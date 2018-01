La Ventana (17/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 SL

Voz 0032 00:11 son las cuatro las tres en Canarias los independentistas han asegurado el control de la Mesa del Parlament de Cataluña porque orgullo Torrent ya es presidente de la Cámara ya inaugurado su presidencia con un discurso en el que ha evitado cualquier mención a la república catalana ya ha hablado de consenso convivencia palabras que han gustado al PSC ya los comunes aunque ahora dicen que falta que eso se convierta en hechos y palabras sin embargo que no han gustado a la líder de Ciudadanos en Cataluña

Voz 2 00:35 Arrimadas uno tenían capa esperanza de Trump no tenemos ninguna esperanza de encontrar engulle tu rehén una persona imparcial una persona que sea el presidente de todos los diputados y diputadas no sólo un President que ya ha dicho que está comprometido con el independentismo no esperamos por tanto que Touraine sea muy distinto a la señora Forcadell de la señora Forcadell

Voz 0032 00:54 la Audiencia Nacional ya está David Marjaliza que tiene que declarar como imputado otra saber ha aportado nueva documentación sobre una de las piezas de la trama Púnica Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 01:03 buenas tardes el empresario ha llegado hace unos veinte minutos nos ha dicho que está bien tranquilo y ahora mismo espera todavía para entrar a declarar según informaba esta mañana el diario El País viene a confesar una vez más como lleva haciendo más de un año esta vez sobre el cobro de mordidas en obra pública del Metro de Madrid una supuesta comisión de casi cuatro millones que se repartieron entre el mismo Francisco Granados Javier López Madrid de las empresas que construyeron varias líneas de suburbano en la primera legislatura de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad

Voz 0032 01:26 el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha autorizado el traslado del preso de ETA Ibon Iparragirre que está enfermo de Alcalá Meco en Madrid al centro sanitario Aita Menni en Arrasate Bilbao Isabel Léon

Voz 0821 01:40 a finales de diciembre dictó prisión atenuada por razones de salud pero es ahora cuando su abogado nos confirma que su traslado va a ser inminente a más tardar este viernes pero desde luego esta misma semana y es que la orden sea firmado ya hay es cuestión de activar el operativo que le traslade a Zaballa en un primer lugar escoltado por la Guardia Civil y que desde allí se haga el cambio sea la Ertzaintza que la acompaña hasta este centro sanitario que desde dos mil doce cuenta con unidad de Psiquiatría legal y es que Iparraguirre además de sida en fase terminal padece diversos problemas neurológicos su familia demandaba la excarcelación pero han preferido no recurrir el traslado para que al menos esté más cerca de su casa en Ondarroa

Voz 0032 02:13 la patronal CEOE ha fijado en la reunión de subdirección celebrada este miércoles los criterios para negociar un nuevo acuerdo salarial el tope máximo de subidas que han establecido es del tres por ciento con Rafa Bernardo

Voz 1762 02:27 esta vez no habido bronca en la reunión de la cúpula de la patronal como si hubo el pasado diciembre cuando se hablaba también de salarios finalmente los empresarios han acordado que suposición para la negociación será defender subidas de hasta un dos por ciento que podrían sumar un uno por ciento más en las empresas y sectores más pujantes rechazan las aspiraciones sindicales de poner un límite inferior a las subidas es decir que un cero por ciento sigue siendo una opción para los empresarios y también las cláusulas de revisión salarial en caso de que la subida de los precios supere a la de los salarios el límite que serán los empresarios para acordar o no con los sindicatos

Voz 1915 02:58 es la Semana Santa cuatro y tres tres y tres

Voz 1762 03:01 en Canarias

Voz 1915 03:04 el Madrid en Madrid la justicia investiga la alcaldesa de Valdemorillo Gema Moreno por prevaricación está acusada de falsear un documento público para evitar que su concejal de Hacienda tuviese que pagar una deuda Raquel Fernández la que ella por los presuntos delitos de prevaricación malversación de caudales públicos y falsedad en documento público fue presentada por cuatro concejales que formaban parte del gobierno local y que pertenecen así se puede e Izquierda Unida en su escrito aseguraban que se habría falseado una deuda de ahora concejal de Hacienda de más de veintisiete mil euros la alcaldesa Gemma González dice que aún no tiene noticias de esta querella

Voz 3 03:39 mi extrañeza la tengo que mostrar hasta que yo no vea de qué se me acusa porque no tengo constancia de nada de esto yo falsedad de ninguna deuda ni ni ni me consta que haya desaparecido ninguna deuda

Voz 1915 03:50 el gobierno local está formado por una coalición de Progresistas de Valdemorillo vecinos de Valdemorillo IU UPyD y hoy les estamos ofreciendo en la SER el testimonio del técnico de la Consejería de Medio Ambiente que destapó la sierra

Voz 0313 04:01 según liada es en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda

Voz 1915 04:04 por las que ha sido imputado el alcalde de la localidad Narciso Foxá este técnico es José Luis Fernández Solís que denuncia que sus superiores intentaron primero tapar las sospechas que la en un informe después lo apartaron de hecho en este momento está de baja por ansiedad depresión

Voz 4 04:17 no quiso tramitarlo me amenazaron con abrir un expediente a mí el colmo de la barbaridad por hacer bien el trabajo

Voz 1915 04:26 si la policía ha detenido a un conductor que multiplicaba por siete la tasa de alcohol permitida al volante y provocar un accidente en el distrito de Ciudad Lineal de la capital Javier Jiménez las buenas tardes

Voz 0313 04:35 buenas tardes el hombre circulaba el pasado domingo en sentido

Voz 0887 04:37 contrario por la calle Manuel del Valle de la capital hasta que chocó con otro vehículo cuando la policía llegó hasta el lugar comprobó que

Voz 0313 04:43 estaba en estado de embriaguez y cuando lo hizo la prueba

Voz 0887 04:46 de alcoholemia estadio unos setenta y cinco cuando el máximo permitido es de cero veinticinco el conductor acabó detenido por un delito contra la seguridad del tráfico afortunadamente el incidente no dejó heridos once

Voz 1512 04:56 en el centro de la capital

Voz 0313 05:17 hola buenas tardes yo no sé si ustedes no sé si vosotros lo habéis igual pero verdad que entre las cosas más seguras de la vida aquellas que nunca fallan que te reconfortan que te sirven de asidero está la música ahora mismo sin ir más lejos uno o una eh que vayan coche o por la calle o que esté en casa media igualaron el trabajo tiene la radio encendida is suena

Voz 0032 05:41 ejemplo esto

Voz 9 05:50 o esto otro o algo más tranquilito

Voz 5 06:06 o más tranquilo aún

Voz 11 06:19 a que una canción

Voz 0313 06:21 le acorde o la primera frase fíjate generan algo especial en el cuerpo Monroyo básicamente una sonrisa un recuerdo a lo mejor una pena también da igual pero te activa de activa es es es el poder de la música y hoy les propongo que no refugiados ahí durante un buen rato me ha ocurrido porque resulta que m ochenta celebra veinticinco años porque estoy convencido de que en ese tiempo donde tantas cosas de nuestro mundo y de nuestra vida han cambiado la música esa música de ochenta permanece la seguimos escuchando y compartiendo y disfrutando eso no quita para que sigamos pendientes que selló hoy de la constitución del nuevo Parlamento catalán e con los votos de los políticos el encarcelados vamos para bingo o de esa amenaza de bigotes de tirar de la manta en la trama valenciana de del caso Gürtel porque lo que está ahora

Voz 1512 07:08 mismo boca de todo el mundo las pensiones

Voz 0313 07:11 qué pasará con ellas qué pasará con todos nosotros bueno pues claro que seguiremos hablando de esas cosas pero igual que las penas con pan son menos penas la vida con música

Voz 12 07:22 es infinitamente mejor bienvenidos a la vez

Voz 13 07:35 nuestra Thatcher un año no payés

Voz 5 09:10 Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes compañero volaban a Estados Unidos

Voz 0313 09:14 eso tomamos café en La Ventana con la compañera del país y escritora Marta Fernández y Marta buenas tardes buenas tardes de acuerdo con lo de la música o que vaya a lo mejor estoy un poco velado con los del aniversario donde ochenta pero me parece que he mentido

Voz 0032 09:27 cinco años en cambiado tantas cosas en nuestra vida de una manera tan vertiginosa además que si buscamos salga lo que agarrarnos que que permanezca ahí oye la música concretamente

Voz 0313 09:36 de estas músicas que han sonado y que son habituales m ochenta esa están igual seguimos compartiendo y disfrutando exactamente igual eso no ha cambiado claro y además tienen la felicidad

Voz 1512 09:46 con ese mi ochenta decides que ellos dirijan un poco tus recuerdos porque no es lo mismo que si tú te acuerdas de algo dices voy a poner aquella canción nudos que ponía siempre cuando cerraban aquella discoteca o aquella que había yo mientras que hacía los exámenes de no sé qué no aquí lo pone

Voz 11 10:00 ellos son los que te van soltando las magdalenas de Janda esta que la hoy halló en la playa que el año que han cambiado hasta un punto

Voz 0032 10:06 en el que ya no recuerdas el día de la playa sino recuerdas otro momento en el que la escuchaste hace veinticinco años en en M ochenta

Voz 0827 10:14 hoy ha cambiado algo habrá cambiado que que ha destilado la cosa porque en los ochenta en los noventa también se hizo mal la música pero resulta que nos encontramos digamos con las joyas de aquel tiempo que la Verón muchísimas y eso es lo lo interesante del paseo del tiempo o en alguno se dedican a hacer buenas canciones que algunos se dedican a dar la nota no por ejemplo el diario

Voz 0313 10:32 dado un diario mexicano El Diario Metro

Voz 0827 10:35 pues ha titulado sobre la muerte de la cantante de Campbell diciendo ya es zombi ostras las podéis imaginar en el titular de mal gusto ha levantado una gran polémica El ingenio a veces hay que retenerlo que hablar

Voz 14 10:50 es es es un arte que ella es un arte complejo y que requiere además mucho tiempo de elaboración porque esto es como las buenas ideas hay ocasiones en que se te ocurren con andando por la calle resaltan en cualquier momento y hay días donde opaca te salga o medianamente hay que estar y una cosa es lanzar un tuit más o menos irreverente y otra cosa es muy incluso haber asistido al debate de la reunión de papel ha abierto Fendi titular de ella

Voz 0827 11:21 bueno habrá que revisar otros titulares seguramente a lo mejor es la línea editorial en la titulación de este periódico no pero la verdad es que es que es llamativo

Voz 0313 11:29 los trabajos de muy mal no estaban los vamos a contarles una historia que tiene también

Voz 15 11:33 como como prólogo como puerta de entrada

Voz 12 11:36 tiene también la música esta música concretamente

Voz 5 11:57 ella visitando Irán

Voz 0313 12:06 el motivo es muy concreto además porque es que resulta que el el videoclip de esta canción que escuchábamos sí que fue banda sonora de una peli Me llaman calle de de Manu Chao se rodó en las calles de Madrid pero concretamente en uno de sus bares más no sé si más famosos pero sí pero sí más emblemáticos que es el el palentino que está situado en la en la calle Pez bastante cerquita de aquí de de la radio que por cierto Gamón fue el bar la peli de Alex de la Iglesia

Voz 5 12:41 Boris tú desde luego se llenando aguardiente todos los todos los días no

Voz 0313 12:46 bueno pues ahora resulta que el que el nombre de este bar pero pero sin el artículo es decir sólo palentino no sólo nombres sino del lobo sus colores y la célebre carta de de bocadillos forman parte del diseño de una camiseta que según parece según nos cuentan está teniendo un cierto éxito en Estados Unidos incluso circula por ahí una imagen del actor Macaulay Culkin que parece que lleva una apuesta por encima está la cosa un poco rara pero bueno

Voz 0827 13:13 hay que esto ya lo que está generando mucho

Voz 0313 13:15 mucho ruido la idea nace de de ponte ahí que es un colectivo que se define como grupo de jóvenes de múltiples nacionalidades que operan desde Nueva York pero que han vivido en algún momento en en España una historia toda ella muy interesante eh lo queremos primero será saludar a la propietaria del palentino que nos está escuchando Loli López buenas tardes

Voz 15 13:36 hola buenas es lo primero

Voz 0313 13:39 disculpas por importe a esta hora en que se que estáis casi en mitad de un cambio de turno y demás

Voz 16 13:44 de hecho también ha dicho que se segura

Voz 0313 13:48 oye Loli de conocía la existencia de estas camisetas que son blancas con letras de palentino hay un en colorao

Voz 16 13:55 yo no sabía nada lo que pasa es que dijo me diste tú sabes el que es el tarro y el traía una la mano

Voz 17 14:04 yo digo

Voz 16 14:06 ese plan ha hecho unos chavales no sé donde no sé nada pero yo tampoco les di mucha importancia las camisetas y luego resulta que me mandan donde las Xavier en Nueva York todas las cosas de una hecho yo no tengo Niccolo con los chavales y y es para nosotros no nos han comunicado nada

Voz 0313 14:27 vaya dicho

Voz 16 14:30 nada de nada y yo le digo que te puedo decir que sí que me dijo conocía a uno de ellos porque quedó con ellos te llamó mi hijo cosa camisetas a la dio pero ya lo volvió a las revoluciones que me vienen a comprar a mí las camisetas

Voz 18 14:46 la que donde te cuyo la Fame

Voz 16 14:50 pero ayer me dice mi hermana me has sido que te dije camisetas dos digo pero si no tengo Rodrigo

Voz 15 14:59 ayer ante que siguen porque les ha visto el interna

Voz 16 15:02 porque digo no no digo les genera bien verás cómo poner Nueva York FISA pues sí

Voz 0313 15:09 pues mira vamos a ver si podemos arreglarlo Loli porque hemos autorizado Nueva York hemos localizado hace unos minutos en Nueva York a uno de los integrantes de ese grupo de de de jóvenes de ponte ahí y nos está escuchando Gonzalo Domínguez buenas tardes hola lanzarlo qué tal hoy este te te está escuchando Loli no sé si quieres decirle algo le podía suministrar camisetas eso qué vais hacer a ver

Voz 16 15:35 mira la Liceo ya antes de nada decirte que tienes el mejor bar de de Madrid sí que todo lo que hemos hecho ha sido el lentamente es como para rendir honor a ese gran vas lo primero que te quiero decir es que las camisetas cómo empezaron y cómo se lo dijimos a tu hijo era una edición limitada de veinticinco con el único ánimo de lucro de poder realizar luego otro producto que no fuera el palentino era una cosa pequeña que no por razones dijo Boris son muy grande se ha ganado la manera en que lo vemos es que ahora con esta máquina está escuchando a Gozalo

Voz 0313 16:13 Gonzalo Gonzalo sí sí claro era mío

Voz 16 16:16 cuando tú me has y no te conozco no no me no se sabe cómo no si soy la madre de Ricardo con una esa conocer es que yo creo que yo no hablé con tu hijo

Voz 15 16:30 habló otra a una a naval

Voz 16 16:33 vale vale pero él él pero yo te digo si yo yo no lo entonces escuchas me no me siento ofendida eh sólo de la camiseta ninguna Mena otras siga simplemente era físico que se pide permiso la hubiésemos hecho son al logotipo original del palentino claro original que ese no es tú bueno pues eso es otra movida pero nosotros a todos nosotros como lo hemos lazos y bueno básicamente hemos rebuscado toda la marca a partir de fotografías del propio bar pero la idea de nuestra historia nosotros lo que es lo que te quiero dejar claro es que hemos hecho XXV una edición limitada de veinticinco en ningún momento vamos a ser más nuestra intención no es para nada hacernos Rico con tu barrio al que respetamos sigue adoramos sabes

Voz 0032 17:19 no si a lo mejor sí que es cuestión de hacer más imponernos

Voz 16 17:24 mi padre sí podemos saber más como bueno yo lo con pero dime dime una casa Gonzalo acabó con los clientes

Voz 0313 17:32 a interna es menos aspirinas

Voz 16 17:34 se te así que yo lo tengo en mi sexo no a tener a que nosotros ahora nosotros ahora lo que podemos hacer es que esta gente tan baja de la radio nos pongas en contacto una manera de poder sacar un producto puedas vender entubar ah vale pues eso el sobre acuerdos servicio pudo pasan no pagará la verdad pienso mola la falsa la manera en la que hay que verlo hemos venido muy buen extensión y al final dio una campaña gratis en voy donde ahora una campaña decía párroco alcoholes

Voz 15 18:09 Juan los dos claro paladas todos los gobiernos soy yo yo existen claro está

Voz 0827 18:15 yo sí que tengo que decir una cosa como palentino que es hoy que es el primero que es una suerte que las camisetas las había hecho Gonzalo porque si las hubiera hecho Alberto Garzón a lo mejor hubiera puesto el valenciano hubiera sido

Voz 0032 18:28 terrible no piensa en segundo lugar quiero dar las

Voz 0827 18:31 hacías a Loli por mantener el nombre de un bar como el palentino durante tanto tiempo en Madrid cosa que no hemos conseguido en Palencia en Palencia había un

Voz 15 18:40 hola oro han quitado no lo quitaron hace muchísimo tiempo muchísimo

Voz 16 18:43 yo no sé no sé por qué lo película un periodista que es Fernando Caballero fíjate tú a mí de Palencia porque yo cuando lo de la película inglesa que ellos todas las cosas de palentinas yo por las envié porque yo soy una chica muy educada

Voz 0032 18:59 ah

Voz 16 19:02 yo quería decirle

Voz 19 19:04 cree agradecerle a Loli sus grandes Cañas sus patatas fritas ya sé que estas del turno de tarde y que Loli está más en el turno de mañana con los Alfredo Mañas siempre pero como clienta del palentino además quiero agradecerle claro yo te conozco ese bares la resistencia contra la gente del barrio sigue ardiendo el humor

Voz 0032 19:22 por eso la camiseta te vamos a ir anotando quieras a las patatas pero apuntarme para la CAM venga otra camiseta pero es verdad es el mismo que era claro

Voz 16 19:31 ahí no cambia el retiro no puede cambiar

Voz 0313 19:34 Gonzalo una pregunta en la esa fotografía que es que circula del actor Macaulay Culkin con una camiseta que que que parece que sí que es la de palentino con una cazadora encima

Voz 3 19:44 no es lo que parece

Voz 0313 19:46 es mes Macaulay Culkin no

Voz 17 19:50 quién va a ser

Voz 0313 19:53 es mi hijo

Voz 16 19:56 al verla fotografías de los otro tipo encima el mármol narra con una con una cazadora negra los a mí me lo entregaron

Voz 15 20:10 no pero hay otra foto circulando de del actor

Voz 16 20:13 esta yo yo no lo he visto que sí que después

Voz 0827 20:16 compara con otra fotografía en alguna de las dos hay un montaje no sabemos si es en la del palentino pueden otra camiseta no

Voz 16 20:21 pero bueno a saber pero no valen Rolling reconoce haber montaje la el hijo mira no todo es como es pero nada Oye que yo para mí lo lo que te quería dar las gracias sobre todo por las incrustar fijos frente a esto porque en realidad nosotros no queríamos estar en ninguno de estos embrollos y de repente yo no quería como podéis hablarnos la redactora de la radio y la radio pero solamente sería Salinas de momento no han dicho que a lo mejor te molestaba

Voz 0313 20:56 sí a mí lo que lo único que estaba aquí

Voz 16 20:58 lo que queremos en plan tendente la mami de siempre que es un homenaje y estamos dispuestos a colaborar para que tú puedas sacar merchandising que moles sería la que pueda alegar eso alguien tengo mucho más tiempo vale

Voz 0313 21:10 yo lo yo te agradezco muchísimo que hayas querido eso aparte de la Ventana desde desde Nueva York y ahí te mandamos un abrazo muy grande que otro para Loli cuidado

Voz 15 21:18 muchas gracias venga Valencia

Voz 16 21:21 vive lo que luego

Voz 0313 25:27 ah sí fue asesinada no

Voz 0273 25:30 fue la diputada asesinada en el dos mil dieciséis por un neonazi oponer simpatizante neonazi esta mujer había creado una comisión de la soledad haya en el Parlamento se dio cuenta de que este era un problema individual de que esto era verdaderamente una epidemia social en este grupo parlamentario participaron diputados de todos los partidos y cuando ella murió el grupo siguió con los trabajos el año pasado presentó un estudio en él pedía que se creara este cargo también reconocía que era muy muy difícil abordar este problema que era un problema de todos de de gobierno de sociedad de organizaciones de familias pero que era un problema gravísimo y hoy lo que ha hecho Theresa May en un comunicado ha sido rendir homenaje a John Kutz quiere que éste sea un poco su legado también afirma que ella fue la primera que reconoció la magnitud de la soledad que en este país existe cómo se puede ayudar a los afectados fíjate Begoña hace muchos días

Voz 0313 26:22 no sé en La Ventana con un con un juez juez aquí en España que denunciaba como en su en su en su práctica diaria se estaba encontrando con casos cada vez más numerosos de tener que levantar los cadáveres de gente que había muerto en su casa absolutamente olvidada ya hablaba de de de de tres o cuatro al mes que son auténtica barbaridad y eso provocó ha provocado de hecho un un debate bastante bastante intenso aquí en España está hablando de medidas y tal pero bueno esto de una Secretaría de Estado no sé si en Reino Unido también se Sedano son noticia este tipo de historias de gente que de repente aparece un día muerta en su casa a lo mejor meses nadie sin saber de ella

Voz 0273 26:59 desgraciadamente sí la soledad afecta a gentes de todas las clases de todas las de todas las edades cuidado hay por ejemplo un tercio de nuevas madres que dicen sentirse muy solas es un mal que aisla que arruinan las vidas en ocasiones que mata el año pasado la el el pasado mes pero la profesora ya que es la jefe de enfermería de la sanidad pública británica advirtió que en estos meses que hace frío combinado con la sociedad los efectos son letales el aislamiento social combinado con problemas de salud decía en grupos vulnerables puede acabar con con la vida de las personas decía que también gestos muy sencillos como ayudar a un amigo a un vecino a un familiar hacerle un poco de compañía puede cambiar radicalmente la vida de las personas estima aquí que en el reino ha sido la mitad de la gente mayor de setenta y cinco años vive sola e unos dos millones aquí solamente en Inglaterra y muchos de ellos ven pasar las semanas incluso los meses sin actividad social alguna y cuando hablamos de actividad social a veces es hablar con otra pues ahora se crea este cargo Se le dota de varios John es para crear una estructura digo ambos permanente pero cuidado también hay acusaciones de que los sucesivos gobiernos conservadores han contribuido al aislamiento social porque con las restricciones presupuestarias encerrado bibliotecas sean cerrado clubs sociales actividades para adultos centros de día y la gente se aíslan más y más y se queda en casa

Voz 0827 28:24 parece interesantísima desde luego porque aparte estamos hablando de digamos de un fenómeno que irá cada vez a más pues cada vez la gente vive más tiempo y vivirá más tiempo sola no ese hombre la soledad buscada está muy bien pero la soledad no buscada puede efectivamente genera patologías que hay que afrontar me parece desde luego una idea muy brillante porque estamos hablando de un colectivo vulnerable a ese colectivo vulnerable tiene que mirar el Estado también

Voz 0313 28:49 Begoña un abrazo compañero hasta la próxima todo bueno pues muchas de esas personas no sólo en Reino Unido sino bebé en España en cualquier país que están en esa situación querida uno querida lo que hacen entre otras cosas es subsistir o vivir a partir de la pensión que cobran hoy el tema de las pensiones en España como saben está sobre la mesa desde hace días se desde hace bastante tiempo pero en fin en las últimas veinticuatro cuarenta y ocho horas se han dicho tantas cosas que uno no sabe ya a qué carta quedarse entonces en mitad de este maremágnum hemos encontrado con una iniciativa muy concreta concretó pésima el sindicato UGT ha lanzado una campaña yo diría que bastante gráfica para denunciar en este caso la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que es un fenómeno también que se va repitiendo y repitiendo año tras año no UGT pide que se eleve en la solapa un lazo marrón para denunciar concretamente que la subida del cero veinticinco anual es cito sus propias palabras una subida de mierda muy gráficos y Mari Carmen Barrera buenas tardes

Voz 3 29:48 hola buenas Maricarmen Barrera secretario

Voz 0313 29:50 las sociales de empleo de Seguridad Social de de UGT A y antes hablábamos de que nos hubiera gustado hasta en el debate donde estaban decisiones sobre otro asunto como ha sido el proceso para llegar a esto de de comerse el marrón

Voz 16 30:05 te refieres al al

Voz 0313 30:07 al Lazio lazos sí sí claro evidentemente

Voz 3 30:09 bueno es que eh para nosotros llevamos más de un año alguien medio con una intensa actividad de denuncias de lo que veíamos venir a decir que el IPC en serio para que las pensiones hay una ley en España que dice que avanzó la Seguridad Social y ya ves que cada vez está más endeudadas o no la deuda cada vez más pues eso lo van a crecer crecerán cero veinticinco hemos hecho de todo un Carles ya te digo hemos ido hemos contado con la el apoyo de la mayoría parlamentaria para aprobar una proposición de ley que se aprobó el precio de octubre del año pasado diciendo que aprobarán las se revalorizan las pensiones con el IPC con que la perdida de poder aquí para los pensionistas intolerable hemos ido al diálogo social hemos planteado propuestas para que oye o no consiguió queréis pues vamos a eliminar el déficit de la Seguridad las pensiones no tendrás de su viceconsejero XXV por planteado medidas solventa hemos creado un grupo dentro de UGT que cuenta con los catedrático más suelen en El País en materia de pensiones subir Lope que nos apoyan en nuestra propuesta hemos quedó presenta propuesta que resolvían el déficit de la Seguridad Social encerrado en el diálogo social el Gobierno en el caso de Toledo hemos hablado con todos los grupos nos apoyan pero nada hemos hecho unas marcha unas movilizaciones unas marchas con las pensiones y dos más en dos mil kilómetros afrontar los pensionistas por la carretera hemos hecho manifestación en asamblea mucho de todas estas altura y sin embargo el Gobierno no ofrece ningún tipo de de de respuesta ya este año es de digamos una medirán muy consciente porque en el segundo año que que las pensiones que el PSE-EE sabe que va a seguir creciendo en esa Mengual

Voz 0313 31:57 una pronto Maricarmen un dato porque ese es un dato es que lo sepan los oyentes ese cero veinticinco alguien puede pensar joder es que muchos pensionistas mucho dinero cuánto supone en cifra absoluta

Voz 3 32:10 en cifras suponen trescientos treinta millones de euros poco copago farmacéutico

Voz 0313 32:16 exacto

Voz 3 32:18 farmacéutico el Gobierno extrae de los bolsillos de los pensionistas anualmente casi mil millones pero no la date cuenta que que no es pero bueno lo que te decía llegamos a él el gráfico de la subida que llegamos a un momento en que se envían enero esa carta a los pensionistas en donde se le comunica desde el Ministerio una subida el cero veinticinco gráfico es decir el pensionista cuando recibe la casa dice vaya subida mierda con perdón no no no perdón perdóname vamos varios debido de mierda aquí bueno pues de viene viene un poco de ahí además indie ante porque dentro de la de la carta entre otras cosas lo que el Gobierno debería decir los pensionistas aquí no explica es que estamos en un contexto de crecimiento económico

Voz 0313 33:04 que si pasando unas sí de crecimiento él

Voz 3 33:06 pide crecimiento del empleo por qué ahora explican a a los pensionistas porque en ese contexto de mejora del país se ha decidido de manera consciente en seguir recortando su poder adquisitivo que ya es muy bajo hablamos de casi cuatro millones ochocientos mil pensionistas que está entre los seiscientos euros que es casi el umbral de la pobreza entonces bueno viene viene un poco de ahí ya no no

Voz 15 33:30 bueno

Voz 3 33:30 no nos queda más que seguir denunciando reclamando al Gobierno

Voz 15 33:34 de momento de momento con el lazo con el lazo marrón Mari Carmen Barrera muchísimas gracias por asomarse a la ventana sido ánimo ahora buenas tardes

Voz 29 33:43 claro es que Maricarmen lo decía esos seguros sube claro dos euros si es que no nos damos cuenta de la miseria que es hasta que no le aplica esas de cero veinticinco por ciento a los seiscientos euros que es un euro y medio o los ochocientos que tienen muchos muchos muchos pensé

Voz 11 33:57 en la senda miseria monetaria ya hay una miseria moral si es llamar a eso revalorización efectivamente que valorizar algo es aumentar el bar

Voz 30 34:03 los y las pensiones pierden valor cada vez que el IPC sube más que

Voz 0827 34:09 la subida de las pensiones el lema del lazo

Voz 0313 34:11 la mierda

Voz 9 40:40 ya hemos abierto la ventana hace un ratito reivindica como refugio como asidero de muchas cosas y como valor seguro el motivo

Voz 0313 40:48 la cornada tampoco necesitamos pero el enganche m ochenta celebra sus veinticinco años esta canción que está sonando es una de las canciones en español que hoy se ha programado en en la en la parrilla de M ochenta yo decía hace un rato que en estos veinticinco años de tantas cosas han cambiado nuestro mundo y en nuestra vida Si algo ha permanecido permanece es el poder de la música de esta música para poner argumentos sobre la mesa Pepe Rubio ha hecho el siguiente trabajo de investigación

Voz 9 41:20 hace veinticinco años escuchábamos por primera vez esta canción veinticinco antes que son cincuenta esta otra estamos otros veinticinco que son setenta y cinco el de Casablanca Julie Wilson nos regalaba esta melodía al piano

Voz 5 41:43 ah

Voz 1512 41:46 pero lo mejor de todo es que hoy setenta y cinco

Voz 12 41:49 cincuenta veinticinco años después las podemos escuchar de nuevo

Voz 5 41:53 como la primera vez porque es la memoria

Voz 9 42:09 el territorio de de memoria es lo que permanece lo que

Voz 0313 42:12 es el único capaz de derrotar el paso del tiempo tan frenético en los últimos cinco lustros

Voz 9 42:18 te puedes pasar sin tiempo para reflexionar de Barack Obama

Voz 15 42:24 a Donald Trump pero gracias al huido

Voz 9 42:29 tendrás otros referentes con los que no puede la vorágine ni el desenfreno en veinticinco años hemos visto digitalizar el papel hemos dejado de navegar en los mares para hacerlo en las redes la vida sea robotizado y casi hemos llegado Mata

Voz 5 42:49 su tomas la pastilla azul Fin de la Historia si La Roja que que de Gavín

Voz 9 42:56 pero la música Llanos lo había cantado pero si Machado hubiese vivido este tiempo posiblemente cambiaría el verso para decir todo pasa pero no todo queda construimos nuevos muros una derrota moral

Voz 12 43:15 más cuántos cadáveres flotando

Voz 5 43:19 soportar a nuestra conciencia pero el oído

Voz 9 43:22 nos recuerda que otros antes los derribó

Voz 5 43:25 claro

Voz 9 43:36 y ahí está la música como espejo en el que nos podemos reconoce

Voz 41 43:40 SER todos ir responder que alguien pide guerra estamos trabajando en ello nuestra base de datos secante que la mujer exige derechos

Voz 9 43:58 el Zika de nuestra memoria sonora activa la protesta

Voz 12 44:06 que tú me dices Brexit

Voz 9 44:13 y por qué porque me da igual que no gire el vinilo que salte el CD que se desconecte el streaming o el móvil se quede sin datos

Voz 0313 44:22 sobrevivirá por lo que reconozco me satisface puedo compartir con todos

Voz 9 44:31 la memoria siempre será más poderosa que la tecnología que las proporciones que el mercado que las redes que era post verdad que los explotadores que lo racista que los acosadores que los machista otros homófobos que los narcos memoria y música se escriben con M en los últimos veinticinco años hay más de ochenta razones para reivindicar

Voz 12 45:06 con Eros buenas tardes gracias por admiración vengo directo de la M estás de acuerdo con eso veinticinco años vertiginosos de cambio de transformación en todo el mundo en todos los ámbitos y sin embargo la música sobre todo alguna música mucha de la que

Voz 0313 45:20 sí está presente en M ochenta sigáis sigue

Voz 12 45:23 escuchando al Boss a Rod Stewart consigue una de las la música la creación musicales en tienes es como una carrera como esas carreras de las ferias de los camellos y unos van delante otras detrás ya el vigor de las canciones lo da la la calidad de las mismas y es verdad que XXV años parecen mucho pero no es nada porque a los que seguimos escuchando esas canciones seguimos sintiendo las como música contemporánea es un es un contra sí sí sí pero es sigue siendo música contemporánea sobre todo en la usamos escuchando el el el magnífico por lo lo pensaba así la música no deja de ser como postes kilométricos que tenemos en nuestra realidad recordando momentos importantes de personales si de la historia

Voz 22 46:22 pero pronto con un gol ante un tiro alarmó reloj en TV ha notado no obstante no acaba en el mundo

Voz 0313 46:47 de la Torre buenas tardes buenas tardes aquí de la Torre como saben es el crítico musical de La Ventana y además es director del programa residente de la Torre los lunes a medianoche en M ochenta y yo quería que te apuntarías hoy a esta a esta conversación a este a este homenaje también de una de una fórmula de una de una autopista musical muy concreta con un público también muy determinado muy amplio por otra parte Iker de ayudar a definir como acaba de hacer Ramón qué es exactamente lo que hace que la música perdure haya canciones calla músicas que queden en el tiempo como si fueran contemporáneas toda la vida como decías Ramón y otras que no cuáles cuál es el el hecho diferencial pues esto que estamos escuchando

Voz 11 47:25 que cojan el libro de notas los unas de las discográficas porque voy a dar la fórmula no pero yo creo que es fíjate lo hablamos mucho aquí en La Ventana INM ochenta yo también trató todos los lunes France de contar lo que al final es la sencillez lo que hace que una canción acabé perdurado otra cosa que es la sinceridad que no haya una premeditación y creo que esas dos cosas fundamentalmente son las que encuentras en casi todas las canciones que son éxito luego te lo puedes poner sofisticación en la producción en los instrumentos que pone si tal y cual pero el modo en el que se te ocurre que se genera sino es sencillo si no es sincero que de verdad eso era lo que tú querías decir igual que un pintor se pone y les sale la forma que les sale por la pincelada sino es eso es bastante probable que no sea un éxito la a este sería un buen ejemplo de verdad

Voz 5 48:08 Atom B

Voz 11 48:14 todos los segundos que estamos oyendo mientras hablo yo sólo está dando el tío un acorde Amy Winehouse el acompañamiento tiene un acorde y puedes aguantar acaba de cambiar al segundo acorde puedes aguantar una canción con tres acordes nada más el twist and shout en la casa entonces acordes La Bamba esto montones de cánceres de son cubano eso es un buenísimo ejemplo tampoco está cambiando mucho de nota o sea que ahí está el talento la sencillez y la sinceridad de que era la música que ella quería cantar

Voz 5 48:49 está muy bien aquí el intérprete porque esto lo canto yo no se hubiera convertido en el éxito que ha sido muchísimo muchísimo Pérez

Voz 11 49:09 durante por eso porque habiendo solamente una nota de acompañamiento detrás de un muy sencillo sino es porque si muy buen timbre de voz muy especial y luego eso quedó cuento muchas veces que es el fraseo de en qué momento sueltas exactamente la palabra cuanto la cortas en cuanto la largas en fin cuántos el ímpetu de cada uno de los momentos al intérprete es casi todo por eso muchas veces decimos adiós que maravilloso Elvis Presley la música de Feli no la música el desfile ha de otros de ley Wert es doler y otros muchos lo que era de interpretar

Voz 5 49:35 y ahí era imbatible y lo ha sido

Voz 1512 49:38 en aquellos días actualmente nostálgica en esto de lo musical así que soy muy fan de mi ochenta pero claro a veces me pregunto y dentro de veinticinco años que quedará para el m ochenta del futuro porque yo el reggaeton es muy sencillo pero fíjate que no lo veo

Voz 12 49:52 no vamos a quedarnos que no me gusta Ramos asegura estar reflexiones podría entrar más oído

Voz 0273 49:58 antes estaba hablando de qué

Voz 12 50:00 sí es una especie de refugio reggaetón Free no que estaba fuera por aquello de que el reggaeton parece ochenta deán del reggaeton ya nace como algo efímero es una música muy rítmica que atrapa la gente joven pero que tiene la vida muy muy contada no entonces es una pregunta que nos llegan muy a menudo por Twitter es que va sonará reggaetón m ochenta dentro de dos de varias décadas y la respuesta que solemos dar es evidentemente no

Voz 11 50:28 de aumentar pero evidentemente Ramón antes también una cosa muy interesante lo de el símil de la carrera de fondo de la carrera de camellos dentro de veinte años m ochenta ya lo es hoy dentro de veinte años podrá seguir siendo una emisora más sincera del mundo porque si solo suenan las canciones que de verdad han perdura o no vale el truco de que la discográfica te ha ayudado tampoco how tener que no no no no no así suena es porque era bueno sea lo que digamos hoy m ochenta es que de verdad se lo ganó

Voz 0032 50:54 yo creo que no es sólo cuestión de nostalgia nadie está dale les quedaba claro claro claro claro es que yo quería romper ese lugar común de la nostalgia que los puede llevar también a la busque bajo la marca también no no no no no es que yo lo que queréis que os diga aquí lo musical Los Solaria especial a mi me gusta m ochenta porque todo lo que hemos estado escuchando aquí que identifico enseguida de ochenta me parece de lo más modernos mucho más moderno de lo que a veces nos venden

Voz 0313 51:17 por eso ahora aviso

Voz 12 51:52 Ramón si te pregunto por momentos especial eso o muy recordados o directamente históricos de Demi ochenta que que que te viene a la cabeza al final es algo muy personal yo yo soy bastante joven Nozal no nace con

Voz 0032 52:05 a vosotros sí que es verdad que hay

Voz 12 52:10 hay hay auténticos nombres icónicos sonidos no todo el mundo enseguida se acuerda de gomaespuma algunos cuando escuchan la palabra gomas como unas acuerdan de una carta a Papá Noel que funcionan por ahí que mañana vamos a rescatar en la operación a mucha gente recuerda aunque sólo sea porque fue muy especial en su manera de hacer radio ese esa alocución susurraba de Ángel Álvarez del Vuelo seiscientos cinco sólo recuerdo no eso era para mí es Santa yo tengo asociado a viajes en coche con la familia entraba Ángela hace muros que hay mucho

Voz 0313 52:47 la gente ahora que va en coche que se están dando de sí sino que está escuchando y que es esta

Voz 12 52:52 de hecho en un ratito vamos a escuchar una hemos preparado una postal una un encapsulado de unos cuarenta segundos que vamos no voy a dar la el beneficio de estrenar aquí lo vamos a usar mañana nuestra nación que que recoge sonidos qué van a hacer eso es van a levantar esa sensación de estudio los esto pues a por ellos pero vas a por ellos

Voz 5 53:24 bienvenida estoy Pablo Motos este es mi equipo desde vuelos él siempre se habla que enterrar hijos en los colegios como las noticias del día

Voz 1512 53:52 m ocho

Voz 12 53:53 hasta el remate de señor Reyes hay una palabra por ejemplo encadenados si es una palabra que a muchas generaciones de este país será dices inopia en otra cosa no piensan encarcelado ni en ni que Carmen Cervera Cervera en el árbol del paseo del Prado sino en las canciones alabando giras las canciones que sonaban de los setenta los ochenta y los noventa yo discrepo

Voz 0827 54:18 la palabra que se utiliza Kikes nostalgia que decía es vuelta el dolor es mirar da el tiempo que ha pasado no yo creo que estoy jugando recuerdas estas cosas cuando todavía hoy sintoniza ochenta más que una tristeza por el pasado que ya no es es que nos quiten lo bailao hemos vivido que lo hemos bebido que lo hemos cantado hay una cosa

Voz 30 54:38 que en aquello que yo me afanó en en insistir realmente hay que despertar a la gente que es una mezcla de rabia

Voz 12 54:45 acuerdo positivo e inspiración que si mañana va a haber un montón de artistas de este país que

Voz 42 54:50 Ana a entrar en en la programación

Voz 12 54:53 van a poner de relieve esa inspiración de escuchar a Tom Petty de escuchar a Springsteen de escuchar a The Cure de de Desmond que sigue siendo la que mueve muchos en muchas ocasiones la música actual mucha de la música

Voz 43 55:07 que que se bailaora viene tiene la voz de Nina Simone por ejemplo por ejemplo bueno dejadme que que cuente Carlas un una anécdota bonita que igual Ramón no sabe como director de la de la obra de crisis Jaime no esto es muy gracioso y luego se baila Moraleja yo hace un montón de años estaba yendo ochenta y de repente el locutor dice yo lo voy es decir mala puesta para que entendáis aleta Franklin yo digo que ha dicho que esto es un tema tremendo yo tengo que saber que este pero no entendía a su madre Franklin voy a ver a los discos de Aretha Franklin un atienda porque claro no había Spotify ni nada a ver qué canción suena como esa para una rana que ha dicho yo me a buscar yo entendí yo réflex estaba diciendo refleja cómo reflejar dijo ah no pues sí encontró un disco en el pone respecto digo bueno me lo voy a comprar porque era un riesgo me lo compro y no sé lo que hay dentro mira llevó a casa la pongo y de repente era

Voz 5 56:03 el conocido tema reflex

Voz 11 56:06 Luis P que por cierto grado decir Reding y entonces yo me quedé en casa está oyendo esto sí que lo bonito de esta es que yo no solamente claro me compro un disco un vinilo que tenía diez canciones disfrutó de las otras nueve digo sea aquel gran descubrimiento no gracias a a oírlo en la radio m ochenta pero luego pocos meses después también ya lo que oigo es una canción de la que tampoco oigo el el presentador que me diga el nombre no Olano la oigo ir lo único que hoy al final es que dicen el apellido del autor que tal Brown ha

Voz 10 56:58 claro yo digo bueno