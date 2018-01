La Ventana (18/01/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0313 00:00 de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 00:55 buenas tardes bienvenidos a La Ventana los seres humanos por si no lo saben somos capaces de desarrollar un mecanismo de defensa que ríete tú de la piel de los elefantes SO2 o los rinocerontes una piel una piel dura

Voz 3 01:06 de narices y ese mecanismo nos permiten

Voz 0313 01:09 él a nuestro paisaje cotidiano nuestro esquema mental cosas que si nos paramos un minuto a pensar la son os serían absolutamente impresentable seguramente no sería Vergüenza está pensando esto porque Rajoy mira que es bonito el fútbol igual que otros deportes mira qué sana la pasión y el apego a unos colores mira que puede ser incluso muy divertido discutir de fútbol

Voz 4 01:29 pero no hay manera no hay manera ya no digo nada

Voz 0313 01:31 desde de los grupos ultras que siguen teniendo cobijo en algunos clubes esos tipos que son capaces como ayer eh de apuñalar a un rival no no no hace falta llegar a eso aunque el caldo de cultivo lo teníamos al menos en parte de lo tenemos día Siria también en las gradas de los estadios y ahora en las redes sociales unas redes donde anoche por ejemplo más difundido durante el partido de Copa ante el Espanyol y el Barça fue Shakira puta que este espeso es un clásico es muy básico o uno más elaborado Piqué cabrón Shakira tiene rabo tu hijos de saco tú eres maricón por si alguien no lo sabe saco es un o Wakaso Wakaso es un jugador que había estado en el en el Espanyol y claro pasarán cien años pero sigue sin entender de verdad alguien disfruta con él es feliz lo pasa bien se siente muy realizado conseguiremos algún día que salvan partidos sin acordarse de la familia entera del árbitro de la estrella del equipo rival conseguiremos ver un partido sin sin insultos racistas machistas homófobos ya lo sé la respuesta es no no lo conseguiremos bueno vale pero por intentarlo que no quede por eso hace un año la Cadena SER puso en marcha la campaña sin respeto no hay juego y en su segunda edición será presentada muy pronto se va a poner precisamente el acento en las redes sociales puede imaginar lo que se irá un estudio muy profundo que se ha realizado puedo imaginarlo pero prefiero quedarme con Condor cosas positivas de estos últimos doce meses primero los miles y miles de escolares que han participado en charlas donde se les trasmite que sin respeto no hay juego que no merece la pena y segundo no sólo van a querer pero en estos doce meses ha aumentado el índice de lectura en España poquito muy poquito pero aumentado yo diría sinceramente que esos son los mejores fichajes para el futuro chavales educados en el respeto Ciudadanos que lean esto es no tienen cláusula de rescisión de contratos millonarios pero su valor es incalculable bienvenidos

Voz 3 03:24 la venta

Voz 5 03:24 no es cosa de millón discos son viejos deportes reyes no sólo un balón entre dos porterías veintiún Peñacorada alegría los jugadores con sus dos porteros balbuceos abril amparar eh muy aún no precisó hoy lo veo un casi tanto de ellas Trayvon pan pues el otros en cargar las cinco mil padres Alcampo tienen o para desplazarme por mi cuerpo pecoso la gente impacienta el ambiente gitano pero me gusta el por eso cada día

Voz 6 04:48 Isaías Roberto buenas tardes compañeros buena hasta que Thais hoy tomamos café en La Ventana con Montse Domínguez directora del nada y con Jon Sistiaga director de tabú hay que hace tiempo que no veíamos en La Ventana que no escuchado los sonidos

Voz 1 04:59 muy de moda pero Isaías el del ripio

Voz 3 05:02 eso

Voz 0827 05:02 la edil Piqué y Shakira ha leído mucha o poca poesía tú me entiendes eso yo creo que Roca que pocas policía solamente le gusta dar la nota la verdad es que es indecente ese lado oscuro que envuelve lo que es un espectáculo maravilloso cómo es el fútbol o cualquier otro deporte me parece mentira que no consigamos erradicarlo no

Voz 4 05:22 que lo dorado recibe lo que tenemos y que ayer

Voz 0827 05:25 la baje otro aficionado ya era un señor reincidente al ese conocía perfectamente y no hayamos sido capaces no solamente reconducirlo sino al menos de apartarlo no del lugar del crimen es indecente

Voz 4 05:36 así que son dos cosas no lo de los sí fíjate Jon Sistiaga en su día hablamos te acuerdas aquel reportaje con las barras bravas en Argentina que te cobraron y todo

Voz 0313 05:43 no yo creo que los grupos ultras en esa violencia extrema hay otras cosas aparte de aparte de fútbol no pero en esto de las redes por ejemplo este fenómeno de que durante un partido de una forma que no está Viendo Juego de Tronos puede tuitear con con colega con otro compañero pues lo que se del personaje de la escena de no sé qué

Voz 4 05:59 ahí sí que puedo decir que les rompan la cabeza aquí exacto y el corte en la cabeza que durante un partido

Voz 0313 06:05 lo de fútbol a sólo en las gradas sino en las redes sociales esté circulando esta cantidad de mierda ahí de de basura en forma de insulto pero no insulto de decir animaba no no no cosa mucho más mucho más serias se mucho más despectivas a mí yo no consigo entenderlo Ana Pérez

Voz 7 06:20 el tango lo demás es el circo no es el circo moderno oyente pero romano moderno sí es donde se vierten todos los peores a los mejores también sin ninguna duda pero sorprende hemos porque tenemos tendencia a pensar de que hemos construido un mundo civilizado y en parte es así pero en parte perduran distritos animales que

Voz 3 06:43 tenemos en el caso de los deportes

Voz 7 06:46 en todos pero claramente el fútbol en en este país es capaz de de convertirse en un vertedero Conred eso sin redes no la hacer vais a dos circos

Voz 4 06:56 que cuando hablas del Circo Romano moderno al principio no sabía muy bien si te referías ya sé que al fútbol pero las redes también porque las redes es el foro también es el caldo de cultivo parece que sea el hábitat donde es el otro gran circo no circo virtual

Voz 8 07:09 por unos segundos me quedo con tu pregunta a Isaías

Voz 4 07:11 desde habrán leído poesía es intentar pensar que podría va hacer pues como ha ocurrido gente muy bruta haciendo pues si Bukowski al mundo

Voz 8 07:21 tener el marqués de Sade pero ni siquiera esta gente habrá leído a ninguno de estos no creo que las redes ha convertido luego circo romano virtual junto con junto con el fútbol porque hay muy pocos otros deportes excepto el fútbol y muy pocos más donde se sublima en todas esas algunos les gustan los deportes se que van a decir que me me meto con ellos y les gusta es decir que se sublima en todas las pasiones no yo creo que se sublima en otras cosas y otras infravalora

Voz 1 07:48 sí homofobia racismo racismo sexismo

Voz 8 07:53 no quiere decir que los ochenta mil espectadores que podían estar en directo ayer viendo el partido lo son obviamente no son siempre esos mismos a los que por ejemplo la directiva del Sevilla les permite entrar en dos a montarla la bronca a los a los ganadores del Sevilla

Voz 7 08:09 no pero las redes es mucho peor sí pero eso es amplifican algo que ya que es unas garantías eso ya es escuchaba eso sí fenómenos ultras son previos muy anteriores a las redes sin embargo ha habido otros deportes pero es verdad que son minoritarios que han sabido canalizar mejor lo que es el el legítimo y la casi la necesaria pasión que no pone no

Voz 0313 08:35 y un poquito de bronca incluso un poquito pero

Voz 6 08:38 poquito una cosa Kasur Ibra civilizada digamos yo diría que no

Voz 0827 08:41 un respeto el circo romano porque cuando en el circo romano decían mata lo estaban pidiendo algo que entraba dentro de las reglas del juego las reglas del juego romano era que uno matase a otro y entonces el público podía decidir si matarlo matarlo es como si ahora no va a tirar el penalti dijeran claro meten lo de esas son las reglas del juego entonces es que han pasado muchos siglos parece que es que seguimos aplicando aquí a reglas a esta civilización ya este juego este juego tiene otras reglas esto es lo que yo no termina de entender

Voz 8 09:10 puede que yo no sé estoy pensando así un poco en alto esto ha sido siempre fútbol o no recordáis a vuestros abuelos y es de los que iban al

Voz 3 09:20 el gol llegó al fútbol de pequeñito en mí yo creo que ha ido a peor que yo tuve suerte nombras brasilero me dijo los siete me enamoré Ricardo Darín

Voz 4 09:28 en en Buenos Aires aquel documental barras

Voz 8 09:31 bravas que del que hablabas antes que antes era era una liturgia una tradición el el el enfant ver familias enteras donde estaba el abuelo el padre el hijo o las hijas o la mar todos juntos esto ya es imposible yo no puedo llevar a mi hijo por temor a que vaya a pasar algo él decía que pena me da que estoy haciendo una función en Madrid y me fui a ver un Madrid Barça y nos vamos en metro estaban mis compañeros argentinos diciendo que gozada Aysén metro aquí hay gente de los dos equipos no pasa nada más allá de la típica algarada no no claro pero yo quiero

Voz 4 10:01 acuerde antes no no es que fuera a la ópera no es que fueran Eliseu no sí que estaba pero ahora Torrassa exento de la obligación Sánchez por eso

Voz 0313 10:07 la importancia que hoy ya sé que mucha gente estará pensando que esto al final va a seguir como como casi siempre tal bueno ya veremos ya veremos porque lo de picar piedra da resultados a largo plazo y hay que tener paciencia para para obtenerlo esta campaña de cien respecto a una juego que puso en marcha esta casa la la Cadena Ser además con la participación de los presidentes del del Madrid del Barça ahora quedarán citados los dos equipos que ha que ha propiciado un montón de charlas que comentaba antes por por centros escolares un montón de gestos y de iniciativas va a tener una segunda entrega muy prontito con motivo además del del Día Mundial de la radio que incluye y eso creo que salvo muy interesante un estudio unos y lo que se ha hecho en profundidad sobre lo que ocurre lo que circula lo que se vive y lo que bulle en las redes sociales antes durante y después de los partidos de fútbol saludamos a Borja González de Mendoza que es socio fundador de Séntisis que es la empresa de monitorización de redes encargada de este estudio Borja buenas tardes amigo hola buenas como está saber primero de todo lo que has escuchado te

Voz 4 11:04 suena todo familiar te suena Paisaje recoge

Voz 0313 11:07 posible cuántas personas si tienes ese dato cuántas personas de las que entran en las redes durante un partido que qué porcentaje insulta y qué porcentaje no si es que está medido que no los eh sí sí sí

Voz 1787 11:18 ha sido una de cada tres personas una de que el tren

Voz 0313 11:21 de setenta y tres ochenta y tres por ciento en algún momento

Voz 1787 11:24 emite a un estudio a través de redes sociales y escuchando es un poco

Voz 0313 11:27 quería hacer si te parece tres reflexiones

Voz 1787 11:30 la primera es que no podemos culpabilizar al instrumento no lo hemos entrenado al instrumento y es verdad que siempre ha habido violencia no sé si más o menos yo creo que ahora hay más de hecho no sabe sólo en los campos de fútbol profesional ese en en un partido de cantera de chavales hasta esa violencia en la grada no eh dos no se trata de de un circo virtuales un circo real el problema es que los usuarios penes pensamos lo piensan que lo que dicen ahí es como si lo dijeran de viva voz no se dan cuenta que lo que dicen ahí se queda ahí cuando la sociedad empieza a ser consciente de lo que se queda ahí eh les puede afectar de desde hasta para conseguir un trabajo hasta cualquier cosa eh entonces estarán más advertidos y probablemente utilicen el instrumento de otra forma creo que hay que responsabilizar mucho también a las fuentes creo que Twitter Facebook las redes tienen que ser mucho más conscientes y educar mucho más pero creo que tiene que ser algo que esté incorporado en nuestro día a día a nivel educativo y yo voy a mi sobrina seguidas y a mí me gustaría que en un centro educativo les dijera cómo se utiliza las redes sociales qué es una red social abierta que es una sociedad cerrada que estén algún amigo que es puede seguirá alguien eh bueno todo ese tipo de cosas entonces es verdad que el instrumento es un facilitador porque amplifica todo lo que se dice pero creo que lo que tenemos que hacer es educar dicho esto cómo lo utilizamos

Voz 0313 12:40 mal

Voz 1787 12:41 de manera exagerada de manera inconsciente las redes sociales y pasa mucho en política que hemos venido este caso mucho hablar de ello eh sacan lo peor de nosotros desde el punto de vista emocional con los dos abandonamos la racionalidad pasamos las emociones y nos expresamos a través de las emociones radicalizados nuestras posturas tienen cada vez menos fundamento recurrimos al insulto cuando estamos viendo un partido de fútbol o una competición y estamos a favor de uno en contra de alguien esas emociones sea vivan y entonces pues el resultado es el que está

Voz 0313 13:11 ayer por ejemplo en el partido que comentábamos el de los insultos a Piqué tal durante el partido había más comentarios en las redes pues yo qué sé de de la táctica del del español de salir con cinco centrocampistas para cerrar los pases interiores por ejemplo eso o de Shakira

Voz 1787 13:27 vamos vamos a imaginar cargo de vamos a imaginar que las redes sociales es un gran bar gigante claro tú entras en lombarda tú entras en un bar y la gente está hablando de la táctica o muchas veces lo que rodea a esas conversaciones es desprecio hay algo más emotiva pues una redes pasa todavía mucho más a todos hay más conversaciones de Shakira o insultos hacia ella que de cualquier aspecto técnico del juego que o de algo que está pasando en el partido destrocen Hauer se habla poco pero pasa a la general no claro que el arresto del ex pasa en todos los ámbitos de cuantos nosotros que miembros conversaciones el Thiem el Trending Topic de los dos últimos años en política en España ha sido la corrupción creéis que la gente cuando comenta sobre corrupción en política lo hace dando datos objetivos ir buscando formándose no recurre al insulto fácil pues esto es un partido de fútbol como el de ayer pues todavía más

Voz 0313 14:17 sorpresas habéis tenido en la elaboración de este estudio algún comportamiento de usuarios algo decir Amira esto no lo esperábamos hemos descubierto por aquí una tendencia por ejemplo lo de los insultos con Concha quiera proponen este este caso hay otros usuarios de la red que dice joe

Voz 1787 14:32 que que es que se que se oponen que dicen no que semanal

Voz 0313 14:35 estar en contra eso es cuando ahí por ejemplo no

Voz 1787 14:37 partido de la selección española seis menos digamos suele agresividad o menos insultos a los jugadores porque hay menos interacción es decir se supone que la gran mayoría estamos a favor de un equipo con lo cual se insulta menos ya hay menos respuestas ahora si estamos viendo por ejemplo un Atlético de Madrid Real Madrid IV seguidor del Real Madrid o del Atlético de Madrid en valora negativamente vamos a decirlo Galea elegante o insulta a alguien desde un punto de vista personal que sea ahí se construye a partir de ahí una interacción una respuesta ya medios puedo contar anécdotas pero vamos es que hay usuarios que pueden emitir miles de comentarios en un partido miles que es verdaderamente enfermiza

Voz 7 15:13 claro que cuando Alonso cuanto más más más directo más doloroso más insultante y tal más repercusión tiene porque a todos tú te pares en la cara cuando en la calle cuando oyes a alguien gritar o insultada Italy funciona exactamente igual pero decía es algo Borja que es muy interesante porque además hay un paralelismo entre el seguimiento en Twitter de un partido de fútbol y lo que está ocurriendo con las noticias falsas con las Face y entonces se está señalando yo creo que con razón cada vez más a las plataformas que distribuyen esa información a los instrumentos si quieres pero entramos también en un territorio complicado Illes quién pone o en qué tipo de censura como se impone como hacemos que eso no evite no acabe desvirtuando también lo lo que es un espacio de libertad de expresión porque no todo el mundo quizá las las redes para para insultar a utilizan también para criticar

Voz 1787 16:09 soy vamos un defensor estoy cansado de deber muchas veces como en los medios analizamos con que es que la culpa es de la red social no tengo educar a la gente a dos libro pero se puede modelar el contenido de hecho vosotros los medios lo hacéis aunque no lo sepáis Si yo ahora en una noticia del país punto com y quiero hacer un comentario insultante es muy probable que es lo que ese comentario modelar el controlado las redes deben moderar el contenido hasta donde bueno hasta la dentro de unos límites que que evidentemente hay libertad de expresión pero que se pueden modelar por ejemplo les siguió quiero decir a una persona que luego ya violar por lo normal es que son no quede en público dar por ejemplo

Voz 6 16:43 de todas maneras la desgracia añadió

Voz 7 16:45 sí existe cuantas veces hemos comentado aquí los casos de partidos de fútbol escolares en el que los padres sacudiéndose delante de los hijos

Voz 4 16:54 hay otra mata lo es

Voz 7 16:57 de chavales de doce de catorce de de

Voz 4 17:00 tres años jugando no es un problema les estamos dando hasta sus propios compañeros yo entreno en formación a baloncesto

Voz 1787 17:05 en el eminentemente mi equipo no pero yo lo veo veo cómo los padres por envidia otro chico dentro de su propio equipo los comportamientos

Voz 7 17:12 que es que no son educativos yo ni siquiera

Voz 1787 17:14 el equipo contrario es por mera rivalidad de destacar

Voz 7 17:17 aquel el rugby por ejemplo que es un partido es un es un juego físicamente más bestia todavía que el fútbol porque hay un contacto directo toda la gente te cuenta la diferencia Jo desde que llevo a mi chica o Michiko al IBI que diferencia a los partidos el protocolo la ética hasta tal que obliga a que los jugadores ya quienes acompañan a los jugadores mantengan ese ese punto

Voz 4 17:41 las redes sociales están en todos los deportes eh

Voz 1787 17:43 ejemplo camas hoy de baloncesto y me enorgullece de eso

Voz 4 17:46 en la fase final de la Copa del estos son ocho aficiones era una ciudad ocho aficiones en viendo conoce baloncesto no pasa absolutamente nada y en la redes sociales sin violencia es algo ridículo hacíais entonces es el mismo instrumento

Voz 1787 17:58 se supone que somos las mismas personas no entonces creo que sí que posibilidad de cambiarlo pero bueno que es una actitud y un comportamiento que yo creo que al principal motivo es que el usuario no es consciente de que lo que escribe ahí se queda ahí tienen con voz de otra manera

Voz 8 18:11 ese perdón eh avise las las edades de los usuarios au su localización geográfica en un partido como el ayer estamos hablando de José apasionante trabajo de ese metal

Voz 1787 18:22 tarde algún tipo de pautas de que insultan os lo voy a describir intentarán describió de manera sencilla hay redes sociales abiertas como pueden ser Twitter donde yo tengo que pedir permiso para seguir a alguien dónde Perseo comparto mi información y todo lo que escribo sobre mi perfil sobre mí está abierto ya que no puede consultar redes sociales cerradas como Facebook donde estaba información supuestamente es privada pero es propia de Facebook que ya lo comercializará Facebook que ocurre nosotros cuando alguien invierte un comentario en una red social abierta como puede ser Twitter analizamos ese comentario semántica mente de que tema habla que emoción tiene detrás es usuario además con inteligencia artificial y luego además consultamos su histórico de conversaciones a través de histórico extremos información de dos maneras información declarada me dice que es de Madrid y que nacido en mil novecientos setenta y uno tendré que también probar o testar que efectivamente es verídico lo que me pone información que no me declara pero que fiero si una persona está hablando permanentemente en femenino es aficionada del Betis es muy probable vamos ex mujer eh si es del Betis es aficionada al fútbol porque además me ha dicho que es la expresa o ha celebrado goles del Betis es muy probable que esté en Sevilla en fin hay datos escondidos detrás de eso por supuesto que la localización es uno de los más sencillos

Voz 0827 19:32 antes antes te preguntaba Francino sobre algo que me parece importante y es si este tipo de acciones tienen contra reacción

Voz 4 19:40 es decir a los bárbaros ya los conocemos pero

Voz 0827 19:42 no un bárbaro suerte hay después sigue el coro de bárbaros también hay un coro y enfrente diciendo oye os estáis pasando hasta aquí hemos llegado

Voz 4 19:50 en contexto el rais dio de Piqué y Shakira igual si sigue les respondió consigo ripio

Voz 1787 19:54 por supuesto por supuesto luego es verdad que los usuarios llegan a la fatiga no es que exista contra vamos un coro en contra es que luego cuando vayamos un poco a estrategias más complejas de redes sociales es que hasta se generan voz que contestarnos a claro es que ganaron en circo romano tú generas afición aficionados virtuales que piden por minuto pueden decir miles y miles de comentarios a tu favor en tu contra no

Voz 7 20:15 ya pero fíjate pues eso se está produciendo un fenómeno muy curioso es que la gente está tirando cada vez más de las de las redes cerradas que por ejemplo los grupos de Whatsapp

Voz 1 20:25 no solamente para comentar eh

Voz 7 20:27 a películas o situaciones también para informarse porque porque no hay publicidad porque no tienes esa macro exposición y luego también porque te permite seleccionar un poco cuál es el público en el que tú te quieres mover es decir si tú eres de los que te gusta el heavy metal te puedes buscar unos que sean tan bestias como tú dedicarte a ver quién dice que la dice más gorda si te gusta hablar de táctica os si se ha equivocado Haitar puedes también seleccionar y tener un grupo es muy curioso porque hay mucha gente que está huyendo de las redes abiertas precisamente porque acaba entrando claro claro

Voz 1787 21:00 esos grupos de whatsapp porque no

Voz 9 21:03 en el fútbol no hay tal pero ya Borja pero es diferente porque soy pues se le tú puedes seleccionar en que el grupo de Whatsapp estas yeso y cuñado no puede basarse que de de una red no Borja si tuvieron Si tuvieras que si te preguntara

Voz 0313 21:15 yo te pregunto oye después de un estudio pormenorizado durante meses desde los partidos de fútbol los equipos las aficiones ese a presentar prontito si tuviera que dar un titular O2 de lo más lo más llamativo lo más impactante lo más resume lo que habéis encontrado por dónde irían las cosas el treinta por ciento de que uno de cada tres usuarios de los que participa que es activo durante un partido que insulte me parece un dato brutal bolsa ese es uno

Voz 1787 21:39 ese es uno y otro es que el dieciséis por ciento de las conversaciones conllevan un insulto en fútbol el dieciséis por ciento dieciséis de cada cien tener en cuenta que uno de cada cuatro

Voz 0313 21:50 más que en política

Voz 1787 21:51 y es por ahí por ahí más concentrados porque serán durante el partido luego esa es curioso ver cómo sacar partido vos partido luego que insultan al árbitro los juegos bueno para alcalde alentador hay mucho de profundizar pero luego tener en cuenta que uno de cada cuatro comentarios en redes sociales sobre un partido de fútbol nosotros o no son valorativo nosotros los clasificamos como informativo es decir yo he dicho gol de Sergio Ramos veintisiete un veinticinco por ciento esas conversaciones carecen de opinión si filtrados eso o aún con esas dentro el dieciséis por ciento son insultos que no es

Voz 10 22:24 cómo va la cosa

Voz 1787 22:27 exactamente no es algo baladí

Voz 8 22:29 oye me quedo con la idea que ha dicho que miedo le de que haya cafres de estos hooligans que son capaces de generar voz

Voz 4 22:34 el partido fue o no pero pero

Voz 1787 22:37 es que estoy recicladas como una imagen

Voz 4 22:40 tengo como una imagen de un ejército de Torrox luego en el señor de los anillos no llama insultando a Piqué

Voz 1787 22:46 no sé si si que como periodistas ha visto un comentario en la radio alguna vez y de repente a posteriori de un partido político Podemos decir que sea y de repente ves que su tanto Irun minuto veintisiete mil las de Twitter para vosotros queréis de verdad que son cosa del pasado veintisiete reto que ha estado como ha dicho en la radio no

Voz 7 23:06 es influye es en la discusión pública me da igual que sea sobre fútbol sobre política cuando tienes herramientas puedes utilizar esas herramientas de manera masiva bien para crear para crear Francino una especie de tales

Voz 4 23:20 qué tipo que le han ya es insoportable si no no no no para nada para posicionar el contenido políticamente en eso eso ocurre todos los días esos contenidos entonces una búsqueda en Twitter y pones Carles Francino los primeros resultados que te Amir de Carles Francino se preocupa de

Voz 1787 23:39 generar un contenido de visualizar lo aunque sea robotizada mente cuando Francino es lo primero que me va a salir igual que se oírse Mi las marcas se pelean por salir primero personas

Voz 7 23:49 sí ya sabemos ya sabemos que es es que se hace lo que es interesante es averiguar con qué intención y quién lo mueve quién lo paga quién lo financia en el caso de que sea así os recuerdo que hay una investigación abierta en Estados Unidos ellos también en la Unión Europea

Voz 6 24:03 a ver si sobre la injerencia rusa hasta luego te lo niega

Voz 7 24:08 tesis diminutas y la estamos utilizando o si realmente existe pero es que hay que hay dinero de ETA es que hay intereses

Voz 4 24:16 sí es otro área de responsabilidad para las fuentes con inteligencia

Voz 1787 24:19 se identifican comportamientos robotizado de manera bastante bien

Voz 4 24:22 ya puede haber intereses económicos también en que Paul G

Voz 7 24:24 lo ha determinado jugador de fútbol no esté en la selección española si tú consigues movilizar la opinión pública para que fulano no vaya a los es

Voz 4 24:34 imagina que desestabilizar al equipo veinte igual imaginemos que tú vas a renovar a Benzema exacta mientras ponen el despacho lo mira es que te voy a ofrecer este salario porque es que mira la gente

Voz 0827 24:44 lo que dice cara que me gustaría que esta mesa está llena de periodistas que también hagamos autocrítica no qué parte de culpa tenemos antes hemos hablado de la propia moderación de las redes sociales pero qué parte de culpa también tenemos los medios digamos convencionales de dar altavoz repasa porque si hay un dieciséis por ciento de comentarios que conlleva un insulto hay un ochenta y cuatro por ciento que no sin embargo el titular by por el dieciséis por ciento claro diré en qué parte nosotros estamos contribuyendo a amplificar ese lado oscuro de las redes

Voz 4 25:14 oh perdona Isaías es que aquí hay un oyente que lo que lo que apunta es incluso en el inicio es decir la semilla

Voz 0313 25:22 qué parte de culpa tendrán los Minyons de comunicó

Voz 4 25:24 en los periódicos deportivos especializados en haber primeros sembrado esa discordia no en hacer algo más que periodismo deportivo más pegado al forofismo

Voz 11 25:33 la batalla del Bernabéu esta guerra en no sé dónde estoy no eso

Voz 0313 25:37 claro que tenemos son por ejemplo Falcón

Voz 1787 25:39 el jugador se va de un equipo a otro muchas veces los contenidos de Bono pues que es una actitud digamos poco ya que se concederá a imaginar lo que se genera vamos a suponer por ejemplo con Kepa en Bilbao

Voz 7 25:52 en este tipo de comportamientos Federer hemos medio los medios tenemos mucha responsabilidad también porque Israel hemos ponemos el foco sin ninguna algo que puede ser minoritario y que al final acabamos convirtiendo dando pero ese es un viejo debate Isaías cuando cuando tú me cuentas una una historia menor que ha ocurrido una manifestación de ultras que había lo hemos discutido y lo contamos sólo contamos les les estamos dando una una promoción y una de publicidad que se merecen pero ello depende

Voz 0313 26:21 el dependen yo hay una cosa que sigue mucho

Voz 1787 26:23 es como su como como oyente y es que siempre aquí yo yo trato la información de la redes sociales y la miedo siempre Se se describen desde un punto de vista tampoco bueno es que las redes sociales y en las redes sociales pero bueno luego está en las investigaciones de verdad luego está el eh en Twitter y en Twitter y de millones de usuarios en España

Voz 4 26:41 aquí cada vez el sesgo será menor porque todo cargo o

Voz 1787 26:44 Instagram ganamos los que que no entonces eso es real y eso es una muestra muchas veces muy representativa inmerso bueno es que las redes como como en todo tiene sesgos pero hay que tomarlas en consideración yo creo desde ese punto de vista no tanto como algo colateral como si los que estuvieron a redes sociales fueran zombis no somos humanos como no

Voz 0313 27:01 con muchas ganas de conocer el usuario contenido íntegro del estudio que que habéis hecho pero vamos es el lema el eslogan que arrancamos hace un año sido ahí sin respeto no hay juego Borja González de Mendoza muchísimas gracias en La Ventana bien

Voz 4 27:12 gracias a vosotros luego por cierto en el capítulo de esperanzas

Voz 0313 27:14 la botella medio llena medio vacía recuerdo que según los datos publicados hoy el índice de lectura en España subir

Voz 4 27:19 todo un poquito ha subido muy poquito dio sabes que vas a hacer vamos a hablar con un librero verano vamos a hablar del poquito Isaías son las pensiones es revalorización de la lectura eh

Voz 1 32:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 32:38 sí hosca nos luz

Voz 3 33:20 aquí seguimos asomados a la ventana todas las tardes un servidor con Roberto con con Isaías hoy tomamos café con Jon Sistiaga con Montse Domínguez y vamos a ver si contemplamos la botella que está sobre la mesa o medio llena o medio vacía el porcentaje de lectores de lectores de libros ha aumentado hasta el sesenta y cinco por ciento en los últimos cinco años pero se mantiene otro cuarenta por ciento casi de población que no le nunca o casi nunca y que cuando lo hace confiesa sólo por algún motivo de una razón de ocio eh algún algún motivo lúdicos el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros prefiero quedarme en la parte de botella medio llena y pensar que poquito a poco no sé si también fruto de los cambios en los hábitos de consumo y demás bueno pues va subiendo el índice de lectura y por eso tal vez algún día podremos encarar el futuro con algo más de optimismo si efectivamente de las personas

Voz 0313 34:10 todas ellas son no acaban siendo

Voz 3 34:13 todo mayoría mañana estaremos abriendo la ventana en Soria Soria para quien no lo sepa aparte de otros problemas que puede sufrir de despoblación

Voz 0313 34:21 John de olvido y demás aparece muchos sondeos

Voz 3 34:24 como una especie de de pequeña Finlandia en los informes PISA en los niveles de comprensión lectora matemáticas también aparece muy arriba lo he dicho mañana vamos a Soria vamos ahora de libros la bolsa librero de Soria César Millán lleva veinticinco años como responsable de la librería Lasheras César Millán buenas tardes buenas tardes Carlos qué tal amigo bienvenido lamentará muchas gracias qué hacemos con lo de los libros y la lectura por su propia experiencia nos quedamos con la botella medio llena medio vacía

Voz 27 34:53 medio llena siempre siempre no hay que ser positivos para lograr algo en este caso la textura mire primero y dando a entender informando oí aconsejando disfrutando con la gente pues que la lectura no muerde

Voz 3 35:13 alguien nuestro futuro

Voz 27 35:15 en la literatura nos ha transmitido que hubo un loco por leer muchos libros de caballería pero pero nada más hay se queda no va a haber gente que pierde la cabeza por leer en exceso de hecho tenemos ejemplos de mucha gente que ha perdido la cabeza y que no le nada o sea que

Voz 3 35:32 no

Voz 27 35:33 no no hay que hay que no hay que evitarlos iba al contrario para entender que primero es un aprendizaje pero sobre todo es un disfrute y es de aprovechar lo que nos han dado creadores para pasar un buen rato

Voz 3 35:47 me voy a quedar con este titular de que los libros no muerde César y en concreto en el ámbito de vuestra librería tenéis hecho el retrato el perfil de de público de lector por edad por sexo y demás

Voz 27 36:01 bueno siempre nos muchas veces estamos también influenciados por por cuando hay estas campañas de información de que por supuesto que las mujeres leen más

Voz 28 36:12 pero al fin y al cabo todos

Voz 27 36:15 hace a al interés que hay porque claro habría que profundizar también en el entorno de las bibliotecas gracias a Dios en Soria por ejemplo que es lo que más conozco a los usuarios de las bibliotecas son muchos muy variados hay permiten que tengamos unos servicios bibliotecarios con mucha fuerza hay que se activan continuamente que están recurriendo a novedades y que hacen que haya muchísimos lectores y en cuanto a la librería por supuesto

Voz 28 36:43 eh que hay que hay gente joven que le en su momento hubo

Voz 27 36:48 no ha habido siempre regalos que la naturaleza literaria no sábado a los libreros que son apariciones de títulos de sagas que han enganchado a gente y esa gente que quedó enganchada es muy difícil que que que lo dejen que sean parte

Voz 3 37:04 Sudán por lo tanto estamos dando

Voz 27 37:06 a muchos aunque suene y a lo mejor los ilustrados y muchos críticos podrán quejarse pero estamos recibiendo los herederos de Harry Potter

Voz 4 37:15 claro porque se acostumbraron a leer

Voz 27 37:17 usar de la fantasía quisieron algo más sincero

Voz 29 37:20 es que eso que cuentas es el caso de Dolores Redondo que se ha situado en este barómetro como una de las autoras más leídas no sólo uno sino varios de de sus libros lo suyo gastado y eso que dices de las bibliotecas es interesante porque la están muy bien valoradas en España sigue aumentando también el el uso de de librerías fundamentalmente para sacar libros ya sabes que las bibliotecas mucha gente lo que hace es ir a estudiar los sobre todos los estudiantes pero hay una nota media interesante a mí lo que me resulta muy curioso es que lo comen aumenta de manera exponencial un dieciocho por ciento en estos cinco años que es el tiempo en el que no se ha hecho el el barómetro es que hay un dieciocho por ciento y de gente que le en digital

Voz 7 38:04 y entonces no sería extraño pensar que empiezan a confluir los

Voz 29 38:08 el lectores en en en libros electrónicos pero móvil también y en y en tabletas y que se empieza a leer libros literatura periódicos revistas empieza a leer más también en en digital

Voz 0827 38:20 oye César yo quería barrer para casa nosotros hemos pasan en la radio de los discos recomendados a los libros recomendados recomendamos muchos libros y quería que me dijeras por la gente que llega tu librerías y somos buenos prescriptores y hay mucha gente que llega diciendo oye han recomendado este libro en La Ventana hablado de él

Voz 3 38:38 no

Voz 27 38:38 pero sí la verdad es que la la publicidad es muy importante como en todos los aspectos de la vida bueno nosotros también los libreros tenemos que saber vender nuestro producto aunque verdaderamente más que vendedores yo creo que los libreros con el nombre librero no vendedores de libros en realidad somos una especie de farmacéuticos

Voz 3 38:59 porque si es verdad lo que hacemos es recomendar

Voz 27 39:02 cosas en consecuencia yo creo que puedo presumir y creo que todo lo Riveros de nunca haber recomendado algo en lo que no creían incierto que la publicidad tiene mucho que ver por supuesto que libros recomendados Se nota además uno que a lo mejor un día se despista de repente descubre como un libro que está no digamos que dormido pero que estaba aparcado bueno pues una mañana en una tarde por recibe un número considerable de peticiones y es por eso porque la publicidad en este caso la ventana se ocupa de de aconsejar de de de recomendar un libro en concreto

Voz 11 39:41 muy bien pues nada César e mañana nos hemos en Soria o por la mañana en la librería en Lasheras o por la tarde en el Palacio de la audiencia en La Ventana de acuerdo

Voz 27 39:49 de acuerdo a la librería está abierta a todo el mundo porque no sólo es un lugar de compra

Voz 3 39:53 los es un lugar de estancia de partido

Voz 27 39:56 pasión y de bueno de respirar ese ambiente que los libros tras

Voz 3 40:00 de quién tiene un buen librero tiene un tesoro un abrazo César

Voz 27 40:04 plazo

Voz 3 40:31 a ésta pasara un tema bastante más espinoso y Woody Allen entre las muchísimas cosas buenas que hacen su cine está en las bandas sonoras hasta que suena son fragmentos de la banda zona de Manhattan por ejemplo todo tipo de música es una maravilla hay sus películas y su cine eso tiene también sin embargo un aspecto en su vida en su vida eh particular digamos que sigue todavía ahí proyectando sombras y no no pequeñas como estos días vuelve a ser noticia

Voz 31 41:00 ya lo de Si cometió abusos e o no sobreros

Voz 0313 41:04 una de sus hijas y hay otro movimiento en fin no no no pruebas nuevas que sepamos pero sí digamos Care ruso urgido mucho el tema al calor de todo el movimiento mundial del delito también delimitó etcétera el denunció el peligro de una caza de brujas Bono se ha vuelto a hacer muy grande esta bola ahí precisamente hay un aspecto colateral que situamos en nuestra polémica de hoy

Voz 2 41:25 en la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0827 41:33 buenas noticias que la Plataforma Feminista de Asturias ha exigido al Ayuntamiento de Oviedo que retire la estatua de Woody Allen de la ciudad no es la primera vez que se reclama algo así hace cuatro años se abrió una petición en Change punto org después de que su hija adoptiva Dylan Farrow acusase al cineasta de haber abusado de ella cuando tenía sólo siete años es un testimonio que ha reiterado hoy mismo en una entrevista en la CBS y cuya acusación ha rechazado Woody Allen parece evidente que la obra creativa de un artista es independiente de su biografía que se puede admirar el genio de un ser perfectamente impresentable sin que estallen las costuras de nuestra conciencia por eso no quemamos libros ni acuchillar los cuadros ni destrozados películas partituras de creadores de turbio pasado otra cosa es si conocido el lado oscuro de un creador en el presente merecería los honores suplementarios pues de una calle o de una estatua por ejemplo quizás en ese caso la opinión fuese un poquito distinta porque sería insoportable que una ciudad honra Se con una estatua a un pederasta o a un asesino actual el único problema con Woody Allen y ahí está la polémica es en que nos encontramos ante una acusación que a pesar del tiempo pasado nunca tuvo condena penal

Voz 31 42:50 dejemos por la estatua en en Montse John

Voz 7 42:54 ya lo sé el espinoso es que no quemamos libros Isaías pero ahora Céline no está claro si

Voz 6 42:59 el sargento entrenado

Voz 7 43:03 qué tal no lo sé pero fijados lo lo curioso que resulta lo de lo de Woody Allen llevan mucho demasiado tiempo sobre la mesa lo que es curioso es que es un hijo de Mia Farrow de Frank Sinatra es decir un hermano de Dylan de la de la chica que lleva toda la vida denunciando no toda la vida porque además sabemos que las víctimas de abusos no necesariamente denuncian al día siguiente a lo mejor lleva años bueno ha sido Ronan Farrow el que escribió el artículo en el New Yorker eh que acaba los señalando a Harvey Weinstein que os recuerdo que tampoco si ahora parece que está bien Se está abriendo un proceso penal contra él pero hay veces que no hay consistencia para llevar a los tribunales o por el tiempo que ha pasado

Voz 4 43:47 yo prefiero que prescriben

Voz 7 43:49 entonces es es un debate y tremendo porque los periodistas Nos hemos acogido siempre oyes y en los tribunales no hay nada que tenemos que tener un exquisito cuidado en no decir ya pero es que la realidad nos demuestra que hay veces que aunque no les no no diga nada aunque haya un principio de una asunción de de inocencia lleguen tirador de incorporarle dijimos cosas que hay que hay que contar por lo menos hay que escuchar a quienes lo lo cuenta no es fácil es una

Voz 4 44:18 no es una decisión pregunto por la estatua lo tendríamos fácil agarrarnos

Voz 8 44:23 dijeron que hay una estatua en la milla de oro Los Ángeles de Jan

Voz 4 44:26 dime que retirar diríamos todos se lo merece no sí pero no es fácil ahora mismo es la pregunta es sobre sobre Woody

Voz 0313 44:35 al sí pero por Woody Allen yo vamos seguro que seguro que en que en muchas personas las reacciones distinta porque Woody Allen personaje al que ha sido la tramos porque sostiene cero

Voz 4 44:44 pero no no porque lo identificamos otros valores muy muy diferentes a los que pero en el caso de Hackney Wise supuestamente en esa zona escuela de la que hay una acumulación digamos de testimonios sí parece incluso

Voz 0313 44:55 de pruebas y no y no desmentidas muy grande el caso de Woody Allen

Voz 1 45:00 pues pues pros sino porque hubo un acuerdo un acuerdo por el cual el deja

Voz 0313 45:05 Mia Farrow aceptó que no a sus hijos

Voz 4 45:08 qué hubiera hecho yo creo que el debate Soto no sé el debate es hacerlo con la estatua que hacemos buenas noches hoy que hoy empezamos con las claro si no lo hacemos con las películas de Polanski parece claro tenemos con las películas de Polanski sí que tiene Xavier tú puedes no puede salir del puede entrar en Estados Unidos querer esconder la dejamos de verla yo creo que el problema no sé ahora mismo opinión eh yo creo que ahora mismo

Voz 8 45:32 no podemos disociar la obra artística de de de un creador de lo que sabemos de su propia vida privada lo que tiene que plantearse cada uno desde su conciencia es a la luz de lo que sabe Si te leería salgo ahora de Sina Bokova estuviera el vivo hotelera algo ahora de de una nueva obra

Voz 4 45:53 pero aquí hay un aspecto diferente

Voz 0827 45:55 eso es una decisión individual pero cuando se colocan una estatua es una decisión de un municipio que actúa en nombre de todos los ciudadanos y una estatua no es quemar en las películas de Woody Allen es sencillamente decir si merece esa honra suplementaria un homenaje cuando a uno eso es cuando uno se pueden una estatua o el nombre de una calle o a un polideportivo o a un cine le estás dando una honra suplementaria que ahí está

Voz 4 46:17 la duda en qué momento quitarnos la estatua yo no de aceite estado de estudiantes

Voz 8 46:25 es también porque porque es un tipo conocido pero es esto puede puede pasar a cualquiera también eh pues siempre según Príncipe Premio Príncipe de Asturias de derechos humanos que que ahora sepamos que además pues violaba su hija pequeña de siete años sea tendríamos que hacerlo con hacerlo con todos no de alguna manera no es sólo la estatua las Tato es un es un símbolo

Voz 0827 46:44 a la pregunta sería inversa fíjate si con si con todo el genio que supone Woody Allen hubiera está condenado por violar a una niña de siete años que además era su hija le hubieran dado el premio Príncipe de Asturias

Voz 4 46:55 seguramente no seguro seguro que no seguramente no

Voz 0827 46:57 luego de poco posible hubieran dado con esa premisa a lo mejor después conocido a la premisa a lo mejor se le puede retirar

Voz 4 47:05 de manera que no sabe sabes que no está tan claro claro donde vende

Voz 0827 47:11 donde situamos el límite no entonces yo es es verdad lo que tu dices Montse que no siempre ha de haber una acusación penal cuando en los dedos Tesat te están señalando por todos los sitios no pero hombre habría que marcar algún límite pues como muchas veces lo decimos de la responsabilidad

Voz 7 47:26 el el límite porque es es

Voz 4 47:28 pues nebuloso Kevin Spacey yo creo que estamos todos de acuerdo a nadie para mí es un actor fabuloso acaban de retirar de la última película ya han vuelto a grabar

Voz 7 47:38 las agencias en las que es posible que volvamos a verle no no estoy de compras más el una bueno quiero decir

Voz 0313 47:46 vamos que ya había hecho Bono y entonces que todas las otras películas medianoche les viene del Mal American Beauty todo gorras

Voz 4 47:54 debe copero borra borra

Voz 7 47:57 borra su su futuro además bueno bien

Voz 0313 48:00 Quiroga el futuro mal pero el futuro es una cosa pero lo que ya está hecho una una producción artística mira el otro

Voz 4 48:06 a esta Jude Law ya el otro día

Voz 0313 48:08 hemos aquí en La Ventana con con Xavi y músicos escritores director de Alfons a un curso que empieza la próxima semana de tres asesinos Caravaggio Marlowe Jesualdo la belleza del mal y le preguntábamos por esto que hacemos en casos de gente muy potente culturalmente artísticamente que en su vida particular ha sido un auténtico desastre esos Rosa que hacemos bueno ahí esto ahora

Voz 32 48:31 que Woody Allen porque su vida no es verdad con su hija

Voz 3 48:35 activa es verdad de todas es que roban

Voz 32 48:38 Polanski violó interrogó previamente a una muchacha de trece años pero volvimos a ver La semilla del diablo o Chinatown y nos parecen películas formidables crecido de Wagner donde realmente verdad sus inscritos contra los judíos son abyectos que pasa aquí vamos a seguir escuchando las obras de Wagner porque forman parte del espíritu humano en el espíritu humano en su absoluta dimensión icono adicción y reflejo de eso

Voz 0313 49:07 pese tener una reflexión muy interesante por cierto de Woody Allen comentaba antes Isaías que ha concedido una entrevista Dylan Farrow y creo que Marta del Vado nuestra haciendo la visto Marta buenas tardes hola

Voz 7 49:20 qué tal buenas tardes a ver dos novedades algún

Voz 0313 49:22 dato cuéntanos salgo resúmenes un poquito cómo cómo ha ido eso