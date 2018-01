La Ventana (17/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 Cadena uno

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias hoy hemos podido escuchar un segundo mensaje de reconciliación hacia el Reino Unido que firman las más altas instancias europeas en menos de veinticuatro horas esta vez ha sido el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker

Voz 3 00:24 ha recordado a Londres que todavía puede permite

Voz 0032 00:27 cero en la Unión e incluso que si se va se facilitaría su integración precisamente esta tarde la Cámara de los Comunes británica va a votar la ley que trasladará la legislación comunitaria el Reino Unido después del Brexit corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 00:40 la ley para la salida del Reino Unido de la Unión Europea llega esta noche a su última votación en la Cámara de los Comunes Se espera que la mayoría de los diputados la prueben antes de ser remitida a la Cámara de los Lores el texto ha llevado meses de debates cientos de enmiendas y una derrota del Gobierno el proyecto pone fin a la supremacía del Derecho comunitario e integrada en el derecho británico las miles de leyes europeas que han regido en el Reino Unido en las últimas cuatro décadas de esta manera se quiere garantizar una transición sin vacíos legales después del Brexit

Voz 0032 01:13 la autopsia de los siete inmigrantes muertos este lunes en la patera que encalló en Lanzarote revela que fallecieron por hipotermia y ahogamiento en redacción en Canarias Elena Falcó

Voz 4 01:22 con tanto a los dos inmigrantes que fallecieron tras saltar al mar para alcanzar la costa como a los cinco cuyos cuerpos fueron hallados en la embarcación que estaba inundada de agua la muerte les sobrevino por hipotermia y ahogamiento en el caso de los dos primeros las maniobras de reanimación en la arena de la playa no dieron resultado los inmigrantes enfrentaron a dos días de viaje que debido al estado de la mar debieron de ser muy duros muchos de ellos generalmente tampoco saben nadar en este caso además aún sin precisarse cree que había bastantes menor

Voz 0032 01:47 es gracias Elena y los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas por retener en contra de su voluntad a una mujer en un piso de Salou en Tarragona cámara

Voz 0109 01:54 los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso al medio

Voz 5 01:57 día que una mujer se encontraba retenida contra su voluntad tiene un piso de Salou en Tarragona varias patrullas de la policía catalana se han desplazado hasta el lugar del inmueble donde han liberado la mujer sana y salva los agentes han detenido a tres personas en el piso uno de ellos un hombre de veintiocho años parece ser que sería el que más implicación tendría en el caso todos ellos detenidos por un presunto delito de detención ilegal los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos esperan una orden judicial que les permita registrar el piso Alargue de la tarde en busca de pista

Voz 3 02:27 así que dan los deportes Paco Hernández buenas tardes buenas tardes

Voz 6 02:30 Joan Barreda Se retira el Dakar cuando marchaba segundo en la clasificación general el piloto español arrastraba problemas físicos en una mano y en la rodilla además había desviado en la ruta de la etapa de hoy en fútbol Copa del Rey empiezan los cuartos de final a partir de las siete de la tarde en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Sevilla con dio coste Griezmann como titulares y en Mestalla a la misma hora Valencia Alavés queda para las nueve de la noche el duelo entre el español y en Barcelona no está en Belén el Barça pero Messi Luis Suárez apuntan al once titular gracias Paco cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 cadena SER Madrid Madrid nuevo caso de violencia machista la policía ha detenido a un hombre de veintiséis años en Usera por agredir a su pareja de treinta y seis en presencia de la madre y la hija de ella Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 03:11 más tarde la víctima ha sufrido lesiones leves en el cuello y también en la cara fue atendido en su propia casa situada en el barrio de Usera y los servicios de emergencia le dieron el alta allí mismo aunque no existen denuncias previas por malos tratos o por violencia de género tanto la víctima como la abuela presente la agresión han relatado a los agentes que las broncas han sido frecuentes la detención se produjo sin resistencia por parte del arrestado que se había introducido en una habitación del domicilio tras agredir y al comprobar que la policía llegaba a la casa y el Supremo

Voz 1915 03:42 han firmado la sentencia de setenta años y medio de cárcel para el pederasta de Ciudad Lineal del alto tribunal confirma la pena que la Audiencia Provincial impuso Antonio Ortiz por secuestrar y agredir sexualmente a cinco niñas de entre cinco y nueve años Alberto Pozas

Voz 7 03:54 setenta años y medio de cárcel y una indemnización de cuatrocientos veinticinco mil euros para sus víctimas cuatro niñas de menos de diez años a las que agredió sexualmente entre dos mil trece y dos mil catorce en Madrid los jueces rechazan todos los argumentos de defensa que es por supuesto

Voz 2 04:08 simplemente eso que yo no tengo nada que ver con asuntos

Voz 7 04:10 en el juicio no sólo defendió su inocencia también criticó que interior hiciese pública su identidad nada más detenerle los jueces critican que sucediese pero dicen que no influyó en el proceso

Voz 3 04:19 sí lo acabamos de saber el PSOE ha convocado a la di

Voz 1915 04:22 dotación permanente de la Asamblea para pedir que se celebre un pleno extraordinario extraordinario el jueves de la semana que viene el día veinticinco en el que Cristina Cifuentes dé explicaciones sobre las actas del canal que la comunidad ocultó durante meses y otra noticia de última hora un hombre de cincuenta y cinco años ha muerto tras ser arrollado por un coche en la calle José Baldasano vagos en el distrito de Chamartín de la capital el hombre que iba en una moto sufría varios politraumatismos los sanitarios del Samur le han practicado maniobras de reanimación le han trasladado al hospital de La Paz

Voz 8 04:49 donde finalmente ha perdido la vida tenemos diez grados en el centro

Voz 9 04:52 la capilla

de momento de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 2 05:09 los servicios informativos

el fútbol es el fútbol y hora25 hora25 aunque haya fútbol la información que el análisis y la opinión buenas noches no pasarán hoy a partir de las diez de la noche a través de nuestra aplicación móvil y onda media hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0032 08:29 Nos han enviado en caqui caqui si a en la terraza tienes que ponemos cama

Voz 10 08:33 tras y a ver qué pasa que a lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando caqui

Voz 15 08:41 os Francino que venía hablando el alcalde

Voz 16 08:45 que lo de Cataluña vida moderna David Broncano jugando

Voz 17 08:52 ha vuelto a pedir

Voz 18 08:59 acaba así

Voz 10 09:02 aislados

Voz 2 09:04 pues de El Larguero signos también en Cadena Ser punto

Voz 10 09:08 a My Lol Atenas SER La ventana Francina

Voz 15 09:17 no os podéis imaginar una de las cosas que me hace más ilusión de esta segunda hora de La Ventana pasar lista a ver quién está llena debe ser Casillas algo que Boyer feliz está y quién no está en todo por la radio y eso tras un ratón y Martín

Voz 19 09:32 es intenso y se Especialistas secundarios si Pedro Aznar presente presente si la blanco si Ana Alonso presente Roberto te ha sido no sigues ahí falta alguien sí señor ya

Voz 9 09:46 pero que no no pero por qué para miras la lista en lugar de mirar al Albacete

Voz 15 09:51 a sueldos aquí vivos esto cambiamos el papel Carles Perdiguero

Voz 1704 09:56 la de sus César diga

Voz 2 10:01 Vivaldi nunca aquí a hacer amigos el atraerlo hasta Mela Mela trae al fresco Un que miedo RED es la pregunta es acabar así que yo os propongo que de aquí digamos Valdo claro si es si no parece un razonamiento muy brillante pole en vida

Voz 10 10:40 como la obligación de decirle a lo que tienen cuarenta y cinco

Voz 16 10:44 no preocuparnos del ahorro

Voz 9 10:54 en menos de cinco años y a los que tienen más también a todo el mundo

Voz 0230 10:59 que tengan mucho cuidado hoy acaba hoy ha habido una sesión en el Parlamento de Cataluña ha comenzado la legislatura no se ha vulnerado la ley esto se ha hecho todo dentro de la ley esto podría no ser noticia pero mira lo es sin embargo hay una pregunta que recorre en los centros de poder de la capital de España Madrid tenemos que prepararnos para el rodaje para el rodaje de El regreso de Puigdemont o en su versión cómica el regreso de Puig temor Jan no

Voz 20 11:33 el periodista José Antonio Zarzalejos escribe hoy en el periódico

Voz 0230 11:37 la Moncloa teme el regreso de Puigdemont que sucedería sería detenido pero como candidato a la presidencia de la Generalitat el juez le dejaría asistir a la sesión a la que podría llegar acompañado de miles de personas y hasta un elefante

Voz 21 11:51 para mayor recochineo hoy ser investido president luego

Voz 0230 11:56 la cárcel con el consiguiente desgaste de imagen para todos para toda España porque es fácil imaginar también que en el resto del mundo Nos miran un poco y se preguntan

Voz 16 12:04 co de la VI no

Voz 0230 12:07 esto es posible Kepa si es posible que no el problema de la política española es que ahora todos

Voz 22 12:11 no es verosímil

Voz 0230 12:15 tú te imaginas el escenario más loco que Puigdemont cruzará la frontera a lomos de un elefante como Hannibal y miles de personas coreando el Nabuco de Verdi

Voz 1704 12:23 no es fácil

Voz 16 12:25 que te quedes corto

Voz 0230 12:27 por más que imágenes cosas locas es fácil que te quedes cortó otras maneras de complicarse la vida salgo que contaste ayer en La Ventana Francino y luego lo hemos vuelto a escuchar esta mañana en Hoy por hoy ha ido creciendo Aimar Bretos esta mañana en Hoy por hoy

Voz 20 12:43 si uno escribe en el traductor de Google casco histórico y leerá a traducir del español al inglés Google traduce casco histórico como histórico casco de moto bueno ese ejercicio es el que ha realizado el Ayuntamiento de Santander con su web turística que han traducido a siete idiomas con el traductor de Google eso da lugar a importantes importantes

Voz 0230 13:07 las importantes fallos han metido la información de Santander engulló

Voz 15 13:10 del que hay que visitar el casco

Voz 0230 13:12 la moto y otras cosas locas Álvaro López raya Santander buenas tardes la el Camp Nou

Voz 0109 13:19 bueno porque son rojo ese considerable a haber es una es una de las joyas que presentó hace unos días el Ayuntamiento de cara a Fitur de cara a esa feria que ha comenzado hoy y la verdad es que aquí en Santander hay muchos colectivos que están de suerte fíjate están de suerte los amantes de lo ajeno los ladrones porque aquí en esa web al menos les invitamos a visitar el look Center traducido al inglés el centro de saqueo al que otros solemos conocer como Centro Botín

Voz 9 13:46 el voto de suerte

Voz 0109 13:48 los amantes del motociclismo lo contaba is que tienen dedicada en exclusiva a ellos el histórico Helmut casco de moto y que llamando raros nosotros lo conocemos como casco histórico están de está de suerte hasta la alcaldesa Gema Igual alcaldesa que tiene la fortuna de que sus apellidos se traduzcan a varios idiomas en inglés cual Gemma pero es que en francés es geniales Gemma Galí

Voz 15 14:14 hola buenos días

Voz 0109 14:15 si queréis saber cómo se come por aquí pues tenis unos que su cosas que son que su coste

Voz 15 14:19 la sierra vientos de expresiones low cost han provocado la India

Voz 0109 14:26 nación hasta a la Asociación Española de traductores María Galán es su precio

Voz 23 14:31 mientras la impotencia y la rabia que es el timón

Voz 24 14:34 no es tanto por nosotros sino por la imagen que se está dando en Santander españolas en el exterior sobre todo ahora Becara

Voz 0109 14:42 bueno al menos hemos tenido suerte con un detalle que nuestro conocidísima Palacio de la Magdalena no se traduzca como cut cap Palace

Voz 9 14:51 hola haría lo más Boniface paras muchas gracias Álvaro lo pero hechos

Voz 25 14:58 que otro

Voz 3 15:00 es menos

Voz 9 15:03 venga twiterías baterías

Voz 26 15:06 pero quiero que ves al protagonista del siguiente tweet porque lo deberíamos traer algún día La Ventana Pelícano manchó lo conoce mejor

Voz 0779 15:12 mira así que es usted el ganador del certamen de poesía el romanticismo como forma de vida claro que sí hecho Chete

Voz 27 15:23 vamos ahora una petición atención te diciembre urgente que nos traslada felación

Voz 0779 15:28 ojalá se ponga de moda ser feo pero rápido moriré Virgen vamos con un tuit que rompe muchos prejuicios nuestro calendario es muy fácil criticar desde el sofá por eso yo cuando quiero criticar algo lo hago descendiendo las cataratas del Niágara en canoas con los brazos atados y Apache mordiéndose las pelotas

Voz 26 15:47 hay confusiones que no deberían producirse por favor no está por ejemplo que twiterías Zaratustra callado

Voz 0779 15:52 qué mal ha envejecido la Reina Sofía

Voz 27 15:55 Milani odios acabamos las tutorías con uno de estos que un tuit de esto es que golpea la mente es de el Cuco quienes

Voz 0779 16:03 es sólo yo que vienes a buscar a ya es tarde porque porqué no sabes por qué pero está cantando el tuit

Voz 22 16:16 no

Voz 15 16:33 dos rayitas en Todo por la radio a hablar del pasado de lo que viene ahora no eres bueno amigos y amigas

Voz 1704 16:41 las por un asunto un asunto legal bueno un asunto legal que en el caso el Gobierno de las rabietas ha tenido unas semanas de descanso pero volvemos a la carga para tratar todos estos temas que molestan inquietan toca la Italia a la ciudadanía en Italia la genital y así precisó Chete que ya salieron a veces La Ventana no decirlo más veces un día más llega a solventar Mier de citas el P D el F el partido de las alitas

Voz 29 17:04 señorías En el orden del día tenía

Voz 1704 17:06 hemos en la cabeza del BOE el Boletín Oficial de estupideces un asunto que puede parecer menor pero que está alterando el devenir correcto de nuestros trabajadores tiene que ver con la tecnología y lo reconocerán enseguida es este

Voz 22 17:19 la base de datos de virus ha sido actualizada

Voz 1704 17:22 no señorías no quiero hablar de los antivirus ni de la gente que mira cosas raras en Internet y luego tiene en el ordenador con más suciedad con disco duro del PP les quiero hablar de las máquinas que nos hablan la base de datos del virus ha sido actualizada es necesario que nos lo diga es tu trabajo antivirus hazlo y no me lo digas es cómo ha sido al terminar esta sección de crack esta sección ha sido hecha no es necesario porque nos hablan las máquinas y además

Voz 3 17:46 por qué nos hablan como si fuéramos tontos

Voz 1704 17:48 ha elegido usted gasolina súper ya lo sé él ha elegido yoga a cien metros habrá llegado a su destino gracias hombre había dado cuenta que venía aquí vale es que sólo falta que la termo nos diga la Beachy Swayze ya está hecha ballet señorías puede parecer que es un problema menor pero creo que es el momento de marcar

Voz 15 18:04 los límites a las máquinas si eso no se cuentan

Voz 1704 18:07 película Terminator pero la revolución de las máquinas empezará con un surtidor de gasolina que lugar decir buen viaje gracias diga chao a ver si te estrellas grafias así que las máquinas deben ser como los futbolistas que hagan su trabajo pero que no abren votos a favor de eliminar la voz de las máquinas por favor

Voz 9 18:23 aquí

Voz 15 18:25 esta caída

Voz 9 18:27 la RAE el ahí tenemos Tino silencio la noche

Voz 1704 18:33 los chat ustedes alguna parte de el hemiciclo vota por silenciar a las máquinas la otra pata cuántos votan que silenció

Voz 9 18:40 el mayor chapas la boca fincas cambió votos a favor

Voz 1704 18:45 a mí no me cambian y el presidente de todo este fregaba así que el todo por la radio hablado segundo orden medias alegrías

Voz 9 18:50 no

Voz 1704 18:54 Nos centramos ahora en una pequeña hecho rabieta que afecta en concreto al sesenta por ciento la población mundial bueno seré más concreto del primer mundo en los chicles señorías hay dos aspectos del mundo de la goma de mascar que no están siendo correctamente aparcados qué ha pasado con el tamaño de los chicles hace unos años los chicles eran del tamaño de un concello gallego y ahora se han visto redes

Voz 15 19:13 todos a una Grajera porque señoría

Voz 1704 19:16 las porque los chicles hoy como microchip son microchip les exigimos a los fabricantes que se vuelva al tamaño original queremos que cada chicle sea como antes un código postal y eso es o el boomerang que el kilométrico

Voz 9 19:29 les hacía esa especie de reto personal

Voz 1704 19:32 qué te cupiera entero en la boca de calles de la baba eso es en un añadido les diré a título personal tal que mientras que los chicles se Angra GEAS hasta que solucionamos este problema cuando yo te pido un chicle no me vale solo con uno rata totalmente le necesito al menos dos los chicles como los Petit Suisse a mí me daban dos votos a favor de recuperar el tamaño original gigantesco de los chicles

Voz 9 19:52 sí me gustan gracias no sabor además es

Voz 15 19:59 bueno estamos a favor no tiene chicle grande no anhelando esperando estupendo gracioso

Voz 1704 20:06 el todo por la radio hablado recuperamos los grande todas estas resoluciones pasan al BOE el Boletín Oficial de estupideces y ahora

Voz 15 20:13 esta sección ha terminado

Voz 22 20:16 eh

Voz 30 20:19 hablando del Ródano proponen Make se ponen el Estado querido

Voz 0230 20:57 no nos sintamos solos en algunos otros lugares de la Unión Europea y conflictos también locales regionales esto es así a conflictos de Territorio

Voz 2 21:05 conflictos de gobiernos regionales con

Voz 0230 21:08 para el Gobierno central lo contra el Gobierno de la Nación contra el Gobierno del Estado no pensemos que esto es sólo aquí en Rumanía hay una región que es de una parte de Transilvania

Voz 20 21:19 antes la tienda de la tierra del conde Drácula y tiendas Jedi tienda también bueno está muy comercial editado y en esto

Voz 0230 21:26 zona hay una población de origen húngaro ese territorio formó parte en otro tiempo de Hungría todo esto lo sé porque lo he leído no yo no tengo ni de la más remota idea de pero se ve que hay defensores de la autonomía de esa región tran Silvana que se llama TIM y la región no sé cuál es el primer ministro de Rumanía que se llama Mihai tu dos ha sido un poco drástico ha dicho si los autonomistas de TIM hutus les hacen ondear su bandera él hará ondear junto a las banderas a los partidarios de la autonomía

Voz 2 22:01 hoy

Voz 0230 22:04 esto es así no me lo he inventado en lo que les iba Orcam

Voz 20 22:08 por eso hay titulares en los periódicos que dicen críticas al primer ministro de Rumanía divertir

Voz 0230 22:14 de qué piensa ahorcar a los autonomistas que claro los húngaros de Rumanía dicen no nos podrían hacer un ciento cincuenta y cinco ya está a por pero no como no hay autonomía no se puede hacer no pueden suspender la intervenir la porque no hay aún dormía tenemos otra variedad de conflicto regional en Italia en el norte de Italia la Lombardía está la Liga Norte que es antieuropeísta de Italia y uno de sus políticos de referencia ha creado un escándalo porque ha dicho que la raza blanca está en peligro de desaparecer en Italia a causa de la inmigración escuchamos hablar un poco en italiano decir que los italianos tienen que

Voz 32 22:48 decir decidir si la raza blanca sigue existiendo y China

Voz 33 22:52 que será mía sabía en qué se va dailys continuar

Voz 0230 23:00 las llama Atilios Fontana ha hecho estas declaraciones luego las ha rectificado y luego ha vuelto a insistir en ellas son estas tensiones del norte de Italia a las que aludió ayer Felipe González al hablar de movimiento supremacía estas fue cuando dijo que el independentismo catalán también hay trazas de supremacía por cierto que hubo muchos comentarios y ha habido muchos comentarios sobre si Felipe González habla con Albert Rivera y no con Pedro Sánchez de Mariano Rajoy tenemos nuevas como decía Interviú que cierra tenemos las fotos de intervino nosotros tenemos las pruebas de que las conversaciones entre Felipe González y Albert Rivera existe mala son indicios pero lo lo vais a ver claro no podemos saber si las conversaciones monólogo porque táctil tal y como es Felipe

Voz 9 23:45 podría ser pero no los iba a Rivera ya entonces escucha tata tanta Riviera sientes llámale

Voz 0230 23:50 conversación no pero bueno vamos a escuchar como Felipe González en la entrevista en la SER ayer decía que España debería aprovechar el Brexit para obtener mayor protagonismo en la Unión Europea

Voz 34 24:00 pero vamos que el hueco que está dejando el de esa decisión disparatada al Brexit no se llenándose por la presencia de España como si en Gran Bretaña

Voz 0230 24:12 entonces escuchamos a Albert Rivera

Voz 0109 24:15 ayer a media mañana todos somos importantes en Europa los Veintisiete países pero España Italia tienen que aprovechar el drama el factor del Brexit también como oportunidad

Voz 22 24:25 España tiene que aprovechar el Brexit como oportunidad

Voz 2 24:30 soy exigía que más dijo ayer Felipe González

Voz 32 24:32 en España está ausente en Europa un país que necesita estar presente desafió europeo y seguimos ausentes

Voz 0109 24:41 qué dice Albert Rivera rebajado me gusta la política europea no

Voz 0230 24:45 pues qué coincidencia precisamente estaba en Italia ayer Albert Rivera es decir que no podía saber que lo había dicho Felipe González en ese momento estará en Italia lo ha dicho esta mañana Albert Rivera

Voz 0109 24:55 ayer estuvo en Italia con el con Matteo Renzi no lo ha dicho una vez que hablaba con Rennes miedoso frente ayer estuve en Italia ni tres ayer estuvo en Italia

Voz 15 25:05 sí pues sí debido a que a mi me gusta mucho la política europeo ayer estuve en Italia hablando

Voz 0230 25:10 sabes lo ha dicho le llamaba la atención a Felipe González ayer lo explicaba aquí en la SER que el presidente del Gobierno actual no le llame para comentar

Voz 0109 25:18 la actualidad es que si algún día me tocas el presente Gobierno los expresidentes en ese país en lo que me pueden ayudar yo les pediría ayuda

Voz 0230 25:26 Albert Rivera esta mañana parece que Albert Rivera se está ofreciendo como hijo adoptivo de Felipe González Felipe González están La Ser diciendo no me llama Rajoy no me llama Sánchez y Rivera yo le habría Felipe González dije como no estamos aprovechando el hueco de Varese y Rivera Felipe González dice estamos ausentes de Europa ahí me gusta mucho la política europea y Felipe González dice tengo hambre aparece el Rivera cantando

Voz 35 25:53 es algo cambia

Voz 2 25:56 ocho pisto

Voz 0230 25:57 croquetas tengo Hammond es el político del momento Albert Rivera las encuestas le dan un ascenso meteórico va tan rápido Albert Rivera que podría llegar directamente a ser ex presidente como un tren que va muy rápido y repasa la estación de Moncloa donde bueno no para que último cosas se ha suspendido dos días el juicio de la Gürtel en Valencia porque el bigotes y el Crespo dicen que tienen que hacer revelaciones importantes que tienen que ver con las

Voz 15 26:20 baja del Partido Popular

Voz 0230 26:23 si al final madre mira que si al final la Gürtel si tenía que ver con el PP

Voz 10 26:28 el escándalo descubierto que juega

Voz 15 26:36 Especialistas secundarios sí

Voz 26 26:39 lo decimos impresionó un poquito la boca de que los oyentes sólo mejor que que tenemos no lo hemos de humor sí lo son lo mejor es que listos a los oyentes que pues bueno hemos decía una cosa que no todos compartimos esa opinión pero pero sí que tienen que saber los oyentes que lo que sí compartimos todos los profesionales de la radio es nuestro compromiso en la ayudar a un oyente si nos lo pide ese compromiso es innegociable no podemos eludir esa juramento por ejemplo nos llama un oyente que se llama Jesús nos pida ayuda ayudamos a Jesús si no

Voz 9 27:10 bueno pues no íbamos a Jesús tenemos tres

Voz 26 27:13 la Jesús que pide ayuda hola Jesús

Voz 36 27:15 son ya ya moría por vosotros ahí pero otro Jesús Vamos que usted encarna aquí eligiendo ocurre Cavallero estoy aquí en el CSKA he venido aquí a comprar unos leggins elegante y cómoda para para ir a trabajar que trabajas si no no soy procuradores juzgado

Voz 15 27:34 no no aportada por nada bueno

Voz 26 27:36 leggins y el prueba exactamente cuál es que Jesús sopa

Voz 36 27:39 ha pedido una talla S sí se me me viene un poquito justos no sólo de los tobillos a buscarme otro pero hace más de una de mía

Voz 26 27:55 pues así hombre no pasa nada tanta vergüenza hombre nómada en la época del año que estamos no pasa nada

Voz 36 28:02 Kutxa es que no me lo sabes de Halo Pablo Iglesias

Voz 26 28:08 sí sí un desde el probador sacas así la cabeza por la cortinilla hay pega un grito a la dependienta

Voz 36 28:13 en el Bershka la música muy alta no

Voz 26 28:18 vale Jesús y exactamente qué es lo que nos pide es que que quieren ganamos desde la Cadena Ser

Voz 36 28:22 por favor que que llame al CSKA de aquí desde Santander si le diga estoy dentro que se acuerden de mí

Voz 26 28:29 porque no llevas tú oye sino quiere ayudar ahí está

Voz 36 28:31 os lo dije

Voz 26 28:34 tenemos un compromiso con la audiencia hoy por supuesto sí pide ayuda un oyente ahora mismo voy a llamar a Tony por favor

Voz 37 28:44 a él

Voz 26 28:46 pesca hola hola me oye Bershka Cassano ves si hola sí de Santander no aquí la gente sí sí sí oiga señor un señor en los probadores te Bershka abandonado

Voz 16 29:14 señoras y señores si el incómodo

Voz 26 29:19 es eso de los leggins sí que se me ha olvidado gracias padre va para ella oiga que dice que una M que GM una estrella

Voz 16 29:33 a ver ejerció la tiene las piernas como desalmada una XXL

Voz 15 29:37 vale de acuerdo que se lo diga señorita

Voz 16 29:40 dígame hola gracias que no escuchó bien gracias vano Mans

Voz 26 29:47 eso sí no ya pasillo a Jesús muchas gracias señora vamos ahora con Jesús que parece que el tema Jesús Jesús dice

Voz 0779 29:55 que sí que que se la chica que habló con ella

Voz 26 29:58 y que ahora da para vale vale y que de nada que tendrá un XXL

Voz 36 30:04 Juan Bueno nombre de gangrena nada pero muchísimas gracias por haberme prestamos otra Yoda

Voz 26 30:12 nada si así ha sido per ayudar a un oyente es combatiendo llena el corazón

Voz 36 30:16 lo mejor mira yo sé yo siempre digo a mí conocida amigo le digo mejor programa de la radio que si te es lamentable

Voz 26 30:23 Ventana La Ventana eso no estamos contentos

Voz 2 30:30 de contentísimos venga curioso cuanto tiempo

Voz 10 32:17 la de vendimia en la rige sociales a La Ventana La Ventana

Voz 40 32:24 de las

Voz 2 32:30 vamos a comenzar mirando atrás para a partir de una base desde la que entender el presente y prever los movimientos futuro es la crónica de una crisis anunciada

Voz 9 32:37 los resultados electorales de Alemania hacia analizan de mil y una manita a la Casa Blanca niega haber declarado la guerra Corea del Norte

Voz 41 32:43 el objetivo sigue siendo buscar un acuerdo pacífico para la desnuclearización

Voz 3 32:47 de Corea del Norte

Voz 20 32:49 terminan con más de cuarenta muertos y terminar también con el resto de Leopoldo López acusado entre otras cosas de terrorismo

Voz 8 32:56 el los padres

Voz 20 33:02 Siria contra poblaciones controladas por facciones islamistas la enviada especial de la SER María Jesús Fuente

Voz 2 33:08 la ser Cadena Ser punto com servicios informáticos

Voz 10 33:14 de lunes a jueves no My Lol eh nos han enviado

Voz 0032 33:17 caqui nunca aquí si en la terraza tienes que ponemos cama

Voz 10 33:21 tras y a ver qué pasa y a lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando

Voz 15 33:28 OO Francino que venía hablando el altar

Voz 16 33:33 aquí lo de Cataluña vida moderna con David Broncano

Voz 17 33:41 has vuelto a trenes

Voz 18 33:47 acaba así

Voz 10 33:52 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol en Cadena SER

Voz 42 34:01 la redacción de la necesidad de adelantar su comparecencia cinco días un documento espeluznante ya lo digo de antemano coger la historia de un chico que hoy milita en la mente y el olor en el día más triste tiene buenos motivos para fue vamos a escucharlo

Voz 43 34:16 pero luego lo tiene novia hacía Hilla donde yo me giro obra muy tarro no me mira yo no hay duda

Voz 26 34:34 no lo soy

Voz 2 34:36 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es que Arenas eh escuchas la Ser Caine tu radio te en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en la diez de diez de tu televisor Andrés sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España tuviera demanda si escucha tu radio preferirá la Cadena Ser en Turquía escucha la Liga

Voz 10 35:11 corren nuevos tiempos vamos a escuchar nos La Ventana Francina

Voz 8 35:33 son las cinco y treinta y cinco las cuatro y treinta y cinco en Canarias estamos en La Ventana en Todo por la radio dispuestas a escuchar las últimas novedades ese filón investigador que lleva la firma de Ana Alon

Voz 15 35:45 me casé con un enterrador con pistolero Colour jugador tramposo pero nunca un periodista estoy empezando a creer que todos los periodistas están sanas

Voz 3 35:53 todos todos sin déficit casi todos bien la semana pasada ya os avance que esté investigando por encargo Antonio un taxista que viven el Molar me propuso que hablase de la Casa de Cultura de este municipio al norte de Madrid así que allá voy Antonio año mil novecientos noventa y cinco de nuestra era pero de la anterior siglo año de esta canción

Voz 44 36:19 claro despega pero esta suenan discoteca muy de junio del Molar sí a cuando nos ponían los cubatas en en vasos de tubo a darle no estaba de moda el gintonic sino el licor cuarenta y tres Ogier y pilló viales

Voz 3 36:34 esa época mil novecientos algunos siguen tomando la puerta que de mil novecientos noventa y cinco comenzó en domingo este año murieron la escritora Patricia Highsmith la pintora Maruja Mallo la actriz Irene Gutiérrez Caba hola grandes grandísima Lola Flores sus temas y los de su hijo que falleció poco después los escuchábamos en casete hoy en día mano dura camaradería

Voz 8 36:54 hay que ganar decía que suben el color

Voz 3 37:07 a mí lo que me maravilla en la lentitud de la obra pública española en mil novecientos noventa y cinco en la última etapa de gobierno del PSOE la Comunidad de Madrid redactó un proyecto de la Casa de la Cultura de El Molar veamos qué ha pasado veintitrés añitos

Voz 22 37:23 está abierta la Casa de Cultura de él

Voz 3 37:25 volar

Voz 22 37:26 y si no

Voz 10 37:29 sí pero finalmente funciona como polideportivo

Voz 9 37:33 quizá eso es bueno no voy a jugar a fútbol osea que yo diría yo creo que no no no es que a mi edad no está abierta como lo haría que si está bueno pues por la bien no efectivas

Voz 3 37:49 derrote vamos entonces que a lo mejor empezado muy fuerte está construida la casa a si no se está construida pero se está cayendo antes de que se haya abierto al pesado

Voz 15 38:02 estáis cayendo a trozos

Voz 0230 38:07 construida

Voz 15 38:09 sí pero es una ruina se pues no no no es que no está cosa

Voz 3 38:14 pero en el solar donde se iba a ubicar hay un cartel en el que aparece la cantidad que iba a costar según los últimos cálculos porque hubo muchos aparecen pesetas

Voz 1704 38:22 pero claro ciento dieciocho millones cuatrocientos no

Voz 3 38:25 Day un mil ochenta y seis llama claro como

Voz 9 38:27 los uno coma tres millones de euros ahora vas a preguntas si están

Voz 3 38:30 no está en plano esta cantidad sí sí hubo muchas planos esta cantidad ha cambiado según me han contado fuentes del Partido Socialista El Molar la cantidad se incrementó en un ciento cincuenta y cuatro por ciento en doce años libro bien por qué no

Voz 4 38:43 el minuto a muchas razones entre otras

Voz 3 38:46 la Comunidad no aportó el dinero hubo modificaciones del proyecto tuvieron que derribar lo construido ve muchas razones entre otras la Comunidad no aporta el dinero hubo modificaciones del proyecto e invirtieron lo que tenían en un parque acuático muchas razones razón entre otras la Comunidad no aporta el dinero hubo modificaciones del proyecto cambiaron de ubicación de arquitecto

Voz 1704 39:08 muchas muchas todos todo podrá estar en Google será un parque acuático pero Opar que arrastra o lo del Líbano o no

Voz 3 39:15 cambio de ubicación y arquitectos

Voz 9 39:17 a quién no me gusta a mí me gusta no nos disparidad Rivo nuevo derribo por la clave está en que el príncipe dicho había proyecto

Voz 15 39:26 ah destaca el cartel no nos cabe

Voz 3 39:30 el ya bueno efectivamente F muchas razones entre la comunidad no aporta el dinero hubo modificaciones del proyecto cambiaron de ubicación y de arquitectos a uno tuvieron que indemnizarle y todo pero han pasado más cosas en el noventa y cinco se redactó en el noventa y se adjudicaron en el noventa y ocho se modificó en dos mil Se vuelve a modificar en dos mil dos otra vez imposible contar en una se bien todos lo que ha pasado para que finalmente Ndi mano Jackass habría sido más fácil construirla Antonio Sánchez Marín concejal del Partido Socialista me ha explicado que el Ayuntamiento

Voz 0779 40:00 sí entregó los avales de más de doscientos cincuenta

Voz 3 40:02 mil euros y tienen que pagar cada año desde entonces más de cuatro mil euros en intereses Jo todos bien vuelve la pregunta ahora mis Fuster de los colorines de qué color es el futuro de la Casa de Cultura de dar bola marrón putrefacto veremos cómo pero en realidad no sabemos cómo ve gris obra nos costará una pasta pero en dos años por fin estará té verde esperanza hay por fin una partida de la comunidad que llegó hace seis

Voz 9 40:31 el PSOE bueno pesetas

Voz 3 40:36 voy a un día despistar ha cundido el desánimo en las que haya terminado bien otra cosa

Voz 0779 40:44 sí es obra facción

Voz 3 40:46 el tipo en la cito este efectivamente amarró ruta de pacto pero en realidad no sabemos cómo y eso que es el único municipio de Madrid de más de ocho mil habitantes que no tienen casas de cultura el tema está denunciado veremos qué pasa queréis que hablemos de esa obra de vuestro pueblo ciudad municipio que no termina de arrancar proponerle temas que los investigó la semana que viene a los oyentes

Voz 9 41:10 no paran no te dan pena

Voz 15 41:15 cientos de Ramallah le blasón en el Twitter de la Ventana proponente tema Si yo empieza a llamar a vuestros pueblos

Voz 3 41:20 como si no hubiese mañana

Voz 15 41:23 ahora que viene más aunque casi siempre peor hablando de cosas peores Pedro

Voz 9 41:28 ah sí

Voz 15 41:32 no quieren en el fondo del Molar a Lass

Voz 0230 41:40 la presentación no ha sido chorro habita

Voz 15 41:43 el otro sonando de cosas peores hacemos nosotros te queremos hablar de gente que está en construcción eh sigue atando canciones voy a despegar encontrar una canción actual de Malú

Voz 1704 41:57 los especialistas decían esto de ayudar alguien te yo también quiero que ayudemos al oyente bien a que entienden las metáforas de uno las pilló me las tomo demasiado literales y eso no es bueno para entender las que Álava Isabella canciones está este sería el estribillo ahora llegaremos al estribillo pero prestar atención a ver si entendáis lo mismo que entiendo yo dale

Voz 45 42:19 no demasiado fue demasiada agua

Voz 8 42:33 con su practico no lo veo dale

Voz 15 42:39 para el miedo no brilla en principio vale yo no he visto nunca una situación en la que haya una posición de Monjack ahí la gente que ve la exposición diga yo os pido brilla como un torero no no lo he visto y además y el miedo brilla con anuncios a pagar es ya no hay luces apagadas porque las cosas habrían porque reflejó no corren muy mal muy mal un vale

Voz 45 42:55 además se lo mira me estoy rompiendo por qué pesa tanto le da

Voz 15 43:05 ha viajado de Lego lo entiendo porque además la conozco y dices puede ser pero les

Voz 9 43:11 las miradas no se queja no negocio Un besito negocio

Voz 15 43:16 las miradas no muerden Si las miradas muerde que hace la boca guiña yo no mastica chicles los guiño no venga dale

Voz 1704 43:35 párame esto para mi querida mía quieres el poder de desaparecer con un disfraz hecho de luz no parece la mejor idea Maalouf ahora entiendo lo del miedo que brilla Malú vestida de la discoteca eso da miedo malo

Voz 8 43:45 estamos

Voz 1704 43:50 párame esto yo no he estado nunca en un conflicto armado siempre dato ni nada de eso pero camuflaje total de blanco y azul

Voz 26 43:56 no es que quiera ser uno más entre

Voz 15 43:58 pitufos José un periquito yo no lo veo dale

Voz 1704 44:09 para para me lo esto una vez más me pierdo la metáfora volar es ser invisible no pues no sé yo si en un avión vas no creo yo que sea fácil que no se ve a Hizbolá el tu sola parece difícil ya que no dijera es un aviones un pájaro no es la FAPA vale

Voz 8 44:21 desapercibida Malú hay tampoco pasa dale

Voz 15 44:33 en esto estuvieron que ha pasado Malú va pero he vamos a ver alma de cántaro tú qué es lo que quiere de verdad es que minutos escuchado la canción que todavía no lo entendió que quieren Maalouf

Voz 8 44:46 no

Voz 46 44:47 de esta prueba

Voz 3 44:51 no sabemos lo que quieres que quiere desaparecer ella estaba algo más

Voz 15 45:01 varía estar desaparecido por lo menos todo la radio Jai Alai son las seis menos cuarto las cinco menos cuarto en Canarias en La Ventana en Todo por la radio a partir de este momento buscamos saber de qué se habla en países que no tiene nada que ver con España por ejemplo un país frío riguroso

Voz 9 45:31 nada mediterráneo como Noruega David Cerga buenas tardes hola buenas tardes hola no

Voz 26 45:37 sí desde la otra punta del mundo y cuando adiós son las

Voz 15 45:39 tres de la mañana en Australia buenas lo que sea Claudia Colbert Terol a Claudia

Voz 9 45:45 hola buenas noches al borde de la mañana cuadra

Voz 15 45:50 buenas a pijama aproximación David lo primero que se habla ahora mismo estos días en Noruega ver

Voz 23 45:56 lo que son las cinco ver de noche Turner

Voz 47 45:59 no habrá es de las secuelas del metro de nieve

Voz 23 46:01 que ayer cayó aquí colapsó la ciudad los noruegos del norte a redes sociales dicen que los que estamos en sus somos unos clásicas pero la hora y media que me nieve para poder sacar a media hora y media

Voz 15 46:17 bueno

Voz 1704 46:19 David a Benidorm

Voz 15 46:22 en Australia Claudia me imagino que será el el Open no lo que ocupe las portadas ahora mismo

Voz 23 46:26 sí

Voz 47 46:28 hay kilos australianos lo hubieran con muchísima intensidad elemento el lunes ya agotado todas las entradas para rondas finales del veintisiete y el veintiocho de enero

Voz 15 46:38 ya noticias deportivas hay alguna otra así curiosa desengrasan de que sirve para relajarse un poquito que

Voz 47 46:46 aquí hay una noticia de las digo cualquier y tomar nota

Voz 15 46:48 a ver

Voz 47 46:51 hemos estado a las redes sociales su técnica parisina con todas las a los niños

Voz 0230 46:54 la tener controlado

Voz 47 46:57 para tirarlos a raya

Voz 23 46:59 se llama en las cinco dólares

Voz 47 47:01 no existan retar a los niños en este caso su sobrino a sujetar el máximo tiempo posible un viaje de cinco lares pero contra la pared y quien aguante más se lleva el dinero

Voz 15 47:10 Mestre que lista que se llama Cañal es el mercado amigo

Voz 47 47:18 sí pero dice que no falla eso dice que no falla la cosa es que la propuesta que la propuso en tono de humor lejos de recibir críticas es lo que todo el mundo piensa hacia Algodor por cientos de padres a través de las redes sociales dicen que tal vez ahora en las vacaciones de verano que estamos ahora mismo en ellas pues tal vez lo proponía a sus hijos

Voz 0109 47:35 es un ideólogo

Voz 15 47:38 yo lo hago también pero es sólo para niños ahí sí que te venga a David de Noruega que la noticia así tontorrón a desenfadada cuál sería

Voz 23 47:53 pues tontorrón a Nos es esperable llamado me ha llamado la atención que el popular escritor de novela negra yo un riesgo firmara su próximo libro con su propia sangre

Voz 15 48:02 sí sí no hay mucha gente ahora gas

Voz 23 48:09 estos son los libros de la serie de de Harry Hole

Voz 15 48:13 de publicar en marzo su nueva novela

Voz 23 48:15 a su propia versión pero ahora te reflexivo tuvo un accidente escalando en verano y eso ha colocado dolores en su brazo derecho por lo que no tiene ganas P describir firmas y propuso a su editorial americana lugar describe su firma tomaran medio litro de sangre y pusieran una gota en los primeros diez minutos pero a la editorial no le pareció una buena idea no estafaron por razones sanitarias para evitar el contagio cero el escritor relevo piensa que su ocurrencia es magnífica no desiste por lo que espera que los primeros libros que se publican en Noruega así llevan estampada sus plasma porque después de todo estamos hablando además dicho con el autor

Voz 15 48:51 la sangre y es que Pérez Reverte bueno no podría ser otro con el cuidado David cercar Claudia con abrazos a los dos compañeros hasta la próxima

Voz 23 49:03 me ha echado

Voz 9 49:16 esto huele a Espacio como despacio

Voz 26 49:17 comercial sí porque aunque se han acabado las Navidades habrá que seguir vendiendo cosas porque estas llamadas Australia ya Noruega no se pagan solas que hay que conseguir con un poquito de caso no os acompaña el señor Juana el señor Juan no es director comercial y fundador de la empresa jugar no Lulu que esa empresa dedicada a la venta de artículos relacionados con él

Voz 0779 49:37 surge así es y muy buenas tardes a todos vosotros y a todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo desde el casco de motociclista de Santander

Voz 26 49:46 bueno como hemos comentado señor Juanjo de Honolulu herederos dedicas a comercializar artículos del RACE unos con la práctica del Sur sí sí la verdad

Voz 0779 49:52 que si está un poquito era la la intención inicial pero en seguida desde la inauguración nos encontramos con un problema a nivel comercial también por qué no decirlo al nivel bolsa de clientes era el problema que la empresa la tenemos en Ágreda que es un pueblecito cercano a Soria puedes ser un programitas gordo para para el sur fue sin duda lo es si además nosotros mira no queremos vender por Internet no no porque somos mormones barcelonés los Borbones tienen prohibido también el uso de Internet sabía pues mira la verdad es que de fijo no lo sé pero cuando eres mormón y si tienes dudas

Voz 26 50:26 sobre si puedes o no

Voz 0779 50:27 tú tira hacia el no no normalmente aciertas buena estrategias de luego

Voz 26 50:31 bueno entonces habría Lulu en Ágreda Soria

Voz 0779 50:34 si la cosa no voy a no enseguida percibimos que la población era reacia no adquirir cosas que estén relacionados con el sur el hombre no se bueno pero no pasa nada carita mojada no tenemos nada nosotros no nos venimos abajo no hicimos décimos hemos montado una empresa de surf en Soria nos vamos a rendir no jamás no porque les pedimos actual y le dimos un meneo la idea del negocio y que hicisteis cuál fue el meneo pues decidimos vender tablas de surf para no surfistas ya desarrolla el tema pero todos habréis visto alguna vez en la tele o en la vida real incluso una persona un chico una chica con una tabla de surf debajo del brazo vale yendo o viniendo de la playa yo lo hicimos un volquete inspire a esa gente que va con una tabla de surf debajo del brazo te lo digo yo a libertad aventura naturaleza y folleto fáciles

Voz 15 51:17 sí

Voz 27 51:19 el gente rubia estoy bastante de acuerdo siempre que sus digo ahí como sea poner es

Voz 0779 51:24 pero nosotros también

Voz 15 51:26 a Juan

Voz 0779 51:29 ambos qué necesidad hay de tener el mar cerca ninguna presión falta claro entonces estamos comercializando tablas de surf para gente que no surfear vale queremos que Soria se llene de gente que va con una tabla de surf bajo el brazo al supermercado plan astur postureo sur silla cajero automático a su trabajo aunque sea notario profesor de matemáticas mira escucha este es Higinio

Voz 49 51:51 no sólo a trabajar a la charcutería con una tabla de surf bajo el brazo no venda más mortadela pero me siento más libre más aventurero de las clientas me miran con ojitos con la Jito saqué pues yo diría que con objetos de amor

Voz 27 52:11 ya lo nueve que K

Voz 0779 52:16 las personas que llevan una tabla de sus bajo el brazo manifiestan sentirse más atractivas confía más en ellas mismas ya estás el expone el pelo un poquito rubios

Voz 26 52:23 es decir no pues bueno que voy a decir a mi a mi personalmente más convencido que también Matilla todos este país

Voz 0779 52:29 nabos ese del banco que nos ha de dar el crédito

Voz 26 52:32 no sé nada no bueno pues quién quiere adquirir una tabla de surf para no surfear por favor de la empresa Juan Luque llame a este número de teléfono

Voz 50 52:40 a los cuarenta y dos

Voz 15 52:43 juego de Honolulu algún regalito

Voz 0779 52:45 quemada sigue regalo para las siete primeras llamadas un botecito de crema solar obligatorio demostrar que Resines en Soria esto es válido para los dos próximos meses luego ya no