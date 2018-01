La Ventana (15/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias hoy hemos conocido la sentencia sobre el caso Palau que obliga a Convergència devolver los seis coma seis millones de euros que obtuvo de comisiones irregulares y en los últimos minutos dada la gravedad de las penas la Fiscalía ha pedido ante el juez una vistilla con los principales condenados para solicitar medidas cautelares Radio Barcelona Aitor Álvarez sí

Voz 2 00:30 ha pedido a la jueza del caso Palau que cite a comparecer a Fèlix Millet Jordi Montull Gemma Montull el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar el día en el que los cita el fiscal pedirá que ingresen ya a prisión en vez de esperar a los posibles recursos ya que la sentencia sea firme recordemos que las penas son de nueve años y ocho meses de cárcel para Millet siete y medio para Montull cuatro para la hija de Montull Gemma hay cuatro y medio para Osácar la Fiscalía además se muestra satisfecha en un comunicado con la sentencia hay celebra que avale las principales tesis planteadas por el fiscal Emilio Sánchez Ulled

Voz 0032 00:59 en caso sobre el que se ha pronunciado el secretario general del PSOE Pedro Sánchez

Voz 1722 01:06 denuncian la hipocresía de la derecha pónganle el adjetivo que quieran española o la catalana al final se envolvían en banderas eh proclamando la patria lo que han hecho ha sido esquilmar el patrimonio de muchísimos ciudadanos y ciudadanas al final hay políticos que confunden patria con patrimonio y acaban llevando sólo a paraísos fiscales

Voz 0032 01:25 al menos siete inmigrantes han muerto al intentar llegar a Lanzarote a bordo de una patera más datos desde allí Carlos García buena

Voz 3 01:31 tardes buenas tardes son siete las personas fallecidas en que viajaba en en esa patera que ha llegado al mediodía de hoy lunes a la localidad de Costa Teguise en la isla de Lanzarote cinco

Voz 0032 01:42 las personas han sido rescatadas por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar del agua las otras dos han fallecido en la arena cuando se les practicaba maniobras de reanimación uno de los socorristas que estaban en la zona así lo cuento

Voz 4 01:51 para Touré llegó a la orilla saltaron todo a unos veinte treinta madro y luego unas hubo una segunda tanda que la trajo la escuela de huesos sacaron otra parada cardiaca con el segundo es chicos hay uno con hipotermia que se llevó la medicalizada

Voz 0032 02:05 dieciocho de los ocupantes de esa embarcación Se encuentran en las instalaciones de Cruz Roja otro se encuentra en el Hospital Molina Orosa en estado crítico gracias Carlos según la agencia tributaria los salarios en las grandes empresas han crecido un cero coma tres por ciento hasta noviembre Rafa Bernardo

Voz 1762 02:20 el crecimiento acumulado de los salarios en las grandes empresas en dos mil diecisiete hasta noviembre fue de tres décimas algo menos de lo registrado en los dos años anteriores aunque queda todavía por conocer el dato de diciembre será un dato importante porque la tendencia muestra que hacia el final del año que acaba de terminar estos salarios de las grandes compañías que son las veintiséis mil que hay con un volumen de operaciones de más de seis millones de euros han ido hacia arriba en septiembre el crecimiento salarial fue del cero tres por ciento en octubre de un cero seis

Voz 0032 02:47 en noviembre del uno con uno por ciento Ci todavía sobre corrupción esta tarde el juez del caso Lezo interroga Juan Bravo actual presidente de Adif y ex mano derecha del ministro Gallardón va a tener que contestar a las preguntas sobre la presunta compra fraudulenta dignas a la filial del Canal de Isabel Segunda en América Latina cuadro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 carriles SER Madrid Madrid Esperanza Aguirre Ignacio González tendrán que comparecer en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea según ha sabido la Cadena SER la Mesa de la Cámara regional ha dado luz verde para que los dos ex presidentes madrileños de Karen sobre la parte relacionada con el campo de golf que se levantó en los terrenos del canal esas comparecencias serán en una de las primeras sesiones de la comisión que retomará su actividad ya en el mes de febrero y hoy precisamente la actual presidenta Cristina Cifuentes ha propuesto un pacto por la regeneración democrática después de que este fin de semana se ya es sabido que su Gobierno ocultó durante meses documentación clave sobre el caso Lezo la oposición cree que esa propuesta no concuerda con lo ocurrido y pide la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea Ángel Gabilondo PSOE Mónica García podemos Ignacio Aguado ciudadanos

Voz 1 03:48 lo que ha pasado estos días trasluce otro modelo ya que hablamos de transparencia vamos a ser transparentes en las explicaciones al resto

Voz 5 03:56 el pacto para la regeneración teniendo en cuenta que es el partido que ha salido espantado de la Comisión de corrupción me parece bastante contra adicto

Voz 0313 04:04 eso exactamente lo mismo que firmamos en dos mil quince dio más que firmar nuevos pactos lo que elevaría la presidenta regional es que lo cumpla

Voz 1915 04:10 la justicia avala que el Ayuntamiento de Getafe cobre un impuesto a la iglesia por actividades no religiosas en concreto por las obras en un colegio de la localidad David Callejo

Voz 0032 04:19 se trata de unas obras de dos mil once de ampliación de salón de actos en el colegio La Inmaculada de Getafe de los Padres Escolapios tuvieron que pagar casi veinticuatro mil euros de Elicio el impuesto de obras y pidieron después su devolución porque consideraban que se enmarcaba en los Acuerdos Iglesia Estado para la exención de impuestos el tribunal madrileño que lleva el caso elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que daba la razón al Ayuntamiento

Voz 7 04:41 y ahora ya hay sentencia la cuestión es que si hay un interés económico directo Hinault únicamente una cuestión confesional los religiosa

Voz 0032 04:49 las exenciones estarían prohibidas

Voz 7 04:52 el juzgado lo refleja en su sentencia

Voz 8 04:54 tenemos nueve grados en el centro de Madrid

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información a partir de ahora siguen La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:17 las tardes la memoria es frágil muy frágil ya lo saben en estos tiempos donde todo pasa va a velocidad de vértigo corremos el riesgo de olvidar cosas realmente importantes de archivar las más bueno pues no con menos a veces no hoy hace exactamente tres meses Galicia vivía Galicia sufría esto

Voz 12 05:40 sale obras si lo recuerdan verdad

Voz 12 08:30 qué tal muy buenas tardes como esperaba y una vez más vivo

Voz 0313 08:34 te estaba viendo la cara cuando recuperamos estos fragmentos sonoros de de aquellos días aquellas horas tan complicadas

Voz 12 08:43 a la verdad y muchas imágenes la verdad muchas imágenes y ninguna buena muchos recuerdos y la verdad mucha tensión algo que te corre por la espalda como un como un escalofrío

Voz 21 08:53 de recordar lo que radiofónica jurídicamente nunca debió haber ocurrido se programa extraordinario que tuvimos que hacer esa noche de domingo quince de octubre ese miedo que te transmitían las personas a través de los micrófonos cuando abrimos los micrófonos y abrimos la antena para que las personas nos llamasen yo creo que lo que lo más estremecedor era precisamente eso la voz de todas las personas que te describió la cercanía de las llamas vimos el fuego cielos está todo rojo ya estaban sobre todo muy asustados muy asustados

Voz 0313 09:23 esta pregunta va a ser recurrente la vamos a plantear a todos los invitados que van a desfilar en la próxima hora por los micrófonos de La Ventana Jaime así como decide no hemos aprendido algo en estos tres meses tú que crees seguramente no

Voz 0313 10:29 hace tres meses tuvimos oportunidad de de abrir la ventana todavía con con los incendios muchos de ellos se ardiendo de abril la ventana en en lo ahí nos acogieron en la comunidad de Montes de de Coruxo ese día hablamos con su presidente y hoy hemos invitado a asomarse de nuevo a La Ventana Antonio Campo buenas tardes Bosch se pierda el amigo cómo va eso

Voz 22 10:48 todo realmente muy preocupado eh mire estamos viviendo una situación lógicamente alarmante sinceramente las perdedoras provocadas en el monte de toros eso fueron de mil SEC un millón seiscientas mil un millón seiscientos mil euros la mitad en quinientos mil euros lógicamente esa cantidad no la vamos a recuperar encabeza el problema grave que valoramos es que vamos a hacer a partir de ahora lo creo que debemos de sentarlo tanto las fuerza bueno los ingenieros forestales los partidos políticos para decidir qué vamos a hacer con los montes en nariz ayudas estar Marea o o el tema de las ayudas que la comunidad de Montes tiene para este año son de sesenta tres mil quinientos diecinueve euros son las únicas ayudas que tenemos en estos momentos mantiene pensamos que serán aprobadas nosotros ya llevamos gastados en estos momentos para para intentar que las cerezas no bajar a los ríos uno cerca de unos quince mil euros eh a cuento porque lo lo más preocupante digamos hace el efecto del incendio es el efecto secundario digamos de las escorrentías que puede ir al mar

Voz 1959 12:17 es es un eso es un problema que tienen ya

Voz 0313 12:19 vamos que están sufriendo directamente en una de las zonas más afectadas hace tres meses por los fuegos por los incendios forestales que siento la zona de Dinei de Nigrán ahí como recordarán todos los oyentes de La Ventana hubo un interés informativo añadido por desgracia que fue la muerte de esas dos mujeres en una curva donde quedaron atrapadas en el interior de una de una furgoneta pero insisto ese tema de cómo El Monte arrastra los sedimentos hasta carreteras e incluso amenaza con grandes piedras a algunos barrios concretos de la localidad ese es un problema que ahora mismo está sobre la mesa así que nuestra compañera Mariana Loureiro se ha ido hasta Nigrán a ver qué encuentra a ver qué le cuentan Mariola buenas tardes hola

Voz 23 12:56 buenas tardes Francino el monte sigue negros de Brito ubicamos negro y tres meses después también anaranjado las dos señales del paso del fuego aunque vemos algunos fuertes verdes la imagen sigue siendo bastante desoladora y la recuperación será lenta después de tanta destrucción los vecinos tienen ahora otra pesadilla causada por las intensas lluvias de las últimas semanas y de los últimos días estamos en una carretera cortada por desprendimientos con el alcalde de Nigrán como hace tres meses Juan González buenas tardes Juan vamos a ver qué es lo que está pasando hola qué tal buenas tardes bueno pues exactamente su muchísimo tiempo

Voz 6 13:29 yo ver depués viene a los incendios siguió sin llover eh

Voz 23 13:34 de repente toda la lluvia juntos y se encontró con un bosque con monte con unos caminos en los cuales estaban muy secos ciudad aparte que no había vegetación y por tanto la retención de Lago en estos montes es muy muy complicada al final el resultado es que los montes iban desmoronando poco a poco que que va muchísima más agua de la que iba antes hacia donde están las viviendas incluso pues corre peligro de derrumbes como pasó en esta en esta carretera de de el delito en la cual bueno hubo que actuar de urgencia porque hay peligro real de que de que de que el monte cae encima de la carretera que hay encima de las casas del barrio de Piñeiro es que está aquí

Voz 0032 14:10 debajo y además que el agua les llegue

Voz 23 14:12 a las casas como lo llegó estas navidades pues con muchísima fuerza y haciendo muchísimo daño déjame Castro un pico precioso con yacimiento arqueológico el fuego arrasó toda la vegetación y ahora el temor es que caiga alguna de las enormes rocas de hasta diez toneladas de peso que pueden estar estabilizadas sin el matorral y los ojos debajo hay un núcleo rural de unas quince casas y los vecinos tiene miedo de que se produzca algún desprendimiento y ocurra algo Víctor Manuel Vidal presidente de la comunidad de Montes de echan de Brito yo no sé si se puede caer alguna piedra hombre

Voz 9 14:45 llevan toda la vida si ahí está sobre una base sobre un lecho rocoso que es es sobre el que estuvieron a pesar de que lo que es el Mato vegetativo que que las cubría desapareció realmente donde están asentadas pero bueno estábamos pendientes un estudio de la Universidad de Vigo que parecían éxodo transmitieran a la Xunta de Galicia que había sido quién lo encargó el resultado es que no hay un peligro evidente pero bueno de todas maneras de una forma preventiva se va a actuar ahí nosotros bueno agradecidos que que sea actúe y que se lleva a cabo esas obras aunque sea pro precaución que nos den esa tranquilidad que nos merecemos los vecinos después ya todo lo que llevamos pasar

Voz 24 15:19 no

Voz 23 15:19 estamos con Clotilde vecina de Angelina una de las dos mujeres que mató el fuego hace tres meses

Voz 6 15:24 incluso marido es primo de mi marido ella las domingo sí solía ir a echar la partida con unas amigas y claro a ver es incendios que es es es fue una cosa espantosa eh bueno ya parecía el fin del mundo cada vez que se piensa ser señoras Se no perdieron el conocimiento una la otra aquí dirían pudo y pudo hacer más se Si la gente exigía por la por la policía tal vez pudo haber más pase más víctimas ser eso sí pues eso está bastante peligro Sue claro usted tiene miedo de vivir aquí Quique si que hay que me parece porque están esas piedras que ya

Voz 8 16:11 es decir en sepa mal es que empiece a llover para que la tierra hablando SS amplias en al desplomarse o

Voz 12 16:18 Ada algodón terremoto buena fascinante de este viaje lo hemos hecho con el mismo taxista que nos acompañó hace tres meses Carlos muchas gracias por su ayuda muchas gracias a vosotros y hasta otra

Voz 0313 16:38 Álvaro García Ortiz fiscal delegado de Medio Ambiente de Galicia buenas tardes

Voz 25 16:41 hola qué tal bienvenido a La Ventana

Voz 0313 16:44 estas personas están detenidas a día de hoy por los incendios o en relación con los incendios de octubre

Voz 1 16:49 en relación a los incendios octubre unas cinco personas imputadas detenidas y algunos de ellos con alguna medida cautelar

Voz 0313 16:57 yo recuerdo que hablamos con usted el pasado mes de diciembre en los comentó que estaban investigando como es lógico todos los incendios de de octubre pero que hasta ese momento se había descartado la existencia digamos de como lo digo de de tramas de de grupos organizados que puede haber de hecho muchos episodios de fuego provocado intencionado en fin con con de una forma u otra pero que tramas como tales no las habría si en serán tiene a día de hoy

Voz 26 17:23 entendiendo la alarma la trama como una acción concertada para buscar un fin concreto ir global

Voz 25 17:29 los incendios de Galicia es una hipótesis de trabajo que siempre tenemos porque debemos siempre trabajar con estas hipótesis por si acaso se producen pero desde el año dos mil seis desde que hicimos una investigación yo creo que hay ejemplar sobre los incendios de Galicia hemos descartado todo tipo de tramar seguimos Reno cuando Luis seguimos planteándolo como hipótesis sin embargo nada ningún indicio ni desde entonces ni mientras tantos ni ahora nos iba a contemplar esa posibilidad

Voz 0313 17:56 qué tanto por ciento de de incendios que en Galicia son bastante numerosos acaban siendo resueltos con los responsables en fin en prisión o donde sea pagando por lo que han hecho qué tanto por ciento muy pocos muy pocos en primer lugar Brothers es un diez un quince a un veinte

Voz 26 18:10 ahora ahora establezca unos parámetros muy pocos porque no todos

Voz 25 18:14 los incendios son delito ni siquiera todos los incendios intencionados son delito después porque no todos investigar no se pueden investigar y luego porque no todos llegan a una resolución judicial vamos a decirlo así de culpabilidad o de una sentencia condenatoria solemos hacer una regla del diez viene a ser cada mil incendios investir al cien y cada cien incendios diez puede llegar a juicio de esos diez normalmente en los que llegan a juicio tenemos una un ochenta por ciento sentencias condenatorias más o menos

Voz 0313 18:42 es una cifra bajita muy baja visto así desde fuera por lo menos eh

Voz 25 18:45 sí desde fuera gen descargo de esa cifra podemos dar dos razones la primera ocurre con cualquier fenómeno delictivo si usted analiza a los robos con fuerza que se producen en una ciudad seguramente estemos incluso por encima de esas cifras y el segundo lugar la extraordinaria dificultad de investigación y sobre todo de prueba que tienen los delitos de incendio forestal

Voz 0313 19:07 hola buenas tardes Álvaro Lagos teniente de la Guardia Civil jefe provincial del Seprona en en Pontevedra y Santiago Neira que está en Radio Galicia Santiago Neira buenas tardes buenas tardes

Voz 9 19:17 hola buenas tardes luego hasta que voy Leire a esa gente medio

Voz 0313 19:20 mental del distrito tres es miembro de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Xunta los VIP a los que se conoce yo no sé si le gusta mucho que lo digamos así pero para que la gente no entienda un poco como los del fuego no tanto a unos como otros son los encargados de de investigar sea además que trabajan de manera conjunta que trabajan codo con codo desde hace mucho tiempo yo quería que nos contaran Álvaro empieza usted si parece que a los detalles el menor de cómo se sigue la pista de un incendio o de unos incendios estas dimensiones en el caso de octubre por ejemplo durante cuántos días se pueden encontrar evidencias en el monte que apunta en una dirección hay mucha o poca colaboración de los vecinos cuéntanos un poco detalles de cómo funciona eso por favor se normalmente nosotros cuando tal

Voz 1959 20:02 tenemos un episodio incendiario como es bueno estés es muy excepcional

Voz 27 20:06 si salimos de servicio

Voz 1959 20:08 con la intención de llegar al punto de inicio recabar los datos de los posibles testigos fijar la hora de inicio lo más posible el área de inicio también con eso contamos con la colaboración de los de los medios de extinción que son los primeros en llegar muchas veces dedican los vecinos los primeros testigos los alertantes todo eso nos ayuda a conformar una idea sobre la hora es muy importante fijar la hora aquí sobre qué medios de ignición sean sean utilizado para ese incendio etcétera no quizás una vez que el incendio viene el trabajo de campo luego también de la mano con las muchas veces que es determinar el punto asaltó el inicio o los puntos que haya ha habido en ese en ese incendio y también la el medio inicia al mes inhibición seis autorizado algún elegirle era ante o es su aplicación directa del llama a la a la vegetación

Voz 0313 21:01 en este caso concreto de los incendios de octubre qué datos por ejemplo puntos de origen de los fuegos lugares muy remotos muy recónditos manera o sistema de de iniciar las llamas que que que que que pistas tienen de de esos incendios

Voz 1959 21:15 había dado una característica muy importante el día quince que es la el la el gran avance la gran fuerza con con la que evolucionan esos incendios los puntos secundarios tenía una moción incendios de gran proyección es decir a esas evolucionaba Granda con gran recorrido iban haciendo incendios secundario los que nos costó una semana hay algo pues hacer un croquis y adaptarnos un poquito la idea a lo que había sucedido no determinando los puntos inicio oye hacia donde habían a velocidad osos esos incendios yo esa misma tarde salimos a oficiales tres las sobre las siete de la tarde como suelen un helicóptero en tareas utilizando pues para aterrizar pues el el parking de un supermercado en hipermercado durante el tiempo en tareas desde la idea hemos visto una escena dantesca parecía aquello una batalla no en lo que hemos visto claramente es que algunos incendios de Portugal se pasaron más para España el caso de As Neves en Salvatierra también de IU luego lo que lo que digo y que nos costó una semana hay algo pues al hacernos un croquis de lo que había sucedido real

Voz 0313 22:26 no Santiago Neira qué tanto por ciento qué porcentaje de los incendios de octubre se sabe ya a ciencia cierta que fueron que fueron intencionados

Voz 9 22:34 bueno si es que se sabe que no lo sé si si hay ya datos

Voz 0313 22:38 concretos que se habla de que el ochenta y siete coma seis

Voz 9 22:40 en disienten de los incendios que hubo en Galicia y sobretodo en esos días trágicos legalice del ocho al quince de octubre que fueron intencionadas de los cuales se habla de que el veintiocho coma ochenta y cinco por cien su motivación fue vandalismo vandalismo si vandalismo eso el veintiocho coma veinticinco por cien Se cree que es vandalismo sale en los incendios se busca el causante PP principalmente lo que buscamos casi siempre es causa sobre todos los agentes forestales o media mentales buscamos el más la causa y al causante ya no nos interesa tanto aunque es importante buscamos más la causa sobre todo de la motivación en la ovación se entiende que la gran mayoría de estos incendios en veintiocho coma científico como te comentaba no son incendios que dieron como como tal el vandalismo

Voz 0313 23:30 te hago una pregunta a sus trabajos su su sus informes técnicos periciales tienen valor de prueba judicial ustedes pueden detener a un sospechoso por ejemplo no esa ese de esos

Voz 9 23:41 trabajo ya de del compañero que estaba hablando de la de nuestro trabajo son trabajo es más bien un informe técnico en colaboración con ellos que siempre estamos colaborando tanto con con la policía autonómica como en este caso con la con la Guardia Civil nuestros informes son unos informes a pie de campo es algo que hacemos diariamente conocemos el monte perfectamente y colaboramos con ellos para que esos informes tengan la mayor validez posible

Voz 0313 24:08 el fiscal escuchando Santiago Neira estaba pensando que bueno no no está demostrada ni mucho menos la existencia de grupos de tramas organizadas joder pero el porcentaje de incendios intencionados si SS finalmente hice puede demostrar pues no habrá tramas pero hay un montón de gente y no directamente

Voz 25 24:27 hay que validar los datos antes de dar no un una forma de exponer los datos ha habido un informe de la administración en este sentido con la cifra que acaba de dar el agente forestal sin embargo yo creo que hay que darles una vuelta a esos datos hay que analizarlos y nosotros utilizaremos los parámetros del Código Penal para determinar aproximada la mente es muy difícil saber si un incendio es forestales intencionado es extremadamente difícil la prueba cierta es complicada detener la atribución por descarte la intencionalidad que es el método la forma en la que generalmente se trabaja a nosotros a veces tampoco nos convence y queremos tener datos no queremos especular por lo tanto yo creo que cuando terminemos esa investigación que hemos iniciado eso cuando Sara conocerlo entiendo que en el plazo de dos tres meses estará terminada hemos pedido alguna diligencia más a la Xunta de Galicia que ya de un primer informe ya alguna diligencia mal

Voz 20 25:16 es también a propios entraron a la propia

Voz 25 25:18 por civil y en función de eso podremos dar algunos datos ciertos asentar un poco el debate sobre la intencionalidad de los incendios un debate largo y complicado a veces excesivamente técnico pero entendemos que hay cifras que habéis que acomodar de alguna manera la realidad sobre todo para no generar alarmismo para que no parezca que el noventa por ciento de lo que ocurrió el día quince fueron grupos de gamberros que quisieron llamar Galicia y otra la realidad es otra y entre todos quizá podamos explique cuál es esa

Voz 0313 25:48 en realidad muy poco pero en cuatro pinceladas muy con porque claro hay ahí

Voz 25 25:52 pero sin problemas de lindes es de ahí pero en problema

Voz 0313 25:55 la gente que en fin creo que hay que que pierde la chaqueta directamente no se problemas de vandalismo efectivamente problema un problema es que alguien queme el monte con algún interés determinado la casuística es muy extensa no he sí

Voz 25 26:07 si a nosotros nos gusta decir que es posible dar un un dato es decir los incendios en Galicia se producen por esta razón no prestado escaso simplificar un problema complejísimo como es cómo se desarrolla el hombre en el territorio que habita cada uno de los problemas que podemos tener cada uno de nosotros pueden dar lugar a un incendio forestal por lo tanto en cada comunidad de Montes en cada parroquia en cada lugar en la iglesia de Galicia puede ocurrir que por una razón diferente se produzca un incendio forestal o puede ocurrir que una persona provoque un incendio forestal au puede ocurrir que una persona intencionadamente y con ánimo de hacer daño provoque un incendio forestal fiscal

Voz 21 26:41 antes decía que no todos los incendios son delito que es lo que hace como incendios sea delito me gustaría saber también si el hecho de que haya víctimas mortales como es en este caso es un agravante condenatorio o judicial de alguna manera para que no haga

Voz 25 26:55 vamos a la idea empezando por el final de la pregunta el incendio con riesgo para la vida o la integridad de las personas con riesgo sin que éste riesgos tenga porque concretarse en la muerte de una persona está castigado con una pena de diez a veinte años de prisión estamos hablando de un estrato pena lógico altísimo y además eh la imposición de la pena por el delito imprudente o cuando lo intencional que pudiera producirse luego estamos hablando de un castigo casi máximo que tiene el Código Penal y por otro lado el la diferencia entre un incendio punible no punible depende de muchos factores los incendios pueden ser imprudentes una quema descontrolada en función de la pericia o de la impericia de quién ha ocasionado esa esa esa quema puede resultar punible penalmente o no o también puede ocurrir que uno queme un bien propio no no se extienda niña un sitio por eso ese incendio puede no ser un delito esta casuística es tan grande la regulación del Código Penal bueno a veces no es el mejor calcetín para meter el día de los inocentes

Voz 0313 27:53 Santiago un detalle para afirmar que se ochenta y pico por ciento de los incendios octubre fueron intencionados que tipo de pruebas recogen ustedes no han podido recoger qué tipo de evidencias

Voz 9 28:05 bueno nosotros utilizamos un método que se denominará método evidencias físicas lo que hacemos es reconstruir la evolución del incendio a través de una lectura que nos va dejando que son vestigios que nos va dejando el fuego a su paso para llegar al punto de inicio que es lo lo lo fundamental es llegar al punto de inicio en principio suele llegarse al área de inicio después en llegar al punto inicial el punto donde se realmente se empezó ese incendio cuando hacen esos trabajos pues siempre buscamos después lo que nos queda en esa zona hacemos un tamizado un trabajo muy eh muy laborioso y ahí pues ves lo que puedes encontrar yo me refiero a intencionados porque sobre lo que nosotros investigamos es yo llevo el distrito tres décadas de la zona de Santiago Santiago o interior Il la cuando es algo que no es intencionado el jefe pues los restos que deja ese inicio ese punto inicio suelen ojos que se quemaron por quemas tal pero irregular lo que más encontramos son con cierta intencionalidad porque no encuentras realmente quién los medios de inhibición es decir que se ve claramente que fue pues un mechero también encontramos a veces pues artefactos preparados hijas lo habitual desde mi punto de vista llevo trabajando en temas de incendios lo más habitual que veo es esa intencionalidad ahora de ponerlos los incendios

Voz 0313 29:30 me gustaría preguntar si me gustaría preguntar luego quiero girar un poco y Iber tan de cara al futuro de la gestión de los montes y es necesario que seguramente sí un cambio de cambio de modelo que que que esperanza de vida le queda toda la superficie quemada de cara al futuro en eso entraremos en unos minutos para cerrar esta primera parte de conversación le gustaría que el fiscal Guardia Civil el agente medioambiental me contestarán con sigo o no

Voz 8 29:55 eh existen recursos suficientes para combatir esta lacra fiscal desde

Voz 25 30:00 el punto de vista de investigación del no no es imposible investigar ocho nueve diez mil incendios que se producen en Galicia o que se pueden producir a lo largo del año

Voz 0313 30:08 teniente

Voz 1959 30:09 los incendios salvo que haya un testigo directo que no es lo manifesté un primer inicio la investigación del incendio lleva muchos recursos y mucho tiempo

Voz 0313 30:18 hacen falta más entiendo hacen montar más pero

Voz 1959 30:20 los recursos de cualquier investigación los investigadores siempre son limitados no es un número tan importante como concentrados en un solo día como el día quince que fueron cuarenta y cinco incendios más o menos a la provincia de Pontevedra es muy complicado abarcar los Santiago

Voz 9 30:35 el yo comparto la opinión de la de las otras dos partes y aparte en el tema de Agentes Medioambientales tenemos otro handicap que es que aparte de investigar hacemos distinción por lo tanto cuando tú cuando necesita tener una persona inmediata porque es un trabajo inmediato tiene que ser ya siguen haciéndose provocó

Voz 0313 30:53 días y han no puedes tardar hundía dos días

Voz 9 30:55 tiene que ser en el momento y nosotros tenemos el handicap que también hacemos distinción tenemos que estar a apagar como directores distinción cuesta cuesta vidas dice ya partes muy muy muy difícil localizar a la persona que puso el fuego

Voz 0313 31:08 es así en el causante también pero la tres

Voz 9 31:11 la que realmente puso el fuego eso es muy muy muy difícil

Voz 0313 31:15 tres meses después están los en Galicia estamos en Radio Vigo son las cuatro y treinta minutos de la tarde las tres C31 minutos en Canarias

Voz 11 36:21 cambia desde Galicia tres meses después de los incendios

Voz 45 36:39 te tengo

Voz 46 36:57 a su vez venga

Voz 45 37:06 sí

Voz 34 37:10 va solo

Voz 46 37:20 eh

Voz 47 37:27 eh para tratar de Vara de Rey

Voz 0313 37:49 son las cuatro y treinta y ocho minutos de la tarde las tres y treinta y ocho en Canarias que seguimos asomados a la ventana ventana especial hoy les hablamos desde Radio Vigo tres meses después de los incendios forestales que arrasaron casi cincuenta mil hectáreas en en Galicia estamos conversando desde las cuatro con varios invitados estamos tratando de averiguar las causas los porqués planteando preguntas buscando respuestas que hemos sacado hasta el momento que cualquier incendio forestal es un laberinto de de explicaciones es un asunto muy complejo que faltan recursos que eso puede apresurar nadie en sacar conclusiones muy rotundas y muy directo sobre las causas son los culpables etcétera etcétera tenemos claro ya lo teníamos pero acabamos de confirmar que no existe no hay pruebas de que existan tramas organizadas no hay incendiarios organizados que traten de atemorizar a la población eso no existe en Galicia desde luego no está demostrado los falta saber entre otras cosas que se puede hacer con la gestión del monte a partir de este momento hemos aprendido algo si hemos extraído algún tipo de de elección lo primero será hacer una fotografía sonora del momento en uno de los lugares más afectados más arrasados por esos terribles incendios que fue el municipio de As Neves ahí tenemos a un compañero de Radio Vigo a Marcio Varela con Emilio Arellano compañeros buenas tardes vas tardes

Voz 48 39:01 buenas tardes Carles qué tal aquí desde

Voz 0313 39:03 es que ves cuéntanos

Voz 48 39:06 eso estamos delante de lo que era la empresa maderas vial la empresa más importante de As Neves que daba trabajo a veinticinco personas de forma directa y que quedó completamente arrasada por Ronda de incendios del pasado quince de octubre yo estuve aquí hace dos meses y medio y la imagen es muy similar sigue habiendo los coches calcinados tractores calcinados lo que hay es menos escombros sabido una labor de de retirada pero esto sigue completamente desolado y me decía el alcalde Xosé Manuel Rodríguez que esto es un ejemplo de cómo no habido ningún tipo de ayuda al al sector industrial porque esta empresa no tiene actividad ahora mismo esos veinticinco trabajadores que te comentaba anteriormente

Voz 0313 39:43 en todos desempleados

Voz 48 39:45 la idea de la dirección de la empresa es volver algún día a la actividad pero ahora mismo Si alguien se acerca hasta este punto de As Neves verá un cartel bien grande donde pone prohibido el paso peligro de derrumbe porque asista ahora mismo las instalaciones de de maderas vial una localidad Neves donde el noventa por ciento de la superficie ha sido arrasaba entre ellas esta empresa intenta salir adelante sigue echando en falta la puede las administraciones porque a día de hoy no hay aprobado ningún plan para la recuperación de de As Neves se ven caballos salvajes que no tienen donde cobijarse no no tienen dónde comer y por tanto pueden aparecer en medio de la carretera o incluso en alguna de las fincas particulares o tuberías rotas de amianto que podrían causar pues eh problemas de salud de los habitantes de As Neves estos cuatro mil habitantes quieren este municipio unos cuarenta kilómetros de Vigo ya digo que tres meses después la imagen no ha cambiado mucho tristemente

Voz 0313 40:38 así están las cosas las Neves si seguimos pisando territorios y buscamos otros puntos de interés podríamos trasladarnos por ejemplo al lugar donde se considera que surgió uno de los grandes incendios de octubre entre Soutomaior y Ponte Caldelas ahí está nuestra compañera María Díaz

Voz 8 40:57 esto es un paseo por el monte por el entorno de la ría pero también por esos tres meses tras los incendios Antón Lois nos enseña cómo otras las llamas ahora en lo alto de Soutomaior en el límite con Ponte Caldelas el punto de partida del fuego quedan diferentes tonos ocres los de los esqueletos de los árboles quemados los del suelo afinado pero también los de la paja que cubre la ladera

Voz 50 41:19 esta es una de las zonas donde comunidades de montes y voluntarios y voluntarias estuvieron haciendo actuaciones para intentar contener el suelo vemos ese tono amarillo de las pacas de paja que longitudinalmente supusieron en las zonas de mayor de mayor pendiente para para retener suelo Éstas son las zonas que se van a regenerar las gramíneas ese tono verde muy claro muy suave que empieza a asomar también que son las gramíneas que también la más mínima humedad consigue que en raíces están ayudando a retenido en suelo

Voz 8 41:53 vislumbrar el verde y comprobamos que han hecho todo lo posible por prevenir las peores consecuencias pero pero si cogemos el coche emprendemos camino hacia el río Verdugo casi diez kilómetros de donde surgieron las llamas nos encontramos en sus márgenes lodo y ceniza

Voz 1 42:14 de digan dejando el borde de las Fénix

Voz 50 42:22 pocos Tosar en mezclada con concedidos

Voz 1 42:26 Justo en el en el borde mundo todo

Voz 50 42:31 lodo que se va acumulando mezclado con la con la feliz es decir además de de todo lo que se ve superficialmente las partículas más finas de las de las cenizas van penetrando dentro de dentro de la arena Steffi Éste es el problema para los bancos marisqueros

Voz 8 42:48 la lluvia lo ha arrasado todo a su paso hasta tal punto de llevar árboles quemados al mar más abajo en la desembocadura de la ría en la Ensenada de San Simón con durante al fondo esa ceniza forma una capa entre el sol y los bivalvos

Voz 50 43:03 la preocupación inicial era si llegarían o no llegarían las cenizas a consecuente es una de las lluvias torrenciales en qué cantidad podrían llegar bueno lamentablemente esa duda ya se ha despejado y lo hemos comprobado hoy que no sólo llegaron las cenizas a las rías sino que el arrastre fue absolutamente masivo bueno de momento una parte de esas de esas cenizas todavía están en suspensión es decir el efecto que están provocando ahora es que llegue menos cantidad de luz

Voz 33 43:32 al al fondo del del agua Higueraa

Voz 50 43:35 igualmente empezará el el proceso de sedimentación cuando terminen de ese de inventarse las cenizas es cuando se podrá evaluar el impacto que están provocando sobre los bancos

Voz 20 43:45 los en el mar porque en el es todavía

Voz 51 43:48 más difícil responder a esta pregunta sobre todos levantamos la vista vemos muy cerca de donde nos encontramos otra ladera quemada Ésta es consecuencia de los incendios de dos mil seis

Voz 1 43:59 la tierra los de Santo Lois ahí todavía

Voz 51 44:02 está muerto

Voz 34 44:13 a a estar riesgos Torres

Voz 0313 44:16 con picos ex director de la escuela de ingenieros forestales la Universidad de Vigo estuvimos con él hace tres meses en en Coruxo la pregunta que flota hoy sobre la mesa la primera de iniciales obvia ya no es si hemos sacado alguna lección hemos aprendido algo poquito más allá ha cambiado algo tiene pinta de haber cambiado algo en estos tres meses

Voz 20 44:36 con los empiezo con la otra si hemos aprendido hago yo personalmente voy a decir que sitios sí he aprendido algo supongo que igual que yo muchas de las personas que han estado viendo esto que y que lo hemos sufrido que estamos preocupados por por lo que puede pasar creo que todo el mundo debido sacar como mínimo algunas lecciones yo personalmente he sacado aquella de que e incendios de la intensidad que creíamos que no se podían dar en estas zonas y que eran típicos de otros lugares si se pueden dar aquí las circunstancias climáticas van a hacer que el riesgo aumente y eso también nos obliga a enfocar las cosas de otra manera yo creo que en general la gente estaba aprendiendo aunque sea con un

Voz 0313 45:16 el con un proceso de aprendizaje doloroso

Voz 20 45:19 que el monte en Galicia funciona como la salud no sólo la aprecias cuando la pierdes que podemos no estar prestando atención a lo que pasa ahí podemos no estar ayudando a comunidades o propietarios que está trabajando allí porque creemos que es su problema exclusivamente cuando yo sufren vemos es que el marisqueo la propia luz de la gente que ha inhalado humo el patrimonio si lo perdemos entonces yo creo que la primera lección que debemos sacar ese esa es decir debemos preocuparnos por lo que se hace el monte por ayudar a que el monte porque sino vamos al monte de monte vendrá por nosotros y cuando viene pero nosotros no Vadenes tregua

Voz 0313 45:51 pero estamos libres de que se repitan incendios estas dimensiones estamos no creo que no que no que no obviar

Voz 20 45:57 entre las zonas ardillas este año no perder de esta manera el año que viene pero Galicia tiene dos millones de hectáreas forestales han ardido cincuenta mil o sesenta mil eh hay mucha superficie forestal mientras aquí ardía cincuenta mil en Portugal ardían cuatrocientas cincuenta bien obviamente eh no vale decir ya nos pasó no volverá eh no yo creo que que esto debe ser un nuevo comida

Voz 22 46:20 eso de la manera que tenemos de mirar al monte dispone ahora

Voz 20 46:22 sirviese entramos en como es la gestión etcétera pero la relación que debe tener la sociedad con el monte debe cambiar porque el monte lo necesita los propietarios lo necesitan irá Alicia va a necesitar Montes no para estar

Voz 0313 46:36 claro iba a preguntar por qué Galicia pero casi que la pregunta es por qué en el noroeste de la península hay tantos incendios

Voz 20 46:44 mucho en Ponferrada me invitaron a dar una conferencia

Voz 0313 46:47 no hay fronteras ni límites geográficos

Voz 20 46:49 el titular de una manera un poco provocadora el noroeste ibérico campeón de Europa

Voz 25 46:53 incendios forestales

Voz 20 46:55 la verdad es que si uno va los números es así si por varias circunstancias y una de ellas tiene origen origen biológico climatológico es uno de los pocos sitios de Europa donde tenemos un clima en el cual la vegetación está creciendo desaforadamente ocho meses al año y luego durante tres Ceseca por tanto desde nuestros antiguos antepasados en el Neolítico aprendieron que la única manera de hacerse frente a esa vegetación para rotular para poder pasar nueva cuando solo tenían herramientas manuales era quemarla llevamos miles de años construyendo nuestro país a base de quemar como una herramienta cuando teníamos que comer pero también hemos pescado y también pongo el ejemplo muchas veces hemos pecado de pescar ballenas y a día de hoy nadie estaría planteándose que lo hiciéramos no ha quedado anacrónica mente un poso de la utilización del fuego para cualquier cosa con buena y con mala voluntad y lo que tenemos es el noroeste ibérico Galicia Bierzo Sanabria o este Asturias norte de Portugal una incidencia enorme que se pide al año cientos de miles de quemas para cualquier motivo incluso de su tanto para bien como para mal el fuego se utiliza de una manera muy distinta en otros sitios en los y donde más sequía no hay tanta vegetación por tanto que haya más eh la intensidad del mismo es pequeño y en los sitios donde no hay sequía hay más vegetación pero está húmeda todo el año nosotros estamos en esa mezcla donde jugamos en las dos en las dos ligas

Voz 0313 48:17 Antonio Campo pero ese cambio de relación que debemos mantener los seres humanos con el con el monte que al final esta ese mensaje de por dónde debería pasar en su opinión cuáles son los elementos fundamentales ese cambio

Voz 22 48:28 lo que es lo que hay que modificar yo creo que es hacer una nueva planificación en los montes de nueva planificación de otro como estábamos viendo es empezar a pensar que la solución es los cortafuegos naturales no los cortafuegos estábamos diciendo Anteriormente de que eh el el fuego salto del río Miño a a la zona entonces yo creo que lo que tenemos que cambiar hacer FAP franjas de protección en los montes para que tanto el pleno como Calixto si seguimos cultivando eh no no cincel todos tenemos que empezar a hacer lo que estamos hablando de prevención exclusivamente justamente de prevención prevención lo importante es que yo creo que lo comento muy bien el compañero anterior dice que aquí la vegetación crece rápidamente entonces la vegetación con el se les llama lógicamente tenemos que aprender a

Voz 52 49:33 el recuperarlo para hacer vio más

Voz 22 49:35 digamos lo yo creo que lo importante es el aprovechamiento que antiguamente desgracia del del Tajo de Soto a voz en Galicia para para hacer compost es esas se usaba para las camas de los de los animales ideal pues también hay que plantear los que en zonas determinadas desde el monte tenemos que dedicarnos

Voz 25 50:00 pastor

Voz 22 50:01 que también su significa que van a hacer una limpieza digamos de lo que es el el sotobosque entonces yo creo que tenemos que tener un equilibrio tenemos que tener un equilibrio el tipo de plantaciones que tenemos el tiempo dar valorado que eran ideas que también empezar a pensar en el pastor

Voz 0313 50:25 esta mañana Jaime fuera de antena Boyer antena en Radio Vigo lo digo para el resto de oyentes de de España el alcalde de aquí de Vigo Abel Caballero comentaba que en diez días a presentar un proyecto de de de cinturón ignífugos no

Voz 22 50:37 no te va forestal que se llama de lo que nosotros tenemos unas prensas con nuestro su monte de la cuando hace tres meses efectivamente creamos una experiencia de vida unos habíamos hecho barrio tendríamos tenemos un cincuenta por ciento

Voz 25 50:57 unos frondosos los muy claro

Voz 22 51:00 lamenta que el fuego ha pasado pero el efecto digamos el efecto yo creo que no ardió hacia Niza Yanes día irse Fenoll fuego gracias a las frondosas

Voz 21 51:12 la idea es hacer una especie de cortafuegos natural claro no así lo explicaba el alcalde de Vigo antes de diez días voy a presentar el cine

Voz 53 51:20 el nuevo cinturón forestal en el entorno de la ciudad ya lo tengo lo abonados íbamos a diseñar desde Vigo una nueva y revolucionaria política forestal en esa zona de intersección forestal ciudad por tanto estamos ya manos a la obra bueno solo

Voz 21 51:41 los trabajos de prevención que no eh hablando y los que se tienen que adoptar además desde las administraciones que es desde donde se tienen que tomar las decisiones muchas veces pasa

Voz 54 51:50 que vemos que el tiempo que ocurre que transcurre desde que ocurre un incidente de estas características el tiempo que transcurre hasta que se toman decisiones si es que se toman pues