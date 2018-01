La Ventana (16/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 2 00:00 Gatlin SER

Voz 0032 00:11 hola siete las seis en Canarias y no hay sorpresas el republicano rugía Torrent se va a convertir a partir de mañana en el nuevo presidente del Parlament de Cataluña se despeja una de las primeras incógnitas de esta legislatura que se pondrá en marcha en la sesión constituyente de mañana miércoles a la que no van a asistir ni Oriol Junquera ni Carles Puigdemont entre otros una cuestión sobre la que se le ha preguntado al vicepresidente de la Comisión Europea se llama France Times

Voz 1915 00:36 más noticias de todos los ciudadanos sean de Cataluña de otras partes de España están sujetos a la ley protegidos por la ley la ley tendrán que enfrentarse a las consecuencias es todo lo que puedo decir la comisión no tiene razones para criticar el sistema español

Voz 0032 00:53 el Gobierno venezolano ha confirmado la muerte del opositor Oscar Pérez durante una operación llevada a cabo ayer por las fuerzas de seguridad del país en la que también murieron otras ocho personas

Voz 4 01:03 siguen atacando abortó la claro

Voz 0313 01:08 no no quieren matar literalmente esta sí

Voz 0032 01:11 el sonido del grupo publicada ayer por Pérez él era un inspector de la Policía Científica que hace unos meses se alzó contra el gobierno chavista de esto estaba en la clandestinidad desde que el pasado junio presuntamente atacara desde un helicóptero dos edificios oficiales en Caracas el vídeo se publicó justo antes de que fuera batido la oposición pide ya explicaciones la justicia europea obliga a España a indemnizar con trece mil euros a un vecino de Valencia por los ruidos en su barrio después de que éste denunciara que las autoridades locales no estaban haciendo nada para evitarlo Valencia Inma Pardo

Voz 0808 01:39 se trata de Miguel Cuenca de ochenta y siete años residente en el barrio de San José de Valencia una zona con un nivel acústico saturado un informe solicitado por el demandante situó el nivel de sonido en su habitación entorno a los cincuenta decibelios ya a veces incluso los sesenta el máximo permitido por el Ayuntamiento de Valencia en horario nocturno es de treinta el tema Dante aportó al proceso un informe médico que confirmaba la relación causa efecto entre la contaminación acústica la ansiedad que sufría España tendrá que indemnizarle con las cantidades que ha solicitado siete mil euros en concepto de daños morales y materiales más de la mitad por las reformas realizadas en la vivienda y otros casi siete mil más por gastos y honorarios

Voz 0032 02:20 falta de confirmación en New York Times asegura que el fiscal encargado de la trama rusa Robert Muller ha llamado a declarar ante un jurado a Stephen Bannon el que fuera estratega jefe del presidente Donald Trump es la primera vez que alguien tan próximo a Trump es llamado a testificar sobre los posibles vínculos entre su equipo y el Gobierno ruso durante la campaña de las presidenciales vamos con los deportes con López buenas tardes

Voz 1284 02:41 es que todo lo buenas tardes en baloncesto jornada dieciocho de Euroliga hoy se juega a las ocho y media Valencia Basket Sarasa mañana jugar Unicaja se enfrentan Real Madrid Baskonia además en carrera la décima etapa del rally Dakar entre salto y Belén en coches Carlos en marcha cuarto se mantiene líder en la general y en motos Joan Barreda por ahora va sexto en el Open de Australia de tenis esta mañana en paso de ronda Muguruza Lara Arruabarrena Ramos García López y Verdasco que ha derrotado autista también eliminados Feliciano López Jaume Munar y recordemos mañana vuelve a la Copa del Rey en la ida de los cuartos de final

Stoner la información siguen La Ventana y en Cadena SER

Voz 7 04:47 se lo preguntaba David Bowie

Voz 2 04:48 Nos lo preguntamos muchos hay vida no hay vida en Marte la respuesta

Voz 0313 04:53 esto hay otras preguntas el tipo de que soy o como se detecte si hay vida en Marte o cómo es una tormenta marciana o cómo serían las casas marcianas o cuáles serían las secuelas en el cuerpo humano de estar en Marte bueno todo eso se pueden encontrar en una exposición en el Espacio Fundación Telefónica el Madrid

Voz 8 05:09 hasta el próximo cuatro de marzo llamada

Voz 1826 05:12 arte la conquista de un sueño donde podemos aprender miles y miles de curiosidades

Voz 0313 05:17 la historia de la exploración marciana bici en esa exposición

Voz 1826 05:20 también podemos acercarnos a ese universo lo podemos hacer con una nueva coproducción de Podium podcast junto a la Fundación Telefónica como una de las actividades paralelas complementaria a esa exposición es una producción es un pocas realizado por los creadores de catástrofe ultravioleta que ganaron un premio Ondas la última edición dos mil diecisiete bueno sellaba Honda marciana y es una invitación radiofónica de ficción sonora fantástica nunca mejor dicho una invitación para explorar el planeta Marte ir en la que colaboran científicos astronautas visionarios todos que están trabajando ya para convertir en realidad el sueño de la conquista marciana

Voz 1473 05:57 pero esto esto que es santo no baja la voz donde me han traído aquí Jarrett a la barandilla y que no lo ve olvidarse de ahí con el Estado y la cabeza e hoy

Voz 9 06:11 es decir es el sólo está por ahí estás en el cráter Gale y ahora mismo pues es por la tarde aquí está el sol cayendo que si fuéramos norte sur pues nuestro nosotros mismos salimos mirando al sur el oeste lo tenemos ahí el sol está poniéndose ahora mismo que tonalidades y lo ves rojizo

Voz 1284 06:37 qué cosa más bonita un simulador de atardecer marcianos precios además creo que estamos viendo un atardecer en Marte desde el mismo lugar desde

Voz 0313 06:48 dónde lo esto que estamos escuchando forma parte de de Planeta excéntricos se que el primer el primer capítulo teléfono antes de meternos más de lleno en el en el podcast vamos al origen de esta historia que es la exposición saludamos a María habrán Koch que es responsable de exposiciones del Espacio Fundación Telefónica María buenas tardes hola

Voz 10 07:04 hola muy buenas tardes cómo surge la idea de esta de

Voz 0313 07:07 esta muestra que que en suelo inventa esto y cuáles son los objetivos por cierto

Voz 10 07:10 me hagan bueno pues básicamente para escoger muchas de las temáticas que que presentamos aquí en Fundación Telefónica tratamos de estar muy muy atentos a grandes asuntos no que están generando expectación en en la sociedad nos damos cuenta de que Marte está apareciendo constantemente en la prensa y con cuestiones como si llegaremos a Pizarro

Voz 10 07:34 interplanetaria entonces a partir de aquí nos ponemos la investiga eh nos damos cuenta de que realmente Marte lleva fascinando unos desde hace al menos cuatro mil quinientos años cuando los los gobiernos Nos dejaron registro de de su observación Marte tiene presencia muchísimas culturas en la griega la romana en la India en los árabes bueno Nos proponemos recorrer España fascinación que va desde los asirios hasta hasta hoy mismo no sólo desde la historia de la ciencia sino también desde el impacto de Marte en las artes y la cultura en el imaginario popular hasta llegar a este debate actual no de si llegaremos a colonizar Marte uno de hecho la la exposición termina con una serie de propuestas de de colonias marcianas

Voz 0313 08:20 bueno y además el ocho de febrero se va a emitir en directo en el propio espacio de Fundación Telefónica para la sede de la tarde el último capítulo de esta serie los marcianos éramos nosotros no que el título ya ya da algunas pistas

Voz 10 08:33 el título bien ha inspirado por una cita de Bradbury y cuando se obtuvieron las primeras imágenes de de la Mariner y luego de de la cuando a martillazos

Voz 0313 08:47 sí bueno muriéndose

Voz 10 08:49 en decir que en realidad a los marcianos somos nosotros no es a partir de de esta cita brillante de de Bradbury desarrollamos todo este

Voz 1610 08:59 el último podcast que se va a grabar

Voz 10 09:02 directo en el Espacio Fundación Telefónica el ocho de febrero estará abierto al público con Reserva espera muchísimas sorpresas como música tendremos un geólogo que nos explicará las diferencias y las similitudes entre la tierra y el el planeta rojo

Voz 0313 09:20 tendréis un marciano comimos dado que no se diga

Voz 10 09:24 veremos veremos por dónde sale Marcial no tendré que estar todo el mundo muy atentos es muy interesante Museo

Voz 0313 09:32 frente esta colaboración entre entre el territorio de la exposición a Radio que Sun que son un instrumento fantástico para difundir para divulgar este tipo de de conocimiento antes hemos escuchado un fragmento de Planeta excéntrico que es el primer capítulo y a partir del jueves se estrena la segunda parte el de cuidado con esto que se titula invasores un platillo volante se ha estrellado en la Plaza Callao en Madrid

Voz 1667 09:59 pues parece que hemos perdido esa conexión con nuestro compañero en Gran Vía durante toda la mañana las redes sociales están llenando de imágenes que han subido los ciudadanos de este suceso imágenes de lo que en un principio parecía un grupo de tres meteoros cayendo entre las nubes pero que en estos momentos ya podemos confirmar que nos encontramos ante el aterrizaje de tres objetos metálicos con aspecto de aeronaves

Voz 0313 10:22 para analizar lo sucedido

Voz 1667 10:24 hemos paso a Javier Peláez y Antonio Martínez Roig

Voz 3 10:27 adelante compañeros muchas gracias

Voz 1284 10:29 por estas informaciones de última hora en primer lugar lo más prudente es llamar a la calma

Voz 0313 10:35 Antonio Martínez Ron buenas tardes a tres bolas periodista divulgador científico y uno de los creadores de marciana oye sólo nos faltaba esto ya solo no obstante que nos caiga un hombre en Callao no eh

Voz 1172 10:46 bueno él de hipótesis la de la invasión marciana que viene de muy lejos de hecho esto es un pequeño homenaje a la guerra de los Si bueno él habla famosa emisión radiofónica versión Wells y no creo que haya nada más marciano radiofónico que que plantear este escenario no iba a haber un montón de sorpresas

Voz 0313 11:04 te lo digo porque estamos ya de ganadas un poco de un poco los es los falta esto ya está ya nos pareció muy muy muy terrenales Antonio oye cómo cómo te engancha estuvo al universo de Marte antes nos comentaba María y es verdad que hay un hay una especie de de de de tsunami mediático desde hace meses yo diría incluso desde hace años sobre este planeta tú cómo te engancha este universo

Voz 1172 11:26 pues como muchos otros a través de la pasión por la exploración espacial poblado oí la pasión por la por la ciencia ficción no yo también entre en ese mundo increíble que describía Bradbury en el la el Marte que describe Philipe Cadí que el de las películas K sobre sobre Marte pues todo eso nos ha hecho soñar de hecho una de las cosas que contamos en el en el hipotecas es que Marte ha condicionado mucho la vida humana fíjate un pequeño punto rojo en el cielo que hace cosas raras ha terminado cambiando un poco nuestra forma de pensar imaginar el futuro incluso porque el nacimiento de la ciencia ficción está vinculado directamente con la observación

Voz 0313 12:04 la verdad de verdad oye tú tú has aprendido algo que no supieras haciendo esta serie para Podium podcast sobre Marte

Voz 1172 12:11 sí claro siempre aprendemos mucho no haciendo estas cosas como hacemos catástrofes ultravioleta no me nos sumergimos en una historia Hay la exprimimos al máximo no encontrando todos los recovecos que no conoce todo el mundo que nosotros mismos estamos sorprendidos una de las claves un poco de de de lo que hacemos los en esta narrativa es que transmitimos la pasión que nosotros mismos sentimos por esos temas entonces bueno claro que aprendemos lo pasamos bomba de hecho

Voz 0313 12:36 es curioso porque yo creo que hemos pasado de la fase de lo más pasado todavía pero sí de ese capítulo de buscar vida fuera de la Tierra a llevar la vida de la tierra otros lugares o a intentar aspirar a hacerlo no me crea que decías que estamos en la fase de buscar vida inteligente aquí

Voz 1172 12:52 sí bueno el asunto de la vida es otra de las cosas que pasa con Marte es que hay quién cree que está todo contado que lo sabe todo sobre sobre el asunto en realidad hay un montón de pequeños detalles que son maravillosos no es sólo queda vamos a intentar contar en el en el porque así que también están en la exposición El el asunto de la búsqueda de la vida tiene detalles maravillosos como que por ejemplo dos científicos del CSIC fueron los que analizaron el plan famoso meteorito que cayó en la Antártida ayer a Bill Clinton yo ya había restos de vida bueno pues ellos fueron los que desmintieron que la primera observación era fuera realmente un bichito vivo como había dicho la prensa en ese momento pero sí que encontraron algo que hoy en día todavía no pueden explicar que ellos están convencidos de que puede ser un indicio de vida marciana

Voz 11 13:38 no la comunidad internacional la científica

Voz 1172 13:40 por supuesto no no lo como algo aceptado

Voz 12 13:43 el lecho simplemente de pensar que pudiera algún día confirmar sobre esas características todos un vértigo bestial no la posibilidad de que hace muchos millones de años ya hubiera microorganismos

Voz 0313 13:52 el Marco Antonio Martínez Ron Francos muchísimas gracias a los dos por asomarse a la ventana de un abrazo hasta pronto

Voz 13 14:10 Podium sabemos que tu tiempo vale mucho por eso tienes todo nuestro catálogo on Demand emergieron como cuando te dé la gana

Voz 2 14:19 un atasco estar en el bar y levantarse Luis sólo para cantar

Voz 13 14:23 es ahora una historia de fútbol primos o te misterio sabíamos que algo muy malo

Voz 2 14:29 entretenimiento cultura documental ficción tenemos ya todos los géneros por separado pues desaparecen

Voz 13 14:37 es una Qualitat de cine tienes tiempo tienes odio Podium podcast punto com el sitio de podcast de Prisa Radio

Voz 14 14:46 es que son auténticos delfines porque respira mejor puede satélite tu respiración con este animal elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz consumirlo difusor de suave puntualización así

Voz 15 14:56 da gusto respirar buscan tu farmacia los delfines exterior ya respirar extremar Derrick Jofré reduce los síntomas de enfermedades

Voz 16 15:04 patologías cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 15 15:07 cuando basta rebajas buscando una chaquetilla Beiro es un chaquetón de esos que antes costaba nunca sienten course si quiere sentir de vivos piden un préstamo te transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es pues llama novecientos ochenta y uno vencidos el sesenta y dos dibujos

Voz 5 15:30 última hora

Voz 1473 15:33 a última hora en Andalucía Salvamento Marítimo ha rescatado catorce magrebíes que iban a la deriva mucha millas de la costa de Málaga a cuyo puerto han sido conducidos otras veinticuatro personas han sido localizadas en una patera al sureste de la isla de Alborán serán trasladadas

Voz 1915 15:49 al puerto de Almería última hora en Aragón

Voz 1473 15:51 de Natura cine fotografía teatro ICO mixta

Voz 1915 15:54 dan la mano y conviven desde hoy hasta el treinta y uno de enero en el quinto Festival Aragón Negro mujeres que crean mujeres que luchan es el lema de esta edición

Voz 0313 16:02 Asturias la Fiscalía pide dos años de cárcel

Voz 17 16:04 el para una acusada de ocultar el paradero de su hijo nacido en dos mil nueve Fidel que nadie tiene noticias la mujer ya fue condenada por dejar solas en casa a sus tres hijas pequeñas una de apenas un mes la vista oral se celebrará mañana en Oviedo a última hora en Baleares

Voz 1915 16:17 Es tarde noche de fiesta en muchos municipios de las Islas se celebra Sant Antoni el baile de El Fundi Monquis los demonios son toda una tradición en la mayoría de pueblos de Mallorca

Voz 0313 16:29 contamos en Canarias en Canarias siguen activas las

Voz 1473 16:32 esos por vientos que pueden alcanzar los ciento veinte kilómetros por hora y olas que pueden llegar a cuatro metros de altura ya afectaba conexiones aéreas y marítimas así como acceso a las cumbres ponerlo en la calzada

Voz 18 16:41 demora en Cantabria a dos días de que Santander se presenta en FITUR y horas después de que el Ayuntamiento haya inaugurado su guía turística las traducciones de Portals a otros idiomas son en Google tras lector histórica Helmut como casco histórico o Lützen Terre como Centro Botín son algunas perlas que aún no han corregido Castilla La Mancha que Rajoy como que la Conferencia de Presidentes lo ha pedido el presidente de la Junta Emiliano García Page que avanzado la presentación de un estudio sobre el perjuicio que está teniendo en la región el retraso de la nueva financiación autonómica a última hora en Castilla y León

Voz 1473 17:11 la deportista berciana Lidia Valentín ha recibido la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín dos mil ocho tras la descalificación por dopaje de las ganadoras iniciales Cataluña

Voz 19 17:21 aquí hemos conocido un informe preocupante que dice que las mujeres obesas tienen doce veces más posibilidades de sufrir cáncer que las que tienen un peso saludable es la dar la alarmante conclusión de un estudio del Hospital del Mar que también alerta que de las personas que han evaluado el setenta y cinco por ciento tenía

Voz 1762 17:36 sobrepeso y en Ceuta el Plan Comercios seguro deja durante las navidades la detención de

Voz 15 17:40 cincuenta y tres personas y veinte actas por consumo o tenencia de drogas como datos más destacados tanto policía como empresarios quieren seguir

Voz 1473 17:47 el colaborando en futuras servicio buscamos la

Voz 0313 17:49 ahora en la Comunitat Valenciana piano

Voz 1473 17:52 el anciano de ochenta y cuatro años que será indemnizado con casi catorce mil euros tras darle la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los daños sufridos al soportar el doble de decibelios de lo permitido en el barrio de San José el demandante aportó un informe médico con la relación causa efecto entre contaminación acústica hay ansiedad que sufría Euskadi

Voz 0861 18:10 los demandantes a los que la justicia haya dado la razón y declarado abusiva o nula una cláusula suelo para poder acudir a los juzgados de lo civil para iniciar el procedimiento de devolución de ese dinero que es una decisión de la Audiencia de Vizcaya ante los retrasos que se están dando en la resolución de las denuncias

Voz 20 18:24 por cláusula suelo última hora en Extremadura el Tribunal Constitucional tumba la atención sanitaria universal contenida en una de los capítulos de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la exclusión social de Extremadura y la Junta San mantiene firme el consejero geles ha asegurado que la admite que la Administración regional va a buscar los ricos los resquicios que permita la ley para poder prestar esa sanidad universal que necesita la población

Voz 1915 18:46 Alicia el veintisiete de febrero Laureano Oubiña y Carmen Avendaño se verán las caras en el juzgado el narcotraficante ha denunciado a la activista gallega por un presunto delito de calumnias después de que lo vinculase aquí en la SER

Voz 3 18:57 con el tráfico de drogas más duras que el hachís

Voz 1915 18:59 ahora La Rioja La Rioja registró más de

Voz 0861 19:02 diez mil doscientas donaciones de sangre durante el año pasado se supo de un incremento del dos coma cincuenta y cuatro por ciento sobre dos mil dieciséis Madrid en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el presunto autor del atropello mortal que ayer acabó con la vida de una chica de sólo diecisiete años este individuo que se dio a la fuga no paró para ayudar a su víctima ha sido detenido in fraganti hoy en pleno aeropuerto de Barajas justo cuando intentaba huir de España Meli

Voz 1473 19:25 el próximo día veintitrés de febrero

Voz 1305 19:27 el actual presidente de la Autoridad Portuaria Miguel Marín deberá sentarse en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación

Voz 1473 19:34 la última hora en Murcia y la Comunidad de Murcia pagará la matrícula

Voz 21 19:38 las cien mujeres con mejores expedientes que estudian ciencia tecnología el objetivo impulsar el acceso de la mujer a titulaciones de Ingeniería en las universidades públicas de la región

Voz 1284 19:48 cerramos esta ronda de última hora en Navarra donde el Gobierno celebrará el once de marzo un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que va a contar con la participación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

la Ventana

Voz 5 20:00 ahora

Voz 6 20:02 sí

Voz 22 20:04 no

Voz 23 20:07 la Ventana de Madrid

Voz 24 20:14 hospitales madrileños siguen haciendo aguas a empezar a salir agua otra vez en los conductor de la luz del techo de la UVI pediátrica todo el falso techo se ha quedado con base de agua y ante el peligro de que se pudiera caer encima de los niños los ha sacado de la UVI podía haber sido mucho peor porque justo ahora no tenía ningún paciente muy delicado con circulación extracorpórea ASO que no hubiera podido hacer el lado tan rápido

en La Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 20:45 qué tal buenas tardes hemos perdido ya la cuenta de las tuberías que sean roto en el Hospital doce de Octubre la última fuga la última avería avería grave afectado al UCI pediátrica ocurrió esta pasada madrugada ya perjudicado como acabamos de escuchar a más de una decena de pequeños todos han tenido que ser trasladados como pronto esa unidad de cuidados intensivos no estará reparada al menos hasta dentro de un mes ese es el plazo que ha dado hoy el consejero de Sunny

Voz 25 21:12 ya a partir de ahora lo que tenemos que hacer es bueno como contrato de de emergencia reparar ese techo ya que pues a valorar la que la reubicación de de los pacientes de de los niños de la de la UCI pediátrica que ya se está buscando una alternativa y sobre todo un poco volver a valorar todo lo que es la la programación en el tiempo que dure la obra de la reparación de ese techo aproximadamente los dos alquilamos con contrato de emergencia podrá ser un mes aproximadamente lo que lo que tardarán en reparar el

Voz 26 21:42 el techo pues lo dicho un mes según Enrique Ruiz Escudero al Consejería saca pecho van a invertir ciento seis millones en los grandes hospitales madrileños pero los sindical dos en concreto el sindicato Mats aclara que en el caso de doce octubre sólo han recibido o han percibido alguna mejora en el hall la cafetería desde luego todo muy necesario

Voz 27 22:05 cuando cuando

Voz 0861 22:08 y una de las noticias del día se la hemos adelantado aquí en la SER la doble imputación del alcalde de Majadahonda el popular Narciso de Foxá que está siendo investigado por dos delitos uno urbanístico y otro medioambiental se le acusa a él y a otros cinco de sus concejales de haber permitido que el hospital Puerta de Hierro haya estado funcionando durante nada menos que siete años sin licencia de ocupación y sin el permiso de vertidos de aguas residuales Palomino qué tal buenas tardes

Voz 1915 22:35 buenas tardes y doble imputación dos juzgados de la localidad investigan a Narciso de Foxá por permitir que el hospital Puerta de Hierro haya funcionado sin licencia durante siete años tampoco tenía permiso de apertura pero el alcalde de Majadahonda lo dejó pasar también hay otra investigación abierta en el Juzgado número tres de esta localidad en este caso porque el alcalde y su equipo no actuaron contra el hospital Al saber que durante ocho años este centro tampoco tuvo los permisos de vertido residuales los jueces han ordenado una serie de diligencias informativas entre ellas han encargado nuevas mediciones de ruido porque este hospital también superó los límites legales según ha sabido la SER según la última inspección que realizaron los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente el pasado mes de septiembre los niveles han vuelto a dar por encima de los

Voz 0861 23:14 permitió gracias Sonia pues la imputación de este alcalde del PP se suma a otras muy recientes como la del edil de Brunete hora del regidor de Las Rozas que ser llamado a declarar próximamente también en el marco de la trama Púnica nueva imputación de un alcalde del PP que no sirve hoy abrir la tertulia tertulia política en la que hoy contamos con la presencia de la portavoz del grupo parlamentario de Podemos Lorena Ruiz Huerta qué tal buenas tardes bienvenida

Voz 1915 23:39 buenas tardes gracias y también portavoz de Ciudadanos

Voz 0861 23:42 Ignacio Aguado hola qué tal cómo estás qué tal buenas tardes bueno lo primero Lorena debe o no dimitir exalcalde de Majadahonda

Voz 1305 23:48 bueno en primer lugar celebrar que la justicia a pesar de las dificultades y de la escasez de medios que tiene en numerosas ocasiones como ésta funciona funciona haya sido capaz de de sancionar la actividad de un alcalde que llevaba bueno de un de un grupo popular que en el Ayuntamiento de Majadahonda llevaba siete años permitiendo que este hospital funcione sin licencia desde luego que yo creo que

Voz 26 24:11 de que este alcalde de dimitir así lo está pidiendo

Voz 1305 24:15 por ejemplo Izquierda Unida creo que somos Alcalá incluso se va a personar en la causa judicial yo creo que esa es una excelente pregunta también para formular le a mi compañero de de debate esta tarde Ignacio Aguado gracias a Ciudadanos precisamente gobierna el Partido Popular en Majadahonda gracias a un pacto de gobierno que tiene en el que la cláusula número uno era que cualquier ser cargo público imputado por corrupción debía inmediatamente renunciar al cargo yo quiero preguntaros también a vosotros Ignacio Aguado si pensáis éxito

Voz 0771 24:42 por la dimisión del alcalde por alusiones Ignacio si gobiernan gracias un acuerdo investidura donde concretamente punto uno dice que si estás imputado por delitos de corrupción política tienes que dimitir pero hasta donde nosotros sabemos esta imputación no se debe a corrupción política se debe a una negligencia que desde mi punto de vista es grave una doble imputación por temas urbanísticos por temas de vertidos en definitiva por temas medioambientales yo creo que nosotros estamos haciendo lo que lo que lo que hemos prometido que vamos a hacer en Majadahonda que es exigible empieza a exigir que se cumpla la investidura en tanto en cuanto al acuerdo investidura se cumpla pues nosotros mantendremos ese acuerdo dicho lo cual yo creo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es valorar si es el mejor alcalde si esta persona es el la persona idónea para seguir dirigiendo el Ayuntamiento de Majadahonda nosotros vas a pedir en caso explicaciones desde nuestro grupo municipal que de la versión de los hechos y a partir de ahí tomaremos las decisiones pero me parece que primero hay que escucharle en ello ayuntamientos

Voz 1305 25:38 daría si por ejemplo tú tú sabes cuántas camas hay abiertas cuentas camas funcionan en el

Voz 0771 25:42 pero perdón pero me haces tú preguntas

Voz 1305 25:45 alguno de los puntos y lo sabes porque no lo sabes Mira Claudia Cirillo y también a todos los ciudadanos que nos están escuchando hay ciento treinta y cinco camas abiertas en este hospital tendría que haber doscientos setenta lo que pasa es que Esperanza Aguirre decidió individualizar todas las habitaciones cerró ciento treinta y cinco camas del hospital sin embargo no se modificó el contrato

Voz 1915 26:03 no pero por lo tanto la Comunidad de Madrid en su región cortando ciudadanos

Voz 1305 26:07 llevamos veinte osa llevamos veinte millones de euros gastados en un contrato que nadie ha modificado tampoco la presidenta Cifuentes estos sabes es porque es pues es porque el Partido Popular tiene una política clarísima de hacer un trasvase de dinero público a las empresas privadas que gestionan los servicios

Voz 1915 26:21 tengo latas con ello esta se llama corrupto

Voz 1305 26:24 entonces no hay delitos específicos en el Código Penal que se llaman delitos de corrupción hay una pluralidad delitos que pueden cometer los cargos públicos entre otros está el que ha cometido este alcalde que es el de no exigir a la empresa que gestiona el hospital eh eh que tenga al hospital en condiciones por ejemplo teniendo la licencia no exigir eso es un delito de corrupción vosotros vais a permitir que continúe gobernando este alcalde del Partido Popular porque ha venido a la escena política a que nada cambie es decir lo vuestro con la exigencia de la corrupción y la denuncia de la corrupción es una auténtica pantomima

Voz 1915 26:56 con el Partido Popular pues uno de esos tenista al Gobierno alemán Juergen Donges si me permiten comentaba también al señor de cortado de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 0861 27:05 el que van a escuchar va a pedir explicaciones de del alcalde le voy a hacer un spoiler a Ignacio Aguado porque el propio alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá ella no ha dicho esta mañana que ni se plantea dimitir porque cree que estamos ante una simple irregularidad administrativa no pero

Voz 28 27:21 novia como mía

Voz 29 27:24 oye si no por esto esto no vale contra el honor de las personas una camisa cabe que de un alcalde Bahía cerrar un hospital de referencia como eso un hospital de Puerta hacía el yo lo siento mucho pero pero claro si fuéramos admitir por cosas de Estado no quedaba un político español

Voz 0861 27:44 señor abogado no quedaría ningún alcalde si dimitiese eso depende del Partido Popular

Voz 0771 27:49 lo que ellos consideran que tiene que que tienen que hacer en cada momento con esta alcalde no es el único que tienen imputado por distintos delitos hay otros municipios como os comentaba al principio donde tienen alcaldes imputados yo no sé si estas imputaciones eh bueno pues el Gobierno regional tiene algo que decir dentro del código ético que tiene cinco

Voz 0861 28:05 te queremos GAR por ejemplo en este caso debería el PP es decir

Voz 0771 28:07 Fuentes aplicar el Código Ético sobre el alcalde de Majadahonda creo lo explique ella si su código ético aplica o aquí tampoco porque tampoco aplican Getafe que tienen cuatro concejales imputados pero es el código ético de Cifuentes no puedo hablar por el nuestro y por lo que hacemos nosotros donde gobernamos

Voz 0861 28:21 este alcalde seguirá siendo alcalde

Voz 0771 28:23 con nuestro código ético cualquier persona que esté imputada por delitos de corrupción política tiene que marcharse yo creo que eso ha sido un gran logro que hemos puesto encima de la mesa hay que hemos conseguido que PP y PSOE pues empiecen a aplicarlo cosa que es novedad en esta legislatura porque recordemos a los a los oyentes que en la legislatura pasada nociva nadie de peso y ahora parece que poco a poco sí pero segundo Lorena por favor poco a poco PP PSOE también se van acostumbrando que cuando hay un imputado por delitos de crución política tienen que irse bueno creo que es un logro hay que seguir apretando hay que seguir diciendo regeneración política allá donde teníamos responsables tengamos capacidad dieciséis de decidir exigiremos dimisiones en este caso en concreto y hasta donde yo sé a lo mejor mañana se desprende que hay un tema de corrupción política la jueza archiva también iba a pero en este caso lo que nosotros pedimos es primero explicaciones a nivel municipal que no lo explique en el Ayuntamiento en el pleno que es donde tiene que dar explicaciones insinuó los convencen veremos cuál es el siguiente paso pero esto de lanzar que de repente haya pedir dimisiones no parece que es un poco precipitado

Voz 1305 29:20 pero dónde apretar vosotros Ignacio porque hasta donde yo sé que vosotros tenéis un acuerdo no perdona vosotros tenéis un acuerdo para para su pues para sostener a los gobiernos del Partido Popular allá donde gobiernan por ejemplo en la Comunidad de Madrid por ejemplo en Majadahonda que se basan una serie de pactos de regeneración democrática que no conseguís que se cumplan en ninguno de los casos en el caso de la Comunidad de Madrid se han cumplido dos de diez nos vamos acercando al final de la legislatura en el caso de Majadahonda tenemos a un alcalde imputado por delitos urbanísticos porque no ha exigido que el Hospital de Puerta de Hierro tenga en vigor la licencia y además llevamos gasta a los veinte millones de euros que se han ido por el sumidero porque se han pagado ciento treinta y cinco camas que llevan siete años cerradas o diez años cerradas vosotros vais exigir la devolución de los veinte millones de euros que vais a permitir que continúe gobernando este alcalde que por supuesto que está imputado por delitos de corrupción porque te insisto no hay ningún delito que se llame delito de corrupción libres que comete los cargos públicos malversado el dinero público

Voz 0861 30:16 en este contexto Lorena te pregunto en el caso concreto de los concejales de de Podemos en Alcalá de Henares en ese contexto también que deberían hacer es decir también un código similar decía la lo que harían ellos si estuviesen gobernando en Majahonda compuesto código ético por ejemplo que habría que hacer también en Alcalá

Voz 1305 30:32 pues mira empiezo por decirte que los ediles de de somos Alcalá para empezar ya están fuera de Podemos han sido Susper todos de militancia antes incluso de que se pronuncia la Comisión de Garantías de es decir no se ha podido actuar desde Podemos con mayor celeridad eso para empezar pero yo incluso añadiría creo que por parte del Partido Popular hay un hay una suerte de intento de soltar una tinta de calamar para confundir a la ciudadanía y hacerles creer que todos los políticos son iguales que todos los políticos son corruptos que en todos los partidos hay manzanas podridas casos aislados de corrupción no es así yo creo que lo que ha pasado en Alcalá con los ediles de Alcalá puede ser un tema poco estético qué feo adjudicar a dedo excedente salariales a organizaciones no gubernamentales eso no tiene nada que ver con robar a manos llenas o como con decidir destinó destinar millones de dinero del erario público a una empresa privada amiga del Partido Popular no exigirle que tenga en vigor la licencia porque lo está llevando crudo del dinero de todos y todas acabo de decir que se han llevado veinte millones de euros por por tener ciento treinta y cinco camas cerradas

Voz 0771 31:35 el apunte de hecho no ha hecho nada para

Voz 1915 31:38 a revertir entramos aquí en la SER también estamos pendientes

Voz 0861 31:40 también de conocer efectivamente como hiciera Lorena si ese expediente no de reequilibrio que que anunció el Gobierno de Madrid sobre la concesionaria que gestiona el hospital Puerta de Hierro bueno ha cumplido o no con esa devolución de esos veinte millones que se suman por cierto a otros once millones de este tema también bastante complejo en en el Puerta de Hierro si me permiten hacemos una breve pausa la vuelta precisamente seguimos profundizando en este tema de regeneración democrática Pactos de transparencia en fin a ver qué dicen

Voz 31 32:11 llegué a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana a quien Facebook La Ventana

Voz 0861 34:19 la polémica de las actas del Canal de Isabel II vetadas por el Gobierno de la cumbre Madrid desde ayer están llegando los documentos a la Asamblea pero las cosas de palacio pues van despacio y sino que se lo digan al consejero de Presidencia que hoy ha tenido que reconocer que abre informes que tardarán en llegar por qué por qué

Voz 2 34:40 algunas informaciones que pertenecen a compañías que no estará en España que está en Latinoamérica y que por tanto hay que solicitar al órgano de gobierno de cada una de esas empresas el envío de documentación que imagino que lo remitirá en las próximas horas un caso concreto sea pido autorización a un despacho de abogados porque había una cláusula de confidencialidad

Voz 37 34:58 yo si tenemos que pedirles que ellos auto y eso puede entregar documentación

Voz 0861 35:02 pues lo dicho con cuentagotas y con algunas restricciones señor Aguado el ex hemos visto tan molestos a todos los grupos de la oposición que incluso hemos leído se van a plantear una queja al Gobierno por obstrucción parlamentaria lo van a cero van a marcar como hicieron en agosto cuando anunciaron que a lo mejor le irían a los tribunales

Voz 0771 35:17 creo que es un tema más formal que otra cosa porque al final bueno pues es si el Gobierno se niega a facilitar información o pone excusas de éste tipo pues lo único que puedes hacer es como cámara legislativa protestar presentar una queja formal Prioro que más allá de la queja formal lo que habría que hacer es intentar garantizar que en lo sucesivo esto no vuelva a suceder al final lo que hemos visto es que el Gobierno regional de Cifuentes pues ha metido en un cajón durante cinco meses la autorización del juez que permitía que toda esa información que habíamos solicitado desde la comisión de investigación se enviará a comisión investigación básicamente nosotros nos da la razón cuando en junio mayo junio julio pedíamos esta documentación y el Gobierno decía que no la quería dar argumentando que la Justicia se lo impedía bueno pues hoy cinco meses después tenemos la razón íbamos teniendo ya acceso a esas actas tardará no sé si unos días cuánto tardará espero que sea poco tiempo porque lo importante es conocer el contenido las actas y empezar a fiscalizar toda esa información que estaba ahí retenida

Voz 1305 36:10 sí bueno esto de que no se puede hacer nada más que poner una queja formal desde luego nosotros estamos por la labor de que la Asamblea de Madrid como cámara legislativa que tiene como una de sus principales funciones controlar al Poder Ejecutivo y teniendo en cuenta que la presidenta Cifuentes ha mentido en el pleno de la Cámara se ha negado a entregar las actas obstruyendo de esta manera el trabajo de control al Gobierno de los partidos de la oposición consideramos que por dignidad de la Cámara hay que plantear esta esta queja al poder ejecutivo pero claro Ignacio esto de que no se puede hacer nada más pues es bastante relativo nosotros por ejemplo hemos puesto un recurso al Tribunal Superior de Justicia por la no entrega de las actas a la que estáis

Voz 1915 36:46 muy muy angustiados y nosotros vamos a ganar es distinta forma pausada

Voz 1305 36:52 los otros tenéis también la posibilidad por ejemplo ya que sois esa esa oposición útil no de la que tú presume siempre soy la oposición útil

Voz 1915 36:59 describirías por ejemplo la posibilidad de no firmar

Voz 1305 37:02 un cheque en blanco y entregarle gratis los presupuestos al Gobierno al patio porque

Voz 1915 37:05 la gratísima exigir al líder no han cumplido ninguno de los temas generación democrática de antemano

Voz 1305 37:12 ese exigir la entrega de las actas dejáis que se escapen de la Comisión de corrupción sin hacer absolutamente nada para qué sirve esa oposición útil que

Voz 1915 37:20 tienes que aquí su Rakocevic visitaremos segundo del un poco nerviosa primero que estarán que dice es que no estoy nada nervioso pues sí pero como lo dejas hablar hablar de política Lorena Ignacio política útil Carod hacemos política útil hemos unos presupuestos útiles adelante pero bueno útiles

Voz 0771 37:36 supuestos que hemos conseguido aprobar por tercer año consecutivo hemos aumentar el presupuesto en sanidad en educación en políticas sociales como en contra

Voz 1915 37:43 cuánto cuánto me da pena tener que corretean este

Voz 0771 37:46 pero como sabemos perfectamente lo que han sido los presupuestos hemos ido contando cómo seguir pero bueno

Voz 0861 37:50 lo peor lo concretó creo que Partido Socialista y Podemos han pedido la comparecencia de Cifuentes el pero de asamblea

Voz 0771 37:55 Ciudadanos también pide la comparecencia yo de hecho pasado mañana la había preguntado en el Pleno en la sesión de control le preguntaré sobre este asunto que quiero escuchar de primera mano en sede parlamentaria su explicación y a partir de ahí seguiremos trabajando como hasta ahora siendo contundentes con la corrupción y sabiendo también con quién

Voz 1915 38:09 hemos sigue firme en el mundo exterior la que pedimos la comparecencia de plena

Voz 0771 38:15 a vosotros por favor ardía pongamos una entrevista sólo con la portavoz de poder Inaxio no es ninguna entrevistas y una tertulia y tienes una palabra se puedo hablar por lo menos quince segundos sostiene seguidos estoy diciendo que nosotros seguiremos trabajando en materia de regeneración política impulsamos la comisión investigación la presididos nosotros somos híper contundentes con la corrupción

Voz 1915 38:33 tres a las y mantiene una por favor no nos interesa nos interesa luchar contra la corrupción del Partido Popular en la comunidad

Voz 0771 38:39 por favor somos conscientes de con quién hemos pactado evidentemente el reto

Voz 1915 38:43 a jugando por favor los sí sí sí

Voz 0771 38:46 es la veces de mantener nada yo el primero por favor el reto que tenemos por delante es convencer políticamente a los madrileños de que la única alternativa al Partido Popular a día de hoy al menos que pasa por mi cabeza es un gobierno de Ciudadanos no sois ni vosotros el Partido Socialista día de una alternativa de gobierno de nada porque donde gobernamos soy un absoluto fracaso como el Ayuntamiento de Madrid por lo tanto que hacer convencieron los madrileños de ganar al Partido Popular con árboles quedan saliente segundo deslizarse segunda pregunta

Voz 0861 39:11 es una pregunta muy concreta en el Partido Socialista ha pedido o va a intentar que el próximo dos de febrero Cifuentes era presenta madrileña acuda a la comisión de corrupción primera sesión eso es viable técnicamente Lorena uno por favor con ella

Voz 1915 39:23 Cifuentes ya ha estado en la comisión de corrupción nosotros que creemos además es que tiene que dar explicaciones en el pleno de la Asamblea pero además de eso por ejemplo puede muy a los madrileños que estén esperando con la con la emergencia social que hay a ver qué resultados puesto en realidad ante el apoyo al Gobierno

Voz 2 39:39 así en función de lo que aparece en las actas decidiremos si la llamamos haga comparecer otra vez en la comisión investigación ahora bueno pues tenemos que trabajar que el eres exactas a ver qué dicen y veremos qué ocurre a dos ustedes nos vamos mañana volvemos con más Ventana de Madrid partido placer adiós

Voz 0313 40:03 este jueves no My Lol eh nos han enviado nunca aquí si en la terraza hoy las tienes que ponemos cama

Voz 3 40:10 tras haber qué pasa y a lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando CAC

Voz 3 43:10 en los que tenemos la sensación de que nada se ha movido sin embargo notamos algunos movimientos Don altas por ejemplo el presidente del Consejo de la Unión Europea ha dicho que si Reino Unido reconsidera lo del Brexit no recibirán con los brazos abiertos

Voz 42 43:23 el Brexit será una realidad con todas sus consecuencias en marzo del próximo año a menos que haya un cambio en el corazón de nuestros amigos británicos nosotros aquí en el continente no hemos cambiado nuestros corazones siguen abiertos

Voz 3 43:36 veremos qué pasa y otro movimiento otro gesto vinos ha contado Luz Sánchez Mellado que el movimiento feminista quiere promover una huelga de mujeres para el próximo día ocho de marzo hemos hablado en La Ventana con María Álvarez del movimiento feminista aquí en Madrid dice que quieren parar el mundo

Voz 44 43:57 el internacionales estaba trabajando a nivel internacional en América Latina hay en muchos países a un encuentro de Uruguay en otras partes del mundo y nosotros queremos seguir trabajando para que seamos el máximo de países posibles el ocho de marzo todas porque sino otras paramos Se para el mundo

Voz 3 44:13 sí pero pero no quieren que sea solamente un gesto aunque sea un gesto bonito dice que hay precedentes de iniciativas así que fueron capaces de remover cimientos de igualdad en Islandia hace tiempo

Voz 44 44:24 a Islandia en los años setenta se hicieron huelga a mujeres les llamaban el viernes largo y consiguieron transformar la sociedad islandesa tanto que a los cuatro años de hacer la primera huelga de mujeres ellas tuvieron su primera presidenta mujer ya a día de hoy no en el año dos mil diecisiete cierran el año con una ley que por obligación se elimina la brecha de género la brecha salarial

Voz 15 44:48 hay cosas sin embargo que se mueven menos

Voz 3 44:54 la política en España por ejemplo Felipe González ha estado hoy en La Ser en Hoy por hoy ha dicho que le llaman poco bueno que algunos no le llaman nada de nada

Voz 1473 45:02 no sé si os he dicho que no está contento con la dirección política de España lo que pasa que Mariano Rajoy no le llama desde hace tres años madre Pedro Sánchez no le llama Albert Rivera de llama a veces cuidado cuidado Pedro Sánchez que te cuesta telefonea Sánchez te cuesta o telefonear que luego vienen los madres mías madre mía

Voz 3 45:28 Felipe González también se ha referido al intento de investidura a distancia de Carles Puigdemont

Voz 45 45:32 es una broma dice no lo que no prohibe el reglamento se puede hacer imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente porque no lo impide el reglamento ya la película

Voz 3 45:46 dar situación del expresidente de la Generalitat se ha referido también está

Voz 26 45:50 mañana en su comentario Iñaki Gabilondo diga lo que diga el bolero la distancia y el olvido tienen mucho que ver se acuerda alguien de Benedicto XVI el riesgo de que el expresident quede flotando como el astronauta en el espacio me parece un riesgo alto no creo que tarden arrepentirse de haberse escapado o de no haber regresado al día siguiente de las elecciones aunque fuera para ingresar en prisión ahora mismo le veo más prisionero en Bruselas que si estuviera en la cárcel de Estremera la noticia del día en este proceso es que Esquerra Republicana ha designado a Roger Torrent como candidato a presidir el Parlamento de Cataluña no sabemos si Puigdemont finalmente podrá ser investido hoy han presentado al presidente de tabú

Voz 3 46:33 Pernía Albert Boadella con discurso y todo

Voz 1473 46:38 no

Voz 3 46:41 yo SOCA aquí al nos toca aquí hemos hablado en La Ventana con Jaume Vives que es portavoz de Tavernes dice que les han desacreditado con la indiferencia con el silencio desde los medios de comunicación públicos catalanes para qué

Voz 46 46:55 sabes que silenció que que nos aplican a nosotros responde una cosa muy sencilla y es que yo durante muchos años han vendido imagen de que la disidencia está la gente que volaba serán gente oscura gente Kristen gen interés cota entonces otra cosa simpática una cosa una cosa que nacen del buen humor de un grupo de personas contradice esa tesis que que entonces eso no me interesa el con lo cual ha sido el tanto

Voz 3 47:25 la situación de Cataluña la hemos mirado ya por todas las partes desde el análisis político desde el humor desde la filosofía o desde la filosofía youtuber nos ha dicho Pilar de Francisco en donde hay algún individuo que filosofar sobre Cataluña

Voz 1915 47:39 vamos con You Tube mes Castro tiene veintiun mil seguidores es un filósofo youtuber él es sólo vamos a escucharle hablar de si Cataluña tiene derecho a la autodeterminación

Voz 47 47:50 eso está filosófico Cataluña tampoco tiene derecho a la autodeterminación porque el concepto de derecho autodeterminación es metafísico presupone una causa su tipo el barón de muy Hausen y una vez depurado de su carácter metafísico especificado que se trata un derecho de secesión cómo lo entendía por cierto Lenin este derecho aplicado de manera incondicional pues lleva a la reducción a la reducción al absurdo de el derecho de secesión individual

Voz 2 48:09 siempre decirlo a alguien tenía que decirlo alguien tenía