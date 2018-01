La Ventana (15/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0032 00:00 son las siete las seis en Canarias los letrados del Parlament de Cataluña rechazan que Carles Puigdemont sea investido a distancia el informe hecho público hace apenas unos minutos también se muestran contrarios a que los diputados encarcelados puedan delegar el voto más datos desde el Parlament Pablo Tallón bona tarda

Voz 1673 00:28 la tarde aunque en principio Forcadell no pidió a los letrados que se pronunciaran sobre esta investidura distancia finalmente lo han hecho admitiendo eso sí que la próxima Mesa podría solicitar un informe más extenso en ese sentido la conclusión es muy clara según su criterio Yamón si au si tiene que venir al pleno tiene que venir al Parlament si quiere ser investido según argumentan se trata de un tipo de debate excepcional donde más allá de debates sin tácticos la presencia del candidato a la presidencia es un elemento esencial porque sin su presencia faltaría un elemento esencial del procedimiento de hecho apunta literalmente que los diputados tienen derecho a ver sentir y entender los letrados también rechazan que los diputados que están en Bruselas puedan delegar su voto recuerdan que esta figura sólo existe para las enfermedades y las bajas por paternidad y maternidad dicen que en todo caso eso habría que proceder a una reforma del reglamento que no podría ser por lectura única

Voz 0032 01:13 seas Pablo sobre la eventual investidura telemática de Carles Puigdemont ha hablado hoy la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1 01:20 pretender investiduras telemáticas es pretender lo imposible y además de ser imposibles que es absolutamente perjudicial a los intereses de todo en inasumible yo creo que ya puso de Mon tiene que saber ya experimentado lo que es el incumplimiento de la legalidad lo pretende sigue siendo tan ilegal como lo que ha hecho con anterioridad

Voz 0032 01:41 el juzgado de vigilancia y control del CIE de Aluche de Madrid ha paralizado la expulsión de cinco inmigrantes argelinos a los que pretendía deportar en las próximas horas el magistrado ha dado orden de de mantenerlos en España tras el recurso presentado por la Plataforma Ciudadana contra el uso de la prisión de Archidona en Málaga como centro de internamiento de extranjeros exigiendo que no se les devolviera Argelia porque habían sido propuestos como testigos en la investigación de la muerte de un joven argelino en el Centro Penitenciario Rubén Quirante exportavoz

Voz 2 02:10 el juez de control ha planteado que se paralice porque además los los que concretamente querían deportadas había han solicitado asilo entonces ahora impuesta está paralizado y estamos a la espera de Isabel que es lo que que lo que ocurre a ella el menor concretamente el juez de control lo que ha planteado en el que se hagan las pruebas

Voz 0032 02:31 la cantante irlandesa Dolores líder de la banda de gran PRISA fallecido en Londres a los cuarenta y seis años según la breve nota de prensa que ha publicado su agencia la artista muerto súbitamente de forma repentina durante una grabación en la capital de Reino Unido deportes Toni López

Voz 3 02:47 jugando a España el segundo partido de la fase de grupos en el Europeo de balonmano al descanso los hispanos vencen doce a trece a Hungría además hoy a las nueve el último partido de la jornada diecinueve de Liga Santander Betis Leganés otra noticia de primera división lesión muscular de Humain de Belén el Barça estará de baja ante tres cuatro semanas y una mar fuera el fútbol de Australia de tenis han ganado la primera ronda Nadal Carreño el Carla Suárez eliminado David Ferrer

gracias Toni la información sigan La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0827 03:12 com

Voz 5 03:21 a última hora

Voz 7 03:29 ah ya de dijo él eh el vestido investidura hurta al no correr cuatro minutos

Voz 8 04:06 a las seis y cuatro en Canarias bueno esto que estamos escuchando pertenece a la historia de los Carnavales de Cádiz ya lo están a estas alturas estas fechas lo están revolucionando todas las comparsas de cara a la nueva edición de los carnavales estamos ahora en la fase clasificatoria del concurso empezó el nueve de enero y continúa estos días bueno en esta fase participan en total ciento treinta y siete grupos

Voz 1826 04:29 lo hacen como es habitual como manda la tradición a través del humor la sátira y la crítica repasando personajes y temas del año el concurso por cierto está dedicado en esta edición al centenario del nacimiento de Paco Alba que pasó a la historia como creador de comparsas su primera comparsa fue esta que estaban

Voz 9 04:46 es escuchando los pasajeros nuestro

Voz 1826 04:48 compañero Pedro Espinosa de Radio Cádiz está un año más

Voz 9 04:51 siguiendo atentamente al concurso Pedro qué tal buenas tardes hola Roberto muy vean muy buenas tardes nos encontramos ante un nivel muy alto me han dicho este año Pedro buenas y sobre todo a partir de este finde semana del sábado y del domingo donde ya han comenzado a aparecer la agrupación Emma puntera la agrupaciones favoritas de El concurso porque estamos en la fase preliminar comenzó el nueve de enero vamos hasta hasta el veintisiete de enero en esa fase preliminar de momento lo que se están conociendo los prime

Voz 0464 05:19 las primeras apariciones de las agrupaciones de

Voz 9 05:22 el Carnaval así que de momento lo que están ofreciendo es los los los primeros eh fragmentos de coplas lo lo primero que tienen Iggy este fin de semana hemos vivido ya pues esas coplas más destacadas las agrupaciones que por ejemplo en el caso de por ejemplo los brujos es que vamos a escuchar ahora el año pasado se llevaron el segundo premio es la chirigota de Manolo Santander una chirigota de gran tradición en Cádiz porque de hecho celebraban en un pasodoble que ACB

Voz 0861 05:49 ente años que esta misma agrupación eh

Voz 9 05:52 eh creó el pasodoble me han dicho que el amarillo que es como el himno oficioso del Cádiz pues hace veinte años de esa de esa copla y los brujos Cities dedicaban en este caso un cuplé a a lo que ocurrió en Andalucía las cabalgatas de Reyes llovió y eso hizo que eh muchos

Voz 0861 06:09 dos decidiera adelantar las cabalgatas

Voz 9 06:12 Ellos lo asociaban a los horarios del fútbol

Voz 7 06:14 el partido quisiera porque es que sí su la

Voz 9 06:34 ah bueno pues esto es de lo que va sonando de momento un carnaval que además Roberto en este año en Radio Cádiz en la web de Radio Cádiz estamos haciendo una estadística de temas de lo que más está siendo cantado en este carnaval que lleguemos bien triunfa de momento Pedro pues de momento en ese ranking especie de cuarenta Principales lo más de lo más abordado en el Teatro Falla está siendo Cataluña su independencia Carles Puigdemont que ocupan las dos primeras pues los dos primeros puestos con doce letras cada uno de estos

Voz 0861 07:05 asuntos hoy la mujer la mujer y los Carlo

Voz 1826 07:08 cuál es porque por un lado e hay un colectivo llamado Carnaval feminista que está visibilizando los toques que podremos es decir que tradicionalmente tiene que se le podrían achacar al carnaval a su entorno machistas desfasados en algunas letras llamo por ejemplo la atención que de todas las composiciones presentadas al concurso sólo hay una que firma una mujer Pedro sí

Voz 9 07:28 eso es así el Carnaval de Cádiz lamentablemente a lo largo de su historia ha sido una fiesta para hombres es verdad que he ido cambiando el en los últimos años sobre todo con la corazón de la mujer como componente de agrupación pero queda todavía algún escalón más por experimentar por ejemplo en el caso de las autorías de agrupaciones en el en este año por ejemplo en Un carnaval en pleno dos mil dieciocho vemos que de ciento treinta y siete agrupaciones sólo hay una mujer escribiendo las letras de esa agrupación se llama María Núñez a actuar mañana es la comparsa la oportuna viene de la inoportuna y viene de Sevilla es una comparsa que lleva ya también sus años participando en el concurso de Cádiz

Voz 1826 08:10 bueno pues ese es el contexto Isi por eso sorprende si cabe todavía más gratamente que esto ocurrió el pasado once de enero la comparsa las irrepetibles se llevaron una ovación cerrada cerradísima del público asistente al Gran Teatro Falla por un pasodoble en favor de la víctima que acusó al grupo de la manada de una violación grupal durante los Sanfermines recordarán ustedes el caso he dedicado también al resto de mujeres que han sido ha ido actitudes de violencia machista similares la composición ya cuenta con miles de reproducciones el redes sociales sea hábil al izado esto

Voz 0861 10:08 a él

Voz 0464 10:13 que le pongan a otros dos detectives Clara Isabel Roja miembro de la comparsa las irrepetibles clave Isabel qué tal buenas tardes buenas tardes y enhorabuena bueno será una de las miles de felicitaciones que ha recibido en las últimas horas no imaginábamos que iba de enero esa

Voz 1826 10:30 os imaginabais vosotras que iba a tener esta repercusión que está teniendo

Voz 12 10:34 la verdad es que no la verdad es que nosotros después de cantarnos lo voy a modo de verdad lo que habíamos hecho

Voz 12 11:09 hombre claro que si el Incasol también se ha eh partícipe de hecho no de intentan para tu opinión sobre la sociedad entonces las vamos lo que verdaderamente queremos decir al mejor aún hay gente que me va a decir no

Voz 12 11:30 y yo no sé cómo decir creo porque tú estás cantando lo hay que metros es la haciendo esa persona entonces en ese momento tuve está contando hay Nostra haciendo la reacción que en ese momento está teniendo el público sí cuando va a terminar el pasodoble

Voz 1826 11:47 sí estará escuchando que antes de que acabe por eso digo ese momento recuerdas exactamente hay que te vino a la mente en ese momento cuando estáis acabando cuando irrumpe el público con esa cerradísima ovación que que decíamos

Voz 12 12:00 pues que habita había gusto abortar sobre cuando llegó a otro ensayo pero la forma de transmitirlo ha llegado a la gente que también lo a gusto que el mensaje ha llegado

Voz 1826 12:12 qué qué qué mensaje es ése sí le tendrías si tuviera que decir a alguien que que historia narra que cuenta que que dice el mensaje de de saco

Voz 12 12:23 hombre yo dije que no que no se puede hablar de una mujer por cómo va Cheever sino que hay que tratarla normal es decir que no es por la víctima solamente drama nada sino que cualquier persona que salga a la calle que se iba a disfrutar tú no lo tienes que poner un calificativo un apelativo

Voz 1826 12:44 en vuestra opinión el Carnaval de Cádiz con lo comentábamos antes con nuestro compañero de de la emisora allí tiene todavía que superar muchos muchos tópicos muchos recursos machistas muchos muchos vicios que tiene en ese sentido

Voz 12 12:58 bueno yo que que últimamente ya el papel de la mujer se está introduciendo más es lo que es el mundo del Carnaval entonces ya y se va ganando puntos también este año con pregonera en vez de pregonero también es como dar un pasito más hacia adelante dejarnos un poco avanzar junto a los hombre

Voz 1826 13:18 a vosotros lleváis poco tiempo que lleva seis años quizá en este tiempo vosotras lo habéis visto eso en desde primera línea entonces

Voz 12 13:27 claro te bebe todos se ve es un un círculo donde a lo mejor no está bien vista porque eres una mujer au porque yo soy un hombre llevo más tiempo tengo más derecho que vosotras pero también se ver cómo te dan pasto no te dejan actuar y participar igual que lo puede hacer cualquier otra otra persona

Voz 1826 13:46 Clara Isabel Roja miembro de esta comparsa de las irrepetibles lo dicho muchísimas gracias y enhorabuena felicidades

Voz 12 13:54 muchas gracias aunque ver

Voz 1826 13:56 vale muchas gracias buenas tardes compañero atea hasta luego

Voz 5 15:31 la última hora

Voz 18 15:33 a última hora que buscamos en titulares empezando por Andalucía Andalucía despide hoy el poeta cordobés Pablo García Baena la capilla ardiente se encuentran en el Ayuntamiento de Córdoba en mil novecientos ochenta y cuatro recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras también es Hijo Predilecto de Andalucía mañana se celebrará el funeral

Voz 1826 15:50 de qué hablamos en Aragón los sindicatos de la planta de

Voz 18 15:53 de Opel en Figueruelas han adoptado esta tarde una única postura para negociar con la empresa le pedirán mañana que les presente un plan industrial que asegure los tres turnos en sus dos líneas en Asturias hoy se ha activado el nuevo plan de emergencias por incendios forestales que serlo

Voz 1462 16:06 lo ahora de forma preventiva hasta el treinta de abril considerado periodo de riesgo la situación se repetirá entre el quince de julio y el quince de octubre Baleares el Govern ha enviado a la petición al PP para que pague doscientos trece mil euros por usar dinero negro en las elecciones de dos mil siete el PP dice que ningún juez de momento les ha exigido nada abrimos la Ventana en Canarias la patera siniestrada en la SER

Voz 1628 16:30 que llevaba un grupo amplio sin concretar de menores a bordo y salió hace dos días de Marruecos transportaba al menos a veintisiete personas cinco de las cuales se encontraron fallecidas a bordo y otras dos perecieron en la arena de la playa mientras en las intentaba reanimar

Voz 0861 16:42 titular desde Cantabria esta tarde funeral

Voz 0464 16:45 el joven matrimonio que murió el pasado viernes en la A8 víctima de un conductor kamikaze que recorrió tres kilómetros de esa carretera en dirección contraria los Tribune les están finiquitado ya la investigación en el pueblo de ambos Los Corrales de Buelna siguen consternados que es noticia en Castilla La Mancha que una han sido detenidas en Guadalajara acusadas de maltratar a la abuela una anciana de noventa años la mujer fue trasladada al hospital con heridas en la cabeza y la espalda fue una llamada que alertó a la policía de gritos y fuertes golpes en una vivienda en Castilla y León

Voz 18 17:12 condenan a Sacyl por la muerte de un berciano de cincuenta años que esperaba un trasplante de hígado tardaron tanto en realizar el trasplante que al final se murió el Sacyl tendrá que pagar ciento cincuenta mil euros a los familiares Cataluña

Voz 19 17:25 también en los tribunales el juez ha condenado a cinco años en prisión un sujeto que abusó sexualmente de su sobrina de cuatro años en Salou el acusado admitió los hechos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que inicialmente pedía una pena superior de doce años

Voz 20 17:37 Ceuta el Contencioso Administrativo número uno de Ceuta ha sentenciado como nulos los nombramientos de veintitrés puestos de personal eventual aprobados por el Gobierno local que afecta tanto a cargos de confianza propios como de la oposición

Voz 0464 17:49 Comunitat Valenciana después de más de quince horas

Voz 1628 17:51 las en el box de urgencias en espera de una habitación para ser ingresado en el Hospital Clínico de Valencia poco a poco ya vuelve la normalidad este centro la Conselleria justifica esta situación por el número de ingresos que se ha incrementado en las últimas horas de forma inusual por la gripe

Voz 18 18:05 estamos ahora en Euskadi el Gobierno vasco aplaude la decisión de Francia de acercar presos a Iparralde y emplaza a hacer lo mismo al Gobierno central el Ejecutivo de Vitoria ha desvelado que trabaja de forma discreta con París y Francia para lograr pasos en materia penitenciaria

Voz 21 18:19 buscamos también un titular desde Extremadura terremoto al que hemos sentido y en Extremadura entorno a la una de la tarde se sentía un temblor de unos cinco segundos registrados a unos cien kilómetros de la región en la localidad portuguesa de rayó los la magnitud de cuatro coma cuatro grados en la escala Richter afortunadamente no han producido ni daños materiales y tampoco personales aparte del susto del momento volvemos estatal

Voz 18 18:39 pese a Galicia preocupación en el Partido Popular gallego por el auge de ciudadanos en las encuestas varios dirigentes han expresado hoy su inquietud en público reclaman a la dirección estatal un proyecto que vuelva a ilusionar a sus votantes último minuto y cinco conexiones la primera en La Rioja el Gobierno regional aprueba el plan de formación de los empleados públicos para dos mil dieciocho ese plan incluye trescientas cincuenta y tres acciones formativas

Voz 0861 19:01 noticia desde Madrid hoy arranca del juicio por el caso Bloque el mayor caso de corrupción policial que se ha producido en España hay once acusados la mayoría gente supuestamente se dijeron a extorsionar a prostitutas ya dueños de bares de copas el cabecilla de la trama el jefe de la Policía Local Ginés Jiménez se enfrenta a más de veintiséis años de cárcel un titular desde Velilla el Gobierno

Voz 20 19:20 local ha accedido a la petición que durante meses viene realizando el Partido Socialista de considerar la entrada de Melilla en la unión aduanera común a partir de ahora comenzará a realizarse un estudio

Voz 0464 19:30 otros desde Murcia el grupo ahora

Voz 22 19:33 me ha pedido al Ayuntamiento que retire la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a Francisco Franco la medalla le fue concedida por el Consistorio en mil novecientos cuarenta y seis tras la visita de Franco a Murcia con motivo

Voz 20 19:44 de unas inundaciones y cerramos en Navarra los socialistas instan al Parlamento foral abrir negociaciones para renovar la figura del Defensor del Pueblo en esta comunidad que llevas cinco años en funciones por la incapacidad de los grupos para consensuar un sustituto

Voz 5 19:55 en la Ventana última hora

Voz 4 20:04 mira efectivamente y unos documentos que no les hemos enviado precisamente por el carácter reservado literal que la ley otorga a la fase de instrucción de un proceso penal comprenderá usted

Voz 24 20:15 que yo haga más caso a la voz general que a ustedes los señorías días de Podemos no

Voz 10 20:22 la presidenta Cifuentes ha mentido

Voz 25 20:24 porque lo que está intentando es encubrir a los corruptos y esto es una demostración muy evidente muy clara de que Cifuentes miente cuando dice que sí que tiene una tolerancia cero con la corrupción y que no va a consentir la corrupción en su partido

Voz 10 20:38 a nadie que llegan fa

Voz 24 20:43 en veintiuno de agosto y que el responsable que son si estos cargos resignación de poder DNS Patel no lo traslada al al responsable concreto ya me dirá usted como tengo yo manera humana de saber que esa contestación del juzgado

Voz 10 20:58 ya ha llegado

Voz 26 21:03 a nosotros la explicación que rosando no nos parece verosímil saber la verdad

Voz 27 21:08 me parece que no es una explicación insuficiente la realidad es que no sabe hecho perder cinco meses de trabajo en la comisión de investigación

Voz 25 21:14 sí

Voz 28 21:15 en La Ventana de Madrid porque evidentemente ya podrá usted comprender la gracia que me ataca a mí este tipo de cosas

Voz 29 21:28 qué tal buenas tardes a todos

Voz 0861 21:30 ante cinco meses el Gobierno de Cifuentes ignoró que tenían guardado en un cajón nada menos que un escrito del juez la Audiencia Nacional Fernando Andreu un escrito que les sacó los colores básicamente porque el juez desveló en agosto que los documentos del Canal de Isabel Segunda que la Comunidad vetó durante meses y meses a la oposición nunca estuvieron bajo secreto de sumario Ése fue no hay que olvidarlo uno de los principales argumentos que han alegado en todo este tiempo la Puerta de Sol para denegar esa información a la comisión de investigación sobre la corrupción

Voz 24 22:02 la pintada Nati Madrid Javier Bañuelos

Voz 30 22:08 y es documentos parece que poco a poco van saliendo del cajón eso sí con cuentagotas de momento que sepamos sólo han llegado al registro de la Asamblea de Madrid cuatro de esos más de sesenta informes solicitados por la oposición sigue los genes diputado de Podemos y portavoz en la Comisión sobre la corrupción qué tal buenas tardes

Voz 0861 22:28 no lo primero han recibido ya esos documentos físicamente han podido ya haber algo

Voz 31 22:34 yo no tengo ninguna confirmación nivel ni a través de este letrado que había dicho que no se realizaría cuando llegaran Hinault puedo confirmar que que haya llegado nada en estos momentos

Voz 0861 22:44 muy mono Nos dicen desde la propia Asamblea de Madrid que en el registro consta que las cuatro de la tarde y el Gobierno de la Comunidad Madrid entregó un CD con con esas cuatro esos cuatro documentos en todo caso señor Ongil desde sábado llevamos hablando de de esta polémica de ese famoso fax transpira pelado perdido desde hace ya varios meses más llevamos incluso también haciendo referencia a todos estos documentos vetados a la oposición pero EFE necesario y eso es lo que queremos hacer también esta tarde aquí en la de la de Madrid aclarar de qué documentos estamos hablando que pidieron exactamente

Voz 31 23:21 sí efectivamente llevábamos a ocho meses pidiendo esto se pondrá a ocho meses mintiendo desde hace cuatro cinco meses ocultando la la respuesta del juez que que efectivamente demuestra que que llegue que estaba mintiendo no estas actas mucho más que actas son casi ahora ochenta documentos en un principio una de fiesta yo la la operación Lezo en abril todos los grupos pusimos a pedir información no fue en una respuesta un diputado de nuestro grupo bueno que a la primera vez que utilizas argumentos de mentiroso que sabemos ahora que vistiendo que estaban bajo secreto de sumario y luego hubo otras treinta y cinco hasta el verano que tan bien se negó a a a compartir con la con la oposición agotar todas las vías de recurso presentamos un recurso al Tribunal Superior de Justicia

Voz 32 24:21 estás tratará cinco sin embargo desde el verano han seguido ya

Voz 31 24:24 cuando otras preguntas son ya cerca de ochenta

Voz 1826 24:29 daba lo comentaba ahora mismo ustedes precisamente llevaron

Voz 0861 24:31 desde Podemos este cerrojazo informativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que esta negligencia administrativa que decía esta mañana la presidenta Cifuentes puede servirles de algo en ese recurso que han presentado

Voz 31 24:43 bueno nosotros y no es la primera vez que fuentes pendiente es la primera vez que tenemos todas las pruebas todos los documentos para demostrar que ha mentido nosotros vamos a continuar con el recurso hasta el final y queremos tener una sentencia condenatoria demuestre que Cifuentes efectivamente mintió retuvo las de todos estos documentos y con ello vulneró derechos fundamentales tanto de los diputados como todos de todos los madrileños

Voz 0861 25:12 sólo una cosa más lo comentábamos antes esa cantidad no ese aluvión de documentos que que llevan tiempo reclamando al Gobierno de la Comunidad de Madrid le pregunto qué creen que les puede aportar esos documentos porque son tan importantes para ustedes bueno

Voz 31 25:26 son importantes hubiese sido más importante si lo hubiésemos tenido cuatro meses antes de que desfilarán todos los cargos del Partido Popular que estuvieron implicados en la operación Lezo contra de la supera en Latinoamérica son diferentes documentos las actas que por ejemplo prueban que aquí fuentes contrariamente a lo que había dicho sí que estaba muy activa en el Congreso en los Consejos de Administración del Canal también se nos oculta por ejemplo el contrato de compraventa que se firmó en Panamá para comprar una compañía colombiana a través de una empresa pantalla en Panamá también se nos ocultan detalles sobre los pagos queremos saber que esos pavos que han hecho con dinero público en paraísos fiscales si efectivamente iban a las personas que que que nos han dicho que Iván también tenemos informes que que por un lado pues frente como Gallardón Arturo Canalda han utilizado de para decir estaba todo perfectamente en orden y sin embargo nos enteramos por autos judiciales esos mismos informes los considerada la la Fiscalía o el juez como prueba de que efectivamente no tenían todos los todos los permisos a toda la la situación necesaria para hacer estas operaciones también hay cosas como por ejemplo lo que es el expediente completo y esto es importante porque es importante determinar qué tipo de información pasó tanto por el Consejo de Administración del Canal como por el consejo de de obviar no en la comisión de de corrupción nos han dicho en todo momento se dijo que esta compra por ejemplo está compra en Colombia si iba a hacer a través de paraba sin embargo en la semana pasada han estado declarando ante el juez parece que ninguno recordaba ese efecto

Voz 0861 27:24 pues señor Gil me imagino ese no se echa el tiempo encima que es próximos días van a tener que hay que revisar si les llega como dice la Comunidad de Madrid a toda esa cantidad de de información serán días me imagino para ustedes para tratar de de escudriñar cada uno de esos documentos así que tenemos pendientes aquí en la SER de primero de que llegue toda esa información que antes

Voz 9 27:41 todo y también de conocer lo que pueda desvelar todos esos documentos Miguel Ongil diputada de Podemos gracias por atender la llamada a ser un saludo

Voz 0861 27:52 hice lo hemos adelantado también esta tarde aquí en la SER Aguirre y González van a tener que comparecer precisamente en la comisión sobre la corrupción en Madrid en la que no está como saben el Partido Popular la sede del Parlamento regional ha dado luz verde hoy para que los dos expresidentes madrileños declaren en febrero en las próximas sesiones los dos van a ser citados sobre la implicación política en la construcción del campo de golf que se eleva cantó de forma ilegal en los terrenos lo del Iker si esa declarando hoy es el actual presidente de Adif Juan Bravo está citado esta tarde en la Audiencia Nacional en calidad de imputado también en el marco del caso Lezo en este caso sobre el desembarco del canal segunda en América Latina con la compra supuestamente fraudulenta de la filial filial colombiana de del canal siguiendo esa declaración está nuestro compañero Alfonso Ojea qué tal buenas tardes

Voz 0089 28:41 hola buenas tardes desde hace noventa minutos Juan Bravo contesta a las preguntas de la Fiscalía de todas las partes personadas en esta investigación está siendo con mucho el investigado que más tiempo va a permanecer frente al juez Manuel García Castellón junto a él también se podría situar por tiempo a Pedro Calvo que prestó declaración la semana pasada Bravo está señalando es que la operación de compra de Inalsa se hizo con todas las garantías y con todos los informes a favor una empresa que costó en su momento setenta y tres millones de dólares y que ahora mismo vale tres veces más antes de Bravo ha comparecido Agapito Ramos hombre del PSOE y también hombre de la máxima confianza del ex presidente autonómico Joaquín Leguina a quién ha subrayado cómo funcionaba el Consejo de Administración del Canal se votaba dicho lo que estaba avisado por informes oficiales Asia pasa lo estaba

Voz 0861 29:31 gracias decía Alfonso lo ampliaremos más en Hora Veinticinco hoy en unos minutos del les vamos a hablar aquí de lo duro de lo difícil que lo tienen los niños que necesitan una atención especial por su discapacidad

Voz 34 29:47 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba a guion bajo en Facebook

Voz 0861 32:10 las terapias que necesitan en un centro público los acompaña que la radio en los estudios de la SER Lucía Martínez qué tal bienvenido buenas tardes hola buenas tardes buenos días la madre de de Elena si lo primero pero Lucía cuenta nos quiénes Elena

Voz 16 32:23 pues Elena es mi hija tiene cuatro años y medio y bueno pues es un bombón que te voy a decir una niña muy cariñosa muy risueña y estupenda en qué momento detectas que

Voz 0861 32:36 que que Elena tenía algún tipo de problema de comunicación con con vosotros

Voz 16 32:40 pues nosotros nos empezamos a dar cuenta cerca de un de cuando cumplió el año que que algo no iba bien que no marchaba al mismo ritmo que los demás niños empezado votó el peregrinaje que la confirmación vino cuando con año y medio aproximadamente perdió el lenguaje que tenía

Voz 0861 32:56 que Elena si no me equivoco tuvo que esperar dieciocho meses no para que recibiese esa atención en un centro público en vuestro caso nos queda de brazos cruzados en cualquier caso no no

Voz 16 33:07 porque no nos podíamos permitir que helenas tuviera tiempo sin terapia porque el pues el tiempo es oro y en estos niños más y cuanto más pequeños pues por más facilidad tienen de aprender su cerebro tiene más capacidad de aprendizaje y nosotros desde que solicitamos la plaza pública hasta que nos la dieron pues sí año M

Voz 0861 33:29 bueno el colapso atención es de más de un año de de media lo decíamos antes pero creo que te dice incluso casos peores además más de ese año

Voz 16 33:38 sí hay en la plataforma te incluye te hemos conocido casos de niños que han estado o que llevan dos años y pico sin sin terapia pública hay no se la han dado hoy tiene incluso casos algún niño que tiene cinco años y dado que la atención temprana duda dura hasta los seis pues pues es complicado

Voz 0861 33:59 no porque eso me gustaría mucho que lucía que nos cuentes sobre todo por lo que habéis visto con vuestros propios ojos con con con Elena cuál es la diferencia entre tener o no tener una atención temprana a tiempo porque es tan importante que una niña como como Elena recibe una terapia lo antes posible

Voz 16 34:18 pues en el caso de Elena te puedo comentar que fue todo porque Elena antes de empezar la terapia no no nos miraba a los ojos no señalaba no responde a su nombre no prestaba atención a nada se podía tirar horas y horas haciendo lo mismo con esa terapia poco a poco consiguieron pues que Elena a mirar a los ojos que Elena comenzar a prestar atención que comenzará a imitar que a señalar ir poco a poco ha llegado pues buena donde está ahora que

Voz 0861 34:48 qué cantando y cantando villancicos incluso quería que cualquier día de del año le encanta claro

Voz 16 34:53 picos y Canta juegos a todas horas bueno eso

Voz 0861 34:56 es magnífico que lucía en todo caso te quería preguntar también como miembro de esta plataforma que avisar bonito todos los padres que aquí en Madrid con París este este problema la lentitud ese colapso una lista de espera un centro es el único problema que tener ahora realismo

Voz 16 35:12 no realmente problemas por desgracia tenemos a todos los niveles y hay que esperar a que te den primero el grado de discapacidad con lo cual ya hay que esperar unos meses hay que ir al también es donde te van dónde te van a digamos autorizar o no la necesidad de la Atención Temprana para tus hijos y entonces eso estamos hablando de ahora pues no se cuatro meses a lo mejor cinco meses o incluso más de de espera para ese dictamen para ese grado de discapacidad que es el que te abre las puertas a la Atención Temprana y a muchas otras ayudas y a otros no

Voz 0861 35:48 también problema de de plazas no porque el Nos ayuda ayude a encontrar algunos datos por ejemplo según el el INE aquí en Madrid se calcula que puede haber incluso unos treinta mil niños no que necesitan algún tipo de de ayuda de de de atención temprana prende cuando leemos también que oficialmente en todo Madrid solamente y tres mil cuatrocientas plazas entiendo que eso no cubre las necesidades ni de lejos no

Voz 16 36:08 ni muchísimo menos ya va por las cifras es un diez por ciento y muchos niños se quedan o bien silos si las familias pueden pagar las terapias privadas pues pueden acceder a esas terapias pero tenemos que tener en cuenta que también hay padres que no pueden pagar esas terapias que no o no tienen esa capacidad es muy triste cuando nos llegan padrinos dice que hago dónde voy porque no me puedo permitir pagar seiscientos euros al mes de terapia o quinientos au dependiendo del caso

Voz 0861 36:40 Lucía en la Consejería de políticas sociales Nos aseguraban que estos días que han aumentado la inversión en en estos dos últimos años vosotros habéis notado sabemos que cabido

Voz 16 36:54 una dotación en los presupuestos que posiblemente haya hayan aumentado los recursos pero no se nota nosotros no lo estamos notando ahora mismo desde el monto que todavía hay muchísimos niños que no tienen acceso a esas plazas públicas de atención temprana o que cuando llegan llegan mal o llegan casos como conocemos de de que la plaza terapia públicas son cuarenta y cinco minutos cada dos semanas o media hora la semana eso no es suficiente para para ninguno de nuestros hijos no

Voz 0861 37:27 sobre desde luego Lucía ya para terminar creo que hace no mucho enviase un un mail a Quini y que le decías pues fue hace ya año y medio

Voz 16 37:38 más o menos en octubre del dos mil dieciséis escribe un email a Cristina Cifuentes se que lo recibió pero ella no me contestó en la cual hablaba de las pues de los logros que había tenido mi hija gracias a las aulas Tea y a las ya la atención temprana entonces miga vamos a ver si te crea leer Un un extracto pequeño sí que le daba las gracias porque yo era afortunada mi Javi ha podido a a la habían dado una plaza atención temprana aunque fuera después de año y medio lo que le pedía es que que dejará las siglas políticas a un lado que trabajaran por el bien común de los ciudadanos a los que representan y gobiernan que que trabajen por niños jóvenes y mayores como mi hija que se encuentran dentro del espectro del autismo al igual que que que ella hay que yo misma son ciudadanos de la Comunidad de Madrid con sus obligaciones pero no siempre con sus derechos y que por favor dejen de ser los niños como mi hija estadísticas son números en un papel se conviertan en ciudadanos de pleno derecho

Voz 0861 38:43 Martínez nos quedamos con con ese esa carta que le manda hasta la presidenta mucha suerte y nada que Elena ya la hemos visto en vídeos y sabemos que voy genial así que mucha suerte vale muchas gracias adiós pues precisamente este próximo jueves se va a celebrar en asamblea hizo un pleno monográfico dedicado en la infancia basado mi infancia precisamente plataformas como la de Lucía entregar treinta y cinco mil firmas en la Asamblea de Madrid para intentar que el Gobierno de la Comunidad Madrid Gara dice que esos treinta mil niños esos treinta mil niños con con TEA con autismo tienen garantizada una atención temprana que pueda mejorar y garantizar su calidad de vida nosotros nos vamos volvemos mañana martes con más Ventana y mañana martes con tertulia política como cada martes será turno de Podemos de ciudadanos veremos grande si las polémicas actas del canal adiós

Voz 39 40:02 la pinta con Roberto

Voz 4 40:04 los Sánchez

Voz 40 40:08 estará

Voz 0032 40:21 estartapeando bueno pues además de unas interesantes previsiones para este año que no ha hecho más que empezar en su primer estartapeando de dos mil dieciocho Un proyecto emprendedor que tiene que ver con la lotería Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes en El Prat

Voz 1762 40:35 nuevo programa conoceremos tu lotero una app que permite a los aficionados a la lotería comprar online los boletos en la administración que prefieran de las que tienen asociadas y también entre otras cosas organizar esos grupos de familiares

Voz 0464 40:47 compañeros de trabajo que apuestan juntos Rebeca Cámara cofundadora de tu lotero hicimos grupos en estos grupos

Voz 42 40:53 he ya tienen eh un chat en el que dentro de ellos se pueden decir oye mira pues con una terminación en cinco o porque no probamos hoy de coger ve la Bonoloto que hay un que hay un bote entonces

Voz 0464 41:06 hemos intentado un poco dinamitar esa parte Sofía

Voz 42 41:09 al dentro de nuestra aplicación como el de hoy

Voz 1762 41:11 primer programa de dos mil dieciocho haremos un poco de prospección hablaremos de tendencias de inversión para este año que ahora comienza y lo haremos con el presidente de Spain Investors Day el gran foro de los inversores internacionales en España es Benito Berceo duelo

Voz 0827 42:18 un como decíamos ayer porque hace justo tres meses Galicia ardía ya hace justo tres meses abrimos la Ventana desde aquella tierra desde Galicia

Voz 0464 42:34 les hablamos concretamente esta tarde desde Coruxo uno a parroquia de Vigo zona cero en los incendios que anoche rodearon la ciudad más poblado de Galicia la gente aquí está básicamente hoy meses después hemos decidido

Voz 0827 42:46 lo volver para ver sobre el terreno cómo está aquella herida que dejó el fuego eh

Voz 10 42:50 K

Voz 0464 42:54 sí

Voz 0827 42:55 ya hemos paseado por los escenarios calcinados

Voz 0861 42:58 los incendios con Barrio el aludido

Voz 24 43:00 cómo te sigue negro de Brito y Camus

Voz 4 43:03 negro y tres meses después también anaranjado las dos señales del paso del fuego aunque vemos algunos brotes verdes la imagen sigue siendo bastante desoladora y la recuperación será lenta después de tanta destrucción

Voz 0827 43:14 ya hemos comprobado que la lluvia que no llegó entonces a tiempo para ayudar a apagar el fuego ha llegado ahora cuando un monte destrozado nos decía el alcalde Nigrán Juan González no puede ya retener el agua

Voz 44 43:26 llevábamos muchísimo tiempo sin llover

Voz 4 43:28 los incendios siguió sin llover lloro

Voz 44 43:31 de repente pues toda la lluvia junta encontró con un bosque con monte con unos caminos en los cuales estaban muy secos y aparte que no había vegetación y por tanto el resultado es que los montes iban desmoronando poco a poco va muchísima más agua de la que iba antes hacia donde están las viviendas incluso puestos corre peligro de derrumbe porque hay peligro real de que el monte caiga encima la carretera caiga encima de las casas del barrio de Piñeiro es que está aquí abajo además que el agua les llegue a las casas como lo llegó estas navidades pues con muchísima fuerza

Voz 0827 43:59 el alcalde está preocupado por los vecinos y los vecinos como Clotilde tienen miedo

Voz 45 44:05 no que todo se Montes durmieron pues esos eran bastante peligroso es porque estaban esas piedras que parece que se van a venir encima estos males que empiece a llover para que la tierra empezó ablandar es empleo hacen al desplomarse

Voz 0827 44:20 pero el mal no se queda sólo en el monte baja también a los ríos llega al mar Antón Lois se lo ha contado a nuestra compañera María Díaz

Voz 0196 44:28 pero si cogemos el coche emprendemos camino hacia el río Verdugo casi diez kilómetros de donde surgieron las llamas nos encontramos en sus márgenes no hice nada

Voz 46 44:37 está sustos un poco esto suelen mezclada con con cenizas es decir además de de todo lo que se ve superficialmente las partículas más finas de las de las cenizas van penetrando o dentro de la área Éste es el problema para los bancos marisqueros

Voz 0827 44:55 por lo de sillas de La Ventana se han sentado un montón de vecinos de la zona Antonio Campo por ejemplo el presidente de la comunidad de Montes de Coruxo muy preocupado por lo pasado pero muy preocupado también por el futuro

Voz 47 45:05 el realmente muy preocupado estamos viviendo una situación lógicamente el alarmante que las perdedoras fueron de un millón seiscientos mil y un millón seiscientos mil euros porque legalmente esa cantidad no la vamos a recuperar entonces el problema grave es que vamos a hacer a partir de ahora

Voz 0827 45:31 los invitados hemos levantado acta en La Ventana de lo que sabemos hasta ahora por ejemplo que la gran mayoría de aquellos en incendios fueron intencionados la gran mayoría además por vandalismo

Voz 0464 45:42 sí a Santiago Neira que es agente forestal hay ya datos concretos que se habla de que el ochenta y siete coma setenta y siete por ciento de los incendios que hubo en Galicia sobre todo en esos días trágicos de Galicia ocho al quince de octubre

Voz 48 45:54 eh fueron intencionadas dos de los cuales se

Voz 0464 45:58 habla de que el veintiocho coma ochenta y cinco por ciento

Voz 48 46:00 en su motivación fue el vandalismo

Voz 0827 46:04 el fiscal de Medio Ambiente de Galicia Álvaro García Ortiz Nos ha dicho que de momento hay cinco personas imputadas y dice que no sabe cómo cómo acabará el proceso porque hay muy pocos incendios intencionados que acaben después en condena muy pocos porque no todos los incendios son delito ni siquiera todos los incendios

Voz 49 46:20 mencionado son de Tito después porque no todos investigar no se pueden investigar y luego porque no todos llegan a una resolución judicial de culpabilidad o de una sentencia condenatoria solemos hacer una regla del diez viene a ser cada mil incendios se investiga al cien cien incendios diez pueden llegar a juicio de esos diez tenemos una un ochenta por ciento sentencias condenatorias más o menos

Voz 0827 46:42 gran pregunta que muchos se hacen y con la que hoy hemos abierto de La Ventana hemos aprendido algo de esta catástrofe se lo hemos preguntado a Juan Pico es que es el director de la Escuela de Ingenieros de Galicia hice que sí que hemos sacado algunas lecciones yo personalmente he sacado aquella de que incendios de la intensidad que creíamos que no se puede dar en esto de las zonas así que eran típicos de otros lugares si se pueden dar aquí y las circunstancias climáticas van a hacer que el riesgo mente entonces yo creo que la primera lección que debemos sacar ese esa decir debemos preocuparnos por lo que se el monte

Voz 0861 47:14 por ayudar a que saca el monte porque sino vamos al monte en Monte vendrá por nosotros y cuando viene pero nosotros no Vadenes tregua

Voz 0827 47:26 hace tres meses el quince de octubre el cantante gallego Iván Ferreiro escribió en Twitter me muero de pena ponía voz al sentimiento de un montón de gallegos y tres meses después ha vuelto a La Ventana nos decía cómo se sentía bueno pues te quedas con una esa sensación

Voz 0464 47:42 de ver todo quemado alrededor no hay yo me quedo un poco a esa sensación de impotencia de siempre no es como como el problema que se repite cada x tiempo no es solo tengo con los montes desgraciadamente la tengo con todas las cosas que veo por la tele con todas las decisiones políticas estoy un poco desencanto

Voz 0827 48:00 Tao en plena conversación con Iván Ferreiro aquí en La Ventana nos ha sorprendido la noticia de la muerte de la cantante de Campbell

Voz 50 48:09 que

Voz 5 48:13 dicha a ver muy joven Dolores Sor Jordan ha muerto de manera repentina tan sólo con cuarenta y seis años estaba en Londres estaba haciendo una sesión de grabación allí le ha llevado a la muerte

Voz 0827 48:36 mide una noticia inesperada otra esperadísima desde hace años y sobre todo desde hace algunos meses cuando acabó el juicio la sentencia por el caso Palau hoy se ha dado a conocer la sentencia condenatoria esperada desde que Millet en el juicio pormenorizado el saqueo

Voz 51 48:52 todos empezaríamos aquí el el dos y medio por ciento para Convergència i el uno y medio por ciento Adolfo algún uno para mí y medio podrán monitores

Voz 0827 49:03 era la radiografía del saqueo llegó a contar que pagó la boda de sus dos hijas con fondos del Palau porque eso era hacerle publicidad a la institución que hay que tener cara ahora el tribunal considera probados todos los hechos y además dice con una carga de prueba profusa copiosa y abrumadora

Voz 0196 49:20 los tres han sido condenados también a pagar en total multas de ocho millones y medio de euros y deberá devolver los veintitrés millones que robaron al Palau de la Música hicieron obras en sus casas pagando desde el Palau se fueron de viaje a países lejanos y sacaron miles de euros en efectivo de las cuentas de la institución

Voz 0827 49:36 a la condena desde luego ha sido una noticia un notición pero nos decía Toni Martínez hombre Sorpresa sorpresa tampoco

Voz 20 49:43 es la sorpresa hubiera sido que los jueces después de tanto tiempo dijeran

Voz 4 49:47 dinero que eso robaba sonaba para los niños sin escolarizar de Nicaragua

Voz 26 49:54 en todos los habríamos hecho hoy

Voz 20 49:58 sospechan que este dinero era para realizar niños en Nicaragua eso habría sido una sorpresa ciertamente para algunos sí ha sido una sorpresa Artur Mas que dirigió Convergencia no tenía ni idea de qué estaba pasando esto

Voz 52 50:09 pues yo nunca tuve conocimiento ni siquiera la la más mínima intención de que podía haber un sistema organizado en estos días las dos revés

Voz 20 50:19 mención al revés él pensaba lo normal que el dinero era para niños de Nicaragua

Voz 0827 50:23 él no se entera de nada pero había otros que si por ejemplo Joan Linares el exdirector del Palau que destapó esta trama y que estaba esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy justo cuando se conocía la sentencia hice sentía satisfecho con la decisión judicial

Voz 53 50:37 en una buena parte de las pruebas condenatorias son las que yo aporte ese pusieron en duda durante todo el juicio o a veces las sentencias que son las que marcan la verdad jurídica no coinciden con aquellos con lo que pensamos aquellos que hemos visto la verdad en este caso pues mi satisfacción es que que sí que veo coincide la verdad jurídica con la deja

Voz 0827 51:03 los condenados desde luego van a recurrir la condena después empieza pues el desmarque yo no sabía o éste no era de los nuestros como ha dicho Gabriel Rufián

Voz 54 51:13 esta mañana estamos hablando por ejemplo de gente como Félix Millet que que lo vincule con el independentismo tiene muy mala fe o desconoce lo que ha pasado los últimos años en Cataluña Félix Millet miembro honorífico de las FAES es amigo personal de José María Aznar quiero decir que ver nuestro no es

Voz 0827 51:31 ya que estamos en Cataluña hoy hemos conocido también que los letrados del Parlament consideran que no es posible que Carles Puigdemont pueda ser investido a distancia desde Bruselas Rajoy ha hablado esta misma mañana de esa posibilidad y dice que si eso es así el ciento cincuenta y cinco

Voz 55 51:47 yo seguiría aplicándose en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien ser eligiera como presidente de la Generalitat si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas y si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor

Voz 0827 52:08 en ese supuesto imposible del que hará el presidente Rajoy ha merecido y también un comentario del equipo de todo por la radio

Voz 26 52:16 esto quiere decir que ya empezamos a considerar la posibilidad de que sí

Voz 0464 52:20 vamos a fijarnos en la frase que dimita

Voz 26 52:23 Mariano Rajoy dice en el supuesto que añade entre paréntesis impone

Voz 4 52:28 un supuesto imposible caramba el gran Isaías

Voz 20 52:32 el sentido referirse en política un supuesto imposible