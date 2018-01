La Ventana (18/01/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0861 00:11 son las siete las seis en Canarias

Voz 0032 00:13 Zidane del Parlament de Cataluña completado hoy la primera ronda de contactos con algunos de los partidos catalanes de cara a la investidura de un nuevo presidente en los próximos días Roger Torrent se ha reunido con PSC con En Comú Podem también se ha reunido con el PP de Catalunya con la CUP desde el Parlament nos llegan el enfado de ciudadanos primero porque Torrent no esté siguiendo el orden de representatividad en la Cámara para estas reuniones y luego porque Jones Per Cataluña haya mostrado su interés en que el presidente de la Cámara vaya a Bruselas a ver a Puigdemont aunque es algo que de momento ni siquiera se hace raro Carlos Carrizo a exporta

Voz 2 00:47 los otros resulta intolerable que un presidente se avenga a viajara al extranjero para entrevistarse con una persona que ha elegido a huir de la justicia y no quedarse en Cataluña e para afrontar sus responsabilidades y mucho menos todavía lo entenderíamos si se hace con dinero de todos los catalanes

Voz 0032 01:05 como decíamos yo Torrens ha reunido con el representante de la CUP que es el único que se muestra a favor de la delegación de voto y una investidura a distancia conectamos con el Parlamento ahora sí Pablo Tallón bona tarda

Voz 3 01:15 bueno tardar el líder de los anticapitalistas Carles Riera condiciona su apoyo a la investidura de un programa de gobierno que implemente en la República pero sí le ha pedido a tu Rehn que garantice que el ex presidente tengo opciones de ser investido a distancia que los cinco electos en Bruselas puedan ceder su voto Rehn entre determinar mañana por la mañana la ronda de contactos con todos los grupos de momento ya tiene hacendado un encuentro con Inés Arrimadas a la una por la tarde a asistir al pleno municipal en el que estará oficial su dimisión como alcalde de hacer

Voz 0032 01:46 gracias Pablo según la Organización Mundial de la Meteorología los últimos tres años han sido los tres más calurosos jamás registrados Brian Pérez buenas

Voz 4 01:54 sabes buenas tardes dos mil diecisiete es el segundo más cálido de la historia con el dos mil dieciséis que mantiene el récord de dos mil quince estos tres años son los que más calor han registrado desde que hay datos históricos a nivel planetario según este organismo de la ONU estos tres años súper cálido son una clara señal de la continuidad del cambio climático Allard

Voz 0861 02:11 algo plazo causado por un aumento de las concentración

Voz 4 02:14 les atmosféricas de gases de efecto invernadero como el CO2 dos mil dieciséis sigue manteniendo el récord mundial pero dos mil diecisiete ha sido el año más cálido deportes Toni López

Voz 5 02:25 hasta ahora comienza a esta hora comienza a Osasuna Nàstic partido aplazado por la nieve hace unas semanas en segunda edición por ahora a minuto cuatro del partido cero cero en el marcador desde las nueve y media en Butarque Leganés Real Madrid ida de cuartos de final de la Copa del Rey también empieza a la Euroliga de hoy jornada diecinueve el Valencia Basket visita desde esta hora al Zalgiris va perdiendo siete a cero más tarde a las nueve el Barça Lassa recibe al Bamberg alemán de la Australia Open de tenis o la Albert Ramos única victoria eliminadas Garbiñe Muguruza hilar Arruabarrena también Verdasco y García López

Voz 0861 02:52 gracias Toni la información sigan La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 6 02:58 servicios informativos ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct ya tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el Rocco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 03:27 ahora

Voz 8 03:28 el rebajas de El Corte Inglés veinte por ciento de descuento adicional en marcas de moda un veinte por ciento adicional in Barbour que and now lover Scola polen Suert muchas marcas más sólo hasta el treinta y uno de enero sólo en las rebajas de El Corte Inglés

Voz 9 03:47 auténticos delfines porque respire mejor cuide satélite tu respiración con este animal elimina el exceso de mucosidad y despeja la nariz consumirlo difusor disuade puntualización

Voz 0861 03:56 el uno respira buscan tu formación los delfines esterilizar Illa respirar esterilizar de

Voz 10 04:01 Jofré reduce los síntomas de enfermedades respiratorias cumple con la normativa sobre productos sanitarios

Voz 11 04:08 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 10 04:21 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por dieciocho mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de seis mil cien euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 12 04:33 qué cojones está pasando con esas putas fallas Mildred la policía está mucho ocupando el torturando a negros como para resolver un crimen de precavido en alguno de cuatro Globos de Oro mejor película mejor actriz y mejor actor de reparto y mejor guión Chicano pierden tres anuncios en las afueras doce de enero en cines

Voz 1 04:48 la Ventana ultima hora

Voz 14 05:18 no puedo no puedo puedan esta explosivos el seis sí

Voz 0313 06:09 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias no sólo van a creer pero tenemos una buena noticia una muy la noticia hoy se ha confirmado que la Oficina de apoyo del sistema Galileo va a ubicarse finalmente en Madrid es una de las consecuencias de los efectos laterales del dichoso Brexit ya saben Reino Unido si nada lo remedia va a salir próximamente desde la unión y la Comisión Europea está recolocando algunos servicios que estaban dentro de ese de ese territorio Galileo para que no lo sepa es el programa europeo de de radio navegación ligeramente por por satélite son un proyecto muy potente muy ambicioso de muchos años ya desarrollado por la Unión Europea conjuntamente con la Agencia Espacial Javier muy buenas tardes hola buenas tardes Carles este centro en concreto de que se va a encargar pues se va a encargar de

Voz 0882 06:57 algo tan importante como vigilar la encriptación la señal se circula señal sea secreta para que que se manda desde y hacia los satélites a unos treinta los satélites Galileo con el objetivo nada más y nada menos de evitar los posibles ataques de piratas informáticos es decir se va a encarnar como de la seguridad de de un banco pues en este caso de de de la señal no de que no haya ataques informáticos Iggy esa señal pues se pueda digamos a capturar no con fines maliciosos

Voz 0313 07:28 igual hay oyentes que están pensando ahora que este que este proyecto llevará aparejada la creación de de muchos empleos no es exactamente así no es una ley de treinta personas empleos cualificados

Voz 0882 07:38 pues eso es un poquito más Nos dicen nos dicen en la Comunidad de Madrid ser más que puede llegar hasta cien

Voz 0313 07:42 Verdejo buenos tanto la importancia de la de la de la envergadura física digamos del del del lugar sino la importancia en materia de seguridad que acabas de describir

Voz 0882 07:52 porque además es un plan es un plan B porque digamos el centro principal están parida en París pero si falla digamos el plan B está estaría en Madrid y eso es algo muy importante sobre todo de desarrollo tecnológico no para posibilidades para jóvenes investigadores jóvenes tecnólogos de trabajar en un centro de altísima cualificación no estamos hablando de una inversión ya de momento ya de entrada de cincuenta millones de euros como decíamos el Ministerio de Fomento habla entre sesenta y ochenta puestos de trabajo nuevos a la Comunidad de Madrid incluso dice que ese poder llegar al

Voz 0313 08:25 centenar bueno esto para que no lo sepa es un mapa muy muy interesante de Estados Unidos

Voz 15 08:28 tiene tiene el GPS e Rusia tiene el Glonass China el Dow

Voz 0313 08:34 Europa ha tenido durante años y años a muchos ingenieros trabajando en el proyecto Galileo entre ellos nuestro invitado de ahora mismo en La Ventana Víctor Rodrigo buenas tardes hola buenas tardes Victorio es ingeniero aeronáutico y asesor de la Agencia Espacial Europea qué ventajas tiene respecto a otros sistemas globales de navegación por satélite Galileo

Voz 1346 08:54 hombre pues desde los orígenes sabía quince entonces americano tenía unas limitaciones en momentos donde hubiera circunstancias complicadas de hostilidad no garantizaban la precisión y la de la señal de la precisión con que daba entonces el Galileo nació precisamente para resolver este problema porque la necesidad realmente del GPS y el Galileo era para la regulación aérea para que en Europa es que tiene un problema serio de congestión reducir el volumen de la distancia entrar viene sea muy importante pero no se puede utilizar GPS mientras no estuviera garantizado que permanentemente podría hacerlo con lo cual los aviones no podían confiar en el completamente entonces Galileo tenía Sergio había no la más importante es el que pudiera garantizar permanentemente las de la señal o por lo menos en casos degradación que pudieran conocerlo y avisar a tiempo para evitar preguntas Austria

Voz 16 09:48 porque hay Galileo a diferencia de de de de GPS por ejemplo o de Bayrou no nace de un proyecto militar no

Voz 1346 09:55 no no no piensen hace nace por la necesidad de el

Voz 3 10:00 el aéreo y los principios cuando

Voz 1346 10:02 dejamos hablar de esto es que sal sentenció resolvía todo poema es un sistema que lleva ya veinticinco años funcionando compre plenamente mientras que el Galileo pues desgraciadamente todavía tenemos sólo dieciocho satélite hace lo estoy nunca qué tiene que temer para que esté totalmente operativo

Voz 16 10:20 me gustaría que esto que ha comentado Javier Azón segunditos de la importancia que supone la encriptación quitarlas la señal que que a efectos prácticos tienen es decir si esto no estuviera garantizado que podría ocurrir nos Víctor en nuestra vida cotidiana porque sabemos que no que el GPS Galileo

Voz 0313 10:36 sirven para para un montón de aplicaciones presto

Voz 16 10:39 qué podría ocurrir no si no estuviera bien seguro

Voz 1346 10:41 lo realmente situación todas las comunicaciones eran vía satélite lo están que todas son susceptibles de de interferencias y hacer una luz sobre ellas evidentemente todas lo son que sí que no es la única hasta la misma televisión que estamos viendo venir con una cierta garantía de que la señal no es perturbada pero eh de caso pues es más aún porque digamos digámoslo claramente y de la que Leo sea el Galileo también tendrá su aplicación militar sin duda alguna porque nadie le pone restricciones a sus te va viento y la parte de aplicación de Defensa también prácticamente asegurada entonces la situación todavía es más necesaria si tenemos en cuenta estas condiciones

Voz 0861 11:25 si Victorio estaba hablando hoy con algunos responsables de la sociedad

Voz 0882 11:27 el europea aquí en Madrid me decían que el sistema Galileo va a ser hasta diez veces más preciso que el GPS que se va a poder dedicar también especial meta labores de socorro no cuando un barco está en peligro un montañero podido ir que incluso va a poder me decían ser utilizado en el interior de los edificios cosa que ahora no pasa con el GPS yo no sé si tú eres tan óptimo

Voz 0827 11:49 Mista

Voz 1346 11:50 no no no soy tan optimista porque porque es que los relojes lo que marca la precisión el satélite son los relojes los relojes son los mismos de vivió de hidrógeno que sí que la previsión es la que te da

Voz 3 12:01 el propio satélite

Voz 1346 12:03 yo creo que por ciento están fallando bastante en el Galileo es una mala noticia que tenemos Europa posiblemente en el GPS americano también está fallando en la India también ha habido algún vivió pero esa es el corazón el el talón de Aquiles de estos satélites de la predicción sino tenemos un velo Mariinski eso pues difícilmente puedo mejorar la precisión porque luego GPS la tiene inmejorable ella sí que es verdad que para situaciones estrictamente militar son más precisos ya que son un poquito más veloz lo dinero pues seguramente tendrá las mismas condiciones es decir que que hace no más de un metro es más que suficiente para nosotros pero enseguida domicilio necesitan mucha más precisión

Voz 16 12:41 el y Leo será incompatible con el GPS supongo es compartir combatir los dos sistemas de absurdos

Voz 1346 12:48 luchó por la compatibilidad eso es una cosa aclara por qué no podemos tenemos para unos y para nosotros estamos ahora yo personalmente no sé si cuando cojo mi de ese estoy viendo un GP en GPS Galileo lo sé

Voz 16 13:03 porque tú Santillana

Voz 1346 13:05 emitiendo ya están ahí yo pero vamos a los operadores yo no sé pero de eso es completamente incompatible esa es una de las primeras condiciones que que se imponían que se puedan luego modificada esa compatibilidad de acuerdo bueno un que eso también estoy convencido que sea así que si los americanos no va a permitir que era el veo les estropee su sistema de que aunque degradar la no eso es una apreciación mía personal porque eso estrategia cada país no Europa lo mismo que en principio son totalmente incompatible con muy bien

Voz 0313 13:36 a Rodrigo asesor de la Agencia Espacial Europea gracias por asomarse a la ventana un plazo

Voz 16 13:39 eh bueno muchas gracias a vosotros adiós buenas tardes

Voz 0313 13:43 hasta la próxima esperemos que con tan buenas noticias hoy eso

Voz 6 13:47 es crítico con comercios por qué elegiste tu Ciboure memoria la mejor decisión siempre es Línea directa candidata y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizada nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 14:03 muy bien

Voz 12 14:05 ahora en inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike así monta ímprobo y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero

Voz 1 14:19 T el corteinglés

Voz 10 14:23 si no te gusta deja al centro ciudad te aburre viaja sido eres feliz vuelve a empezar

Voz 6 14:29 tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multi ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 17 14:34 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 10 14:44 crees que el invierno es Chris y aburrido

Voz 12 14:47 equivocas porque con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés disfrutarán de una explosión de color

Voz 18 14:53 con contratando crucero por el Mediterráneo los Europa Caribe adelanta Pelle elige el camarote que más se adapta reserva desde sesenta euros que aprovecha T de hasta el setenta por ciento

Voz 12 15:04 no de ahorro pago en tres meses y hasta diez por ciento de una tarjeta regalo de El Corte Inglés el precio baja te lo igual igualados informativa en la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés

Voz 0313 15:14 la pone Asensio rematar de Mayoral nunca

Voz 12 15:18 el Real Madrid

Voz 20 15:29 de de los cursos es una Kuta se cuida

Voz 6 15:48 cadena SER

Voz 1 15:50 la última hora

Voz 22 15:54 damos esta última hora informativa en Andalucía el ascenso lista investigado por la muerte de una joven este verano tras dar a luz en el hospital sevillano de Valme ha negado hoy ante la juez haber manipulado el elevador el día del siniestro la magistrada ha encargado un informe para averiguar por qué ese borrón la memoria RAM del ordenador donde se guardan los movimientos última hora en Aragón congelación salarial durante tres años reducción de algunos pluses y rebajar los descansos son algunas de las propuestas de Opel en la negociación del convenio para acercar posturas Comisiones Obreras ya ha dicho que no

Voz 0313 16:24 Asturias la Comunidad lanzar la oferta de turismo

Voz 1645 16:26 más completa del mundo se crea la marca minera de Asturias presentada en Fitur con el objetivo de dar a conocer fuera de la región los recursos turísticos de carácter industrial de la región actividades que suman dos millones de visitas

Voz 0313 16:37 a última hora en Baleares la trama de las falsas

Voz 1645 16:39 intoxicaciones en hoteles garantizaba dieciocho mil euros de indemnización a sus clientes lo dice la Policía Nacional en un informe incluido en la investigación en Canarias

Voz 22 16:47 es sólo Extremadura cosecha peores datos Canarias es la segunda comunidad donde menos se lee y lo que es peor el hábito retrocede según el Gremio de Editores casi la mitad el cuarenta y tres por ciento de los canarios mayores de catorce años admite que nunca le a no ser por estudio o trabajo última hora en Cantabria la web de Turismo de Santander tendrá traducción oficial al inglés después de la polémica por haber utilizado el traductor de Google la oposición pide el cese de la concejala de Cultura pero la alcaldesa pide perdón trata de ver el lado positivo ante la repercusión que ha tenido la noticia en Castilla

Voz 23 17:15 mancha hoy han desfilado por la comisaría de Albacete los universitarios que escribieron auténticas barbaridades sobre una compañera a la que ni siquiera conocen en un grupo de Whatsapp llegaron a proponer hacer una manada además de otras expresiones por las que podrían enfrentarse un delito contra la libertad sexo

Voz 24 17:27 a última hora en Castilla y León a alrededor de trescientos ganaderos han salido a la calle en Valladolid para pedir a la Junta que impida que la industria compre a los productores de leche de ovino por debajo de coste

Voz 25 17:37 en Catalunya ojo este caso el juez ha dado veinticuatro horas al padre de Tarragona que se niega a entregar a su hija a su madre que tiene la custodia vive en la República Checa Él asegura que la menor de once años no quiere volver con su madre porque la maltrata ultima hora en Ceuta

Voz 0313 17:52 la Asociación Española de Guardia Civiles pide el cumplimiento de la legislación a raja tabla en materia de frontera para evitar entre otras cosas las avalanchas de porteadores

Voz 0882 17:59 si apuesta por la eliminación del conocido como comercio atípico entre España y Marruecos

Voz 0313 18:04 a a última hora en la Comunitat Valenciana el presiden Ximo Puig ha anunciado en Fitur medidas para mejorar la estabilidad en el empleo en el sector turístico se pondrá en marcha un plan trienal de formación y ayudas de diez mil euros por empleado para que puedan ampliar sus contratos de seis a nueve meses entre otras medidas en Euskadi

Voz 26 18:23 la Ertzaintza ha encontrado los cadáveres de una pareja de ancianos de más de ochenta años en su domicilio del barrio bilbaíno de Otxarkoaga los cuerpos presentan signos de violencia y el piso estaba revuelto por lo que aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas todo apunta que puede haberse tratado de un robo a última hora en Extremadura

Voz 22 18:38 UGT y Comisiones Obreras han colocado lazos marrones frente a la Tesorería de la Seguridad Social en Cáceres para exigir otra financiación del sistema es que es Extremadura la región con las pensiones más bajas de todo el país Oise ha reclamado también que se incluye una subida anual mínima del IPC del cero coma veinticinco por ciento que es lo que se viene incrementando los últimos años y que apenas se traduce en un euro y medio el mes enero

Voz 0861 19:00 Alicia Feijoo cree que su partido está preparado para

Voz 1645 19:02 abordar su relevo hoy ha dicho que el PP iniciará ese proceso después de las generales y que su sucesión al frente del Partido Popular en Galicia será más fácil que la de Manuel Fraga La Rioja

Voz 22 19:11 en los colegios concertados presentar una guía para actuar contra el acoso escolar una manera de romper la ley del silencio ante un problema que deja cifras alarmantes en todo el país con un incremento en dos mil dieciséis del ciento cuatro por ciento con respecto al año anterior según la Fundación Anar a última hora en

Voz 0861 19:26 hoy aquí en espera de que pase a disposición judicial el radical que ayer apuñaló supuestamente a otro ultra del Atlético de Madrid el detenido ya estuvo implicado en el asesinato de Aitor Zabaleta en aquel caso el Movimiento contra la Intolerancia intentó que se aplicase el agravante de asociación ilícita pero hoy Esteban Ibarra no ser bordado con frustración que ni el fiscal ni el juez les hicieron caso a última hora en Murcia

Voz 27 19:45 los agricultores aseguran que la campaña de fruta de hueso ha sido desastrosa está llevando al abandono de las explotaciones COAG pide la regulación de precios para evitar que el sector se vaya a pique hice Ramos en Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona

Voz 0861 19:58 presidido por Bildu coloca las dos primeras placas en las calles de la ciudad en memoria de personas asesinadas por la organización terrorista ETA

Voz 1 20:04 la Ventana última hora

Voz 15 20:12 la Ventana de Madrid el míster eso fans de las actas del canal

Voz 0861 20:17 los caprichos del destino

Voz 15 20:20 dicha providencia se les envío a ustedes por favor

Voz 29 20:24 minutos después se les mando al mismo número de fax

Voz 30 20:29 solución

Voz 31 20:30 cuando su personación en la causa la que aceptaba su personación la anunciaron ustedes a bombo y platillo la que permitía a entregar las actas se extravió

Voz 32 20:39 o que esté claro

Voz 1 20:47 sí señoría como dicen ustedes hablan ustedes la ocultación de información no ha habido ocultación no habido ninguna intención de faltar a la verdad ha habido unas manos

Voz 31 21:04 el hombre eso que dijo el otro día de que nadie puede pensar que intentamos ocultar algo con chistes sin gracia ha ocultado usted una resolución judicial ya ha mentido de nuevo en sede parlamentaria señoría hechos muy graves como para dimitir en cualquier democracia si le queda un mínimo de dignidad

Voz 1 21:23 quería abandonar su le voy a dar una mala noticia pero no

Voz 0861 21:36 bueno los números no engañan y el de un fax tampoco el escrito del juez Andreu tras papel lado por el Gobierno madrileño llegó aún Fax ubicado en la mismísima puerta del Sol ese equipo lo comparten cuatro despacho de abogados de la comunidad entre ellos el de la letrada que tiene asignado el departamento del propio consejero de Presidencia Ángel Garrido llegó allí el papel perdido bueno no lo sabemos en Sol no nos lo aclaran ni sino pero hoy la Cadena SER sí aporta una certeza a ese mismo fax llegaron casi simultáneamente dos documentos del juez Andreu pero inexplicablemente Caprichos del destino en agosto el Gobierno sólo difundió uno el auto en el que admitían su personación en el caso Lezo pero nada dijeron de ese día del otro escrito la providencia del juez en la que les sacaban los colores la Audiencia Nacional les aclaró en aquel papel perdido que los documentos del canal que habían estado vetando a la oposición durante meses nunca estuvieron protegidos por el secreto de sumario

Voz 1 22:37 en La Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 22:43 qué tal buenas tardes a todos parece que aún no se ha escrito el último capítulo del misterioso fax perdido toda la oposición pide explicaciones al Gobierno de Cifuentes porque las que han escuchado hasta ahora dicen no les convencen saludamos al diputado César Zafra portavoz de Ciudadanos en la comisión de investigación de la corrupción

Voz 16 23:01 qué tal buenas tardes muy buenas tardes buenos

Voz 0861 23:04 dicho Asefa fase con un intervalo de sólo dos minutos en la Puerta del Sol llegaron dos documentos pero en agosto sólo trascendió uno usted cree en la casualidad o los caprichos del destino

Voz 3 23:16 hombre yo en el destino creo pero también creo que la Comunidad de Madrid es uno de los sitios donde pasan cosas muy raras la señora ser cuéntenos dijo que no se va de vacaciones porque quería estar trabajando y al final resulta que allí no había nadie y si encima son más que los dos faxes donde se decía en un caso que nos tenían que dar la información que llevamos pidiendo desde la comisión de corrupción Canalis al segunda y otro donde sí se personan pues bueno al final resulta un poco extraño que que interesase Lea ir que no interesa base olvide sobre todo teniendo en cuenta que era algo que habíamos pedido por activa y por pasiva

Voz 0861 23:50 cómo interpretan ustedes que el fax al que llegó el escrito del juez Andreu en el que daban vía libre a la comunidad enviase los papeles a a la oposición estuviese ubicado físicamente en el despacho de la letrada de la Consejería de Presidencia

Voz 3 24:03 bueno yo creo que la ubicación ante no pero yo creo que lo más importante es el hecho de que parece que no es cosa solamente era una persona sino que más gente sabía que se había llegado llegar a lo que nos falta por saber si hay más personas implicadas en este caso vocacional bueno ha habido un cabeza de turco pero yo creo que esto va mucho más allá se nos hace extraño que durante tantos meses nadie ella ha levantado la mano ya había dicho que había llegado falta diciendo justamente lo contrario de lo que estaba diciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid día tras día porque la son seis meses en los que a la posición será tratado de forma despectiva de acusándolos de no tener de la más remota idea de cómo funciona el sistema judicial y al final resulta que eran los únicos cómo funcionaba

Voz 0861 24:46 bueno la última que acabamos de sacar de de la mesa de la comisión de investigación sobre la corrupción mes a la que no ha estado el Partido Popular que como sabemos cómo recordemos abandonó esa esa comisión el preguntar que han acordado además recientemente PSOE podemos habían intentado que el próximo dos de febrero en la primera sesión de esa comisión declara en la presidenta Cifuentes y hay quórum hay consenso entre los grupos

Voz 3 25:08 sí hemos acordado que llevaremos el tema de las actas que han aparecido hayan desaparecido durante estos meses y si vamos a la señora Cifuentes y a más personas implicadas en este caso para que nos den explicaciones básicamente porque no ha habido ningún tipo de explicación básicamente se nos ha dicho que es un error de una persona que es un error humano pero no ha ido más allá nadie nos ha explicado pues la información que que ha sacado la Cadena SER justamente diciendo que era un fax donde habían más personas donde había muchos más equipo bueno yo creo que no se puede obviar un nuevo información importante no dar explicaciones yo creo que el Partido Popular está muy acostumbrado a borrarse de dar explicaciones cuando les viene mal pero por suerte ya no tiene mayoría absoluta y ahora sí que tiene

Voz 0861 25:50 bueno pues veremos que dice no qué explicaciones da en esa próxima Comisión de la próxima sesión de la Comisión de Zafra diputado de Ciudadanos gracias como signo de la llamada a ser un saludo

Voz 1346 26:00 gracias a vosotros aparcamos el caso Lezo

Voz 0861 26:03 subimos en Bici Mad a nadie

Voz 34 26:08 el motor o que esa pincha o no siempre se puede mejorar pero igual es usted

Voz 35 26:13 tuviese bueno esto esta las marchas no van bien

Voz 36 26:15 no no no engancha bien las marchas entonces cambiado una otras olas pero en general bien lo único eso de las marchas a veces los freno otras veces que me ha pasado que bueno este es el día que

Voz 0861 26:24 Postigo que hacen algunos madrileños sobre servicio de Bici Mad pero también tenemos el diagnóstico político

Voz 37 26:31 exigimos a Manuela Carmena que dé explicaciones inmediata que le explique a los madrileños lo que ha pasado tenemos preparada la querella que anunciamos que íbamos a interponer por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación

Voz 1626 26:44 ahora ya sabemos porque no quería que se investigase ir porque la habían amañado presuntamente parece todo apunta a que era absolutamente amañado

Voz 38 26:53 el grupo socialista P pedirá en el próximo pleno la comparecencia de Inés Sabanés para que informe sobre el proceso de urbanización de víctima

Voz 0861 27:03 pues Inés Sabanés está con nosotros Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad qué tal bienvenido buenas tardes muy buenas tardes bueno lo primero Camps comparecerá usted en el próximo pleno por supuesto ningún problema que comparecer no hay ningún problema

Voz 0795 27:15 comparecer en el próximo pleno ni en convocar el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes para que todos los grupos políticos puedan tener el conjunto de la documentación y la explicación de lo que fue la decisión de contrato entre la concesionaria eh Bono Party la Empresa Municipal de lo que queremos hoy aquí

Voz 0861 27:41 la Ventana de Maurice explicaciones no conocer algunas explicaciones sobre informaciones que venimos escuchando en los últimos semanas meses en el día de hoy también lo primero tome cree le quiere preguntar le chirría el diagnóstico político es sobre esas supuestas irregularidades que que acabamos de escuchar en boca de de la oposición de del portal popular al

Voz 15 27:59 da de sí manos

Voz 0795 28:02 sí por supuesto me chirría sobre todo ciudadanos que siempre avanzan muchísimo en en en dar las cosas por por por hechas no me chirría pero también entiendo que es parte de la acción la política de los grupos políticos y que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno en este caso yo misma ahí la Empresa Municipal de Transportes es dar todas las explicaciones pero una cuestión si si quería aclarar qué

Voz 0827 28:32 creo que hay un nivel de confusión muy

Voz 0795 28:35 han de primero de lo que se trata es de una cesión de contrato en un servicio que estaba en riesgo que no encontrábamos ninguna forma y manera hay ninguna fórmula de poder dar continuidad a ese servicio de no parar el servicio a la vez que se iba reestructurando había llegado a un límite el servicio de víctimas que realmente estaba en riesgo su continuidad

Voz 0861 29:01 y ahí voy con esa operación a quién y cuando decidió que debería comprarse por esos diez coma cinco millones de euros bueno

Voz 0795 29:08 en lo que se decide es después de entrar después de que Bono Park pide un reequilibrio de que hay una mala valoración inicial de las expectativas y las posibilidades de este negocio de que está con una incapacidad de seguir adelante qué pide un reequilibrio al Ayuntamiento y que nosotros como equipo de gobierno yo misma entiendo que ese reequilibrio no va a garantizar poder reflotar tener continuidad

Voz 0861 29:35 es que soportamos le pregunta una pregunta muy concreta quién y cuando decidió que que que la tasación de esa operación era esa era de diez

Voz 0795 29:43 no es que lo no es sólo la tasación todo es un proceso muy largos que se dice a Bartoli bastante más complejo que se inicia con con

Voz 0861 29:51 en conversaciones con la empresa Seat

Voz 0795 29:53 eh que podíamos ir a un modelo de cesión de contrato se evalúa a través de nuestros servicios técnicos de la Junta de la mete hice evalúan lo todo lo que significa los tangibles e intangibles hacerse cargo de esa operación las bicicletas las bases la tecnología ya y una serie de de elementos que teníamos que que adquirir a partir de ahí ahí se se tienen en cuenta no sólo quién cómo y con qué documento no se tiene en cuenta los estados de la situación económica

Voz 0861 30:25 la empresa bueno fin las estaciones de auditoría bicis que Alá se tiene en cuenta toda la documentación de auditoría de la empresa que no me quedé claro por también por ir un poco al al grano no es parte de de las supuestas irregularidades que que denuncia o no o que teme la la la oposición y el expediente de esa operación de cesión de de contrato debería figurar un informe para tratar de de tasar no esos diez millones de de euros le pregunto

Voz 0795 30:50 bueno esa es una empresa pública no no es un expediente sino que es una serie de documentos que tienen en cuenta todas las valoraciones una canción que se basa por la normativa mercantil y no por el procedimiento de contratos administrativos por tanto de toda esa serie de documentación que tiene en cuenta la valoración de la empresa las obligaciones que se tienen que adquirir la compra que se hace hay una una valoración en diez millones y medio de euros de todos estos LM

Voz 0861 31:23 esas valoraciones la que firma José David Pérez Moncada esa valorado

Voz 0795 31:27 ción a esta inicialmente en el expediente como o en el en el en la serie de documentos de la EMT como un documento más y que y que avala avala entre otros el el subdirector y el director financiero de la empresa municipal de tres

Voz 0861 31:45 le pregunto por este nombre porque hoy publica el diario ABC que es escritos informe fechado en septiembre de dos mil dieciséis lo firma esta persona como director financiero de la EMT pero aseguran que ese cargo en el momento en el que figura es afirma en este documento no existía ese cargo eso es cierto a ver

Voz 0795 32:05 es que el eh ese documento que forma parte de todo el proceso de transacción comercial entre dos empresas ese documento se pidió posteriormente a través de una nota interior que de actualizar hay que avalara el director financiero lo que en su momento formaba parte y nos pidió pidió al Ayuntamiento la justificación de esos diez millones a efectos únicamente de transferencia de capital

Voz 0861 32:31 sí dígame del uno al diez como de preocupados están en el Ayuntamiento de Madrid con la querella que el PP iban a imponer contra el la corporación dar a Madrid el próximo lunes

Voz 0795 32:40 yo no estoy en absoluto preocupada creo que que hicimos una operación de salvar una empresa hay un servicio que era enormemente importancia creo que ha salido fenomenal creo que decimal funciona mejor que nunca creo que hemos demostrado que se puede no hundir un servicio con unos contratos lamentables como el que no sabíamos habían dejado creo que hay hice verán todos los elementos de valoración desde luego estoy muy poco preocupada desde luego sí que me parece bastante bastante osado e hacer afirmaciones como las que se están haciendo esta es una operación entre dos empresas una de ellas pública desde luego veréis como no hay ningún elemento

Voz 0861 33:26 preocupación en diez segundos que nos queda poquito tiempo en en algún momento de este proceso de trámite de compra de cesión de contrato asumen algún tipo de autocrítica porque ha habido a lo mejor algún tipo de no sé si de chapuza administrativa en algún papel quería llevar un membrete no lo llevaba o de algún afirma que tenía que estar

Voz 0795 33:41 pues yo siempre asumo autocrítica y las cosas pueden ser mejorables pero os digo que esto es una operación entre dos empresas y que que los los que tienen que llevar membrete ni sello la parte administrativa del Ayuntamiento que que avala la cesión o la transferencia de de de el de las cantidades de dinero pues es correcto

Voz 0861 34:05 posible Sabanés gracias por estar con nosotros sí veremos en qué queda

Voz 39 34:08 la esa querella en qué queda

Voz 0861 34:11 esas acusaciones que que la oposición está lanzando sobre esta este asunto vale muchas gracias

Voz 40 34:17 sí

Voz 10 34:24 Laden en las redes sociales a La Ventana cien funky la venta

Voz 41 34:31 cadenas

Voz 22 34:35 o te gusta cuidarse pero no quieres que una dieta arruine tus vacaciones jóvenes de los que se propone comer bien pero luego no hay manera de seguir un régimen a raja tabla día en cualquiera de los dos casos no vas por buen camino y todavía no has escuchado nunca eso de alimento darse no es lo mismo que nutrirse por aquello de uno no se adapta a la dieta es la dieta la que debe adaptarse a nosotros es que no conoce sala experta en nutrición Ángela Quintas pero esto aún tiene remedio puedes escuchar la todos los sábados a las doce envío que el programa de la Cadena SER que te enseña a cuidarte nutriendo te bien y conociendo lo que tu cuerpo realmente necesita recuerda Bío Kheyl todos los sábados a las doce en Cadena Ser punto com siempre en nuestra Web Lab de la Cadena SER

Voz 42 35:24 han asegurado ganáramos manía Novo en las

Voz 1346 35:27 mi mía

Voz 42 35:29 el Real

Voz 43 35:30 te apetece un viaje a Markel pero que la humanidad irá a Marte como dice Star Trek el espacio es la última frontera

Voz 44 35:38 llega Podium podcast Honda marciana Un viaje al planeta rojo de la mano de científicos astronautas y visionarios

Voz 45 35:47 el marciana una producción de Podium podcast punto com

Voz 40 35:51 sí

Voz 12 35:53 la información de sucesos de tribunales

Voz 46 35:55 nunca se transformará en un espectáculo los periodistas no usurpar

Voz 0313 35:59 en los papeles que corresponderá acusaciones

Voz 46 36:01 acusados en antena libro de esto

Voz 47 36:04 los de la Cadena SER editado por Taurus

Voz 22 36:06 ya a la venta

Voz 12 36:14 en la SER corren nuevos tiene

Voz 48 36:27 son las siete

Voz 0861 36:28 treinta y seis vamos ya con otras noticias del día esta misma tarde ha terminado el pleno monográfico dedicado en exclusiva a la infancia ha salido durante todas las resoluciones menos la propuesta socialista para recuperar la figura del Defensor del Menor tampoco se ha aprobado la de Podemos para elaborar un Plan integral contra la pobreza infantil

Voz 0313 36:50 también se ha caído una del PP en la que

Voz 0861 36:52 ni siquiera se admitió a trámite porque pedían al Gobierno que no derogue la prisión permanente revisable la verdad no se lo tomó muy bien el diputado popular Alfonso Serrano

Voz 31 37:02 lamentablemente seguridad mientras algunos comíamos este pleno algunos lo han cargado durante el receso en un ejercicio de filibusterismo político quiero decir digno incluso del propio Parlamento catalán tomando algunas decisiones desde luego no creemos que se ajusten a lo que debe ser anormal

Voz 0861 37:20 mañana está previsto que pase a disposición judicial el ultra el radical del Atlético de Madrid detenido por apuñalar presuntamente a otro ultra en las cercanías del estadio Wanda Metropolitano como saben el detenido es viejo conocido de la Policía Ignacio Racionero detenido ya en el noventa y ocho estaba relacionado con el asesinato de Aitor Zabaleta en aquel caso el Movimiento contra la Intolerancia se personó como acusación popular intentaron que en la condena si tuviese en cuenta el agravante de asociación ilícita pero ni el fiscal ni el juez les hicieron caso Esteban Ibarra se lamentaba hoy la antena de la Ser de los flexible que es a veces la justicia con estos casos

Voz 49 37:54 que iba pasando de aquel momento ahora pues bueno pues que tienen se disuelve pero se va metamorfosea II monta el nuevo grupo es ahora parece ser según fuentes policiales que sea personal que no tenía relación con suburbio fin que es un grupo pues ni el del mismo estilo al que podía ser bastión quizás incluso más violento

Voz 0861 38:15 la buena noticia del día viene en formato de anuncio San Martín de la Vega albergará la sede del Centro de Apoyo del Sistema Europeo de Vigilancia Galilea

Voz 50 38:25 el traslado de este centro expandir completamente a la Comunidad de Madrid es extraordinariamente importante refuerza nuestra el sur de Madrid en segundo lugar porque va a generar puestos de trabajo nosotros calculamos que aproximadamente uno es fiel puestos de trabajo directos pero muchísimo más puestos de trabajo indirectos

Voz 0861 38:50 la presidenta salga pecho gracias a ese proyecto al centro Galileo aunque la sede principal no se mueve seguirá en Francia en cualquier caso estaba este operativa dicen los expertos entre otros el que acabas de escuchar aquí la antena de la SER en lamentar Akon Francino es muy importante desde el punto de vista técnico porque se van a encargar por ejemplo de vigilar la encriptación de la señal que se envía a los satélites todo con el objetivo de evitar los posibles ataques de piratas informáticos

Voz 1 39:21 Nos vamos con uno de los conciertos previstos

Voz 0861 39:23 para el año que viene este año que viene en Madrid Dragons el siete de abril en el juicio Center aquí habrán en Madrid que tengan un buen día mañana volvemos con más Ventana de Madrid en nuestra siete emisoras

Voz 1 39:35 nosotros nos vamos adiós buenas tardes

Voz 14 39:40 yo no he hecho

Voz 12 40:02 pero no se come ni un atasco un mutua pero hace lo mismo pero por mí

Voz 51 40:06 menos dinero trae tumbó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco dos bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 12 40:22 a ver un coche deportivo descapotable si le un coche de época Basile un biturbo con miles de caballos Chile sumergibles si le ves de preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes hay voten el euro Chuck POT de la ONCE y si puedes ser millonario

Voz 1 40:43 bote de sesenta y siete millones de euros este viernes

Voz 10 40:46 esto sitúa puede ser millonario Eurojust put de la ONCE

Voz 6 40:52 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es

Voz 10 41:16 este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en como se ha dado

Voz 0861 41:25 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 52 41:29 hola buenos días hola puede intentar hablar

Voz 0882 41:32 contigo fingiendo absoluta normalidad

Voz 52 41:34 lo veo un kleenex debajo de tu huevos

Voz 0827 41:38 para mirarlo nadie sabe nada que apenas eh

Voz 16 41:43 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por votar

Voz 0861 41:50 con One Profesional los negocios que están al día en la SER

Voz 0313 41:57 estartapeando pues saber qué están preparando ya hasta ahora Rafa Bernardo hola buenas tardes

Voz 1762 42:02 buenas tardes esta semana hemos conocido tu lotero una app que facilita la compra de lotería online cofundadora Rebeca Cámara nos decía que para dedicarse al emprendimiento es muy importante tener los oídos bien abiertos

Voz 53 42:14 saber atender al cliente clientes saber escucharle Iggy es cierto que hay veces que todos tenemos un día cansado pero uno eh aprendes mucho aprendes cómo mejorar y por otra parte te das cuenta de los de los errores que tienes entonces para mí el Consejo primordial es escuchar al cliente escucharlo de verdad

Voz 1762 42:32 también hemos descubierto el punto de contacto entre el fútbol Si el dúo data las gestión de grandes volúmenes de datos Money igualdad es una empresa que a partir de millones de parámetros recogidos sobre los futbolistas aconseja a los clubes que hacer en lo tocante a fichajes y traspasos y su fundador Paco González hablaba así de lo que es ser emprendedor bueno al final

Voz 0636 42:50 estamos en esta vida para intentar aportar lo aportar algo haya que todos tenemos sueños todos tenemos proyectos los cuales de una u otra son difíciles de poder acometer no he cuando uno decide ser no

Voz 0861 43:03 pero poder montarse costará cafés intentar cumplir sus sueños que al final tienen una respuesta clara en el en los sueños las necesidades de la vida hemos

Voz 0636 43:11 creo que es una apuesta arriesgada pero creo que es una apuesta preciosa y enriquecedor a nivel personal y creo que es un futuro muy importante según estar ahí opositor de nuestro mercado como comercial próximo programa mañana por la noche en Hora Veinticinco

Voz 10 43:24 si le preguntas el dueño de un negocio que es para él la palabra te dirá su socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser Baratillo Un par

Voz 54 43:33 con Vodafone One Profesional en el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informante en el catorce cuarenta y tres Vodafone fue

Voz 1 43:46 lo que queda encendía con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:50 por dónde empezamos el resumen y bueno ya sabemos Francino qué

Voz 0827 43:53 las cosas de palacio van despacio siguieron el Palacio el Ministerio del Interior pues todavía más seguro que se acuerdan de las polémicas cargas policiales del uno de octubre nada hoy tres meses y medio después a rendir explicaciones Juan Ignacio Zoido en el Congreso de los Diputados

Voz 12 44:12 normal que algunos hayan encargado de intentar manchar la imagen de la fuerza y cuerpos de seguridad la misión que han tenido en Catalunya ha sido la que tienen encomendada la que hacen siempre que es cumplir y hacer cumplir la Constitución el estatuto que el resto del ordenamiento jurídico es uno

Voz 0827 44:32 los testimonios del día pero hay otros

Voz 12 44:38 una niña triste en el expone hoy por ejemplo hemos escuchado nuevo a Dylan Farrow la hija adoptiva de Woody Allen ratificando en la CBS que fue víctima de abusos por su padrastro cuando tenía sólo siete años

Voz 1626 44:54 supongo que si no me creen es cosas de ellos pero todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea

Voz 6 45:00 en escucharme

Voz 0827 45:03 hay gente que sí que la cree y por eso en Asturias un colectivo feminista ha pedido retirar la estatua del cineasta en la ciudad de Oviedo ha sido nuestra polémicas un asunto espinoso cuando tanto que ni Montserrat Domínguez ni Jon Sistiaga lo tenían muy claro y ayer en El Larguero escuchamos otro testimonio impactante el de Gloria viseras que acusó de abusos sexuales a Jesús Carballo a su entrenador deportivo estelas las denunció por ataque a su nos resulta que fue condenada y ahora el Supremo ha tumbado esa sentencia ayer hablaba de esta nueva sentencia en el larguero

Voz 3 45:34 imagínate en persona que que usa metí tenerle encima qué tal dinero es horrible horroroso nosotras sabemos cuál es nuestra historia irá

Voz 1346 45:47 pic y creemos que tenemos la obligación moral de

Voz 3 45:49 contarla

Voz 0827 45:50 la violencia contra la mujer que es la punta de lanza de un machismo que pervive en esta sociedad y sobre el que el profesor Octavio Salazar acaba de publicar un libro el hombre que deberíamos ser habla del machismo persistente que da la espalda a la gran revolución del último siglo que así

Voz 0882 46:05 lo es feminismo es que el rostro del poder sigue siendo masculino parece mentira que en el dos mil diecisiete tengamos que decir esto cuando vosotros hoy el cincuenta y uno por ciento de la población estamos hablando de una cuestión de justicia democrática

Voz 15 46:19 no puede de ningún favor ni

Voz 0882 46:23 ningún reconocimiento afirma además que se refleja cada día en cada Vito hablaba por ejemplo

Voz 0827 46:27 Fabio Salazar del desequilibrio de género en las

Voz 0882 46:30 nueva Mesa del nuevo Parlamento catalán fíjate la Mesa del Parlamento catalán no que ayer veíamos en todo el séptimo lugar efectivamente todo el mundo peleándose por las cuotas de partido y la cuota de independentistas soberanista nacionalista constitucionalista pero nadie poniendo el dedo en la llaga de que debería ser como mínimo escandaloso que de siete solamente hubiese una mujer ahí no

Voz 0827 46:52 por cierto sobre Catalunya toda la política española Nos decía Toni Martínez hoy sigue dependiendo del fugado

Voz 56 46:58 en España la situación política no nos engañemos todo depende del siguiente paso que de Carles Puigdemont que esto es un poco raro pero la llave de la política española la tiene un señor que está en Bruselas huido de la justicia normal del todo no es

Voz 12 47:12 hemos que las cosas no están viendo a favor de gobierno obras su líos un líos otro lío podría regresar cuyo monto incógnito

Voz 56 47:18 en aparecer en el Parlament no rapado el pelo cero dejarse barba hipster entrar en España contratar un caracol gigante y esconderse dentro ahora los servicios de inteligencia españoles trabajan con todas las posibilidades

Voz 0827 47:31 Ellos estarán trabajando hace un par de días Iñaki Gabilondo se refería a Puigdemont como un preso en Bruselas hoy Nieves Concostrina Nozar recordado otro encierro la historia de un encierro paterno irreal no porque fuera verdad que lo fue sino porque además el que encerró fue Rey el rey Felipe II a su hijo el príncipe Don Carlos el dieciocho de enero de mil quinientos sesenta y ocho encierros sin tener repuesto para el Príncipe sabiendo además que esa decisión aquel centraría su leyenda negra en Europa el joven la verdad nos ha dicho Nieves era un poco insoportable

Voz 1626 48:08 estaba claro que el príncipe Don Carlos no tenía cabeza para reinar quizás por culpa de una genética desquiciada producto de la endogamia añadida a una educación pesimista su madre prima carnal la primera de las cuatro esposas de Felipe II murió a los cuatro días del parto y el padre estaba más atento a sus gobiernos que ha subastado creció enfermizo tenía chepa una pierna más corta que la otra el pecho hundido pocas luces voz chillona a lo que se sumaba un carácter violento y unos cambios de humor insoportables cuando no tiraba un criado por la ventana intentaba apuñalar al duque de Alba Rami cuando no le arrancaba la cabeza de un mordisco a un ardid

Voz 0827 48:47 hombre encerrar encerrar está muy mal pero la verdad es que el hombre tenía un perfil un poco complicado es bueno hemos tenido a Concostrina hemos tenido nuestras twiterías que hoy hablaban de música de talentos

Voz 35 48:57 vamos a encontrar repasó Twitter a veces a veces descubres que tienes un talento oculto de una manera totalmente imprevista el Twitter de caros

Voz 1626 49:05 he dicho no sé si quiero dormir por el dolor de cabeza os y me duele la cabeza de dormir yo ahora escribo canciones para Fito Fitipaldis

Voz 0827 49:16 acabamos las tonterías con interesante dato musical que aporta tema Because Sergio Dalma lleva veinticinco años sin rastrear para que no le cambie la voz bueno puede ser una explicación o puede que les sucediera Sergio Dalma lo que le pasó a un personaje anónimo de los Especialistas secundarios con el que hemos hablado hoy que resulta que se trata de un problema físico con esa medicina alternativa a su nombre por favor

Voz 57 49:40 el nombre no importa vale youtubers proyección con la tiró practicar no practica el tiro practicó prestaba equilibrando las cervicales para curarme de un balazo Si por lo visto se le fue la mano hoy mejor yo las cuerdas vocales

Voz 58 49:56 ya pero es que nosotros a ver pedíamos a algo muy bueno eh

Voz 0882 49:59 este caso en tu caso es algo malo lo que ocurrió

Voz 57 50:02 necesariamente porque yo por esa época yo estaba en el paro llevaba muchos años así que te gusta voz pues yo trabajo en el cine trabajó Fabio poniendo Bozzo doblando a testimonios anónimos

Voz 58 50:16 José podíamos decir entonces que fue una especie de cagada del quiero práctico pero que por cuestiones por rebote por casualidad pues te fue bien no

Voz 0827 50:23 su si un erudito los los besos pues ahí hemos tenido las noticias del Mundo Today todas ellas hoy muy interesantes

Voz 1626 50:32 Microsoft Word enviará un profesor a casa cuando el corrector subraya en rojo más de cien palabras astrónomos confirman que la tierras esférica excepto Murcia que si es plana lo de Murcia pagadas ahora con algunos titulares breves