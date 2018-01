La Ventana (12/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:00 son las siete las seis en Canarias Francia confirma la existencia de un bebé afectado por salmonella en España tras consumir leche infantil producida por la empresa Lactalis el Gobierno de Macron ha ordenado la retirada de todos los productos de esta marca elaborados en una planta de Crown al oeste del país corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 00:27 es la confirmación de un casos de salmonelosis en España hay otro en Grecia eleva ya a treinta y nueve los bebés infectados tras haber consumido leche para lactantes papillas de la compañía francesa Lactalis el mayor fabricante de productos lácteos de Europa está sumido en un escándalo enorme tras haber tenido que retirar toda la producción de uno de sus centros que posterior mente tuvo que ser cerrado por contaminación el ministro de Economía francés ha llamado a capítulo al presidente de Lactalis en Manuel Vesnina tras haber acusado al grupo de fallo grave y ocultado información seis meses después de haberse detectado la bacteria causante de esta infección la administración francesa detectado lotes de lácteos susceptibles de estar contaminados en hipermercados farmacias guarderías hospitales de Francia

Voz 1667 01:10 de momento aquí en España Sanidad no tiene constancia de ningún caso en España por el consumo de leche de esta empresa en cualquier caso está revisando la información disponible con las CCAA más cosas el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha impuesto el secreto de sumario sobre una de las partes de la investigación sobre el proceso secesionista catalán una orden que se va a mantener en vigor dos semanas Alberto Pozas

Voz 0055 01:33 en una providencia notificada hoy mismo a las partes el juez comunica que pone parte de la investigación bajo secreto de sumario lo hace durante un plazo de quince días firmando de esta manera la primera pieza secreta de esta macro causa contra el proceso independentista abierta en el Tribunal Supremo con casi treinta imputados heredada de la Audiencia Nacional donde ya hubo otra pieza separada la prudencia no explica que parte de la investigación ha sido declarada secreta pero sí que fue decidido ayer cuando el juez ordenó investigar el posible uso de dinero público de la Generalitat en el proceso independentista y también tomar declaración

Voz 0109 02:00 los guardias urbanos de Badalona el magistrado ha rechazado

Voz 1667 02:03 petición de Oriol Junqueras para asistir al pleno de constitución del nuevo Parlament catalán el próximo miércoles también ha rechazado las peticiones de los consellers Joaquim Forn y el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sanchez aunque deja en manos de la Cámara la posibilidad de que puedan delegar su voto la acusación celebra el auto estés Javier Ortega abogado de Vox

Voz 1 02:21 Nos parece un acto un auto ajustado a derecho de acuerdo con lo que nosotros habíamos manifestado en cuanto aquí no hay razones ningunas para aceptar una hace excarcelaciones puntuales para para ir a ejercer como parlamentario ir a tomar posesión

deportes Toni López en juego o la jornada diecisiete Euroliga tercer cuarto del Khimki XXXVI real más de cincuenta hasta el guiris Unicaja luego si jugará el Baskonia Olympiacos en fútbol al no era noche Getafe Málaga han primera y Rayo Vallecano Oviedo en Segunda atención al tiempo porque vuelven las nevadas este fin de semana un nuevo frente va a recorrer la Península con especial intensidad en la meseta norte la Cordillera Cantábrica y los sistemas e ibérico la DGT avisa a los conductores para evitar un nuevo colapso de las carreteras similar al de hace siete días les recomienda planificar sus desplazamientos y consultar el estado de las carreteras especialmente en Castilla y León en la provincia de Ourense

la Ventana con Carles Francino

el esquí La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 6 03:53 el resto busca

Voz 0109 03:58 porque cada viernes queremos proponer pues eso una agenda de de cultura de ocio propuestas para invertir el tiempo para invertirlo bien durante el fin de semana en teatro conciertos exposiciones en Espino

Voz 0564 04:10 las tardes buenas tardes empezamos hoy esta semana empezamos con el teatro

Voz 7 04:17 Aaron vez days crean nuevos stay

Voz 5 04:22 sí

Voz 7 04:24 hay que miedo eh

Voz 0109 04:27 un día dónde dónde y con qué obra

Voz 0564 04:30 pues en el teatro Arriaga de Bilbao donde desde hoy hasta el domingo puede verse la ternura una comedia romántica escrita dirigida por el último Premio Nacional de Literatura Dramática Alfredo Sanzol para quien ha sido un placer dejarse inspirar por el universo de Shakespeare

Voz 1804 04:44 son comedias que están llenas de unos giros increíbles unos personajes muy divertidos me encantan los malvados en las comedias de Shakespeare no que deciden a arruinar la vida al prójimo y además hacen partícipe al público de de esos objetivos las atmósferas los los mundos en los que se a veces excluir a son también muy muy divertidos por complejos y por mágicos también no tiene algo también como de de las aventuras de

Voz 0564 05:13 Jutta gente que se mete en los bosques mayor de esta obra la ternura exactamente de qué va bueno hay una reina con dos hijas las tres inician un viaje en la armada invencible obligadas por Felipe II a casarse en matrimonios de conveniencia con nobles ingleses pero la reina odia a los hombres que a lo largo de toda su vida le han quitado libertad y no quiere que sus hijas corran poseso su misma condena a partir de ahí empiezan los enredos pero esta comedia habla sobre todo del amor del coraje necesario para MAR dice Sanzol que el amor es para Valín

Voz 1804 05:41 a mí me llamaba la atención en la palabra de la que asegura descubrí que clara una acepción muy importante la ternura es que es la la manera en la que se expresa el amor para poder expresar el amor uno realmente tiene que estar bien tiene que estar fuerte a simple al había asociado la ternura con lo blando lo blandengue pero que va a expresar el amor es un acto de fortaleza

Voz 0109 06:10 la palabra eso que reflexión tan hermosa Bernanke más planes para el fin de semana bellas pues seguimos

Voz 0564 06:16 en el teatro

Voz 8 06:19 ya

Voz 9 06:22 a al no

Voz 0564 06:28 todo muy bien Santi Millán los visitó el lunes en nuestro todo por la radio yo ya el Festival de Invierno de Torrelavega con su espectáculo de monólogos estamos mejor que nunca hablamos de este festival que este año llega a su vigésima novena edición y que llena la ciudad de teatro hasta el primer fin de semana de marzo un festival que en realidad

Voz 1667 06:47 Luis Herrero su subdirector

Voz 10 06:48 no es pues amamos lo que llamamos el el Festival Joven el teatro joven que son espectáculos que tienen un lenguaje y una señor así dramaturgia muy orientada al público joven también tienen un precio adecuado muy barato siete euros diez euros los sábados ya ese programa teatro bien independiente en come comercial programados especialmente para gente más adulta ya por último los domingos siempre programar espectáculos infantiles y teatro para bebés yo creo que somos la única elencos Passio en Cantabria que tiene una aprobación inicial

Voz 11 07:22 muy bien así desde chiquititos verdad importantes encontrar tiempo para ir al teatro siempre es una buena

Voz 0564 07:27 sí sí sí sí pero hay etapas de la vida en las que puede ser más complicado yo que sé pues cuando tienes niños pequeños os hay un familiar dependiente a cargo este es un festival con buenas ideas porque a los espectadores con este tipo de necesidades les facilita el ex finanzas la mitad del precio de cuidadores infantiles y también de auxiliares de clínica para que incluso cuando es difícil no sea imposible ir al teatro tú una iniciativa fantástica verdad estupenda venga sigamos vascos os vamos a hablar de zapato a dos

Voz 12 08:02 ahí

Voz 0564 08:15 no zapatos en general zapatos cualquiera no no para nada cualquiera no sonó hasta el ocho de marzo puede visitarse en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid la exposición Manolo Blahnik el arte del Zadar palabras mayor es una retrospectiva de las hora del célebre diseñador de calzado lleva más de cuarenta y cinco años de carrera ahí esta muestra permite ver más de doscientos zapatos exclusivos y ochenta dibujos originales también curiosidades como la colección que Blahnik realizó para la película María Antonieta de Sofia Coppola un exposición que ya ha estado en ciudades como Praga y Milán y que ahora recala en Madrid hemos hablado con Sofía Rodríguez directora del Museo Nacional de Artes Decorativas

Voz 5 10:37 la última hora

Voz 0109 10:43 última hora informativa que empezamos ahora mismo en Andalucía

Voz 17 10:46 el entorno de Juana Rivas califica de noticia terrible el que la Fiscalía pide a cinco años de cárcel y seis años de retirada de patria potestad su asesora Paqui Granados cree que es terrible para todas las mujeres víctimas de la violencia machista

Voz 18 11:00 inmaduro en Aragón cuenta atrás para los Premios Forqué Zaragoza despliega mañana la alfombra roja en la primera gala de cine del año habrá cada abra el autor Andilla la librería hay verano mil novecientos noventa y tres compiten a mejor película Asturias

Voz 0109 11:12 libertad para el hombre acusado de una violación en Gijón la víctima descartó en la rueda de reconocimiento que fuera el autor de la agresión mientras el varón que agredió a su pareja ya su madre ha aceptado una orden de alejamiento y noventa días de trabajo para la comunidad después de que las víctimas hayan negado a prestar declaración

Voz 19 11:26 en última hora en Baleares el Ayuntamiento de Palma ha firmado hoy un acuerdo histórico para desmantelar el poblado de Son Banya Savannah destinar casi cinco millones y medio de euros para realojar a las familias son ciento diecisiete el proceso va a durar unos dos años

Voz 0564 11:40 el canarios encontramos el Gobierno de Canarias aplicar

Voz 0808 11:43 a una rebaja fiscal en la próxima campaña de la renta que anuncia va a beneficiar al noventa y tres por ciento de los contribuyentes con ciento veinticuatro millones de euros de ahorro en las deducciones del IRPF más significativas hasta quinientos euros afectarán a las familias con dependientes a su cargo

Voz 0109 11:55 a última hora en Cantabria piden veintidós años de cárcel para un hombre que presuntamente abusaba de su sobrina de tres años lo grababa lo guardaba en su móvil junto a casi cuatro mil archivos pedófilos el fiscal le acusa también de tratar de compartir cuarenta fotos de niñas desnudas a través de Twitter en Castilla La Mancha presunto caso de acoso escolar en Albacete la madre del menor de trece años ha presentado una querella contra el director el jefe de estudios el orientador y el inspector de zona promisión negligente asegura como ha explicado en esta Ventana

Voz 1450 12:23 ella y León la Justicia investiga un funcionario de Servicios Sociales de la Junta por presuntamente quedarse con cuarenta y cinco mil euros de menores tutelados en Burgos última hora en Cataluña

Voz 20 12:34 han denunciado a un conductor de un camión de mercancías peligrosas que iba drogado por la dos apuntando los otros vehículos con puntero láser ser deba salir caro se trata de una infracción muy grave que puede suponer una sanción de entre treinta mil seiscientos mil euros

Voz 1667 12:48 de Cataluña pasamos a Ceuta el Gobierno ceutí con proyecto de instalación de cámaras de video

Voz 5 12:53 que Lancia para determinados usos por un montante de dos millones y medio de euros

Voz 0109 12:58 la empresa encargada contará con cinco meses para última hora en la Comunitat Valenciana

Voz 0808 13:04 el consell acuerda instar al conseller de Hacienda que iniciará ya acciones para exigirle al ministro Montoro que ingrese de inmediato los más de mil quinientos millones de euros correspondientes a la liquidación de dos mil dieciséis que separa en julio habitualmente iniciar ya acciones que permitan aliviar la delicada situación de tesorería de la Generalitat Euskadi

Voz 1450 13:21 un centenar de vecinos acaban de concentrar en Santurtzi en condena por la última agresión sexual conocida en el municipio la Ertzaintza detuvo ayer a un hombre de cincuenta y cuatro años por haber abordado el miércoles en la calle a una menor obligarla a entrar en una vivienda y agredirla sexualmente Extremadura

Voz 21 13:36 Malpartida de Cáceres estrena mañana ruta turística en los escenarios en los que se rodó durante casi un mes Juego de Tronos dentro del Monumento Natural de Los Marruecos donde se libró la gran batalla de la séptima temporada

Voz 0109 13:47 ahora en Galicia son ya veintiséis las personas fallecidas por el virus de la gripe en Galicia de ellas la mitad no están vacunadas el Sergas asegura que la tendencia del virus es estable y el nivel de intensidad media La Rioja una encuesta de UGT revela que la mayoría de los comercios no ha registrado mejoras en las ventas además detecta que el uso generalizado de las compras on line perjudica al comercio del último año ciento cuarenta y seis establecimientos han cerrado en La Rioja última hora en Madrid pues regresa a la nieve

Voz 0867 14:12 Comunidad ha movilizado cincuenta y seis máquinas quitanieves y cerca de trescientos efectivos los municipios de la Sierra estarán en alerta amarilla a partir de mañana lo peor se espera de hecho para mañana

Voz 22 14:22 Melilla la desaladora de agua de Melilla trabajará el sesenta y seis por ciento de su producción durante los próximos cinco días una avería eléctrica ha obligado a cambiar una pieza que tardará casi una semana en llegar desde Alemania a última hora en Murcia

Voz 0109 14:37 son las han fallecido por gripe en la región nuestra comunidad registra esta semana el pico más alto de contagiados de gripe de los últimos días

Voz 5 14:42 la última hora en Navarra Pamplona ceder a Barcelona la presidencia de la Red de Ciudades por la justicia la memoria será el día veintidós de enero en la gira con la última hora

Voz 21 15:01 porque fue una pasto de la Universidad de repente

Voz 0564 15:04 para él pasaba algo

Voz 21 15:06 el cerebro el otro día me quedé por lo menos una hora tirado pintó al regresar a las al que llega a mi casa a las doce la una y al día siguiente todos buena madrugada tenemos que ir de pie aplastando unos practicamente suspende

Voz 24 15:23 en el Madrid

Voz 0867 15:28 buenas tardes a todos hoy le ha tocado a las líneas que pasan por Recoletos C1 C2 C7 f8 cedido espero otro día les toca por ejemplo a los de la C3 Ia así una detrás de otra la red de Cercanías de Madrid que acumula una ristra de problemas que convierte el tren en un servicio poco fiable para llegar a tiempo al trabajo o para no perder su examen hoy la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes la consejera de Transportes se han visto con los alcaldes más afectados principalmente los alcaldes de la zona sur la competencias de Fomento pero la comunidad se compromete a pedirle al Ejecutivo central a que actúe de inmediato para evitar más problemas Rosalía Gonzalo consejera

Voz 25 16:05 afortunadamente ha sido una Reunión de cambio de impresiones el propio Ministerio ya nos comunicó en el mes de diciembre que hay un programa planteado y un plan planteado para Red canillas en la Comunidad de Madrid con fecha y con presupuesto estamos hablando que en el mes de marzo el propio ministro va a presentar en esta región el Plan de Cercanías con el presupuesto que lo va a acompañar al final el objetivo último If principales que los ciudadanos estén Cal el

Voz 6 16:33 mejor dicho

Voz 0867 16:42 esta es la megafonía de la hace tres en Aranjuez sus usuarios no son los únicos pero quizás y los más perjudicados por la situación del Cercanías Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana la nariz bueno alcaldesa buenas tardes escuchando la consejera da la impresión que el tema está hablado y cerrado con Fomento y que se van a buscar soluciones sección

Voz 1667 17:06 es la palabra de la presidenta del compromiso de Cifuentes

Voz 0867 17:08 sí

Voz 13 17:09 sí yo en primer lugar quiero agradecerle la predisposición que tenía la presidenta que nada tiene que ver con la prohibir la predisposición del ministro que llevamos un año intentando verlo desde luego nosotros lo hemos trasladado un dossier con las los principales problemas también con las posibles soluciones a la línea se tres pero el verdadero problema es que llevamos ocho diez años sin que las cercanías reciban ni un solo euro crea sumamente a ese plan de infraestructuras financieras de dos mil nueve de cinco mil millones de los cuales cuatrocientos venía sólo para las bueno pues ha quedado en el olvido Laura la va a haber un plan nueve bueno yo creo que ya hay un plan pero en fin si hay un plan nuevo nosotros desde luego queremos que sea Cage en los problemas de frecuencias los problemas de retrasos desde luego los problemas de accesibilidad que son muchos y muy graves

Voz 0867 17:55 en falta un plan Fomento investiga qué está ocurriendo yo le pregunto a ustedes que que conocen el asunto no desde dentro pero sí está muy cerca del problema que falla no yo no sé si las redes viejas y falla el mantenimiento Si falta personal donde creen ustedes que que esta realmente el problema porque esto no ha sido siempre así no

Voz 13 18:14 claro que las Cercanías de Madrid siempre han sido un ejemplo de calidad si además extraordinarias el problema como digo sexo llevan diez años sin que nadie le en el mantenimiento pero desde luego los problemas de frecuencias los problemas de retrasos los problemas de averías esos tienen solución desde luego nosotros hemos planteado varias hemos planteado que de un centro logístico intermodal en Aranjuez liberaría Abroñigal no tendría que asumirla es la línea de las y los trenes de mercancías perdón eso liberaría mucho más porque tenemos preparadas cuando pasó mercancía la línea que separan para que pasen mercancías por tanto eso sería una posible solución y desde luego el desdoblamiento de las vías desde San Cristóbal hasta Aranjuez que está pendiente con ese plan de infraestructuras ferroviarias y que nunca jamás llegó a cometerse pero además es que hay un problema en Atocha yo creo que ese es el principal es el principal cuello de botella hay un problema en Atocha cuando llega a la misma que tres tiene que esperar para que las C4 entre que tiene prioridad frente a la T3 con lo cual en las hay retrasos a la salida durante el trayecto la entrada eso significa que hay gente que lleva muy bien bueno el otro día me decía una vecina es que me van a despedir

Voz 0564 19:28 porque claro es que no

Voz 0867 19:30 en una broma estamos hemos a gente al principio del programa que decías que no llega un examen

Voz 13 19:35 no no claro claro es que es muy grave lo que está pasando vamos yo no quiero ni pensar que los usuarios acudieron Pitt se pusieran a pedir responsabilidades desde luego yo salgo no puedo decir que es algo contenta pero desde luego hasta que no veamos que los Presupuestos Generales del Estado se contempla todo ese dinero para hacer las inversiones que ahora precisamente es está negociando pero desde luego sí que siguen pasa comprometido dar traslado al Ministerio en cualquier caso sí ha servido para algo esta riñón es para hacer contestar al Ministerio que ya no se dado cita el día veintidós en las cinco de la tarde con con el ministro hemos tenido mala suerte pero bueno con el director general de Infraestructuras que para nosotros bueno al final les trasladaremos todos los problemas que estamos teniendo yo la razón está de nuestro lado yo invito a cualquier a cualquiera avenirse a Aranjuez y coger un tren a las siete de la mañana o a las ocho de la tarde incluso los usuarios podemos ver que se quejan con razón que bueno

Voz 0867 20:34 no se fía tanto de Fomento ustedes qué qué plazo qué tiempo le van a dar al ministerio para que mueva ficha para que resuelva el problema porque evidentemente si hay que hacer desdobles y hay que mejorar las infraestructuras esto lleva un tiempo y sobre todo a causar molestias también

Voz 13 20:47 sí desde luego no se trata de una cifra de una una inversión en un año y toda de golpe eso lo tenemos claro somos absolutamente razonable y desde luego entendemos que esto es una inversión a largo plazo pero desde luego el el siguiente hito digamos será ver qué plan de infraestructuras ferroviarias nos plantea el Ministerio hemos trasladado a la comunidad que queremos participar de ese plan porque bueno pues nadie mejor que que los que lo vivimos todos los días sabemos cómo lo que está pasando y desde luego yo creo que el plazo es que se recoja en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones necesarias que como digo obras están negociando ahora y además me consta que los grupos del Partido Socialista ahí de Podemos están preocupados con este tema iban a intentar que se incluya de verdad por tanto ese es el plazo

Voz 26 21:33 sobre los presupuestos generales de este año

Voz 13 21:36 deben contener las inversiones suficientes o necesaria para que esta línea bueno pues vuelva a ser lo que fue no segunda línea férrea de España la más antigua de una de las más antiguas de España la segunda idea

Voz 26 21:50 luego que tenga la calidad que siempre han tenido el ascenso

Voz 13 21:53 mientras todo esto no se resuelve

Voz 0867 21:55 hay un plan B usted ese plantea no les van a plantear al Consorcio Regional de Transportes por ejemplo que que refuerza algunas líneas de autobús aunque en los autobuses del Sur tampoco están para tirar cohetes

Voz 13 22:05 eso es algo que de lo que hemos hablado los alcaldes hemos dicho Si esto no se solucionaban a incrementar el número de efectivos por parte del Consorcio desde luego hoy estaba en esa reunión el gerente del Consorcio ha visto la preocupación que teníamos y desde luego comparte yo creo que bueno pues que que que que los usuarios no se queja de vicio y desde luego yo los barones emprendan exigir a quién haya que exigir para que aunque sea los vecinos pueden llegar a tiempo a su trabajo a su puesto de trabajo que es que se dice pronto

Voz 0867 22:37 si Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez el de agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí La Ventana de Madrid un saludo

Voz 13 22:44 un saludo de muchas gracias autobuses

Voz 0867 22:46 a ver si esta vez sí se resuelve por fin otro conflicto laboral que arrastramos desde hace meses con los autobuses Bush que unen Madrid con varios municipios del noroeste de la región de momento hay un principio de acuerdo para para que por fin este conflicto llega a su fin pero ahora ese acuerdo debe ser ratificado por los trabajadores en asamblea una reunión que se va a celebrar esta misma noche la información es de Raquel Fernández

Voz 0564 23:08 en el Instituto Laboral han llegado el Comité de M

Voz 1315 23:11 Pésaj la dirección de Airbus a un acuerdo que tendrá ahora que ser ratificado por la asamblea de conductores que se reúne esta noche en el caso de que los trabajadores acepten la propuesta quedaría desconvocada la huelga que se inició el pasado mes de octubre Vicente Del Pozo presidente del comité de empresa

Voz 27 23:27 de acuerdo con la espesa tácticamente lo que

Voz 1667 23:32 débil

Voz 27 23:33 en ocasiones con lo cual está a pesar de asamblea

Voz 1315 23:36 Hiru Bush cubre las líneas de veintiséis municipios de la zona noroeste con una media de quince mil usuarios al día

Voz 0867 23:42 si este fin de semana metan todo en el coche las cadenas el kit Serrano de supervivencia con Radio chocolatinas pilas in y se les ocurre decir esta vez que no les han avisado el pronóstico anuncia nevadas

Voz 28 23:58 fue una falta de coordinación absoluta vial y al final no habían incumplido dio gran angular de la noche con la noche que dice aderezado por nosotros

Voz 29 24:11 queremos llegar a un punto que no vamos a poder tener la gasolina están no tenemos agua sabe que no tenemos

Voz 0109 24:18 pueden mafia

Voz 6 24:22 de la pala Macarena vamos a la DGT para saber cómo está la cosa

Voz 0867 24:26 las salidas de momento muy tranquilas al menos hasta mañana por la tarde que es cuando se espera en las principales nevadas tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 30 24:34 buenas tardes a esta hora un accidente en la A cuarenta y dos a la altura de Fuenlabrada genera cinco kilómetros de retenciones dirección Toledo en esta misma vía encontrarán tráfico intenso por el efecto mirón en este caso sentido Madrid precaución se iban a circular por esta carretera dificultades además en la A6 en El Plantío de entrada a la capital y complicaciones en las salidas en la III en Rivas Vaciamadrid sentido en Valencia también hay vías con tráfico lento en ambos sentidos es el caso de la cuatro a su paso por Pinto densidad circulatoria también en la M40 en el tramo entre Coslada Vicálvaro hacia la A3 y retenciones en la M50 en Majadahonda sentido A seis atención porque mañana tenemos previsión de nieve en nivel amarillo en el norte de la comunidad no olviden consultar la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto lleva cadenas o neumáticos de invierno

Voz 0867 25:17 gracias Alfonso infórmense mañana antes de salir a la carretera siete y media ya vamos a completar la crónica del día en Madrid la Cadena SER ha tenido acceso a las alegaciones del Ayuntamiento de la capital al proyecto de decreto de la comunidad para regular los pisos turísticos según los datos de los hoteleros actualmente sólo están registrados cinco mil de los veinte mil que hay en toda la región en sus alegaciones el Ayuntamiento muestra su disconformidad especialmente con dos puntos del texto del Gobierno regional piden que los pisos se tengan que comercializar enteros que no se pueda alquilar habitaciones como si permite la Comunidad y que no puede haber más de ocho personas por cada cien metros cuadrados menos que los doce que admite el Ejecutivo regional Felipe Serrano

Voz 0622 25:56 el Ayuntamiento propone una serie de cambios como también han hecho hoteleros y vecinos para evitar que la calidad del servicio turístico empeore unas enmiendas al borrador de la comunidad que tachan de confuso Ike deja según dicen a los vecinos en la más absoluta indefensión además de la comercialización de los pisos íntegramente no por habitaciones el equipo de Armenia tampoco considera adecuada la capacidad de alojamiento que pretende la Comunidad el equipo de Carmena propone como máximo aceptable la proporción de dos personas por cada veinticuatro metros cuadrados por lo que en una vivienda de cien metros podrían alojarse un máximo de ocho personas con la escala de ocupación prevista por la Comunidad en una vivienda de cien metros Se podría meter hasta doce personas y eso según las alegaciones municipales obligaría a disponer de literas dobles en cada una de las habitaciones promoviendo dicen un producto

Voz 31 26:47 el distrito de escasa sacando

Voz 0867 26:50 el caso Lezo la Guardia Civil ha citado a uno de los empresarios más importantes de nuestro país a Juan Miguel Villar Mir para una toma de huellas dactilares los investigadores quieren cotejar las con una prueba de los sobornos por los que está siendo investigado por su participación en el pago de casi un millón y medio de euros de su empresa cuentas y miembros del PP para conseguir a cambio la adjudicación del proyecto del tren a Navalcarnero cuéntanos Ana Terradillos

Voz 0125 27:13 sí nueva diligencia policial en el caso Lezo y de nuevo el empresario Juan Miguel Villar Mir es el protagonista la Guardia Civil de citado esta mañana a las nueve en la comandancia de Tres Cantos para la práctica de varias diligencias y una de ellas es una toma de huellas al empresario para corroborar si sus datos genéticos son los mismos que aparecen en un objeto que sea localizado y que podría estar el accionado con el pago de un soborno de la constructora Villar Mir aparece como imputado en esta causa en la que se investiga su participación en un pago de uno coma cuatro millones de euros de su empresa a cuentas y miembros del PP a cambio de la adjudicación de una parte del proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero la operación se lleva a cabo desde una filial de la constructora en México que a su vez realizó este ingreso en una cuenta de Suiza también está imputado por esta comisión su yerno Javier López Madrid de hecho la investigación apunta a que fue el yerno quien realizó esta transferencia los investigadores creen que el objetivo del soborno era recompensar al ex presidente de la Comunidad de Madrid a Ignacio González por la presunta mediación que

Voz 0564 28:13 eso para que la constructora se llevase la sobre

Voz 0125 28:16 las del Cercanías González siempre ha negado que haya recibido este casi millón y medio de euros y el presunto testaferro que envió ese dinero para el ex presidente de Madrid declaró ante el juez que finalmente se quedó con el dinero sin embargo el juez sigue viendo que una comisión

Voz 0867 28:29 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha tenido que cerrar dos edificios municipales un punto de información y una oficina de turismo después de que Unión Fenosa le haya cortado la luz porque tenían su red pinchada de manera ilegal bueno gobierno actuales del PSOE dice que se ha enterado ahora culpa al anterior que era del Partido Popular SER Henares Javier Galicia

Voz 32 28:47 el Gobierno de Alcalá de Henares se quedó perplejo cuando Unión Fenosa la empresa suministradora les dijo en plenas Navidades que tenía que cortar la luz de los dos puntos de información turística del centro de la ciudad según la compañía en ambas casetas había Thomas irregulares y no hubo posibilidad de mantener el suministro mientras regularizada en el punto de la Plaza de Cervantes ya hay luz pero en la plaza de los Santos Niños junto a la catedral no en la oficina ha tenido que ser trasladada temporalmente un edificio municipal cercano el gobierno de la ciudad culpa de la situación al anterior gobierno del PP dice que esta situación se suma a una larga lista de problemas derivados de aquella mala gente

Voz 0867 29:19 a media luz siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 0867 32:14 la recta final de esta Ventana de Madrid hablamos como siempre de nieve que vamos a tener mucho este fin de semana Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal muy buenas tardes buenas tardes Javier porque va a nevar mañana mañana probablemente no sea un buen día para subir a la sierra pero no va a dejar por lo menos la última parte del fin de semana Un panorama muy muy alentador para aquellos que quieran practicar deportes de invierno en las

Voz 0089 32:34 sin duda ya lo está eh pero vamos a seguir engrosando esos espesores que en algunos puntos llegan ya fuera de pista acerca del metro y medio pero es que abren todas las estaciones de Sistema Central todas las estaciones cercanas a Madrid están ya abiertas es la primera vez en la temporada La Pinilla tiene trece kilómetros y medio de longitud esquiable con espesores que llegan al metro el puerto de Navacerrada tan sólo cuatro kilómetros por ahora pero toda la la estación está tremendamente y porque lo que ha caído una barbaridad tenemos un metro veinte incorporaba la última en llegar pero que sí

Voz 0109 33:06 en la primera porque es la única estación

Voz 0089 33:08 que todo su territorio está dentro de la Comunidad de Madrid que es Valdesquí y la que más dominio esquiable tiene Valdesquí incorporaba el pasado jueves con nada más y nada menos que diecinueve kilómetros hemos hablado con su director técnico con Agustín Ramírez que nos daban los detalles de lo que se van a encontrar los esquiadores tanto mañana como el Dome

Voz 37 33:26 no no hemos de veintidós kilómetros de pistas las cuales tenemos de de verdes azules arroja así la mente es una estación que tenemos bastante asequible a niveles de iniciación y demás unánime muy buena ese polvo dura porque me ven muy fría muy bastante con pasar de la superficie digamos que está cómodo pero sobre nieve

Voz 0089 33:46 con un panorama excelente Alfonso un panorama excelente lo único que eso sí va a hacer mucho frío se van a producir precipitaciones por lo tanto todo aquel que se acerque habitualmente los esquiadores los abren bueno pues el coche con las con las cadenas en el evidentemente en el maletero y a madrugar porque las plazas de aparcamiento que hay son las que hay no hay más aunque evidentemente Valdesquí por cierto que sepan nuestros oyentes ya

Voz 0109 34:09 pueden reservar tanto el abono Ander

Voz 0089 34:12 forfait de los remontes como la plaza de aparcamiento por Internet por la página web y bueno es un ahorro de tiempo y sobretodo de espera el saber que cuando llegues tienes tu plaza de parking ya guardada Ivana a traer automáticamente el forfait ibas a poder

Voz 0867 34:25 Zara esquiar Alfonso Ojea que se ha venido este viernes a las veinte horas en Madrid con el kit de la DGT tiene de todo aquí chocolatinas la radio la batería

Voz 0089 34:34 Apala todo bueno por cierto el domingo estaremos arriba ahí estaremos con Purificación Beltrán para contarle a nuestros oyentes que panorama tienen la sierra en diré

Voz 0867 34:42 Ojea en directo desde la sierra pasa previa o porque abrazo hasta luego ya ustedes el lunes estamos de vuelta desde las siete y veinte en la siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid aquí La Ventana de mar hasta el lunes

la Ventana con Carles Francino

Voz 4 35:10 a cada fin Roberto te apetece viajar sí ha venido además Paco Nadal hoy está aquí no o venga ya vamos

Voz 31 35:22 el mejor de los siempre sin próximo

Voz 6 35:25 ella

Voz 5 35:32 aves Tana de los vidas

Voz 6 35:36 con Nadal

Voz 0109 35:41 qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes es verdad que el año el arrancamos en esta Ventana de los viajes con Paco donde estaba en China o en chino con gira pasando hoy

Voz 1667 35:51 que hoy está aquí el Madrid a nuestro lo edito

Voz 0109 35:53 propone un tema muy interesante para para arrancar que son los blogs de viajes unos Bros que nos ayudan Borneo lo sabe muchos oyentes no a descubrir lugares nuevos a disfrutar con ex la experiencia de otras personas que han pasado por ahí y que llevan muchos kilómetros a la espalda blogs que nos ayudan a a preparar escapadas bueno Paco elabora cada año una lista de los blogs más recomendables que por cierto es esperada con muchísima expectación Ike es una manera magnífica poseso de poder preparar una buena agenda de bienes

Voz 6 36:39 tenemos en esta lista este año

Voz 1679 36:40 pues mira son siempre XXV blogs y este año lo que quería recoger de los más leídos es siempre difícil ocular las métricas de páginas web ni de bloggers siempre muy muy difícil la manera más sencilla es que Google Analytics es una información privada a la que no tiene acceso a alguien que no es el propietario de la página pero eso sí algunas otras herramientas que te da una medida bastante hacer

Voz 0109 37:01 quedan y Turcios nos movemos en los de más éxito

Voz 1679 37:03 pues mira mira eh la confirmación de que los blogs en España de viajes están maduros incluso tiene más hace más seguidores en muchos que que qué medios de comunicación tradicionales son que que el primero de la lista cine setecientas veintinueve mil quinientas páginas vistas al mes de media Home pero y camaradería no

Voz 11 37:21 entre el sector quiero decir tú que tienes un blog es la lista de los Veinticinco

Voz 0109 37:25 yo blogs si si eso le pasa a todos los escolares

Voz 1679 37:27 bueno yo creo hay además en mi caso para mí los blogs son algo muy querido porque yo soy casi el abuelo de los blogueros ya aprendido mucho de ellos no entonces bueno pues también es una forma de de dar lo que me han enseñado a manejarme entonces esta nueva hacerlo

Voz 0313 37:41 quieres que saludamos a primero de la lista a primero de la clase vamos a saludar a José Luis Sarralde buenas tardes buenas tardes José Luis es autor del blog días viajar con esas setecientas veintiuna mil páginas de vista al mes de de promedio hoy José Luis como como es la historia como como una hace tu blog porque tú eres periodista

Voz 26 37:58 sí soy pero yo estaba ahí durante muchos años es lo previsto en otro sector en el sector de viajes y jugando yo esta crisis pues ya sabes lo que pasó con el periodismo en la empresa hubiera trabajado pues pues prescindieron de de mí como de otros muchos compañeros entonces en ese momento tenía claro que tenía que lanzar un era el momento de lanzar un pequeño una pequeña lancha solté en ese momento un blog el cargo además a una temática que es la que me que me apasionado siempre que son los viajes aunque nunca había visto en el sector de viajes

Voz 0313 38:26 ya y ahora viajas mucho José Luis desde entonces date de qué año estamos hablando entorno

Voz 26 38:31 el ocho dos mil ocho es dormir ocho sí sí viajó a lo que había mucho y bien por mismo viaje yo me organizo pero bueno también provisional porque en poco la clave de mi bloques yo es seguir haciendo la labor profesional de periodista sólo que con la herramienta

Voz 0109 38:48 recuerdas tu primer viaje fuera de España por curiosidad

Voz 10 38:51 sí sí claro los recuerdos eso eso nos obliga a un viaje bueno fundía

Voz 26 38:55 sea a Francia ahí sobre toda Inglaterra Gran Bretaña y toda Gran Bretaña pues con una furgoneta ese fue el primer viaje y luego el siguiente viaje pues fui al cabo norte también una furgoneta eran o al prelado la época en la que no había vuelos locos con lo cual no podía ir en avión y la forma de poder hacerlo pues era tu parte los

Voz 1679 39:17 esto lo están haciendo vuelta

Voz 1667 39:20 a así así empezamos a todos eh tragando mucho pueblo hecha y mucha mucho del malo era el el bloqueo de José Luis Díez viajar y supo con la constatación de de lo que confirma los otros veinticuatro

Voz 1679 39:31 alguien en la lista que que hoy publica lo que vive en el país en la evolución de los blogs por su definición es una bitácora es un diario empezaron siendo como un diario personal yo ahora veo mis primeras entradas en mi blog vieron comentario voy por la carretera hacia Mérida ya estáis y la gente pues eso ha ido evolucionando en ocho o diez años los blogs han terminó

Voz 0109 39:53 de José Luis por ejemplo que se puede encontrar han ido

Voz 1679 39:56 solucionando todos hacía guías prácticas hacía información

Voz 0109 39:58 muy practica más que persona más que

Voz 1679 40:01 el razonamiento es información de cómo ir a tal sitio como llegaron veinte cosas que tiene que saber para ir ahora o a Filipinas no el de José Luis es así que los otro veinticuatro de la lista también lo son así no lo es ese es José Luis constata también que los blogs se han convertido sobre todo en un gran en un gran almacén de información práctica no

Voz 26 40:19 sí que sea realmente como yo digo muchas veces he dicho algunos bloggers digo estás haciendo periodismo sino invertir no eres consciente porque al final todos han han tenido esa tendencia por supuesto hay muchísimos blogs que noche queman un poco ese espíritu de me diario y de sensaciones personales pero vamos estamos hablando de alcanzar dimensión de alcanzar la audiencia pues entonces lo que funciona es pues

Voz 1667 40:43 lo que busca es lo que busca en lo que va a ir en Pekín no cómo llegar a la de Filipinas donde el cómo hacerlo

Voz 1679 40:52 sí yo yo creo que haya sido el mercado del que ha ido como en tantos otros sectores el que ha ido modificando no el carácter primigenio de de de un de un museo

Voz 0313 41:02 José Luis que es lo último que ha subido a tu blog

Voz 26 41:04 lo último que subidos este subiendo ahora de un viaje a Malta estuve en se Malta también la también Alcalá de Henares que va a visitar media una visita guiada porque porque muchas veces logros en el bloque de es que te permite ver sitios que el que con la proto motivo me muebles pero bueno pues en este caso pues bebiendo Madrid Olmedo Alcalá de Henares y hecho análisis

Voz 11 41:26 oye que parte de éxito que parte es necesaria para seguir manteniendo el blog de leer también lo que te dicen los que le siguen

Voz 26 41:34 puede ser muy importante es más yo cuando antes de lanzar el blog claro que digamos desde partida es un poco quizá la diferencia de mi bloque respecto a la al resto de blogs que nacieron en esa época yo ya se lo lance como con el objetivo de hacer un un un tema profesional pero es una prospección de mercado a mejor profesión de mercado fue apuntarme a la entonces el el foro de viajes más importantes ya estar ahí leyendo estar compartiendo durante unos meses estuve viendo un poco lo que la gente buscaba ahí para definir un poco el enfoque Alda que que que ya tenía claro que iba a ser sentido en una especie de guía o o información todo que se soluciona problemas a los que viajan claro

Voz 1679 42:16 a José Luis acaba de dar también otra clave de la profesionalización en la mayoría de estos blogs que tienen ya una cifras tremendos estamos hablando de más de medio millón de páginas vistas al mes de alguien personal que

Voz 1667 42:29 usuario esclusa de usuarios también algunos no

Voz 1679 42:33 es es que casi muchos de ellos ya viven de esto a mí muchas veces me hacen la pregunta se puede vivir de un blog de viajes la respuesta es no ahora se puede vivir de todas las cosas que puedes ir colgando en torno al bloque de viajes si es decir el Bloc es una herramienta en la base sobre la que un negocio al final es un medio de comunicación eso es periodista y simplemente las cosas han cambiado los medios de comunicación tradicional ya no son lo que eran ni paga lo que eran ni contratan lo que era mucha gente joven ha encontrado en esta forma de un blog en nuestro caso de viajes para los hay de muchos sectores la manera de profesionalizar si vivir de ello y hay mucha gente viviendo de

Voz 0313 43:08 está muy bien José Luis Sarralde autor del blog guías viajar gracias por esta receta que te en La Ventana hay felicidades por tu trabajo gracias Roma

Voz 26 43:15 otros ya Paco especialmente en la lista

Voz 1667 43:18 un abrazo bueno no es no es firme porque dadas las métricas eh aquí no sólo echa sumar restar y buscar datos si quién sale de esa lista es porque tiene una buena exportar la talla queda a la espera ya el resultado el tamaño sí que importa un abrazo un abrazo luego

Voz 0109 43:57 el consultorio viajero de La Ventana nos vamos a saludar a

Voz 0313 44:02 Ignacio quiere Oviedo pero nos escucha desde Irlanda Ignacio buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal bienvenido que que que quieren hacer es preguntarle a a Paco ver que que que viaje tiene previsto realizar Ike dudas te planteas

Voz 26 44:16 no puedes pensar Racer entre los meses de marzo y abril está todavía por definir una semana visitando entre Helsinki allí y mi pregunta es puesto que creo que son realidades pequeñas y una semana igual se puede hacer largo para las dos ciudades pues sería algún otro destino o bien tienen Estonia que que fuera interesantes de visitar al escapada de un día

Voz 1679 44:40 ah oye cómo te vas y te aloja en esas dos ciudades de Tallín la visita de de Helsinki o cómo lo vas a hacer

Voz 26 44:47 sí la idea sería volar desde Dublín pues resta por decidir si primero hacer sincro o a Tallín sería la vuelta a Dublín desde la otra ciudad

Voz 1667 44:57 no pero es que te quedarías alguno día en las dos serían los imprescindibles pues

Voz 1679 45:02 mira te diría la Costa del Atlántico bocas del toro ahí llueve siempre osada igual cuando vayas Julia agosto es buena época en la costa del Pacífico el Golfo de Chirac y maravilloso y ahí la temporada buenas enero febrero o marzo que es cuando no

Voz 40 45:20 en él

Voz 0109 45:27 y ahora como todas las semanas llega el momento de descubrir algún rincón concreto de Andalucía adonde vamos hoy Paco

Voz 1679 45:32 pues mira os voy a llevar de Itálica un paisaje marciano el del río Tinto el yacimiento de cobre de de la comarca onubense de Riotinto fue explotado desde la antigüedad a finales del siglo XIX llegaron los británicos impulsaron la día con técnicas modernas y aquello se convirtió casi un pueblo inglés de hecho hasta nos trajeron el fútbol bueno todo aquello acabó los castillete es las cortas a cielo abierto los trenes mineros y los lados cayeron en The

Voz 0564 45:55 su sueño algunos años un ambicioso

Voz 1679 45:58 esto de recuperación transformó todo ese patrimonio industrial en un destino turístico hay una reserva de animales salvajes en el aguarda en una antigua mina recorridos un paisaje marciano y rojo del río Tinto a bordo del antiguo tren minero visitas a Galí de subterráneas y un museo en la antigua el antiguo Hospital Ingles que recoge este apasionante historia de la minería en la comarca onubense realmente un viaje a Marte en Huelva inmuta muy muy recomendable

Voz 5 46:26 los viernes en La Ventana viajamos por una Andalucía muy personal con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 0564 46:41 Paco para cerrar como siempre tienes tiempo para venga dos tres recomendaciones breves de fin de semana va pues mira justo mañana empieza el último el mes previo del Carnaval no justo eso

Voz 1679 46:55 en realidad tía trece Martes de Carnaval mañana trece de enero empiezan ya los adelantos del Carnaval en muchas poblaciones gallegas en Manzaneda por ejemplo empiezan los polizones en muchas otras localidades ya empiezan a prepararse para el Carnaval

Voz 0109 47:09 ya tenemos una Ci tenemos el veintiuno de enero el

Voz 1679 47:11 Cross de Itálica que es un cross popular muy interesante porque además se pasea por las ruinas de Itálica hemos hablado antes de de de ellas es el veintiuno de enero tú ahí está abierta la inscripción para apuntarse este cross de Itálica uno de los más famosos de Andalucía

Voz 5 47:25 mirar

Voz 0109 47:29 lo propongo algo más para cerrar si os parece la cumbre motera de los pingües en Valladolid Bowen bienes semana o caso si tienes moto tienes ganas estás a tiempo con forma de esta música adiós más

