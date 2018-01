La Ventana (15/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias el ministro de Justicia Rafael Catalá respeta la sentencia del caso Palau dice que es un síntoma de que la ley se cumple siempre

Voz 1764 00:19 en absoluto de que unas personas resulten condenadas sino porque se demuestra que en España todos estamos obligados al cumplimiento de la ley y que una serie de delitos y otros están enjuiciado ante el Tribunal Supremo pues todo aquel que incumplen la norma tiene sus respuestas de la Justicia y del Estado de derecho yo creo que hay que quedarse con eso

Voz 0032 00:37 la sentencia condena más de nueve años de cárcel a Fèlix Millet a siete años a Jordi Montull cuatro para la hija de Montull y cuatro y medio para Daniel Osàcar ex tesorero de Convergència partido que tiene que devolver los seis coma seis millones de euros que obtuvo en comisiones irregulares a través del Palau dinero que salía de Ferrovial en concepto de patrocinios a cambio de adjudicaciones públicas Ferrovial se defiende en un comunicado que acaba de publicar asegura que las adjudicaciones en las que participó siempre fueron legales que es ajena al uso que se le dio al dinero que daban al Palau vamos con el cierre de la Bolsa Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 01:10 buenas tardes la bolsa española cierra en plano en los diez mil cuatrocientos puntos en línea con Londres y París la italiana termina en verde sube el cero coma cinco por ciento y al contrario Frankfurt baja el cero tres en Wall Street el Dow Jones sube casi un uno por ciento entre los valores que más suben en la Bolsa española Acciona tres coma cuatro por ciento Siemens Gamesa un dos coma ocho en la parte baja de la tabla pierde ni AG un dos con cuatro por ciento iría un uno con cuatro la prima de riesgo española se sitúa por debajo de los cien puntos en noventa y cuatro puntos básicos y el barril de petróleo Brent sigue alto en los setenta

Voz 0032 01:41 gracias nieve si todavía de la economía la patronal CEOE pide un pacto de Estado para aumentar el peso de la industria en la economía Eladio Meizoso

Voz 0527 01:49 la industria supone el catorce por ciento del PIB en España quiere llevar veinte Para ello la CEOE reclama una energía más barata mejores infraestructuras apoyo a la innovación una normativa simple y una fiscalidad que favorezcan la competitividad y una lucha contra el cambio climático que no penalice al sector y en materia salarial la clave para Guillermo hacia presidente de su Comisión de Industria no aumentar los costes unitarios apostando eso sí por las fórmulas

Voz 1 02:14 estoy convencido que nuestras empresas son capaces de hacer partícipe en los resultados empresariales también a sus empleados vía remuneración variable vía consecución de objetivos relacionados con la mejora productividad o con el absentismo hace

fin de mes la CEOE se reunirá con los grupos parlamentarios de la Comisión de Industria del Congreso un deportes Toni López en el Barça de Vélez sufra una lesión muscular estará baja entre tres y cuatro semanas consecuencias de la jornada diecinueve Liga Santander que termina hoy desde las nueve con el Betis Leganés de en el Benito Villamarín en balonmano en quince minutos segundo partido del Europeo de él para la selección los hispanos juegan contra Hungría del Open de Australia de tenis victorias de Nadal Carreño y Carla Suárez derrota de David Ferrer

Voz 0032 02:55 seis y tres cinco y tres en Canarias carriles es un Madrid en Madrid están empezando a llegar a la comisión de corrupción de la Asamblea documentos vinculados al caso Leza entre ellos las actas del Consejo de Administración del Canal entre los años dos mil siete y dos mil quince documentos que según ha sabido este fin de semana la Comunidad oculto durante cinco meses a la oposición la presidenta Cristina Cifuentes lo atribuye a un error administrativo PSOE y Podemos han pedido que Cifuentes acuda a dar explicaciones a la comisión que el PP abandonó la semana pasada

Voz 3 03:24 tormento en lo que a mi juicio es no solamente un error personal sino una negligencia administrativa grave por la cual ya ha sido cesado a lo largo del fin de semana se ha estado recabando toda esa documentación que se va a mandar hoy mismo

Voz 4 03:36 a nosotros la explicación que han dado no nos parece verosímil esa es la verdad y por tanto lo que queremos es que comparezcan para tener una buena información cuando tengamos una buena información haremos una más

Voz 5 03:46 de contradictorio que un gobierno que está perdiendo actas que no nos está presentando actas que le ha dado la espantada de la Comisión de corrupción diga que va a hacer un pacto de regeneración democrática

Voz 0032 03:59 los técnicos de la Consejería de Sanidad han estado este lunes en el colegio de Guadarrama para determinar el origen de la intoxicación de sesenta y dos alumnos los niños empezarán a encontrarse mal el pasado viernes después de comer en el comedor del centro Raquel Fernández

Voz 6 04:11 técnicos de la Dirección General de Salud Pública han tomado las muestras de la comida bebidas servidas este viernes en el comedor del colegio público Villa de Guadarrama para determinar si sus ingredientes su manipulación están detrás de la gastroenteritis sufrida por sesenta y dos alumnos Se continúa así con la investigación que también ha incluido una inspección de la cocina y revisiones médicas a los trabajadores Sara Villa ex concejal de Educación has

Voz 6 04:46 los menores afectados evolucionan favorablemente hasta el punto de que la mayoría ha regresado a las clases tiene

Voz 0032 05:03 en Cadena Ser punto com cabinas eh

Voz 0836 05:08 servicios informativos

Voz 9 05:16 Carles Francino

Voz 10 05:21 no no no no

Voz 11 05:37 hoy es el inning

Voz 9 06:04 eh

Voz 12 06:07 lo dice

Voz 13 06:12 estamos hablamos desde Radio Vigo

Voz 0313 06:15 hemos intentado trazar un panorama de cómo están las cosas tres meses después de los incendios que arrasaron casi cincuenta mil hectáreas en el genes a tierras en aquellos días en cantante Iván Ferreiro que estamos escuchando como un tuits muy escueto y muy contundente que decía me Moro bueno hoy lo hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros

Voz 9 06:38 ya veremos dentro de tres minutos viven en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se pregunta

Voz 0032 09:22 esta reconocer que la información fue escasa

Voz 23 09:24 es poco clara es Europa uno de los grandes

Voz 24 09:27 fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad vemos tantas preguntas que le hemos sacado al día ahora vas son las ocho las siete en Canarias

Voz 19 09:44 hora veinticinco con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche síguenos también Cadena Ser punto com

Voz 25 09:52 venga

Voz 26 09:56 la veintena desde Galicia tres meses después de los incendios

Voz 27 10:05 está ciento escribía para poder dirige ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 28 10:20 a mí borda pudieron Mendo Tito red paz las Varejao con ni voz ni sí

Voz 0313 10:36 Benjamín Prado buenas tardes amigo buenas tardes Carla Asia de tal Javier Sagarna director de la Escuela de escritores que tal como va la que Carlas qué tal andamos de moral por los relatos recibidos esta semana en esta última mente abonada esta del muy bien muy bien al pueblo quejar nada setecientos setenta y siete que no está nada mal en una sola semana no unos son las semanal mensual doble sería esperan y nada de eso estamos orgullos de Benjamín describe la cara de Javier

Voz 0281 10:59 es como como tú fíjate estas tartas de cumpleaños llenas de llenas de adornos guindas velas y todo así está la cara así está la cara de Javier

Voz 0313 11:07 pues es el diario Daniel las recomendaciones literarias que hacen Benjamín todas las semanas yo decía hace unos minutos que tenemos un invitado un invitado especial que viene como siempre con música bajo el brazo

Voz 9 11:20 de la obra en la rías sol

Voz 0313 11:53 hoy es quince de enero hace exactamente tres meses el día quince de octubre cantante gallego Iván Ferreiro escribía en Twitter recordaba hace un momentito escribía me muero de pena se refería obviamente a esa ola de incendios forestales que sólo esta tierra de qué manera bueno han pasado esos tres meses estamos hoy de nuevo aquí hablando de lo que ocurrió analizando investigando tratando de mirar hacia el futuro la huella que nos deja todo ese desastre no sólo en el paisaje una catástrofe ambiental como aquella Iván Ferrer nos acompaña esta tarde en los estudios de Radio Vigo iba ambos tardes buenas tardes a valorar qué tal oye a que dejó paso la tristeza que vine después de morirse de pena con algo que uno vive que uno siente que uno ve

Voz 0836 12:33 bueno pues te quedas con un esa sensación de ver todo quemado alrededor no hay yo me quedo un poco esa sensación de impotencia de siempre no es como como el problema que se repite cada x tiempo no este año tales fue la vez que lo vivas bestia no he visto muchos incendios y me ha tocado muchas veces cuando volvíamos de giran veanlo pues estás entrando por Galicia Hay tienes una carretera sea el sol se pone rojo cuando se pone rojo las malas de la tarde en en verano es que hay humo pero hay fuego no yo creo que es una una problema que tenemos hace mucho rato que hay que solucionar que que bueno por lo que había que habéis hablado en el programa pues estamos dejándonos ya de viejos mitos como el hombre del coco que va quemando Montes no y tendremos que ponernos manos a asunto como me quedo yo me quedo igual que siempre con una sensación pero bueno es una situación que tengo con los montes desgraciadamente la tengo con todas las cosas que veo por la tele con todas las decisiones políticas no sé creo que si a una época estoy un poco desencantado de todas formas Iván el olor a humo a ese humo es de esos que ocupa un lugar en la memoria también muy especiales hay otras experiencias negativas seguramente también bueno que pueden pasar así ya no se a hubo pero cuando ves el color quemaran cuando es el color del fuese como me pasó a mí Mercedes yo tuve la suerte de que de que de donde yo vivo pues así como alrededor y el viento pues fue mi aliados el viento pero que tenía el monte de enfrente ardiendo y yo es un telescopio para ver las estrellas el telescopio veía muy cerca el fuego y cómo explotan los los malditos explota no arde Arden y luego explotan y eso impacta mucho porque es es es muy el fuego es una cosa muy violenta el humo es como una como una señal no

Voz 0313 14:18 es fascinante y otras cosas que acaban en ante sí

Voz 0836 14:20 sí es muy flipante si entonces se queda hipnotizado pero realmente yo tuve ese día que llevar a mis hijos a Vigo pasé por toda la zona ardiendo que acaban de abrir la carretera en ese momento y idea las a la gente en sus casas allí en la carretera habían salido todos estaban como por la carretera ahí eran unas caras de de una rabia y eso llevó que queremos buscar un culpable siempre por algún lado pero en este caso igual somos un poco culpables todos porque no estamos atendiendo de la forma correcta no suple retenes

Voz 0313 14:54 entre no eso esta tarde a las cuatro todos los invitados que han estado en el en el micrófono a La Ventana coinciden al final en eso no perseguir penalmente a los pirómanos naturalmente llegue seguro más recursos también pero hay hay un debate de fondo que es el cambio de modelo se nuestra relación con el con el monte rememoró naturales definido

Voz 0836 15:12 sí que tenemos que darnos cuenta que ha cambiado el clima que tenemos alrededor es totalmente esos días vamos a esos días hacía muchísimo calor yo no no recuerdo días así en octubre en octubre entonces realmente yo por ejemplo me levantaba por la mañana hay de eso que te levantas de la cama y tiene un poco de frío no está dentro de casa y te pones como una chaqueta ligera abrir la ventana entraba un aire espeso les seco que que era de otros sitios he conocido sea aire pero en otros en otros lugares no entonces bueno tendremos que empezar además no sólo creo que sea un modelo gallego pero que más del Mundial además es cuestión ecológica California lo que está ocurriendo estos días no tienen tienen en Navidades Nueva York nevado con una ola de frío y Moscú sin llegar a los cero grados la descompensación del pleno es como si estuviéramos intercambiando los clima

Voz 0313 16:00 hoy van ya que estamos en La Ventana de de los libros y es un espacio para para la cultura donde entre otras cosas tanto Benjamín como Javier Rosaura en todas las semanas de de inspiración lo de fuentes e inspiración para buscarle un apunta a una puntito medianamente positiva

Voz 0836 16:13 a esa desgracia que viviste de tan cerca

Voz 0313 16:16 te sugirió algo eso qué ocurrió ese fuego que dices que fascina al mismo tiempo en te sirvió de prendió como una llama de inspiración para algo para escribir algo para componer no no perdón

Voz 29 16:28 eh a mí eh

Voz 0836 16:31 a mí los momentos malos lo hemos hablado de los precios malos no me inspiran nada porque además cuando he escrito algo momentos malos lo que queda es amargura en Mi canción hoy la canción tiene que tener una parte de mentira pero curiosamente de lo último que me quedan ganas es hacer canciones sobre ellos han jugado algo muy bonito muy bonito no muy importante muy bueno que fuera solidaridad eso gente fue flipando fue fantástico fue flipante Hay Se veía eso yo estuve con el coche moviendo pues si lo veía sigue paraba en algunos sitios hablar con la gente estaba todo el mundo ayudándose no has hecho un momento que parecía que que la zona pan genetista mantas y no sé que ya estaba yo con el coche ahí preparado y la gente tal te dicen oye que no hace falta nada hay realmente actuó todo el mundo tan rápido que me hizo falta pasar con las nevadas

Voz 0313 17:15 las otra vez el otro día en La Ventana de la día después del colarse en la autopista por la nevada de todo eso abrimos teléfonos y la gente llamaba contando historias de cómo le a uno había cogido a ocho tíos de dos familias distintas en su casa para que durmiera en Alsasua el polideportivo lo bares habría sociedades gastronómicas todo no no no querría aparecer populista entre clubes pero fue la gente siempre está la muerte en un cafés

Voz 0836 17:37 vamos a ver yo creo que que es verdad que es algo que tenemos que analizar todos no que es que que realmente

Voz 30 17:46 de vinos

Voz 0836 17:48 un una especie de crispación continua irse si no se está enfrentando a unos a otros y lo que se demuestra que cuando hay un problema al mundo echar una mano sabes creo que a algunos les compensa a pensar que que estemos enfrentados es mucho más cómodo no y entonces creo que utilizan la política las ideas así un montón de cosas para para enfrentarnos pero el aún

Voz 9 18:06 la realidad es que cada vez que hay un problema

Voz 0836 18:09 gente ayudando a los demás entonces creo que deberíamos empezar nuestras políticas nuestras ideologías nuestras formas de pensar a partir de esa de esa cosa tan simple es la humanidad Alsina S que creo que está novio que Paulo Coelho no es que es una obviedad no hay realmente

Voz 0281 18:25 dile algo se lo digo yo no te digo se critique asimismo elevan a acusar de populista pero lo va a hacer uno lo van a hacer unos que llaman Partido Popular así que bueno sí

Voz 0313 18:38 dónde ha puesto el foco y de recomendaciones literarias al

Voz 0281 18:40 es donde tiene que estar en en Galicia estaba pensando en Galicia en los riquísima que es esa tierra a la literatura la cantidad de cosas que la dado a nuestra novela entre otras cosas su único premio Nobel en el terreno de la narrativa pensando que Alicia no sólo es Rosalía Valle Inclán Villa Pardo Bazán y Cela Torrente Ballester ni Curro Enríquez ni Álvaro Cunqueiro es otros poetas dos mostraría esta tarde un poquito cada uno por una provincia de las de Galicia

Voz 31 19:20 de qué

Voz 0281 19:33 dónde empezamos Benjamín pues vamos a empezar por Lugo porque allí vivió un poeta que es el Pessoa español en muchos sentidos tanto por su talento como por lo desconocido que fue en vida y lo que sorprendió cuando se publicaron sus poemas inéditos se llama Ava Pimentel Luis Pimentel eran poeta de la Generación del veintisiete era médico el decía que escribía sus poemas entre entre paciente y paciente ahí cuando lo quedaban unos minutos es un hombre que en vida solamente pues casi como Pessoa publicó una pequeña placa en gallego escribía tanto en gallego como en castellano y cuando pasó el tiempo cuando alguien se le ocurrió abrir sus baúles y sus amigos dieron a conocer algunas de sus obras no dimos cuenta de que la generación del veintisiete era más de lo que sabíamos de que como mínimo habían poetas Luis Pimentel que hubiera merecido la pena leer ya cerca eso por cierto a uno de los de los famosos del XXVII cada Dámaso Alonso qué pasó media vida diciendo que este era un gran escritor y que nos lo podíamos perder mira qué poema más corto pero más bonito oración para que no se muera un pájaro señor porque un pájaro de cerca puede ser un monstruo sí lo tengo en mis manos y tembló Tiemblo de miedo es como si fuese mi propio corazón Tiemblo porque pudo matar esta flor caliente viva porque un pájaro es cosa siempre nueva para nosotros porque en nuestras manos siempre palpita un crimen

Voz 9 21:16 dicha sí sí les fui

Voz 0313 21:48 un momento que abramos un paréntesis en este repaso a a poetas gallegos ese acaba de entrar una noticia ha muerto Dolores de Berriz

Voz 32 21:59 Roberto Sánchez y sabemos algo algún detalle como se lo único que sabe formulamos cuyos que ha muerto ha fallecido de forma repentina así lo ha asegurado la televisión irlandesa parece que se lo ha confirmado su racanería cuarenta y seis de Ciudadanos y seis de su lo único que sabemos de momento

Voz 33 22:14 vayamos más datos es tremendo bueno pero fíjate que era una era ha quedado de piedra embrujo ya una campana entonces que tenía mucho que ver con Galicia con la música celta aquí como es estaba muy presentes en su en sus canciones se va a ser de emular más detalles saber qué más queremos

Voz 0313 22:46 vamos a contarles esta última hora la muerte de la cantante de de Benjamín volvamos a los poetas gallegos buenos habla de Luis el de Lugo Pontevedra

Voz 0281 22:54 bueno pues ahora saltamos a Pontevedra hay en Pontevedra está de Friends que es uno de los poetas jóvenes de los poetas que triunfan en la red que tienen cientos de miles de seguidores que venden muchísimos libros él es de de Vigo bueno por ver que Galicia sigue produciendo poetas que tienen mucho éxito escribe

Voz 34 23:13 cosas tan cortitas pero tan bonitas como ésta saber el amor es un secreto que los ojos no saben guardar

Voz 0313 23:23 nota Manolo Vega sobre Orense bueno en Orense

Voz 0281 23:27 por ejemplo José Ángel Valente pero también es Celso Emilio Ferreiro que yo creo que es uno de los grandes poetas también de la posguerra española une escritor bueno que tuvo un libro que le dio bastante fama escrito en gallego después traducido al castellano ya otras muchas lenguas el anoche de piedra que era galleguista que lo fue tanto en España como en Venezuela cuando emigró allí en el año sesenta y seis que tuvo la desgracia de haber sido reclutado por el ejército franquista en la Guerra Civil que poseía una ironía maravillosa hablara de escribir sus poemas por ejemplo recuerdo uno en el que decía algo así como

Voz 34 24:03 si los muertos no pueden salir los vivos no quieren entrar para que le ponen puertas a los cementerios

Voz 0313 24:13 y bueno

Voz 0281 24:16 para acabar pues yo creo que nos quedamos con alguien que es muy amigo nuestro amigo de esta casa alguien que tiene una vida como periodista que tu Manolo da como novelista aclara Manuel Rivas que tiene una vida como militante ecologista muy activa que es un defensor de causas perdidas injustas infatigable pero que también es un poeta muy recomendable y que además ha hecho una cosa que a mí me encantaría hacer alguna vez porque creo que son eso hace falta hacerlo en este país publicar un libro en las cuatro

Voz 33 24:50 los lenguajes Cardone en castellano en catalán en vasco gallego eso me parece una maravilla les diría que es una noticia pues debería ser si hasta entonces libro así es una por lo menos la opción del por dejar una gotita de la poesía de de Manolo porque todo el mundo conoce la lengua de Alain

Voz 0281 25:09 mariposa así otras novelas suyas pues mira este poema tan bonito que se llama viaje me dices que tenemos que levantar el vuelo

Voz 0836 25:16 cambiar de aires huir pero allí

Voz 0281 25:19 donde vayamos iremos tuyo y quién sabe si todo esto no se vendrá también

Voz 0313 25:33 por ello estando como estamos en La Ventana de los libros deteniendo un invitado de lujo como habían Ferreiro primero decirle a advertir leía quedamos atracarle para que forme parte del concurso de Relatos en cadena que maravillas me quería ser jurado de algo pero hay que elegir cuál pasara a la final mensual pero esquivan tiene además una relación muy directa con su música y la literatura y por ejemplo ha compuesto temas para la banda sonora de la trilogía de novelas de César Pérez gélida

Voz 12 26:17 tormenta era la que le deja adquirirá a la que le

Voz 29 27:10 furia

Voz 0836 27:11 sí jugaba experiencia lleva cantando esta canción del verano yo acaba de Enrique emocionan muchísimo dijo y luego Santi

Voz 0313 27:19 sí la verdad es que es una maravilla además de estos días estoy muy a tope

Voz 9 27:24 Enrique

Voz 0313 27:25 estoy lleno de Enrique con expectativas no nombrar quito de la cabeza tu termina estoy a todas las las logias Gelida yo terminé

Voz 0836 27:33 cometer estas navidades no será la última entrega

Voz 0313 27:36 no yo estoy estoy retrasaba trazado yo esté ya la tengo tomada estoy retrasaba usted pero es que este hombre trabajo al ritmo de no hay culpa es que brutal César es preocupante diría no de ese contra mañana no puede ser de fiar no sé qué tipo de lectores Iván Ferreiro es lector compulsivo de cuando coges un libro lo que te interesa hasta que no terminas no paro

Voz 0836 27:59 las o no yo soy lector Rosado todos los días de todos los veo todos los días me meto en la cama y leo todos los días y León entre media hora al día que hostigan Sabah está tres horas sí sí estoy varias lecturas compaginando de no sólo uno oí tirar y también soy de los que eh dejó un libro si me aburro rápidamente soy de los que apuesta retomo libros después de las cosas yo alguno dejado eh yo me daba cosa pero es mi tiempo y mi tiempo de ocio y creo que si no me estoy divirtiendo pues a lo mejor no es el libro adecuado para ese momento y no es culpa del libro no no sea ese libro no tiene la culpa de mis hábitos de lectura

Voz 0313 28:38 pese entre manos ahora arriba ahora estoy con cómics

Voz 0836 28:41 con cómics antiguos porque salió hace poco la película esta de Valeria una gente espacio temporal que es una película que no será dado mucho tal y que este Luc Besson resulta que Valeria eran mis cómics favoritos no estoy muy ilusionado y no no me ha vuelto loco la película no

Voz 0313 28:55 déjale entonces eh tengo todos los

Voz 0836 28:58 tomos que además no los tenía cuando era pequeño menos prestaba uno Mi primo colega hay mucho y me los estoy viendo a releer con una sorpresa muy grata porque porque son mucho más inteligentes de lo que yo recordaba son súper feministas alguna manera sabes son unos empezaba el primeros el sesenta y ocho y llega hasta la composición muchísimos realmente es un cómic en el que ves Star Wars El quinto elemento anterior a todo eso no llega y entonces estoy retomando toda toda esa lectura estoy bastante flipado porque los temas no han cambiado mucho desde los años setenta hasta ahora no hay algunos Nobel y luego es es muy flipante me está gustando mucho la parte la parte de de la Aurélien que es la la la coprotagonista digamos que realmente es la que hace todo el trabajo todo el rato y hace comentarios feministas todo el rato súper acertados no estoy disfrutando de eso yo creo que el cómic es parte de la litera

Voz 0313 29:51 Tura no de alguna manera sin ninguna duda lo vamos a intercambiar información Iván Ferre noticia lo que tiene entre manos Roberto Benjamín Javier que estáis leyendo ahora mismo vosotros

Voz 15 29:59 los pero estos días eh

Voz 0281 30:01 Roberto piezas pues yo ahora mismo estoy con patria que lo voy dejando entrando y saliendo y ahora ya aparecieron lo he tomado en la recta final y definitiva es también los que preguntar a lo que debe de seis libros desde este paro siempre sí pero estoy leyendo uno prestase el otro día te acuerdas que si barato vibrato vibrando violinista chilena ordinario estás gustando me está gustando muchísimo es una cosa queremos escritura empleo sabe muy bien si es prosa poética poesía con los renglones nueve la lírica pero es muy interesante sí sí lo es si lo es muy interesante

Voz 0882 30:36 pues mira yo estoy leyendo el libro que acaba de publicar uno de los antiguos alumnos deseaba morder el polvo de Roberto cosa que me parece una red con una una novela negra como pocas en escrito ultimamente en este país hablando de polvo de cómo va a hacer lo que estoy leyendo me han preguntado estoy leyendo Ser Logista

Voz 0313 30:53 datos en cadena no Javier es alumno de la Escuela de no no no

Voz 0882 30:56 no fue alumno de nuestro más tarde narrativa hace vamos le tengo que presentar la novela menos dos días y entonces pues la estuve echando un ojo estoy echando un ojo y la verdad que me está encantando

Voz 0313 31:05 pues ya puestos yo también os diré que estoy leyendo una novela de un argentino de nombre y apellidos familiares Jorge Fernández Díaz pero no no confundir con el ministro es un novelista de éxito ese leyendo la la herida con un poquito de suerte yo creo que que la propia más semana la tenemos en La Ventana a ver qué tal oye Roberto antes en que hagamos el punto y seguido de esta hora de la Ventana de los libros y de cultura general sabíamos algo más que una gran Berry se va

Voz 0281 31:30 conociendo algún extremo más Isabel que estaba en Londres grabando hay informaciones contradictorias en ese sentido porque algunas apuntan a como si le hubiera pillado en el mismo estudio de grabación pero eso no está confirmado bueno sí que se recuerdan alguna de una de esas crónicas que ya en mayo del dos mil diecisiete del año pasado se suspendió una gira que por cierto le diría que haber llevado al grupo a pasar por alguna ciudad española que se suspendió por motivos de salud

Voz 0313 31:54 cantante

Voz 9 31:55 qué penita no

Voz 0313 38:18 son las seis y treinta y ocho minutos de la tarde las cinco y treinta y ocho en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde Radio Vigo hemos vuelto aquí a Galicia tres meses después de los incendios forestales Un tema que va apareciendo desapareciendo de nuestra antena ahora estamos metidos en La Ventana de los libros en unos instantes vamos abrir el concurso de Relatos en cadena donde Iván Ferreiro va a ayudarnos como ilustre jurado decidir cuál de los tres finalistas pasa a la siguiente fase pero antes como cada lunes Benjamín Prado no recuerda efemérides hoy tanto efemérides sino como una despedida muy reciente hace muy poquito apenas unas horas es muy triste además Benjamín pues sí por qué

Voz 0281 38:53 ha muerto Pablo García Baena que era un poeta verdaderamente extraordinario y mejor persona que poeta todavía yo siempre he dicho que entre los grandes poetas de la posguerra española estaba Pablo García Ana y entre las personas más deliciosas más exquisitas de tratar que conoció en mi vida también estaba Pablo García Baena que tenía esa finura de la gente de Córdoba también de la gente

Voz 0032 39:16 antiguo a sus horas ha perdido un poco ese sabe

Voz 0281 39:18 esta de esa ironía fina y que además había bueno él había nacido en el año mil novecientos veintiuno se quitaba años era muy concreto decía tenía noventa y cuatro pero tenía casi noventa y siete la verdad bueno

Voz 0313 39:30 estamos en magnitudes ya sí bueno ya total dos

Voz 0281 39:33 las que menos no pero el al final de Suu de sus años tuvo todos los premios habidos y detuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras fue Hijo Predilecto de Andalucía fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana fue Premio Internacional Federico García García Lorca era compañero de otros autores andaluces que formaron la la revista Cántico no él se había presentado al premio Adonais que entonces era el premio que manejaba Vicente Aleixandre de alguna manera hay que era el que daba un poco la línea de salida de los escritores que triunfaban y como no lo gano se presentaron Eli Ricardo Molina otros autores de Cándido como no lo ganar

Voz 43 40:07 el decidieron buscarse la vida

Voz 0281 40:10 una manera de publicar en casa hicieron e hicieron esa revista llamada cántico que ha sido muy muy importante en la en la poesía española que duró poco pero que marcó una tendencia muy importante pues en medio de la poesía social que había por un lado en medio de la poesía Garcilaso esta esta de clásica de los de los autores más de más de la dictadura bueno pues esto es una poesía muy esteticista eran casi todos ellos Pablo Arévalo era escritor homosexual con lo cual había una parte de lo que decía que lo tenía que decidir medianamente secreto era gente muy divertido la yo recuerdo por ejemplo una cena con él y con Vicente Núñez otros compañeros a quién había no Brando hijo predilecto de su de su pueblo que creo que era Arcos de la Frontera según sino recuerdo mal no hice rían los dos porque decían que había cedido en toda la prensa Vicente Núñez hijo predilecto de su pueblo y tal y cuando salió a la calle se cruzó con una vecina que lo dijo Vicente qué alegría me han dicho que tan nombrar un niño prodigio tenía hay tanta saña en una ganar a gente que sabía reírse que sabía disfrutar y que sobre todo escribieron aparte de la mejor poesía que sea escrito en España en la posguerra es una pérdida muy triste para la poesía española

Voz 0313 41:35 faltan dieciocho minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias llega el concurso de Relatos en cadena

Voz 9 41:44 relatos en cadena una historia el cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 41:56 buenos dijo hace un ratito Javier Sagarna director de la escuela de escritores que esa semana hemos recibido setecientas setenta y siete propuestas de los oyentes escritores de La Ventana así de bonito en número a partir de la frase pestañeo dos veces para decir que sí pestañeo dos veces para decir que sí a partir de eso han construido pues ese número de de historias que por donde han enfocado así más habitualmente de Javier por curiosidad bueno pues han sido bastante variadas pero sí ha abundado

Voz 0882 42:23 todas las personas que no podía moverse

Voz 0313 42:26 de otra manera más que pestañear es así una de las esas y muchas historias de amor muchas historias de amor a partir de ese pestañeo yo creo que que los que no han ido por un lado han ido por el otro bastante muy bien pues vamos a saludar a los tres finalistas que son Elena Bethencourt Lorenzo Rubio y Javier Simon Elena tiene cuarenta y nueve años es de Arona Tenerife profesora de inglés para adultos y finalista por primera vez también Elena buenas tardes hola buena parte qué tal bienvenida a La Ventana ahí al concurso estoy pensándolo de profesora de inglés para adultos que hace un ratito Cándido Méndez el ex secretario general de UGT es decía estoy aprendiendo inglés amish años nunca

Voz 44 43:04 tarde no no nunca están separadas

Voz 0313 43:07 ya en fincas tardes Elena lo describir por curiosidad desde cuando su afición ya de muy joven de hace muchos años reciente

Voz 44 43:15 pues debería escribir cuando era bastante jovencita sobre todo cuando estaba triste luego ya notaba triste y dejé de escribir hace un año más o menos se murió mi padre y entonces empecé a escribir y ahora escribo pues porque me gusta me gusta mucho

Voz 33 43:31 curioso iban Ferrero es decir hace un ratito yo cuando me pasa algo malo yo no escribo nada no me sale componer nada no no pasa al revés para personas no si me me pasé para poder excluir dice estar tranquilo contento y descubrir cosas muy tristes estando contentos quedó no sé qué va a descubrir cosas tristes de actriz

Voz 0313 43:49 Elena una curiosa y que tienes entre manos ahora mismo que estás leyendo

Voz 44 43:54 pues ahora está leyendo cazadores tele detrás de la muy bien que tengas muchísima suerte heleno muchas gracias segundos y un viejo bueno viejo viejo con

Voz 0313 44:03 ha sido de Relatos en cadena que es Lorenzo Rubio treinta y seis años de Elche aunque vive en Palma hace ya mucho tiempo profesor de Lengua en un instituto Lorenzo buenas tardes

Voz 43 44:12 hola muy buenas tardes era el amigo ya hace tiempo que no te asomaba seguía obra aquí está no el primero de mando

Voz 0281 44:21 hasta hace dos o tres días

Voz 43 44:24 pero el de esta temporada el primero que que vale

Voz 0313 44:28 yo creo que Lorenzo debe ser de los finalistas semanales cuántos años tiene ya este concurso Javier diez u once ya que estamos en la undécima temporada décima temporada Puyol grosera de los comicios semanales y alguno la temporada de los más de los que más ha repetido no

Voz 0281 44:41 pues nada menos que dieciocho ocasiones sino un cuento

Voz 43 44:44 al no Lorenzo dieciocho es un semanales si tengo la de hoy

Voz 0313 44:48 la bebé oye Lorenzo que está leyendo ahora mismo

Voz 43 44:51 pues mira ahora hace un año

Voz 45 44:53 bueno así a retomar estaba leyendo lo que ha sido el Instituto siempre me había llamado la atención las historias y fantástica inguinal leí unos capítulos ha vuelto pero lo volverá a coger

Voz 0313 45:06 las peores lo que tenga mucha suerte amigo Javier Simón sesenta y dos años de Bilbao ingeniero industrial prejubilado también finalista por primera vez Javier buenas tardes hola qué tal bienvenido a llevas mucho tiempo enviando relatos al concurso porque

Voz 46 45:24 no no no no no este año ser dos mil dieciocho el primer y esa temporada también el primero hace un par de años de alguno vosotras por eso de vez en cuando pero no no no sido Nava nada asiduo habido mucha suerte

Voz 0313 45:36 qué tiene que ver el estatus de de prejubilado con lo de escribir o escribir más

Voz 46 45:40 sí o no forzado así Si se tiene que ver a la que tengo más tiempo más tranquilidad y tal pues si ya empezase cómodos tres años un poquito y ahora tengo más tiempo pues estaremos horas a esto que hay más tiempo para escribir

Voz 0313 45:51 para leer que estás leyendo ahora mismo Javier Rosado

Voz 46 45:54 leer una de Juan Benet salvo ante Samuel

Voz 43 45:58 igual un poco duro

Voz 0313 45:59 estamos leyendo yo alguna vez con Benjamín incluso en antena hace un montón de años empecé volverá a ser región

Voz 43 46:07 yo creo que en quince

Voz 0313 46:08 páginas eso veinte lo dejé eso que iba nos cuesta mucho dejar un libro igual no era mi momento para Juan Benet está costando también

Voz 43 46:15 me está costando esto es yo no sé escribir me parece que no liga viene ya

Voz 0313 46:20 eh que tengan mucha suerte Javier Estrada gracias venga vamos a dar lectura los relatos y luego votamos entre todos saber quien bueno espero tener que votar para desempatar a ver quién pasa a la siguiente fase el primero el de Elena Bethencourt se titula súbita mejoría

Voz 47 46:33 eh

Voz 1280 46:38 estallidos dos veces para decir que si como cada vez que estaba agotada soltó la mano de su madre y de repente se sintió radiante ligera con ganas de flotar

Voz 0313 46:48 la de la cama dando saltitos bajó las

Voz 1280 46:50 escaleras deslizándose por la barandilla cruzó el jardín haciendo volteretas en el aire de un solo impulso llegó hasta la segunda planta dentro a su dormitorio por el ventanal vio que su cuerpo sin vida seguía sobre la cama se recostó aliviada después de susurrarle a su madre

Voz 9 47:06 en fin vamos

Voz 0313 47:14 hasta que no está nada mal bueno cuento triste para el Blue Monday dijo que dicen que hoy es el día más triste pero como tal no Leviatán triste vieron en la belleza bastante potente

Voz 0882 47:26 eso eso es un cuento es un cuento de fondo muy triste pero eso es lo que iba a resaltar como a partir del momento en que suelta la mano de la madre todo se vuelve luz a todo se vuelve luz hace cabriolas queda por allí entra por la ventana vuela todo de luz aunque realmente lo que nos está contando pues que la niña está muriendo niña Eva

Voz 0313 47:47 el fondo obviamente si si ve la muerte

Voz 0836 47:50 es triste no pero pero creo que es una un acercamiento a la muerte de una forma muy luminosa no el incluso natural Sergio vamos a dejar vamos a ver si sin que sea un trauma o algo así no lo describe como como un viaje Plácido no viernes vamos

Voz 0313 48:06 segundos de Lorenzo Rubio que se titula mimos

Voz 1280 48:13 un pestañeo dos veces para decir que sí estaba hete pero se había quedado con hambre su mujer le respondió con aplausos claramente

Voz 9 48:23 eso significa te fastidia a verla

Voz 1280 48:26 acompañado con pan enojado él se tocó las orejas para pedirle el divorcio pero automáticamente ella reaccionó tirándose de los pelos era lo más bonito que nunca la habían susurrando así que la perdono hurgan la nariz cuando su esposa hizo la ola levantando y bajando los brazos una señal inequívoca que excita dijimos los dos se fueron dando saltos de rana hacia el dormitorio ya recogería la mesa mañana

Voz 0882 48:58 no hace falta que no

Voz 0313 48:58 gira un gesto de no

Voz 0882 49:01 bueno la verdad es que como cómo se puede hacer un relato sólo con gestos por por ejemplo así no es decir que bien tomándolo como Baby como hemos sido viendo el intercambio de los dos personajes el intercambio que que además me encanta porque eso les es de totalmente extremo no pagarles un poco también el en la línea de lo que trabajan los mimos no pasamos de de de ese de ese momento que parece que van a discutir a hacer la bolsa irse corriendo a la cama no dando saltos de la rana la verdad es que me parece que el el el el juego de gestos y además pues qué bien está tratado desde desde desde el mundo de esa de esa poco de exageración con el que ni con que se mueven los mismos el relato

Voz 0281 49:39 pero ahora que esa idea de había esa famosa historia al despertarse no sabía si era una mariposa que había soñado ser un hombre un hombre que había soñado ser mariposa a mí no me quedé aquí muy claros y son dos ranas que se que actúa como personas Hosni matrimonio haciendo el Rana

Voz 0313 49:55 yo cuando escucho el título de mimos pensé en caricias sólo a medida que avanzaba el relato ya que no quiero ser referidas dirigen mimos el título iban a hacerlo ha sido al final es bastante sexy lo tiene vamos con el tercero venga al de Javier Simón que se titula por si acaso no

Voz 1280 50:16 dos veces para decir que sí y luego un silencio un silencio de dos tres quizás cuatro minutos no predecir después palabras sólo palabras creo que yo esperaba algo más por las voces los conocía todos la enfermera jefe la Regenta estima a las dos hijas del nieto mayor son varios años ya compartiendo habitación yo también como él sólo los ojos luego vinieron a verme los míos esta vez casi todos juntos chivo cuarenta y ocho horas con los ojos abiertos sin pestañear por si acaso

Voz 0882 50:55 pero hemos tenido Cuén potros triste otro muy sexy este este este terrible suceso llevamos a la digamos el gesto final de humor negro yo creo que de alguna manera lo descarga últimamente es un cuento terrible no ha recordado

Voz 0836 51:11 se iba a decir exactamente lo que quería decir

Voz 0882 51:13 la amistad exactamente no es un relato es un relato de lo que está pasando y viví uno imagina este pobre hombre con los ojos abiertos sin pestañear deteniéndose lo peor lo cierto lo cierto es que es tremendo y además está muy bien porque no ha dicho nada de lo que había que decir manejó maravillosamente bien lo no dicho Javier Simón

Voz 0313 51:31 bueno pues estamos bien los tres vivan voy a decir yo tengo alguna tenía que venir pues vamos a votar y los primeros en votar son los finalistas Javier por cuál de los otros dos el de Lorenzo por el de Elena

Voz 43 51:42 pues yo me voy a quedar con el como bichos triste y tal pero es muy poético muy

Voz 48 51:47 eh tiene alma

Voz 43 51:49 me gustaba uso de la poesía que de que le mete dentro de la de la tristeza que tiene no Lorenzo por votar a ver yo por el tercero el de Javier si Elena

Voz 49 52:04 pero según tú vas a votar por el de Lorenzo estaremos

Voz 0313 52:08 aquí un triple empate después del

Voz 49 52:10 el voto de unos de los finalistas

Voz 0313 52:13 abatir venga o en si luego faltas nervioso ahora si hay desempate Roberto sino yo al final pero

Voz 0836 52:19 me gustan mucho los tres son muy bien los tres pero creo que voy a la verdad es que me me encantan los tres pero creo que voy a votar al de al de Lorenzo por Paul rollo sexy no te pongo es si lo sigo siendo bastante básico en algunas cosas el voto Lorenzo por eso pero es decir que los otros dos son absolutamente maravilloso sí que siento mucho tiene que haber votado

Voz 0313 52:45 Benjamín de otro Gatti venga Josep mi amigo iban les

Voz 0281 52:47 parece sexy no le voy a llevar la contraria a mí me han gustado mucho también las los mimos rana o las ranas

Voz 0032 52:53 se fue a votar por Lorenzo

Voz 0313 52:55 Javier pues yo mi botón para hacerles

Voz 0032 52:58 on

Voz 0313 52:59 pero Javier Simón mucho miedo ira emanadas hasta ahora es un voto para Elena dos para Javier Simoni tres para Lorenzo Rubio que pasa a la final mensual Lorenzo enhorabuena

Voz 0836 53:11 felicidades a la final mensual nos escucha

Voz 0313 53:13 hemos de acuerdo

Voz 43 53:15 y estaremos venga Elena Javier abrazos a los dos se venga eso

Voz 0313 53:22 a ver Javier deberes para la próxima semana no nos despedimos aún pero deja dicho a los oyentes a partir de qué frase cuando pueden construir sus historias nos lo nuestras es muy cerradísima ha puesto muy fácil

Voz 0882 53:33 ya recogería la mesa mañana o no

Voz 0313 53:36 podíamos no mejor

Voz 0882 53:38 a lo mejor hay efectivamente fuera a partir de esta frase ya recogería en la mesa mañana tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la escuela de escritores escuela de escritores punto com haber no

Voz 0313 53:51 les pedimos todavía pero Benjamin sigamos el ritual de todas las semanas

Voz 0882 53:55 un poema para cerrar lo que sería estrictamente La Ventana de los libros aunque luego continúa venga uno

Voz 0281 53:59 bueno pues eh otro poeta de Vigo en este caso Ramiro Fonte muerto también muy prematuramente Commodore dan a los cincuenta y un años si hay que escribía el poeta que él pero mucho reconocimiento en la corta vida que tuvo que escribía en castellano yo escribía en gallego y mira qué hermosura de poema por ejemplo este