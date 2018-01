La Ventana (16/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 el día

son las cinco las cuatro en Canarias el ministro Luis de Guindos comparece desde hace pocos minutos en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera así que conectamos ya con la Cámara baja Eva Vega buenas tardes

Voz 1220 00:21 pues buenas tardes repaso de Luis Devine

Voz 0605 00:24 dos por los grandes hitos de la crisis se remonta el ministro de Economía a la burbuja inmobiliaria cuando la concesión de crédito a la vivienda era desmesurada

Voz 3 00:32 la concesión de crédito a los hogares para la adquisición de vivienda que en dos mil tres rondaba los doscientos cincuenta mil millones de euros se había más que doblado cinco años después cuando llegó a superar los seiscientos mil millones de euros

Voz 0605 00:44 dos tercios de la inversión iban a parar al sector de la construcción se produjo un incremento artificial de la demanda de vivienda con un repunte de los precios del setenta por ciento entre dos mil siete dos mil ocho el estallido de esa burbuja ensombreció la confianza en las entidades financieras

Voz 0032 01:00 Lisino hay sorpresa a última hora de la tarde tenemos que conocer quién de Esquerra va a ocupar a partir de mañana la presidencia del Parlament de Catalunya ya a esta hora la CUP acaba de comunicar que de momento se queda fuera de la Mesa del Parlament Pablo Tallón bona tarda

Voz 1673 01:11 bueno tarda la portavoz del secretariado Núria Gibert explica que su partido votará a favor de los candidatos independentistas a la mesa deja entrever que ha habido alguna aproximación con Jones para Cataluña para que les ceda un asiento pero concluye que estos contactos no han ido como les hubiera gustado

Voz 4 01:24 en los términos en los que nosotros nos planteábamos dentro de la mesa no nos han dado no se nos ha ofrecido de forma clara diáfana entra en la mesa por tanto como no tenemos una propuesta y nosotros nos toca por nombre de momento no tenemos esta planteamiento encima danesa desde las cuatro Esquerra reúne en su sede a sí

Voz 1673 01:40 ejecutiva reducida ya grupo parlamentario para definir finalmente quién debe ser el próximo presidente o presidenta del

Voz 0032 01:46 Lamela un grupo de intelectuales franceses ha publicado este martes un manifiesto con duras críticas contra la política migratoria de Emmanuel Macron que ha coincidido además con su visita al campo de refugiados de Calais corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 01:58 bajo el título vuestra política contradice el humanismo que predica Weiss varias personalidades dicen haberse despertado desgraciadamente en un país donde se arrojan a la basura las mantas de los migrantes en Calais ose desgarra en las tiendas de campaña de los pobres en París o donde se puede uno perder con manos y pies helados al atravesar los puertos de montaña entre Italia y Francia entre las Fire antes el economista Pisani Ferry uno de los primeros seguidores de Makoun o el secretario general del sindicato CFDT ir directivos de una de las grandes ONGs como Terranova

deportes Toni López buenas tardes es dar buenas tardes mañana vuelve la Copa del Rey en la ida de los cuartos de final Valencia Alavés Atlético Sevilla y Espanyol Barça para el jueves Leganés Real Madrid para hoy jornada dieciocho de la Euroliga de baloncesto a las ocho y media en el españoles el duelo Valencia Basket Barça Lassa en el Open de Australia de tenis victorias de Muguruza Ramos García López Lara Arruabarrena Verdasco ha derrotado autista también eliminado Feliciano López de una décima etapa del Rally Dakar por ahora tercero Carlos Sainz en coches terceros Joan Barreda motos gracias Toni cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 es un Madrid Madrid está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial el supuesto autor del atropello de una chica de diecisiete años en fuentes del Jarama el hombre ha sido detenido esta mañana en el en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba coger un avión para huir Argentina fue un vecino del arrestado el que avisó a la policía después de escuchar una conversación entre el autor del atropello y su pareja Ana Martínez portavoz de la Guardia Civil

Voz 5 03:22 en lo que es muy definitorio es eh una comunicación que acción ciudadano de Pozuelo de uno conversación que escucha al presunto autor de los hechos en en el cual se es una conversación que está hablando con otra persona en el cual se se auto inculpa a esta persona e al oir esta conversación tan extraño lo pone en conocimiento de la comisaría de Pozuelo

Voz 1509 03:41 ecologistas en Acción denuncia un nuevo vertido ilegal

Voz 1915 03:44 obra pública en la Comunidad esta vez en Valdemoro donde se acumulan residuos frente a la cárcel de Estremera a SER Madrid Sur David Calleja

Voz 1673 03:50 son toneladas de escombros de obra pública con bloques de Calzada o fragmentos de pavimento que se acumulan al norte de Valdemoro entre la cárcel y la M quinientos seis una zona un espacio industrial y urbanizado pero absolutamente vacío e inutilizado la organización ecologista señala a una empresa la empresa Burton que ya fue sancionada hace dos años Julio Martín portavoz

Voz 6 04:11 la multa a este lema prioritaria cantidades de tres mil euros porque nos fascinaban enormemente que hasta estas empresario de sale muy barato infringir la legislación sobre tres películas de la ciudadanía de medio ambiente

Voz 1673 04:23 ecologistas pide una investigación sobre cómo se están gestionando este tipo de residuos en la lo

Voz 1915 04:27 calidad y la UCI pediátrica del Hospital doce de Octubre estará cerrada durante un mes después de que esta madrugada se haya roto una tubería de las instalaciones los doce pacientes doce niños que estaban allí ingresados han tenido que ser trasladados Eduardo Brunete es portavoz de sindicado sanitario más

Voz 7 04:41 podía haber sido mucho peor porque justa no tenían ningún paciente muy delicado debamos

Voz 8 04:46 con con circulación extracorpórea

Voz 7 04:49 yo que no hubiera podido

Voz 9 04:52 el lado tan rápido y de la manera que la Eton doce grados en el centro de Madrid

de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:06 en ese

Voz 10 05:09 servicios informativos

Voz 11 05:13 la Ventana

Voz 1 05:17 Francina

Voz 9 05:32 ya estamos arrancando la segunda hora de La Ventana con todo por la radio estamos todos no sí sí bueno no no no todos no casi esta música de que es el desafío de rival Grabriel pregunta apuesta que llegará uno llegará llegará uno llegará a aquel gran vecino Íñigo eran tres minutitos en cuanto a lo sumo les vamos venga baretos votas a favor de que llega yo paso yo voto a favor sí sí sí cierra las puertas

Voz 12 06:08 sí

Voz 9 06:11 año nuevo Iturriaga nuevo esperar Restoy

Voz 1220 06:15 no subió ocho pisos en treinta segundos ceder entonces

Voz 9 06:19 oye medallita a dejarle respirar

Voz 0295 06:42 no conozco muchos otros países donde tanta gente compuestos tan relevantes están en la cárcel

Voz 14 06:49 igual es que realiza Perugorría otros países o Antón mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos ya desde que pese ha acusado el golpe sin ninguna duda Hora veinticinco ediles con que pesar lo digo

Voz 10 07:06 pero cuentas razones tenemos para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión con Ángels Barceló

Voz 0295 09:31 gol uno Atlético de Madrid Sevilla Valencia la deuda

Voz 19 09:41 corta este miércoles desde las siete de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 0295 09:48 antes de los cuartos de final de la Copa se juzga en S

Voz 20 10:12 viva el vino me la sombra de la traía al fresco que miedo de que la pregunta es así que estamos que quede aquí digamos Faldo claro es si nos parece un razonamiento muy Millán no le entendible

Voz 21 10:51 el conocimiento ni siquiera la o la más mínima intrusión de que podía haber un sistema organizado en estos días de Ariel al revés

Voz 22 11:00 tengan un poco de coronel

Voz 12 11:07 mucha paciencia mucha te pregunto si demasiada bueno venga Toni que atentos a los que tengan datos

Voz 0230 11:15 por qué podría haber varios gatos encerrados en curso el Gobierno propone cambiar el sistema de cálculo de pensiones lo ha sugerido hoy la ministra de Trabajo Fátima Báñez todavía no podemos saber si es a favor en contra pero si tiene usted de dato bungalow a buen recaudo porque hay peligro de gato encerrado

Voz 23 11:31 cero encerrados

Voz 0230 11:34 oiga Clarín Celia Villalobos que preside la comisión parlamentaria que estudia la reforma de las pensiones advierte a los menores de cuarenta y cinco años

Voz 24 11:41 Seremos la obligación de decirle a lo que hoy tienen cuarenta y cinco años cuidó

Voz 12 11:46 preocuparnos del ahorro

Voz 0230 11:48 ambos menores de cuarenta y cinco años no tienen la pensión asegurada esto es traducido al castellano según la persona que preside la comisión que estudia la reforma de las pensiones además bueno estos son datos conocidos los menores de cuarenta y cinco años entre los menores de cuarenta y cinco años hay más paro hay trabajos más precarios Il Stephen que tienen que ir con cuidado

Voz 1 12:07 sí

Voz 0230 12:09 casi tendrían que ir con cuidado los demás porque el día que los menores de cuarenta y cinco años se arte en España se va a montar una buena hablando de gente enfadada ha estado Felipe González esta mañana en la SER hablando del atasco de la política española pero hay atascos más grave esto es un poco estilo García Ferreras eh fíjate

Voz 26 12:27 hablando hablando del atasco de la

Voz 0230 12:29 la política española pero hay atascos más graves nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 1509 12:34 dos horas marcha atrás para sacar un camión del casco antiguo de Borjas una noticia que podemos leer en El Heraldo el pasado día once el conductor de un camión marcó la localidad de Borja en el destino final del GPS entonces el navegador les llevó hasta el centro de la población por una de las calles más estrechas y según explica la Policía local antes de llegar al casco antiguo hay un panel señalizado perfectamente visibles según ellos que limita la circulación de camiones que superan los tres mil quinientos kilos de peso y los cinco metros de largo unas dimensiones que supera con creces porque es de treinta y tres toneladas pero bueno como el GPS decía que p'alante para allí que se fue hasta quedarse atrapado tuvo que salir marcha atrás con indicaciones de la Policía Local de la Guardia Civil del propio alcalde de algunos vecinos y después de dos horas y salir de la carretera multa de doscientos euros

Voz 0230 13:18 por agredir de escasea valía la pena hay marcha atrás tal vez en la política española sería una solución ir marcha atrás hasta llegar a un punto en el que todos pudieran girar es todo del camión es una metáfora no sé si os he dicho Felipe González nuestra contento

Voz 9 13:32 sí

Voz 27 13:37 fue

Voz 23 13:42 eso luego lo oímos

Voz 28 13:50 y por qué mundo

Voz 9 13:50 tanto tenemos muy fría

Voz 22 13:54 bueno y empezamos nos twiterías con fútbol las exhibiciones futbolísticas de Messi no gustan a todo el mundo me estallidos

Voz 29 14:01 está harto Messi jubila te ya hostias disfruta de tu familia y amigos

Voz 22 14:07 a los diálogos con médicos siempre funcionan ahí va uno de My life crisis

Voz 29 14:12 tome usted un paquete de tabaco al día y tres litros de cerveza cada ocho horas todo que cerveza de tabaco doctor como que doctor

Voz 22 14:22 vamos ahora con un magnífico tuit nutricional a cargo de Sadie imputa

Voz 29 14:26 no comas carbohidratos simples Comet carbohidratos contradictorios turbulentos misteriosos carbohidratos que hayan viajado que hayan vivido y sepan que no todo es blanco y negro

Voz 22 14:37 muy parado viene con una advertencia importante ojo

Voz 29 14:39 ojo estafa he comprado una lavadora de seis kilos y al subir la casa pesaba por lo menos dos mil quinientos

Voz 1 14:45 es el ganador

Voz 29 14:46 ajá ya acabamos las tutorías con este dialogo que tuitean muerta y ahora digan un defecto suyo a veces me meto en las conversaciones de otros lo estoy preguntando a él esperaba más

Voz 30 15:03 además

Voz 1 15:36 es una de las frases del día es de Felipe González no

Voz 12 15:41 no sé si os he dicho que no está contento con la dirección política que España sabéis qué pasa que Mariano Rajoy no le llama desde hace tres años madre Pedro Sánchez no le llama Albert Rivera le llama veces he cuidado cuidado Pedro Sánchez que te cuesta Telephone

Voz 1 15:57 no

Voz 12 16:06 Sánchez que te cuesta telefonear que luego vienen los madre mía

Voz 0230 16:09 es una de las frases de Felipe González dice Sí Se Puede investir a Carles Puigdemont a distancia por qué no invertimos un elefante

Voz 25 16:15 dice no lo que no prohibe el reglamento se puede hacer digo imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera

Voz 12 16:24 el presidente que no de ideas que no de ideas porque si hay que justificarlo del elefante se justifica eh

Voz 0230 16:34 estamos en un momento político en el que se justifica cualquier cosa primero llegas a la colina luego explicas por qué estas la colina

Voz 12 16:40 situación excepcional reclama soluciones excepcionales y el pueblo quiere que pase algo gran

Voz 22 16:45 de Ikea más grande que un elefante

Voz 0230 16:52 dos elefantes lógicamente esto tenemos que apuntarlo para recordar algún día que tenemos se contárselo a nuestros nietos una vez estuvimos discutiendo en España si se vestía de esto es si se investiga a un presidente que estaba fuera de España como si fuera lógico es este clima loco está Gené era una situación en la que no se sabe dónde empieza la realidad donde acaba la broma hoy lo habéis comentado antes sea presentado Albert Boadella como presidente de AVA mía en el exilio se ha dirigido a sus seguidores a través de un plasma Ibex ha dicho no

Voz 12 17:25 dos que aquí ya no

Voz 0230 17:31 la que no lo sepa que es difícil que no lo sepa porque se habla mucho pero tabernas una localidad imaginaria o no no se sabe si es imaginaria que surge de la suma de Barcelona en Tarragona donde los independentistas son minoría ciudadanos es mayoritario se ha propuesto bueno mayoritario los no independentistas y se ha propuesto independizarse de Cataluña tabarra día utilizando los mismos argumentos con los que los independentistas se quieren separar de España o la segunda broma del día sobre esto es sobrepuso Money Se llama Puche money

Voz 1 18:08 depende en Belén depende en acto de apoyo a oculta dos llanto Rajoy vence actúa para mí ley entre Saler Moreno es el resumen de un rap que hablado no no no no es fácil dos

Voz 12 18:26 versos geniales como España matraca toma pan tú Mc Amado flaca estamos bueno estamos en un momento peculiar en el que la actualidad podríamos decir que está polvorones mientras tanto un grupo de científicos europeo trabaja

Voz 0230 18:49 en el proyecto destinado a establecer los límites de la caradura se trabaja con la piel de varios países y nosotros estamos bien situados ha llamado mucho la atención de estos científicos el caso de la sentencia del caso Palau condena Convergència y el PP cat emite un comunicado diciendo que Convergència ya pagó el precio político dándose la circunstancia de que los políticos de Convergència son los mismos

Voz 33 19:10 a entender loca eso sienten David Hale pero si no entender

Voz 0230 19:14 en las últimas semanas también hemos oído a Rodrigo Rato

Voz 29 19:17 cada minuto

Voz 0230 19:18 que estamos viendo en Valencia los empresarios confesando que financiaban al Partido Popular

Voz 34 19:23 los empresarios confían que financiaron de forma ilegal al Partido Popular reconocen la totalidad de los hechos narrados por la Fiscalía en su escrito tenemos este caso del tan tachan mágico

Voz 0230 19:36 los mismos políticos que dirigían un partido dan por desaparecido el partido hay una cierta perplejidad por la caradura no hasta podría pensarse en convocar el Campeonato de España de partir nueces con la mejilla esta mañana se quejaba en Onda Cero la alcaldesa de Barcelona Ada Colau planteando una pregunta final

Voz 14 19:52 sacan un comunicado breve como sacaron ayer diciendo que acatamos las decisiones judiciales de que el juez de Carlo tenía con Convergència ya está pero se nos toman por tontos están insultando la ciudadanía osea es muy grave

Voz 0230 20:04 nos toman por tontos es una pregunta que se hace cualquiera respecto de los políticos rivales a ver si al final es que somos puntos en contra de lo que opina media Mediapar las quejas de Felipe venga vamos uno donde al proyecto para España

Voz 25 20:19 ahora es difícil identificar un proyecto Españas

Voz 0230 20:22 es más dónde está España hay un proyecto

Voz 25 20:25 esto de España que de verdad sea ilusionante para el conjunto de los españoles atractivo para los catalanes en su conjunto sean o no separatista o de verdad España está ausente de sí misma

Voz 1623 20:40 España ausente de Cima

Voz 0230 20:42 Emma como en la canción de Los Pecos sustos generacional eh pero decían Los Pecos yo te mal decía yo odiaba por estar ausente de mí

Voz 9 20:50 tenía

Voz 0295 20:57 es decir no denigrar

Voz 12 20:59 es como España hasta nos entre Letizia estaba ausente Felipe González donde está el dirigente político que digan veinte minutos el viste veinte minutos

Voz 9 21:09 pero te qué

Voz 12 21:11 a todo esto el dirigente político que digan veinte minutos que hay que hacer con España

Voz 0295 21:15 los ciento lo ausencias que propia el liderazgo político

Voz 25 21:20 alguien diga Veinte minutos que que adónde quiere llevar a España en los próximos años

Voz 12 21:24 con los desafíos que tiene por ejemplo se llevan

Voz 25 21:28 España no está presente en Europa ni en América Latina pero es que no estamos presentes aquí estamos presentes en América Latina no sabemos qué hacer con España cuál es mi impresión porque no sabemos qué queremos hacer con España no hay política interior ni política exterior porque no veo ni política interior y Política Exterior si vengo de Colombia

Voz 0230 21:48 eh a qué se dedica Mariano Rajoy pregunta Felipe González a garantizar la estabilidad aquella más estabilidad a así lo ha dicho la estabilidad es

Voz 25 21:59 nada se mueva esa es la estabilidad la peor de la desgracia de lo único que ha hecho el Gobierno español para combatir la crisis es precarizar el empleo porque la única aportación que hemos hecho para la superación de la crisis de España ha sido la precarización y la devaluación salarial

Voz 0230 22:17 bueno no está contento con Mariano Rajoy hace unas semanas estuvo José María Aznar en la SER quejándose de Mariano Rajoy hoy ha estado Felipe González quejándose de la falta de proyecto de Mariano Rajoy en el Partido Popular hay inquietud por la falta de proyecto de Mariano Rajoy la oposición en España considera acabado el ciclo político de Mariano Rajoy pero como esquimales

Voz 35 22:36 su iglú como Cuco en su reloj como caracol en su concha como adolescente en su móvil sigue Rajoy

Voz 0230 22:44 perturba hable

Voz 9 22:50 anuncia el presidente del Gobierno hoy

Voz 12 22:52 lo que si Puigdemont intenta delegar su voto recurrirá al Tribunal Constitucional en el Tribunal Constitucional hombre don Mariano Rodríguez por aquí lo ha contado este mediodía nuestra compañera María Jesús Bueno

Voz 14 23:03 si se empeñan en que sea president también acudirán al Constitucional

Voz 0230 23:08 constitucional que dirá dirá lo del rap

Voz 37 23:11 si España mata a tu proyecto

Voz 1 23:14 acá

Voz 0230 23:15 en fin y al cabo como ha dicho Felipe González el proyecto de Puigdemont es bastante claro

Voz 25 23:20 yo creo que lo dijo en algún momento esto de Bruselas dijo España le hemos creado a España un problema de cojones

Voz 0230 23:28 una de esas del proyecto político de Puigdemont es crear un problema de esta categoría digamos no hola cuál es el proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy para dos mil dieciocho sea partidario de Rajoy o nuevo más o menos cuál es el proyecto

Voz 1623 23:45 de gobierno para dos mil dieciocho lo único que apareces resistir tiene un progre

Voz 0230 23:52 Emma en Cataluña calificado técnicamente lo que ciencia política se llama Un problema de cojones una agenda judicial de un perfil también testicular no tiene aprobado los presupuestos no tiene mayoría parlamentaria y su socio político de su principal competidor barcos llamaría a Mariano Rajoy sólo le queda el karaoke

Voz 12 24:23 pero sólo estamos a principio de año y él sigue

Voz 38 24:25 el humo es lo que es para bien o para mal hombre en la vida siempre intenta una mejora no tiene sentido hacerlo pero lo que no se puede ser es lo que nos

Voz 0295 24:39 el euro

Voz 0230 24:40 siempre mejorar no tiene sentido no intentar mejorar pero tiene sentidos es lo que nos eh que mide Felipe

Voz 39 24:48 te David tiene que estar

Voz 9 24:51 hablando de mete admite tú

Voz 39 24:54 no

Voz 1 25:04 está eh

Voz 20 25:22 yo no estar música todas las músicas de Laura Piñero en Todo por la radio de la horas escuchamos y hasta bailamos lo nuevo de los escoceses Franz Ferdinand regresan el nueve de febrero con un nuevo trabajo retro futurista y cercano melodías de los ochenta

Voz 1490 25:39 el álbum se llamará siempre ascendente porque así se plantea la vida a pesar de haber perdido en este disco a su guitarrista que quería dedicar más tiempo a la familia no quería dedicar o algo así a cara en Gaza y a proyectos en solitario vanos seguir girando sin él además han fichado a dos nuevos miembros vendrán a España en verano ya están calentando además bien la salida del disco ayer mismo en un programa de la BBC su batería

Voz 14 26:06 lució camiseta protesta por los recortes sanitarios de Theresa May que acababa de estar sentada en el mismo plató polémicas al margen hace música yo recomiendo que presta atención al saxo de este tema buenísimo

Voz 0295 26:55 no te oigo no

Voz 22 26:58 ha ganado todo bueno venga Especialistas secundarios vamos porque de un lado vamos allá ven Bamako una noticia Gastro animalista supongo que ya habréis leído o habéis escuchado que el Gobierno de Suiza prohibido cocinar langostas vivas en agua hirviendo o a la plancha no la normativa señala que los decápodo dos deberán ser aturdidos antes de ser sacrificados para el consumo se ha ponerles un poquito el concurso de Iturriaga a Casillas queremos comentar esta noticia desde dos puntos de vista diferentes primero con nuestro experto en el mundo animal don Antonio diario qué tal buenas tardes amigo

Voz 9 27:41 supongo que muy a favor como experto en animales

Voz 22 27:43 de esta iniciativa del Gobierno de que ha hecho que muchos naturalistas aseguran que la langosta que que es muy sensible al dolor y a todo exigible no sólo al dolor mira si se me permite a mí yo respeto tema me gustaría contar una anécdota personal con langostas se mi música todo yo

Voz 9 28:01 este es personal en tu es bario

Voz 22 28:03 el casa es emotiva emotiva tuve durante varios años en casa de Isabel Coixet una langosta nos llevaba merced la tenido una guardia digo más PC pero no voy a engañar no a Mercedes le tenía yo un especial cariño el caso que ella también pone fue cogiendo a mí también bastante apreció dieciocho muchísima cosa junto de verdad muchísimo por ejemplo empezamos a ver Juego de Tronos junto Merceditas yo pero tuvimos que dejar deben la serie porqué ya era muy sensible afectaba afectaba muchísimo cuando lo habitaba un estar

Voz 40 28:37 hola siempre en Nou pobres a Mercedes le cogieron las madre dio como es

Voz 22 28:42 como se suponía está emocionando de verdad cuando lo recuerdo en Fire tópicos son muy sensibles Lopo contratar por ejemplo ella no es independentista ni nada pero decía siempre me Pietro la noticia decía Jordi pobre ahí en la cárcel toda la Navidad qué penita porqué hemos sensible al Arango el tango ésta no no bueno otro angosto Mercedes vale por todas las langostas no digamos

Voz 9 29:05 bueno vamos extrapolar seis

Voz 22 29:07 veo más esto es la visión de a favor de Suiza pero por otro tenemos a Francisco Hornillos

Voz 39 29:12 a las que tiene otra opinión muy diferente Francisco Oier ya que era la pena sostuvo

Voz 22 29:21 bueno Luis Francisco como cocinero esta noticia que no te gusta no te gusta

Voz 23 29:26 me personas otra chorrada chorro

Voz 39 29:28 tiene ha cocinar que es Griñán no que son muy sensibles dado lo crees no mira yo soy otra persona

Voz 0295 29:37 a ver si esta épica por lo que no

Voz 39 29:41 eso durante años una langosta a merced

Voz 22 29:44 Mercedes acuario Ustari

Voz 39 29:47 escolar Dios la langosta puedo decir aseguraron quédese de a China

Voz 22 29:52 no Night de la nada

Voz 39 29:55 no vamos viendo en el sofá claro

Voz 9 29:57 es más media

Voz 22 30:00 en Marsella en el sofá

Voz 39 30:02 bien lo Titanic antes verdad apreciados durante toda la película haber se cree indicando triplicar explicando que está hecho Gastón para que vete con el riesgo que es el puerto de hambre que si Camps nunca han tachado a chorros

Voz 9 30:16 no una cafre no

Voz 39 30:22 creo que si sube ganadero chicos no sea gilipollas que que habéis nosotros

Voz 9 30:25 en fin sensibilidad con el final

Voz 0295 30:29 hola

Voz 39 30:32 vais por ejemplo el otro día estábamos llevará las orillas iba Naranjo se suelta mira pues yo no yo lo sé porque critican tanto a Donald Trump a ver si te Haití Somalia el Congo de este disgregar no el el la verdad que Boscán sol

Voz 22 30:46 eso lo dijo Arango hasta angostas

Voz 39 30:49 te lo juro y ellos de Puerto Rico ahí es además

Voz 22 30:51 bueno pues ya lo ven divergencias dos nuestras antípodas ahora yo creo que la pelota en la polémica está en el tejado del oyente de la SER gracias a los dos por participar

Voz 40 31:03 aquí no aquí Francisco que te ADIC limón

Voz 2 31:12 Carmen manifiesto que ayer terminó la era de pagar más terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mí seguro de coche termina una época hice inicia otra donde puedo tenerlo todo ayer era una mujer más hoy y to this

Voz 44 33:18 las

Voz 20 37:03 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio en seguir al desafío del gran Iturriaga pero antes Ureña

Voz 9 37:08 cursó el mundo digo vamos con nuestra corresponsal

Voz 0230 37:14 el decir

Voz 2 37:17 en girar buenas

Voz 1509 37:20 el Mérida bueno tengo el tema del día que comentarlo esta el de España falta de Youtube a política Laurie Money pues de vez en cuando pasa se unen Descartes palabras que parecen antagónicas que parecen agua y aceite Sergio Ramos estilismo desafío aburrimiento esto pues hay excepciones por ejemplo vamos con You Tube mes tó Castro tiene veintiun mil seguidores es un filósofo youtuber nacido en los noventa que lo mismo te habla en los principios filosóficos de Trump o te hace un vídeo entrevista dando al rapero de Trump y reggaetón C tangana él él es sólo escuelas atreve con todo vamos a escucharle hablar de si Cataluña tiene derecho a la autodeterminación

Voz 50 38:02 esto esa filosófico Cataluña tampoco tiene derecho a la autodeterminación porque el concepto de derecho a autodeterminación es metafísico presupone una causa a su equipo el barón de muy Hausen y una vez depurado de su carácter metafísico especificado que se trata de derecho de secesión cómo lo entendía por cierto Lenin de este derecho

Voz 0032 38:16 ligado de manera incondicional pues lleva a Reus

Voz 50 38:19 hicieron absurdo de el derecho de secesión individual que para ciertos con capitalistas pues no es una azul

Voz 25 38:24 sino que se trata casi de un objetivo aún finas

Voz 9 38:27 alguien tenía que decirlo alguien tenía que decirlo

Voz 1509 38:32 bueno aquí la prueba existen las drogas en Youtube alguien lo están bueno además de una teoría muy interesante el dice que todo lo audiovisual You Tube por ejemplo ayude a que la cultura sea más apetecible que el ámbito académico

Voz 51 38:44 te das cuenta de a esa espiral no era la gente empieza a identificarse y a aprender más incluso formarse directamente en términos académicos través de la imagen cree que de seguramente subsidio quince minutos sobre la Historia del Arte desde los se desde los egipcios hasta aquí Asia ayudado vamos a comprender mejor lo estrenar de que cualquier volumen que sea leído no puede ser solo

Voz 1509 39:05 otro de sus teorías muy interesantes es que él está rodeada de un grupo de intelectuales que Ike no les ha conocido simposios sino en Facebook dice que los intelectuales de ahora pensadores están en Facebook es el Café Gijón de los millennials llegamos así no la de ligar tiene pues sería con ido desde entonces el fuerza ahora extiende bueno vamos con otro ejemplo fecundidad el tiene un leit Knight que se llaman no te metas en política tiene veinte mil seguidores y emite cada semana en el canal de Youtube del mismo nombre como buen ley ahí sigue la estructura de monólogo de actualidad al principio así

Voz 52 39:38 cambios completamente de asunto en Cataluña ahora per Catalunya insiste en la posibilidad de investir a Puigdemont por vía telemática

Voz 22 39:46 por Skype me hace mucha risa esta posibilidad

Voz 52 39:48 la me gusta mucho me parece muy moderno muy avanzado yo le metería más toques de este camino poquito de Trapp en el discurso de investidura soy nuevo presi

Voz 1509 40:00 claro está cerca eh tal manera ATA Soledad esta canción que plantea suelo el Trapp que a lo mejor es la clave o Puigdemont que se planteen otro ejemplo por ejemplo otro ejemplo madre mía cómo se nota ese de Giotto

Voz 23 40:15 nada demasiado

Voz 1509 40:17 vamos lo ha pasado porque yo también te enseña el origen de conflictos políticos actuales por ejemplo de dónde viene la polémica de Mónica Naranjo en note ese favoritismo hay muchos análisis en Youtube de diez minutos que te explican eso otra cosa que te explican pues la historia de Europa en diez minutos ojalá al rojo vivo tuviera esa a ciudades entre estos dictadores

Voz 12 40:40 con un aumento de esa tensión explota la Segunda Guerra Mundial la peor contienda bélica de la historia y en la que muchas de las naciones del mundo se implican mueren millones de civiles Se produce el Holocausto hice utilizan por primera y única vez las armas nucleares de quienes esta historia

Voz 1509 40:58 quieres ver Cardin Productions se hacen es a estos resúmenes históricos y muy fan de la guitarra por favor Tarraco sobre todo canción de Campamento de la Segunda Guerra Mundial otro robo en la quitó la otra era robar no sea el único límite lo pones tú la vamos a con el último la del último youtuber vamos con una mujer más la flecha ya tiene más de mil seguidores a empezó con su canal de Youtube propio ahora la fecha Huffington pues para para el canal de del periódico es famosa por explicar la economía para tu mis no por ejemplo quién las ha leído el BOE alguna vez le no ha tenido un domingo tonto

Voz 12 41:33 todo bien varios varios genes

Voz 1509 41:36 si te dan te da la madrugada bueno para Marta pagar la multa de tráfico para Marta leer el jueves el día a día ya te traduce el BOE os los presupuestos generales del Estado del dos mil dieciocho por ejemplo qué va a pasar la bajada de impuestos y el salario mínimo Marta buenos traduces hoy nos lo cuenta así

Voz 9 41:54 para Carlos a ver hagan deporte

Voz 53 41:57 las no quiere decir que eso se van de rositas tú que estás en el IRPF que sepas eh que tú soporta el setenta por cien de los gastos tienes más bueno de verdad y luego gana subirá el salario mínimo interprofesional que tú ya lo sabes lo que pasa es que volverá a subir si se incrementan un dos coma cinco por ciento anual el PIB is si un si se crear cuatrocientos cincuenta mil empleos que se crearán esos todos los años igual lo necesitamos el Salario Mínimo Interprofesional que gracias por venir

Voz 1509 42:23 a ver si es que la política con Youtube tendrá mejor pero

Voz 1220 42:27 tras

Voz 9 42:31 hablando de entrar entra como un cañón el Desafío Iturriaga que puede vivir un momento muy bueno

Voz 1220 42:36 momento extraño hay que reconocer que declaro amigo Tony me pidió sube un poquito el listón que estamos regalando demasiados tocadiscos lo subió en septiembre pero no debe yo subir demasiado porque todavía tenemos aquí las cajas no sabremos tanto lo supiste que debería el gran duelo Slam pero las veces que vendía de verdad algún día os contaré algún día a ver si me entrevista Francine descolgar en Naciones tienes libro basado he pasado malos momentos este año bueno quiénes son no me gusta hablar de mí tengo de todo eh vamos a cerrar el la posibilidad de María María cerrar vamos con María Muñoz que si los oyentes que estuve que nos escucha Esther la semana pasada llegó lleva quince de quince que lleva quince puntos con lo cual tiene la posibilidad si acierta en las cinco últimas preguntas lo importante saber si María está y María estás ahí si este bueno te enfrentas cinco últimas preguntas si aciertas te llevas el tocadiscos seguidamente saludaremos adornos concursantes si polacas sea eh no acierta a las cinco sigue concursando porque eso ya tienes el derecho para seguir intentándolo vale mea María

Voz 9 43:52 duda eh

Voz 1220 43:55 te vas a enfrentar María a las cinco últimas preguntas que van a ser cinco eslóganes cinco esloras muy conocidos estilo frases o eslóganes la idea esta es

Voz 9 44:08 a la que salta bien pues al estilo cinco eslóganes le te digo al eslogan me tienes metido

Voz 1220 44:17 cada dale María primero una muy facilita te gusta conducir

Voz 8 44:23 en categoría coches sí sí sí que hay que ayudar no

Voz 54 44:34 no no

Voz 9 44:39 bueno era

Voz 55 44:40 ya era BMW la primera hija lo ya ya ya

Voz 1220 44:45 bueno no pasa nada porque es en concurso con lo cual vamos a saludar a tu tu empiezas de cero otra vez María pero ya con una experiencia ya casi infinita his saludamos a Unai Páramo porque este bilbaino Zaragoza tuvimos que pasa que está pasando en Bilbao que está yendo a vivir a Zaragoza tuvimos a ver si es verdad es bien sí sí yo a baloncesto Unai buenas tardes

Voz 55 45:07 buenas tardes y raro ya OPA

Voz 1220 45:11 bueno pues nada una no te puedo dar mucha bola porque no estamos ya un poco esto pero más empezar va a empezar a concursar tú OK clave en edito que pida se un padrino o madrina

Voz 8 45:26 uno es así no venga

Voz 1220 45:28 la chino va a tener que franjivino Franchi no nos gusta

Voz 9 45:32 no

Voz 1220 45:35 dale venga en eso empezamos con la noticia modestia aparte más importante de la semana pasada

Voz 1623 45:43 a qué canal de Youtube le dieron el prestigioso premio gigantes

Voz 9 45:47 hace pueda ayudar Pilar de Francisco Segura

Voz 8 45:52 bueno a ver

Voz 9 45:55 sea una playa a preparó el tiro a perdona el recuerdo perdón perdón

Voz 1220 46:01 una vez dale bien esto no veo bien venga Pilar verdad

Voz 9 46:03 pero claro colgados del aro sí pero padrino no era yo a ver a ver

Voz 1220 46:15 eso para el premio es mejor canal de Youtube del año colgados de dos

Voz 9 46:20 es bonito en la compañía que estamos en la red de esas

Voz 1220 46:22 el cabreo con especialistas eh ya que estamos en la red es uno de los doscientos incendios que se producen cada semana fue motivado la semana pasada por una madre que dijo que le daba a su hijo para desayunar que tres aviones acelgas garbanzos o coles de Bruselas

Voz 8 46:40 yo no una ahí lo no son Koller

Voz 1220 46:43 no no guarda que tiene su padrino medidas para ayudar efectivamente tú cuando no esté seguro pues pues ahí y sobre todo todos es bueno cuál es el nombre científico

Voz 1623 46:57 de los garbanzos tres opciones si ser Hadi si ser Lence culinario o fase un los vulgares

Voz 8 47:12 el primero

Voz 9 47:13 ah muy bien eh tío mira no la esperaba yo no Davis no la veía venir ya surgieron se pregunta

Voz 8 47:21 una hay quedas tienes yo treinta años tres

Voz 1220 47:24 antaño es pues esta pregunta te va a caer un poquito lejos bueno hoy es el cumpleaños de esta cantante haberte creo que tiene

Voz 56 47:30 está claro

Voz 9 47:36 sí sí somos muy mayores una vez sabemos que no representó representó en Eurovisión en el año se pone dramático muy terrible terrible no me lo recuerdes no estoy pero espera espera que te doy opciones Betty Misiego Remedios Amaya o para

Voz 1220 47:57 más San Sampras te recuerdo que Francino lo sabe

Voz 9 47:59 patos hizo a alguien queda en Primera sí sería están tenemos no recoge

Voz 1220 48:04 hordas nombre nombres pero si recuerdas primera segunda y tercera si estás bien en quede cada qué década de su vida o en qué década subidas encuentra Betty Misiego en los sesenta H A tiene entre sesenta y setenta entre setenta y ochenta o entre ochenta y noventa

Voz 8 48:20 yo tenía yo creo que entre setenta y ochenta sí señor sí

Voz 9 48:24 treinta y tres años ha pregunta

Voz 1220 48:27 ya saben a última de Betty Misiego porque aunque representó a España Betty Misiego es americana más concretamente donde de Colombia de Perú o de Canadá

Voz 8 48:43 no fraccionado no puede no para no

Voz 9 48:45 desde luego no elige vale pero uno todos caiga Unai pero todo vale

Voz 1220 48:56 si tú dirías que Perú es más grande o más pequeño que España en extensión

Voz 8 49:00 no más grande más dos doscientas sesenta mil kilogramos recuerda que tenemos un aporta Tumblr dos mil España incluiría lo que dice el Real pero bueno que que tienes una

Voz 1220 49:11 pregunta que valedor una pregunta es que de Junqueras

Voz 8 49:13 cuando la quieras decir dices doble doble vale vale que tú dirías que hay más peruanos que españoles o al revés más que bueno pues no hay más pañales peruanas treinta y dos millones españoles cuarenta y seis millones yo que tú te diría ya la doble doble vale doble

Voz 1220 49:32 ahí está muy bien una de con con personalidad y por qué recibimos a gente de países de mierda esta frase la podría haber dicho uno del Cuco exclaman pero lo ha dicho quién dos y veinte de enero cumple sólo un año de presidencia

Voz 9 49:49 sí puede da vida a tonterías bueno hoy puedo última pregunta

Voz 1220 49:54 me gusta mucho la atención especialistas me gusta mucho pero abre el telón si aparece famoso que mando a Tim kiwi se cierra el telón

Voz 9 50:05 claro se vuelve a abrir el telón ya parece poco

Voz 1220 50:08 que mandó Adif si se cierra el telón se abre el telón ya parece poco quemando al al hay que me perdonen

Voz 8 50:13 niños que estás en el coche como se llama la serie de animación hombre clarísimo

Voz 9 50:20 baila les cenó Francisco hermanan claro que son una de las mejores seis tres para valorar Beteta

Voz 1220 50:38 ansiado tres fallas pero con la doble ocho

Voz 9 50:41 pero bien descalzamos hola a buscó la campeona

Voz 1220 50:46 en empecemos con un refrán que enero ya sabes que tiene muchos bueno

Voz 9 50:52 Pujol el padrinazgo no imagino que es cambiar María Isabel II

Voz 1220 51:01 bueno pues eso un refrán completa o completar cualquiera de los dos este refrán enero buen mes para tres opciones el enero buen mes para el carbonero o un buen mes para el fontanero su mujer

Voz 8 51:17 y otras cosas

Voz 1220 51:20 Carbonero Mimi Mariah antes decía que la gran noticia de la semana pasada fue el premio a colgados del aro pero tengo que ser honesto Yeste honor yo creo que hay que conceder a Sergio Ramos por su indescriptible abrigo color que preciosa

Voz 8 51:38 es mejor

Voz 9 51:41 por primera vez hubiera sido eh pero no ha visto la foto con la gorra y el el abrigo a juego

Voz 26 51:52 en el mando una con un cómodo

Voz 22 51:54 Damon seguro esto no cuenta como tú sabes

Voz 1220 51:56 no no cuenta no cuenta como sabes que ya es un nuevo azules el azul Mario Bros ya es decir una categoría de pregunta

Voz 9 52:03 hoy hemos

Voz 1220 52:04 a quitar el tablas al gran Ricardo Darín actor argentino tengo la misma pregunta con me con Betty Misiego en qué década de su vida crees que se encuentra Ricardo Darín en los cuarentas en los cincuentas o en los sesenta en los sesenta cumple sesenta y uno voy hacia tres películas ese es aquí todo adiós cumple años

Voz 9 52:28 no se bien llevar a menos Pilar

Voz 1220 52:30 está como hace tres meses se te voy a decir tres películas una de ellas no es de Ricardo Darín a ver el secreto de tus ojos Nueve reinas o Tiempo de valientes cuál no

Voz 9 52:43 sí

Voz 8 52:44 tiempo tiempo al tiempo de vale perfecto daría

Voz 1220 52:46 no sólo ha sido también mucho teatro quizás la obra que tuvo más éxito fue aquella del cuadro un texto de Yasmina Reza te acuerdas cómo se llama la obra

Voz 9 52:56 el verano lo cual un lío con cuál

Voz 1220 53:00 Toni si va a muy bien arte bueno hacéis una pareja impresionante muy buena tónica ya había pregunta mía

Voz 8 53:11 qué pasa doble triple dice María venga donde no bueno que igual es difícil está ahí bueno pues nada pues no no no no que sí que sí mejor regalo

Voz 1220 53:22 pobre Vera espero espero que sepas quienes Eric Clapton uno de los mejores guitarristas de la historia bueno pues Eric Clapton que tiene ya setenta y dos palos ha declarado hace unos días que tres opciones que tiene problemas con el alcohol que se está quedando sordo aunque ya no funciona sexualmente J

Voz 8 53:42 sí son van primera era

Voz 1220 53:46 alcohol alcohol sordo os sexo no está el tengo Savall bueno lo sé verán se está quedando sardo si se está

Voz 9 53:57 que estoy mejor

Voz 1220 54:00 es sufre además bueno mira fíjate pobres sufre Tin Tin y tus que es una dolencia por la que se percibe Se per tú percibes golpes y sonidos en la cabeza fuertes sin que provengan del exterior poco fuerte bueno la semana pasada anunció el cese de dos míticas publicaciones de grupo ZP va de con que me digas una

Voz 8 54:20 Interviú y Tiempo muy bien brotes no te Chile no le nombre

Voz 1220 54:26 lo has dicho una pregunta otras vencer en fueron durante muchos años todo un clásico te voy a decir cuatro

Voz 1623 54:33 mujeres y me tienes que decir que

Voz 1220 54:35 no salió en la portada de Interviú de estas cuatro tres salieron

Voz 1623 54:40 una no salió vale Marisol

Voz 8 54:43 haré

Voz 1623 54:44 Lola Flores Ana Belén y Anne Igartiburu

Voz 8 54:51 lo toda la que no en la que no venga

Voz 1220 54:58 sí naves muy bien cómo se llama ese nudo de corbata triangular y simétrico Mustang de duques ingleses que candelero eh

Voz 8 55:08 pulso el dio el Duke

Voz 9 55:11 el diu que no es otra cosa no haya hecho Duke eh

Voz 1220 55:21 no nombre no el Windsor el nuevo muy lo hizo nunca lo pregunto pregunta

Voz 9 55:26 se abre el telón y a pares

Voz 1220 55:28 está estás va a gustar P especialistas de verdad pero no hemos ido destruyendo infierno Se abre el telón ya parecen Messi Xavi Hernández están en una postura típica así como abrazados para sacándose una foto mi salero se cierra el telón se abre el telón y aparece Ronaldo el bueno El bueno el de antes el hueso e hice pone delante de ellos como se llama la peli dirigida por Corbacho y Cruz

Voz 9 55:57 sí hombre es buenísimo

Voz 8 56:00 gratis a ver si pero pero no

Voz 1220 56:03 era la foto

Voz 8 56:06 sí

Voz 1220 56:06 claro Messi Xavi llega añitos claro ya Ronaldo

Voz 8 56:11 no pudieran hacerlo ocurre a bordo

Voz 9 56:14 con la que hace Ronaldo felices Corbacho llegó la penitencia

Voz 1220 56:25 gordo tardo esto es bueno

Voz 9 56:28 ha sido ha sido

Voz 1220 56:31 sido que tres fallos ocho mil no así si hacía tres fallos pero una doble ocho de diez

Voz 9 56:37 no están los empate empate muy bien bueno