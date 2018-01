La Ventana (18/01/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0032 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias los primeros contactos que ha tenido hoy el presidente del Parlament de Cataluña con PSC y Catalunya en Comú Podem han sido de puro trámite no a fondo pero sí han estado sobre la mesa y se ha hablado de los dos aspectos quizás más polémicos con los que arranca esta legislatura la delegación de voto de los diputados fugados la investidura a distancia de Carlas algo que tanto Iceta como tú Menem descarta

Voz 1 00:32 el hemos dicho que nosotros no vemos posible ni vaya ni concebible una investidura telemática ni por delegación en este sentido en plena coincidencia con el contenido del informe de los letrados prometan ya

Voz 1915 00:47 más allá del problema reglamentario para nosotros no es una propuesta viable de investidura porque la Generalitat de Cataluña está en Cataluña la recuperación de las instituciones y la construcción de un nuevo Gubern se tiene que poder hacerse tienen que hacer desde Cataluña no desde Bruselas no desde Rusia Unida

Voz 0032 01:03 momento en Cataluña ya registrado formalmente la petición para que puedan delegar su voto Puigdemont

Voz 1915 01:08 los dos ex consellers del partido que están en Bruselas

Voz 0032 01:10 tierra tiene previsto también a hacer lo mismo más cosas doscientos treinta y cuatro migrantes que iban a la deriva han sido rescatados en el Mediterráneo Brian Pérez

Voz 2 01:18 si trataban de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo en dos embarcaciones precarias en ambas barcas viajaban más de ciento cuarenta hombres medio centenar de mujeres y unos cuarenta niños procedentes de once países diferentes como Egipto o Pakistán todos ellos han sido trasladados a centros de acogida según la ONU en lo que llevamos de año cerca de mil quinientas personas han desembarcado en Europa y más de doscientas han desaparecido en el mar

Voz 1460 01:46 a la avanza la agencia de noticias France Presse en la lista de los siete sancionados están el ministro del Interior el de Justicia el jefe de los servicios de inteligencia o el que fuera comandante de la Guardia Nacional Bolivariana que dirigió las cargas que provocaron centenares de heridos y cerca de doscientos muertos Además la Unión Europea sancionara prohibiendo las entrar en territorio europeo y congelando sus cuentas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral el presidente el Tribunal Supremo y al fiscal general de Venezuela

Voz 0032 02:13 ni un suceso que nos lleva a Bilbao han aparecido en un domicilio del barrio de Otxarkoaga los cadáveres de una pareja de ancianos ambos con más de ochenta años el aviso lo ha recibido la Ertzaintza sobre las dos de la tarde según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco tienen signos de violencia de momento se desconocen las causas de las muertes así que ya se investiga lo ocurrido deportes Toni López buenas

Voz 1284 02:31 tardes algo buenas tardes termina a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey nueve y media Leganés Real Madrid Zidane rodará descansan Cristiano Marcelo Benzema Gareth Bale otra noticia importante en Can Barça Gerard Piqué renovado hasta junio de dos mil veintidós además partido aplazó dos tres a las siete h juega el Osasuna Nàstic en la Liga baloncesto jornada diecinueve a las siete Zalguiris Valencia Basket ya las nuevas salas a Van Bergen del Open de tenis eliminadas Muguruza arroba arena hay también Fernando Verdasco y García López

Voz 0032 02:58 preclasificado Albert Ramos Gracias Tony cinco y tres cuatro y tres en Cannes

Voz 1915 03:01 áreas tu madre en Madrid el grupo municipal socialista va a pedir la comparecencia de la era delegada de Movilidad Inés Sabanés en el próximo pleno municipal para que explique los detalles de la compra de Bici Mad según publica hoy el diario ABC el consistorio falseó el expediente que supuestamente acreditaba el valor del servicio que se tasó en diez millones de euros un asunto que el PP quiere llevar a los tribunales el Ayuntamiento en cambio niega cualquier irregularidad escuchamos a la delegada Inés Sabanés la portavoz socialista Purificación Causapié

Voz 3 03:28 por supuesto que mantengo que no ha habido irregularidades en todo el proceso de Imad Time múltiples documentos que avalan tanto las

Voz 4 03:36 viabilidad como el precio

Voz 3 03:39 cómo lo que costaba todo el material como las expectativas de futuro como el coste

Voz 5 03:44 el Grupo Socialista pedirá en el próximo pleno la comparecencia de Inés Sabanés para que informe sobre el proceso de municipalismo acción de Bicing

Voz 4 03:53 nosotros a diferencia del Partido Popular

Voz 5 03:55 de Ciudadanos creemos sin que los edificios públicos debe ser municipal

Voz 1915 03:59 el Madrid acogerá una oficina del Centro de Seguridad Galileo que abandonará Reino Unido tras el Brexit se ubicará en San Martín de la Vega y realizará labores de apoyo a la sede principal que está en Francia lo anunciaba la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 6 04:10 el traslado de este centro España y concretamente a la Comunidad de Madrid es extraordinariamente importante refuerza nuestra apuesta por el sur de Madrid en segundo lugar porque va a generar puestos de trabajo y nosotros calculamos que aproximadamente no es fiel vuestro trabajo directos pero muchísimo más puestos de trabajo indirectos

Voz 4 04:31 Fuentes anunciado también junto a la alcaldesa Manuela Carmena aquí

Voz 1915 04:34 Gemma gestionará el Palacio de Congresos de la Castellana cerrado desde dos mil doce lo hará durante los próximos cincuenta años de momento se desconoce cuándo comenzarán las obras de remodelación y cuánto van a costar en cuanto al tiempo cielos despejados en toda la común

Voz 1353 04:46 ya suben las temperaturas hasta ahora tenemos doce grados en el centro de Madrid

de momento es todo la información siga en La Ventana ya en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:04 Abdel Nasser

Voz 8 05:07 servicios informativos

Voz 10 05:11 la Ventana Carlas Francina

Voz 11 05:22 otra idea

Voz 4 05:25 no vamos a vamos a nunca vamos organizaron concursos los jueves en La Ventana todo por la radio no

Voz 12 05:38 en qué consistirá como Serge que estamos más gente aquí ejercemos

Voz 4 05:42 con personas que a lo mejor las sintonías de cada sección aprecia debiéramos el desafío de la sintonía hoy por ejemplo que es jueves existieron muchos oyentes saben confirman pero vamos a ver si la digamos veremos si entre otras cosas no Lasa Animalario se Susana Ruiz acusara claro vale

Voz 13 06:05 el precedente de cuerpazo

Voz 4 06:07 pues bueno estar sus eh

Voz 14 06:10 que no las siete coma comba

Voz 4 06:16 eso

Voz 14 06:16 Ana Ruiz Toni Martínez Luis Piedrahita Lucía Taboada al señor Che todo el mundo Today Iñaki de la Torre

Voz 1119 06:24 esta Esteve Especialistas secundarios

Voz 12 06:26 Especialistas recuerdos del alcalde de turno

Voz 4 06:29 ahora yo estaros sombrero que el tras esta mañana por la calle y que se dice antes les enviaba una echar tres cada tres meses pero no ahora ya no lo sabemos que hay que empezar pronto

Voz 8 07:56 Imaz frontera llega a Podium podcast

Voz 0230 07:59 la marciana un vía hacia el planeta rojo

Voz 8 08:01 de la mano de científicos astronautas y visionario

Voz 19 08:06 Honda marciana una producción de podio

Voz 1353 08:08 pocas punto com

Voz 20 08:11 eh

Voz 21 09:04 el recorrido por un paisaje marciano y rojo o tiene Riotinto abordo del antiguo tren minero visitas Sagarduy de subterráneas y un museo en la antigua el antiguo quizá inglés que recoge este apasionante historia de la minería en la comarca followings a dónde

Voz 7 09:18 hemos esta semana que damos este viernes en La Ventana

Voz 1353 09:21 la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte

Voz 4 09:48 me di la pone Asensio el remate de Mayoral lugar

Voz 7 09:53 con humilde del Real Madrid

Voz 10 10:03 el de los cuartos de final de la Copa se

Voz 20 10:23 Catherine hacer

Voz 23 10:27 Vivaldi normativa

Voz 20 10:31 adiós amigos la política Mela Mela me la trae al fresco tu que miedo

Voz 7 10:37 a pesar aclara así que yo propongo que de aquí digamos claro es si no parece un razonamiento muy amiga

Voz 24 11:07 un día me tocas el presente Gobierno

Voz 8 11:09 los expresidentes de país en lo que me pueden ayudar

Voz 24 11:11 les pediré ayuda

Voz 4 11:22 Rivera de las galaxias

Voz 0230 11:24 preside el president el presidente de los Estados Unidos Donald Trump

Voz 4 11:30 bueno tiene

Voz 0230 11:31 el gabinete bonos que hayan visto el ala oeste de la Casa Blanca saben que el jefe de Gabinete de una persona de la máxima confianza es quién dirige el equipo personal de asesores del presidente el gabinete es un gobierno personal para el presidente el jefe de Gabinete es alguien muy importante y de Donald Trump es un general que se llama John Kerry ya ha dicho que los planes para construir un muro que separa Estados Unidos de Méjico no son realistas y que Donald Trump estuvo mal informado durante la campaña electoral

Voz 25 12:00 los pues fue a jugar

Voz 0230 12:02 el chico

Voz 25 12:05 ha repudiado

Voz 0230 12:07 no podía sugerir un cambio de planes pero a las pocas horas ha salido Donald Trump ya ha dicho que está pasando

Voz 4 12:14 pues joyas Bona

Voz 0230 12:16 ha respondido que él se mantiene en sus ideas sobre el muro is sabéis como lo ha dicho un vaso así lo ha dicho ha dicho el muro es el muro es lo que he dicho Donald Trump tuvo la le ha dicho al como lo ha dicho en Twitter lo ponemos la voz de Google con otra amables y ahora le he dicho al jefe el gabinete ven paga de un más que hablar al final veremos a todos los líderes mundiales hablar como Mariano Rajoy la tierra será el imperio Mariano el muro es el muro un plato tu a así va el mundo

Voz 23 12:57 admitieron

Voz 27 12:58 venga vamos a encontrar repasó Twitter a veces a veces descubres que tienes un talento oculto de una manera totalmente imprevista el Twitter de caros

Voz 1857 13:05 lo he dicho no sé si quiero dormir por el dolor de cabeza os y me duele la cabeza de dormir yo ahora escribo canciones para Fito y Fitipaldis

Voz 27 13:16 vamos ahora reconocen Tweet Deck GRE Goodall para triunfar en el amor hay que saber adaptarse las

Voz 1857 13:21 yo soy un chico diferente no busco rollo de una noche apoyó si yo yo yo

Voz 27 13:27 a escuchar la fascinante historia familiar que cuenta harta Buruaga

Voz 1857 13:33 mi bisabuelo Antón que fue marinero en el hacha no ver el ancho ve perdón me contó que él tuvo la suerte de ver el Titanic y les advirtió a gritos que ese barco se hundirá pero ni caso lo hicieron insistió y les volvió a gritar en varias ocasiones hasta que les sacaron a hostias del cine

Voz 4 13:50 ahora vamos con un tuit incómodos de mi cuenta

Voz 1857 13:53 vaya vaya vaya mira quién vuelve arrastrando se me me da mis muletas por favor

Voz 4 14:00 ah

Voz 27 14:02 acabamos las tonterías con interesante dato musical que aporta tema Picoc Sergio Dalma lleva veinticinco años sin esperar para que no le cambie la voz

Voz 1915 14:15 y después de las Twitter

Voz 11 14:18 vamos a contar las noticias del Mundo Today

Voz 1284 14:23 Microsoft Word enviará un profesor a casa cuando el corrector subraya en rojo más de cien palabras altas persisten aparecerá en el documento una nota en rojo diciendo venga a verme al despacho al final de año Microsoft colgará en su página web las notas de todos sus usuarios astrónomos confirman que la tierras esférica excepto Murcia que si es plana

Voz 4 14:46 Turquía es la única región del sistema solar que aún no se ha adaptado

Voz 1915 14:50 modelo copernicano los astrónomos no entienden cómo es posible que el universo norte en concentro excepto

Voz 1353 14:55 Murcia que es el centro del universo de Murcia

Voz 20 14:58 no

Voz 1284 14:59 unos vándalos aterrorizan Granada al quitarle la anilla la ayuda

Voz 0230 15:03 ayer por la tarde la ciudad que estuvo sin anilla varios segundos en los que creyó que podía explotar por suerte los gamberros volvieron a colocarla el Ayuntamiento se compromete a poner un vigilante de seguridad alrededor de la anilla para evitar más sustos

Voz 27 15:18 última hora Armand cuéntanos todas las españolas se reúnen para ir juntas al baño veintitrés veintitrés millones de mujeres se han congregado esta mañana en los baños de la estación de Atocha en Madrid mientras otros tantos millones de señores esperaban fuera con sus bolsos

Voz 1284 15:35 sarna sabrá con algunos titulares breves levanta la mirada del móvil descubre que su pareja ya ha rehecho su vida con otra persona

Voz 1915 15:43 a ojear impaciente luce un collar de ostras arqueólogos recomiendan a los argentinos que abren un poquito menos a las plantas Carles Puigdemont ya es el principal atractivo turístico de Bruselas los niños españoles aclararan este viernes si quieren más a mamá o a papá crean la localidad española de Panda bautizada en homenaje al coche

Voz 0230 16:47 en España la situación política no nos engañemos todo depende del siguiente paso que de Carles Puigdemont que esto es un poco raro pero la llave de la política española la tiene un señor que está en Bruselas huido de la justicia normal del todo no es qué va a pasar vuelve la pregunta que se hacía todo el mundo en el mes de octubre pasado qué va a pasar que va a pasar en pasa

Voz 29 17:04 escuchamos el pronóstico de Iñaki Gabilondo esta mañana la secuencia más lógica sería la siguiente regresa quedarse en Bruselas es un suicidio lo meten en la cárcel es investido con el amparo de la Mesa del Parlament como presidente no simbólico como real lo nombró conseller en cap que queda al mando de la gestión eso sería lo lógico dentro de la lógica de las corrientes ahora en tensión otro choque sí fue un gran lío para el Gobierno desde luego

Voz 0230 17:34 otro lío la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la Cope dice que Carles Puigdemont no será president Él lo sabe como en el anuncio El Corte Inglés no puede ser presidente ciertamente es la misma persona Soraya Sáenz de Santamaría hace cuatro meses dijo sobre la convocatoria de un referéndum en Cataluña

Voz 1353 17:55 las después con todo lo que sucedió en aquel uno

Voz 0230 17:57 cubren Catalunya cuando votaron más de dos millones de personas dijo no a vino referendos

Voz 30 18:03 ni apariencia de tal buenos

Voz 0230 18:05 doce Se ahora a alguien le preguntan usted cree que el Gobierno tiene la situación más bien controlada o más bien no hemos que las cosas no están yendo a favor de gobierno obras un líos un líos otro lío podría regresar Puigdemont de incógnito aparecer en el Parlamento no rapado el pelo cero dejarse barba hipster entrar en España contratar un caracol gigante y esconderse dentro ahora los servicios de inteligencia españoles trabajan con todas las posibilidades tenemos que contemplar también el pequeño drama personal de todos aquellos que trabajan en los servicios de inteligencia españoles que tienen que tener un cierto sentimiento de amargura porque uno se dedica espía cuando eres pequeño te preguntan qué quiere ser de mayor responde entre Inter

Voz 4 18:49 sueños con cosas excitantes con la Guerra Fría

Voz 32 18:52 eh

Voz 11 18:55 con situaciones moralmente complicadas

Voz 0230 18:57 ya ha llegado a ser espía trabajas en el servicio de inteligencia y tu misión es detectar Si Puigdemont disfrazado para cruzar la frontera todo el día en la oficina probando barbas a una imagen de Puigdemont llamaría a partir del lunes volveremos a usar las cartas del tarot para conocer la política española mientras tanto la Gürtel seguimos conociendo no

Voz 29 19:15 a sobre pagos comisiones corrupciones diversas son noticias que ya se escuchan sin hacer mucho caso vamos a escuchar ahora una noticia trece segundos aparecen personajes dinero Un juez protección policial concesiones actos ilegales si escuchamos la información tal vez no entendemos todo pero desde luego no hay duda de que se está hablando de porquería de primer nivel

Voz 1119 19:38 David Marjaliza el hombre fuerte de la Púnica ha reconocido

Voz 7 19:40 que se repartió una comisión de tres millones y medio de euros con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados con el empresario Javier López Madrid el juez ha pedido al Ministerio del Interior que le ponga protección a Marjaliza

Voz 0230 19:51 no es que se acabe de entender por qué protege nadie quién quién cobra que pero se ve que hay dinero y que no es legal y mañana viernes las confesiones de el Bigotes podría ser el título del libro de memorias de un mariachi las confesiones del Bigotes pero no tiene que ver con la caso Gürtel será mañana en Valencia is espera que cante tal vez no una ranchera pero él ha prometido cantar

Voz 33 20:18 no

Voz 4 20:24 quería poco de ranchera Especialistas secundarios del falsete bueno ya está

Voz 27 20:33 estos días no sé si habéis estado atentos ha vuelto la polémica por las medicinas alternativas yo lo haga preguntas estos que dudan de la ciencia de las medicinas de las vacunas son charlatán les peligrosos o dos once midió dioses creemos que los oyentes nos den pruebas de la eficacia de tratamientos alternativos ojo no queremos pruebas científicas queremos que las pruebas sean no científicas queremos él anima funcionaba ese el de toda la vida que tenemos a un oyente del teléfono que nos va a hablar de este tema de los de alternativas hola buenas tardes

Voz 12 21:02 si algo muy buenas tardes cómo te llamas Rafa cinco qué tal en mi casa me me fue muy bien lo que es el reiki

Voz 27 21:09 el Rey que vaga para que no por lo que es el Rey que es una técnica japonesa milenaria creada en siglo XX no

Voz 1353 21:16 ah

Voz 12 21:17 mano a mano con las manos sanador te traspasa su energía universal y te cura

Voz 27 21:22 vale en tu caso como como te ayudo el reiki

Voz 12 21:24 pero no un ataque de nervios un avión una que gira que era pensé que va a morir empecé a sudar achicar no podía aspirar empujaba la gente buena horrible y entonces apareció maestro reiki

Voz 27 21:37 en el avión no te dice una especie de una imposición de manos algo así

Voz 12 21:40 si en una de lo que vine a mi centros de de energía atrás

Voz 27 21:44 dónde te lo puso en los testículos vale

Voz 12 21:47 la garra agarró transmitió su energía al tiempo que me susurraba calmas

Voz 27 21:54 a ti te calmas

Voz 12 21:58 el Enciso cinco segundos si Sami Khedira dicen es predisposición eso se refugió no es el tema

Voz 27 22:06 desigual la cuestión es que te funciona poseerá Rafa muchísimas gracias venga vamos con otra llamada ola su nombre por favor

Voz 34 22:13 bueno mi nombre no importa vale youtubers falleció con la quiero practicar practicar tiro practicó prestaba equilibrando las cervicales para

Voz 4 22:22 por medio de la pierna

Voz 34 22:24 balazo así que por lo visto se le fue la mano hoy un yo las cuerdas vocales ciberacoso estamos

Voz 27 22:31 ya ya pero es que nosotros a ver pedíamos a algo bueno en este caso en tu caso es algo malo lo que ocurrió

Voz 34 22:37 bueno no necesariamente porque yo por esa época yo estaba en el paro llevaba muchos años así que te gusta voz pues ya trabajó en el cine trabajó en la tele y la radio poniendo voz doblando a testimonios anónimos

Voz 4 22:54 padre

Voz 27 22:56 podríamos decir entonces que fue una especie de cagada del quiero práctico pero que por cuestiones por rebote por casualidad pues te fue bien no

Voz 4 23:02 esto a su si uno de los casos

Voz 27 23:08 todavía en las cuerdas pues muchísimas gracias testimonio anónimo vamos con último Delfín verdad

Voz 12 23:13 vamos al transplante de corazón puede considerarse medicina alternativa

Voz 27 23:20 a ver yo no soy cirujano torácico orinal ha parecido pero yo diría que no eh

Voz 12 23:24 pero si el corazón se va cambiando alternativamente de un cuerpo a otro cada día

Voz 27 23:28 cada día que bueno esto ya es otra cosa pinta muy bien cuenta cuenta

Voz 12 23:31 ella mira yo trabajo en el hospital Virgen del Socorro

Voz 30 23:37 Toledo

Voz 12 23:38 era meses no llega la Unidad de Trasplante un corazón verdad increíble increíble mejor que he visto Mi vida la enorme hermoso de lo que no cabe en el pecho con el corazón de Un príncipe una procesión desde cualquier ángulo que toda mire con una capa superior impresionante verdad quisiera toreas mejor suite su esto sí

Voz 35 24:10 a joder

Voz 12 24:13 el corazón de verdad estoy corazón flipa

Voz 35 24:15 ante dices que va va va cambiando de paciente

Voz 12 24:18 sí claro porque nadie tiene derecho a disfrutar exclusión vamos cambiando el paciente para que mucha gente pueda sentir esta experiencia única medicina alternativa no

Voz 27 24:29 yo no digo que no pero es una historia muy bonita por cierto donde de donde al un corazón tan tan alucinante de un neonazi Tomás

Voz 4 24:35 claro

Voz 27 24:37 parece una sorpresa que de la vida desde luego que las dada pues muchísimas gracias amigo bueno pues testimonios Francino para el eterno debate de la alternativa al timo o engaño ahí está la cosa

Voz 1353 25:00 no

Voz 20 25:06 en sin papeles

Voz 4 25:12 animará dos alternativas o no con sus Arroyo

Voz 13 25:16 yo iba a decir ahora vamos a pasar de la charlatanería a la ciencia en el audio pues ovejas

Voz 30 25:25 barbería

Voz 13 25:27 de cara

Voz 30 25:29 dejas

Voz 37 25:35 mira la locura

Voz 30 25:39 eh

Voz 4 25:43 bueno el lazo becas arrastran fama de animales

Voz 13 25:49 erróneas no un poquito voz las pobres tienen esa fama pero es del todo inmerecida a la vista de los últimos estudios que se están haciendo con ellas mira investigadores británicos Andy

Voz 1353 25:59 demostrado en las orejas

Voz 13 26:01 tienen habilidades en reconocimiento facial muy avanzadas comparables a las de los humanos y otros primates saben reconocer las caras a partir de fotografías

Voz 1353 26:09 pero esta investigación realizada por científicos de la Unión

Voz 13 26:11 la Zidane de Cambridge demuestra que las ovejas pueden ser entrenadas para distinguir rostros humanos a partir de retratos fotográficos los investigadores entrenaron a ocho ovejas para que reconocieran las caras de cuatro personajes famosos una presentadora de la televisión británica un actor una actriz Barack Obama mal a través de pantallas de Nador les mostraban dos fotos cada vez una de famoso y uno de persona no famosa anónima cuando las orejas elegían la foto del famoso les daban comida si elegían en correctas y no recibían premió con el tiempo aprendieron a asociar la fotografía de la celebridad con la región densa ocho de cada diez veces reconocían el rostro asociado a la comida osea que ha modo de distinguir los rostros más los científicos también querían analizar si las ovejas podían reconocer a su cuidador en una foto hacía sin preparación sin entreno previo los jugadores pasarán dos horas al día con las ovejas y ellas están pues muy familiarizadas con ellos cuando el retrato del entrenador se intercambiaba al azar en lugar de la celebridad la oveja elegía siempre a al al entrenador exacto siete de Cindy Bray no estaban entrenadas era simplemente que sabían reconocer la foto el rostro conocido en la vida real en fotografía

Voz 0230 27:28 a todas las ovejas debían aprenderlo si debían pensar nosotras lo hacemos pero esto para que los carga para que arranca

Voz 27 27:36 llegamos a Obama pues te lo voy a decir tal

Voz 13 27:39 sí es intentar ahora raro dice para qué sirve saber las capacidades cognitivas de las ovejas pues es más serio de lo que parece

Voz 4 27:46 la la debido tamaño

Voz 13 27:49 precisamente grande de los cerebros y a la su su longevidad en muchos años los investigadores creen que son un buen modelo animal para estudiar trastornos neurodegenerativas

Voz 4 27:58 con la enfermedad de Huntington vale de todo porque ahora no

Voz 0230 28:08 muchos de todas las se decanta

Voz 13 28:13 también se era oro nosotros no les damos la media hora

Voz 4 28:23 adiós adiós

Voz 10 28:30 Belén

Voz 4 28:35 desde con con Marta Estévez a sí pero

Voz 38 28:37 la adivinanza que tienen en común hay que tener en común Pablo Alborán Miguel Ángel Muñoz por ejemplo Tania Sánchez os acordáis Cavani Cabral Mirador del fútbol Dani Martín

Voz 20 28:49 no me tire de la lengua

Voz 4 28:51 bueno todos ellos son bicis

Voz 1353 28:53 bueno todos ellos son seguidores de Operación Triunfo ahora

Voz 38 28:58 tanto de las galas como del Veinticuatro horas donde por ejemplo hemos visto a la súper famosa malla cantar así al piano

Voz 39 29:04 qué onírica queda todo lo que hemos eh

Voz 11 29:25 Millán quinto finalista iban a conocer las canciones elegidas para Eurovisión y las que es asignaba a cada uno de las cerca de doscientas canciones que ha recibido Televisión Española el día veintinueve se decide qué concursante viajará a Lisboa para el festival de Eurovisión el ciento de febrero la gran final vas Morton

Voz 4 29:47 Amaya de España bueno por Alfred si pueden ir los dos yo si es que tienes que son antes que a todos los coros enorme claro

Voz 40 30:05 venga ya

Voz 39 30:13 sureña

Voz 40 30:19 eh

Voz 7 32:44 en La Ventana

Voz 46 32:47 sí La Ventana

Voz 4 36:33 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy tenemos al Indiana Jones de las palabras

Voz 53 36:41 además tan tan tan temido donó siga o no

Voz 27 36:51 tú estamos allá vamos vivo

Voz 1353 36:54 les estamos regresamos a nuestras labores creadoras de cerdo Truffaut pero seguimos rastreando significados huérfanos de significante situaciones que todos hemos vivido pero que no tienen la palabra que les dé nombre por ejemplo estas imprescindible la impresora impertinente hoy que todos la hemos sufrido porque la impresora es ante todo un electrodoméstico pedante de por sí ya no es no es otra cosa una impresora no es más que una fotocopiadora que ha estudiado Informática Jacinto se lo tiene como subidito aquí el problema es que la impresora es de carácter voluble y cambiante y un día se enfada y sin venir a cuento hay hay te dice la impresora no responde así entonces

Voz 4 37:43 la has cruzado si tú dices pero impresora

Voz 1353 37:45 no responde se queda ahí Graphic cruzada pero venga impresora no te pongas así que te pasa es que hablemos la impresora no responde se queda cerrada en banda pero lo que pasa es algo que he dicho yo error fatal nueve cero tres uno estuve unos no sabes qué hacer ir a cosas que al mejor al día siguiente está de buen humor y te suelta un piropo precioso de mirar a los ojos y te dice tiene usted una cola de impresión

Voz 4 38:12 existen

Voz 1353 38:15 no existe una palabra que dé nombre a la impresora que se cierra al diálogo a la impresora terca a eso impresora que no atiende a razones cómo podemos llamar a la impresora que no responde yo propongo impresora y si impresor da la definición quedaría tal que así

Voz 20 38:45 ahí

Voz 11 38:45 a máquina destinada imprimir que desoye las súplicas de su coordinan artefacto con capacidad impresión voluntad clara de no hacerlo impresoras tozudo fotocopiadora venida a más de una impresora mira

Voz 1353 39:11 cuando esto es un fenómeno casi atmosférico cuando la comida está tan rica

Voz 20 39:18 qué se hace el silencio

Voz 1353 39:20 los platos insta la ese mutismo religioso ese mutismo espeso un silencio amueblado únicamente con el grácil tintineo cantar de los cubiertos tocando la Love in King químico digna nada cierra más bocas creo yo que una buena sopa de ajo deberían dar los y en los debates televisivos se ponen a gritar los tertulianos sopa de ajo para todos esos porque ese silencio que brotan tiene una suculenta cremita de calabaza no tiene nombre no tiene nombre como podemos llamar a esos vacíos sonoros en los con en los que sólo se escuchan los rumiar Peares sigiloso los sorber es circunspecto Suiza los masticar es a callados de los comensales en sí mismo

Voz 0230 40:10 cómo podemos llamar

Voz 1353 40:11 de silencio calladito yo propongo

Voz 20 40:15 suculentos yo

Voz 1353 40:19 el silencio ante la suculenta hacia la definición quedaría tal que así

Voz 20 40:32 tío cese simultáneo

Voz 11 40:35 de todas las conversaciones ante una comida apetitosa falta derruido y abstención de hablar propiciada por la imposibilidad de la lengua de llevar a cabo dos acciones al AVE comer y ya eso es suculento una más

Voz 1353 40:56 mira el el el vino malo el y lo malo yo te diría Albino malísimo los vinos que no valen para calimocho porque te arruinan una buena Coca Cola no vienen en botella ni siquiera en tetrabrik miren una especie de bolsa mentalizada una especie de hombre del siglo XXI como como una especie de bolsa para sueros amor Faus va dentro de eso de una caja de cartón con un grito de plástico vaso de esos equivale a ser atropellado por un camión de bombeo pero dos vasos Yves monstruos tres vasos cagas fuego y sangre cuatro pasos no se ha dado el caso pero dicen que la resaca dura hasta después de muerto todos hemos visto bebido y sufrido estos venenos pero no hay una palabra que dé nombre al uf a esto a esos caldos tumbado ogros que se sirve ferias verbenas y festejos municipales cómo podemos llamar al vino

Voz 55 41:55 malo malo malo malo malo

Voz 1353 41:57 malo malo yo propongo vino la definición quedaría tal que así

Voz 49 42:08 tres

Voz 56 42:13 eh Pinedo

Voz 11 42:17 vos fermentado Amal hay caldo de ínfima calidad procedente de uvas pisadas con rencor

Voz 20 42:26 no

Voz 11 42:27 destilado hecho a mala idea vino

Voz 4 42:33 Inglés Illa para terminar el ya

Voz 1353 42:37 siempre necesaria palabra de nuestro oyente nos la envía a Twitter César Cornejo Fuster pronto la usaremos todos yo creo porque estamos a ver esto es lo que comenta César hay una etapa en la vida de todo ser humano en la que uno cree que todo alimento mejora con salsa puede ser que Chus mayonesa Salsa rosa Sarsa tarta lo que sea hice lo echas a todas las patatas al pollo al marisco al café que antes pero descartó descabellado como quiere usted el cortado con leche normal lo deshoja hice con mayonesa a la gente

Voz 11 43:13 la aberraciones verdad gambas con

Voz 1353 43:16 ketchup mostaza en la paella ronda almendra con salsa barbacoa claro el horizonte de aberraciones culinarias que transita durante la juventud es espeluznante no hay una palabra que dé nombre a esos años de desmanes Gastro

Voz 1915 43:33 no no Mikko source urge urge como

Voz 1353 43:35 no podemos llamar a esa edad en la que uno echa salsa espesa todo César Cornejo Fuster propone mayor excelencia aviones trenes hacia la definición quedaría tal que así

Voz 4 43:58 por usted

Voz 11 44:00 a ver

Voz 20 44:03 P

Voz 11 44:05 la edad que precede a la madurez culinaria y que se caracteriza por mejorar a peor una comida añadiendo una salsa espesa prefabricada época de audacias y condimentos años en los que uno está dispuesto a comerse el mundo siempre y cuando lo pueda mojar en que eso es

Voz 4 44:29 más llores presencia buenas tardes buenas tardes es se en Internet sabéis que a veces os traigo aplicaciones digamos de dudosa utilidad pero hoy es quiere hablar de una aplicación creías que habla de una aplicación muy útil y maravillosa es la aplicación Google Art and

Voz 57 45:00 no me indica de Google hoy por ejemplo para ir descubrir más sobre la vida de la que a la pianista Mary Lou Williams pero hay un montón

Voz 1322 45:09 qué cosas pero esto maravillosa aplicación ha ganado fama esta semana gracias a una función que han sacado una función que se llama estatus el museo y que te permite descubrir a tus gemelos del mundo del arte la tecnología detecta tu cara identifica las características únicas de tu cara y luego comparar esos datos con los que tienen en su base de datos que en el caso de Google son más de siete treinta mil piezas de arte de mil doscientos museos galerías de setenta países del mundo y la gente está subiendo un montón de selfies a redes sociales hay algunos que son clavados a obras de arte la aplicación para ahora está disponible en España pero esta función de reconocimiento facial sólo está disponible en Estados Unidos pero bueno yo le he pedido a mi primo que vive en Estados Unidos que me buscara a qué personaje de esas setenta mil piezas de arte se parece más Francino

Voz 4 45:56 a la Gioconda bueno el resultado lo paso pero el resultado es que Francino tiene un sesenta y uno por ciento es parecido estrangula no

Voz 1353 46:05 señor Woods

Voz 4 46:09 qué obra de artistas

Voz 1353 46:13 George Bush con colmillos y sangre en la boca una

Voz 1322 46:15 de oro es es un mural del artista se Far Fairey que seguro que conocéis que hizo el mítico cartel de Barack Obama

Voz 1353 46:22 la acaba de decir que Francino es una parodia Adiós Bush

Voz 4 46:26 según la penal si no el control de yo nunca en un sesenta y uno por la aplicación te indica qué porcentaje parecido tiene espacio percebes

Voz 1353 46:38 yo me está subiendo George Bush mucho diciendo pues me Perico francés

Voz 1322 46:44 bueno Emma podía la curiosidad mandado buscar también el parecido de Rajoy Rajoy se parece al retrato de anciano vestido a la moda de Felipe IV del pintor español José Yánez es aquí lo tenéis esperas no enseño umbría

Voz 4 46:56 a ver ay si este estilo

Voz 14 47:02 los radiofónico está

Voz 27 47:05 pero voy a acercarlo al micro

Voz 4 47:07 bueno

Voz 1322 47:08 bueno bueno a esta hora de José Mota expuesta en la Fundación Santander de Madrid que ya es casualidad que de todos los museos que tienen en la base de datos vaya parece parecerse Rajoy a una obra que esta Madrid

Voz 4 47:18 de Rajoy dice que no lo ven tan claro

Voz 1322 47:20 es buscar bueno al margen de esta función

Voz 4 47:23 pues bien por esto aunque tuvieran Rajoy no

Voz 1322 47:28 con la aplicación podéis explorar miles de colecciones de los museos de todo el mundo además en realidad aumentada yo esta mañana por ejemplo estarán el Museo d'Orsay desde mi hoy puedes leer artículos sobre corrientes de arte artistas también puedes guardar sus piezas favoritas para verlas cuando lo ves en tu teléfono móvil básicos invita a que la ex Cardeña que además es gratis

Voz 1353 47:48 yo he visto lo de la

Voz 4 47:49 la realidad aumentada ahí es como la normal pero más pequeña no

Voz 20 47:52 el día

Voz 1119 47:57 que venga el señor sedo la dura vida del milenio vamos vamos a contar una gesta hoy de Internet una de estas batallitas que hay una derrota de hace ocho años ocho años e Internet es como ser un año Internet son como los perros son siete la vida real el tiempo ha volado allí

Voz 1353 48:16 es una de las razones porque la gente en Twitter estará

Voz 1119 48:18 enfadada también es por el que comienza todo el enfado de de la crispación que hay en general y seis de Internet que os parece sin ley como foro coches que no conociste y for change en dos mil ocho ahí Chan a ello explicó eso es el foro que el que era el foro más grande de Internet por esa época es si el padre los foros Board en pues llamas una imagen unido original la gente comentado debajo más o menos como tú el pero más antiguo y allí se reunía toda la a la escoria de Internet el abismo no por qué lo sé porque estaba allí

Voz 1915 48:55 no no allí en serios hablaban

Voz 1119 48:57 de todo ese podía comprar las drogas era era fatal Hamás y Al Gore asesinarlos burrada una burrada muy fuerte pero a mí me gustaba por la parte de que era

Voz 23 49:13 con la dura no

Voz 1119 49:15 la cultura los artículos si antes de de que existiera y el los es todo lo que pasaba en Internet Java allí era faisán y Sara lo que arreció

Voz 4 49:25 la gracias no las drogas no

Voz 1119 49:29 lo he el hecho de que cambiase todo Internet a raíz de ese foro fue porque alguien se le ocurrió un torneo que fue meterse en la cuenta de Gmail de Sarah Palin sólo de Olear no era por averiguar nada sino venga a ver qué esconde a ver si hay fotos de ella

Voz 20 49:46 las seis divertido sin más

Voz 1119 49:49 entonces cuando ya salió toda la luz se descubrió que no había sido llevaron a juicio al dueño del Foro en el juicio a muy divertido lo podéis buscar en Internet porque se ve al muchacho intentando explicar a ser estamos habló de dos mil ocho cuando todavía no estaba en la pasa de Internet han sentada al juez que era un toro Leo que era un cuatro cero cuatro en Internet que la Olear en general es muy divertido porque es un señor diciendo

Voz 1353 50:14 ah

Voz 1119 50:16 es esto es una broma no se hace veinte es como dos planetas co colisionando es muy guay pero este fue un punto de inflexión en Internet porque a partir de ese momento el Gobierno de sea Sarah Palin se dio cuenta dijo

Voz 0230 50:29 oye

Voz 1119 50:29 pues esto también lo podemos hacer nosotros también podemos espiar mails a otra persona fue cuando empezaron la geolocalización a robar contraseñas a a a lo que es rastrear todos los Messi está trama que hubo con el cómo va a mano de todo ese rastreo ya a partir de ese momento Internet cambió por porque empezaron a salir como las leyes SOPA las leyes Sinde se salió el bloqueo de mega óvulo Hadi Internet libertades

Voz 0230 50:56 el redujo ahora mismo estamos todos un poco como el señor juez

Voz 23 51:00 si no sabes cuál es la alerta de la ley

Voz 1353 51:06 sí pero no con una reducción de las

Voz 1915 51:09 sí parecida a la que trajo el pacto social de Rousseau que sí

Voz 4 51:12 ponía no sociedad

Voz 1119 51:16 pero bueno pero al final al fin al cabo se sólo portero Olear a Sarah Palin sea se redujo la libertad Internet muchísimo así que chavales no no esto esto es algo así no puede averiguar dónde vives y menos a Estados Unidos

Voz 50 52:04 Dani queda el Barça

Voz 52 52:06 con el nombre llevaba lo de Guitar pero realmente empezó tocando piano alternaba ambas consiguió lo que quería darnos precisamente del piano y solamente me me quedaría contento si en estos meses que nos quedan apreciáis que el piano aunque toca con dos manos pero dos manos una cosa muy difíciles como tocar dos instrumentos a la vez seguir escuchando esta canción que creo que es lo que hace el piano

Voz 50 52:32 está tratando con una sola mano ahora se han escuchado solo eso seguir oyendo el

Voz 58 52:46 eh pero sólo para reza

Voz 50 52:52 notáis las dos manos con Ricky sobre claro él sólo es lo obvio que lo agudo es la de la mano derecha

Voz 52 53:05 siempre no sólo con la mano derecha porque están los agudos que son los que más no resaltan a los humanos por la frecuencia con la que vimos mejor voy a volver a poner el suelo porque quiero que la preciso otra vez que hay una mano izquierda tocando un poco más bajo y la derecha está tocando bueno vuelve a poner siguiente cortedad el siguiente

Voz 58 53:24 con tan sólo para ir acompañada

Voz 50 53:33 dificilísimo que tocaba la guitarra hemos casi lo mismo con la manos ritmo parecido pero vaya que esto esto cardos instrumentos a la vez es lo que quiero que no te voy a poner parches

Voz 52 53:44 la otra canción de él de Johnny Guitar Watson que esa May Cry for You que veréis cómo va alternando una mano con la otra nada más empezar velados

Voz 0230 53:50 en una mano

Voz 4 54:03 derecho a rezar todo el rato en que esa derecha izquierda

Voz 50 54:09 a las dos manos a la vez voy a que me encanta

Voz 52 54:15 ahora sitio hasta con las dos manos a la cárcel ahora no apreciamos vana porque los acompañamientos no queremos que resalte nada entonces está escrito con las dos manos que le permite tocar muchas veces dato cuando ocho notas alardean en la guitarra normalmente tocamos como mucho seis equipos tocar ocho o diez y los cinco dedos ahora es un buen pianista Johnny Guitar Watson en parte por lo que nos contaba día que sabe callarse y no tienes que está tocando todo el rato aunque final montantes declaró ya al ver es cómo hacerle santo a seguir escucha

Voz 50 55:00 bueno bonito es cuando hace es el contrapunto

Voz 52 55:03 haré una mano y la otra ya parece que es que es realmente paquete que dos personas tocando como Nina Simone sabía formado

Voz 56 55:08 eh

Voz 52 55:09 tocando música clásica música sinfónica fuese ya hacía eso que llaman divertimentos dentro de piezas de jazz y entonces saber como primero toca con una sola mano y cuando incorpora la segunda parece que hace cosas tan diferentes de la una de la otra que parece imposible

Voz 50 55:25 la derecha ahora bien hay que tanto ante

Voz 59 55:47 no

Voz 20 55:51 con

Voz 52 55:51 es muy difícil porque taca taca taca taca taca taca taca el golpeo de una mano y la otra

Voz 50 55:56 no

Voz 52 56:02 es increíble osea tocar a dos manos es es impone fijos como hace Van Morrison por ejemplo el pianista cuando empieza mundano

Voz 50 56:10 a mano izquierda

Voz 52 56:16 y cuando llega sólo hace eso que yo os decía que es alternar porque hay una cosa que te puedes ver con el piano maravillosa que de hecho es lo hemos estado viendo en lo que estábamos viendo ahora que es no solamente tiene dos instrumentos sino que cada uno lo puesto cara Un volumen te puede tocar más de la mano izquierda perdón a mano derecha que es la solista mucho más tranquila la izquierda por lo tanto te estás acompañada de mismo pero no te estás astorgano fijaos ahora como cuando llega el solo de Van Morrison The piano va a seguir siendo el POM pomposo pero el piano

Voz 36 56:45 con con la mano derecha mucho más alto

Voz 52 56:49 mano derecha Moreno tiene la la izquierda

Voz 60 56:53 no

Voz 52 56:57 claro pero es como Casino y Moratón a POM el que han está por delante de la mano derecha claramente osea es que es una cosa extremadamente difícil tocar el piano cuando ves a alguien me gustaría que el que apreciar es como es de complicados eso sí por último esto vale para todo tipo de música esto es en general la técnica del piano la mano izquierda que es la más grave acompaña a la que están las teclas más graves y la mano derecha es la que hace la melodía vejados por ejemplo si pones música cubana Sipán esa Rubén González tocando en Buenavista Social Club veréis

Voz 50 57:36 mano derecha sobre todo pero la izquierda

Voz 52 58:02 simplemente quería que cuenta de que tocar el piano esto cardos instrumento sin por eso es tan imponente cuando hoy es aún tío tocar el piano solamente y no tanto como esa solamente a un guitarrista porque está tocando dos instrumentos hasta diez notas graves

Voz 4 58:23 mañana en Soria es si con él

Voz 52 58:24 Dara de doce cuerdas lastre al para qué

Voz 4 58:29 llevo atención Soria Iñaki de la Torre estrena guitarra mañana Antena tres voces González de mala manera insaciable

Voz 61 58:55 cinco de Viajes el Corte Inglés Illa tengo preparadas mis próximas vacaciones me he decidido por Costa Cruceros con las ventajas que me ofrecen ahora y todo lo que voy a encontrarme a bordo no lo oí ya es reservado mi crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa y nueve euros coltán

Voz 52 59:11 este embarque impedidos incluida