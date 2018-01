La Ventana (16/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 el día

Voz 2 00:04 apenas eh

Voz 0032 00:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias continúa en la Audiencia Nacional la declaración del presunto cabecilla de la Gürtel de Francisco Correa en unas sesiones que juzgan la parte valenciana de la trama Correa ha admitido que por imposición del PP tenían que facturar los actos electorales a contratistas de la Generalitat valenciana por primera vez asegura que la orden la dio el entonces secretario general del partido en la Comunidad Ricardo Costa

Voz 0679 00:34 según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que facturar a unos empresarios

Voz 0032 00:42 Correa también ha dicho que fue el yerno de Aznar Alejandro Agag quién intercedió con el ex president Francisco Camps para que la trama fuera a Valencia a trabajar

Voz 0679 00:51 Álvaro Pérez conoce a Paco Camps se lo presenta Alejandro Agag le dice oye eres un tío muy creativo muy buenas hecho un trabajo excepcional aquí en Génova como vas a dejar de trabajar aquí para Génova porque no te vienes a Valencia podemos empezar a trabajar para trabajar a Valencia para el PP

Voz 0032 01:12 más cosas desde Roma tras su reunión con el primer ministro Matteo Renzi el líder de Ciudadanos se muestra satisfecho por algunas de las últimas encuestas que se han publicado que apuntan a un ascenso en votos de su partido en las próximas elecciones dice Albert Rivera que cree que es una tendencia que se está consolidando

Voz 0040 01:27 que son un síntoma son una una foto del momento pero tienen algo de también de estructura ya no yo creo que cuando ya en europeas últimas el PP el PSOE pues se quedaron en ese cincuenta por ciento de los votos e hice dos repitiendo sistemáticamente que nunca han superado ese cincuenta y cinco por ciento lo que vemos estas encuestas es que por primera vez desde el año ochenta y dos una encuesta dice que podría ganar las elecciones un partido que no es ni el Partido Socialista en el partido conservador español eso es una novedad pero eso son sólo encuestas hay que ver cómo evoluciona pero yo vaticino que es más estructural que coyuntural

Voz 0032 01:58 el Tribunal Supremo da la razón a dos mujeres gimnastas que denunciaron por abusos sexuales al ex seleccionador nacional Jesús Carballo la denuncias archivó el Supremo levanta ahora la condena que se les impuso por intromisión al honor la Alberto Pozas

Voz 0055 02:11 ellas denunciaban haber sufrido los abusos a finales de la década de los setenta cuando eran menores y la causa se archivó porque los delitos habían prescrito Carvalho paso entonces al ataque y además fueron condenadas a pagarle treinta mil euros por vulnerar su honor con denuncias públicas el Tribunal Supremo revoca esta condena explica que a una persona que denuncia un delito tan escurridizo como este no cabe exigirle un canon de veracidad tan alto que eso puede incluso disuadir a otras víctimas de ano de animarse a denunciar y que en este caso además el ex seleccionador nacional quedó absuelto porque los hechos habían prescrito

Voz 0032 02:38 a partir de las cuatro y media comparece en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera el ministro Luis de Guindos antes ha pasado el portavoz de los afectados por las preferentes Jesús Domínguez quién ha calificado de estafa planeada y estructurada de antemano la comercialización de este tipo de productos financieros

Voz 3 02:53 llegamos a tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para mantenerse y financiarse a costa de los ahorradores cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 03:08 carriles el Madrid Madrid La

Voz 1915 03:10 posición pide explicaciones al Gobierno regional por la imputación del alcalde de Majadahonda según les hemos contado aquí en la SER la justicia investiga Narciso de Foxá por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia durante siete años escuchamos a los portavoces de PSOE Podemos y Ciudadanos Ángel Gabilondo Lorena Ruiz Huerta Ignacio Aguado

Voz 4 03:26 a mí lo que me parece es que es una responsabilidad muy seria árabe y que lo que tiene que hacer asumir dar

Voz 2 03:33 es que le corresponda uno tiene mucho

Voz 5 03:35 que ver con el modo habitual del funcionamiento del Partido Popular hacer un trasvase de dinero público a las manos privadas Isère absolutamente laxos en la observancia de la legalidad

Voz 6 03:46 será la presidenta regional la que tenga que dar explicaciones

Voz 7 03:49 qué nos cuenta todos si este tipo de imputaciones están recogidas en su código ético o no si va a exigir su dimisión o no se iba a meter la cabeza debajo del ala y a intentar a esperar a que escampe

Voz 1915 03:59 la oposición de Majadahonda también reclama explicaciones Ciudadanos ha pedido incluso que el Partido Popular aplique su código ético destituya de Fox a la Comunidad en cambio le quita importancia a la imputación argumenta que se trata de un asunto municipal y que en todo caso el Ayuntamiento de bajada de Majadahonda ya ha remitido a la justicia los informes solicitados de la operación Lezo eso PSOE y Podemos quieren que la propia presidenta Cristina Cifuentes comparezca en la comisión de corrupción de la Asamblea para explicar la retención de las actas del Canal de Isabel Segunda vinculadas con la operación Lezo el portavoz del Gobierno Ángel Garrido ha dicho que en todo caso tiene que ser el himno Cifuentes el que tiene que responder sobre este asunto

Voz 0177 04:32 la presidenta obviamente no tenía conocimiento de este asunto como no puede tener de todos y cada uno de los asuntos que llegan a las diferentes subdirecciones generales así que me corresponda a mí en todo caso el dar cuentas de lo que ha ocurrido ha sido insisto una rumano pero me corresponde dar cuentas porque esa persona trabajaba en la Consejería por tanto es a mí a quién corresponde a la respuesta sobre ese particular y con mucho gusto lo haré porque además me consta polacos

Voz 0032 05:02 de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:09 servicios informativos

Voz 10 05:14 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:17 buenas tardes hoy les propongo La Ventana mirar hacia un asunto muy delicado muy incómodo ya lo sé pero muy necesario se acaban de cumplir veinte años de la muerte de Ramón Sampedro se acuerdan de verdad lo hizo eso famosa Amenábar con aquella película preciosa que ganó un Oscar mar adentro

Voz 11 05:40 el lunes

Voz 12 05:43 yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento no yo creo que más derrotamos es más grandes que puede sufrir el ser humano es el único creo que estar atado a lo más hondo que delinquen eh los excrementos es uno de los dolores y clónicas que un ser adulto la mano a la familia a mí me cuida con con todo el amor del mundo no parece que dicen algunos expertos técnicos que si una persona en situación tiene amor y cariño ya no tiene Moris o sea es una tontería como una casa te puede el dato de todo el mundo pero quedaré

Voz 0313 06:30 la música que suena es la de la película pero la vocera del propio Sampedro eh para que no lo recuerde o no lo sepa él era un escritor que quedó tetrapléjico por un accidente Se pasó treinta años postrado en una cama en un momento dado reclamó su derecho a la eutanasia el derecho a morir él lo tenía clarísimo lo acabamos de escuchar pero no lo hicieron ni caso porque en España entonces y ahora la eutanasia está fuera de la ley como ya sabrán al final Sampedro consiguió con alguna ayuda ingerir cianuro pero fue todo un calvario y además una chapuza innecesaria hoy ahora que han pasado veinte años nos preguntamos lo siguiente sí una clara clarísima mayoría de ciudadanos según las encuestas todas las encuestas está a favor de regular la eutanasia de una forma u otra porque no se hace o al menos porque no se discute a fondo sin prejuicios sin sectarismos sin imponer pero sin bloquear hace menos de un año el grupo parlamentario de Unidos Podemos llegó a presentar una proposición de ley lo comentamos aquí en La Ventana pero el PP votó en contra del PSOE y Ciudadanos se abstuvieron así que no llegó ni a tomarse en consideración también me parece una pena y además un ejercicio de cobardía absurdo porque es de esas cuestiones que nos afectan absolutamente a todos así que ojalá en este dos mil dieciocho que acaba de arrancar la lista de objetivos y de buenos propósitos y con el recuerdo de Ramón Sampedro entre otros se incluya este debate es justo y necesario porque no existe otro deseo más universal que vivir morir bien y además poder decidirlo alguien puede estar en contra de eso sí pues hablemos pero hagamos algo bienvenidos a la venta

Voz 13 08:05 tú

Voz 0313 08:06 sí

Voz 13 08:19 K

Voz 14 08:26 ah

Voz 13 08:43 eh

Voz 15 08:49 es

Voz 12 09:08 eh

Voz 15 09:15 eh eh

Voz 13 09:48 sí

Voz 14 09:55 soy

Voz 0313 10:09 Roberto Isaías buenas tardes compañeros mirando de reojo a Luz Sánchez Mellado acompañar el diario El País con la que tomamos café como todos los martes y me decía Luis buenas tardes me decía con con los gestos los escuchara a Ramón Sampedro es porque su voz claro cortes de película no no era su voz

Voz 16 10:25 impresiona muchísimo sonora no hiciera muchísimo además por su falta de histrionismo por su falta de impostura por su falta de militancia si me apuras por su verdad es efectivamente está está explicando su realidad impidiendo una cosa tan aparentemente fuera de toda discusión con joder eh a hacerlo

Voz 17 10:47 pues de subida no impresiona por eso hace veinte años tan comentamos fuera parece mentira que que haga ya veinte años

Voz 16 10:53 de casi todo hace ya veinte años son casos

Voz 1362 10:56 que que son hitos son hitos y que veinte años después se haya avanzado pero tampoco pues descorazonador

Voz 0827 11:04 es demoledora la frase esa de el cariño está muy bien pero el cariño cambia tu realidad cariño te ayuda mientras tú quiera ser ayudado pero si lo que quiere es es morir lo que necesita es que te ayuden a morir

Voz 0313 11:14 es que amoroso salva el amor ayuda pero salvarnos no cariño y ayuda recibió mucho pero sobre todo durante los últimos años de su vida Ramón Sampedro por parte de una persona que después la verdad es que ha quedado arrumbado a medio olvidada ellas aquejado en alguna ocasión de que el han dejado un poquito de de lado Hinault se veinte años después no sólo qué recursos conservará sino como verá al panorama actual de que nos haya movido en el terreno legal practica enterada en este sentido Ramona Maneiro bueno es tardes hola van a estar qué tal Ramona cómo va eso

Voz 18 11:46 pues aquí mirando el temporal

Voz 0313 11:49 ayer estudios por Galicia ya apuntaba la cosa está muy bonito ya apuntaba apuntaba la cosa veinte años después Ramona tu opinión e es una pregunta muy muy personal estamos igual estamos mejor estamos peor ya sé que las manos han tocado hablo del del entorno del del clima del contexto

Voz 18 12:09 nada no hemos avanzado nada ni una mierda y que la verdad pero todo esto políticamente hablando

Voz 0313 12:22 ya ya ya aquí lo atribuyó ese Sor Ramona

Voz 18 12:26 qué quieres que te diga la gente de la calle no está claro si la allí a la gente de clase baja menos aún el poderío tiene mucho mucho poder político igual se está viendo cada cada día cada minuto Nos están pues bombardeando con sus es con sus maniobras ahí de cara a la sociedad pues no se hace nada la verdad es que me da pena me da pena pero bueno yo voy cumpliendo años sobreviviendo hay apartada del sistema hay de todo Villa ya casi no me importa nada quiero decir ya ya el asunto me me me tiene ya pues un poco agotada no sé si es por los años la demencia todavía la tengo bastante bien pero pero bueno qué le vamos a hacer es una pena yo a lo mejor pues no viviré para para ver cosas buenas no que se va avanzando a lo mejor o que avance

Voz 0313 13:37 tú crees que no logras esto concreto de que se legalice la eutanasia

Voz 18 13:40 no no creo no no no no porque esto te das cuenta cada día se pelea por una cosa diferente y bueno nos machacan con ella o bum bum pues hasta la saciedad que es como un como la canción que va a Eurovisión sabes no te gusta la primera vez que la escuchas pero después te bombardean con ella hasta que te gusta pero esto en este en este caso pues es imposible no porque yo te desplazan y te bombardean con con con sus cosas con sus problemas no tenemos políticos por lo menos aquí en España no tenemos gente que nos ayude que nos apoye a la sociedad y en casos como esto por ejemplo pues pues nada es curioso

Voz 0313 14:26 hola porque en otros asuntos de en fin de de de gran trascendencia algo si se ha movido comentábamos antes de entrar acaban de cumplirse también veinte años del asesinato de Ana Orantes que fue esa mujer quemada por su por su marido Nani mal Bono en estos veinte años seguimos arrastrando muchísimos problemas en ese terreno hoy pero cosas en el en el ámbito legal se ha movido muchas qué en esto otro no perjudiquen aquí mujeres y claro claro sin duda sin duda sin duda pero se han movido mucho en el terreno legal ya hay denuncias ya hay órdenes de alejamiento ya hay protección que falta mucho por descontado para que no pero se ha hecho algo pero en el terreno de la eutanasia nada a mí eso no me sirve para nada

Voz 18 15:06 a mí eso no me sirve para nada mucho papelito mucho eh bueno de la eutanasia es ya nada no

Voz 0313 15:13 nada nada nada por eso me llama la atención la diferencia entre una cosa y otra no

Voz 18 15:17 es es vergonzoso que nada no sé por qué pero nada e ilegalmente pues a escondidas cada uno pues tendrá sus enfermos como pueda o como mejor pueda ir bueno si hay gente buena que les ayuden pues mira genial a bien morir te voy a decir siempre en casos de gente enferma ya no digo más pero es que realmente tiene que uno pues hacerlo a escondidas Si bueno de malas maneras

Voz 0313 15:43 en una chapuza alquilarlo

Voz 18 15:46 cómo fue lo de Ramón igual

Voz 0827 15:49 Gal al final parece que el mensaje es que usted se apaña como pueda

Voz 6 15:52 ahora yo supongo que tú en estos años Si

Voz 0827 15:55 durante tu amistad con con Ramón Sampedro habrá reflexionado mucho sobre este asunto Si estuvieras en la misma circunstancia que Ramón harías lo mismo que Ramón

Voz 18 16:05 a ver yo creo que cualquier persona lo haría lo que pasa es que bueno tienes que ver situaciones es muy complicado ponerse

Voz 0313 16:11 ya el sitio de no

Voz 18 16:12 pero bueno claro lo que tú tendrías alguien que te ayudara ya saber tienes que vertían las situaciones de todas formas de Villa decide siempre en casos de enfermedad sabes que hoy en día la ciencia avanzado mucho para para gente de accidentes y cosas así la enfermedad te va avanzando bueno y los médicos y de alguna manera pues que ellos ya no pueden hacer más de ellos hacen creo que todo lo posible no yo después a lo mejor es que quieren seguir estudiando hasta la muerte vete tú a saber pero yo digo que en casos de accidentes y cosas así y hoy en día las hice avanzado muchísimo entonces pues según una persona como Ramón puede pues puede vivir mucho tiempo oí bueno medianamente bien dentro de lo problema que tenga no pero bueno también la economía es muy importante

Voz 1362 17:06 claro los cuidados los cuidados cuestan dinero

Voz 18 17:09 todos en general y bueno las maquinitas y estas cosas no que que que cada dos por tres veces cuánta gente no hay que estamos juntando tapones pues para para una silla de ruedas para un niño o una niña o o yo qué cara José es que realmente es lamentable ya hay muchos casos lo que pasa es que bueno yo yo os digo estrelló apartada mucho del tema

Voz 1362 17:29 claro porque me entero de rachas cosas Ramona en te recordamos en aquella época decimos que todo hace veinte años y es verdad que que bueno que tenemos un recuerdo muy puntual de tu presencia al lado de de Ramón en el momento final yo no sé después dices que andas apartada de este activismo de esta trabajo en favor de bueno la concienciación y la lucha Asia pero yo no sé si ha pasado factura personal porque porque en en aquella en aquella época también se puso una mirada sobre TIC eh bueno pues no sé si de susceptibilidad de no sé si sentiste esa esa mirada

Voz 0313 18:04 cosa por una parte y por otra parte hasta morbosa hija

Voz 18 18:08 yo no me he sentido jamás nunca mal no en y con la gente de la calle para nada al contrario a mí la gente me quiere un montón en la que te quiere en la que no te quieren ya no tienen nada sabes pero no por el tema en sí sino porque bueno no voy a gustarle a todo el mundo no te va a querer todo el mundo no te va a apoyar todo el mundo pero por el tema de Ramón yo te puedo decir que Granados gentes mucha muchísima además bueno yo concretamente nunca me he sentido de esto de tener que esconderme ni en la casa en y fuera de

Voz 19 18:37 sí de de mi sitio de mí

Voz 18 18:40 lugar de donde estoy jamás para nada yo siempre con la cabeza alta asimiló para los suelos para notas verlas pero pero bueno que te quiero decir que yo por ese sentido de pueden circo estoy muy bien muy tranquila no me deteriorado para nada sólo se me ha salido otro que los blancos más pero eso es por la es as sin de verdad

Voz 0313 19:05 pues de eso con la cabeza alta nos alegramos Ramona Maneiro un abrazo muy grande gracias gracias por haberte sonado este ratito La Ventana eh gracias a vosotros

Voz 18 19:13 a recordar lo que es muy importante también nada saludos a todos

Voz 0313 19:17 un abrazo Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Madrid buenas tardes Fernando qué tal bueno estar qué tal jode a veces los aniversarios no sirven de mucho pero a veces sí

Voz 6 19:27 eh sí sí si miramos para atrás algo se ha avanzado el Código Penal sigue siendo el mismo

Voz 0313 19:32 pero es que es eso pero bueno

Voz 6 19:35 después de la muerte de Ramón una ley de autonomía del paciente que consolida derechos es decir hoy día la muerte voluntaria es posible es tu vida depende de un tratamiento como demostró Inmaculada Echevarría una mujer que lleva nueve años enchufado aún a un respirador hijo quiere una inyección que me para el corazón te decía como Ramón como en gallego a que le dijimos Inmaculada es que puedes renunciar el tratamiento la Junta de Andalucía se lo pensó le dio la razón y murió de forma voluntaria porque su vida dependía un tratamiento aunque sea un suero aunque sea un antibiótico cualquier persona puede rechazar un tratamiento y lo puede dejar por escrito en un testamento vital en documentos de sesiones previas para que diga cuando ya no pueda expresar no quiero que se prolongue decir algo hemos avanzado tenemos la experiencia de Holanda Bélgica fundamentalmente no quince años de ley quince años demostrando que es posible volarlo con todas las garantías en otro con otro modelo los cinco Estados Americanos hace un año Canadá recientemente Victoria a Colombia Colombia con esa situación peculiar su muerte la vida allí es otra cosa no es decir que eh Suiza no en el año noventa y ocho Se fundó Dignitas una asociación a la que algunos españoles acuden para morir Ramón no tuve esa opción y sobre todo el mundo en Internet sabiduría cualquier persona con un teléfono móvil puede pedir un producto letal que el cartero de Correos le lleva a su casa

Voz 0313 21:05 sí

Voz 6 21:05 esto es una revolución en la sociedad no es decir las cosas han cambiado si eh tú puedes morir como quería Ramón con la asistencia de tu médico cuando tú digas no no eso es verdad no que que que respuestas cedamos a las personas que tiene adelantar su muerte que no que no quieren verse obligadas a vivir una vida que no desean no debido al deterioro pues que se aguanten o que se busquen la vida real unido estaba hablando y eso no es razonable no es razonable que uno tenga que recurrir al mercado negro en Internet o hacerse socios de una asociación como derecho a morir dignamente para saber cómo lo hace no está bien eso sobretodo en sitio como España

Voz 0313 21:45 nosotros que haces da dar información claro José a una hoja de ruta para entendernos

Voz 6 21:51 asesorar sobre la toma de decisiones a veces las personas esperan tanto que Fran siga entes están muriendo entonces si tú te quieres morir cuando te estás muriendo con unidad de paliativos no debe tener ningún problema la cuestión es que la encuentres que la que sepas plantearlo que rechacen los tratamientos que no quedan a prolongar esa situación si tú quieres adelantar la muerte de Wakaso de Ramón en alguna Ella como José Antonio Arrabal etcétera pues Ahronot tienes que provocar tela tu mismo eso no es ningún delito tú puedes contar

Voz 0313 22:23 arte en la farmacia de tu barrio o a través Internet

Voz 6 22:25 como decía un producto con Amaury pacíficamente intentamos que las decisiones se tomen con cierta reflexión sin hacer daño a los demás y que haya una buena sea sea bueno no porque la muerte siempre será triste pero puede ser bonita

Voz 1362 22:42 sí porque recordemos el caso del atleta creo que es holandesa no es exactamente la la detalle además el otro día lo traía la veían televisión como decía y de una manera por una parte escalofriante pero por otra parte esperanzadora que la posibilidad de tener esa opción la de que alguien la asistiera en ese en ese momento final le había hecho resistir más al revés claro

Voz 6 23:04 en efecto paradójico libertad de ser capaz si tú te puedes divorciar pues tampoco tienes que pensar te tanto tanto si te casas se poder revertir tienes una una salida decir que si tú puedes terminar cuando tú decididas esto da fuerza para aguantar porque sabes que no vas a llegar a esta situación a veces fantasioso y otras veces no tanto de sufrimiento insoportable cuando ya llega un momento en que no puede ir más de lo solicitas pero aunque sólo haya un cuatro o cinco porcentaje de personas que en Holanda hay en Bélgica mueren en Asia para el otro noventa y cinco por ciento saber que eso está ahí les da tranquilidad

Voz 0313 23:42 claro me gustaría Fernando que que porque hay muchos oyentes seguro que ahora están pensando joder esto exactamente como se hace en Holanda hay en Bélgica son dos ejemplos muy muy cercano si iba a decir modelos éxito pero es una expresión poco afortunada Holanda y Bélgica bueno el año pasado cinco mil y pico de personas en Holanda se acogieron a la eutanasia hay otros muchos casos son bastantes que se rechazan porque hay comités médicos éticos muy estrictos que analizan persona por persona yo creo que la gente es interesante que sepa todo eso

Voz 6 24:11 claro tú eh Soros una cosa decir

Voz 0313 24:13 bueno si se aprueba la ley balear anchas Castilla no

Voz 6 24:16 tú tienes que reunir el de rara más

Voz 0313 24:18 los indoloro además los temas dentro

Voz 6 24:21 de los protocolos e insisten mucho en que el procedimiento tiene que estar bien hecho que no basta no se trata sólo de morir morir de una manera adecuada gran parte de las amonestaciones que han recibido algunos médicos han sido por el procedimiento porque la dosis no esta bien controlada porque no había muerto en el plazo que tenía que haber muerto que tiene que ser rápido entonces si tú tienes una enfermedad terminal fallecimiento breve unos meses un sufrimiento intolerable se lo dices a tu médico tu médico avisa otro médico independiente en algún caso el médico independiente era amigo o vecino entonces la Comisión ha llamado la atención claro aunque la suficientemente independiente no pero quedaba claro que la voluntad del enfermo era morir no entonces el otro médico hace un informe que reúnen los requisitos entonces quedan contigo el día que tú quieras con las personas que tú quieras para morir en tu casa

Voz 0313 25:11 tiene que ser una petición consciente informada libre y reiterada en el tiempo esos cuatro condiciones eso es

Voz 6 25:18 el sentido común a veces hay gente que tiene miedo a la libertad de no era un poco estúpida porque quién va a pedir morir sino quiere

Voz 0313 25:26 claro

Voz 6 25:27 entonces esto no es que esto puede servir para que los ancianos sea auto coacción en en el sentido que soy una carga como hay una ley pero voy a pedirla para no esto es absurdo porque encuentra otros se lo digas a tu médico llegó a México a cualquiera no conversación de quince minutos sabe que esa voluntad no es firme seria reiterada por cuando hablas con una persona sobre su voluntad de morir es es como Ramón Ramón era inapelable era una rock

Voz 0827 25:54 desgranando ir de cuánta gente estamos hablando es decir cuanto Ramón Sampedro ha habido en estos últimos veinte años que en su misma circunstancia no nos lo han contado pero han padecido esta muerte in ha permitido morir cuando él quería

Voz 6 26:08 sí miles miles miles de persuadirles cada año miles cada año calculamos que de cuatro a dieciséis mil personas pedirían un auto en en Spa

Voz 17 26:16 añaden todos los todos las cifras de Bélgica oriolanos

Voz 6 26:22 pasándola a otro que somos culturalmente parecidos concretamente la situación de Ramón tetrapléjicos menos afortunadamente no pero bueno nosotros en la asociación trabajemos cinco seis casos de personas tetrapléjica que están que les gustaría morir pero no puede porque bueno tienes convencer a tu madre de tus hermanas tres cuidadoras acosando es que es que no te puedes mover tres tienes una pegatina la Arif Icon eso navega por Internet escribe es un correo te comunican pero bueno no puede haber un paquete de correos ni pues de un jarabe claro porque si habla

Voz 1362 26:58 los de sufrimiento y bueno esta pregunta igual es un poco extemporánea pero el sufrimiento puede ser físico y puede ser eh psicológico

Voz 0313 27:06 qué Ramón decía Ramón en el me refiero

Voz 1362 27:09 prefiero que no haya evidencias no se mide el grado de cuando el toda esperanza de vida con una depresión severa y Mishima pregunto las enfermedades eh no estrictamente físicas entran en trance

Voz 0313 27:20 la sala están debatiendo en Holanda ahora como el cansancio de vivir casi lo están debatiendo qué cosa más no no es que es muy importante habría como cuatro

Voz 6 27:30 pues podemos decir no unos son los enfermos terminales que vuelan unas semanas o meses fundamental gente de cáncer es degenerativas como la ELA que pueden vivir un año los pero que ya su vida está bastante deteriorada que van en silla o un tetrapléjico que puede vivir dramón podía he vivido otros veinte años más en tercer lugar estarían las personas con un trastorno mental grave cuyo sufrimiento es absolutamente cierto porque tú repasa su vida son personas que vienen de muchos intentos de suicidio unas vidas muy muy muy duras y en cuarto lugar las personas con una demencia que tienen un testamento vital que te plantea una situación muy compleja porque esa persona ya no se puede expresar pero no ha dejado por escrito claramente cuando yo no conozca los míos sea dependiente quiero morir en Bélgica se está haciendo pero de esos seis mil del año pasado sesenta personas con un trastorno mental que hoy unos cuarenta y dos con una demencia no decir que son casos los más difíciles que que hay que hacer con estos caso bueno otra opción es lo que ocurre sé que a veces vemos serán noticias le pegó un tiro a su mujer con un arma de caza y luego se suicidó me acuerdo una pareja en poder uno de Córdoba los hijos mis padecen adorables jamás les he visto discutir fue una eutanasia o sea y luego un suicidio por la angustia no es no es un silencio género ni doméstica eso es la angustia a la que ha llegado hasta personas que no tienen con quién compartirlo tres son cosas muy difíciles pero que podríamos ir discutiendo uno

Voz 0313 29:01 claro claro claro claro tú eres tan pesimista como Ramona de que no de que no no no veremos ninguno de los que estamos aquí que se regule algo como como lo como la eutanasia en España

Voz 6 29:12 no hago hombre apostar por eso es como jugar a la lotería pero hay gente que lo toca ya entonces el yo creo que esta vez sí

Voz 17 29:19 no

Voz 6 29:20 bueno cumplir su palabra

Voz 0313 29:22 tema está en la agenda o lo agarrado hace unos

Voz 6 29:25 por qué pasa algo en lo que es dice si no hay tiempo porque quedan tres años de legislatura tienen que ser ya

Voz 0313 29:30 en principio en el mejor de los casos todo

Voz 6 29:32 su sumando factores de incertidumbre el otro que está en Bélgica no sé qué dices bueno las cosas como que están muy poco claras pero bueno al PSOE dicho que la va a presentar la última de fueron ochenta un diputados a favor ya fue un avance si los números dan y esperamos que esta vez sea sea el primer paso para tener una ley que luego podamos ir cambiando con el tiempo según la experiencia

Voz 0313 29:53 pues nos quedamos con ese pronóstico Nos quedamos empezábamos La Ventana abrimos la Ventana con un fragmento de la banda sonora de Mar adentro y escuchando la voz de Ramón Sampedro que viene lo interpretó Javier Bardem por Mata en hermoso no recitaba Fernando Marín ha sido un placer igualmente hasta la próxima gracias a vosotros

Voz 8 30:11 Mar adentro mar adentro la ingravidez del fondo se cumplen los sueños un tantas voluntades para cumplir un deseo inverso de la vida como un relámpago y un trueno ir una metamorfosis mi cuerpo no es un es como pensar más de las más allá del todo por la Sangoy por los huesos despiertos y siempre quiero estar muerto para seguir conmigo en en Tusquets

Voz 2 31:10 es curioso cuanto tiempo tardaste en elegir tu seguro de acoger de la mejor decisión siempre es línea directa candidato y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el dime directa punto com es más fácil empezar el año reclamando tus gastos hipotecarios que apuntándote al gimnasio hazlo y Súmate un propósito que cuesta poco pero que vale mucho llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrata de nuestra web

Voz 0313 31:44 estas asociados hagámoslo fácil

Voz 2 31:48 un motero siente la libertad de viento en su cara un mutuo croata lo mismo pero por menos dinero

Voz 21 31:54 trae tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Duero bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 22 32:09 siete de cada diez personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo puedes formar les tú

Voz 23 32:33 soy Javier de Klaas quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbala en por el para

Voz 2 32:43 esas quita encargadas punto eso llama al novecientos dos

Voz 24 32:47 veinte setenta diez promoción válida hasta el veinticinco de febrero con la reparación sustitución de cualquier Luna condiciones en carreras punto es

Voz 9 32:55 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 2 33:00 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo grabamos un anuncio de Feeri cura para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club de la radio tocó

Voz 8 33:23 además la crisis sociales La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 26 33:30 de las

Voz 27 33:34 tanto les cuesta reconocer que la información fue escasa y poco clara es Europa uno de los grandes fracasos del independentismo cuantas manadas existen sin que sepamos nada de ellas cuál es el grado de tolerancia hacia la violencia en esta sociedad leemos tantas preguntas que le hemos sacado al día ahora pagas son las ocho las siete en Canarias

Voz 28 33:57 hora veinticinco con Angels Barceló de lunes a viernes de ocho a once y media de la noche síguenos también Cadena SER

Voz 2 34:04 tocó

Voz 29 34:09 cuando escucha usted en la Cadena SER DT de toda la vida Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo este diario no no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 17 34:25 ya ya ya decía aquello de les habla Beñat

Voz 30 34:29 si así empieza hoy por hoy soy niña aquí a mi lado acuerdo como yo

Voz 6 34:35 ximo de todo aquello

Voz 2 34:38 gracias por escucharnos Gabilondo era pequeño rubio para pudimos

Voz 31 34:48 vive la emoción del fútbol americano en la yardas tu podcast de fútbol americano

Voz 32 34:53 es como si estuviera jugando fútbol esos tres animación

Voz 31 34:59 seguir con nosotros todo lo que pasa en la ella

Voz 32 35:08 cambian nosotros entrenamos dos veces al día con cuarenta grados

Voz 31 35:12 el Inter el P todas las novedades culta de una nueva entrega cada miércoles desde las cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los hábitos entra en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes llenar Ivonne guiando Town Tyson

Voz 33 35:30 en Hablar por hablar nos encanta saber de Ci conocer tu historia

Voz 34 35:35 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía le contó a Adriana Mourelos acerca de su primera porque su con mucha atención Maricarmen nosotros lo vimos muy bien así que cuando quiera puede empezar qué nos cuenta

Voz 33 35:47 en Hablar por hablar de estos testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 17 35:52 para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 2 35:57 mundos y también nos interesamos por la historia

Voz 35 36:00 línea esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermera

Voz 36 36:03 la saturada que en sus noches de guardia escribe en Twitter

Voz 2 36:07 buenas noches Maite Hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 37 36:26 que tenemos in the house los de deponga pues pues nuestras ofertas de Año Nuevo tenemos esta quite la cuenta una vieja gloria del heavy pleno produjo We Made X Lite gratis al llevártelo con Orange Vodafone Yoigo son el sifón House punto es consulta condiciones La Ventana

Voz 35 36:50 las Francina

Voz 39 36:53 porque

Voz 40 36:56 aquí

Voz 35 37:08 ah

Voz 41 37:15 a todos

Voz 35 37:26 a su titulo de esta canción me ha inspirado Albert Einstein dejó dicha uno

Voz 0313 37:33 hace de esas que hacen época yo sinceramente recuerdo con bastante frecuencia hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana dejó es del del universo no estoy seguro añadió bueno no sería el único ejemplo ni muchísimo menos pero todo el lío del pues es en Cataluña el follón político social económico entonces se Maremàgnum en el que estamos metidos ha sido terreno abonado para hacer buena muy buena de hecho la reflexión de Einstein se han cometido tantas estupideces se han dicho se han hecho tantas barbaridades ojo por todas partes eh que cada uno ponga más carga donde crea oportuno pero la tuna además otras cosas peores ha sido y sigue siendo transversal en toda esta historia bueno pues es nuestra polémica polémica casi preventiva diría alerta precisamente por si sacaba cometiendo

Voz 35 38:19 la polémica

Voz 42 38:27 noticias que

Voz 0827 38:28 el Ministerio del Interior ha sacado a concurso la fabricación de doce mil quinientas Medallas al Mérito Policial con esta compra a granel cada distintivo sale a unos veinte euros pero claro considerado el paquete Beto la factura ascenderá a doscientos setenta y dos mil Lo curioso es que son más del doble que las encargadas el año pasado como sería inusual tal repunte del mérito Se especula con que el incremento puede ir destinado a premiar a los policías destacados estos meses en Cataluña algo que no ha sido confirmado pero que de confirmarse sería una provocación por qué me la actuación en el crítico día del uno de octubre fue muy polémica por la dureza de algunas cargas porque el despliegue finalmente no consiguió el objetivo de impedir la consulta y además en las sucesivas semanas de emisión salvo que estar encerrado en el barco de Piolín sea considerado sacrificio digno de reconocimiento a su trabajo policial por fortuna no tuvo que ser extraordinario así que dado que sufra hagamos estas medallas con nuestros impuestos quedamos a la espera de alguna explicación por parte del ministro de Interior antes de llevarnos la sorpresa de que se esconde Core por ejemplo a cada uno de los Ángeles Custodios jugó a los operarios que mantiene en la red de internet en Sevilla que permitió al director general de Tráfico dirigir de manera tan eficaz el caos del día de Reyes

Voz 0313 39:49 Luz Sánchez Mellado apuesta sí o no van las medallas para los policías y guardias civiles desplegados en Catalunya tiene toda la pinta sino nevera tiene toda la pinta tiene toda la pinta de verdad

Voz 1362 40:01 bueno responde un poco también al al teléfono

Voz 0313 40:03 condecorado el responsable del operativo eh en su día ya fue condecorado responsable del operativo que igual hay una oferta y hay de verdad en fin eso pueden hacer queremos hacer broma El humor ironía y enseguida vamos a saludar a alguien se sabe mucho de esto por por encima de todo

Voz 17 40:19 pero como dijo verse osea sí sí sí sí

Voz 0313 40:23 hay una imagen del el de la novela no no no no me lo invento Si hay una imagen de de de de fracaso de mala gestión y de otras cosas peores es la del uno de octubre es la del uno de octubre o sea no sólo porque se mantuvo la convocatoria de una consulta declarada ilegal porque Asia forzó la maquinaria pero es que la reacción fue horrorosa por favor

Voz 1362 40:43 conocidos además hombre conocido por eso

Voz 0313 40:45 no provocación pero a donde fueron para que les premian a territorio hostil a la guerra a Afganistán hombre por favor

Voz 1362 40:50 hombre es verdad que durante ese periodo los sindicatos policiales han encargado también de ilustrar las condiciones francamente mejorable de su estancia y demás pero de ahí a ser acreedores de una medalla de todas formas es insisto cuando hablas de broma y demás ah pues en estas fechas se hace balance de el año al frente al Ministerio de Interior del ministro Zoido y episodio

Voz 17 41:10 hay una pagina anterior pero días el país que verla convertidos no falta sí sí bueno avivar el caos divertido

Voz 0827 41:19 porque cuando se encargaban la mitad de las medallas también muchas de las medallas fueron polémicas no hemos visto condecorar a cofradías a vírgenes de todo tipo etc entonces claro que de repente se duplique la petición es muy extraño no hay gente que dice no bueno a lo mejor como decía Roberto están haciendo acopio porque está compra a granel les sale mucho más barata pero cuando uno ve los presupuestos de la mitad encargada el año pasado Eden encargado pues ha sido justo el doble de presupuesto es uno más a este encargo es una pasta así considerado Zapatero después yo yo veo otro ángulo también no es que conceder miles de medalla

Voz 43 41:55 abarata la playa gritó abarata abaratar anunciará la medalla cuando te hacen un regalo sí Terrero City hacen todo regalos como dice una amiga mía a baratas el regalo raro es mejor uno que merezca la pena una medalla bien dada a una una institución a una persona que merezca la pena y que realmente acreedora de ella que no dar

Voz 0313 42:11 fíjate y pico mil eso es A

Voz 17 42:14 Cole cada cada año diéramos Milo

Voz 0827 42:16 después el Ondas perdería prestigio no porque siempre uno se equivoca desde luego uno siempre se puede equivocar y sepuede concederá la Medalla dices bueno tantos méritos como esta persona este policía o esta decía lo tiene otro individuo pero yo creo que el hecho de que sean pocas medallas yo creo que da más mérito a la medalla

Voz 0313 42:38 bromas aparte de ella al margen de esas consideraciones hay algo de fondo que a mi a mi a mi personalmente me parece vamos me generan mucha inquietud qué es esa sensación de que ahora que haber digámoslo claro en el terreno estrictamente político el liderazgo del movimiento soberanista independentista está hecho un desastre no sé como terminará mañana la sesión constitutiva del Parlament ni la investidura no sé nada pero digamos que ese bloque político lo social es otra cosa el político está hecho un desastre y en el otro lado se detectan señales y de qué

Voz 44 43:10 creer o humillar

Voz 0313 43:13 a rodar a provocar decir mira os vais a arrepentir pero por mucho tiempo escarmentar yo creo sinceramente con toda modestia que ese no es el camino ni muchísimo menos hiciese confirman lo de las medallas yo creo que va a ser un escándalo mayúsculo y hay que denunciarlo dicho lo cual volvamos a la ironía pero no sólo ironía habremos de barniz esa idea esa ocurrencia más que una ocurrencia surgida en las redes sociales hace unas semanas de la que mucho se ha hablado y que ha tenido entre otros efectos lo de poner al movimiento independentista frente algunas de sus propias contradicciones bueno hoy los responsables responsables sí los responsables de taberna han hecho pues una presentación oficial y además han elegido a alguien como Albert Boadella el dramaturgo Albert Boadella no le han convertido en presidente en el exilio de tapar niña que ha enviado un discurso que recordaba en algo de Tarradellas pelo gas de Jackson que aquí no SOC era no SOC aquí

Voz 40 44:14 así que eso sólo todos predijo institucional hace preguntas retó hoy yo

Voz 0313 44:29 por eso digo que hay ironía hay hay hay humor pero hay mucha carga de profundidad en el en el discurso de ese de ese President que emula un poco algunos de los discursos de Montes de desde Bruselas acaba con un Visca España por cierto hemos pitado sumarse a la Ventana al portavoz de tabarra Un compañero periodista Jaume Vives buenas tardes bona tarda qué tal Jauma cómo va eso muy bien Aller yo decía lo de y que no es una ocurrencia no es una broma tiene un tono irónico faltaría más pero no sólo eso eh

Voz 45 45:02 no no era eso es lo que dijo que no es una ocurrencia favor ocurrencias una broma es bueno que trabajan en la respuesta natural de un pueblo que durante muchos años se ha visto que tenía un gobierno que gobernaba para una parte de la población que no eran ellos sí que me había unos brazos digamos propagandístico su publicación aquí en Cataluña que se encargaban en la campaña de su Gobierno de señalar a ciertos colectivos las asociaciones que han hecho lo mismo antes y son que se está desprotegido abandonados no con el beneplácito ves a la gente está cansado no entonces acosado esperanza muchas de esas personas que vieron futuro político muy negro en el estadio

Voz 0313 45:46 Jauma asegura entre otras cosas a cero representar a la a la disidencia silenciada quién que silencia a los que no están por la independencia en Cataluña

Voz 45 45:57 bueno pues una buena muestra es comunicación los únicos que no se han hecho eco de esto pues todavía no hemos visto ninguna noticia nacional tampoco financien de la juez se digital o sea que el silencio que aunque que nos aplican a nosotros Al Fatah antártica parecencia responde una cosa muy sencilla y es que ellos durante muchos años y la imagen de que la disidencia hasta la gente que no comulgaba con las ideas que diríamos aquí eran gente oscura gente triste un gen interés contra gente autoritaria gente peligrosa no fascistas ese fascismo inútiles los ves todo aquello que no encaje con esa descripción que ellos tienen con esa cosa cancelaron varios social no les interesa entonces otra cosa simpática una cosa una cosa que nacen en honor de un grupo de personas contradice esa tesis que que independentismo entonces eso no va a interesar el motivo por el cual se ha sido el tanto

Voz 1826 47:05 Jauma yo sí que he visto en algunos medios de comunicación donde sí que sea recogido se ha hecho eco pero para todo lo contrario quiero decir para dar una visión agria ha sido una reacción desde luego muy lejos del humor muy dolidos en su en su orgullo no de de patriotas nacionales de de lo catalán en su exclusividad Hinault han entendido el lobo esto es una broma precisamente

Voz 45 47:26 Bono resurgiera hay esos dos cosas una es no hablar de eso que no entran nuestros esquemas mentales mirando de no haber no hay descubrir que la alegría también esta o incluso principalmente está fuera de la burbujas doloroso luego luego Si hablamos de eso pues evidentemente pues vamos a decir lo peor que podamos decir que miserias sacamos de la gente que está alentaba Arria haber cómo lo planteamos para que algo que la música simpática un sentido de ser carezca una cosa demoníaco esas a las

Voz 1362 47:59 yo he estado programas con con bueno pues algunos destacados eh eso o de medios de comunicación dependencias no les hace ninguna gracia se ponen se ponen muy nerviosos o no lo captan no que captar la estrategia del espejo que yo creo que es la que inspira el concepto de mía

Voz 45 48:20 bueno que esa cosa que se pongan nerviosos es es que es decir que los frutos de de Tabares mía empiezan a hablar

Voz 6 48:28 que sí que se han visto grandes pero sí

Voz 45 48:31 con un poco de suerte vamos a conseguir ópera que es no tener que llegaba calcinados hijo el que recula no queremos llegar saluda a una la región de España nosotros somos catalanes y lo seguiremos siendo vuestra vida toda nuestra vida lo que no queremos estacas ojalá ese espejo sirva para que todo esto termine por desaparecer

Voz 0313 48:57 me llama déjame que te pregunte una cosa para terminar vosotros defendéis unas ideas los independentistas defienden otras los que hay entremedias defienden otras no no no no pero no hace falta ni sin siglas políticas e igualó sea dime qué opina is vosotros los los promotores de Tavernier que opina es del diálogo como concepto

Voz 45 49:21 estupendo pues eso es lo que queremos hacer en nuestras familias con nuestros vecinos el trabajo diálogo yo te escucho no esperando a poder hablar sino escuchar lo que estoy diciendo y luego tienes que ellos a mí lo que no es válido es llamarle diálogo al chantaje no es decir si no pasas por el aro entonces no quiere dialogar es muy ya lo saben si dos personas que hablan para llegar a un punto común pero tras de sí para ver elementos comunes para para entender un poco más al otro

Voz 0313 50:02 bueno Jaume vivas portavoz de Tavernier gracias por estar referente en La Ventana eh a vosotros un abrazo un abrazo grande es una idea eh lo lo de lo de yo creo que ha descolocado a muchísima gente te puede gustar más o menos pero alguien ha tenido imaginación para para poner algo distinto de nuevo sobre sobre la mesa no pierde el curso Boadella está muy bien

Voz 0827 50:23 lo que hemos dicho aquí no que es exponer ante el espejo y sobre todo es plantearse algo muy serio que yo he oído preguntar

Voz 0313 50:28 ha sido puedo ver lo que ha sido una bestia negra de la también catalana desde hace muchos años desde que hizo Ubú president sino que se mofaba de Jordi Pujol desde entonces ha tenido que que que soportar Bono en fin lo que no está escrito de verdad claro no pero qué quiere decir

Voz 0827 50:43 que la reflexión de fondo de lo que plantea es qué sucedería en una república catalana independientes y dentro de la república catalana independiente se produce exactamente el mismo movimiento con la misma estrategia con los mismos pasos que están dando no estaría haciendo puso en algo muy parecido a lo que está haciendo Mariano Rajoy impedirlo pues esto es este el mejor de cuantos cuando uno baila muy mal a veces no se da cuenta de lo mal que baila hasta que le ponen un vídeo y le dicen mira es Sacyr y entonces yo creo que ese es el momento en el que uno si es un poquito sensato puede ser consciente de lo que está

Voz 1362 51:15 y luego bueno sin tomar partido pero es verdad que está bien hecho desde el propio nombre tabarra que tiene como sugerencias hay de te más

Voz 6 51:23 pues sí tiene tiene es muy eficaz

Voz 1362 51:25 comunicativa mente lo que no sé si sería decir

Voz 0827 51:28 hace una futura república porque él ha dicho esperemos que den marcha atrás para que no tengamos que seguir actuando pero claro desde el humor puedes hacer esto quiere llamar la atención y suscitar un debate pero lo políticamente digamos ante una república independiente ya proclamada que es lo que puedes hacer Si ya te silencian ahora imagínate lo que sería lo que sería después

Voz 46 51:51 yo marido Patrick conductor prometo que terminaron los años te pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche hoy es el principio de todo hoy es el día hoy voy a hacerme torista ya es hora de que dictó dista que hay en línea

Voz 2 52:08 el seguro con todo tienes el mejor precio son dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 30 52:17 Superman Wonder Woman

Voz 47 52:20 revive las mejores historias de tu superego es favorito las colección DC Comics del país las novelas gráficas más emblemáticas con un acabado de gran calidad Gate dominando nueva entrega con ahí

Voz 2 52:34 si quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 48 52:58 plan para la familia te proponemos uno vamos de rebajas salir todos juntos de casa la peque probó unos patines en línea popa una víctima nueva mientras tanto mamás de prueba ese vestido que tiene un descuento genial de acaba la tarde comiendo Tortillas en la cafetería todo esto y más con las rebajas de El Corte Inglés

Voz 25 53:18 la Ventana

Voz 35 53:22 las Francina

Voz 2 53:33 en

Voz 0313 54:05 tarde Luz Sánchez Mellado ha llegado la redacción diciendo ojo ojo que este año en marzo puede haber una huelga de de mujeres inodoro invento yo que este fin de semana Zaragoza

Voz 1362 54:16 sí ahí se han reunido varios colectivos feministas si uno de los acuerdos así

Voz 40 54:21 no promover una huelga general de mujeres para

Voz 2 54:25 el próximo día ocho de octubre el año pasado se pueden de fue se convocó de de media hora no

Voz 17 54:31 sí era una especie como de acto testimonial salieran los centros de trabajo además ya que sería una una huelga general de mujeres para reivindicar bueno pues toda la agenda feminista que está estos días