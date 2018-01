La Ventana (18/01/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias novedades en el caso de la mujer retenida contra su voluntad liberada ayer en un piso de Salou en Tarragona los Mossos d'Esquadra trabajan con la hipótesis de que uno de los tres hombres detenidos la agredió sexualmente los otros dos han quedado en libertad tras declarar en comisaría Marc cámara

Voz 2 00:28 los tres detenidos están acusados de un delito de detención ilegal pero uno de ellos podría también enfrentarse a un delito de agresión sexual según fuentes cercanas al caso Se trata del hombre de veintiocho años que los Mossos encontraron escondido en el interior de En la cama cuando entraron en el piso en el momento en el que liberaron a la mujer que aunque sana y salva padecía una crisis de ansiedad el hombre podría pasar a disposición judicial mañana por la mañana los otros dos detenidos han quedado en libertad esta mañana los Mossos han tomado declaración a la víctima y a varios testimonios la policía catalana mantiene el secreto de actuaciones y continúa investigando el caso

Voz 0032 01:00 desde el PP catalán solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que aclare si es legal o no delegar el voto en los casos de algunos diputados actuales del Parlament de Catalunya diputados que están en prisión y otros fugados en Bruselas Xavi García Albiol dice que la decisión es suya de los letrados del Parlament

Voz 3 01:15 no lo entiendo que sino hay un cambio por parte de

Voz 4 01:18 el magistrado del Tribunal Supremo esa delegación en estos momentos no existe pero también es que

Voz 3 01:23 cortó que quién tiene la palabra quién tiene la decisión es tanto el magistrado del Tribunal Supremo como los propios letrados del Parlament de Cataluña ajena Alemania

Voz 0032 01:34 el socialdemócrata Martin Schulz continúa sumando poco a poco apoyos al preacuerdo de Gobierno alcanzado con Merkel desde este jueves tiene el sí de los sindicatos desde Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 01:44 los sindicatos alemanes apoyan al líder del SPD Martín

Voz 5 01:47 de cara al congreso del partido en el que los socialdemócrata

Voz 0391 01:49 estas deben decidir si negocian como defiende la ejecutiva del partido una gran coalición con el bloque conservador liderado por Merkel y la Confederación de Sindicatos Alemanes la poderosa TGV y el sindicato IG de construcción Química y energía se han pronunciado claramente por el inicio de negociaciones de coalición Reina Hoffman presidente de la DGB ha asegurado que el preacuerdo firmado la semana

Voz 0545 02:10 estará con los conservadores contiene mucha más

Voz 0391 02:12 hacia para los trabajadores que el resultado de las fallidas conversaciones jamaicana entre conservadores verdes y liberales entre otros temas Hoffman ha mencionado la estabilización del nivel de las pensiones el aumento de la pensión de invalidez el regreso la igualdad del seguro de enfermedad

Voz 0032 02:26 al cierre de la bolsa el Ibex treinta y cinco cero con cuarenta y cuatro por ciento se atasca en los diez mil cuatrocientos veintinueve puntos y nos quedan los deportes Toni López

Voz 6 02:35 hasta rescatar buenas tardes en la agenda de la tarde dos partidos de fútbol concluye la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en Butarque desde las nueve y media Leganés Real Madrid dos tres se juega la aplazado Osasuna Nàstic a las siete de la tarde en el Barça la noticia la renovación de Piqué hasta junio dos mil veintidós y fuera del fútbol jornada de diecinueve de la Euroliga baloncesto el Valencia Basket visita al Zalgiris desde las siete a las nueve el Barça recibe al Bamberg alemán

Voz 0032 02:57 gracias Tony sí sí tres cinco y tres en Canarias es un Madrid Madrid está previsto que mañana pase a disposición judicial el hincha radical del Atlético de Madrid detenido por apuñalar presuntamente a otro ultra en las cercanías del Wanda Metropolitano Alfons

Voz 0089 03:11 es Ojea Ignacio Racionero llevaba sólo seis meses en libertad bajo tratamiento psiquiátrico por su perfil extremadamente violento la primera vez que se sentó en el banquillo fue hace veinte años por estar implicado en el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta entonces Le sentenciaron a dieciocho meses de prisión por desórdenes públicos la justicia no consideró en esa causa que fuera un cooperador necesario en la

Voz 0313 03:34 muerte del aficionado realista los agentes

Voz 0089 03:37 de la Brigada Provincial de Información tienen previsto que mañana pase a disposición judicial

Voz 0032 03:42 gracias Alfonso hoy el juez ha decretado prisión sin fianza para el presunto autor de atropellar mortalmente a una chica de diecisiete años en fuentes del Jarama y huyó sin atender la la policía lo detuvo en el aeropuerto de Barajas cuando estaba ya en un avión para intentar huir a Argentina está acusado de un delito de homicidio por imprudencia y otro de omisión de socorro y esta tarde se va volver a reunir la mesa de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea en la que se va a decidir el calendario de comparecencias se decidirá por tanto la fecha de comparecencia de Cristina Cifuentes la oposición quiere que la presidenta de la Comunidad explique por qué el Gobierno regional ocultó durante meses parte de las actas del Canal de Isabel Segunda relacionadas con la operación Lezo hoy el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado ha reprochado Cifuentes su falta de compromiso con la Accord contra la corrupción aunque mantiene el pacto de investidura Cifuentes insiste en que el Partido Popular no está en la comisión porque se ha convertido en una herramienta de linchamiento

Voz 7 04:31 déjeme poner excusas yo entiendo que usted le cueste que para el Partido Popular sea difícil tirar de la manta muerto para usted porque si tira de la manta les destapa los pies a su partido pero por lo menos no estorben con la regeneración democrática resulta muy sorprendente ese doble rasero ustedes están aplicando aquí en Madrid en la comunidad donde mantienen esa comisión de linchamiento

Voz 0313 04:52 esto político once grados en el centro de la capital

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:05 peinarse

Voz 8 05:08 servicios informativos

Voz 10 05:14 la Ventana con

Voz 11 05:18 Carles Francino

Voz 15 05:45 hoy en La Ventana de los clásicos les proponemos una mezcla de música literatura esta tarde les presentaremos vibrato que es una historia una historia de vida

Voz 0313 05:53 el contada con los elementos de la música como como Success por qué Bono porque su autora es violinista y escritora eso serán un rato antes en La Ventana Radio lindo con Elvira Lindo y acontece que no es poco con Nieves Concostrina en tres minutos

Voz 16 06:09 yo marido padre y conductor prometo que terminaron los años te pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche hoy es el principio de todo hoy es el día hoy voy a hacerme ya es hora de que dista que hay en línea hasta el seguro con todo tienes el mejor precio garantizado a nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaban que

Voz 17 06:34 con lo pasado grande como algo algo importante

Voz 0313 06:38 como todos creo que lo primero que hago es encender la radio Abel que están montando

Voz 18 06:42 Nacional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño en todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 1 06:51 es su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 0313 06:54 comercial

Voz 19 06:56 bueno lo señor

Voz 1 06:59 lo más grave no

Voz 19 07:01 sí de Florentino Fernández de esquí tengo que ir pensando qué nombre de millonario me pongo y tú también deberías pensar lo mismo porqué este viernes tú así tú también puede ser millonario con el euro Jack

Voz 1 07:13 de la Eurojust Putin tutela once millones de euros este viaje esto

Voz 20 07:19 tú puedes ser millonario Eurojust de la ONCE

Voz 21 07:23 es que son auténticos delfines porque respira mejor puede facilitar tu respiración con este animar elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz con su micro difusor de suave puntualización

Voz 1 07:32 el gusto respirar busque en tu farmacia los delfines esterilizar Illa respirar extremar desde

Voz 0032 07:37 Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias

Voz 22 07:40 cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 23 07:45 ahora aislar

Voz 1 07:45 de Vacas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda veinte por ciento adicional Barbour que and now lover Scola Paulette Suert Buch desmarques más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 24 08:03 qué cojones está pasando con estas putas vallas Mildred la policía está mucho ocupante torturando a negros como para resolver un crimen de Elena de oro de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz mejor actor de reparto y mejor guión esta vez la chica Pierce Tres anuncios en las afueras doce de enero en civiles

Voz 23 08:20 ahora aislado

Voz 1 08:21 a rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional in Barbour que and now lover Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero y sólo en las rebajas de El Corte Inglés ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 25 09:03 que tenemos in the house los de House pues pues nuestras ofertas de Año Nuevo tenemos esta quita la cuenta una vieja gloria del heavy un pleno produjo We Made X Lite gratis al llevártelo con Orange Vodafone Yoigo son el sifón House punto es consulta condiciones cuando pasas

Voz 27 09:24 Jesús buscando una chaquetilla adelanta lo pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga Ana te sientes nocivos si quiere sentir de vivos piden un préstamo lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós

Voz 20 09:41 sesenta y dos que siente de virus

Voz 28 09:46 si hoy no te quieres perder Hora Veinticinco toma nota son las ocho La siete en Canarias de ocho a ocho y media el primer repaso a la información del día algunos fallos en la gestión del temporal buenas noches Angels Ranillas buenas noches qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló

Voz 17 10:20 la Ventana Carlas Francina

Voz 0313 10:25 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco diez en Canarias los los líos y enredos varios en el seno de las Familias Reales son una constante a lo largo de la historia la Monarquía es un auténtico filón en ese aspecto y Senado casos prácticamente todo pero que un Rey que un rey meta en la cárcel a su propio hijo joder eso ya es de nota eh pero ocurrió ya no creo que ocurrió hoy lo recordamos

Voz 29 10:47 no

Voz 30 10:51 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 29 10:59 sí

Voz 1626 11:07 no sé si te sale un hijo insufrible y todavía no existe hermano mayor para que los saquen la tele y te lo endurece porque vas a hacer lo que hizo Felipe II en cerrarlo el dieciocho de enero de mil quinientos sesenta y ocho el Rey encarceló a su único hijo varón heredero del trono al príncipe Don Carlos cómo estaría de la cabeza el chaval para que su padre lo encerrará sin tener repuesto Isaac viendo la que se encima

Voz 0136 11:33 porque si Felipe II arrastraban mala fama en las cortes europeas el encarcelamiento de su propio hijo iba a oscuro

Voz 1626 11:39 cero aún más su leyenda negra pero es que al niño había que aguantarlo ojo estaba claro que el príncipe Don Carlos no tenía cabeza para reinar quizás por culpa de una genética desquiciada producto de la endogamia añadida a una educación pésimo su madre prima carnal y primera de las cuatro esposas de Felipe II murió a los cuatro días del parto el padre estaba más atento a sus gobiernos que ha subastado creció enfermizo tenía ché para una pierna más corta que la otra el pecho hundido pocas luces voz chillona a lo que se sumaba un carácter violento y unos cambios de humor insoportables con veinte años cumplidos su padre no le dejaban y poner la mesa porque hiciera lo que hiciera la aliada y eso provocó que el príncipe fuera de rabieta en rabieta cuando no tiraba un criado por la ventana

Voz 0136 12:49 intentaba apuñalada el duque de Alba cuando no

Voz 1626 12:51 arrancaba la cabeza de un mordisco a un ardillas

Voz 31 12:59 qué

Voz 1626 13:08 a Felipe II acabó encerrando lo Hinault sea apropiado de él ni cuando Don Carlos se tragó un diamante Gordillo Simó para intentar suicidarse valiente tontería porque eso luego sale lo malo es que hay que buscarlo seis meses duró vivo Don Carlos en su encierro del Alcázar de Madrid murió como dijeron entonces de furia juvenil pero la sospecha de que Felipe II había ordenado el asesinato unida a su fundamentalismo religioso acrecentó supone mala fama y convirtió a Don Carlos en un héroe romántico que sirvió para que Friedrich Schiller escribieron dramón y luego Verdi pusiera música ballet que sí pero al niño no había que lo aguantar

Voz 0313 13:59 hombre es verdad igual el chaval era era insoportable pero ojo el padre digamos que tenía su carácter también a grandes males grandes remedios pero bueno lo dicho la monarquía las historias de reyes y reinas más allá de lo que hoy la institución nos pueda parecer obsoleta o no yo lo bastante obsoleta pues nos proporcionan episodios realmente gloriosos y el de hoy ha sido uno sin duda uno destacado y ahora La Ventana Radio lindo

Voz 33 14:28 no

Voz 31 14:33 una mirada particular Gone Elvira Lindo ahora no está ahí la fe única eh

Voz 0313 15:12 Elvira Lindo buenas tardes bienvenida La Ventana como es la muchísima de tabla como tomando

Voz 0545 15:19 los jueves esta canción me envuelve y me lleva Lisboa de tal manera que me voy mañana

Voz 0313 15:24 ayer decíamos al abrir la ventana por otro motivo por los Veinticinco años de M ochenta que las penas con pan son menos penas y que la vida con música es infinitamente mejor absoluta infinitamente mejor

Voz 0545 15:34 absolutamente ayer hablábamos en la métrica nacional precisamente de los de las lecturas que nos acompañaron cuando éramos niños de nuestras primeras lecturas etcétera yo cuando me fui y pensé y la música

Voz 31 15:47 no porque es la es la música unos

Voz 0545 15:50 yo creo que a cada uno nos ha ayudado a construir unos de una

Voz 0313 15:52 hoy por cierto en un ratito después te lo recomiendo más igual que al resto de los oyentes de La Ventana de los clásicos vamos a entrevistar a una escritor chilena que es un violinista en la orquesta de Granada ya que una novela fantástica que se llama vibrato y que cuenta una historia una historia de pero está escrita magníficamente bien

Voz 11 16:11 cuenta una historia historia toda una vida de alguien

Voz 0313 16:14 yo con todos los códigos de la musica primer movimiento segundo viviendo tercer meta está muy bien está muy bien música y literatura van en absoluto al centro a ver déjame leer un fragmento de un de un libro que trae hoy a a Radio lindo y lo que no es no ve la realidad pura y dura donde ocurren Isère escriben cosas como estas sujetos envueltos en precariedad travestidos de entusiasmo fingido usado para aumentar su productividad a cambio de pagos simbólicos o de esperanza de vida pospuesta un entusiasmo que encontraría sus máximas expresiones de júbilo forzado en trabajos culturales creativos y cada vez más en el contexto académico miro a mi alrededor y observo que esto acontece hoy como si la pareja pobreza y creación actualizar en un giro y engarce temporal aquella época anterior a la invención de la imprenta

Voz 34 17:09 en la que sugería Adam Smith estudioso por Dios cero eran

Voz 0313 17:14 en palabras casi sinónimas

Voz 35 17:17 es precioso estamos es una maravilla están magníficamente descrito pero bueno lo que cuenta es terrible es terrible es un ensayo de

Voz 0545 17:26 la profesora Remedios Zafra mira te voy a decir es un ensayo que a mí me ha despertado por un lado me ha despertado interés por otro lado digamos que contiene cosas sobre las que yo pensando mucho tiempo y de alguna forma creo que en el programa hemos hablado alguna vez no eh yo me encuentro yo digamos que soy de la generación de las madres como tuvo los padres de de de esa juventud que la que hemos generado un entusiasmo precario ella habla de Remedios habla Remedios Zafra habla de esa gente joven a la que les hemos dado uno de educación universitaria a veces les hemos pagado máster para qué ampliaran esa educación que ahora no sirve con la universidad porque eso es una falacia ahora con cinco años de carrera no haces nada algo tienes que ir aumentando con máster luego al mejor esos hijos nuestros han estudiado oficio relacionados con la creación con la cultura etcétera y que ha pasado yo creo que hace unos años en unos otra habíamos hacer ninguna crítica sobre Internet todavía una especie de optimismo generalizado que teníamos que asumir hay consumir y masticar y todo aquel que dijera algo sobre de bueno y qué pasa con lo laboral relacionado con Internet era calificado de aguafiestas

Voz 0313 18:52 Hinault moderno no era uno de los sobres

Voz 0545 18:55 entonces había como una especie de papanatismo de tragar todo aquello lo que tuviera que ver con Internet pero que pasa que sí que está viendo cada vez es pues más respuestas críticas como como tiene que haber sobre todo lo lo lógico es que salgan de los pensadores es decir que tengan un pensamiento crítico que no piensan que no piensen al mejor aquello que nosotros asumimos como que somos cronistas periodistas

Voz 0313 19:24 cuantas veces te han pedido a ti a ti Elvira Lindo en los en los últimos tiempos en los últimos dos años

Voz 11 19:29 cuántas veces te han pedido

Voz 0313 19:31 que hagas algo no digo no un un una actividad con beneficio social no no no que una empresa en la que sea una compañía dio hoy podrías venir a dar una conferencia dar una charla vital Bono como pues es una plataforma importante creo que eso ya te va a ser

Voz 0545 19:46 sí eso gratis claro yo yo por eso lo pienso pienso sea mi digamos que tengo una determinada posición me ofrecen cosas gratis que no pasará me me ofrecen trabajar gratis que no que no pasara la gente muchísimo más joven que yo que está empezando el problema Carles es que ya no están empezando a tienen treinta y tantos años sean estaban empezando cuando estaban donde de veintitrés años etc pero nosotros enseguida tuvimos un trabajo remunerado

Voz 0032 20:18 llegas a trabajar al principio por ejemplo la radio gratis

Voz 0545 20:20 bueno enseguida empecé a cobrar es decir que hice un taller

Voz 0032 20:24 yo no yo soy yo soy yo conozco mucha gente Oberto quiero decir que cuando lo relacionamos con un fenómeno vinculado a la gratuidad de Internet que seguro que habrá influido o vinculado a la crisis que ha hecho que muchas empresas se aprovecha de se aprovechen de esa circunstancia yo estaba recordando yo con dieciséis años en la radio mucho tiempo trabajando gratis Jazz radios pequeñas en radios municipales en Radio Cadena Española espera que pensabas que ibas a cobran

Voz 0545 20:49 en un futuro claro claro

Voz 1 20:52 Esperanza no hay en ese Andy acabase cobran

Voz 0313 20:55 sí por eso es importante el título de este ensayo el entusiasmo por es lo más perverso

Voz 0545 21:01 esas se aprovecha de eso se aprovechan de tu esto sea así y además generan si no tienes ese entusiasmo no cuentan contigo yo creo que que es una cosa una cuestión es perversa no por otra parte lo que decía Roberto es que Internet tiene que ver porque de alguna manera tu plataforma la tienes en tu casa es decir que no hace falta ni que vaya a un sitio de trabajo como era la radio o comprar un periódico sino qué puedes hacer ese mismo periódico o esa misma radio desde tu casa es que el otro día Nos reíamos porque estábamos viendo un programa en televisión ya aparecía un tipo ya de cierta edad desde Washington no desde no sé qué sitio estaba por Skype es decir que ya quiero decir que con Internet puedes creerte tu plataforma creativa que es lo que a mí una cosa que me ha hecho reflexionar en este lío pero es que como yo digo yo soy madre de esa generación de alguna manera muchas veces el sentido lo hablar antes de sentido cómplice de la de la explotación de las empresas que a lo mejor querían que alguno de mis hijos hiciera algo gratis o pagado muy muy muy miserablemente porqué porque la posición de los padres de las madres a menudo es muy conservadora lo que tú dices es bueno tú a coger algo cógelo coge luego AP parece aparece porque lo importante es que estés ahí si no tienes nada que enseñar de alguna manera esto es una plataforma pues eso es la esa es la tromba te quiero decir si lo hacen conmigo muchas veces tú decías empresas para que presente es algo etcétera que comunicación y tal pero hay veces ocurre con las ONG están el que seguramente ellos tienen que pagará la gente que trabaja allí pero como es una mezcla de ser solidarios en una persona tienes que estar en todas partes presenta esto todo todo gratis y dices en en el caso mío es y cuando trabajo yo

Voz 0313 22:48 claro

Voz 0545 22:49 no pero bueno el caso de la gente joven es particularmente

Voz 0313 22:52 el remedio está fuera buenas tardes muy buenas a ver si la narración esta runners no eran ellas lo primer enhorabuena padece de felicidad gracias por venir gratuitamente esta carrera

Voz 33 23:05 con Benítez está rara no este escuchar a él es una forma también interesante de está eh no estemos presencialmente

Voz 0545 23:13 sabes sabes que una cosa es que la voz dice tantísimo de las personas que a veces creo que sin ver a alguien solamente escuchando al cabo conoció a mucho

Voz 0313 23:21 pues sí la primera palabra este ensayos el título el entusiasmo de la sensación final es un poco de desencanto no remedio sonó que esto

Voz 33 23:31 bueno hay hay contrapunto ese exactamente precariedad y entusiasmo son dos palabras explosivas al lado no pero justamente yo creo que ahí está uno uno de los apuntó una de las ideas de las que va que va atravesando todo el libro el como algo positivo que que que que predomina las personas que nos dedicamos a las actividades creativas y que en algún momento tuvimos esa vocación no tenemos una expectativa a la hora de poder dedicarnos a ese trabajo creativo cultural e es entusiasmos salvo que nos moviliza de manera positiva pero el descubrimiento eh que aparece en ese libro aparece una manera intuitiva pero ya visto en en en en en la realidad que nos rodea y en otros muchos ensayos que también lo apuntan a hacer ver cómo se está instrumentalizando por parte de del sistema para aumentar Un contexto más productivos a para aumentar la productividad y la la velocidad competitivas yo creo que híper producción y velocidad tienen mucho que ver con con escenario que al al que le favorece que que haya la Un muchas personas y deseando a trabajar de cualquier manera no solamente gente joven sino gente de distintas personas tengo compañeros de cuarenta cincuenta años que que que que que se identifican con el personaje central de de destruirlo y cuyo pago es el es el en el trabajo realizado os ha es esta constatación de que con con con la realización de tu trabajo ya está pagado por qué porque en la realización eh hay un placer en el hecho de de que de que estás trabajando de tu vocación de lo que te guste Llanos nos hemos ocupado durante mucho tiempo de alimentar esa expectativa en en las personas que se dedica

Voz 34 25:14 va a lo a lo cultural y eso es una verdad

Voz 0313 25:18 eso qué estás escribiendo es claramente el traje de verdad es decir tratar de convencer a alguien de que el pago de su trabajo es

Voz 0032 25:27 en función de su no sólo es perverso sino

Voz 0313 25:30 caradura extraordinaria nosotros hemos hecho pues verdad

Voz 33 25:32 es una es una de las de las cuestiones que se pone en conversación con este asunto porque esa esa perversión de de normalizar era algo que no es puntual porque para mí la gran sorpresa ha sido una vez que ha salido en el libro ver la la la el número de personas que se identificaron como Google esas cuestiones no solamente a un nivel de formación porque antes apuntabais bueno yo cuando empecé cuando cuando empezamos siempre hay y prácticas cambia el foro formación relacionada con prácticas a veces no remuneradas pero de lo que hablamos a este un encadenamiento de trabajos temporales y de trabajos además precarios que que que se que se cambian por certificados que se cambian a veces Poor reconocimiento por visibilidad de ese pago con ojos que es tan habitual en las redes Si en relación a esto que comentabais al inicio no de de como hemos visto cómo ha predominado un un discurso muy idealizado de las redes pero no podemos idealizar ahí Internet sin identificar las formas de opresión que hay que en este tipo de cuestiones

Voz 0545 26:33 cómo cómo te inspira este libro quiero decir en qué momento sentiste yo tengo que escribir esto porque es un libro que habla de el del presente más más más urgente de lo que estamos viviendo de lo que vivimos en nuestras carnes de lo que vive la gente joven decías que no solamente gente joven pero yo creo que están siendo especialmente víctimas de esta perversión como fue por tus alumnos fue por tu propia realidad porque

Voz 33 26:59 buena hay muchas raíces en este ensayo quizá una frase de estas que que que operan como sentencia como como sentencia de muerte que me me hicieron hace hace varios años Un una persona me dijo eres tan entusiasta que es imposible no abusar de Totti y ese ese entusiasmo ya quedó ya quedó en mí y posteriormente también ha sido que que yo siempre he tenido una clara conciencia de clase me preguntaba mucho por qué pasa con las personas que venimos de contextos humildes que queremos dedicarnos esos trabajos que encima todo el mundo piensa que son trabajos que que que no dan dinero y siempre nos recomiendan cuando somos pequeños tetica te algo serio después eso quería veo pinta no es de este tipo de cosas que ahora estamos empezando a a va a sentar a enseñar que que son trabajos no que que no son meramente aficiones Illa ILE y el gran estímulo a además de las lecturas paralelas que los últimos años he visto cómo empezaban a relacionar conceptos para mí importantes como precariedad como entusiasmo trabajo creativo trabajo cultural en la obra delito Esteller o de Nicolás ocurrió hoy de Judith patria a esto también se unió

Voz 36 28:09 el hecho de de de que yo estaba muy hastiada de de

Voz 33 28:15 el tener todo tipo de de trabajos como de de informes datos libros que cuantifica va el trabajo creativo hablando con mucho optimismo del trabajo creativo es lo que yo observaba era otra cosa o sea yo observaba a mis compañeros yo tengo una relativa estabilidad Universidad pero la mayor parte de mis compañeros vienen encadenando otra contrato temporales misa estudiantes y no solamente los de veinte años sino también los de cuarenta años están constantemente buscando a certificados publicando en revistas que que que eh artículos que muchos de ellos no valen la pena pero en los que despiden eh es más importante el lugar donde publicas que lo que publicas porque la cultura académicas está cada vez convirtiéndose más en una cultura Index

Voz 0313 28:57 déjame déjame déjame que estamos repasando enciendo retazos de realidad sí que los hemos un baño de realidad con un caso concreto una historia muy breve muy contundente con nombre y apellidos se Patricia Patricia Garcinuño la chica abulense afincada en Madrid tiene veintiséis años es fotógrafa freelance como Le Peer en qué ocurre a veces bastante a menudo así

Voz 37 29:18 pues es que hemos visto tus fotos y me gustaría ponerlas en nuestra página web gustaría ponerlas en nuestras redes tras podemos coger y entonces tú tienes que decidir si aceptas porque te compensa porque te va a dar una mayor repercusión por mucho que te duela no cobrar tu trabajo que al trabajo no es un voluntariado o decir mira no es que en algún momento mete aunque plantar yo creo que también nuestra generación sobre todo los de veinticinco treinta años estamos marcan un poco el paso de nos hemos dedicado a decir que si desde que desde que salimos de la Universidad decir sí a colaboraciones gratis si ya que

Voz 38 29:54 paguen treinta euros por la colaboración de un reposo

Voz 37 29:58 traje en el que ha estado dos o tres semanas jurando te venden el que si tú eh quiere hacer grandes cosas tienes que estar con ellos sino hay una cola infinita de gente que puede hacer exactamente lo mismo claro porque al final también nos han hecho creer que el que aguantara

Voz 39 30:16 eh

Voz 0545 30:22 el que aguanta ganara el viró si doy yo yo creo que no yo a mi me gustaría preguntarle remedios que habla de generaciones de veinte de cuarenta de cincuenta años que ocurre con el entusiasmo cuando se tiene que mantener sin cobrar un sueldo justo durante muchos años se pudre qué es lo que ocurre con misa

Voz 33 30:39 claro es que ahí es donde el la cita en aunque cree que comienza el libro en la que se habla de de esa de ese valor que que que que tienen las personas que se han dedicado una que han encontrado esa pasión creativa el valor que tiene el desamparo que que que supone perder la no hay muchas personas que que que se enfrenta a una con una absoluta ansiedad una gran frustración a esta situación cuando se va encadenando esta esta situación la lo los recorridos que se hacen en el libro hablan de este un entusiasmo fingido que que es algo que a mí me parece también absolutamente perverso y que predomina cada vez más en esa cola a la que aludía a Patricia querer es eh as en esa cola de de precarios que que siempre se presupone que hay esperando a trabajar gratis y con las que se chantajea a quiénes se les ofrece un trabajo creativo hay hay empieza a ver también un entrenamiento en en aparentar yo soy el más entusiasta de todos el por tanto elegir a mi que estoy dispuesto a trabajar gratis la la la cuestión empieza a ser de una cosa terrible de una preocupación terrible porque apunta algo ambiguo

Voz 0545 31:45 de ver cruciales la ruptura de vínculos

Voz 33 31:47 entre iguales el el el el el

Voz 36 31:50 el entender que está

Voz 33 31:52 precariedad y este contexto de de de instrumentalización del ex del entusiasmo se sitúa en un barco competitivo convierte a esos que eran tus compañeros de clase tus amigos o aquellos con los que puedes dedicar tu energía de manera colectiva mejorar el mundo hoy a crear Remedios

Voz 0545 32:09 se convierten en competidores qué podemos hacer para no sólo para defender no nosotros mismos sino para crear una idea de defensa colectiva para no conformarnos

Voz 33 32:18 pues yo creo que tuvo una cuestión principal es no tener miedo a a ser perturbados por este otro

Voz 0032 32:24 otros muchos libros que seguro que salen

Voz 33 32:26 eh y que y que pretenden zarandear a a las personas para para para facilitar una toma de conciencia yo creo que esto mismo que tu decías al inicio esto que sentíamos pero que no no no no sabíamos detenido apenas a pensarlo Air exige una toma de conciencia hay exige también un Bosé es la miento eh de Alianza el fin el final del libro en el que jugó con varios varias líneas de fuga posibles habló de de la necesidad de de mutación en el de la necesidad de incorporar la imaginación a fórmulas porvenir de la necesidad de profundizar y de salir de esta celeridad de de mundo que que es muy proclive a este tipo de de precariedad el el el el meternos en una cadena de de prácticas que no nos permiten pensar los el recuperar la profundidad de la toma de conciencia de aquí lo más importante la Alianza

Voz 0313 33:27 Rivero Zafra muchísimas gracias y un abrazo grande

Voz 33 33:30 la generó muchas gracias a todos

Voz 0313 33:33 la semana próxima pero no vuelvas entusiasmada eso eso sólo lo perdedores que además me pagan

Voz 40 33:45 la idea La Ventana en la redes sociales roja La Ventana quien fuiste la venta

Voz 26 33:55 Cate

Voz 28 34:01 en la radio puedes escuchar muchos programas deportivos

Voz 1 34:09 pero ninguno es como el original por desgracia uno no siempre puede estar escuchando la radio estamos los que estamos lejos

Voz 20 34:58 en Dostoievski o en la cama azzurro

Voz 0136 35:00 mis padres me avistaron tan corazonada manipulando el violín sin éxito que decidieron llevarme

Voz 33 35:06 también jugábamos muy pocas notita

Voz 0136 35:09 pero bien de estar vetadas las que nocivas suministrando el profesor en las clases de esta afinadas repetí ambos en cuanto llegábamos a casa hasta que ellas pedían

Voz 11 35:19 en fueron pacientes y astuta

Voz 0136 35:22 al contrario que las palabras y otros trastos las notas no se humilla and día a día ganaban cuerpo textura empezaban a confiar soltando gracia y sentido imaginamos que aquello podría llamarse música

Voz 41 35:35 en el interior

Voz 0136 35:38 Isabel Melendro buenas tardes

Voz 11 35:40 parezcan siguiera música verdad sí lo era si lo eras y lo era ya entonces sí si ocurriese ese momento mágico entre cuando cuando el ruido comienza a ser música en un en un estudiante de violín pero eso es una línea muy finita la que separa una etapa de otra o osea advierte el de venir eso lo lo advierte más el profesor que el alumno de debería decir si Isabel Mellado el primer violín de la orquesta de Granada escritora y se asoma a la ventana para presentarnos su nueva novela que es vibrato que es una historia vital

Voz 0313 36:08 como decía narrada en en tres movimientos música los músicos los conciertos los críticos el crítico y el público como principales actores es un libro muy original por la cantidad de de metáforas musicales que que trufa el relato con una escritora con una escritura en mi modesta opinión muy brillante de de de de gran potencia destila sensibilidad dolor también sentimientos íntimos yo he disfrutado mucho leyéndola descubierto definiciones o conceptos que hasta ahora sinceramente no había planteado haber Juan Ángel que te parece por ejemplo que los músicos son los traficantes de drogas sonora para el algo tienen que acertar con la dosis claro o que se mueven como Lanata como una sola piel de tan adheridos que está andan un poquito de asco o que el director de orquesta es el que marca las señales del del tráfico sonoro y hay más eh y luego le preguntaré Isabel por cierto en qué consiste exactamente disfrutar a un nombre cual alcachofa

Voz 11 37:02 pero no lo acaba de entender pero quedémonos en la música

Voz 0313 37:05 como Pilar como refugio que es la descripción de esta de esta historia que fue primero la música como refugio o la música como inspiración

Voz 5 37:14 primero fue el hemos sigue como como refugio como Bunker

Voz 42 37:17 es que estaban protagonista aclara

Voz 5 37:20 se vive en un país que están dictadura además de una dentro de una familia disfuncional con un padre alcohólico con mucho cariño claro pero con mucha violencia no hijo su hermano I tienen una un año en esa casa que se hundió y primero lo utilizan como una especie de juego ventrílocuo porque son gente muy introvertida ese comunica también de este está calavera pero pronto van a ser reemplazado para estos violines no ir a ellos buscan en este pequeño fragmento que es un compás buscan un una especie de tiempo perfecto una habitación tranquila dentro de esa casa

Voz 11 37:55 la novela se que que no es exactamente con ese enteramente autobiográfica pero sí hay pinceladas si hay retazos por ejemplo un país en dictadura estamos hablando de de Chile y a su familia tu familia sufrió persecución durante la diga si por ejemplo en el capítulo donde cuenta cuando entierran los libros cuando comienza la dictadura para para que paren oyen preso eso ese absolutamente cierto no hay hay bastantes cosas cierta hay otras que no pero que ya lo son por estar en libro capítulos que me han ocurrido mi que es del mundo de la música clásica que me parecieron igual muy literarios para para ganarlo yo decía hace un momentito que dentro de tanta sensibilidad también

Voz 0313 38:35 destila dolor en la lectura de de vibrato en la etapa primera el primer movimiento en Chile de verdad es que hay bastante no y esa historia de la represión de la dictadura feroz de gente que desaparecía miren por ejemplo lo que escribe Isabel hablando de él de ella de su hermano o de la protagonista de su hermano nuestros violines quedaron semanas lánguido sobre las sillas como coyotes esbozados para calmar unos madre Nos mentían nosotros nosotros a gerundio y ella a la Vía Láctea ya no fui obligada a tomar leche Llanos obligaron a nada minas ese rindió hermano mío a fin hemos podríamos repetir al que el compás el compás nuestro de cada día de adelante para atrás

Voz 34 39:14 y al revés sí perfecto tan al revés que no regrese a nuestro padre Los Pacos apodaron a mi padre detenido desaparecido a partir de entonces la infancia no nos hizo falta

Voz 43 39:30 eh

Voz 0313 39:52 Juan Ángel no hemos explica a los oyentes exactamente qué es el vibrato

Voz 1155 39:56 bueno a mí me encanta escuchar Celati esa visión si quieres pues poco más de de lector no sí sí claro claro torno o musical E inevitablemente en las dos veces que he leído el libro la primera un poco más suavemente la segunda de corrido por completo yo lo trato de ver en ese lado en ese lado musical desde la propia estructura en esos tres movimientos single Berlín y los caminos de vuelta algo algo que a mi me parece que está muy conseguido esa división de las relaciones de clara con ese lenguaje declara tiene público y musical a la vez en las relaciones con los hombres con los que convive que son nombres totalmente distintos hay un director de orquesta hay un crítico hay gente

Voz 11 40:40 el partido a gente de fuera

Voz 1155 40:42 otros como como un ocupa el primo determinado en que Se establece pues todo ese mundo que parece una tontería pero que no lo es

Voz 11 40:51 para nada el compromiso de los que tenía claro

Voz 1155 40:53 las con la música estudiando música queriendo por todos los medios llegar como en una oposición continua a los grupos de cámara ya la Orquesta Filarmónica de Berlín a lo que sea y luego lo que estaba pasando ando alrededor como en la caída del Muro todo esto narrado en los términos musicales de da una imagen de esa imagen que siempre hemos buscado que haga del mundo musical que es un mundo durísimo el mundo de la gente de las orquestas las vidas de un sitio para otro ese agotamiento se volvería a tocar lo mismo continuamente tantas veces el concierto de Beethoven el cuarteto las disonancias de moza loca falta entonces los escapes por así decirlo se ven en un escape que clara tiene en un momento del libro que es determinante pero repite continuamente pues hasta les café gastronómico escape continuamente pues con otros músicos que verdaderamente pues comparten algo para poder seguir en esa especie de camino ideal vamos a llamarlo de lo que es la música como belleza la música como estética a la música como ética la música como vida y todo eso ligado a una sociedad en la que están en que hace todo eso muy muy difícil porque es muy muy difícil llegar a una orquesta a unos puestos de privilegio a una enseñanza en una orquesta tan fantástica como la Filarmónica de Berlín

Voz 0313 42:15 porque en ese camino tan duro en esa vía plagada de obstáculos que define Juan Ángel y que es verdad eso empieza ya desde desde muy pequeñita desde muy jovencita yo no sé cómo como una línea un adolescente vive lo de tener que renunciar a cosas digamos propias de su edad por las exigencias de la música no tiene que ser un proceso fáciles en un proceso fácil

Voz 5 42:34 pero cuando uno empieza a tocar un instrumento no es consciente de eso uno hace lo que de verdad con instrumento que es jugar en otro idioma de tocaron instrumentos se llama jugar lamentablemente en español se llama tocar un instrumento eso uniéndose debía olvidar en yo creo que es una profesión una vocación de tal obsesión que no queda otra que dejar muchas cosas de lado es el oído lo que manda todo un obedece lo ido hasta las últimas consecuencias creo que eso lo hacen todos los músico pero esta protagonista el llega ya Berlín de golpe

Voz 11 43:09 el huido ya se queda corto empieza a dudar de si esos doce revela contra este con esta visión tan parcial del mundo que puede ser muy típica del músico clásico entonces empieza la empieza sumar dos sentido codornices el sentido del gusto y también el sentido del humor debo decir porque es una niña no quiere tener ninguna grandilocuencia su vida está lleno de baches y también momentos maravillosos de la música y también de sesenta dio el humor y ayuda muchísimo pero incluso en las grandes vocaciones como es el caso como es la Historia

Voz 0313 43:39 que cuenta vibrato aparecen momentos de duda de crisis incluso con poquitos años

Voz 44 43:47 creen crisis vocacional

Voz 0136 43:49 llegó a los once años reclame uñas largas y un juego menos absoluto que la música quise jugar un rato con otras niñas parecerme menos a mí más a ellas desintoxicarme de música me hubiera encantado interna Carme con mi padre en la clínica que hacer juntos terapia mi madre mujer sabia compro algo llamado sonatas y partidas para violín solo las que ponía en el tocadiscos una y otra vez sería posible que no llegase yo a tocar las al menos la partida número tres llore por ellas y supe que lo mío no tendría cura al acabar una semana que dedos brutos mover los dedos en otros quehaceres Hinault sonar lo consideré un terrible despilfarro regresaba al yo de los demás quietos aburría de mi yo de ellos las cosas se ponían furiosas agresivas observaba Raúl practicando concentrado su instrumento que añoraba al Moscardó ni su onda expansiva

Voz 44 44:44 el resto fue sacerdocio los oídos habrían destapado la Dama

Voz 0136 44:48 Juana del corazón

Voz 11 44:56 la escritura con la música Se se vuelve loco

Voz 0313 44:59 hablamos de de aprecia doblemente hermosa

Voz 11 45:02 cuando apareció la literatura el el la vida Isabel Mellado en la verdad que tú siempre pero también tenían nombre y literatura sino que el nombre padre y poesía a mitad de etapa hay siempre nos regalaba galletas para que que hubiesen poema en su puesto concursos donde menos mal que nunca un ganador que a diferencia de mundo de la música no donde siempre tanta competición entonces la mi madre artista pintora entonces estaban mucho la las imágenes pero lo Errol establecido yo era la de la familia y así fue hasta que llegue Alemania hay la carencia de mi propio idioma por la ópera maravilloso descubrir otro idioma querido desarrollar otro temperamento descubrí que tenía que yo pensaba y aquí también lo descubierto en España no nuevamente pero pero eso Miso anular tanto mi idioma en aquel momento se habla español en Alemania que que empecé a escribir como fuerza que nunca como buenamente como una botella que se hubiese escapado de golpeo Ayora expresión de patriotismo bucal el que es el tiempo que me interesa aquí interesa

Voz 1155 46:08 sí es curioso además que antes que hacía referencia a Carlos a los que es el sentido del humor que el libro tiene no sólo es el lado poético musical en la forma de narrar propio libro es muy musical en todo sentido no en la utilización del lenguaje pero en ese sentido del humor yo creo que siempre hay una doble intención propone un par de ejemplos cuando hay una especie de ese encuentro con en la relación de clara con el crítico se termina un capítulo llamando al crítico en un juego de palabras el cítrico musical lo cual es una especie de crítica a una forma de comportamiento Brígida

Voz 11 46:39 la Fiscalía claro nosotros sentir

Voz 1155 46:41 ido a mí un fragmento que me hace mucha gracia en esa incorporación esa búsqueda nuevos repertorios en un momento determinado el cómo se bromea con una pieza de John Cage como cuatro minutos treinta y tres segundos hace una adaptación para cuarteto de cuerda de una pieza que es silencio puro para piano siempre hay ese sentido del humor con con con una doble intención no hay como una especie de notan velado sino muy directo de lo que es una una criticar una denuncia un apunte un algo de lo que es las coordenadas de la moda

Voz 0313 47:12 pues yo recuperando el sentido del humor y la alusión al crítico quiero recupera el tema alcachofa que ha quedado por ahí colgado y quiero irme a la página ciento veinte del libro para leer lo siguiente tenía los ojos disparó lejos Hans las contradicciones le asaltaban la visión al comienzo me apetecía mirarlo en profundidad con mis párpados remangados averiguarlo el fondo dice a la alcachofa

Voz 35 47:35 podemos traducir por favor

Voz 5 47:36 sí hay cosas que yo mismo me sorprendo de la censura que tengo escribirlas pero

Voz 11 47:42 yo debo decir que que clara eh bueno

Voz 5 47:44 persona que tienen mucho miedo la intimidad también ella tiene su parte de culpa en esta relación no no bien resuelta hay mucho miedo a la intimidad juegan no el Bermeo un juego además hay mucho juego y donde él es el crítico se disfraza de Robert Schumann y Chuman

Voz 11 48:02 la realmente pueden ser ellos mismos cien

Voz 5 48:06 estando disfrazados no

Voz 0313 48:08 sí sin embargo aparecen otras otras descripciones de de relaciones con hombres y del amor la historia de Lucio por ejemplo no voy a hacer spoiler pero es una historia breve pero muy hermosa

Voz 0136 48:27 desde que escuches sonata número uno en sol mayor quise ser novia de Brahms que tocáramos juntos muchos acorde sin que hablase en Clave de Sol desconfiaba del corazón como oficina de Correos de las Caco fónicas caricias temía que los días fuesen conejos muertos sacados del sombrero pero conoció mejora Lucio atravesar vamos en un concierto tres siglos con los dedos primer hotel Lehman luego Beethoven aquí corta Lucio parecía un centauro mitad hombre mitad celo el y yo lo sabíamos poner los dedos es tirar los dados cuando llegamos a su casa había venido del Norte a estudiar y vivía solo uno leíamos a Aplausos Nos Duchamp sus para partir de cero y acabamos como un archipiélago desparramado en la alfombra no era buen dueño del hogar Lucio todo el suelo con Pelusa involuntarios peluches Zeltia

Voz 11 49:30 yo lo estoy imaginando o Isabel Mellado este este fragmento está parte de la historia la conmueve de manera especial partió el corazón una vez más por qué debo decir que sabe lo más autobiográfico del libro es que yo estaba muy enamorada de Brahms toda la toda la juventud tuvo un amor platónico tremendo con Brahms hay otras esto de las pero sillas como peluches el tiempo me una expresión deliciosa

Voz 1155 49:54 si hay una parte que yo intuyo que es autobiográfica que es bellísima también desde el punto de vista poético que la carta de poeta Jorge Téllez

Voz 4 50:02 sí sí sí si eso es así

Voz 5 50:05 padre conoció a Jorge te en en varias clínicas de desintoxicación ni yo admiro muchísimo y es uno de los grandes regalos que recibido ese poema que es el único tema que la escrito en rima que yo sepa no supo suelen ser bastante melancólica y Esteban pues sé que quien quisiera que fuese también una especie de de adivinanza de lo que puede ser una vida no y también está libro hago pequeños regalitos no de también están libro Un dibujo de Rodrigo Lira también gran poeta que ese su sido cuando yo era pequeña también me hizo ese año cargas la Real sí quiero ser un una especie de homenaje no no grandilocuente a Kundera cuando habla en el arte de la novela que la novela pueden caber muchas cosas entonces también el ensayo utilizo ese pequeño ensayo sobre el Ensayo de orquesta también lo periodístico donde también por fin puede tener una voz y explicar a su manera ahí él hace una una

Voz 11 51:00 reseña musical

Voz 0313 51:02 está muy bien yo lo visto en los en los en los pequeños regalos que que comenta Isabel Mellado que va deslizando en las páginas de The vibrato yo me he apuntado unas cuantas definiciones lo que decía al principio de conceptos que uno no ha llegado a imaginarse no mira Juan Ángel la cucharita a cucharita la cucharilla de toda la vida al señor como doméstica catapulta la luna la luna común de eso los pequeños siempre es que eso es una expresión preciosa también

Voz 1155 51:32 un esposo como tu vivo

Voz 0313 51:34 bueno que hay podríamos discutir hoy en bicicleta que ir en bicicleta sea sea como silbar

Voz 47 51:39 con las piernas que uno lo piense que pues sí claro

Voz 0313 51:41 exactamente bueno los ojos los ojos que nos

Voz 47 51:44 son no son desechos de los oídos

Voz 49 51:54 el

Voz 48 52:00 por ahora

Voz 50 52:03 eh no

Voz 0313 52:09 quiero preguntar una cosa la escritora ahí musical sobre todo la música Juan Ángel la respuesta ya la sé creo que preguntárselo a Isabel Mellado a la música clásica sigue siendo elitista o somos unos pregunta

Voz 5 52:22 yo creo que que no es tan elitista ahora todas las orquesta incluso la más grande orquesta tienen un programa de conciertos didácticos la origen propuso la Filarmónica de Berlín si tú quieres escuchar un concierto tu puedes conseguir una entrada para estar de diez quince euros eh también hay que tener en cuenta que el origen de los conservatorios eran los orfanatos tú ves también en muchos países que ahora están llevando la educación musical a agente de de muy pocos recurso y que esta gente logra salir adelante de una manera que no hubiera hecho ninguna otra profesión

Voz 11 52:57 su los tanto el no es tanto el precio de las entradas sino lo caro entre comillas que es el acceso a la música que lamentablemente no educación creo que lamentablemente

Voz 5 53:08 a haber más refuerzo en educación e con respecto a la música con respecto en general la educación que tuviera un lugar preponderante no eh en otros países Alemania tocar violines un poco como como jugar el tenis es algo complementario pero muy interesante

Voz 0313 53:25 bueno es verdad aquí no Isabel Mellado ha sido un placer compartir este ratito de radio para para hablar sobre Sober vibrato me gustaría cerrar con con una de las muchas definiciones explicaciones que será de cómo es el mundo de la vida

Voz 11 53:39 los músicos ceros músicos igual que Superman cuentan con un pequeño bono extra de energía al terminar el concierto la adrenalina bailara salvaje por sus cuerpos una hora

Voz 0313 53:47 a media alcanza para celebrar llegar a algún sitio

Voz 11 53:49 escoge el melodías livianas para llevarse a casa desnudos primitivo

Voz 0313 53:53 vos surfrimos aplausos las palmas del público como pieles curtidas visten nuestro pudor Isabel Mellado muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 51 54:13 él hasta la próxima semana amigo hasta pronto Gates