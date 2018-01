La Ventana (16/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 0032 00:14 empezamos con una noticia de última hora porque Esquerra Republicana ha elegido a Arruche Torrent para ser el próximo presidente del Parlament de Cataluña Barcelona Pablo Tallón bona tarda

Voz 1673 00:23 bona tarda tras muchos días de debate interno hoy después de reunir durante cerca de dos horas a su dirección reducida ya al grupo parlamentario ya hay decisión definitiva el sucesor de Carme Forcadell va a ser el actual alcalde da arriada Ter

Voz 4 00:33 Jorge Torrent cuando mañana sea nombrado oficialmente

Voz 1673 00:36 por la mayoría independentista el ex portavoz adjunto de Jones sí pasará a convertirse con treinta y ocho años en el presidente del Parlament más joven de la historia va a ser él quién tendrá que resolver la patata caliente de la hipotética investidura distancia de Carles Puigdemont también fue él quien la semana pasada seguro que quien tenía que decidir si esta investidura era o no posible eran los letrados del Parlament que como sabéis ayer ya se pronunciaron en contra de esta vía a través de un comunicado Torrent Renfe ha dicho que su primer objetivo será esto es literal poner el Parlament al servicio de la ciudadanía no de las fuerzas del ciento cincuenta y cinco y materializar el mandato democrático surgido de las urnas el veintiuno de diciembre gracias Pablo Lewis

Voz 0032 01:11 dos está evitando continuamente pronunciar el nombre de Rodrigo Rato en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera donde también ha asegurado que fue el propio Rato que le propuso su dimisión de Bankia Eva Vega buenas tardes

Voz 0605 01:23 buenas tardes se ha referido en todo momento a Rodrigo Rato como el expresidente de Bankia ya dicho que pidió fusionar la entidad con otros bancos sin éxito ha recordado la sanción de entonces el supervisor a Bankia por la manipulación de acciones propias ya ha asegurado que es Cerrato el que decide dimitir como presidente del banco

Voz 0605 01:56 hoy Bankia tiene una gestión profesional sin incidencias políticas ha dicho Guindos del Gobierno anterior ha criticado que no fue hasta dos mil ocho cuando se tomaron medidas que ha calificado de parches gracias Eva como han cerrado la bolsa

Voz 0527 02:09 eso pues ha cerrado al alza el Ibex treinta y cinco sube el cero con cinco por ciento sexta subida consecutiva cierra en diez mil quinientos veinte puntos por primera vez en los diez mil quinientos desde el pasado mes de octubre ha sido el índice que mejor lo ha llevado en Europa en un día de comportamiento desigual en el resto del continente ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está subiendo el cero con siete por ciento aquí por valores Aena es la que más sube un dos coma cuatro por ciento Arcelor Mittal perdón Acerinox el que más baja un uno con seis por ciento

Voz 0032 02:36 sí deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes disputa Nos a la décima etapa del rally Dakar en coches Carlos a en marcha cuarto en motos Joan Barreda vas sexto en la etapa entre resalta Belén en baloncesto gorra de dieciocho de Euroliga hoy se juega a las ocho y media al Valencia Basket Barça Lassa en el Open de Australia de tenis pasan de ronda Muguruza Lara Arruabarrena Ramos García López y Verdasco que ha derrotado autista también eliminados Feliciano López Jaume Munar seis y tres cinco

Voz 0313 02:59 tres en Canarias

Voz 1915 03:02 en el Madrid la oposición en Majadahonda exige responsabilidades tras la imputación del alcalde Narciso de Foxá por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia durante siete años somos Majadahonda la marca de Podemos en la localidad se va a personar en la causa y ciudadanos pide al Partido Popular que aplique su código ético destituya de Fox Alfonso reina su portavoz

Voz 6 03:21 hemos pedido la comparecencia del alcalde porque creemos que es un hecho grave es un hecho en más de todos los que viene ocurriendo en esta legislatura especialmente grave si queremos que comparezca igualmente queremos que el PP Majahonda aplique el código ético que tanto presume de Cristina Cifuentes

Voz 1915 03:38 ya a esta hora comienza el segundo de los paros convocados para este martes por los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que cubren las rutas entre la capital y una veintena de municipios del sur de Madrid hoy la empresa ha retomado las negociaciones con la plantilla que reclama una mejora salarial de la seguridad de los vehículos SER Madrid Sur David Callejo este martes ha vuelto a la huelga los autobuses

Voz 1673 03:57 interurbanos de avanza que afectan a más de veinte líneas en el sur de Madrid los paros seguirán durante un mes pero al menos las conversaciones entre las partes se han reanudado después de tres semanas sin negociar eso sí todavía hay distancias en materia de mantenimiento de vehículos ID el aumento de las frecuencias emplazan a próximas reuniones con responsables incluso con los alcaldes afectados sobre las condiciones laborales ser retoman las negociaciones con los empleados la semana que viene el miércoles día veinticuatro las diez de la mañana el comité ha convocado una concentración en la Puerta del Sol para que tanto trabajadores como usuarios del transporte público reclamen un mejor servicio en el transporte interurbano que acumula tres meses

Voz 1462 04:37 de huelga y la contaminación atmosférica aumentó en Madrid capital del año pasado según un informe de Ecologistas en Acción es el octavo año consecutivo en el que la capital incumple con los límites anuales de NO2 para la protección de la salud en cuanto al tiempo cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad hasta ahora tenemos diez grados en el centro de la capital

de momento es todo ya saben que la información sigue La Ventana y en Cadena Ser punto com

la Ventana Francina

atención pregunta puedo una serie de televisión ser escrita rodada anunciada presentada incluso pero no estrenada hasta al cabo de unos meses no unos años respuestas sí sí puede vamos de hecho ocurre con una cierta frecuencia esos un Expediente X no no no son exigencias de la programación o de los programadores o eso dicen hoy al izar hemos este fenómeno en La Ventana de la tele

Voz 9 06:27 ambos con las noticias de el Open USA de tenis buena jornada entrenamiento del Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el McLaren de Fernando lista de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Zinedine con las mejores opiniones las que deja

Voz 10 06:42 por tardes Gallego una embajada

Voz 11 06:47 gallego que toda la en ese hombre que luego Cases en tercera con tu estudiar

Voz 0313 09:19 sólo seis y nueve minutos de la tarde las cinco en Canarias ayer a esta hora veríamos como cada semana La Ventana de los libros con Benjamín Prado y con él hemos comentado más de una ocasión cuánto cuesta poder vivir de la literatura describir cuántos casos tenemos a lo largo de la historia que lo confirman

Voz 13 09:35 bueno pues hoy hoy recordamos que un dieciséis de enero salió a la venta ni más livianos que el Quijote la primera parte en concreto pero su autor el pobre Cervantes la siguió pasando canutas

Voz 1 09:49 el mundo

Voz 18 09:51 en La Ventana acontece que no es poco

Voz 2 09:55 relato personal de la historia con mi

Voz 18 09:57 es Concostrina Cadena SER

Voz 19 10:09 de los nervios debía de estar Miguel de Cervantes aquel dieciséis de enero de mil seiscientos cinco ese día salió a la venta su novela la que podría sacarlo de pobre por ocho reales y dieciocho maravedíes podía comprarse el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en el que a lo largo

Voz 1626 10:26 más de seiscientas sesenta y cuatro páginas se contaba las aventuras en los caminos de un tipo delgaducha y muy friki de otro gordo y bajito que sólo pensaba en comer porque aún no se podía pero de haber llevado al cine la novela habría sido la primera road movie de la Historia

Voz 20 10:44 una salir sin peligro marxista si lleva has sin duda

Voz 1626 11:02 antes es necesitaba el dinero porque hacía cuatro años que había dejado el curro no ha quedado claro sin metió mano en la caja o lidera un pésimo funcionario pero el caso es que pisó dos veces la cárcel por malversado decidió entonces volcarse en la literatura cuando entregó el Quijote al editor con aquella primera parte del libro iban sus esperanzas para poder seguir viviendo de la escritura el adelanto de derechos que recibió meses antes de la salida del libro les sirvió al menos a Cervantes para trasladarse con su familia a Valladolid porque allí se había instalado la Corte y allí estaba la pomada del artisteo y la intelectualidad El que no estaba en Valladolid junto a los mecenas pel oteando a los nobles con pasta ni existía ni se comió un Colita cuando por fin el Quijote salió a la venta que el dieciséis de enero Cervantes ya estaba empadronado en Valladolid en una vivienda húmeda que habitaba con su familia a orillas del río Esgueva

Voz 20 11:55 no se ya vuelve a ver en los pies

Voz 1626 12:03 hijo la primera edición de la primera parte del Quijote fue de unos mil ejemplares que dirá alguien uruguaya de edición pues sí pero que quieren sea aquí sabía leer cuatro mal contados eso sí el Quijote fue recibido con unas críticas excelentes salvo por Lope de Vega que dijo que no había peor poeta que Cervantes y que cómo podía haber alguien tan necio que alabar a Don Quijote un borde un borde que se la tuvo que comer cuando Cervantes acoge la segunda parte volvió a triunfar Hinault Cervantes no salió de pobre

Voz 20 12:42 están maya

Voz 1626 12:46 al entrar

Voz 20 12:48 y masa aquel juegan

Voz 21 12:59 que si Cervantes llega de páginas el recorrido que que alcanzaría

Voz 0313 13:03 pues esta obra no pero es lo que tiene que a veces el éxito

Voz 21 13:06 de conocimiento llegan cuando cuando Carlos

Voz 0313 13:09 sientas pero fíjense hoy por ejemplo sirve más lejos lo que contaban este mediodía nuestros compañeros de la SER en Castilla La Mancha concretamente Daniel Rodríguez

Voz 22 13:20 la obra fue impresa en la empresa madrileña de Juan de la Cuesta a finales de mil seiscientos cuatro para salir a la venta en el primer mes del año siguiente

Voz 4 13:27 SER Castilla La Mancha hemos hablado con José Manuel Lucía Megías presidente de honor de la Asociación de cervantista asegura que el legado del Quijote sigue presente forma de ver la novela

Voz 23 13:38 es una novela en papel hasta las series que están en en las plataformas on televisión tienen en parte que en buena parte precisamente del Quijote de la puesta literaria de Cervantes en ese año distintos

Voz 4 13:52 como Vicente sigue el mensaje de Cervantes

Voz 16 13:54 juego de darlo todo lo que ya era también pro que sirva a los demás es donde realmente hace ese Quijote sea universal en toda época hay en la geografía

Voz 4 14:04 es que si hubiera que hacer un cálculo de la promoción turística y económica que ha supuesto el Quijote para Castilla La Mancha sería impagable

Voz 16 14:11 el toro lo que debamos tener ese don

Voz 24 14:16 José de la Mancha ese la mancha que automáticamente ahora mismo seguramente y millones de personas el mundo que los pandilleros

Voz 4 14:23 yo es que muchos municipios de la región se han hecho a imagen y semejanza del Quijote

Voz 16 14:27 ya es como el Toboso Argamasilla voz

Voz 1626 14:29 vivían en realidad parte

Voz 16 14:32 son lo que son también un poco por el imaginario al que Joaquín

Voz 4 14:35 desde mil seiscientos cinco El Quijote sea traducido a ciento cuarenta lenguas de todo

Voz 25 14:44 Roberto el Quijote como precursor

Voz 0313 14:47 series de televisión ellos siguen vamos a ver qué opina Mariola Cubells venga

Voz 2 14:52 Tour pilló buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 24 14:56 con un arma en la mano que hacer alguna prueba más con quien les clínica

Voz 26 14:59 bueno a mi madre y se que con una carrera no llegará a ningún lado Iker sintió no será alguien en la vida

Voz 2 15:05 este programa la famosa que buscan promover hip pero

Voz 27 15:11 les pedimos disculpas dice bueno es mucho como que la culpa la tengo y lo malo que es el pasado veo a la gente que estuvo ahí tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 15:30 se oyó los estudios de Radio Valencia Mariola buenas tardes

Voz 1462 15:35 desde Ciudad Digital aparecieron estos del del pues me pareció muy interesante porque además bueno sabes que en Estados Unidos se dice siempre que si Shakespeare viviera escribiría

Voz 4 15:43 para en la televisora la última referencia que escuche fue en un en un episodio de The Good Wife son habituales las referencias al Quijote a Cervantes etcétera en las series norteamericanas e incluso conozco a alguien muy próximo a mí que está haciendo un trabajo universitario de fin de grado que relaciona precisamente el Quijote

Voz 21 16:01 hay en Breaking Bad porque desde luego déjate

Voz 4 16:03 sí Now Walter White es el Quijote que lucha

Voz 28 16:06 contra los elementos son claro no sí

Voz 21 16:09 es el tirado el pringao exactamente a los ahí su forma de Sancho Panza pero es ahí donde cualquiera

Voz 1462 16:14 las buenas a es que los grandes americanos aconsejan siempre a los guionistas que escriben y que empiezan que lean a los clásicos se supone que todo está ahí todo está todo están esas historias no prestarle grandes tragedias y las

Voz 4 16:26 series son novelas pero llevadas a la audiovisual y el Quijote desde luego lo que nadie duda es que es el precursor de lo que entendemos como la novela moderna

Voz 1462 16:35 absolutamente Lope de Vega también estaría presente escribiendo para nuestra astronómicos y los clásicos

Voz 0313 16:43 aunque lidiar con el fenómeno que hoy vamos a analizar en La Ventana de la tele que anunciaba hace un un momentito a ver que la afición española un momento una edad de oro yo creo que es indudable hace mucho tiempo con lo hemos comentado aquí en la en la ventana

Voz 1462 16:55 pero bueno que hay series que se escriben que se ruedan que se anuncian y permanece en mente la Inés es mes

Voz 0313 17:04 es en los cajones de los programadores que lo hay una palabra aquí falta Piedrahita urge una palabra para definir esto no podría ser Misteri que es la la incertidumbre perenne que rodea un producto de televisión empaquetado y listo para consumir pero todavía no sale

Voz 1462 17:18 de retar la el último ejemplo es la serie apaches

Voz 0313 17:21 que acaba de estrenarse hace apenas ocho días en en Antena tres pero no será único caso ni muchísimo menos Marta Estévez ha encontrado otros

Voz 1915 17:29 ya se sabe que las prisas no son buenas pero es buena la lentitud llegando casi al olvido cuando

Voz 28 17:34 se habla de series en televisión la última ficción en sumarse a la lista sido Apaches pero como dice Miguel su protagonista

Voz 8 17:41 esta historia tiene toda la pinta a mundo diga aunque sí que las nada la verdad

Voz 28 17:45 empezó hace mucho tiempo así que vamos a echar la vista atrás y hacemos memoria el caso que más chirría de la serie catorce de abril la República primera temporada estrenada en enero de dos mil once

Voz 5 17:59 el Gobierno a las tierras que hacemos lo que tenemos que hacer las tierra

Voz 28 18:03 esa es nuestra la segunda temporada prevista para principios de dos mil doce sigue esperando su oportunidad como en Telecinco lo sigue esperando la verdad

Voz 29 18:11 caso hacía sigue abierto yo estoy seguro de que algún día lo resolveremos habla no sé si me estás bien en estos momentos pero si es así

Voz 28 18:20 no es lo mucho que te queremos como primer guión entregado en diciembre de dos mil catorce se empieza a grabar un año después termina en noviembre de dos mil dieciséis hemos acabado el dos mil diecisiete sabiendo que próximamente sería el estreno pero seguimos esperándola otro ejemplo como alas al viento una Tibi Movie sobre Rocío Jurado

Voz 16 18:40 ver si te ocurra pensarlo da nada

Voz 28 18:44 que aquí a seguir esperando estando y fue pre estrenada en el Festival de Málaga de dos mil quince

Voz 1462 18:49 pero su producción se remonta a dos mil once

Voz 28 18:51 año en el que Antena tres comenzaba promocionarla de esta serie

Voz 1462 18:55 no puedo aportar nada como tampoco hay noticias

Voz 28 18:57 varias miniseries históricas que llevan varios años sin ver la luz en Televisión Española una estrés días de abril cuyo rodaje se remonta a dos mil diez otra es volveremos que cuenta la historia de amor de Lola una mujer que tras cruzar la frontera se refugia en Francia así hablaba la actriz vea asegura de su personaje en una promo de la cadena no es un personaje

Voz 27 19:18 en concreto pero sin el testimonio de muchísima gente que vivió una situación parecida

Voz 28 19:24 coproducción de Televisión Española y TV3 llegó a ser finalista en los premios Europa de dos mil doce y terminamos con otro ejemplo de Televisión Española Quim Gutiérrez se quejaba que la cadena tenía secuestrada la miniserie el precio de la libertad que muestra la vida del ex miembro de ETA Mario Onaindía desde su ingreso a la banda terrorista hasta que dejó las armas a mediados de los ochenta

Voz 2 19:44 día en que todos queríamos haber sido hace unos años en el proceso de Burgos aquí nunca decimos ETA decimos la organización

Voz 21 19:52 el dos mil once estrenada en abierto en ETB por aquí Mariola una pregunta sólo un año enseguida saludamos a otros invitados y tiene algo bueno a lo mejor yo lo desconozco tiene algún efecto positivo

Voz 28 20:13 ahora aparcado un trabajo para tal esta es mi opinión yo siempre creo que no siempre dan respuestas de madera creo que va en contra de la del sentido común no porque la serie se hacen de una determinada manera en un determinado momento sobre todo si tocante más actuales ya ni te cuento es decir se de historias que han tenido que revisarse precisamente porque había mención eso había momentos había cosas que no podía ser esa espera sobre todo cuando no tiene una explicación

Voz 4 20:43 porque ya se había emitido algo parecido

Voz 1462 20:45 hemos de exacto exacto hemos de aclara una cosa que siempre

Voz 28 20:48 dicen que la gente que ha hecho las series un cajón las ha cobrado esto es importante que

Voz 0313 20:55 bueno bueno bueno

Voz 28 20:56 Francino o bueno es que esto es un trabajo vale vale pero que a mí me lo recuerdan mucho es decir no no significa que no pero bueno los actores tampoco les interesa no porque luego hay otros proyectos se han ido a otras cadenas coinciden en emisión queda mal no queda bien no queda viernes bueno eso nadie está contento esta escucha

Voz 0313 21:14 pero precisamente el fragmento de la banda sonora de de apaches que es el último caso que que comentábamos se emiten Antena tres estrenó hace ocho días anoche vimos el segundo capítulo donde por cierto al joyero John en alargará muy merecido por otra parte hay Alberto Ammann es Miguel chaval el Madrid de los noventa en el barrio de Tetuán con la vida bastante bien encarrilada aparece en lo personal y en lo profesional pero pero

Voz 30 21:38 trabajaba en una agencia de noticias señora novios preciosa que vivía con ella en un apartamento del centro de la ciudad pero hace unos meses descubrir Mi padre habría sido estafada que había perdido su fábrica y que una hace ya no era nuestra Yeste Sastre el mejor

Voz 8 22:01 con un lo suyo bajo mis pies a recurrir sabía gran majadería juntos decidimos atracan a todos los que habían acudido a ver lo que hemos hecho es una litros cierto Bergondo oral ellos no te protegen esos mismos que debe hacer justicia cree entre uno pensar hasta dónde estarían dispuestos a llegar a la familia

Voz 0313 22:22 Daniel Calparsoro director de Apaches buenas tardes

Voz 21 22:25 buenas tardes Carla hacia el podio la que es Holanda

Voz 0313 22:28 lo que tal está rodando Francina ya lo sé ya los está cerquita está aquí en Madrid ya lo sé ya

Voz 0453 22:35 Irán al estudio pero la verdad es que me es imposible de hecho me he escapado el rodaje

Voz 1462 22:40 a rodar

Voz 0453 22:42 ha dado motora

Voz 1462 22:45 pues somos conscientes si somos conscientes del esfuerzo

Voz 21 22:48 claro que no pasa nada pero el pregón pregunta complicada

Voz 0313 22:51 S en la que se formula Miguel el personaje decir hasta dónde estarías dispuesto a llegar a delinquir pues esa línea muy finita no para responder

Voz 0453 23:01 sí es una línea muy fina pero bueno yo creo que la novela en la que estaba Zapatero define muy bien es un tema que yo mismo he tocado en otros trabajos como perdón es donde quiénes son los buenos quiénes son los malos creo que en Apaches también se toca este tema a mí me fascinó la historia desde un principio yo quería llevarlo a una a una película pero él no quiso ellos querían hacer una serie Si bueno pues es lo que ha pasado al final no lo que estabais comentando antes que cuando haces una serie siempre entra así en un mundo que es como un vórtice donde no hay una explicación clara a nada

Voz 1462 23:39 tal cosa

Voz 0453 23:41 ha hecho y ha dicho exactamente lo que te han pedido ya dicen es que ha quedado claro si se exprese han pasado tres meses nuestro meses

Voz 1462 23:49 bueno pero Daniel está muy curtido en batallas televisivas porque él fue uno de los primeros directores yo siempre lo digo niños rimas directores de cine que se apuntó cuando nadie se apuntaba a hacer televisión corrígeme si me equivoco yo quiero que nos cuente no quiero que nos cuentas lo de Netflix porque juega aquí una baza fundamental claro que sea visto ya en Estados Unidos Apache se ha visto ya en todas partes no

Voz 0453 24:12 sí de hecho es realista hace un año osea que en realidad el estreno en Antena tres es un estrenó en España digamos porque no se ha visto en decirles España pero

Voz 1462 24:22 pues sí ha tenido un reestreno

Voz 0453 24:24 hemos internacional en esta sala para que no

Voz 1462 24:27 gente la gente no es un acuerdo entre la cadena que lo que lo lleva que Antena tres INEF Flix eh nazis internacional verdad

Voz 0453 24:34 no sé exactamente cuál es cuál es el el acuerdo pero eso lógicamente es una venta que ellos ellos ahí pues eso es bueno para las series bueno para la Viena lo malo si es verdad que es un poco frustrante es que claro al haber amortizado el producto pues entonces luego no ha habido una campaña de promoción no solamente el tema del retraso es la falta de promoción cuando tú eres un seguidor de la que sea reconoce rápidamente los productos que que la cadena apoya los presuntos la cadena no apoya eses yo creo en el el mayor dilema o no

Voz 1462 25:09 oye pero tú no me contaba el otro día algo muy interesante sobre tu feed back buenísimo de la repercusión internacional me parece me me me gustaría háganoslo contaras

Voz 0453 25:18 bueno pues de las cosas que he hecho yo en televisión y en esta bueno sido realizador y la he puesto en marcha pero no he sido digamos que estaba muy muy empaquetada ahí a la serie por poroso por Miguel por Emilio Pina he recibido comentarios buenísimos a través de las redes sociales porque realmente es una serie que que ha gustado mucho a la gente

Voz 1462 25:39 sin embargo

Voz 0453 25:41 no es que no haya gustado porque yo también he recibido buen chico

Voz 1462 25:45 luego ha ido

Voz 0453 25:47 poco se habían en esta serie

Voz 0313 25:49 tú Alberto Ammann con como Miguel están actores como Eloy Azorín que Sastre que es el Khimki su mejor amigo está Elena Ballesteros Verónica Echegui Lucía Jiménez y el Alfredo gracias de chatarrero que es otro otro fin

Voz 31 26:04 por aquel entonces que no me gusta nave tenemos necesito que alguien me han el trabajo por Jorge López esos club para no dar nombres a lo lado una de las dos cadenas dentro invisible buenas cómodo hacer un trabaje persoas Casarrubios dos horas vacas entre un poco las cosas

Voz 25 27:07 chatarrero Paco todo buenas tardes sintieran eh

Voz 21 27:12 yo yo yo he sido yo no ha sido ella por favor que que canta quería decir oye

Voz 1462 27:21 a mí me da muchísimo miedo ese personaje lo paso fatal con él porque siempre me espero lo peor

Voz 0313 27:26 el joyero el joyero y el joyero cobra hasta el momento

Voz 25 27:31 yo creo que te va a sorprender si queda mucho guardado ahí en ese personaje yo he disfrutado muchísimo y saludó aquí a Daniel saludaba como estaba yo yo he disfrutado muchísimo además que bueno

Voz 1462 27:46 en otros registros

Voz 25 27:48 para cualquier actor eso pues es un poquito de alarde no que te puedan ver haciendo otra cosa de malo pero de Cameron nas lo Cameron

Voz 1462 27:58 sí porque es la parte de chatarreros sí

Voz 0313 28:00 la parte de cuidar a Verónica Echegui no tanto parece no pero es verdad y se reparte en un poco los papeles

Voz 25 28:07 tengo ahí es que la realidad supera

Voz 32 28:09 dirección y entonces no podría ser Mallory imposible Paco tú estás en racha además este lo lo podemos ver en La peste señor claro

Voz 1462 28:19 las es que hace justo dos dos años no que rodar

Voz 25 28:23 si te acuerdas hace dos años con barba

Voz 21 28:25 ah vaya a no

Voz 25 28:28 es un sí la verdad es que sí que me siento muy prever prever prever qué tal y como están las cosas ya sabéis los últimos datos no la Unión de Actores son un ochenta por ciento

Voz 21 28:39 claro entonces amigo

Voz 25 28:41 lo único que me hace hacer que que levantarme todos los días a hacer mi trabajo lo mejor posible pero estoy soy un privilegiado tengo trabajo oí suerte además hecho haciendo las cosas que quiero y encima por eso decía lo del alarde encima me están ofreciendo cosa el hacer cosas diferentes estoy estoy muy bien

Voz 1462 29:00 hay que ir Paco porque yo ahora me lío claro vosotros ya habíais trabajado juntos han Víctor Ros primero a vale no no es que no sabía

Voz 21 29:09 no ves claro claro pero nosotros no

Voz 0453 29:16 es que ese estreno ante lo que les decía distantes y la verdad es un placer trabajar contigo Paco bueno siempre te tengo en mente no sea que seguramente te llamaré muy pronto

Voz 21 29:29 además

Voz 25 29:31 eso es bueno compañero gracias

Voz 4 29:34 ya veremos a ver qué podemos hacer

Voz 25 29:36 pero no es lo bueno no no me atrevo a decir eso ya

Voz 1462 29:41 de Paco por ejemplo que este papel que es muy en fin no es no es excesivamente empate con el papel de Paco en en estas él tiene algo eh

Voz 0313 29:49 sí tiene razón el diario Noticias como amigo no no sé qué

Voz 21 29:55 bueno igual todos y cada uno de entrada a lo mejor no pero hay algo ahí hay algo ahí que habrá que rebuscar

Voz 1462 30:03 You Tube Daniel saber es que me digas porque lo que me dicen es que es un actor absoluto muy muy divertido fuera de esos

Voz 0453 30:12 además es una persona muy una persona muy divertida una gran persona como profesionales muy sentido y muy camaleónico y puede ser un padre amoroso y sensible puede ser el mayor demonio entonces tiene ese talento y esa capacidad que lo da entiendo pues de la humanidad que que encierra

Voz 0313 30:33 Paco que te que te gustó de Apaches para que dijera sí

Voz 25 30:36 pues a la humanidad mira por dónde sí lo lo lo lo real que era una historia de historias ahí un canal central que es el de Miguel pero después cada personaje vienen tiene toda una historia como una novela un un verdadero cómo como es que el basada en una novela común un proceso con con muchas muchas esquinas mucha vuelta con cambios dramáticos y después es la lectura es algo que es intuitivo los actores pero cuando te Lole es un guión de cine del tirón y sobre todo de cine una serie con tantos capítulos la bebes título aprendes rápido porque almas a Juan buena señal verdad sí hombre menos pero es intuitivo eh cuidado pero sí haciendo valor que juicios de valor sobre otras cosas sino sino que para el actor eso es como algo clave es decir me lo he bebido y encima va y me pongo a estudiar inmóvil y me lo aprendo

Voz 1462 31:36 tú por ejemplo esta historia que se te haya visto en Alemania Estados Unidos en Italia han Reino Unido es importante lo valoras de alguna manera porque yo no sé si a través de las plataformas claro es mucho más es más reducido no el número de espectadores pero sí es importante para vosotros lo tenéis como un valor o no

Voz 25 31:55 entonces te vea el espectro de personas que han diferentes es más amplio pues mucho mejor pero en realidad yo lo he valorado mucho siempre con con que el trabajo de la ficción española que cada vez está mejor y soy más exportable señor sí señor sí que la palabra no es exactamente orgullo para detenerla qué estará haciendo este trabajo que estamos haciendo cada vez mejor ahora que tiene que estar mejor para no poner uno al actor sino más inversión quería decir

Voz 33 32:30 para poder ser más competitivo como tú has tenido la oportunidad de trabajar en una serie antes comentaba Mariola la pese donde esto de los techos en versión sí que se ha superado no parece que algunos de los de los proyectos de los grandes proyectos de de Movistar Plus si se ajustan a lo que siempre

Voz 0313 32:46 el Inter el agentes del Ramos no no no

Voz 33 32:49 no no no no tanto por lo que pagan a vosotros que también me imagino no lo para todo el proyecto

Voz 1462 32:53 exactamente sí que sí

Voz 25 32:55 está en este proyecto se ve que estar agachado en una estrella fantástica que que es la que figura de la que se lleva la mitad del presupuesto exacto sino que se ve en

Voz 28 33:06 todo

Voz 24 33:09 yo creo que no se dieron el otro día el número de personas y Familia ciento

Voz 25 33:12 trabajamos para ese proyecto ve el dinero en la pantalla

Voz 34 33:15 adiós genios

Voz 0313 33:16 Paco Tous Daniel Calparsoro felicidades amigo y gracias por por asomarnos a la ventana muchas gracias gracias a cuidarse mucho ni un abrazo hasta luego adiós tablet acordando Mariola yo no sé si el chatarrero Morilla en esta serie pero su muerte en la casa del Atleti si no no no

Voz 21 33:35 diré no diré más no no decimos sí ha querido preguntarle yo me he visto más capítulos

Voz 35 33:40 si no puede ya te los llevo te los llevaba próximas sopesa los alzado

Voz 0277 33:53 Carmen manifiesto que ayer terminó la era de pagar más terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mí seguro de coche termina una época hay inicia otra donde puedo tenerlo todo ayer era una mujer más hoy solicitó dista

Voz 0313 40:19 a Irene buenas tardes bienvenida en La Ventana qué tal a ver hoy traemos un un tema La Ventana de la filosofía realmente espectacular mucho cante una especie paradoja ya vivimos en el tiempo en el que vivimos ya la velocidad en la que estamos instalados todo se consume muy rápido muy deprisa de forma casi compulsiva el audio el vídeo queremos solemos querer fogonazos titulares formatos breves que no roben queremos quite mucho tiempo esto no es la realidad y ahora la pregunta cómo es que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en You Tube una entrevista atención que el hizo un periodista llamado Günter Caucus a la filósofa alemana Hannah Arendt en mil novecientos sesenta y cuatro en blanco y negro que dura más de una hora para muchos Bono ya lo han visto más de millón de personas más de un millón de personas Irene

Voz 46 41:10 sí además tiene un formato la entrevista que bueno para las nuevas generaciones debe ser de lo más chocante porque aparte de que sea el blanco y negro está

Voz 21 41:18 sumando los dos ahí como una como una bruma y todo el rato si que una clave de balón pero bueno de claro aquí pero en además ILE iraquí

Voz 46 41:29 todo todo es pura conversación todo es pura palabras a estamos acostumbrados ahora esto a las interrupciones a que hay tres imágenes al mismo tiempo en una pantalla digital

Voz 1915 41:36 o sea es un formato completamente en la antítesis de lo que ahora se ve ir encima de Filosofía I de contenido de pensamiento profundo es muy interesante y se ha hecho viral en You Tube más de un millón de personas lo han vistos

Voz 0313 41:50 es que recordemos quién estamos hablando

Voz 1915 41:52 claro estamos hablando de un personaje de primera fila no Hannah Arendt es una de las grandes pensador es una de los grandes pensado desde el siglo veinte ella es judía alemana estudia filosofía en Marbury con Heidegger con Martin Heidegger que de hecho tuvieron también un romance breve pero intenso estudia también con jazz pairs que es otro de los de los pensadores de los intelectuales que ella admira a toda su vida con el que mantiene una relación académica toda su vida pero paradójicamente ella cuenta el duelo con lo ha contado muchas veces lo cuenta también en la entrevista que a ella de joven la política no le interesaba en absoluto ella se cría en una familia su padre murió siendo ya muy pequeña ella dice que su madre era una persona a religiosa y ella no tiene conciencia de ser judía ella cuenta que empieza a cobrar conciencia de ser judía cuando el empiezan hacer comentarios antisemitas o insultos antisemitas en el colegio o empieza a ver se hacen a otras niñas cuenta una anécdota muy graciosa es que la madre de Hannah Arendt le había dado instrucciones de lo que tenía que hacer si algún profesor hacía comentarios antisemitas a otras niñas dice que normalmente no iban dirigidos a mí sino a niñas del Este y lo que mi madre me había dicho era que si un profesor hacía un comentario antisemita de ese tipo yo me levantaba salía de clase iba automáticamente a contárselo a mi madre y entonces ya mi madre se encargaba allí escribía cartas cada vez que veía alguna injusticia de este tipo pues escribía una carta al director del colegio al director de un periódico lo que fuera entonces ya cuenta cómo ella no siendo política se hace política por sus por sus propias vivencias personales no ella va va viendo en su juventud con el auge del nazismo y en el año mil novecientos treinta y tres es uno de lo que de los momentos que ella describe como un momento de conmoción cuando apenas un mes después de que Hitler haya llegado al PRI al poder se produce el incendio del Reichstag y a partir de ahí detenciones arbitrarias bueno es un punto de inflexión en la política alemana ahí donde ella se sientes empiezan

Voz 1462 43:47 las Antillas realmente amenazaba vamos a escuchar cómo lo cuento

Voz 1636 43:59 yo señalaría el veintisiete de febrero de mil novecientos treinta y tres o el incendio del resta con todas las detenciones ilegales que les siguieron esa noche la llamada custodia preventiva ya sabe se llevaban a la gente los sótanos de la Gestapo a los campos de concentración lo que en este momento se desencadenó fue monstruoso hoy queda con frecuencia ensombrecido por las cosas que vinieron después para mí supuso una conmoción inmediata desde ese momento me sentí responsable es decir abandone la idea de que pudiera ser una simple espectadora

Voz 0313 44:40 cómo llega a convertirse ya en un activista contra

Voz 1915 44:43 afirmo claro ella precisamente a raíz de estos acontecimientos dice dice ya no era posible la indiferencia claro no era posible para ella hay que recordar que en esa época todavía mucha gente no sólo en Alemania sino en toda Europa permanece indiferente ante la Alemania nazi mucha gente incluso de sus círculos académicos e intelectuales pero ese es el momento en el que ella dice tengo que pasar a la acción y entonces empieza a colaborar con una organización sionista ella no era accionista pero eran los que más organizados estaban le encargan un trabajo de recopilar palabras despectivas que están ya muy instaladas en el en el alemán medio contra los judíos cuando empieza a hacer ese trabajo pues la detienen por actividades sesión estas está ocho días detenida dice que tiene mucha suerte porque el comisario detiene le dice usted usted no pertenece a estos líos y yo la voy a soltar a usted en cuanto pueda y en cuanto sacaba esa detención suya de ocho días sexy lía con su familia a París ISS esa es la segunda conmoción porque ella dice dice una frase también muy terrible dice cómo se iban a comportar nuestros enemigos los nazis dice ya lo sabíamos lo terrible fue cómo se comportaron nuestros amigos

Voz 1636 46:00 primer lugar lo político general se volvía un destino personal cuando se graba pero en segundo lugar bueno ya sabe usted lo de la uniformización quiero decir que los amigos de uniforme instaron el problema el verdadero problema personal no fue lo que hicieron nuestros enemigos sino lo que hicieron los amigos esa manera de uniformización que en buena medida era voluntaria o en todo caso no estaba aún bajo la presión del terror como si en torno a nosotros se abriese un espacio vacío

Voz 0313 46:36 corresponsal de la Ser en Alemania Carmen Viñas buenas tardes

Voz 0605 46:40 hola buenas tardes y tal Carmen con hoy

Voz 0313 46:42 oye muy bien la distancia choca un poco no nos cuesta de igual entender por qué se ha convertido Hannah Arendt hoy en este momento en en este año en Alemania en un en un referente porque se ha convertido en fenómeno viral esta entrevista en concreto a causas lo atribuyen hay una necesidad de revisar el pasado de buscar referentes hay algo de nostalgia por ahí que por dónde empezaría

Voz 0605 47:06 a ver si podría ser la clave de Balbino pero personalmente Amine ha recordado muchísimo Aquellas maravillosas entrevistas de a fondo que hacía frío

Voz 0313 47:14 Soler Serrano

Voz 0605 47:16 el vídeo me ha recordado muchísimo lo que pasa en casi una pieza de teatro más que una entrevista bueno como aquellas en España aquí en Alemania son legendarias las entrevistas de entregados las que realizó para sus series son el propio Gaos contó en su momento que esta fue una de las entrevistas con las que quedó más satisfecho ella era muy tímida de cara al público le costaba mucho expresarse en público entonces hubo un problema técnico durante la grabación salió a fumar hígados cuenta que salió con ella por miedo a que se marchase no tanto puede ser puede ser un motivo de de su éxito una cierta nostalgia por esa televisión del pasado no cuyos formatos pues ya no existen quizá por romanticismo por buscar elementos más auténticos no que estén menos encorsetados que lo que parece que vemos ahora en televisión

Voz 21 47:58 bueno y también ver a alguien que habla claro dice con toda franqueza lo que pida

Voz 1462 48:03 sin argumentarios y chorradas estas claro

Voz 0605 48:06 la células va con una gran franqueza sin paños calientes lo que se acerca el tipo de comunicación que triunfa en las redes no es políticamente correcta es más brutalmente honesta y eso también puede resultar chocante de hecho empieza la entrevista pero protestando diciendo que ya no se encuadra entre los filósofos como la situó el entrevistador también sorprende por ejemplo que es el de conseguir la considera una feminista ferias sostiene que determinadas situaciones que no son para las mujeres

Voz 0313 48:30 mira vamos a escuchar este fragmento que es muy interesante

Voz 1636 48:32 que es perfectamente posible que una mujer llegue algún día a ser filósofa pero pero yo la considero este filósofo bueno no puedo impedir que lo haga pero mi opinión es que yo no soy filósofa en mi opinión me despedí definitivamente de la filosofía como usted sabe estudié filosofía pero eso no significa que haya permanecido en la filosofía

Voz 0313 49:00 no se puede despedir de las velas Sofía Irene se pueden

Voz 1915 49:03 a ella en lo que pasa es que ella en realidad no se despide y es una pensadora ella habla de que hace teoría política pero hace filosofía política lo que pasa es que ella tenía muchas reticencias y tenía razón porque dice que los filósofos políticos ella dice el filósofo de la naturaleza observa la naturaleza como cualquier otra persona pero el filósofo político observa la política con una predisposición hostil hacia la política ella sostiene que la inmensa mayoría de los filósofos políticos ella salva por ejemplo a Kant luego a Jasper también han sido hostiles a la política siempre han tenido ese acercamiento digamos ya contaminado ya con prejuicio

Voz 1462 49:40 yo sabía la politiquería ella insiste

Voz 1915 49:43 te mucho en su imparcialidad en la obligación del del pensador de ser imparte sí al respecto a los acontecimientos que está analizando en otro momento de la entrevista también muy interesante no cuando se le pregunta dice pero pero para usted la verdad referente a al a su como ella cubrió el juicio de Aichi de salen que fue extremadamente polémico ella presentaba aislaban pues eh como un payaso practicamente no idea hubo mucha gente que se escandalizó ella también hablaba de la responsabilidad de los consejos judíos era efectivamente era lo lo menos políticamente correcto entonces le pregunta el periodista pero para usted la verdad está por encima de todo y ella dice no es tanto la verdad como la imparcialidad y ella defiende algo que a mí me parece especialmente actual ahora que es lo que ella llama las verdades de los hechos el den alemanes tags bajen baja o sea las las modestas verdades de los hechos dice ella todo lo que yo cuento en ese libro son simplemente los hechos e incluso los derrotados tienen derecho a que se se oiga su punto de vista

Voz 1626 50:47 es un diría más bien la imparcialidad vino al mundo con Homero

Voz 1636 50:54 parcialidad también para los vecinos exacto puesto que el derrotado

Voz 0605 50:59 en las voces de canto dejar

Voz 1636 51:02 por Héctor testimonio John no es eso lo que hizo Homero y más tarde Heródoto que habló de las gestas de los griegos los bárbaros toda ciencia nace de este espíritu la ciencia moderna también la ciencia de la historia

Voz 0313 51:20 Yeste pensamiento Carmen está esta mujeres es hoy un referente en los debates públicos políticos en en Alemania