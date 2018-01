La Ventana (17/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 10 05:19 la Ventana Francina

Voz 11 05:26 esas que ellos se genera vistoso con su banda dio otro llegada en esta cosa de hombres ya y de polvo

Voz 0313 06:03 el faltan apenas unas semanas para que se entreguen los premios Goya después vendrán los Oscar son las grandes citas de cada año en el mundo del cine yo no tengo idea de cómo se van a repartir esos premios pero saben cuál es la la sensación la gran sorpresa lo inesperado del cine español esta temporada pues es muchos hijos un mono y un castillo

Voz 12 06:28 cerramos una familia media no van con seis por bien pero tampoco éramos ricos era una vida normal con el economía ha entrado en SAS

Voz 0313 06:39 hoy en La Ventana un cóctel de auténtico lujo Carlos pero con Gustavo Salmerón director de esta inclasificable película la gran protagonista que es Julita yo yo sinceramente no me lo perdería yo

Voz 10 11:06 la Ventana las Francina

son las seis y once minutos de la tarde las cinco y once en Canarias las revoluciones que tan a menudo hablamos en este paseo diario que hacemos por la historia pueden estallar mejor dicho pueden tener el el detonante la causa última por los motivos o los escenarios más diversos hoy les contamos un caso que tiene que ver con el deporte pero ojo el deporte en la antigüedad

Voz 23 11:35 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 24 11:44 no

Voz 1626 11:53 no sé si les suena el emperador bizantino Justiniano que así de entrada parece muy poco apetecible el hombre pero quietos hay que esto va de deportes de hooligans por aquel entonces lo que Lope estaba en Constantinopla no era el Food por sino las carreras de cuadrillas y aquel diecisiete de enero del año quinientos treinta y dos el hipódromo estaba hasta la bandera y los espectadores divididos como siempre entre los dos equipos de ligas cuando el emperador Justiniano llegó al palco los hinchas olvidaron su rivalidad y se dirigieron a él gritando Nica Nica historia Victoria se está valiendo una muy gorda la violencia en el deporte y los cafres que la fomentan lamentablemente no son patrimonio actual en Constantinopla el fanatismo por uno u otro equipo las carreras de carros pasó de castaño oscuro se producían violentos choques entre los hinchas porque

Voz 0313 13:13 tras cada equipo que entonces se llamaba

Voz 1626 13:16 colores blanco rojo azul verde también tenían sus propias características sociales religiosas y políticas ser de los rojos por ejemplo significaba pertenecer a un grupo social a una religión y apoyar a determinados políticos aquel diecisiete de enero se enfrentaban los equipos verde y azul un Barça Real Madrid para entendernos y con los ánimos muy calentitos pero cuando apareció Justiniano cesó la bronca entre hooligans todos dirigieron su furia hacia el palco porque el emperador estaba sangrando a impuestos a los bizantinos para financiar su esplendor imperial Justiniano hizo mutis se encerró en su palacio y comenzó una revuelta civil que ha pasado a la historia como la rebelión Nica porque eso era lo que gritaban los hooligans a su emperador ya saben que ni que era la diosa griega de la victoria el orden en Constantinopla acabó patas arriba iglesias y edificios públicos incendiados Ciudadanos contra soldados luchando a muerte pero al final Nica Justiniano aplastó al pueblo y los equipos vieron muy mermadas sus aficiones porque el emperador se cargó a treinta mil Constantino politonos se imaginan ustedes a los ultras Súria los Boixos Nois unidos contra la injusticia yo tampoco por cierto aunque los Yankees pida muy malamente sus zapatillas Nike Inc marca creada en honor de la diosa Victoria Griega ustedes pueden comprarse unas ni que suena mucho mejor dice así

Voz 0313 14:57 pues yo me comprometo a llamarlas así a partir de ahora Roberto Alés porque no más que los de lo de lo de Mike Mike igual alguien te mira mal lo pasa por cateto a partir de hoy no que pensar a Boyero de esto

Voz 26 15:08 se lo preguntamos en preguntarle si te aclama

Voz 1 15:15 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor por muy bonita icono no voy a contar que qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define columnas habrá es tremendo que a esta hora abre la ventana del cine obras Carlos Boyero

Voz 0313 16:02 Carlos Boyero buenas tardes amigo quizá como estas

Voz 1 16:05 feliz como puedes de un día especial de mi rostro la sonrisa que se ha puesto en cuanto

Voz 0313 16:13 yo creo que los oyentes cinéfilos de La Ventana haya saben que los deseos de Carlos Boyero son casi órdenes para nosotros hace unos días Nos comentó comentaba que en Antena nos hablaba del yo decía inclasificable hiló reitero documental película luego de entraremos en detalle muchos hijo sumo ni un castillo de Gustavo Salmerón en el que Julita Julia Julita la la madre Mista Boyero dijo confesó que la había rematado el corazón el cuerpo ya está al pensamiento de hecho en su columna del diario El País titulo diciendo a sus pies surrealista Julita y escribía cosas como no conozco ninguna sensación tan gozosa hay terapéutica como la risa y me parece un acto de afirmación en la vida no sólo eso no sólo eso aquí en La Ventana llegó a decir me apetece conocer más a Julita cacharrito Theron textual

Voz 26 17:03 con lo cual si todo pusimos para qué

Voz 0313 17:06 quiénes Julita para que no la conozca pues una mujer una madre que tenía tres deseos

Voz 27 17:12 ahora el drama es que no sé no sé cómo dónde está empezando Goody sin todo

Voz 3 17:22 que él tenía trescientos o unas señoras recién casadas que tenía deseos los tres deseos eran tenían muchos hijos tener un mono que nunca la había tenido de niña pequeña por varias circunstancias hicieron Castillo pero voló la cartilla eran poco lejano porque el castillo valía mucho dinero y tampoco se ven día de ese con facilidad pero en el fondo de mi alma me hubiera cantado invita un castillo siempre siempre no

Voz 0313 17:56 resulta que a veces los deseos se hace realidad Gustavo Julito buenas tardes bienvenidos a La Ventana que estaba eso piel muy bien

Voz 28 18:04 sí pero no sé muy bien por dónde empezar

Voz 29 18:06 te voy a Boyero y como como como como conmocionado como

Voz 26 18:10 sí voy viendo cómo cómo cómo estamos Lord

Voz 28 18:16 por qué no

Voz 0313 18:17 estamos acostumbradas sale así que estábamos acostumbrados

Voz 28 18:20 yo te has Mir está ilusionada yo pregunto

Voz 0313 18:22 pero una cosa Carlos y casi os dejo que habléis entre vosotros Roberto yo me tenemos baja en cuanto podamos sinceramente carros y a Gustavo te pregunto también con una persona con larga trayectoria en el cine en el teatro habéis conocido muchas actrices que en el primer plano de un rodaje de una película haciendo un acto tan simple como moja por las galletas María en un café con leche teniendo una cámara adelante pasen olímpicamente transmitan esa esa verdad que transmite Julian la película sinceramente has conocido muchas actrices así Carlos

Voz 0324 18:56 no estoy recordando esa secuencia en la en la que ella habla de que el momento más maravilloso del día cuando se toma ese desayuno la delectación con la que junta ese pan que tiene que estar absolutamente tostado la mantequilla la la mermelada ver alguien disfrutar de algo que que parece como tanta que es tan cotidiano no como pues eso desayunar Iber te quiero decir la capacidad de de gozar de de momentos aparentemente simples pero yo creo que es que lo vive todo con

Voz 0313 19:40 con la misma intensidad es tú has conocido muchos sacrificios como tu madre que no es una actriz

Voz 30 19:47 no no es verdad que a mí me me me impresiona la prensa

Voz 0313 19:52 poder de atracción Meléndez creará que

Voz 30 19:54 te rodee que la clave fue porque se le ocurrió hacer la matanza de un cerdo que era Alfredo familiar eran cerdito que le regalaron a mi sobrina

Voz 0324 20:04 parecen la se en la película

Voz 30 20:06 será o será un segundo cerdito pero todos los veranos avión cerdito digamos cómo va a optado de Un cero

Voz 0324 20:14 en Eton Palacio se porque es el cerdito

Voz 30 20:17 sí sí me pasaba todo el verano y como los cerdos crecen muy rápido pues en tres cuatro meses ya es un cerdito majo y entonces ya pues jugaban los niños con él uno de ellos el primer cerdito decidió hacer la matanza del cerdo fue tanto terrorífico que nadie comió cerdo ella dijo que se sentía profundamente identificada con el cerdo por la grasa al cortar el Führer

Voz 0313 20:41 es una reflexión sobre la muerte sobre la

Voz 30 20:44 la vida sobre ella misma me pareció tan increíble que dije tengo que hacer una película y entonces me puse a rodar una película sobre la historia de España a través de una mujer de la matanza del cerdo lo del cerdo quedó relegado porque claro pasaron muchas más cosas

Voz 31 21:01 es que es una creadora intuitiva no sé si este este principio que hemos escuchado en cuando le dices no sé cómo empezar ella empieza así ya se suelta es que eso escuchados y lo escribes es un inicio literario estupendo se quiero decir que tendrías que

Voz 0313 21:15 pasarte muchas horas y tirar muchas horas Sando Blanco en principio literario

Voz 30 21:20 claro la estrella

Voz 0313 21:22 de Julia en cómo se digiere convertirse de la noche a la mañana en una estrella porque hoy es es usted usted es una estrella no sé lo que siente nada

Voz 28 21:35 eso nunca ni tantos aplausos sin sobre estos hechos tanto cariño

Voz 0313 21:40 el otro día tras Felipe González no había tanta gente detrás del cristal del ya les digo yo que no que no

Voz 28 21:46 sí sí a veces en la vida las cosas no

Voz 26 21:49 son muy distintas de lo que parecen pues

Voz 28 21:51 estoy no sé lo que siento no sé siento tanto que ya me queda plana no sé pero lo que más me ha hecho efecto y acecha el afecto el amor con qué con qué me dicen que la película les gusta osea yo siento cosas muy bonitas muy bonitas yo doy las gracias a todos los que vosotros sobre todo que estáis aquí en nueve de comunicación que Iker Iker Sabah ante halal muchísima gente y esto esto esto no es normal no entonces no sé lo que siento siento amor siento que la gente me quiere y eso es lo más bonito del mundo

Voz 0313 22:30 pero usted no quería que se hiciera la peli

Voz 28 22:32 al día

Voz 3 22:34 para que quede claro que cojas la fotografía de tu abuela bueno poder hoy Gustavo que Lucien tiene este supieras que no quiero que hagas la película lo supieras te quedarías

Voz 32 22:50 quién no no que

Voz 3 22:53 por qué no es película para público espectacular casé la familia de la gente no le hace ninguna gracia de acabar la película mira como estoy papelón por favor

Voz 0313 23:07 pues ya lo han visto más de trescientas mil personas es decir otras cosas no sé pero como profeta a lo mejor no o no

Voz 0324 23:12 sí

Voz 30 23:14 yo no estoy en

Voz 28 23:18 el alta forma my forma las dos cosas y estoy sobre todo muy agradecida invernal y estoy impresionada cómo es posible que guste a tanta gente porque no porque es se verdad cómo es posible que

Voz 0313 23:35 esa es mi opinión porque es algo de verdad en los países

Voz 28 23:38 hemos estado fuera de España en Toronto en otros sitios en en cuando ha terminado la película bajaba la gente me tocada en la sin desplazamiento

Voz 0313 23:49 como si no fuera humana como

Voz 28 23:50 sí me yo no puedo transmitir esa película que me parece muy corriente bueno no es corriente la órdenes corriente porque yo tampoco soy corriente entonces

Voz 26 24:01 no que no que que los para nada corriente y Mari Carmen riña

Voz 0324 24:08 las cosas pero corriente

Voz 28 24:11 les vengo natural digo lo que siendo lo que siento lo tengo que decir de una forma impulsiva Ike ya no se me sale de de de todo el cuerpo mi marido me riñe no

Voz 0313 24:25 diga esas cosas eso no sé si hoy el te quiero ya está todo eso lo ha parecido

Voz 0324 24:34 a su marido lo que tiene es que es una

Voz 0313 24:37 película que tiene muchas cosas que te

Voz 0324 24:40 te ríes continuamente pero pero hay momentos hay momentos muy muy emotivos porque es una película que pues también se habla de de la muerte de de los recuerdos de de un esplendor entre comillas de la decadencia se habla del amor o sea llevado ayer la la veía por tercera vez y eso hay una secuencia que me conmueve siempre que es eh eh la secuencia final mirando la foto de la fotografía de su esposo no oí qué hablando pues de la amor que que siente incondicional hacia hacía Eli recordando cuando le conoció cuando lo cual eran jóvenes y cuando empezó todo no quiere decir que que no sé que es que es todo un disparatado

Voz 0313 25:39 surrealista muchas cosas no no voy a aclararlo de las vértebras por favor no de las vértebras yo sí como hay gente que todavía no ha visto la película para que tenga alguna pista spoiler que ahora se llama spoiler pero bueno para que tengan alguna pista hay algún referentes de va la historia es verdad que como un fin en todo en todo el documentar en toda la peli que son unas vértebras que julio ha buscando eso sí mientras busca si se pone en jabón a tiro pues mira cómo

Voz 3 26:06 estar Incora esta señora tiene que estar gorda con un jamón abierto permanentemente y como todo lo que hay que yo estoy normal dentro como nada a veces ahora jamás Pombo caiga a Gustavo

Voz 33 26:26 el caso de las vértebras que pasa es que que estaba que las cogía dan hechos Jan mil veces que el cuando

Voz 3 26:35 las dolor en el río orgullosos hueso quitar el fuero poco tomo quedarán comer recuerdo que en dos vértebras Marcelo

Voz 34 26:47 es que no se entiende Hall tú crees que es alguien ver esto y esto para las vértebras qué tal no sé que estaba enterar de que si gana

Voz 3 26:55 cuando mataron a mi abuela ya su sobrina escupieron de piedras del río debido de pasar un año darnos eh porque las veinte horas cuando ya fueron acogerá no tendrían carne exterior huesos sólo luego se lo comieron lo bichos no entiendo si tú encuentras a tu madre muerta ya hacia él había acudido lo pájaros bichos de la contratación la fosa común porrón cementerio como te quedas con huesos Pocket y capo que te apetece que el arte los la costumbre de guardar West cierta la mataron en la guerra en las dejaron en el río en un montón lleva la familia pues cogerla allí enterradas las entonces el uno claro ante las toda roto quedar con dos vértebras o si te quieres queda Columbine era el relevo

Voz 0313 27:47 qué tiene que tiene que tiene toda la lógica del mundo pero me lo que pasa es pasa esto en la película que claro te barriendo hiciese te va cojeando la sonrisa ibas pasando de un estado a otro porque esta historia de gracioso no tiene nada no y sin embargo la forma de explicarlo hoy Gustavo alguno de vosotros de los hijos ha entendido

Voz 30 28:06 sí

Voz 0313 28:06 de verdad El motivo la razón la la la causa última de esta querencia por las vértebras alguno lo acaba de entender sinceramente

Voz 0324 28:13 yo para mí todavía es un misterio de Gago después

Voz 30 28:16 de muchos años de buscarlas que es real que estuve mucho sí sí

Voz 0313 28:19 pues buscando las

Voz 30 28:21 había hay algo que me hace mucha me hace mucha ilusión el haber podido conseguir que la gente se ría tanto con un tema tan triste que tiene que ver con la historia de España

Voz 26 28:33 pero claro pero

Voz 30 28:34 o sea a través del humor se pueden contar cosas mucho más profundas qué mejor que mi madre para hacerlo porque ella tiene esa manera de narrar que tiene que ver con la antiguamente a los padres abuelos al lado de la lumbre contaban a los a los nietos historias y ya viene de esa generación que es muy buenos oradores yo todavía lo las vértebras es para mí un misterio ahí están esperando a ver qué decides que acabamos con ellas

Voz 0313 29:02 Julio Julia su oportunidad para aclararles algo de dinero de las vértebras a ellos y nosotros

Voz 28 29:07 preocupan nada eres el que optar solucionó con la vértebra yo están allí en su cajita guardada pues como guarda otras cosas mucho cariño pero pero los toques el sonada eso eres tú que este sesiones contesta tuvo

Voz 30 29:21 bueno y ya es verdad es verdad es que al final tiene que ver con con un acto que para mí era importante enterrar las pero he aprendido a través de de la película que que es lo bueno hacer películas que al final digamos que la película te habla optimismo sobre Tino en este caso más porque es mi familia entonces está muy bien donde están si si es así donde donde hay entre todas las cajas entre la caja de los Silos haya quedado supongo que sí

Voz 35 29:53 todo el pudor muchas veces diciendo meto esto no lo meto es que estás filmando

Voz 0324 30:01 a a tu madre en su intimidad a tus hermanos me imagino que de viste de tener un jaleo mental a veces no en el montaje que que es espléndido no y que te has tirado haciendo esto trece años es cuatrocientas horas se son cuatro

Voz 30 30:19 cuántas horas catorce años de rodaje dos de montaje cuando tenía alguna duda lo que hacía era ir con la cámara darle al Rec grabarla hay preguntarle qué te parece si aparece esto como en ese sentido es tan generosa no tiene problemas de mostrarse como es pues quedó quedan las cosas como son

Voz 0313 30:41 todos son primeras tomas no sé

Voz 30 30:43 ah entonces bueno también tiene muy buena que le dices repite eso lo hace

Voz 0313 30:47 igual lo mejor sea que lleva toda la vida preparando lo de lo de Guardo hay cosas lo de conservar recuerdos Villa casi pueden ser vértebras pero no sólo eh

Voz 26 30:59 tú fíjate lo que me pasa me voy a El Corte Inglés yo siempre desayuno a las tres y media una cuando ver corteinglés ese viraje colección deseando siempre con Katharina todo la vida gorda con Gary a Salinas los mitos amarillos te tiene un tapón ciento pasito Chaves ya iniciados una pastillita no entonces llegué anoche misal zarina me fijo en la taza y había una web y puso comentan el disco Radio es por favor camareros oiga ya me lo había tomado no vamos a allí digo camarero cazados dice uno muy digo pistola del todo total su normal colocarle la base como de de cayeran las anima se está fundiendo míralo ojo pase esos mano al bolso sacó la sacarina sean todo muelas harina no eran sacarina las muelas del muelas de mis hijos la caída masiva archivando todas las muelas que se les caía una abuela salas al sacarina entonces originarios Buñol abuela de mi hijo Tampere toda la pelea guarda hasta este lunes llamaban cuanto al guarda

Voz 28 32:35 pues tengo sois hijos es por intensas en aquella vez cabeza como estaba pactada ya la Chiqui tiro yo por tener un jardín de infancia siempre trabajábamos la asociación de ideas con un pues un folio un niño tenía que social una un dibujo con otro dije pequeño en el otro señor Gran el camarero

Voz 0313 33:05 pequeña pues pequeña es

Voz 28 33:07 algo mío algo más embarazada porque yo te han tenido mucho cuidado siempre con con con a cuidar mucho a la boca de mis hijos y entonces Carlo mi chiquitín a pero oye tenía un hito pues la verdad que en basarla bueno

Voz 0313 33:22 fue en cuanto río Gustavo se nota mucho cuidado la verdad que esa sonrisa perversa vuelos tenían dentadura postiza haya reaccionado de

Voz 28 33:32 yo vi a mi madre un día fui a la cama estaba cursada Hinault no yo dentadura tenían un vasito cuando la vi me entendía cuarenta y cinco años era una mujer joven bueno me quedé asustado impresionada me fui a llorar lloré lloré dirige como la película ésta jamás en la vida volver

Voz 26 33:55 pasar hambre Escarlata O'Hara gana

Voz 0313 34:00 nunca más vamos a respirar y seis

Voz 6 34:05 Carmen manifiesto que ayer mismo era una más pero hoy ya es hora de que saques el mejor

Voz 14 34:15 tocar anticipado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones felino directa punto com

Voz 36 34:23 no no ganáramos María no vuelan laboral

Voz 37 34:29 y apetecible vía hacia Markel pero que lo humano

Voz 0313 34:32 irá a Marte como dice

Voz 10 40:00 la Ventana las Francina

Voz 26 40:10 eh

Voz 48 40:12 eh

Voz 49 40:37 nada

Voz 0313 41:07 aquí seguimos en La Ventana falta en veinte minutos para las siete de la tarde a esa hora iremos el testigo los compañeros de Carrusel porque tenemos tarde de fútbol en la en la Cadena SER pero entretanto seguimos les trepando detalles de de muchos hijos un mono y un castillo que es la gran sensación de esta temporada la gran sorpresa del del cine español yo estamos aquí con con Gustavo Salmerón Julia con de su madre emocionada con este villancico ya han pasado las navidades pero que resulta que en la película en un momento dado como se habla de todo del amor de la política de la comida de la vida de la muerte dice y eso que la había visto ya recordará la la secuencia el día que me muera para comprobar que yo esté muerta de verdad o una aguja de coser y me pinchó y me pinchadas bien y además yo sé que querría que en ese día que a todos nos llegará sonara esta música que a Julia porque este villancico concretamente el porqué

Voz 28 42:02 pues porque he nacido sido Cornell mis padres eran muy amantes de la Navidad hacían muchos belenes yo después en jardín de infancia hacía muchísimos belenes y siempre esta música me ha recordado mi vida de niña mi vida de de hija Ossa de mis padres y mis hijos la vidas muy entrañable en mi casa ha sido maravillosa y cuando yo era creyente pues pues también me manda maravillosa yo me pasaba la noche de Navidad el unas monjas de clausura hasta que llegaba el momento de cenar haciendo oración

Voz 0313 42:43 con este con este fondo de Noche de Paz me trae tantos recuerdos tan bonitos tan bonitos que creo que es mi canción favorita por eso quiero

Voz 26 42:55 ya que me muera claro no la OID porque estaré muerto a tiros por si acaso sabe nunca por su caso por eso digo que me pinchen porque claro caso Gustavo tiene claro lo de la canción

Voz 0313 43:06 villancico pero lo de pinchar no

Voz 28 43:08 muchas gracias por haber puesto la canción sois muy amables porque me llena de ternura ahí de sensibilidad gracias a todos que está contento de la vida que está contento de la vida sí estoy muy contenta de la vida porque ha dicho ETA altibajos pero como todos han sido los se buscaba en realidad menos la guerra eso no fue como fue no pero pero también estoy contenta incluso de haber pasado no hambre pero necesidades de cuando era pequeña mi madre un día me vistió con una venda para pedir limosna cuando yo era niña porque nadie nos cogía estaba

Voz 0313 43:53 mostró la las dos entonces

Voz 28 43:56 parece que no pero yo he vivido una vida muy sencilla de pobreza de humildad y eso me ha servido mucho en la vida me ha servido muchísimo

Voz 0313 44:06 de todo se aprende por ejemplo para poner en valor la despensa

Voz 28 44:10 mide despensa pueden me puede completamente mira

Voz 3 44:20 para hacerte escritor valenciano el de esos que tienen el tomate en muchas cosas estas son morcillas como de Bourbon mira apareció por qué compraré habiendo tanto que queda esta tarde todo de Alicante metido en la nevera yo tengo aquí muchas cosas y entonces Felipe que teniendo claro una cosa propia de la posguerra hay que tener cosas por si pasara

Voz 0313 44:51 Miguel Bosé aprende de todo Carlos Boyero estás ahí estás casi tan emocionado más que Julia

Voz 1 44:58 estoy mirando

Voz 0324 44:59 no es un privilegio es un es un honor a propósito de la guerra dices algo curioso manifiestas que bueno de tu familia he sido de derechas de toda la vida pero ahí como una evolución ahí también recuerdo la escena en la cocina que dices que la guerra le dices a tu marido que se podía haber evitado él te dice iban a llegar los comunistas hice bueno pues haberlos dejado gobernar un hijo ya pasaría a nivel tendrían vendría de otros eh es muy curioso no vamos a desvelar lo de la masonería porque es horario bueno bueno es es impagable muy ni esa opinión tan tan franca y tan directa que tienen sobre las monarquías no muy sorprendente en alguien de de derechas es que creo que hay que has evolucionado continuamente no evolucionan

Voz 28 46:02 muchísimo y sigo evolucionando desde la película sí hijo evolucionando osea que que es que tenemos que evolucionar que si uno estancarse Ny eh nada yo sigo evolucionando y Iyad más me encanta a mi marido no sólo puedo contar porque es asusta pero ahora creo que he escuchado pero como sus esas cosas que digo pero si realmente Si como no pasan cosas en la vida hay uno tiene que ver las ves y te das cuenta que es que es que que que es que no se puede vivir así que hay que ser pues más moderno más comprensivo con la política con la vida con la gente con la gente yo por ejemplo pues hoy día comprendo que las que las mujeres están más libres son mejor la mujer que no te conviene este señor pues a Dios Señor te buscas otro o no te buscas a nadie pero es que antes los pobres señoras como no tenían tampoco ninguna profesión ningún medio de vida se veía muy mal tenían que aguantar qué pasaba con los homosexuales pobrecitos pues exactamente al luego lo mismo son maravillosos por algún ahora dentro

Voz 26 47:19 pero también está evolucionando en las personas no

Voz 28 47:25 males también hay de todo pero ese concepto que tenía ese concepto hiriente yo allí que me sabe muy mal pues pues hay que evolucionar hasta su cuenta que si hay que querer a la gente que querer mucho a todo el mundo y en comprender comprender un poco a los demás pues que es rico porque rico pues mira

Voz 0324 47:47 instancias que al pobre este eh

Voz 28 47:49 muchos pobres porque Dios o bonos Dios que me meto en pues las

Voz 0313 47:54 que en todo esto de ser creyente decías cuando era que le digo

Voz 28 47:57 poco a poco poco a poco yo he hecho cursos de por ejemplo de religiones distintas religiones porque yo he tenido mucha inquietud espiritual toda la vida mucha inquieto tenía necesidad de buscar a Dios lo he buscado muchas veces no no me contesta ni nada lo lo has encontrado un día tocaban las campanas en un pueblo donde yo iba a misa diariamente tocaban a muerto y entonces yo pensé que era la que memoria

Voz 0324 48:24 no

Voz 28 48:24 Hilario Jesús Yeste aquí ya Julita a verme a pase adjudicar que me que qué dice de mí no decían nada de todo y entonces esto es que lo cuento pero Maire también me revele cómo me va a contestar si una imagen nación mía entonces exige no me vas a contestar no me vas a contestar mira voy a ser buena aquí en la vida había intentar que el camino que otro venda no tenga piedras ayudar a los demás pero no espero nada no es pero me he quedado tranquilísima

Voz 0313 49:01 no sabéis qué peso me inquieta no tenía cobertura

Voz 28 49:05 el peso tremendo gusto

Voz 0313 49:07 en Ituri después de la película como te has quedado bueno para mí es bueno tiene que pasar un poco más

Voz 30 49:13 tiempo para poder valorar todo poder digamos procesar o integrar no y el resultado final porque claro uno son crítico durante el proceso de montaje y de rodajes muy crítico con lo que estás haciendo para llegar a conseguir algo que te que te satisfagan con el tiempo cuando pase el tiempo podría haberla poco más limpia la película ahí estoy contento porque he conseguido de las cuatrocientas horas poder condensa hoy que haya mucho sentido del humor que es lo que yo quería hacer una comedia con toques trágicos y que esté todo lo que está de fondo no creo que ha sido una seis familiar es decir que creo que nos ha venido muy bien a todos que al margen de la película creo que nos ha unido más creo que que no sé que es hemos aprendido mucho yo he aprendido mucho porque también cuando grabas a tu propia familia descubres cosas que no conocías y sobre todo cuando los editan cuanto lo visteis juntos por primera vez por la vimos juntos en casa de de Bea Montañez que era como coguionista en la historia la vimos te acuerdas una comida que hicimos les emborrachó vamos sabiendo bien parada

Voz 0313 50:34 lo que sí

Voz 52 50:37 y eso que mi casa no se de muchas real

Voz 30 50:41 ilesa encanto bueno ese asustaron un poco pero luego con el tiempo han ido dándose cuenta de que cuando ha como dice ella la película lo que es verdad es verdad es decir que no hay nada que quieras ocultar entonces ahí está

Voz 0324 50:55 es que además les da la yo creo que le das la la vuelta a las cosas con una

Voz 53 50:59 ah

Voz 0324 51:01 hay un momento que se insinúa que los los hijos no sabemos codo cuál ha sido vuestra vida pero que de alguna forma han vuelto al nido todos no Itu lo te alegras muchísimo no no de detenerlos otra vez a todos juntos ya mayores y ya hay otro momento que me parece espectacular que se habla de la muerte bastante en la película tú confiesa en algún momento que a veces pues te quieres te quieres morir pero dices pero mientras que llegue eso me voy a divertir todo lo que pueda no quiero decir que que es tener a ver el anverso y el reverso de las cosas pero poniendo una vitalidad eh sobre todo por encima de todo no es es yo tengo la sensación de que

Voz 30 51:57 de que estás

Voz 0324 52:00 es absolutamente viva Iker es paradójica contradictoria pero también también luminosa sea que

Voz 26 52:09 esto es esa opción piropo no ha sido muchas gracias

Voz 28 52:13 con muchísimo porque Nagy me ha dicho eso piropos y mi marido ahora dice ninguno

Voz 0313 52:20 es lo que pasa es que gracias a la película pues me da algún beso ya de esto

Voz 26 52:26 a la película de comedia allí como mire estamos viviendo importante voy a darle pienso para perderlo igual tengo ahora es no

Voz 0313 52:36 por Antonio hubiera que aguantar cosas

Voz 3 52:39 cúpula debut de todo el comprar el cartilla de llevan de lo de todo metido mucho lío la vida en mucho en la vida coma seis hijos y depuesto los rollos de todo dabas tu tan tan tranquilo Telecinco votos doce Gil en parte a las avenidas con lo nuestro son buena ya está

Voz 0313 53:11 estás hoy es el momento de autocrítica eh esto son quiero aclarar que las dos los dos últimos clips creo son son fragmentos que no están montados la película son como son bonus track son bonus

Voz 30 53:25 a que están para promocionarla y bueno que quería me hubiera gustado que estuvieran porque eso transcurren en el castillo en una comida

Voz 0324 53:34 se como muy porque hay para hacer otra película con esas cuatrocientas horas varias ahí para yo pensado venda que hay para hacer otra película con tu padre padres ese personaje que aparece como la sombra pasivo pero a mí me me intriga absolutamente nada

Voz 30 53:53 la verdad es que podríamos hacer una segunda parte en la que mi padre sea al protagonista de no sé cómo lo lleva

Voz 26 54:00 por eso es imposible no te veo yo

Voz 0313 54:04 no porque no queda dejar

Voz 26 54:06 dicen quiero dejar sino porque no puede porque claro cada uno

Voz 28 54:12 él es el estupendo maravilloso es todo lo contrario que yo Ícaro pues me atraía porque porque es un hombre muy culto es muy tranquilo es sabe tratar con mucha delicadeza entonces habrá ya no necesito delicadeza quizá necesito todo lo contrario pero ahora pero entonces necesitaba que pasar a la mano sin pasar la ahora ya aún muy evolucionado muchísimo

Voz 0313 54:39 lo lo lo de una segunda parte Gustavo

Voz 29 54:41 lo te ronda por la cabeza o es muy pronto todavía vamos no no nos para achucharla probado

Voz 0313 54:46 con tanto material visto lo visto dices joder qué pena que que se quede ahí no como decía Julia la película para verlo en casa solito no lo vea nadie más pero es que están bueno ya hay tanta basta ya de conocimiento general que a lo mejor a lo mejor