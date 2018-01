La Ventana (15/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias Mariano Rajoy advierte de que el ciento cincuenta y cinco va a seguir en vigor en Cataluña en caso de que el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont mantenga su intención de ser investido desde Bruselas en el sur

Voz 2 00:23 esto imposible que desde Bruselas a alguien ser el hiciera como presidente de la Generalitat si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Easy no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor

Voz 0032 00:43 palabras del presidente de la junta directiva nacional del PP desde donde ha anunciado que el próximo mes de marzo se va a celebrar una nueva convención nacional del partido este lunes se ha reanudado el juicio de la pieza política del caso de los ERE y la Fiscalía rechaza que declare la presidenta de la Junta Susana Díaz tal y como había pedido el PP Mercedes Díaz buenas tardes

Voz 1541 01:02 buenas tardes día de réplica en el juicio del caso de los ERE Anticorrupción se opone a que la presidenta día declare como testigo pero entiende que si se debe citar el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios que como alcalde de Chiclana solicitó una ayuda de la partida que se investiga ayuda archivada porque estaría prescrito cualquier delito al respecto el fiscal también se opone a que se incluya el delito de asociación ilícita para los XXII acusados delito de del que acusó el Partido Popular en el último minuto crea anticorrupción como las defensas que es una acusación sorpresiva el fiscal además se opone también a que los acusados declaren al final del juicio

Voz 0032 01:34 gracias Mercedes la Plataforma Ciudadana contra el uso de la prisión de Archidona como centro de internamiento de extranjeros denuncia que el Ministerio del Interior va a expulsar en las próximas horas a cinco inmigrantes que habían sido propuestos como testigos en la investigación de la muerte de un joven argelino en el centro penitenciario según este colectivo van a ser deportados desde el CIE de Aluche a pesar de que la acusación particular el consulado de Argelia en Alicante querían que permanecieran en España por si tuvieran que declarar ante el juez han Rubén Quirante

Voz 3 02:01 portavoz de esta plataforma concretamente cinco incluso son testigo propuesto

Voz 4 02:06 lo por la acusación particular

Voz 2 02:09 eh dentro de eso de testigos

Voz 0032 02:28 de hoy al menos siete migrantes han muerto tras encallar la patera en la que viajaban hacia la isla de Lanzarote a bordo iban veintisiete varones magrebíes uno de ellos también ha tenido que ser trasladado en estado crítico al Hospital deportes Toni López buenas

segundo partido del Europeo de balonmano para la selección Hungría España desde las seis y cuarto el Open de Australia de tenis victorias de Nadal Carreño ical

Voz 0032 02:57 Suárez gracias Toni cinco y tres cuatro y tres en Canal

Voz 1915 02:59 has se tu Matri en Madrid el Ayuntamiento de la capital continúa con las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de dos mil dieciocho las cuentas tuvieron que prorrogarse a finales del año pasado por la falta de apoyo del PSOE y hoy la alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado que el Consistorio presentará un borrador esta misma semana a la espera de que los socialistas si apoyen esta nueva versión de las cuentas municipal

Voz 6 03:21 estamos acabando un documento base en esta semana yo creo que lo acabaremos estamos precisamente última ambos después ya sabéis que somos un grupo muy varia hoy puede haber opiniones diferentes para que os hagáis una idea yo creo que ahora mismo en algunas áreas como puede ser la del desarrollo urbano sostenible tenemos yo creo que son casi setenta mesas de contratación es decir que hay un movimiento impresionante de trabajo de inversión

Voz 1915 03:46 se lo venimos contando en la SER los niños de cero a seis años con necesidades especiales tienen que esperar un año de media para conseguir una plaza en un centro público especializado de la Comunidad según la plataforma creada por varias familias afectadas faltan plazas sólo las que se lo pueden permitir llevan a sus hijos a centros privados es el caso de Lucía que durante el año y medio que tuvo que esperar para obtener esa plaza llevó a su hija a un centro privado

Voz 7 04:07 en un año y medio mi hija era capaz de prestar atención mi hija hacia los puzzles con una velocidad de quien alucinaba todo el mundo mi hija era capaz de seguir de entender órdenes que al principio no entendía mi hija era capaz de pues de señalar que no sabían

Voz 1915 04:21 la Consejería de políticas sociales reconoce que no tiene el cálculo el tiempo medio que tienen que esperar estos menores para recibir la terapia aunque aseguran que han aumentado la inversión en estos dos últimos años según las estadísticas del INE unos treinta mil niños son susceptibles de presentar necesidades especiales en Madrid y sólo hay tres mil cuatrocientas plazas públicas en cuanto al tiempo de los nublados en buena parte de la comunidad aunque no se esperan lluvias al menos hasta el próximo fin de semana las temperaturas suben ligeramente aunque seguir haciendo muchísimo frío especialmente de madrugada en zonas de la sierra a esta hora tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 0032 05:01 de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 8 05:05 a peinarse

Voz 1 05:08 servicios informativos

Voz 2 05:14 esto que ayer mi segura de coche era una más cero hoy Saudita dista

Voz 0573 05:33 cortante que como todos creo que lo primero que hago es

Voz 10 05:35 encender la radio Abel que están encontrando estado emocional

Voz 11 05:38 han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radio

Voz 8 05:42 en todos los cuartos de baño y todas las habitaciones

Voz 1 05:45 el valor de la radio

Voz 12 05:46 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión comercio

Voz 1 05:50 qué tal

Voz 3 06:39 plan de amiga es te proponemos tú no

Voz 16 07:23 reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado el día ahora vas son las ocho las siete en Canarias

Voz 17 07:53 nunca

Voz 18 07:57 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra pernil te dirá un socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que quiere

Voz 3 08:37 para que una persona pueda ser uno más

Voz 20 09:06 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 0573 09:11 mira con Rajoy hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo mucho que sabe de economía te puede costar un jugador de las características del francés sería verdad

Voz 1 09:21 música de Manuel de agradezco mucho la ves un placer yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes gris

Voz 8 09:30 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de vamos a hablar y de todo el fútbol alegre todo un poco pero en El Larguero con

Voz 1 09:39 Manu Carreño nuestra vienen en la Cadena Ser la tanda desde Galicia tres meses después de lo sucedido

Voz 0313 09:54 nosotros que estamos hoy les hablamos desde Radio Vigo un programa especial de hecho la primera hora de de La Ventana estado dedicada a recordar esos incendios hace tres meses donde estamos ya hacia donde nos dirigimos pero esta segunda hora de programa ya saben que nos tiene como de costumbre pues el todo por la radio estamos todos hay preparándose mí no me imagino El Mundo Today Especialistas secundarios estamos Pedro Aznar aquí aquí tenemos entrevista como Lourdes una entrevista muy especial luego la presentaré luego la presentaré ver arranca

Voz 1 10:26 Bisbal vino aquí a hacer amigos a la política me la trae floja Mela Mela traía al fresco tú qué miedo preguntas al que así que yo propongo que de aquí digamos claro es si no parece un razonamiento muy gigantes no leer

Voz 16 11:06 el Gobierno hay que nos dice que el director general de Tráfico es un cantamañanas Baco quemaría

Voz 8 11:15 este cantamañadas empieza hoy Paz Vega hoy mira mucha atención a parte de la la buena parte de la atención del día muchos comentarios son hoy para la sentencia sobre el caso Palau muy buenas

Voz 0313 11:25 a Convergencia Democrática de Catalunya al partido que dirigieron de forma sucesiva Jordi Pujol y Artur Mas ha financió ilegalmente con comisiones ilegales que alcanzaron los seis millones seiscientos mil euros procedentes de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública

Voz 2 11:40 esto es una noticia pero no puede decirse que sea una sorpresa es la sorpresa hubiera sido que los jueces después de tanto tiempo dijeran

Voz 8 11:48 dinero que esas robaba se dopaba ahora los niños sin escolarizar de Nicaragua

Voz 21 11:55 no habríamos hecho ir sola

Voz 2 11:59 a sospechar que este dinero era para escolarizar niños en Nicaragua eso habría sido una sorpresa ciertamente para algunos sí ha sido una sorpresa Artur Mas que dirigió Convergencia no tenía ni idea de qué estaba pasando esto lo dijo anoche en La Sexta

Voz 22 12:12 en la medida en que vamos en la medida en que fue responsable del partido pues nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía deber un sistema organizado en estos días va surgiendo

Voz 2 12:26 al revés el pensaban lo normal que el dinero era para niños de Nicaragua Inés Arrimadas de Ciudadanos ha explicado hoy

Voz 23 12:32 los catalanes sabemos que que ha habido mordidas

Voz 2 12:36 todos los catalanes sabemos que ha habido mordidas como en la tierra del conde Drácula

Voz 24 12:40 quien más más famosa y Bron que llegan Ultramar

Voz 8 12:45 Transilvania era cierra del conde Drácula chiquito creo el conde Drácula y Cataluña el conde divergencia con gente Junio que también chupado lo suyo corroe

Voz 2 12:57 corre hoy empieza el juicio del caso Gürtel en Valencia

Voz 0313 13:01 comienza el juicio a la rama valenciana de la Gürtel en el que se analiza la supuesta financiación irregular del PP en Valencia

Voz 2 13:07 todo tampoco nos llevaremos una sorpresa así cuando acabe el juicio Se sentencia que hubo financiación ilegal del PP siempre nos pueden decir también fue para Nicaragua

Voz 8 13:20 los niños nicaragüense

Voz 2 13:21 es es como toro sólo hay algunas incógnitas sobre este caso el caso Palau que tenemos que ver con calma pero qué paso con el pernil tienen que devolverlo el juez reclama que lo devuelvan el pernil los seis millones de euros otra incógnita tenemos que entender que Ferrovial era la única empresa constructora que pagaban mordidas

Voz 25 13:39 bien

Voz 8 13:43 en todos los países

Voz 2 13:44 a los políticos que en España se han visto enredados en casos de corrupción en todos las cúpulas los dirigentes de los partidos pues están retirado sobre un segundo plano o en un tercero en todos los partidos menos en uno Viva el vino Netflix por cierto ha hecho un anuncio con frases de Mariano Rajoy Lorbek no para que luego digan que no tiene una imagen potente utiliza Netflix una de las frases más redondas de Rajoy para una promoción

Voz 1 14:07 tenemos que fabricar que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquinas fabricar Max

Voz 24 14:16 para cerebro en relación con ímpetu

Voz 8 14:22 es para ir a esa voz que acaba de hablas de los diabéticos es muy parecida a la de Pedro Sánchez sí mira nadamos lo vamos a escuchar otra vez lentes de contacto para diabetes

Voz 24 14:35 sí

Voz 2 14:36 eh ahora vamos a escuchar a Pedro Sánchez el de verdad que hoy ha dedicado varios objetivos al Gobierno todos el mismo campo semántico quizá habría bastado con uno dice agotado acabado escondido dividido paralizado shock

Voz 1722 14:46 el Gobierno agotado legislatura acabada un Gobierno escondido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy y también un gobierno en estado de su Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor Rivera

Voz 2 15:04 cuántos adjetivos agotado acabados cundido dividido paralizado en shock podría tener ritmo ya ha agotado ha acabado escondido dividió paralizado en shock podría tener una frase cada para cada día podría haber hecho una frase para en hablo el lunes ya lo dejó dicho que otra cosa no twiterías

Voz 27 15:24 vamos twiterías venga va muy bien empezamos con Gerardo te hace los niños aprenden todo lo que ven en la televisión cuidado

Voz 20 15:33 dijo tu sabe dónde están los cincuenta euros que tenía mi cartera

Voz 8 15:37 es el mercado amiga

Voz 28 15:40 hemos con una incuestionable verdad cinéfila la que tuitera tediosa

Voz 20 15:44 todo el mundo sabe que los protagonistas de Dirty Dancing son Patrick Swayze la otra

Voz 28 15:49 el terremoto nos da una teoría sobre una canción inmortal de Roberto Carlos a lo mejor el gol

Voz 20 15:54 tú que está triste y azul necesita un abrazo pero apretando menos

Voz 28 16:00 Pepe Isbert dilas dificultades de cumplir con nuestros propósitos de año nuevo

Voz 20 16:04 para el nuevo año me he propuesto mirar a mimar mimar más a mis amistades lo haberse empezó con lo del gimnasio gimnasio dicen ellos

Voz 28 16:12 sí sí ya acabamos las tutorías con el bacteria aquel día sobre la degeneración de la especie

Voz 20 16:18 mi abuelo con ochenta años lleva inicia la huerta y plantaba cosas y luego la recogía yo con treinta y siete Si me levanto rápido en Mareo

Voz 30 16:30 no hemos venido aquí llegan los titulares de El Mundo Today

Voz 1981 16:37 mendigo millennials pide kryptonita

Voz 0573 16:39 Nos nace un emprendedor se encontraba en la calle Chile ha pagado con visibilidad y prestigio crean un robot con inteligencia artificial que puede pasarse todo el día mirando el móvil está empezando a hablar mal a sus creadores y se junta con malas compañías tecnológicas

Voz 1981 16:56 dos de cada tres belgas ya llevan el P

Voz 0573 16:58 minado de Carles Puigdemont independencia no pero tendencia sí ha creado reconocen las autoridades belgas Tinder recuerda que los hijos que engendra en sus

Voz 1981 17:07 usuarios son de la empresa la compañía

Voz 0573 17:10 ven ya deliberó en cuanto aprenden a ir en bici

Voz 1981 17:13 rescatan a un señor que llevaba quince años repitiendo tercero de BUP

Voz 0573 17:18 he visto morir a todos los profesores que tuve en los ochenta a reponerse

Voz 1981 17:23 la Estación Espacial Internacional invierte mil millones de euros en acoplar una tienda de souvenirs

Voz 0573 17:29 para volver a la tierra los astronautas tendrán que pasar por el Dati Free dónde comprarán toleró de gigantes libres de impuestos

Voz 1981 17:36 el Gobierno establece que a partir de ahora el silencio administrativo significará paso de tu cara

Voz 0573 17:42 también sustituirá el vuelva usted mañana por qué te Pires dos de cada tres ladrones a la fuga reconocen vestirse exclusivamente con la ropa tendida se alimentan exclusivamente de la fruta que tiran al suelo cuando atraviesan un mercado ambulante a toda prisa

Voz 1981 17:59 el declive de la prensa escrita obliga a extender tabletas y plasmadas en el suelo después de entregarlo

Voz 0573 18:04 los perros empiezan a mostrar lesiones en los dientes por agarrar la tableta junto a las zapatillas un loro está convencido de que es su dueño el que repite todo lo que él dice piensa que su dueño puede reproducir palabras pero en realidad no sabe qué significan

Voz 0313 18:43 después de las noticias del mundo de las twiterías pasamos lista como todos los lunes con Pedro Aznar eh

Voz 0573 18:50 no Evian y tú cómo estás bien muy bien pues tengo una noticia que así lo hizo el otro día salió una Faith New que han compartido en total doscientas cincuenta mil personas en sus muros como verdadera la noticia la siguiente detenidos monaguillos el Santiago por meter medio kilo de marihuana en el botafumeiro la noticia ha resultado ser falsa dentro es un clásico chiste eh pero si no lo hubiera sido a mí si no hubiera sido alza hoy os traigo cinco consecuencias posibles de meter marihuana en el botafumeiro

Voz 8 19:20 para la cuenca del cinco al uno es que venga de misa empieza contando de cinco Alonso empezando por él hay Maricarmen te lo juro que se ha movido Jesule niña una aceleración con el número padre

Voz 0573 19:35 tendrá la asamblea de chocolate por favor

Voz 8 19:38 pues con el número

Voz 0573 19:39 no tendría más sentido en este caso la canción esa de misa el hit de misa que dice

Voz 8 19:44 a modo de fiesta con Jesús el número yo tengo mucha fe mucha voz pero ahora mismo decías que tengo la fe ciega súper

Voz 1 19:55 bueno a uno de las cinco categorías posibles de meter marihuana en el botafumeiro es que tiene Si tienes de abuelas estarían

Voz 24 20:00 cantando a la vez señor me has mirado a los ojos son riendo

Voz 8 20:05 tú has dicho lo tienen muy rojos Maricarmen

Voz 31 20:20 y de Mapfre Jeff Pere ya

Voz 8 20:51 cada día tendríamos que recordar que por mucho que progress hemos nos queda un universo para alcanzar el nivel del presidente de los Estados Unidos Donald Trump las crónicas en Estados Unidos tiene un punto muy peculiar desde hace un año escuchamos a nuestra compañera Marta del Vado este inicio de crónica

Voz 32 21:05 ya spa Donald Trump ha negado en Twitter haberse referido a Haití El Salvador y varios países africanos como países de mierda

Voz 2 21:12 es más si sigue así si esto es una crónica aquí montamos nada porque el director general de Tráfico o no sé qué el demócrata que estaba en la reunión con Donald Trump dice

Voz 33 21:22 seguro que el presidente sí utilizo esos tres

Voz 1 21:25 a mí no es miles racista si llenos de odio preo

Voz 33 21:27 Nos lo porque Estados Unidos tiene que aceptaran

Voz 32 21:30 migrantes de esos países de mierda no de países como Noruega

Voz 2 21:34 bueno por qué tenemos que recibir a estos tíos de países de mierda en lugar de venir de Noruega ir ricos además Paul venir rubios es bonito la animalicos porque si son rico no se mueven normalmente la gente de su país porque no puede vivir debido esto sí puede vivir para que te vas a ir Bari ocho la imagen imprimen en la imagen de un presidente de los Estados Unidos diciéndome Calvo los pobres y por qué no

Voz 8 21:57 tendrán de Noruega

Voz 2 22:00 dicho esto hoy hay algo que no entiende de esta sentencia del caso Palau la sentencia se refiere a la empresa Ferrovial que es una empresa una empresa

Voz 8 22:10 constructora que pagaba por qué a cambio de los pagos a la institución musical recibía el encargo de hacer obras públicas

Voz 21 22:19 trenes y que fuera yo le pagó un millón de euros a un señor ese señor me pone en contacto con otro señor que me hace un encargo por setenta millones de esto que es lo que seamos win win ganan todos menos los contribuye

Voz 2 22:33 antes el chorizo buen contribuyente los paso menos la ecuación eso sí win win los los también llamado pringao esta sentencia es sobre un caso sobre un caso Ferrovial una empresa era la única empresa de construcción que ha pagado dinero por obtener concesiones de obra pública

Voz 16 22:53 sí

Voz 2 22:56 a lo mejor todas las empresas de construcción obtenían obras públicas en Cataluña de manera legal Cataluña y en toda España y había una que pagaba comisiones nadie se explicaba porque todo el resto de empresas cantaban el lema de polvorón

Voz 8 23:22 a pagar comisiones este señor se preguntaban todos esos enmarcado también

Voz 2 23:29 otra cosa es que en el Gobierno catalán el consejero de Obras Públicas o el de Economía que durante un tiempo por cierto fue Artur Mas debería estar un poco en la luna porque les llegaba un encargo de la obra pública una empresa y él respondió

Voz 34 23:44 y juego no pregunto nada

Voz 8 23:47 aquí lo viva otros propia

Voz 34 23:49 esos son grandes incógnitas

Voz 2 23:51 de la justicia española quiénes m punto Rajoy Il las relaciones de las constructoras con la concesión de obra pública en el conde Drácula que quería sangre una de las historias más graciosas de esta de este caso del caso Palau uno el caso Acula está en la explicación de porqué las comisiones pasaron a ser del cuatro por ciento lugar el tres por ciento lo explicó Jordi Montull que fue administrador del Palau su confesión

Voz 35 24:14 primero en el tres por ciento después fue del cuatro porcinos dejada por el coste

Voz 8 24:20 en la vida

Voz 35 24:22 nueva porque Convergència Convergencia quería más dinero

Voz 8 24:29 claro que quería más dinero

Voz 2 24:36 sostiene Inés Arrimadas que Convergència usado la bandera para tapar la corrupción

Voz 23 24:40 yo creo que es una evidencia que algunos han cogido la bandera estelada para tapar los recortes por una parte y los casos de corrupción

Voz 2 24:47 si esa frase Inés Arrimadas el aplica Mariano Rajoy acabaríamos teniendo un problema utilizar la bandera para tapar recortes y corrupción por cierto novedades en el tema estelada el tema Puigdemont Mariano Rajoy ha dicho que Puigdemont podrá ser presidente de Cataluña desde Bruselas porque además de ser investido tiene que tomar posesión del cargo y la toma de posesión tiene que ser real no

Voz 8 25:12 quiere decir que ya empezamos a los hidratos la posibilidad de que sea pero esto yo lo podemos dar por descontado porque vamos a fijarnos en la frase que te evita Mariano

Voz 30 25:21 hoy dice genes supuesto añade entre paréntesis importa

Voz 2 25:27 un supuesto imposible el gran Isaías de sentido referirse en política un supuesto impostor en el supuesto imposible ser eligiera como presidente de la Generalitat Si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Easy no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor con la crisis catalana Mariano Rajoy lleva años haciendo de estaba diciendo supuestos que serán imposibles el uno de octubre pasado era imposible que hubiera urnas ni votantes el referéndum también iba a ser imposible luego ya empezó no será válido será ilegal ya no era imposible ya sí llevamos unos años con Mariano Rajoy diciendo supuestos imposibles que parece un grupo indie

Voz 0573 26:15 el supuesto impositores

Voz 36 26:17 no no yo pero eh ya

Voz 8 26:25 supuesto subraya entre las bueno puede darse una situación política surrealista e desde el partido de Puche Moll están sugiriendo que no quiera ser presidente desde Bruselas vamos a escuchar Artur Mas allá en La Sexta

Voz 37 26:38 News teme deja guiar por mi intuición pues yo creo que el presidente Yamón actuar así creo que decidirá en función del interés de país el interés de país él estoy

Voz 2 26:48 empujando un poco de trece países de Esquerra Republicana le están sugiriendo también a Carles Puigdemont que actúe con realismo Ike no sea presidente de la Generalitat amenazas de agua

Voz 8 27:00 sí es un poco raro porque los republicanos fueron los

Voz 2 27:02 exigieron a Puigdemont ir hasta la proclamación de la República catalana más allá pero ahora le piden absoluto realismo o Marta Robles

Voz 14 27:09 la Cátedra han Froome Tarno usan todas las dificultades a más absoluto realismo

Voz 2 27:17 para Esquerra Republicana hay para el PDK que D Cats son los antiguos con de humor para ellos lo mejor sería

Voz 8 27:23 te pido PP

Voz 2 27:25 para ellos lo mejor sería el pérfido PP de Mariano Rajoy impidiera la investidura de Puigdemont y decir mira nosotros estamos

Voz 8 27:33 pp es tan malo

Voz 2 27:35 que no deja que pase algo tan normal como ser presidente desde Bruselas

Voz 8 27:42 me interesa el PP claro la posible presidencia de Puigdemont este supuesto imposible genera tantas contradicciones en los independentistas que para el PP lo mejor sería dejarles seguir que vayan a la investidura que se quemen que no puedan tomar posesión de no sepan que añadió follón

Voz 38 27:58 no podemos nos podemos encontrar el panorama surrealista de que Esquerra y el PDK esperan que el PP impida la presidencia de Puche Mon y el PP al loco a la espera de que Bush se agoten las posibilidades de ser presidente distante

Voz 8 28:11 eh

Voz 39 28:17 pues aquí está

Voz 8 28:19 lo borracha no pero sí que es un panorama político

Voz 0313 28:33 hablando de locuras como cada lunes el Broadway de Pedro Aznar hoy de que va a ver pues mira supongo que a estas horas ya habréis oído hablar de la peculiaridad del día de hoy hoy

Voz 0573 28:40 esta de enero es el y eso es lo que llaman el día más triste del año triste mierda aquí deprimente eh lo tiene todo es el Rodrigo Rato de los lunes es todo el Blue Monday por si acaso alguien no lo sabe viene de un psicólogo inglés llamado Cliff Arnal que en dos mil cinco hizo un estudio para una campaña publicitaria y que luego cogieron los americanos y lo amplificar

Voz 1 28:59 más paja hartarse como Ángel siempre Estados Unidos todo se magnifica como un Gran Hermano no estoy que les mola mucho en Estados Unidos los días de colores Blue Monday Black Friday turquesa azul Dale todos los tiros

Voz 0573 29:10 pero por porque es el Blue Monday el día más triste del año básicamente localismos el siguiente tiene que ver con los apuros económicos de enero la nostalgia del año pasado y las Navidades la lejanía de las próximas vacaciones que queda muchísimo el frío iba además Si eres del Madrid está a diecinueve puntos del Barça y eso lo Mondays sea bastante Blue Monday La Ventana Big Van ha pensado que la mejor manera de combatir el Blue Monday es el Prozac

Voz 20 29:34 la radio no se puede dar así que no te traemos

Voz 0313 29:39 venga

Voz 20 29:41 es verdad que hoy es lunes lunes normal muy difícil ver un puente y no lo mejor es olvidarse centrarse en que estás vivo cinco porque si te lo planteas

Voz 24 30:04 queda Topal festiva son ahorro sobre todo porque ya hasta aquí eh y antes ya por sí un aquí está Bello

Voz 20 30:34 puede ser una patraña una campaña comercial lo cierto es que hay bastante gente que no saben sin ir más lejos hay dos tipo que hoy están fenomenal al uno es Amancio Ortega

Voz 8 30:58 es Fraile

Voz 41 31:05 ahora aquí

Voz 24 31:12 porque el de ella hasta que un

Voz 1 31:20 inventaron nos vengamos abajo tesoros el peor en la historia de la humanidad regaló os animo Vega en serio va

Voz 20 31:27 animo a que lo supere y piensas que hay gente pero si es que madridista ERE es bueno entonces en ese caso

Voz 8 31:40 vale venga no es garantía

Voz 20 31:43 pero hay amigo es lo que hizo

Voz 8 31:47 hay algunos entre rejas

Voz 42 31:50 otros hablan por escrito

Voz 8 31:52 Ypf mientras yo

Voz 24 31:57 vale

Voz 41 31:59 en un vídeo

Voz 24 32:05 porque el blues no un de hoy ya está aquí ya Poor Boy in

Voz 0313 32:22 a cinco y treinta y dos minutos cuatro y treinta y dos en Canarias

Voz 1 37:35 tan desde Galicia

Voz 0313 37:51 faltan veintidós minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias enseguida a nuestro invitado de a los lunes en las entrevistas de todo por la radio pero antes Especialistas secundarios vaya

Voz 28 38:04 un sinfín buenos dentro es Romero tiro vamos habla de trabajadores vamos a hablar de sindicatos íbamos a hablar de otros muchísimas cosas pero sí hay ahora mismo en estos momentos en todo el mundo un puesto de trabajo que pende de un hilo es el de encargado de alertas de ataques con misiles balísticos sobre Hawai este hombre está en la picota ahora mismo tenemos lo tenemos al teléfono a su nombre es Nacho de pan desde Hawai buenas tardes

Voz 54 38:32 eso Mona bona tarda para vosotros

Voz 28 38:35 el encargado de alertas de ataques con misiles balísticos sobre Hawai así que concretos al trabajo no

Voz 54 38:42 así de concreto sólo misiles balísticos sobre Hawai

Voz 28 38:46 Isora alertar nada más que alertar pues ésta es metió un fue un guapo guapo no

Voz 54 38:50 como si Ubis y Miquel Roca

Voz 28 38:53 la voz que pasó Nacho qué pasa

Voz 54 38:56 aunque me equivoque cometió un error toqué el botón que no debía que lo que mi credulidad con mi incompetencia hizo reacciones vamos que Leopardi que mierda entera porque al trabajo de mi vida te digo

Voz 28 39:10 es un buen Curro este de sí

Voz 54 39:12 cargados de alerta de ataque con misiles balísticos sobre Hawai que posibilidad todavía

Voz 28 39:18 más que poquitas remachó

Voz 54 39:20 sí eh eran señor portazo eh

Voz 28 39:23 pero oye cómo llegas e hizo me dijo que si no

Voz 54 39:27 exigió sin ayudado muchísimo tumbos por la vida yo he sido de todo yo sido marinero hizo de camarero asesinó a no esas dos cosas nada más si en una de mis travesías como marinero atracaba en Hawái conoció a una chica de allí no UTE moi nos su par entonces era el encargado de la alerta de tiburones si sale una plaza nueva de alerta de misiles dijo mira pues Pallero

Voz 28 39:52 al yerno y entonces ahí no pero tú unos días ningún tipo de experiencia de este tipo de trabajos no

Voz 54 39:57 ah pero que experiencia hace falta que no hay que se vieron muy linda Gil le da botón ahí en el pánico ya veinte años llevaba

Voz 28 40:09 veinte años y un susto ni nada no tranquilamente no oye pues para hacer un trabajo tan fácil como cuenta esas metido bien la Cope lo que no me encuentras como ocurrió realmente cómodo como ese horror

Voz 54 40:19 el whatsapp un mensaje guasa abre de grupo que decía alerta misil balístico dirección Hawai no es un simulacro yo de pie un lícito dije u

Voz 0573 40:31 el viaje del Naturhouse

Voz 54 40:33 miedito y le dio el botón de alerta con todo y eso me sale un mensaje en la pantalla que dice estar seguros de que quiere hacer Eto

Voz 28 40:41 José Diego diestro en mensajes que que minan la autoestima verdad que realmente tiro diciendo que si estás seguro que lo que hace inventado yo máquina yo soy la máquina Bacelona a la Bicing pensar Le dije que si si te hiciste valiente no dijiste sí cagada no

Voz 54 41:00 sí porque empezaron a sonar sirenas los perros empezaron a hollar los niños a llorar y a gritar los viejos a bailar porque ya les daba igual

Voz 28 41:08 todo votando total caos total total por una broma o sea que el mensaje de Whatsapp era una broma de tus amigos no

Voz 54 41:14 sí sí sí sí el cava en el mensajeras negro de Whatsapp

Voz 2 41:17 banderías si el misil balístico al negro

Voz 28 41:20 la madre de mi con porque está pasadizo eso ya que lo sepas eh

Voz 54 41:25 hasta aquí llega todo un poquito más tarde aquí estamos con el efectivo y con el Candy Crash

Voz 28 41:29 la madre mía que otras os lleváis oye Nacho qué crees que te va a pasar con con esta casa habita bueno

Voz 54 41:38 bueno ya asume supongo que despido destierro de Juanes vaya si es así pues miré Bombay que el otro paraíso

Voz 8 41:44 no ya que dijo eso hasta Bombay su vida

Voz 54 41:48 David de aquí el sindicato ha dicho te va a gustar no tanto

Voz 28 41:54 entonces el caso vale vale suerte Nacho

Voz 0313 41:59 la se va nuestro invitado esta tarde efectivamente la ordenados presentar simplemente con un fragmento de voz que les tiene que resultar muy muy familiar a los oyentes de La Ventana de todo por la radio porque es una voz que suena rotunda contundente apasionada

Voz 8 42:14 estaba agotada

Voz 0313 42:17 por esto tendríamos bastante pero queremos más queremos como de costumbre conocer a nuestro invitado a través de las músicas que ha buscado Olga Nebra

Voz 55 42:26 en marzo del dos mil dieciséis Cándido Méndez colgaba el traje de secretario general de UGT después de casi cuatro décadas luchando por los derechos de los trabajadores así que con todo el tiempo libre que tiene ahora imagino que ha aumentado sus paseos matutinos Cándido mientras camina ha hecho memoria de distintas etapas de su vida hoy

Voz 1 42:48 a eso recuerdos personales se ha puesto muy simple hay en Love

Voz 56 42:53 pues eh

Voz 1 43:01 el señor Méndez relata que cuando tenía diez años mientras hacía los deberes movía la radio y la canción de aquella época para él los campaneros de la Liga de La Puebla

Voz 57 43:15 ya ahí AD

Voz 1 43:20 era jovenzuelo que confiesa que le gustaba cantar bajo la ducha grito pelado se equivocaba la paloma de esas ratas palomas representaría para él y el Gobierno de esa época

Voz 58 43:35 con lo

Voz 24 43:38 eh

Voz 16 43:40 un poco más adelante me cuenta que un amigo aún conserva tenía un tocadiscos descubrió a Cat Stevens hoy Islam se enamoró de esta hermosa canción que dice Dime que esta causando tu tristeza

Voz 1 43:56 abre tu puerta Notes con vérselas cubrirá puedes confiar

Voz 59 44:02 aún más Perry

Voz 16 44:11 la cantaría a su enamorada a su mujer a Encarnación después me dice que se quedó emparedado musicalmente hablando entre Sabina Leonard Cohen aún más confiesa qué del radio casete su coche oye desde hace años dos canciones una de Leonard Cohen y otra conductores suicidas de sabio

Voz 1 44:41 el estilo yo les regaló un pequeño sonido suyo que les acompaña en la sección por la radio