vamos a hablar de lo que hablábamos antes de Simon Garfunkel escuchar esta canción otra vez un poquito de suelo

Voz 1986 52:44 sí

Voz 7 52:46 estos frutos

Voz 5 52:50 el tipo es un demócrata porque se dedica hoy la música de todo el mundo y toda la música es la considera para tenerla es un demócrata dolares por ejemplo eso a Garfunkel porque la canción es también muy deseada

Voz 7 53:01 en Liga

Voz 5 53:05 están a mi Beatles y está ahí por eso digo que van convergiendo todas en tus músicas luego por ejemplo si nos ponemos el nombre de ninguna parte tiene unos coros que a mí me resultan muy peculiar son más casi diría que porteños porque son como los que emitió la milonga subtropical

Voz 8 53:25 Kevin Johansen te digo de bingo

Voz 5 53:32 y luego hay otra canción de eso él en donde se oye que en Madrid precisamente es su que escuchar a ver si recordáis vosotros mismos a qué me refiero a ver

Voz 27 53:42 porque esto es quitar razas son muy de Supertramp por ejemplo Pedro

Voz 5 53:53 más musical de este demócrata que le gusta toda la música hay donde convergen lodo por ejemplo hace que su música sea como más mejicana por el modo de tocar la guitarra

Voz 18 54:06 que me recuerda muchísimo Almodóvar que tocar

Voz 5 54:08 los mexicanos ciertas canciones por ejemplo el gusto que atacaban los lobos

Voz 18 54:18 y luego

Voz 5 54:20 Jaguar suenan también estos correos tribales al arrancar que me gustan mucho

Voz 25 54:24 a ver

Voz 5 54:33 que me recuerda mucho a los coros tribales africanos de Kenia así que yo como es un demócrata te gusta todas las músicas todas las incluyes todas convergen en tu música te voy a proponer que funde un partido rodillo el nombre ya Convergencia Democrática de La Coruña

Voz 0313 54:53 con tus músicas y con las de los demás

Voz 16 55:10 Convergència vueltas a la Convergencia Democrática no sé si deberíamos buscar otra vibración un poquito le daré una vuelta

Voz 0313 55:18 los hechos al suelo López ha sido un placer compartir esta ahorita de radio con con sueños Sipán con varas cometas bajo bajo el mar muchísima suerte como siempre amigo regalarnos Cometa para cerrarán por supuesto pero también quiero agradeceros

Voz 1986 55:31 verdad eh este momento para la música para la poesía así que mil gracias no era un placer siempre la hacer

Voz 8 55:42 yo Villa sembrando horizontes del brebaje de otra montaña creada van nubes si cabaña donde día rastrojo frío recorría senderos cansado llamaba

Voz 5 56:11 por todas

Voz 8 56:14 la Joshua daba mayores de otros río Hypo Emma en tu ausencia

Voz 47 56:27 yo fui a todas las madres muy

Voz 8 56:35 camino yo fui me de ir de todos los sueños perdido en fin Elite de otros planeta fui fe al fondo del abismo mes esas llena de estas cuatro bares de de todos amplió sereno vivo

Voz 47 57:22 yo fui las madres y fui jugué

Voz 8 57:30 a mí no me fui con elogio Eden son los los sueños perdido

Voz 48 58:00 el frío

Voz 47 58:04 es

Voz 8 58:06 las redes Wi Weather

Voz 47 58:09 ya de cara

Voz 8 58:11 camino yo fui convive Dielo ir de todos los sueños perdido

Voz 34 58:57 yo López en directo en La Ventana

